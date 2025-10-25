ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไร? เครื่องมือ, กระบวนการทำงาน & ตัวอย่าง

สำหรับทีมการตลาดทุกที่ ปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวข้ามการทดลองไปแล้ว และกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ คุณทราบดีว่า AI ในด้านการตลาดคอนเทนต์นั้นเป็นผู้เปลี่ยนเกม.
ด้วย AI งานที่ใช้เวลานาน เช่น การวิจัยหัวข้อ การสร้างโครงร่าง การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ และการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับทีม จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง การเล่าเรื่อง และการเป็นผู้นำทางความคิด รวมถึงงานอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณยังคงลังเลอยู่ว่าจะใช้ AI อย่างไรในทีมคอนเทนต์ของคุณ เราได้เขียนสิ่งนี้ไว้เพื่อคุณ
เราจะพูดถึงสิ่งที่ AI สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้เทียบกับจุดที่การกำกับดูแล/ทักษะของมนุษย์เข้ามามีบทบาทด้วย
บทบาทของ AI ในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาคืออะไร?
นักวางกลยุทธ์ของคุณส่งบรีฟที่คลุมเครือมาให้ นักเขียนจึงสร้างเนื้อหาโดยใช้โครงร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นั้น และบรรณาธิการก็ต้องเขียนใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้เนื้อหานั้นเหมาะสมกับหัวข้อที่ตั้งใจไว้ จากนั้นฝ่าย SEO ก็เพิ่มรายการคีย์เวิร์ดในนาทีสุดท้าย
คุณติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ดีพอ เพราะไม่มีใครชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาและหัวข้อที่กำลังพูดถึง
นี่คือวิธีที่AI ในด้านการตลาดเนื้อหาช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้:
- นักกลยุทธ์ได้รับความชัดเจน: เครื่องมือ AI ช่วยเปลี่ยนหัวข้อที่คลุมเครือให้กลายเป็นโครงร่างที่ชัดเจน พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และมุมมองที่หลากหลายสำหรับการนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เจตนาหลัก ประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
- นักเขียนไม่เผชิญกับภาวะหน้ากระดาษเปล่า: ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน นักเขียนมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้น AI สามารถช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด สร้างหัวข้อหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจที่หลากหลาย และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- บรรณาธิการมีข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงาน: หากทีมของคุณกำลังสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์และ LLM สามารถให้ผลลัพธ์เบื้องต้นได้ AI ยังสามารถตรวจสอบไวยากรณ์และความสม่ำเสมอของน้ำเสียงได้อีกด้วย จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและยกระดับร่างเนื้อหาให้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
- SEO ถูกฝังลึก: เครื่องมือ AIสร้างสรรค์สนับสนุนกระบวนการจัดการ SEOของคุณโดยการแนะนำคำหลักตามเจตนาของผู้ใช้, ลิงก์ภายใน, และช่องว่างของเนื้อหาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของคุณได้ ด้วย SEO แบบโปรแกรม คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ในปริมาณมาก
- เสียงของแบรนด์ของคุณคงที่ สม่ำเสมอ: ทีมการตลาด, ทีมสร้างเนื้อหา, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และนักกลยุทธ์ SEO ทุกคนทำงานจากโทนเสียง, ตัวตนของแบรนด์, และกรอบสไตล์ที่ได้รับการชี้นำจาก AI เดียวกัน ข้อความสื่อสารมีความเป็นเอกภาพในทุกช่องทางและสินทรัพย์
- การจัดการโครงการ ราบรื่นยิ่งขึ้น: เครื่องมือที่ใช้ AI สามารถติดตามกำหนดเวลา แจ้งเตือนปัญหาคอขวดและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตความคืบหน้าหรือการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
🚀 AI ในการปฏิบัติ:Lane Scott Jones, CMO ของ Zapier, สังเกตว่า:
ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับขั้นตอนก่อนการผลิต เราได้เพิ่มประสิทธิภาพจากเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาได้ 70 โพสต์ต่อเดือน เป็นเกือบ 30% โดยไม่ต้องให้เครื่องจักรเขียนบทความยาวแม้แต่ชิ้นเดียว
ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับขั้นตอนก่อนการผลิต เราได้เพิ่มประสิทธิภาพจากเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาได้ 70 โพสต์ต่อเดือน เป็นเกือบ 30% โดยไม่ต้องให้เครื่องจักรเขียนบทความยาวแม้แต่ชิ้นเดียว
ดังนั้น พวกเขาใช้ AI ในเนื้อหาอย่างไร? สำหรับการวิจัย, โครงร่าง, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แต่ไม่ใช้เพื่อเขียนบทความยาว.
⚠️ ในประเด็นนี้ คุณต้องรู้ด้วยว่าไม่ควรใช้ AI ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งได้แก่:
- การวิจัยและการค้นหาข้อเท็จจริง
- ร่างฉบับเต็มของเนื้อหาแบบยาว
- โพสต์โซเชียลมีเดียครั้งสุดท้าย
- ผลงานศิลปะต้นฉบับหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์
- ข้อมูลที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงลึกหรือความคิดเห็น
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย AI
ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไรในงานประจำวันของพวกเขา
ในอุดมคติ คุณต้องการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณในทีมคอนเทนต์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายถึงการขยายการใช้ประโยชน์จาก AI ให้เกินกว่ากระบวนการสร้างคอนเทนต์เพียงอย่างเดียว ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีการดำเนินการดังกล่าวให้คุณเห็น
เรียนรู้วิธีขยายกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp และ AI
1. การคิดค้นและวางแผนเนื้อหา
แม้ในยุคของวิดีโอ TikTok, YouTube และ ChatGPT ผู้คนก็ยังคงมีบล็อกหรือจดหมายข่าวโปรดที่พวกเขาชื่นชอบที่จะอ่าน หากคุณพูดบางสิ่งที่น่าสนใจ มีคุณค่า และ/หรือให้ความบันเทิง คุณจะสามารถโดดเด่นได้
สิ่งนี้เริ่มต้นที่ขั้นตอนการคิดค้นและวางแผน ก่อนที่จะเขียนคำแรกออกมา
วิธีที่ AI ช่วยในขั้นตอนการคิดค้นและวางแผน:
- การสังเกตสัญญาณความต้องการ: AI วิเคราะห์แนวโน้มการค้นหา คำถามของผู้ชม และการสนทนาบนโซเชียลเพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในขณะนี้
- เติมเต็มช่องว่าง: โดยการสแกนเนื้อหาของคู่แข่ง AI จะเน้นให้เห็นช่องว่างที่แบรนด์ของคุณสามารถสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ได้ แทนที่จะทำซ้ำสิ่งที่อยู่ในตลาดแล้ว
- การคูณมุม: จากหัวข้อหลักเพียงหนึ่งเดียว AI สามารถสร้างแนวทางที่หลากหลาย—ทั้งที่ขับเคลื่อนด้วย SEO หรือเน้นเรื่องราวของลูกค้า เพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
- การจัดลำดับความสำคัญของความคิด: แบบจำลอง AI สร้างสรรค์สามารถให้คะแนนหรือจัดกลุ่มหัวข้อตามความเกี่ยวข้อง, ความต้องการค้นหา, และศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน
- เริ่มต้นปฏิทินเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: สร้างโครงร่างและกำหนดเวลาคร่าว ๆ ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนแม้แต่บรรทัดเดียว ช่วยลดเวลาในการเตรียมงาน
❗ ข้อควรระวัง: ระวังการให้ความสำคัญกับสัญญาณ SEO มากเกินไปโดยอิงจากคีย์เวิร์ดและปริมาณ และละเลยความเป็นต้นฉบับและการวางตำแหน่งแบรนด์ คุณจำเป็นต้องมีตัวกรองจากนักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาเพื่อค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainสำหรับการระดมความคิด และเปลี่ยนเป็นเอกสารสรุปที่มีโครงสร้างหรือภารกิจพร้อมใช้งานในปฏิทินได้ทันที
สมองสามารถสรุปงานวิจัย ขยายความในประเด็นที่หลากหลาย วิเคราะห์คู่แข่ง และช่วยร่างโครงร่างเบื้องต้นสำหรับแนวคิดเหล่านี้ได้อีกด้วย
จุดเด่นของ ClickUp: บางครั้ง โมเดล AI เพียงหนึ่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ด้วยClickUp Brain MAX นอกเหนือจาก ClickUp Brain แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ระดับพรีเมียมจากภายนอกทั้งหมด เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว สร้างสรรค์เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ระดมความคิด หรือเขียนคำอธิบายเมตาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ!
2. การสร้างและร่างโครงร่างโดยย่อ
ด้วยหัวข้อที่มีอยู่ คุณจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้สูงสุด?
คำแนะนำ: บทสรุปเนื้อหาที่เจ๋งสุดๆ
ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนภายในหรือภายนอก พวกเขาจำเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่วางแผนไว้ ปัญหาของผู้ชมที่ต้องแก้ไข ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ
เอกสารสรุปเนื้อหาสื่อสารข้อมูลทั้งหมดนี้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ. โดยการให้ทุกสิ่งที่นักเขียนต้องการเพื่อเริ่มต้นทำงาน เอกสารสรุปที่ดีช่วยให้นักเขียนหลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมาเพื่อถามคำถามและขอคำชี้แจง.
AI ช่วยในการสร้างบรีฟได้อย่างไร:
- การวิเคราะห์ SERP และโครงร่าง: เครื่องมือ AI สามารถสแกนหน้าเว็บที่มีอันดับสูงและทำการวิจัยคำหลักเพื่อแนะนำโครงร่าง หัวข้อที่เป็นไปได้ คำถามที่ควรตอบ และตัวอย่างที่ควรรวมไว้ นอกจากนี้ยังอาจเน้นสิ่งที่คู่แข่งพลาดไป
- การสร้างบุคลิกภาพและการทำแผนที่การเดินทาง: สามารถระบุได้ว่าคำค้นหาสะท้อนถึงบุคคลที่อยู่ในระยะใดของกระบวนการรับรู้ (กำลังศึกษาปัญหา) ระยะพิจารณา (กำลังเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหา) หรือระยะตัดสินใจ (พร้อมที่จะดำเนินการ)
- การมาตรฐานเอกสารสรุปงานในระดับใหญ่: สำหรับทีมขนาดใหญ่ AI ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอโดยการรวมองค์ประกอบหลักเดียวกันในทุกเอกสารสรุปงาน เช่น กลุ่มเป้าหมาย, วัตถุประสงค์, คำค้นหา, ลิงก์, และคุณสมบัติที่ต้องการเน้น
- ปรับรูปแบบ: จากหัวข้อเดียว AI สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ ได้ (เช่น บล็อกยาว, คาราโอเกะ LinkedIn, และอีเมล) ช่วยลดการซ้ำซ้อนของความพยายาม
- องค์ประกอบเมตาที่รวมอยู่: AI สามารถเสนอชื่อเมตา คำอธิบาย และแม้กระทั่งข้อความแสดงแทนสำหรับเครื่องมือค้นหาในขณะที่ร่างบทสรุป
❗ ข้อควรระวัง: คุณยังคงต้องการนักการตลาดเนื้อหาเพื่อวิเคราะห์เจตนาที่อยู่เบื้องหลังแต่ละหัวข้อโดยอิงจากข้อมูลลูกค้า AI สามารถแนะนำคำหลักและมุมมองได้ แต่ไม่สามารถตัดสินได้อย่างน่าเชื่อถือว่าผู้ค้นหาต้องการรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว คู่มือเชิงลึก หรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Docsเพื่อสร้างและแชร์บรีฟเนื้อหาและเทมเพลตต่าง ๆ คุณสามารถสร้างร่างบรีฟได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ปรับแต่งโครงสร้างตามที่คุณต้องการ และทำงานร่วมกับนักเขียน บรรณาธิการ และทีมการตลาดทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ใช้งานเอกสารประเภทเดิมบ่อย ๆ หรือ? เพียงคลิกเดียวก็สามารถแปลงเป็นเทมเพลตได้ทันที!
👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจของ Ahrefs พบว่ากว่า87% ของนักการตลาดใช้AI เพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา บริษัทที่ใช้ AI เผยแพร่เนื้อหาเพิ่มขึ้น 42% ต่อเดือนเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำด้วยตนเอง
3. การเขียนและการร่วมสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เร่งกระบวนการเขียนในส่วนที่ไม่ต้องการการตัดสินใจอย่างลึกซึ้งของคุณ
จุดแข็งของคุณในฐานะนักเขียนอยู่ที่การเข้าใจความละเอียดอ่อนและการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างกลมกลืน คุณรู้วิธีเปลี่ยนโทนเสียง รู้ว่าควรหยุดเว้นจังหวะเพื่อเน้นย้ำ และเลือกใช้การเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสม
คุณยังนำมุมมองเชิงกลยุทธ์มาด้วย โดยเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ AI นำเสนอ
ในทางกลับกัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความโดดเด่นในด้านความเร็วและการทำงานซ้ำ คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างข้อความหรือภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงงานอื่น ๆ อีกมากมาย
จุดเด่นของ ClickUp: นี่คือประเภทของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่คุณสามารถเริ่มทดลองใช้ได้ เราสร้างภาพนี้โดยใช้ ClickUp Brain 🧠
วิดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้ Brain ในการสร้างเนื้อหาของคุณ
วิธีที่ AI ช่วยในการเขียนและการสร้างสรรค์ร่วมกัน:
- เอาชนะหน้ากระดาษว่างเปล่า: AI ช่วยให้คุณสร้างร่างแรกของบทนำ การเปลี่ยนผ่าน หรือย่อหน้าที่สนับสนุนได้ในไม่กี่วินาที
- การเปลี่ยนแปลงสไตล์และน้ำเสียง: สามารถเขียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ตรงกับน้ำเสียงของแบรนด์คุณ — เป็นกันเอง, น่าเชื่อถือ, หรือเชิงเทคนิค
- ขยายโครงร่าง: คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อขยายหัวข้อที่ระบุเป็นย่อหน้า เพิ่มตัวอย่าง หรือแนะนำคำถามที่พบบ่อย
- การร่างข้ามรูปแบบ: เครื่องมือเขียน AI สามารถปรับใช้เนื้อหาจากบรีฟเดียวกันให้เป็นบล็อก อีเมล หรือโพสต์บน LinkedIn ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- การทดสอบรูปแบบ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของหัวข้อ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), หรือสรุปเนื้อหาได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมตรวจสอบ
❗ ข้อควรระวัง: AI มีแนวโน้มที่จะสร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้ ข้อมูลทุกประเภท รวมถึงคำพูดหรือสถิติ ควรตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอื่นก่อนเสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ มอบหมายงานเขียนพร้อมแนบรายละเอียด ตั้งวันครบกำหนด และใช้ subtask สำหรับร่าง การแก้ไข และการอนุมัติ ด้วย AI ที่ฝังอยู่ใน Tasks คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็น สร้างหรือปรับปรุงข้อความ หรืออัปเดตสถานะได้โดยไม่ต้องออกจากงานนั้น
นักเขียน, บรรณาธิการ, และนักการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ในเส้นเรื่องเดียว—ทำให้ข้อเสนอแนะ, เวอร์ชัน, และการอนุมัติขั้นสุดท้ายถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางแทนที่จะกระจายอยู่ในเอกสารและอีเมลต่าง ๆ นอกจากนี้, ClickUp Brain ยังพร้อมให้บริการตอบคำถามอยู่เสมอ—คุณไม่ต้องค้นหาผ่านเส้นเรื่องความคิดเห็นที่ยาวเหยียดอีกต่อไป!
ทีมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของCartoon Networkประสานงานการดำเนินงานด้านเนื้อหาโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของทีม สร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ และประหยัดเวลา
เนื้อหาทางสังคมเคลื่อนจากขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ไปสู่การตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์และข้อความ จากนั้นก็พร้อมสำหรับการเผยแพร่ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้จัดการขออัปเดตอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ง่ายขึ้นเช่นกัน เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนใดของโครงการ
ในคำพูดของซาร่าห์ ลิฟเวิล, ผู้อำนวยการสื่อสังคมออนไลน์ของคาร์ตูนเน็ตเวิร์ค:
บทบาทของฉันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการวางแผน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUp มาก ฉันต้องมั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบและรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และฉันต้องการ ClickUp เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
บทบาทของฉันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการวางแผน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUp มาก ฉันต้องมั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบและรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และฉันต้องการ ClickUp เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
4. การแก้ไข
เมื่อผู้เขียนส่งร่างแล้ว ทีมเนื้อหาของคุณสามารถตรวจสอบร่างทุกฉบับผ่านระบบตรวจสอบไวยากรณ์และความชัดเจนอัตโนมัติ ก่อนที่บรรณาธิการจะตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้วยเหตุนี้ บทบาทของบรรณาธิการจึงเปลี่ยนไป พวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือไวยากรณ์อีกต่อไป แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างความชัดเจนในโครงสร้างและน้ำเสียง การประเมินข้อโต้แย้ง และการตัดสินใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำและการนำเสนอ
วิธีที่ AI สนับสนุนกระบวนการแก้ไข:
- การทำความสะอาดครั้งแรก: เครื่องมือ AI สามารถสแกนร่างของคุณเพื่อหาปัญหาทางไวยากรณ์, การซ้ำซ้อนของคำ, และคำที่ไม่จำเป็น
- การปรับโทนและความชัดเจน: คุณสามารถรักษาเสียงของแบรนด์ให้คงที่ในนักเขียนและรูปแบบต่างๆ ได้โดยใช้ AI เพื่อเขียนใหม่ทันทีให้ฟังดูมั่นใจมากขึ้น เป็นกันเอง หรือเป็นทางการมากขึ้น
- การปรับปรุงโครงสร้างและการไหล: AI สามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนผ่านที่กะทันหัน, ขาดบริบท, หรือจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอได้. มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อรวมผลงานจากผู้เขียนหลายคน
- SEO และการปรับแต่งประสิทธิภาพ: ตั้งแต่การจัดวางคำค้นหาและคะแนนการอ่านไปจนถึงคำอธิบายเมตาและลิงก์ภายใน AI สามารถแนะนำการปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้เนื้อหาค้นหาได้ง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขเรียบง่ายขึ้น บรรณาธิการและสมาชิกทีมสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้โดยตรงภายในงานนั้น
บรรณาธิการสามารถเน้นคำ, ภาพ, หรือเฟรมที่ต้องการได้, ติดแท็กผู้เขียนหรือนักออกแบบเพื่อขอคำชี้แจง, และติดตามคำขอแก้ไขทุกครั้งได้แบบเรียลไทม์ เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าได้รับการแก้ไขแล้วได้ รักษาทุกเวอร์ชันให้สะอาด, โปร่งใส, และสามารถติดตามได้
เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเนื้อหา ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpผสานกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการรายงานไว้ในแดชบอร์ดแบบภาพเดียว
เทมเพลตนี้มอบระบบที่มีโครงสร้างให้กับทีมเนื้อหาของคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดูแลทุกชิ้นงานเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ แนวคิด สาระสำคัญ ร่าง และการอนุมัติ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทุกคนตั้งแต่ผู้เขียน นักการตลาด ไปจนถึงบรรณาธิการ จะสามารถมองเห็นทุกสินทรัพย์เนื้อหาได้
หมายเหตุ: นี่คือแม่แบบที่เราใช้ที่ ClickUp เพื่อจัดการการดำเนินงานด้านเนื้อหาสำหรับบล็อกของเรา
นี่คือสิ่งที่ Sid Babla ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพที่ดีที่ Dartmouth College – ศูนย์สุขภาพนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUpสำหรับการสร้างเนื้อหา:
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ตอนนี้เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า ด้วยการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริบท (ผ่านส่วนคำอธิบายและความคิดเห็น) ทำให้มีการสลับบริบทน้อยลง ส่งผลให้ใช้เพียงระบบเดียว (ClickUp) แทนที่จะใช้หลายระบบ (GDrive, อีเมล และ Slack)
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า ด้วยการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริบท (ผ่านส่วนคำอธิบายและความคิดเห็น) ทำให้มีการสลับบริบทน้อยลง ส่งผลให้ใช้เพียงระบบเดียว (ClickUp) แทนที่จะใช้หลายระบบ (GDrive, อีเมล และ Slack)
หากคุณเป็นนักเขียน สิ่งนี้จะกระทบใจคุณ...
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรามีทางออก:ClickUp Brain MAX's Talk-to-Text.
บันทึกความคิดที่เกิดขึ้นเอง, บันทึกเสียง, หรือไอเดียเนื้อหาได้ตลอดเวลา และสมองจะเปลี่ยนเป็นข้อความที่มีโครงสร้างพร้อมสำหรับการแก้ไข, ขยาย, หรือร่วมมือกันในทันที. ไม่เสียไอเดียอีกต่อไปเพราะคุณไม่สามารถเขียนมันได้!
5. ปฏิทินเนื้อหาและการติดตามการผลิต
เมื่อเนื้อหาผ่านการแก้ไขแล้ว ความท้าทายจะเปลี่ยนจากการเขียนไปสู่การประสานงาน กำหนดเวลา ความพึ่งพาอาศัยกัน และแผนการจัดจำหน่ายสามารถพังทลายได้ง่ายหากไม่มีปฏิทินกลางที่ติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการทำงาน
วิธีที่ AI สนับสนุนการติดตามและการจัดตารางการผลิต:
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI สามารถกำหนดวันครบกำหนดตามความสามารถในการทำงานและประวัติเวลาที่ผ่านมาได้ ทำให้ไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป
- การแจ้งเตือนเชิงคาดการณ์: AI ตรวจจับเมื่อมีงานที่เสี่ยงต่อการล่าช้าและกระตุ้นผู้รับมอบหมายหรือผู้แก้ไขก่อนที่กำหนดเวลาจะหมดลง
- แดชบอร์ดการมองเห็น: แดชบอร์ดที่สร้างโดย AI ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, หรือพร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- ข้อมูลเชิงลึกของปฏิทินเนื้อหา: เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อแนะนำเวลาเผยแพร่ที่ดีที่สุด, การผสมผสานเนื้อหา, หรือความถี่ของแพลตฟอร์ม
❗ ข้อควรระวัง: การเพิ่มทุกไมโครทาสก์ลงในปฏิทินการผลิตอาจทำให้รู้สึกหนักใจ ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญที่สุด (เช่น พร้อมสำหรับการตรวจสอบ, กำหนดเวลาไว้แล้ว, เผยแพร่แล้ว)
จุดเด่นของ ClickUp: การประสานงานง่ายขึ้นด้วยAI Fields ของ ClickUp ด้วย AI Fields คุณสามารถ:
- สร้างสรุปงานที่กระชับได้ทันที
- รับการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญโดยอัตโนมัติ
- แปลเนื้อหาด้วยการคลิก
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
คุณสมบัติอัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประหยัดเวลาในการอัปเดตตามปกติ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สร้างสรรค์ได้มากขึ้น และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการลง
รวมสิ่งเหล่านี้กับมุมมองบอร์ดหรือ มุมมองปฏิทิน และคุณจะไม่ต้องกังวลกับการติดตามงานด้วยตนเองอีกต่อไป
เพื่อให้การติดตามด้วย AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ร่วมกันที่ทีมสามารถประสานงานเกี่ยวกับไทม์ไลน์ งานที่ต้องทำ และลำดับความสำคัญในการเผยแพร่ได้
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่เน้นภาพเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้การจัดการตารางการเผยแพร่ของคุณง่ายขึ้นสำหรับทุกทีมและทุกแพลตฟอร์ม
คุณสามารถดูได้ว่าอะไรกำลังถ่ายทอดสด, เมื่อไหร่, และที่ไหน, ด้วยบัตรแบบลากและวางสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหา, ที่ถูกจัดหมวดหมู่ด้วยสีตามประเภทของเนื้อหาหรือแคมเปญ. คลิกที่บัตรปฏิทินใด ๆ เพื่อเข้าถึงรายละเอียดของงานอย่างเต็มรูปแบบ, รวมถึงช่องทางและหมวดหมู่ของเนื้อหา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้า โดยใช้ClickUp Automations ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างเช่น:
- ย้ายงานไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอนุมัติผลลัพธ์ที่ส่งมอบแล้ว
- ติดแท็กผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อมสำหรับการตรวจสอบ'
- ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่เผยแพร่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสิ่งที่พวกเขาเพิ่งจ่ายเงินไปมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันก็ตาม อีบุ๊กใหม่ เว็บบินาร์ หรือจดหมายข่าวที่เพิ่งออกใหม่จะรู้สึกมีคุณค่ามากกว่า (และได้รับการอ่านมากขึ้น) เมื่อเชื่อมโยงกับข้อเสนอใหม่ แคมเปญที่มีระยะเวลาจำกัด หรือช่วงเวลาของการตัดสินใจ
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนการตลาดฟรีใน Word และ ClickUp
6. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
เช่นเดียวกับทุกแผนก ทีมคอนเทนต์ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการทำงานให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ในทุกช่วงเวลา คุณกำลังสร้างคอนเทนต์เพื่อการเติบโต การตลาดผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการขาย และแม้แต่การสร้างแบรนด์นายจ้าง
แล้วคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ถึง 10 เท่าได้อย่างไรโดยไม่เสียสติ?
วิธีที่เร็วที่สุดคือการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ แทนที่จะพยายามคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด ให้ดึงคุณค่าเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ตัวอย่างเช่น รายงานการวิจัยสามารถนำมาใช้ใหม่เป็นซีรีส์บล็อก 5 ตอน, อีบุ๊ก, ซีรีส์พอดแคสต์, หรือเช็กลิสต์หลายรายการ
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการใช้งานด้วยตนเองเป็นกิจกรรมที่สิ้นเปลืองทั้งเวลาและพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ระบบอัตโนมัติ
วิธีที่ AI ช่วยในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการใช้งาน:
- การแปลงรูปแบบอัตโนมัติ: AI เชิงสร้างสรรค์สามารถแปลงบล็อกให้เป็นคาร์ูเซลใน LinkedIn, สรุปอีเมล หรือบทสคริปต์วิดีโอแบบสั้นด้วยการเขียนใหม่ตามคำแนะนำ
- การปรับโทนและกลุ่มเป้าหมาย: เครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือช่องทางที่แตกต่างกันได้ — แบบมืออาชีพสำหรับ LinkedIn, แบบสนทนาสำหรับ Instagram, แบบกระชับสำหรับ X
- การสกัดไฮไลท์: สามารถสร้างคำพูดหรือประเด็นสำคัญเพื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้นที่เชื่อมโยงกลับไปยังเนื้อหาต้นฉบับของคุณ
- การจัดกลุ่มหัวข้อ: AI สามารถวิเคราะห์คลังข้อมูลที่คุณเผยแพร่ ตรวจจับหัวข้อที่ซ้ำซ้อน และแนะนำชุดหรือซีรีส์เพื่อขยายเรื่องราว
- การนำเนื้อหา SEO มาใช้ใหม่: ปรับปรุงโพสต์เก่าโดยให้ AI ระบุคำสำคัญที่ขาดหายไป ข้อมูลใหม่ หรือโอกาสในการเชื่อมโยงภายใน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อ AI ช่วยคุณปรับรูปแบบบล็อกให้เป็นคาร์ูเซล, คำบรรยาย, หรือวิดีโอสั้น ๆ แล้ว คุณสามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปใส่ในเทมเพลตปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที
เทมเพลตเหล่านี้มีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแพลตฟอร์ม ประเภทโพสต์ คำบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ และสถานะการอนุมัติ ทีมงานของคุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
7. การติดตามประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เนื้อหา
ตามที่นักการตลาดเนื้อหาทุกคนทราบดี การทำให้เนื้อหาและแคมเปญเผยแพร่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น คุณยังต้องติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็นด้วย
ด้วยช่องทางที่หลากหลายและตัวชี้วัดนับสิบ การติดตามประสิทธิภาพจึงมักกลายเป็นปัญหาข้อมูลล้นเกิน ยิ่งหากคุณทำผ่านสเปรดชีตหรือเครื่องมือหลายตัวสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการแล้ว ปัญหานี้ก็จะยิ่งทวีคูณ
AI กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณที่นี่
วิธีที่ AI สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ:
- การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ: AI สามารถดึงข้อมูลการมีส่วนร่วม, การเข้าชม, และการเปลี่ยนแปลงจากหลายแพลตฟอร์ม (Google Analytics, LinkedIn, YouTube, เป็นต้น) มาไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- การจดจำรูปแบบ: AI สามารถระบุแนวโน้มประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป — ตัวอย่างเช่น ความยาวของเนื้อหาใดที่กระตุ้นให้เกิดการแปลงมากขึ้น หรือวันใดที่โพสต์แล้วได้การมีส่วนร่วมสูงกว่า
- การวิเคราะห์ความรู้สึกและเชิงคุณภาพ: โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำตอบจากแบบสำรวจ AI สามารถวัดความรู้สึกของผู้ชมและช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโทนเสียง ข้อความ หรือประเด็นที่เน้นได้
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์: AI สามารถคาดการณ์ว่าหัวข้อหรือประเภทเนื้อหาใดมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดในเดือนหน้าโดยอิงจากข้อมูลในอดีต ช่วยให้คุณสามารถวางแผนปฏิทินเนื้อหาได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
❗ ข้อควรระวัง: การติดตามประสิทธิภาพจะไม่ทำงานในลักษณะแยกส่วน ข้อมูลประสิทธิภาพควรเชื่อมโยงกับระบบนิเวศการตลาดที่ใหญ่กว่า:
- เชื่อมต่อข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาเข้ากับข้อมูล CRM เพื่อดูว่าโพสต์ใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
- เชื่อมโยงผลการดำเนินงานของแคมเปญกับการเติบโตของ SEO และการค้นหาแบรนด์
- รวมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและคุณภาพของลีดเพื่อทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการผสานรวมเพื่อติดตามผลลัพธ์, กำหนดเวลา, และการมีส่วนร่วมในที่เดียว
สลับระหว่างวิดเจ็ตต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม หรือกราฟเส้น เพื่อระบุจุดคอขวดและวัดความสำเร็จของแคมเปญ เพิ่มการ์ด AI เพื่อรายงานผลแบบไดนามิกและทันที!
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาในการแปลงรายงานให้เป็นสรุป
จุดเด่นของ ClickUp:การผสานการทำงานของ ClickUpนำประสิทธิภาพของเนื้อหาทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่ทำงานเดียว
- ซิงค์เครื่องมือวิเคราะห์: เชื่อมต่อ Google Analytics, HubSpot หรือ YouTube เพื่อดึงข้อมูลการมีส่วนร่วม การแปลง และข้อมูลการเข้าชมโดยอัตโนมัติเข้าสู่แดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
- เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับกระบวนการขาย: ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น Salesforce หรือ HubSpot เพื่อติดตามว่าเนื้อหาใดที่ช่วยสร้างโอกาสทางการขายและสร้างรายได้จริง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: เชื่อมต่อ Slack หรือ Teams เพื่อให้การแจ้งเตือนทำงานทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดสำคัญหรือเมื่อบรรลุเป้าหมาย
- เชื่อมต่อเครื่องมือ SEO และการเผยแพร่: ผสานการทำงานกับ WordPress, SEMrush หรือ Ahrefs เพื่อติดตามอันดับและเผยแพร่โดยตรงจากขั้นตอนการทำงานของคุณ
ก้าวไปอีกขั้นด้วย ClickUp's AI Agents ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยอัปเดต รายงาน และตอบคำถามโดยอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาสามารถโพสต์สรุปประจำวันหรือรายสัปดาห์ จัดการประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ หรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้ทันที—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ประโยชน์ของการใช้ AI สำหรับทีมคอนเทนต์
การฝัง AI เข้าไปในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของเนื้อหาช่วยให้คุณได้ในหลายวิธี. ตัวอย่างเช่น AI:
- ลดภาระทางความคิด ด้วยการเปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
- รักษาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ด้วยคำแนะนำจาก AI ที่ปรากฏตรงจุดทำงาน ลดการสลับบริบทและอุปสรรคในการทำงาน
- มาตรฐานผลลัพธ์ ด้วยเครื่องมือสร้างโครงร่าง, สรุปงาน, และแม่แบบที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
- เชื่อมโยงทีมข้ามแผนก ด้วยการให้กลยุทธ์เนื้อหา การเขียน และการออกแบบ สามารถมองเห็นข้อมูลอัปเดตและความสัมพันธ์ของโครงการแบบเรียลไทม์
- ปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์ ด้วยการแปลภาษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น, ทำให้ง่ายขึ้น, หรือปรับโครงสร้างเนื้อหาใหม่สำหรับผู้ชมและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- เสริมสร้างการกำกับดูแลเนื้อหา ด้วยระบบติดแท็กโดยใช้ AI, การกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อ และการสร้างรายการตรวจสอบในระดับที่กว้างขวาง
- เสริมพลังการบริการตนเอง; นักเขียน, บรรณาธิการ, และนักการตลาดสามารถขอความช่วยเหลือจาก AI ได้โดยไม่ต้องรอทีมอื่นหรือเครื่องมือ
นี่คือภาพรวมของกระบวนการผลิตเนื้อหาภายใน ClickUp
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
ข้อจำกัดของ AI ในการทำงานด้านเนื้อหา (และวิธีรับมือ)
แม้จะมีข้อดีมากมายในการใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาด แต่ก็ยังมีจุดบอดที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้ เช่น การขาดบริบทและความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา นี่คือจุดที่ AI มักจะล้มเหลวและวิธีที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
1. เนื้อหาที่เหมือนกันทั้งหมดซึ่งน่าเบื่อ
ด้วยประสิทธิภาพที่ AI มอบให้ ธุรกิจนับล้านสามารถส่งมอบเนื้อหาในระดับมหาศาลได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังถูกท่วมท้นด้วยเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันซึ่งขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ ผู้อ่านจึงเริ่มเพิกเฉยต่อบทความที่ไร้ชีวิตชีวา และแบรนด์ต่าง ๆ ก็เสี่ยงที่จะถูกกลืนหายไปในฉากหลัง
✅ วิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้คือการจับคู่ AI กับบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถใส่เรื่องราวของแบรนด์ มุมมองที่ไม่คาดคิด และข้อมูลเชิงลึกจากคนวงใน
ตามที่ IBM ระบุการออกแบบคำสั่งสามารถช่วยคุณได้ในขณะที่รักษาประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน. นี่คือเทคนิคบางประการ:
- การให้คำแนะนำแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (Zero-shot) และแบบใช้ตัวอย่างน้อย (Few-shot) เพื่อยกตัวอย่างที่ช่วยกำหนดโครงสร้างหรือโทนของ AI
- การกระตุ้นการคิดแบบลำดับขั้นตอน ซึ่งส่งเสริมการให้เหตุผลทีละขั้นตอนสำหรับผู้อธิบาย
- การกำหนดบทบาท, ซึ่งคุณมอบบุคลิกให้กับ AI เพื่อเพิ่มความลึกและมุมมอง
- การวนลูปการปรับปรุง ช่วยให้คุณสร้างผลงานต่อยอดจากผลลัพธ์ที่ได้ไปเรื่อย ๆ แทนที่จะยอมรับฉบับร่างแรก
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรี
2. จุดบอดทางบริบท
แม้ว่า AI จะประมวลผลภาษาด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง แต่ก็ยังประสบปัญหาในการเข้าใจนัยยะทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของโทนเสียง ผลกระทบทางกฎหมาย และข้อผิดพลาดในอดีตของแบรนด์ ความขาดแคลนในการรับรู้สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ความตลกที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง
✅ การกำกับดูแลด้านบรรณาธิการมีความสำคัญมากกว่าที่เคย การฝึกอบรม AI เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ คุณสามารถสร้างคลังคำสั่งที่ฝังอยู่ในบริบทสำคัญของแบรนด์ของคุณได้ แนวทางเหล่านี้สามารถระบุอย่างชัดเจนได้ เช่น คำแนะนำเฉพาะภูมิภาค บุคลิกภาพของผู้ชม และหัวข้อต้องห้าม
👀 คุณรู้หรือไม่? 60% ของนักเขียนและนักวิจารณ์กล่าวว่าผู้ช่วยAI 'พลาดบริบทที่เกี่ยวข้อง' ในกลุ่มผู้ที่รู้สึกว่า AI ส่งผลต่อคุณภาพ 44% โทษว่าเป็นเพราะขาดบริบท
3. ทรัพย์สินทางปัญญาและกับดักทางจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ทำการผสมผสานข้อมูลออนไลน์จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึก หากไม่มีการระบุแหล่งที่มาหรือความโปร่งใสของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน ธุรกิจอาจเสี่ยงต่อการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ให้เครดิตแก่ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ
✅ นี่คือวิธีที่คุณสามารถรับมือกับความท้าทายนี้:
- ให้ AI ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกและลิขสิทธิ์ระดับองค์กร ก่อนเผยแพร่เนื้อหาที่มีความยาวมาก, มีการวิจัยอย่างหนัก, หรือมีความมองเห็นสูง
- ตรวจสอบใบอนุญาต เมื่อใช้วัสดุภายนอกในคำสั่งและจำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตสิทธิ์แล้วเท่านั้น
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาด โปรดชมวิดีโอนี้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์เพื่อแรงบันดาลใจ
เขียน (และพิชิต) เนื้อหาด้วย ClickUp
ไม่ว่าทีมคอนเทนต์ของคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด การขยายไอเดีย การรักษาบรีฟให้ตรงประเด็น และการส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลาทุกสัปดาห์ ก็เป็นงานที่ยากลำบาก
ClickUp,พื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่รวมงาน, เอกสาร, การสนทนา, และข้อมูลเชิงลึกไว้ด้วยกันในที่เดียว มอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, AI ที่ผสานรวมในงานและเอกสาร, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนทีมเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพได้
คนที่ทุกคนในองค์กรอิจฉา 😀
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ยอมรับ AI และลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้