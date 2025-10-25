บล็อก ClickUp

ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไร? เครื่องมือ, กระบวนการทำงาน & ตัวอย่าง

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
สำหรับทีมการตลาดทุกที่ ปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวข้ามการทดลองไปแล้ว และกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมคอนเทนต์ คุณทราบดีว่า AI ในด้านการตลาดคอนเทนต์นั้นเป็นผู้เปลี่ยนเกม.

ด้วย AI งานที่ใช้เวลานาน เช่น การวิจัยหัวข้อ การสร้างโครงร่าง การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ และการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับทีม จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง การเล่าเรื่อง และการเป็นผู้นำทางความคิด รวมถึงงานอื่นๆ อีกมากมาย

หากคุณยังคงลังเลอยู่ว่าจะใช้ AI อย่างไรในทีมคอนเทนต์ของคุณ เราได้เขียนสิ่งนี้ไว้เพื่อคุณ

เราจะพูดถึงสิ่งที่ AI สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้เทียบกับจุดที่การกำกับดูแล/ทักษะของมนุษย์เข้ามามีบทบาทด้วย

บทบาทของ AI ในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาคืออะไร?

นักวางกลยุทธ์ของคุณส่งบรีฟที่คลุมเครือมาให้ นักเขียนจึงสร้างเนื้อหาโดยใช้โครงร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นั้น และบรรณาธิการก็ต้องเขียนใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้เนื้อหานั้นเหมาะสมกับหัวข้อที่ตั้งใจไว้ จากนั้นฝ่าย SEO ก็เพิ่มรายการคีย์เวิร์ดในนาทีสุดท้าย

คุณติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ดีพอ เพราะไม่มีใครชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาและหัวข้อที่กำลังพูดถึง

นี่คือวิธีที่AI ในด้านการตลาดเนื้อหาช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้:

  • นักกลยุทธ์ได้รับความชัดเจน: เครื่องมือ AI ช่วยเปลี่ยนหัวข้อที่คลุมเครือให้กลายเป็นโครงร่างที่ชัดเจน พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และมุมมองที่หลากหลายสำหรับการนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เจตนาหลัก ประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
  • นักเขียนไม่เผชิญกับภาวะหน้ากระดาษเปล่า: ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน นักเขียนมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้น AI สามารถช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด สร้างหัวข้อหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจที่หลากหลาย และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
  • บรรณาธิการมีข้อมูลเพิ่มเติมในการทำงาน: หากทีมของคุณกำลังสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์และ LLM สามารถให้ผลลัพธ์เบื้องต้นได้ AI ยังสามารถตรวจสอบไวยากรณ์และความสม่ำเสมอของน้ำเสียงได้อีกด้วย จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและยกระดับร่างเนื้อหาให้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
  • SEO ถูกฝังลึก: เครื่องมือ AIสร้างสรรค์สนับสนุนกระบวนการจัดการ SEOของคุณโดยการแนะนำคำหลักตามเจตนาของผู้ใช้, ลิงก์ภายใน, และช่องว่างของเนื้อหาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของคุณได้ ด้วย SEO แบบโปรแกรม คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ในปริมาณมาก
  • เสียงของแบรนด์ของคุณคงที่ สม่ำเสมอ: ทีมการตลาด, ทีมสร้างเนื้อหา, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และนักกลยุทธ์ SEO ทุกคนทำงานจากโทนเสียง, ตัวตนของแบรนด์, และกรอบสไตล์ที่ได้รับการชี้นำจาก AI เดียวกัน ข้อความสื่อสารมีความเป็นเอกภาพในทุกช่องทางและสินทรัพย์
  • การจัดการโครงการ ราบรื่นยิ่งขึ้น: เครื่องมือที่ใช้ AI สามารถติดตามกำหนดเวลา แจ้งเตือนปัญหาคอขวดและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตความคืบหน้าหรือการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

🚀 AI ในการปฏิบัติ:Lane Scott Jones, CMO ของ Zapier, สังเกตว่า:

ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับขั้นตอนก่อนการผลิต เราได้เพิ่มประสิทธิภาพจากเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาได้ 70 โพสต์ต่อเดือน เป็นเกือบ 30% โดยไม่ต้องให้เครื่องจักรเขียนบทความยาวแม้แต่ชิ้นเดียว

ดังนั้น พวกเขาใช้ AI ในเนื้อหาอย่างไร? สำหรับการวิจัย, โครงร่าง, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แต่ไม่ใช้เพื่อเขียนบทความยาว.

⚠️ ในประเด็นนี้ คุณต้องรู้ด้วยว่าไม่ควรใช้ AI ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งได้แก่:

  • การวิจัยและการค้นหาข้อเท็จจริง
  • ร่างฉบับเต็มของเนื้อหาแบบยาว
  • โพสต์โซเชียลมีเดียครั้งสุดท้าย
  • ผลงานศิลปะต้นฉบับหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์
  • ข้อมูลที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงลึกหรือความคิดเห็น

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย AI

ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไรในงานประจำวันของพวกเขา

ในอุดมคติ คุณต้องการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณในทีมคอนเทนต์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายถึงการขยายการใช้ประโยชน์จาก AI ให้เกินกว่ากระบวนการสร้างคอนเทนต์เพียงอย่างเดียว ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีการดำเนินการดังกล่าวให้คุณเห็น

เรียนรู้วิธีขยายกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp และ AI

1. การคิดค้นและวางแผนเนื้อหา

แม้ในยุคของวิดีโอ TikTok, YouTube และ ChatGPT ผู้คนก็ยังคงมีบล็อกหรือจดหมายข่าวโปรดที่พวกเขาชื่นชอบที่จะอ่าน หากคุณพูดบางสิ่งที่น่าสนใจ มีคุณค่า และ/หรือให้ความบันเทิง คุณจะสามารถโดดเด่นได้

สิ่งนี้เริ่มต้นที่ขั้นตอนการคิดค้นและวางแผน ก่อนที่จะเขียนคำแรกออกมา

วิธีที่ AI ช่วยในขั้นตอนการคิดค้นและวางแผน:

  • การสังเกตสัญญาณความต้องการ: AI วิเคราะห์แนวโน้มการค้นหา คำถามของผู้ชม และการสนทนาบนโซเชียลเพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในขณะนี้
  • เติมเต็มช่องว่าง: โดยการสแกนเนื้อหาของคู่แข่ง AI จะเน้นให้เห็นช่องว่างที่แบรนด์ของคุณสามารถสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ได้ แทนที่จะทำซ้ำสิ่งที่อยู่ในตลาดแล้ว
  • การคูณมุม: จากหัวข้อหลักเพียงหนึ่งเดียว AI สามารถสร้างแนวทางที่หลากหลาย—ทั้งที่ขับเคลื่อนด้วย SEO หรือเน้นเรื่องราวของลูกค้า เพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
  • การจัดลำดับความสำคัญของความคิด: แบบจำลอง AI สร้างสรรค์สามารถให้คะแนนหรือจัดกลุ่มหัวข้อตามความเกี่ยวข้อง, ความต้องการค้นหา, และศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน
  • เริ่มต้นปฏิทินเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: สร้างโครงร่างและกำหนดเวลาคร่าว ๆ ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนแม้แต่บรรทัดเดียว ช่วยลดเวลาในการเตรียมงาน

❗ ข้อควรระวัง: ระวังการให้ความสำคัญกับสัญญาณ SEO มากเกินไปโดยอิงจากคีย์เวิร์ดและปริมาณ และละเลยความเป็นต้นฉบับและการวางตำแหน่งแบรนด์ คุณจำเป็นต้องมีตัวกรองจากนักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาเพื่อค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สุด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainสำหรับการระดมความคิด และเปลี่ยนเป็นเอกสารสรุปที่มีโครงสร้างหรือภารกิจพร้อมใช้งานในปฏิทินได้ทันที

สมองสามารถสรุปงานวิจัย ขยายความในประเด็นที่หลากหลาย วิเคราะห์คู่แข่ง และช่วยร่างโครงร่างเบื้องต้นสำหรับแนวคิดเหล่านี้ได้อีกด้วย

ClickUp Brain: ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไร
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดียและเร่งกระบวนการวางแผนเนื้อหา

จุดเด่นของ ClickUp: บางครั้ง โมเดล AI เพียงหนึ่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ด้วยClickUp Brain MAX นอกเหนือจาก ClickUp Brain แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ระดับพรีเมียมจากภายนอกทั้งหมด เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว สร้างสรรค์เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ระดมความคิด หรือเขียนคำอธิบายเมตาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ!

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมทั้งหมด (LLMs) เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียวใน ClickUp
สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำได้จากภายใน ClickUp โดยใช้ Brain MAX

2. การสร้างและร่างโครงร่างโดยย่อ

ด้วยหัวข้อที่มีอยู่ คุณจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้สูงสุด?

คำแนะนำ: บทสรุปเนื้อหาที่เจ๋งสุดๆ

ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนภายในหรือภายนอก พวกเขาจำเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่วางแผนไว้ ปัญหาของผู้ชมที่ต้องแก้ไข ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ

เอกสารสรุปเนื้อหาสื่อสารข้อมูลทั้งหมดนี้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ. โดยการให้ทุกสิ่งที่นักเขียนต้องการเพื่อเริ่มต้นทำงาน เอกสารสรุปที่ดีช่วยให้นักเขียนหลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมาเพื่อถามคำถามและขอคำชี้แจง.

AI ช่วยในการสร้างบรีฟได้อย่างไร:

  • การวิเคราะห์ SERP และโครงร่าง: เครื่องมือ AI สามารถสแกนหน้าเว็บที่มีอันดับสูงและทำการวิจัยคำหลักเพื่อแนะนำโครงร่าง หัวข้อที่เป็นไปได้ คำถามที่ควรตอบ และตัวอย่างที่ควรรวมไว้ นอกจากนี้ยังอาจเน้นสิ่งที่คู่แข่งพลาดไป
  • การสร้างบุคลิกภาพและการทำแผนที่การเดินทาง: สามารถระบุได้ว่าคำค้นหาสะท้อนถึงบุคคลที่อยู่ในระยะใดของกระบวนการรับรู้ (กำลังศึกษาปัญหา) ระยะพิจารณา (กำลังเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหา) หรือระยะตัดสินใจ (พร้อมที่จะดำเนินการ)
  • การมาตรฐานเอกสารสรุปงานในระดับใหญ่: สำหรับทีมขนาดใหญ่ AI ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอโดยการรวมองค์ประกอบหลักเดียวกันในทุกเอกสารสรุปงาน เช่น กลุ่มเป้าหมาย, วัตถุประสงค์, คำค้นหา, ลิงก์, และคุณสมบัติที่ต้องการเน้น
  • ปรับรูปแบบ: จากหัวข้อเดียว AI สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ ได้ (เช่น บล็อกยาว, คาราโอเกะ LinkedIn, และอีเมล) ช่วยลดการซ้ำซ้อนของความพยายาม
  • องค์ประกอบเมตาที่รวมอยู่: AI สามารถเสนอชื่อเมตา คำอธิบาย และแม้กระทั่งข้อความแสดงแทนสำหรับเครื่องมือค้นหาในขณะที่ร่างบทสรุป

❗ ข้อควรระวัง: คุณยังคงต้องการนักการตลาดเนื้อหาเพื่อวิเคราะห์เจตนาที่อยู่เบื้องหลังแต่ละหัวข้อโดยอิงจากข้อมูลลูกค้า AI สามารถแนะนำคำหลักและมุมมองได้ แต่ไม่สามารถตัดสินได้อย่างน่าเชื่อถือว่าผู้ค้นหาต้องการรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว คู่มือเชิงลึก หรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Docsเพื่อสร้างและแชร์บรีฟเนื้อหาและเทมเพลตต่าง ๆ คุณสามารถสร้างร่างบรีฟได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ปรับแต่งโครงสร้างตามที่คุณต้องการ และทำงานร่วมกับนักเขียน บรรณาธิการ และทีมการตลาดทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ใช้งานเอกสารประเภทเดิมบ่อย ๆ หรือ? เพียงคลิกเดียวก็สามารถแปลงเป็นเทมเพลตได้ทันที!

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างแม่แบบเอกสารสรุปของคุณเองด้วย ClickUp Docs

👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจของ Ahrefs พบว่ากว่า87% ของนักการตลาดใช้AI เพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา บริษัทที่ใช้ AI เผยแพร่เนื้อหาเพิ่มขึ้น 42% ต่อเดือนเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำด้วยตนเอง

⭐ โบนัส:คำแนะนำการเขียนด้วย AI สำหรับนักการตลาดและนักเขียน

3. การเขียนและการร่วมสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์เร่งกระบวนการเขียนในส่วนที่ไม่ต้องการการตัดสินใจอย่างลึกซึ้งของคุณ

จุดแข็งของคุณในฐานะนักเขียนอยู่ที่การเข้าใจความละเอียดอ่อนและการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างกลมกลืน คุณรู้วิธีเปลี่ยนโทนเสียง รู้ว่าควรหยุดเว้นจังหวะเพื่อเน้นย้ำ และเลือกใช้การเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสม

คุณยังนำมุมมองเชิงกลยุทธ์มาด้วย โดยเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ AI นำเสนอ

ในทางกลับกัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความโดดเด่นในด้านความเร็วและการทำงานซ้ำ คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างข้อความหรือภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงงานอื่น ๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของ ClickUp: นี่คือประเภทของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่คุณสามารถเริ่มทดลองใช้ได้ เราสร้างภาพนี้โดยใช้ ClickUp Brain 🧠

ประเภทของเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
ประเภทของเนื้อหาที่สร้างโดย AI, อินโฟกราฟิกที่สร้างโดยใช้ ClickUp Brain

วิดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้ Brain ในการสร้างเนื้อหาของคุณ

วิธีที่ AI ช่วยในการเขียนและการสร้างสรรค์ร่วมกัน:

  • เอาชนะหน้ากระดาษว่างเปล่า: AI ช่วยให้คุณสร้างร่างแรกของบทนำ การเปลี่ยนผ่าน หรือย่อหน้าที่สนับสนุนได้ในไม่กี่วินาที
  • การเปลี่ยนแปลงสไตล์และน้ำเสียง: สามารถเขียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ตรงกับน้ำเสียงของแบรนด์คุณ — เป็นกันเอง, น่าเชื่อถือ, หรือเชิงเทคนิค
  • ขยายโครงร่าง: คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อขยายหัวข้อที่ระบุเป็นย่อหน้า เพิ่มตัวอย่าง หรือแนะนำคำถามที่พบบ่อย
  • การร่างข้ามรูปแบบ: เครื่องมือเขียน AI สามารถปรับใช้เนื้อหาจากบรีฟเดียวกันให้เป็นบล็อก อีเมล หรือโพสต์บน LinkedIn ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
  • การทดสอบรูปแบบ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของหัวข้อ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA), หรือสรุปเนื้อหาได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมตรวจสอบ

❗ ข้อควรระวัง: AI มีแนวโน้มที่จะสร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้ ข้อมูลทุกประเภท รวมถึงคำพูดหรือสถิติ ควรตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอื่นก่อนเสมอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ มอบหมายงานเขียนพร้อมแนบรายละเอียด ตั้งวันครบกำหนด และใช้ subtask สำหรับร่าง การแก้ไข และการอนุมัติ ด้วย AI ที่ฝังอยู่ใน Tasks คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็น สร้างหรือปรับปรุงข้อความ หรืออัปเดตสถานะได้โดยไม่ต้องออกจากงานนั้น

นักเขียน, บรรณาธิการ, และนักการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ในเส้นเรื่องเดียว—ทำให้ข้อเสนอแนะ, เวอร์ชัน, และการอนุมัติขั้นสุดท้ายถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางแทนที่จะกระจายอยู่ในเอกสารและอีเมลต่าง ๆ นอกจากนี้, ClickUp Brain ยังพร้อมให้บริการตอบคำถามอยู่เสมอ—คุณไม่ต้องค้นหาผ่านเส้นเรื่องความคิดเห็นที่ยาวเหยียดอีกต่อไป!

ทีมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของCartoon Networkประสานงานการดำเนินงานด้านเนื้อหาโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของทีม สร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ และประหยัดเวลา

เนื้อหาทางสังคมเคลื่อนจากขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ไปสู่การตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์และข้อความ จากนั้นก็พร้อมสำหรับการเผยแพร่ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้จัดการขออัปเดตอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ง่ายขึ้นเช่นกัน เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนใดของโครงการ

บทบาทของฉันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการวางแผน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUp มาก ฉันต้องมั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบและรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และฉันต้องการ ClickUp เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้

บทบาทของฉันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการวางแผน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUp มาก ฉันต้องมั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบและรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และฉันต้องการ ClickUp เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้

4. การแก้ไข

เมื่อผู้เขียนส่งร่างแล้ว ทีมเนื้อหาของคุณสามารถตรวจสอบร่างทุกฉบับผ่านระบบตรวจสอบไวยากรณ์และความชัดเจนอัตโนมัติ ก่อนที่บรรณาธิการจะตรวจสอบอย่างละเอียด

ด้วยเหตุนี้ บทบาทของบรรณาธิการจึงเปลี่ยนไป พวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือไวยากรณ์อีกต่อไป แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างความชัดเจนในโครงสร้างและน้ำเสียง การประเมินข้อโต้แย้ง และการตัดสินใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำและการนำเสนอ

วิธีที่ AI สนับสนุนกระบวนการแก้ไข:

  • การทำความสะอาดครั้งแรก: เครื่องมือ AI สามารถสแกนร่างของคุณเพื่อหาปัญหาทางไวยากรณ์, การซ้ำซ้อนของคำ, และคำที่ไม่จำเป็น
  • การปรับโทนและความชัดเจน: คุณสามารถรักษาเสียงของแบรนด์ให้คงที่ในนักเขียนและรูปแบบต่างๆ ได้โดยใช้ AI เพื่อเขียนใหม่ทันทีให้ฟังดูมั่นใจมากขึ้น เป็นกันเอง หรือเป็นทางการมากขึ้น
  • การปรับปรุงโครงสร้างและการไหล: AI สามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนผ่านที่กะทันหัน, ขาดบริบท, หรือจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอได้. มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อรวมผลงานจากผู้เขียนหลายคน
  • SEO และการปรับแต่งประสิทธิภาพ: ตั้งแต่การจัดวางคำค้นหาและคะแนนการอ่านไปจนถึงคำอธิบายเมตาและลิงก์ภายใน AI สามารถแนะนำการปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้เนื้อหาค้นหาได้ง่ายขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขเรียบง่ายขึ้น บรรณาธิการและสมาชิกทีมสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้โดยตรงภายในงานนั้น

บรรณาธิการสามารถเน้นคำ, ภาพ, หรือเฟรมที่ต้องการได้, ติดแท็กผู้เขียนหรือนักออกแบบเพื่อขอคำชี้แจง, และติดตามคำขอแก้ไขทุกครั้งได้แบบเรียลไทม์ เมื่อการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าได้รับการแก้ไขแล้วได้ รักษาทุกเวอร์ชันให้สะอาด, โปร่งใส, และสามารถติดตามได้

เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเนื้อหา ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpผสานกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการรายงานไว้ในแดชบอร์ดแบบภาพเดียว

จัดระเบียบและเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาจาก ClickUp
จัดระเบียบและเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาจาก ClickUp

เทมเพลตนี้มอบระบบที่มีโครงสร้างให้กับทีมเนื้อหาของคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดูแลทุกชิ้นงานเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ แนวคิด สาระสำคัญ ร่าง และการอนุมัติ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทุกคนตั้งแต่ผู้เขียน นักการตลาด ไปจนถึงบรรณาธิการ จะสามารถมองเห็นทุกสินทรัพย์เนื้อหาได้

หมายเหตุ: นี่คือแม่แบบที่เราใช้ที่ ClickUp เพื่อจัดการการดำเนินงานด้านเนื้อหาสำหรับบล็อกของเรา

นี่คือสิ่งที่ Sid Babla ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพที่ดีที่ Dartmouth College – ศูนย์สุขภาพนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUpสำหรับการสร้างเนื้อหา:

ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า ด้วยการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริบท (ผ่านส่วนคำอธิบายและความคิดเห็น) ทำให้มีการสลับบริบทน้อยลง ส่งผลให้ใช้เพียงระบบเดียว (ClickUp) แทนที่จะใช้หลายระบบ (GDrive, อีเมล และ Slack)

หากคุณเป็นนักเขียน สิ่งนี้จะกระทบใจคุณ...

ผ่านทางReddit

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรามีทางออก:ClickUp Brain MAX's Talk-to-Text.

บันทึกความคิดที่เกิดขึ้นเอง, บันทึกเสียง, หรือไอเดียเนื้อหาได้ตลอดเวลา และสมองจะเปลี่ยนเป็นข้อความที่มีโครงสร้างพร้อมสำหรับการแก้ไข, ขยาย, หรือร่วมมือกันในทันที. ไม่เสียไอเดียอีกต่อไปเพราะคุณไม่สามารถเขียนมันได้!

5. ปฏิทินเนื้อหาและการติดตามการผลิต

เมื่อเนื้อหาผ่านการแก้ไขแล้ว ความท้าทายจะเปลี่ยนจากการเขียนไปสู่การประสานงาน กำหนดเวลา ความพึ่งพาอาศัยกัน และแผนการจัดจำหน่ายสามารถพังทลายได้ง่ายหากไม่มีปฏิทินกลางที่ติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการทำงาน

วิธีที่ AI สนับสนุนการติดตามและการจัดตารางการผลิต:

  • การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI สามารถกำหนดวันครบกำหนดตามความสามารถในการทำงานและประวัติเวลาที่ผ่านมาได้ ทำให้ไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป
  • การแจ้งเตือนเชิงคาดการณ์: AI ตรวจจับเมื่อมีงานที่เสี่ยงต่อการล่าช้าและกระตุ้นผู้รับมอบหมายหรือผู้แก้ไขก่อนที่กำหนดเวลาจะหมดลง
  • แดชบอร์ดการมองเห็น: แดชบอร์ดที่สร้างโดย AI ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, หรือพร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • ข้อมูลเชิงลึกของปฏิทินเนื้อหา: เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อแนะนำเวลาเผยแพร่ที่ดีที่สุด, การผสมผสานเนื้อหา, หรือความถี่ของแพลตฟอร์ม

❗ ข้อควรระวัง: การเพิ่มทุกไมโครทาสก์ลงในปฏิทินการผลิตอาจทำให้รู้สึกหนักใจ ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญที่สุด (เช่น พร้อมสำหรับการตรวจสอบ, กำหนดเวลาไว้แล้ว, เผยแพร่แล้ว)

จุดเด่นของ ClickUp: การประสานงานง่ายขึ้นด้วยAI Fields ของ ClickUp ด้วย AI Fields คุณสามารถ:

  • สร้างสรุปงานที่กระชับได้ทันที
  • รับการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญโดยอัตโนมัติ
  • แปลเนื้อหาด้วยการคลิก
  • ระบุรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp เพื่อทำให้การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp เพื่อทำให้การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติอัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประหยัดเวลาในการอัปเดตตามปกติ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สร้างสรรค์ได้มากขึ้น และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการลง

รวมสิ่งเหล่านี้กับมุมมองบอร์ดหรือ มุมมองปฏิทิน และคุณจะไม่ต้องกังวลกับการติดตามงานด้วยตนเองอีกต่อไป

เพื่อให้การติดตามด้วย AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ร่วมกันที่ทีมสามารถประสานงานเกี่ยวกับไทม์ไลน์ งานที่ต้องทำ และลำดับความสำคัญในการเผยแพร่ได้

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่เน้นภาพเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้การจัดการตารางการเผยแพร่ของคุณง่ายขึ้นสำหรับทุกทีมและทุกแพลตฟอร์ม

สร้างปฏิทินบรรณาธิการหรือบล็อกด้วยกรอบมาตรฐานโดยใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
สร้างปฏิทินบรรณาธิการหรือบล็อกด้วยกรอบมาตรฐานโดยใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

คุณสามารถดูได้ว่าอะไรกำลังถ่ายทอดสด, เมื่อไหร่, และที่ไหน, ด้วยบัตรแบบลากและวางสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหา, ที่ถูกจัดหมวดหมู่ด้วยสีตามประเภทของเนื้อหาหรือแคมเปญ. คลิกที่บัตรปฏิทินใด ๆ เพื่อเข้าถึงรายละเอียดของงานอย่างเต็มรูปแบบ, รวมถึงช่องทางและหมวดหมู่ของเนื้อหา.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้า โดยใช้ClickUp Automations ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างเช่น:

  • ย้ายงานไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอนุมัติผลลัพธ์ที่ส่งมอบแล้ว
  • ติดแท็กผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อมสำหรับการตรวจสอบ'
  • ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่เผยแพร่
ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้การทำงานของทีมเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสิ่งที่พวกเขาเพิ่งจ่ายเงินไปมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันก็ตาม อีบุ๊กใหม่ เว็บบินาร์ หรือจดหมายข่าวที่เพิ่งออกใหม่จะรู้สึกมีคุณค่ามากกว่า (และได้รับการอ่านมากขึ้น) เมื่อเชื่อมโยงกับข้อเสนอใหม่ แคมเปญที่มีระยะเวลาจำกัด หรือช่วงเวลาของการตัดสินใจ

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนการตลาดฟรีใน Word และ ClickUp

6. การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่

เช่นเดียวกับทุกแผนก ทีมคอนเทนต์ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการทำงานให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ในทุกช่วงเวลา คุณกำลังสร้างคอนเทนต์เพื่อการเติบโต การตลาดผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการขาย และแม้แต่การสร้างแบรนด์นายจ้าง

แล้วคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ถึง 10 เท่าได้อย่างไรโดยไม่เสียสติ?

วิธีที่เร็วที่สุดคือการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ แทนที่จะพยายามคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด ให้ดึงคุณค่าเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น รายงานการวิจัยสามารถนำมาใช้ใหม่เป็นซีรีส์บล็อก 5 ตอน, อีบุ๊ก, ซีรีส์พอดแคสต์, หรือเช็กลิสต์หลายรายการ

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการใช้งานด้วยตนเองเป็นกิจกรรมที่สิ้นเปลืองทั้งเวลาและพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ระบบอัตโนมัติ

วิธีที่ AI ช่วยในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการใช้งาน:

  • การแปลงรูปแบบอัตโนมัติ: AI เชิงสร้างสรรค์สามารถแปลงบล็อกให้เป็นคาร์ูเซลใน LinkedIn, สรุปอีเมล หรือบทสคริปต์วิดีโอแบบสั้นด้วยการเขียนใหม่ตามคำแนะนำ
  • การปรับโทนและกลุ่มเป้าหมาย: เครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือช่องทางที่แตกต่างกันได้ — แบบมืออาชีพสำหรับ LinkedIn, แบบสนทนาสำหรับ Instagram, แบบกระชับสำหรับ X
  • การสกัดไฮไลท์: สามารถสร้างคำพูดหรือประเด็นสำคัญเพื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้นที่เชื่อมโยงกลับไปยังเนื้อหาต้นฉบับของคุณ
  • การจัดกลุ่มหัวข้อ: AI สามารถวิเคราะห์คลังข้อมูลที่คุณเผยแพร่ ตรวจจับหัวข้อที่ซ้ำซ้อน และแนะนำชุดหรือซีรีส์เพื่อขยายเรื่องราว
  • การนำเนื้อหา SEO มาใช้ใหม่: ปรับปรุงโพสต์เก่าโดยให้ AI ระบุคำสำคัญที่ขาดหายไป ข้อมูลใหม่ หรือโอกาสในการเชื่อมโยงภายใน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อ AI ช่วยคุณปรับรูปแบบบล็อกให้เป็นคาร์ูเซล, คำบรรยาย, หรือวิดีโอสั้น ๆ แล้ว คุณสามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปใส่ในเทมเพลตปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที

เทมเพลตเหล่านี้มีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแพลตฟอร์ม ประเภทโพสต์ คำบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ และสถานะการอนุมัติ ทีมงานของคุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

7. การติดตามประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เนื้อหา

ตามที่นักการตลาดเนื้อหาทุกคนทราบดี การทำให้เนื้อหาและแคมเปญเผยแพร่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น คุณยังต้องติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็นด้วย

ด้วยช่องทางที่หลากหลายและตัวชี้วัดนับสิบ การติดตามประสิทธิภาพจึงมักกลายเป็นปัญหาข้อมูลล้นเกิน ยิ่งหากคุณทำผ่านสเปรดชีตหรือเครื่องมือหลายตัวสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการแล้ว ปัญหานี้ก็จะยิ่งทวีคูณ

AI กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณที่นี่

วิธีที่ AI สนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ:

  • การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ: AI สามารถดึงข้อมูลการมีส่วนร่วม, การเข้าชม, และการเปลี่ยนแปลงจากหลายแพลตฟอร์ม (Google Analytics, LinkedIn, YouTube, เป็นต้น) มาไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • การจดจำรูปแบบ: AI สามารถระบุแนวโน้มประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป — ตัวอย่างเช่น ความยาวของเนื้อหาใดที่กระตุ้นให้เกิดการแปลงมากขึ้น หรือวันใดที่โพสต์แล้วได้การมีส่วนร่วมสูงกว่า
  • การวิเคราะห์ความรู้สึกและเชิงคุณภาพ: โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำตอบจากแบบสำรวจ AI สามารถวัดความรู้สึกของผู้ชมและช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโทนเสียง ข้อความ หรือประเด็นที่เน้นได้
  • ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์: AI สามารถคาดการณ์ว่าหัวข้อหรือประเภทเนื้อหาใดมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดในเดือนหน้าโดยอิงจากข้อมูลในอดีต ช่วยให้คุณสามารถวางแผนปฏิทินเนื้อหาได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น

❗ ข้อควรระวัง: การติดตามประสิทธิภาพจะไม่ทำงานในลักษณะแยกส่วน ข้อมูลประสิทธิภาพควรเชื่อมโยงกับระบบนิเวศการตลาดที่ใหญ่กว่า:

  • เชื่อมต่อข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาเข้ากับข้อมูล CRM เพื่อดูว่าโพสต์ใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
  • เชื่อมโยงผลการดำเนินงานของแคมเปญกับการเติบโตของ SEO และการค้นหาแบรนด์
  • รวมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและคุณภาพของลีดเพื่อทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการผสานรวมเพื่อติดตามผลลัพธ์, กำหนดเวลา, และการมีส่วนร่วมในที่เดียว

สลับระหว่างวิดเจ็ตต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม หรือกราฟเส้น เพื่อระบุจุดคอขวดและวัดความสำเร็จของแคมเปญ เพิ่มการ์ด AI เพื่อรายงานผลแบบไดนามิกและทันที!

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาในการแปลงรายงานให้เป็นสรุป

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดเนื้อหาในแดชบอร์ดของ ClickUp

จุดเด่นของ ClickUp:การผสานการทำงานของ ClickUpนำประสิทธิภาพของเนื้อหาทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่ทำงานเดียว

  • ซิงค์เครื่องมือวิเคราะห์: เชื่อมต่อ Google Analytics, HubSpot หรือ YouTube เพื่อดึงข้อมูลการมีส่วนร่วม การแปลง และข้อมูลการเข้าชมโดยอัตโนมัติเข้าสู่แดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
  • เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับกระบวนการขาย: ผสานการทำงานกับระบบ CRM เช่น Salesforce หรือ HubSpot เพื่อติดตามว่าเนื้อหาใดที่ช่วยสร้างโอกาสทางการขายและสร้างรายได้จริง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: เชื่อมต่อ Slack หรือ Teams เพื่อให้การแจ้งเตือนทำงานทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดสำคัญหรือเมื่อบรรลุเป้าหมาย
  • เชื่อมต่อเครื่องมือ SEO และการเผยแพร่: ผสานการทำงานกับ WordPress, SEMrush หรือ Ahrefs เพื่อติดตามอันดับและเผยแพร่โดยตรงจากขั้นตอนการทำงานของคุณ

ก้าวไปอีกขั้นด้วย ClickUp's AI Agents ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยอัปเดต รายงาน และตอบคำถามโดยอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาสามารถโพสต์สรุปประจำวันหรือรายสัปดาห์ จัดการประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ หรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้ทันที—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

ประโยชน์ของการใช้ AI สำหรับทีมคอนเทนต์

การฝัง AI เข้าไปในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของเนื้อหาช่วยให้คุณได้ในหลายวิธี. ตัวอย่างเช่น AI:

  • ลดภาระทางความคิด ด้วยการเปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
  • รักษาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ด้วยคำแนะนำจาก AI ที่ปรากฏตรงจุดทำงาน ลดการสลับบริบทและอุปสรรคในการทำงาน
  • มาตรฐานผลลัพธ์ ด้วยเครื่องมือสร้างโครงร่าง, สรุปงาน, และแม่แบบที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
  • เชื่อมโยงทีมข้ามแผนก ด้วยการให้กลยุทธ์เนื้อหา การเขียน และการออกแบบ สามารถมองเห็นข้อมูลอัปเดตและความสัมพันธ์ของโครงการแบบเรียลไทม์
  • ปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์ ด้วยการแปลภาษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น, ทำให้ง่ายขึ้น, หรือปรับโครงสร้างเนื้อหาใหม่สำหรับผู้ชมและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
  • เสริมสร้างการกำกับดูแลเนื้อหา ด้วยระบบติดแท็กโดยใช้ AI, การกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อ และการสร้างรายการตรวจสอบในระดับที่กว้างขวาง
  • เสริมพลังการบริการตนเอง; นักเขียน, บรรณาธิการ, และนักการตลาดสามารถขอความช่วยเหลือจาก AI ได้โดยไม่ต้องรอทีมอื่นหรือเครื่องมือ

นี่คือภาพรวมของกระบวนการผลิตเนื้อหาภายใน ClickUp

📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!

ข้อจำกัดของ AI ในการทำงานด้านเนื้อหา (และวิธีรับมือ)

แม้จะมีข้อดีมากมายในการใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาด แต่ก็ยังมีจุดบอดที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้ เช่น การขาดบริบทและความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา นี่คือจุดที่ AI มักจะล้มเหลวและวิธีที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

1. เนื้อหาที่เหมือนกันทั้งหมดซึ่งน่าเบื่อ

ด้วยประสิทธิภาพที่ AI มอบให้ ธุรกิจนับล้านสามารถส่งมอบเนื้อหาในระดับมหาศาลได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังถูกท่วมท้นด้วยเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันซึ่งขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ ผู้อ่านจึงเริ่มเพิกเฉยต่อบทความที่ไร้ชีวิตชีวา และแบรนด์ต่าง ๆ ก็เสี่ยงที่จะถูกกลืนหายไปในฉากหลัง

✅ วิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้คือการจับคู่ AI กับบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถใส่เรื่องราวของแบรนด์ มุมมองที่ไม่คาดคิด และข้อมูลเชิงลึกจากคนวงใน

ตามที่ IBM ระบุการออกแบบคำสั่งสามารถช่วยคุณได้ในขณะที่รักษาประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน. นี่คือเทคนิคบางประการ:

  • การให้คำแนะนำแบบไม่ใช้ตัวอย่าง (Zero-shot) และแบบใช้ตัวอย่างน้อย (Few-shot) เพื่อยกตัวอย่างที่ช่วยกำหนดโครงสร้างหรือโทนของ AI
  • การกระตุ้นการคิดแบบลำดับขั้นตอน ซึ่งส่งเสริมการให้เหตุผลทีละขั้นตอนสำหรับผู้อธิบาย
  • การกำหนดบทบาท, ซึ่งคุณมอบบุคลิกให้กับ AI เพื่อเพิ่มความลึกและมุมมอง
  • การวนลูปการปรับปรุง ช่วยให้คุณสร้างผลงานต่อยอดจากผลลัพธ์ที่ได้ไปเรื่อย ๆ แทนที่จะยอมรับฉบับร่างแรก

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรี

2. จุดบอดทางบริบท

แม้ว่า AI จะประมวลผลภาษาด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง แต่ก็ยังประสบปัญหาในการเข้าใจนัยยะทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของโทนเสียง ผลกระทบทางกฎหมาย และข้อผิดพลาดในอดีตของแบรนด์ ความขาดแคลนในการรับรู้สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ความตลกที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง

✅ การกำกับดูแลด้านบรรณาธิการมีความสำคัญมากกว่าที่เคย การฝึกอบรม AI เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ คุณสามารถสร้างคลังคำสั่งที่ฝังอยู่ในบริบทสำคัญของแบรนด์ของคุณได้ แนวทางเหล่านี้สามารถระบุอย่างชัดเจนได้ เช่น คำแนะนำเฉพาะภูมิภาค บุคลิกภาพของผู้ชม และหัวข้อต้องห้าม

👀 คุณรู้หรือไม่? 60% ของนักเขียนและนักวิจารณ์กล่าวว่าผู้ช่วยAI 'พลาดบริบทที่เกี่ยวข้อง' ในกลุ่มผู้ที่รู้สึกว่า AI ส่งผลต่อคุณภาพ 44% โทษว่าเป็นเพราะขาดบริบท

⭐ โบนัส: ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

3. ทรัพย์สินทางปัญญาและกับดักทางจริยธรรม

ปัญญาประดิษฐ์ทำการผสมผสานข้อมูลออนไลน์จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึก หากไม่มีการระบุแหล่งที่มาหรือความโปร่งใสของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน ธุรกิจอาจเสี่ยงต่อการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ให้เครดิตแก่ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ

✅ นี่คือวิธีที่คุณสามารถรับมือกับความท้าทายนี้:

  • ให้ AI ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกและลิขสิทธิ์ระดับองค์กร ก่อนเผยแพร่เนื้อหาที่มีความยาวมาก, มีการวิจัยอย่างหนัก, หรือมีความมองเห็นสูง
  • ตรวจสอบใบอนุญาต เมื่อใช้วัสดุภายนอกในคำสั่งและจำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตสิทธิ์แล้วเท่านั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาด โปรดชมวิดีโอนี้

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแนวทางการสร้างแบรนด์เพื่อแรงบันดาลใจ

เขียน (และพิชิต) เนื้อหาด้วย ClickUp

ไม่ว่าทีมคอนเทนต์ของคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด การขยายไอเดีย การรักษาบรีฟให้ตรงประเด็น และการส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลาทุกสัปดาห์ ก็เป็นงานที่ยากลำบาก

ClickUp,พื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่รวมงาน, เอกสาร, การสนทนา, และข้อมูลเชิงลึกไว้ด้วยกันในที่เดียว มอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, AI ที่ผสานรวมในงานและเอกสาร, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนทีมเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพได้

คนที่ทุกคนในองค์กรอิจฉา 😀

แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ยอมรับ AI และลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้