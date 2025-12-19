วิธีอัตโนมัติการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วย AI สำหรับการตลาดที่ขยายตัวได้

ต้องใช้จุดสัมผัสระหว่าง8-50 จุดในการปิดการขาย กล่าวคือ การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ใช้ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้กลายเป็นลูกค้าที่ใช้งานจริง
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ ฉันรู้ดีว่าทุกคนยุ่งกว่าที่เคย การสร้างคอนเทนต์มากขึ้นไม่ใช่ทางออก
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา AI ทำให้ทุกคนทำได้ง่ายขึ้น
ฟังดูดีเกินจริงใช่ไหม? ด้านล่างนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำให้การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่โดยอัตโนมัติด้วย AI โดยไม่เสียทรัพยากรหรือเวลาของคุณ
⭐ แม่แบบแนะนำ
คุณกำลังสูญเสียการติดตามโครงการการนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณกับสมาชิกทีมต่าง ๆ และกำหนดเวลาอยู่หรือไม่? ใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUpเพื่อรวบรวมเนื้อหาทุกชิ้นตั้งแต่การสร้างครั้งแรกจนถึงการเผยแพร่ครั้งสุดท้ายไว้ในที่เดียว. มองเห็นไทม์ไลน์เนื้อหาของคุณในมุมมองต่าง ๆ มากกว่า 4 แบบ และติดตามความคืบหน้าได้ในแดชบอร์ดกลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว.
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่คืออะไร (และทำไมจึงสำคัญมากกว่าที่เคย)
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่คือกระบวนการ ปรับเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณนำบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูงมาแปลงเป็นชุดจดหมายข่าว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือวิดีโอแบบโต้ตอบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมของคุณชอบเสพเนื้อหาในรูปแบบใด
นักการตลาดที่ชาญฉลาดใช้มันเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานโดยรวมของสินทรัพย์เนื้อหาที่มีมูลค่าสูง
ส่วนที่ดีที่สุดของการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วย AI คือทุกคนสามารถใช้ได้: ตั้งแต่ผู้ทำการตลาดระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
นี่คือเหตุผลที่คุณและทีมของคุณควรนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่:
- ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย: เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ให้อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ (วิดีโอ, โซเชียลมีเดีย, เนื้อหาสั้น, เนื้อหายาว) โดยไม่ต้องทำซ้ำงานวิจัยและกลยุทธ์
- ลดต้นทุนการสร้าง: ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาใหม่
- สร้างข้อความที่สอดคล้องกัน: การนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าหลักของคุณในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ทำให้ดูซ้ำซากในทุกช่องทาง
- เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากเนื้อหา: การนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่ช่วยให้คุณดึงคุณค่าสูงสุดจากการลงทุนในเนื้อหาของคุณ โดยเปลี่ยนเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอดกาลให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลากหลายรูปแบบ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO: การนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่จะสร้างจุดเข้าถึงหลายช่องทางและโอกาสในการเชื่อมโยงภายใน ซึ่งสามารถเพิ่มการปรากฏตัวทางดิจิทัลโดยรวมของคุณได้
อุปสรรคทั่วไปในการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับทีมการตลาด
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ฟังดูง่ายในทางทฤษฎี ฉันเข้าใจ แต่หากคุณทำเป็นครั้งแรก อาจรู้สึกท่วมท้นได้
นี่คือจุดที่ฉันเห็นว่าทีมการตลาดส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหา:
- การระบุเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่: การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้องระบุเนื้อหาที่จะนำมาใช้ใหม่และในรูปแบบใด กล่าวคือ การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาประเภทหนึ่งเหนืออีกประเภทหนึ่ง
- การปรับรูปแบบด้วยตนเอง: แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อกำหนดและความคาดหวังของผู้ชมที่แตกต่างกัน—การปรับเนื้อหาด้วยตนเองสำหรับแต่ละช่องทางจึงใช้เวลามาก (บางครั้งมากกว่าการสร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมด)
- ความไม่สอดคล้องของเสียงแบรนด์: เป็นความท้าทายในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยไม่ทำให้เสียงของแบรนด์เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ข้อความหลักเจือจาง
- ช่องว่างในการควบคุมคุณภาพ: ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาที่ถูกนำมาใช้ใหม่มักขาดผลกระทบ บริบท หรือความถูกต้องที่ควรจะมี
- ฝันร้ายด้านการประสานงาน: การเผยแพร่เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ข้ามหลายแพลตฟอร์มต้องอาศัยการประสานงานเมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับหลายแผนก (ออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, ฯลฯ) เพื่อรับข้อมูลและข้อเสนอแนะ
👀 คุณรู้หรือไม่? การสร้างบทความบล็อกแบบเต็มรูปแบบใช้เวลาเฉลี่ย3 ชั่วโมง 48 นาที
🤯 เอาล่ะ ฉันใช้เวลา 12+ ชั่วโมงในการสร้างอันนี้ และนั่นคือตอนที่ใช้ AI ด้วยนะ
จากการสำรวจเดียวกันนี้ บล็อกเกอร์ที่ใช้เวลา 6 ชั่วโมงขึ้นไปในการสร้างบทความบล็อกมีแนวโน้มที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งหมายความว่า แม้จะมี AI ก็ไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่ง คัดลอก วาง และตั้งเวลาเท่านั้น คุณต้องทำให้มันทำงานตามที่คุณต้องการ
วิธีที่ AI แก้ปัญหาการนำกลับมาใช้ใหม่
เมื่อดำเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้งาน ฉันปล่อยให้ AI จัดการงานที่ใช้เวลานานและซ้ำซากในกระบวนการ ตัวอย่างเช่น
การปรับรูปแบบ
จุดประสงค์หลักของการนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่ คือการปรับให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ตัวอย่างเช่น คารูเซลบน LinkedIn อาจช่วยให้ฉันใส่ข้อมูลได้มากขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่สนใจ หรือสรุปสั้น ๆ จะได้รับความนิยมมากกว่าบน Twitter (แต่ฉันก็ยังเรียกมันว่า X ไม่ได้อยู่ดี)
อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ด้วยตนเอง อย่างที่ฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ มักเป็นงานที่มากเกินไป
ฉันจ้างบุคคลภายนอกให้ปรับเนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
การรักษาเอกลักษณ์ของเสียงแบรนด์
เมื่อมีสมาชิกทีมหลายคนมีส่วนร่วมในการสร้างและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ การรักษาโทนเสียงและน้ำเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด
บทความบล็อกที่เขียนโดยนักเขียนโฆษณาอาวุโสของคุณไม่ควรฟังดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทวีตที่เขียนโดยผู้ช่วยฝ่ายโซเชียลมีเดียคนใหม่ของคุณ
นี่คือจุดที่ AI กลายเป็นตัวปรับสมดุลสำหรับช่องว่างด้านทักษะ
ฉันได้แก้ปัญหาโดยการสร้างไลบรารีคำสั่งสำหรับ AI ที่มีโทนเสียงของแบรนด์, คำศัพท์, เป็นต้น ใคร ๆ ก็สามารถทำตามหรือทำซ้ำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
- เริ่มต้นด้วย ตัวอย่างแนวทางของแบรนด์: สร้างคลังข้อมูลสั้น ๆ ของตัวอย่างโทนเสียงที่ได้รับการอนุมัติ—เช่น หัวข้อข่าว, บทนำบล็อก, คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย, หรือข้อความโฆษณาที่สะท้อนถึงเสียงของคุณ. ตัวอย่างเหล่านี้สามารถมาจากเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณที่มีอยู่แล้ว
- เพิ่มบริบท ไม่ใช่คำสั่ง: แทนที่จะขอให้ AI "เขียนคำบรรยายที่เป็นมิตร" ให้ใช้การอ้างอิงโทนเสียงของแบรนด์คุณเป็นตัวอย่าง—เช่น "เขียนคำบรรยายด้วยน้ำเสียงและจังหวะเดียวกับโพสต์ประกาศผลิตภัณฑ์ของเรา"
- ใช้ตัวอย่างภายในพื้นที่ทำงาน: ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, สรุปเนื้อหา, หรือบอร์ดสร้างสรรค์ ให้วางตัวอย่างโทนที่ดีที่สุดของคุณ 2–3 ตัวอย่าง เพื่อให้ AI เข้าใจถึงพลังงาน, โครงสร้าง, และการใช้คำที่ต้องการ ก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์
การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา
เมื่อเนื้อหาของคุณอยู่ในสเปรดชีต การค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นเรื่องยากลำบาก
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะพวกเขาไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก
หากไม่มีการติดแท็ก การจัดกลุ่ม หรือการให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การระบุโอกาสที่ดีที่สุดในการนำกลับมาใช้ใหม่จะกลายเป็นงานสืบสวนที่ต้องทำด้วยตนเอง
เมื่อคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำซ้ำหัวข้อโดยไม่รู้ตัว AI สามารถจัดกลุ่มเนื้อหาที่คล้ายกัน ช่วยคุณรวมหรือปรับปรุงเนื้อหาเหล่านั้นแทนที่จะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
การใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาเป็นพรในแง่นี้ มันสามารถวิเคราะห์คลังเนื้อหาทั้งหมดของคุณเพื่อเน้น:
- ชิ้นงานใดบ้างที่ยังคงมีความสำคัญอยู่เสมอ (ยังคงเกี่ยวข้องแม้เวลาผ่านไปหลายเดือน)
- อันไหนบ้างที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ (เนื้อหาที่ดีแต่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่มากพอ)
- และรายการใดที่ควรปรับปรุงหรือรีมิกซ์ใหม่ (การแสดงผลสูง แต่การแปลงเป็นลูกค้าต่ำ)
ในประเด็นนี้ คุณต้องรู้วิธีทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วย
หากไม่มีสิ่งนี้ มันจะฟังดูไร้ชีวิตชีวาและแบนราบ
รวมการเปรียบเทียบและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณไว้ในข้อความ อาจเป็นอารมณ์ขัน ความฉลาด หรืออะไรก็ได้ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ AI ยังสามารถสร้างภาพลวงตาหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างก่อนเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงข้อมูล รายงาน คำพูดอ้างอิง และอคติที่ AI มักจะนำเสนอ
วิธีทำให้การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่โดยอัตโนมัติด้วย AI (และวิธีที่ ClickUp ช่วยได้)
ห่างไกลจากการเป็นยาวิเศษ ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการใช้ประโยชน์ใหม่ที่มีโครงสร้าง
ใช้กรอบการทำงานนี้หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการทำให้การนำเนื้อหาของคุณกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติด้วย AI
1. ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหา
มุ่งเน้นไปที่หัวข้อพื้นฐานที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอ คิดถึงคู่มือวิธีการหรือเนื้อหาที่ช่วยแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบและแพลตฟอร์ม เนื้อหาเหล่านี้จะมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะถูกค้นพบเมื่อใดก็ตาม
ฉันใช้ตารางด้านล่างเพื่อติดตามว่าผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดในการนำกลับมาใช้ใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอย่างไร:
|ประเภทของเนื้อหา
|ตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตาม
|บทความในบล็อก
|จำนวนการเข้าชมหน้า, เวลาที่ใช้บนหน้า, ลิงก์ย้อนกลับ, การแชร์ทางสังคม, อัตราการเปลี่ยนแปลง
|โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
|ไลค์, แชร์, ความคิดเห็น, การบันทึก, อัตราการคลิกผ่าน
|จดหมายข่าวทางอีเมล
|อัตราการเปิด, อัตราการคลิก, และอัตราการส่งต่อ
|เอกสารไวท์เปเปอร์และอีบุ๊ก
|จำนวนการดาวน์โหลด, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, เวลาการมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนนี้ คุณต้องพิจารณาความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ด้วย ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานนี้สอดคล้องกับการวางตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่? มันสนับสนุนแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่? ฉันสามารถเชื่อมโยงมันกับการเปิดตัวหรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้หรือไม่?
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Docsรวมศูนย์เนื้อหาทั้งหมดของคุณ บันทึกการวิเคราะห์ และผลการตรวจสอบไว้ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ทุกคนตั้งแต่ดีไซเนอร์ นักเขียน ไปจนถึงนักกลยุทธ์ สามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง
แต่ละชิ้นของเนื้อหาสามารถถูกติดแท็กตามแคมเปญ, ขั้นตอนของฟันเนล, หรือบุคลิกภาพ, ทำให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นได้ว่าทุกสินทรัพย์เหมาะกับระบบนิเวศการตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างไร
การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นในเอกสารช่วยให้ทีมเนื้อหา ทีมออกแบบ และทีม SEO สามารถทำงานร่วมกันในการนำแนวคิดกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายภายในเอกสารเดียวกัน ลาก่อนความสับสนของเวอร์ชัน
💡 ประโยชน์ของ ClickUp: ฉันสามารถเปลี่ยนการตรวจสอบเนื้อหาจากการทำงานคนเดียวที่ทำเพียงไตรมาสละครั้ง ให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำงานร่วมกันข้ามแผนก ซึ่งช่วยระบุโอกาสในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
2. กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
กำหนดเป้าหมายการนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณ เช่น คุณต้องการบรรลุอะไรกับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่?
- คุณต้องการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมไปยังหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะหรือไม่?
- คุณกำลังพยายามสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพจากช่องทางใหม่หรือไม่?
- คุณจำเป็นต้องสร้างอำนาจบนแพลตฟอร์มที่คุณไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่?
- คุณกำลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อหาแตกต่างกันหรือไม่?
- คุณต้องการยืดอายุการใช้งานของเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงหรือไม่?
คำตอบของคุณต่อคำถามเหล่านี้จะกำหนดทุกการตัดสินใจในกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณ โดยหลักแล้ว สิ่งสำคัญสองประการคือ:
- ลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง: เอกสารไวท์เปเปอร์สามารถนำมาใช้ใหม่เป็นซีรีส์บล็อก ซีรีส์วิดีโอ อินโฟกราฟิก หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย—คุณควรเริ่มต้นกับรูปแบบใดก่อนโดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญของคุณ?
- การจัดสรรทรัพยากร: การเปลี่ยนเอกสารไวท์เปเปอร์ให้เป็นจดหมายข่าวอาจใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างอินโฟกราฟิกแบบโต้ตอบ—คุณควรลงทุนเวลาเท่าไร ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณกับเนื้อหาเฉพาะนั้น?
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Whiteboardsนำกลยุทธ์ออกจากเอกสารที่หยุดนิ่งและเข้าสู่พื้นที่การทำงานร่วมกันที่มองเห็นได้ ทีมของคุณสามารถระดมความคิด วางแผน และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ บนผืนผ้าใบดิจิทัลแบบเรียลไทม์
เชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการบนกระดานไวท์บอร์ด แปลงโน้ตหรือไอเดียให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp ได้เพียงคลิกเดียว ทำให้แผนการนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณเชื่อมโยงกับปฏิทินเนื้อหาของคุณ
💡 ประโยชน์ของ ClickUp: กลยุทธ์การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ของฉันกลายเป็นแบบโต้ตอบและโปร่งใส ทุกคนสามารถเห็นได้ในทันทีว่าเนื้อหาเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร ลดความซ้ำซ้อน ความคิดที่ตกหล่น และการอนุมัติที่ต้องไปมา
3. เลือกและตั้งค่าเครื่องมืออัตโนมัติ
ตอนนี้คุณต้องการเครื่องมือ AI ที่จะตรงกับความต้องการในการนำเนื้อหาของคุณมาใช้ใหม่และระดับความสบายใจทางเทคนิคของคุณ
ในอุดมคติ คุณควรมองหาเครื่องมือที่สามารถ:
- ผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหาและแพลตฟอร์มโซเชียลที่คุณมีอยู่
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อย ทำให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- ต้องการการตั้งค่าและการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- สร้างการปรับเนื้อหาที่หลากหลายในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
แทนที่จะใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการเนื้อหาตลอดวงจรชีวิตของมัน
เมื่อพื้นที่ทำงานของคุณถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วClickUp Tasksจะเข้ามาช่วยจัดการงานหนักทั้งหมด พวกเขาจะแปลงกลยุทธ์การนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถมอบหมาย ติดตาม และทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
สร้างงานโดยตรงจากไอเดียหรือบันทึกบนไวท์บอร์ด และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม พร้อมกำหนดเส้นตาย งานย่อย และความเชื่อมโยงระหว่างงาน
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่แต่ละงานการนำกลับมาใช้ใหม่ตามรูปแบบเนื้อหา, ช่องทางเป้าหมาย, หรือเป้าหมายของแคมเปญ. ได้การมองเห็นทันทีว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่และอะไรคือสิ่งต่อไป.
ควบคู่ไปกับพื้นที่ทำงานที่ครอบคลุมนี้คือClickUp Brain ซึ่งเป็น AI พื้นเมืองของ ClickUp ใช้ Brain เพื่อแปลงเนื้อหาของคุณให้เป็นรูปแบบต่างๆ ในขณะที่ยังคงความสอดคล้องกับแนวทางและน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณ
ClickUp Brain มีความเข้าใจบริบทอย่างครบถ้วนของทุกโครงการและแคมเปญที่ผ่านมาของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลบริบท (ทุกครั้ง) เพื่อให้ระบบทำงานได้
หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติด้วย AI วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่
นอกจากการนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว Brain ยังสามารถ:
- ระบุส่วนที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่จากเนื้อหาแบบยาว
- สร้างปฏิทินเนื้อหาที่ระบุเวลาและสถานที่ที่แต่ละชิ้นงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ควรเผยแพร่
- ติดตามความคืบหน้าของการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในหลายชิ้นงานและรูปแบบพร้อมกัน
4. สร้างกระบวนการทำงานเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
การนำกลับมาใช้ใหม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ทำหน้าที่เป็นคู่มือของคุณ พวกมันทำให้แน่ใจว่าทุกบล็อก, วิดีโอ, หรือแคมเปญเดินตามเส้นทางที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การเลือก → การปรับให้เหมาะกับ → การตรวจสอบ → การเผยแพร่
นี่คือวิธีการจัดโครงสร้าง:
- กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน: ตัวอย่างเช่น การระดมความคิด → การเลือกสินทรัพย์ → การปรับแต่งเนื้อหาและการออกแบบ → การตรวจสอบ → การอนุมัติ → การเผยแพร่ → การวัดผลการดำเนินงาน
- มอบหมายความเป็นเจ้าของ: นักเขียนรุ่นเยาว์รับผิดชอบในการปรับแต่งข้อความ นักออกแบบรับผิดชอบด้านภาพ ผู้แก้ไขอาวุโสให้ไฟเขียวขั้นสุดท้าย
- ทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ใช้ AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการกับส่วนที่คาดการณ์ได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การแก้ไขที่สร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Automationsช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลังด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ แต่ทรงพลัง: ตัวกระตุ้น → เงื่อนไข → การกระทำ
- ทริกเกอร์: ระบบอัตโนมัติจะเริ่มทำงานทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น—เช่น เมื่อสถานะงานอัปเดตเป็น พร้อมตรวจสอบ หรือถึงกำหนดส่งงาน
- เงื่อนไข: กฎจะช่วยให้การทำงานอัตโนมัติใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น—ตัวอย่างเช่น ให้กฎนี้ทำงาน เฉพาะ เมื่อประเภทเนื้อหาคือ "บล็อก" หรือเมื่อแท็กแคมเปญคือ "Q4 Launch" เท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานมีความแม่นยำและเข้าใจบริบท
- การดำเนินการ: เมื่อถูกกระตุ้น ระบบอัตโนมัติจะดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ—เช่น มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสม อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนทันที
เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนโครงการเนื้อหาเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เทมเพลตนี้มีโครงสร้างโครงการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกลยุทธ์เนื้อหาเข้ากับการดำเนินงานจริง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเนื้อหา, ทรัพย์สิน, คำค้นหา, และวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลเนื้อหาได้ง่าย
- เชื่อมโยงเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้ทีมสามารถเห็นได้ว่าบทความบล็อกหนึ่งกลายเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายโพสต์ได้อย่างไร
- ติดตามความคืบหน้าของการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในหลายชิ้นงานพร้อมกันในแดชบอร์ดส่วนกลางเดียว
👀 คุณรู้หรือไม่?41.9% ของนักการตลาดด้านเนื้อหาประสบปัญหาในการหาผู้เขียนที่ดีสำหรับโครงการของพวกเขา การนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ในแบบที่ชาญฉลาดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะนี้ได้ ในขณะที่นักเขียนของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาต้นฉบับคุณภาพสูง ให้ AI รับหน้าที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับหลากหลายช่องทางและรูปแบบ
5. จัดตั้งระบบการทบทวน
แม้จะมี AI ดูแลงานการปรับให้เข้ากับระบบส่วนใหญ่แล้ว การตรวจสอบโดยมนุษย์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
AI สามารถเร่งการสร้างเนื้อหาได้—แต่ยังคงต้องการบริบทของแบรนด์ ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ และการตัดสินใจเชิงบรรณาธิการเพื่อยกระดับจากดีพอเป็นยอดเยี่ยม
นี่คือวิธีการจัดโครงสร้างวงจรการตรวจสอบของคุณ:
- กำหนดขั้นตอนการอนุมัติ: กำหนดจุดตรวจสอบสำหรับการแก้ไข การออกแบบ และการสอดคล้องกับแบรนด์ก่อนที่เนื้อหาจะถูกเผยแพร่
- มาตรฐานเกณฑ์: ใช้รายการตรวจสอบสำหรับโทน, ความถูกต้องของรูปแบบ, และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพคงที่ในทุกรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ใหม่
- ผสานวงจรการให้ข้อเสนอแนะ: ความคิดเห็นและการแก้ไขควรอยู่ในระบบเดียวกัน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว ใช้เทมเพลตฟรีนี้เพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหา พร้อมมอบการมองเห็นร่วมกันให้กับองค์กรของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมการปรับแต่งแบบลากและวาง เพื่อปรับปรุงการขอใช้เนื้อหาซ้ำจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ดูทุกภารกิจและโครงการการตลาดเนื้อหาที่ต้องการการทำให้เสร็จสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นแล้วในแดชบอร์ดกลางเดียว
- มองเห็นภาพกระบวนการทำงานของเนื้อหาใน 8 มุมมองที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp รวมถึงกระดาน, รายการ, ไทม์ไลน์ และแกนต์
นี่คือข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp ได้
⭐ โบนัส: จับไอเดียการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ทันทีด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUp BrainGPTพูดสรุปการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ คำแนะนำสำหรับเนื้อหา หรือบันทึกแคมเปญลงใน Tasks และ Docs ได้โดยตรง พร้อมรับบันทึกที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบและรักษาความคิดของคุณไว้ครบถ้วน
6. กำหนดเวลาและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ในอุดมคติ คุณควรแบ่งปันประเภทของโพสต์เดียวกัน แม้ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ ก็ตาม ในทุกช่องทาง
ตารางเวลาของคุณอาจจะเป็นแบบนี้:
- วันเดียวกัน: กระทู้ X
- วันถัดไป: วิดีโอ 20 วินาที
- สองวันต่อมา: โพสต์บล็อก
- ห้าวันต่อมา: จดหมายข่าว
- เจ็ดวันต่อมา: อินโฟกราฟิกหรือวิดีโอที่ยาวกว่า
7. ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาที่นำ AI มาใช้ใหม่
คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าเนื้อหาชิ้นใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จากนั้นจึงสร้างเนื้อหาในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม
ในตอนแรก มันเป็นเกมของการลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาประเภทของเนื้อหาที่ผู้ชมของคุณตอบสนองได้ดีที่สุด ดังนั้นคุณอาจไม่ต้องการที่จะยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
สมมติว่าคุณตัดสินใจแปลงรายงานให้เป็นชุดบทความในบล็อก แต่คุณพบว่ามันไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ เนื่องจากปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์นั้นต่ำมาก
คุณอาจต้องการสร้างวิดีโอซีรีส์ที่สามารถแบ่งเป็นส่วนๆ และนำไปใช้ได้หลากหลายบนโซเชียลมีเดีย
การติดตามความพยายามของคุณจะช่วยให้คุณวางแผนประเภทของเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สูงสุด
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ถูกนำมาใช้ใหม่ทั้งหมด
ติดตามการมีส่วนร่วม, การเปลี่ยนแปลง, หรือประสิทธิภาพของสินทรัพย์ผ่านทุกช่องทาง. คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบบกำหนดเองที่ดึงข้อมูลจากงาน, เป้าหมาย, หรือการผสานรวม (เช่น Google Analytics หรือ HubSpot).
ไม่เหมือนกับรายงานแบบคงที่ แดชบอร์ดเป็นแบบโต้ตอบ คุณสามารถเจาะลึกเข้าไปในวิดเจ็ตเพื่อติดตามเมตริกย้อนกลับไปยังเนื้อหาหรืองานจริง ทำให้ทุกตัวเลขเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาในโลกจริง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา นักออกแบบ หรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณได้ ตั้งแต่ภาพรวมประสิทธิภาพในระดับสูงไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญที่ละเอียด
⭐ โบนัส: ตีความประสิทธิภาพของแดชบอร์ดโดยใช้ AI Cards
ด้วย ClickUp AI Cards คุณสามารถสรุปผลลัพธ์ของแคมเปญโดยอัตโนมัติ ไฮไลต์แนวโน้ม และแสดงคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไปได้ทันทีภายในแดชบอร์ดของคุณ ระบบสามารถสร้างสรุปที่สามารถแปลงเป็นรายงานสำหรับผู้บริหารได้อีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? หากคุณยังสงสัยว่าการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ควรทราบว่าเกือบ38% ของนักการตลาดในบริษัทชั้นนำกำลังพึ่งพา AI เพื่อนำเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงของพวกเขามาใช้ใหม่แล้ว
8. โบนัส: (ประเมินใหม่) ชุดเทคโนโลยีของคุณ
คุณอาจต้องการพิจารณาเทคโนโลยีที่คุณใช้สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ และว่าเครื่องมือทั้งหมดสามารถสื่อสารกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลได้หรือไม่ ชุดเครื่องมือสำหรับการนำเนื้อหาของคุณกลับมาใช้ใหม่อาจมีลักษณะดังนี้:
|หมวดหมู่
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|ข้อได้เปรียบของปัญญาประดิษฐ์
|ปัญญาประดิษฐ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหา
|ClickUp,BuzzSumo,Google Analytics
|ระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเนื้อหาที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ
|แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นผิวและแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ
|การเขียนและการปรับเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain,ChatGPT,Jasper
|เขียนใหม่, สรุป, หรือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับรูปแบบต่าง ๆ
|สร้างรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการโดยยังคงรักษาโทนและความชัดเจน
|การนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ใหม่
|Canva,Figma
|แปลงเนื้อหาที่เขียนหรือเนื้อหาแบบยาวเป็นภาพหรือวิดีโอ
|สร้างภาพหรือคลิปสั้นโดยอัตโนมัติเพื่อขยายการเข้าถึง
|การจัดการกระบวนการทำงานและโครงการ
|ClickUp,Notion,Asana
|มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, และร่วมมือกัน
|ทำให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ขั้นตอนที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
|การจัดตารางเวลาและการกระจาย
|บัฟเฟอร์,เลเทอร์
|กำหนดเวลาและเผยแพร่ข้ามแพลตฟอร์ม
|แนะนำช่วงเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละช่องทาง
|การติดตามประสิทธิภาพ
|แดชบอร์ด ClickUp,Ahrefs,Sprout Social
|ติดตามการมีส่วนร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุนของเนื้อหาที่ถูกนำมาใช้ใหม่
|เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการวางแผนในอนาคต
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาด
ตัวอย่างคำแนะนำอัจฉริยะเพื่อเร่งการนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่ว่าคุณจะใช้AI สำหรับการเขียนคำโฆษณาหรือการปรับเนื้อหา คุณจำเป็นต้องมีคำแนะนำที่มีบริบทสมบูรณ์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สามารถนำไปใช้ได้จริงตามเป้าหมายการตลาดของคุณ
เมื่อคุณมีเวลาจำกัด ข้อความเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณได้อย่างเต็มที่ เก็บไว้ในคลังข้อความของคุณเพื่อให้ทุกคนในทีมการตลาดสามารถอ้างอิงได้
ขอให้ปรับใช้บล็อกเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
บทความบล็อกสามารถให้ความรู้แก่ผู้ชมปัจจุบันของคุณได้ แต่ลูกค้าที่มีศักยภาพในระยะเริ่มต้นของการรับรู้อาจกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายเมื่อพวกเขาท่องสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ดีที่สุดของการนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ใหม่คือคุณสามารถสรุปเนื้อหาแบบยาวโดยใช้เครื่องมือ AI และนำไปใช้ในช่องทางต่างๆ ได้
🤖 คำสั่ง:
แปลงบล็อกโพสต์นี้เป็นโพสต์ LinkedIn 5 โพสต์ โดยแต่ละโพสต์ควรเน้นประเด็นสำคัญเพียงหนึ่งข้อจากบล็อก เริ่มต้นด้วยคำถามที่ดึงดูดความสนใจหรือสถิติที่น่าประหลาดใจ รวมคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน 2-3 ข้อ bullet point ปิดท้ายด้วยคำถามที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม ยึดจำนวนคำไม่เกิน 150 คำ และรักษาโทนการเขียนที่เป็นมืออาชีพและเหมือนการสนทนา
ขอให้แปลงเอกสารไวท์เปเปอร์เป็นเนื้อหาสำหรับจดหมายข่าว
เอกสารไวท์เปเปอร์ของคุณสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ PDF 20 หน้าเพื่ออ่านข้อมูลของคุณ
คุณสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไปปรับใช้ในจดหมายข่าวได้ หรือจะดียิ่งขึ้นหากคุณแบ่งกลุ่มผู้รับและส่งข้อสรุปที่เกี่ยวข้องตามบริบทจากจดหมายข่าวไปยังแต่ละกลุ่ม
แน่นอนว่าพวกเขาสามารถคลิกที่รายงานเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากสนใจ
🤖 คำสั่ง:
เปลี่ยนเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ให้เป็นชุดจดหมายข่าวทางอีเมล 3 ตอน โดยอีเมลที่ 1 แนะนำปัญหาและสถิติสำคัญ อีเมลที่ 2 นำเสนอวิธีแก้ปัญหาหลักพร้อมขั้นตอนปฏิบัติ และอีเมลที่ 3 ครอบคลุมกรณีศึกษาและขั้นตอนต่อไป โดยแต่ละตอนมีความยาว 300 คำ
ข้อสรุปจะเป็นจุดสำคัญเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และให้เพิ่มข้อความกระตุ้นการกระทำที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละอีเมล
หรือ
🤖 คำสั่ง:
แปลง PDF นี้ให้เป็นข้อสรุปสำหรับจดหมายข่าวที่อิงตามบุคลิกภาพของผู้ซื้อ ระบุบุคลิกภาพของผู้ซื้อแต่ละรายที่กล่าวถึงหรือบ่งบอกในรายงาน (เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, CIO, และผู้นำด้านการจัดซื้อ) สำหรับแต่ละบุคลิกภาพ:
- สกัดข้อมูลเชิงลึก ความท้าทาย หรือจุดเด่นของข้อมูลที่สำคัญที่สุด 3 ประการ
- ปรับคำพูดใหม่ให้อยู่ในภาษาและลำดับความสำคัญของบุคคลนั้น
- เขียนสรุป 2 ประโยคที่อธิบายว่า เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ ต่อบทบาทของพวกเขา
- แนะนำหัวข้อจดหมายข่าวหรือชื่อส่วนที่ปรับให้เข้ากับความสนใจของบุคคลนั้น
- จบด้วยข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนและเจาะจงบุคคล (เช่น "ดาวน์โหลดการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีฉบับเต็มสำหรับ CIO" หรือ "ดูโมเดลการประหยัดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง")
คำแนะนำในการแปลงคุณลักษณะเป็นเนื้อหาวิดีโอ
คุณสมบัติของสินค้าจะน่าสนใจมากขึ้นเมื่อสาธิตให้ดูแทนที่จะอธิบาย. นำหน้าเว็บสินค้าหรือบันทึกการปล่อยเวอร์ชันมาทำเป็นวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้น.
🤖 คำสั่ง:
เปลี่ยนรายการคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้เป็นสคริปต์วิดีโอสั้น 3 รายการ (แต่ละรายการไม่เกิน 45 วินาที) โดยแต่ละวิดีโอควร:
- เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือกรณีการใช้งาน
- แนะนำคุณสมบัติหนึ่งเป็นทางออก
- จบด้วยคำเรียกร้องให้ดำเนินการหรือประโยคที่ระบุประโยชน์อย่างชัดเจน
- รักษาโทนให้เรียบง่าย ชัดเจน และเน้นประโยชน์
ขอให้คุณช่วยเปลี่ยนกรณีศึกษาให้กลายเป็นอินโฟกราฟิก
กรณีศึกษาที่ละเอียดถี่ถ้วนจะพิสูจน์ความสามารถของคุณให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่จริงจัง แต่ผู้ชมบนโซเชียลมีเดียต้องการสัญญาณความน่าเชื่อถือที่รวดเร็ว เนื้อหาที่ AI นำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของเรื่องราวความสำเร็จสั้นๆ และผลลัพธ์ของลูกค้า สามารถสร้าง 신뢰를ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เพิ่งค้นพบแบรนด์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
คุณสามารถวิเคราะห์และแยกข้อมูลนี้ได้ตามความต้องการของแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำเนื้อหาของคุณกลับมาใช้ใหม่
🤖 คำสั่ง:
สกัดผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการพร้อมตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงจากกรณีศึกษาฉบับนี้ และเปลี่ยนแต่ละผลลัพธ์ให้กลายเป็นโพสต์ทางสังคมหรือไฮไลต์อินโฟกราฟิกที่แยกต่างหาก ให้เน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เพียงหนึ่งอย่างต่อภาพ (เช่น "การรับสมัครพนักงานใหม่เร็วขึ้น 45%") และระบุอุตสาหกรรมของลูกค้าเพื่อให้บริบทและความน่าเชื่อถือ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังใช้พื้นที่ทำงานของ ClickUp อยู่แล้วคุณสามารถสร้างภาพภายใน Brain ได้ ด้านล่างนี้ ฉันใช้ Brain เพื่อแปลงกรณีศึกษาของ ClickUp ให้เป็นอินโฟกราฟิกที่ฉันสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้ได้ทันที
ด้วยฟีเจอร์การสร้างเนื้อหาภาพ ฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งทีมออกแบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง หรือใช้ Brain เพื่อหาแรงบันดาลใจที่นักออกแบบจะต้องมาปรับแต่งต่อ
ขอให้เปลี่ยนพอดแคสต์เป็นเนื้อหาสำหรับจดหมายข่าว
ตอนพอดแคสต์สร้างความเชื่อมโยงกับผู้ฟังผ่านการสนทนา แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีเวลาฟังตอนยาว 45 นาที เวอร์ชันจดหมายข่าวช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ติดตามที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว หรืออาจเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาไปฟังพอดแคสต์ฉบับเต็ม
หากคุณมีบันทึกหรือเวลาบางส่วน คุณสามารถวางข้อมูลเหล่านั้นลงในเครื่องมือปรับใช้เนื้อหาใหม่ได้ และมันจะดึงจุดสำคัญออกมา หลังจากระบุช่วงเวลาสำคัญแล้ว ให้ย่อข้อมูลเหล่านั้นเป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ หรือสร้างบทความบล็อกใหม่ซึ่งยังช่วยในเรื่อง SEO ได้อีกด้วย
🤖 คำสั่ง:
เปลี่ยนตอนนี้ของพอดแคสต์ให้อยู่ในรูปแบบจดหมายข่าว พร้อมหัวข้อที่น่าสนใจ, 3 ประเด็นหลักในการหารือแยกเป็นส่วน ๆ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับผู้สมัครสมาชิก
ขอให้แปลงรายงานทางเทคนิคเป็นคลิปวิดีโอ
ผู้อ่านที่มีเวลาจำกัดอาจไม่มีโอกาสได้อ่านรายงานฉบับเต็ม การนำเนื้อหา AI มาปรับใช้ใหม่ในรูปแบบของวิดีโอสั้นที่มีคุณค่าสูงสามารถเข้าถึงพวกเขาได้เร็วกว่าเนื้อหาที่เป็นข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เนื้อหาวิดีโอแบบยาวในบล็อกหรือเป็นวิดีโอ YouTube ได้อีกด้วย
🤖 คำสั่ง:
สรุปรายงานทางเทคนิคฉบับนี้ให้อยู่ในรูปแบบของวิดีโอสั้น ๆ จำนวน 3–4 คลิป (แต่ละคลิปไม่เกิน 60 วินาที) โดยแต่ละคลิปควร:
- มุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงลึกหรือจุดข้อมูลสำคัญเพียงหนึ่งเดียว
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายประเด็นสำคัญ
- รวมสถิติ, แผนภูมิ, หรือคำพูดเพื่อความน่าเชื่อถือ
- จบแต่ละส่วนด้วย CTA ที่ละเอียดอ่อนเพื่อนำไปสู่รายงานฉบับเต็ม
⭐ โบนัส: ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเองสำหรับการนำไปใช้ใหม่
หากทีมการตลาดของคุณมักนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่บ่อยครั้งตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกำหนดเองของ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการทำงานนี้เป็นอัตโนมัติได้
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะมาพร้อมกับแอ็กชันที่พร้อมใช้งาน เช่น การสรุปบทความบล็อก การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฉพาะ หรือการดึงสถิติจากไฟล์ PDF ตัวแทนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำในรูปแบบมาตรฐาน เช่น "เปลี่ยนบล็อกเป็นโพสต์โซเชียล" หรือ "สรุปรายงานสำหรับจดหมายข่าว"
- ตัวแทนแบบกำหนดเอง ในทางกลับกัน ช่วยให้คุณฝึก AI ผู้ช่วยตามโทนเสียง แม่แบบ และกรอบบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง "ตัวแทนการนำสื่อสังคมออนไลน์กลับมาใช้ใหม่" ที่รู้จำนวนคำที่ต้องการ รูปแบบ โทนเสียง และสไตล์การเรียกร้องให้ดำเนินการที่คุณต้องการ—เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการนำ AI มาใช้ใหม่
ก่อนที่คุณจะดำเนินการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่ นี่คือเคล็ดลับที่มีคุณค่าบางประการ:
- ฝึกฝน AI หรือ LLM ของคุณ: ป้อนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและแนวทางเฉพาะแบรนด์หรือรูปแบบของคุณให้กับ AI เพื่อให้ AI เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและเสียงของแบรนด์คุณ มิฉะนั้น ความท้าทายของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ก็คือ คุณภาพจะขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลเป็นหลัก
- สร้างแม่แบบข้อความเฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม: สร้างข้อความแนะนำมาตรฐานสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อประหยัดเวลาในการให้คำแนะนำทุกครั้ง
- กำหนดจุดตรวจสอบการอนุมัติเนื้อหา: สร้างขั้นตอนการตรวจสอบและให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกชิ้นงานที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้รับการแก้ไขตามมาตรฐานแบรนด์ของคุณอย่างเคร่งครัด
- ติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามผลงานที่คุณนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากผลงานเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงคำสั่งและข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับเนื้อหาในอนาคต
- จัดกลุ่มงานนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกัน: ประมวลผลเนื้อหาประเภทเดียวกันหลายชิ้นพร้อมกัน เช่น แปลงบทความบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เป็นสแนปช็อตสำหรับโซเชียลมีเดียในคราวเดียว วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำทีละรายการ
- เลือกแพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะสม:เมื่อคุณกำลังสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา ให้เลือกแพลตฟอร์ม AI ที่สามารถผสานรวมกับระบบการตลาดและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย
⚠️ ผลกระทบ "หลงทางตรงกลาง" (Lost in the Middle): โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มักมองข้ามข้อมูลที่อยู่ใน กลาง ของข้อความยาว—ปรากฏการณ์นี้ที่นักวิจัยจาก MIT เรียกว่าผลกระทบ "หลงทางตรงกลาง" เมื่อนำเนื้อหาแบบยาวมาใช้ใหม่ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ซ่อนอยู่กลางทางอาจถูกมองข้ามไป เว้นแต่คุณจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นชิ้นเล็กๆ
ทำให้การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ ในการทำเช่นนี้ในระดับใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเทคโนโลยี AI
การนำเนื้อหาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบ AI นั้นสรุปได้ว่าการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ AI ในตัวที่ทำงานร่วมกับกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องคอยดูแลหรือให้คำแนะนำซ้ำๆ ด้วยชิ้นงานเนื้อหา แนวทางของแบรนด์ งาน การสนทนาของทีม และข้อมูลทั้งหมดของคุณในพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมกันของ ClickUp กระบวนการทั้งหมดจะราบรื่นไร้รอยต่อ
ทำให้กระบวนการนำเนื้อหาของคุณกลับมาใช้ใหม่เป็นระบบอัตโนมัติในระดับใหญ่ด้วย ClickUp ยกระดับเกมเนื้อหาของคุณด้วยการสมัครใช้ ClickUp ฟรี