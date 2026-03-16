Focalboard vs. ClickUp: เครื่องมือใดที่เหมาะกับทีมของคุณ?

การเลือกใช้ Focalboard หรือ ClickUp นั้นเปรียบเสมือนการตัดสินใจว่าคุณชอบการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์มากแค่ไหน หากทีมของคุณมีทรัพยากรด้านไอทีเพียงพอที่จะรับมือกับภาระงานในการโฮสต์ระบบเอง Focalboard คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
แต่ถ้าคุณต้องการใช้พลังงานนั้นไปกับการทำงานจริง ๆClickUpคือทางเลือกที่พร้อมใช้งานได้ทันที
คู่มือนี้สำรวจ Focalboard กับ ClickUp โดยพิจารณาว่าแต่ละแพลตฟอร์มจัดการความสามารถด้าน AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
Focalboard vs. ClickUp เปรียบเทียบแบบสรุป
|คุณสมบัติ / หมวดหมู่
|คลิกอัพ
|กระดานโฟกัส
|แนวทางหลัก
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ผสานงาน เอกสาร และการแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|เครื่องมือบอร์ดคัมบังแบบโอเพนซอร์สที่เน้นการติดตามงานและโครงการ
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain สำหรับการเขียน, สรุป, สร้างงาน, และค้นหาความรู้; ClickUp Super Agents และ Certified Agents สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบ
|ไม่มีฟีเจอร์ AI ในตัว ต้องพึ่งการเชื่อมต่อผ่าน Mattermost สำหรับส่วนเสริม AI
|รูปแบบการโฮสต์
|ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ที่โฮสต์บนคลาวด์พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร
|การติดตั้งแบบโฮสต์เองหรือแบบผสานรวมกับ Mattermost
|ขนาดทีม
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมทุกขนาด: บุคคล, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมเทคนิคขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คุ้นเคยกับการโฮสต์ด้วยตนเอง
|การบำรุงรักษา
|จัดการทั้งหมดโดย ClickUp (การอัปเดต, ความปลอดภัย, และการสำรองข้อมูล)
|จัดการโดยฝ่ายไอทีภายในของคุณ (การอัปเดตแพตช์เซิร์ฟเวอร์, เวลาทำงานต่อเนื่อง, และการจัดการฐานข้อมูล)
|ราคา
|แผนที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมทุกขนาด
|โอเพนซอร์ส (ใบอนุญาต MIT)
ภาพรวมของ ClickUp
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่แรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ ทำได้อย่างไร? แทนที่จะต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับเอกสาร การแชท และการตั้งเป้าหมาย คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการทุกขั้นตอนของการวางแผนและดำเนินโครงการในที่เดียว
การรวมข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมสามารถเขียนเอกสารและสื่อสารในมุมมองเดียวกันกับที่ติดตามงานของพวกเขา ดังนั้นบริบทของโครงการของคุณจึงอยู่ในที่เดียวกับการดำเนินการ
และอะไรที่ทำให้มันทรงพลังมากกว่าแพลตฟอร์มการจัดการงานร่วมกันใด ๆ? นั่นคือContextual AIที่รวบรวมข้อมูลจากงานของคุณ เอกสาร การแชท และโครงการต่าง ๆ มาให้คุณคำตอบที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ClickUp Brain: ฝังผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อช่วยในการเขียน สรุปการประชุม สร้างงาน และค้นหาคำตอบทันทีจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
- มุมมองหลายแบบสำหรับการจัดการโครงการ: สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, แผนกางเขน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์,และปริมาณงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการคิดและทำงานของทีมคุณ
- ClickUp Docs: สร้างและทำงานร่วมกันในเอกสารที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ ซึ่งช่วยขจัดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
- ClickUp Automations: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ, วันที่ครบกำหนด, หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การเชื่อมต่อ ClickUp: เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายพันรายการ รวมถึง Slack, GitHub, Google Drive และ Figma เพื่อให้งานทั้งหมดของคุณสอดคล้องกัน
- เส้นทางการเรียนรู้: ความลึกซึ้งของฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมที่ต้องการเพียงการติดตามงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น
- ต้องพึ่งพาคลาวด์: แพลตฟอร์มนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบออฟไลน์ทั้งหมดหรือในสภาพแวดล้อมที่แยกจากเครือข่าย
- ความซับซ้อนในการปรับแต่ง: พื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูงอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณอย่างสมบูรณ์
📮ClickUp Insight: วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแท็บที่มากเกินไปคืออะไร? 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการ AI ที่สามารถจดจำทุกอย่างและนำกลับมาใช้ได้ตามต้องการ ความต้องการในการถ่ายโอนภาระทางความคิดในการทำงานของเราเห็นได้ชัดเจนที่นี่: ลองนึกภาพว่าสามารถไว้วางใจระบบให้เก็บความรู้ไว้ได้ เพื่อที่สมองของเราจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเอง ✨ClickUp Brain มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืนไอเดียได้จากทุกที่ในเวิร์กสเปซหรือแอปที่เชื่อมต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ มันคือสมองที่สองและกระดานสะท้อนความคิดของคุณ!
📮ClickUp Insight: วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการกับแท็บที่มากเกินไปคืออะไร? 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการ AI ที่สามารถจดจำทุกอย่างและนำกลับมาใช้ได้ตามต้องการ ความต้องการในการถ่ายโอนภาระทางความคิดในการทำงานของเราเห็นได้ชัดเจนที่นี่: ลองนึกภาพว่าสามารถไว้วางใจระบบให้เก็บความรู้ไว้ได้ เพื่อที่สมองของเราจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเอง ✨ClickUp Brain มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืนไอเดียได้จากทุกที่ในเวิร์กสเปซหรือแอปที่เชื่อมต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ มันคือสมองที่สองและกระดานสะท้อนความคิดของคุณ!
ภาพรวมของบอร์ดโฟคัล
Focalboard มอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบา พร้อมด้วยกระดาน Kanban, ตาราง และมุมมองแกลเลอรี เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลเหนือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตาม คำว่า 'ฟรี' อาจทำให้เข้าใจผิดได้
แม้ว่าตัวซอฟต์แวร์จะเป็นโอเพนซอร์ส แต่ต้นทุนสูงสุดของคุณอยู่ที่หนี้ทางเทคนิคจากการโฮสต์ด้วยตนเอง เนื่องจากคุณกำลังใช้งาน Focalboard บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองผ่าน Docker หรือการติดตั้งในเครื่อง ทีมของคุณจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ การอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย และการสำรองข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ทรัพยากรทางเทคนิคของคุณหมดไป
จุดดึงดูดหลักของมันคือสำหรับนักพัฒนาและทีมที่ต้องการควบคุมข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานของตนอย่างสมบูรณ์ แต่การควบคุมนี้มาพร้อมกับภาระงานที่มากขึ้น เนื่องจากโครงการแบบสแตนด์อโลนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นหลัก ทำให้การอัปเดตอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งมากกว่าประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัว
ข้อดี:
- โอเพนซอร์ส: ได้รับอนุญาตภายใต้ MIT ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข และขยายโค้ดเบสได้ตามต้องการ
- การปรับใช้แบบโฮสต์เอง: คุณสามารถรันมันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองโดยใช้ Docker หรือวิธีอื่น ๆ โดยเก็บข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
- การผสานรวมกับ Mattermost: สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Mattermost ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารนี้อยู่แล้ว
- มุมมองหลากหลาย: มีบอร์ดคัมบัง, มุมมองแบบตาราง, และรูปแบบแกลเลอรีเพื่อตอบสนองความต้องการในการแสดงผลงานที่แตกต่างกัน
- น้ำหนักเบาและเน้นการใช้งาน: ชุดคุณสมบัติที่เรียบง่ายช่วยให้ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเรียบง่ายและลดภาระการทำงานของระบบ
ข้อเสีย:
- ไม่มี AI ในตัว: ไม่มีคุณสมบัติ AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำงานอัตโนมัติ, การช่วยเหลือการเขียน, หรือการจัดการงานอย่างชาญฉลาด
- การผสานการทำงานที่จำกัด: มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยมากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ และส่วนใหญ่ต้องมีการพัฒนาแบบกำหนดเอง
- ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษา: การโฮสต์ด้วยตนเองหมายความว่าทีมของคุณต้องรับผิดชอบในการอัปเดตทั้งหมด, การสำรองข้อมูล, การแก้ไขความปลอดภัย, และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
- ความไม่แน่นอนในการพัฒนา: หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Mattermost และการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ โครงการ Focalboard แบบสแตนด์อโลนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องน้อยลง
เปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง ClickUp กับ Focalboard
เพื่อทำความเข้าใจว่าแพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีความโดดเด่นอย่างไร และแพลตฟอร์มใดที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ ให้คุณให้ความสนใจกับการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างใกล้ชิด เราจะประเมินว่าเครื่องมือแต่ละตัวสามารถจัดการกับความต้องการหลักในการบริหารโครงการที่ทีมของคุณเผชิญทุกวันได้อย่างไร
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
หากทีมของคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับงานที่ซ้ำซากและไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การอัปเดตสถานะและงานย่อยที่เกิดขึ้นซ้ำๆ คุณกำลังสูญเสียเวลาไปกับงานธุรการที่ไม่จำเป็น
และค่าใช้จ่ายในการทำให้ทีมของคุณเสียสมาธิจากงานที่มีผลกระทบสูงและเชิงกลยุทธ์ที่พวกเขาคาดหวังไว้ล่ะ? บริษัทที่มีพนักงานเพียง 100คนสูญเสียเงินประมาณ 420,000 ดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน!
แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งนี้?
เราพบว่า 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและลึกซึ้ง
ClickUp Brain
ClickUp จัดการสิ่งนี้ผ่านClickUp Brain ซึ่งเป็นชั้น AI ที่ฝังอยู่ในตัวที่ครอบคลุมงาน เอกสาร และการแชทของคุณเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แทนที่จะร่างแผนโครงการหรือสรุปความคิดเห็นที่ยาวๆ ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติได้ทันที
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการดำเนินการต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp AI:
- รวมศูนย์ความรู้ด้วย Brain MAX: ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียมเพื่อค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปภายนอกที่เชื่อมต่อด้วย ClickUp เพื่อรับคำตอบที่ตรงตามบริบทได้ทันที
- ค้นหาข้ามระบบเทคโนโลยีของคุณ: ค้นหาไฟล์, หัวข้อสนทนา, และการสนทนาที่ซ่อนอยู่ในเครื่องมือภายนอกเช่น Slack, Google Drive, และ Gmailได้จากระบบค้นหา AI สำหรับองค์กรเพียงระบบเดียว
- การสร้างงาน AI: สร้างงานย่อยจากชื่องานที่เรียบง่าย หรือสร้างรายการดำเนินการจากข้อความที่ไฮไลต์ในความคิดเห็น/ข้อความแชท หรือในเอกสาร ClickUp
- ถอดความการประชุมด้วย ผู้จดบันทึก AI: สร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และสรุปโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- การเรียกคืนความรู้ด้วย AI: ถามคำถามได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยการพิมพ์ @brain และรับคำตอบที่เข้าใจบริบทตามงานและเอกสารใน ClickUp ของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสลับระหว่างโมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT และ Claude โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณจับคู่เครื่องมือการให้เหตุผลที่เหมาะสมกับงานได้ เช่น ใช้ Claude สำหรับการเขียนที่มีความละเอียดอ่อน หรือใช้ GPT สำหรับตรรกะที่ซับซ้อน โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิก AI แยกต่างหาก
ClickUp Super Agents
และเมื่อคุณต้องการที่จะทำให้ไม่เพียงแค่ขั้นตอนเดียวเป็นอัตโนมัติ แต่ทั้งกระบวนการทำงานของคุณ ลองใช้ClickUp Super Agents
แทนที่จะกระตุ้นการกระทำของ AI เพียงครั้งเดียว ซูเปอร์เอเจนต์จะประสานงานหลายขั้นตอนภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คิดถึงพวกเขาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานและสามารถทำได้มากกว่ามนุษย์ เมื่อตั้งค่าแล้ว พวกเขาสามารถเฝ้าระวังทริกเกอร์เฉพาะ (เช่น การประชุมสิ้นสุด การส่งแบบฟอร์ม หรือการเปลี่ยนสถานะงาน) และดำเนินการชุดถัดไปทันที
📌 ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพ ผู้จัดการโครงการซูเปอร์เอเจนต์ ที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มสรุปโครงการใหม่ในเอกสาร ตัวแทนจะอ่านและสร้างแผนโครงการ
มันสร้างงานใน ClickUp, งานย่อย และกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมอบหมายงานให้กับนักออกแบบ นักเขียน และนักพัฒนาตามบทบาท นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงงานกับเอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อการทำงานดำเนินไป ตัวแทนจะติดตามการอัปเดตงาน หากมีงานใดล่าช้า ระบบจะแจ้งเตือนความล่าช้าและแจ้งให้เจ้าของงานทราบโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังโพสต์สรุปความคืบหน้าประจำสัปดาห์ในช่องทางโครงการโดยอัตโนมัติ
สุดท้าย เมื่อโครงการเสร็จสิ้น จะรวบรวมรายงานฉบับสุดท้าย
🌟 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: บริษัทอย่างBell Direct ได้ใช้ Super Agentsในการคัดกรองอีเมลมากกว่า 800 ฉบับต่อวัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 20%!
🔎 คุณทราบหรือไม่? 40% ของแอปพลิเคชันองค์กร จะมีตัวแทน AI เฉพาะงานในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ตามหลังเพื่อนร่วมงานของคุณ
ระบบอัตโนมัติตามกฎ
นอกเหนือจากความช่วยเหลือจาก AI แล้ว คุณยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานตามกฎเกณฑ์ได้ด้วยClickUp Automations ระบบการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำเมื่อเงื่อนไขเฉพาะถูกบรรลุ เช่น เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง วันครบกำหนดมาถึง หรือมีการเพิ่มผู้รับผิดชอบใหม่ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นในเบื้องหลัง ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนและควรทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติ? เลือกสูตรจากคลังเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบใน ClickUp หรือสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติกับ ClickUp Brain!
Focalboard, ในทางกลับกัน, ไม่มีคุณสมบัติ AI ใด ๆ หรือระบบอัตโนมัติในตัว. เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เบาและเปิดกว้าง, คุณจะต้องทำทุกการจัดการงานของคุณ (ตั้งแต่การอัปเดตสถานะไปจนถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำ) ด้วยตนเอง.
⚠️คุณสามารถลองสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน Focalboard ผ่านทาง API ได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่มีระบบอัจฉริยะสำเร็จรูปเพื่อช่วยลดภาระงานของทีมคุณ
🏆 บทสรุป: ClickUp มอบความได้เปรียบที่ชัดเจนให้กับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัว Focalboard เหมาะสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบแมนนวลหรือมีทรัพยากรเพียงพอในการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
มุมมองการจัดการงานและโครงการ
มุมมองแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนนั้นไม่ได้ผลสำหรับทุกคน วิศวกรของคุณอาจชอบรายการที่เรียบง่าย ในขณะที่ผู้จัดการโครงการของคุณอาจต้องการแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนไทม์ไลน์ สิ่งนี้บังคับให้ทุกคนต้องหาวิธีแก้ไขที่น่าหงุดหงิดด้วยสเปรดชีตและเครื่องมืออื่นๆ
มุมมองของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเดียวกันในหลายรูปแบบโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างโครงการของคุณใหม่ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองการจัดการทรัพยากรในระดับสูงหรือรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายเพื่อให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะของคุณ
คุณสามารถเลือกได้ระหว่างมุมมองต่าง ๆ มากกว่า 15 แบบ. นี่คือความเข้าใจเกี่ยวกับบางมุมมอง:
- มุมมองรายการ ClickUp: จัดระเบียบงานด้วยการจัดเรียงและการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เห็นสถานะงานของคุณได้อย่างชัดเจนในพริบตา
- มุมมองบอร์ด ClickUp: จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณผ่านอินเทอร์เฟซ Kanban แบบคลาสสิกเพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านสถานะที่กำหนดเอง
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและจัดการการพึ่งพาเพื่อระบุเส้นทางวิกฤตและหลีกเลี่ยงคอขวด
- มุมมองปฏิทิน ClickUp: ประสานงานกำหนดเส้นตายและจัดตารางงานบนสะพานภาพที่ซิงค์กับวาระการประชุมของทีมคุณ
- มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp: สร้างแผนงานที่มองเห็นได้เพื่ออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของทีมและการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
- มุมมองตาราง ClickUp: สร้างฐานข้อมูลที่รวดเร็วทันใจเพื่อจัดการงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, หรือข้อมูลลูกค้าด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- มุมมองแผนผังความคิด ClickUp: วาดภาพความคิดบนผืนผ้าใบแบบภาพ และเปลี่ยนโครงร่างเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรง
ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกและแชร์การตั้งค่าที่กำหนดเองกับทีมของคุณได้ มันทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกรองเหมือนกันโดยไม่ต้องตั้งค่าจากศูนย์ใหม่ ทุกมุมมองมีตัวเลือกการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มที่ละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกในรายละเอียดของโครงการเฉพาะได้
ฟิลด์ที่กำหนดเองรองรับความยืดหยุ่นนี้ ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรงในมุมมองใดก็ได้ที่คุณเลือก
งานใน ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการแบ่งโครงการใหญ่และซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ งานย่อยและรายการตรวจสอบงานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามรายละเอียดที่เล็กที่สุดได้ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบขั้นตอนที่แน่นอนของทุกงานที่ต้องส่งมอบ: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว...และทุกขั้นตอนระหว่างนั้น
สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วระบบติดตามเวลาแบบบูรณาการและมุมมอง Gantt แบบลากและวางช่วยให้คุณวางแผนการพึ่งพาของงานและปรับเส้นเวลาได้ทันที ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้หลายแผนก บริบทจะยังคงเป็นเอกภาพและเข้าถึงได้
เมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองที่กว้างขวางของ ClickUp, Focalboard มุ่งเน้นไปที่มุมมองหลักสี่แบบ: Kanban, ตาราง, ปฏิทิน, และแกลเลอรี. ตามที่คุณอาจคาดหวัง, มุมมองเหล่านี้เหมาะกับการติดตามโครงการที่ตรงไปตรงมามากกว่าการจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อน.
กระดานคัมบังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานหลัก โดยมีการ์ดที่ประกอบด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น
🏆 บทสรุป: ClickUp มอบความลึกทางสถาปัตยกรรมที่จำเป็นสำหรับโครงการที่มีหลายแผนกซึ่งต้องการมุมมองที่แตกต่างกันบนข้อมูลเดียวกัน Focalboard เหมาะกับทีมเทคนิคขนาดเล็กที่ต้องการบอร์ดที่เบาและโอเพนซอร์ส และไม่ต้องการชั้นความซับซ้อนขั้นสูงเช่นแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการภาระงาน
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
เมื่อการสนทนาเกี่ยวกับโครงการกระจัดกระจายอยู่ใน Slack, กระทู้อีเมล และความคิดเห็นในภารกิจต่างๆ การตัดสินใจย่อมสูญหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานทั่วไปสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันถึง1,200 ครั้งต่อวัน—เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการปรับความสนใจใหม่การขยายตัวของการทำงานในลักษณะนี้ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันหรือให้สมาชิกใหม่เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยการรวมการทำงานร่วมกันของทีมคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งการสื่อสารจะเชื่อมโยงกับงานจริงอยู่เสมอ ด้วย:
- ClickUp Chat: สนทนาแบบเรียลไทม์ในข้อความโดยตรงหรือช่องทางเฉพาะที่เชื่อมโยงกับโครงการและงานของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบด้วยการตอบกลับแบบมีลำดับ, แนบไฟล์, และ@mentionsเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะ
- ClickUp Docs: สร้างและแก้ไขแผนงานโครงการ, บันทึกการประชุม, และวิกิแบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขร่วมกัน ทำให้ทุกคนทำงานจากเวอร์ชันล่าสุด
- ClickUp Whiteboards: เชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการดำเนินการด้วยพื้นที่การทำงานร่วมกันแบบภาพที่คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ClickUp Clips: บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อให้ข้อเสนอแนะ อธิบายกระบวนการที่ซับซ้อน หรือแชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องประชุมสด
Focalboard, เมื่อเปรียบเทียบกัน, ให้บริการการร่วมมือในระดับงานพื้นฐาน ผ่านความคิดเห็นบนบัตรและไฟล์แนบ. อย่างไรก็ตาม, มันไม่มีเครื่องมือที่ติดตั้งไว้สำหรับการสื่อสารทีมที่กว้างขวาง, การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์, หรือการคิดสร้างสรรค์แบบภาพ.
เพื่อให้ได้ระดับการเชื่อมต่อที่เท่ากัน Focalboard ต้องพึ่งพาการผสานรวมกับ Mattermost หรือเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมักมีความเสี่ยงที่จะนำปัญหาการแยกส่วนที่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดออกไปกลับมาอีกครั้ง
🏆 บทสรุป: ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการหยุดการสลับแอปไปมาและรักษาการสนทนาและการดำเนินงานไว้ในมุมมองเดียว Focalboard เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้ดีสำหรับการอัปเดตงานในระดับพื้นฐาน แต่คุณจำเป็นต้องจัดการกับเทคโนโลยีแยกต่างหากสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับทีมที่มีความหมาย
การผสานรวมและความสามารถในการขยาย
เมื่อเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณได้ ทีมงานของคุณก็จะติดอยู่ในวงจรของการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การคัดลอกข้อมูลระหว่าง GitHub, Figma หรือ Salesforce อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการควบคุมเวอร์ชันและการพลาดการอัปเดต
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การป้อนข้อมูลด้วยมือและงานธุรการต่างๆ ทำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินเฉลี่ย 28,500 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า 'กระบวนการทำงานแบบแมนนวล' ไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ช้าเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องโหว่ที่สูญเสียผลกำไรอย่างมหาศาลอีกด้วย
การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยขจัดความยุ่งยากนี้โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมหลักสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ใช้งานได้ง่ายกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถซิงค์ความคืบหน้าในการพัฒนาจาก GitHub, แทรกต้นแบบ Figma แบบโต้ตอบ หรือเปลี่ยนโอกาสใน Salesforce ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อัตโนมัติ
ผลลัพธ์คือ? ข้อมูลไหลเวียนผ่านแอปของคุณได้โดยไม่ต้องให้ใครมาเชื่อมต่อช่องว่างด้วยตัวเอง และหากคุณต้องการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบท่อส่งข้อมูล (data sync pipelines) นักพัฒนาของคุณสามารถใช้ClickUp API ได้ตลอดเวลา
Focalboard มีระบบนิเวศน์การผสานรวมที่เล็กกว่ามาก โดยมุ่งเน้นหลักไปที่การเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Mattermost เป็นหลัก ด้วยลักษณะที่เป็นโอเพ่นซอร์สและ API สาธารณะ ทำให้ทีมพัฒนาสามารถสร้างการเชื่อมต่อใด ๆ ที่ต้องการได้ในทางเทคนิค แต่การทำเช่นนั้นต้องใช้ทรัพยากรภายในจำนวนมากและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
🏆 บทสรุป: ClickUp เหมาะสมกว่าสำหรับทีมที่พึ่งพาชุดแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและต้องการให้ข้อมูลไหลเวียนโดยอัตโนมัติทันที Focalboard มอบความสามารถในการขยายตัวในระดับสูงสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการสร้างและดูแลระบบบูรณาการส่วนตัวของตนเอง
การปรับใช้และการเป็นเจ้าของข้อมูล
ในหลายองค์กร การทำงานร่วมกันและความปลอดภัยมักดึงไปในทิศทางตรงกันข้าม ทีมต้องการเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ อัปเดตเร็วขึ้น และการประสานงานแบบเรียลไทม์ ทีมความปลอดภัยมักถามคำถามที่แตกต่างออกไป: สิ่งนี้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่แยกจากเครือข่ายได้หรือไม่? ข้อมูลอยู่ที่ไหน?
ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่การนำเครื่องมือใหม่มาใช้ แต่คือการค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในยุคใหม่เป็นไปได้โดยไม่กระทบต่ออธิปไตยของข้อมูล
ClickUp ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงจากการโฮสต์เอง. มันมอบความปลอดภัยระดับองค์กรโดยไม่ต้องมีภาระในการดูแลเซิร์ฟเวอร์. แพลตฟอร์มนี้ โฮสต์บน Amazon Web Services (AWS) และเป็นไปตามมาตรฐาน SOC 2. ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสแบบ end-to-end.
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้พื้นที่ทำงาน SaaS ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด คุณสามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบในการอัปเดตแพตช์ ประสิทธิภาพ และความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐานให้กับทีมความปลอดภัยเฉพาะทางได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ไม่สามารถต่อรองเรื่องการโฮสต์เองได้ Focalboard มอบความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบโฮสต์เองโดยใช้ Docker หรือวิธีอื่น ๆ ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้อย่างเต็มที่ นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านที่ตั้งข้อมูลอย่างเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนนี้คือการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความรับผิดชอบภายใน; ทีมของคุณกลายเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวสำหรับการอัปเดตความปลอดภัยทุกครั้ง, การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล, และการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐาน.
🏆 คำตัดสิน: นี่คือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดระหว่างเครื่องมือทั้งสอง เลือก ClickUp หากคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติ เลือก Focalboard หากความสำคัญสูงสุดของคุณคือความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และคุณมีทรัพยากรทางเทคนิคในการจัดการสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
คุณควรเลือกใช้ Focalboard หรือ ClickUp ดี?
การเลือกผิดอาจหมายถึงกระบวนการย้ายข้อมูลที่เจ็บปวดในอีกหกเดือนข้างหน้า ดังนั้นมาทำให้มันง่ายกันดีกว่า เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและความสามารถทางเทคนิคของทีมคุณทั้งหมด
นี่คือรายการสั้น ๆ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจ:
เลือก Focalboard หาก:
- ทีมของคุณใช้ชีวิตและหายใจอยู่กับซอฟต์แวร์โครงการโอเพนซอร์ส และต้องการความสามารถในการตรวจสอบหรือแก้ไขโค้ดเบส
- คุณมีข้อกำหนดด้านอธิปไตยของข้อมูลที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้ต้องใช้โซลูชันที่โฮสต์เอง
- คุณมีทรัพยากรทางเทคนิคในการจัดการการติดตั้ง การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และการผสานระบบตามความต้องการ
- กระบวนการทำงานของคุณมีศูนย์กลางอยู่ที่กระดานคัมบังโอเพนซอร์สที่เรียบง่าย และคุณไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- คุณกำลังใช้ Mattermost อยู่แล้วและต้องการเครื่องมือสำหรับโครงการที่สามารถผสานการทำงานได้โดยตรง
เลือก ClickUp หาก:
- คุณต้องการชั้นข้อมูลอัจฉริยะแบบบูรณาการเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การเขียนแผนโครงการไปจนถึงการเปิดเผยงานที่ถูกขัดขวาง
- คุณต้องการรวมเครื่องมือ เอกสาร การแชทแบบเรียลไทม์ และการจัดการโครงการที่ซับซ้อนไว้ในแท็บเดียว
- คุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรมากกว่าภาระในการโฮสต์ด้วยตนเอง
- คุณต้องการให้เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณสามารถเชื่อมต่อได้กับแอปพลิเคชันธุรกิจที่พบบ่อยได้ทันที
- เป้าหมายหลักของคุณคือการลดการกระจายของบริบทและหยุดการสลับระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน
การตัดสินใจนี้มาจากการแลกเปลี่ยนพื้นฐาน: คุณให้ความสำคัญกับการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์และความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเหนือสิ่งอื่นใดหรือไม่? หรือคุณต้องการพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสื่อสารในทีม?
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Mattermost ได้เข้าซื้อกิจการ Focalboard และผสานรวมฟังก์ชันการทำงานของ Focalboard เข้ากับแพลตฟอร์ม Mattermost โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "Mattermost Boards" โครงการ Focalboard แบบสแตนด์อโลนเดิมยังคงเปิดให้ใช้งานในรูปแบบโอเพ่นซอร์ส แต่การพัฒนาหลักได้ย้ายไปอยู่ที่ประสบการณ์การใช้งานแบบบูรณาการใน Mattermost เป็นส่วนใหญ่
ClickUp มีโหมดออฟไลน์แบบจำกัดในแอปมือถือและเดสก์ท็อป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูงานและสร้างงานใหม่ได้ ซึ่งจะซิงค์เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่ออฟไลน์อย่างสมบูรณ์หรือมีการแยกเครือข่าย (air-gapped) การใช้โซลูชันที่โฮสต์เอง เช่น Focalboard จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
นอกจาก Focalboard แล้ว เครื่องมือ Kanban โอเพนซอร์สยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ Kanboard, Wekan และ Taiga แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะรองรับการโฮสต์เองและฟังก์ชันบอร์ดพื้นฐาน แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่นำเสนอแนวทางเวิร์กสเปซแบบครบวงจรหรือความสามารถด้าน AI ขั้นสูงที่พบใน ClickUp
Focalboard เหมาะสำหรับทีมเทคนิคขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความคุ้นเคยกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตนเองมากที่สุด ระบบนี้ไม่มีคุณสมบัติระดับองค์กรที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการ เช่น การอนุญาตผู้ใช้ขั้นสูง, บันทึกการตรวจสอบ, ระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO), และการสนับสนุนเฉพาะทาง