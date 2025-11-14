วิธีเลือกซอฟต์แวร์ CRM เพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้า

ทุกคนทราบดีว่า CRM มีความสำคัญ เพราะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าของคุณ ติดตามสิ่งที่ได้ผล และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว ในความเป็นจริงมากกว่าหนึ่งในสามของผู้นำการตลาดกล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของพวกเขา ทำให้ CRM มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
แต่โชคร้ายที่ไม่ใช่ทุกระบบ CRM จะเหมือนกัน
คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับทีมของคุณ ลูกค้าของคุณ และวิธีการทำงานของธุรกิจคุณ หลายคนข้ามขั้นตอนนี้ไปและจบลงด้วยเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่สนับสนุนการเติบโตของคุณและทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
⭐ แม่แบบแนะนำ
ต้องการจุดเริ่มต้นที่สะอาดซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการขายจริง การจัดการลูกค้า และการรายงานโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนหรือไม่?CRM Template โดย ClickUpเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความเรียบง่ายในวันนี้และสามารถขยายไปสู่การจัดการแคมเปญ การต่ออายุ และการส่งต่อข้อมูลในระบบ CRM ของคุณเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น
ซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?
CRM ถูกสร้างขึ้นเพราะธุรกิจต้องการสถานที่เดียวเพื่อดูว่า ใครคือลูกค้า เกิดอะไรขึ้นล่าสุด และควรทำอะไรต่อไป
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือซอฟต์แวร์ CRM คือระบบที่จัดระเบียบทุกการติดต่อกับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการตลาด การขาย และการบริการ
ระบบ CRM สมัยใหม่ช่วยสนับสนุนการตลาดอัตโนมัติ ติดตามเส้นทางการขายที่ชัดเจน และให้ความสามารถในการรายงานที่ช่วยนำทางไปสู่การกระทำที่ดีที่สุดต่อไป ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น อีเมล ปฏิทิน และซอฟต์แวร์บัญชี สร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ยัง:
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า จากแบบฟอร์ม, อีเมล, การโทร, และแชทไว้ในโปรไฟล์เดียวที่ตัวแทนขายหรือตัวแทนสนับสนุนสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและลดการซ้ำซ้อน
- แผนที่กระบวนการขายของคุณ ให้เป็นขั้นตอนในท่อการขายที่ชัดเจน มอบหมายงานขาย และบันทึกผลลัพธ์เพื่อให้คุณสามารถทำนายได้อย่างมั่นใจและปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
- ทำให้การติดตามงานประจำและการจัดการแคมเปญเป็นอัตโนมัติ ส่งข้อความได้ตรงเวลา และแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เครื่องมือการตลาดทำงานสอดคล้องกับทีมขายของคุณ
- เปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่แสดงจุดที่การเจรจาล่าช้า ช่องทางที่สร้างการแปลง และวิธีการปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นทั่วทั้งแพลตฟอร์ม CRM
👀 คุณรู้หรือไม่: นานก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถือกำเนิดขึ้น ธุรกิจต่างๆ เก็บรายละเอียดของลูกค้าไว้ในสมุดบัญชี และเมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น พนักงานขายก็จะพกบัตรดัชนีและถาดโรโลเดกซ์เพื่อใช้เป็นรายชื่อลูกค้า
ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ฐานข้อมูลและเครื่องมือการขายช่วยให้ทีมสามารถเก็บชื่อ บันทึก และคำสั่งซื้อไว้ในที่เดียว จากนั้นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้นำทุกอย่างมาออนไลน์เพื่อให้ทีมสามารถแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทุกที่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ CRM SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับทีม B2B
ทำไมการเลือก CRM ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
ฉันได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบที่ระบบ CRM สามารถมีต่อการเติบโตของธุรกิจได้มากเพียงใด บางคนอาจมองว่า CRM เป็นเพียงฐานข้อมูลลูกค้า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มันมักกลายเป็นศูนย์กลางประสาทของการดำเนินงานของทีมต่าง ๆ
ฉันได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบที่ระบบ CRM สามารถมีต่อการเติบโตของธุรกิจได้มากเพียงใด บางคนอาจมองว่า CRM เป็นเพียงฐานข้อมูลลูกค้า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มันมักกลายเป็นศูนย์กลางประสาทของการดำเนินงานของทีมต่าง ๆ
การสะท้อนนั้นจาก Redditสะท้อนสิ่งที่ผู้นำในอุตสาหกรรมหลายคนกล่าวในสัมภาษณ์และที่การประชุม
ซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมจะกำหนดวิธีที่ทีมขายจัดลำดับความสำคัญของงาน วิธีที่ระบบอัตโนมัติทางการตลาดกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดถัดไป และวิธีที่ทีมบริการตอบสนองด้วยบริบทที่เหมาะสม
ในส่วนถัดไป เราจะเห็นว่าการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร
รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
หากปราศจากข้อมูล คุณก็เป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นเท่านั้น
หากปราศจากข้อมูล คุณก็เป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นเท่านั้น
คำพูดของW. Edwards Demingเป็นความจริงสำหรับทุกธุรกิจสมัยใหม่
ข้อมูลลูกค้าที่กระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้การตัดสินใจขาดความแม่นยำ กลยุทธ์ CRMที่เชื่อถือได้จะรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว สร้างมุมมองที่แม่นยำและเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าแต่ละราย
ด้วยความชัดเจนนี้ ผู้ประกอบการและผู้จัดการสามารถระบุรูปแบบ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงแทนที่จะเป็นการคาดคะเน
📌 ตัวอย่าง: แบรนด์ค้าปลีกที่ใช้ระบบ CRM สังเกตเห็นว่าผู้ซื้อซ้ำส่วนใหญ่มาจากแคมเปญการแนะนำที่เฉพาะเจาะจง เมื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่จุดนั้น พวกเขาสามารถปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ทีมตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้น
ปรับปรุงการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
👀 คุณทราบหรือไม่: อัตราการใช้งาน CRM โดยเฉลี่ยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอยู่ที่ 72% และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยสามารถบรรลุได้ภายในเพียง 12 เดือนเท่านั้น
ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่า เมื่อทีมใช้ระบบ CRM อย่างแท้จริง ระบบจะกลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ CRM อย่างต่อเนื่องคือวิธีที่มันเชื่อมช่องว่างที่มีมานานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
ด้วยโซลูชัน CRM แบบรวมศูนย์ นักการตลาดสามารถติดตามได้ว่าแคมเปญใดที่นำลูกค้าที่มีศักยภาพเข้ามา ในขณะที่พนักงานขายสามารถเห็นทุกการโต้ตอบที่เกิดขึ้นก่อนการโทรครั้งแรกของพวกเขา
เพิ่มผลผลิตผ่านการอัตโนมัติ
ประมาณ40% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายยังคงพึ่งพาตารางคำนวณและอีเมลในการจัดการข้อมูลลูกค้า
วิธีการทำด้วยมือแบบนี้ทำให้ทุกอย่างช้าลง
แพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ เช่น การติดตามผล การแจ้งเตือนการนัดหมาย และการอัปเดตสถานะการขาย การทำงานอัตโนมัติช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังขั้นตอน 'ข้อเสนอ' ระบบ CRM จะสามารถกำหนดเวลาการติดตามผลทางโทรศัพท์และแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ และยังเปิดโอกาสให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการสนทนาที่มีความหมายซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก CRM ชั้นนำเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณ
เพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า
ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังการบริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ทันเวลา และมีความใส่ใจ
ระบบ CRM ที่เหมาะสมช่วยให้ทีมสามารถบรรลุความคาดหวังนั้นได้โดยการทำให้ทุกการติดต่อสื่อสารสามารถมองเห็นได้และเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาทางการขาย คำขอให้บริการ หรือการแจ้งเตือนการต่ออายุ ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นบริบททั้งหมดได้
📌 ตัวอย่าง: ธุรกิจบริการที่ใช้ระบบอัตโนมัติ CRM สามารถติดตามได้ว่าแขกที่มาบ่อยครั้งครั้งล่าสุดเมื่อใด บันทึกความชอบของพวกเขา และส่งข้อความที่อบอุ่นและส่วนตัวก่อนการมาเยือนครั้งต่อไปของพวกเขา การใส่ใจในลักษณะนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความภักดี นำไปสู่การคงลูกค้าที่สูงขึ้น
🌟 โบนัส: หากคุณกำลังเปรียบเทียบผู้ให้บริการ ให้ClickUp Brainช่วยทำงานหนักแทนคุณ สั่งให้มันสรุปกระบวนการขายปัจจุบันของคุณ ชี้ให้เห็นจุดที่การเจรจางานหยุดชะงัก และแสดงรายการฟิลด์ที่ทีมของคุณอัปเดตจริง
มันจะอ่านงานเอกสาร อีเมล และความคิดเห็นของคุณ จากนั้นจะแสดงรูปแบบที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นข้อกำหนดของระบบ CRM ได้ คุณจะได้รับความต้องการที่จำเป็นในรายการสั้น ๆ แผนผังฟิลด์ที่ชัดเจน และไอเดียการอัตโนมัติที่เป็นไปได้จริง ซึ่งช่วยลดการคาดเดาและทำให้โฟกัสอยู่ที่สิ่งที่ทีมขายและทีมการตลาดของคุณจะใช้ทุกวัน
ลองใช้คำสั่งนี้: "สมอง, ตรวจสอบโอกาสในไตรมาสที่ผ่านมา, หาจุดที่เกิดการชะลอตัวสามจุดที่พบบ่อยที่สุด, ระบุสาขาที่ตัวแทนขายอัปเดตมากที่สุด, และร่างรายการสาขาที่จำเป็นสำหรับการทดลองใช้ CRM ครั้งต่อไปของเรา"
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมมีผลกระทบที่แท้จริงต่อธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังเติบโต
ก่อนที่คุณจะคัดเลือกผู้ขาย ให้ค้นหาข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความต้องการทางธุรกิจของคุณเอง ศึกษาแบบแผนการนำไปใช้และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการดำเนินงานระบบ CRM ในระยะยาว
นี่คือรายการตรวจสอบที่สมจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ควรสังเกตซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ:
✅ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับอีเมล ปฏิทิน ระบบบัญชี และเครื่องมือโครงการของคุณ เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงการแยกส่วน
✅ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ รวมถึงการย้ายข้อมูล การฝึกอบรม การสนับสนุน และการอัปเกรด เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายแอบแฝงในภายหลัง
✅ ใช้งานง่ายและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริง เพื่อให้ทีมขายและนักการตลาดของคุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง
✅ คุณภาพของข้อมูลและความแข็งแกร่งในการรายงานเพื่อเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
✅ ความสามารถในการขยายตัวและแผนงานของผู้ให้บริการ เพื่อให้โซลูชัน CRM ของคุณพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ
คุณควรจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์ CRM เท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายปกติของระบบ CRM คือเท่าไร? ฉันจ่ายเกินไปหรือไม่?
ค่าใช้จ่ายปกติของระบบ CRM คืออะไร? ฉันจ่ายแพงเกินไปหรือไม่?
คำถามเช่นนี้พบได้ทั่วไปในRedditและฟอรัมอื่น ๆ
นั่นเป็นคำถามที่สมเหตุสมผล และมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน. บนแพลตฟอร์มชั้นนำต่าง ๆ แผนการสามารถมีราคาตั้งแต่ $15 ถึงเกิน $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยแผนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมักมีราคาประมาณ $60 ถึง $70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน.
ระดับเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณช่วงต้นยี่สิบ ในขณะที่แผนระดับกลางและระดับสูงจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติและขีดจำกัดมากขึ้น
เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังเรียนรู้วิธีการเลือกซอฟต์แวร์ CRM และเปรียบเทียบระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กกับชุดซอฟต์แวร์ขั้นสูงกว่า
แต่ราคาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น ซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมควรช่วยลด ระยะเวลาในการสร้างมูลค่า และหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายแฝง ดังนั้น ควรสร้างโมเดลสำหรับ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ ที่ครอบคลุมทั้งการติดตั้ง การย้ายข้อมูล การฝึกอบรมผู้ใช้ ระดับการสนับสนุน ข้อจำกัดการใช้งาน และการบูรณาการระบบที่จำเป็น
ผู้ซื้อจำนวนมากยังตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ภายในปีแรกเมื่อมีการนำไปใช้ในระดับสูง ดังนั้น ควรเพิ่มแผนง่าย ๆ เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกระบวนการขาย ความสามารถในการรายงานที่ถูกใช้งาน และการลดการป้อนข้อมูลและงานที่ทำซ้ำ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถพิจารณาได้ ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนที่คุณต้องการ:
|วงดนตรี
|สิ่งที่คาดหวัง
|เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
|ระดับเริ่มต้น
|การจัดการการติดต่อหลัก, ท่อพื้นฐาน, การทำงานอัตโนมัติจำกัด, ขีดจำกัดที่น้อยกว่า
|ประมาณ 15 ถึง 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|แผนธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
|พื้นฐานการตลาดอัตโนมัติ, ท่อการตลาดแบบกำหนดเอง, รายงานที่แข็งแกร่งขึ้น, ขีดจำกัดที่กว้างขึ้น
|โดยเฉลี่ยประมาณ 60 ถึง 70 ดอลลาร์ต่อเดือน
|ขั้นสูงและองค์กร
|ระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล การกำกับดูแล การสนับสนุนระดับพรีเมียม ฟีเจอร์ AI ขีดจำกัดที่สูงขึ้น
|โดยทั่วไป $100 ถึง $300+ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับรุ่นและส่วนเสริม
ตรวจสอบอย่างรวดเร็วก่อนซื้อ:
- ยืนยันส่วนลดประจำปีของผู้ขายเมื่อเทียบกับการเรียกเก็บเงินรายเดือน และข้อกำหนดขั้นต่ำของจำนวนที่นั่งสำหรับระดับที่สูงขึ้น
- ตรวจสอบราคาขายปลีกที่เปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณกำลังพิจารณา เช่น ที่นั่ง HubSpot Starter หรือ Salesforce Sales Cloud editions เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาต่อรองของคุณ
- สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะใกล้หรือการอัปเดตฉบับที่อาจส่งผลต่อการต่ออายุ โดยเฉพาะหากผู้ขายได้ประกาศการปรับราคาตามรายการแล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณดียิ่งขึ้น
5 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยมสำหรับทีมทุกขนาด
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การรู้ว่าตัวเลือกใดโดดเด่นในด้านความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการใช้งาน และความคุ้มค่าจึงเป็นประโยชน์
นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์CRM แบบร่วมมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน และสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวคุ้มค่าแก่การพิจารณา
1. คลิกอัพ
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว นอกจากนี้เรายังชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว นอกจากนี้เรายังชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
การขยายงานทำให้ทีมรู้สึกยุ่งแต่ตามไม่ทัน งาน การอัปเดต และการตัดสินใจอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร และสเปรดชีต ทำให้บริบทอยู่ห่างออกไปเสมอ
ClickUp จัดการกับการขยายงานที่ไร้ระเบียบโดยการรวบรวมงาน,AI สำหรับการทำงาน, และบริบทของงานไว้ในที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เดียว เพื่อให้คุณหยุดการค้นหาและเริ่มดำเนินการได้
จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยลำดับชั้นที่ปรับแต่งได้
จัดระเบียบ CRM ของคุณด้วย Spaces, Folders และ Lists สำหรับ Leads, Contacts, Accounts และ Deals. ลูกค้าหรือดีลแต่ละรายสามารถถูกแทนที่เป็นงานได้ ทำให้การติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดเป็นเรื่องง่าย. เชื่อมโยงงาน (เช่น ติดต่อกับบัญชีหรือดีล) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน.
เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp ด้วยEmail ClickApp
ทำให้กระบวนการของคุณเป็นมาตรฐานด้วยฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp
ทุกธุรกิจดำเนินการแตกต่างกัน แต่กระบวนการทำงานที่ไร้ระเบียบทำให้ทุกคนทำงานช้าลง
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการของคุณใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ขนาดของดีล แหล่งที่มาของลีด หรือวันที่ต่ออายุ
เลือกดูงานของคุณในมุมมองรายการ, กระดาน หรือปฏิทิน เพื่อดูงานจากหลากหลายมุมมอง ทำให้คุณทราบเสมอว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ สถานะของแต่ละงานเป็นอย่างไร และงานใดที่ต้องให้ความสนใจต่อไป
ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
การอัปเดตด้วยตนเองและการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมง
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างทริกเกอร์ที่จัดการงานซ้ำๆ ให้คุณได้โดยอัตโนมัติ เมื่องานเปลี่ยนสถานะ ClickUp สามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม ส่งการติดตามผล หรืออัปเดตวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ
รวมศูนย์การสื่อสารด้วย ClickUp Docs
บริบทจะหายไปเมื่ออีเมล บันทึก และงานที่ต้องส่งอยู่ในที่ต่างๆคลิกอัพ ด็อกส์นำทุกอย่างมารวมไว้ด้วยกัน
ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อร่วมกันเขียนเอกสาร วิกิ สัญญา ข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย โปรแกรมแก้ไขรองรับการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ เอกสาร Google Sheets ที่ฝังอยู่ และความคิดเห็นในตัว แบ่งปันเอกสารกับลูกค้าได้เพียงคลิกเดียว และจัดเก็บสรุปโครงการหรือ SOW ไว้เคียงข้างกับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
คุณจะไม่ต้องค้นหาผ่านหัวข้อเก่า ๆ หรือโฟลเดอร์อีกต่อไป—ทุกชิ้นส่วนของบริบทจะอยู่ที่ที่คุณต้องการเสมอ
ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUp
หากไม่มีการรายงานที่ชัดเจน ก็ง่ายที่จะพลาดจุดที่โครงการหยุดชะงักหรือข้อตกลงชะลอตัวลงClickUp Dashboardsมอบการมองเห็นทันทีในตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความคืบหน้าของข้อตกลง สุขภาพของโครงการ และปริมาณงานของทีม
คุณสามารถตรวจพบปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ, จัดสรรงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว, และตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มการ์ด AI ลงในแดชบอร์ดเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์ สรุปสำหรับผู้บริหาร และการตรวจสอบสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ โดยไม่ต้องสร้างรายงานด้วยตนเอง
โบนัส: ClickUp Brain ให้คำตอบพร้อมบริบทการทำงานอย่างครบถ้วน คุณจึงสามารถถามคำถามเดียวแล้วได้รับงาน เอกสาร หรือข้อความที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแท็บไปมา
ClickUp Brain MAXเพิ่มโมเดลพรีเมียมอย่าง Gemini, Claude และ ChatGPT การค้นหาเชิงลึกในแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ และผลลัพธ์จากเว็บพร้อมการอ้างอิง ซึ่งเปลี่ยนความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
การประชุมจะกลายเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ความสามารถในการรายงานของคุณดีขึ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม ผู้นำจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนของผลการขายเนื่องจากฟิลด์และสถานะยังคงสดใหม่ในพื้นหลัง การควบคุมความเป็นส่วนตัวทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง
ClickUp Talk To Textช่วยให้คุณพูดอัปเดตของคุณได้เร็วกว่าพิมพ์ประมาณสี่เท่า จากนั้นจะปรับแต่งข้อความให้เรียบร้อย พร้อมเพิ่มลิงก์และ @mention ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพียงพูดว่า "ย้ายการต่ออายุ Acme ไปที่ข้อเสนอ" แล้วดูการอัปเดตงาน วันที่ครบกำหนดเปลี่ยนแปลง และการติดตามผลปรากฏในบัญชีของคุณทันที
ตั้งค่า CRM ของคุณภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณ ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการขายจริงของคุณ
เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว บันทึกข้อมูลสำคัญทุกประการ และเปลี่ยนการอัปเดตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบ CRM เดียวที่ทีมขายและทีมบริการลูกค้าของคุณจะใช้จริง
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการต่ออายุในขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน พร้อมการมอบหมายงาน ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลา
- จัดเก็บ, กรอง, และแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรม, ขนาดของดีล, การติดต่อครั้งล่าสุด, และคะแนนสุขภาพ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งต่องาน การติดตามผล และการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานขายใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลและใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ บัญชี และดีลของคุณ พร้อมทั้งจัดการการส่งมอบทุกอย่างในพื้นที่ทำงานเดียว
- มาตรฐานข้อมูลในกระบวนการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่าง ๆ พร้อมรับมุมมองที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp
- ทำให้การส่งต่องาน การติดตามผล การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน SLA เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (รวมถึงระบบอีเมลอัตโนมัติ)
- รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าโดยการส่ง/รับอีเมลโดยตรงจากงานโดยใช้ Email ClickApp ทำให้ข้อความเชื่อมโยงกับงาน
- ติดตามสถานะของระบบ, ปริมาณงาน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดและบัตรที่สามารถปรับแต่งได้
- ลดการทำงานด้วยตนเองโดยใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างร่างอีเมล สรุปการประชุมและการสนทนา และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์และตัวเลือกการกำหนดค่า
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
2. Salesforce
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Salesforce Sales Cloud คือการที่มันรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขายไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทำให้การติดตามวงจรการขายทั้งหมดง่ายขึ้นมาก และแดชบอร์ดรายงานให้ภาพที่ชัดเจนว่าสถานะของกระบวนการขายเป็นอย่างไร
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Salesforce Sales Cloud คือการที่มันรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขายไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทำให้การติดตามวงจรการขายทั้งหมดง่ายขึ้นมาก และแดชบอร์ดรายงานให้ภาพที่ชัดเจนว่าสถานะของกระบวนการขายอยู่ที่ไหน
Salesforce โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งของระบบ มอบฟีเจอร์ขั้นสูงในการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย การติดตามดีล และการคาดการณ์ยอดขายให้กับทีม เพื่อช่วยสร้างกระบวนการขายที่เชื่อถือได้
Einstein AI เพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด ทำนายผลลัพธ์ของดีล และแนะนำขั้นตอนถัดไป ในขณะเดียวกัน เครื่องมืออัตโนมัติจัดการการอนุมัติและการอัปเดตซ้ำๆ พร้อมกับการผสานรวมกับ Gmail, Slack และเครื่องมือทางธุรกิจอีกหลายร้อยรายการ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
ผู้จัดการจะได้รับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของทีม ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- รวมศูนย์การจัดการลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมการสร้างท่อทางการขาย การคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ด้วย AI
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติโดยใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายที่มีอยู่ในตัว เพื่อปรับปรุงการส่งต่อลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล การอนุมัติ และการมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คาดการณ์ด้วยการตรวจสอบท่อส่งและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงความแม่นยำของข้อตกลง
- ผสานระบบของคุณผ่านการผสานระบบแบบเนทีฟอย่างกว้างขวางและ AppExchange เพื่อเชื่อมต่ออีเมล, การทำงานร่วมกัน, โทรศัพท์, และเครื่องมือวิเคราะห์
- ปรับแต่งวัตถุ, ฟิลด์, รายงาน, และแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนของทีมและภูมิภาคต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และความซับซ้อนในการตั้งค่า ซึ่งอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลระบบสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการรายงานขั้นสูง
- วางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สูงขึ้นเมื่อการใช้งานและการปรับแต่งเพิ่มขึ้น
- คาดการณ์ว่าอาจมีการชะลอตัวของประสิทธิภาพการทำงานเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
การกำหนดราคา Salesforce
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (24,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 การผสาน Salesforce ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
3. ฮับสปอต
HubSpot CRM แบบครบวงจรเชื่อมต่อการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะอาด คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดตามทางอีเมล, และติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดได้ด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้
คุณสมบัติของ AI เช่น การแนะนำเนื้อหาและการให้คะแนนเชิงคาดการณ์ ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น แดชบอร์ดแสดงข้อมูลเชิงสถิติแบบเรียลไทม์สำหรับแคมเปญ รายได้ และการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- รวมศูนย์รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง งานติดตามอีเมล การประชุม และการแชทสด
- สร้างกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานด้านการขายด้วยเครื่องมือที่ช่วยด้วย AI สำหรับการติดต่อ การคาดการณ์ และการขายแบบมีแนวทางภายใน Sales Hub
- อัตโนมัติลำดับหลายช่องทาง การสร้างงาน และการติดตามผล
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว แดชบอร์ด และการพยากรณ์ เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของดีลและการโค้ช
- ผสานระบบของคุณด้วยแอปกว่า 1,900 รายการของ HubSpot และการเชื่อมต่อ Gmail/Outlook แบบเนทีฟ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้พบว่าการตั้งค่าขั้นสูงและการปรับแต่งนั้นยาก
- ความสามารถขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดในระดับต่ำกว่าและอาจต้องมีการอัปเกรด
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- Sales Hub Starter: เริ่มต้นที่ $15 ต่อที่นั่ง/เดือน
- Sales Hub Professional: เริ่มต้นที่ $100 ต่อที่นั่ง/เดือน
- Sales Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $150 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (13,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hubspot สำหรับทีมการตลาด
4. Zoho CRM
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Zoho CRM คือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว มันทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการสนทนากับลูกค้าเป็นระเบียบมากขึ้นโดยไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Zoho CRM คือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว มันทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการสนทนากับลูกค้าเป็นระเบียบมากขึ้นโดยไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย
Zoho CRM มอบพื้นที่ทำงานที่เป็นมิตรและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วยให้ทีมติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และตรวจสอบสถานะการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้รวมระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการรายงานไว้ด้วย ขณะที่ Zoho Zia AI ทำนายแนวโน้มและให้คำแนะนำที่เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน
คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์ได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบเดียว การผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho เช่น Desk และ Books ให้ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ บัญชี และดีลต่าง ๆ ด้วยโมดูลที่สามารถกำหนดค่าได้ มุมมอง และแดชบอร์ดที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณ
- ทำให้การติดตามผล, การมอบหมายงาน, การอนุมัติ, และการสื่อสารผ่านหลายช่องทางเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ตัวแทนขายใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองน้อยลง
- ปรับแต่งเลย์เอาต์, ฟิลด์, และเวิร์กโฟลว์ (รวมถึง Blueprint และ Canvas) ให้สอดคล้องกับขั้นตอนขายที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้โค้ดหนัก
- ผสานอีเมล โทรศัพท์ และแอปกว่า 500 รายการ (Marketplace) เพื่อรักษาการสนทนาและข้อมูลไว้ในระบบเดียว
- คาดการณ์รายได้และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Zia AI การตรวจจับความผิดปกติ และการให้คะแนน เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของกระบวนการขาย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ตรวจสอบได้สังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับตั้งค่าขั้นสูงและการเริ่มต้นใช้งาน
- ความสามารถบางอย่างต้องอัปเกรดแผน
- คุณอาจพบความไม่สะดวกใน UI/ประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่หรือที่ปรับแต่งเอง
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: 65 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,807+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,943 รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พายป์ดรายฟ์
Pipedrive มุ่งเน้นที่ความชัดเจน: ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนถัดไป
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยการมอบหมายงานและส่งการติดตามผลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะจะเน้นข้อเสนอที่ต้องการความสนใจ ในขณะที่เครื่องมือรายงานช่วยให้การวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของทีมเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Workspace, Zoom และเครื่องมือทางการตลาด ทำให้พนักงานขายใช้เวลาน้อยลงในการสลับแท็บและใช้เวลาในการขายมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- มองเห็นดีลต่าง ๆ ในกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมการขายแบบอิงกิจกรรม หลายช่องทาง และระบบ CRM บนมือถือ เพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการถัดไป
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, เว็บฮุค และ API แบบเปิด เพื่อให้การอัปเดต, การส่งต่องาน และการบันทึกเกิดขึ้นเบื้องหลัง
- รายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการคาดการณ์และการตรวจจับรูปแบบข้ามทีมและขั้นตอนต่างๆ
- ผสานระบบของคุณผ่านแอป Marketplace กว่า 500 รายการ รวมถึง Google, QuickBooks, Slack, Zoom และอื่นๆ
- เร่งการเข้าถึงด้วยผู้ช่วย AI, ผู้เขียน/สรุปอีเมล AI และรายงาน AI แบบทันที เพื่อเร่งการค้นหาลูกค้าและการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายระบุว่ามีการจำกัดตัวกรองหรือความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- ความสามารถขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจรู้สึกแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Pipedrive
- ไลท์: 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อที่นั่ง/เดือน
- การเติบโต: 34 ดอลลาร์สหรัฐต่อที่นั่ง/เดือน
- พรีเมียม: 64 ดอลลาร์สหรัฐต่อที่นั่ง/เดือน
- สูงสุด: 89 USD ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,800 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,030 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Pipedrive
โบนัส: ตั้งค่าตัวแทน AI ใน ClickUpเพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการ CRM ที่ซ้ำซาก เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การแจ้งเตือนติดตามผล หรือการอัปเดตสถานะ
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ความคาดหวังจากระบบ CRM ในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างมาก
เมื่อคุณกำลังเลือกซอฟต์แวร์ CRM สิ่งที่เหมาะกับสตาร์ทอัพขนาดเล็กอาจไม่เหมาะกับเอเจนซี่ขนาดใหญ่หรือองค์กรใหญ่เสมอไป มาดูกันว่าความต้องการของ CRM เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละขั้นตอน และควรให้ความสำคัญกับอะไรตามธุรกิจของคุณ
สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก: ความคุ้มค่า ความเรียบง่าย และใช้งานง่าย
เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น ทุกการตัดสินใจมีความสำคัญ
คุณต้องการสิ่งที่ช่วยให้คุณติดตามลูกค้า ติดตามผู้สนใจ และจัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกวุ่นวาย
ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดด้วยเครื่องมือที่มีแดชบอร์ดที่เรียบง่าย, การเข้าถึงผ่านมือถือ, และการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานที่สามารถจัดการกับเรื่องเล็กๆ ได้อย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์ CRM เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของคุณ
การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก: ความสามารถในการขยายตัว, ระบบอัตโนมัติ, การรายงาน
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น สิ่งต่าง ๆ ก็จะซับซ้อนมากขึ้นตามธรรมชาติ คุณจะมีลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น การสนทนามากขึ้น และข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์มากขึ้น นี่คือช่วงเวลาที่ระบบ CRM ของคุณควรช่วยคุณให้สามารถนำหน้าได้
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่สามารถทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ จัดระเบียบกระบวนการของคุณ และแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเนื้อหาเพื่อเสริมศักยภาพการขาย
องค์กรธุรกิจ: ฟีเจอร์ขั้นสูง, การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง, ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI
องค์กรขนาดใหญ่มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และนั่นคือจุดที่ระบบ CRM ที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงกันมากขึ้นกลายเป็นสิ่งจำเป็น
ระบบ CRM ที่ทรงพลังสามารถช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า ทำนายยอดขาย และตอบสนองต่อโอกาสได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเป็นระเบียบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเลือกเทคโนโลยี: ตัวอย่างสำหรับทีมซอฟต์แวร์
หน่วยงานและผู้ให้บริการ: โครงการ + CRM แบบผสมผสาน
สำหรับเอเจนซี่ ความสัมพันธ์และการส่งมอบเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป
ระบบ CRM ที่ทำงานร่วมกับโครงการของคุณสามารถช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถติดตามการสื่อสารกับลูกค้า การอัปเดตโครงการ และงานต่างๆ ได้พร้อมกัน ทำให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งต่อไปที่ต้องทำ
Pharmacy Mentor ซึ่งเป็นเอเจนซี่การตลาดสำหรับร้านขายยาชุมชน ได้นำ ClickUp มาใช้เป็นแพลตฟอร์ม CRM และบริหารโครงการหลัก พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเป็นสองเท่าและเพิ่มอัตราการตอบสนองจาก 20% เป็น 80%
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นอย่างมาก—ประหยัดเวลา ลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้าอย่างมาก
ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นอย่างมาก—ประหยัดเวลา ลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้าอย่างมาก
ตารางนี้สรุปคุณสมบัติของระบบ CRM ที่ควรพิจารณาตามประเภทธุรกิจของคุณ:
|ประเภทธุรกิจ
|สิ่งที่สำคัญที่สุด
|สิ่งที่ควรสังเกต
|ตัวอย่าง
|สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
|ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
|การติดต่อและการจัดการลูกค้า การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงผ่านมือถือ
|Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM
|การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
|การจัดระเบียบและการเติบโต
|ระบบอัตโนมัติ, การรายงาน, การทำงานร่วมกันของทีม
|Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot
|องค์กรธุรกิจ
|ข้อมูลเชิงลึกและการควบคุม
|การรวมข้อมูล, การพยากรณ์ยอดขาย, การเข้าถึงอย่างปลอดภัย
|Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp
|หน่วยงานและผู้ให้บริการ
|การประสานงานและความชัดเจน
|การติดตามโครงการ, พอร์ทัลลูกค้า, งานที่รวมเป็นหนึ่ง
|ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM
นี่คือวิดีโอจาก Stewart Gauld ที่แสดงวิธีการใช้ ClickUp CRM:
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือก CRM
มันง่ายที่จะรีบตัดสินใจเมื่อคุณต้องการเพียงแค่วิถีการทำงานที่ราบรื่นและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น แต่ควรชะลอจังหวะลงสักนิด เพื่อให้ทางเลือกนั้นตอบโจทย์ทีมของคุณในไตรมาสหน้าและในปีถัดไปด้วย
นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต พร้อมวิธีแก้ไขที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีวันนี้
- การเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวและมองข้ามความง่ายในการใช้งานจะนำไปสู่การยอมรับที่ต่ำ ดังนั้นควรให้ผู้ใช้จริงเป็นผู้ควบคุมในระหว่างการทดลองใช้ และประเมินว่าพวกเขาสามารถทำงานประจำวันได้รวดเร็วเพียงใด
- การละเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์จะซ่อนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง CRM การย้ายข้อมูล การฝึกอบรม ระดับการสนับสนุน และส่วนเสริม ดังนั้นควรจำลองค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลา 12 ถึง 24 เดือนก่อนตัดสินใจซื้อ
- การประเมินความเสี่ยงในการย้ายข้อมูลต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาดและปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังนั้นควรวางแผนการแมปข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบความถูกต้องของฟิลด์ และการตรวจสอบก่อนดำเนินการย้ายข้อมูล
- การข้ามแผนการผสานรวมจะทำให้ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บแยกส่วน ดังนั้นควรยืนยันว่า CRM เชื่อมต่อกับอีเมล ปฏิทิน เครื่องมือการตลาด และระบบการเงินอย่างไร และทดสอบการทำงานจริงตั้งแต่ต้นจนจบ
- การเปิดตัวโดยไม่มีผู้ควบคุมและมาตรการวัดผลตอบแทนที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความผิดหวัง ดังนั้นควรทดลองใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลัง
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ AI ทำให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
📖 อ่านเพิ่มเติม: ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ที่ดีที่สุด
เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเลือก CRM ที่เหมาะสม
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมที่เราได้รวบรวมจากการทำงานร่วมกับทีมและการพูดคุยกับผู้ใช้
นี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่มักสร้างความแตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์และตัดสินใจว่าระบบ CRM ใดที่รู้สึกเหมาะสม
✅ เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่ "ต้องมี" ของคุณก่อนเสมอ ก่อนที่จะเปรียบเทียบผู้ให้บริการ—หากสิ่งเหล่านั้นไม่ทำงาน ไม่มีสิ่งอื่นใดสำคัญ
✅ ขอใช้สภาพแวดล้อมจำลองหรือพื้นที่ทดสอบ เพื่อให้คุณสามารถทดลองใช้ข้อมูลจริงกับผู้ใช้จริงก่อนเปิดใช้งานจริง
✅ ตรวจสอบแอปมือถือล่วงหน้า—หากพนักงานของคุณทำงานนอกสถานที่ อินเทอร์เฟซมือถือที่ไม่เสถียรจะทำให้การใช้งานลดลง
✅ พูดคุยกับลูกค้าอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ CRM ที่มีขนาดธุรกิจหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน และสอบถามว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไร
✅ เจรจาต่อรองเพื่อขอการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสัญญาของคุณ—ผู้ขายมักมีพื้นที่ให้รวมสิ่งเหล่านี้ในราคาต้นทุนหรือฟรี
✅ ติดตามการยอมรับของผู้ใช้ในช่วง 30 ถึง 60 วันแรก และแก้ไขปัญหาทันทีผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็น
✅ วางแผนการเก็บรักษาข้อมูลและการสำรองข้อมูลเพื่อให้หากมีการย้ายข้อมูลในอนาคต ข้อมูลลูกค้าของคุณจะปลอดภัยและสามารถถ่ายโอนได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ CRM ที่คุณเลือกมี คุณสมบัติ AI ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทีมได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างสรุปของดีล บัญชี หรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทันที
- ร่าง แก้ไข และปรับแต่งอีเมลหรือบันทึก CRM ให้การติดต่อและการติดตามผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอมากขึ้น
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วย AI Fields ที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติหรือสรุปข้อมูล เช่น ขั้นตอนถัดไป ความคืบหน้าของงาน มูลค่าดีล ฯลฯ
- สร้างสรุปกิจกรรม CRM รายวันหรือรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- แปลบันทึก CRM, อีเมล หรือการสื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีเพื่อสนับสนุนทีมงานและลูกค้าทั่วโลก
- บันทึก, ถอดความ, และสรุปบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยAI Notetakerเพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญจากการโทรขายหรือการประชุมกับลูกค้า
ClickUp และรายงานให้ดีขึ้น
นี่คือข้อสรุปที่ตรงไปตรงมา เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถเก็บรายชื่อผู้ติดต่อและส่งการแจ้งเตือนได้ ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินเรื่องราวทั้งหมดได้โดยไม่เกิดความยุ่งเหยิง
ClickUp ชนะใจทีมที่ยุ่งวุ่นวาย มันช่วยลดการสลับบริบท, แทนที่งานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติที่สะอาด, และรวบรวมการอัปเดตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายงานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับกระบวนการของคุณในวันนี้และสามารถขยายได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ในวันพรุ่งนี้
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะได้รับระบบที่เรียบง่ายซึ่งทีมงานของคุณจะใช้งานได้จริง หากคุณกำลังเติบโต คุณจะได้รับมาตรการป้องกันและความโปร่งใสเพื่อรักษาความก้าวหน้า
สัมผัสความแตกต่างได้ด้วยการลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้!
คำถามที่พบบ่อย
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เครื่องมือเช่น ClickUp และ Freshsales เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น พวกเขามีอินเตอร์เฟซที่สะอาดตาและแดชบอร์ดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายระหว่าง $15 ถึง $80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและขนาดของธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นด้วยแผนราคาประหยัดหรือทดลองใช้ฟรี ในขณะที่ทีมขนาดใหญ่กว่าอาจต้องการโซลูชัน CRM ขั้นสูงที่มีการอัตโนมัติ การผสานรวม และเครื่องมือวิเคราะห์
ใช่ แพลตฟอร์ม CRM สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย เช่น ClickUp, Asana หรือ Trello ซึ่งช่วยให้ทีมติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าควบคู่ไปกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ได้ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันและการมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจดีขึ้น
ธุรกิจขนาดเล็กควรพิจารณาการจัดการข้อมูลติดต่อ การผสานรวมอีเมล ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำบ่อย และความสามารถในการรายงาน ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และสนับสนุนทีมขายที่กำลังเติบโต
ใช่ครับ ClickUp คือซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการจัดการทั้งโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าในที่เดียว มันรวมเครื่องมือ CRM กับการติดตามงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการรายงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและความเรียบง่าย