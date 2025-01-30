2025'te Ürün Analitiği için En İyi 10 Mixpanel Alternatifi

Veriye dayalı karar verme, rekabette bir adım önde olmak için zorunludur. İşiniz için doğru Mixpanel alternatifini bulmak da öyle.

Mixpanel uzun süredir popüler bir seçim olmuştur, ancak analitik araçlarının gelişen yapısı yeni ve yenilikçi seçeneklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İster gelişmiş özellikler, farklı fiyat planları ister kullanıcıların ürününüzle etkileşimine dair yeni bir bakış açısı arıyor olun, Mixpanel'e alternatif olan cazip seçenekler sadece bir tık uzağınızda.

Ürün analitiği ile ilgili her şey için en iyi 10 Mixpanel alternatifini bir araya getirdik. Kullanıcı davranışlarını çözmek, müşteri deneyimlerini geliştirmek ve ürün başarısını artırmak için heyecan verici araçları keşfedin. ✨?

Mixpanel alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru Mixpanel alternatifini bulmak, veri keşfini yeni boyutlara taşıyabilir.

Bu listeye Mixpanel'in en iyi alternatiflerini eklemek için aradığımız bazı özellikler şunlardır:

Değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan esneklik

Hızla rakiplerinizin bir adım önünde olun

Herkesin kolayca kullanabileceği kullanıcı dostu arayüzler

Sorunsuz ekip çalışması için işbirliği özellikleri

İmparatorluğunuzu büyütmek için ölçeklenebilirlik

Gösterge panellerini ve raporları özelleştirmek için özelleştirme seçenekleri

Veri gizliliği için güvenlik özellikleri

Bütçenizi aşmamanız için uygun fiyatlı planlar

İşinizin büyümesine yardımcı olacak belirli işlevlere de ihtiyacınız olacaktır. Satış hunisi özellikleri, A/B testi, kullanıcı yolculuğu analizi ve daha fazlasından bahsediyoruz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Mixpanel Alternatifi

İster köklü bir kuruluş, ister gelişmekte olan bir SaaS girişimi veya tek başına çalışan bir girişimci olun, veri analizi araçlarınız büyüme stratejilerinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

Mixpanel'e alternatif olan bu çözümler, ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olarak işinizde bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Hadi başlayalım.

1. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Google Analytics, web sitesi sahiplerinin kullanıcı analitiği, çevrimiçi performans ve daha fazlasının birçok yönünü izlemelerine olanak tanıyan popüler bir dijital içgörü platformudur. Ücretli veya ücretsiz planı kullanarak, kullanıcı davranışları hakkında içgörülerle web sitenizi optimize edin ve daha yüksek dönüşüm oranları elde edin.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Daha hızlı veri erişimi ve analizi için en alakalı metrikleri ve raporları içeren özel gösterge panelleri oluşturun

Demografik bilgiler, davranışlar ve faizler gibi müşteri verilerine göre hedef kitlenizi segmentlere ayırarak özelleştirilmiş pazarlama kampanyalarını basitleştirin

Belirli eylemleri (ör. form gönderimleri veya ürün satın alımları) izlemek, performansı ölçmek ve optimizasyon için potansiyel alanları belirlemek için hedefler ve huniler oluşturun

Karar verme sürecinizi hızlandırmak için gerçek zamanlı raporları kullanarak trafiği ve performansı izleyin

Google Analytics sınırlamaları

Bazı incelemelerde, yeni kullanıcıların büyük miktarda veri nedeniyle öğrenme sürecinin zor olduğu belirtilmektedir

İncelemelere göre, yardım için müşteri desteğine ulaşmak zor olabilir

Google Analytics fiyatlandırması

Google Analytics Standart: Ücretsiz

Google Analytics 360: 12.500 $/ay

Google Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.600+ yorum)

2. Amplitude

amplitude aracılığıyla

Amplitude Analytics, işletmelerin müşteri davranışları ve analizlerine dayalı olarak müşteri etkileşimini iyileştirmesine yardımcı olan bir ürün zekası platformudur. Birden fazla dijital mülkte davranış verilerini izlemek ve ürün deneyimlerini optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren kapsamlı bir analiz platformudur.

Amplitude'un en iyi özellikleri

Analitik gösterge panelini kullanarak kullanıcı davranışları ve etkileşimleri hakkında derinlemesine bilgiler edinin

Güçlü izleme ve raporlama araçlarıyla müşteri deneyimini ve A/B testlerinin etkinliğini artırın ?

Tahmine dayalı analitik kullanarak veri toplama ve davranış analitiğinden yararlanarak büyüme fırsatlarını belirleyin

Özel etkinlikler, kullanıcı segmentasyonu, huni analizi, tutma verileri ve tahmine dayalı analitik gibi özelliklerle dönüşüm hunilerini kolaylaştırın

Amplitude sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumları, gezinmenin zor olabileceğini ve ek özelleştirme seçenekleri için isteklerini dile getiriyor

Bazı incelemelerde daha kullanıcı dostu bir arayüzün gerekli olduğu belirtilmektedir

Amplitude fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Aylık 61 $

Büyüme: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Amplitude derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

3. Kissmetrics

kissmetrics aracılığıyla

Kissmetrics, pazarlama stratejilerini optimize etmek için araçlar içeren kapsamlı bir veri analizi çözümüdür. Platform, müşteri yolculuğu analizi sağlayarak işletmelerin kullanıcı kazanımı, etkileşimi ve elde tutmayı neyin tetiklediğini anlamasına olanak tanır.

Kissmetrics'in en iyi özellikleri

Veri görselleştirme araçlarından yararlanarak müşteri yolculuğunu izleyin ve kullanıcı etkileşimlerini analiz edin

Kohort analizi özelliğini kullanarak belirli müşteri gruplarını zaman içinde analiz edin ve trendleri belirleyin

Müşteri izleme yazılımını kullanarak, kullanıcıların çeşitli eylemleri tamamlamak için attığı adımları (ör. satın alma veya mobil uygulama indirme) analiz edin

A/B testleri gerçekleştirerek belirli sayfalar için en iyi tasarımları, düzenleri veya ürün mesajlarını belirleyin

Kissmetrics sınırlamaları

Küçük işletmelerden gelen bazı yorumlar, fiyatlandırmanın yüksek ve bütçeye uydurmanın zor olabileceğini belirtiyor

Bazı incelemelere göre, benzer analiz araçlarına kıyasla mevcut raporlama seçenekleri sınırlıdır

Kissmetrics fiyatlandırması

Silver: 199 $/ay

Gold: 499 $/ay

Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissmetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

4. Adobe Analytics

adobe Analytics aracılığıyla

Adobe Analytics, dijital kanallardaki kullanıcı davranışlarını izlemek, ölçmek ve analiz etmek için veri yönetimi ve web analizi araçları sağlar. Platform, işletmelerin dijital pazarlama stratejilerini optimize etmesine, terk oranlarını en aza indirmesine ve müşteri tutma oranlarını artırmasına olanak tanır.

Adobe Analytics'in en iyi özellikleri

Kapsamlı bir dijital pazarlama çözümü için web analizi platformunuzu diğer Adobe ürünleriyle (ör. Adobe Campaign veya Adobe Experience Cloud) sorunsuz bir şekilde entegre edin

Gösterge panellerini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın, böylece en alakalı verilere hızlıca erişebilirsiniz

ActivityMap özelliğini kullanarak her sayfa için bir ısı haritası oluşturun, böylece hangi öğelerin dikkat çektiğini ve hangilerinin çekmediğini belirleyebilirsiniz

Doğru analizlere dayalı SMART hedefler oluşturun ve gerçek zamanlı içgörülerle ölçülebilir hedefleri izleyin

Adobe Analytics sınırlamaları

Yorumlar, Adobe Analytics'in karmaşık olabileceğini ve öğrenme eğrisinin dik olduğunu belirtiyor

Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için çok pahalı olabilir

Adobe Analytics fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Analytics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. Hotjar

hotjar aracılığıyla

Hotjar, web sitenizi optimize etmek ve veriye dayalı kararlar almak için hepsi bir arada bir geri bildirim ve analiz yazılımı paketidir. Hotjar Observe, paketin en popüler Mixpanel alternatifidir. Başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm araçları Hotjar Ask, Hotjar Engage ve Hotjar Funnels ile birlikte kullanın. ?

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Oturum tekrarı ve uygulama içi kayıt ile sorunlu noktaları belirleyin ve kullanıcıların web sitenizde veya mobil uygulamanızda nasıl gezindiğine dair ayrıntılı görünümler elde edin

Isı haritaları oluşturmak, kayıtları analiz etmek, kullanıcı geri bildirimi almak, anketleri görüntülemek, kullanıcılarla bire bir bağlantı kurmak ve satış hunilerinizi iyileştirmek için dört Hotjar aracının tümünü edinin

Etkinlik izleme araçlarını kullanarak müşteri davranışlarını analiz edin, kullanıcıların sisteme alışmasını kolaylaştırın ve yüksek terk oranlarının olduğu alanları optimize edin

Tarafsız verilerle müşterilerinizin uygulama içindeki davranışlarını görün ve bu verileri kullanarak müşterilerinizin seveceği ürün özellikleri oluşturun

Hotjar sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, müşteri desteğinin genellikle uzun bekleme süreleri ve sınırlı yanıtlar verdiğini bildiriyor

Bazı kullanıcıların yorumlarında veri aktarım sınırlamalarıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir (100.000 oturum kaydı veya daha az)

Hotjar fiyatlandırması

HotJar Observe Basic: Ücretsiz

HotJar Observe Plus: Aylık 39 $

HotJar Observe Business: Aylık 99 $+

HotJar Observe Scale: 213 $+/ay

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

6. Glassbox

glassbox aracılığıyla

Glassbox, kapsamlı bir web ve mobil analiz platformudur. Güçlü güvenlik özelliklerine ve derinlemesine ürün analiz araçlarına öncelik veren işletmeler için harika bir Mixpanel alternatifidir.

Glassbox'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş veri analizi için yapay zeka destekli yakalama işlevini kullanarak e-ticaret performansını artırın

Kullanıcı oturum kayıtlarını inceleyerek kullanım örneklerini belirleyin, verileri analiz edin ve hedeflediğiniz iyileştirmeleri uygulayın

Geniş bir KPI aralığı kullanarak edinme, atıf, dönüşüm oranları ve daha fazlasını doğru bir şekilde analiz edin

Uçtan uca şifreleme, erişim denetimleri ve rol tabanlı izinler gibi güvenlik özellikleriyle müşterilerinizi koruyun

Glassbox sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumlarında yavaş yükleme süreleri ve gecikmelerden bahsedilmektedir

Bazı incelemelerde, 30 gün ile sınırlı oturum depolama ile ilgili sorunlar bildirilmiştir

Glassbox fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Glassbox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

7. FullStory

via FullStory

FullStory, dijital deneyim analizi çözümü ve ekstra özellikler ve destek arıyorsanız harika bir Mixpanel alternatifidir. Platform, daha iyi iş sonuçları elde etmenize yardımcı olacak içgörüler sağlamak için oturum yakalama ve veriler sunar.

FullStory'nin en iyi özellikleri

Eksiklikleri gidermek için FullStory tarafından geliştirilen eklentileri edinin. Örneğin, Annotate React, React ve React Native için kararlı öznitelikler ekleyen açık kaynaklı bir Babel eklentisidir

Pendo, Jira, HelpScout ve Salesforce gibi popüler araçlarla entegrasyonlardan yararlanarak verilerinizi bir araya getirin

Güçlü arama ve filtreleme özelliklerini kullanarak ihtiyacınız olan verileri istediğiniz zaman elde edin

Kapsamlı analizler için birden fazla cihaz ve dijital platformda kullanıcı davranışlarını izleyin

FullStory sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, platformun yüksek trafiğe sahip web sitelerinde çalışırken kaynak yoğun ve yükleme sürelerinin yavaş olabileceğinden bahsetmektedir

Bazı müşterilerin yorumları, gösterge panelleri ve raporlar için ek özelleştirme seçenekleri istediğini ifade ediyor

FullStory fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

FullStory puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

8. Heap

via Heap

Heap, güvenli oturum kaydı yoluyla her kullanıcı etkileşimini yakalayan bir web ve mobil veri analizi platformudur. Müşteri davranışları hakkında içgörüler elde etmek ve dijital deneyimlerinizi kolaylaştırmak için kullanın. ⏩

Heap'in en iyi özellikleri

Eski SDK'lar olmadan mobil çapraz platform yakalama, veri yönetimi ve analitik özelliklerinden yararlanın

Ücretsiz sürümü deneyerek platformun özelliklerini keşfedin, ayda 10.000 oturuma kadar analiz yapın ve Mixpanel'in sizin için uygun bir alternatif olup olmadığına karar verin

Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory gibi popüler araçlarla ve BigQuery ve Snowflake gibi veri ambarlarıyla kolay entegrasyonun keyfini çıkarın

Manuel izleme veya etiketleme yapmadan dijital deneyimlerinizi optimize edin ve kullanıcı davranışları hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Heap sınırlamaları

Bazı incelemeler, kullanıcı arayüzünün veri analizi deneyimi sınırlı olanlar için kafa karıştırıcı veya zorlayıcı olabileceğini bildiriyor

Bazı kullanıcıların yorumlarında yavaş veri işleme ve veri doğruluğu ile ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: 3.600 $+/yıl

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Heap puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

9. Contentsquare

via Contentsquare

Contentsquare, işletmelerin ayrıntılı verilere dayalı dijital özellikler aracılığıyla insan deneyimleri sunmasını sağlayan bir deneyim analiz platformudur. Kullanıcı yolculuğunun her adımında müşteri etkileşimlerinden ve niyetlerinden davranışsal metrikler elde edin.

Contentsquare'in en iyi özellikleri

Özel bildirimler ayarlayarak kritik bilgiler ve etkinlikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın ve kullanıcı katılımını artırın

Tıklamaları, kaydırmaları, fare hareketlerini ve daha fazlasını analiz ederek etkileşimi ve dönüşümleri artırın

Anlaşılması kolay görsel raporlar ve içgörülerle fırsatları belirlemek için yapay zekanın gücünden yararlanın

Müşteri yolculuğunuzdaki sorunlu noktaları erken aşamada öğrenin, böylece bunlar kazançlarınızı etkilemeden harekete geçebilirsiniz

Contentsquare sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, verimliliği etkileyebilecek ara sıra yaşanan aksaklıklar ve hata mesajlarından bahsetmektedir

Bazı kullanıcıların yorumlarında, büyük veri kümeleri için yükleme sürelerinin yavaş olduğu bildirilmiştir

Contentsquare fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Contentsquare puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

10. Smartlook

smartlook aracılığıyla

Smartlook, kullanıcı davranışları ve deneyimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayan gelişmiş bir analiz aracıdır. Kullanıcıların ürünlerinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlayın ve müşteri deneyiminizde iyileştirme alanlarını belirleyin.

Smartlook'un en iyi özellikleri

Oturum kayıtlarından ve ısı haritalarından toplanan verilerle dijital deneyiminizi optimize edin

Dönüşümleri iyileştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri elde etmek üzere satış hunisi boyunca kullanıcı davranışlarını izleyin

Konum, cihaz ve davranışa göre segmentasyon gibi gelişmiş filtreleme seçeneklerinden yararlanarak, kârınızı artırmak için ihtiyacınız olan verileri elde edin

Slack ve Google Analytics gibi araçlarla entegre ederek takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın

Smartlook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklere erişim içermeyen 14 günlük ücretsiz deneme sürümü olan "Ücretsiz Plan" hakkında kafa karışıklığı yaşadıklarını bildiriyor

Bazı kullanıcıların yorumlarında, kullanıcı arayüzünde gezinmenin zorluğundan ve ek özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmektedir

Smartlook fiyatlandırması

Ücretsiz Plan : Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 55 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartlook puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Bu Mixpanel alternatifleri, etkinlik tabanlı analitik için ihtiyacınız olan her şeyi (ve daha fazlasını) sunar. ClickUp gibi bir ürün yönetim aracıyla entegrasyon, ürün ve hizmetlere yönelik kullanıcı katılımını daha iyi anlamanıza yardımcı olarak başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan avantajı sağlar. ? ?

ClickUp AI ile komut istemlerini kullanarak ürün gereksinim belgelerini (PDR'ler) anında oluşturun

Ürün Takımları için ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Görsel proje yönetimi yazılımımız, iş akışlarını basitleştirmeyi, görevleri yönetmeyi ve sorunsuz iletişimi kolaylaştırır.

ClickUp kullanıcıları, size avantaj sağlamak için binlerce araca, şablona ve işlevselliğe erişim elde eder. Ürün takımları için en popüler şablonlarımızdan bazıları şunlardır:

Takımınızın eksiksiz veri kümelerini görselleştirmesine ve basit grafikler ve çizelgelerle KPI'ları izlemesine yardımcı olabilecek ClickUp Analytics Rapor Şablonu

İşinizi bir üst seviyeye taşıyabilecek ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu , takımınızın verileri hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmesine yardımcı olarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi sağlar

Ürün yol haritaları ve proje yönetimi şablonlarından beyin fırtınası ve karar verme şablonlarına kadar, her durum için bir ClickUp şablonu vardır. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ürün analizlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için binlerce proje ve ürün yönetimi aracı

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak özel Tetikleyiciler ve Eylemler oluşturun, böylece çeşitli görevleri otomatik pilota alabilirsiniz

ClickUp AI ile toplantı notlarını özetleyin, ana hatları oluşturun, e-posta taslakları hazırlayın ve projelerinizdeki ilerlemeyi izleyin

Salesforce, Slack, Asana, Jira ve daha fazlası gibi 1.000'den fazla popüler platformla entegre edin. Bağlamak istediğiniz bir araç eksikse, Zapier ve ClickUp API'sini kullanarak bir tane oluşturabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın özelliklerine alışırken bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir (ancak bu, ücretsiz eğitimlerle çözülebilir)

İncelemelere göre, kullanıcılar ön tanımlı ayarlarda çok fazla bildirim ve hatırlatıcı alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Karıştırın!

Veri odaklı bir ortamda işlerinizi büyütmek için analitik gücünden yararlanmak çok önemlidir. Listemizdeki her Mixpanel alternatifi, bunu yapmanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Önemli olan, işinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm bulmak ve böylece rakiplerinizin önünde olmaktır.

Seçeneklerinizi değerlendirirken, ClickUp'ın sağlam proje ve ürün yönetimi yetenekleriyle takımlarınızı güçlendirin. Önde gelen analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, kullanıcı etkileşimine ilişkin daha derin içgörüler elde edin.

ClickUp, ürün takımlarının işbirliği yapma ve verileri analiz etme şeklini devrim niteliğinde değiştirecek çözümdür. Analitik becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için bir sonraki adımı atın — bugün ClickUp'a kaydolun! ? ?