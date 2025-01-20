บล็อก ClickUp
วิธีติดตามผลหลังการสัมภาษณ์งาน: สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ และตัวอย่าง

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
20 มกราคม 2568

คุณได้ผ่านรอบแรกของการสัมภาษณ์งานในฝันของคุณอย่างเข้มงวดแล้ว

ตอนนี้ คุณกำลังรอสายโทรศัพท์สายนั้นที่อาจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณได้ ณ จุดนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหลากหลายอารมณ์ สงสัยว่าคุณควรติดต่อฝ่ายสรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอความคืบหน้าหรือไม่

นั่นคือเวลาที่คุณส่งอีเมลติดตามผลหลังการสัมภาษณ์เพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไป

การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันความสนใจของคุณในโอกาสงานนี้ และช่วยให้คุณอยู่ในความทรงจำของผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ในอดีตคุณอาจส่งโน้ตเขียนด้วยลายมือ แต่ปัจจุบันคุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลสัมภาษณ์สั้น ๆ ได้

คุณถามว่าควรติดตามผลหลังการสัมภาษณ์อย่างไรใช่ไหม? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้แนวทางที่ดีที่สุดในการเขียนข้อความที่สมบูรณ์แบบ

เป็นโบนัสพิเศษ เราจะแบ่งปันเทมเพลตอีเมลติดตามผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการนี้ได้

ทำไมการติดตามผลจึงสำคัญต่อความสำเร็จในการหางาน?

นี่คือสี่วิธีที่การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์มีบทบาทสำคัญต่อผลลัพธ์ของการสมัครงานของคุณ

การติดตามผลสัมภาษณ์ทำให้คุณเครียดอยู่หรือเปล่า?

เทมเพลตการหางานของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียวที่เป็นระเบียบ

1. แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและความเป็นมืออาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นจดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์หรือจดหมายขอทราบความคืบหน้าของกระบวนการจ้างงานการมีมารยาททางอีเมลที่เหมาะสมสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้สมัครและแสดงให้เห็นว่าคุณจะนำความเป็นมืออาชีพในระดับเดียวกันมาสู่การทำงาน

2. เปิดโอกาสสู่โอกาสในอนาคต

แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับตำแหน่งงานในครั้งนี้ โอกาสที่จะอยู่ในสายตาของบริษัทต่อไปโดยการให้โปรไฟล์ของคุณอยู่ในฐานข้อมูลของพวกเขาจากการติดตามผลของคุณก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากได้ คุณเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันในการค้นหาแบบแผนแผนที่อาชีพเพื่อวางแผนสำหรับโอกาสอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนปฏิบัติได้จริงในการเปลี่ยนอาชีพในทุกช่วงวัย

3. แก้ไขปัญหาหรือชี้แจงให้ชัดเจน

การติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถชี้แจงประเด็นที่อาจยังไม่ชัดเจนซึ่งคุณคิดว่ารับได้ไม่ครบถ้วนระหว่างการสัมภาษณ์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสมัครงานในตำแหน่งการตลาด และทีมไม่แน่ใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในแคมเปญ PPC ข้อความติดตามผลที่ระบุถึงผลงานของคุณในด้านนี้พร้อมผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอาจเป็นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนการสมัครของคุณ

4. ช่วยให้มีสมาธิ

ข้อความสั้น ๆที่ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือผู้รับสมัครงาน เพื่อย้ำคุณสมบัติและความกระตือรือร้นของคุณ สามารถทำให้คุณเป็นที่จดจำได้ โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจอยู่ระหว่างคุณกับผู้สมัครคนอื่น

อีเมลเพิ่มเติมนั้นอาจทำให้คุณได้เปรียบ

อ่านเพิ่มเติม: 10 เทมเพลต ATS ฟรีสำหรับการสรรหาบุคลากรและการติดตามผู้สมัคร

เมื่อไหร่ควรติดตามผลหลังการสัมภาษณ์?

เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อส่งข้อความติดตามผล นี่คือกรอบเวลาทั่วไปสำหรับการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ โดยอิงจากสถานการณ์ต่างๆ:

ก. ทันทีหลังการสัมภาษณ์

ส่ง อีเมลขอบคุณ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์

บันทึกนี้ควรแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ ย้ำความสนใจของคุณในตำแหน่งงาน และกล่าวถึงหัวข้อหรือช่วงเวลาเฉพาะจากการสัมภาษณ์เพื่อเป็นการปรับให้มีความเป็นส่วนตัว

ตัวอย่าง:"ขอบคุณที่สละเวลาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท [ชื่อตำแหน่ง] กับฉันเมื่อวานนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [โครงการหรือแง่มุมเฉพาะของบทบาท] มันน่าตื่นเต้นที่จะได้คิดถึงการมีส่วนร่วมในงานที่มีความหมายเช่นนี้ และฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมทีมของคุณ"

ข. หลังจากระยะเวลาที่นายจ้างหรือผู้รับสมัครงานได้ระบุไว้

หากผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงเวลาที่พวกเขาจะตัดสินใจ (เช่น "คุณจะได้รับข่าวจากเราภายในสองสัปดาห์") ให้รอจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะติดตามผล

สอบถามสถานะการสมัครของคุณอย่างสุภาพและแสดงความสนใจอีกครั้ง

ตัวอย่าง:"ผมหวังว่าข้อความนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี ผมต้องการติดตามเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่เราได้หารือกันในวันที่ [วันที่สัมภาษณ์] โอกาสนี้ยังคงน่าสนใจสำหรับผม และผมต้องการตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาหรือไม่"

ค. หากไม่มีการกำหนดกรอบเวลา

กรุณารอ 5-7 วันทำการ หลังจากสัมภาษณ์ก่อนที่จะติดตามผล นี่จะให้เวลาแก่นายจ้างในการพิจารณาผู้สมัครโดยไม่ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีความอดทน

ง. หลังจากการสัมภาษณ์ครั้งที่สองหรือครั้งสุดท้าย

การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายควรเน้นย้ำถึงความกระตือรือร้นของคุณต่อตำแหน่งงานนี้ และเหตุผลที่คุณเชื่อว่าตนเองเหมาะสมกับตำแหน่งนี้

ตัวอย่าง:"รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณและทีมงานในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] รู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือ [ชื่อบริษัท/โครงการที่เฉพาะเจาะจง] หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมา"

e. หลังจากล่าช้าเป็นเวลานานหรือไม่มีการตอบกลับ

หากผ่านไปเกินสองสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่การติดตามผลของคุณ และคุณยังไม่ได้รับการตอบกลับ คุณสามารถส่งข้อความสุดท้ายที่สุภาพได้ ให้ข้อความสั้น กระชับ เป็นมืออาชีพ และให้เกียรติ

ตัวอย่าง:"ฉันต้องการติดตามอีกครั้งเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ฉันเข้าใจว่ากระบวนการสรรหาอาจใช้เวลา แต่ฉันต้องการแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องและสอบถามว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้าง"

การติดตามผลอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้สมัครงาน และสร้างความประทับใจในเชิงบวกกับนายจ้างที่มีศักยภาพ อย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นกับความอดทน—นายจ้างให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้น แต่ไม่ชอบความเร่งรัดหรือกดดัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์

ในทางเทคนิค การส่งอีเมลติดตามผลก็เหมือนกับการรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป

1. ทำให้เรียบง่ายเพื่อผลลัพธ์สูงสุด

อย่าแนบเอกสารที่ไม่จำเป็น เช่น ประวัติย่อ (เรซูเม่) โดยเฉพาะเมื่อผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีข้อมูลของคุณอยู่แล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณดูไม่เป็นระเบียบหรือขาดความใส่ใจในรายละเอียด ควรเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าต่อการสนทนาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนข้อเสนอสมัครงานให้ประสบความสำเร็จ

2. ปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะกับผู้สัมภาษณ์แต่ละคน

อ้างอิงหัวข้อเฉพาะที่คุณได้พูดคุยกับแต่ละคน เช่น โครงการที่พวกเขาพูดถึงหรือความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้พูดถึงเครื่องมือเขียน AIระหว่างการสัมภาษณ์ ให้กล่าวถึงวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและกระบวนการที่มีอยู่ของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณและเน้นย้ำถึงความสนใจที่แท้จริงของคุณในบทบาทนี้

3. ใช้โทนเสียงและวลีที่เหมาะสม

เมื่อเขียนอีเมลติดตามผล ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่กดดันผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้รับสมัครให้ตอบกลับทันที นอกจากนี้ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ เพราะกระบวนการสรรหาของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน และบางครั้งอาจใช้เวลานาน ควรคำนึงถึงแนวทางของพวกเขาด้วย

❌ วิธีที่ไม่ถูกต้อง: "หากฉันไม่ได้รับการตอบกลับภายในสิ้นวัน ฉันจะถือว่าคุณไม่สนใจอีกต่อไป"—สร้างบรรยากาศเชิงลบ

✅ วิธีที่ถูกต้อง: "ฉันเข้าใจว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลา และฉันยินดีที่จะรอการอัปเดตเมื่อสะดวก"—แสดงให้เห็นว่าคุณเคารพกรอบเวลาของพวกเขา

4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในระหว่างรอ คุณสามารถเรียนคอร์สออนไลน์หรือทำงานในโครงการที่ช่วยเพิ่มทักษะของคุณ เช่น ศึกษาเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานในอนาคต นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เวลาช่วงนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการงานได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ควรรักษาความมีส่วนร่วมในตลาดงานโดยการติดต่อกับเครือข่ายวิชาชีพของคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือโอกาสใหม่ๆ ทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีในการสัมภาษณ์งานครั้งก่อนและสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้—จัดทำแบบฟอร์มสัมภาษณ์ของคุณเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังรอความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งงานด้านการตลาด ลองเรียนคอร์สออนไลน์สั้น ๆ บนแพลตฟอร์มอย่าง Google Analytics ดูสิ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและทำให้คุณมีความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งคุณสามารถกล่าวถึงระหว่างการติดตามผลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเติบโตของคุณได้

4. จัดสรรเวลาให้ดี

เพื่อให้การติดตามงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่งจดหมายขอบคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์ แต่รอ 3-5 วันก่อนส่งอีเมลติดตามผล

สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความมุ่งมั่นและความอดทน

อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปของคุณ

โครงสร้างของอีเมลติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่าง

คุณจะเขียนอีเมลติดตามผลสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ ชัดเจน และได้รับการตอบรับที่ดี?

คุณควรใช้คำหรือวลีใด?

คุณควรรักษาโทนเสียงแบบใด?

มาตอบคำถามทั้งหมดนี้ทีละข้อ

1. หัวข้อ

เริ่มต้นด้วย หัวข้อที่กระชับและชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของอีเมลคุณ และดึงดูดความสนใจของผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล

หัวข้ออีเมลที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพ เช่น 'ขอบคุณที่สัมภาษณ์ฉัน' หรือ 'ติดตามผลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ [วัน/เดือน]' ใช้ได้ดี

ตัวอย่างเพิ่มเติมของหัวข้ออีเมลสำหรับการติดตามผลของคุณ:

  1. "ขอบคุณสำหรับโอกาส – [ชื่อของคุณ]"
  2. "ติดตามผลสัมภาษณ์ในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]"
  3. "ขอบคุณสำหรับการสนทนาของเรา – ขั้นตอนต่อไปสำหรับ [ชื่อตำแหน่ง]"
  4. "ตรวจสอบการสมัครตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] – [ชื่อของคุณ]"
  5. "ขอขอบคุณและติดตามผลเกี่ยวกับ [ชื่อตำแหน่ง]"

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่ได้ติดตามผลในวันสัมภาษณ์ ให้ระบุวันที่หรือวันในสัปดาห์ในหัวข้ออีเมล ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมักจัดการสัมภาษณ์หลายวันหรือหลายสัปดาห์ ดังนั้นพวกเขาจะชื่นชมความเฉพาะเจาะจงของคุณ

2. การทักทาย

กรุณาทักทายผู้สัมภาษณ์ด้วยชื่อของเขา การทักทายแบบ ส่วนตัว เช่น 'สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สัมภาษณ์]' ถือว่าเหมาะสม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในวิธีที่พวกเขาแนะนำตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์

❌ หลีกเลี่ยงการใช้คำทักทายทั่วไปเช่น 'เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง' หรือคำที่ไม่เป็นทางการเช่น 'เรียน คุณ'

3. บรรทัดเปิด

เริ่มต้นอีเมลของคุณด้วยการขอบคุณผู้สัมภาษณ์สำหรับเวลาที่มอบให้ แสดงความขอบคุณ สำหรับโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทนี้ และกล่าวถึงแง่มุมเชิงบวกของการสนทนาหรือบริษัทที่โดดเด่นในความเห็นของคุณ

ตัวอย่างประโยคเปิดที่เหมาะสม:

  1. "ขอบคุณที่สละเวลาพบปะและแบ่งปันโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่ [ชื่อบริษัท] ให้ฉันได้ทราบ ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [แง่มุมเฉพาะของบทบาทหรืองานที่พูดคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์]"
  2. "ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] และรู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับ [หัวข้อเฉพาะ] การได้ฟังเกี่ยวกับ [พันธกิจ/โครงการของบริษัท] และวิธีที่ทีมงานสร้างผลกระทบนั้นสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก"
  3. "ขอบคุณที่ให้โอกาสได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] นี้ ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [รายละเอียดเฉพาะ] และรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะได้มีส่วนร่วมกับทีมของคุณ"
  4. "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาท [ตำแหน่งงาน] ฉันขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้แบ่งปันเกี่ยวกับ [โครงการเฉพาะหรือคุณค่าของบริษัท] และฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการสำรวจว่าฉันจะสามารถมีส่วนร่วมกับ [ชื่อบริษัท] ได้อย่างไร"
  5. "ฉันต้องการจะขอบคุณคุณสำหรับการสนทนาที่น่าสนใจในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจที่ได้ฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับ [แง่มุมเฉพาะของบริษัทหรือตำแหน่ง] และมันทำให้ฉันมีความสนใจที่จะเข้าร่วมทีมของคุณมากขึ้น"

4. เนื้อหาอีเมล

ในส่วนเนื้อหาหลัก ให้ย้ำความสนใจของคุณในตำแหน่งงานอีกครั้ง อ้างอิงถึงบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ชัดเจนว่าคุณมีส่วนร่วมในการสนทนา ตัวอย่างเช่น กล่าวถึงโครงการหรือพลวัตของทีมที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นระหว่างการสนทนา

5. บรรทัดปิด

สรุปโดยแสดงความกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้าในกระบวนการสรรหา. แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารหากจำเป็น.

กรุณาแสดงความหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากพวกเขาในเร็ว ๆ นี้

ตัวอย่างประโยคปิดท้ายแบบมืออาชีพสำหรับอีเมลติดตามผลของคุณ:

  1. "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับ [ชื่อบริษัท] และยินดีที่จะให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ"
  2. "ขอขอบคุณอีกครั้งที่พิจารณาใบสมัครของฉัน ฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมทีมของคุณ และยินดีที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น"
  3. "หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ฉันสามารถแบ่งปันเพื่อช่วยในกระบวนการจ้างงานของคุณได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมา ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้และหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ"
  4. "ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมงานกับ [ชื่อบริษัท] และมีส่วนร่วมใน [เป้าหมาย/โครงการเฉพาะ] หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถให้ได้ กรุณาแจ้งให้ทราบ"
  5. "ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสนี้ ผม/ดิฉันตั้งตารอขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ และยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการ"

การเขียนอีเมลติดตามผลด้วย ClickUp Brain

การเขียนอีเมลติดตามผลที่สมบูรณ์แบบซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมองค์กรและเป็นผู้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนี้ จำเป็นต้องใช้ความคิดอย่างมาก

ClickUp Brain, AI Writer สำหรับการทำงาน ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งที่ดีที่สุดได้

ไม่ว่าจะเป็นข้อความขอบคุณหรือการติดตามสถานะการสมัครงานของคุณ ClickUp Brain จะเขียนข้อความให้คุณด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณ—โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายใดๆ

อีเมลติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ เขียนโดย ClickUp brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างอีเมลติดตามผลอย่างมืออาชีพในสไตล์ที่คุณต้องการด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีจากทุกงาน เอกสาร และโครงการของคุณ ต้องการทราบเมื่อใดที่คุณต้องติดตามงานครั้งต่อไปหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาบันทึกที่คุณจดไว้ระหว่างการสัมภาษณ์?

เพียงแค่ถาม ClickUp Brain

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากการสัมภาษณ์ ให้อัปโหลดบันทึกเสียงหรือบันทึกย่อลงใน ClickUp และให้ AI สร้างบทถอดความหรือสรุปที่เน้นประเด็นสำคัญ ใช้สิ่งนั้นในการเตรียมการสื่อสารติดตามผลของคุณ

ตัวอย่างอีเมลติดตามผล: วิธีจัดการกับสถานการณ์การติดตามผลที่แตกต่างกัน

1. ติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หัวข้อ: ตื่นเต้นกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] – ขอบคุณที่โทรมา!

สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],

หวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณและคุณสบายดี

ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณที่คุณสละเวลาพูดคุยกับฉันเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่ [ชื่อบริษัท] เมื่อวันที่ [วัน/เดือน/ปี] ที่ผ่านมา ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทนี้และวิธีการทำงานของทีม

ข้อเท็จจริงที่ว่า [รายละเอียดหรือแง่มุมเฉพาะที่กล่าวถึง] เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทนี้ ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้มากยิ่งขึ้น ฉันเชื่อว่า [ระบุทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง] ของฉันจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับทีมของคุณ

กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากฉันในขณะที่คุณดำเนินการกระบวนการจ้างงานต่อไป

ขอขอบคุณอีกครั้ง และหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในเร็วๆ นี้ ขอแสดงความนับถือ

[ชื่อเต็ม]

[หมายเลขโทรศัพท์]

[โปรไฟล์ LinkedIn]

2. ติดตามผลหลังการสัมภาษณ์แบบพบหน้า

เรื่อง: ขอบคุณสำหรับการประชุมที่ยอดเยี่ยม

สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],

ฉันต้องการขอบคุณที่คุณได้พบฉันเป็นการส่วนตัวในวันนี้ ฉันซาบซึ้งในเวลที่คุณสละมาอธิบายความคาดหวังสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] และพาฉันเดินชมรอบๆ สำนักงาน

รู้สึกดีมากที่ได้สัมผัสถึงพลวัตและพลังงานของทีม—มันสร้างความประทับใจให้กับฉันอย่างมาก

โครงการที่คุณกล่าวถึง [ใส่รายละเอียดเฉพาะ] ฟังดูเป็นความท้าทายที่ยอดเยี่ยม และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ [ทักษะหรือคุณสมบัติเฉพาะ] ของผมมาสู่ทีมของคุณเพื่อช่วยผลักดันความสำเร็จ

คุณได้กล่าวถึงว่าอาจมีรอบสัมภาษณ์หรือการประเมินทางเทคนิคเพิ่มเติมอีก โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วที่สุด และฉันจะเริ่มดำเนินการต่อไป

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเวลาของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อเต็ม]

[หมายเลขโทรศัพท์]

[โปรไฟล์ LinkedIn]

3. การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

เรื่อง: การสะท้อนการสนทนาครั้งสุดท้ายของเรา

สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],

ขอบคุณคุณและทีมงานสำหรับกระบวนการสัมภาษณ์ครั้งนี้ การประเมินทักษะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจ และฉันก็สนุกกับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวด้วย

โดยรวมแล้ว ประสบการณ์นี้ทั้งให้ความรู้และคุ้มค่า ฉันประทับใจกับความเป็นมืออาชีพของทุกคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยในทุกขั้นตอน

ตอนนี้ที่ฉันได้เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้ว หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น พอร์ตโฟลิโอของฉันหรือเอกสารอื่น ๆ โปรดติดต่อมาได้เลย ฉันพร้อมให้บริการทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่ส่งข้อความมาหาฉัน

ขอบคุณครับ/ค่ะ และผม/ดิฉันหวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณเร็ว ๆ นี้

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อเต็ม]

[หมายเลขโทรศัพท์]

[โปรไฟล์ LinkedIn]

การนำกลยุทธ์การติดตามผลมาใช้: การเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการติดตามผล

ขั้นตอนที่ 1: สะท้อนและรักษาความอยากรู้อยากเห็น

ก่อนที่คุณจะร่างอีเมลติดตามผลนั้น ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงเจตนาของคุณ หากแรงจูงใจเดียวของคุณคือการได้รับข้อเสนอนั้น อีเมลอาจดูเป็นการทำธุรกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อความที่รอบคอบและสร้างสรรค์ ซึ่งเชิญชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงใจ

เน้นหัวข้อหรือรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ที่กระตุ้นความสนใจของคุณ—เช่น ผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้พูดถึงวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารทางอีเมล

✅ ถามคำถามที่คิดมาอย่างดีเกี่ยวกับบทบาท/บริษัท และแบ่งปันคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ การติดตามผลของคุณควรมีความสมดุลระหว่างความอยากรู้อยากเห็นและความเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 2: จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง

เมื่อคุณกำลังจดจ่ออยู่กับการเขียนอีเมลติดตามผลที่สมบูรณ์แบบ คุณอาจรู้สึกได้ง่ายว่าคุณจำเป็นต้องถ่ายทอดภาพลักษณ์หรือความประทับใจบางอย่าง

การนำเสนอตัวตนที่แท้จริงของคุณในระหว่างกระบวนการจ้างงานสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้อยู่ในสถานที่ทำงานที่คุณรู้สึกได้รับการยอมรับและมีพลัง

ในทำนองเดียวกัน คนที่คุณกำลังติดต่อด้วยก็มักจะพยายามสร้างทีมที่เข้ากันได้ดีและสะดวกสบายเช่นกัน การสัมภาษณ์จึงเป็นเวทีที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าสไตล์การสื่อสารและค่านิยมของคุณเข้ากันได้หรือไม่

✅ ในระหว่างการหางานของคุณ จงซื่อสัตย์ต่อตัวตนของคุณ สิ่งที่คุณนำเสนอ และสิ่งที่คุณกำลังมองหา และแสดงตัวตนของคุณในทุกการสื่อสาร

ขั้นตอนที่ 3: ระวังขอบเขต

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดต่อกับผู้ประสานงานหลักที่คุณได้ติดต่อไว้สำหรับตำแหน่งงานนี้

หากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามกับบุคคลอื่น โปรดอ้างอิงถึงการติดต่อครั้งก่อนของคุณกับเพื่อนร่วมงานของเขาและสอบถามอย่างสุภาพเพื่อขอความคืบหน้า

❌ หลีกเลี่ยงการติดต่อกับหลายคนในบริษัทอย่างเร่งรีบเพื่อขอข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 4: เคารพกรอบเวลาของพวกเขา

เมื่อคุณติดตามกับผู้สรรหาหรือผู้จัดการ อย่าลืมระยะเวลาที่พวกเขาให้ไว้ หากพวกเขาบอกคุณว่าต้องการเวลาสองสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนต่อไป ให้คุณให้เวลาพวกเขาเต็มสองสัปดาห์บวกหนึ่งหรือสองวันเพื่อรองรับการล่าช้า ก่อนที่คุณจะติดต่อพวกเขาอีกครั้ง

✅ มีข้อยกเว้นบางกรณีที่อาจเหมาะสมสำหรับการติดตามผลก่อนกำหนด เช่น การได้รับข้อเสนองานจากบริษัทอื่น

ไม่ว่าคุณจะเอนเอียงไปทางการยอมรับข้อเสนออื่นหรือให้ความสำคัญกับโอกาสนี้มากกว่า โปรดแจ้งให้ผู้สรรหาทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาของคุณ เพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานติดตามผล

การสมัครงานไม่เคยเป็นเพียงแค่การรอคอยโอกาสเดียวที่จะมาถึง คุณอาจกำลังสมัครงานกับหลายบริษัท สำรวจบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน และพยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย

คุณต้องการระบบเพื่อติดตามอย่างมีกลยุทธ์ นั่นคือเหตุผลที่การใช้เครื่องมือจัดการโครงการและงานที่มีประสิทธิภาพอย่างClickUpเป็นสิ่งจำเป็น มาดูกันว่ามันสามารถช่วยได้อย่างไร

งานใน ClickUpคือหัวใจสำคัญของการจัดการกระบวนการติดตามผลสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้หางาน การจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนติดตามผลอย่างแม่นยำสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างกระบวนการที่ราบรื่นกับกระบวนการที่รู้สึกวุ่นวายได้

สำหรับแต่ละการสัมภาษณ์ ให้สร้างงาน (Task) โดยระบุชื่อผู้สัมภาษณ์ ชื่อบริษัท และตำแหน่งงาน เช่น 'ติดตามผล: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ XYZ Corp.'

ClickUp 3.0 มุมมองงาน วันที่กำหนดส่ง
วางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการสมัครงานทุกตำแหน่งด้วย ClickUp Tasks

กำหนดวันครบกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการส่งอีเมลติดตามผล โดยปกติภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์ และกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ (เช่น ระดับสูงสำหรับการติดตามผลที่สำคัญ)

เพิ่มสถานะเช่น 'ต้องการติดตาม' 'ส่งอีเมลแล้ว' 'กำหนดการทดสอบแล้ว' และ 'รอการตอบกลับ' เพื่อติดตามสถานะการสมัครของคุณและให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกลืม

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานติดตามผลให้กับตัวคุณเองหลังจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง หรือส่งต่อไปยังผู้สรรหาบุคลากรของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ส่งอีเมลขอบคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง หรือตั้งการแจ้งเตือนหากยังไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่ออีเมลติดตามผลถูกส่งแล้ว สถานะของงานจะเปลี่ยนจาก 'ต้องติดตาม' เป็น 'รอการตอบกลับ' โดยอัตโนมัติ

หากคุณกำลังมองหาศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาเพื่อจัดระเบียบบันทึกการสัมภาษณ์, แม่แบบการติดตามผล, และการวิจัยของคุณ,ClickUp Docsจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง.

หลังจากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ให้จดบันทึกประเด็นสำคัญและข้อสังเกตจากการสนทนาลงในเอกสารของคุณทันที ซึ่งอาจรวมถึงชื่อผู้สัมภาษณ์ คำถามที่พวกเขาถาม และสิ่งที่คุณต้องการกล่าวถึงในอีเมลติดตามผล

วิธีติดตามผลหลังการสัมภาษณ์โดยใช้บันทึกการประชุมใน ClickUp Docs
ฝังวิดเจ็ตในเอกสาร ClickUp ของคุณเพื่อจัดการกำหนดเวลาของงานและอัปเดตสถานะได้ด้วย

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์หน้าซ้อนใน ClickUp Docs เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ (เช่น สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, ที่สถานที่, รอบสุดท้าย) เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

ไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยเทมเพลตการหางานของ ClickUp

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละใบสมัคร—ไม่ว่าจะเป็น 'เปิดรับ' 'กำลังสัมภาษณ์' หรือ 'เสร็จสิ้น'
  • จัดหมวดหมู่ตำแหน่งงาน เพิ่มรายละเอียดสำคัญ และติดตามทุกอย่างได้จากมุมมองเดียว
  • จัดระเบียบแอปพลิเคชันและการสื่อสารกับผู้สรรหาของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ

ด้วยวิธีนี้ ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว และคุณไม่ต้องค้นหาในอีเมลของคุณเพื่อติดต่อในวิธีที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

วิธีติดตามผลเมื่อไม่มีการตอบกลับ

ได้ยินแต่เสียงเงียบแม้จะติดตามผลแล้ว? มันน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะเมื่อวันกลายเป็นสัปดาห์โดยไม่มีข่าวคราวเลย นี่คือวิธีรับมือกับความเงียบงันนี้

1. แบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแทนการ 'เช็คอิน'

อย่าติดตามผล แต่ส่งบทความ พอดแคสต์ หรือวิดีโอที่ตรงกับความสนใจของบริษัทหรือสิ่งที่คุณได้พูดคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์งาน คุณสามารถพูดได้ว่า "ผม/ดิฉันเจอบทความนี้และนึกถึงบทสนทนาของเรา—ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับโครงการปัจจุบันของคุณ"

2. เพิ่มความตลกเล็กน้อยเพื่อให้โดดเด่น

ลองอะไรที่เบาสบายหน่อย เช่น: "หวังว่าข้อความก่อนหน้านี้ของฉันจะไม่หายไปในหลุมดำของอีเมลนะ! แค่อยากติดตามดูว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงานบ้างไหม"

3. ยอมรับความสำเร็จล่าสุดของพวกเขา

ค้นคว้าสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้—อาจเป็นการประกาศสาธารณะ, งานอีเวนต์, หรือโครงการที่พวกเขาได้มีส่วนร่วม—และอ้างอิงถึงมันในข้อความติดตามของคุณ:

ขอแสดงความยินดีกับ [ความสำเร็จ]! ขอให้คุณและ [ชื่อองค์กร] ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และแน่นอนว่า หากคุณคิดว่าฉันอาจเหมาะกับแผนงานของคุณในอนาคต ฉันยินดีที่จะพูดคุยด้วยเสมอ

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครงาน:

การเชี่ยวชาญศิลปะของการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์งาน

จำไว้—ในการเชี่ยวชาญศิลปะของการติดตามผล คุณต้องมองว่ามันมากกว่าแค่พิธีการ

จงเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอ รักษาความอยากรู้อยากเห็นของคุณไว้ และใช้จดหมายติดตามผลเป็นโอกาสในการตอกย้ำคุณค่าที่คุณนำมาให้ แม้ตำแหน่งในฝันของคุณในบริษัทนั้นอาจไม่เกิดขึ้น แต่คุณไม่มีอะไรจะเสียเลยหากส่งจดหมายติดตามผลที่เขียนอย่างดี

ในความเป็นจริง คุณกำลังทิ้งไว้ซึ่งความประทับใจที่อาจให้ผลตอบแทนในโอกาสในอนาคต ความอดทน ความมุ่งมั่น และความมืออาชีพคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและดำเนินการติดตามผล ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบ กำหนดเวลา และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มต้นใช้งานได้เลย

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ฉันควรติดตามผลมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่?

ใช่ แต่ให้ทำด้วยความรอบคอบ หลังจากที่คุณส่งจดหมายขอบคุณครั้งแรกแล้ว ให้รออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะส่งติดตามผล หากยังไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ คุณสามารถส่งติดตามผลอย่างสุภาพได้อีกหนึ่งครั้ง แต่หากเกินกว่านั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะดูเป็นการรบกวนมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียได้

2. ฉันควรรออีกนานแค่ไหนก่อนที่จะส่งการติดตามผล?

โดยทั่วไปแล้ว ควรรอ 5-7 วันทำการหลังจากสัมภาษณ์ก่อนที่จะส่งการติดตามผลครั้งแรก การรอให้เวลาทีมสรรหาได้พิจารณาผู้สมัครและมีการพูดคุยภายใน จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น การติดตามผลเร็วเกินไปอาจทำให้คุณดูใจร้อน แต่การรอนานเกินไปอาจทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่สนใจ

3. ถ้าฉันไม่มีที่อยู่อีเมลของผู้สัมภาษณ์ล่ะ?

หากคุณไม่มีอีเมลโดยตรงของผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ให้ตรวจสอบในกล่องข้อความอีเมลของคุณ บางครั้งพวกเขาอาจใส่ข้อมูลนั้นไว้ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลนี้ ให้ติดต่อผู้สรรหาหรือผู้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดสัมภาษณ์ไว้ให้ และหากทุกอย่างล้มเหลว ให้ส่งข้อความติดตามผลทั่วไปไปยังผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรืออีเมลติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขา

4. ฉันควรทำอย่างไรหากพวกเขาบอกว่าจะติดต่อฉันแต่ยังไม่ติดต่อมา?

หากพวกเขาบอกว่าจะติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดและเวลาดังกล่าวได้ผ่านไปแล้ว ให้ส่งข้อความติดตามอย่างสุภาพ อ้างถึงกรอบเวลาที่พวกเขาแจ้งไว้และสอบถามว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ หากคุณยังไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังดำเนินการกับผู้สมัครคนอื่นต่อไป