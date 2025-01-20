วิธีติดตามผลหลังการสัมภาษณ์งาน: สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ และตัวอย่าง

คุณได้ผ่านรอบแรกของการสัมภาษณ์งานในฝันของคุณอย่างเข้มงวดแล้ว
ตอนนี้ คุณกำลังรอสายโทรศัพท์สายนั้นที่อาจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณได้ ณ จุดนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหลากหลายอารมณ์ สงสัยว่าคุณควรติดต่อฝ่ายสรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอความคืบหน้าหรือไม่
นั่นคือเวลาที่คุณส่งอีเมลติดตามผลหลังการสัมภาษณ์เพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไป
การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันความสนใจของคุณในโอกาสงานนี้ และช่วยให้คุณอยู่ในความทรงจำของผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ในอดีตคุณอาจส่งโน้ตเขียนด้วยลายมือ แต่ปัจจุบันคุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลสัมภาษณ์สั้น ๆ ได้
คุณถามว่าควรติดตามผลหลังการสัมภาษณ์อย่างไรใช่ไหม? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้แนวทางที่ดีที่สุดในการเขียนข้อความที่สมบูรณ์แบบ
เป็นโบนัสพิเศษ เราจะแบ่งปันเทมเพลตอีเมลติดตามผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการนี้ได้
ทำไมการติดตามผลจึงสำคัญต่อความสำเร็จในการหางาน?
นี่คือสี่วิธีที่การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์มีบทบาทสำคัญต่อผลลัพธ์ของการสมัครงานของคุณ
⭐ แม่แบบแนะนำ
การติดตามผลสัมภาษณ์ทำให้คุณเครียดอยู่หรือเปล่า? ลองใช้เทมเพลตค้นหางานฟรีของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบและมั่นใจ
1. แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและความเป็นมืออาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นจดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์หรือจดหมายขอทราบความคืบหน้าของกระบวนการจ้างงานการมีมารยาททางอีเมลที่เหมาะสมสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้สมัครและแสดงให้เห็นว่าคุณจะนำความเป็นมืออาชีพในระดับเดียวกันมาสู่การทำงาน
2. เปิดโอกาสสู่โอกาสในอนาคต
แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับตำแหน่งงานในครั้งนี้ โอกาสที่จะอยู่ในสายตาของบริษัทต่อไปโดยการให้โปรไฟล์ของคุณอยู่ในฐานข้อมูลของพวกเขาจากการติดตามผลของคุณก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากได้ คุณเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันในการค้นหาแบบแผนแผนที่อาชีพเพื่อวางแผนสำหรับโอกาสอื่น ๆ
อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนปฏิบัติได้จริงในการเปลี่ยนอาชีพในทุกช่วงวัย
3. แก้ไขปัญหาหรือชี้แจงให้ชัดเจน
การติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถชี้แจงประเด็นที่อาจยังไม่ชัดเจนซึ่งคุณคิดว่ารับได้ไม่ครบถ้วนระหว่างการสัมภาษณ์
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสมัครงานในตำแหน่งการตลาด และทีมไม่แน่ใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในแคมเปญ PPC ข้อความติดตามผลที่ระบุถึงผลงานของคุณในด้านนี้พร้อมผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอาจเป็นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนการสมัครของคุณ
4. ช่วยให้มีสมาธิ
ข้อความสั้น ๆที่ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือผู้รับสมัครงาน เพื่อย้ำคุณสมบัติและความกระตือรือร้นของคุณ สามารถทำให้คุณเป็นที่จดจำได้ โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจอยู่ระหว่างคุณกับผู้สมัครคนอื่น
อีเมลเพิ่มเติมนั้นอาจทำให้คุณได้เปรียบ
อ่านเพิ่มเติม: 10 เทมเพลต ATS ฟรีสำหรับการสรรหาบุคลากรและการติดตามผู้สมัคร
เมื่อไหร่ควรติดตามผลหลังการสัมภาษณ์?
เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อส่งข้อความติดตามผล นี่คือกรอบเวลาทั่วไปสำหรับการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ โดยอิงจากสถานการณ์ต่างๆ:
ก. ทันทีหลังการสัมภาษณ์
ส่ง อีเมลขอบคุณ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์
บันทึกนี้ควรแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ ย้ำความสนใจของคุณในตำแหน่งงาน และกล่าวถึงหัวข้อหรือช่วงเวลาเฉพาะจากการสัมภาษณ์เพื่อเป็นการปรับให้มีความเป็นส่วนตัว
ตัวอย่าง:"ขอบคุณที่สละเวลาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท [ชื่อตำแหน่ง] กับฉันเมื่อวานนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [โครงการหรือแง่มุมเฉพาะของบทบาท] มันน่าตื่นเต้นที่จะได้คิดถึงการมีส่วนร่วมในงานที่มีความหมายเช่นนี้ และฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมทีมของคุณ"
ข. หลังจากระยะเวลาที่นายจ้างหรือผู้รับสมัครงานได้ระบุไว้
หากผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงเวลาที่พวกเขาจะตัดสินใจ (เช่น "คุณจะได้รับข่าวจากเราภายในสองสัปดาห์") ให้รอจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะติดตามผล
สอบถามสถานะการสมัครของคุณอย่างสุภาพและแสดงความสนใจอีกครั้ง
ตัวอย่าง:"ผมหวังว่าข้อความนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี ผมต้องการติดตามเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่เราได้หารือกันในวันที่ [วันที่สัมภาษณ์] โอกาสนี้ยังคงน่าสนใจสำหรับผม และผมต้องการตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาหรือไม่"
ค. หากไม่มีการกำหนดกรอบเวลา
กรุณารอ 5-7 วันทำการ หลังจากสัมภาษณ์ก่อนที่จะติดตามผล นี่จะให้เวลาแก่นายจ้างในการพิจารณาผู้สมัครโดยไม่ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีความอดทน
ง. หลังจากการสัมภาษณ์ครั้งที่สองหรือครั้งสุดท้าย
การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายควรเน้นย้ำถึงความกระตือรือร้นของคุณต่อตำแหน่งงานนี้ และเหตุผลที่คุณเชื่อว่าตนเองเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
ตัวอย่าง:"รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับคุณและทีมงานในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] รู้สึกตื่นเต้นอย่างแท้จริงที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือ [ชื่อบริษัท/โครงการที่เฉพาะเจาะจง] หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมา"
e. หลังจากล่าช้าเป็นเวลานานหรือไม่มีการตอบกลับ
หากผ่านไปเกินสองสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่การติดตามผลของคุณ และคุณยังไม่ได้รับการตอบกลับ คุณสามารถส่งข้อความสุดท้ายที่สุภาพได้ ให้ข้อความสั้น กระชับ เป็นมืออาชีพ และให้เกียรติ
ตัวอย่าง:"ฉันต้องการติดตามอีกครั้งเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ฉันเข้าใจว่ากระบวนการสรรหาอาจใช้เวลา แต่ฉันต้องการแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องและสอบถามว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้าง"
การติดตามผลอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้สมัครงาน และสร้างความประทับใจในเชิงบวกกับนายจ้างที่มีศักยภาพ อย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นกับความอดทน—นายจ้างให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้น แต่ไม่ชอบความเร่งรัดหรือกดดัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์
ในทางเทคนิค การส่งอีเมลติดตามผลก็เหมือนกับการรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป
1. ทำให้เรียบง่ายเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
อย่าแนบเอกสารที่ไม่จำเป็น เช่น ประวัติย่อ (เรซูเม่) โดยเฉพาะเมื่อผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีข้อมูลของคุณอยู่แล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณดูไม่เป็นระเบียบหรือขาดความใส่ใจในรายละเอียด ควรเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าต่อการสนทนาเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนข้อเสนอสมัครงานให้ประสบความสำเร็จ
2. ปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะกับผู้สัมภาษณ์แต่ละคน
อ้างอิงหัวข้อเฉพาะที่คุณได้พูดคุยกับแต่ละคน เช่น โครงการที่พวกเขาพูดถึงหรือความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้พูดถึงเครื่องมือเขียน AIระหว่างการสัมภาษณ์ ให้กล่าวถึงวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและกระบวนการที่มีอยู่ของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคุณและเน้นย้ำถึงความสนใจที่แท้จริงของคุณในบทบาทนี้
3. ใช้โทนเสียงและวลีที่เหมาะสม
เมื่อเขียนอีเมลติดตามผล ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่กดดันผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้รับสมัครให้ตอบกลับทันที นอกจากนี้ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ เพราะกระบวนการสรรหาของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน และบางครั้งอาจใช้เวลานาน ควรคำนึงถึงแนวทางของพวกเขาด้วย
❌ วิธีที่ไม่ถูกต้อง: "หากฉันไม่ได้รับการตอบกลับภายในสิ้นวัน ฉันจะถือว่าคุณไม่สนใจอีกต่อไป"—สร้างบรรยากาศเชิงลบ
✅ วิธีที่ถูกต้อง: "ฉันเข้าใจว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลา และฉันยินดีที่จะรอการอัปเดตเมื่อสะดวก"—แสดงให้เห็นว่าคุณเคารพกรอบเวลาของพวกเขา
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในระหว่างรอ คุณสามารถเรียนคอร์สออนไลน์หรือทำงานในโครงการที่ช่วยเพิ่มทักษะของคุณ เช่น ศึกษาเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานในอนาคต นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เวลาช่วงนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการงานได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ควรรักษาความมีส่วนร่วมในตลาดงานโดยการติดต่อกับเครือข่ายวิชาชีพของคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือโอกาสใหม่ๆ ทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีในการสัมภาษณ์งานครั้งก่อนและสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้—จัดทำแบบฟอร์มสัมภาษณ์ของคุณเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังรอความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งงานด้านการตลาด ลองเรียนคอร์สออนไลน์สั้น ๆ บนแพลตฟอร์มอย่าง Google Analytics ดูสิ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและทำให้คุณมีความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งคุณสามารถกล่าวถึงระหว่างการติดตามผลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเติบโตของคุณได้
4. จัดสรรเวลาให้ดี
เพื่อให้การติดตามงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่งจดหมายขอบคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์ แต่รอ 3-5 วันก่อนส่งอีเมลติดตามผล
สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความมุ่งมั่นและความอดทน
โครงสร้างของอีเมลติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่าง
คุณจะเขียนอีเมลติดตามผลสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ ชัดเจน และได้รับการตอบรับที่ดี?
คุณควรใช้คำหรือวลีใด?
คุณควรรักษาโทนเสียงแบบใด?
มาตอบคำถามทั้งหมดนี้ทีละข้อ
1. หัวข้อ
เริ่มต้นด้วย หัวข้อที่กระชับและชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของอีเมลคุณ และดึงดูดความสนใจของผู้สรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล
หัวข้ออีเมลที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพ เช่น 'ขอบคุณที่สัมภาษณ์ฉัน' หรือ 'ติดตามผลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ [วัน/เดือน]' ใช้ได้ดี
ตัวอย่างเพิ่มเติมของหัวข้ออีเมลสำหรับการติดตามผลของคุณ:
- "ขอบคุณสำหรับโอกาส – [ชื่อของคุณ]"
- "ติดตามผลสัมภาษณ์ในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง]"
- "ขอบคุณสำหรับการสนทนาของเรา – ขั้นตอนต่อไปสำหรับ [ชื่อตำแหน่ง]"
- "ตรวจสอบการสมัครตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] – [ชื่อของคุณ]"
- "ขอขอบคุณและติดตามผลเกี่ยวกับ [ชื่อตำแหน่ง]"
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่ได้ติดตามผลในวันสัมภาษณ์ ให้ระบุวันที่หรือวันในสัปดาห์ในหัวข้ออีเมล ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมักจัดการสัมภาษณ์หลายวันหรือหลายสัปดาห์ ดังนั้นพวกเขาจะชื่นชมความเฉพาะเจาะจงของคุณ
2. การทักทาย
กรุณาทักทายผู้สัมภาษณ์ด้วยชื่อของเขา การทักทายแบบ ส่วนตัว เช่น 'สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สัมภาษณ์]' ถือว่าเหมาะสม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในวิธีที่พวกเขาแนะนำตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์
❌ หลีกเลี่ยงการใช้คำทักทายทั่วไปเช่น 'เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง' หรือคำที่ไม่เป็นทางการเช่น 'เรียน คุณ'
3. บรรทัดเปิด
เริ่มต้นอีเมลของคุณด้วยการขอบคุณผู้สัมภาษณ์สำหรับเวลาที่มอบให้ แสดงความขอบคุณ สำหรับโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทนี้ และกล่าวถึงแง่มุมเชิงบวกของการสนทนาหรือบริษัทที่โดดเด่นในความเห็นของคุณ
ตัวอย่างประโยคเปิดที่เหมาะสม:
- "ขอบคุณที่สละเวลาพบปะและแบ่งปันโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่ [ชื่อบริษัท] ให้ฉันได้ทราบ ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [แง่มุมเฉพาะของบทบาทหรืองานที่พูดคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์]"
- "ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] และรู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับ [หัวข้อเฉพาะ] การได้ฟังเกี่ยวกับ [พันธกิจ/โครงการของบริษัท] และวิธีที่ทีมงานสร้างผลกระทบนั้นสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก"
- "ขอบคุณที่ให้โอกาสได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] นี้ ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ [รายละเอียดเฉพาะ] และรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะได้มีส่วนร่วมกับทีมของคุณ"
- "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาท [ตำแหน่งงาน] ฉันขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้แบ่งปันเกี่ยวกับ [โครงการเฉพาะหรือคุณค่าของบริษัท] และฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการสำรวจว่าฉันจะสามารถมีส่วนร่วมกับ [ชื่อบริษัท] ได้อย่างไร"
- "ฉันต้องการจะขอบคุณคุณสำหรับการสนทนาที่น่าสนใจในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจที่ได้ฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับ [แง่มุมเฉพาะของบริษัทหรือตำแหน่ง] และมันทำให้ฉันมีความสนใจที่จะเข้าร่วมทีมของคุณมากขึ้น"
4. เนื้อหาอีเมล
ในส่วนเนื้อหาหลัก ให้ย้ำความสนใจของคุณในตำแหน่งงานอีกครั้ง อ้างอิงถึงบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ชัดเจนว่าคุณมีส่วนร่วมในการสนทนา ตัวอย่างเช่น กล่าวถึงโครงการหรือพลวัตของทีมที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นระหว่างการสนทนา
5. บรรทัดปิด
สรุปโดยแสดงความกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้าในกระบวนการสรรหา. แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารหากจำเป็น.
กรุณาแสดงความหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากพวกเขาในเร็ว ๆ นี้
ตัวอย่างประโยคปิดท้ายแบบมืออาชีพสำหรับอีเมลติดตามผลของคุณ:
- "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับ [ชื่อบริษัท] และยินดีที่จะให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ"
- "ขอขอบคุณอีกครั้งที่พิจารณาใบสมัครของฉัน ฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมทีมของคุณ และยินดีที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น"
- "หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ฉันสามารถแบ่งปันเพื่อช่วยในกระบวนการจ้างงานของคุณได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมา ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้และหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ"
- "ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมงานกับ [ชื่อบริษัท] และมีส่วนร่วมใน [เป้าหมาย/โครงการเฉพาะ] หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถให้ได้ กรุณาแจ้งให้ทราบ"
- "ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสนี้ ผม/ดิฉันตั้งตารอขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ และยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการ"
การเขียนอีเมลติดตามผลด้วย ClickUp Brain
การเขียนอีเมลติดตามผลที่สมบูรณ์แบบซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมองค์กรและเป็นผู้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนี้ จำเป็นต้องใช้ความคิดอย่างมาก
ClickUp Brain, AI Writer สำหรับการทำงาน ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งที่ดีที่สุดได้
ไม่ว่าจะเป็นข้อความขอบคุณหรือการติดตามสถานะการสมัครงานของคุณ ClickUp Brain จะเขียนข้อความให้คุณด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณ—โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายใดๆ
ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีจากทุกงาน เอกสาร และโครงการของคุณ ต้องการทราบเมื่อใดที่คุณต้องติดตามงานครั้งต่อไปหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาบันทึกที่คุณจดไว้ระหว่างการสัมภาษณ์?
เพียงแค่ถาม ClickUp Brain
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากการสัมภาษณ์ ให้อัปโหลดบันทึกเสียงหรือบันทึกย่อลงใน ClickUp และให้ AI สร้างบทถอดความหรือสรุปที่เน้นประเด็นสำคัญ ใช้สิ่งนั้นในการเตรียมการสื่อสารติดตามผลของคุณ
ตัวอย่างอีเมลติดตามผล: วิธีจัดการกับสถานการณ์การติดตามผลที่แตกต่างกัน
1. ติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
หัวข้อ: ตื่นเต้นกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] – ขอบคุณที่โทรมา!
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],
หวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณและคุณสบายดี
ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณที่คุณสละเวลาพูดคุยกับฉันเกี่ยวกับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่ง] ที่ [ชื่อบริษัท] เมื่อวันที่ [วัน/เดือน/ปี] ที่ผ่านมา ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทนี้และวิธีการทำงานของทีม
ข้อเท็จจริงที่ว่า [รายละเอียดหรือแง่มุมเฉพาะที่กล่าวถึง] เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทนี้ ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้มากยิ่งขึ้น ฉันเชื่อว่า [ระบุทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง] ของฉันจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับทีมของคุณ
กรุณาแจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากฉันในขณะที่คุณดำเนินการกระบวนการจ้างงานต่อไป
ขอขอบคุณอีกครั้ง และหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในเร็วๆ นี้ ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อเต็ม]
[หมายเลขโทรศัพท์]
[โปรไฟล์ LinkedIn]
2. ติดตามผลหลังการสัมภาษณ์แบบพบหน้า
เรื่อง: ขอบคุณสำหรับการประชุมที่ยอดเยี่ยม
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],
ฉันต้องการขอบคุณที่คุณได้พบฉันเป็นการส่วนตัวในวันนี้ ฉันซาบซึ้งในเวลที่คุณสละมาอธิบายความคาดหวังสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] และพาฉันเดินชมรอบๆ สำนักงาน
รู้สึกดีมากที่ได้สัมผัสถึงพลวัตและพลังงานของทีม—มันสร้างความประทับใจให้กับฉันอย่างมาก
โครงการที่คุณกล่าวถึง [ใส่รายละเอียดเฉพาะ] ฟังดูเป็นความท้าทายที่ยอดเยี่ยม และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ [ทักษะหรือคุณสมบัติเฉพาะ] ของผมมาสู่ทีมของคุณเพื่อช่วยผลักดันความสำเร็จ
คุณได้กล่าวถึงว่าอาจมีรอบสัมภาษณ์หรือการประเมินทางเทคนิคเพิ่มเติมอีก โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วที่สุด และฉันจะเริ่มดำเนินการต่อไป
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเวลาของคุณ
ขอแสดงความนับถือ,
[ชื่อเต็ม]
[หมายเลขโทรศัพท์]
[โปรไฟล์ LinkedIn]
3. การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
เรื่อง: การสะท้อนการสนทนาครั้งสุดท้ายของเรา
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของผู้สัมภาษณ์],
ขอบคุณคุณและทีมงานสำหรับกระบวนการสัมภาษณ์ครั้งนี้ การประเมินทักษะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจ และฉันก็สนุกกับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวด้วย
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์นี้ทั้งให้ความรู้และคุ้มค่า ฉันประทับใจกับความเป็นมืออาชีพของทุกคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยในทุกขั้นตอน
ตอนนี้ที่ฉันได้เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้ว หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น พอร์ตโฟลิโอของฉันหรือเอกสารอื่น ๆ โปรดติดต่อมาได้เลย ฉันพร้อมให้บริการทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่ส่งข้อความมาหาฉัน
ขอบคุณครับ/ค่ะ และผม/ดิฉันหวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณเร็ว ๆ นี้
ขอแสดงความนับถือ,
[ชื่อเต็ม]
[หมายเลขโทรศัพท์]
[โปรไฟล์ LinkedIn]
การนำกลยุทธ์การติดตามผลมาใช้: การเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการติดตามผล
ขั้นตอนที่ 1: สะท้อนและรักษาความอยากรู้อยากเห็น
ก่อนที่คุณจะร่างอีเมลติดตามผลนั้น ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงเจตนาของคุณ หากแรงจูงใจเดียวของคุณคือการได้รับข้อเสนอนั้น อีเมลอาจดูเป็นการทำธุรกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อความที่รอบคอบและสร้างสรรค์ ซึ่งเชิญชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงใจ
เน้นหัวข้อหรือรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ที่กระตุ้นความสนใจของคุณ—เช่น ผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้พูดถึงวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารทางอีเมล
✅ ถามคำถามที่คิดมาอย่างดีเกี่ยวกับบทบาท/บริษัท และแบ่งปันคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ การติดตามผลของคุณควรมีความสมดุลระหว่างความอยากรู้อยากเห็นและความเป็นมืออาชีพ
ขั้นตอนที่ 2: จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
เมื่อคุณกำลังจดจ่ออยู่กับการเขียนอีเมลติดตามผลที่สมบูรณ์แบบ คุณอาจรู้สึกได้ง่ายว่าคุณจำเป็นต้องถ่ายทอดภาพลักษณ์หรือความประทับใจบางอย่าง
การนำเสนอตัวตนที่แท้จริงของคุณในระหว่างกระบวนการจ้างงานสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้อยู่ในสถานที่ทำงานที่คุณรู้สึกได้รับการยอมรับและมีพลัง
ในทำนองเดียวกัน คนที่คุณกำลังติดต่อด้วยก็มักจะพยายามสร้างทีมที่เข้ากันได้ดีและสะดวกสบายเช่นกัน การสัมภาษณ์จึงเป็นเวทีที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าสไตล์การสื่อสารและค่านิยมของคุณเข้ากันได้หรือไม่
✅ ในระหว่างการหางานของคุณ จงซื่อสัตย์ต่อตัวตนของคุณ สิ่งที่คุณนำเสนอ และสิ่งที่คุณกำลังมองหา และแสดงตัวตนของคุณในทุกการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 3: ระวังขอบเขต
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดต่อกับผู้ประสานงานหลักที่คุณได้ติดต่อไว้สำหรับตำแหน่งงานนี้
หากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามกับบุคคลอื่น โปรดอ้างอิงถึงการติดต่อครั้งก่อนของคุณกับเพื่อนร่วมงานของเขาและสอบถามอย่างสุภาพเพื่อขอความคืบหน้า
❌ หลีกเลี่ยงการติดต่อกับหลายคนในบริษัทอย่างเร่งรีบเพื่อขอข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 4: เคารพกรอบเวลาของพวกเขา
เมื่อคุณติดตามกับผู้สรรหาหรือผู้จัดการ อย่าลืมระยะเวลาที่พวกเขาให้ไว้ หากพวกเขาบอกคุณว่าต้องการเวลาสองสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนต่อไป ให้คุณให้เวลาพวกเขาเต็มสองสัปดาห์บวกหนึ่งหรือสองวันเพื่อรองรับการล่าช้า ก่อนที่คุณจะติดต่อพวกเขาอีกครั้ง
✅ มีข้อยกเว้นบางกรณีที่อาจเหมาะสมสำหรับการติดตามผลก่อนกำหนด เช่น การได้รับข้อเสนองานจากบริษัทอื่น
ไม่ว่าคุณจะเอนเอียงไปทางการยอมรับข้อเสนออื่นหรือให้ความสำคัญกับโอกาสนี้มากกว่า โปรดแจ้งให้ผู้สรรหาทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาของคุณ เพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานติดตามผล
การสมัครงานไม่เคยเป็นเพียงแค่การรอคอยโอกาสเดียวที่จะมาถึง คุณอาจกำลังสมัครงานกับหลายบริษัท สำรวจบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน และพยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
คุณต้องการระบบเพื่อติดตามอย่างมีกลยุทธ์ นั่นคือเหตุผลที่การใช้เครื่องมือจัดการโครงการและงานที่มีประสิทธิภาพอย่างClickUpเป็นสิ่งจำเป็น มาดูกันว่ามันสามารถช่วยได้อย่างไร
งานใน ClickUpคือหัวใจสำคัญของการจัดการกระบวนการติดตามผลสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้หางาน การจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนติดตามผลอย่างแม่นยำสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างกระบวนการที่ราบรื่นกับกระบวนการที่รู้สึกวุ่นวายได้
สำหรับแต่ละการสัมภาษณ์ ให้สร้างงาน (Task) โดยระบุชื่อผู้สัมภาษณ์ ชื่อบริษัท และตำแหน่งงาน เช่น 'ติดตามผล: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ XYZ Corp.'
กำหนดวันครบกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการส่งอีเมลติดตามผล โดยปกติภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์ และกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ (เช่น ระดับสูงสำหรับการติดตามผลที่สำคัญ)
เพิ่มสถานะเช่น 'ต้องการติดตาม' 'ส่งอีเมลแล้ว' 'กำหนดการทดสอบแล้ว' และ 'รอการตอบกลับ' เพื่อติดตามสถานะการสมัครของคุณและให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกลืม
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานติดตามผลให้กับตัวคุณเองหลังจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง หรือส่งต่อไปยังผู้สรรหาบุคลากรของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูล
ตัวอย่างเช่น ส่งอีเมลขอบคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง หรือตั้งการแจ้งเตือนหากยังไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่ออีเมลติดตามผลถูกส่งแล้ว สถานะของงานจะเปลี่ยนจาก 'ต้องติดตาม' เป็น 'รอการตอบกลับ' โดยอัตโนมัติ
หากคุณกำลังมองหาศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาเพื่อจัดระเบียบบันทึกการสัมภาษณ์, แม่แบบการติดตามผล, และการวิจัยของคุณ,ClickUp Docsจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง.
หลังจากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ให้จดบันทึกประเด็นสำคัญและข้อสังเกตจากการสนทนาลงในเอกสารของคุณทันที ซึ่งอาจรวมถึงชื่อผู้สัมภาษณ์ คำถามที่พวกเขาถาม และสิ่งที่คุณต้องการกล่าวถึงในอีเมลติดตามผล
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์หน้าซ้อนใน ClickUp Docs เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ (เช่น สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, ที่สถานที่, รอบสุดท้าย) เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ใช้เทมเพลตค้นหางานของ ClickUpเพื่อทำให้การค้นหางานของคุณง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับการสมัครงานหลายตำแหน่งพร้อมกัน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละใบสมัคร—ไม่ว่าจะเป็น 'เปิดรับ' 'กำลังสัมภาษณ์' หรือ 'เสร็จสิ้น'
- จัดหมวดหมู่ตำแหน่งงาน เพิ่มรายละเอียดสำคัญ และติดตามทุกอย่างได้จากมุมมองเดียว
- จัดระเบียบแอปพลิเคชันและการสื่อสารกับผู้สรรหาของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ
ด้วยวิธีนี้ ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว และคุณไม่ต้องค้นหาในอีเมลของคุณเพื่อติดต่อในวิธีที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
วิธีติดตามผลเมื่อไม่มีการตอบกลับ
ได้ยินแต่เสียงเงียบแม้จะติดตามผลแล้ว? มันน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะเมื่อวันกลายเป็นสัปดาห์โดยไม่มีข่าวคราวเลย นี่คือวิธีรับมือกับความเงียบงันนี้
1. แบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแทนการ 'เช็คอิน'
อย่าติดตามผล แต่ส่งบทความ พอดแคสต์ หรือวิดีโอที่ตรงกับความสนใจของบริษัทหรือสิ่งที่คุณได้พูดคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์งาน คุณสามารถพูดได้ว่า "ผม/ดิฉันเจอบทความนี้และนึกถึงบทสนทนาของเรา—ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับโครงการปัจจุบันของคุณ"
2. เพิ่มความตลกเล็กน้อยเพื่อให้โดดเด่น
ลองอะไรที่เบาสบายหน่อย เช่น: "หวังว่าข้อความก่อนหน้านี้ของฉันจะไม่หายไปในหลุมดำของอีเมลนะ! แค่อยากติดตามดูว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงานบ้างไหม"
3. ยอมรับความสำเร็จล่าสุดของพวกเขา
ค้นคว้าสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้—อาจเป็นการประกาศสาธารณะ, งานอีเวนต์, หรือโครงการที่พวกเขาได้มีส่วนร่วม—และอ้างอิงถึงมันในข้อความติดตามของคุณ:
ขอแสดงความยินดีกับ [ความสำเร็จ]! ขอให้คุณและ [ชื่อองค์กร] ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และแน่นอนว่า หากคุณคิดว่าฉันอาจเหมาะกับแผนงานของคุณในอนาคต ฉันยินดีที่จะพูดคุยด้วยเสมอ
ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครงาน:
การเชี่ยวชาญศิลปะของการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์งาน
จำไว้—ในการเชี่ยวชาญศิลปะของการติดตามผล คุณต้องมองว่ามันมากกว่าแค่พิธีการ
จงเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอ รักษาความอยากรู้อยากเห็นของคุณไว้ และใช้จดหมายติดตามผลเป็นโอกาสในการตอกย้ำคุณค่าที่คุณนำมาให้ แม้ตำแหน่งในฝันของคุณในบริษัทนั้นอาจไม่เกิดขึ้น แต่คุณไม่มีอะไรจะเสียเลยหากส่งจดหมายติดตามผลที่เขียนอย่างดี
ในความเป็นจริง คุณกำลังทิ้งไว้ซึ่งความประทับใจที่อาจให้ผลตอบแทนในโอกาสในอนาคต ความอดทน ความมุ่งมั่น และความมืออาชีพคือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและดำเนินการติดตามผล ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบ กำหนดเวลา และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มต้นใช้งานได้เลย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ฉันควรติดตามผลมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่?
ใช่ แต่ให้ทำด้วยความรอบคอบ หลังจากที่คุณส่งจดหมายขอบคุณครั้งแรกแล้ว ให้รออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะส่งติดตามผล หากยังไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ คุณสามารถส่งติดตามผลอย่างสุภาพได้อีกหนึ่งครั้ง แต่หากเกินกว่านั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะดูเป็นการรบกวนมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียได้
2. ฉันควรรออีกนานแค่ไหนก่อนที่จะส่งการติดตามผล?
โดยทั่วไปแล้ว ควรรอ 5-7 วันทำการหลังจากสัมภาษณ์ก่อนที่จะส่งการติดตามผลครั้งแรก การรอให้เวลาทีมสรรหาได้พิจารณาผู้สมัครและมีการพูดคุยภายใน จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น การติดตามผลเร็วเกินไปอาจทำให้คุณดูใจร้อน แต่การรอนานเกินไปอาจทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่สนใจ
3. ถ้าฉันไม่มีที่อยู่อีเมลของผู้สัมภาษณ์ล่ะ?
หากคุณไม่มีอีเมลโดยตรงของผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ให้ตรวจสอบในกล่องข้อความอีเมลของคุณ บางครั้งพวกเขาอาจใส่ข้อมูลนั้นไว้ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลนี้ ให้ติดต่อผู้สรรหาหรือผู้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดสัมภาษณ์ไว้ให้ และหากทุกอย่างล้มเหลว ให้ส่งข้อความติดตามผลทั่วไปไปยังผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรืออีเมลติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขา
4. ฉันควรทำอย่างไรหากพวกเขาบอกว่าจะติดต่อฉันแต่ยังไม่ติดต่อมา?
หากพวกเขาบอกว่าจะติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดและเวลาดังกล่าวได้ผ่านไปแล้ว ให้ส่งข้อความติดตามอย่างสุภาพ อ้างถึงกรอบเวลาที่พวกเขาแจ้งไว้และสอบถามว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ หากคุณยังไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังดำเนินการกับผู้สมัครคนอื่นต่อไป