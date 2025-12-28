บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน 13 อันดับแรกเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรของคุณ

28 ธันวาคม 2568

การพัฒนาพนักงานไม่ใช่สิ่งที่ "มีไว้ก็ดี" อีกต่อไปแล้ว ทีมที่มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 17% แต่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการขยายการเติบโตเกินกว่าการประเมินผลแบบครั้งเดียวและเครื่องมือการเรียนรู้ที่กระจัดกระจาย

แผนพัฒนาส่วนบุคคลจะล้มเหลวอย่างรวดเร็วเมื่อบทบาท วัตถุประสงค์ และทักษะแตกต่างกันในแต่ละทีม ผู้จัดการสูญเสียบริบท พนักงานสูญเสียแรงผลักดัน และความก้าวหน้าหยุดชะงัก

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานเข้ามามีบทบาท แพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะเชื่อมโยงการเรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลเข้าด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่บันทึกไว้เท่านั้น

ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานจริงและ 13 เครื่องมือพัฒนาพนักงานที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระดับใหญ่

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน?

การเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ดีที่สุดหมายถึงการค้นหาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนทั้งการเติบโตของบุคคลและเป้าหมายขององค์กร

นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงาน:

✅ มอบเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามเป้าหมายการพัฒนาของพนักงาน ช่องว่างด้านทักษะ และบทบาทปัจจุบันและอนาคต✅ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสังคมและการทำงานร่วมกัน ผ่านการให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน ฟอรัมสนทนา และชุมชนแบ่งปันความรู้✅ ติดตามความก้าวหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การประเมินผลการทำงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยยกระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม✅ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือ ทำให้พนักงานสามารถทำหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตามจังหวะของตนเอง✅ รองรับการผสานรวมกับระบบ HR ของคุณได้อย่างราบรื่น และมีตัวเลือกในการปรับแต่งตามความต้องการ

📖 อ่านเพิ่มเติม:พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจยอดนิยมสำหรับการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพ

13 ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ดีที่สุด

เมื่อแผนการพัฒนาพนักงานถูกเก็บไว้ในเอกสารที่กระจัดกระจาย, ตารางคำนวณ, และข้อความแชท, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องทำงานซ้ำสองครั้ง: การรวบรวมข้อมูลอัปเดต และการเขียน "ขั้นตอนต่อไป" ใหม่ทุกครั้งหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน. นั่นคือการขยายตัวของงาน, และมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร.

ระบบที่ดีกว่าช่วยให้แผนการพัฒนา ทรัพยากรการเรียนรู้ และการติดตามผลเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้ทีมงานสร้างเอกสารการฝึกอบรม เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด ทั้งหมดนี้จากพื้นที่ทำงานเดียวกัน

นี่คือ 13 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ช่วยให้ทีม HR จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการพัฒนาพนักงานพร้อมการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ)

ClickUp- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
เสริมพลังให้ทีมของคุณสร้าง ติดตาม และเติบโตด้วยกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย ด้วย ClickUp

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงานที่ครบวงจร ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามเป้าหมาย จัดระเบียบความรู้ จัดการงาน และช่วยให้พนักงานควบคุมการเติบโตในอาชีพของตนเองผ่านกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน

รวมศูนย์เนื้อหาการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ด้วย ClickUp Docs

รวมศูนย์เนื้อหาการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ด้วย ClickUp Docs
สร้างฐานความรู้ที่มีชีวิตชีวาสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรม, การรับเข้าทำงาน, และแผนการพัฒนาโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นฐานความรู้แบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งสนับสนุนการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

พนักงานขายใหม่สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลการสาธิตผลิตภัณฑ์, สคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง, และแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ในที่เดียว ผู้จัดการและสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แก้ไขร่วมกัน, และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นรายการดำเนินการได้

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่สนใจในการเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการของตนเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมด้านทักษะอ่อนและโครงการภายในองค์กร

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาการฝึกอบรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้คนสามารถค้นหาได้จริงๆClickUp Docs Hubมอบพื้นที่เดียวให้กับทีม HR และ L&D สำหรับ การจัดระเบียบ ค้นหา และสร้างเอกสารและวิกิ ซึ่งช่วยให้การดูแลคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารต่างๆ สำหรับทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากบันทึกการประเมินผลงานอยู่ในเธรดงานที่ยาว ทีม HR จะเสียเวลาในการแปลงข้อคิดเห็นให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้จัดการสามารถนำไปใช้ได้จริง ใน ClickUp ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภารกิจการประเมิน (รวมถึงความคิดเห็นสำคัญและแม้แต่ย่อยงาน) จากนั้นวางสรุปลงในแผนพัฒนาของพนักงานในเอกสารโดยตรง

คุณยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นงานขั้นตอนถัดไป เช่น "ทำโมดูลการฝึกอบรมให้เสร็จ" หรือ "ดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสองรายในเดือนนี้" นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากพนักงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถติดตามได้เป็นรายสัปดาห์

รับสรุปโดยละเอียดของรีวิวและการอัปเดตล่าสุดของคุณด้วย ClickUp Brain
รับสรุปโดยละเอียดของรีวิวและการอัปเดตล่าสุดของคุณด้วย ClickUp Brain

แต่ถึงแม้จะมีเอกสารที่ดี ทีมก็ยังสามารถเสียเวลาในการค้นหา "เวอร์ชันล่าสุด" ของนโยบายหรือกระบวนการได้ClickUp Knowledge Managementเพิ่มคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ผู้คนสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสาร งาน และแชท และได้รับคำตอบที่ชัดเจนได้เร็วขึ้น

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น คำถามที่พบบ่อยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการชี้แจงนโยบาย

ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ - ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
มองเห็นการพัฒนาทักษะและแนวโน้มของประสิทธิภาพการทำงานของทีมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Dashboards

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงจำนวนพนักงานที่สำเร็จโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ ใช้เวลานานเท่าใด และจุดที่พนักงานหลุดออกจากการฝึกอบรม

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนา และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของพนักงานและความต้องการทางธุรกิจได้ดีขึ้น

หากคุณต้องการเพิ่มรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแดชบอร์ดและภาพรวมของคุณโดยตรงClickUp AI Cardsสามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถเพิ่มการ์ดเช่น AI StandUp และ AI Team StandUp เพื่อสรุปกิจกรรมล่าสุดในช่วงเวลาที่เลือก หรือใช้ AI Executive Summary และ AI Project Update เพื่อสร้างภาพรวมสถานะและลำดับความสำคัญถัดไปในปัจจุบัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนบันทึกการประเมินผลงานให้กลายเป็นแผนพัฒนาที่ติดตามได้ ด้วยClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามจาก "ข้อเสนอแนะที่ดี" ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาพนักงานที่สมาชิกทีมของคุณสามารถทำได้จริงได้อย่างรวดเร็วขึ้น มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ Talk to Textที่ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือข้อสังเกตจากการโค้ชด้วยเสียง (แทนที่จะต้องพิมพ์ทีหลัง) และยังค้นหาข้อมูลจากแอปงานที่เชื่อมต่อและเว็บได้เมื่อคุณต้องการบริบทเพิ่มเติม

  • บันทึกความคิดเห็นจากการประชุมทันที (โดยไม่สูญเสียรายละเอียด): หลังจากประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการประเมินผลการทำงาน ใช้ พูดเป็นข้อความ เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญ ขั้นตอนต่อไป และช่องว่างในการพัฒนาทักษะ จากนั้นแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นแผนการพัฒนาและงานที่ต้องดำเนินการ
  • ขอรูปแบบจากข้อมูลบุคลากรของคุณ: กระตุ้น BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "ทักษะอ่อนที่ขาดมากที่สุดที่ปรากฏในบทวิจารณ์ของไตรมาสที่ผ่านมาคืออะไร?" หรือ "เนื้อหาการฝึกอบรมใดที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในทีมนี้มากที่สุด?"
  • ค้นหาความคิดเห็นในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาองค์กร: ค้นหาช่วงเวลาเฉพาะ เช่น "การยกระดับปัญหาของลูกค้า" "ทักษะการนำเสนอ" หรือ "การพัฒนาภาวะผู้นำ" ได้จากเอกสาร งาน และบันทึกของคุณทั้งหมด
  • เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน: ใช้ LLM ที่แตกต่างกันภายใน ClickUp BrainGPT ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการการเขียนที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพหรือวิธีการสร้างสรรค์ในการกำหนดกรอบการสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตในอาชีพ

เปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Tasks

เปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Tasks - ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพนักงานผ่าน ClickUp Tasks

เมื่อพนักงานได้รับข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณสามารถสร้างงานได้ทันที เช่น "เข้าร่วมการประชุมข้ามสายงานหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือน"

ClickUp Tasksสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินและการแจ้งเตือน เพื่อให้มั่นใจว่างานติดตามผลได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ช่วยให้การพัฒนาพนักงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามได้ แทนที่จะจำกัดอยู่แค่การประเมินผลครั้งเดียว

นี่คือคู่มือภาพอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น:

ทำให้ข้อมูลนำเข้าเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะของ ClickUp

เมื่อความคิดเห็นของพนักงานมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน (เอกสาร, หัวข้ออีเมล, บันทึกแชท) จะทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือระบุช่องว่างในการพัฒนาทักษะที่พบบ่อย

สำหรับสถานการณ์เหล่านั้นแม่แบบแผนการฝึกอบรมของClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแม่แบบข้อเสนอแนะที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน หรือการประเมินตนเอง

เริ่มต้นด้วยการใช้ เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลความผูกพันของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบด้วย เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUpเพื่อให้การประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการเป็นไปตามขั้นตอนเดียวกัน

เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นแผนพัฒนาจริงที่คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลา

แบบแผนการพัฒนาบุคคลนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการพัฒนาที่ปรับแต่งตามบุคคลได้โดยการผสานการทบทวนผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการงาน

แบบแผนการพัฒนาพนักงาน โดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างบุคลากรที่พร้อมสำหรับอนาคตและสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานจาก ClickUp

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แผนพัฒนา 30/60/90 วันสำหรับพนักงานใหม่เชื่อมโยงกับโปรแกรมการฝึกอบรมและเป้าหมายผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น
  • สร้างแผนความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งที่เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นเป้าหมายทักษะและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
  • สนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทโดยกำหนดการพัฒนาทักษะสำหรับบทบาทปัจจุบันและอนาคต พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
  • ดำเนินการพัฒนาผู้นำผ่านเส้นทางที่กำหนด พร้อมกับการตรวจสอบจากผู้จัดการ, ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน, และจุดตรวจสอบความก้าวหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบแผนการพัฒนาพนักงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง เพื่อให้สมาชิกแต่ละทีมมีแผนและไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
  • ตอบคำถาม HR ซ้ำ ๆ ได้เร็วขึ้นด้วย การจัดการความรู้ของ ClickUp ในเอกสาร งาน และแชท
  • บันทึกการสาธิตการฝึกอบรมแบบอะซิงโครนัสและการแนะนำการสอนด้วยClickUp Clipsและแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนการบันทึก
  • ค้นหาเอกสารนโยบาย การเริ่มต้นใช้งาน และการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็วจากที่เดียวด้วย ClickUp Docs Hub
  • ใช้ ClickUp Enterprise Search เพื่อค้นหาข้อมูลข้ามงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการบริบทอย่างรวดเร็ว
  • มาตรฐานกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ผ่านClickUp Forms

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • อาจรวมฟังก์ชันการทำงานมากกว่าที่จำเป็น หากคุณต้องการเพียงเครื่องมือพัฒนาพนักงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า

2. โครงข่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายและการปรับให้สอดคล้องกับผลงาน)

Lattice- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง ตาราง

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญคือการปรับการเติบโตของพนักงานให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากวงจรการให้ข้อเสนอแนะกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน การสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาจึงไม่สม่ำเสมอ

Lattice แก้ไขปัญหานี้ด้วยการผสานการจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานเข้ากับแอปติดตามเป้าหมาย ผู้จัดการสามารถจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีโครงสร้าง สร้างแผนพัฒนาพร้อม OKR ที่ชัดเจน และรวบรวมความคิดเห็นแบบ 360 องศา ทั้งหมดนี้ในสถานที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • สร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • กำหนดและติดตาม OKRs และเป้าหมายส่วนตัวพร้อมตัวบ่งชี้ความคืบหน้าแบบภาพและการจัดแนวในระดับทีม
  • เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการยอมรับแบบเรียลไทม์เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและประชุมแบบตัวต่อตัวที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบันทึกข้อสังเกต
  • ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานและการวิเคราะห์ความผูกพันในการทำงานเพื่อกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมและลำดับความสำคัญในการพัฒนา
  • แบ่งทีมตามบทบาทหรือแผนกเพื่อปรับเส้นทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและวัดความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำ

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับเทมเพลตประสิทธิภาพมีจำกัด
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือลดลงเมื่อเทียบกับเดสก์ท็อป
  • การตั้งค่าการผสานรวมอาจต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $11/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5. 0 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Lattice ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์นี้จาก Capterraครอบคลุม:

ฉันพบว่าระบบนี้มีประโยชน์มาก มันให้โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดการการประชุมแบบตัวต่อตัว และทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้ทั้งคุณและผู้จัดการของคุณ

ฉันพบว่าระบบนี้มีประโยชน์มาก มันให้โครงสร้างที่ดีสำหรับการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัว และทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้ทั้งคุณและผู้จัดการของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างเป้าหมายระยะยาว 1 ปี, 5 ปี และ 10 ปี สำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาว

3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่เน้นการโค้ช)

15Five- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง 15Five

สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน

ความไม่สอดคล้องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเสนอแนะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ การยกย่องชมเชยไม่มีความสม่ำเสมอ และการให้คำปรึกษาหรือการโค้ชมักไม่มีประสิทธิผล

15Five แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้กลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและร่วมมือกัน มันรวมการสำรวจความผูกพัน เครื่องมือการโค้ช การติดตาม OKR และคุณสมบัติการยกย่อง เพื่อช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการสามารถปรับการพัฒนาของพนักงานให้สอดคล้องกับงานประจำวัน

แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตในตัวสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและความชัดเจนในบทบาท ทำให้ง่ายต่อการกำหนดความคาดหวังและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ

15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • กำหนดเส้นทางอาชีพและแผนพัฒนาที่ชัดเจน พร้อมรับการสนับสนุนจากการประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว และเทมเพลตที่มุ่งเน้นการเติบโต
  • ติดตาม OKRs และเป้าหมายส่วนตัวของทีมต่าง ๆ จากนั้นเชื่อมโยงความคืบหน้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
  • เปิดใช้งานการโค้ชอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแนะนำพนักงานผ่านความท้าทายและความสำเร็จ
  • ใช้แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนที่ความสนใจเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการไม่ผูกพัน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
  • ส่งเสริมการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานด้วยการ "ตบมือ" อย่างเปิดเผยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างชัดเจน โปร่งใส โดยรับฟังความคิดเห็นจากตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างรอบด้าน

ข้อจำกัดของ 15Five

  • ขาดฟังก์ชันหลักของระบบ HRIS เช่น การจ่ายเงินเดือนหรือการจัดการสวัสดิการ
  • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลบ่อยครั้ง ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าเป็นการรบกวน
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงข้อมูลป้อนกลับพื้นฐานหรือตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน

15Five ราคา

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ดำเนินการ: $11/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

15Five การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5. 0 (1,840+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 890 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง 15Five ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:

การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นไปของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น

การเช็คอินรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านงาน ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความท้าทายของทีม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการเชิงรุกและให้การสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (พร้อมเทมเพลต)

4. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมมาตรฐานและการจัดทำเอกสารกระบวนการ)

Trainual- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Trainual

ทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วมักประสบปัญหาการปฐมนิเทศที่ไม่สม่ำเสมอและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กระจัดกระจาย ส่งผลให้เกิดคำถามซ้ำๆ

ความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่ายังคงถูกเก็บไว้อยู่ในสมองของแต่ละบุคคลแทนที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจในกรณีที่ไม่มีฐานความรู้ที่รวมศูนย์

Trainual แก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนทุกกระบวนการ นโยบาย และความรับผิดชอบของบทบาทต่าง ๆ ให้เป็นเอกสารที่สามารถค้นหาและติดตามได้ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการนำโปรโตคอลที่อัปเดตมาใช้ ทีมต่าง ๆ จะได้รับระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รับรองความรับผิดชอบ และลดการดูแลจากผู้จัดการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual

  • สร้างคู่มือการฝึกอบรมแบบขั้นตอนพร้อมวิดีโอที่ฝังไว้ แบบทดสอบ และรายการตรวจสอบ
  • กำหนดเนื้อหาตามบทบาท แผนก หรือทีม เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องและการติดตามความก้าวหน้า
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน
  • ติดตามการคงความรู้ผ่านการประเมินและการสำเร็จหลักสูตร
  • ใช้แม่แบบสำหรับนโยบาย ความรับผิดชอบของบทบาท SOP และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, BambooHR และ Gusto เพื่อซิงค์บทบาทและผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Trainual

  • การปรับแต่งที่จำกัดในแดชบอร์ดรายงาน
  • อาจต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เอกสารเป็นปัจจุบัน
  • เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง; องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง

ราคาของ Trainual

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trainual

  • G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 950+)
  • Capterra: 4. 8/5. 0 (490+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Trainual อย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:

ด้วยการเปลี่ยนความรู้ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เราสามารถสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอและคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้ Trainual ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ทุกวันของเราแล้ว

ด้วยการเปลี่ยนความรู้ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เราสามารถสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมอและคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้ Trainual ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ทุกวันของเราแล้ว*

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในอาชีพ

📮 ClickUp Insight: แม้ว่า 78% ของผู้ใช้ของเราจะสร้างแผนงานอย่างละเอียดเมื่อตั้งเป้าหมาย แต่เกือบครึ่งยอมรับว่าไม่ได้ติดตามเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ 👀

ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนทีละขั้น และด้วยแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณจะได้รับภาพรวมความคืบหน้าที่ชัดเจนทุกขั้นตอน ไม่มีอะไรตกหล่น เพราะเมื่อพูดถึงการเติบโต "หวังให้ดีที่สุด" นั้นไม่เพียงพอ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นถึง 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

5. Docebo (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Docebo- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Docebo

เมื่อทีม HR และ L&D พยายามขยายการฝึกอบรมไปยังแผนกต่างๆ หรือทีมทั่วโลก พวกเขามักเผชิญกับเนื้อหาที่กระจัดกระจายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมที่จำกัด แพลตฟอร์ม LMS แบบดั้งเดิมไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขยายขนาดได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง

Docebo แก้ไขปัญหานี้ด้วยแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับแผนการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้

ตั้งแต่การเริ่มต้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปจนถึงการสนับสนุนการขายและการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรนี้ใช้ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์เพื่อส่งมอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจและวัดผลได้ในระดับที่กว้างขวาง

คุณสมบัติเด่นของ Docebo

  • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาทของพนักงาน ช่องว่างด้านทักษะ และเป้าหมายทางอาชีพสำหรับการทำงาน
  • ส่งมอบเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้ผ่านตลาดของ Docebo, ห้องสมุดภายใน, และทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
  • เปิดใช้งานการเพิ่มมิติเกมด้วยเหรียญตรา, กระดานผู้นำ, และรางวัลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
  • ติดตามผลกระทบของการเรียนรู้ผ่านการรายงานขั้นสูง, แดชบอร์ด, และการเชื่อมโยงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • ให้บริการสนับสนุนหลายภาษาและระบบ SSO เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงและความปลอดภัยในทีมทั่วโลก
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Salesforce, Microsoft Teams และแพลตฟอร์ม HRIS เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน

ข้อจำกัดของ Docebo

  • ราคาไม่โปร่งใส และอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ปรับให้เหมาะสมมากขึ้นสำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กรมากกว่าการขายต่อให้กับผู้ฝึกอบรมภายนอก
  • ฟีเจอร์การรายงานและการตั้งค่าผู้ดูแลระบบบางอย่างมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่า

ราคาของ Docebo

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Docebo

  • G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 730 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Docebo อย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ของเรา มันทำงานได้ค่อนข้างดีโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการล่มบ่อยครั้ง – ความเสถียรเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราในองค์กร

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยทำงานได้ค่อนข้างดีโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการหยุดทำงานบ่อยครั้ง – ความเสถียรเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราในองค์กร

🧠 คุณรู้หรือไม่:51% ขององค์กรได้ปรับโครงสร้างทีมในปี 2023 หากคุณกำลังปรับโครงสร้างทีมของคุณใหม่ บล็อก"วิธีพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใน 8 ขั้นตอนที่พิสูจน์แล้ว" คือแผนงานของคุณในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้น มีความร่วมมือมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง

6. Culture Amp (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงความคิดเห็นของพนักงานกับการกระทำที่มีความหมาย)

Culture Amp- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Culture Amp

หลายบริษัทดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงาน แต่หลายแห่งยังคงประสบปัญหาในการปิดวงจรการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แผนการติดตามผล หรือการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผลสำรวจมักถูกฝังอยู่ในแดชบอร์ดโดยไม่ได้รับการดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้ความไว้วางใจของพนักงานลดลง และเปลี่ยนการให้ข้อเสนอแนะให้กลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำตามขั้นตอน แทนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Culture Amp ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยช่วยให้ทีม HR รวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพสูงและดำเนินการตามข้อมูลนั้นผ่านเครื่องมือที่สร้างขึ้นในตัวสำหรับการพัฒนา การจัดการประสิทธิภาพ และการตั้งเป้าหมาย

ผลลัพธ์: แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนความรู้สึกของพนักงานให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดได้

คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp

  • เปิดตัวแบบสำรวจการมีส่วนร่วม การปฐมนิเทศ และการสำรวจด้าน DEI (ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • เปิดใช้งานการประชุมแบบตัวต่อตัวที่นำโดยผู้จัดการ การจัดแนวเป้าหมาย และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องผ่านโมดูลด้านประสิทธิภาพ
  • ติดตามเป้าหมายการพัฒนาด้วยการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° ที่มีโครงสร้างและแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคล
  • เข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วผ่านห้องสมุดไมโครเลิร์นนิงของ Culture Amp's Skills Coach
  • เปรียบเทียบคะแนนการมีส่วนร่วมกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมและกลุ่มประชากรต่าง ๆ เพื่อระบุจุดแข็งและจุดเสี่ยง

ข้อจำกัดของ Culture Amp

  • การปรับแต่งรายงานมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI แบบดั้งเดิม
  • การนำไปใช้สามารถใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • ไม่มีระบบ LMS ในตัวสำหรับการจัดการการเรียนรู้ขั้นสูง (ต้องทำการผสานระบบ)

ราคาของ Culture Amp

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Culture Amp

  • G2: 4. 5/5. 0 (1,510+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Culture Amp ว่าอย่างไร

รีวิวจาก Capterraนี้ได้แบ่งปันว่า:

ฉันเชื่อในวัตถุประสงค์ของ Culture Amp ที่มุ่งรวมฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดการประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเข้าไว้ในพื้นที่พัฒนาที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว

ฉันเชื่อในวัตถุประสงค์ของ Culture Amp ที่มุ่งรวมฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดการประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเข้าไว้ในพื้นที่การพัฒนาที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: พนักงานเรียนรู้ได้ดีขึ้นในวันพุธตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มของ Udemy พบว่าอัตราการเรียนจบคอร์สสูงสุดอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็น "จุดสมดุลทางจิตใจ" ระหว่างการวางแผนและการเหนื่อยล้า

7. Zavvy โดย Deel (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทีมและจัดการประสิทธิภาพด้วย AI)

Zavvy โดย Deel- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Zavvy

แพลตฟอร์ม HR ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าผู้จัดการจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา Zavvy by Deel เข้าใจดีว่าบ่อยครั้งพวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น

ไม่ว่าจะเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ล่าช้า, เส้นทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน, หรือการข้ามการประชุม 1:1, สิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดคือการดำเนินการที่ไม่มีความมุ่งมั่น.

Zavvy by Deel แก้ไขปัญหานี้ด้วย AI ในตัวที่ทำงานหนักแทนคุณ: วางแผนเส้นทางอาชีพ, อัตโนมัติวงจรการประเมินผล, กระตุ้นการให้ข้อเสนอแนะ, และสร้างแบบสำรวจโดยไม่ต้องมีการติดตามจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการขจัดอุปสรรคจากหน้าว่างเปล่าและเชื่อมต่อโดยตรงกับ Slack, Zavvy ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, และโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถดำเนินการได้จริง—เพราะระบบเป็นผู้ดำเนินการให้

หมายเหตุ: ขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อภายใต้แพลตฟอร์ม HR ของ Deel ในชื่อ Engage แล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Zavvy by Deel

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา และการยกย่องชื่นชมแบบเรียลไทม์
  • สร้างเส้นทางอาชีพ โมดูลการฝึกอบรม และแคมเปญแบบสำรวจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและกำหนดกรอบการเติบโตที่อิงตามทักษะ
  • เปิดตัวเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ใช้ปลั๊กอิน Slack ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับ PTO, การชมเชย, แผนผังองค์กร, การแนะนำเพื่อนร่วมงาน และการสำรวจความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ Zavvy โดย Deel

  • คุณลักษณะของ AI อาจต้องการการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวข้อง
  • การกำหนดราคาสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่มีความต้องการหลายโมดูลที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้เบื้องหลังส่วนเสริม เช่น Deel Compensation หรือการวางแผนกำลังคน

ราคาของ Zavvy โดย Deel

  • Deel Engage: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

Zavvy โดย Deel คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (12,340+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,890 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Zavvy โดย Deel ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:

Deel ทำให้การรับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย และการใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน

Deel ทำให้การได้รับข้อมูลและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย และการใช้ข้อมูลย้อนกลับเป็นแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน

8. TalentLMS (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวการฝึกอบรมที่รวดเร็วและขยายขนาดได้ด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำ)

TalentLMS- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง TalentLMS

แพลตฟอร์ม LMS หลายแห่งมีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ค่อยใช้งานได้จริง พวกมันต้องการการตั้งค่าเป็นสัปดาห์ การสนับสนุนด้าน IT ที่เชี่ยวชาญ และเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียน สำหรับทีม HR และ L&D ที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว ความซับซ้อนนี้ทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งทำให้การปฐมนิเทศพนักงาน การฝึกอบรมตามข้อกำหนด และการพัฒนาทักษะหยุดชะงัก

TalentLMS แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายตั้งแต่วันแรก คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และเปิดตัวหลักสูตรที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเข้าถึงผ่านมือถือ และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเด่นของ TalentLMS

  • สร้างและเปิดตัวหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบลากและวางเนื้อหา, แบบทดสอบที่สร้างโดย AI, และคุณสมบัติการแปลอัตโนมัติ
  • กำหนดการฝึกอบรมโดยอัตโนมัติตามบทบาทของผู้ใช้ กิจกรรม หรือช่องว่างด้านทักษะ โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว
  • เปิดใช้งานการฝึกอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ตอบสนองสำหรับ iOS และ Android
  • ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รายงานที่กำหนดเอง, ตัวกรอง, และแดชบอร์ดความคืบหน้า
  • ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยการรองรับมากกว่า 40 ภาษา, โดเมนย่อยที่มีแบรนด์ (สาขา) และการผสานรวม SSO

ข้อจำกัดของ TalentLMS

  • แผนฟรี
  • แผนระดับล่างจำกัดตัวเลือกการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์
  • การสนทนาสดและการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ TalentLMS

  • คอร์: $149/เดือน
  • เติบโต: $299/เดือน
  • ข้อดี: $579/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TalentLMS

  • G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 790 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 580 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง TalentLMS

บทวิจารณ์นี้จาก Capterraครอบคลุม:

ฉันสามารถเริ่มหลักสูตรจากศูนย์ ปรับแต่งเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อหลากหลาย ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน จัดการทดสอบ และกำหนดกฎหรือสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานก็ตาม

ฉันสามารถเริ่มหลักสูตรจากศูนย์ ปรับแต่งเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อหลากหลาย ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน จัดการทดสอบ และกำหนดกฎหรือสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานก็ตาม

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน (วลี + ความคิดเห็น)

9. เมช เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง)

เมช เอไอ
ผ่านทาง Mesh AI

แผนการพัฒนาส่วนใหญ่มักอยู่ในเอกสารสเปรดชีตหรือระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้จัดการไม่ค่อยได้กลับมาทบทวน

ผลที่ตามมาคือเป้าหมายการพัฒนาพนักงานยังคงไม่ชัดเจน การสนทนาเกี่ยวกับผลงานขาดความสม่ำเสมอ และการเติบโตในสายอาชีพรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับงานประจำวัน

Mesh AI แก้ไขปัญหานี้โดยการฝัง AI เข้าไปในหัวใจของการพัฒนาพนักงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถร่วมสร้างแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงข้อเสนอแนะในชีวิตประจำวันเข้ากับเป้าหมายอาชีพระยะยาว

ด้วยการกระตุ้น การตรวจสอบ และคำแนะนำที่สร้างโดย AI Mesh ช่วยให้ทีม HR สามารถขยายการพัฒนาพนักงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานด้านการบริหาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mesh AI

  • ร่วมสร้างแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสอดคล้องกับบทบาทปัจจุบันและอนาคต
  • ใช้ AI เพื่อแนะนำเป้าหมายการเรียนรู้, โครงการ, และความคาดหวังในบทบาทตามความทะเยอทะยานในอาชีพของพนักงาน
  • ผสานการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมแบบตัวต่อตัว และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
  • สร้างคำแนะนำเชิงปัญญาสำหรับผู้จัดการเพื่อให้แผนการพัฒนาอยู่ในภาวะที่ใช้งานได้และเกี่ยวข้อง
  • มองเห็นการเติบโตของพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่แบ่งตามทีม ผู้จัดการ หรือหน้าที่

ข้อจำกัดของ AI แบบเมช

  • ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบการผสานรวมกับระบบ HRIS ที่กว้างขวางขึ้น
  • อาจต้องมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้จัดการที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับเส้นทางอาชีพกำลังพัฒนา

ราคาของ Mesh AI

  • พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • ความเป็นเลิศ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Mesh AI

  • G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Mesh AI อย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:

มันให้ตัวเลือกในการตรวจสอบตนเอง ช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ และอนุญาตให้เราเสนอชื่อบุคคลที่เราต้องการให้รีวิวได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรีวิวสะดวก และคุณสามารถประเมินเพื่อนร่วมงานได้อย่างยุติธรรม

มันให้ตัวเลือกในการตรวจสอบตนเอง ช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ และอนุญาตให้เราเสนอชื่อบุคคลที่เราต้องการให้รีวิวได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรีวิวสะดวก และคุณสามารถประเมินเพื่อนร่วมงานได้อย่างยุติธรรม

10. iSpring Learn (เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่หลักสูตรอย่างรวดเร็วและการฝึกอบรมพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ)

ไอสปริง เลิร์น
ผ่านทาง iSpringLearn

ทีม HR หลายทีมประสบปัญหาในการเปิดตัวโปรแกรมการพัฒนาพนักงานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเนื้อหาจำกัด วงจรการเปิดตัวที่ล่าช้า หรือขาดทรัพยากรด้านการออกแบบการสอน

ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการเริ่มต้นงาน ประสบการณ์การฝึกอบรมที่ไม่สม่ำเสมอ และการติดตามเป้าหมายการพัฒนาของพนักงานที่ไม่เป็นระบบ

iSpring Learn แก้ปัญหานี้ด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้แบบติดตั้งง่ายที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาในตัว iSpring Suite ได้อย่างราบรื่น

ทีม HR และ L&D สามารถแปลงไฟล์ PowerPoint ให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SCORM สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ และเผยแพร่เนื้อหาการฝึกอบรมได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Learn

  • เปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็วด้วยการแปลง PowerPoint เป็น SCORM และใช้เทมเพลตที่มีอยู่
  • สร้างแผนการพัฒนาที่กำหนดเองพร้อมรายการตรวจสอบทักษะและการติดตามการให้คำปรึกษาแบบลงมือปฏิบัติ
  • รองรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟพร้อมการซิงค์ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อการฝึกอบรมพนักงานที่ไม่สะดุด
  • จัดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฐมนิเทศ และเนื้อหาทักษะอ่อน ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ

ข้อจำกัดของ iSpring Learn

  • คุณลักษณะการสร้างเนื้อหาต้องใช้เครื่องมือเดสก์ท็อป iSpring Suite
  • การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มระดับองค์กร
  • การออกแบบ UI มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดี แต่อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้สมัยใหม่

iSpring Learn ราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

iSpring Learn คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง iSpring Learn

บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:

อินเตอร์เฟซดี, โอกาสมากมายในการสร้างคอร์สคุณภาพสูง, สะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน, ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถซื้อชุด Suite และสร้างเอกสารที่ยอดเยี่ยมได้.

อินเตอร์เฟซดี, โอกาสมากมายในการสร้างคอร์สคุณภาพสูง, สะดวกในการติดตามความคืบหน้าของพนักงาน, ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถซื้อชุด Suite และสร้างเอกสารที่ยอดเยี่ยมได้.

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมงของการฝึกฝน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้เวลาเพียงหกชั่วโมงในการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยความตั้งใจการสแกนสมองจะเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเส้นใยประสาท

11. LearnUpon (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมผู้เรียนหลายกลุ่มผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานอัตโนมัติ)

LearnUpon- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง LearnUpOn

บริษัทที่กำลังเติบโตหลายแห่งเผชิญกับความท้าทายที่ซ่อนอยู่: เป้าหมายการพัฒนาพนักงานของพวกเขามักถูกขัดขวางโดยความจำเป็นในการจัดการระบบแยกต่างหากสำหรับการฝึกอบรมภายใน การเสริมศักยภาพพันธมิตร และการให้ความรู้แก่ลูกค้า

การตั้งค่าที่กระจัดกระจายนี้ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลต้องทำงานหนักเกินไป

LearnUpon แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมความต้องการด้านการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังต้อนรับพนักงานใหม่ อบรมพันธมิตร หรือสร้างสถาบันลูกค้า LearnUpon ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnUpon

  • ฝึกอบรมพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มเดียวด้วยพอร์ทัลการเรียนรู้ที่แยกจากกัน
  • อัตโนมัติการจัดสรรหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลแผนกของพนักงาน ผู้จัดการ หรือสถานที่
  • ปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้และเส้นทางอาชีพด้วยเทมเพลตแผนที่อาชีพเพื่อสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น
  • ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การมีส่วนร่วม และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์
  • ผสานรวมกับเครื่องมือ HRIS เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ใช้และลดภาระงานของฝ่ายบริหาร

ข้อจำกัดของ LearnUpon

  • ไม่มีห้องสมุดหลักสูตรในตัว; เนื้อหาต้องสร้างหรือซื้อแยกต่างหาก
  • การตั้งราคาพรีเมียมอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
  • มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 400 คนขึ้นไป

ราคาของ LearnUpon

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LearnUpon

  • G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง LearnUpon

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

LearnUpon ได้มอบแพลตฟอร์มสำหรับการปฐมนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา เราสามารถลดระยะเวลาการปฐมนิเทศจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์

LearnUpon ได้มอบแพลตฟอร์มสำหรับการปฐมนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา เราสามารถลดระยะเวลาการปฐมนิเทศจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่าง OKR – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

12. Rise 360 โดย Articulate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็วและตอบสนองได้ดีโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ)

Rise 360 โดย Articulate - ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Rise 360

ทีม L&D ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสร้างการฝึกอบรมที่น่าสนใจและรองรับการใช้งานบนมือถือโดยไม่มีนักออกแบบเฉพาะทาง เครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบดั้งเดิมอาจมีความซับซ้อนเกินไป และการจ้างงานภายนอกทำให้การส่งมอบล่าช้า

ผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นการฝึกอบรมที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกัน และไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้

Rise 360 โดย Articulate แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอเครื่องมือสร้างแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย พร้อมดีไซน์ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ในตัว อินเทอร์เฟซแบบบล็อกช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาเชิงโต้ตอบที่เต็มไปด้วยสื่อหลากหลายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของ AI ที่สามารถร่างบทเรียน สร้างแบบทดสอบ และสร้างภาพได้ ทีมงานสามารถสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบได้รวดเร็วขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Rise 360 โดย Articulate

  • สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองโดยใช้บล็อกแบบโมดูลาร์สำหรับข้อความ สื่อ และการโต้ตอบ
  • ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อร่างเนื้อหา สร้างภาพ และสร้างแบบทดสอบความรู้จากไฟล์ต้นฉบับของคุณ
  • เลือกจากเทมเพลตการตั้งเป้าหมายกว่า 1,000 แบบ สำหรับการปฐมนิเทศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการฝึกอบรมทักษะอ่อน
  • ปรับแต่งธีมและสไตล์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกหลักสูตรทำงานได้อย่างราบรื่นบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ

ข้อจำกัดของ Rise 360 โดย Articulate

  • ความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับการโต้ตอบขั้นสูงเมื่อเทียบกับ Storyline
  • การควบคุมรูปแบบการแสดงผลที่จำกัด นอกเหนือจากบล็อกที่มีให้
  • ต้องการการสมัครสมาชิก Articulate 360 แบบเต็มรูปแบบ

ราคาของ Rise 360 โดย Articulate

  • Articulate 360 Standard: $1,499/ปี ต่อผู้ใช้
  • Articulate 360 AI: $1,749/ปี ต่อผู้ใช้

Rise 360 โดย Articulate คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 690 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Rise 360 โดย Articulate

บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:

สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้การใช้ Articulate 360 นั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา

สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเป็นนักออกแบบการสอนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้การใช้ Articulate 360 นั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา

13. Coursera for Business (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะในระดับองค์กรด้วยเนื้อหาทางวิชาการชั้นนำ)

Coursera for Business- ซอฟต์แวร์พัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง Coursera for Business

โปรแกรมการเรียนรู้ขององค์กรหลายแห่งประสบปัญหาในการก้าวทันมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานมักไม่สนใจเมื่อเนื้อหาการฝึกอบรมรู้สึกทั่วไป ล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้องกับทักษะในโลกความเป็นจริง

ช่องว่างระหว่างการฝึกอบรมกับความเกี่ยวข้องนี้จำกัดผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่กว้างขวาง

Coursera for Business แก้ไขปัญหานี้ด้วยการมอบการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 9,200 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทต่างๆ เช่น Google, Stanford และ IBM

สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด ช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่คัดสรรมาอย่างดี โครงการที่มีคำแนะนำ และประกาศนียบัตรระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Coursera for Business

  • เสนอการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 9,200 หลักสูตร, โครงการมากกว่า 1,500 โครงการ, และประกาศนียบัตรมากกว่า 150 ใบ จากสถาบันชั้นนำ
  • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้เองด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสถาบันเฉพาะทางสำหรับงาน
  • ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม LMS ชั้นนำ, SSO และเครื่องมือ HRIS เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
  • ใช้การโค้ชและการประเมินทักษะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงทักษะที่ได้รับกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • ปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยเนื้อหาหลายภาษาและการเข้าถึงผ่านมือถือ

ข้อจำกัดของ Coursera for Business

  • ความสามารถที่จำกัดในการแก้ไขหรือปรับแต่งเนื้อหาหลักสูตรของบุคคลที่สาม
  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบ LMS ภายในองค์กร
  • แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบอาจต้องมีการแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาสำหรับธุรกิจของ Coursera

  • ทีม: $399/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Coursera for Business

  • G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 460 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิว 18+ รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Coursera for Business

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการคัดสรร สร้างแบรนด์ และปรับใช้เส้นทางการฝึกอบรมคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วย CourseBuilder แค็ตตาล็อกของ Coursera นำเสนอความเชี่ยวชาญระดับโลกในหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น AI พร้อมด้วยไมโครเครดิตที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และโอกาสในการจ้างงานของผู้เรียน

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการคัดสรร สร้างแบรนด์ และปรับใช้เส้นทางการฝึกอบรมคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วย CourseBuilder แค็ตตาล็อกของ Coursera นำเสนอความเชี่ยวชาญระดับโลกในหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น AI พร้อมด้วยไมโครเครดิตที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และโอกาสในการจ้างงานของผู้เรียน

นี่คือเครื่องมือพัฒนาพนักงานเพิ่มเติมสามรายการที่สอดคล้องกับความสามารถของแพลตฟอร์มที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

  • สะพาน: รวมเครื่องมือการจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • Leapsome: ช่วยให้ทีม HR จัดการ OKRs, การประเมินผลการทำงาน, แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน, และโมดูลการเรียนรู้ในที่เดียว
  • eloomi: นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามความก้าวหน้า ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้ พร้อมเน้นการเพิ่มทักษะและความรู้ด้านกฎระเบียบอย่างเข้มข้น

ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงานที่คุณสามารถคัดลอกและปรับใช้ได้

1) แผนงาน 30/60/90 วัน สำหรับพนักงานใหม่

  • เป้าหมาย: เพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระภายในวันที่ 90
  • ทักษะ: พื้นฐานบทบาท, ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ, พื้นฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การดำเนินการ: รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสัปดาห์ที่ 1 → สังเกตการณ์การประชุม 3 ครั้ง → ส่งมอบงานขนาดเล็ก 1 ชิ้น/สัปดาห์ ภายในวันที่ 30
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จ: ส่งมอบงาน 3 รายการ + คะแนนการประเมินจากผู้จัดการ ≥ "ผ่าน" ภายในวันที่ 90

2) แผนความพร้อมสำหรับการส่งเสริม (IC → Senior IC)

  • เป้าหมาย: แสดงให้เห็นขอบเขตและความเป็นเจ้าของในระดับถัดไป
  • ทักษะ: ภาวะผู้นำโครงการ, การจัดลำดับความสำคัญ, การมีอิทธิพลข้ามทีม
  • การดำเนินการ: นำโครงการข้ามสายงาน 1 โครงการ, รับผิดชอบตัวชี้วัดรายไตรมาส, เป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนร่วมงาน 1 คน
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จ: โครงการส่งมอบตรงเวลา + ผลกระทบเชิงวัดผลตามตัวชี้วัด + ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานยืนยันภาวะผู้นำ

3) แผนการเปลี่ยนบทบาท (สนับสนุน → ความสำเร็จของลูกค้า)

  • เป้าหมาย: เปลี่ยนจากการสนับสนุนแบบรับมือเป็นเจ้าของบัญชีเชิงรุก
  • ทักษะ: การวางแผนบัญชี, ความเสี่ยงในการต่ออายุ, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การดำเนินการ: ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ร่วมเป็นเจ้าของบัญชี 5 บัญชี ดำเนินการ QBR 2 ครั้งกับผู้จัดการ
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จ: CSAT คงที่ + การต่ออายุถูกแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้ + ผู้จัดการอนุมัติคุณภาพ QBR

