ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน 13 อันดับแรกเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรของคุณ

การพัฒนาพนักงานไม่ใช่สิ่งที่ "มีไว้ก็ดี" อีกต่อไปแล้ว ทีมที่มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 17% แต่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการขยายการเติบโตเกินกว่าการประเมินผลแบบครั้งเดียวและเครื่องมือการเรียนรู้ที่กระจัดกระจาย
แผนพัฒนาส่วนบุคคลจะล้มเหลวอย่างรวดเร็วเมื่อบทบาท วัตถุประสงค์ และทักษะแตกต่างกันในแต่ละทีม ผู้จัดการสูญเสียบริบท พนักงานสูญเสียแรงผลักดัน และความก้าวหน้าหยุดชะงัก
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานเข้ามามีบทบาท แพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะเชื่อมโยงการเรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลเข้าด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่บันทึกไว้เท่านั้น
ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานจริงและ 13 เครื่องมือพัฒนาพนักงานที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระดับใหญ่
ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน 13 อันดับแรกในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|การติดตามการพัฒนาพนักงานพร้อมการจัดการประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ขนาดทีม: บุคคลเดียวถึงองค์กร
|เอกสาร, แดชบอร์ด, งาน, การจัดการความรู้, สรุปโดย AI, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามเป้าหมาย
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ตาราง
|การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและการปรับให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพขนาดทีม: ขนาดกลางถึงใหญ่
|OKRs, การประชุม 1:1, เส้นทางอาชีพ, แบบสำรวจความผูกพัน, การประเมินแบบ 360 องศา, การวิเคราะห์ข้อมูล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
|15Five
|วัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่เน้นการโค้ช ขนาดทีม: ทุกขนาด
|การเช็คอิน, OKRs, แม่แบบการประชุม 1:1, แบบสำรวจความผูกพัน, การให้กำลังใจ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|คู่มือการปฏิบัติงาน
|การฝึกอบรมและการจัดทำเอกสารกระบวนการที่เป็นมาตรฐานขนาดทีม: ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|SOPs, กระบวนการเริ่มต้น, แบบทดสอบ, การฝึกอบรมผ่านวิดีโอ, แม่แบบ, การมอบหมายงานตามบทบาท
|ราคาตามความต้องการ
|โดเซโบ
|การปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับบุคคลด้วย AI สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดทีม: องค์กร
|เส้นทางการเรียนรู้ด้วย AI, ตลาดคอร์ส, การเล่นเกมเพื่อการศึกษา, การรายงาน, ระบบเข้าสู่ระบบเดียว, การสนับสนุนทั่วโลก
|ราคาตามความต้องการ
|วัฒนธรรมแอมป์
|เปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นการกระทำที่มีความหมาย ขนาดทีม: ขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|แบบสำรวจความผูกพัน การจัดการประสิทธิภาพ การประเมินแบบ 360 องศา ผู้ฝึกสอนทักษะ ตัวชี้วัดมาตรฐาน
|ราคาตามความต้องการ
|Zavvy โดย Deel
|การพัฒนาทีมและการจัดการประสิทธิภาพด้วย AI ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|เส้นทางอาชีพ AI, การตรวจสอบอัตโนมัติ, เวิร์กโฟลว์ Slack, เส้นทางการเรียนรู้, การวิเคราะห์
|จาก $20/ผู้ใช้/เดือน
|TalentLMS
|การฝึกอบรมที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ พร้อมการเปิดตัวที่ง่ายดายขนาดทีม: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|หลักสูตรแบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันมือถือ, รองรับหลายภาษา, รายงานที่กำหนดเอง
|แผนเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|เมช เอไอ
|แผนการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ขนาดทีม: ทุกขนาด
|แผนการเติบโตส่วนบุคคล, การกระตุ้น, ความคาดหวังในบทบาท, แดชบอร์ด, การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
|แผนเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|iSpring Learn
|การปรับใช้หลักสูตรอย่างรวดเร็วและการฝึกอบรมที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การสร้าง SCORM, รายการตรวจสอบทักษะ, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, เทมเพลต, การจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ
|ราคาตามความต้องการ
|LearnUpon
|การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมหลายกลุ่มจากแพลตฟอร์มเดียว ขนาดทีม: ขนาดกลางถึงใหญ่
|ระบบ LMS แบบพอร์ทัลหลายช่องทาง, ระบบอัตโนมัติ, การวางแผนเส้นทางอาชีพ, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์, การซิงค์กับระบบ HRIS
|ราคาตามความต้องการ
|ไรส์ 360 (อาร์ติคูเลต)
|การสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็วและตอบสนองโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ ขนาดทีม: ทีม L&D ทุกขนาด
|เครื่องมือสร้างหลักสูตรแบบโมดูลาร์, ผู้ช่วย AI, แม่แบบ, การออกแบบที่ตอบสนอง, การทำงานร่วมกัน
|จาก $1,499/ผู้ใช้/ปี
|คอร์สเซอร์รา ฟอร์ บิสซิเนส
|การยกระดับทักษะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยเนื้อหาทางวิชาการระดับชั้นนำขนาดทีม: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|หลักสูตร, ใบรับรอง, สถาบัน, การประเมินทักษะ, คำแนะนำจาก AI มากกว่า 9,200 รายการ
|แผนสำหรับทีม $399/ผู้ใช้/ปี; แผนสำหรับองค์กร ติดต่อเพื่อกำหนดราคา
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน?
การเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ดีที่สุดหมายถึงการค้นหาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนทั้งการเติบโตของบุคคลและเป้าหมายขององค์กร
นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงาน:
✅ มอบเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามเป้าหมายการพัฒนาของพนักงาน ช่องว่างด้านทักษะ และบทบาทปัจจุบันและอนาคต✅ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสังคมและการทำงานร่วมกัน ผ่านการให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน ฟอรัมสนทนา และชุมชนแบ่งปันความรู้✅ ติดตามความก้าวหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การประเมินผลการทำงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยยกระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม✅ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือ ทำให้พนักงานสามารถทำหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามจังหวะของตนเอง✅ รองรับการผสานรวมกับระบบ HR ของคุณได้อย่างราบรื่น และมีตัวเลือกในการปรับแต่งตามความต้องการ
13 ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ดีที่สุด
เมื่อแผนการพัฒนาพนักงานถูกเก็บไว้ในเอกสารที่กระจัดกระจาย, ตารางคำนวณ, และข้อความแชท, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องทำงานซ้ำสองครั้ง: การรวบรวมข้อมูลอัปเดต และการเขียน "ขั้นตอนต่อไป" ใหม่ทุกครั้งหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน. นั่นคือการขยายตัวของงาน, และมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร.
ระบบที่ดีกว่าช่วยให้แผนการพัฒนา ทรัพยากรการเรียนรู้ และการติดตามผลเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้ทีมงานสร้างเอกสารการฝึกอบรม เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด ทั้งหมดนี้จากพื้นที่ทำงานเดียวกัน
นี่คือ 13 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ช่วยให้ทีม HR จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการพัฒนาพนักงานพร้อมการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ครบวงจร ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามเป้าหมาย จัดระเบียบความรู้ จัดการงาน และช่วยให้พนักงานควบคุมการเติบโตในอาชีพของตนเองผ่านกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน
รวมศูนย์เนื้อหาการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นฐานความรู้แบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งสนับสนุนการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
พนักงานขายใหม่สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลการสาธิตผลิตภัณฑ์, สคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง, และแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ในที่เดียว ผู้จัดการและสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แก้ไขร่วมกัน, และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นรายการดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่สนใจในการเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการของตนเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมด้านทักษะอ่อนและโครงการภายในองค์กร
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาการฝึกอบรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้คนสามารถค้นหาได้จริงๆClickUp Docs Hubมอบพื้นที่เดียวให้กับทีม HR และ L&D สำหรับ การจัดระเบียบ ค้นหา และสร้างเอกสารและวิกิ ซึ่งช่วยให้การดูแลคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารต่างๆ สำหรับทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากบันทึกการประเมินผลงานอยู่ในเธรดงานที่ยาว ทีม HR จะเสียเวลาในการแปลงข้อคิดเห็นให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้จัดการสามารถนำไปใช้ได้จริง ใน ClickUp ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภารกิจการประเมิน (รวมถึงความคิดเห็นสำคัญและแม้แต่ย่อยงาน) จากนั้นวางสรุปลงในแผนพัฒนาของพนักงานในเอกสารโดยตรง
คุณยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นงานขั้นตอนถัดไป เช่น "ทำโมดูลการฝึกอบรมให้เสร็จ" หรือ "ดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสองรายในเดือนนี้" นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากพนักงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถติดตามได้เป็นรายสัปดาห์
แต่ถึงแม้จะมีเอกสารที่ดี ทีมก็ยังสามารถเสียเวลาในการค้นหา "เวอร์ชันล่าสุด" ของนโยบายหรือกระบวนการได้ClickUp Knowledge Managementเพิ่มคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ผู้คนสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสาร งาน และแชท และได้รับคำตอบที่ชัดเจนได้เร็วขึ้น
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น คำถามที่พบบ่อยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการชี้แจงนโยบาย
ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงจำนวนพนักงานที่สำเร็จโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ ใช้เวลานานเท่าใด และจุดที่พนักงานหลุดออกจากการฝึกอบรม
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนา และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของพนักงานและความต้องการทางธุรกิจได้ดีขึ้น
หากคุณต้องการเพิ่มรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแดชบอร์ดและภาพรวมของคุณโดยตรงClickUp AI Cardsสามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถเพิ่มการ์ดเช่น AI StandUp และ AI Team StandUp เพื่อสรุปกิจกรรมล่าสุดในช่วงเวลาที่เลือก หรือใช้ AI Executive Summary และ AI Project Update เพื่อสร้างภาพรวมสถานะและลำดับความสำคัญถัดไปในปัจจุบัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนบันทึกการประเมินผลงานให้กลายเป็นแผนพัฒนาที่ติดตามได้ ด้วยClickUp BrainGPT
ClickUp BrainGPT สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามจาก "ข้อเสนอแนะที่ดี" ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาพนักงานที่สมาชิกทีมของคุณสามารถทำได้จริงได้อย่างรวดเร็วขึ้น มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ Talk to Textที่ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือข้อสังเกตจากการโค้ชด้วยเสียง (แทนที่จะต้องพิมพ์ทีหลัง) และยังค้นหาข้อมูลจากแอปงานที่เชื่อมต่อและเว็บได้เมื่อคุณต้องการบริบทเพิ่มเติม
- บันทึกความคิดเห็นจากการประชุมทันที (โดยไม่สูญเสียรายละเอียด): หลังจากประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการประเมินผลการทำงาน ใช้ พูดเป็นข้อความ เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญ ขั้นตอนต่อไป และช่องว่างในการพัฒนาทักษะ จากนั้นแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นแผนการพัฒนาและงานที่ต้องดำเนินการ
- ขอรูปแบบจากข้อมูลบุคลากรของคุณ: กระตุ้น BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "ทักษะอ่อนที่ขาดมากที่สุดที่ปรากฏในบทวิจารณ์ของไตรมาสที่ผ่านมาคืออะไร?" หรือ "เนื้อหาการฝึกอบรมใดที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในทีมนี้มากที่สุด?"
- ค้นหาความคิดเห็นในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาองค์กร: ค้นหาช่วงเวลาเฉพาะ เช่น "การยกระดับปัญหาของลูกค้า" "ทักษะการนำเสนอ" หรือ "การพัฒนาภาวะผู้นำ" ได้จากเอกสาร งาน และบันทึกของคุณทั้งหมด
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน: ใช้ LLM ที่แตกต่างกันภายใน ClickUp BrainGPT ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการการเขียนที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพหรือวิธีการสร้างสรรค์ในการกำหนดกรอบการสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตในอาชีพ
เปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Tasks
เมื่อพนักงานได้รับข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณสามารถสร้างงานได้ทันที เช่น "เข้าร่วมการประชุมข้ามสายงานหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือน"
ClickUp Tasksสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินและการแจ้งเตือน เพื่อให้มั่นใจว่างานติดตามผลได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ช่วยให้การพัฒนาพนักงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามได้ แทนที่จะจำกัดอยู่แค่การประเมินผลครั้งเดียว
นี่คือคู่มือภาพอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น:
ทำให้ข้อมูลนำเข้าเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะของ ClickUp
เมื่อความคิดเห็นของพนักงานมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน (เอกสาร, หัวข้ออีเมล, บันทึกแชท) จะทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือระบุช่องว่างในการพัฒนาทักษะที่พบบ่อย
สำหรับสถานการณ์เหล่านั้นแม่แบบแผนการฝึกอบรมของClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแม่แบบข้อเสนอแนะที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน หรือการประเมินตนเอง
เริ่มต้นด้วยการใช้ เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลความผูกพันของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบด้วย เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUpเพื่อให้การประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการเป็นไปตามขั้นตอนเดียวกัน
เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นแผนพัฒนาจริงที่คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
แบบแผนการพัฒนาบุคคลนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการพัฒนาที่ปรับแต่งตามบุคคลได้โดยการผสานการทบทวนผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการงาน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แผนพัฒนา 30/60/90 วันสำหรับพนักงานใหม่เชื่อมโยงกับโปรแกรมการฝึกอบรมและเป้าหมายผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น
- สร้างแผนความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งที่เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นเป้าหมายทักษะและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- สนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทโดยกำหนดการพัฒนาทักษะสำหรับบทบาทปัจจุบันและอนาคต พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
- ดำเนินการพัฒนาผู้นำผ่านเส้นทางที่กำหนด พร้อมกับการตรวจสอบจากผู้จัดการ, ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน, และจุดตรวจสอบความก้าวหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบแผนการพัฒนาพนักงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง เพื่อให้สมาชิกแต่ละทีมมีแผนและไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
- ตอบคำถาม HR ซ้ำ ๆ ได้เร็วขึ้นด้วย การจัดการความรู้ของ ClickUp ในเอกสาร งาน และแชท
- บันทึกการสาธิตการฝึกอบรมแบบอะซิงโครนัสและการแนะนำการสอนด้วยClickUp Clipsและแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนการบันทึก
- ค้นหาเอกสารนโยบาย การเริ่มต้นใช้งาน และการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็วจากที่เดียวด้วย ClickUp Docs Hub
- ใช้ ClickUp Enterprise Search เพื่อค้นหาข้อมูลข้ามงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการบริบทอย่างรวดเร็ว
- มาตรฐานกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ผ่านClickUp Forms
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- อาจรวมฟังก์ชันการทำงานมากกว่าที่จำเป็น หากคุณต้องการเพียงเครื่องมือพัฒนาพนักงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า
2. โครงข่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายและการปรับให้สอดคล้องกับผลงาน)
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญคือการปรับการเติบโตของพนักงานให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากวงจรการให้ข้อเสนอแนะกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน การสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาจึงไม่สม่ำเสมอ
Lattice แก้ไขปัญหานี้ด้วยการผสานการจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานเข้ากับแอปติดตามเป้าหมาย ผู้จัดการสามารถจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีโครงสร้าง สร้างแผนพัฒนาพร้อม OKR ที่ชัดเจน และรวบรวมความคิดเห็นแบบ 360 องศา ทั้งหมดนี้ในสถานที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- สร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพและวัตถุประสงค์ของบริษัท
- กำหนดและติดตาม OKRs และเป้าหมายส่วนตัวพร้อมตัวบ่งชี้ความคืบหน้าแบบภาพและการจัดแนวในระดับทีม
- เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการยอมรับแบบเรียลไทม์เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและประชุมแบบตัวต่อตัวที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบันทึกข้อสังเกต
- ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานและการวิเคราะห์ความผูกพันในการทำงานเพื่อกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมและลำดับความสำคัญในการพัฒนา
- แบ่งทีมตามบทบาทหรือแผนกเพื่อปรับเส้นทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและวัดความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับเทมเพลตประสิทธิภาพมีจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือลดลงเมื่อเทียบกับเดสก์ท็อป
- การตั้งค่าการผสานรวมอาจต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Lattice ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์นี้จาก Capterraครอบคลุม:
ฉันพบว่าระบบนี้มีประโยชน์มาก มันให้โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดการการประชุมแบบตัวต่อตัว และทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้ทั้งคุณและผู้จัดการของคุณ
ฉันพบว่าระบบนี้มีประโยชน์มาก มันให้โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัว และทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้ทั้งคุณและผู้จัดการของคุณ
3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่เน้นการโค้ช)
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน
ความไม่สอดคล้องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเสนอแนะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ การยกย่องชมเชยไม่มีความสม่ำเสมอ และการให้คำปรึกษาหรือการโค้ชมักไม่มีประสิทธิผล
15Five แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้กลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและร่วมมือกัน มันรวมการสำรวจความผูกพัน เครื่องมือการโค้ช การติดตาม OKR และคุณสมบัติการยกย่อง เพื่อช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการสามารถปรับการพัฒนาของพนักงานให้สอดคล้องกับงานประจำวัน
แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตในตัวสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและความชัดเจนในบทบาท ทำให้ง่ายต่อการกำหนดความคาดหวังและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- กำหนดเส้นทางอาชีพและแผนพัฒนาที่ชัดเจน พร้อมรับการสนับสนุนจากการประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว และเทมเพลตที่มุ่งเน้นการเติบโต
- ติดตาม OKRs และเป้าหมายส่วนตัวของทีมต่าง ๆ จากนั้นเชื่อมโยงความคืบหน้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
- เปิดใช้งานการโค้ชอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแนะนำพนักงานผ่านความท้าทายและความสำเร็จ
- ใช้แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนที่ความสนใจเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการไม่ผูกพัน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานด้วยการ "ตบมือ" อย่างเปิดเผยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างชัดเจน โปร่งใส โดยรับฟังความคิดเห็นจากตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ข้อจำกัดของ 15Five
- ขาดฟังก์ชันหลักของระบบ HRIS เช่น การจ่ายเงินเดือนหรือการจัดการสวัสดิการ
- ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลบ่อยครั้ง ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าเป็นการรบกวน
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงข้อมูลป้อนกลับพื้นฐานหรือตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ดำเนินการ: $11/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
15Five การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5. 0 (1,840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 890 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง 15Five ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นไปของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
4. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมมาตรฐานและการจัดทำเอกสารกระบวนการ)
ทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วมักประสบปัญหาการปฐมนิเทศที่ไม่สม่ำเสมอและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กระจัดกระจาย ส่งผลให้เกิดคำถามซ้ำๆ
ความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่ายังคงถูกเก็บไว้อยู่ในสมองของแต่ละบุคคลแทนที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจในกรณีที่ไม่มีฐานความรู้ที่รวมศูนย์
Trainual แก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนทุกกระบวนการ นโยบาย และความรับผิดชอบของบทบาทต่าง ๆ ให้เป็นเอกสารที่สามารถค้นหาและติดตามได้ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการนำโปรโตคอลที่อัปเดตมาใช้ ทีมต่าง ๆ จะได้รับระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รับรองความรับผิดชอบ และลดการดูแลจากผู้จัดการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- สร้างคู่มือการฝึกอบรมแบบขั้นตอนพร้อมวิดีโอที่ฝังไว้ แบบทดสอบ และรายการตรวจสอบ
- กำหนดเนื้อหาตามบทบาท แผนก หรือทีม เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องและการติดตามความก้าวหน้า
- ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน
- ติดตามการคงความรู้ผ่านการประเมินและการสำเร็จหลักสูตร
- ใช้แม่แบบสำหรับนโยบาย ความรับผิดชอบของบทบาท SOP และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, BambooHR และ Gusto เพื่อซิงค์บทบาทและผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Trainual
- การปรับแต่งที่จำกัดในแดชบอร์ดรายงาน
- อาจต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เอกสารเป็นปัจจุบัน
- เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง; องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง
ราคาของ Trainual
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 950+)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Trainual อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ด้วยการเปลี่ยนความรู้ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เราสามารถสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอและคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้ Trainual ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ทุกวันของเราแล้ว
ด้วยการเปลี่ยนความรู้ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เราสามารถสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมอและคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้ Trainual ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ทุกวันของเราแล้ว*
5. Docebo (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์)
เมื่อทีม HR และ L&D พยายามขยายการฝึกอบรมไปยังแผนกต่างๆ หรือทีมทั่วโลก พวกเขามักเผชิญกับเนื้อหาที่กระจัดกระจายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมที่จำกัด แพลตฟอร์ม LMS แบบดั้งเดิมไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขยายขนาดได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง
Docebo แก้ไขปัญหานี้ด้วยแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับแผนการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้
ตั้งแต่การเริ่มต้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปจนถึงการสนับสนุนการขายและการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรนี้ใช้ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์เพื่อส่งมอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจและวัดผลได้ในระดับที่กว้างขวาง
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาทของพนักงาน ช่องว่างด้านทักษะ และเป้าหมายทางอาชีพสำหรับการทำงาน
- ส่งมอบเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้ผ่านตลาดของ Docebo, ห้องสมุดภายใน, และทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
- เปิดใช้งานการเพิ่มมิติเกมด้วยเหรียญตรา, กระดานผู้นำ, และรางวัลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ติดตามผลกระทบของการเรียนรู้ผ่านการรายงานขั้นสูง, แดชบอร์ด, และการเชื่อมโยงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- ให้บริการสนับสนุนหลายภาษาและระบบ SSO เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงและความปลอดภัยในทีมทั่วโลก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Salesforce, Microsoft Teams และแพลตฟอร์ม HRIS เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน
ข้อจำกัดของ Docebo
- ราคาไม่โปร่งใส และอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ปรับให้เหมาะสมมากขึ้นสำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กรมากกว่าการขายต่อให้กับผู้ฝึกอบรมภายนอก
- ฟีเจอร์การรายงานและการตั้งค่าผู้ดูแลระบบบางอย่างมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่า
ราคาของ Docebo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 730 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Docebo อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ของเรา มันทำงานได้ค่อนข้างดีโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการล่มบ่อยครั้ง – ความเสถียรเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยทำงานได้ค่อนข้างดีโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการหยุดทำงานบ่อยครั้ง – ความเสถียรเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราในองค์กร
6. Culture Amp (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงความคิดเห็นของพนักงานกับการกระทำที่มีความหมาย)
หลายบริษัทดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงาน แต่หลายแห่งยังคงประสบปัญหาในการปิดวงจรการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แผนการติดตามผล หรือการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผลสำรวจมักถูกฝังอยู่ในแดชบอร์ดโดยไม่ได้รับการดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้ความไว้วางใจของพนักงานลดลง และเปลี่ยนการให้ข้อเสนอแนะให้กลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำตามขั้นตอน แทนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
Culture Amp ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยช่วยให้ทีม HR รวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพสูงและดำเนินการตามข้อมูลนั้นผ่านเครื่องมือที่สร้างขึ้นในตัวสำหรับการพัฒนา การจัดการประสิทธิภาพ และการตั้งเป้าหมาย
ผลลัพธ์: แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนความรู้สึกของพนักงานให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดได้
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- เปิดตัวแบบสำรวจการมีส่วนร่วม การปฐมนิเทศ และการสำรวจด้าน DEI (ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- เปิดใช้งานการประชุมแบบตัวต่อตัวที่นำโดยผู้จัดการ การจัดแนวเป้าหมาย และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องผ่านโมดูลด้านประสิทธิภาพ
- ติดตามเป้าหมายการพัฒนาด้วยการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° ที่มีโครงสร้างและแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคล
- เข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วผ่านห้องสมุดไมโครเลิร์นนิงของ Culture Amp's Skills Coach
- เปรียบเทียบคะแนนการมีส่วนร่วมกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมและกลุ่มประชากรต่าง ๆ เพื่อระบุจุดแข็งและจุดเสี่ยง
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- การปรับแต่งรายงานมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI แบบดั้งเดิม
- การนำไปใช้สามารถใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ไม่มีระบบ LMS ในตัวสำหรับการจัดการการเรียนรู้ขั้นสูง (ต้องทำการผสานระบบ)
ราคาของ Culture Amp
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 5/5. 0 (1,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Culture Amp ว่าอย่างไร
รีวิวจาก Capterraนี้ได้แบ่งปันว่า:
ฉันเชื่อในวัตถุประสงค์ของ Culture Amp ที่มุ่งรวมฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดการประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเข้าไว้ในพื้นที่พัฒนาที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว
ฉันเชื่อในวัตถุประสงค์ของ Culture Amp ที่มุ่งรวมฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดการประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเข้าไว้ในพื้นที่การพัฒนาที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว
7. Zavvy โดย Deel (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทีมและจัดการประสิทธิภาพด้วย AI)
แพลตฟอร์ม HR ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าผู้จัดการจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา Zavvy by Deel เข้าใจดีว่าบ่อยครั้งพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น
ไม่ว่าจะเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ล่าช้า, เส้นทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน, หรือการข้ามการประชุม 1:1, สิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดคือการดำเนินการที่ไม่มีความมุ่งมั่น.
Zavvy by Deel แก้ไขปัญหานี้ด้วย AI ในตัวที่ทำงานหนักแทนคุณ: วางแผนเส้นทางอาชีพ, อัตโนมัติวงจรการประเมินผล, กระตุ้นการให้ข้อเสนอแนะ, และสร้างแบบสำรวจโดยไม่ต้องมีการติดตามจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการขจัดอุปสรรคจากหน้าว่างเปล่าและเชื่อมต่อโดยตรงกับ Slack, Zavvy ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, และโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถดำเนินการได้จริง—เพราะระบบเป็นผู้ดำเนินการให้
หมายเหตุ: ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อภายใต้แพลตฟอร์ม HR ของ Deel ในชื่อ Engage แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Zavvy by Deel
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา และการยกย่องชื่นชมแบบเรียลไทม์
- สร้างเส้นทางอาชีพ โมดูลการฝึกอบรม และแคมเปญแบบสำรวจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและกำหนดกรอบการเติบโตที่อิงตามทักษะ
- เปิดตัวเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ใช้ปลั๊กอิน Slack ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับ PTO, การชมเชย, แผนผังองค์กร, การแนะนำเพื่อนร่วมงาน และการสำรวจความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Zavvy โดย Deel
- คุณลักษณะของ AI อาจต้องการการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวข้อง
- การกำหนดราคาสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่มีความต้องการหลายโมดูลที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้เบื้องหลังส่วนเสริม เช่น Deel Compensation หรือการวางแผนกำลังคน
ราคาของ Zavvy โดย Deel
- Deel Engage: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
Zavvy โดย Deel คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (12,340+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,890 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Zavvy โดย Deel ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
Deel ทำให้การรับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย และการใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน
Deel ทำให้การได้รับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย และการใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน
8. TalentLMS (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวการฝึกอบรมที่รวดเร็วและขยายขนาดได้ด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำ)
แพลตฟอร์ม LMS หลายแห่งมีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ค่อยใช้งานได้จริง พวกมันต้องการการตั้งค่าเป็นสัปดาห์ การสนับสนุนด้าน IT ที่เชี่ยวชาญ และเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียน สำหรับทีม HR และ L&D ที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว ความซับซ้อนนี้ทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งทำให้การปฐมนิเทศพนักงาน การฝึกอบรมตามข้อกำหนด และการพัฒนาทักษะหยุดชะงัก
TalentLMS แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายตั้งแต่วันแรก คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และเปิดตัวหลักสูตรที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเข้าถึงผ่านมือถือ และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ TalentLMS
- สร้างและเปิดตัวหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบลากและวางเนื้อหา, แบบทดสอบที่สร้างโดย AI, และคุณสมบัติการแปลอัตโนมัติ
- กำหนดการฝึกอบรมโดยอัตโนมัติตามบทบาทของผู้ใช้ กิจกรรม หรือช่องว่างด้านทักษะ โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว
- เปิดใช้งานการฝึกอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ตอบสนองสำหรับ iOS และ Android
- ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รายงานที่กำหนดเอง, ตัวกรอง, และแดชบอร์ดความคืบหน้า
- ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยการรองรับมากกว่า 40 ภาษา, โดเมนย่อยที่มีแบรนด์ (สาขา) และการผสานรวม SSO
ข้อจำกัดของ TalentLMS
- แผนฟรี
- แผนระดับล่างจำกัดตัวเลือกการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์
- การสนทนาสดและการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ TalentLMS
- คอร์: $149/เดือน
- เติบโต: $299/เดือน
- ข้อดี: $579/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TalentLMS
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 790 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 580 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง TalentLMS
บทวิจารณ์นี้จาก Capterraครอบคลุม:
ฉันสามารถเริ่มหลักสูตรจากศูนย์ ปรับแต่งเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อหลากหลาย ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน จัดการทดสอบ และกำหนดกฎหรือสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานก็ตาม
ฉันสามารถเริ่มหลักสูตรจากศูนย์ ปรับแต่งเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อหลากหลาย ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน จัดการทดสอบ และกำหนดกฎหรือสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานก็ตาม
9. เมช เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง)
แผนการพัฒนาส่วนใหญ่มักอยู่ในเอกสารสเปรดชีตหรือระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้จัดการไม่ค่อยได้กลับมาทบทวน
ผลที่ตามมาคือเป้าหมายการพัฒนาพนักงานยังคงไม่ชัดเจน การสนทนาเกี่ยวกับผลงานขาดความสม่ำเสมอ และการเติบโตในสายอาชีพรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับงานประจำวัน
Mesh AI แก้ไขปัญหานี้โดยการฝัง AI เข้าไปในหัวใจของการพัฒนาพนักงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถร่วมสร้างแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงข้อเสนอแนะในชีวิตประจำวันเข้ากับเป้าหมายอาชีพระยะยาว
ด้วยการกระตุ้น การตรวจสอบ และคำแนะนำที่สร้างโดย AI Mesh ช่วยให้ทีม HR สามารถขยายการพัฒนาพนักงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานด้านการบริหาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mesh AI
- ร่วมสร้างแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสอดคล้องกับบทบาทปัจจุบันและอนาคต
- ใช้ AI เพื่อแนะนำเป้าหมายการเรียนรู้, โครงการ, และความคาดหวังในบทบาทตามความทะเยอทะยานในอาชีพของพนักงาน
- ผสานการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมแบบตัวต่อตัว และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
- สร้างคำแนะนำเชิงปัญญาสำหรับผู้จัดการเพื่อให้แผนการพัฒนาอยู่ในภาวะที่ใช้งานได้และเกี่ยวข้อง
- มองเห็นการเติบโตของพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่แบ่งตามทีม ผู้จัดการ หรือหน้าที่
ข้อจำกัดของ AI แบบเมช
- ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบการผสานรวมกับระบบ HRIS ที่กว้างขวางขึ้น
- อาจต้องมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้จัดการที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับเส้นทางอาชีพกำลังพัฒนา
ราคาของ Mesh AI
- พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ความเป็นเลิศ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Mesh AI
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Mesh AI อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
มันให้ตัวเลือกในการตรวจสอบตนเอง ช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ และอนุญาตให้เราเสนอชื่อบุคคลที่เราต้องการให้รีวิวได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรีวิวสะดวก และคุณสามารถประเมินเพื่อนร่วมงานได้อย่างยุติธรรม
มันให้ตัวเลือกในการตรวจสอบตนเอง ช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ และอนุญาตให้เราเสนอชื่อบุคคลที่เราต้องการให้รีวิวได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรีวิวสะดวก และคุณสามารถประเมินเพื่อนร่วมงานได้อย่างยุติธรรม
10. iSpring Learn (เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่หลักสูตรอย่างรวดเร็วและการฝึกอบรมพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ)
ทีม HR หลายทีมประสบปัญหาในการเปิดตัวโปรแกรมการพัฒนาพนักงานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเนื้อหาจำกัด วงจรการเปิดตัวที่ล่าช้า หรือขาดทรัพยากรด้านการออกแบบการสอน
ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการเริ่มต้นงาน ประสบการณ์การฝึกอบรมที่ไม่สม่ำเสมอ และการติดตามเป้าหมายการพัฒนาของพนักงานที่ไม่เป็นระบบ
iSpring Learn แก้ปัญหานี้ด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้แบบติดตั้งง่ายที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาในตัว iSpring Suite ได้อย่างราบรื่น
ทีม HR และ L&D สามารถแปลงไฟล์ PowerPoint ให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SCORM สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ และเผยแพร่เนื้อหาการฝึกอบรมได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Learn
- เปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็วด้วยการแปลง PowerPoint เป็น SCORM และใช้เทมเพลตที่มีอยู่
- สร้างแผนการพัฒนาที่กำหนดเองพร้อมรายการตรวจสอบทักษะและการติดตามการให้คำปรึกษาแบบลงมือปฏิบัติ
- รองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟพร้อมการซิงค์ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อการฝึกอบรมพนักงานที่ไม่สะดุด
- จัดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฐมนิเทศ และเนื้อหาทักษะอ่อน ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ
ข้อจำกัดของ iSpring Learn
- คุณลักษณะการสร้างเนื้อหาต้องใช้เครื่องมือเดสก์ท็อป iSpring Suite
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มระดับองค์กร
- การออกแบบ UI มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดี แต่อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้สมัยใหม่
iSpring Learn ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
iSpring Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง iSpring Learn
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
อินเตอร์เฟซดี, โอกาสมากมายในการสร้างคอร์สคุณภาพสูง, สะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน, ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถซื้อชุด Suite และสร้างเอกสารที่ยอดเยี่ยมได้.
อินเตอร์เฟซดี, โอกาสมากมายในการสร้างคอร์สคุณภาพสูง, สะดวกในการติดตามความคืบหน้าของพนักงาน, ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถซื้อชุด Suite และสร้างเอกสารที่ยอดเยี่ยมได้.
11. LearnUpon (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมผู้เรียนหลายกลุ่มผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานอัตโนมัติ)
บริษัทที่กำลังเติบโตหลายแห่งเผชิญกับความท้าทายที่ซ่อนอยู่: เป้าหมายการพัฒนาพนักงานของพวกเขามักถูกขัดขวางโดยความจำเป็นในการจัดการระบบแยกต่างหากสำหรับการฝึกอบรมภายใน การเสริมศักยภาพพันธมิตร และการให้ความรู้แก่ลูกค้า
การตั้งค่าที่กระจัดกระจายนี้ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลต้องทำงานหนักเกินไป
LearnUpon แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมความต้องการด้านการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังต้อนรับพนักงานใหม่ อบรมพันธมิตร หรือสร้างสถาบันลูกค้า LearnUpon ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnUpon
- ฝึกอบรมพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มเดียวด้วยพอร์ทัลการเรียนรู้ที่แยกจากกัน
- อัตโนมัติการจัดสรรหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลแผนกของพนักงาน ผู้จัดการ หรือสถานที่
- ปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้และเส้นทางอาชีพด้วยเทมเพลตแผนที่อาชีพเพื่อสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น
- ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การมีส่วนร่วม และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์
- ผสานรวมกับเครื่องมือ HRIS เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ใช้และลดภาระงานของฝ่ายบริหาร
ข้อจำกัดของ LearnUpon
- ไม่มีห้องสมุดหลักสูตรในตัว; เนื้อหาต้องสร้างหรือซื้อแยกต่างหาก
- การตั้งราคาพรีเมียมอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 400 คนขึ้นไป
ราคาของ LearnUpon
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LearnUpon
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง LearnUpon
LearnUpon ได้มอบแพลตฟอร์มสำหรับการปฐมนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา เราสามารถลดระยะเวลาการปฐมนิเทศจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์
LearnUpon ได้มอบแพลตฟอร์มสำหรับการปฐมนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา เราสามารถลดระยะเวลาการปฐมนิเทศจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์
12. Rise 360 โดย Articulate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็วและตอบสนองได้ดีโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ)
ทีม L&D ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสร้างการฝึกอบรมที่น่าสนใจและรองรับการใช้งานบนมือถือโดยไม่มีนักออกแบบเฉพาะทาง เครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบดั้งเดิมอาจมีความซับซ้อนเกินไป และการจ้างงานภายนอกทำให้การส่งมอบล่าช้า
ผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นการฝึกอบรมที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกัน และไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้
Rise 360 โดย Articulate แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอเครื่องมือสร้างแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย พร้อมดีไซน์ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ในตัว อินเทอร์เฟซแบบบล็อกช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาเชิงโต้ตอบที่เต็มไปด้วยสื่อหลากหลายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของ AI ที่สามารถร่างบทเรียน สร้างแบบทดสอบ และสร้างภาพได้ ทีมงานสามารถสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบได้รวดเร็วขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Rise 360 โดย Articulate
- สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองโดยใช้บล็อกแบบโมดูลาร์สำหรับข้อความ สื่อ และการโต้ตอบ
- ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อร่างเนื้อหา สร้างภาพ และสร้างแบบทดสอบความรู้จากไฟล์ต้นฉบับของคุณ
- เลือกจากเทมเพลตการตั้งเป้าหมายกว่า 1,000 แบบ สำหรับการปฐมนิเทศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการฝึกอบรมทักษะอ่อน
- ปรับแต่งธีมและสไตล์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกหลักสูตรทำงานได้อย่างราบรื่นบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ
ข้อจำกัดของ Rise 360 โดย Articulate
- ความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับการโต้ตอบขั้นสูงเมื่อเทียบกับ Storyline
- การควบคุมรูปแบบการแสดงผลที่จำกัด นอกเหนือจากบล็อกที่มีให้
- ต้องการการสมัครสมาชิก Articulate 360 แบบเต็มรูปแบบ
ราคาของ Rise 360 โดย Articulate
- Articulate 360 Standard: $1,499/ปี ต่อผู้ใช้
- Articulate 360 AI: $1,749/ปี ต่อผู้ใช้
Rise 360 โดย Articulate คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 690 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Rise 360 โดย Articulate
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้การใช้ Articulate 360 นั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเป็นนักออกแบบการสอนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้การใช้ Articulate 360 นั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา
13. Coursera for Business (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะในระดับองค์กรด้วยเนื้อหาทางวิชาการชั้นนำ)
โปรแกรมการเรียนรู้ขององค์กรหลายแห่งประสบปัญหาในการก้าวทันมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานมักไม่สนใจเมื่อเนื้อหาการฝึกอบรมรู้สึกทั่วไป ล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้องกับทักษะในโลกความเป็นจริง
ช่องว่างระหว่างการฝึกอบรมกับความเกี่ยวข้องนี้จำกัดผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่กว้างขวาง
Coursera for Business แก้ไขปัญหานี้ด้วยการมอบการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 9,200 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทต่างๆ เช่น Google, Stanford และ IBM
สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด ช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่คัดสรรมาอย่างดี โครงการที่มีคำแนะนำ และประกาศนียบัตรระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Coursera for Business
- เสนอการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 9,200 หลักสูตร, โครงการมากกว่า 1,500 โครงการ, และประกาศนียบัตรมากกว่า 150 ใบ จากสถาบันชั้นนำ
- สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้เองด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสถาบันเฉพาะทางสำหรับงาน
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม LMS ชั้นนำ, SSO และเครื่องมือ HRIS เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
- ใช้การโค้ชและการประเมินทักษะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงทักษะที่ได้รับกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- ปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยเนื้อหาหลายภาษาและการเข้าถึงผ่านมือถือ
ข้อจำกัดของ Coursera for Business
- ความสามารถที่จำกัดในการแก้ไขหรือปรับแต่งเนื้อหาหลักสูตรของบุคคลที่สาม
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบ LMS ภายในองค์กร
- แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบอาจต้องมีการแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาสำหรับธุรกิจของ Coursera
- ทีม: $399/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Coursera for Business
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 460 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิว 18+ รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Coursera for Business
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการคัดสรร สร้างแบรนด์ และปรับใช้เส้นทางการฝึกอบรมคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วย CourseBuilder แค็ตตาล็อกของ Coursera นำเสนอความเชี่ยวชาญระดับโลกในหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น AI พร้อมด้วยไมโครเครดิตที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และโอกาสในการจ้างงานของผู้เรียน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการคัดสรร สร้างแบรนด์ และปรับใช้เส้นทางการฝึกอบรมคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วย CourseBuilder แค็ตตาล็อกของ Coursera นำเสนอความเชี่ยวชาญระดับโลกในหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น AI พร้อมด้วยไมโครเครดิตที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และโอกาสในการจ้างงานของผู้เรียน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือพัฒนาพนักงานเพิ่มเติมสามรายการที่สอดคล้องกับความสามารถของแพลตฟอร์มที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว
- สะพาน: รวมเครื่องมือการจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- Leapsome: ช่วยให้ทีม HR จัดการ OKRs, การประเมินผลการทำงาน, แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน, และโมดูลการเรียนรู้ในที่เดียว
- eloomi: นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามความก้าวหน้า ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้ พร้อมเน้นการเพิ่มทักษะและความรู้ด้านกฎระเบียบอย่างเข้มข้น
ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงานที่คุณสามารถคัดลอกและปรับใช้ได้
1) แผนงาน 30/60/90 วัน สำหรับพนักงานใหม่
- เป้าหมาย: เพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระภายในวันที่ 90
- ทักษะ: พื้นฐานบทบาท, ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ, พื้นฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การดำเนินการ: รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสัปดาห์ที่ 1 → สังเกตการณ์การประชุม 3 ครั้ง → ส่งมอบงานขนาดเล็ก 1 ชิ้น/สัปดาห์ ภายในวันที่ 30
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: ส่งมอบงาน 3 รายการ + คะแนนการประเมินจากผู้จัดการ ≥ "ผ่าน" ภายในวันที่ 90
2) แผนความพร้อมสำหรับการส่งเสริม (IC → Senior IC)
- เป้าหมาย: แสดงให้เห็นขอบเขตและความเป็นเจ้าของในระดับถัดไป
- ทักษะ: ภาวะผู้นำโครงการ, การจัดลำดับความสำคัญ, การมีอิทธิพลข้ามทีม
- การดำเนินการ: นำโครงการข้ามสายงาน 1 โครงการ, รับผิดชอบตัวชี้วัดรายไตรมาส, เป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนร่วมงาน 1 คน
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: โครงการส่งมอบตรงเวลา + ผลกระทบเชิงวัดผลตามตัวชี้วัด + ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานยืนยันภาวะผู้นำ
3) แผนการเปลี่ยนบทบาท (สนับสนุน → ความสำเร็จของลูกค้า)
- เป้าหมาย: เปลี่ยนจากการสนับสนุนแบบรับมือเป็นเจ้าของบัญชีเชิงรุก
- ทักษะ: การวางแผนบัญชี, ความเสี่ยงในการต่ออายุ, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การดำเนินการ: ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ร่วมเป็นเจ้าของบัญชี 5 บัญชี ดำเนินการ QBR 2 ครั้งกับผู้จัดการ
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: CSAT คงที่ + การต่ออายุถูกแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้ + ผู้จัดการอนุมัติคุณภาพ QBR
การเติบโตไม่มีวันหยุดกับ ClickUp
บริษัทที่ลงทุนในการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในด้านผลิตภาพ การรักษาพนักงาน และความผูกพัน แต่สิ่งที่ยากคือ การสร้างเส้นทางการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวางนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เป้าหมายถูกฝังอยู่ในเอกสาร การฝึกอบรมกระจัดกระจาย และข้อเสนอแนะสูญหายไปในสเปรดชีต
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
ClickUp เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาเข้ากับงานประจำวัน ตั้งแต่การตั้ง OKRs การสร้างห้องสมุดการฝึกอบรม ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด และการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ไม่ต้องสลับบริบท แค่การเติบโตที่ชาญฉลาดขึ้น
พร้อมที่จะมอบโครงสร้างและการสนับสนุนที่ทีมของคุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!