2025'te Uygulamalarınızı Bağlamak için En İyi 10 Webhook Entegrasyonu

Otomasyon, geliştiricilerin en iyi dostudur, değil mi? Programcı, sistem yöneticisi veya BT uzmanıysanız, webhook'ları muhtemelen biliyorsunuzdur.

Evet, bunlar uygulamaların diğer uygulamalara bağımsız olarak mesajlar (webhook mesajları) göndermesini sağlayan mucizevi araçlardır.

Muhasebe uygulamanız PayPal üzerinden yeni bir ödeme bildirildiğinde, aramalarınız Twilio aracılığıyla sayınıza yönlendirilir veya WooCommerce hesabınıza yeni siparişler verildiğinde Slack'te uyarılar alırsınız.

Ancak, piyasada çok sayıda çevrimiçi görev otomasyon yazılımı bulunduğundan, işiniz için doğru olanı bulmak zor olabilir. İşleri basitleştirmek için, 2024 yılında uygulamalarınızı bağlamak için en iyi 10 webhook entegrasyonunu derledik.

Webhooks Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Webhook entegrasyonlarıyla çalışırken, farklı sistemler arasında etkili iletişim ve güvenli veri alışverişi sağlamak için birkaç faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Dikkat etmeniz gereken bazı anahtar noktalar şunlardır:

Yük biçimi: İlk dikkate alınması gereken hususlardan biri, yük biçimi ve içeriğidir. JSON veya XML gibi yaygın olarak kullanılan veri biçimlerini destekleyen webhook'ları kullanın ve belgelerin yük yapısı ve veri alanları hakkında net bilgiler içerdiğinden emin olun

Kimlik doğrulama ve güvenlik: API anahtarları ve veri şifreleme, HTTPS gibi protokoller kullanılarak iletişimin güvenli olmasını sağlar. Bu, verileri korumakla kalmaz, aynı zamanda yalnızca yetkili tarafların Webhook URL'leriyle etkileşime girmesini sağlar. Bu yüzden bunları kullanan webhook'ları seçin

Yeniden deneme mekanizması: Güçlü bir yeniden deneme mekanizması, geçici arızalarda bile veri aktarımının güvenilir olmasını sağlar.

Etkinlik türleri: Etkinlik türlerini belirlemenize ve webhook URL'sini tetikleyen verileri daraltmak için filtreler kullanmanıza olanak tanıyan entegrasyonlar, gereksiz veri aktarımını azaltarak verimliliği artırır

Özelleştirme seçenekleri: İsteklere özel başlıklar eklemek ve yük özelleştirmede esneklik sağlamak önemlidir. Bu özellikler, entegrasyonlarınızın uygulamanızın gereksinimleriyle mükemmel uyum içinde olmasını sağlar

Hız sınırlama: Hız sınırlama politikaları, kötüye kullanımı veya aşırı kullanımı önler. Hız sınırları uygulamak, webhook entegrasyonunun bütünlüğünü ve performansını korumaya yardımcı olur

Test ortamı: Birçok Birçok SMS kampanya yazılımında olduğu gibi özel bir test ortamı veya Sandbox'a sahip olmak son derece faydalıdır. Bu, webhook etkinliklerini simüle etmenize ve üretim ortamında dağıtmadan önce doğru entegrasyonu sağlamanıza olanak tanır.

Bu listeyi yer imlerine ekleyin ve webhook entegrasyonlarını uygulamanızın gereksinimlerine göre değerlendirin.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Webhook Entegrasyonu

2024 yılında kaliteli webhook entegrasyonlarına olan talep arttıkça, en iyi 10 webhook entegrasyonu listemizin çeşitli ihtiyaçları karşıladığından emin olduk. Bunlardan birinde projelerinize en uygun olanı bulacağınızdan eminiz.

1. ClickUp

Favori uygulamalarınızı ClickUp Webhooks entegrasyonlarıyla bağlayarak gerçek zamanlı güncellemeler alın

ClickUp sadece kapsamlı bir proje yönetimi çözümü değildir; webhook'ları iş akışlarına entegre etmek isteyen takımlar için en iyi seçimdir.

ClickUp Webhooks Entegrasyonu ile ClickUp ve diğer uygulamalarınız arasında sorunsuz iletişim sağlayabilir, otomasyonu ve gerçek zamanlı veri alışverişini geliştirebilir ve işbirliği yeteneklerinizi artırabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Bunu yapmak için kodlama uzmanı olmanıza veya üçüncü taraf uygulamaları indirmenize gerek yok.

ClickUp, ClickUp'ın API'sine doğrudan bağlanan webhook'larla 30'dan fazla etkinliğe abone olmanızı sağlar. Bu özellik, ClickUp'ta Hiyerarşi, Görevler veya Hedeflerinizde değişiklik yapıldığında size gerçek zamanlı bildirimler gönderir.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, bağlı uygulamalar ve hatta yerel dosyalarınızda bulunan bilgileri merkezi bir hub'dan hızlıca bulmanızı sağlar. Arama Genişletme özelliği, bu süreci daha da geliştirir, böylece bir bilgiyi bulmak için tüm uygulamalarınızı tek tek aramak zorunda kalmazsınız.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile süper hızlı aramayı favori uygulamalarınıza genişletin

ClickUp'ın proaktif proje yönetimi yaklaşımı ve kullanıcı dostu özelliklere olan bağlılığı, takımların projeleri hızlı ve minimum çabayla yönetmelerini sağlar.

ClickUp ile tüm favori uygulamalarınızı tek bir yerde birleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri otomatikleştirin ve ClickUp'ın en sevdiğiniz uygulamalarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayın

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile uygulamalar arasında anında uygulama ve dosya bulun

Çalışma alanınızı takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirin

ClickUp'ın kullanıcı dostu tasarımıyla sorunsuz arayüz navigasyonunu deneyimleyin

30'dan fazla webhook etkinliğine abone olun ve görevlerinizden haberdar olun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın çok sayıda özelliği nedeniyle arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Google E-Tablolar

google Çalışma Alanı Pazarı aracılığıyla

Çoğumuz, elektronik tablolar oluşturmak, düzenlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanıcı dostu arayüzü sayesinde Google E-Tablolar'ı en az bir kez kullanmışızdır. Bu, bireyler ve işletmeler için birçok kullanım durumunda kullanışlı olan güçlü bir araçtır.

Aylık bütçeyi planlamaktan web sitesi performansını E-Tablolar'da izlemeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Webhook'ların kullanımı, Google E-Tablolar'a daha da fazla güç katar.

Google Apps Script veya Zapier gibi üçüncü taraf hizmetlerden yararlanarak, kullanıcılar E-Tablolar etkinliklerine gerçek zamanlı olarak yanıt veren özel entegrasyonlar ve ş Akışları oluşturabilir.

Özel webhook URL'leri, doğrudan iletişim ve özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış entegrasyonlar sağladıkları için geliştiriciler için harika bir verimlilik aracı olabilir. Avantajları arasında verimlilik artışı, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş işlevler bulunur. Bunlar bir araya gelerek Google E-Tablolar'ı güçlü bir veri yönetimi ve otomasyon aracı haline getirir.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Anında veri güncellemeleri alın

Webhooks ile etkinlik tabanlı tetikleyiciler oluşturun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Google E-Tablolar sınırlamaları

Çalışmama süreleri sırasında harici hizmetlere bağımlılık, veri güncellemelerinin güvenilirliğini etkiler

Düzgün bir şekilde uygulanmaz ve yönetilmezse güvenlik riskleri oluşturabilir

Google E-Tablolar fiyatlandırması (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak)

Sonsuza kadar ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (12.950+ yorum)

3. Gmail

Google Cloud aracılığıyla

En popüler e-posta platformu olan Gmail, kullanıcı dostu arayüzü, spam algılama ve gelen kutusu için gelişmiş sıralama ve filtreleme özellikleriyle iletişimde devrim yarattı. Webhook'ları entegre ederek Gmail, daha da güçlü bir iletişim aracına dönüşüyor.

Gmail webhook'ları ile size sunulan bazı olanaklar şunlardır:

Eylemler almak için yeni e-postalar hakkında bildirimler alın

E-posta içeriğini ve ek dosyaları bir uygulamada çıkarın

E-postalardan gelen takvim etkinlikleri gibi iş akışlarını otomatikleştirin

E-posta verilerini kullanarak CRM gibi diğer uygulamalarla entegre edin

E-posta mesajlarıyla eğitilmiş sohbet robotları oluşturun

Cihazlar arasında e-postaları senkronize edin

Önemli e-postaları bulut depolamaya yedekleyin

Gmail'in webhooks entegrasyonu, zamanında veri aktarımı ve senkronizasyonu sağlayarak e-posta yönetimini optimize eder.

Gmail'in en iyi özellikleri

Yeni e-postalar için anında bildirimler alın

E-posta yanıtlarını otomatikleştirin

Veri senkronizasyonu için merkezi bir merkeze erişim sağlayın

Webhook'ları kullanarak Gmail iş akışlarını özelleştirin

Gmail sınırlamaları

Sınırlı otomasyon özelleştirme

Bildirim yüklemesi aşırı olabilir

Gmail fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gmail puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (12.900+ yorum)

4. LINE

LINE aracılığıyla

Elektronik cihazlarda anlık iletişim için ücretsiz bir uygulama olan LINE, webhook entegrasyonlarını kullanarak yerel özelliklerini geliştirir.

LINE'ın webhook entegrasyonları, yeni mesajlar için anında bildirim, etkileşimli yanıtlar ve API'ler aracılığıyla harici sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Geliştiriciler bu teknik öğeleri kullanarak kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturabilir, kullanıcı etkileşimlerine göre etkinlikleri tetikleyebilir ve LINE sohbetlerini diğer platformlarla senkronize edebilir.

Örneğin, bir yemek dağıtım uygulaması, sipariş hazır olduğunda kullanıcılara bildirim göndermek için LINE'ın webhook entegrasyonunu kullanabilir; bir e-ticaret uygulaması, ödeme alındığında aynı şeyi yapabilir, vb.

İşletmeler ayrıca webhooks entegrasyonunu kullanarak, bir eylem tetiklendiğinde kullanıcılarla etkileşime geçen LINE sohbet robotları oluşturabilir. Form gönderimlerinden LINE mesajları göndererek anketler, kayıtlar ve potansiyel müşteri oluşturma işlemleri de gerçekleştirilebilir.

LINE webhook'ları, yenilikçi, etkileşimli ve gerçek zamanlı iletişim deneyimleri oluşturma becerinizi artırır.

En iyi özellikler

Yeni mesajlar ve güncellemeler hakkında anında bildirimler alın

Kullanıcılarla etkileşimli konuşmalar yapan sohbet robotları oluşturun

Belirli tetikleyicilere göre etkileşimleri ve içeriği özelleştirerek kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturun

Hat sınırlamaları

Sohbet robotları için sınırlı özelleştirme

Hat fiyatlandırması

Hafif: 500 mesaja kadar ücretsiz

Standart: 50 $ ile 10.000 mesaja kadar

Premium: 150 $ ile 40.000 mesaja kadar

Satır değerlendirmeleri ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. TP-Link Tapo

Önde gelen akıllı ev cihazı markası TP-Link, gelişmiş teknolojilerle ev otomasyonunu dönüştürüyor. TP-Link Tapo'nun kablosuz kamera sistemi, webhook'larla entegre olarak benzersiz kontrol ve otomasyon sağlar.

Kullanıcılar, webhook'lardan yararlanarak anlık bildirimler alabilir ve Tapo cihazlarını harici sistemlerle senkronize edebilir. Geliştiriciler, teknik yeteneklerini kullanarak özel otomasyon iş akışları oluşturabilir, cihaz durum değişikliklerine göre etkinlikleri tetikleyebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilir.

Örneğin, kullanıcılar IFTTT'yi "aracı" olarak kullanarak Tapo cihazlarıyla etkileşime girebilir. IFTTT, özel bir URL ile başlayan bir "Make" senaryosuna webhook istekleri gönderebilir. Ayrıca, Make HTTP uygulamasından gelen webhook'ları da alabilir.

Webhook'ların TP-Link Tapo akıllı ev cihazlarıyla kullanılabileceği bazı ek yollar şunlardır:

Tapo güvenlik kameraları hareket algıladığında bildirimler alın

Sensörler sıcaklık değişiklikleri gibi koşulları algıladığında ışıkları ve anahtarları tetikleyin

Doğal dil komutlarını kullanarak Tapo cihazlarını kontrol etmek için sesli asistanlar oluşturun

Tapo cihazlarından canlı durumu alan izleme gösterge panelleri oluşturun

Tapo cihazının verilerini tahmini bakım sistemlerine bağlayın

TP-Link Tapo webhook'ları, akıllı ev ekosistemi oluşturmak için özelleştirilmiş otomasyon ve kontrol geliştirmek üzere kolay entegrasyon sağlar.

TP-Link Tapo'nun en iyi özellikleri

Akıllı ev cihazlarının durumu hakkında gerçek zamanlı bildirimler alın

TP-Link Tapo cihazlarını harici sistemlere bağlayarak sorunsuz entegrasyon ve veri senkronizasyonu sağlayın

Gerçek zamanlı güç tüketimi ve enerji harcamalarını izleyin

TP-Link Tapo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar donanım yazılımı hatalarıyla karşılaştı

TP-Link Tapo fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Temel: Yıllık bir kamera için 39,99 $ veya yıllık beş kamera için 144,99 $

Premium: Bir kamera için aylık 4,99 $ veya iki kamera için aylık 8,99 $

TP-Link Tapo puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Reddit

Reddit aracılığıyla

Reddit, kullanıcı katılımı ve çeşitli tartışmalarla gelişen dinamik bir çevrimiçi topluluktur. Reddit, webhook'larla entegre olarak geliştiricilere gerçek zamanlı güncellemeler ve otomasyon için güçlü araçlar sunar.

Bunu yapmak için, bir Reddit geliştirici uygulaması oluşturmalı, erişim belirteçleri oluşturmalı ve seçtiğiniz platformda bir webhook uç noktası ayarlamalısınız.

Belirli etkinliklere abone olarak ve gelen webhook verilerini işleyerek, Reddit webhook'ları aracılığıyla yeni gönderiler, yorumlar veya belirli anahtar kelimeler hakkında anında bildirimler alabilirsiniz.

Bu aktif entegrasyon, özel botların oluşturulmasını kolaylaştırır, içerik denetimini otomatikleştirir ve topluluk etkinliklerine göre etkinlikleri tetikler.

Geliştiriciler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, kodu düzenlemek, bilgi akışını kolaylaştırmak ve Reddit'in sürekli gelişen içeriğine dinamik olarak yanıt veren etkileşimli uygulamalar oluşturmak için webhook ayarlarını kullanır. Güvenlik önlemlerinin uygulanması ve kapsamlı testler, güvenli ve işlevsel bir entegrasyon sağlar.

Reddit'in en iyi özellikleri

Yeni gönderiler, yorumlar veya belirli alt reddit etkinlikleri için anında bildirimler alın

Webhook URL'si aracılığıyla tetiklenen özel botlar oluşturarak içerik denetimini otomatikleştirin

Topluluk etkinliklerine dinamik olarak yanıt veren etkileşimli uygulamalar oluşturun

Etkinlik tetikleyicilerini özelleştirin ve bildirimleri belirli topluluk etkileşimlerine göre uyarlayın

Reddit sınırlamaları

Bakımı pahalı olabilir

İki yönlü iletişim veya veri silme gerektiren karmaşık entegrasyonlar için uygun değildir

Reddit fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Reddit Premium: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Reddit puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. SwitchBot

SwitchBot aracılığıyla

SwitchBot, API'si aracılığıyla webhook'larla entegre olan ve gelişmiş otomasyonu kolaylaştıran yenilikçi bir akıllı ev cihazı ekosistemidir. Özellikle, entegrasyon, cihaz durumları değiştiğinde Home Assistant gibi platformlarla iletişim sağlar.

İşlem, SwitchBot sensörünün bir durum değişikliğini algılamasını ve SwitchBot Hub'a bir mesaj iletmesini, ardından SwitchBot API sunucusuyla iletişim kurmasını içerir. Sunucu, gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayan Home Assistant'a yönlendiren bir webhook URL'si kaydeder.

SwitchBot API'sini kullanmak için, API belgelerinde ayrıntılı olarak açıklanan özel bir kimlik doğrulama imzasını başlıkta göndermeniz gerekir. HA Cloud aboneliği olan kullanıcılar için, bir webhook URL'si ayarlamak API çağrılarını azaltarak entegrasyonu daha da optimize eder.

SwitchBot'un en iyi özellikleri

Hızlı ve senkronize bilgi akışından yararlanın

Home Assistant ile gerçek zamanlı iletişimi etkinleştirin, cihaz durum değişikliklerine göre dinamik otomasyonu kolaylaştırın

Veri almak için API çağrılarını azaltmak üzere webhook URL'leri ayarlayın ve SwitchBot entegrasyonlarının verimliliğini optimize edin

Başlıkta özel bir kimlik doğrulama imzası ile güvenliği artırın

SwitchBot sınırlamaları

SwitchBot'taki Blind Tilt özelliği, webhook uç noktası için destek sunmamaktadır

API sunucusuna bağlıdır, bu da sunucu ile ilgili sorunlarda yanıt hızını etkileyebilir

SwitchBot fiyatlandırması

MQTT entegrasyonu için SwitchBot API: 21,78 $

SwitchBot puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Twitch

Twitch aracılığıyla

Önde gelen bir canlı yayın platformu olan Twitch, güçlü iş akışı otomasyonu için webhook'ları kullanır. Geliştiriciler, çeşitli senaryolar için etkinlikleri tetiklemek üzere Twitch webhook URL'sini kullanarak özel entegrasyonlar oluşturabilir.

Bazı örnekler arasında, yayıncılar canlı yayın başlattığında webhook yayınlama, yeni Twitch canlı yayınlarından Zapier webhook URL istekleri oluşturma ve yeni Twitch takipçileri veya yayın başlangıçları hakkında webhook'lara bildirim gönderme sayılabilir.

Twitch webhook'ları, Integrately gibi hizmetlerle entegre olarak kullanıcıların standart olmayan kullanım durumları için özel çözümler oluşturmasına olanak tanır. Bu webhook'lar, JSON verileriyle HTTP POST mesajlarını kullanarak veri biçimlerinde esneklik sunar.

Entegrasyon seçenekleri, Onlizer Studio ve IFTTT gibi platformlarla daha da genişler, Twitch ve webhook'lar için görsel API bağlayıcıları sağlar ve kapsamlı otomasyon olanağı sunar.

Twitch'in en iyi özellikleri

Yeni canlı yayınlar, takipçiler veya diğer belirli Twitch etkinlikleri için etkinlikleri tetikleyin

Yeni Twitch canlı yayınlarından Zapier webhook URL istekleri oluşturarak uygulamaları bağlamak için özel entegrasyonlar oluşturun

Twitch'in JSON verileriyle HTTP POST mesajlarını destekleme özelliği sayesinde çok çeşitli entegrasyonları özelleştirin

Twitch sınırlamaları

Kullanıcılar http://localhost'u geri arama olarak kullanamazlar

Bir webhook'a eklenebilecek maksimum koşul sayısı 200'dür

Twitch fiyatlandırması

Birinci kademe : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

İkinci kademe : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Üçüncü kademe: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Twitch derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. MkZense tarafından sunulan Alexa Actions

MkZense aracılığıyla

MkZense tarafından sunulan Alexa Actions, Alexa'nın yeteneklerini geliştiren sofistike bir akıllı ev otomasyon platformudur.

Webhook'ları kullanarak özel Alexa becerileri oluşturmanıza ve sesle etkinleştirilen eylemleri otomatikleştirmenize olanak tanır, böylece akıllı ev ekosistemindeki bağlı cihazlar ve hizmetler üzerinde kişiselleştirilmiş ve karmaşık kontrol sağlar.

Ayrıca, HumidityHigh eylemini tetiklemek veya ev modlarını ayarlamak gibi güçlü otomasyonlar da başlatabilirsiniz. Örneğin, bir kamera bir alarm etkinliği algıladığında, entegrasyon bağlı Alexa cihazlarına bir IFTTT Tetikleyici eylemi gönderilmesini sağlar.

Bu entegrasyonu kurmak için, Alexa Actions hizmetini Amazon kimlik bilgilerini kullanarak IFTTT'ye bağlamanız, Alexa rutinleri oluşturmanız ve Smarthome tetikleyicilerindeki IFTTT tetikleyici seçeneklerini kullanmanız gerekir.

MkZense'nin Alexa Actions'ının en iyi özellikleri

Daha iyi akıllı ev kontrolü için sesle etkinleştirilen otomasyon elde edin

Webhook'lar aracılığıyla özel Alexa becerileri oluşturun

Üçüncü taraf cihazlar ve hizmetlerle kolay bağlantı

MkZense tarafından sunulan Alexa Actions sınırlamaları

Üç veya daha az tetikleyici kullanırsanız ücretsizdir

Tetikleyici adları İngilizce olmayan karakterler içeremez

MkZense tarafından sunulan Alexa Actions fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 3 tetikleyici)

Ücretli plan: 5 $/yıl

MkZense tarafından derecelendirilen ve yorumlanan Alexa Actions

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Telegram

Telegram aracılığıyla

Telegram, şifreli sohbetleri ve çok yönlü özellikleriyle bilinen güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Üçüncü taraf uygulamalarla verimli veri alışverişi için webhook entegrasyonuna destek sağlayarak Telegram, işlevsellikten süper güce geçiyor.

Bir etkinlik gerçekleştiğinde ve bir bota yeni bir mesaj gönderildiğinde, Telegram güncelleme nesnesini içeren bir istek kullanıcının sunucusuna gönderir. Bu entegrasyon, kullanıcıların çok çeşitli uygulamalar arasında veri paylaşımına olanak tanır.

Telegram webhook'larını kurmak için kullanıcılar yapılandırılmış bir süreç izler: yetkilendirme belirteci alın, Google E-Tablo'yu yapılandırın, yükleme yuvası oluşturun, bağlantıları değişkenlerde depolayın, webhook'u kurun, botu yapılandırın ve HTTP gönderme isteği oluşturun.

Başarılı bir entegrasyon için 443, 80, 88 ve 8443 destekli seçeneklere sahip açık bir sunucu bağlantı noktası gerekir. Bu, botun genel adresi üzerinden erişilebilir olmasını sağlar.

Telegram'ın en iyi özellikleri

Webhook isteğini kolayca ayarlayın ve basit API ve belgeler aracılığıyla uygulamanızda kullanmaya başlayın

Gömülü mesajları ve otomatik mesajları özelleştirin

Sınırsız sunucu depolama alanı edinin

Telegram sınırlamaları

443, 80, 88 ve 8443 numaralı bağlantı noktalarını destekler; webhook entegrasyonu için diğer bağlantı noktaları desteklenmez

Her webhook güncellemesi için bir zaman aşımı süresi uygular; hızlı bir şekilde işlenmezse yeniden gönderir, bu da yinelenen işlemelere neden olabilir

Telegram fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Telegram puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.200+ yorum)

İşiniz için Doğru Webhook Entegrasyonunu Seçme

Webhook'lar, gerçek zamanlı veri alışverişi ve otomasyon için vazgeçilmez araçlardır. Takım işbirliğinde iletişimi geliştirmekten yazılım geliştirmede iş akışlarını kolaylaştırmaya kadar, webhook'ların potansiyeli sonsuzdur.

Hangi webhook entegrasyonunun size uygun olduğunu görmenin en iyi yolu, onu test etmek (veya bağlantı kurmak mı demeliyiz?) dir. ClickUp'ın diğerlerinden çok daha önde olduğunu hemen fark edeceksiniz.

ClickUp'ın yenilikçi özelliklerinden yararlanmak, web uygulamalarınız arasında sorunsuz bağlantılar için çok önemlidir. Küçük işletmeler için bir veritabanı yazılımı olmanın ötesinde, çok yönlü işlevler ve kullanım alanları ile en iyi verimlilik araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

ClickUp'ın tüm entegrasyon ihtiyaçlarınız için tek adres olabileceğini keşfedin!