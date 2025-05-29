บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ในปี 2025

29 พฤษภาคม 2568

คุณเพิ่งประชุมเสร็จ ไอเดียดีๆ ถูกแบ่งปัน การตัดสินใจที่ชัดเจนถูกทำขึ้น และคุณบอกตัวเองว่า "ฉันจะพิมพ์ทุกอย่างออกมาทันทีหลังจากนี้"

แต่การจดบันทึกด้วยมือหลังการประชุมนั้นกินเวลาที่มีค่า และคุณแทบจะจำไม่ได้ว่าใครพูดอะไร เมื่อไหร่ และในบริบทใด

นั่นคือจุดที่เครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงอย่าง Wispr Flow เข้ามาช่วย เครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงออนไลน์นี้สามารถจับคำพูดได้ แปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำ และช่วยให้คุณจัดระเบียบด้วยคำสั่ง AI

เป้าหมายคือการช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทุกอย่างด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม Wispr Flow อาจไม่เหมาะกับทุกคน อาจเป็นเพราะการจดจำเสียงไม่แม่นยำ หรือไม่เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow มาให้คุณ

จากซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความอัจฉริยะไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการจดบันทึกและแก้ไขเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเลือกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Wispr Flow?

Wispr Flow เป็นเครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงที่มีประโยชน์ แต่ความคิดเห็นจากผู้ใช้ล่าสุดได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหลายประการที่อาจทำให้คุณต้องการค้นหาตัวเลือกที่ดีกว่า

  • การใช้หน่วยความจำและ CPU สูง: Wispr Flow ใช้ RAM สูงถึง 800MB และ CPU 8% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบของคุณ แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงออนไลน์อยู่ก็ตาม นั่นคือต้นทุนที่แท้จริงของเวลาอันมีค่าของคุณ
  • ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ช้าและไม่ลื่นไหล: การเปิดแอปอาจใช้เวลา 8–10 วินาที ซึ่งไม่เหมาะเมื่อคุณต้องการบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วหลังการประชุม
  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและปัญหาการเก็บข้อมูล: Wispr Flow รวบรวมข้อมูลหน้าจอในบริบทเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของมันแม้ในขณะไม่ได้ใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส
  • โมเดลคลาวด์สำหรับการประมวลผลในเครื่อง: แม้ว่า Wispr Flow จะพึ่งพาการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ แต่ผู้ใช้บางรายอาจต้องการเครื่องมือที่รองรับการประมวลผลในเครื่อง ซึ่งไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลภายนอกเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว
  • การผสานระบบอย่างลึกซึ้งโดยไม่ได้รับความยินยอม: แอปจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในรายการเข้าสู่ระบบของระบบและแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังการถอนการติดตั้ง โดยอาจมีพฤติกรรมที่รบกวนแอปอื่นหรือเบราว์เซอร์ของคุณ
  • การขาดการเข้าถึงผ่านมือถือ: Wispr Flow มีให้บริการเฉพาะบน macOS และล่าสุดบน Windows เท่านั้น ไม่มีแอปสำหรับมือถือ ซึ่งจำกัดการใช้งานในฐานะเครื่องมือการพิมพ์ตามคำบอกที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับทีมหรือมืออาชีพที่ต้องเดินทางนี่คือเทมเพลตบันทึกการประชุมและ เครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์สำหรับการจดบันทึก
  • ระดับฟรีที่มีข้อจำกัด: แผนฟรีจะจำกัดการใช้งานที่จำนวนคำต่อสัปดาห์ ซึ่งแทบจะไม่เพียงพอสำหรับการประชุมปกติ การระดมความคิด หรือการวางแผนเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำสั่งเสียงที่สม่ำเสมอ

ทางเลือกของ Wispr Flow ในภาพรวม

นี่คือรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ที่คุณสามารถลองใช้ได้วันนี้ เพื่อถอดเสียงไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย!

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพClickUp Brain, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, เอกสาร, การจัดการงาน, แม่แบบการประชุมบุคคลทั่วไป รวมถึงทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับบันทึก งาน และการทำงานร่วมกันมีแผนฟรีให้บริการ, สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter. aiการถอดเสียงสด, การระบุตัวผู้พูด, สรุปการประชุม, การเชื่อมต่อ Zoom และ Google Meetบุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมมีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน สำหรับคุณสมบัติพรีเมียม
Sonix. aiรองรับมากกว่า 40 ภาษา, นำเข้าเสียง/วิดีโอ, บันทึกเวลา, คำศัพท์ที่กำหนดเองฟรีแลนซ์, ผู้สร้างเนื้อหา, และทีมระดับโลกที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว, หลายภาษา, และมีความถูกต้องสูงทดลองใช้ฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ชั่วโมง สำหรับการถอดเสียง
เทมีราคาประหยัด, อินเตอร์เฟซง่าย, รวดเร็วบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ที่ไม่ประจำ (เช่น นักเรียนหรือนักข่าว) ที่ต้องการซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่รวดเร็วและประหยัดงบประมาณเริ่มต้นที่ $0.25 ต่อนาทีเสียง, แบบชำระเงินตามการใช้งาน
คำอธิบายการบันทึกเสียงทับ, การบันทึกหน้าจอ, การตัดต่อหลายแทร็ก, และการเผยแพร่พอดแคสต์ผู้สร้างสรรค์เดี่ยว, พอดแคสเตอร์, และทีมสื่อขนาดเล็กที่รวมการตัดต่อเสียง, วิดีโอ, และข้อความมีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
MacWhisperเครื่องยนต์ Whisper AI ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต รองรับหลายภาษาการแปลงเสียงเป็นข้อความแบบออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ Macมีแผนฟรีให้บริการ, ใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับเวอร์ชัน Pro
Dictanoteการสะกดคำแบบไฮบริด + การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, เครื่องมือจัดรูปแบบ, ทางลัดด้วยเสียงนักเขียน, บล็อกเกอร์, และนักเรียนที่สลับระหว่างการบันทึกเสียงและการพิมพ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานคนเดียวมีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
แทคติคบันทึกการสนทนาสำหรับ Zoom, Google Meet, MS Teams, การติดตามไฮไลท์ และการสรุปโดยอัตโนมัติทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่บันทึกและจัดระเบียบบันทึกการประชุมจากการประชุมทางวิดีโอมีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
Revการถอดเสียงโดย AI และมนุษย์ การใส่คำบรรยาย และการสนับสนุนภาษาทั่วโลกทีมกฎหมาย สื่อ และวิจัย (ขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่) ที่ต้องการความแม่นยำในการถอดเสียงในระดับมนุษย์มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
ซูเปอร์วิสเปอร์อินเตอร์เฟซน้ำหนักเบา รองรับอินพุตเสียงหลายช่องทาง ไม่ต้องใช้บัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวและผู้ใช้ระดับองค์กรที่ใช้ Whisper AI ในเครื่องบน Mac และ iOSมีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 49 ต่อเดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ที่ควรใช้

ตอนนี้คุณได้เห็นตัวเลือกยอดนิยมแบบสรุปแล้ว มาดูรายละเอียดแต่ละตัวเลือกทีละข้อเพื่อค้นหาว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มรวมสำหรับงานและการสื่อสาร)

ClickUp Notetaker
ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10 เท่าด้วย ClickUp AI Notetaker
บันทึกทุกรายละเอียดจากการสนทนาใด ๆ ด้วย ClickUp AI Notetaker

เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การถอดความ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการเปลี่ยนบทสนทนาของคุณให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ทำได้จริง

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้า กำลังระดมความคิด หารือเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป และมอบหมายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็วClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุมอย่างเงียบ ๆ (โดยได้รับอนุญาตจากคุณแน่นอน) บันทึกการสนทนาทั้งหมด และส่งมอบบันทึกการประชุมที่เรียบเรียงเป็นระเบียบ พร้อมป้ายกำกับอย่างชัดเจน ไปยังกล่องจดหมายของคุณ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ทันทีหลังการประชุม บันทึกที่สร้างขึ้นในClickUp Docs จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เน้นเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที มอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และรักษาบริบทของโครงการทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียว การผสานงานประเภทนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการงานเพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น

คลิกอัพ ด็อกส์
จัดรูปแบบเนื้อหาทันที เชื่อมโยงงาน และทำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขรายละเอียดอย่างละเอียดด้วย ClickUp Docs

เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติ ทีมงานของคุณสามารถแก้ไขบันทึกได้พร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์Live Collaboration ใน ClickUp, แสดงความคิดเห็น, อัปเดตความคืบหน้าของงาน และติดตามข้อมูลเดียวกันผ่านบันทึกที่แชร์ แทนที่จะหลงลืมภาพรวมที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้จดบันทึกการประชุมด้วย AI: ให้ผู้จดบันทึกเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกการประชุมพร้อมสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ClickUp Docs: สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็นในตัวเอกสาร การกล่าวถึง และการเชื่อมโยงงาน
  • การผสานงานจากบันทึก: เปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารหรือบันทึกการสนทนาให้กลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และแท็กโครงการ
  • การทำงานร่วมกันในทีมแบบฝังตัว: แก้ไขเอกสารร่วมกัน มอบหมายงานติดตามผล ติดตามการอัปเดต และจัดการข้อเสนอแนะ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
  • ClickUp Brain พร้อมคำสั่ง AI: สรุปบันทึกยาว, แยกขั้นตอนถัดไป, และเขียนเนื้อหาใหม่ภายในเอกสารหรือความคิดเห็นด้วยความช่วยเหลือจากAI ของ ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก

การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่

เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! จับประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยAI Notetaker เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์จริงและอันไหนที่แค่เสียเวลาจากวันทำงานของทีมคุณ!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจมากเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้คนเดียวที่เพิ่งเริ่มต้น ผู้ใช้มักจะสังเกตว่าการตั้งค่าแดชบอร์ด มุมมอง และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองนั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
  • มีรายงานเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความล่าช้าในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานระบบอัตโนมัติหรือการผสานระบบที่ซับซ้อน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการงานภายในของเอเจนซีของพวกเขาอย่างไร:

ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง

ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม)

Otter.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ใช้เวลาในการประชุมเป็นจำนวนมาก มันให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมป้ายกำกับผู้พูด และสร้างสรุปและถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาย Zoom, การบรรยาย, หรือการสัมภาษณ์ Otter ช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • แยกแยะผู้พูดแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
  • รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องอ่านบทถอดความทั้งหมด
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอื่น ๆ ผ่าน Chrome Extension หรือการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
  • แชร์บันทึกการสนทนา เพิ่มความคิดเห็น และแท็กเพื่อนร่วมทีมภายในบันทึกการสนทนาโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ถอดเสียงจากทุกที่ด้วยแอปสำหรับ iOS, Android และเว็บ

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง, สำเนียงที่ชัดเจน, หรือการพูดซ้อนทับกัน
  • การระบุตัวตนของผู้พูดมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมกลุ่ม
  • แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานเป็นประจำ
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น สรุปสด, การทำงานร่วมกันของทีม, และการควบคุมของผู้ดูแลระบบ มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินระดับสูง

Otter.ai ราคา

  • แผนพื้นฐาน: ฟรี
  • โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai:

ผู้จดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปเนื้อหา รายการที่ต้องดำเนินการ และการบูรณาการที่เป็นประโยชน์

ผู้จดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปเนื้อหา รายการที่ต้องดำเนินการ และการบูรณาการที่เป็นประโยชน์

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter AI

3. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว รองรับหลายภาษาและมีความแม่นยำสูง)

ซอนิกซ์
ผ่านทางSonix.ai

Sonix. ai เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและทีมที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูงในกว่า 40 ภาษา คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รับถอดเสียงพร้อมป้ายกำกับผู้พูดและเวลาได้ทันที และแก้ไขได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ รองรับการป้อนข้อมูลหลายภาษา อนุญาตให้ผู้ใช้พูดได้อย่างอิสระ และมีฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น สรุปเนื้อหาและตัวเลือกการส่งออก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai

  • ถอดเสียงและถอดความจากไฟล์เสียงและวิดีโอในกว่า 40 ภาษา สำหรับทีมและนักสร้างสรรค์ระดับโลก
  • รับเอกสารรับรองผลการศึกษาภายในไม่กี่นาที เหมาะสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็ว
  • แท็กผู้พูดและเพิ่มเวลาตามคำเพื่อความสะดวกในการนำทาง
  • แก้ไข, ไฮไลต์, และร่วมมือกันภายในเว็บอินเตอร์เฟซ
  • ส่งออกบันทึกการศึกษาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, SRT และอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการแชร์และใช้งานซ้ำ

ข้อจำกัดของ Sonix. ai

  • ไม่รวมเครื่องบันทึกเสียงในตัว ผู้ใช้ต้องอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
  • ความแม่นยำอาจลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อมีบทสนทนาซ้อนทับกัน
  • การทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดและราคาอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานหนักหรือการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ราคาของ Sonix. ai

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนมาตรฐาน (จ่ายตามการใช้งาน): $10/ชั่วโมง สำหรับการถอดเสียง
  • แผนพรีเมียม: $16.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) + ค่าถอดเสียง $5/ชั่วโมง
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป

Sonix. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:

Sonix. ai เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบให้เป็นระเบียบ

Sonix. ai เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบให้เป็นระเบียบ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด

4. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็ว ราคาประหยัด และมีการแก้ไขน้อย)

temi: ทางเลือกสำหรับ wispr flow
ผ่านทางTemi.com

Temi ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและความเรียบง่าย เป็นเครื่องมือถอดเสียงน้ำหนักเบาที่ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด ด้วยระบบราคาแบบเหมาจ่ายและตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เช่น นักข่าว นักเรียน และผู้สร้างเนื้อหา

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ รับบทถอดเสียงภายในไม่กี่นาที และปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบด้วยตัวแก้ไขในตัวของ Temi ระบบทำงานได้ดีที่สุดกับไฟล์เสียงที่ชัดเจนและมีเสียงรบกวนน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การบรรยาย หรือการบันทึกพอดแคสต์

แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือขั้นตอนการทำงานของงาน แต่ Temi ก็โดดเด่นเมื่อความคุ้มค่าและความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Temi

  • เข้าถึงอัตราค่าบริการถอดความที่ต่ำที่สุดในตลาด ไม่มีค่าสมาชิก ไม่มีข้อผูกมัดรายเดือน และไม่มีระดับการใช้งาน
  • รับเอกสารรับรองการแปลภายใน 5–10 นาทีหลังจากอัปโหลด แม้แต่ไฟล์ที่ยาว
  • เล่นเสียงย้อนหลัง, ติดตามเวลาที่ระบุ, และแก้ไขข้อความทีละบรรทัด
  • ดาวน์โหลดสำเนาบันทึกการศึกษาของคุณในรูปแบบที่ทำความสะอาดแล้วใน TXT, SRT หรือ PDF สำหรับการแชร์หรือเผยแพร่

ข้อจำกัดของ Temi

  • ไม่รองรับการถอดเสียงสดหรือความสามารถในการผสานการทำงานกับการประชุม
  • ความถูกต้องอาจลดลงในบันทึกที่มีเสียงรบกวนในพื้นหลังหรือเสียงพูดซ้อนทับกัน
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือหรือการจัดการโครงการ

การกำหนดราคาของ Temi

  • ทดลองใช้ฟรี
  • $0. 25 ต่อนาทีเสียง (จ่ายตามการใช้งาน)

คะแนนและรีวิวของ Temi

  • Trustpilot: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Temi อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปัน:

Temi สามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อถอดเสียงเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

Temi สามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อถอดเสียงเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังถอดความสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมทางวิดีโอด้วยตนเอง ให้ใช้เวลาที่ระบุเพื่อเป็นจุดยึดสำหรับบันทึกของคุณ หยุดวิดีโอและจดเวลาที่ระบุไว้ข้างๆ จุดสำคัญแต่ละจุด (เช่น [03:42] วิธีสร้างแผนงานโครงการ) วิธีนี้จะช่วยให้คุณกลับไปดูส่วนที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องดูทั้งหมดใหม่

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกจากวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ต้องการรวมการถอดเสียง การแก้ไขเสียง และการแก้ไขวิดีโอ)

คำอธิบาย: ทางเลือกสำหรับ wispr flow
ผ่านทางDescript

Descript เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ทำพอดแคสต์ นักการตลาด และนักการศึกษาที่ต้องการวิธีในการถอดเสียง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ มันสามารถเปลี่ยนการบันทึกเสียงให้เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอหรือเสียงพากย์ได้เพียงแค่แก้ไขบทถอดเสียง

คุณสามารถลบคำเติม เพิ่มคำบรรยาย และเตรียมเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว ด้วยฟีเจอร์บันทึกหน้าจอในตัว การทำงานร่วมกันเป็นทีม และเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ Descript ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้ง่ายๆ เพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ตัด จัดเรียงใหม่ หรือลบส่วนที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อไทม์ไลน์แบบดั้งเดิม
  • ตรวจจับและลบคำเติม เช่น "เอ่อ" "อืม" และวลีที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้เนื้อหาสะอาดและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
  • เชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันในการถอดความ, กำหนดเวลา, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดการโครงการที่แชร์กันง่ายขึ้น
  • บันทึกการสอน, สาธิต, หรือการนำทางโดยการบันทึกหน้าจอโดยตรงภายใน Descript จากนั้นแก้ไขและเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น
  • เพิ่มคำบรรยายที่ซิงค์แล้วลงในวิดีโออย่างรวดเร็วและส่งออกไฟล์คำบรรยายเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้หรือนำไปใช้ใหม่

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการตัดต่อเสียงหรือวิดีโอ แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • คุณสมบัติระดับสูง เช่น การลบคำเติมและการส่งออกขั้นสูง มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • แผนสำหรับผู้ใช้งานงานอดิเรก: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2ได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Descript:

เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอและถอดเทปเสียงอย่างง่ายดาย รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย การตัดต่อวิดีโอและเสียงง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีใช้โปรแกรมตัดต่อที่ซับซ้อนเพื่อทำงานให้เสร็จ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดต่อวิดีโอและถอดความอย่างง่ายดาย รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย การตัดต่อวิดีโอและเสียงง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสารทั่วไป คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือใช้โปรแกรมตัดต่อที่ซับซ้อนก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดโดยไม่มีลายน้ำ

6. MacWhisper (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์)

macwhisper: ทางเลือกสำหรับ whispr flow
ผ่านทางMacWhisper

ความเป็นส่วนตัวและความเรียบง่ายคือหัวใจสำคัญของ MacWhisper ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ macOS และทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ—ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะถอดเสียงบทสัมภาษณ์ การประชุม หรือร่างเนื้อหา ไฟล์ของคุณจะยังคงอยู่ในเครื่องและได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

MacWhisper ใช้โมเดล Whisper ของ OpenAI เพื่อให้บริการการถอดเสียงที่แม่นยำในหลายภาษา คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ดูการถอดเสียงในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อหรือความเป็นส่วนตัว

เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมข้อมูลของตนเอง และต้องการเครื่องมือถอดเสียงแบบออฟไลน์ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้จริง

คุณสมบัติเด่นของ MacWhisper

  • ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยตรงบน Mac ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ใช้หนึ่งในโมเดลการรู้จำเสียงพูดแบบโอเพนซอร์สที่แม่นยำที่สุดเพื่อผลลัพธ์คุณภาพสูงในหลากหลายสำเนียงและภาษา
  • รองรับการถอดเสียงในหลายสิบภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับโครงการระหว่างประเทศหรือทีมที่ใช้หลายภาษา
  • ให้โฟกัสกับงานของคุณ โดยไม่มีป๊อปอัปหรือสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
  • ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาที่เรียบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ MacWhisper

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Windows หรืออุปกรณ์มือถือ
  • ไม่มีการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์หรือการผสานการทำงานกับการประชุมสด
  • ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือฟีเจอร์งานที่ติดตั้งไว้สำหรับใช้งานเป็นทีม

ราคา MacWhisper

  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ~$64 (ครั้งเดียว) [€59]
  • 5 ใบอนุญาต: ~$270 รวม / ~$54 ต่อใบอนุญาต [€249 / €49]
  • 10 ใบอนุญาต: ~$490 รวม / ~$49 ต่อใบอนุญาต [€450 / €45]
  • 20 ใบอนุญาต: ~$870 รวม / ~$44 ต่อใบอนุญาต [€799 / €39]
  • 50 ใบอนุญาต: ~$2,070 รวมทั้งหมด / ~$41 ต่อใบอนุญาต [€1,899 / €38]

หมายเหตุ: ราคาจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

MacWhisper คะแนนและรีวิว

  • Gumroad: 4. 9/5 (1,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง MacWhisper อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Product Huntได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ MacWhisper:

แอปที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการถอดเสียงในอุปกรณ์โดยตรง ฉันใช้แอปนี้สำหรับการถอดเสียงทั้งจากบันทึกเสียงเป็นข้อความ และสร้างถอดความอัตโนมัติจากวิดีโอออนไลน์สำหรับบันทึกของฉัน

แอปที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการถอดเสียงในอุปกรณ์โดยตรง ฉันใช้แอปนี้ทั้งในการถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ และสร้างถอดความอัตโนมัติจากวิดีโอออนไลน์สำหรับบันทึกของฉัน

👀 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าในขณะที่ 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปการประชุมได้ภายในเพียง 15 นาทีเท่านั้น เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่โดดเด่น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการประชุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้

7. Dictanote (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการบันทึกเสียงและการแก้ไขด้วยตนเอง)

dictanote: ทางเลือกสำหรับ wispr flow
ผ่านทางDictanote

Dictanote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการสลับระหว่างการพิมพ์และการป้อนเสียงโดยไม่ต้องออกจากกระบวนการเขียนของพวกเขา มันทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดคล้ายกับ Docs และมีระบบจดจำเสียงในตัว

คุณสามารถพูดอย่างเป็นธรรมชาติหรือพิมพ์ระหว่างเอกสาร จัดระเบียบเนื้อหาด้วยแท็ก และจัดการโปรเจกต์โดยใช้ "สมุดบันทึก" แยกต่างหาก สำหรับผู้ที่ผสมผสานการพิมพ์ตามคำบอกกับการเขียนด้วยตนเอง Dictanote จะรวบรวมทุกอย่างไว้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว เนื่องจากทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องมีการผสานรวมที่ซับซ้อน จึงตอบสนองได้ดีแม้บนอุปกรณ์ที่ช้าหรือเก่ากว่า

คุณสมบัติเด่นของ Dictanote

  • แก้ไขข้อความขณะพูดพร้อมรองรับการใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขภายหลังและช่วยให้บันทึกมีความเรียบร้อยมากขึ้นทันที
  • ใช้เครื่องมือเสียงพูดที่ติดตั้งมาในอุปกรณ์ของคุณ เช่น Google Speech ใน Chrome วิธีนี้จะช่วยลดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเสียงของคุณได้มากขึ้น
  • เน้นข้อความด้วยตัวหนา ตัวเอียง ใต้เส้น และจัดรูปแบบบันทึกของคุณขณะพูดบันทึก สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่เขียนเนื้อหาแบบยาวหรือจัดระเบียบบันทึกที่มีโครงสร้าง
  • เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือหยุดการพิมพ์ตามคำบอกโดยใช้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ทำให้การบันทึกความคิดขณะทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Dictanote

  • จำกัดเฉพาะ Google Chrome บนเดสก์ท็อป ซึ่งไม่รวมถึงผู้ใช้บนเบราว์เซอร์อื่นหรือผู้ที่ต้องการเข้าถึงผ่านมือถือ
  • ไม่มีการซิงค์หรือสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นบันทึกจะเก็บไว้เฉพาะในเครื่องเท่านั้น เว้นแต่จะส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานข้ามอุปกรณ์หรือต้องการการซิงค์อัตโนมัติ
  • ไม่รองรับไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงจากการสัมภาษณ์หรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว

ราคาของ Dictanote

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Dictanote

  • Chrome Web Store: 2. 7/5 (1000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dictanote อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวบน Chrome Web Storeได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ Dictanote:

เมื่อวานนี้มันทำงานได้ดีมาก ให้ความแม่นยำประมาณ 90% ตามที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันนี้มันไม่ทำงานเลย ให้ความแม่นยำประมาณ 50% แม้กระทั่งเมื่อให้ความแม่นยำ 90% ฉันก็สามารถพิมพ์ทั้งหมดได้เร็วกว่าเวลาที่ใช้ในการพูดและแก้ไข

เมื่อวานนี้มันทำงานได้ดีทีเดียว ให้ความแม่นยำประมาณ 90% ตามที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม เช้านี้มันไม่ทำงานเลย ให้ความแม่นยำประมาณ 50% แม้แต่ตอนที่แม่นยำ 90% ผมยังสามารถพิมพ์ทั้งหมดได้เร็วกว่าการพูดและแก้ไขทีหลัง

8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบบันทึกการประชุมจากวิดีโอ)

Tactiq: ทางเลือกแทน wispr flow
ผ่านทางTactiq

คุณเคยปิดการประชุมทาง Zoom แล้วลืมว่าใครรับปากจะทำอะไรหรือไม่? Tactiq ช่วยให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลย

ส่วนขยาย Chrome นี้จับภาพบทสนทนาแบบเรียลไทม์จาก Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams และให้คุณเน้นช่วงเวลาสำคัญและเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทั้งหมดในระหว่างการประชุม มันจะแสดงอยู่อย่างเรียบร้อยที่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ ทำให้คุณมีสมาธิกับการสนทนาโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจดบันทึก

คุณสามารถแท็กข้อมูลสำคัญ มอบหมายงานติดตามผล และส่งออกทุกอย่างไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Notion หรือ CRM ของคุณได้ เนื่องจากระบบทำงานผ่านเบราว์เซอร์ของคุณและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้เข้าร่วม จึงหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวที่มักเกิดขึ้นกับบอทสำหรับการประชุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tactiq

  • ทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้บอทหรือสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม
  • ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และข้อสังเกตสำคัญระหว่างการประชุมเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนในภายหลัง
  • สรุปการประชุม, ร่างอีเมลติดตามผล, หรือสร้างตั๋ว Jira ได้ทันที
  • ส่งเอกสารการเรียนและไฮไลท์ไปยัง Google Docs, Notion, Slack หรือ CRM ของคุณโดยตรงโดยไม่ต้องคัดลอกและวาง

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • ใช้งานได้เฉพาะบนเดสก์ท็อปด้วยเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้มือถือหรือทีมงานที่ใช้ Safari หรือ Firefox
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การผสานรวมกับระบบ CRM และประวัติการถอดเสียงแบบขยาย จะถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนชำระเงินระดับที่สูงกว่า

ราคาของ Tactiq

  • แผนฟรี: ไฮไลท์และการส่งออกที่จำกัด
  • แผนโปร: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:

วิธีง่ายที่สุดในการถอดเสียงการประชุม มีไม่กี่อย่าง แต่ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดคือสรุปโดย AI

วิธีง่ายที่สุดในการถอดเสียงการประชุม. มีไม่กี่อย่าง แต่คุณสมบัติที่ฉันชอบที่สุดอาจเป็นการสรุปโดยใช้ระบบ AI.

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนสรุปการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

9. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วยมนุษย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง)

Rev
ผ่านทางRev

ไม่ใช่ทุกเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่สามารถบาลานซ์ความเร็วและความถูกต้องได้ แต่ Rev ทำได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่าสิบปีในวงการการถอดเสียง Rev ผสมผสานประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์กับความแม่นยำระดับมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมที่ทุกคำมีความหมาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวที่ต้องการบันทึกการสนทนาที่สามารถใช้ในศาลได้ ทีมกฎหมายที่กำลังเตรียมการซักค้าน หรือเป็นนักวิจัยที่กำลังคัดกรองการสัมภาษณ์หลายชั่วโมง Rev มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นให้คุณ ตั้งแต่การถอดเสียงที่รวดเร็วด้วย AI ไปจนถึงการถอดเสียงที่แม่นยำสูงโดยมนุษย์

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ช่วย AI เพื่อดึงข้อมูลคำพูดและประเด็นสำคัญ บทถอดความที่สามารถแก้ไขได้ และการเชื่อมต่อกับ Zoom, Teams และ Google Meet

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • เลือกระหว่างการใช้ AI เพื่อความเร็ว หรือการถอดเสียงโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำ 99% ขึ้นไป
  • สร้างสรุปโดยอัตโนมัติ, ไฮไลต์คำพูดสำคัญ, และแสดงประเด็นหลักจากบันทึกการสนทนา. คุณสมบัตินี้มี ประสิทธิภาพหากคุณต้องการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์หรือสกัดจุดสำคัญที่สุดจากบทสนทนายาว
  • ตรวจจับรูปแบบและความขัดแย้งในหลายบันทึกเสียงหรือข้อความ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมกฎหมาย สื่อมวลชน และทีมวิจัย
  • แก้ไขขณะฟัง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
  • บันทึกขณะเดินทางหรือเชื่อมต่อกับ Zoom, Meet และ Teams เพื่อถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดการหมุนรอบ

  • ไม่มีการสนับสนุนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมสดหรือสัมมนาออนไลน์
  • การถอดเสียงด้วยมนุษย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเนื้อหาที่ยาว
  • มีรายงานบางฉบับเกี่ยวกับการระบุตัวผู้พูดผิดพลาดและความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อฝึกอบรม AI

การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Rev:

หน่วยงานของเราใช้ rev แทบทุกวันเพื่อจัดทำร่างร่าง AI ที่ใกล้เคียงกับคำให้การของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าของเราชื่นชอบลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ซึ่งทำให้สามารถซิงค์บันทึกการให้การกับวิดีโอได้ ระบบสรุป AI และบอทคำถามก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และเราตั้งตารอการขยายตัวของระบบเหล่านี้ในอนาคต

หน่วยงานของเราใช้ rev แทบทุกวันเพื่อจัดทำร่างร่าง AI ที่ใกล้เคียงกับคำให้การในศาลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าของเราชื่นชอบลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ซึ่งซิงค์กับวิดีโอได้อย่างลงตัว ระบบสรุป AI และบอทคำถามก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และเราตั้งตารอการขยายตัวของระบบเหล่านี้ในอนาคต

👀 คุณรู้หรือไม่? 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์

10. ซูเปอร์วิสเปอร์ (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการความแม่นยำของ Whisper AI ในรูปแบบอินเตอร์เฟซที่สะอาด)

ซูเปอร์วิสเปอร์: ทางเลือกสำหรับการทำงานแบบ Whispr flow
ผ่านทางSuperWhisper

Superwhisper เป็นเครื่องมือถอดเสียงออฟไลน์ที่ทรงพลังสำหรับ macOS และ iOS ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร มันใช้เฟรมเวิร์ก Whisper.cpp และทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการจัดรูปแบบที่ตระหนักถึงบริบทและการรองรับเวิร์กโฟลว์ AI ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถกำหนดกฎการประมวลผลหลังการประมวลผลโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดความเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น บันทึกทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Superwhisper

  • ทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้โมเดล AI ท้องถิ่นโดยไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังคลาวด์
  • ปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับแอปที่คุณกำลังใช้งาน ตัวอย่างเช่น ระบบจะจัดรูปแบบเนื้อหาให้เหมือนอีเมลเมื่ออยู่ในแอปเมล หรือใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเมื่อแปลงข้อความเป็นโน้ต
  • เพิ่มคำแนะนำภาษาธรรมชาติเพื่อปรับปรุงบันทึกการถอดเสียงของคุณ
  • จัดการคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละสาขา เช่น การดูแลสุขภาพ กฎหมาย และการวิจัย ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยระบบจดจำขั้นสูง
  • เข้าถึงการควบคุมเวอร์ชัน การแก้ไขแบบร่วมมือ และการผสานรวมกับเครื่องมือ AI เช่น GPT-4o และ Claude 3.5 เพื่อช่วยปรับแต่งถอดความและสกัดสรุปได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในเครื่องพร้อมการเข้ารหัสแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Superwhisper

  • ต้องการฮาร์ดแวร์ Mac รุ่นใหม่กว่า (M2 หรือสูงกว่า) สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์โดยใช้โมเดล AI ขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์รุ่นเก่า
  • การไม่มีการระบุลำโพงในตัวทำให้ยากต่อการแยกแยะเสียงหลายเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์หรือการประชุม
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูง เช่น โหมดที่กำหนดเองและการประมวลผลหลัง AI โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคา Superwhisper

  • แผนฟรีพร้อมให้บริการ
  • ข้อดี: $8.49/เดือน
  • รายปี: 84.99 ดอลลาร์/ปี
  • ตลอดชีพ: 249.99 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิว Superwhisper

  • แอปสโตร์: 4. 9/5 (1200+ รีวิว)
  • Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Superwhisper อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้เขียนบน Product Huntเกี่ยวกับ Superwhisper:

ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มาก! ฉันพบว่าตัวเองเขียนเอกสารและอีเมลได้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นด้วยมัน เพราะมันทำให้การป้อนข้อความรวดเร็วมาก

ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มาก! ฉันพบว่าตัวเองเขียนเอกสารและอีเมลได้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยมัน เพราะมันทำให้การป้อนข้อความรวดเร็วมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

วิธีเลือก Wispr Flow ที่เหมาะสม

เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความไม่ได้เป็นเพียงการถอดเสียงอีกต่อไปแล้ว คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับข้อความเหล่านั้นหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณจะได้รับระบบครบวงจรที่เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง

  • ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกการประชุม สร้างสรุปอัจฉริยะ และสร้างงานใหม่จากประเด็นสำคัญได้ทันที
  • ด้วย ClickUp Docs ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในบันทึก เชื่อมโยงกับงาน และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว

แน่นอนว่าเครื่องมืออื่น ๆ ก็โดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน Otter.ai และ Sonix เหมาะสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็วด้วยระบบ AI Rev ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงและผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ MacWhisper และ Superwhisper เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการประมวลผลแบบออฟไลน์

เครื่องมือที่เหมาะสมจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของคุณและวิธีการดำเนินงานของทีมคุณ

เริ่มต้นด้วยการสำรวจเดโมและทดลองใช้งานฟรีบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น เช่นClickUp เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนและเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณในขั้นตอนต่อไปของการเติบโต