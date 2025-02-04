2025'te Uzaktan Çalışma için En İyi 10 Citrix Alternatifi

Kuruluşlar teknolojiye daha fazla bağımlı hale geldikçe, her şeyi takip etmek daha karmaşık hale geliyor. Araçlara kesintisiz erişimi sürdürme ihtiyacı, değişikliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıran sanal masaüstleri ve sanal uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum, şirketlerin uzaktaki çalışanlarının verimli ve bağlı kalmasını sağlamaya çalıştığı için özellikle geçerlidir.
Citrix uzun süredir bu alanda öncülerden biri olmuştur, ancak her şirket bunun doğru seçim olduğunu düşünmemektedir. Uygun maliyetli Citrix alternatifleri arayan kuruluşlar için bu kılavuzu hazırladık. Alternatifleri inceleyeceğiz ve seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini tartışacağız!
Citrix nedir ve sanallaştırma çözümü nasıl işler?
Citrix, sanal uygulamalar ve masaüstleri sağlayan en büyük şirketlerden biridir. Araçları, kullanıcıların herhangi bir konumdan iş kaynaklarına erişmesine olanak tanıyarak, mevcut en iyi uzaktan çalışma araçları arasında yer alır.
Citrix, bulutta bir masaüstü işletim sistemini barındıran bir sanal masaüstü altyapısı (VDI) kullanır. VDI ile BT departmanları, uygulamalara ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlayabilir, böylece son kullanıcılar sistemin güvenliğini tehlikeye atmadan herhangi bir cihazdan çalışabilir. Bu tür altyapı bazen hizmet olarak masaüstü (DaaS) olarak da adlandırılır.
Citrix alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Seçtiğiniz Citrix alternatifi, Citrix'in sunduğu özelliklere eşit veya daha üstün özelliklere sahip olmalı ya da gizli maliyetler içermeyen, daha uygun maliyetli bir alternatif olmalıdır. Aramanız sırasında göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:
- Güvenli uzaktan erişim: Uzak masaüstü hizmetlerinin temel avantajlarından biri, sağladıkları güvenli uzaktan erişimdir. İki faktörlü kimlik doğrulama, uçtan uca şifreleme ve düzenli güvenlik güncellemeleri olup olmadığını kontrol edin
- Dağıtım esnekliği: Bulut tabanlı bir çözüm, şirket içi kurulum veya ikisinin karışımı olsun, seçtiğiniz yazılım, kuruluşunuzun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır
- Uyumluluk ve entegrasyon: En iyi Citrix alternatifi, Windows masaüstü bilgisayarlar ve Linux uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla işletim sistemini desteklemelidir. Ayrıca, BT altyapınızın kullandığı diğer araçlar ve platformlarla da entegre olmalıdır
- Kullanıcı deneyimi: Çalışanlar, pahalı ve zaman alıcı eğitimler almadan sanal uygulamalarına ve masaüstlerine kolayca erişebilmelidir. Teknolojiye yatkın olmayanlar için bile kullanımı kolay bir çözüm seçmek, yeni sistemi hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlar
- Performans: Düşük performans verimliliği azaltır. Performans düşüşü olmadan birden fazla eşzamanlı kullanıcıyı idare edebilecek yüksek hızlı bağlantılara ve verimli yük dengelemeye sahip yazılımları tercih edin
en İyi 10 Citrix Alternatifi
Kuruluşunuz Citrix sanal uygulamaları ve masaüstlerine alternatif arayan birçok kuruluş arasındaysa, aşağıdaki liste size yardımcı olacaktır.
1. ClickUp
ClickUp, Citrix dahil olmak üzere birçok özel iş uygulamanızın yerini alabilecek özelliklere sahip hepsi bir arada proje ve görev yönetimi çözümüdür. Örneğin, ClickUp entegrasyonları, en popüler bulut sağlayıcıları da dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla bağlantı kurar. Bu sıkı entegrasyonlar sayesinde ClickUp, tüm uzaktan işle ilgili bilgiler için merkezi ve güvenli bir hub haline gelebilir.
Şirketlerin uzaktan çalışma ortamlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu bile var. Çalışanlarınız, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm büyük işletim sistemleri için ClickUp'ı indirebilir ve sahip oldukları herhangi bir cihazdan çalışabilir. ClickUp'ın işbirliği özellikleri ile birden fazla kullanıcı bir proje üzerinde her zamankinden daha kolay bir şekilde çalışabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşle ilgili birçok görev için merkezi bir hub görevi görür
- Gerçek zamanlı işbirliği sunarak, aynı anda birden fazla kullanıcının belgeleri düzenlemesine olanak tanır
- ClickUp'ın diğer uygulamaların yerini almasını sağlayan kapsamlı bir ücretsiz şablon koleksiyonu ile birlikte gelir
- Diğer bulut sağlayıcılarından veri aktarmak için çok sayıda entegrasyon sunar
ClickUp sınırlamaları
- Citrix gibi gerçek bir sanal masaüstü deneyimi sunmaz, ancak ClickUp'ın uzaktan işbirliği araçları sayesinde çoğu kullanıcı için bu gereksiz olabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar çok özelliğe sahip değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. VMware Horizon
VMWare, masaüstü sanallaştırma yazılımı pazarının bir başka önde gelen sağlayıcısıdır. Horizon, kullanıcıların çeşitli bulut altyapılarında masaüstü bilgisayarları ve uygulamaları dağıtmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Ürün, güçlü güvenlik özellikleriyle tanınır. Güvenli uzaktan erişim sağlarken, kurumsal kaynakların herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını garanti eder.
Horizon'un ölçeklenebilirliği, onu her boyuttaki kuruluş için mükemmel bir uygun maliyetli alternatif haline getirir.
VMware Horizon'un en iyi özellikleri
- Gizli işler, hibrit işler veya çoklu bulut altyapısı için sanal masaüstleri ve uygulamalar dağıtın
- Güvenliğe verdiği büyük önem sayesinde hassas verilerle çalışırken içiniz rahat olsun
- Esnek dağıtım seçenekleriyle değişen koşullara karşı ölçeklenebilirlik ve esneklik elde edin
- Zengin 2D ve 3D grafikler ve optimize edilmiş ses ve video ile mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşayın
VMware Horizon sınırlamaları
- Bazı özellikler özel eğitim gerektirebilir
- Lisanslama ve fiyatlandırma koşulları, büyük ihtiyaçlar için karmaşık olabilir
VMware Horizon fiyatlandırması
- Uygulamalar Standart: Kullanıcı başına aylık 4,67
- Uygulamalar Evrensel: Kullanıcı başına aylık 6,00 $
- Standard Plus: Kullanıcı başına aylık 5,79 ABD doları
- Enterprise Plus: 10,71 $/ay/kullanıcı
- Evrensel: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları
VMware Horizon puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (25 yorum)
3. AnyDesk
Bu uzaktan erişim aracı esneklik ve özelleştirme sunar. Windows uygulamaları kadar Linux uygulamalarıyla da çalışır, böylece işletim sistemi seçiminiz kullanılabilirliği etkilemez.
Kullanıcılar masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya tabletlerden masaüstü bilgisayarlarına, sunuculara ve diğer cihazlara erişebilir ve bunları kontrol edebilir. Şirketler, yayınladıkları uygulamaları bulut hizmeti veya şirket içi kurulum olarak dağıtmayı seçebilir.
AnyDesk'in en iyi özellikleri
- Sanal ortamlarınızı bulutta veya şirket içi bir sunucudan çalıştırın
- Tam mobil desteğe sahip, çapraz uyumlu ve platformdan bağımsız sanal makinelerin keyfini çıkarın
- Kullanıcı deneyimini şirket markasıyla uyumlu hale getirmek için son derece esnek ve özelleştirilebilir seçeneklerden yararlanın
- Uzaktan erişime hız ve güvenlik sağlayan, hızlı ve güvenli yazılımlarla verilerinizi güvende tutun
AnyDesk sınırlamaları
- Nadir durumlarda, bağlantı hiçbir açıklama olmaksızın kesilir
- Büyük dosyaları aktarırken yavaş bağlantı hızları
AnyDesk fiyatlandırması
- Solo: 14,90 $
- Standart: 29,90 $
- Gelişmiş: 79,90 $
- Ultimate: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
AnyDesk puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (950+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
4. V2 Bulut
V2 Cloud, bulutta barındırılan sanal Windows masaüstü bilgisayarları sağlayan bir sağlayıcıdır. Basitlik ve maliyet verimliliğine büyük önem verir ve hem hızlı hem de ölçeklenebilir bir sanal bulut masaüstü hizmeti sunar. Dünya çapındaki veri merkezleri, farklı konumlardaki kullanıcılara bulut PC'lere hızlı erişim sağlar. Ek özellikler arasında güvenli uzaktan erişim, günlük yedeklemeler ve 7/24 izleme bulunur.
V2 Cloud'un en iyi özellikleri
- Basit kurulum, sanal masaüstü örneğini dağıtmak için 10'dan az tıklama gerektirir
- Bağımsız yazılım satıcılarından yönetilen hizmet sağlayıcılara kadar herkesi kapsayan bir dizi çözüm
- Küresel veri merkezleri, dünyanın her yerinden herkes için hızlı erişim anlamına gelir
- Tamamen entegre bir hizmet, her boyutta ve beceri düzeyindeki kuruluşlara eksiksiz ve zengin özelliklere sahip bir sanal masaüstü çözümü sunar
V2 Cloud sınırlamaları
- Yazarken ve kaydırırken hafif bir gecikme var
- Yazılım bazen bazı kullanıcıları sebepsiz yere oturumdan çıkarır
V2 Cloud fiyatlandırması
- Temel: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
V2 Bulut derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (19 yorum)
5. TeamViewer Remote
Dünya çapındaki şirketler, çapraz platform uyumluluğu ile uzaktan erişim, kontrol ve destek için bu çözümü tercih ediyor. Kullanıcılar, çeşitli cihazlardan ve işletim sistemlerinden TeamViewer üzerinden uzak bir makineye bağlanabilir.
İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleri, uzaktan bağlantılara güvenlik sağlarken, optimize edilmiş kod yüksek performansa odaklanır. TeamViewer, herkesin daha keyifli bir uzaktan çalışma deneyimi için hızlı aktarım hızlarına ve yüksek kaliteli görsellere erişebilmesi için küresel bir ağ kullanır.
TeamViewer Remote'un en iyi özellikleri
- Yakın zamanda güncellenen platform, daha hızlı başlangıç ve iyileştirilmiş bağlantı süreci sağlar
- Güçlü güvenlik özellikleri, hassas verileri olası saldırganlardan korur
- Çapraz platform fonksiyonelliği, bir dizi mobil cihaz, işletim sistemi ve gömülü cihazı kapsar
- TeamViewer'ın küresel ağı, dünya çapındaki kullanıcılara hız ve güvenilirlik sunar
TeamViewer Remote sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ara sıra bağlantı sorunları veya oturumların kesildiğini bildiriyor
- Ticari kullanım için lisanslama pahalı olabilir
TeamViewer Remote fiyatlandırması
- Uzaktan Erişim: 24,90 $/ay
- İş: 50,90 $/ay
- Premium: 112,90 $/ay
- Kurumsal: 229,90 $/ay
TeamViewer Remote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)
6. Amazon WorkSpaces
Bu tam olarak yönetilen sanal masaüstü çözümü, hem hibrit hem de uzaktaki çalışanların ihtiyaçlarını karşılar. Bulut bilişimin devlerinden Amazon'un desteğiyle Workspaces, her kuruluşun ihtiyaçlarına uygun bir çözüm bulabilmesini sağlayan çok çeşitli çözümler sunar.
Diğer birçok Amazon Web Services ürünü gibi, WorkSpaces de kuruluşların yalnızca kullandıkları kadar ödeme yaptığı ve hiçbir gizli ücretin bulunmadığı uygun maliyetli bir fiyatlandırma modeli kullanır. Güvenilir, yüksek performanslı ve küresel olarak dağıtılmış altyapısı, uzaktan çalışma verimliliğini artırır ve maliyetleri azaltır.
Amazon WorkSpaces'in en iyi özellikleri
- Tamamen yönetilen sanal masaüstleri, kuruluşunuza her şeyi içeren ve tamamen kalıcı bir hizmet sunar
- Sabit fiyatlandırma ve ön maliyetlerin olmaması, WorkSpaces'i uygun maliyetli bir çözüm haline getirir
- Özel WorkSpaces aile çözümleri, çeşitli çalışan türlerinin ihtiyaçlarını karşılar
- Diğer AWS hizmetleriyle kolay entegrasyon, işlevselliği sorunsuz bir şekilde genişletir
Amazon WorkSpaces sınırlamaları
- AWS dışı hizmetlerle entegrasyon zor olabilir
- Bazı müşteriler fiyatlandırma yapısını kafa karıştırıcı buluyor
Amazon WorkSpaces fiyatlandırması
- Fiyatlandırma, kullanılan kaynaklara bağlıdır
Amazon WorkSpaces derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (97 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (29 yorum)
7. Nutanix Bulut Altyapısı (NCI)
NCI, hibrit bulut çözümleri için bir temel sunar. Her ölçekte, her bulutta uygulama ve veri sunmayı amaçlamaktadır. Öncelikle modern iş çözümlerine odaklanır.
Bu nedenle NCI, BT hizmetlerinin tedarikini, dağıtımını ve yönetimini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Platformun uyarlanabilir yapısı, kuruluşların kamuya açık bulutlara hızla geçmelerine, ölçeklendirmelerine ve köprü kurmalarına yardımcı olarak geleneksel BT altyapısına harika bir alternatif sunar.
Nutanix Bulut Altyapısı'nın en iyi özellikleri
- Gelişmiş bulut teknolojileriyle desteklenen BT hizmetleriyle kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayın
- Kaynakları yüksek değerli faaliyetlere odaklayarak maliyetleri düşürün ve teknoloji yayılımını azaltın
- Güvenilirlik garantisi ile donanım arızalarına, felaketlere ve saldırılara karşı korumanın keyfini çıkarın
- Altyapının son derece uyarlanabilir yapısı, kuruluşunuzla birlikte sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini sağlar
Nutanix Bulut Altyapısı sınırlamaları
- İlk öğrenme süreci oldukça zorlu olabilir
- Lisanslama ve fiyatlandırma, büyük ölçekli dağıtımlar için karmaşık olabilir
Nutanix Bulut Altyapısı fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Nutanix Bulut Altyapısı derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
8. Workspot
Workspot, her yerden çalışan kullanıcılara sanal masaüstü ve uygulamalar sunmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir VDI platformudur. Kuruluşlara Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud gibi çeşitli bulut sağlayıcılarındaki uygulamaları yönetmek için merkezi bir nokta sunar. Workspot, yerleşik iş zekası ile gerçek zamanlı sorun çözme ve performans ayarlama özellikleri sunarak güvenilirliği artırır.
Şirket, uygun maliyetli ancak yüksek performanslı bir platform sunarak cazip bir sanal masaüstü çözümü olmayı hedeflemektedir.
Workspot'un en iyi özellikleri
- Tüm çözümler, dünyanın en iyi sağlayıcılarının kamuya açık bulut altyapısı üzerinde tamamen oluşturulmuştur
- Sanal masaüstlerinin kurulumu ve dağıtımı hızlı ve kolaydır, bu nedenle daha az uzmanlık ve zaman gerekir
- Platform, sanal makinelerin talebe göre kolayca ölçeklendirilmesini sağlar
- Veriler bulutta kalır, bu da veri ihlali olasılığını en aza indirir
Workspot sınırlamaları
- Özelleştirme ve kişiselleştirme konusunda olası sınırlamalar
- Desteklenmeyen platformlar veya hizmetlerle entegrasyon zor olabilir
Workspot fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Workspot puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (19 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (13 yorum)
9. Parallels RAS
Parallels, sanallaştırma alanında bir başka büyük isimdir. RAS ürünü, şirket içi ve bulut dağıtımları arasında köprü kuran VDI çözümleri sunar. Ürün, evren erişimi ile sorunsuz bir deneyim sunarak kullanıcıların herhangi bir cihazdan erişmesine olanak tanır.
Güvenlik özellikleri arasında verilerinizi güvence altına almak ve korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama bulunur. RAS, çeşitli ihtiyaçlara uygun esnek dağıtım çözümleri sunar.
Parallels RAS'ın en iyi özellikleri
- Microsoft Azure ve Amazon Web Services dahil olmak üzere şirket içi, hibrit ve bulut dağıtımlarını destekler
- Kullanıcıların tüm masaüstüne ihtiyaç duymadan, herhangi bir cihaza, herhangi bir yerden uygulama sunmasını sağlar
- RDS, VDI ve hizmet olarak masaüstü çözümleriyle çalışacak kadar esnek
- Kullanıcıların uygulamalarına ve masaüstlerine erişmeleri için web tabanlı bir portal sunar
Parallels RAS sınırlamaları
- Arayüzü, bazı rakiplerinin arayüzü kadar sezgisel değildir
- Lisanslama bazı kullanım durumlarında karmaşık olabilir
Parallels RAS fiyatlandırması
- 120 $/yıl
Parallels RAS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (67 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
10. Cameyo
Bu güvenli uygulama dağıtım platformu, kuruluşlara bulutta bir dijital çalışma alanı sunar. Şirketinizin kritik uygulamalarını bir web tarayıcı sekmesi aracılığıyla herhangi bir cihaza dağıtabilir ve böylece bu uygulamaların herhangi bir platformda çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Bulut tabanlı VDI platformu, VDI'ların maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltır. Sıfır Güven güvenlik modeli sayesinde, Cameyo'nun sanal uygulama dağıtımı VPN veya açık güvenlik duvarı bağlantı noktaları olmadan çalışır ve kurulumu çok daha kolay hale getirir. Basit lisanslama, küçük kuruluşlar ve büyük şirketler için seçenekler sunar.
Cameyo'nun en iyi özellikleri
- Uygulama sanallaştırma özelliğini kullanarak Windows uygulamalarını web uygulamalarına dönüştürün
- VPN olmadan tarayıcı üzerinden herhangi bir cihazdan uygulamalara erişin
- Yazılımı, genel bulut, özel bulut veya şirket içi dahil olmak üzere herhangi bir ortamda barındırın
- HTTPS, tek oturum açma ve yerleşik rol tabanlı erişim denetimleri gibi ek özelliklerden yararlanın
Cameyo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar uygulama uyumluluğu sorunları yaşadı
- Citrix ve diğer birçok Citrix alternatifi kadar zengin özelliklere sahip değildir
Cameyo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Cameyo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (14 yorum)
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Citrix'in birçok alternatifi vardır ve bunlardan bazıları, mevcut teknoloji yığınınızı bulutta barındırılan veya şirket içi bir sunucudan uzaktan çalıştırmanıza olanak tanır. Ancak bu Citrix rakiplerinden çok azı, Citrix'in kullanım senaryolarını gerçekten yerine getirirken, aynı zamanda daha verimli ve üretken uzaktan çalışma ve işbirliğini mümkün kılar.
ClickUp hepsini ve çok daha fazlasını yapar. ClickUp ile, uzaktan çalışma ürünlerinizin çoğunu, proje yönetimi ve işbirliğine odaklanan hepsi bir arada bir çözümle değiştirebilirsiniz. ClickUp'ı bugün deneyin ve gelişmiş özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmeye başlayın!