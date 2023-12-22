Takımınızın Kuzey Yıldızı Metriğini Belirleyin ve Yeni Zirvelere Ulaşın

Kuzey Yıldızı olarak da bilinen Polaris, Dünya'ya en yakın yıldız değildir ve gökyüzündeki en parlak yıldız da değildir. Kuzey gökyüzünün tamamı etrafında dönerken bile sabit göründüğü için dikkat çekicidir.

Yani, gecenin saati veya mevsimin durumu ne olursa olsun, kuzeye doğru yelken açmak istiyorsanız, Kuzey Yıldızı'nı takip edersiniz.

North Star metrikleri, bir iş için tam olarak bunu yapar. Hedefler veya amaçlardan farklı olarak, North Star metrikleri belirsiz değildir.

İki metrik birbiriyle çelişmez veya kafa karıştırıcı değildir. Bu metrikler, yolunuzdan saptığınızda her zaman yeniden ayarlamanız gereken noktayı oluşturur.

Bu blog yazısında, Kuzey Yıldızı metriklerinizi seçmenize, bu hedefe ulaşmak için bir yol haritası oluşturmanıza ve bu süreçteki ilerlemenizi izlemenize yardımcı oluyoruz.

Kuzey Yıldızı Metrikleri nedir?

North Star metrikleri, bir işletmenin uzun vadeli büyüme eğilimi ile uyumlu başarı ölçütleridir. İşletmenin başarısı için temel öneme sahiptirler ve dönemsel iniş çıkışlardan etkilenmezler.

Özellikle yazılım girişimlerinde ürün odaklı büyüme takımları arasında popüler olan North Star metrikleri, müşterilerinizin neden sizden satın almaya devam ettiğini ölçer.

İyi bir Kuzey Yıldızı metriği aşağıdaki özelliklerle tanımlanır.

Müşteri değerini yansıtmak: Müşterilerin ödediği bedel karşılığında ne elde etmesini istiyoruz? YouTube, Spotify veya Facebook gibi eğlence ürünleri için bu, platformda geçirilen zamandır. Slack gibi bir iletişim ürünü için ise günlük aktif kullanıcı sayısıdır. Amazon için ise aylık işlem sayısı veya satın alınan ürünler olabilir.

Gelirle ilgili: Bu, gelirin bir North Star metriği olduğu anlamına gelmez, ancak olabilir. Ancak, etkili bir North Star metriği müşteri değerini gelirle bağlantılandırır.

Tüm organizasyon için geçerlidir: North Star metrikleri, takımınız veya rolünüze göre değişmez. Her takım için farklılık gösterebilen iç içe hedefler ve görevler ile sabit kalır.

Örneğin, kuruluşunuzun North Star metriği "günlük aktif kullanıcılar" ise, ürün, pazarlama ve satıştan müşteri başarısına kadar herkes bu metriği karşılamak için işlerini tasarlamalıdır.

Uzun vadeye odaklanın: North Star metrikleri her yıl değişmez. Uzun vadeli büyümeyle bağlantılıdır ve birkaç yıl boyunca takip edilmelidir. Bu nedenle, spesifik ancak yeterince geniş kapsamlı olmalıdır.

Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar), proje hedefleri ve anahtar sonuçlar (OKR'ler), Önemli Tek Metrik (OMTM) ve halihazırda uygulanmakta olan düzinelerce diğer çerçeve varken, neden North Star metriklerini dikkate almalısınız? Bir göz atalım.

Kuzey Yıldızı Metriklerinin Önemi

İyi Kuzey Yıldızı metrikleri, tüm organizasyona yön verir. Her takımın yol haritasını oluşturmasına, zaman çizelgelerini ayarlamasına ve kimin, ne zaman ve nasıl harekete geçeceğini belirlemesine yardımcı olur.

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Etkili North Star metrikleri aşağıdakileri sağlar.

Netlik

İyi bir North Star metrik, kuruluşun hedefine doğru ilerlediğini açık bir şekilde ortaya koyar. Takım üyesi müşteriden ne kadar uzak veya yakın olursa olsun, öznel yorumlara yer bırakmaz.

Kuruluş genelinde odaklanma

Tüm organizasyonu ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirir. İyi Kuzey Yıldızı metrikleri, performans ölçümü ve öncelikler konusunda iç çatışmaları ortadan kaldırır.

Satış ve pazarlama ekipleri arasında potansiyel müşteri oluşturma kampanyalarının performansı konusunda hararetli bir tartışma olduğunda, Kuzey Yıldızı metrikleri uyumu sağlar.

Müşteri odaklılık

Etkili bir North Star metrik, müşteri değerine odaklanır ve herkesi bu değere göre uyumlu hale getirir. Her takım üyesini, müşteri için daha fazlasını yapmaya odaklanmaya teşvik eder, böylece müşteriler daha yüksek değer elde eder ve daha fazla ödeme yapmaya istekli olur.

Ürün geliştirme takımları arasında bu, inanılmaz bir dönüşüm yaratabilir. North Star metrikleri net olduğunda, diğer parlak yeni nesneler daha çekici görünse bile, bu metriklere yönelik özellikleri piyasaya süreceklerdir.

Amaç

Modern kuruluşlar, özellikle de yeni kurulan şirketler, bir amaç etrafında kurulur. Z kuşağı da, bir şirkette çalışmaya başlamadan önce, şirketin değerlerinin kendi değerleriyle uyumlu olup olmadığını araştırır. North Star metrikleri, bir kuruluşun değerlerini ve misyonunu yansıtır ve tüm paydaşların karar alma süreçlerine rehberlik eder.

Netlik, odaklanma, müşteri odaklılık ve amaç ile bir şirketin Kuzey Yıldızı metriği, iş performansını iyileştirmeye yardımcı olur ve herkesi ortak bir hedef doğrultusunda birleştirir.

Hepsi harika, ama iyi Kuzey Yıldızı metrikleri nelerdir? Ve birden fazla Kuzey Yıldızı metriği olabilir mi? İşte birkaç örnek.

North Star Metrics örnekleri

North Star metrikleriniz, sattığınız ürün, faaliyet gösterdiğiniz sektör, şirketinizin büyümesi, büyüme verimliliği, yarattığınız müşteri değeri, iş modeliniz gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. İşte bu faktörlere ilişkin birkaç North Star metrik örneği.

1. Gelir

Sektörde, North Star metrik olarak gelir konusunda büyük tartışmalar var. Bazıları, herhangi bir işin temel amacının gelir elde etmek olduğunu savunuyor. Bu nedenle, yıllık tekrarlayan gelir (ARR), aylık tekrarlayan gelir (MRR) ve brüt aylık gelir (GMV) gibi gelir metrikleri, tüm şirket için en iyi North Star metrikleridir.

Diğerleri ise, "gelir"i birincil metrik olarak ayarlarsanız, fiyatlandırma veya indirim sunma gibi taktiklerle müşteri büyümesine fazla odaklanacağınızı söylüyor. Dahası, "XM dolar kazan" ifadesi çalışanlar için pek de ilham verici gelmiyor!

Dolayısıyla, Kuzey Yıldızı metrikleri olarak gelir ve karlılık, uzun vadede ters etki yaratabilir.

2. Platformda geçirilen zaman

Harcanan zaman, Spotify, YouTube, LinkedIn ve Facebook gibi kuruluşlarda eğlence veya sosyal medya alanında popüler bir North Star metriğidir.

Harcanan zaman, bir müşterinin üründen elde ettiği değeri, yani eğlenceyi mükemmel bir şekilde yakaladığı için harika bir Kuzey Yıldızı metriği görevi görür

İş tarafında, bir kullanıcı platformda ne kadar çok zaman geçirirse, etkileşim o kadar yüksek olur ve dolayısıyla gelir de artar. Bu tür bir metriğe takıntılı olmakla birlikte, müşteri edinme maliyetini, yani onları platforma çekmek için harcanan parayı da göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

Bunu bir adım daha ileri götürmek, haftalık aktif ücretli kullanıcıları, yani gelirinizi gerçekten etkileyen kullanıcıları aktif olarak izlemek olacaktır.

Ancak, North Star metrik olarak platformda geçirilen zamanın kullanılması, geliştiricileri özellikle en savunmasız kesimlere gerçek zarar veren bağımlılık yapıcı ürünler yaratmaya ittiğini de not etmek önemlidir.

3. Aktif kullanıcılar

Harcanan zaman metriğinin bir başka boyutu da günlük, haftalık veya aylık aktif kullanıcı sayısıdır. Bu, özellikle içerik içermeyen veya oturum açma gerektirmeyen ürünler için geçerlidir.

Örneğin, faturalandırma için bir SaaS ürünü, bir CRM, bir proje yönetimi aracı vb. kullanıcıların zaman harcaması için tasarlanmamıştır. Bu tür ürünlerin hedefi, faturalandırma, müşteri iletişimi veya proje yönetimine harcanan zamanı azaltmak gibi tam tersi olabilir. Bu ürünler, daha verimli olmak için periyodik olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu nedenle, harcanan zaman yerine, burada daha iyi bir metrik, ürünü kullanan kişi/kuruluş sayısıdır. Günlük veya aylık aktif kullanıcı sayısı, burada harika bir Kuzey Yıldızı metriğidir.

Bazı kuruluşlar, gelir ve etkileşim hedeflerini birleştirerek aktif "ücretli" kullanıcıları Kuzey Yıldızı metriği olarak kullanır. Bunun bir uzantısı da müşteri ömür boyu değeri olup, müşterinin sizinle olan ilişkisi boyunca elde ettiğiniz geliri birleştirir.

Aktif kullanıcıları Kuzey Yıldızı metriğiniz olarak kullanırken, neyi oluşturmak için yola çıktığınızı unutmayın. Örneğin, uygulamanız kullanıcıların vergilerini daha verimli bir şekilde beyan etmelerine yardımcı oluyorsa, dördüncü çeyrek dışında kullanılma olasılığı düşüktür, bu nedenle aylık aktif kullanıcı sayısı yılın geri kalanında sıfıra yakın kalabilir.

İş modelinize bağlı olarak, North Star metriği olarak yıllık aktif kullanıcıları seçebilirsiniz. Ya da kullanıcıların daha sık ziyaret etmesini sağlamak için yatırım veya gider yönetimi özelliklerini uygulamanıza dahil edebilirsiniz.

4. Gerçekleştirilen eylemler

Bir ürünün sunduğu birincil hizmete bağlı olarak, "gerçekleştirilen eylem sayısı", müşterinin hizmeti kullandığı sayısını ifade eder.

WhatsApp veya Slack gibi bir iletişim aracı için: Gönderilen mesaj sayısı

Bir araç paylaşım uygulaması için: Rezervasyon yapılan yolculuk sayısı

Bir e-ticaret platformu için: Satın alınan ürün sayısı

Bir fintech şirketi için: İşlem sayısı

Bir seyahat şirketi için: Rezervasyon yapılan seyahat sayısı

Gerçekleştirilen eylemler, bir ürünün neden üretildiğinin ve müşteriye ne tür bir değer sunduğunun temelini oluşturur. Genellikle, eylem ürünün fiyatıyla doğrudan ilgilidir ve sayı arttıkça gelir de artar.

Örneğin, Uber'in temel hizmeti, çeşitli faktörlere göre dinamik olarak fiyatlandırılan araç kiralama hizmetidir. Kuzey Yıldızı Metrik'i (yolcu sayısı artışı) elde edildiğinde, gelir (yolcu sayısı x fiyat) da artar.

5. Fark yaratıcı

Pazardaki temel farklılığınızı optimize etmek iyi bir Kuzey Yıldızı metriği olabilir. İyi bir kullanıcı deneyimi (UX) temel farklılık unsurunuzsa, bunu en iyi şekilde kullanmak ve iyileştirmek işinizdeki herkesin temel hedefi olmalıdır.

UX, kalabalık pazarlarda Kuzey Yıldızı metriği olarak en iyi şekilde işler. Örneğin, Walmart raflarına bir portakal suyu daha sunarken, bu ürünün ambalajı kolay içilebilir, yeniden kullanılabilir ve hatta eğlenceli olmalıdır, aksi takdirde başarılı olma şansınız olmaz.

Benzer şekilde, müşteri memnuniyeti, erişilebilirlik, özelleştirilebilirlik vb. de kuruluşunuz için North Star metrikleri olarak işlev görebilir.

Öneri, bir North Star metrik seçip ona göre işlerinizi yürütmenizdir, ancak birçok seçenek mevcuttur. Seçiminizi yapmadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Takımınızın Kuzey Yıldızı Metriğini Belirleme

Önümüzdeki birkaç yıl boyunca tüm organizasyona rehberlik edecek bir metrik belirlemek hafife alınacak bir iş değildir. Bu karar, satış, pazarlama, ürün, insan kaynakları, müşteri başarısı, finans ve liderlik ekibinden gelen içgörüler dikkate alınarak verilmelidir. Gelecek vizyonunuzu pazarın gerçekçi talepleriyle birleştirmeniz gerekir.

Bu, net bir pazar geri bildirimi olmayan erken aşamadaki bir startup için özellikle zor olabilir. İşte size yardımcı olacak, yaygın olarak kullanılan bir Kuzey Yıldızı metrik çerçevesi. Bu çerçeve, Kuzey Yıldızı Metriğinizi belirlemeden önce yanıtlamanız gereken birkaç soru önerir.

En iyi yol, yukarıda bahsedilen takımlardan anahtar kişileri bir araya getirerek tüm bakış açılarından cevapları araştırmaktır. Bir karar vermeden önce çeşitli metrikleri ve bunların artılarını ve eksilerini değerlendirin.

Bu alıştırma için, "Deep Breath" adlı bir meditasyon uygulaması piyasaya sürdüğünüzü hayal edin. Takımınızın Kuzey Yıldızı metriklerini şu şekilde belirleyebilirsiniz.

1. Müşterilerinizin başarı anları nelerdir?

Yukarıdaki sorunun cevabı, müşteri değerini ifade etmenize yardımcı olacaktır. Müşterilerinizin yaşam döngüsünde, ürününüzü satın almanın sonucunu gerçekten deneyimledikleri anı düşünün.

Deep Breath için bu, müşterinin ürününüzü kullanarak stresinin azaldığını veya daha iyi uyuduğunu hissettiği her an olacaktır.

2. Müşterilerinizin başarı anını nasıl ölçebilirsiniz?

Gerçekte, başarı anı müşterinin stresinden kurtulduğu andır, ancak bunu ölçüp raporlama tablonuza ekleyemezsiniz. Bunu ölçülebilir hale getirmeniz gerekir.

Bir meditasyon uygulaması indirilemez, çünkü müşterinin başarısı, kayıt olduğu veya meditasyon yapmaya niyetlendiği anda gerçekleşmez.

Gerçek müşteri değeri, oturumu tamamladıkları anda elde edildiği için, başlatılan derslerin sayısı olamaz.

Bu nedenle, tamamlanan meditasyon derslerinin sayısı Deep Breath için en iyi North Star metriğidir.

3. İş başarısını artırmak için bugün neler yapabilirsiniz?

Müşteri değeri yaratan unsurları belirlediğinize göre, şimdi bunları gelirinizle ilişkilendirme zamanı.

İş modeliniz, gelirinizi nasıl elde ettiğinizi belirler. Deep Breath, müşterilerinden aşağıdaki şekillerde ücret alabilir.

Meditasyon dersi başına sabit ücret

Sınırsız ders aboneliği

Ücretli rehberli meditasyon oturumları içeren bir freemium modeli

Reklam odaklı model

Ders başına sabit bir ücret alıyorsanız, North Star metrikleriniz "tamamlanan ders sayısı" olacaktır

Abonelik ücreti alıyorsanız, North Star metrikleriniz "günlük/haftalık/aylık meditasyon oturumlarını tamamlayan ücretli kullanıcı sayısı" olacaktır

Freemium modeli sunuyorsanız, North Star metrikleriniz "tamamlanan rehberli arabuluculuk oturumlarının sayısı"dır

Esasen, bu soruyu, müşterinin elde ettiği değeri, bunun için ödediği bedelle ilişkilendirmek için kullanın.

3. North Star metriklerine ulaşmaya ne katkıda bulunur?

North Star metrikleri tüm organizasyonun ilerlediği yön olsa da, bunu tek hedef olarak belirlemek kaosa yol açabilir. Her birey North Star'a doğru yolculuğu kendi tarzında yorumlayabilir ve organizasyonu farklı yönlere çekebilir.

Öyleyse, Kuzey Yıldızı'na giden yolculuğu adımlara ayırın.

Deep Breath, Kuzey Yıldızı metriği olarak "tüketim artışı"nı, yani tamamlanan meditasyon derslerinin sayısını seçmeye karar verdi. Buraya ulaşmak için çeşitli adımlar var.

Pazarlama girdi metrikleri : Web sitesi ziyaretleri, haber bülteni abonelikleri, podcast dinleyicileri, uygulama indirmeleri, deneme kayıtları vb.

Satış girdisi metrikleri : Ücretli aboneliklere dönüşüm, yıllık abonelikler ve aylık abonelikler vb.

Kullanıcı deneyimi metrikleri : Uygulamada geçirilen süre, alınan derslerin sayısı vb.

Ürün geliştirme metrikleri : Her dersin başlama süresi, ödeme sayfasına gelmeden önce ayrılma oranları vb.

Topluluk katılımı metrikleri: Katılan meditasyon rehberlerinin sayısı

Bireyler kendileri için hedefler belirleyerek, kuruluşun Kuzey Yıldızı'na doğru yolculuklarında yol alabilirler. Bu, işe alım, pazara giriş stratejisi ve yönetim kurulu etkileşimleri ile ilgili liderlik hedeflerini ayarlamak için özellikle yararlıdır.

ClickUp İşleri Tamamla şablonu

Hedefleri görevlere ayırmanın en basit yollarından biri David Allen'ın Get Things Done (GTD) metodolojisidir. ClickUp GTD şablonuyla hemen başlayın.

4. Dış faktörler North Star metriklerinizi nasıl etkiler?

İyi bir Kuzey Yıldızı metriği, dış faktörlerden büyük ölçüde etkilenmemelidir. Hava durumu, uçuş gecikmeleri, siyasi değişiklikler vb. Kuzey Yıldızı metriğinizi etkiliyorsa, onu yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.

Deep Breath, son derece kişisel bir uygulama olduğu için genel olarak bu değişikliklerden etkilenmeyebilir. Ancak, satış performansını etkileyen küresel/ulusal eğilimleri takip etmek ve North Star metriklerinizi gerektiği şekilde ayarlamak çok önemlidir.

5. North Star metriklerinizin performansını ne sıklıkla izleyebilirsiniz?

North Star metrikleri yolculuğunuzda size yol gösterirken, kısa ve düzenli aralıklarla doğru yolda olup olmadığınızı kontrol edebilmelisiniz. Bu nedenle, North Star metrikleriniz haftalık veya en azından aylık büyümeyi yansıtmalıdır.

Örneğin, Deep Breath'in Kuzey Yıldızı Metrik'i "App Store'da olumlu yorum yapan müşteri sayısı" ise, bu her müşteri için yaşam döngüsünde bir kez gerçekleşen bir faaliyettir. Müşteriler yorum bırakmak için aylarca bekleyebilirler, hatta hiç yorum bırakmayabilirler. Bu durumda geri bildirim yeterince hızlı olmaz.

Bu nedenle, Deep Breath'in düzenli olarak ilerleme kaydeden bir metrik ihtiyacı vardır.

North Star metriklerinizi belirlemek, uzun yolculuğunuzun ilk adımıdır. Her bir sonraki adımda, yelkenlerinizi kontrol etmek ve ilerlemeyi izlemek çok önemlidir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Kuzey Yıldızı Metriğinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

İyi bir proje yönetimi yazılımı sadece görevleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda işinizin başarısını da izler. Bunu sağlamak için ürün odaklı bir büyüme yazılımı aracı olması da gerekir.

ClickUp, bunu göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır ve görevleri, dönüm noktalarını, projeleri, belgeleri ve daha fazlasını Kuzey Yıldızı metriklerinize doğru bir araya getirir.

Hedeflerinizi belirleyin

ClickUp'ta hedeflerinizi tam olarak istediğiniz şekilde belirleyin

Hedef izleme uygulamanızda Kuzey Yıldızı metriğinizi ayarlayın. Metriği nasıl tanımladığınıza bağlı olarak, aşağıdaki ClickUp hedeflerinden herhangi biri olarak ayarlayabilirsiniz.

Sayısal değerler : örneğin, 1000 hata giderildi

Doğru mu, yanlış mı : ör. Dönüm noktasına ulaşıldı

Para birimi hedefi: örneğin, 3 milyon dolar gelir

Takım üyelerinizin rollerini net bir şekilde anlamalarını sağlamak için her hedefin ayrıntılı açıklamalarını yazın. North Star metriklerini organizasyondaki herkesin görebileceği hale getirin, böylece hedeflerini ve projelerini bu hedefe ulaşmak için bir araya getirebilirler.

Hedefleri görevlere bölün

ClickUp'ta bu bölümü kullanarak ürün yönetimi KPI'larınızı ve metriklerinizi North Star metriklerine bağlayın.

Burada sprint hedefleri, haftalık satış hedefleri vb. ayarlayabilirsiniz. Bunları görevler olarak da yorumlayabilirsiniz.

Örneğin, her hafta on müşteri keşif görüşmesi yapın veya üç müşteri demosu planlayın. Proje ş akışınıza bağlı olarak, North Star metriklerinizde kümülatif olarak ilerleme sağlayan görevler oluşturun.

Görevlerinizi ve hedeflerinizi düzenleyin

ClickUp ile işlerinizi klasörler ve hedefler halinde düzenleyin

ClickUp hedefleriyle günlük/haftalık başarıları düzenleyerek takip edin. Görevlerin hedefe nasıl katkıda bulunduğunu görmek için proje özetlerini görüntüleyin. Her görevde hedefler belirleyerek ne kadar ilerleme kaydettiğinizi izleyin. İlgili görevleri bir klasöre koyun.

Proje programlarını bu görevlere entegre ederek son teslim tarihlerini karşılayın. Her hedef için öncelik düzeyleri belirleyin ve acil eylem gerektiren yüksek öncelikli hedefleri planlayın.

North Star'a doğru ilerlemenizi izleyin ve takip edin

North Star metriklerine göre toplanan görevlerin ClickUp liste görünümü

ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak görev ilerlemesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve hatta takımın iş yükü gibi sizin için önemli olan her şeyi izleyin.

Ayrıca, düzenli incelemeler için ClickUp içinde çalışan puan kartları, hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) oluşturabilirsiniz.

ClickUp ile Kuzey Yıldızınıza doğru yelken açın

North Star, sadece nereye gideceğinizi bilmekle ilgili değildir. Daha da önemlisi, rüzgar çok şiddetli olduğunda ve sizi yoldan saptırdığında tekrar rotaya dönmekle ilgilidir. Devam eden işleri aksatmamak için yıllar (veya en azından aylar) boyunca sürdürülebilir olması gerekir. Ayrıca, özellikle işyerinde varoluşsal bir kriz yaşandığı zamanlarda, her takım üyesi tarafından kolayca erişilebilir ve görünür olmalıdır.

North Star metriklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ClickUp gibi bir büyüme hackleme aracına ihtiyacınız var. ClickUp hedeflerini kullanarak North Star metriklerinizi belirleyin, ayarlayın, yönetin, izleyin ve gerçekleştirin.

Görev tamamlama hedefleriyle girdi metriklerini ölçün. Satış sayıları veya uygulama indirme sayısı gibi çıktı metriklerini sayısal/para birimi hedefleriyle ölçün.

Hedefleriniz, görevleriniz ve takım performansınız hakkında tek bir yerden tam görünürlük elde edin.