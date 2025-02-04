2025'te Uzaktan Çalışma için En İyi 10 Citrix Alternatifi

Kuruluşlar teknolojiye daha fazla bağımlı hale geldikçe, her şeyi takip etmek daha karmaşık hale geliyor. Araçlara kesintisiz erişimi sürdürme ihtiyacı, değişikliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıran sanal masaüstleri ve sanal uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum, şirketlerin uzaktaki çalışanlarının verimli ve bağlı kalmasını sağlamaya çalıştığı için özellikle geçerlidir.

Citrix uzun süredir bu alanda öncülerden biri olmuştur, ancak her şirket bunun doğru seçim olduğunu düşünmemektedir. Uygun maliyetli Citrix alternatifleri arayan kuruluşlar için bu kılavuzu hazırladık. Alternatifleri inceleyeceğiz ve seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini tartışacağız!

Citrix nedir ve sanallaştırma çözümü nasıl işler?

Citrix, sanal uygulamalar ve masaüstleri sağlayan en büyük şirketlerden biridir. Araçları, kullanıcıların herhangi bir konumdan iş kaynaklarına erişmesine olanak tanıyarak, mevcut en iyi uzaktan çalışma araçları arasında yer alır.

Citrix, bulutta bir masaüstü işletim sistemini barındıran bir sanal masaüstü altyapısı (VDI) kullanır. VDI ile BT departmanları, uygulamalara ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlayabilir, böylece son kullanıcılar sistemin güvenliğini tehlikeye atmadan herhangi bir cihazdan çalışabilir. Bu tür altyapı bazen hizmet olarak masaüstü (DaaS) olarak da adlandırılır.

Citrix alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Seçtiğiniz Citrix alternatifi, Citrix'in sunduğu özelliklere eşit veya daha üstün özelliklere sahip olmalı ya da gizli maliyetler içermeyen, daha uygun maliyetli bir alternatif olmalıdır. Aramanız sırasında göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Güvenli uzaktan erişim: Uzak masaüstü hizmetlerinin temel avantajlarından biri, sağladıkları güvenli uzaktan erişimdir. İki faktörlü kimlik doğrulama, uçtan uca şifreleme ve düzenli güvenlik güncellemeleri olup olmadığını kontrol edin

Dağıtım esnekliği: Bulut tabanlı bir çözüm, şirket içi kurulum veya ikisinin karışımı olsun, seçtiğiniz yazılım, kuruluşunuzun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

Uyumluluk ve entegrasyon: En iyi Citrix alternatifi, Windows masaüstü bilgisayarlar ve Linux uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla işletim sistemini desteklemelidir. Ayrıca, BT altyapınızın kullandığı diğer araçlar ve platformlarla da entegre olmalıdır

Kullanıcı deneyimi: Çalışanlar, pahalı ve zaman alıcı eğitimler almadan sanal uygulamalarına ve masaüstlerine kolayca erişebilmelidir. Teknolojiye yatkın olmayanlar için bile kullanımı kolay bir çözüm seçmek, yeni sistemi hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlar

Performans: Düşük performans verimliliği azaltır. Performans düşüşü olmadan birden fazla eşzamanlı kullanıcıyı idare edebilecek yüksek hızlı bağlantılara ve verimli yük dengelemeye sahip yazılımları tercih edin

en İyi 10 Citrix Alternatifi

Kuruluşunuz Citrix sanal uygulamaları ve masaüstlerine alternatif arayan birçok kuruluş arasındaysa, aşağıdaki liste size yardımcı olacaktır.

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ClickUp, Citrix dahil olmak üzere birçok özel iş uygulamanızın yerini alabilecek özelliklere sahip hepsi bir arada proje ve görev yönetimi çözümüdür. Örneğin, ClickUp entegrasyonları, en popüler bulut sağlayıcıları da dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla bağlantı kurar. Bu sıkı entegrasyonlar sayesinde ClickUp, tüm uzaktan işle ilgili bilgiler için merkezi ve güvenli bir hub haline gelebilir.

Şirketlerin uzaktan çalışma ortamlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu bile var. Çalışanlarınız, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm büyük işletim sistemleri için ClickUp'ı indirebilir ve sahip oldukları herhangi bir cihazdan çalışabilir. ClickUp'ın işbirliği özellikleri ile birden fazla kullanıcı bir proje üzerinde her zamankinden daha kolay bir şekilde çalışabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşle ilgili birçok görev için merkezi bir hub görevi görür

Gerçek zamanlı işbirliği sunarak, aynı anda birden fazla kullanıcının belgeleri düzenlemesine olanak tanır

ClickUp'ın diğer uygulamaların yerini almasını sağlayan kapsamlı bir ücretsiz şablon koleksiyonu ile birlikte gelir

Diğer bulut sağlayıcılarından veri aktarmak için çok sayıda entegrasyon sunar

ClickUp sınırlamaları

Citrix gibi gerçek bir sanal masaüstü deneyimi sunmaz, ancak ClickUp'ın uzaktan işbirliği araçları sayesinde çoğu kullanıcı için bu gereksiz olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar çok özelliğe sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. VMware Horizon

VMware aracılığıyla

VMWare, masaüstü sanallaştırma yazılımı pazarının bir başka önde gelen sağlayıcısıdır. Horizon, kullanıcıların çeşitli bulut altyapılarında masaüstü bilgisayarları ve uygulamaları dağıtmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Ürün, güçlü güvenlik özellikleriyle tanınır. Güvenli uzaktan erişim sağlarken, kurumsal kaynakların herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını garanti eder.

Horizon'un ölçeklenebilirliği, onu her boyuttaki kuruluş için mükemmel bir uygun maliyetli alternatif haline getirir.

VMware Horizon'un en iyi özellikleri

Gizli işler, hibrit işler veya çoklu bulut altyapısı için sanal masaüstleri ve uygulamalar dağıtın

Güvenliğe verdiği büyük önem sayesinde hassas verilerle çalışırken içiniz rahat olsun

Esnek dağıtım seçenekleriyle değişen koşullara karşı ölçeklenebilirlik ve esneklik elde edin

Zengin 2D ve 3D grafikler ve optimize edilmiş ses ve video ile mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşayın

VMware Horizon sınırlamaları

Bazı özellikler özel eğitim gerektirebilir

Lisanslama ve fiyatlandırma koşulları, büyük ihtiyaçlar için karmaşık olabilir

VMware Horizon fiyatlandırması

Uygulamalar Standart: Kullanıcı başına aylık 4,67

Uygulamalar Evrensel: Kullanıcı başına aylık 6,00 $

Standard Plus: Kullanıcı başına aylık 5,79 ABD doları

Enterprise Plus: 10,71 $/ay/kullanıcı

Evrensel: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

VMware Horizon puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (25 yorum)

3. AnyDesk

AnyDesk aracılığıyla

Bu uzaktan erişim aracı esneklik ve özelleştirme sunar. Windows uygulamaları kadar Linux uygulamalarıyla da çalışır, böylece işletim sistemi seçiminiz kullanılabilirliği etkilemez.

Kullanıcılar masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya tabletlerden masaüstü bilgisayarlarına, sunuculara ve diğer cihazlara erişebilir ve bunları kontrol edebilir. Şirketler, yayınladıkları uygulamaları bulut hizmeti veya şirket içi kurulum olarak dağıtmayı seçebilir.

AnyDesk'in en iyi özellikleri

Sanal ortamlarınızı bulutta veya şirket içi bir sunucudan çalıştırın

Tam mobil desteğe sahip, çapraz uyumlu ve platformdan bağımsız sanal makinelerin keyfini çıkarın

Kullanıcı deneyimini şirket markasıyla uyumlu hale getirmek için son derece esnek ve özelleştirilebilir seçeneklerden yararlanın

Uzaktan erişime hız ve güvenlik sağlayan, hızlı ve güvenli yazılımlarla verilerinizi güvende tutun

AnyDesk sınırlamaları

Nadir durumlarda, bağlantı hiçbir açıklama olmaksızın kesilir

Büyük dosyaları aktarırken yavaş bağlantı hızları

AnyDesk fiyatlandırması

Solo: 14,90 $

Standart: 29,90 $

Gelişmiş: 79,90 $

Ultimate: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

AnyDesk puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

4. V2 Bulut

V2 Cloud aracılığıyla

V2 Cloud, bulutta barındırılan sanal Windows masaüstü bilgisayarları sağlayan bir sağlayıcıdır. Basitlik ve maliyet verimliliğine büyük önem verir ve hem hızlı hem de ölçeklenebilir bir sanal bulut masaüstü hizmeti sunar. Dünya çapındaki veri merkezleri, farklı konumlardaki kullanıcılara bulut PC'lere hızlı erişim sağlar. Ek özellikler arasında güvenli uzaktan erişim, günlük yedeklemeler ve 7/24 izleme bulunur.

V2 Cloud'un en iyi özellikleri

Basit kurulum, sanal masaüstü örneğini dağıtmak için 10'dan az tıklama gerektirir

Bağımsız yazılım satıcılarından yönetilen hizmet sağlayıcılara kadar herkesi kapsayan bir dizi çözüm

Küresel veri merkezleri, dünyanın her yerinden herkes için hızlı erişim anlamına gelir

Tamamen entegre bir hizmet, her boyutta ve beceri düzeyindeki kuruluşlara eksiksiz ve zengin özelliklere sahip bir sanal masaüstü çözümü sunar

V2 Cloud sınırlamaları

Yazarken ve kaydırırken hafif bir gecikme var

Yazılım bazen bazı kullanıcıları sebepsiz yere oturumdan çıkarır

V2 Cloud fiyatlandırması

Temel: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

V2 Bulut derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (19 yorum)

5. TeamViewer Remote

TeamViewer aracılığıyla

Dünya çapındaki şirketler, çapraz platform uyumluluğu ile uzaktan erişim, kontrol ve destek için bu çözümü tercih ediyor. Kullanıcılar, çeşitli cihazlardan ve işletim sistemlerinden TeamViewer üzerinden uzak bir makineye bağlanabilir.

İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleri, uzaktan bağlantılara güvenlik sağlarken, optimize edilmiş kod yüksek performansa odaklanır. TeamViewer, herkesin daha keyifli bir uzaktan çalışma deneyimi için hızlı aktarım hızlarına ve yüksek kaliteli görsellere erişebilmesi için küresel bir ağ kullanır.

TeamViewer Remote'un en iyi özellikleri

Yakın zamanda güncellenen platform, daha hızlı başlangıç ve iyileştirilmiş bağlantı süreci sağlar

Güçlü güvenlik özellikleri, hassas verileri olası saldırganlardan korur

Çapraz platform fonksiyonelliği, bir dizi mobil cihaz, işletim sistemi ve gömülü cihazı kapsar

TeamViewer'ın küresel ağı, dünya çapındaki kullanıcılara hız ve güvenilirlik sunar

TeamViewer Remote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ara sıra bağlantı sorunları veya oturumların kesildiğini bildiriyor

Ticari kullanım için lisanslama pahalı olabilir

TeamViewer Remote fiyatlandırması

Uzaktan Erişim: 24,90 $/ay

İş: 50,90 $/ay

Premium: 112,90 $/ay

Kurumsal: 229,90 $/ay

TeamViewer Remote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)

6. Amazon WorkSpaces

Amazon WorkSpaces aracılığıyla

Bu tam olarak yönetilen sanal masaüstü çözümü, hem hibrit hem de uzaktaki çalışanların ihtiyaçlarını karşılar. Bulut bilişimin devlerinden Amazon'un desteğiyle Workspaces, her kuruluşun ihtiyaçlarına uygun bir çözüm bulabilmesini sağlayan çok çeşitli çözümler sunar.

Diğer birçok Amazon Web Services ürünü gibi, WorkSpaces de kuruluşların yalnızca kullandıkları kadar ödeme yaptığı ve hiçbir gizli ücretin bulunmadığı uygun maliyetli bir fiyatlandırma modeli kullanır. Güvenilir, yüksek performanslı ve küresel olarak dağıtılmış altyapısı, uzaktan çalışma verimliliğini artırır ve maliyetleri azaltır.

Amazon WorkSpaces'in en iyi özellikleri

Tamamen yönetilen sanal masaüstleri, kuruluşunuza her şeyi içeren ve tamamen kalıcı bir hizmet sunar

Sabit fiyatlandırma ve ön maliyetlerin olmaması, WorkSpaces'i uygun maliyetli bir çözüm haline getirir

Özel WorkSpaces aile çözümleri, çeşitli çalışan türlerinin ihtiyaçlarını karşılar

Diğer AWS hizmetleriyle kolay entegrasyon, işlevselliği sorunsuz bir şekilde genişletir

Amazon WorkSpaces sınırlamaları

AWS dışı hizmetlerle entegrasyon zor olabilir

Bazı müşteriler fiyatlandırma yapısını kafa karıştırıcı buluyor

Amazon WorkSpaces fiyatlandırması

Fiyatlandırma, kullanılan kaynaklara bağlıdır

Amazon WorkSpaces derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (97 yorum)

Capterra: 4,2/5 (29 yorum)

7. Nutanix Bulut Altyapısı (NCI)

Nutanix aracılığıyla

NCI, hibrit bulut çözümleri için bir temel sunar. Her ölçekte, her bulutta uygulama ve veri sunmayı amaçlamaktadır. Öncelikle modern iş çözümlerine odaklanır.

Bu nedenle NCI, BT hizmetlerinin tedarikini, dağıtımını ve yönetimini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Platformun uyarlanabilir yapısı, kuruluşların kamuya açık bulutlara hızla geçmelerine, ölçeklendirmelerine ve köprü kurmalarına yardımcı olarak geleneksel BT altyapısına harika bir alternatif sunar.

Nutanix Bulut Altyapısı'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş bulut teknolojileriyle desteklenen BT hizmetleriyle kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayın

Kaynakları yüksek değerli faaliyetlere odaklayarak maliyetleri düşürün ve teknoloji yayılımını azaltın

Güvenilirlik garantisi ile donanım arızalarına, felaketlere ve saldırılara karşı korumanın keyfini çıkarın

Altyapının son derece uyarlanabilir yapısı, kuruluşunuzla birlikte sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini sağlar

Nutanix Bulut Altyapısı sınırlamaları

İlk öğrenme süreci oldukça zorlu olabilir

Lisanslama ve fiyatlandırma, büyük ölçekli dağıtımlar için karmaşık olabilir

Nutanix Bulut Altyapısı fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Nutanix Bulut Altyapısı derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

8. Workspot

Workspot aracılığıyla

Workspot, her yerden çalışan kullanıcılara sanal masaüstü ve uygulamalar sunmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir VDI platformudur. Kuruluşlara Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud gibi çeşitli bulut sağlayıcılarındaki uygulamaları yönetmek için merkezi bir nokta sunar. Workspot, yerleşik iş zekası ile gerçek zamanlı sorun çözme ve performans ayarlama özellikleri sunarak güvenilirliği artırır.

Şirket, uygun maliyetli ancak yüksek performanslı bir platform sunarak cazip bir sanal masaüstü çözümü olmayı hedeflemektedir.

Workspot'un en iyi özellikleri

Tüm çözümler, dünyanın en iyi sağlayıcılarının kamuya açık bulut altyapısı üzerinde tamamen oluşturulmuştur

Sanal masaüstlerinin kurulumu ve dağıtımı hızlı ve kolaydır, bu nedenle daha az uzmanlık ve zaman gerekir

Platform, sanal makinelerin talebe göre kolayca ölçeklendirilmesini sağlar

Veriler bulutta kalır, bu da veri ihlali olasılığını en aza indirir

Workspot sınırlamaları

Özelleştirme ve kişiselleştirme konusunda olası sınırlamalar

Desteklenmeyen platformlar veya hizmetlerle entegrasyon zor olabilir

Workspot fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Workspot puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (19 yorum)

Capterra: 4,7/5 (13 yorum)

9. Parallels RAS

Parallels aracılığıyla

Parallels, sanallaştırma alanında bir başka büyük isimdir. RAS ürünü, şirket içi ve bulut dağıtımları arasında köprü kuran VDI çözümleri sunar. Ürün, evren erişimi ile sorunsuz bir deneyim sunarak kullanıcıların herhangi bir cihazdan erişmesine olanak tanır.

Güvenlik özellikleri arasında verilerinizi güvence altına almak ve korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama bulunur. RAS, çeşitli ihtiyaçlara uygun esnek dağıtım çözümleri sunar.

Parallels RAS'ın en iyi özellikleri

Microsoft Azure ve Amazon Web Services dahil olmak üzere şirket içi, hibrit ve bulut dağıtımlarını destekler

Kullanıcıların tüm masaüstüne ihtiyaç duymadan, herhangi bir cihaza, herhangi bir yerden uygulama sunmasını sağlar

RDS, VDI ve hizmet olarak masaüstü çözümleriyle çalışacak kadar esnek

Kullanıcıların uygulamalarına ve masaüstlerine erişmeleri için web tabanlı bir portal sunar

Parallels RAS sınırlamaları

Arayüzü, bazı rakiplerinin arayüzü kadar sezgisel değildir

Lisanslama bazı kullanım durumlarında karmaşık olabilir

Parallels RAS fiyatlandırması

120 $/yıl

Parallels RAS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (67 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

10. Cameyo

Cameyo aracılığıyla

Bu güvenli uygulama dağıtım platformu, kuruluşlara bulutta bir dijital çalışma alanı sunar. Şirketinizin kritik uygulamalarını bir web tarayıcı sekmesi aracılığıyla herhangi bir cihaza dağıtabilir ve böylece bu uygulamaların herhangi bir platformda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bulut tabanlı VDI platformu, VDI'ların maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltır. Sıfır Güven güvenlik modeli sayesinde, Cameyo'nun sanal uygulama dağıtımı VPN veya açık güvenlik duvarı bağlantı noktaları olmadan çalışır ve kurulumu çok daha kolay hale getirir. Basit lisanslama, küçük kuruluşlar ve büyük şirketler için seçenekler sunar.

Cameyo'nun en iyi özellikleri

Uygulama sanallaştırma özelliğini kullanarak Windows uygulamalarını web uygulamalarına dönüştürün

VPN olmadan tarayıcı üzerinden herhangi bir cihazdan uygulamalara erişin

Yazılımı, genel bulut, özel bulut veya şirket içi dahil olmak üzere herhangi bir ortamda barındırın

HTTPS, tek oturum açma ve yerleşik rol tabanlı erişim denetimleri gibi ek özelliklerden yararlanın

Cameyo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar uygulama uyumluluğu sorunları yaşadı

Citrix ve diğer birçok Citrix alternatifi kadar zengin özelliklere sahip değildir

Cameyo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Cameyo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30 yorum)

Capterra: 4,9/5 (14 yorum)

ClickUp ile Uzaktan Çalışma Ortamınızı İyileştirin

Citrix'in birçok alternatifi vardır ve bunlardan bazıları, mevcut teknoloji yığınınızı bulutta barındırılan veya şirket içi bir sunucudan uzaktan çalıştırmanıza olanak tanır. Ancak bu Citrix rakiplerinden çok azı, Citrix'in kullanım senaryolarını gerçekten yerine getirirken, aynı zamanda daha verimli ve üretken uzaktan çalışma ve işbirliğini mümkün kılar.

ClickUp hepsini ve çok daha fazlasını yapar. ClickUp ile, uzaktan çalışma ürünlerinizin çoğunu, proje yönetimi ve işbirliğine odaklanan hepsi bir arada bir çözümle değiştirebilirsiniz. ClickUp'ı bugün deneyin ve gelişmiş özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmeye başlayın!