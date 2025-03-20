วิธีใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานที่มีความสุขจะสร้างลูกค้าที่มีความสุข และลูกค้าที่มีความสุขจะสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความสุข—ตามลำดับนี้
พนักงานที่มีความสุขจะสร้างลูกค้าที่มีความสุข และลูกค้าที่มีความสุขจะสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความสุข—ตามลำดับนี้
การรักษาพนักงานและลูกค้าให้มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่สิทธิพิเศษ—แต่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
79% ของผู้ซื้อเปลี่ยนไปใช้แบรนด์คู่แข่งเพียงเพราะประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่า
ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมที่มีแรงจูงใจของคุณสามารถทำให้ลูกค้าของคุณพอใจได้เช่นกัน?
ที่แกนกลางของห่วงโซ่แห่งความสุขนี้คือเครื่องมือที่มักถูกมองข้าม: การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มคุณภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
มากกว่าการเป็นเพียงที่เก็บข้อมูล CRM คือสะพานที่เชื่อมโยงทีมงานและลูกค้าเข้าด้วยกัน ด้วยการมอบเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น คุณช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่ยอดเยี่ยม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ระบบ CRM เพื่อเสริมศักยภาพทีมของคุณ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลต่อองค์กรของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้ CRM เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้าของคุณ:
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: ระบุคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ระบบอีเมลอัตโนมัติหรือการติดตามยอดขาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM นั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- เลือก CRM ที่เหมาะสม: ศึกษาแพลตฟอร์มที่รองรับการปรับแต่ง, ขยายขนาดได้, ติดตามความก้าวหน้า, และเลือกตัวเลือกที่ใช้งานง่าย
- ตั้งค่า: นำเข้าข้อมูลของคุณ, ปรับแต่งฟิลด์และท่อ, และผสานรวมเครื่องมือประจำวันเช่นแอปอีเมลเพื่อการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- จัดการการขาย: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดตาม, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายโดยใช้แดชบอร์ดที่มีอยู่ในระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดการการสนับสนุนลูกค้า: รวมศูนย์การสื่อสาร แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นด้วยระบบตั๋ว และสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดเพื่อการบริการที่เป็นส่วนตัว
- สร้างกลยุทธ์ CRM: กำหนด KPI ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบกระบวนการ CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
- กำหนดเป้าหมาย CRM ที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ โดยอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การติดตามทางอีเมลหรือการติดตามการขาย
- สร้างด้วย ClickUp: ClickUp CRM ผสานการจัดการโครงการเข้ากับข้อมูลลูกค้า มอบมุมมองที่ปรับแต่งได้และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ
การเข้าใจระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
หากใช้ CRM อย่างถูกต้อง CRM สามารถกลายเป็นแกนกลางของกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณได้ แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจว่า CRM สามารถนำมาใช้ได้อย่างไร ขอให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนว่า CRM ทำอะไรได้บ้าง
CRM คืออะไร (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) และวัตถุประสงค์หลักของมัน
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) คือ ระบบสำหรับการจัดการทุกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ผสานเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และการบริการลูกค้าที่ดีแบบดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกัน
ระบบ CRM ช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามโอกาสทางการขาย และวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานหลักสำหรับฟังก์ชันที่มุ่งเน้นลูกค้า เช่น การตลาด การขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจ
🧠 เกร็ดความรู้: CRM ไม่ใช่เรื่องใหม่—รูปแบบหนึ่งของมันสามารถย้อนกลับไปได้ถึงเมโสโปเตเมียโบราณ ความจำเป็นในการติดตามการค้าขายนำไปสู่การพัฒนาอักษรลิ่มเขียนประมาณ 3,200 ปีก่อนคริสตกาลแท็บเล็ตดินเหนียวถูกใช้เพื่อบันทึกธุรกรรม สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้า ซึ่งช่วยในการจัดการการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงทศวรรษ 1980 โรโลเดกซ์ได้วางรากฐานสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ในปัจจุบัน
คำศัพท์ CRM ที่ควรรู้
ก่อนที่คุณจะมองหาCRM ที่ดีที่สุด นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่คุณควรรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
- ติดต่อ: บุคคลหรือองค์กรที่ธุรกิจของคุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รวมถึงลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ลูกค้าเป้าหมาย: บุคคลที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ แต่ยังไม่ได้ทำการซื้อ ลูกค้าเป้าหมายได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง
- ดีล: โอกาสทางการขายที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งแสดงถึงธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือผู้ติดต่อ
- กระบวนการขาย: การแสดงภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ช่วยให้ทีมติดตามโอกาสและคาดการณ์รายได้
- กรณีลูกค้า: กรณีเฉพาะที่ลูกค้าได้ยกประเด็นหรือคำขอความช่วยเหลือ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการคำขอบริการและเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า
- BANT และ CHAMP: กรอบการประเมินคุณสมบัติของโอกาสทางธุรกิจ—BANT ประเมิน งบประมาณ, อำนาจ, ความต้องการ, และระยะเวลา ในขณะที่ CHAMP มุ่งเน้นที่ ความท้าทาย, อำนาจ, เงิน, และการจัดลำดับความสำคัญ
- บริษัท: องค์กรที่คุณกำลังทำธุรกิจด้วยหรือกำลังมุ่งเป้าเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ
- แหล่งที่มา: ระบุแหล่งที่มาของลีดหรือผู้ติดต่อ (เช่น แคมเปญการตลาดหรือการแนะนำ) เพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการตลาด
- กิจกรรม: การโต้ตอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือผู้ติดต่อ (เช่น การโทร, อีเมล) โดยให้บันทึกการสื่อสารทั้งหมดไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- ขั้นตอนของดีล: ขั้นตอนในกระบวนการขายที่ดีลอยู่ในขณะนี้ (เช่น การหาลูกค้าเป้าหมายหรือการเจรจาต่อรอง)
คำศัพท์สำคัญเหล่านี้ช่วยให้คุณนำทางระบบ CRM ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกขั้นตอนของกระบวนการขายจะเหมือนกันทั้งหมด ปรับแต่งขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณ—ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนทั่วไปอาจประกอบด้วย การคัดกรองลูกค้า → การโทรค้นหา → ส่งข้อเสนอ → การเจรจา → ปิดการขาย/ไม่สำเร็จ ลองดูเทมเพลตกระบวนการขายฟรีเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นสร้างกระบวนการขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM
เราได้กล่าวมาตลอดว่า CRM เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับธุรกิจของคุณ แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? มาดูกันว่ามันช่วยอย่างไร:
ประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงและปรับให้เหมาะกับบุคคล
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งส่วนบุคคลสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวได้มากกว่าบริษัททั่วไปถึง 40%
ระบบ CRM ช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าแต่ละคนได้ 360 องศา รวมถึงเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ประวัติการซื้อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ของคุณเมื่อใด ที่ใด และด้วยเหตุผลใด รวมถึงทุกขั้นตอนที่ลูกค้าจะทำต่อไปในอนาคต
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้การสนับสนุนที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ครองเทคโนโลยี AI ในระบบ CRMโดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 48%
การอัตโนมัติงานประจำและการใช้ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการป้อนข้อมูลช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงเครื่องมือ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเหล่านี้ยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
การร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
ทีมขายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยเดียวกันได้ ซอฟต์แวร์ CRM เป็นฐานข้อมูลกลางที่ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้สำหรับแผนกต่างๆ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการตลาดและการบริการลูกค้า
เมื่อทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันและทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความเรียบง่ายขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ซอฟต์แวร์ CRM วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, รายงาน, และการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการขาย, พฤติกรรมของลูกค้า, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าและมุ่งเน้นการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นใช้งาน CRM
ตอนนี้ มาเริ่มลงมือกันเถอะ เรียนรู้วิธีเลือกเครื่องมือCRMและการตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของธุรกิจ
ก่อนอื่นเลย คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของคุณอย่างที่สุด ระบบ CRM อาจมาพร้อมกับเครื่องมือที่ดีที่สุดและคุณสมบัติที่ซับซ้อนที่สุด แต่คุณอาจต้องการเพียงคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างเท่านั้น
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้เพื่อกำหนดความต้องการของคุณ:
- คุณมีข้อมูลลูกค้าประเภทใดบ้างที่คุณประสบปัญหาในการจัดการอยู่ตลอดเวลา?
- การติดต่อกับลูกค้าใดที่ใช้เวลาของคุณมากที่สุด?
- ข้อตกลงมักติดขัดตรงไหนในกระบวนการขายของคุณ?
- งานซ้ำๆ อะไรที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อปลดปล่อยเวลาให้กับทีมของคุณได้บ้าง?
นอกเหนือจากความต้องการในทันที ให้คิดถึงเส้นทางการเติบโตของคุณ.ระบบ CRMควรสามารถปรับขนาดได้กับธุรกิจของคุณ รองรับทั้งการดำเนินงานในปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต.
พิจารณาว่ากระบวนการขายของคุณอาจพัฒนาไปอย่างไร และข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมใดที่คุณจำเป็นต้องติดตาม นอกจากนี้ พิจารณาว่าความร่วมมือในทีมของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเครื่องมือทางธุรกิจใดที่คุณอาจต้องรวมเข้าด้วยกันในอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้ทุกฟีเจอร์ใน CRM ของคุณ ให้เน้นที่เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของธุรกิจและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถขยายเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
การเลือก CRM ที่เหมาะสม
จุดเด่นของระบบ CRM ที่ดีคือความง่ายในการติดตั้ง ความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เดิม และความสามารถในการขยายระบบให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและบัญชีลูกค้า รวมถึงปรับแต่งฟิลด์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของธุรกิจคุณได้อย่างยืดหยุ่น
ดังนั้น หากคุณต้องการติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ให้เลือก CRM ที่สามารถจัดโครงสร้างข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น และมีระบบรายงานที่น่าเชื่อถือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ตัวอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มเช่นนี้คือClickUp. แอปพลิเคชัน ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมฟังก์ชัน CRM กับการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว. แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, งาน, โครงการ, และการสื่อสารได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว.
CRM ด้วย ClickUp
ClickUp CRMเป็น CRM สำหรับเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเพราะมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และคุ้มค่า
ระบบ CRM หลายระบบต้องการการเริ่มต้นใช้งานที่ซับซ้อน การปรับแต่งตามความต้องการ และแม้กระทั่งการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเริ่มต้นใช้งาน แต่ ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าเส้นทางการขาย ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ และการติดตามการขายได้โดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่นาที
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดเวลาในการจัดการเครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน และใช้เวลาในการสร้าง ปรับแต่ง และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น
แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการการติดตามผล และการทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว:
- การจัดการท่อส่ง (กระดานคัมบังสำหรับการติดตามข้อตกลง)
- การอัตโนมัติของงาน (การมอบหมายการติดตามผล, การแจ้งเตือน, และการอัปเดตความคืบหน้าของดีลโดยอัตโนมัติ)
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง (ดูผลการขายได้ในทันที)
- อีเมล + เอกสาร + แชท (สื่อสารและจัดเก็บบันทึกสำคัญของการเจรจาโดยไม่ต้องสลับแอป)
- ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างการสื่อสารส่วนบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
เราจะสำรวจแต่ละอย่างอย่างละเอียด
ด้วยความสามารถเหล่านี้ ClickUp CRM กลายเป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลของธุรกิจคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือก CRM ควรให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ผสมผสานความยืดหยุ่นเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว มองหาฟีเจอร์ เช่น ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดที่ออกแบบเองง่าย การนำเข้าข้อมูลที่สะดวก และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เดิม
ต้องการจัดการช่องทางการขายทั้งหมดของคุณจากจุดเดียวหรือไม่?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายโดย ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการรวมการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับลูกค้าใหม่ การสื่อสาร และการจัดการบัญชีไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ต่างจากระบบ CRM ที่แข็งทื่อซึ่งบังคับให้คุณต้องใช้โครงสร้างของพวกเขา ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp นั้น ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—ไม่ว่าคุณต้องการเพียงตัวติดตามดีลอย่างง่ายหรือระบบ CRM เต็มรูปแบบพร้อมเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
ใช้เพื่อตั้งค่า:
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่ติดตามขนาดของดีล แหล่งที่มาของลีด ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนถัดไป
- ระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยย้ายดีลระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตามการอัปเดตสถานะ, มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้า, กำหนดการติดตามผลสำหรับการสนทนาที่มีความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ClickUp Forms ที่จับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
เมื่อคุณได้พิจารณาถึงความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือก CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ตัวเลือกยอดนิยมอย่าง Salesforce และ HubSpot นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ในขณะเดียวกัน Zoho CRM และ Pipedrive ก็มีฟีเจอร์ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีความต้องการง่ายกว่า
ClickUp, ในทางกลับกัน, มีตัวเลือก CRM ที่ผสมผสานการจัดการโครงการและ AI เข้าด้วยกัน โดยรวมการติดตามงานกับข้อมูลลูกค้า
ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ควรประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการผสานรวม ความสามารถในการขยายตัว และงบประมาณ เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีเพื่อสำรวจคุณสมบัติต่างๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM ที่เลือกนั้นสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท
ระบบ CRM แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงและคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้ ทำให้เป็นการลงทุนที่ยากสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ขายเดี่ยว ClickUp มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ CRM ที่แข็งแกร่งและการอัปเกรดที่ราคาไม่แพงเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
ยังไม่แน่ใจใช่ไหม? ค้นหาสิ่งที่คุณกำลังพลาดจากผู้ใช้ ClickUp ที่ได้เห็นประโยชน์ของการใช้ฟีเจอร์ CRM ของแพลตฟอร์มแล้ว:
ClickUp คือระบบจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
ClickUp คือระบบจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
การตั้งค่า CRM ของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานระบบ CRM อาจมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ แต่หากทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ก็สามารถช่วยยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างมาก มาดูรายละเอียดกัน:
รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่
ข้อมูลลูกค้าปัจจุบันของคุณมีค่าดั่งทองคำ—เรามาดูแลมันให้สมกับคุณค่ากันเถอะ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจากสเปรดชีต ระบบ CRM เก่า หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารกลางเพียงฉบับเดียว—ไม่ว่าจะเป็นตาราง, สเปรดชีต, หรือไฟล์ CSV เป็นต้น—เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำเข้าเครื่องมือเป้าหมายของคุณ
จัดระเบียบข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพ
แทนที่จะโยนทุกอย่างเข้าไปในโซลูชัน CRM ใหม่ของคุณ ให้ทำความสะอาดและมาตรฐานข้อมูลติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และบัญชีทั้งหมด ลบข้อมูลซ้ำ, อัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัย, และมาตรฐานรูปแบบ (หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, เป็นต้น)
สิ่งนี้จะช่วยให้เริ่มต้นด้วยความชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าและผู้ที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
กรองรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้
นำเข้าข้อมูล
เมื่อคุณทำความสะอาดข้อมูลของคุณเสร็จแล้ว ข้อมูลก็พร้อมที่จะนำเข้าไปยังระบบ CRM ของคุณ
ระบบ CRM บนคลาวด์ส่วนใหญ่ รวมถึง ClickUp มีฟีเจอร์นำเข้า CSV หรือสเปรดชีตแบบคลิกเดียว ซึ่งทำให้กระบวนการนี้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: คุณอาจจำเป็นต้องแปลงข้อมูลที่สามารถส่งออกได้ของคุณให้เป็นรูปแบบไฟล์ที่ยอมรับได้ (เช่น CSV) สำหรับเครื่องมือ CRM ที่คุณต้องการใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp
ปรับแต่งฟิลด์และขั้นตอนการทำงาน
ทุกธุรกิจมีกระบวนการขายที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้วิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดจึงไม่ช่วยอะไร ปรับแต่งซอฟต์แวร์ CRM ของคุณให้เหมาะสมไม่เพียงแต่กับเป้าหมายการขายและความสำเร็จของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ขนาดของดีล หรือแหล่งที่มาของลีด ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับกระบวนการของทีมคุณ ตั้งแต่การดูแลลีดไปจนถึงการปิดการขาย
ขึ้นอยู่กับระบบ CRM ที่คุณเลือก คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล CRMโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
เครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่ รวมถึง ClickUp มีวิธีการหลากหลายในการแสดงภาพและจัดระเบียบข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ เลือกจากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ เช่น:
1. มุมมองบอร์ด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขาย ด้วยมุมมองแบบลากและวางสไตล์คัมบังนี้ คุณสามารถย้ายดีลระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้ (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย → ผ่านการคัดกรอง → ส่งข้อเสนอ → ปิดการขาย) ช่วยให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของดีลได้อย่างชัดเจน และช่วยให้พนักงานขายจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุมมองรายการ
ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามผู้ติดต่อและดีลหรือไม่? มุมมองรายการช่วยให้คุณกรอง จัดเรียง และจัดหมวดหมู่ดีลตามสถานะ ความสำคัญ หรือมูลค่าได้อย่างง่ายดาย—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและการอัปเดตจำนวนมาก
3. มุมมองปฏิทิน
ความสำเร็จในการขายขึ้นอยู่กับการจับจังหวะเวลาที่เหมาะสม มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณกำหนดตารางการติดตามผล การประชุม และกำหนดเส้นตายการเสนอข้อเสนอ เพื่อให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. มุมมองตาราง
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณจัดเก็บรายละเอียดติดต่อ ประวัติการขาย และบันทึกต่าง ๆ ได้ในที่เดียวในรูปแบบตารางสเปรดชีต ด้วยการแก้ไขข้อมูลแบบอินไลน์ คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบและเต็มไปด้วยข้อมูล
แต่หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดในมุมมองตารางคือ ฟิลด์สูตร ซึ่งช่วยให้คุณทำการคำนวณระหว่างฟิลด์ตัวเลข วันที่ และเวลาในรายการงานได้—เหมือนกับ Excel แต่ภายในกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณ
ตัวอย่าง:
📌 คำนวณรายได้ที่อาจเกิดขึ้น
👉 สูตร: มูลค่าการขาย * ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย (%)
➡️ รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับรายได้ที่คาดการณ์ตามขั้นตอนของดีล
หรือ
📌 ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
👉 สูตร: (คะแนนการมีส่วนร่วม + คะแนนงบประมาณ) / 2
➡️ จัดอันดับลูกค้าตามความสนใจ งบประมาณ และความพร้อมในการซื้อ
นำสมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วม
ระบบ CRM จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทั้งทีมใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ให้มุ่งเน้นที่การบูรณาการทีมโดยการแนะนำสมาชิกในทีมให้ใช้งานแพลตฟอร์ม CRM
เริ่มต้นด้วยการมอบบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยและความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกคนในทีมของคุณที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใช่ไหม? ดังนั้นควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ เสนอเอกสารการฝึกอบรมจากผู้ให้บริการ CRM ของคุณหรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจวิธีการใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในภายหลัง
ClickUp'sระบบ CRM แบบร่วมมือทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย—เพียงเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือผู้มาเยือนไปยังพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้ทุกคนเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองงานของClickUpและความคิดเห็นที่มอบหมายช่วยให้คุณมอบหมายและติดตามงานกับทั้งทีมได้แบบเรียลไทม์
การสนทนาเกี่ยวกับงานที่เชื่อมโยงกันและการแนบไฟล์ภายในงานจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและการสนทนาไว้ในที่เดียว
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
ผสานระบบ CRM กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ตอนนี้ มาพูดถึงการทำให้เครื่องมือทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ โดยเฉพาะอีเมลและซอฟต์แวร์เฉพาะ CRM อื่นๆ
การผสานรวมช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณไหลเวียนได้อย่างอิสระในทุกแพลตฟอร์ม ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การดูแลลูกค้าเป้าหมายและการติดตามแคมเปญเป็นอัตโนมัติได้โดยการผสานแพลตฟอร์มเช่น Gmail, HubSpot หรือ MailChimp กับ ClickUp. ให้ระบบส่งอีเมลตามลำดับอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง (เช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังสถานะ "สนใจ" ให้ส่งกรณีศึกษา). จัดเก็บการโต้ตอบทางอีเมลไว้ในภารกิจของ ClickUp เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ง่าย.
คุณสามารถตั้งค่าการติดตามผลซ้ำตามการมีส่วนร่วมของลีดผ่านฟีเจอร์งานซ้ำของ ClickUp ได้ และรับการแจ้งเตือนเมื่อลีดเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ (ผ่านการเชื่อมต่อระบบ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตัวแทนขายใช้เวลาประมาณหนึ่งในห้าของวันไปกับการเขียนอีเมล แต่ด้วย ClickUp brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไป!
ClickUp Brainสามารถร่างอีเมลติดต่อครั้งแรกและติดตามผล, ปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล, และสรุปบทสนทนาสำคัญได้ในไม่กี่วินาที—เพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายแทนที่จะต้องเสียเวลาพิมพ์อีเมล
ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูล CRM ในรูปแบบที่มองเห็นได้
สุดท้าย ตั้งค่าศูนย์ควบคุมภารกิจ CRM ของคุณ หรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการขาย ความคืบหน้าของดีล และการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ใช้วิดเจ็ตรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและระบุจุดติดขัดก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น มูลค่าที่ลูกค้าแต่ละคนนำมาให้ และขนาดของดีลเฉลี่ยของคุณเป็นอย่างไร เป็นเรื่องง่ายมาก ๆ การมีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้อยู่ในปลายนิ้วของคุณหมายความว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่า CRM แรกของคุณอย่างรวดเร็ว
หากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบ CRM ของคุณเอง แต่การลงทุนในซอฟต์แวร์ CRM ภายนอกดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เกินไปไม่ต้องกังวล—เพียงแค่สร้างระบบ CRM ของคุณเองด้วย ClickUp
สำหรับการเริ่มต้นที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นให้เลือกเทมเพลต ClickUp Simple CRM ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามสถานะการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง อัตโนมัติการติดตามผล และปรับแต่งฟิลด์และกระบวนการทำงานให้เหมาะสมเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง,เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ. เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อรองรับทั้งกระบวนการทำงานและความสัมพันธ์ของคุณ, ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไป.
ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถ:
- ปรับแต่งสถานะดีล: ติดตามดีลผ่านกระบวนการขายด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ข้อเสนอ, สาธิต, และอื่น ๆ
- ใช้เอกสารคู่มือการขาย: รักษาความรับผิดชอบและทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นด้วยคู่มือการขายที่สร้างไว้แล้ว
- ติดตามการชำระเงิน: จัดระเบียบรายละเอียดทางการเงินในที่เดียวด้วยส่วนการติดตามการชำระเงิน
- สลับมุมมอง: ปรับแต่งมุมมองของกระบวนการของคุณด้วยมุมมองรายการ, มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ยืดหยุ่น
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เป็นชุดเริ่มต้น CRM ที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
เมื่อคุณได้ตั้งค่า CRM ของคุณแล้ว คุณจะสงสัยว่าเคยจัดการอย่างไรโดยไม่มีมัน!
การใช้ CRM สำหรับการจัดการการขาย
ลองนึกภาพว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสกับลูกค้าที่มีศักยภาพเพียงเพราะขาดระบบช่องทางการขายอัตโนมัติ ระบบ CRM จะช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเสริมศักยภาพทีมขายของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายสูงสุด นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้อย่างเต็มที่
การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ
ส่งเสริมทีมขายของคุณให้จัดการกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบท่อการขายที่มีโครงสร้างชัดเจน ค้นหาเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดและการติดต่อสื่อสารไว้ในที่เดียว และติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ภายในระบบท่อการขาย ซึ่งช่วยให้คุณเห็นได้ว่าลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ และสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมได้ในขณะที่ประหยัดเวลาในการจัดเรียงข้อมูล
การทำให้งานเป็นอัตโนมัติ
การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามการเสร็จสิ้น
ระบบ CRM หลายระบบ เช่น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้แผนผังงานหรือเงื่อนไข if-then เพื่อทำงานประจำ เช่น การป้อนข้อมูล การติดตามอีเมล และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ
การใช้ CRM สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
แพลตฟอร์ม CRM ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินงานด้านการสนับสนุนลูกค้า โดยการติดตามคำขอการสนับสนุน ตรวจสอบระยะเวลาในการแก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อย ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
กระบวนการนี้ช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วและเฉพาะบุคคล สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การสร้างกลยุทธ์ CRM
คุณเกือบจะถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณแล้ว คุณมีข้อกำหนดที่ชัดเจน เครื่องมือที่เหมาะสม และเข้าใจวิธีการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ แต่คุณจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยกลยุทธ์ได้อย่างไร?
ความลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริงของลูกค้าคือการรู้จักลูกค้าของคุณ. ระบบ CRM ของคุณมีประโยชน์เพียงเท่าที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้.
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้เพื่อกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณ:
- ลูกค้าที่ทำกำไรให้คุณมากที่สุดคือใคร?
- รูปแบบที่พบบ่อยในประวัติการซื้อของพวกเขาคืออะไร?
- พฤติกรรมของลูกค้าแบบไหนที่บ่งบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะซื้อ?
ต่อไป ให้ทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย ให้ความสำคัญกับจุดสัมผัสที่สำคัญ ขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการขายของคุณ และช่วงเวลาที่การขายอาจสำเร็จหรือล้มเหลว ทำให้การเดินทางของลูกค้าของคุณง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำให้การซื้อจากคุณกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าของคุณ
แม้ว่าการสำรวจคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของระบบ CRM ใหม่ของคุณอาจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ แต่ควรใช้เวลาในการพัฒนากลยุทธ์ที่มั่นคง
ท่ามกลางทุกสิ่งเหล่านี้ อย่าลืมกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ—วางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับการจัดการลูกค้าและการติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อกำหนด OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้เป้าหมาย CRM ของคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง การติดตามความคืบหน้าช่วยรักษาความมุ่งเน้นและผลักดันผลลัพธ์ ทำให้ CRM ของคุณเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
โซลูชัน CRM ที่สมบูรณ์แบบของคุณรอคุณอยู่ที่ ClickUp
การเลือก CRM ไม่ใช่แค่การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้น—แต่เป็นการปรับกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างแท้จริง แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด?
ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดตามโอกาสไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและใช้งานง่าย เริ่มต้นอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM หรือสร้างระบบที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
ทุกการอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึก, และเวลาที่ประหยัดได้ ล้วนเป็นเชื้อเพลิงให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุด—การปิดการขายและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. ควบคุมกระบวนการขายของคุณ.สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! 🚀