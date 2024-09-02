10 แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรฟรีสำหรับนักสรรหาบุคลากร

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับการมีบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมของคุณมีความพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ?
นี่คือจุดที่แผนการจัดสรรบุคลากรเข้ามามีบทบาท แผนเหล่านี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางคุณในการระบุช่องว่างด้านทักษะ การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างแผนการจัดสรรบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นอาจใช้เวลานาน แต่มีวิธีที่ฉลาดกว่า—โดยใช้เทมเพลตแผนการจัดสรรบุคลากรที่พร้อมใช้งาน—ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ดื่มด่ำกับการค้นพบสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม และสำรวจแบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีที่ดีที่สุด 10 แบบที่จะช่วยให้กระบวนการสรรหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือแบบแผนการสรรหาบุคลากร?
แผนการจัดสรรบุคลากรคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) สร้างขึ้นและใช้เพื่อประเมินความต้องการบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรมอบกรอบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถนำไปใช้ได้ แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดจำนวนและประเภทของพนักงานที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งเฉพาะโครงการและเป้าหมายขององค์กร
โดยการใช้เทมเพลตเหล่านี้ ทีม HR สามารถประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดีขึ้น ระบุช่องว่าง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์คือ เทมเพลตแผนการจัดสรรบุคลากรไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนและการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดสรรบุคลากรของบริษัทคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดหาบุคลากรที่ดี?
แบบจำลองการจัดสรรบุคลากรที่ดีหรือแบบแผนการจัดสรรบุคลากรที่ดีนั้น ต้องมีการจัดระเบียบ สามารถปรับแต่งได้ และใช้งานง่าย. แบบแผนนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
- โครงสร้างที่เป็นระเบียบ: แม่แบบการจัดสรรบุคลากรที่ดีควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมด้วยส่วนต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
- ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการด้านบุคลากรเฉพาะของบริษัทคุณ
- การจับคู่ทักษะและบทบาท: มีส่วนสำหรับจับคู่ทักษะปัจจุบันของพนักงานและบทบาทงานกับข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณระบุช่องว่างในทักษะและการจัดหาแรงงาน และวางกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น
- การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร: ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เพื่อช่วยคุณประเมินความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับทีมหรือแผนกต่างๆ สำหรับโครงการต่างๆ
- การบูรณาการงบประมาณ: บูรณาการการพิจารณาด้านงบประมาณสำหรับโครงการต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจ้างผู้สมัครใหม่และจัดการทรัพยากรโดยไม่เกินงบประมาณ
- การคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคต: ให้พื้นที่สำหรับการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคตตามความต้องการของโครงการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
10 แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรฟรี
การค้นหาแบบแผนการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความสำเร็จของบริษัทคุณ
เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่โดดเด่น พร้อมให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแต่ทำให้การสรรหาและการปฐมนิเทศง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้การบริหารจัดการพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตฟรีเพื่อช่วยคุณสร้างแผนการจัดสรรบุคลากรที่สมบูรณ์แบบ
มาสำรวจแบบแผนการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดอย่างละเอียดกันเถอะ
1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนการจัดหาบุคลากร ClickUp
เมื่อคุณต้องการความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจำนวนและประเภทของบุคลากรที่ธุรกิจของคุณต้องการแผ่นงานแผนการจัดสรรบุคลากรของ ClickUpคือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเริ่มต้นได้
ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และใช้งานง่าย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแผนการจัดสรรบุคลากรร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และบริหารจัดการทั้งงานประจำและงานเฉพาะโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คล้ายกับซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคน, แบบแผนนี้ช่วยคุณ:
- ให้ภาพรวมของระดับการบรรจุบุคลากรในปัจจุบันของแต่ละแผนกในบริษัทของคุณ และความสามารถในการทำงานของพนักงานของคุณสำหรับโครงการต่าง ๆ
- รับภาพรวมของชุดทักษะและทรัพยากรที่พนักงานของคุณนำมาสู่ทีม
- มอบหมายงานให้พนักงานตามทักษะของพวกเขาและตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในปัจจุบัน
- ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากร, การประกาศรับสมัครงาน, และการจ้างงานใหม่
- ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างความต้องการด้านบุคลากรและระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในการจัดสรรบุคลากร
- วางแผนความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต
ในฐานะเครื่องมือที่มีคุณค่า แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามความต้องการด้านบุคลากรของคุณได้ตลอดเวลา และทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เหมาะสำหรับ: การมองเห็นภาพและวางแผนความต้องการบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตสำหรับงานประจำวันและการดำเนินงานตามโครงการเฉพาะ
2. แม่แบบเมทริกซ์การจัดสรรบุคลากรของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโครงการของคุณ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีข้อมูลด้วยเทมเพลต Staffing Matrix ของ ClickUp
ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้ว, เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สูง. คุณสามารถจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพนักงานของคุณโดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองหลากหลาย, รวมถึง:
- แผนก
- การศึกษา
- รายละเอียดสินค้า
- ชั่วโมง/ดีล
- ค่าใช้จ่าย/ข้อเสนอ
- ค่าตอบแทนประจำปี
แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตนี้ช่วยให้แผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถเปรียบเทียบผลผลิตของบทบาทกับค่าตอบแทนรายปีได้ นอกจากนี้ยังช่วยคุณ:
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและความต้องการด้านบุคลากร
- มองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในทีมของคุณในที่เดียว
- สร้างบทบาทที่กำหนดเองและชุดทักษะ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่เหมาะสม
- กำหนดความคาดหวังสำหรับแต่ละบทบาท
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าใจแนวโน้มและความต้องการด้านบุคลากรได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมืออย่างClickUp Dashboards เครื่องมือนี้จะจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้กราฟและแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้คุณระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความต้องการด้านบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถใช้งานเทมเพลตนี้ในมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น รายการ, เอกสาร, และตาราง และสามารถบริหารจัดการพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ดำเนินโครงการที่ซับซ้อน, และสร้างเส้นทางลูกค้าที่สมบูรณ์แบบได้
เหมาะสำหรับ: การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถและผลผลิตของพนักงานในบทบาทและแผนกต่างๆ ภายในบริษัทของคุณ
3. แม่แบบเอกสารกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของ ClickUp
คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทของคุณจ้างผู้สมัครที่เหมาะสม?นี่คือจุดที่เทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาของ ClickUpเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณชี้แจงทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน เมื่อคุณชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของผู้สมัครที่คุณต้องการจ้าง คุณสามารถพัฒนากระบวนการสรรหาที่เป็นมาตรฐานได้ จากนั้นมันจะช่วยคุณคิดหาและบันทึกวิธีการที่คุณจะคัดกรองผู้สมัคร ทำการสัมภาษณ์ ประเมินพวกเขา และทำข้อเสนอการจ้างงาน
เครื่องมือการสรรหาช่วยคุณ:
- สรุปและจัดโครงสร้างกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
- วางแผนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
- ดำเนินการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศรับสมัครงานมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
- เปรียบเทียบและประเมินผู้สมัครที่แตกต่างกัน
- ค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดจากกลุ่มผู้สมัครจำนวนมาก
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากรของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับงานที่ต้องใช้การรับรู้และการตัดสินใจของมนุษย์มากขึ้น และปล่อยงานซ้ำๆ ให้ClickUp Brain ดูแลแทน เพียงป้อนคำสั่งที่คุณต้องการ แล้ว ClickUp Brain จะสร้างแผนการสรรหาบุคลากรและคำอธิบายงานที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรได้อย่างประสบความสำเร็จ ตัดสินใจจ้างงานอย่างมีข้อมูล นำบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่บริษัทของคุณ และยกระดับความสำเร็จของบริษัทของคุณไปสู่ระดับใหม่
เหมาะสำหรับ: การสร้างและจัดทำเอกสารแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการสรรหาบุคลากร ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดและคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด
4. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp
เมื่อผู้นำระดับสูงขององค์กรของคุณเกษียณอายุ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าองค์กรจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง? คำตอบอยู่ที่การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการปรับโครงสร้างบุคลากรของคุณ
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การจัดการกำลังคน— การระบุผู้สมัครที่มีความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และความปรารถนา และฝึกอบรมพวกเขาเพื่อให้สามารถรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อถึงเวลา
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งอาจใช้เวลานานและซับซ้อน ดังนั้นจึงควรใช้กรอบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นแม่แบบการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp เพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสร้างรายชื่อสมาชิกทีมพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- ชื่อพนักงาน
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน
- แผนกปัจจุบัน
- วันเริ่มต้น
- ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
- ศักยภาพ
- ความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง
มันช่วยให้คุณสามารถติดตามและประเมินการวิเคราะห์กำลังคนและกำหนดผู้นำในอนาคตภายในบริษัทของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ:
- วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ
- เข้าใจว่าบทบาทและความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างไร
- รับประกันความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- สร้างสายงานสำหรับผู้นำที่มีความสามารถ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นเมื่อบุคลากรหลักย้ายออกไป และช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรของคุณ
เหมาะสำหรับ: การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อระบุและเตรียมผู้นำในอนาคต และรับประกันความต่อเนื่องในตำแหน่งสำคัญ
5. แม่แบบการสรรหาและจ้างงาน ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUp ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสรรหาบุคลากรของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยรวมศูนย์และจัดระเบียบทุกแง่มุมของการจ้างงานไว้ในที่เดียว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม
- สร้างแบบฟอร์มใบสมัครที่เป็นมาตรฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัครอย่างสม่ำเสมอ
- จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อการเข้าถึงและติดตามได้ง่าย
- กำหนดและประสานงานการสัมภาษณ์โดยใช้ปฏิทินหรือเครื่องมือจัดตารางเวลา
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ทราบข้อมูลล่าสุด
- ใช้บัตรคะแนนสัมภาษณ์ที่มีอยู่ในระบบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครอย่างเป็นกลาง
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหาโดยใช้สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของทีมคุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจจ้างงานร่วมกัน
- ตัดสินใจจ้างงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร การสัมภาษณ์ และความคิดเห็นจากทีม
- จัดทำรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ช่วยมาตรฐาน, จัดระเบียบ, และทำให้กระบวนการสรรหาและจ้างงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มันช่วยลดอคติ, เพิ่มความโปร่งใส, และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้น.
เหมาะสำหรับ: การปรับปรุงกระบวนการจ้างงานตั้งแต่ต้นจนจบให้มีมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานจนถึงการเริ่มงาน เพื่อประสบการณ์การสรรหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร ClickUp
ไม่ใช่ความลับที่บริษัทที่มีแผนการสรรหาบุคลากรที่สร้างสรรค์และเป็นระบบสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อนได้รับการครอบคลุมอย่างครบถ้วนแม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ตั้งแต่การตรวจสอบใบสมัครครั้งแรกจนถึงการส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน แบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนทุกขั้นตอนที่จำเป็นได้ด้วยรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ รายการตรวจสอบนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- การตรวจสอบจดหมายสมัครงาน/ประวัติย่อเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะตรงตามความต้องการ
- ได้รับการยืนยันการสมัครทางอีเมลแล้ว
- การสัมภาษณ์ครั้งแรก
- การประสานงานภายในกับผู้สรรหา/ผู้จัดการฝ่ายรับสมัคร
- สัมภาษณ์ครั้งที่สอง
- การทบทวนภายในของผู้สมัครรอบสุดท้าย
- เตรียม/ส่งจดหมายเสนอ (ถ้ามี)
- เตรียม/ส่งจดหมายปฏิเสธ (ถ้ามี)
คุณสามารถทำเครื่องหมาย, แก้ไข, หรือเพิ่มขั้นตอนในรายการตรวจสอบนี้ได้ นอกจากนี้, คุณสามารถแนบเอกสาร, สร้างงานและงานย่อย, และมอบหมายสมาชิกทีมสำหรับขั้นตอนเฉพาะในรายการตรวจสอบนี้ได้
ในที่สุด แบบฟอร์มที่เหมือนกับรายการตรวจสอบนี้ช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรและผู้จัดการการจ้างงานของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถมอบประสบการณ์การสรรหาที่ยอดเยี่ยมและนำผู้สมัครที่ดีที่สุดมาร่วมงานได้
เหมาะสำหรับ: การจัดการแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยรายการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นตั้งแต่การสมัครเบื้องต้นจนถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
7. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างทีมจากศูนย์หรือเพิ่มสมาชิกใหม่,เทมเพลต Hiring Selection Matrix ของ ClickUpจะช่วยคุณนำทางเส้นทางไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย.
ในฐานะหนึ่งในเทมเพลตฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทีม HRมันช่วยให้ทีม HR ของคุณสร้างกระบวนการมาตรฐานและเป็นธรรมในการคัดกรอง ประเมิน และคัดเลือกผู้สมัคร นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณ:
- จัดระเบียบและจัดกลุ่มใบสมัครงานตามสถานะ เช่น การคัดกรอง การสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคล การทดสอบทักษะ การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย และข้อเสนอการจ้างงาน
- สร้างภาพและจัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครโดยใช้คุณลักษณะที่กำหนดเอง เช่น ทักษะการสื่อสาร ประวัติย่อ หมายเลขติดต่อ ตำแหน่งงาน ขั้นตอนการจ้างงาน ฯลฯ
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครแต่ละราย พร้อมสถานะต่างๆ เช่น ใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่เหมาะสม เสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น
- ประเมินประวัติย่อและข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ฯลฯ
- ระบุผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานโดยอิงจากข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations ตั้งกฎ กำหนดการทริกเกอร์ และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตนี้มอบมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบให้กับทีมของคุณ:
- มุมมองตารางการสัมภาษณ์: วางแผนเวลาและวันที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ และมอบหมายงานสัมภาษณ์ให้กับสมาชิกในทีม
- มุมมองการมอบหมายการโทร: มอบหมายสมาชิกในทีมให้ทำการโทรและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
- มุมมองฐานข้อมูลผู้สมัคร: จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคนไว้ในที่เดียว
- มุมมองคู่มือเริ่มต้น: ตรวจสอบคำแนะนำและติดตามทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องของกระบวนการสรรหาบุคลากร และช่วยให้คุณสามารถนำผู้สมัครที่เหมาะสมเข้ามาในองค์กรของคุณได้
เหมาะสำหรับ: การคัดกรอง ประเมินผล และคัดเลือกผู้สมัครอย่างเป็นธรรมด้วยระบบที่เป็นระเบียบและมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจ้างงานที่ดีขึ้น
8. แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรโครงการไอทีด้วย Excel โดย TemplateLAB
เมื่อคุณต้องการเข้าใจความต้องการด้านบุคลากรสำหรับโครงการไอที คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการจัดสรรบุคลากรสำหรับโครงการไอทีใน Excel โดย TemplateLAB
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและมีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและระบุประเภทของบุคลากรที่ต้องการ ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้เหล่านี้ได้แก่:
- กิจกรรม
- บทบาท
- ความรับผิดชอบของโครงการ
- ทักษะที่ต้องการ
- จำนวนพนักงานที่ต้องการ
- วันที่คาดว่าจะเริ่มต้น
- ระยะเวลาที่ต้องการ
- ชื่อ
เมื่อคุณกรอกข้อมูลในส่วนเหล่านี้แล้ว แม่แบบนี้จะมีชุดของช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรสำหรับโครงการ IT ที่แตกต่างกัน ช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้เหล่านี้ประกอบด้วย:
- บทบาทที่กำหนด
- ชื่อ
- จำนวนพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ที่ร้องขอ
- จำนวนพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาที่ได้รับมา
- หน่วยอัตรา (ต้นทุน/ชั่วโมง)
- แหล่งที่มา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการไอที
เหมาะสำหรับ: การวางแผนและจัดการความต้องการด้านบุคลากรโดยเฉพาะสำหรับโครงการ IT เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมได้รับการจัดสรรให้กับบทบาทที่เหมาะสม
9. แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรในร้านอาหารโดย TemplateLAB
แบบแผนการจัดสรรบุคลากรของร้านอาหารโดย TemplateLAB เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าของร้านอาหารและผู้จัดการ. ช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนและจัดการความต้องการบุคลากรสำหรับการดำเนินงานประจำวันได้.
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการแสดงรายการ:
- ชื่อพนักงาน
- ตำแหน่ง
- วัน, วันที่, และเวลาทำการ
- งานประสบการณ์ลูกค้า
- งานบริหารจัดการพนักงาน
- งานบริหารการเงิน
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้จัดการร้านอาหารมั่นใจว่ามีพนักงานเพียงพอในแต่ละกะและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน รักษาคุณภาพการบริการ และจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เหมาะสำหรับ: การจัดการตารางการทำงานประจำวันและบทบาทหน้าที่ในร้านอาหารเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
10. แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรสำหรับการนำเสนอโดย VENNGAGE
แบบแผนการจัดสรรบุคลากรสำหรับการนำเสนอโดย VENNGAGE เป็นแบบแผนที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์การจัดสรรบุคลากรได้ในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ
เทมเพลตนี้ครอบคลุมแผนย่อยสี่แผน ได้แก่ แผนทีมหลักประจำเต็มเวลา แผนผู้เชี่ยวชาญพาร์ทไทม์ แผนกำลังคนยืดหยุ่น และแผนโครงการฝึกงาน สำหรับแต่ละแผน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดระเบียบข้อมูลภายใต้ส่วนต่างๆ ดังนี้:
- ตำแหน่ง/บทบาท
- คำอธิบาย
- ทักษะที่ต้องการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปรับแต่งขนาดและสีของแต่ละแผนได้ และเพิ่มรูปภาพ ไอคอน แผนภูมิ และกราฟิกอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขและเพิ่มความชัดเจนและการออกแบบของแต่ละแผนได้อีกด้วย
โดยพื้นฐานแล้ว ทีมทรัพยากรบุคคลในสตาร์ทอัพสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนและนำเสนอแผนกลยุทธ์การจัดสรรบุคลากรอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับ: การสร้างแผนการจัดหาบุคลากรที่น่าสนใจและมืออาชีพ ซึ่งสามารถสื่อสารกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแผนการจัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
แผนการจัดสรรบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลในการระบุและเติมเต็มช่องว่างในด้านทักษะ การจัดสรรบุคลากร และทรัพยากร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุความต้องการในการจ้างงานได้อย่างรวดเร็วและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่การจัดทำแผนเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่าง ClickUp เข้ามาช่วยด้วยเทมเพลตแผนการจัดสรรบุคลากรที่หลากหลาย ฟรี และใช้งานง่าย
การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
นอกเหนือจากการนำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่ายซึ่งทำให้การวางแผนบุคลากรเป็นเรื่องง่ายแล้ว ClickUp ยังมอบเครื่องมือที่ทรงพลังมากมายสำหรับทีม HR ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคนไปจนถึงเครื่องมืออัตโนมัติและ AI ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ซับซ้อนของ HR
ลงทะเบียนกับ ClickUpและรับสมัครบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณวันนี้!