10 แม่แบบติดตามการเรียนรู้ทักษะฟรี

ตามรายงานอนาคตของงานจากเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ระบุว่า63% ของนายจ้างระบุว่าช่องว่างทางทักษะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่รายที่มีมุมมองที่ชัดเจนและทันสมัยเกี่ยวกับทักษะที่มีอยู่ในกำลังคนของตน
นั่นคือจุดที่ตัวติดตามการเรียนรู้ทักษะสามารถช่วยได้
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 แบบฟอร์มติดตามการพัฒนาทักษะที่พร้อมใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมตั้งแต่แผนพัฒนาบุคคลไปจนถึงเมทริกซ์ทักษะและความสามารถของทีมทั้งหมด นอกจากนี้ เราจะแสดงวิธีการใช้งานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นและดำเนินการพัฒนาศักยภาพได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มติดตามการเรียนรู้ทักษะฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|แบบฟอร์มการวางแผนทักษะโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ภาพรวมทักษะในแต่ละแผนกหรือบทบาท
|ปรับแต่งระดับความเชี่ยวชาญได้, มุมมองหลายแบบ, การกรองฟิลด์ที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์ช่องว่างด้วยระบบสมอง
|แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามการฝึกอบรมที่จำเป็นและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|การติดตามการรับรอง, การแจ้งเตือนการหมดอายุอัตโนมัติ, วิดเจ็ตแดชบอร์ด, มุมมองรายการหลัก
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินสมรรถนะทางเทคนิคในทีมวิศวกรรมหรือทีมผลิตภัณฑ์
|คอลัมน์ภาษา/เครื่องมือ/กรอบการทำงาน, การจัดอันดับความเชี่ยวชาญ, ความพึ่งพา, สรุปทักษะสมอง
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะไอทีโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดการความสามารถด้านไอทีเฉพาะทาง
|การจัดกลุ่มตามฟังก์ชัน, สถานะที่กำหนดเอง, การผสานกับระบบ HR, การกรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะคณะกรรมการโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการกำกับดูแลและองค์กรไม่แสวงหากำไร
|การติดตามความสามารถด้าน DEI, การวิเคราะห์ช่องว่างในการสรรหา, การควบคุมความเป็นส่วนตัว, สรุปเนื้อหาโดยปัญญาประดิษฐ์
|แบบแผนการพัฒนาพนักงาน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การสร้างแผนพัฒนาอาชีพที่มีโครงสร้าง
|จุดสำคัญของการเติบโต, การติดตามความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์, ความคิดเห็นตามบริบท, ข้อเสนอแนะทรัพยากร AI
|แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การประเมินศักยภาพในระดับทีมหรือแผนก
|การประเมินเชิงกลยุทธ์/การปฏิบัติการ/ทางเทคนิค, มุมมองแบบรวม, การเปรียบเทียบข้ามแผนก
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะโดย HiBob
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ทีม HR ที่ใช้ HiBob สำหรับการบริหารจัดการบุคลากร
|รูปแบบตารางสไตล์สเปรดชีต, บันทึกข้อมูลบุคคลอย่างละเอียด, การผสานระบบนิเวศ HR
|แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|การติดตามที่เรียบง่ายโดยใช้สเปรดชีต
|ตัวติดตามแบบตาราง, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, ตัวบ่งชี้สถานะแบบภาพ
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ AG5
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น การผลิตหรือการดูแลสุขภาพ
|เอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ, หมวดหมู่เฉพาะอุตสาหกรรม, การติดตามการรับรอง
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามการเรียนรู้ทักษะ?
เทมเพลตสำหรับติดตามการเรียนรู้ทักษะคือกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถบันทึก ตรวจสอบ และวัดความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้
องค์กรส่วนใหญ่ประสบปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความสามารถของพนักงานที่กระจัดกระจาย ข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างกระจัดกระจายในสเปรดชีตและโฟลเดอร์ต่างๆ ทำให้ผู้จัดการไม่สามารถติดตามได้ว่าใครได้รับการฝึกอบรมในเรื่องใดบ้าง
การแยกส่วนนี้สร้างจุดบอดขนาดใหญ่เมื่อคุณวางแผนโครงการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือลงทุนในการฝึกอบรม ทีมงานมักจะทำซ้ำความพยายามในการฝึกอบรมและพลาดช่องว่างทักษะที่สำคัญเนื่องจากขาดข้อมูล
ด้วยแม่แบบที่มีโครงสร้าง คุณไม่จำเป็นต้องเดาว่าใครรู้อะไรด้วยการใช้เมทริกซ์ทักษะเหล่านี้ คุณสามารถเห็นความสามารถในปัจจุบัน ติดตามจุดสำคัญของการเรียนรู้และระบุได้ว่าการพัฒนาที่จำเป็นอยู่ที่ใด 👀
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลดความซับซ้อนของเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของคุณให้อยู่ในที่เดียวด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถจัดรูปแบบ จัดระเบียบ และเพิ่มบริบทให้กับงานต่างๆ ได้โดยการสร้างเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับระดับความเชี่ยวชาญหรือเพิ่มฟิลด์วันที่สำหรับการติดตามการรับรอง
📮ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร คำตอบของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน AI ของ ClickUp โดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานต่างๆ เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
🎥 การสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะ และเครื่องมือติดตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยอัตโนมัติกระบวนการนี้ได้ ชมวิดีโอนี้เพื่อสำรวจว่าตัวติดตามนิสัยด้วย AI ช่วยเสริมระบบการเรียนรู้ทักษะได้อย่างไร โดยการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวันของคุณและช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
10 แบบฟอร์มติดตามการเรียนรู้ทักษะฟรีสำหรับทีม
การสร้างระบบการติดตามจากศูนย์โดยทั่วไปใช้เวลาตั้งค่า 4-8 ชั่วโมง รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ของสเปรดชีตที่ทำเองจะถูกทิ้งไว้ภายในสามเดือน
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มติดตามความสามารถของคุณได้ทันทีด้วยClickUp Templates ค้นหาโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ Spaces, Folders และ Lists จากนั้นปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ ✨
1. แม่แบบการแมปทักษะโดย ClickUp
แบบฟอร์มการแมปทักษะโดย ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของทักษะของทีมคุณจากมุมสูง คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบความสามารถตามแผนก, ตำแหน่ง, หรือโครงการเพื่อค้นหาช่องว่างได้ทันที
ผู้จัดการวิศวกรรมสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเชื่อมโยงความสามารถทางเทคนิคในทีมที่กำลังเติบโตและระบุลำดับความสำคัญในการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ตั้งค่ามาตรวัดความสามารถที่ปรับแต่งได้เพื่อดูว่าทีมของคุณเก่งในด้านใดบ้าง
- สลับการติดตามจากระดับบุคคลเป็นระดับทีมทั้งหมดได้ทันทีด้วยมุมมอง ClickUpหลายแบบ
- กรองพนักงานที่ได้รับการรับรองหรือมีทักษะสูงเมื่อมอบหมายงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สรุปการกระจายทักษะโดยอัตโนมัติและเน้นช่องว่างโดยใช้ClickUp Brain
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการภาพรวมทักษะที่ชัดเจนระหว่างแผนกหรือบทบาทต่างๆ
💟 โบนัส: เปลี่ยนตัวติดตามทักษะของคุณให้กลายเป็น "ศูนย์บัญชาการทักษะ" แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Brain MAX
ด้วย Brain MAX คุณสามารถจัดการเมทริกซ์ทักษะและความสามารถของคุณเหมือนกับระบบที่สามารถค้นหาได้ แทนที่จะกรองด้วยตนเอง ให้ลองถามคำถามเช่น:
- "เรามีจุดล้มเหลวเดี่ยวอยู่ที่ไหนบ้าง?"
- "ใครสามารถเข้ามาช่วยในโปรเจกต์ React ได้บ้างในเดือนนี้?"
- "ทักษะสำคัญใดบ้างที่อยู่ในระดับต่ำกว่าขั้นกลางทั่วทั้งทีม?"
Brain MAX สแกนงานของคุณ, สาขา, และเอกสารเพื่อให้คำตอบทันที ด้วยวิธีนี้, ตัวติดตามของคุณกลายเป็นสิ่งที่คุณใช้ในตัดสินใจจริง เช่น การจัดสรรบุคลากร, การเลื่อนตำแหน่ง, และการจัดลำดับความสำคัญของการฝึกอบรม
2. แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย ClickUp
การติดตามว่าใครได้ทำการฝึกอบรมภาคบังคับใดเสร็จสิ้นแล้วไม่ควรต้องใช้การสืบสวนอย่างละเอียด สิ่งที่คุณต้องการคือแม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย ClickUp
ติดตามสถานะการฝึกอบรมตามพนักงานและหลักสูตรพร้อมระบบตรวจสอบความรับผิดชอบในตัว ทีม HR สามารถใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ทำการฝึกอบรมตามข้อกำหนดประจำปีเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามการรับรองและการแจ้งเตือนการรับรองใหม่ในที่เดียว
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ลดความเสี่ยงด้านความสอดคล้องตามข้อกำหนด
- เพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ด ClickUpเช่น การ์ดแผนภูมิวงกลม เพื่อดูอัตราการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
- ระบุพนักงานที่ค้างชำระหรือจุดคอขวดก่อนที่การตรวจสอบจะกลายเป็นปัญหา
- ติดตามเอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรทั้งหมดด้วยมุมมองรายการหลัก
🚀 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการติดตามการฝึกอบรมที่จำเป็นและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างทีมเพื่อนร่วมงาน AI ที่สนับสนุนเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนาของคุณ สร้างSuper Agentsของคุณเองใน ClickUpเพื่อ:
- แนะนำเส้นทางการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
- ทำให้การประเมินทักษะเป็นอัตโนมัติ
- ร่างโครงสร้างการฝึกอบรม
- ติดธงข้อกำหนดการฝึกอบรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการของสมาชิกในทีม
- และอีกมากมาย
ดูว่าคุณสามารถเริ่มสร้างซูเปอร์เอเจนต์ของคุณเองได้อย่างไรวันนี้:
3. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคโดย ClickUp
เมื่อคุณต้องการทราบว่าทีมของคุณสามารถรับมือกับการย้ายระบบไปยังคลาวด์ได้หรือไม่แบบฟอร์มทักษะทางเทคนิคโดย ClickUpจะให้คำตอบแก่คุณอย่างรวดเร็ว มันประเมินทักษะทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงในแผนกวิศวกรรมหรือแผนกผลิตภัณฑ์ของคุณ 🛠️
มันสามารถช่วย CTO ประเมินได้ว่าทีมมีความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์เพียงพอหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มโครงการย้ายระบบไปยังคลาวด์
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- สร้างคอลัมน์สำหรับภาษาโปรแกรม, เครื่องมือ, และเฟรมเวิร์ก
- จัดอันดับสมาชิกทีมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ และจัดกลุ่มตามระดับความเชี่ยวชาญ
- ใช้ClickUp Dependenciesเพื่อเชื่อมโยงช่องว่างทักษะไปยังกิจกรรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรเฉพาะโดยตรง
- ให้ ClickUp Brain สร้างสรุปทักษะและแนะนำสมาชิกทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมไอที วิศวกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการประเมินสมรรถนะทางเทคนิค
4. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะไอทีโดย ClickUp
แผนกไอทีต้องจัดการกับทักษะเฉพาะทาง เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์และเครือข่าย ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่แม่แบบ IT Skills Matrix โดย ClickUpเข้ามาช่วย แม่แบบนี้จัดระเบียบความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านั้น เพื่อให้คุณทราบความสามารถปัจจุบันของทีมคุณอยู่เสมอ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อวางแผนการฝึกอบรมข้ามสายงานเพื่อลดจุดอ่อนที่อาจเกิดปัญหาในระบบที่สำคัญ
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มความสามารถด้านไอทีตามหน้าที่และบทบาทเฉพาะ เช่น เครือข่ายและความปลอดภัย
- ใช้ฟิลด์สถานะกำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามว่าความสามารถนั้นอยู่ในสถานะใช้งานอยู่, เสร็จสิ้น, หรือปิดแล้ว
- ซิงค์กับระบบ HR ที่มีอยู่ของคุณได้โดยตรงจากงานของคุณผ่านClickUp Integrations
- ค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองได้ทันทีหรือตรวจจับทักษะที่ทับซ้อนกันซึ่งก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมไอทีที่จัดการความสามารถเฉพาะทาง เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือการดูแลระบบ
5. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะคณะกรรมการโดย ClickUp
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสำคัญต่อทีมธรรมาภิบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นเหตุผลที่Template แม่แบบทักษะคณะกรรมการโดย ClickUpถูกสร้างขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณประเมินความเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการของคุณมีอยู่แล้วและสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับการสรรหาบุคลากรในรอบถัดไป
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามการเงิน, กฎหมาย, ความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม, และความสามารถด้าน DEI
- ระบุความสามารถที่ขาดหายไปเพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการสรรหาบุคลากรของคุณ
- สร้างพื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ และงานใน ClickUpเป็นแบบส่วนตัวโดยใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของ ClickUp เพื่อให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
- สรุปองค์ประกอบของคณะกรรมการและระบุช่องว่างด้านความสำคัญด้วย ClickUp Brain
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมธรรมาภิบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ
6. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานโดย ClickUp
การติดตามทักษะโดยไม่มีแผนพัฒนาเป็นเพียงเอกสารบันทึกเท่านั้นแม่แบบแผนพัฒนาพนักงานโดย ClickUpเชื่อมโยงจุดระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของพนักงานกับเป้าหมายที่พวกเขาต้องไปให้ถึง
ผู้จัดการทีมสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- วางแผนเป้าหมายการเติบโตและกำหนดเส้นตายสำหรับการพัฒนาอาชีพ
- ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าในขณะที่พนักงานดำเนินการตามแผนของตน
- เพิ่มความคิดเห็นใน ClickUpให้กับงานเพื่อถามคำถาม รับข้อเสนอแนะ และรักษาการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพให้อยู่ในบริบท
- รับ ClickUp Brain เพื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามช่องว่างด้านทักษะ
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่กำลังสร้างแผนพัฒนาอาชีพที่มีโครงสร้าง
📮ClickUp Insight: สำหรับพนักงาน 32% การประเมินผลการปฏิบัติงานกระตุ้นให้เกิดการเติบโตที่แท้จริง
แต่สำหรับอีก 32% พวกเขาเป็นเพียงเสียงรบกวนในพื้นหลัง—สัญญาณว่าครึ่งหนึ่งของรีวิวทั้งหมดไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง นั่นคือชั่วโมงของการสนทนาและงานเอกสารที่มีเพียงเล็กน้อยให้เห็นผลลัพธ์
ด้วยClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว— คุณทำให้ทุกการตรวจสอบมีคุณค่า AI Notetaker จับการสนทนาของคุณ, ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ, และเปลี่ยนเป็นงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทันที คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน, ในขณะที่การ์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ภาพรวมสดของประสิทธิภาพของพนักงานในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
7. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถโดย ClickUp
บางครั้งคุณอาจต้องมองภาพรวมจากทักษะเฉพาะบุคคลและพิจารณาว่าทั้งแผนกสามารถทำอะไรได้บ้างแม่แบบ Capability Matrix โดย ClickUpช่วยรวบรวมสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้เป็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างเช่น มันช่วยให้คุณประเมินว่าทีมปฏิบัติการพร้อมที่จะสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ประเมินความสามารถเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และทางเทคนิคของบุคคล
- ติดตามการพัฒนาของศักยภาพองค์กรตามกาลเวลา
- รวบรวมทักษะส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเชิงลึกของทีมโดยใช้มุมมองรวม
- เปรียบเทียบความสามารถระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อดูว่าการลงทุนจะสร้างผลกระทบมากที่สุดที่ใด
🚀 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการประเมินศักยภาพในระดับทีมหรือแผนก
👀 คุณรู้หรือไม่: AI และการดิจิทัลจะกำจัดงานมากกว่า 80 ล้านตำแหน่ง และสร้างงานใหม่เกือบ 70 ล้านตำแหน่งในปีต่อ ๆ ไป เกือบ44% ของทักษะของแรงงานจะต้องได้รับการอัปเดตเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
8. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะโดย HiBob
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะโดย HiBob ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมแพลตฟอร์มการจัดการบุคลากรของ HiBob
รูปแบบตารางสไตล์สเปรดชีตนี้เน้นการบันทึกทักษะในระดับพนักงานภายในระบบ HR ที่กว้างขวางของ HiBob ซึ่งคุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และเหมาะสำหรับการติดตามความสามารถที่ตรงไปตรงมา
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ลดระยะเวลาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบตารางที่คล้ายกับสเปรดชีตซึ่งสะท้อนกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่คุ้นเคย
- บันทึกข้อมูลบุคคลอย่างละเอียดไว้ในที่เดียว
- รักษาข้อมูลทักษะให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการพนักงานโดยรวม
ระบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบนิเวศของ HiBob แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าหากคุณต้องการการผสานรวมการจัดการโครงการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่ใช้ HiBob ในการบริหารจัดการบุคลากร
9. แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย Smartsheet
เทมเพลต Smartsheet Training Matrix ใช้รูปแบบตารางที่คุ้นเคยพร้อมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงสถานะด้วยภาพ สามารถจัดการการติดตามการปฏิบัติตามการฝึกอบรมที่ตรงไปตรงมาได้ดี
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ตั้งค่าตัวติดตามแบบตารางที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- แสดงสถานะการฝึกอบรมที่ล่าช้าหรือเสร็จสิ้นแล้วด้วยรูปแบบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- ทำให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการน้อยลง
สิ่งนี้ต้องการการอัปเดตด้วยตนเองและขาดข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีความต้องการในการติดตามที่เรียบง่ายมากกว่าโปรแกรมการพัฒนาที่ซับซ้อน
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ชอบการติดตามแบบง่าย ๆ บนสเปรดชีต
10. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ AG5
แม่แบบ AG5 Skills Matrix ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับหมวดหมู่ทักษะตามอุตสาหกรรม พร้อมโครงสร้างเอกสารที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ หากองค์กรของคุณต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด แม่แบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะ
🌻 ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- สร้างโครงสร้างเอกสารที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- สร้างหมวดหมู่ความสามารถเฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อให้การติดตามสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ติดตามการรับรองการผลิตหรือการดูแลสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
แม้จะมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจทั่วไป
🚀 เหมาะสำหรับ: อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น การผลิตหรือการดูแลสุขภาพ
วิธีใช้แม่แบบติดตามการพัฒนาทักษะ
แม่แบบจะไร้ประโยชน์หากคุณไม่มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการนำไปใช้กับทีมที่มีความหลากหลาย หากไม่มีกลยุทธ์การนำไปใช้ที่ชัดเจน ตัวติดตามจะกลายเป็นเอกสารที่หยุดนิ่ง ซึ่งแทบจะไม่ได้รับการอัปเดต
สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าความก้าวหน้าของพวกเขาไม่ได้ถูกติดตามอย่างแท้จริง
แก้ไขปัญหานี้ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่างClickUp. ClickUp Brain, ระบบ AI ที่ผสานรวมผ่านแพลตฟอร์ม, เชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, ผู้คน, และความรู้ของบริษัทคุณ. คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องคัดกรองข้อมูลเป็นแถว ๆ ด้วยตนเอง.
ด้วยวิธีนี้ ตัวติดตามของคุณจะกลายเป็นระบบที่มีชีวิตและหายใจ คุณสามารถดึงสรุปทักษะขึ้นมาได้ทันทีระบุช่องว่าง และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ได้ในไม่กี่วินาที 🤩
นี่คือวิธีที่จะได้รับคุณค่าสูงสุดจากทักษะและสมรรถนะของคุณ:
- กำหนดทักษะที่คุณต้องการติดตาม: ระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณ เช่น ทักษะทางเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือใบรับรอง
- กำหนดระดับความเชี่ยวชาญ: กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เช่น มือใหม่ถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การประเมินความเชี่ยวชาญสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั่วทั้งทีม
- กรอกข้อมูลทักษะปัจจุบัน: ให้สมาชิกในทีมประเมินตนเองเพื่อบันทึกทักษะพื้นฐาน
- ระบุช่องว่างและลำดับความสำคัญ:เปรียบเทียบทักษะปัจจุบันกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง และเน้นย้ำจุดที่การพัฒนาเร่งด่วนที่สุด
- เชื่อมโยงทักษะกับกิจกรรมการเรียนรู้: เชื่อมช่องว่างของทักษะกับการฝึกอบรม หลักสูตร หรือโอกาสการให้คำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจง
- ตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ: กำหนดการตรวจสอบทักษะรายไตรมาสเพื่อบันทึกใบรับรองใหม่และการฝึกอบรมที่เสร็จสมบูรณ์
- ใช้ AI เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก: ถามผู้ช่วย AI ของคุณด้วยคำถามเช่น "ใครในทีมมีประสบการณ์กับ Python?" เพื่อรับคำตอบทันที
สร้างการมองเห็นทักษะที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างแท้จริง
ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบปัญหาจากการขาดการฝึกอบรม—แต่พวกเขาประสบปัญหาจากการขาดความชัดเจน หากไม่มีมุมมองที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับว่าใครรู้อะไร การฝึกอบรมก็กลายเป็นการเดา การจ้างงานก็กลายเป็นการตอบสนองแบบฉุกเฉิน และการเติบโตก็ชะลอตัวลง
เครื่องมือติดตามการเรียนรู้ทักษะที่มีโครงสร้างดีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้. แบบฟอร์มเหล่านี้เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้. พวกมันช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรบุคลากรให้กับโครงการได้อย่างชาญฉลาด, วางแผนการลงทุนในการฝึกอบรม, และมอบความชัดเจนให้กับพนักงานเกี่ยวกับการเติบโตของตนเอง.
เมื่อคุณเพิ่ม AI เข้าไปพร้อมกับเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain คุณจะเปลี่ยนจากการติดตามแบบคงที่ไปสู่ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
เมื่อทักษะกลายเป็นสกุลเงินของการวางแผนกำลังคน การมีระบบในการติดตามและพัฒนาทักษะจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตามการเรียนรู้ทักษะ
ความแตกต่างระหว่างตัวติดตามการเรียนรู้ทักษะกับเมทริกซ์ทักษะคืออะไร?
เมทริกซ์ทักษะเป็นภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าใครมีทักษะใดบ้างในช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องมือติดตามการเรียนรู้ทักษะจะเพิ่มมิติของเวลาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า กิจกรรมในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะในช่วงเวลาต่างๆ
ฉันควรอัปเดตเทมเพลตติดตามการเรียนรู้ทักษะบ่อยแค่ไหน?
การอัปเดตเป็นรายไตรมาสเหมาะสำหรับทีมส่วนใหญ่ ควบคู่ไปกับการอัปเดตเฉพาะกิจเมื่อมีผู้เสร็จสิ้นการฝึกอบรม อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือทีมที่มีโครงการพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้น ควรใช้การทบทวนข้อมูลรายเดือนเพื่อให้ข้อมูลยังคงใช้งานได้จริง
เทมเพลตสำหรับติดตามการเรียนรู้ทักษะสามารถติดตามทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะทางอารมณ์ได้หรือไม่
ใช่, ส่วนใหญ่ของเทมเพลตรองรับหมวดหมู่ทักษะที่กำหนดเองได้ คุณสามารถติดตามทักษะทางเทคนิค เช่น ภาษาโปรแกรม ไปพร้อมกับทักษะทางสังคม เช่น การสื่อสาร ในระบบเดียวกันได้เลย
การใช้แม่แบบติดตามการเรียนรู้ทักษะช่วยระบุช่องว่างของทักษะได้อย่างไร?
โดยการบันทึกระดับทักษะปัจจุบันเทียบกับสมรรถนะที่ต้องการ เทมเพลตนี้จะทำให้เห็นช่องว่างได้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบุคคลใดขาดทักษะในด้านใดและควรเน้นการลงทุนในการฝึกอบรมที่จุดใด