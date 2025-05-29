10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ในปี 2025

คุณเพิ่งประชุมเสร็จ ไอเดียดีๆ ถูกแบ่งปัน การตัดสินใจที่ชัดเจนถูกทำขึ้น และคุณบอกตัวเองว่า "ฉันจะพิมพ์ทุกอย่างออกมาทันทีหลังจากนี้"
แต่การจดบันทึกด้วยมือหลังการประชุมนั้นกินเวลาที่มีค่า และคุณแทบจะจำไม่ได้ว่าใครพูดอะไร เมื่อไหร่ และในบริบทใด
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงอย่าง Wispr Flow เข้ามาช่วย เครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงออนไลน์นี้สามารถจับคำพูดได้ แปลงบันทึกเสียงเป็นข้อความที่แม่นยำ และช่วยให้คุณจัดระเบียบด้วยคำสั่ง AI
เป้าหมายคือการช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทุกอย่างด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม Wispr Flow อาจไม่เหมาะกับทุกคน อาจเป็นเพราะการจดจำเสียงไม่แม่นยำ หรือไม่เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow มาให้คุณ
จากซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความอัจฉริยะไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการจดบันทึกและแก้ไขเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเลือกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Wispr Flow?
Wispr Flow เป็นเครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงที่มีประโยชน์ แต่ความคิดเห็นจากผู้ใช้ล่าสุดได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหลายประการที่อาจทำให้คุณต้องการค้นหาตัวเลือกที่ดีกว่า
- การใช้หน่วยความจำและ CPU สูง: Wispr Flow ใช้ RAM สูงถึง 800MB และ CPU 8% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบของคุณ แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงออนไลน์อยู่ก็ตาม นั่นคือต้นทุนที่แท้จริงของเวลาอันมีค่าของคุณ
- ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ช้าและไม่ลื่นไหล: การเปิดแอปอาจใช้เวลา 8–10 วินาที ซึ่งไม่เหมาะเมื่อคุณต้องการบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วหลังการประชุม
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและปัญหาการเก็บข้อมูล: Wispr Flow รวบรวมข้อมูลหน้าจอในบริบทเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของมันแม้ในขณะไม่ได้ใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส
- โมเดลคลาวด์สำหรับการประมวลผลในเครื่อง: แม้ว่า Wispr Flow จะพึ่งพาการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ แต่ผู้ใช้บางรายอาจต้องการเครื่องมือที่รองรับการประมวลผลในเครื่อง ซึ่งไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลภายนอกเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว
- การผสานระบบอย่างลึกซึ้งโดยไม่ได้รับความยินยอม: แอปจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในรายการเข้าสู่ระบบของระบบและแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังการถอนการติดตั้ง โดยอาจมีพฤติกรรมที่รบกวนแอปอื่นหรือเบราว์เซอร์ของคุณ
- การขาดการเข้าถึงผ่านมือถือ: Wispr Flow มีให้บริการเฉพาะบน macOS และล่าสุดบน Windows เท่านั้น ไม่มีแอปสำหรับมือถือ ซึ่งจำกัดการใช้งานในฐานะเครื่องมือการพิมพ์ตามคำบอกที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับทีมหรือมืออาชีพที่ต้องเดินทางนี่คือเทมเพลตบันทึกการประชุมและ เครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์สำหรับการจดบันทึก
- ระดับฟรีที่มีข้อจำกัด: แผนฟรีจะจำกัดการใช้งานที่จำนวนคำต่อสัปดาห์ ซึ่งแทบจะไม่เพียงพอสำหรับการประชุมปกติ การระดมความคิด หรือการวางแผนเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำสั่งเสียงที่สม่ำเสมอ
ทางเลือกของ Wispr Flow ในภาพรวม
นี่คือรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ที่คุณสามารถลองใช้ได้วันนี้ เพื่อถอดเสียงไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย!
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ClickUp Brain, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, เอกสาร, การจัดการงาน, แม่แบบการประชุม
|บุคคลทั่วไป รวมถึงทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับบันทึก งาน และการทำงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ, สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดเสียงสด, การระบุตัวผู้พูด, สรุปการประชุม, การเชื่อมต่อ Zoom และ Google Meet
|บุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน สำหรับคุณสมบัติพรีเมียม
|Sonix. ai
|รองรับมากกว่า 40 ภาษา, นำเข้าเสียง/วิดีโอ, บันทึกเวลา, คำศัพท์ที่กำหนดเอง
|ฟรีแลนซ์, ผู้สร้างเนื้อหา, และทีมระดับโลกที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว, หลายภาษา, และมีความถูกต้องสูง
|ทดลองใช้ฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ชั่วโมง สำหรับการถอดเสียง
|เทมี
|ราคาประหยัด, อินเตอร์เฟซง่าย, รวดเร็ว
|บุคคลทั่วไปและผู้ใช้ที่ไม่ประจำ (เช่น นักเรียนหรือนักข่าว) ที่ต้องการซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่รวดเร็วและประหยัดงบประมาณ
|เริ่มต้นที่ $0.25 ต่อนาทีเสียง, แบบชำระเงินตามการใช้งาน
|คำอธิบาย
|การบันทึกเสียงทับ, การบันทึกหน้าจอ, การตัดต่อหลายแทร็ก, และการเผยแพร่พอดแคสต์
|ผู้สร้างสรรค์เดี่ยว, พอดแคสเตอร์, และทีมสื่อขนาดเล็กที่รวมการตัดต่อเสียง, วิดีโอ, และข้อความ
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|MacWhisper
|เครื่องยนต์ Whisper AI ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต รองรับหลายภาษา
|การแปลงเสียงเป็นข้อความแบบออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ Mac
|มีแผนฟรีให้บริการ, ใบอนุญาตครั้งเดียวสำหรับเวอร์ชัน Pro
|Dictanote
|การสะกดคำแบบไฮบริด + การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, เครื่องมือจัดรูปแบบ, ทางลัดด้วยเสียง
|นักเขียน, บล็อกเกอร์, และนักเรียนที่สลับระหว่างการบันทึกเสียงและการพิมพ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานคนเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
|แทคติค
|บันทึกการสนทนาสำหรับ Zoom, Google Meet, MS Teams, การติดตามไฮไลท์ และการสรุปโดยอัตโนมัติ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่บันทึกและจัดระเบียบบันทึกการประชุมจากการประชุมทางวิดีโอ
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Rev
|การถอดเสียงโดย AI และมนุษย์ การใส่คำบรรยาย และการสนับสนุนภาษาทั่วโลก
|ทีมกฎหมาย สื่อ และวิจัย (ขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่) ที่ต้องการความแม่นยำในการถอดเสียงในระดับมนุษย์
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|ซูเปอร์วิสเปอร์
|อินเตอร์เฟซน้ำหนักเบา รองรับอินพุตเสียงหลายช่องทาง ไม่ต้องใช้บัญชี
|ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวและผู้ใช้ระดับองค์กรที่ใช้ Whisper AI ในเครื่องบน Mac และ iOS
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 49 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wispr Flow ที่ควรใช้
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวเลือกยอดนิยมแบบสรุปแล้ว มาดูรายละเอียดแต่ละตัวเลือกทีละข้อเพื่อค้นหาว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มรวมสำหรับงานและการสื่อสาร)
เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การถอดความ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการเปลี่ยนบทสนทนาของคุณให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ทำได้จริง
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้า กำลังระดมความคิด หารือเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป และมอบหมายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็วClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุมอย่างเงียบ ๆ (โดยได้รับอนุญาตจากคุณแน่นอน) บันทึกการสนทนาทั้งหมด และส่งมอบบันทึกการประชุมที่เรียบเรียงเป็นระเบียบ พร้อมป้ายกำกับอย่างชัดเจน ไปยังกล่องจดหมายของคุณ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทันทีหลังการประชุม บันทึกที่สร้างขึ้นในClickUp Docs จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เน้นเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที มอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และรักษาบริบทของโครงการทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียว การผสานงานประเภทนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการงานเพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติ ทีมงานของคุณสามารถแก้ไขบันทึกได้พร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์Live Collaboration ใน ClickUp, แสดงความคิดเห็น, อัปเดตความคืบหน้าของงาน และติดตามข้อมูลเดียวกันผ่านบันทึกที่แชร์ แทนที่จะหลงลืมภาพรวมที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้จดบันทึกการประชุมด้วย AI: ให้ผู้จดบันทึกเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกการประชุมพร้อมสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ClickUp Docs: สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็นในตัวเอกสาร การกล่าวถึง และการเชื่อมโยงงาน
- การผสานงานจากบันทึก: เปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารหรือบันทึกการสนทนาให้กลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และแท็กโครงการ
- การทำงานร่วมกันในทีมแบบฝังตัว: แก้ไขเอกสารร่วมกัน มอบหมายงานติดตามผล ติดตามการอัปเดต และจัดการข้อเสนอแนะ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
- ClickUp Brain พร้อมคำสั่ง AI: สรุปบันทึกยาว, แยกขั้นตอนถัดไป, และเขียนเนื้อหาใหม่ภายในเอกสารหรือความคิดเห็นด้วยความช่วยเหลือจากAI ของ ClickUp
📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า แต่เวลาทั้งหมดนั้นจำเป็นจริงหรือ? เหตุผลที่เราสงสัย? มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประเมินการประชุมของตนว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
การติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการ อัตราการติดตามผล และผลลัพธ์ สามารถเปิดเผยได้ว่าการประชุมที่ยาวนานขึ้นนั้นสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่
เครื่องมือจัดการการประชุมของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่! จับประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยAI Notetaker เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้น—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดูว่าการประชุมใดที่สร้างผลลัพธ์จริงและอันไหนที่แค่เสียเวลาจากวันทำงานของทีมคุณ!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจมากเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้คนเดียวที่เพิ่งเริ่มต้น ผู้ใช้มักจะสังเกตว่าการตั้งค่าแดชบอร์ด มุมมอง และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองนั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
- มีรายงานเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความล่าช้าในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานระบบอัตโนมัติหรือการผสานระบบที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการงานภายในของเอเจนซีของพวกเขาอย่างไร:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานของทั้งทีมได้ในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม)
Otter.ai เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ใช้เวลาในการประชุมเป็นจำนวนมาก มันให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมป้ายกำกับผู้พูด และสร้างสรุปและถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาย Zoom, การบรรยาย, หรือการสัมภาษณ์ Otter ช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- แยกแยะผู้พูดแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องอ่านบทถอดความทั้งหมด
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอื่น ๆ ผ่าน Chrome Extension หรือการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
- แชร์บันทึกการสนทนา เพิ่มความคิดเห็น และแท็กเพื่อนร่วมทีมภายในบันทึกการสนทนาโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ถอดเสียงจากทุกที่ด้วยแอปสำหรับ iOS, Android และเว็บ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง, สำเนียงที่ชัดเจน, หรือการพูดซ้อนทับกัน
- การระบุตัวตนของผู้พูดมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมกลุ่ม
- แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานเป็นประจำ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น สรุปสด, การทำงานร่วมกันของทีม, และการควบคุมของผู้ดูแลระบบ มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินระดับสูง
Otter.ai ราคา
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai:
ผู้จดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปเนื้อหา รายการที่ต้องดำเนินการ และการบูรณาการที่เป็นประโยชน์
ผู้จดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปเนื้อหา รายการที่ต้องดำเนินการ และการบูรณาการที่เป็นประโยชน์
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter AI
3. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็ว รองรับหลายภาษาและมีความแม่นยำสูง)
Sonix. ai เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและทีมที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูงในกว่า 40 ภาษา คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รับถอดเสียงพร้อมป้ายกำกับผู้พูดและเวลาได้ทันที และแก้ไขได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ รองรับการป้อนข้อมูลหลายภาษา อนุญาตให้ผู้ใช้พูดได้อย่างอิสระ และมีฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น สรุปเนื้อหาและตัวเลือกการส่งออก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai
- ถอดเสียงและถอดความจากไฟล์เสียงและวิดีโอในกว่า 40 ภาษา สำหรับทีมและนักสร้างสรรค์ระดับโลก
- รับเอกสารรับรองผลการศึกษาภายในไม่กี่นาที เหมาะสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็ว
- แท็กผู้พูดและเพิ่มเวลาตามคำเพื่อความสะดวกในการนำทาง
- แก้ไข, ไฮไลต์, และร่วมมือกันภายในเว็บอินเตอร์เฟซ
- ส่งออกบันทึกการศึกษาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, SRT และอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการแชร์และใช้งานซ้ำ
ข้อจำกัดของ Sonix. ai
- ไม่รวมเครื่องบันทึกเสียงในตัว ผู้ใช้ต้องอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
- ความแม่นยำอาจลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อมีบทสนทนาซ้อนทับกัน
- การทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดและราคาอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานหนักหรือการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ Sonix. ai
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนมาตรฐาน (จ่ายตามการใช้งาน): $10/ชั่วโมง สำหรับการถอดเสียง
- แผนพรีเมียม: $16.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) + ค่าถอดเสียง $5/ชั่วโมง
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป
Sonix. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
Sonix. ai เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบให้เป็นระเบียบ
Sonix. ai เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบให้เป็นระเบียบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
4. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็ว ราคาประหยัด และมีการแก้ไขน้อย)
Temi ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและความเรียบง่าย เป็นเครื่องมือถอดเสียงน้ำหนักเบาที่ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด ด้วยระบบราคาแบบเหมาจ่ายและตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เช่น นักข่าว นักเรียน และผู้สร้างเนื้อหา
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ รับบทถอดเสียงภายในไม่กี่นาที และปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบด้วยตัวแก้ไขในตัวของ Temi ระบบทำงานได้ดีที่สุดกับไฟล์เสียงที่ชัดเจนและมีเสียงรบกวนน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การบรรยาย หรือการบันทึกพอดแคสต์
แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือขั้นตอนการทำงานของงาน แต่ Temi ก็โดดเด่นเมื่อความคุ้มค่าและความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- เข้าถึงอัตราค่าบริการถอดความที่ต่ำที่สุดในตลาด ไม่มีค่าสมาชิก ไม่มีข้อผูกมัดรายเดือน และไม่มีระดับการใช้งาน
- รับเอกสารรับรองการแปลภายใน 5–10 นาทีหลังจากอัปโหลด แม้แต่ไฟล์ที่ยาว
- เล่นเสียงย้อนหลัง, ติดตามเวลาที่ระบุ, และแก้ไขข้อความทีละบรรทัด
- ดาวน์โหลดสำเนาบันทึกการศึกษาของคุณในรูปแบบที่ทำความสะอาดแล้วใน TXT, SRT หรือ PDF สำหรับการแชร์หรือเผยแพร่
ข้อจำกัดของ Temi
- ไม่รองรับการถอดเสียงสดหรือความสามารถในการผสานการทำงานกับการประชุม
- ความถูกต้องอาจลดลงในบันทึกที่มีเสียงรบกวนในพื้นหลังหรือเสียงพูดซ้อนทับกัน
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือหรือการจัดการโครงการ
การกำหนดราคาของ Temi
- ทดลองใช้ฟรี
- $0. 25 ต่อนาทีเสียง (จ่ายตามการใช้งาน)
คะแนนและรีวิวของ Temi
- Trustpilot: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Temi อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปัน:
Temi สามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อถอดเสียงเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขเนื้อหาได้
Temi สามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อถอดเสียงเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขเนื้อหาได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังถอดความสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมทางวิดีโอด้วยตนเอง ให้ใช้เวลาที่ระบุเพื่อเป็นจุดยึดสำหรับบันทึกของคุณ หยุดวิดีโอและจดเวลาที่ระบุไว้ข้างๆ จุดสำคัญแต่ละจุด (เช่น [03:42] วิธีสร้างแผนงานโครงการ) วิธีนี้จะช่วยให้คุณกลับไปดูส่วนที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องดูทั้งหมดใหม่
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกจากวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ
5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ต้องการรวมการถอดเสียง การแก้ไขเสียง และการแก้ไขวิดีโอ)
Descript เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ทำพอดแคสต์ นักการตลาด และนักการศึกษาที่ต้องการวิธีในการถอดเสียง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ มันสามารถเปลี่ยนการบันทึกเสียงให้เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอหรือเสียงพากย์ได้เพียงแค่แก้ไขบทถอดเสียง
คุณสามารถลบคำเติม เพิ่มคำบรรยาย และเตรียมเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว ด้วยฟีเจอร์บันทึกหน้าจอในตัว การทำงานร่วมกันเป็นทีม และเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ Descript ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้ง่ายๆ เพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ตัด จัดเรียงใหม่ หรือลบส่วนที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อไทม์ไลน์แบบดั้งเดิม
- ตรวจจับและลบคำเติม เช่น "เอ่อ" "อืม" และวลีที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้เนื้อหาสะอาดและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- เชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันในการถอดความ, กำหนดเวลา, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดการโครงการที่แชร์กันง่ายขึ้น
- บันทึกการสอน, สาธิต, หรือการนำทางโดยการบันทึกหน้าจอโดยตรงภายใน Descript จากนั้นแก้ไขและเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น
- เพิ่มคำบรรยายที่ซิงค์แล้วลงในวิดีโออย่างรวดเร็วและส่งออกไฟล์คำบรรยายเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้หรือนำไปใช้ใหม่
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการตัดต่อเสียงหรือวิดีโอ แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- คุณสมบัติระดับสูง เช่น การลบคำเติมและการส่งออกขั้นสูง มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- มีแผนฟรีให้บริการ
- แผนสำหรับผู้ใช้งานงานอดิเรก: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2ได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Descript:
เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอและถอดเทปเสียงอย่างง่ายดาย รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย การตัดต่อวิดีโอและเสียงง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีใช้โปรแกรมตัดต่อที่ซับซ้อนเพื่อทำงานให้เสร็จ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดต่อวิดีโอและถอดความอย่างง่ายดาย รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย การตัดต่อวิดีโอและเสียงง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสารทั่วไป คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือใช้โปรแกรมตัดต่อที่ซับซ้อนก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดโดยไม่มีลายน้ำ
6. MacWhisper (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์)
ความเป็นส่วนตัวและความเรียบง่ายคือหัวใจสำคัญของ MacWhisper ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ macOS และทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ—ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะถอดเสียงบทสัมภาษณ์ การประชุม หรือร่างเนื้อหา ไฟล์ของคุณจะยังคงอยู่ในเครื่องและได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
MacWhisper ใช้โมเดล Whisper ของ OpenAI เพื่อให้บริการการถอดเสียงที่แม่นยำในหลายภาษา คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ดูการถอดเสียงในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อหรือความเป็นส่วนตัว
เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมข้อมูลของตนเอง และต้องการเครื่องมือถอดเสียงแบบออฟไลน์ที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ MacWhisper
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยตรงบน Mac ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ใช้หนึ่งในโมเดลการรู้จำเสียงพูดแบบโอเพนซอร์สที่แม่นยำที่สุดเพื่อผลลัพธ์คุณภาพสูงในหลากหลายสำเนียงและภาษา
- รองรับการถอดเสียงในหลายสิบภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับโครงการระหว่างประเทศหรือทีมที่ใช้หลายภาษา
- ให้โฟกัสกับงานของคุณ โดยไม่มีป๊อปอัปหรือสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
- ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาที่เรียบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ MacWhisper
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Windows หรืออุปกรณ์มือถือ
- ไม่มีการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์หรือการผสานการทำงานกับการประชุมสด
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือฟีเจอร์งานที่ติดตั้งไว้สำหรับใช้งานเป็นทีม
ราคา MacWhisper
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ~$64 (ครั้งเดียว) [€59]
- 5 ใบอนุญาต: ~$270 รวม / ~$54 ต่อใบอนุญาต [€249 / €49]
- 10 ใบอนุญาต: ~$490 รวม / ~$49 ต่อใบอนุญาต [€450 / €45]
- 20 ใบอนุญาต: ~$870 รวม / ~$44 ต่อใบอนุญาต [€799 / €39]
- 50 ใบอนุญาต: ~$2,070 รวมทั้งหมด / ~$41 ต่อใบอนุญาต [€1,899 / €38]
หมายเหตุ: ราคาจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
MacWhisper คะแนนและรีวิว
- Gumroad: 4. 9/5 (1,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MacWhisper อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Product Huntได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ MacWhisper:
แอปที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการถอดเสียงในอุปกรณ์โดยตรง ฉันใช้แอปนี้สำหรับการถอดเสียงทั้งจากบันทึกเสียงเป็นข้อความ และสร้างถอดความอัตโนมัติจากวิดีโอออนไลน์สำหรับบันทึกของฉัน
แอปที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการถอดเสียงในอุปกรณ์โดยตรง ฉันใช้แอปนี้ทั้งในการถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ และสร้างถอดความอัตโนมัติจากวิดีโอออนไลน์สำหรับบันทึกของฉัน
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าในขณะที่ 47% ของการประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปการประชุมได้ภายในเพียง 15 นาทีเท่านั้น เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่โดดเด่น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการประชุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้
7. Dictanote (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการบันทึกเสียงและการแก้ไขด้วยตนเอง)
Dictanote เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการสลับระหว่างการพิมพ์และการป้อนเสียงโดยไม่ต้องออกจากกระบวนการเขียนของพวกเขา มันทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดคล้ายกับ Docs และมีระบบจดจำเสียงในตัว
คุณสามารถพูดอย่างเป็นธรรมชาติหรือพิมพ์ระหว่างเอกสาร จัดระเบียบเนื้อหาด้วยแท็ก และจัดการโปรเจกต์โดยใช้ "สมุดบันทึก" แยกต่างหาก สำหรับผู้ที่ผสมผสานการพิมพ์ตามคำบอกกับการเขียนด้วยตนเอง Dictanote จะรวบรวมทุกอย่างไว้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว เนื่องจากทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องมีการผสานรวมที่ซับซ้อน จึงตอบสนองได้ดีแม้บนอุปกรณ์ที่ช้าหรือเก่ากว่า
คุณสมบัติเด่นของ Dictanote
- แก้ไขข้อความขณะพูดพร้อมรองรับการใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขภายหลังและช่วยให้บันทึกมีความเรียบร้อยมากขึ้นทันที
- ใช้เครื่องมือเสียงพูดที่ติดตั้งมาในอุปกรณ์ของคุณ เช่น Google Speech ใน Chrome วิธีนี้จะช่วยลดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเสียงของคุณได้มากขึ้น
- เน้นข้อความด้วยตัวหนา ตัวเอียง ใต้เส้น และจัดรูปแบบบันทึกของคุณขณะพูดบันทึก สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่เขียนเนื้อหาแบบยาวหรือจัดระเบียบบันทึกที่มีโครงสร้าง
- เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือหยุดการพิมพ์ตามคำบอกโดยใช้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ทำให้การบันทึกความคิดขณะทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Dictanote
- จำกัดเฉพาะ Google Chrome บนเดสก์ท็อป ซึ่งไม่รวมถึงผู้ใช้บนเบราว์เซอร์อื่นหรือผู้ที่ต้องการเข้าถึงผ่านมือถือ
- ไม่มีการซิงค์หรือสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ดังนั้นบันทึกจะเก็บไว้เฉพาะในเครื่องเท่านั้น เว้นแต่จะส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานข้ามอุปกรณ์หรือต้องการการซิงค์อัตโนมัติ
- ไม่รองรับไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงจากการสัมภาษณ์หรือการประชุมที่มีอยู่แล้ว
ราคาของ Dictanote
- ฟรี
- ข้อดี: $8 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Dictanote
- Chrome Web Store: 2. 7/5 (1000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dictanote อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวบน Chrome Web Storeได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ Dictanote:
เมื่อวานนี้มันทำงานได้ดีมาก ให้ความแม่นยำประมาณ 90% ตามที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันนี้มันไม่ทำงานเลย ให้ความแม่นยำประมาณ 50% แม้กระทั่งเมื่อให้ความแม่นยำ 90% ฉันก็สามารถพิมพ์ทั้งหมดได้เร็วกว่าเวลาที่ใช้ในการพูดและแก้ไข
เมื่อวานนี้มันทำงานได้ดีทีเดียว ให้ความแม่นยำประมาณ 90% ตามที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม เช้านี้มันไม่ทำงานเลย ให้ความแม่นยำประมาณ 50% แม้แต่ตอนที่แม่นยำ 90% ผมยังสามารถพิมพ์ทั้งหมดได้เร็วกว่าการพูดและแก้ไขทีหลัง
8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบบันทึกการประชุมจากวิดีโอ)
คุณเคยปิดการประชุมทาง Zoom แล้วลืมว่าใครรับปากจะทำอะไรหรือไม่? Tactiq ช่วยให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลย
ส่วนขยาย Chrome นี้จับภาพบทสนทนาแบบเรียลไทม์จาก Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams และให้คุณเน้นช่วงเวลาสำคัญและเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทั้งหมดในระหว่างการประชุม มันจะแสดงอยู่อย่างเรียบร้อยที่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ ทำให้คุณมีสมาธิกับการสนทนาโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจดบันทึก
คุณสามารถแท็กข้อมูลสำคัญ มอบหมายงานติดตามผล และส่งออกทุกอย่างไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Notion หรือ CRM ของคุณได้ เนื่องจากระบบทำงานผ่านเบราว์เซอร์ของคุณและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้เข้าร่วม จึงหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวที่มักเกิดขึ้นกับบอทสำหรับการประชุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tactiq
- ทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้บอทหรือสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม
- ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และข้อสังเกตสำคัญระหว่างการประชุมเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนในภายหลัง
- สรุปการประชุม, ร่างอีเมลติดตามผล, หรือสร้างตั๋ว Jira ได้ทันที
- ส่งเอกสารการเรียนและไฮไลท์ไปยัง Google Docs, Notion, Slack หรือ CRM ของคุณโดยตรงโดยไม่ต้องคัดลอกและวาง
ข้อจำกัดของ Tactiq
- ใช้งานได้เฉพาะบนเดสก์ท็อปด้วยเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้มือถือหรือทีมงานที่ใช้ Safari หรือ Firefox
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การผสานรวมกับระบบ CRM และประวัติการถอดเสียงแบบขยาย จะถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนชำระเงินระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Tactiq
- แผนฟรี: ไฮไลท์และการส่งออกที่จำกัด
- แผนโปร: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
วิธีง่ายที่สุดในการถอดเสียงการประชุม มีไม่กี่อย่าง แต่ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดคือสรุปโดย AI
วิธีง่ายที่สุดในการถอดเสียงการประชุม. มีไม่กี่อย่าง แต่คุณสมบัติที่ฉันชอบที่สุดอาจเป็นการสรุปโดยใช้ระบบ AI.
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนสรุปการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วยมนุษย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง)
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่สามารถบาลานซ์ความเร็วและความถูกต้องได้ แต่ Rev ทำได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่าสิบปีในวงการการถอดเสียง Rev ผสมผสานประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์กับความแม่นยำระดับมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมที่ทุกคำมีความหมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวที่ต้องการบันทึกการสนทนาที่สามารถใช้ในศาลได้ ทีมกฎหมายที่กำลังเตรียมการซักค้าน หรือเป็นนักวิจัยที่กำลังคัดกรองการสัมภาษณ์หลายชั่วโมง Rev มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นให้คุณ ตั้งแต่การถอดเสียงที่รวดเร็วด้วย AI ไปจนถึงการถอดเสียงที่แม่นยำสูงโดยมนุษย์
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ช่วย AI เพื่อดึงข้อมูลคำพูดและประเด็นสำคัญ บทถอดความที่สามารถแก้ไขได้ และการเชื่อมต่อกับ Zoom, Teams และ Google Meet
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- เลือกระหว่างการใช้ AI เพื่อความเร็ว หรือการถอดเสียงโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำ 99% ขึ้นไป
- สร้างสรุปโดยอัตโนมัติ, ไฮไลต์คำพูดสำคัญ, และแสดงประเด็นหลักจากบันทึกการสนทนา. คุณสมบัตินี้มี ประสิทธิภาพหากคุณต้องการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์หรือสกัดจุดสำคัญที่สุดจากบทสนทนายาว
- ตรวจจับรูปแบบและความขัดแย้งในหลายบันทึกเสียงหรือข้อความ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมกฎหมาย สื่อมวลชน และทีมวิจัย
- แก้ไขขณะฟัง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
- บันทึกขณะเดินทางหรือเชื่อมต่อกับ Zoom, Meet และ Teams เพื่อถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- ไม่มีการสนับสนุนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมสดหรือสัมมนาออนไลน์
- การถอดเสียงด้วยมนุษย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเนื้อหาที่ยาว
- มีรายงานบางฉบับเกี่ยวกับการระบุตัวผู้พูดผิดพลาดและความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อฝึกอบรม AI
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- ฟรี: 45 นาทีของการถอดเสียงด้วย AI/เดือน
- พื้นฐาน: $14.99/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $34.99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Rev:
หน่วยงานของเราใช้ rev แทบทุกวันเพื่อจัดทำร่างร่าง AI ที่ใกล้เคียงกับคำให้การของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าของเราชื่นชอบลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ซึ่งทำให้สามารถซิงค์บันทึกการให้การกับวิดีโอได้ ระบบสรุป AI และบอทคำถามก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และเราตั้งตารอการขยายตัวของระบบเหล่านี้ในอนาคต
หน่วยงานของเราใช้ rev แทบทุกวันเพื่อจัดทำร่างร่าง AI ที่ใกล้เคียงกับคำให้การในศาลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าของเราชื่นชอบลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ซึ่งซิงค์กับวิดีโอได้อย่างลงตัว ระบบสรุป AI และบอทคำถามก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และเราตั้งตารอการขยายตัวของระบบเหล่านี้ในอนาคต
👀 คุณรู้หรือไม่? 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์
10. ซูเปอร์วิสเปอร์ (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการความแม่นยำของ Whisper AI ในรูปแบบอินเตอร์เฟซที่สะอาด)
Superwhisper เป็นเครื่องมือถอดเสียงออฟไลน์ที่ทรงพลังสำหรับ macOS และ iOS ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร มันใช้เฟรมเวิร์ก Whisper.cpp และทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการจัดรูปแบบที่ตระหนักถึงบริบทและการรองรับเวิร์กโฟลว์ AI ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถกำหนดกฎการประมวลผลหลังการประมวลผลโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดความเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น บันทึกทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Superwhisper
- ทำงานทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้โมเดล AI ท้องถิ่นโดยไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังคลาวด์
- ปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับแอปที่คุณกำลังใช้งาน ตัวอย่างเช่น ระบบจะจัดรูปแบบเนื้อหาให้เหมือนอีเมลเมื่ออยู่ในแอปเมล หรือใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเมื่อแปลงข้อความเป็นโน้ต
- เพิ่มคำแนะนำภาษาธรรมชาติเพื่อปรับปรุงบันทึกการถอดเสียงของคุณ
- จัดการคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละสาขา เช่น การดูแลสุขภาพ กฎหมาย และการวิจัย ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยระบบจดจำขั้นสูง
- เข้าถึงการควบคุมเวอร์ชัน การแก้ไขแบบร่วมมือ และการผสานรวมกับเครื่องมือ AI เช่น GPT-4o และ Claude 3.5 เพื่อช่วยปรับแต่งถอดความและสกัดสรุปได้อย่างรวดเร็ว
- จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในเครื่องพร้อมการเข้ารหัสแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Superwhisper
- ต้องการฮาร์ดแวร์ Mac รุ่นใหม่กว่า (M2 หรือสูงกว่า) สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์โดยใช้โมเดล AI ขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์รุ่นเก่า
- การไม่มีการระบุลำโพงในตัวทำให้ยากต่อการแยกแยะเสียงหลายเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์หรือการประชุม
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูง เช่น โหมดที่กำหนดเองและการประมวลผลหลัง AI โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคา Superwhisper
- แผนฟรีพร้อมให้บริการ
- ข้อดี: $8.49/เดือน
- รายปี: 84.99 ดอลลาร์/ปี
- ตลอดชีพ: 249.99 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิว Superwhisper
- แอปสโตร์: 4. 9/5 (1200+ รีวิว)
- Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Superwhisper อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้เขียนบน Product Huntเกี่ยวกับ Superwhisper:
ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มาก! ฉันพบว่าตัวเองเขียนเอกสารและอีเมลได้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นด้วยมัน เพราะมันทำให้การป้อนข้อความรวดเร็วมาก
ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มาก! ฉันพบว่าตัวเองเขียนเอกสารและอีเมลได้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยมัน เพราะมันทำให้การป้อนข้อความรวดเร็วมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
วิธีเลือก Wispr Flow ที่เหมาะสม
เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความไม่ได้เป็นเพียงการถอดเสียงอีกต่อไปแล้ว คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับข้อความเหล่านั้นหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณจะได้รับระบบครบวงจรที่เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง
- ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกการประชุม สร้างสรุปอัจฉริยะ และสร้างงานใหม่จากประเด็นสำคัญได้ทันที
- ด้วย ClickUp Docs ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในบันทึก เชื่อมโยงกับงาน และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
แน่นอนว่าเครื่องมืออื่น ๆ ก็โดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน Otter.ai และ Sonix เหมาะสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็วด้วยระบบ AI Rev ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงและผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ MacWhisper และ Superwhisper เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการประมวลผลแบบออฟไลน์
เครื่องมือที่เหมาะสมจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของคุณและวิธีการดำเนินงานของทีมคุณ
เริ่มต้นด้วยการสำรวจเดโมและทดลองใช้งานฟรีบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น เช่นClickUp เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนและเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณในขั้นตอนต่อไปของการเติบโต