10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่

คุณรู้ว่าทีมของคุณสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม แต่คุณยังคงพบกับปฏิทินที่ว่างเปล่าภายในสองสัปดาห์
และนั่นคือปัญหาการปรับเปลี่ยนการใช้งานใหม่ หนึ่งชิ้นงานที่แข็งแกร่ง เช่น เว็บบินาร์ รายงาน หรือเรื่องราวของลูกค้า สามารถกลายเป็นสินทรัพย์ได้หลายสิบชิ้น แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการทำงานชัดเจนเพียงพอเท่านั้น
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ช่วยแก้ปัญหาช่องว่างระหว่าง "เราควรทำ" กับ "ส่งแล้ว" โดยกำหนดขั้นตอนการส่งต่อ รูปแบบ ขั้นตอนการตรวจสอบ และกรอบเวลา เพื่อให้เนื้อหาใหม่ทุกชิ้นสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ในโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ อธิบายว่าแต่ละแบบเหมาะสำหรับอะไร และวิธีเลือกแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณ
แบบฟอร์มการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในมุมมอง
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดเนื้อหาที่วางแผนเนื้อหาหลักและสินทรัพย์อนุพันธ์ในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบเดียวกัน
|คณะกรรมการอนุมัติสำหรับการตรวจสอบ; ช่องสำหรับเสาหลักเนื้อหา ประเภทเนื้อหา และสินทรัพย์ที่ต้องการ; ปฏิทินเนื้อหาแบบภาพสำหรับการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอ
|พื้นที่ทำงาน ClickUp (กระดาน, ปฏิทิน, รายการ)
|เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดตารางเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่สูญเสียการมองเห็น
|มุมมองปฏิทินแบบลากและวาง; งานที่เกิดซ้ำสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอด; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์ม รูปแบบ และลิงก์แหล่งข้อมูล
|ClickUp Calendar
|เทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมคอนเทนต์ที่เปลี่ยนทุกบล็อกโพสต์ให้กลายเป็นมินิแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ประสานงานกัน
|การพึ่งพาของงานระหว่างบล็อกและสินทรัพย์ทางสังคม; เอกสารสำหรับการร่างควบคู่ไปกับเนื้อหาต้นฉบับ; ระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นกระบวนการทำงานสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่
|พื้นที่ทำงาน ClickUp พร้อมเอกสารและกระบวนการทำงานของงาน
|เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ซึ่งต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ การเป็นเจ้าของ และประสิทธิภาพ
|ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ตามประเภทเนื้อหา; มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา; การติดตามเป้าหมาย ช่องทาง ลิงก์ งบประมาณ และค่าใช้จ่าย
|พื้นที่ทำงานการจัดการเนื้อหา ClickUp
|เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การขยายทีมคอนเทนต์เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน พร้อมทั้งทำให้การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตมาตรฐาน
|ขั้นตอน Kanban สำหรับการสร้าง, การตรวจสอบ, การนำกลับมาใช้ใหม่, และการจัดจำหน่าย; มุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลการมอบหมายงาน; ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งต่อและแจ้งเตือน
|มุมมองบอร์ดและปริมาณงานใน ClickUp
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมบรรณาธิการวางแผนเนื้อหาหลักและเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องร่วมกันบนปฏิทินเดียว
|แผนงานแบบเต็มครอบคลุมทุกสัปดาห์และทุกเดือน; การตรวจสอบความถูกต้องของสื่อภาพ; ช่องสำหรับรูปแบบเนื้อหา สถานะการนำกลับมาใช้ใหม่ และช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
|ปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
|เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโซเชียลที่นำสินทรัพย์ต้นฉบับหนึ่งชิ้นมาใช้ใหม่เพื่อสร้างโพสต์หลายรายการในหลากหลายช่องทางและช่วงเวลา
|มุมมองเฉพาะช่องทาง; การจัดกลุ่มแคมเปญ; เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มโดยใช้เทคโนโลยีสมอง
|ClickUp รายการ
|Copy.ai นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ข้ามช่องทาง
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ต้องการการเขียนใหม่และรูปแบบช่องทางต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการเขียนของพวกเขา
|มุมมองหลายมุมและการเขียนใหม่จากแหล่งเดียว; โครงสร้างตามคำสั่งเพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็ว; ใช้บริบทของแหล่งเดิมซ้ำเพื่อให้ข้อความสอดคล้องกัน
|คัดลอกกระบวนการทำงานของ AI
|เทมเพลตคู่มือการจัดจำหน่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ของเนื้อหา SEO โดย Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ชอบการทำงานร่วมกันแบบภาพเมื่อต้องวางแผนว่าเนื้อหาหนึ่งจะถูกแจกจ่ายและนำไปใช้ใหม่ได้อย่างไร
|การแสดงการแตกแขนงของข้อมูลจากสินทรัพย์หลักไปยังสินทรัพย์อนุพันธ์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน; การทำงานร่วมกันผ่านโน้ตแบบเรียลไทม์; การคัดลอกข้อมูลได้ง่ายตามแคมเปญหรือไตรมาส
|กระดานไวท์บอร์ด Miro
|เทมเพลตกระบวนการทำงานการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่โดย Meegle
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาดและนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่สร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม
|การตรวจสอบเนื้อหาอย่างเป็นระบบ; การจัดหมวดหมู่ผู้ชมและแพลตฟอร์ม; การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในตัวเพื่อการปรับปรุงในอนาคต
|แม่แบบเวิร์กโฟลว์ Meegle
กระบวนการทำงานในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่คืออะไร?
กระบวนการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เป็นขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้ทีละขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาหลักหนึ่งชิ้น (เช่น การสัมมนาออนไลน์, บล็อก, พอดแคสต์, รายงานการวิจัย หรือการสาธิตผลิตภัณฑ์) ให้กลายเป็นเนื้อหาใหม่หลายชิ้นในรูปแบบและช่องทางต่างๆ
มันกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า:
- สิ่งที่คุณ นำกลับมาใช้ใหม่ (สินทรัพย์ต้นทางและมุมมองสำคัญ)
- วิธีที่คุณแยกย่อยมัน (คลิป, คำพูด, ส่วน, ธีม, ข้อสรุป)
- ใคร ทำแต่ละขั้นตอน (นักเขียน, บรรณาธิการ, นักออกแบบ, โซเชียล, SEO, PMM, ฯลฯ)
- ที่ไหน ที่เผยแพร่ (LinkedIn, YouTube, อีเมล, บล็อก, ชุมชน, โฆษณา)
- เมื่อใด จะจัดส่ง (กรอบเวลา, ความเกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการตรวจสอบ)
- วิธีการ ที่ทำให้คุณภาพคงที่ (เสียง, ข้อความ, การอนุมัติ, การตรวจสอบ)
- วิธีการ วัดความสำเร็จ (การกระจาย, การมีส่วนร่วม, ลูกค้าเป้าหมาย, การแปลง)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:"Weblog" ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1997 และ "blog" เกิดขึ้นในปี 1999 เมื่อมีคนล้อเล่นโดยแยกมันออกเป็น "we blog"
10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
มาดูเทมเพลตยอดนิยมที่ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนเนื้อหาหนึ่งชิ้นให้กลายเป็นหลายรูปแบบและหลายช่องทางอย่างเป็นระบบ:
1. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
หากคุณกำลังสร้างกลยุทธ์เนื้อหาจากศูนย์ จุดที่สร้างความลำบากใจที่สุดของคุณคือการไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างหรือสามารถพัฒนาไปเป็นอะไรได้บ้างแม่แบบแผนเนื้อหา ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการระบบเดียวในการวางแผน ตรวจสอบ และเผยแพร่เนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเพื่อแท็กเนื้อหาหลักและวางแผนสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องได้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ บอร์ดอนุมัติ เพื่อย้ายชิ้นงานผ่านขั้นตอนการตรวจสอบโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าใครต้องการลงนามอนุมัติ
- ทำเครื่องหมายทุกไอเท็มด้วย เสาหลักเนื้อหา, ประเภทเนื้อหา และ ทรัพยากรที่จำเป็น จากนั้นกรองปฏิทินเพื่อจัดกลุ่มรูปแบบที่คล้ายกัน
- วางแผนวันที่เผยแพร่ใน ปฏิทินเนื้อหา อย่างชัดเจน เพื่อให้เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่มีความสอดคล้องกันตลอดทั้งเดือน
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่วางแผนเนื้อหาหลักและสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบเดียวกัน
2. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
สำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ ความวุ่นวายเกิดจากการต้องจัดการหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน คุณมีบทความบล็อกที่ยอดเยี่ยม แต่การเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาสำหรับ LinkedIn, Twitter และ Instagram ตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและขาดความเป็นระเบียบ
รับตารางเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่แต่ละชิ้นจะถูกเผยแพร่เมื่อใดและที่ไหนด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ลากและวางงานเพื่อจัดกำหนดการใหม่ทันทีสำหรับเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่ข้ามแพลตฟอร์มด้วยมุมมองปฏิทินของClickUp
- รักษาเนื้อหาที่คงความสดใหม่ของคุณให้หมุนเวียนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองด้วยงานที่ทำซ้ำของ ClickUp
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับ "แพลตฟอร์ม", "รูปแบบ", และ "ลิงก์สินทรัพย์ต้นทาง" เพื่อให้ทุกโพสต์เป็นระเบียบและเชื่อมโยงกัน
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการวางแผนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ในหลายช่องทางโดยไม่สูญเสียการมองเห็น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อเปลี่ยนบทความบล็อกหนึ่งชิ้นให้กลายเป็นร่างพร้อมใช้งานสำหรับทั้งสัปดาห์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพียงวางลิงก์บล็อก (หรือคัดลอกส่วนสำคัญ) แล้วใช้ฟีเจอร์ Talk-to-Text เพื่อระดมไอเดียหัวข้อและมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและออกเสียงดัง
Brain MAX คือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถค้นหาข้อมูลจาก ClickUp แอปงานที่เชื่อมต่อ และเว็บได้จากคำสั่งเดียว คุณยังสามารถสลับระหว่างโมเดล AI อื่นๆ (เช่น Claude หรือ ChatGPT) เมื่อคุณต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
3. แม่แบบบล็อกโซเชียลมีเดีย ClickUp
ลองนึกภาพนี้ดู: คุณเพิ่งเผยแพร่บล็อกโพสต์สุดเจ๋งไปหมาด ๆ แต่ปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณกลับว่างเปล่าตลอดทั้งสัปดาห์ ฟังดูคุ้นไหม?
เปลี่ยนทุกโพสต์บล็อกให้กลายเป็นแคมเปญย่อยด้วยเทมเพลตบล็อกโซเชียลมีเดียของ ClickUp มันให้ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนในการดึงคำพูดสำคัญ ประเด็นหลัก และภาพสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียล แทนที่จะมองว่าโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทำทีหลัง คุณจะได้ผนวกมันเข้ากับกระบวนการผลิตบล็อกของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เชื่อมโยงงานโพสต์บล็อกกับงานอนุพันธ์ทางสังคมด้วยClickUp Task Dependencies เพื่อให้ทีมโซเชียลทราบอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่โพสต์พร้อมสำหรับการปรับใช้
- ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียโดยตรงข้างโพสต์บล็อกต้นฉบับ โดยเก็บข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- แจ้งเตือนสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติหรือเปลี่ยนสถานะของงานด้วยClickUp Automations เพื่อกระตุ้นกระบวนการทำงานที่นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในช่องทางโซเชียล
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเปลี่ยนทุกบทความบล็อกให้กลายเป็นมินิแคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่ประสานงานกันอย่างลงตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ AI ของ ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนเนื้อหาของคุณ; มันสามารถสร้างเวอร์ชันที่หลากหลายของเนื้อหาที่คุณมีอยู่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียและอื่น ๆ อีกมากมาย!
👀 คุณรู้หรือไม่? HubSpot ระบุว่า การรีเฟรชโพสต์เก่าสามารถเป็นตัวช่วยในการเติบโต: พวกเขาได้รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย +106% ของการเข้าชมแบบออร์แกนิกต่อเดือนสำหรับโพสต์เก่าที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีการเพิ่มขึ้นของลีดมากกว่าสองเท่าจากการอัปเดตเหล่านั้น
4. แม่แบบการจัดการเนื้อหา ClickUp
เมื่อคลังเนื้อหาของคุณเติบโตขึ้นกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ไม่ดีอาจเปลี่ยนคลังนี้ให้กลายเป็นสุสานดิจิทัลได้ คุณมีสินทรัพย์หลายร้อยรายการ แต่ไม่มีวิธีที่ง่ายในการดูว่าสินทรัพย์ใดถูกนำไปใช้ใหม่แล้ว สินทรัพย์ใดมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ และสินทรัพย์ใดล้าสมัยแล้ว
สร้างคลังเนื้อหา แบบรวมศูนย์ด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp เทมเพลตนี้มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ พร้อมการติดตามสถานะ การระบุเจ้าของ และบันทึกประสิทธิภาพสำหรับสินทรัพย์ทุกชิ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกงานตามประเภทของเนื้อหา (บล็อก, โซเชียล, อีเมล, เว็บไซต์) ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อกำหนดวันที่เผยแพร่และตรวจหาช่องว่างในจังหวะการโพสต์ของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ
- ติดตามเป้าหมาย ช่องทาง ลิงก์ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ที่ต้องการแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับการใช้ซ้ำ การเป็นเจ้าของ และการวัดประสิทธิภาพ
🚀 โบนัส ClickUp: ตั้งค่าClickUp Super Agentให้ทำงานรายสัปดาห์เพื่อสแกนไลบรารีของคุณหาสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ใหม่ ไม่มีบันทึกประสิทธิภาพ หรือดูล้าสมัย
จากนั้นให้เขาส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณเป็นรายการ "การดำเนินการถัดไป" สั้นๆ และหลังจากที่คุณอนุมัติแล้วเท่านั้น จึงให้สร้างงานใหม่สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ซ้ำ อัปเดตสถานะ และติดแท็กเจ้าของ คุณเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถใช้ได้ สามารถเข้าถึงอะไรได้ และทุกการดำเนินการจะถูกบันทึกพร้อมขั้นตอนการอนุมัติสำหรับขั้นตอนที่สำคัญ
ต้องการดูว่า Super Agents สามารถทำอะไรได้บ้าง? นี่คือวิดีโอโดย Greg Swan ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเรา ที่แสดงวิธีการสร้างเครื่องมือสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agents!
🚀 โบนัส ClickUp: ตั้งค่าClickUp Super Agentให้ทำงานรายสัปดาห์เพื่อสแกนไลบรารีของคุณหาสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ใหม่ ไม่มีบันทึกประสิทธิภาพ หรือดูล้าสมัย
จากนั้นให้เขาส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณพร้อมรายการ "การดำเนินการถัดไป" สั้นๆ และหลังจากที่คุณอนุมัติแล้วเท่านั้น จึงให้สร้างงานใหม่สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ซ้ำ อัปเดตสถานะ และติดแท็กเจ้าของงาน คุณเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถใช้งานได้ สามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง และทุกการดำเนินการจะถูกบันทึกพร้อมขั้นตอนการอนุมัติสำหรับขั้นตอนที่สำคัญ
ต้องการดูว่า Super Agents สามารถทำอะไรได้บ้าง? นี่คือวิดีโอโดย Greg Swan ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเรา ที่แสดงวิธีการสร้างเครื่องมือสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agents!
5. แม่แบบการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
สำหรับทีมที่กำลังเติบโต ความกดดันในการเพิ่มปริมาณเนื้อหาอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและงานที่ขาดคุณภาพ คุณต้องการระบบที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการของคุณ
ด้วยเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถขยายการผลิตเนื้อหาปริมาณมากและทำให้การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นค่าเริ่มต้นได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามเนื้อหาผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น "การสร้าง" "การตรวจสอบ" "การนำกลับมาใช้ใหม่" และ "การเผยแพร่" โดยใช้มุมมองกระดานคัมบังของClickUp
- ดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่และปรับสมดุลงานในทีมเพื่อป้องกันการติดขัดด้วยมุมมองภาระงานของ ClickUp
- ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานที่ต้องปรับเปลี่ยนให้กับบุคคลที่เหมาะสม และแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเนื้อหาพร้อมใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่กำลังขยายตัวและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งทำให้การนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตมาตรฐาน
📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้ 💯ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ทั้งเวิร์กโฟลว์ สร้างการอัปเดตโครงการ และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการผสานรวมเพิ่มเติม—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่าง มีฟีเจอร์มากขึ้น ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
6. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ทีมบรรณาธิการมักประสบปัญหาในการปรับแผนเนื้อหาในระยะยาวให้สอดคล้องกับงานประจำวันในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ ปฏิทินบรรณาธิการจะแสดงเนื้อหาชิ้นใหญ่ แต่เนื้อหาขนาดเล็กที่นำกลับมาใช้ใหม่จะอยู่ในสเปรดชีตหรือรายการสิ่งที่ต้องทำแยกต่างหาก
เพื่อช่วยเหลือคุณ ขอแนะนำเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp คุณสามารถวางแผนเนื้อหาที่ต่อยอดควบคู่ไปกับเนื้อหาต้นฉบับ ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของระบบนิเวศเนื้อหาทั้งหมดได้ในปฏิทินเดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นแผนที่เนื้อหาทั้งหมดของคุณในภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์และเดือน รวมถึงทั้งเนื้อหาหลักและเนื้อหาที่พัฒนาต่อยอด
- ร่วมมือและใส่คำอธิบายประกอบบนรีวิวสำหรับรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ก่อนที่จะนำไปใช้ใหม่ด้วยClickUp Proofing
- ติดตาม "รูปแบบเนื้อหา" "สถานะการนำกลับมาใช้ใหม่" และ "ช่องทางที่ได้รับมอบหมาย" เพื่อดูว่าแต่ละชิ้นถูกแยกย่อยอย่างไร
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมบรรณาธิการที่วางแผนเนื้อหาหลักและเนื้อหาต่อเนื่องร่วมกันบนปฏิทินเดียว
7. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมโซเชียลและนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการวิธีการวางแผนโพสต์ที่กำหนดตามวันที่ มอบหมายเจ้าของ และดำเนินการตามกำหนดเวลา เป็นรายการที่ดูเรียบง่ายซึ่งทำงานได้ดีเมื่อคุณนำเนื้อหาชิ้นหนึ่งไปปรับใช้ใหม่เป็นโพสต์โซเชียลหลายรายการตลอดทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือน
แต่ละโพสต์จะกลายเป็นงานในClickUp ของตัวเอง ช่วยให้คุณติดตามวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และผู้ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบลิงก์แหล่งที่มา (บล็อก, เว็บบินาร์, พอดแคสต์, จดหมายข่าว) ไว้ในงานนั้นโดยตรง แล้วสร้างงานย่อยเพื่อแยกเวอร์ชันต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างมุมมองแยกใน ClickUp สำหรับ Instagram, LinkedIn, TikTok และอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง
- จัดกลุ่มเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์แคมเปญเพื่อให้โครงการของคุณเป็นระเบียบ
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มจากเนื้อหาที่มีอยู่ เช่น เปลี่ยนโพสต์ LinkedIn ที่เป็นทางการให้กลายเป็นทวีตแบบสบายๆ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลที่ต้องการนำเนื้อหาจากแหล่งเดียวไปปรับใช้เป็นหลายโพสต์ในหลากหลายช่องทางและช่วงเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การขยายกลุ่มเป้าหมายนำมาซึ่งความต้องการเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นและความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ AI ช่วยลดความซับซ้อนของการเติบโตนี้โดยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาเปลี่ยนโพสต์ที่ประสบความสำเร็จให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้งานได้ตลอดไปโดยไม่ติดขัด
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าผู้สร้างเนื้อหาใช้ AIในการวางแผนและขยายการผลิตเนื้อหาอย่างไร
8. Copy.ai นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ข้ามช่องทาง
หากทีมของคุณต้องการรักษาความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ แต่คุณต้องการวิธีติดตามกระบวนการของพวกเขา เทมเพลต "Repurpose Content Across Channels" ของ Copy.ai เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
มันแนะนำผู้ใช้ในการเปลี่ยนเนื้อหาหนึ่งชิ้นให้กลายเป็นหลายรูปแบบที่เป็นข้อความโดยใช้คำแนะนำการเขียนที่ช่วยด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเวอร์ชันที่หลากหลายอย่างรวดเร็วสำหรับโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าวทางอีเมล และข้อความโฆษณาภายในระบบนิเวศของ Copy.ai
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างมุมมองหลายมุม, จุดดึงดูด, และการเขียนใหม่จากชิ้นงานต้นฉบับเดียว
- โครงสร้างแบบคำสั่งทำให้ร่างง่ายต่อการตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติ
- ใช้บริบทแหล่งข้อมูลเดิมซ้ำเพื่อให้โทนและประเด็นสำคัญสอดคล้องกันขณะที่คุณสร้างเนื้อหาหรือสื่อต่างๆ ออกมา
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการเขียนใหม่และรูปแบบช่องทางต่างๆ โดยใช้ AI ช่วย โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการเขียนของพวกเขา
9. แม่แบบแนวทางการจัดจำหน่ายและนำเนื้อหา SEO มาใช้ใหม่โดย Miro
การพยายามอธิบายกลยุทธ์การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ที่มีความซับซ้อนผ่านการประชุมทางวิดีโอหรือในเอกสารยาว ๆ นั้นเป็นสูตรสำเร็จของความสับสน ความไม่สอดคล้องกันนี้นำไปสู่การดำเนินการที่ผิดพลาด
เทมเพลตคู่มือการกระจายและนำเนื้อหา SEO กลับมาใช้ใหม่ของ Miro เหมาะสำหรับทีมที่คิดแบบภาพ มันให้กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมกลยุทธ์และการปรับทีมให้สอดคล้องกัน คุณสามารถวางแผนภาพว่าสินทรัพย์หนึ่งไหลไปยังสินทรัพย์อื่นได้อย่างไร
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางสินทรัพย์หลัก "เสาหลัก" หนึ่งรายการไว้ตรงกลาง จากนั้นขยายออกไปเป็นรูปแบบที่สนับสนุน
- เพื่อนร่วมทีมสามารถเพิ่มโน้ตแบบปักหมุดสำหรับช่องทาง กลุ่มเป้าหมาย และนำมุมการนำเสนอเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้แบบเรียลไทม์
- คัดลอกบอร์ดตามแคมเปญหรือไตรมาส จากนั้นปรับปรุงโครงสร้างเดิมให้ละเอียดขึ้น
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ชอบการทำงานร่วมกันแบบภาพเมื่อต้องวางแผนการแจกจ่ายและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
10. แม่แบบกระบวนการทำงานการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่โดย Meegle
แม่แบบกระบวนการทำงานการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่โดย Meegle มอบกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างให้กับทีม เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่ จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์ม แปลงเป็นรูปแบบใหม่ และแจกจ่ายอย่างเป็นระบบ
มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ที่สามารถทำซ้ำได้ แทนการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นสำหรับทุกแคมเปญ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นด้วยการทบทวนเนื้อหาที่มีอยู่และระบุสินทรัพย์ที่ควรนำมาใช้ใหม่ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากที่สุด
- จัดระเบียบเนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และช่องทางปลายทางก่อนเริ่มการผลิต ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้ใหม่ตลอดเวลา และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาในรอบต่อไปของคุณ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและนักวางกลยุทธ์เนื้อหาที่ต้องการสร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม
วิธีเลือกแม่แบบการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ให้เหมาะสม
คุณเห็นตัวเลือกแล้ว แต่ตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่หยุดชะงัก
การเลือกเทมเพลตที่ไม่เหมาะสมอาจแย่กว่าการไม่มีเลย หากมันซับซ้อนเกินไป ทีมของคุณจะละทิ้งมัน หากมันง่ายเกินไป มันจะไม่สามารถแก้ปัญหาหลักของคุณได้ อย่าให้การค้นหาเทมเพลตที่ "สมบูรณ์แบบ" มาหยุดคุณจากการเริ่มต้น
แทนที่จะมองหาวิธีแก้ปัญหาแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทีมของคุณต้องการในตอนนี้
นี่คือวิธีเลือกที่ถูกต้อง
- พิจารณาการใช้งานหลักของคุณ: คุณมุ่งเน้นไปที่การวางแผนระดับสูงหรือการดำเนินงานในแต่ละวัน? สำหรับการวางแผน แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการหรือแผนเนื้อหาจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวม สำหรับการดำเนินงาน แม่แบบการขยายการผลิตเนื้อหาหรือการจัดการเนื้อหาจะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- จับคู่เทมเพลตกับขั้นตอนการทำงานของคุณ: หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาเพื่อวางแผนสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว หากคุณกำลังขยายกระบวนการที่มีอยู่ เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาจะช่วยให้คุณสร้างการนำกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นของคุณ
- ทดสอบก่อนที่คุณจะตัดสินใจ: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตหนึ่งแบบและปรับแต่งให้เหมาะสม ทีมส่วนใหญ่พบว่าการปรับใช้เทมเพลตที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียวให้เข้ากับกระบวนการของพวกเขาได้ผลดีกว่าการพยายามจัดการกับหลายกรอบงานที่แข็งตัว
⭐️ AI สามารถทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเห็นวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ AI ในกระบวนการทำการตลาดเนื้อหาของคุณ:
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
จัดระเบียบเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณอย่างเป็นระบบด้วย ClickUp
แม่แบบจะแสดงให้คุณเห็นกระบวนการ แต่คุณยังคงต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินการ ความท้าทายที่แท้จริงคือการทำให้กระบวนการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำของคุณเป็นระบบโดยไม่สร้างสเปรดชีตและเอกสารที่แยกจากกันมากขึ้น
แม่แบบกระบวนการทำงานสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ช่วยลดความไม่แน่นอน โดยแสดงให้คุณเห็นว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง สามารถนำไปพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง และใครเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่น คุณจำเป็นต้องใช้งานในเวิร์กสเปซที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน
เก็บรักษาวงจรชีวิตของเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานเพื่อสร้างโพสต์โซเชียล คลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก ติดตามความคืบหน้าบนปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนสินทรัพย์สร้างสรรค์ด้วยการพิสูจน์ความถูกต้อง ด้วย AI ที่ผสมผสานอยู่ การเร่งกระบวนการของคุณให้รวดเร็วเป็นไปอย่างราบรื่น
คำถามที่พบบ่อย
ปฏิทินเนื้อหาจะแสดง เมื่อใด ที่เนื้อหาจะถูกเผยแพร่ ในขณะที่กระบวนการสร้างเนื้อหาใหม่คือกระบวนการสร้างสินทรัพย์ต่างๆ ที่เติมเต็มปฏิทินนั้น
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp หรือความสัมพันธ์ของงานใน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงชิ้นงานที่สร้างขึ้นใหม่กลับไปยังต้นฉบับ วิธีนี้จะสร้างลำดับเนื้อหาที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถกรองและติดตามได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งแบบและปรับแต่งให้เหมาะสม การใช้เทมเพลตมากเกินไปจะสร้างความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มภาระในกระบวนการให้กับทีมของคุณ
ติดตามสองตัวชี้วัดหลัก: ความพยายามที่ประหยัดได้จากการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาที่ดัดแปลงกับชิ้นงานต้นฉบับ และขอบเขตการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นจากการรวมการมีส่วนร่วมทั้งหมดในทุกรูปแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่