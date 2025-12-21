Wispr Flow กับ ClickUp: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์?

การพิมพ์ไม่สามารถตามความคิดของคุณได้ทันเสมอไป บางครั้งคุณกำลังส่งข้อความเสียงอย่างรวดเร็ว และในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาคุณก็กำลังสลับไปมาระหว่างเอกสาร อีเมล และเครื่องมือโครงการต่างๆ เพื่อพยายามเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้งานได้
นั่นคือจุดที่เครื่องมือเสียง AI และการถอดเสียงแบบเรียลไทม์เข้ามามีบทบาท เพื่อให้คุณสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องต่อสู้กับแป้นพิมพ์
Wispr Flow ทำหน้าที่เสมือนคีย์บอร์ดอัจฉริยะที่ใช้ AI สำหรับเดสก์ท็อปของคุณ เปลี่ยนการพิมพ์ตามคำบอกให้เป็นข้อความที่ชัดเจนภายในแอปงานที่คุณชื่นชอบ ในทางกลับกัน ClickUp ผสมผสานฟีเจอร์และเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงและ AI
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ Wispr Flow กับ ClickUp โดยเปรียบเทียบวิธีการจัดการงานด้วยเสียง ความสามารถของ AI ที่เกี่ยวข้องกับบริบท และคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละระบบ
เปรียบเทียบ Wispr Flow กับ ClickUp อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณเปรียบเทียบเครื่องมือการสะกดคำแบบเน้นเฉพาะกับแพลตฟอร์มการทำงานเต็มรูปแบบ การเห็นความแตกต่างทั้งสองอย่างเคียงข้างกันจะช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น:
|คุณสมบัติ
|ClickUp
|วิสเปอร์โฟลว์
|การถอดเสียงและบันทึกโน้ตแบบเรียลไทม์
|ClickUp AI Notetaker บันทึกการโทรที่รองรับ สร้างบทถอดเสียงและสรุป และเปลี่ยนการติดตามผลเป็นงานใน ClickUp Tasks และ Docs
|เน้นการฟังและเขียนตามแบบสดในช่องข้อความที่เลือกใดก็ได้; ไม่เข้าร่วมการโทร แต่ให้คุณบันทึกเสียงโน้ตลงในแอปใดก็ได้
|การจัดการโครงการและงาน
|ลำดับชั้นโครงการเต็มรูปแบบ (พื้นที่ทำงาน → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน → งานย่อย) พร้อมเอกสาร, แดชบอร์ด และการรายงานในที่เดียว
|ไม่มีระบบจัดการงานหรือโครงการในตัว; ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกเช่น ClickUp, Jira หรือระบบ CRM เพื่อจัดเก็บและติดตามงาน
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Automations และ ClickUp Brain จัดการการเปลี่ยนแปลงสถานะ การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน สรุป และร่างที่สร้างโดย AI ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในพื้นที่ทำงาน
|ใช้โมเดล AI เพื่อทำความสะอาด เขียนใหม่ และจัดรูปแบบข้อความที่บันทึกเสียงไว้ แต่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานหรือการดำเนินการตามงาน
|ความร่วมมือและการสื่อสาร
|เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, มอบหมายความคิดเห็น, แชท, และคลิป ช่วยให้การสนทนา, ไฟล์, และงานต่าง ๆ อยู่ในที่เดียวภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
|เร่งความเร็วในการตอบกลับและเอกสารภายในเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล, Slack, Docs หรือ IDE แต่ไม่มีพื้นที่ทำงานร่วมกัน
|ราคา
|แผนฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อมส่วนเสริม AI เช่น Brain และ BrainGPT ที่มีให้ในระดับการชำระเงิน
|พื้นฐาน: ฟรี; โปร: $15/เดือนต่อผู้ใช้; เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการเสียง, การถอดเสียง, งาน, เอกสาร, และการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ
|บุคคลและทีมที่ต้องการชั้นการพิมพ์ตามคำบอกที่รวดเร็วและยืดหยุ่นซึ่งสามารถใช้ได้กับแอปและกระบวนการทำงานที่มีอยู่
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ClickUp คืออะไร?
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังนำการเปิดตัว: บันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ, การแจ้งเตือนงานกระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ, และข้อเสนอแนะที่ฝังอยู่ในเธรดอีเมล ทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างเครื่องมือ คุณจะสูญเสียความเร็วและบริบท นั่นคือการทำงานที่ขยายตัวอย่างคลาสสิกที่กำลังเกิดขึ้น
ClickUp คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดการขยายตัวของงานและAIด้วยการรวมแอปงาน ข้อมูล และโมเดล AI ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถวางแผนโครงการ สร้างงาน ร่างเอกสาร และเพิ่มความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ เครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp จะเชื่อมต่อกันในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานต่อเนื่องเดียว แทนที่จะเป็นเครื่องมือที่แยกจากกัน
ClickUp ยังมีผู้ช่วย AI ในตัวที่เรียกว่าClickUp Brain ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอป AI ที่เข้าใจบริบท ช่วยเข้าใจงาน เอกสาร และความคิดเห็นของคุณ และช่วยให้คุณร่างเนื้อหาได้โดยตรงในที่ทำงาน
สำหรับทีมที่ชอบการสั่งงานด้วยเสียงมากกว่าการพิมพ์ClickUp BrainGPTเพิ่มฟีเจอร์Talk to Textบน ClickUp Brain โดยตรง ด้วย BrainGPT บนเดสก์ท็อปหรือผ่านส่วนขยาย Chrome เพียงกดปุ่มลัดง่าย ๆ พูดตามปกติ คำพูดของคุณจะปรากฏเป็นข้อความที่จัดรูปแบบเรียบร้อยในรายการงาน เอกสาร ความคิดเห็น หรือแอปการทำงานอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ
ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
ClickUp เข้ามาแทนที่เครื่องมือหลายอย่างที่เราเคยพึ่งพา—ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจัดการงาน เครื่องมือเอกสาร แดชบอร์ด และแม้แต่แอปจดบันทึกด้วย AI ความสามารถในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน อัปเดตโดยอัตโนมัติ และให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้นั้น ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง
ClickUp เข้ามาแทนที่เครื่องมือหลายอย่างที่เราเคยพึ่งพา—ไม่ว่าจะเป็นตัวจัดการงาน เครื่องมือเอกสาร แดชบอร์ด และแม้แต่แอปจดบันทึกด้วย AI ความสามารถในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน อัปเดตโดยอัตโนมัติ และให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp รวมงาน เอกสาร การทำงานร่วมกัน และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นที่สุดเมื่อคุณให้ความสำคัญกับการถอดความ การบันทึกไอเดีย และการเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน
คุณสมบัติ #1: ClickUp AI Notetaker
แทนที่จะพึ่งพาบันทึกที่เขียนด้วยมือหรือการบันทึกเสียงที่กระจัดกระจายClickUp AI Notetakerสามารถเข้าร่วมการโทรที่รองรับโดยอัตโนมัติและสร้างบทถอดความและสรุปที่สามารถค้นหาได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ และเพิ่มวันที่ครบกำหนดได้โดยตรงจากบทสรุป ดังนั้นจึงไม่มีอะไรสูญหายไประหว่างการโทรและรายการงานของคุณ
เนื่องจากบันทึกและเอกสารการบันทึกเสียงอยู่ในClickUp TasksและClickUp Docs ทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น, ให้คำแนะนำ, และติดตามงานที่ต้องทำต่อไปได้โดยไม่ต้องย้ายไปยังซอฟต์แวร์การบันทึกเสียงแยกต่างหาก
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายจะทำการตรวจสอบประจำวันกับทีม แทนที่จะพิมพ์รายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่คนกำลังพูด พวกเขาจะใช้ ClickUp AI Notetaker หลังจากประชุมเสร็จ สรุปการประชุมจะเน้นย้ำการตัดสินใจและสร้างงานที่ต้องติดตามและมอบหมายโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้จัดการเพียงแค่ต้องตรวจสอบและปรับแต่งเท่านั้น
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:การบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นในปี 1860 โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโฟโนออโทกราฟ ซึ่งบันทึกคลื่นเสียงลงบนกระดาษที่เคลือบด้วยเขม่าควัน แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจให้เล่นย้อนกลับ แต่เป็นการวิเคราะห์เสียงในเชิงภาพล้วนๆ
คุณสมบัติ #2: ClickUp Brain และ BrainGPT
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ของคุณภายใน ClickUp ใช้โมเดล AI ขั้นสูงเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสารของคุณ สร้างงานและเอกสาร สรุปบันทึกที่ยาว และช่วยคุณจัดระเบียบข้อเสนอแนะให้เป็นแผนที่ชัดเจน
ด้วย BrainGPT บนเดสก์ท็อปและในรูปแบบส่วนขยายของ Google Chrome คุณสามารถใช้ Talk to Text เพื่อจับความคิดได้ทันทีและปล่อยให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยากแทนคุณ
BrainGPT แปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความในแอปเดสก์ท็อป, เอกสาร, เว็บไซต์, และแบบฟอร์ม ทำให้คุณสามารถบอกข้อมูลหรือโครงสร้างได้แทนการพิมพ์ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาได้ถึง 1.1 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเสร็จได้ 4 เท่า เมื่อเทียบกับการพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีการถอดเสียงด้วย AI
ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek และ Claude, ClickUp BrainGPT เข้าใจบริบทของคุณอย่างชาญฉลาด แก้ไขขณะคุณพูด และส่งมอบข้อความที่สมบูรณ์แบบข้ามแอปต่างๆ
มันสามารถจัดการกับเครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้าง และการจัดรูปแบบให้คุณได้ ทำให้เนื้อหาที่คุณพูดออกมาเป็นย่อหน้าหรือรายการตรวจสอบที่เรียบร้อยแทนที่จะเป็นข้อความดิบ ด้วยความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 88% แอปอัจฉริยะนี้สามารถแทนที่แอป AI และเครื่องมือถอดเสียงหลายตัวในตัวเดียว พร้อมมอบความเร็วและความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงให้คุณ
คุณยังสามารถใช้ Talk to Text ในกระบวนการถอดเสียงแบบคลาสสิกได้อีกด้วย BrainGPT สามารถ:
- บันทึกเสียงสั้น ๆ หลังจากประชุมแล้ววางลงในเอกสาร ClickUp
- เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างหรือสรุป
- กรอกแบบฟอร์มและช่องข้อมูลโดยไม่ต้องใช้มือ ขณะที่ระบบอัตโนมัติดำเนินการต่อให้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Docs, งาน, และการร่วมมือ
ClickUp Docs ช่วยให้ทีมสามารถสร้างเอกสาร วิกิ และศูนย์ความรู้ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับงานและโครงการต่างๆ คุณสามารถแสดงความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็นสำหรับเพื่อนร่วมทีมเฉพาะ และแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร เอกสารและงานจะแสดงอยู่เคียงข้างกัน เพื่อให้คุณสามารถติดตามว่าเอกสารเปลี่ยนเป็นงานจริงได้อย่างไร
ด้วย Talk to Text คุณสามารถพูดเพื่อสร้างข้อความได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร สรุปการประชุม หรือบทความความรู้ โดยไม่ต้องพิมพ์ เพียงพูดโครงร่างหรือย่อหน้าทั้งหมด Talk to Text จะเขียนออกมาให้ จากนั้นใช้ BrainGPT เพื่อปรับแต่งข้อความให้กระชับ หรือเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่ยาวให้กลายเป็นรายการตรวจสอบที่ชัดเจน
นอกเหนือจากเอกสารแล้วClickUp Tasksมอบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นให้คุณ (งาน, งานย่อย,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การพึ่งพา) เพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่รายการตรวจสอบง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน เมื่อคุณแนบเอกสารและไฟล์ไปยังงาน คุณจะได้รับประสบการณ์ "เอกสารงาน" ที่บริบทและการดำเนินการอยู่ร่วมกัน
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดเขียนเอกสารสรุปการเปิดตัวใน ClickUp Docs ผู้ตรวจสอบแสดงความคิดเห็น จากนั้นแปลงหัวข้อสำคัญเป็นงานสำหรับฝ่ายเขียนเนื้อหา ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ งานเหล่านั้นยังคงเชื่อมโยงกับเอกสารต้นฉบับ ทำให้ทุกคนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติ และวันที่เปิดตัวได้ในที่เดียว
เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp (ClickUp Chat,Assign Comments, และClickUp Clips) ช่วยให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แชร์คลิปหน้าจอหรือเสียงสั้น ๆ, และทำงานภายในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ซึ่งช่วยป้องกันการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นพลังงานไปที่การเสร็จสิ้นงานโดยไม่ต้องสลับบริบท
ราคาของ ClickUp
📮 ClickUp Insight: เกือบ88% ของผู้ที่เราสำรวจใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำให้ภารกิจประจำวันง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นแล้ว
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นกันหรือไม่? BrainGPT ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของเรา ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นถึง 30% ลดการประชุม มีสรุปข้อมูลทันที และทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำ
Wispr Flow คืออะไร?
Wispr Flow เป็นเครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงที่ใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดนั้น มันช่วยให้คุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นข้อความที่จัดรูปแบบอย่างดีในเกือบทุกแอปบน Mac, Windows หรือ iPhone คุณสามารถพิมพ์ด้วยเสียงลงใน Google Docs, เบราว์เซอร์, อีเมล, Notion, IDE หรือ CRM ของคุณ และ Wispr Flow จะพิมพ์ให้คุณ
แตกต่างจากเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความพื้นฐาน Wispr Flow ถูกนำเสนอในรูปแบบแอป AI ที่เข้าใจบริบท มันจะเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนโดยอัตโนมัติ, ลบคำเติม, และปรับโทนและรูปแบบตามสิ่งที่คุณกำลังเขียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโครงการ, การตอบแชท, หรือบล็อกโค้ด มันรองรับ มากกว่า 100 ภาษา ซึ่งทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมทั่วโลกและกระบวนการทำงานหลายภาษา
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
คุณสมบัติของ Wispr Flow
Wispr Flow มีเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งเดียว: เพื่อช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดและทำงานเขียนได้รวดเร็วกว่าการพิมพ์ ไม่ว่าจะใช้งานผ่านแอปหรืออุปกรณ์ใดก็ตาม ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบ Wispr Flow กับ ClickUp
คุณสมบัติ #1: การพิมพ์ด้วยเสียงแบบไม่ต้องใช้มือ
ด้วย Wispr Flow คุณสามารถเริ่มการพิมพ์ด้วยเสียงโดยใช้คีย์ลัดหรือแถบ Flow ได้ทันที เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะพิมพ์ลงในช่องข้อความใดก็ตามที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เอกสาร Google Doc ข้อความแชท หรือโปรแกรมแก้ไขโค้ดของคุณ
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วที่สมองของคุณสร้างไอเดีย ไม่ใช่ความเร็วที่นิ้วของคุณสามารถพิมพ์ได้ Wispr Flow อ้างว่าการพิมพ์ด้วยการพูดสามารถทำได้เร็วขึ้น 3–4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารยาว เช่น รายงานหรือบันทึกการประชุม
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประชุมแบบยืนผ่านช่องทางออนไลน์ในขณะที่กำลังตรวจสอบบอร์ดของตน แทนที่จะหยุดเพื่อพิมพ์บันทึก พวกเขาจะกดปุ่มลัดและบอกข้อมูลอัปเดตด้วยเสียงดังพอที่ไมโครโฟนจะรับฟังได้ และ Wispr Flow จะเขียนทุกอย่างลงในงานหรือเอกสารที่พวกเขากำลังเปิดอยู่
คุณสมบัติ #2: การแก้ไขอัตโนมัติและคำสั่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
Wispr Flow ใช้โมเดล AI เพื่อทำความสะอาดคำพูดของคุณ มันลบคำเติม เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน และเปลี่ยนคำสั่งที่พูด เช่น "ย่อหน้าใหม่" หรือ "เปลี่ยนเป็นหัวข้อย่อย" ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบจริง
คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงง่ายๆ เช่น "เขียนใหม่ให้สุภาพกว่านี้" หรือ "ย่อย่อหน้านี้" และ Wispr จะเขียนข้อความที่เน้นใหม่ ซึ่งทำให้มีประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับการพิมพ์ตามคำบอกเท่านั้น แต่ยังสำหรับการแก้ไขร่างและปรับโครงสร้างโดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์อีกด้วย
คุณสมบัติ #3: พจนานุกรมส่วนตัวพร้อมการซิงค์ข้ามอุปกรณ์
Wispr Flow มี พจนานุกรมส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถสอนชื่อผลิตภัณฑ์, อักษรย่อ, และคำศัพท์เฉพาะทางได้ คุณสามารถสร้างชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจะถูกกระตุ้นโดยวลีสั้น ๆ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับลายเซ็นหรือข้อความที่ปรากฏซ้ำ ๆ
คำศัพท์และความชอบของคุณจะซิงค์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คุณสามารถสลับระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือได้โดยไม่สูญเสียวิธีการพิมพ์ของคุณ สำหรับทีม พจนานุกรมที่ใช้ร่วมกันช่วยให้การสะกดคำและคำศัพท์มีความสอดคล้องกันเมื่อมีหลายคนใช้เครื่องมือเดียวกัน
📌 ตัวอย่าง: นักเขียนด้านเทคนิคเพิ่มคำว่า "SaaS", "SDK" และชื่อลูกค้าเฉพาะลงในพจนานุกรม ต่อมา เมื่อมีการบันทึกเสียงเพื่อสร้างเอกสารยาว คำเหล่านั้นจะปรากฏอย่างถูกต้องทุกครั้ง ลดความจำเป็นในการแก้ไขด้วยตนเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม?
ราคา Wispr Flow
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ
Wispr Flow กับ ClickUp: การเปรียบเทียบฟีเจอร์
ทั้ง Wispr Flow และ ClickUp ช่วยให้คุณใช้เสียงมากขึ้นและใช้คีย์บอร์ดน้อยลง แต่ทั้งสองจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกันมาก Wispr Flow ทำงานเหมือนเครื่องมือถอดเสียง AI และ คีย์บอร์ดที่คุณสามารถนำไปใช้ในแอปใดก็ได้ ในขณะที่ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มี AI ฝังอยู่ในงาน เอกสาร และการประชุมของคุณ
มาเปรียบเทียบ Wispr Flow กับ ClickUp ในด้านการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การจัดการงาน ระบบอัตโนมัติด้วย AI การทำงานร่วมกัน และราคา
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ #1: การถอดเสียงและบันทึกโน้ตแบบเรียลไทม์
คลิกอัพ
ClickUp ผสาน AI Notetaker เอกสาร และงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การสนทนาในการประชุมของคุณกลายเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที AI Notetaker ของ ClickUp จะบันทึกเสียง สร้างบทถอดความ สรุปการสนทนา และให้คุณดึงงานที่ต้องติดตามได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ใน ClickUp คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการสนทนาภายในงาน เพิ่มความคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดเวลาได้ หากคุณต้องการเพิ่มความคิดของคุณเองหลังจากการโทร ClickUp's Talk to Text ช่วยให้คุณบันทึกเสียงโน้ตเสียงลงใน Docs หรืองานได้โดยตรง จากนั้นคุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
วิสเปอร์โฟลว์
Wispr Flow มุ่งเน้นไปที่การพิมพ์ตามคำบอกมากกว่าการบันทึกการประชุม มันไม่เข้าร่วมการโทร แต่ให้คุณถอดเสียงคำพูดของคุณไปยังแอปใดก็ตามที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หากคุณกำลังฟังการบันทึกหรือคิดออกเสียงหลังจากประชุม คุณสามารถพิมพ์สรุปของคุณลงใน Google Doc, งานใน ClickUp หรือ CRM ของคุณได้
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะหากคุณต้องการการถอดความการประชุมที่สมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับงานและเอกสาร Wispr Flow ชนะหากคุณต้องการเลเยอร์การพิมพ์ด้วยเสียงที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับแอปใดก็ได้ที่คุณใช้อยู่แล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการโครงการและงาน
คลิกอัพ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานเป็นหลักโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการ(พื้นที่ทำงาน → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน → งานย่อย) ช่วยให้การจัดระเบียบโครงการขนาดใหญ่และงานประจำวันในโครงสร้างเดียวเป็นเรื่องง่าย งานสามารถรวมฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, รายการตรวจสอบ, และการพึ่งพา รวมถึงลิงก์ไปยังเอกสาร ClickUpและแดชบอร์ด ClickUp
คุณสามารถสร้างงานได้จากสรุปการประชุม, จากภายในเอกสาร, หรือโดยการแปลงความคิดเห็น, ทำให้การบันทึกเสียงและการถอดความของคุณมีจุดหมายที่ชัดเจนเสมอ
วิสเปอร์โฟลว์
Wispr Flow ไม่ได้จัดการงานโดยอัตโนมัติ แต่ช่วยให้คุณกรอกรายละเอียดงาน เขียนอัปเดต และร่างเอกสารได้เร็วขึ้นผ่านการพิมพ์ด้วยเสียง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น ClickUp, Jira หรือ CRM) เพื่อจัดเก็บและติดตามงานเหล่านั้นจริง ๆ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอย่างชัดเจนสำหรับการจัดการงานและโครงการ เนื่องจากมันรวมการวางแผน การติดตาม และการรายงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะเป็นเพียงชั้นบนสุด
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและแบบจำลอง AI
คลิกอัพ
ClickUp มีระบบอัตโนมัติในตัวผ่านClickUp Automations และ ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในการเปลี่ยนแปลงสถานะ การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และแม้แต่การดำเนินการด้วย AI เช่น การสรุปเอกสารหรือการสร้างร่างจากข้อความที่ป้อนเข้าไป
ด้วย ClickUp BrainGPT คุณสามารถพูดคำสั่งลงในงานและเอกสาร จากนั้นขอให้ AI สรุปข้อมูลหรืออัปเดตฟิลด์ต่าง ๆ ได้ คุณยังสามารถใช้โมเดล AI เดียวกับที่ช่วยสร้างข้อความในการ "อ่าน" พื้นที่ทำงานของคุณและให้คำตอบเกี่ยวกับสถานะของงานได้อีกด้วย
วิสเปอร์โฟลว์
Wispr Flow ใช้โมเดล AI เป็นหลักในการประมวลผลข้อมูลเสียง มันทำความสะอาดข้อความที่พิมพ์ด้วยเสียง เขียนเนื้อหาใหม่เมื่อคุณร้องขอ และจัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นรายการ ย่อหน้า หรือสรุป
อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ทราบถึงโครงการ งาน หรือบอร์ดของคุณ ระบบอัตโนมัติจำกัดอยู่เพียงการเขียนใหม่และจัดรูปแบบเท่านั้น ไม่สามารถกระตุ้นการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ เช่น การเปลี่ยนสถานะหรือการมอบหมายงาน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในด้านระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และความลึกของโมเดล AI ที่เชื่อมโยงกับงานและเอกสารของคุณ Wispr Flow ชนะหากความสำคัญหลักของคุณคือการเปลี่ยนเสียงให้เป็นข้อความที่ชัดเจนในแอปใดก็ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
คุณสมบัติที่ 4: การร่วมมือและการสื่อสาร
คลิกอัพ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือในทีม คุณสามารถ:
- แชร์เอกสารและอนุญาตให้เพื่อนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอการเปลี่ยนแปลง
- ใช้คำสั่งมอบหมายความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- แชทภายใน ClickUpพร้อมการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงานและเอกสาร
- บันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสั้น ๆ และแนบไปกับงานเพื่อเพิ่มบริบท
เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน ClickUp ทีมของคุณสามารถทำงานภายในแพลตฟอร์มเดียวและรักษาการสนทนา งาน และเอกสารให้เชื่อมต่อกัน
วิสเปอร์โฟลว์
Wispr Flow ไม่มีพื้นที่ทำงานร่วมกันของตัวเอง การทำงานร่วมกันเกิดขึ้นในเครื่องมือที่คุณใช้งาน: Slack, อีเมล, Docs หรือตัวจัดการงานต่างๆ มันช่วยเร่งความเร็วในการทำงานร่วมกันโดยช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาในการพิมพ์หรือมีปัญหาด้านสมาธิสามารถตอบกลับได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น และผู้ใช้หลายรายที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ต่างกล่าวถึงว่ามันช่วยประหยัดเวลาได้มาก
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในด้านการทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้าง เนื่องจากให้ทีมมีสภาพแวดล้อมเดียวในการติดตามงาน เอกสาร ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน Wispr Flow เป็นเครื่องมือเสริมที่แข็งแกร่งสำหรับการเขียนที่รวดเร็วขึ้นภายในแอปเหล่านั้น
💟 โบนัส: BrainGPT ช่วยให้คุณสร้างตัวแทนที่กำหนดเองใน ClickUp ได้เพียงแค่พูดคำสั่งของคุณโดยใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความ คุณเพียงแค่บรรยายในคำพูดของคุณเองว่าต้องการให้ตัวแทนทำอะไร เช่น การตอบคำถามในช่องทางหรือการอัปเดตอัตโนมัติ และมันจะถอดเสียงคำพูดของคุณและแนะนำคุณในการตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไข การดำเนินการ และแหล่งความรู้ของตัวแทน คุณสามารถใช้ตัวเลือก "ถามสมอง" สำหรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงคำสั่งของตัวแทนของคุณ ทำให้กระบวนการง่ายยิ่งขึ้น
ClickUp เทียบกับ Wispr Flow บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับ ClickUp และ Wispr Flow เน้นย้ำว่าเครื่องมือเหล่านี้ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างไร
สำหรับ ClickUpผู้ใช้หลายคนชื่นชมความสามารถในการรวมหลายกระบวนการทำงานไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว:
ฉันรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งนี้ เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ทั้งหมด เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก
ฉันรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งนี้ เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของ ClickUp ทั้งหมด เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก
อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับการจดจำภาษาในบางสถานการณ์:
บางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจดจำภาษา. ClickUp NoteTaker มักจะระบุภาษาอาหรับผิดว่าเป็นภาษาเปอร์เซีย ซึ่งอาจทำให้บันทึกถูกถอดความผิดพลาด.
บางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจดจำภาษา. ClickUp NoteTaker มักจะระบุภาษาอาหรับผิดว่าเป็นภาษาเปอร์เซีย ซึ่งอาจทำให้บันทึกถูกถอดความผิดพลาด.
เมื่อพูดถึง Wispr Flow,ผู้ใช้ Reddit ชื่นชอบวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องความเร็วในการพิมพ์หรือสมาธิ:
ฉันรัก Wispr Flow อย่างสุด ๆ ฉันเป็นโรคสมาธิสั้น และมันช่วยให้ฉันได้คืนเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน และทำให้ฉันสามารถทำงานได้ด้วยความเร็วสูงมาก ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดทางการพิมพ์
ฉันรัก Wispr Flow อย่างมาก ฉันเป็นโรคสมาธิสั้น และมันช่วยให้ฉันได้คืนเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน และทำให้ฉันสามารถทำงานได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่มีข้อจำกัดในการพิมพ์
แต่คนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางเทคนิคที่อาจรบกวนกระบวนการทำงานของพวกเขา:
แอปนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เมนูคลิกขวาของฉันใน Firefox เสียไป ตัวเลือกของส่วนขยายในเมนูคลิกขวาหายไปเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือ ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขปัญหา แม้กระทั่งลบการตั้งค่า Firefox ใหม่ทั้งหมด เพียงเพื่อจะพบว่า Flow เป็นตัวการ
แอปนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เมนูคลิกขวาของฉันใน Firefox เสียไป ตัวเลือกของส่วนขยายในเมนูคลิกขวาหายไปเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือ ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขปัญหา แม้กระทั่งลบการตั้งค่า Firefox ใหม่ทั้งหมด เพียงเพื่อจะพบว่า Flow เป็นตัวการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
Wispr Flow เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การ พิมพ์ตามคำบอกแทนการพิมพ์เอง มันโดดเด่นเมื่อคุณใช้เวลาทั้งวันในการเขียนอีเมล บันทึกไอเดีย หรืออัปเดตข้อมูลในบัตรต่าง ๆ บนเครื่องมือหลากหลาย และต้องการวิธีที่รวดเร็วขึ้นในการนำคำพูดขึ้นสู่หน้าจอ
ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเมื่อคุณต้องการจัดระเบียบ ติดตาม และส่งมอบงานด้วยเช่นกัน ด้วย ClickUp AI Notetaker สำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์ ClickUp Brain และ BrainGPT สำหรับสรุปและพิมพ์ตามคำบอกด้วย AI และ ClickUp Tasks และ Docs เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน คุณจะได้แพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงการสนทนา บันทึก และการดำเนินงานเข้าไว้ด้วยกัน
หากคุณกำลังเลือกระหว่าง Wispr Flow กับ ClickUp และต้องการพื้นที่ทำงานที่เครื่องมือ AI งาน เอกสาร และโครงการต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ClickUp คือทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าในระยะยาวสำหรับทีมของคุณ
✅เริ่มใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์ความได้เปรียบของ ClickUp