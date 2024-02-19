วิธีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างถูกต้อง

เฟซบุ๊ก, ยักษ์ใหญ่แห่งสื่อสังคมออนไลน์, ได้ปรับโครงสร้างองค์กรอย่างประสบความสำเร็จในปี 2018.
ในปี 2018 Facebook ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นไปที่สามด้านหลักของผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บล็อกเชน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของพวกเขา
บริษัทอย่าง Google, Disney และ Tesla ก็มักจะปรับโครงสร้างองค์กรของตนเองเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพ และฟื้นฟูธุรกิจของตนเช่นกัน
นี่แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจการปรับโครงสร้างองค์กรมีความสำคัญเพียงใดในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขตลาดใหม่ การก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับโครงสร้างช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงและบรรลุความสำเร็จระยะยาวที่พวกเขาต้องการ
หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณรักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณ และแข่งขันได้ในตลาด การเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทของคุณอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม มาดูกันว่าเราจะสามารถปรับโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างไรด้วยกลยุทธ์และขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
การปรับโครงสร้างองค์กรคืออะไร?
การปรับโครงสร้างองค์กรคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของบริษัทอย่างตั้งใจ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างองค์กร, กระบวนการทำงาน, ตำแหน่งงาน, ความสัมพันธ์ในการรายงาน, และวัฒนธรรมองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการจัดวางแผนก, องค์ประกอบของกำลังคน, นิติบุคคล,และการพัฒนา стратегииการเติบโตใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆกัน
การปรับโครงสร้างองค์กรช่วยให้องค์กรมีทิศทางใหม่ มีบทบาทสำคัญในการรักษาการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน โดย:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยกำจัดความซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- เพิ่มความคล่องตัว: ช่วยให้องค์กรของคุณตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับปรุงความคุ้มค่า: ช่วยลดการสูญเสียและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- ส่งเสริมนวัตกรรม: การปรับโครงสร้างองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่และการทดลอง
- การจูงใจพนักงาน: ช่วยปรับบทบาทให้สอดคล้องกับจุดแข็งและความมุ่งมั่นของแต่ละบุคคล
แม้ว่าทุกองค์กรจะต้องการประโยชน์เหล่านี้ แต่พวกมันไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้บริษัทต้องผ่านการปรับโครงสร้าง
เหตุผลในการปรับโครงสร้างองค์กร
นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กร:
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีความเคลื่อนไหวและอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมักจำเป็นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง, สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ, หรือคู่แข่งใหม่
ตัวอย่างเช่น ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างฉับพลันเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้
2. ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างทางการเงินมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยทั่วไปแล้วสาเหตุมักเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น หนี้สินมากเกินไป ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กำไรที่ลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด
กระบวนการนี้อาจจำเป็นต้องให้คุณดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การขายสินทรัพย์ การลดต้นทุน หรือการปรับโครงสร้างเงินทุน มาตรการเหล่านี้ช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและปรับปรุงสุขภาพทางการเงินขององค์กร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กร. ในกรณีเช่นนี้ การปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่น การลดความซ้ำซ้อนและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเป้าหมายของกระบวนการปรับโครงสร้าง.
4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ย้ำถึงความร่วมมือหรือนวัตกรรมอาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เช่น การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ มักกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เข้าซื้อกิจการ
ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาจมีการปรับโครงสร้างองค์กรได้หลายประเภท
ประเภทของการปรับโครงสร้างองค์กร
ธุรกิจสามารถปรับโครงสร้างได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กร ต่อไปนี้คือแนวทางทั่วไปบางประการ:
1. การปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เช่น การนำโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่มาใช้การสร้าง คู่มือพนักงานและแผนผังองค์กรใหม่การพัฒนาทักษะใหม่ให้กับพนักงาน การปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร หรือการปรับระดับการจ้างงานและโครงสร้างค่าตอบแทน
2. การปรับโครงสร้างทางกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนองค์กรมีความจำเป็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์หรือกรอบกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายขององค์กร เช่น การยื่นขอล้มละลาย การควบรวมกิจการกับองค์กรอื่น หรือการปรับโครงสร้างหนี้
3. การถอนการลงทุน
การถอนการลงทุนเกี่ยวข้องกับการขายหน่วยธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานต่ำเพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและมุ่งเน้นที่ความสามารถหลัก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแผนการปรับโครงสร้างคือการเพิ่มผลกำไร
การถอนการลงทุนยังสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้
4. การปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุน
การปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการดำเนินงานผ่านการอัตโนมัติหรือการลดขนาดองค์กร มักรวมถึงการจ้างโครงการภายนอก การเจรจาสัญญาใหม่ และการรวมทรัพยากรเพื่อลดค่าใช้จ่าย
5. การพลิกฟื้น
การพลิกฟื้นคือแนวทางที่ครอบคลุมในการช่วยบริษัทที่กำลังประสบปัญหาให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงาน การซื้อกิจการ หรือการปรับเปลี่ยนผู้นำองค์กร คุณอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอเพื่อพลิกฟื้นผลการดำเนินงานที่ถดถอยให้กลับมาดีขึ้น
โบนัส:แม่แบบกฎบัตรทีม!
คุณจะปรับโครงสร้างองค์กรอย่างไร?
การปรับโครงสร้างเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน:
ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบและวิเคราะห์
ดำเนินการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะในอดีตและปัจจุบันขององค์กรของคุณ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญและรายงานความคืบหน้าอย่างชัดเจนช่วยในการวางแผนกระบวนการ จัดตารางทรัพยากร และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างพลวัตและความร่วมมือในทีม
การแสดงผลข้อมูลที่ปรับแต่งได้และข้อมูลแบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งสมาชิกทีมทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อสื่อสารเพื่ออัปเดตข้อมูล
ด้วย ClickUp คุณจะมีแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมด ตารางเวลา การสื่อสาร โครงการ ฐานข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างไว้ในที่เดียว ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2: การตั้งเป้าหมาย
เมื่อคุณได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายสำหรับกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ทีมผู้นำควรระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจากการปรับโครงสร้างอย่างชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด และทำให้ทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับการปรับโครงสร้าง
ระดมความคิดและรวบรวมข้อเสนอแนะร่วมกันด้วยClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างและปรับแต่งแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดาย วางแผนโครงการ และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อแนะนำและจัดการการเปลี่ยนแปลง
สิ่งนี้จะช่วยคุณอย่างมากในการวางแผนประเภทของการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ที่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 3: การวางแผนและการดำเนินการ
เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณสามารถสร้างแผนงานโดยละเอียดที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการ ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรที่ต้องจัดสรรให้กับแต่ละส่วนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยการอธิบายเหตุผลและประโยชน์ของการปรับโครงสร้างอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ควรพิจารณาจัดหาโอกาสฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างองค์กรใหม่ สุดท้าย ควรสร้างความมุ่งมั่นจากผู้นำในการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถทำได้โดยการสนับสนุนพนักงานและนำโดยตัวอย่างที่ดี
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกท่วมท้นด้วยความใหญ่โตและความซับซ้อนของโครงการ คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpหรือ เอกสารแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเพื่อลดภาระงานได้
แม่แบบเหล่านี้ให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการวางแผน การระบุงาน และการมอบหมายความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างใหม่
แยกแผนการปรับโครงสร้างออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ด้วยClickUp Listsและดูรายละเอียดตามสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น มุมมอง Gantt, มุมมองทีม หรือมุมมองบอร์ด ใช้ClickUp Custom Fieldsเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้ล่วงหน้า
คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ โดยช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่การทำให้การเปลี่ยนผ่านประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 4: การสื่อสาร
ดำเนินการแผนการปรับโครงสร้างอย่างขยันขันแข็งโดยต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนผ่านแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนพนักงาน และการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
สื่อสารแผนการปรับโครงสร้างอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยรับฟังข้อกังวลและลดการต่อต้าน
คุณสามารถใช้ClickUp Chatสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้. แชร์การอัปเดต, แก้ไขปัญหา, และสร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการปรับโครงสร้าง. สิ่งนี้จะช่วยแก้ไขคำถามของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน.
สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในนโยบายและขั้นตอนใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างด้วยClickUp Docs ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับสมาชิกทีมทุกคน สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ ควบคุมการเข้าถึงและทำให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขเอกสารได้
ขั้นตอนที่ 5: การติดตามและประเมินผล
การปรับโครงสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน คุณจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าและผลกระทบของกระบวนการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงและปรับแผนของคุณให้เหมาะสม
ดำเนินการสำรวจหรือแบบสอบถามด้วยClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับโครงสร้างองค์กร วิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและดำเนินการแก้ไขข้อกังวลที่พบ
จากนั้น, ให้หารือเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้ และคิดค้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่
คุณยังสามารถนำแรงบันดาลใจจากทฤษฎี Nudge มาใช้ในการรับมือกับความท้าทายมากมายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการปรับโครงสร้างได้อีกด้วย
ทฤษฎีการกระตุ้นเบา ๆ
ทฤษฎีการกระตุ้นเบา (Nudge Theory) ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยริชาร์ด เทเลอร์ และแคส ซันสไตน์ ในหนังสือของพวกเขา Nudge เสนอว่าสัญญาณสิ่งแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราได้โดยไม่ต้องบังคับใช้ มันใช้ประโยชน์จากอคติทางความคิดที่มีอยู่ในตัวเราเพื่อ "กระตุ้นเบา" ให้เราทำพฤติกรรมที่ถูกมองว่าน่าปรารถนาหรือเหมาะสมมากขึ้น
ทฤษฎีการกระตุ้น (Nudge Theory) มีส่วนช่วยในการปรับโครงสร้างอย่างไร
การปรับโครงสร้างองค์กรมักเผชิญกับการต่อต้านเนื่องจากความไม่แน่นอน ความกลัวการเปลี่ยนแปลง และความเฉื่อยชา ทฤษฎีการกระตุ้นเบา ๆ (Nudge Theory) สามารถช่วยให้ผู้นำสามารถนำทางผ่านความท้าทายเหล่านี้ได้โดยการเข้าใจ:
- สถาปัตยกรรมทางเลือก: ธุรกิจสามารถออกแบบทางเลือกที่มีอยู่โดยการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันและเน้นตัวเลือกเฉพาะที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากขึ้น ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถมีอิทธิพลต่อความชอบและการตัดสินใจของลูกค้าได้
- อคติทางพฤติกรรม: ผู้นำสามารถใช้การกระตุ้นเบา ๆ เพื่อชี้นำบุคคลไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการได้ การกระตุ้นเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากรูปแบบที่คาดการณ์ได้ในความคิดของมนุษย์ เช่น การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย, การยืนยันจากสังคม, และผลกระทบจากการมีอยู่
- การเสริมแรงทางบวก: องค์กรสามารถใช้การกระตุ้นเบา ๆ เป็นรางวัล การยอมรับ หรือข้อเสนอแนะทางสังคม เพื่อส่งเสริมการกระทำที่ต้องการ สร้างความเชื่อมโยงเชิงบวกกับสิ่งเหล่านั้น
สมมติว่าองค์กรของคุณกำลังนำระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริการลูกค้า แต่มีพนักงานบางส่วนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยอ้างถึงความไม่คุ้นเคยและความกลัวต่อการรบกวน ในกรณีนี้ คุณสามารถออกแบบทางเลือกได้ดังนี้:
- ระหว่างการฝึกอบรม ให้เน้นที่วิธีที่ระบบ CRM ใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานแต่ละคน (เช่น การทำงานเสร็จเร็วขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น)
- กรอกข้อมูลเริ่มต้นในแดชบอร์ดของแต่ละบุคคลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบทบาทของพวกเขา ทำให้ประสบการณ์เริ่มต้นราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณยังสามารถใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมแรงในทางบวกได้อีกด้วย โดยให้คะแนนหรือตราสัญลักษณ์เมื่อพนักงานทำภารกิจใน CRM ใหม่สำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จและการแข่งขันที่เป็นมิตรในหมู่พนักงาน
โปรดจำไว้ว่าการกระตุ้นเบา ๆ ไม่ได้มีเจตนาที่จะควบคุมหรือชักจูงในทางที่ไม่เหมาะสม ควรมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และเคารพในทางเลือกของแต่ละบุคคล คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ข้อ:
- เข้าใจความกังวลของพนักงานและออกแบบการกระตุ้นที่สอดคล้องกับพวกเขา
- ผสมผสานการกระตุ้นเบา ๆ กับกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การสื่อสารที่ชัดเจน การฝึกอบรม และการสนับสนุน
- แสดงการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและองค์กร
- เน้นย้ำถึงข้อดีของการนำโครงสร้างบริษัทใหม่มาใช้แทนที่จะยึดติดกับโครงสร้างเดิม
- อนุญาตให้มีความยืดหยุ่นสำหรับบุคคลในการปรับตัวตามจังหวะของตนเอง
กลยุทธ์หลังการปรับโครงสร้าง
ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร คุณต้องทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และรักษาขวัญกำลังใจของพนักงานไว้ นี่คือกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายนี้ในทุกแผนก:
1. รักษาความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
DEI ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ปรับปรุงการตัดสินใจ และส่งเสริมนวัตกรรมอีกด้วย
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ให้แน่ใจว่าผู้นำหลังการปรับโครงสร้างสะท้อนถึงความหลากหลายของบุคลากรของคุณ
- ฝึกอบรมผู้จัดการและพนักงานให้สามารถรับรู้และลดอคติที่ไม่รู้ตัว
- ติดตามตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ตลอดกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรและต่อเนื่องไปหลังจากนั้น
- จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในการเชื่อมต่อและสนับสนุนมุมมองที่หลากหลาย
- ใช้ภาษาที่ครอบคลุม
2. ระบุคุณค่าใหม่สำหรับการปรับตำแหน่งองค์กร
พนักงานจำเป็นต้องเข้าใจถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขององค์กร และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในการประสบความสำเร็จในอนาคตขององค์กร
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- อธิบายเหตุผลของการปรับโครงสร้างด้วยคำที่เข้าใจง่าย ปราศจากศัพท์เทคนิค
- เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
- แบ่งปันวิสัยทัศน์และแผนการเติบโตขององค์กรเพื่อสร้างความตื่นเต้นและการมีส่วนร่วม
- ให้พนักงานทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดการเปลี่ยนผ่าน
3. ให้แน่ใจว่ามีความพึงพอใจในงานตลอดทั้งองค์กร
พนักงานที่พึงพอใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- นำระบบการประเมินผลและการจัดการประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป้าหมายมาใช้ การประเมินผลสามารถช่วยคุณประเมินทักษะสำหรับบทบาทใหม่ ระบุความต้องการในการฝึกอบรม และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในงาน ใช้การประเมินผลเพื่อปรับแต่งการฝึกอบรมและติดตามความก้าวหน้าในประสิทธิภาพของบุคคลและองค์กร
- ให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของพวกเขา
- สนับสนุนพนักงานในการสำรวจทางเลือกอาชีพภายในโครงสร้างองค์กรใหม่
4. นำแบบจำลองที่บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด (LLC) ใช้ในการเติบโตมาใช้
หลังการปรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร, ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และอาจบรรลุการประหยัดต้นทุนผ่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่. สิ่งนี้ช่วยให้ทรัพยากรพร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโต.
โครงสร้างองค์กรใหม่ช่วยให้บริษัทสามารถลดหน้าที่ที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดหลักของพวกเขา กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จสามารถปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด
บริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้สะดวกกว่าบริษัทมหาชน ทำให้สามารถตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้รวดเร็ว และแสวงหาโอกาสทางการเติบโตได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดไม่ถูกเก็บภาษีสองครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต เนื่องจากช่วยให้สามารถเพิ่มกำไรสูงสุดและนำกลับมาลงทุนเพื่อการเติบโตต่อไปได้
โครงสร้างองค์กรที่เรียบง่ายสามารถนำไปสู่ค่าใช้จ่ายทางการบริหารและการดำเนินงานที่ต่ำลง ทำให้ทรัพยากรสามารถนำไปใช้เพื่อการเติบโตได้
5. ขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาในระหว่างการปรับโครงสร้างและหลังการปรับโครงสร้าง
ที่ปรึกษาสามารถให้การวิเคราะห์เชิงลึกและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโต นอกจากนี้ยังสามารถช่วยดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้าง จัดการด้านโลจิสติกส์ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ พวกเขายังนำความรู้เฉพาะทางและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาสู่กระบวนการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถให้มุมมองที่เป็นกลาง หลีกเลี่ยงการเมืองภายใน และลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
ทางข้างหน้า
อนาคตของการปรับโครงสร้างองค์กรจะมุ่งเน้นไปที่ความคล่องตัว การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ธุรกิจที่ยอมรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัว จะพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการนำทางผ่านความเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
โปรดจำไว้ว่า การปรับโครงสร้างไม่ใช่เพียงแค่การลดขนาดหรือการลดต้นทุนเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดขององค์กร องค์กรสามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้โดยการทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของการปรับโครงสร้าง ติดตามแนวทางที่เป็นระบบ และนำกลยุทธ์หลังการปรับโครงสร้างไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ClickUp สามารถกลายเป็นเครื่องมือที่คุณไว้วางใจได้ ด้วยเทมเพลตหลากหลายสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง และคุณสมบัติที่มีประโยชน์ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและการสื่อสารโดยเฉพาะ มันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าตลอดกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
1. การปรับโครงสร้างองค์กรหมายถึงอะไร?
การปรับโครงสร้างหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบ และกระบวนการขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างองค์กรมีอะไรบ้าง?
ขั้นตอนในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสาร การดำเนินการ และการประเมินผล
3. การปรับโครงสร้างในบริษัทคืออะไร?
การปรับโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบ กระบวนการ และบุคลากรของบริษัท การเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของการปรับโครงสร้างองค์กรช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการในกระบวนการนี้อย่างมีกลยุทธ์และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีสำหรับบริษัทและพนักงาน