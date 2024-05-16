10 การผสานระบบ Salesforce ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ

ด้วยคุณสมบัติที่นวัตกรรมใหม่ Salesforce ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่กว้างใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ Salesforce โดดเด่นอย่างแท้จริงนั้นมากกว่าคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นั่นคือความสามารถของ Salesforce ในการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มมากมาย
เครื่องมือใหม่แต่ละชิ้นที่คุณผสานรวมกับ Salesforce จะเพิ่มชั้นของฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับประสบการณ์ CRM ของคุณ ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง การผสานรวม Salesforce ที่เหมาะสมสามารถทำให้ชีวิตการทำงานประจำวันของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจการผสานรวม Salesforce ที่ดีที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในการผสานระบบกับ Salesforce?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในการผสานระบบ Salesforce CRM:
- ความเข้ากันได้: ปัญหาความเข้ากันได้อาจนำไปสู่ปัญหาทางเทคนิคและทำให้การผสานข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ในการผสานข้อมูลนั้นเข้ากันได้กับระบบ Salesforce ของคุณ และเครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าและการตลาดทางอีเมล
- คุณสมบัติ: ประเมินการผสานระบบ Salesforce และตรวจสอบว่ามันตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณและกลยุทธ์ CRM ของคุณหรือไม่ คุณสมบัติที่คุณควรค้นหา ได้แก่ กระบวนงานที่ใช้งานง่าย, การผสานข้อมูลที่ง่าย, ความถูกต้องของข้อมูล, การซิงค์ข้อมูล, ความสามารถในการรายงานที่ดีขึ้น, เป็นต้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: การผสานระบบที่ซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากเกินไปอาจนำไปสู่ความรำคาญและการต่อต้านจากผู้ใช้ Salesforce ในองค์กรของคุณ ดังนั้น ควรเลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุดสำหรับทีมของคุณ
- การปรับแต่ง: มองหาการผสานรวม Salesforce กับเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์, เวิร์กโฟลว์, และส่วนติดต่อผู้ใช้ทำให้การผสานรวมสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
- ความน่าเชื่อถือและการสนับสนุน: เลือกการผสานระบบ Salesforce จากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีประวัติความน่าเชื่อถือ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ค้นหารีวิวและคำรับรองจากผู้ใช้รายอื่นเพื่อประเมินชื่อเสียงและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข้อสงสัยและปัญหาของลูกค้า
- ความคุ้มค่า: ประเมินความคุ้มค่าของการผสานระบบ Salesforce ในแง่ของค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าบำรุงรักษาต่อเนื่อง และผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องรวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผสานระบบ Salesforce ที่คุณเลือกใช้ด้วย
10 การผสาน Salesforce ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
การผสานการทำงานกับ Salesforce ที่ดีที่สุดสามารถยกระดับประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น มาสำรวจ 10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024:
1. คลิกอัพ
ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบรรลุภารกิจนี้ ClickUp นำเสนอการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ และชุดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Salesforceโดยใช้ Zapier ช่วยให้คุณสามารถซิงค์การกระทำใด ๆ บนแพลตฟอร์มใด ๆ ของทั้งสองระบบได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณสร้างโอกาสใน Salesforce ClickUp จะสร้างงานให้โดยอัตโนมัติ
ความสามารถของ CRM ของ ClickUpช่วยให้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ คุณสามารถมองเห็นภาพรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดข้อตกลงเฉลี่ยได้ในที่เดียว
การใช้ความสัมพันธ์ของงานและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการมอบหมายงาน การจัดสรรลูกค้าเป้าหมาย การติดตามลูกค้า และการดำเนินการอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ คุณสามารถกำจัดไซโลและเร่งการสื่อสารโดยการรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการติดต่อ ทำให้ ClickUpเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับSalesforce
แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ คุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดของ ClickUp กับ Salesforce ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ใด ๆ ใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด (รวมถึง Salesforce) และไดร์ฟท้องถิ่นของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเองและได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและส่วนตัวมากขึ้นเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและดูข้อมูลได้อย่างสะดวกด้วยมุมมองตารางใน ClickUp พร้อมตัวกรองและกลุ่มเพื่อจัดเรียงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ซิงค์ข้อมูล ClickUp และ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย และใช้การค้นหาแบบสากลเพื่อค้นหาข้อมูลในทั้งสองระบบได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และอื่นๆ โดยใช้แดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติCRM ที่ทำงานร่วมกันได้ซึ่งช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ และการทำงานอัตโนมัติ
- จัดระเบียบข้อมูลตามที่คุณต้องการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับข้อมูลการซื้อและรายละเอียดอื่น ๆ โดยใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUp
- กำหนดงานและลูกค้าให้บุคคลโดยอัตโนมัติตามฟิลด์เฉพาะโดยใช้ClickUp Automation และกระตุ้นการดำเนินการตามวันที่ครบกำหนดหรือสถานะงาน
- ทำให้งานการติดต่อและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brainโดยใช้มันในการเขียนอีเมลและสร้างการติดตามผลอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ใช้เทมเพลต CRMฟรีเพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเวลาตอบสนองที่ช้าสำหรับงานที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. HubSpot
แพลตฟอร์ม HubSpot นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อผสานการทำงานกับทีมขาย, ทีมสนับสนุน, ทีมการตลาด, และทีมปฏิบัติการของคุณ. คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขององค์กร, ทีม,และลูกค้าของคุณผ่านซอฟต์แวร์ CRM นี้ได้.
HubSpot มีเครื่องมือสำหรับโซเชียลมีเดียและการจัดการเนื้อหา พร้อมด้วยโซลูชัน SEO และการวิเคราะห์เว็บ ฟีเจอร์การผสานกับ Salesforce ของพวกเขาช่วยให้ทีมการตลาด การขาย และการบริการของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดของบริษัทคุณ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย
- ซิงค์และถ่ายโอนข้อมูล Salesforce ระหว่างสองแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
- จัดเส้นทางและกระจายลูกค้าใหม่ไปยังตัวแทนขายได้อย่างง่ายดาย และติดตามสถานะของพวกเขาแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับลูกค้าของคุณจากการโต้ตอบและความชอบของพวกเขา
- ปรับแต่งการซิงค์บันทึก
- ใช้การผสานข้อมูล HubSpot-Salesforce เพื่อส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลของคุณ
- ติดตามรายได้จากดีลและแคมเปญ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้บางรายได้ขอการปรับแต่งเพิ่มเติมระหว่างศูนย์กลางการตลาดและศูนย์กลางการขาย
- ผู้ใช้หลายคนได้ขอให้เพิ่มคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น ปลั๊กอินเพิ่มเติม, ตัวเลือกสำรองข้อมูลทั่วโลกหรือการย้อนกลับ, ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่สมาชิก, เครื่องมืออีคอมเมิร์ซในตัว, และอื่น ๆ
ราคาของ HubSpot
HubSpot Marketing Hub มีโครงสร้างราคาดังต่อไปนี้:
- ฟรี
- เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $890/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: $3600/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,800+ รีวิว)
3. Slack
Slack เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลหรือการประชุมด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การส่งข้อความโดยตรง การโทรด้วยวิดีโอและเสียง กลุ่ม การแชร์ไฟล์ ฯลฯ
การผสาน Slack กับ Salesforce ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถแชร์ข้อมูลบันทึกใน Salesforce เปิดใช้งานการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ รับการแจ้งเตือนจาก Slack เกี่ยวกับการอัปเดตใน Salesforce และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- รับการแจ้งเตือน Slack เกี่ยวกับโอกาสใหม่ใน Salesforce และดูบันทึก Salesforce ในช่องทาง Slack
- สื่อสารระหว่าง Slack และ Salesforce Chatter
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนในช่อง Slack ตามการสร้างบันทึกใหม่ใน Salesforce หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบันทึกที่มีอยู่
- ร่วมมือกับทุกทีมผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนบันทึก Salesforce
- ผสานข้อมูล Salesforce เข้ากับ Slack ผ่านฟีเจอร์ Slack Connect สำหรับการดำเนินงานของทีมสนับสนุนภายนอก
- แสดงข้อความ Slack ที่เกี่ยวข้องในระเบียน Salesforce
– ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การค้นหาไม่เพียงพอ
- การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาต่ำมาก
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
Slack AI มีให้บริการในราคาที่กำหนดเองเป็นบริการเสริมสำหรับทุกแผน
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (23,100+ รีวิว)
4. โฆษณา LinkedIn
ในฐานะส่วนหนึ่งของ LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมที่เป็นมืออาชีพ แพลตฟอร์มนี้มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมอย่างละเอียดเพื่อติดตามการมีส่วนร่วม, สร้างการกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ, และใช้ประโยชน์จากรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ
คุณสามารถผสานโฆษณา LinkedIn Lead Gen เข้ากับ Salesforce's Sales Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ด้วยขั้นตอนพื้นฐานเพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยการผสาน Salesforce กับโฆษณา LinkedIn โดยใช้ Zapier คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งและจัดการลูกค้าเป้าหมาย สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Salesforce จากการตอบกลับโฆษณา LinkedIn และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโฆษณา LinkedIn
- เพิ่มการแปลงโฆษณา LinkedIn ใหม่เป็นลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce
- เลือกจากรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ข้อความที่ได้รับการสนับสนุน โฆษณาสะดุดตา และโฆษณาข้อความ
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือการกำหนดเป้าหมายของโฆษณา LinkedIn
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามตัวชี้วัดและปรับปรุงแคมเปญของคุณ
- เพิ่มบันทึก Salesforce ใหม่ไปยังกลุ่มเป้าหมายโฆษณา LinkedIn เป็นผู้ติดต่อ
- สร้างและปรับปรุงบันทึกใน Salesforce ตามคำตอบบน LinkedIn
- เพิ่มบันทึกที่กำหนดเองลงใน Salesforce และส่งข้อความ Slack ได้ด้วยคำตอบจากโฆษณา LinkedIn ใหม่
ข้อจำกัดของโฆษณา LinkedIn
- คุณไม่สามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สำหรับโฆษณาได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มมีราคาแพง
ราคาโฆษณา LinkedIn
- LinkedIn Ads มีบริการราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและรีวิวโฆษณา LinkedIn
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
5. Gmail
ในฐานะหนึ่งในบริการอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Gmail มอบประโยชน์มากมายให้กับผู้ใช้ เช่น ความปลอดภัย, Smart Compose, การตอบกลับอย่างรวดเร็ว, และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การเชื่อมต่อ Gmail กับ Salesforce สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการข้อมูล Salesforce ได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม Gmail สร้างบันทึก Salesforce ได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกอีเมลกลับไปยัง Salesforce ได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gmail
- แนบข้อความอีเมลหรือรายการปฏิทินไปยังบันทึก Salesforce
- สร้างลีด Salesforce ได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ
- ใช้เทมเพลตอีเมลของ Salesforce เพื่อสร้างหรือตอบกลับข้อความ
- เพิ่มผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับการจดจำใหม่จากอีเมลไปยังบันทึก Salesforce โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสลับระหว่าง Gmail และ Salesforce เนื่องจากการเข้าถึงอีเมลและบันทึกข้อมูล Salesforce แบบรวมศูนย์
- เข้าถึงงานใน Salesforce และเปลี่ยนสถานะของงานเหล่านั้นผ่าน Gmail
ข้อจำกัดของ Gmail
- การออกแบบไม่ได้ถูกปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญมาเป็นเวลานานแล้ว
- มันให้พื้นที่จัดเก็บจำกัดฟรี
ราคาของ Gmail
Gmail มีให้บริการฟรี อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่อยู่อีเมลแบบมืออาชีพและตัวเลือกการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง คุณสามารถซื้อแผน Google Workspace ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Gmail
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ) (พื้นที่ทำงาน)
- Capterra: 4. 8/5 (12,200+ รีวิว)
6. เมลชิมพ์
Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้คุณออกแบบ ส่ง และติดตามแคมเปญอีเมลได้ คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ เปลี่ยนลูกค้าให้มากขึ้น ตั้งค่าลำดับอีเมลอัตโนมัติ และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมายด้วยแพลตฟอร์มนี้
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลบัญชี Salesforce ของคุณกับ Mailchimp ได้โดยการผสานระบบ Salesforce กับ Mailchimp ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดต่อทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว, กำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านแคมเปญอีเมลที่เฉพาะเจาะจง, และใช้ข้อมูลเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายใน Mailchimp ได้ คุณยังสามารถซิงค์ผู้สมัครสมาชิกระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- นำเข้าผู้ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และผู้สมัครสมาชิกจาก Salesforce
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ผู้สมัครสมาชิก Mailchimp เป็นลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce
- ปรับแต่งแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลและการเข้าถึงของผู้ใช้
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากเครื่องมือหนึ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอีกเครื่องมือหนึ่ง
- ปรับแต่งหน้า, ติดต่อ, และรูปแบบของลีด
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากสำหรับอีเมลและจำนวนผู้สมัครสมาชิก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการออกแบบมีข้อจำกัด
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $9. 17/เดือน
- มาตรฐาน: $13.70/เดือน
- พรีเมียม: $273. 92/เดือน
*ราคาสำหรับการติดต่อ 500 รายชื่อ ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการติดต่อที่เพิ่มขึ้น
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (16,800+ รีวิว)
7. Gravity Forms
Gravity Forms เป็นซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้ปรับแต่งแบบฟอร์มออนไลน์และกระบวนการทำงานใน WordPress ได้ตามต้องการ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติกระบวนการทำงาน และรับชำระเงินได้
ด้วยการผสานรวม Salesforce-Gravity Forms คุณสามารถเชื่อมต่อระบบ CRM ของ Salesforce กับ WordPress Gravity Forms ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและอัปเดตการส่งแบบฟอร์มของ Gravity Forms ไปยังบัญชี Salesforce ของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการรวบรวมข้อมูลดีขึ้น การรายงานและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น ความยืดหยุ่นในการขยายระบบ และการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gravity Forms
- ผสานแบบฟอร์ม Gravity Forms กับ Salesforce Lead, Contact หรือ Case
- สร้างแบบฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
- สร้างแบบฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่าย
- ดำเนินการสำรวจ, ให้ข้อเสนอแนะ, และลงทะเบียนได้อย่างง่ายดาย
- แก้ไขกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเงื่อนไข
ข้อจำกัดของ Gravity Forms
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและล้าสมัย
ราคา Gravity Forms
- ใบอนุญาตพื้นฐาน: $59 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ใบอนุญาตโปร: $159 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ใบอนุญาตระดับเอลีท: $259 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ใบอนุญาตสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: 129 ดอลลาร์ (เรียกเก็บรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Gravity Forms
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 230+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Typeform
Typeform เป็นเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่โดดเด่นสำหรับการลงทะเบียน, ข้อเสนอแนะ, การวิจัย, และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่คุณสามารถคิดได้. มันช่วยในการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแบบฟอร์มที่ฝังไว้และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้เป็นประจำ.
การผสานรวม Typeform กับ Salesforce ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงฟิลด์ของ Typeform โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์ม ทำงานผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแบบฟอร์มต่างๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Typeform
- สร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบ
- ซิงค์รายการแบบฟอร์มที่มีอยู่ใน Typeform และคำตอบจากแบบฟอร์มเหล่านี้กับข้อมูล Salesforce
- แมป Typeforms ไปยังวัตถุใน Salesforce เช่น ลูกค้าเป้าหมาย, โอกาส, ติดต่อ, บัญชี, และกรณี
- ปรับแต่งความถี่ในการซิงค์ข้อมูล/การตอบกลับของ Salesforce กับ Typeform
- จัดการคำร้องขอการสนับสนุนลูกค้าและดำเนินแคมเปญการตลาดด้วยข้อมูลที่รวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Typeform
- การผสานรวมกับ Salesforce มีให้บริการเฉพาะในแผนธุรกิจเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือนี้มีราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (830+ รีวิว)
9. Calendly
Calendly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสำหรับทีมที่มีการประชุมบ่อยครั้ง ช่วยขจัดความจำเป็นในการตอบอีเมลไปมาและประหยัดเวลาอันมีค่า ไม่แปลกใจเลยที่แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นหนึ่งในระบบผสานการทำงานยอดนิยมของ Salesforce สำหรับทีมขายของบริษัทต่างๆ
การผสานรวม Calendly กับ Salesforce ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดต Salesforce ด้วยตนเอง และให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าได้มากขึ้น Calendly จะสร้างลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ใน Salesforce โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดการประชุมใหม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนัดหมายกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงได้ทันที ด้วย Calendly Routing คุณสามารถคัดกรอง ส่งต่อ และจัดการการประชุม งานอีเวนต์ สัมมนา และการนัดหมายต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มการตลาดของคุณและโดยตรงจากบันทึกข้อมูลใน Salesforce
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- เพิ่มการประชุม Calendly ลงในบันทึก Salesforce ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติหรือสร้างบันทึกใหม่
- รับข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตจาก Calendly ได้โดยตรงใน Salesforce
- ซิงค์ข้อมูล Calendly สำหรับกลุ่มเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและป้องกันข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก Salesforce
- ดูการประชุมที่กำลังจะมาถึงและที่ผ่านมาจาก Salesforce
- ติดตามและวัดกิจกรรมจาก Calendly
ข้อจำกัดของ Calendly
- มีให้บริการเฉพาะในแผน Teams และ Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
10. อีเวนต์ไบร์ท
Eventbrite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ที่ช่วยให้คุณสร้างหน้าอีเวนต์ที่ปรับแต่งได้เอง, ทำการตลาดอีเวนต์, และขายตั๋ว นอกจากนี้ยังช่วยในการลงทะเบียนผู้ใช้, การประมวลผลการชำระเงิน, การทำงานอัตโนมัติและการปรับแต่งอีเมล, และการโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดีย ถือเป็นหนึ่งในระบบผสานการทำงานยอดนิยมของ Salesforce สำหรับการตลาดที่เน้นอีเวนต์
การผสานรวม Eventbrite กับแพลตฟอร์ม Salesforce ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลกิจกรรม คำสั่งซื้อ และผู้เข้าร่วมระหว่างสองเครื่องมือนี้ได้ การผสานรวมจะสร้างลูกค้าเป้าหมาย ติดต่อ และบัญชีโดยอัตโนมัติตามรายชื่อผู้เข้าร่วมจาก Eventbrite
คุณสมบัติเด่นของ Eventbrite
- ดูและติดตามข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดบน Salesforce
- สร้างรายงานที่มีความหมายโดยใช้การผสานข้อมูลจากเหตุการณ์และ Salesforce
- รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการสร้างลีดใหม่ใน Salesforce
- แมปฟิลด์ผู้เข้าร่วมจาก Eventbrite ไปยังลีดและรายชื่อผู้ติดต่อจาก Salesforce
ข้อจำกัดของ Eventbrite
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนอง
- มันขาดการปรับแต่ง
การกำหนดราคาของ Eventbrite
- ฟรี: สำหรับบัตรสูงสุด 25 ใบ
- ยืดหยุ่น: $9. 99 ต่อกิจกรรม สำหรับไม่เกิน 100 ใบ
- ข้อดี: $29/เดือน สำหรับตั๋วสูงสุด 100 ใบ
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Eventbrite
- G2: 4. 3/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
ยกระดับประสบการณ์ Salesforce ของคุณด้วย ClickUp!
ด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรม Salesforce ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของทีมขายและการตลาดในองค์กรนับไม่ถ้วน การผสานรวม Salesforce ที่เราได้รวมไว้ที่นี่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ Salesforce ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณอย่างก้าวกระโดด
เลือกการผสานรวม Salesforce ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการทางเลือกแทน CRMหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ HubSpot หรือ LinkedIn Ads จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด Gmail และ Mailchimp จะเหมาะสมกว่าหากคุณต้องการแอป Salesforce เพื่อจัดการอีเมลของคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการผสานระบบ Salesforce ที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะกับความต้องการทั้งหมดของคุณและเชื่อมต่อระบบที่แยกจากกัน ให้ลองใช้ ClickUp มันทำงานเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือ, CRM,และฐานข้อมูลลูกค้า— โซลูชันครบวงจรที่มีคุณสมบัติทรงพลังลองใช้ดูโดยการลงทะเบียนฟรี!