ซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทีมในปี 2025

คุณได้เริ่มการฝึกอบรมแล้ว ส่งการแจ้งเตือนไปแล้ว แม้กระทั่งแจกบัตรของขวัญกาแฟให้แล้ว แต่ครึ่งหนึ่งของทีมก็ยังอยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ" ในขณะที่ตัวคุณเองต้องติดอยู่กับตารางข้อมูลที่ซับซ้อน 😵💫
นั่นคือต้นทุนแฝงของการฝึกอบรม: การติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุดแทนการเรียนรู้ที่แท้จริง หากคุณเป็นผู้นำคน, ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎ, หรือดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา (L&D), คุณต้องการระบบที่บอกคุณอย่างชัดเจนว่าใครกำลังก้าวหน้า, ใครล่าช้า, และอะไรที่ต้องทำต่อไป
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรม 10 รายการที่ช่วยให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างราบรื่นและคืนเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่การจัดการเอกสาร
ซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|ClickUp
|เอกสารรวมศูนย์ + การติดตามด้วย AI + แดชบอร์ด
|การติดตามการฝึกอบรมแบบครบวงจรพร้อมการเสร็จสิ้นงาน การแจ้งเตือน และข้อมูลเชิงลึกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาร์โล
|การจัดตารางเรียน + การซิงค์เว็บไซต์ + เครื่องมือสำหรับผู้สอน
|การจัดการฝึกอบรมแบบสด แบบพบหน้า หรือแบบผสมผสานในระดับขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|คอนเน็กทีม
|การฝึกอบรมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก + เหรียญตรา + แบบสำรวจ
|การฝึกอบรมและการติดตามผลแบบเคลื่อนที่สำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและทีมแนวหน้า
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|เพียวรีลีเอชอาร์
|การติดตาม PTO + การแจ้งเตือนการรับรองการฝึกอบรม
|ทีมทรัพยากรบุคคลขนาดเล็กที่ติดตามความพร้อมควบคู่กับการลาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|จาก $34. 50/เดือน
|คู่มือการปฏิบัติงาน
|เครื่องมือสร้าง SOP + ติดตามแบบทดสอบ + การสร้างเกม
|การจัดระบบกระบวนการเริ่มต้นงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ของทีมให้ครอบคลุมทุกแผนก
|ราคาตามความต้องการ
|Whatfix
|การเรียนรู้แบบฝังตัว + การสาธิต + เคล็ดลับอัจฉริยะ
|การฝึกอบรมผู้ใช้ในแอปสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS และการนำดิจิทัลมาใช้
|ราคาตามความต้องการ
|ตัวติดตามการฝึกอบรม
|การฝึกอบรมประจำ + หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CEU) + การสนับสนุน SCORM
|อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดซึ่งต้องการเส้นทางการตรวจสอบและบันทึกที่สามารถพิมพ์ได้
|เริ่มต้นที่ $34/ผู้ใช้/เดือน
|Quickbase
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง + แอปฝึกอบรมบนมือถือ
|เครื่องมือภายในองค์กรแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการมองเห็นการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์
|เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้/เดือน
|WorkRamp
|พอร์ทัลการเรียนรู้และพัฒนาภายใน + ลูกค้า + ผู้สร้างหลักสูตร AI
|ฝึกอบรมทีมขาย ทีมสนับสนุน และทีมภายในด้วยเส้นทางการเรียนรู้ที่สามารถปรับขนาดได้
|ราคาตามความต้องการ
|เอเธนา
|เนื้อหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดสมัยใหม่ + การติดตามแบบโมดูลาร์
|การฝึกอบรมด้านความหลากหลาย การล่วงละเมิด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทีมยุคใหม่
|จาก $20/ผู้ใช้/ปี
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรม?
การเลือกซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่เหมาะสมช่วยให้คุณมองเห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการพัฒนาทักษะได้แบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ซอฟต์แวร์ต้องมี ⛏️
- การมอบหมายงานฝึกอบรมอัตโนมัติ: มอบหมายหลักสูตรตามบทบาท แผนก หรือสถานที่โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการดำเนินการด้วยตนเอง
- การสนับสนุนเนื้อหาที่กำหนดเอง: อัปโหลดบันทึกการฝึกอบรมพนักงานและเอกสาร, นโยบาย, หรือโมดูลจากบุคคลที่สามเพื่อปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ
- แดชบอร์ดความคืบหน้าสำหรับผู้จัดการ: ให้หัวหน้าทีมเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้น ความล่าช้า และบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน
- การรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ส่งออกรายงานรายละเอียดและบันทึกการตรวจสอบเพื่อติดตามสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการมีส่วนร่วม
- การจัดการฝึกอบรมแบบแบ่งส่วน: ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับทีม ระดับอาวุโส หรือภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อความเกี่ยวข้องและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ปรับขนาดได้ง่าย: รองรับการเติบโตโดยไม่ต้องปรับแต่งระบบทั้งหมดทุกครั้งที่ทีมขยายตัว
- การบำรุงรักษาแบบสัมผัสต่ำ: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการเปิดใช้งาน จัดการ และอัปเดตโดยไม่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานมักรู้สึกติดขัดเมื่อขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ การเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน และการมีพี่เลี้ยง แม้ว่านายจ้างจะกล่าวว่าพวกเขาได้จัดหาสิ่งเหล่านี้แล้ว แต่มีเพียง36% ของพนักงานเท่านั้นที่มองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอนาคต
ซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่ดีที่สุด
ด้วยเครื่องมือมากมายหลายสิบตัวที่มีให้เลือกใช้ การเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ฟังดูเหมือนกันทั้งหมดอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ ดังนั้น เราจึงได้ทำส่วนที่ยากที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
ด้านล่างนี้คือรายการซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมที่ดีที่สุดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน แต่ละรายการได้รับการคัดเลือกจากจุดเด่นเฉพาะตัวในการจัดการ ส่งมอบ และติดตามการเรียนรู้ในที่ทำงานข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและการติดตามการฝึกอบรมแบบครบวงจร)
เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่กระบวนการฝึกอบรม โดยเฉพาะการปฐมนิเทศและการพัฒนาทักษะทางเทคนิค ถูกกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ สเปรดชีต แพลตฟอร์ม LMS และการตรวจสอบด้วยตนเอง เครื่องมือหนึ่งเก็บรายการตรวจสอบ อีกเครื่องมือหนึ่งเก็บ SOP และข้อมูลความก้าวหน้า
ClickUpรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เปลี่ยนคู่มือ SOP แบบคงที่ให้เป็นคู่มือที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแผนการปฐมนิเทศ 30 วันสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลเป็นไฟล์ PDF หรือแชร์ลิงก์ไปยังไดรฟ์ที่ข้อมูลล้าสมัยภายในไม่กี่สัปดาห์
แทนที่จะเป็นเช่นนั้นClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างคู่มือการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และสดใหม่ ซึ่งมีการจัดโครงสร้างเหมือนวิกิ แต่มีความยืดหยุ่นเหมือน Google Docs คุณสามารถฝังลิงก์งาน รายการตรวจสอบ บล็อกโค้ด วิดีโอ และแบบฟอร์มต่างๆ ลงใน Docs ได้โดยตรง ทำให้คู่มือเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานใหม่ของคุณ และนำไปสู่การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่มีหน้าต่างๆ เช่น 'ตารางการฝึกอบรมสัปดาห์ที่ 1', 'คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายช่วยเหลือ', และ 'แนวทางการส่งต่อปัญหา' ทั้งหมดนี้สามารถจัดวางอยู่ในเอกสารเดียวที่ง่ายต่อการนำทาง
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถฝังงาน ClickUpไว้ภายในเอกสารได้เลย ดังนั้นเมื่อพวกเขาอ่านแนวทางเสร็จแล้ว ก็สามารถติ๊ก 'ทำแบบทดสอบเสร็จ' ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
สร้างเนื้อหาการฝึกอบรมภายในไม่กี่นาที
เมื่อเอกสารของคุณอยู่ใน Docs แล้วClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงาน ความคิดเห็น และการสนทนาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกของคุณ
แต่จะใช้ AI สำหรับเอกสารได้อย่างไร?
สมมติว่าคุณกำลังเพิ่มโมดูลใหม่สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ AI แทนที่จะเขียนทุกอย่างขึ้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้ Brain เพื่อสร้างโครงร่างการฝึกอบรม เขียนคำแนะนำที่น่าสนใจ และสรุปเอกสารทางเทคนิคให้อยู่ในขั้นตอนที่เข้าใจง่ายได้
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อตอบคำถามเช่น: 'นักพัฒนาคนไหนที่ยังไม่ได้ทำการฝึกอบรมการทำงานบน GitHub ของพวกเขาเสร็จสิ้น?' มันดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงาน เอกสาร งาน และความคิดเห็นของคุณเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนและทันที
มีงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การเขียนข้อความติดตามผลหรือสรุปความคิดเห็นจากแบบสำรวจการฝึกอบรมหรือไม่? ClickUp Brain สามารถทำงานเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติได้ เป็นผู้ช่วยของคุณในการอัปเดต ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น และขยายเนื้อหาการฝึกอบรมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
รู้แน่ชัดว่าใครกำลังเดินหน้า—และใครที่ติดขัด
ตอนนี้ การสร้างการฝึกอบรมเป็นเพียงขั้นตอนแรก การติดตามคือจุดที่ทีมส่วนใหญ่สูญเสียการมองเห็น
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบศูนย์ควบคุมแบบภาพให้คุณ สมมติว่าคุณได้เปิดตัวเส้นทางการรับรอง AWS สำหรับทีมวิศวกรรมคลาวด์ของคุณ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ดึงความคืบหน้าจากงานแต่ละรายการ การทำแบบทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์ และกำหนดเวลา:
- ใช้ แถบแสดงความคืบหน้า เพื่อดูว่าวิศวกรแต่ละคนได้ดำเนินการผ่านโมดูลของตนไปมากน้อยเพียงใด 📊
- เพิ่ม บัตรคำนวณ ที่ไฮไลต์โดยอัตโนมัติว่าใครอยู่ในเส้นทาง, ล้าหลัง, หรือมีความเสี่ยงที่จะพลาดกำหนดเวลา 🔢
- แทรก วิดเจ็ตไทม์ไลน์ เพื่อแสดงวันที่ประเมินหรือวันต่ออายุที่กำลังจะมาถึง ⏰
🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง แดชบอร์ดการจัดการโครงการใน ClickUp—ศูนย์กลางเดียวสำหรับติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีม สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรม นั่นหมายความว่าคุณสามารถตรวจสอบเซสชัน การเข้าร่วม และผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ต้องการเร่งการตั้งค่าให้เร็วขึ้นหรือไม่?
เทมเพลตกรอบการฝึกอบรม ClickUpมอบระบบที่ครอบคลุมสำหรับการกำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม จัดระเบียบเนื้อหาหลักสูตร และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในที่เดียว ช่วยผู้จัดการในการจัดการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละพนักงาน และระบุช่องว่างของความรู้หรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป,แม่แบบ ClickUp Training Matrixจะช่วยคุณติดตามการฝึกอบรมของพนักงาน รวมถึงทักษะของสมาชิกทีมแต่ละคน, ตรวจสอบความก้าวหน้า, และระบุช่องว่างในการฝึกอบรม. การใช้สีเพื่อแยกบทบาท, ระดับทักษะที่จัดอันดับ, และมุมมองที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพและการวางแผนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกเนื้อหาการฝึกอบรม: ใช้ClickUp Clips เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรม, การสาธิต, หรือการอธิบายกระบวนการ
- โครงสร้างข้อมูลการฝึกอบรม: จัดระเบียบทุกหลักสูตร โมดูล และเซสชันโดยใช้รายการ และติดตามความสมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น สถานะ คะแนน หรือระดับการรับรอง
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานติดตามหลังจากเซสชั่น, อัปเดตสถานะการฝึกอบรมเมื่อโมดูลถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์, หรือแจ้งเตือนสมาชิกทีมก่อนถึงกำหนดเวลา
- ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ: เพิ่มClickUp AI Notetakerในการฝึกอบรมของคุณเพื่อจับประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- ติดตามเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้: วัดระยะเวลาที่สมาชิกทีมใช้ในการทำกิจกรรมการฝึกอบรมและระบุพื้นที่ที่อาจต้องการความสนใจหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยClickUp Project Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือวิธีที่มันทำให้ทีมและลูกค้าของเราเข้าใจตรงกันได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มอบทุกสิ่งที่เราต้องการ—ตั้งแต่กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ไปจนถึงเอกสารและไวท์บอร์ด—ไว้ในที่เดียว ทำให้เราสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึงผู้ใช้งาน (@mentions) ที่ง่ายดาย และการกำหนดสิทธิ์อย่างละเอียด หมายความว่าลูกค้าสามารถเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการ (และไม่เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ) ในขณะที่ยังสามารถทำงานร่วมกันโดยตรงในภารกิจหรือเอกสารนั้น...*
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือวิธีที่มันทำให้ทีมและลูกค้าของเราเข้าใจตรงกันได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มอบทุกสิ่งให้เรา—ตั้งแต่กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ไปจนถึงเอกสารและไวท์บอร์ด—ในที่เดียว ทำให้เราสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึงผู้อื่น (@mentions) ที่ง่ายดาย และการกำหนดสิทธิ์อย่างละเอียด หมายความว่าลูกค้าสามารถเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างชัดเจน (และไม่เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ) ในขณะที่ยังสามารถทำงานร่วมกันโดยตรงในภารกิจหรือเอกสาร...*
📮 ClickUp Insight:ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่านี่จะบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจแสดงถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. Arlo (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการฝึกอบรมที่มีผู้สอนในระดับใหญ่)
Arlo เป็นซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมพนักงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้การวางแผน, การจัดส่ง, และการติดตามโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ง่ายขึ้น คุณสามารถตั้งค่าหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ได้อย่างง่ายดาย, จัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ, และทำให้การสื่อสารกับผู้สอนและผู้เข้าร่วมเป็นไปโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังรองรับการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว แบบออนไลน์สด และรูปแบบการเรียนรู้อื่น ๆ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนและการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งสามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม รายชื่อรอรับสิทธิ์ ส่วนลด และตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นได้ สำหรับการติดตามและรายงานผล แพลตฟอร์มมีเครื่องมือที่ปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียน การเข้าร่วมเรียน อัตราการสำเร็จหลักสูตร และผลการดำเนินงานทางการเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Arlo
- สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและโต้ตอบได้ผ่านกระบวนการทำงานด้วย AI ที่เปลี่ยนเอกสารหรือคำสั่งให้กลายเป็นโมดูลการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
- บันทึกการเข้าเรียน, ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน, อัปเดตเกรด, และจัดการการฝึกอบรมพนักงานได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ
- ให้ผู้เรียนมีพอร์ทัลบริการตนเองที่ปลอดภัยเพื่อดูเอกสารหลักสูตร ติดตามความก้าวหน้า เข้าถึงใบรับรอง และจัดการโปรไฟล์
- รักษาการลงรายการ การลงทะเบียน และการอัปเดตให้สอดคล้องกับเว็บไซต์การฝึกอบรมที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Arlo หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของคุณ
ข้อจำกัดของ Arlo
- ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามหลายตัวสำหรับฟังก์ชันหลัก เช่น การตลาดผ่านอีเมลและการฝึกอบรมออนไลน์
- บางฟิลด์และการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตจะมีผลทั่วโลก ทำให้การปรับแต่งในระดับคลาสทำได้ยาก
ราคาของ Arlo
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ง่าย: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $215/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 285 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Arlo
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การพัฒนาอาชีพเป็นเหตุผลอันดับ 1 ที่บริษัทลงทุนในโปรแกรมการเรียนรู้—62% ระบุว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของพวกเขา แล้วอะไรตามมา? การผลักดันเพื่อสร้างทักษะใหม่ ซึ่ง 49% ขององค์กรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
3. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมทีมหน้างานและทีมเคลื่อนที่)
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่เน้นการใช้งานบนมือถือ สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณจัดการการฝึกอบรม ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการสามารถสร้างหลักสูตรแบบโต้ตอบ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และติดตามการสำเร็จหลักสูตรได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการอบรมแบบพบหน้าหรือสเปรดชีตที่ยุ่งยาก
ใช้เอกสารการฝึกอบรมที่เตรียมไว้แล้วตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรืออัปโหลดเนื้อหาที่รองรับ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแบบพุชช่วยเพิ่มอัตราการจบหลักสูตร ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างหลักสูตรแบบโต้ตอบพร้อมวิดีโอการฝึกอบรม, PDF, และรูปภาพให้พนักงานทำเสร็จตามเวลาที่ไม่ตรงกัน
- ประเมินการคงความรู้และการสอดคล้องกับข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ในแต่ละครั้งที่ทำแบบทดสอบ
- ดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความสำเร็จ และประวัติการเรียนของแต่ละพนักงานในรูปแบบเรียงตามลำดับเวลา
- สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยป้ายดิจิทัลและบัตรของขวัญที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จในการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบบนเดสก์ท็อปรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมชาติและไม่เป็นระเบียบ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการจัดการเต็มรูปแบบ เช่น การแก้ไขตารางเวลาหรือการเข้าถึงคุณสมบัติของตำแหน่ง
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 59 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมนี้:
ระบบการลาหยุดอาจจัดการได้ยากหากคุณไม่ระมัดระวัง หากผู้ใช้ขอลาหยุดเป็นช่วงวัน ระบบซอฟต์แวร์จะรวมวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองในภายหลัง
ระบบการลางานอาจจัดการได้ยากหากคุณไม่ระวัง. หากผู้ใช้ขอช่วงวันเป็นการลางาน ระบบจะรวมวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันลาที่ได้รับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองในภายหลัง.
🧠 เกร็ดความรู้: NASA ใช้สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าNeutral Buoyancy Labเพื่อจำลองสภาวะไร้น้ำหนักสำหรับการฝึกอบรมนักบินอวกาศ โดยพื้นฐานแล้วมันคือภารกิจในอวกาศที่จำลองขึ้นใต้น้ำ
4. PurelyHR (เหมาะที่สุดสำหรับการกำกับดูแลการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับ PTO และการเตรียมความพร้อมของพนักงาน)
PurelyHR ปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจของคุณเมื่อธุรกิจเติบโต ช่วยให้ทีม HR และผู้นำธุรกิจเลิกติดตามข้อมูลด้วยมือและจัดการการดำเนินงานด้านบุคลากรได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเพิ่มวันหมดอายุสำหรับใบรับรองหรือการฝึกอบรม และระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุและการฝึกอบรมใหม่
ต้องการติดตามว่าใครทำอะไรบ้างหรือไม่? ต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนบรรลุเป้าหมายหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่? PurelyHR ดูแลเรื่องนั้นให้คุณ. ความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในจุดสนใจหลักเช่นกัน พร้อมการรับรองมาตรฐาน SOC2 Type 2 และ ISO27001 ที่รับประกันว่าข้อมูลพนักงานที่ละเอียดอ่อนจะได้รับการปกป้องตามมาตรฐานสูงสุด.
คุณสมบัติเด่นของ PurelyHR
- มอบใบรับรอง, ติดตามการสำเร็จการฝึกอบรม, และตรวจสอบการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, และการอัปโหลดเอกสารใน 'โมดูลความสามารถ'
- เพิ่มประวัติการศึกษา ทักษะทางภาษา หรือคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรมในโปรไฟล์พนักงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมความสามารถของทีมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
- ตั้งค่าขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมที่จำเป็น เอกสารอ่าน และเอกสารที่ต้องส่งตั้งแต่วันแรก
- มอบหมายโครงการฝึกอบรมหรือการอัปเดตใบรับรองทั่วทั้งบริษัทโดยไม่ต้องเพิ่มพนักงานแต่ละคนด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ PurelyHR
- คลังวิดีโอการฝึกอบรมจำกัดสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การติดตามแบบรับรู้รายได้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
PurelyHR ราคา
- ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
- รายเดือน: $34. 50/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ PurelyHR
- G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามทฤษฎี Forgetting Curve คนส่วนใหญ่มักจะลืมสิ่งที่เรียนรู้ภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมากถึง 70%จะถูกลืมภายใน 24 ชั่วโมงแรก นี่ไม่ใช่เพราะขาดความพยายาม แต่เป็นเพราะวิธีการทำงานของความจำ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การอบรมเพียงครั้งเดียวมักไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน เว้นแต่จะมีการทบทวนหรือนำข้อมูลไปใช้ทันทีหลังจากนั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนโครงการการนำ LMS ไปใช้
5. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในการจัดระบบความรู้ภายในองค์กร)
Trainual เป็นระบบฝึกอบรม จัดทำเอกสาร และแบ่งปันความรู้ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถรวมศูนย์เอกสารการฝึกอบรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) และความรู้ของบริษัททั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างคู่มือการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างและเสริมด้วยไฟล์ที่ฝังไว้ วิดีโอ และเครื่องมือร่างเอกสาร สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้ Trainual ยังผสานรวมองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน ความสำเร็จ และตราสัญลักษณ์ เมื่อพนักงานทำโมดูลการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- สร้างแบบทดสอบและแบบประเมินความรู้ที่ปลดล็อกโมดูลได้เฉพาะเมื่อทำคะแนนผ่านเท่านั้น เพิ่มจุดตรวจสอบในกระบวนการเรียนรู้
- แชร์หลักสูตรกว่า 380 หลักสูตรที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญในทันทีเกี่ยวกับ DEI, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, การป้องกันการล่วงละเมิด และอื่นๆ
- ดูข้อมูลการฝึกอบรมแบบละเอียดและดาวน์โหลดใบรับรองที่แสดงการสำเร็จและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Trainual
- เมื่อโมดูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะยากที่จะอ้างอิงเว้นแต่จะบันทึกเป็นรายการโปรดไว้ก่อนหน้านี้
- การอัปโหลดและจัดระเบียบเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดต้องใช้เวลาและการวางแผนล่วงหน้าอย่างมาก
ราคาของ Trainual
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 780+)
- Capterra: 4. 8/5 (470+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trainual อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งจากCapterraได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Trainual จัดระเบียบเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดของเรา เรามีโปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมภายในองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ Trainual ช่วยแนะนำพนักงานใหม่ตลอดช่วงสองสามเดือนแรกของการทำงาน ดูเหมือนว่าพนักงานจะได้รับมอบหมายให้เรียนหัวข้อที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียนจบเสมอไป ดังนั้นการทำความเข้าใจวิธีการจัดระเบียบบทบาทและเนื้อหาของเราจึงค่อนข้างสับสนเล็กน้อย
ฉันชอบวิธีที่ Trainual จัดระเบียบเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดของเรา เรามีโปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมภายในองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ Trainual ช่วยแนะนำพนักงานใหม่ตลอดช่วงสองสามเดือนแรกของการทำงาน ดูเหมือนว่าพนักงานจะได้รับมอบหมายให้เรียนหัวข้อที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียนจบเสมอไป ดังนั้นการหาวิธีจัดระเบียบบทบาทและเนื้อหาของเราจึงค่อนข้างสับสนเล็กน้อย
🔍 คุณรู้หรือไม่?พนักงานกว่า 90%พบว่าการเรียนรู้ในที่ทำงานมีประโยชน์—ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะ การให้คำปรึกษา หรือแม้แต่การปฐมนิเทศเบื้องต้น การเรียนรู้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้หากทำอย่างถูกต้อง
6. Whatfix (เหมาะที่สุดสำหรับการฝังการเรียนรู้แบบโต้ตอบลงในกระบวนการทำงานดิจิทัล)
Whatfix เป็นแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ (DAP) ที่ช่วยให้การเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการใหม่ ๆ ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเริ่มงานใหม่ แทนที่จะรบกวนผู้คนจากงานของพวกเขา มันจะผสานการฝึกอบรมเข้ากับซอฟต์แวร์โดยตรง โดยให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ในแอป การแนะนำแบบโต้ตอบ และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คำแนะนำตามบริบทของมัน เช่น ฟลัวส์, รายการงาน, และคำแนะนำอัจฉริยะ จะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนไปทีละขั้นตอน แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเครื่องมือแก้ไขเนื้อหาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix
- สร้างเวอร์ชันแซนด์บ็อกซ์แบบโต้ตอบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัสข้อมูลจริง
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ข้ามเครื่องมือโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อวัดว่ามีการใช้สื่อการฝึกอบรมอย่างไร
- กระตุ้นการแจ้งเตือนตามบริบทด้วยการส่งสัญญาณเบาเพื่อกระตุ้นให้ดำเนินการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์หรือทบทวนขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ
- ปรับคำแนะนำและคำแนะนำตามบทบาท แผนก หรือประวัติการใช้งานแอป เพื่อให้มั่นใจว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Whatfix
- การสร้างเนื้อหาในขั้นต้นนั้นใช้เวลามาก โดยเฉพาะเมื่อต้องปรับแต่งสำหรับบทบาทผู้ใช้หรือแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
- มันไม่อนุญาตให้คุณกรองรายงานการวิเคราะห์ตามปี ทำให้การติดตามประสิทธิภาพในระยะยาวถูกจำกัด
ราคาของ Whatfix
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Whatfix
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Whatfix อย่างไรบ้าง?
ดูว่าบทวิจารณ์ G2นี้พูดถึงอะไรบ้าง:
การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่นั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังได้สำหรับโครงการลักษณะนี้ นอกจากนี้ การปรับแต่งบางอย่างและการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ยังต้องการความรู้ในระดับที่สูงกว่าพื้นฐานเกี่ยวกับ Javascript/CSS selectors และอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่นั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังได้สำหรับโครงการลักษณะนี้ นอกจากนี้ การปรับแต่งบางอย่างและการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ยังต้องใช้ความรู้ในระดับที่สูงกว่าพื้นฐานเกี่ยวกับ Javascript/CSS selectors และอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
🔍 คุณรู้หรือไม่? Amazon มีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานสำหรับงานนอกบริษัทโครงการ Career Choiceของพวกเขาจะชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้าให้พนักงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่มีความต้องการสูง แม้ว่าจะหมายความว่าพนักงานอาจออกจาก Amazon ไปทำงานในสายอาชีพอื่นก็ตาม
7. ตัวติดตามการฝึกอบรม (เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อน)
Training Tracker เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถติดตามการเรียนรู้และความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างโมดูลการฝึกอบรมแบบกำหนดเอง ติดตามใบรับรองที่กำลังจะหมดอายุ และบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้
แพลตฟอร์มรองรับเนื้อหา SCORM แบบทดสอบในตัว และทรัพยากรมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอและเอกสาร ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ รายงานความคืบหน้าโดยละเอียด และการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด
คุณสมบัติเด่นของ Training Tracker
- ทำให้การฝึกอบรมที่เกิดซ้ำเป็นอัตโนมัติโดยการตั้งกฎเพื่อมอบหมายงานใหม่ในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ เช่น รายปีหรือรายเดือน
- ใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบพนักงานและงานฝึกอบรมที่นอกเหนือจากฟิลด์มาตรฐาน เช่น แผนกหรือสถานที่ ทำให้สามารถกรองข้อมูลได้อย่างละเอียด
- บันทึกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องโดยตรงในระบบเพื่อติดตามการเติบโตของพนักงานที่เชื่อมโยงกับการรับรองหรือใบอนุญาต
ข้อจำกัดของตัวติดตามการฝึกอบรม
- การขาดการเข้าถึงผ่านมือถืออาจขัดขวางการติดตามการฝึกอบรมขณะเดินทาง
- การนำเข้าจำนวนมากและตัวเลือกการอัตโนมัติที่จำกัด ทำให้ต้องใช้ความพยายามในการบริหารจัดการมากขึ้น
ราคาของระบบติดตามการฝึกอบรม
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- พื้นฐาน: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของตัวติดตามการฝึกอบรม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่มองว่าทีม L&D เป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะวัดความสำเร็จผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการวัดจากอัตราการสำเร็จหรือคะแนนแบบทดสอบเพียงอย่างเดียวถึงสองเท่าสำหรับผู้บริหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ที่มีความหมาย
8. Quickbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการฝึกอบรมภายในแบบกำหนดเอง)
Quickbase เป็นซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการของพวกเขา ไม่ใช่ให้กระบวนการต้องปรับตามซอฟต์แวร์ มันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมดิจิทัลที่คุณสามารถติดตามโครงการสำคัญ ตรวจสอบความคืบหน้า และรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากหลายขั้นตอนการทำงาน
มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่ไม่เหมือนใคร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือในหลากหลายอุตสาหกรรม คุณได้รับความสามารถในการมองเห็นทุกโครงการในขณะที่ยังคงการควบคุมการเข้าถึงและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase
- เปลี่ยนแบบฟอร์มการรับข้อมูลแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นอินพุตที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้คำสั่งและระบบอัตโนมัติ
- ให้ทีมภาคสนามอัปเดตความคืบหน้าหรือทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นได้ทันทีจากอุปกรณ์ใดก็ได้
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องฝึกอบรมวิธีการทำงานด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Quickbase
- ผู้ใช้ต้องบันทึกหรือยกเลิกเมื่อแก้ไขพื้นที่ทำงาน แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ซึ่งขัดขวางกระบวนการทำงาน
- ข้อมูลในแท็บที่ซ่อนอยู่อาจยังคงสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Quickbase
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ทีม: $35/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 55 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Quickbase
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขากำลังลงทุนในการพัฒนาทักษะ แต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไป รายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานของ LinkedIn แสดงให้เห็นว่าความพยายามในระดับใหญ่เกือบทั้งหมดหยุดชะงักในขั้นตอนการวางแผนหรือการเริ่มต้นใช้งานและมีน้อยกว่า 5%ที่ไปถึงจุดที่สามารถวัดผลกระทบได้ เหตุผลสำคัญ? การติดตามสิ่งที่ได้ผลนั้นยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
9. WorkRamp (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างเส้นทางเรียนรู้ให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้า)
WorkRamp เป็นระบบ LMS รุ่นใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสร้าง ส่งมอบ และติดตามการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายรองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบมีผู้สอน แบบออนไลน์ วิดีโอ แบบทดสอบ และกิจกรรมท้าทาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
มันช่วยแนะนำพนักงานผ่านความท้าทายในการเข้าร่วมงาน เส้นทางการพัฒนา หลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนด และโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วย AI ที่ฝังตัวและแดชบอร์ดส่วนกลางสำหรับผู้ดูแลและผู้เรียน คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาการฝึกอบรม อัตโนมัติการมอบหมายงานและการแจ้งเตือน และจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ของพนักงานของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ WorkRamp
- สร้างโครงร่างการฝึกอบรม คำถามแบบทดสอบ และสรุปเนื้อหาแต่ละโมดูลได้ทันทีด้วย AI ที่ผสานอยู่ในตัวโปรแกรมสร้างหลักสูตร
- ออกใบรับรองที่สามารถตรวจสอบได้เมื่อเสร็จสิ้น ติดตามวันหมดอายุ และเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับกำหนดการรับรองใหม่
- รักษาการควบคุมเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีแบรนด์ด้วยเครื่องมือลากและวางและกระบวนการเผยแพร่ที่มีโครงสร้าง
- ขยายการเรียนรู้ภายในสู่การเสริมศักยภาพภายนอกด้วยพอร์ทัลศูนย์กลางสำหรับพันธมิตรและลูกค้า
ข้อจำกัดของ WorkRamp
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าความสามารถหลัก เช่น การยกเลิกการกำหนดเนื้อหาและกฎการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ยังคงเป็นเพียงระดับพื้นฐาน
- การจัดการทั้งแพลตฟอร์มภายในและภายนอก (ELC และ CLC) อาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ WorkRamp
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkRamp
- G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง WorkRamp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับ WorkRamp คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่ราบรื่น...แม้ว่า WorkRamp จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมโดยรวม แต่จุดหนึ่งที่อาจปรับปรุงได้คือตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการรายงาน การมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะจะเป็นประโยชน์
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับ WorkRamp คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่ราบรื่น...แม้ว่า WorkRamp จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมโดยรวม แต่จุดหนึ่งที่อาจปรับปรุงได้คือตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการรายงาน การมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะจะเป็นประโยชน์
🧠 เกร็ดความรู้: เมื่อพนักงานมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้พวกเขามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในบริษัทสูงขึ้นเกือบ8 เท่าและมีโอกาสกลายเป็นพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นมากกว่า 5 เท่า การมีทางเลือกคือพลังที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้า
10. Ethena (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการฝึกอบรมที่เน้นคุณค่าในสถานที่ทำงานสมัยใหม่)
Ethena ไม่ใช่เครื่องมือฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป; มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การเรียนรู้ในที่ทำงานรู้สึกมีความเกี่ยวข้อง ยืดหยุ่น และไม่น่าเบื่อ
คุณสามารถอัปโหลดเอกสารการฝึกอบรมที่จำเป็น นโยบาย หรือแม้แต่วิดีโอของคุณ และผสมผสานกับเนื้อหาของ Ethena เพื่อสร้างสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณโดยเฉพาะ ด้วยหัวข้อการฝึกอบรมแบบโมดูลาร์กว่า 150 หัวข้อ ระบบสามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม นโยบาย และพลวัตของทีมคุณได้อย่างลงตัว แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยอัตโนมัติการมอบหมายงาน ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามบทบาทและสถานที่ และติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Ethena
- รันแคมเปญฟิชชิ่งในตัวเพื่อทดสอบความตระหนักด้านความปลอดภัยและเสริมสร้างการเรียนรู้ตามความเสี่ยง
- สร้างบันทึกผลการเรียนที่ละเอียดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของบุคคลหรือทีม สถานะการสำเร็จ และการสอดคล้องตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้เทมเพลตแผนการฝึกอบรมที่มีอยู่ในระบบเพื่อสร้างการฝึกอบรมจากศูนย์หรือปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยแบบทดสอบ, สคริปต์, และสไลด์
ข้อจำกัดของเอเธนา
- การแก้ไขเนื้อหาที่กำหนดเองระหว่างการทำภารกิจต้องทำการมอบหมายผู้ใช้ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มผู้ใช้รายบุคคลในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำมักต้องอัปโหลดไฟล์ CSV ซึ่งทำให้กระบวนการนี้ไม่สะดวกและเข้าใจยาก
ราคาของเอเธนา
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/ผู้เรียน (ต่อปี)
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเอเธนา
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ
ทำความคุ้นเคยกับความสำเร็จด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ติดตามการฝึกอบรมพนักงานแต่ละตัวมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
ข่าวดีคือ? ไม่มีเครื่องมือที่ขาดแคลน. ความท้าทายคือ? การหาเครื่องมือที่ทำทุกอย่างได้.
ClickUp ครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมเอกสารการฝึกอบรมไว้ในที่เดียว ใช้ Dashboard สำหรับข้อมูลเชิงลึกในการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ และใช้ Brain เพื่ออัตโนมัติการแจ้งเตือนและการค้นหาขั้นสูง
อย่ารอช้าสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅