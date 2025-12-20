วิธีสร้างปฏิทินเนื้อหาใน ClickUp (คู่มือทีละขั้นตอน)

คุณเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด สเปรดชีตใหม่ที่มีรหัสสีและวันที่เรียงกันอย่างเรียบร้อย บางทีอาจมีแท็บสำหรับไอเดียด้วย
ข้ามไปไม่กี่สัปดาห์ และทันใดนั้นคุณก็มีเธรดแคมเปญห้าเธรด เอกสารแยกสองฉบับ และเวอร์ชัน 'สุดท้าย-สุดท้าย-สุดท้าย' ของทวีต
หากสิ่งนี้รู้สึกคุ้นเคยเกินไป อาจถึงเวลาที่ต้องรีเซ็ตแล้ว ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการสร้างปฏิทินเนื้อหาในClickUpที่ยืดหยุ่นและง่ายต่อการดูแลรักษา 🧰
ทำไมต้องใช้ ClickUp สำหรับปฏิทินเนื้อหาของคุณ?
ClickUp สำหรับทีมการตลาดคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
หากคุณเป็นนักการตลาดเนื้อหา ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางเนื้อหา:
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มสถานะขั้นตอน ประเภทเนื้อหา แท็ก SEO และกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับกระบวนการของคุณ
- ลากเนื้อหาไปยังมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และยังสามารถบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีอยู่ได้อีกด้วย
- แท็กเพื่อนร่วมทีม, แสดงความคิดเห็น, และแนบไฟล์ได้ทันทีที่ทำงาน, เพื่อไม่ให้สิ่งใดสูญหายในแอปแชทหรืออีเมล
- สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและเผยแพร่ตารางเวลา เหมาะสำหรับการรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การย้ายเนื้อหาเพื่อการตรวจสอบและการตั้งการเตือนสำหรับการเผยแพร่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ติดแท็กเนื้อหาที่เป็นอมตะหรือมีประสิทธิภาพสูงซึ่งพร้อมสำหรับการรีมิกซ์ วิธีนี้ช่วยได้เมื่อคุณมีข้อจำกัดด้านเวลาแต่ยังต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
วิธีสร้างปฏิทินเนื้อหาใน ClickUp
หากคุณกำลังจัดการโพสต์ทางสังคม, เนื้อหาบล็อก, หรือแคมเปญเต็มรูปแบบ, คู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณวางแผน, มอบหมาย, และติดตามทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียวผ่านซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหา. ⚒️
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนโพสต์หรือกำหนดเส้นตาย มาสร้างพื้นฐานให้ถูกต้องกันก่อน การตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่มั่นคงใน ClickUp จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายต่อการขยาย โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของคุณเติบโตขึ้นในหลายแพลตฟอร์ม
สมมติว่าคุณอยู่ในทีมการตลาดของ BrightWave Solutions ทีมของคุณดูแลเนื้อหาสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, จดหมายข่าวทางอีเมล, และวิดีโอ นั่นคือส่วนที่ต้องจัดการมากมาย ดังนั้นการรักษาความเป็นระเบียบจึงเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือวิธีการสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมที่สุด:
- สร้างโฟลเดอร์ 'เนื้อหา': ไปที่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและเปิดพื้นที่การตลาด (หรือสร้างใหม่หากยังไม่มี) ที่นี่ ให้เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ 'เนื้อหา'
- แยกสิ่งต่าง ๆ ตามช่องทาง: ภายในโฟลเดอร์เนื้อหาใหม่ของคุณ ให้สร้าง รายการ แยกต่างหากสำหรับแต่ละกระแสเนื้อหา: บล็อก โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าวทางอีเมล วิดีโอ
- บล็อก
- สื่อสังคมออนไลน์
- จดหมายข่าวทางอีเมล
- วิดีโอ
แต่ละรายการคือโปรเจ็กต์ย่อยที่คุณสามารถติดตามงาน, กำหนดเวลา, และประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนั้น ๆ ได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดกลุ่มเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่แค่ตามช่องทาง เช่น รวบรวมเนื้อหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ไว้ในโฟลเดอร์หนึ่ง ส่วนแคมเปญผลิตภัณฑ์ไว้ในอีกโฟลเดอร์หนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้ติดตามได้ง่ายขึ้นและรายงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: สร้างฟิลด์งานที่กำหนดเองสำหรับการติดตามเนื้อหา
เมื่อคุณได้จัดเตรียมพื้นที่ทำงานและสร้างรายการสำหรับแต่ละช่องทางเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำให้งานของคุณฉลาดยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องพึ่งพาความคิดเห็นและการอัปเดตที่กระจัดกระจายคุณสามารถใช้ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ภายในงานของ ClickUpเพื่อเก็บรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวอย่างชัดเจน
ขณะนี้ ทีมงาน BrightWave Solutions กำลังทำงานครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ Instagram reels ไปจนถึงบล็อกแบบยาว. แต่ละประเภทของเนื้อหาล้วนมีความต้องการของตัวเอง แต่คุณยังคงต้องการวิธีที่มีความสม่ำเสมอในการติดตามข้อมูลสำคัญ โดยไม่ทำให้ภารกิจของคุณกลายเป็นกิจกรรมการเลื่อนหน้าจอที่ยุ่งเหยิง.
เข้าไปในแต่ละรายการ (เช่น บล็อก, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น) และเริ่มเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองตามที่คุณต้องการ. ฟิลด์ที่มีประโยชน์บางตัวได้แก่:
- ประเภทเนื้อหา: บทความ, วิดีโอ, คาราโอเกะ, รีล, อินโฟกราฟิก, หรือสิ่งที่คุณกำลังสร้าง
- เจ้าของ: สมาชิกทีมที่รับผิดชอบงานนี้
- สถานะ: ติดตามขั้นตอน: ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, เผยแพร่แล้ว
- วันที่เผยแพร่: วันที่เนื้อหาถูกกำหนดให้เผยแพร่
- แพลตฟอร์ม: เผยแพร่ที่ไหน (เช่น Instagram, LinkedIn, บล็อกของบริษัท)
- คีย์เวิร์ด SEO: เพิ่มคีย์เวิร์ดหลักที่คุณต้องการมุ่งเน้น
นอกจากนี้แท็กใน ClickUpยังเหมาะสำหรับการจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบเนื้อหาในปฏิทินของคุณโดยไม่ซับซ้อนเกินไป ตัวอย่างเช่น แท็กอย่าง Blog, Instagram หรือ Video จะช่วยให้คุณจัดกลุ่มเนื้อหาตามแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถแท็กธีมของเนื้อหา เช่น AI, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญไตรมาสที่ 3 ของคุณได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้สองชั้นแยกกัน: แผนจริงและลานจอดรถ อย่าใส่ไอเดียที่ยังไม่เสร็จลงในปฏิทินโดยตรง ควรมีรายการแยกต่างหากสำหรับความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง และสิ่งต่างๆ ที่อาจน่าสนใจในอนาคต โปรโมตเฉพาะสิ่งที่ได้รับการยืนยันหรืออนุมัติแล้วเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มและจัดระเบียบงานเนื้อหา
ถึงเวลาที่จะนำไอเดียคอนเทนต์เหล่านั้นเข้าสู่ระบบและเริ่มสร้างกระบวนการที่ทีมของคุณสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้
มาดูตัวอย่างของ BrightWave Solutions กันต่อเลย นี่คือวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายในเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย:
- เพิ่มไอเดียเนื้อหาแต่ละรายการเป็นงานใน ClickUp ในรายการที่เกี่ยวข้อง บทความบล็อกใหม่เกี่ยวกับ'การจับกระแสในAI'? สร้างงานสำหรับมันใน รายการบล็อก ตั้งชื่อให้ชัดเจน และอย่าลืมกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
- มอบหมายเจ้าของ เช่น นักเขียน นักออกแบบ หรือ นักกลยุทธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่น่ากลัวของ 'ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้?'
- แยกย่อยด้วยงานย่อย เพื่อสะท้อนกระบวนการจริงของทีมคุณ
- แนบรายละเอียดเนื้อหาของคุณ หรือเชื่อมต่อเอกสาร ClickUpของคุณกับงานนี้
ตัวอย่างเช่น งานสำหรับ 'บล็อกเปิดตัวผลิตภัณฑ์เดือนกรกฎาคม' สามารถมอบหมายให้กับนักเขียนเนื้อหาได้ คุณสามารถเพิ่มงานย่อยสำหรับการเขียน การออกแบบ การตรวจสอบ และการเผยแพร่ และใส่ลิงก์สรุปเนื้อหาในคำอธิบายเพื่อให้ทุกคนมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ
เมื่อภารกิจเนื้อหาและกระบวนการทำงานของคุณพร้อมแล้ว ให้เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าของคุณด้วยClickUp Brain ต่างจากแชทบอท AI ทั่วไปเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียนี้เข้าใจโครงการงาน เอกสาร และแม้แต่โครงสร้างทีมของคุณ
สมมติว่าทีมที่ BrightWave กำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณมีแคมเปญที่กำลังจะมาถึงซึ่งประกอบด้วยบล็อก, อินสตาแกรมทีเซอร์, และจดหมายข่าวทางอีเมล
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยคุณรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน:
- เร่งการสร้างเนื้อหา: คุณสามารถขอให้มันร่างสรุปสั้น ๆ สำหรับบล็อกโพสต์ผลิตภัณฑ์ของคุณตามข้อมูลสรุปที่แนบมากับงาน
- จัดระเบียบ กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ: ใช้ AI Knowledge Manager เพื่อค้นหาทุกงาน งานย่อย และเอกสารที่ติดแท็กด้วย 'การเปิดตัวผลิตภัณฑ์' หรือ 'ฟีเจอร์ AI' อย่างรวดเร็ว
- สร้างการอัปเดตทีม: ขอให้ AI สร้างการอัปเดตประจำสัปดาห์เกี่ยวกับสถานะของงานส่งมอบเนื้อหาทั้งหมดที่ติดแท็กสำหรับแคมเปญเดือนกรกฎาคม
⚡ อัปเกรดเวิร์กโฟลว์: ให้ซูเปอร์เอเจนต์ดูแลปฏิทินของคุณให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ
เมื่อเครื่องจักรสร้างเนื้อหาของคุณเติบโตขึ้น การรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันจะยากกว่าการสร้างเนื้อหาเองเสียอีกClickUp Super Agentsจะจัดการงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆ โดยตรวจสอบการอัปเดตงาน ค้นหาอุปสรรค แจ้งเตือนกำหนดเวลาที่ใกล้จะหมด และกระตุ้นขั้นตอนถัดไปทั่วทั้งแคมเปญของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหวหรือกำลังจัดการโพสต์โซเชียลประจำสัปดาห์ Super Agents จะช่วยให้ปฏิทินของคุณมีความสม่ำเสมอและทีมของคุณไม่ติดขัดโดยไม่ต้องเพิ่มการตรวจสอบด้วยตนเองหรือการแจ้งเตือนใน Slack พวกเขาทำหน้าที่เหมือนผู้ประสานงานที่พร้อมเสมอที่ทีมของคุณต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างบรีฟเนื้อหาของคุณโดยตรงใน ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาและเก็บทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลาง จากนั้นใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโครงร่าง ดึงประเด็นสำคัญจากบันทึกการประชุม หรือแม้แต่ร่างเนื้อหาบางส่วนได้โดยตรงในเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4: มองเห็นปฏิทินของคุณด้วยมุมมอง ClickUp
ตอนนี้คุณได้เพิ่มงานเนื้อหาของคุณและจัดระเบียบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะเห็นทุกอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวClickup Viewsช่วยให้คุณมองเห็นปฏิทินเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับทีมของคุณ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpคือที่ที่ทุกอย่างอยู่ในไทม์ไลน์ คุณจะเห็นเนื้อหาทั้งหมดของคุณที่ถูกกำหนดเวลาไว้ในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน พร้อมการแบ่งสีที่ชัดเจนและอ่านง่าย
สมมติว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เดือนกรกฎาคมกำหนดให้เริ่มในวันที่ 10 มันจะปรากฏบนปฏิทินตรงตำแหน่งที่ควรจะเป็นพอดี
หากการเปิดตัวถูกเลื่อนออกไปหนึ่งสัปดาห์? ไม่มีปัญหา แค่ลากงานไปยังวันที่ใหม่ได้เลย หาก BrightWave มีกำหนดการโพสต์ทีเซอร์ Instagram ในวันที่ 8 และมีแผนส่งอีเมลในวันที่ 11 พวกเขาสามารถเห็นความทับซ้อนและปรับช่องว่างได้ทันที
หากคุณต้องการคอลัมน์แบบ Kanban ให้เปลี่ยนไปใช้มุมมองกระดานของ ClickUp เมื่องานดำเนินไป คุณสามารถลากงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย
ทีมคอนเทนต์จะวาง บล็อกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ลงในคอลัมน์ ไอเดีย เมื่อมีการนำเสนอ จากนั้นย้ายไปยัง ร่าง เมื่อมอบหมายให้แอนเดรียแล้ว ย้ายไปยัง ตรวจสอบ เมื่อพร้อมรับข้อเสนอแนะ และสุดท้ายย้ายไปยัง เผยแพร่ ในวันเปิดตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้มุมมองรายการ (List View) ของ ClickUpเพื่อกรองและจัดเรียงเนื้อหาตามเจ้าของ วันที่เผยแพร่ หรือแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ให้เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) ใน ClickUpเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ แสดงความสัมพันธ์ของงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางงาน การบริหารทรัพยากร และการมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดบนไทม์ไลน์เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5: ใช้เทมเพลตและงานที่ทำซ้ำเพื่อประหยัดเวลา
นี่คือจุดที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น:แม่แบบ ClickUpและงานประจำของ ClickUp
สมมติว่า BrightWave มีการแชร์โพสต์ 'เคล็ดลับ Instagram ประจำสัปดาห์' ทุกวันจันทร์ แทนที่จะสร้างงานใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง ทีมงานสามารถตั้งค่าเป็นงานประจำได้เลยครั้งเดียว ระบบจะแจ้งเตือนในปฏิทินโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์ พร้อมให้กำหนดผู้รับผิดชอบ เขียนเนื้อหา และเผยแพร่—ไม่ต้องคลิกเพิ่ม ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมโพสต์
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpมอบวิธีการจัดการและติดตามเนื้อหาของคุณอย่างเป็นระบบและชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ในมุมมองเดียว ปฏิทินมุมมองจะรวบรวมเนื้อหาที่คุณได้กำหนดไว้ทั้งหมดไว้ในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและมีการจัดสีอย่างชัดเจน
แต่ละบัตรในเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาแทนงานหนึ่งอย่างเช่น โพสต์บล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, หรือวิดีโอ และแสดงข้อมูลสำคัญ รวมถึงช่องทางเนื้อหา, หมวดหมู่, และวันที่เผยแพร่
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบวางแผนสื่อฟรีที่ดีที่สุดสำหรับเริ่มต้นใช้งานวันนี้
🎥 คุณจะได้เรียนรู้ว่า ClickUp ซิงค์ปฏิทินระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างไร ช่วยให้คุณสลับระหว่างชั้นปฏิทินต่างๆ ได้ และกลายเป็นศูนย์ควบคุมเดียวสำหรับการจัดการตารางเวลาส่วนตัว ทีม และแคมเปญ
⚙️ โบนัส: ใช้ เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUpสำหรับการวางแผนบล็อกและอีเมลและเทมเพลตโซเชียลมีเดียเช่นเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียแบบทันสมัยของ ClickUpเพื่อจัดการโพสต์บน Instagram, X และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับในการจัดการปฏิทินเนื้อหาที่ปรับขนาดได้ใน ClickUp
เมื่อการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณเติบโตขึ้น สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้ แต่ด้วย ClickUp มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น นี่คือวิธีจัดการปฏิทินเนื้อหาที่ตามทันทีมและความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ 💁
- สร้างแดชบอร์ด: ติดตามทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ในแต่ละสัปดาห์ไปจนถึงจุดที่งานติดขัด สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองที่ดึงข้อมูลการ์ดสำหรับสถานะงาน กำหนดเวลา และแม้กระทั่งการจัดการแคมเปญการตลาด
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม: ผสานเครื่องมืออย่าง Figma และ Google Drive เข้ากับ ClickUp ได้โดยตรง นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับแท็บไปมาอีกต่อไป และทำงานได้มากขึ้นในที่เดียว
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาและงานอื่นๆที่ต้องทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติเช่น การมอบหมายผู้ตรวจสอบ การย้ายงานไปยังสถานะถัดไป หรือการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อถึงตาของพวกเขา
- ทำให้ทุกอย่างที่คุณทำซ้ำเป็นมาตรฐาน: บันทึกโพสต์โซเชียลประจำสัปดาห์และจดหมายข่าวประจำเดือนของคุณเป็นแม่แบบแผนการตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำที่ไม่จำเป็น
- ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ: ใช้ความคิดเห็นในภารกิจ การกล่าวถึง และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะจะไม่สูญหาย และการอนุมัติจะรวดเร็วขึ้น
- ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: เพิ่มความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ PDF ที่แนบมากับงาน คุณสามารถมอบหมายข้อเสนอแนะ แก้ไขความคิดเห็น และเก็บรักษาการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสอบไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Proofing
ฟังจากSid Babla, ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพที่ดี ที่ Dartmouth College – ศูนย์สุขภาพนักเรียน:
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ที่เป็นผู้ออกแบบหลักได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ปฏิทินเนื้อหาของคุณสามารถปรับขนาดได้คือClickup Calendar
นี่คือศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การโพสต์ตามกำหนดการไปจนถึงการประชุมและเส้นตายต่างๆ สมมติว่าคุณกำลังจัดการเนื้อหาสำหรับสตาร์ทอัพ FinTech ที่มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว และคุณกำลังจัดการกับเส้นตายของบล็อก การเปิดตัวแคมเปญ และการซิงค์ข้อมูลประจำข้ามทีมในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ต้องการเลื่อนกำหนดการจดหมายข่าววันพฤหัสบดีหรือไม่? เพียงแค่ลากและวางมัน. ต้องการดูเพียงกำหนดเวลาส่งเนื้อหาวิดีโอของคุณในเดือนนี้หรือไม่? กรองตามฟิลด์ที่กำหนดเอง. คุณสามารถซิงค์กับ Google Calendar หรือ Outlook ได้ด้วยซ้ำ ทำให้ทีมบรรณาธิการของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน.
และด้วยการจัดตารางเวลาด้วย AI, ClickUp Calendar สามารถบล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ, จัดตารางงานใหม่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยน, และแม้กระทั่งสร้างสรุปการประชุมที่กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการเขียนเนื้อหาชั้นนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ให้ ClickUp จัดการการวางแผนและการเผยแพร่
และนี่คือทั้งหมด! คู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ทรงพลังและเป็นระเบียบใน ClickUp ตั้งแต่การวางแผนโพสต์บล็อกไปจนถึงการติดตามตารางโซเชียลของคุณ ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว อัปเดตแบบเรียลไทม์ และปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ
คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนด, ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดเนื้อหาที่ละเอียด, หรือใช้ภารกิจที่เกิดซ้ำเพื่อลดการทำซ้ำจากโพสต์โซเชียลประจำสัปดาห์ของคุณ และด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain ที่ช่วยสร้างบรีฟและอัปเดตอัตโนมัติ และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อข้ามการตั้งค่า คุณไม่เพียงแค่จัดระเบียบ แต่ยังก้าวไปข้างหน้าอีกด้วยสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ปฏิทินเนื้อหาใน ClickUp คือระบบการวางแผนที่มีโครงสร้าง โดยใช้การจัดการงาน รายการ มุมมอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเวลา จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์เนื้อหา จากนั้นสร้างรายการสำหรับแต่ละช่องทาง (เช่น บล็อก, โซเชียล, วิดีโอ) เพิ่มงานพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่เผยแพร่, แพลตฟอร์ม, และสถานะ จากนั้นแสดงผลในรูปแบบปฏิทินหรือไทม์ไลน์โดยใช้ ClickUp
ใช่ ใช้ ClickUp Automations เพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจสอบ เตือนผู้รับมอบหมายเกี่ยวกับกำหนดเวลา หรือเปลี่ยนเส้นทางงานเมื่องานล่าช้า สิ่งนี้จะช่วยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้ปฏิทินดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์เพื่อวางแผนข้ามสัปดาห์และเดือน มุมมองบอร์ดสำหรับขั้นตอนการทำงาน และมุมมองรายการเพื่อจัดเรียงและกรองรายละเอียดเนื้อหา
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลรายละเอียดสำคัญของเนื้อหา เช่น ประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม คำหลัก SEO สถานะ และเจ้าของ ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถกรอง จัดกลุ่ม และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp Brain สามารถร่างสรุป สร้างการอัปเดตประจำสัปดาห์ ค้นหางาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการเขียนสรุปและการประสานงานให้รวดเร็วขึ้น