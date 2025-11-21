กรณีการใช้งานการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ChatGPT ที่ยอดเยี่ยมเพื่อการจัดหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ทีมจัดซื้อจัดจ้างกำลังเผชิญกับแรงกดดันในการทำงานมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง—ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน ความไม่แน่นอนด้านอุปทาน และการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
การใช้ ChatGPT สำหรับกรณีการใช้งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองต่อตลาดและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถจำลองสถานการณ์ของผู้จัดหา วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ร่างเอกสารคำขอข้อเสนอ (RFP) และแม้กระทั่งแนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันกรณีการใช้งานหลักบางประการของ ChatGPT สำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน เราจะแบ่งปันคำสั่ง ChatGPT ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อเริ่มต้น ให้คัดลอกและวางคำแนะนำเหล่านี้ลงในบริบทของคุณได้เลย จากนั้นปรับแต่งตามต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจง
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpช่วยรวมศูนย์แหล่งที่มา ข้อมูลซัพพลายเออร์ และการอนุมัติการซื้อสำหรับทีมจัดซื้อและทีมปฏิบัติการ
ฟิลด์เช่น ระดับผู้จัดจำหน่าย, ความสำคัญ, และ สถานะการปฏิบัติตาม ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ ในขณะที่มุมมองสำหรับ สัญญา, การอนุมัติ, และ ใบสั่งซื้อ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของวงจรการจัดซื้อได้อย่างทันที
ทำไมต้องใช้ ChatGPT ในการจัดซื้อจัดจ้าง?
ทีมจัดซื้อจัดจ้างต้องแบกรับภาระงานจำนวนมาก—การจัดการสัญญา ข้อมูลซัพพลายเออร์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และเอกสารจำนวนมาก
ความท้าทายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง:รายงานล่าสุดจาก Hackett Groupคาดการณ์ว่าในขณะที่ปริมาณงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะเพิ่มขึ้น 10% งบประมาณของทีมจะเพิ่มขึ้นเพียง 1% เท่านั้น ส่งผลให้เกิด ช่องว่างด้านประสิทธิภาพถึง 9%
ChatGPT ช่วยลดความซับซ้อนนี้ลง ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มันทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แยกส่วนกัน ร่างเนื้อหาสำคัญ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นวัน ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและลดช่องว่างด้านประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่ ChatGPT ช่วยได้:
- จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์: อัตโนมัติการวิจัยและการจัดทำเอกสารเพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีเวลาสำหรับการเจรจาต่อรองและการจัดหาเชิงกลยุทธ์
- ประสิทธิภาพที่มากขึ้น: เร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าผู้จัดจำหน่ายและการวิเคราะห์สัญญา และสร้างร่างแรกของสัญญา, SLA, RFQ, นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI
- การวิเคราะห์เชิงซับซ้อน: เปรียบเทียบโปรไฟล์ผู้จัดจำหน่าย, เงื่อนไข, และตลาด พร้อมเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงด้วยสรุปสถานการณ์จำลองและแจ้งเตือน—ความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้างที่การตรวจสอบโดยมนุษย์อาจพลาด
- ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์: เนื่องจาก ChatGPT ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ จึงขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการจัดรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกัน
- ความเป็นผู้นำและการเสริมศักยภาพ: มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อยกระดับการติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย
- ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: รวบรวมบทเรียนที่ได้เรียนรู้และปิดวงจรเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรการจัดซื้อจัดจ้าง
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
👀 คุณทราบหรือไม่?90% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างกำลังวางแผนที่จะใช้ตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของพวกเขา
กรณีการใช้งาน ChatGPT ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บางทีคุณอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการใช้ ChatGPT เพื่อร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บางทีคุณอาจเป็นผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือ CPO ที่ต้องการใช้ AI เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนการตัดสินใจ
เราได้สร้างกรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ลองดูสิ
กรณีการใช้งานการจัดซื้อด้วย ChatGPT สำหรับเอกสารพื้นฐาน
1. ChatGPT สำหรับการร่าง RFP (คำขอข้อเสนอ)
การร่าง RFP ด้วยตนเองทำให้ทีมต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหรือนำเทมเพลตที่ล้าสมัยมาใช้ซ้ำ
การปรับให้สอดคล้องกันของขอบเขต, ข้อกำหนดทางเทคนิค, ระยะเวลา, เกณฑ์การประเมิน, และข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจนานถึงหลายวัน
ข้อมูลที่ขาดหายไปมักปรากฏขึ้นในช่วงหลัง ทำให้ต้องขอคำชี้แจงจากผู้ขายและยืดระยะเวลาของกระบวนการออกไป ส่งผลให้กำหนดเวลาในการจัดหาล่าช้า
ด้วย ChatGPT คุณเพียงแค่ต้องป้อนบริบทของโครงการ—ประเภท ปริมาณ สถานที่ นโยบาย และกำหนดเวลา จากนั้นคุณจะได้รับร่าง RFP ที่สมบูรณ์พร้อมส่วนต่างๆ ที่มีโครงสร้างทันที: วัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้อกำหนด รูปแบบการส่ง น้ำหนักการประเมิน และหมายเหตุการปฏิบัติตาม
ChatGPT ยังสามารถชี้ให้เห็นช่องว่างและเปลี่ยนให้เป็นคำถามสำหรับผู้ขายได้อีกด้วย ทีมงานของคุณจึงมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น การประเมินและเจรจากับซัพพลายเออร์
🤖 แนวทางร่าง RFP ทั่วไป: "ร่าง RFP สำหรับ [โครงการ/หมวดหมู่]. รวมถึง: วัตถุประสงค์, ขอบเขต, ข้อกำหนดทางเทคนิค, ระยะเวลา, เกณฑ์การประเมินพร้อมน้ำหนัก, รูปแบบการส่ง, และข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับ [นโยบาย/มาตรฐาน]. ไฮไลต์ข้อมูลที่ขาดเป็นคำถามสำหรับผู้ขาย."
2. รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ขายด้วย ChatGPT
ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร การตั้งค่าระบบ การขออนุมัติ และทุกขั้นตอนระหว่างนั้น—มีหลายอย่างที่ต้องทำในการรับผู้ขายรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
ด้วยการใช้ ChatGPT คุณสามารถสร้างกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่แบบกำหนดเองตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทุกครั้งที่มีซัพพลายเออร์รายใหม่เข้าร่วม
🤖 รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานทั่วไป: "สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ขายในอุตสาหกรรม/ประเภทบริษัท [ระบุ] รวมถึงส่วนของเอกสารทางกฎหมาย, การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การตั้งค่าทางการเงิน, การเข้าถึงระบบ IT/ความปลอดภัย, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และขั้นตอนการอนุมัติ"
3. ChatGPT สำหรับการร่างอีเมลสื่อสารกับซัพพลายเออร์
การจัดการอีเมลจากซัพพลายเออร์ด้วยตนเองทำให้เกิดปัญหาคอขวดอย่างรุนแรง
เนื่องจากผู้ซื้อแต่ละรายใช้รูปแบบการสื่อสารของตนเอง การขาดมาตรฐานทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้จัดหา ขาดรายละเอียด และตอบสนองช้า
อีเมลไปกลับแบบแมนนวลหลายสิบฉบับ (RFP, การชี้แจง, การเตือน) หมายความว่าข้อมูลสำคัญอาจสูญหายได้ง่าย ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการติดตามรายละเอียดพื้นฐานที่ควรชัดเจนตั้งแต่แรก
ChatGPT สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการเป็นผู้ช่วยร่างเอกสารของคุณ เพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วระบบจะส่งอีเมลของผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพให้คุณภายในไม่กี่วินาที
ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการแจ้งเตือนกำหนดส่งงานและการติดตามผลหลังการประชุม ระบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่สื่อสารมีความสอดคล้องกัน
🤖 คำแนะนำสำหรับ ChatGPT ในการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
การติดต่อผู้จัดหาครั้งแรก: "เขียนอีเมลเชิญ [ชื่อผู้จัดหา] เข้าร่วมการเสนอราคา (RFQ) สำหรับ [หมวดหมู่/โครงการ] ระบุขอบเขตของโครงการ, กำหนดเวลาการส่งเอกสาร, และข้อมูลติดต่อสำหรับการชี้แจงเพิ่มเติม รักษาโทนการสื่อสารให้เป็นทางการแต่เป็นมิตร"
คำขอชี้แจง: "ร่างอีเมลชี้แจงถึง [ชื่อผู้จัดจำหน่าย] เกี่ยวกับรายละเอียดที่ขาดหายไปในคำตอบ RFP ของพวกเขา ขอให้ระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย กำหนดเวลาการส่งมอบ และเงื่อนไขการรับประกัน ขอให้ตอบกลับภายใน [วันที่]"
แจ้งเตือนกำหนดเวลา: "สร้างอีเมลแจ้งเตือนถึง [ชื่อผู้จัดจำหน่าย] ว่าคำตอบ RFQ สำหรับ [รหัส] ครบกำหนดภายใน [วันที่] กรุณาเขียนอย่างสุภาพ สั้น กระชับ และเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งแนบคำแนะนำในการส่งอีกครั้ง"
การติดตามหลังการประชุม: "กรุณาเขียนอีเมลติดตามผลถึง [ชื่อผู้จัดหา] หลังจากการเจรจาทางโทรศัพท์วันนี้ สรุปประเด็นที่ตกลงกัน ข้อที่ต้องขอความชัดเจนเพิ่มเติม และขั้นตอนถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา"
📮 ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ
แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยAI NotetakerและClickUp Brain ของเรา
ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
4. ChatGPT สำหรับการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูล
ทีมจัดซื้อของคุณได้รับคำขอจัดหาสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, แชท, และบันทึกไม่เป็นทางการ
หากไม่มีกระบวนการรับข้อมูลมาตรฐาน รายละเอียดสำคัญ เช่น งบประมาณ ข้อกำหนด และกำหนดเวลา อาจถูกมองข้ามไป คุณอาจต้องส่งคำขอหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้
ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างแบบฟอร์มขั้นตอนต่อขั้นตอนที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า—รายละเอียดผู้ร้องขอ, เหตุผลทางธุรกิจ, รหัสงบประมาณ, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และกรอบเวลา
ด้วยวิธีนี้ ทุกคำขอจะเข้าสู่กระบวนการด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน ลดการสื่อสารซ้ำไปมาและช่วยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
🤖 คำสั่งสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูล: "สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลการจัดซื้อสำหรับ [ประเภทบริษัท/อุตสาหกรรม] ประกอบด้วยช่องสำหรับรายละเอียดผู้ร้องขอ, คำอธิบายโครงการ, หมวดหมู่การใช้จ่าย, งบประมาณที่ประมาณการ, วันที่ต้องการส่งมอบ, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการจัดเส้นทางอนุมัติ จัดรูปแบบเป็นรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างหรือโครงร่างแบบฟอร์มออนไลน์"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใน Workspace ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามรายละเอียดในอีเมลหรือสเปรดชีตอีกต่อไป ใช้ClickUp Formsพร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ขอหรือผู้จัดหาเห็นเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น การอัปโหลดใบรับรองจะปรากฏเฉพาะเมื่อเลือกหมวดหมู่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเท่านั้น
แบบฟอร์มที่ส่งแต่ละรายการสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม และกระตุ้นการอนุมัติ ทำให้กระบวนการรับงานจัดซื้อจัดจ้างสามารถเคลื่อนจากขั้นตอนการร้องขอไปสู่การดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับผู้บริหารระดับกลาง
5. ChatGPT สำหรับการตรวจสอบสัญญาและการประเมินความเสี่ยง
การตรวจสอบสัญญาเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คุณต้องพึ่งพาแผนกกฎหมายที่มีงานล้นมืออยู่แล้วในการตรวจจับเงื่อนไขที่ไม่เป็นมาตรฐาน ช่องว่างด้านความสอดคล้อง หรือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
แม้ว่า ChatGPT จะไม่สามารถทดแทนทีมกฎหมายได้ แต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นในกระบวนการจัดการสัญญา
คุณสามารถสั่งให้มันสแกนสัญญาเพื่อเน้นจุดที่ราคาผิดปกติ เงื่อนไขการต่ออายุอัตโนมัติ ข้อจำกัดความรับผิด และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุปัญหาที่ต้องการการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วย
🤖 คำขอทบทวนสัญญาผู้จัดหา: "กรุณาทบทวนสัญญานี้กับผู้จัดหาสำหรับ [หมวดหมู่/โครงการ]" สกัดทุกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคา การต่ออายุอัตโนมัติ สิทธิในการยกเลิก ข้อจำกัดความรับผิด การคุ้มครองข้อมูล และเครดิตบริการ สำหรับแต่ละข้อ ให้จัดประเภทเป็นมาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐานตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ให้หมายเหตุความเสี่ยงสั้น ๆ (ต่ำ/ปานกลาง/สูง) พร้อมเหตุผล และระบุคำถามที่ต้องการให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างสอบถามให้ชัดเจนก่อนส่งต่อฝ่ายกฎหมาย ปิดท้ายด้วยสรุปหนึ่งหน้าสำหรับผู้บริหารที่ระบุความเสี่ยงสูงสุด 5 ข้อและขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด (พร้อมเทมเพลตฟรี)
6. ChatGPT สำหรับการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
ลองนึกภาพว่าคุณได้ทำการจำลองการเจรจาต่อรองก่อนเข้าสู่การประชุมสำคัญ เปรียบเสมือนนักเจรจาต่อรองส่วนตัวที่คอยทดสอบข้อโต้แย้งของคุณ ตรวจจับจุดอ่อน และเสริมสร้างความคมชัดในการตอบโต้ของคุณ
ChatGPT ทำหน้าที่เป็นคู่ซ้อมการเจรจา คุณสามารถจำลองการสนทนากับซัพพลายเออร์ ทดสอบข้อโต้แย้ง และคาดการณ์การตอบโต้ก่อนที่จะมีการประชุมจริง คุณยังสามารถใช้การสนทนานี้เพื่อเตรียมสคริปต์การรับมือกับข้อโต้แย้งและพัฒนาทักษะการเจรจาของคุณได้อีกด้วย
🤖 บทสนทนาจำลองสำหรับการเจรจากับซัพพลายเออร์: "ฉันต้องการฝึกการเจรจากับซัพพลายเออร์ก่อนการประชุมจริง คุณจะเป็นซัพพลายเออร์และฉันจะเป็นผู้ซื้อ นี่คือสถานการณ์:
สินค้า/บริการ: [ระบุสิ่งที่คุณกำลังซื้อ]
เงื่อนไขปัจจุบัน: [ราคาปัจจุบัน, เงื่อนไขการชำระเงิน, ตารางการจัดส่ง]
สิ่งที่ฉันต้องการเปลี่ยนแปลง: [ข้อกำหนดใหม่ที่คุณกำลังมองหา]
ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นของผู้จัดจำหน่าย: [กระแสเงินสด, อัตรากำไร, กำลังการผลิต, เป็นต้น]
เริ่มต้นการเจรจาโดยการตอบกลับคำขอเริ่มต้นของฉันด้วยการตอบโต้ตามปกติของผู้จัดหา ใช้ข้อจำกัดและความกังวลที่เป็นจริงในอุตสาหกรรม ให้ท้าทายแต่ยุติธรรม – เหมือนผู้จัดหาจริง ๆ จะทำ
หลังจากที่เราพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้ว กรุณาให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ:
- ข้อโต้แย้งของฉันข้อใดที่แข็งแกร่งที่สุด/อ่อนแอที่สุด
- ข้อโต้แย้งที่ฉันจัดการได้ดีหรือไม่ดี
- แนวทางทางเลือกที่ฉันอาจลองใช้
- ประเด็นสำคัญที่ผมพลาดไปซึ่งอาจช่วยปรับปรุงตำแหน่งของผมได้
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? นี่คือคำเปิดของฉัน: [ใส่คำเปิดการเจรจาต่อรองของคุณ]"
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp Brain MAX—ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทสำหรับการเจรจาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ใน Workspace ของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลการเจรจาต่อรอง เงื่อนไข หรือบันทึกเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ไปยังเครื่องมือภายนอกอีกต่อไป ClickUp Brain MAX นำ AI ที่เข้าใจบริบทมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง มันเข้าใจโครงการที่กำลังดำเนินการ ประวัติซัพพลายเออร์ และเงื่อนไขในสัญญาของคุณ—ดังนั้นเมื่อคุณขอให้มันสรุปประเด็นการสนทนาหรือเตรียมข้อโต้แย้ง มันจะเข้าใจบริบททั้งหมดอยู่แล้ว
7. ChatGPT สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่าย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับกลาง คุณมักจะเป็นคนแรกที่ต้องลงมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายดิบ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ CSV ที่ดึงมาจากระบบ ERP, สเปรดชีตที่มีประวัติใบสั่งซื้อ (PO) หรือใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์
คุณต้องสามารถสังเกตเห็นแนวโน้ม การรั่วไหล หรือการใช้จ่ายที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ผู้นำ อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดและแยกข้อมูลด้วยตนเองนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมง
ChatGPT เร่งกระบวนการนี้ด้วยการแปลความหมายไฟล์ข้อมูลและสรุปเรื่องราวที่ข้อมูลเหล่านั้นต้องการสื่อ สามารถเน้นหมวดหมู่หลักตามยอดใช้จ่าย ระบุซัพพลายเออร์ซ้ำ แจ้งความแตกต่างของราคาต่อหน่วย และค้นหาโอกาสในการรวมกลุ่มหรือเจรจาต่อรองใหม่
ผลลัพธ์ที่ได้คือเรื่องราวที่พร้อมสำหรับการนำเสนอ
🤖 คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่าย: "วิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างนี้และระบุโอกาสในการลดต้นทุน: [วางข้อมูลการใช้จ่ายของคุณ]"
ฉันต้องการให้คุณ:
- ตรวจจับรูปแบบการใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือความผิดปกติที่ต้องการความสนใจ
- ระบุหมวดหมู่ที่เราใช้จ่ายเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ค้นหาโอกาสในการรวมผู้จัดหาหรือต่อรองส่วนลดตามปริมาณ
- เน้นการซื้อที่ไม่เป็นไปตามปกติที่เกิดขึ้นนอกผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ
- คำนวณการประหยัดที่อาจเกิดขึ้นจากคำแนะนำแต่ละข้อ
- จัดลำดับความสำคัญของโอกาสตามผลกระทบและความง่ายในการดำเนินการ
นำเสนอผลการค้นพบในรูปแบบสรุปที่ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนเงินดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเป็นไปได้ และขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้สำหรับแต่ละโอกาส
8. ChatGPT สำหรับการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ (POs)
เมื่อคุณกำลังสร้างใบสั่งซื้อ (PO) แต่ละใบสั่งซื้อจะต้องให้คุณตรวจสอบรหัสงบประมาณ, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้จัดจำหน่าย, จัดให้สอดคล้องกับรายการสินค้า, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
กระบวนการทำงานด้วยมือมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากแม้แต่การใส่รหัสสินค้า (SKU) ผิดหรือราคาไม่ตรงกันก็สามารถลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และซัพพลายเออร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเสียเวลาในการแก้ไขและขออนุมัติใหม่อีกด้วย ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่การถูกปรับหรือเสียค่าปรับได้
ChatGPT สามารถสร้างร่างแรกของใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลการขอซื้อ รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย และเงื่อนไขราคา
ระบบสร้างรูปแบบใบสั่งซื้อ (PO) ที่สมบูรณ์พร้อมรายการสินค้า, ยอดรวม, ที่อยู่จัดส่ง และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยระบบตรวจสอบโดยมนุษย์ คุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติใบสั่งซื้อได้
นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถแจ้งความไม่สอดคล้องกัน (เช่น ราคาไม่ตรงกับอัตราที่ตกลงในสัญญา) ก่อนที่ใบสั่งซื้อจะถูกส่งออกไป
🤖 คำสั่งระดับกลางสำหรับการสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ: "สร้างใบสั่งซื้อสำหรับ [ชื่อผู้จัดจำหน่าย] ตามข้อมูลคำขอซื้อนี้: [วางตารางหรือรายละเอียด]. ระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ, รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย, รายการสินค้า (พร้อมรหัส SKU, ราคาต่อหน่วย, และจำนวน), ค่าใช้จ่ายทั้งหมด, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง, เงื่อนไขการชำระเงิน, และส่วนการอนุมัติ. ระบุราคาที่ไม่ตรงกับอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา และเน้นข้อมูลที่ขาดหายไปซึ่งต้องการการตรวจสอบ." "
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp Brainดึงรายการสินค้า ราคา และข้อมูลผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากงานหรือใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยง Brain จะดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติและสร้างร่างใบสั่งซื้อที่มีโครงสร้างพร้อมสำหรับการตรวจสอบ อนุมัติ และส่งต่อ
ผลลัพธ์คือเวลาในการดำเนินการที่เร็วขึ้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ต้องจัดการใบสั่งซื้อหลายสิบรายการในแต่ละสัปดาห์
9. ChatGPT สำหรับการจัดการผู้ขาย
การจัดการผู้ขายต้องใช้ทรัพยากรมากเนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย: รายงานประสิทธิภาพ, SLA และการอัปเดตการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาถึงในรูปแบบที่แตกต่างกัน (สเปรดชีต, PDF, อีเมล) การรวบรวมข้อมูลนี้ด้วยตนเองต้องใช้ เวลาและความพยายาม อย่างมาก เพิ่มความเสี่ยงของ ปัญหาสำคัญ (การละเมิด SLA, การหมดอายุการรับรอง) ที่นำไปสู่ความล่าช้าและบทลงโทษทางการเงิน
หากไม่มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน วงจรการต่ออายุจะล่าช้า และหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้จัดหาจะยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่า
ChatGPT ช่วยคุณรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นคะแนนผู้จัดหาที่มีโครงสร้าง, แผงควบคุมความเสี่ยง, และสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส. มันสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากรายงานหรืออีเมล, แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ, และแม้กระทั่งสร้างแผนการแก้ไขสำหรับผู้จัดหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ.
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการสร้างบัตรคะแนนผู้ขายและสรุปความเสี่ยง: "รวบรวมข้อมูลผู้ขายสำหรับ [ชื่อผู้จัดหา] จากข้อมูลเหล่านี้: รายงานประสิทธิภาพ, บันทึก SLA, และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด สรุปการปฏิบัติตาม SLA, ประสิทธิภาพการส่งมอบ, ความเสถียรของราคา, และความถี่ของปัญหา" จัดประเภทความเสี่ยงตามหมวดหมู่ (การเงิน, การดำเนินงาน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) และกำหนดระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง) จากนั้นสร้างบัตรคะแนนผู้ขายแบบหนึ่งหน้าพร้อมตัวบ่งชี้แบบภาพและแผนปรับปรุงใน 90 วัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการแก้ไขเฉพาะและตัวกระตุ้นการยกระดับ
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp AI Agentsสำหรับการจัดการผู้ขาย. ใช้ Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ. Agents เหล่านี้สามารถทำได้:
- ติดตาม KPI ของผู้ขาย: ติดตามประสิทธิภาพ OTIF, อัตราข้อบกพร่อง, และความแปรปรวนของต้นทุนจากผู้จัดหาทุกรายแบบเรียลไทม์
- คาดการณ์ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์: ระบุรูปแบบ เช่น การละเมิด SLA ซ้ำหรือการจัดส่งล่าช้าก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาทั่วทั้งระบบ
- สร้างการดำเนินการปรับปรุง: แนะนำมาตรการแก้ไขหรือร่างงาน CAPA (การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน) โดยอัตโนมัติ
- ยกระดับปัญหาอย่างชาญฉลาด: ส่งต่อปัญหาไปยังเจ้าของฝ่ายจัดซื้อหรือผู้จัดการหมวดหมู่สินค้าตามระดับความรุนแรงและระดับของผู้จัดจำหน่าย
- อัตโนมัติการรายงาน: สรุปสุขภาพของผู้จัดหาสินค้าประจำสัปดาห์ และส่งการอัปเดตโดยตรงไปยังแดชบอร์ด ClickUp หรือช่องทาง Slack ของคุณ
ดูวิดีโอนี้เพื่อตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ:
กรณีการใช้งานการจัดซื้อจัดจ้าง ChatGPT สำหรับผู้นำ
10. ChatGPT สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (CPO) จำเป็นต้องมีความชัดเจนเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การสร้างสมดุลระหว่างการลดต้นทุนกับความยืดหยุ่นของซัพพลายเออร์และเป้าหมายด้าน ESG การวางแผนแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดเวิร์กช็อปข้ามสายงานและจัดทำสไลด์ PowerPoint
ChatGPT สามารถย่อกระบวนการนั้นให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากซัพพลายเออร์ การวิเคราะห์การใช้จ่าย รายงานตลาด และเป้าหมายภายในองค์กร ให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันในเนื้อหาเดียว
สามารถสร้างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง ตัวขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับ OKR ขององค์กรได้ ผู้นำสามารถใช้ร่างเอกสารที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI เหล่านี้เพื่อเข้าสู่การหารือเชิงกลยุทธ์ได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง: "ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง" โดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้ จัดทำกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างระยะ 3 ปี โดยประกอบด้วย (ก) วัตถุประสงค์และ KPI หลัก (ข) แผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละหมวดหมู่ (ค) กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของผู้จัดหา (ง) โมเดลการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ (จ) แผนงานด้านข้อมูล/เทคโนโลยี (ฉ) ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (ช) กำหนดเป้าหมายสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน
ข้อมูลนำเข้า: อุตสาหกรรม = [ ], รายได้ = [ ], ส่วนผสมฐานต้นทุน = [ต้นทุนตรง %/ต้นทุนทางอ้อม %], หมวดหมู่หลัก 8 อันดับแรก = [ ], ระดับความสุกในปัจจุบัน (S2C/CLM/SRM/P2P/Analytics 1–5) = [ ], เป้าหมายการประหยัด = [%], เป้าหมายความยืดหยุ่น = [แหล่งคู่, เวลาในการกู้คืน], ลำดับความสำคัญ ESG = [ ].
ข้อจำกัด: งบประมาณ ≤ [ ], การเติบโตของจำนวนพนักงาน ≤ [ ], ภาระผูกพันตามข้อบังคับ = [ ].
ผลลัพธ์: สรุปผู้บริหาร 1 หน้า, ตารางกลยุทธ์ตามหมวดหมู่, ไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลง (รายไตรมาส), โครงสร้าง KPI (ตัวนำ/ตัวตาม), แผนที่ความเสี่ยง, แนวทางการกำกับดูแล
11. ChatGPT สำหรับการคาดการณ์การใช้จ่ายล่วงหน้า
ตลาดที่ผันผวนทำให้การใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดของผู้นำระดับสูง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชน (CSCOs) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFOs) ต้องพึ่งพาค่าเฉลี่ยในอดีตหรืองบประมาณคงที่เมื่อไม่มีการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้
ChatGPT สามารถซ้อนทับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลประสิทธิภาพของผู้จัดหาเข้ากับการใช้จ่ายภายในองค์กร เพื่อสร้างการคาดการณ์เชิงอนาคต
มันแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับการใช้จ่ายเกินตัว และสร้างแบบจำลองสถานการณ์การบรรเทา เช่น การรวมปริมาณหรือการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ใหม่
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อการคาดการณ์การใช้จ่ายล่วงหน้า: "วิเคราะห์ข้อมูล S2P (ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้) ตลอด 24 เดือน เพื่อสร้างการคาดการณ์การใช้จ่ายในไตรมาสถัดไปโดยแบ่งตามหมวดหมู่ พร้อมระบุสถานการณ์ฐาน/สูง/ต่ำ"
ทำ:
- วิศวกรผู้ขับรถ (ปริมาณ, ต้นทุนต่อหน่วย, ฤดูกาล, อัตราแลกเปลี่ยน, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ [ระบุ])
- วัดความไวของการใช้จ่ายต่อปัจจัยแต่ละตัว (ความยืดหยุ่น)
- หมวดหมู่ธงที่มีแนวโน้มจะเกินงบประมาณ >[x]%
- แนะนำการดำเนินการที่มุ่งเป้า (เช่น การรวมปริมาณ การป้องกันความเสี่ยง การเสนอราคาใหม่) ที่มีผลกระทบต่อ $ และกำหนดเวลา
ผลลัพธ์: สรุปผู้บริหาร (≤12 ข้อ), ตารางหมวดหมู่ (การคาดการณ์, ช่วง, ปัจจัยขับเคลื่อน, ความเสี่ยง), บรรยายแผนภูมิแบบน้ำตก ('อะไรที่ขับเคลื่อนตัวเลข'), แผนปฏิบัติการ 30/60/90 วันพร้อมเจ้าของ
สมมติฐาน: บันทึกช่องว่างคุณภาพข้อมูลและระดับความมั่นใจในแต่ละหมวดหมู่
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง SaaS
12. ChatGPT สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวที่ประสบปัญหาสามารถหยุดรายได้นับล้านได้ แต่ CPO จำนวนมากกลับค้นพบความเสี่ยงก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
ChatGPT สามารถทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้ สามารถสแกนข่าวสาธารณะ รายการคว่ำบาตร การเปิดเผยข้อมูล ESG และเอกสารทางการเงินเพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของความไม่มั่นคง
สามารถเชื่อมโยงตัวชี้วัดภายนอก (การเปลี่ยนแปลงเจ้าของ, การนัดหยุดงาน, การล้มละลาย) กับ KPI ภายใน (การส่งมอบล่าช้า, ปัญหาคุณภาพ) และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์: "สร้างรายงานความเสี่ยงของซัพพลายเออร์สำหรับ [ชื่อซัพพลายเออร์] โดยใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้: KPI ภายใน (อัตราการส่งมอบ, ข้อบกพร่อง, การละเมิด SLA), ข่าวสารล่าสุด, และรายงานเครดิต"
- ประเมินความเสี่ยงในทุกมิติทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- กำหนดคะแนนความเสี่ยงเชิงปริมาณ (1–10)
- ระบุสัญญาณเตือนภัยสูงสุด 5 ข้อ และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่แนะนำ
- สรุปในเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 หน้า พร้อมการให้คะแนนด้วยสี (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)"
13. ChatGPT สำหรับแดชบอร์ดและรายงานผู้บริหาร
ChatGPT สามารถวิเคราะห์การ์ดคะแนนซัพพลายเออร์, ข้อมูล PO, และรายงานการประหยัดเพื่อสร้างสรุปเชิงบรรยายสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสหรือการประชุมคณะกรรมการ
สามารถเน้นย้ำการเบี่ยงเบนของ KPI อธิบายความแตกต่าง และแม้กระทั่งแนะนำการดำเนินการถัดไป—เปลี่ยนข้อมูลเมตริกให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
🤖 คำแนะนำสำหรับ ChatGPT ในการเตรียมแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร: "แปลงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดซื้อประจำไตรมาสนี้ให้เป็นรายงานที่พร้อมนำเสนอแก่คณะกรรมการ ประกอบด้วย:
- ยอดใช้จ่ายรวมและเงินออมที่ได้จริง
- แนวโน้มความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์และเหตุการณ์สำคัญ
- เปอร์เซ็นต์การปฏิบัติตามสัญญา
- ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รูปแบบสำหรับผู้บริหารเพื่อความเข้าใจง่าย พร้อมข้อเสนอแนะสำคัญ 5 ประการสำหรับไตรมาสถัดไป
14. ChatGPT สำหรับความยั่งยืนและการรายงาน ESG
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างรับผิดชอบถึง 60–90% ของรอยเท้าด้านความยั่งยืนของบริษัท แต่การรวบรวมข้อมูล ESG จากซัพพลายเออร์นั้นใช้เวลามากและกระจัดกระจาย
ChatGPT สามารถดึงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล ESG รายงานการปล่อยก๊าซ และผลการตรวจสอบ นำมาเชื่อมโยงกับกรอบ CSRD หรือ GRI และระบุช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำแผนปรับปรุงซัพพลายเออร์และสรุปรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อการทบทวนความยั่งยืนได้อีกด้วย
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการเตรียมสรุปการปฏิบัติตาม ESG: "รวบรวมชุดข้อมูลประสิทธิภาพของผู้จัดหาที่สอดคล้องกับ [CSRD/GRI] สำหรับผู้จัดหา 20 อันดับแรกตามการใช้จ่าย
ข้อมูลนำเข้า: การเปิดเผยข้อมูล ESG ของซัพพลายเออร์ (ที่ได้รับ), บันทึกการตรวจสอบ, ระดับความเสี่ยงของหมวดหมู่
งานที่ต้องทำ: สกัดข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ 3, สถิติความหลากหลาย, เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย, และการรับรองนโยบาย. ระบุช่องว่างเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของกรอบงาน; เสนอการขอข้อมูลเพิ่มเติม.
ผลลัพธ์: แผนที่ความร้อนตามผู้จัดหา/หมวดหมู่, ระดับความสุกงอม (พื้นฐาน/กำลังพัฒนา/ผู้นำ), การดำเนินการปรับปรุงในระยะเวลา 6 เดือนพร้อมหลักฐานที่ต้องการ, และเครื่องมือทางสัญญา (ข้อกำหนดการรายงาน, น้ำหนักคะแนนในสกอร์การ์ด)
ข้อควรระวัง: อ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับแต่ละตัวชี้วัด; ระบุการประมาณการด้วยระดับความเชื่อมั่น
15. ChatGPT สำหรับต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดและการวิศวกรรมคุณค่า
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (CPO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ต้องการก้าวข้าม "การประหยัดต้นทุนต่อหน่วย" ไปสู่ การสร้างคุณค่าโดยรวม
ChatGPT สามารถสร้างแบบจำลองปัจจัยขับเคลื่อนต้นทุนแบบครบวงจรได้ ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งต้นทุน, โลจิสติกส์, พลังงาน, การบำรุงรักษา, การกำจัด, และเบี้ยประกันความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงสเปคหรือแบบจำลองการจัดหาใหม่
นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการกับมาตรฐานตลาดเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการที่มักซ่อนอยู่เบื้องหลังราคาพื้นฐาน
🤖 คำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อสร้างโมเดลสถานการณ์ TCO สำหรับหมวดหมู่หลัก: "พัฒนาโมเดลต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของสำหรับ [หมวดหมู่/ผลิตภัณฑ์]"
รวมตัวขับเคลื่อนต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม (วัสดุ, โลจิสติกส์, การรับประกัน, การบำรุงรักษา, ความเสี่ยง, เวลาหยุดทำงาน)
เปรียบเทียบผู้จัดจำหน่าย 3 อันดับแรกโดยพิจารณาจากต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้น
เสนอการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือกระบวนการ 3 ข้อที่ช่วยลดต้นทุนรวมอย่างน้อย 8% โดยไม่กระทบต่อคุณภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ChatGPT นำคุณค่าที่สำคัญมาสู่การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง มันเป็นเครื่องมือที่ทำงานแยกต่างหากซึ่งมีข้อจำกัดที่คุณควรทราบ
การขาดการรับรู้บริบท
ChatGPT ไม่เข้าใจบริษัทของคุณ คุณต้องอธิบายกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของคุณและป้อนข้อมูลเฉพาะ เช่น ข้อมูลจุดข้อมูล วัสดุ เว็บไซต์ และข้อกำหนดขององค์กร เพื่อให้ได้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
หากไม่มีบริบทที่ลึกซึ้ง คุณจะได้รับคำแนะนำทั่วไปที่ไม่สามารถยอมรับข้อจำกัดภายในหรือลำดับความสำคัญทางกลยุทธ์ของคุณได้
การขาดการบูรณาการ
ChatGPT ไม่สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อหรือ ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ของคุณได้แบบเรียลไทม์ คุณจะต้องส่งออกข้อมูลด้วยตนเองจากหลายแพลตฟอร์มและป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์ ไม่เพียงแต่จะใช้เวลามากเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดปัญหาความแม่นยำเมื่อข้อมูลล้าสมัยระหว่างขั้นตอนการส่งออกและการวิเคราะห์อีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง 21% ของบริษัทเท่านั้นที่มีข้อมูลการใช้จ่ายน้อยกว่า70%ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าทีมจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่กำลังทำงานโดยไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและกระจัดกระจาย
ความลับและความปลอดภัย
เมื่อคุณใช้ ChatGPT สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง คุณอาจต้องเปิดเผยข้อมูลผู้จัดหาที่ละเอียดอ่อน เงื่อนไขสัญญา และข้อมูลราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทคุณที่ห้ามการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์กับบริการ AI ของบุคคลที่สาม
เนื่องจาก ChatGPT มาตรฐานประมวลผลคำขอผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI ซึ่งพนักงานอาจตรวจสอบการสนทนาของคุณเพื่อปรับปรุงระบบ หากไม่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร ข้อมูลของคุณอาจถูกบุกรุก นำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย
❗ ข้อควรระวัง: ตามการศึกษา "ความไว้วางใจใน AI" ของ KPMG พบว่า 44% ของพนักงานใช้ AI ในลักษณะที่ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัท เช่น การอัปโหลดข้อมูลสำคัญของบริษัทไปยังเครื่องมือ AI สาธารณะ ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ 57% ยอมรับว่าเคยทำผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากข้อผิดพลาดของ AI
ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ
ChatGPTช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์องค์กรแต่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยอัตโนมัติ ระบบ AI จะไม่ส่งคำขอซื้อ อัปเดตข้อมูลผู้จัดจำหน่าย หรือเริ่มกระบวนการอนุมัติ
คุณยังคงต้องใช้ระบบแยกต่างหากเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์และแม่แบบ ช่องว่างระหว่างการวางแผนการจัดซื้อและการดำเนินการนี้ทำให้เกิดงานที่ต้องทำด้วยมือเพิ่มเติม
ความท้าทายด้านความถูกต้องของข้อมูลและการตรวจสอบ
ChatGPT มีนิสัยชอบให้คำตอบที่ฟังดูน่าเชื่อถือ แม้ข้อมูลพื้นฐานจะไม่ถูกต้องหรือถูกสร้างขึ้นก็ตาม นี่เป็นข้อควรระวังทั่วไปในการใช้AI สร้างสรรค์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลผู้จัดหา ข้อมูลราคา และรายละเอียดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ ขั้นตอนการตรวจสอบนี้เพิ่มเวลาให้กับกระบวนการวิจัยที่ทีมต้องการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
❗ ข้อควรระวัง: Deloitte Australia ได้คืนเงินบางส่วนจำนวน 440,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังจากที่รายงานซึ่งใช้ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์และส่งมอบให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย ถูกพบว่ามีการใส่เนื้อหาเท็จ—เช่น คำพูดจากศาลปลอม การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ตอนนี้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับทีมองค์กรและการเงิน: เครื่องมือ AI ไม่สามารถไว้วางใจได้โดยไม่มีการตรวจสอบ และการกำกับดูแลของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรายงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเจรจาสัญญา
การตรวจสอบแบบไม่เรียลไทม์
ChatGPT ไม่สามารถผสานรวมกับฐานข้อมูลผู้จัดหาหรือระบบติดตามเพื่อให้บริการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้จัดหาได้ คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้การประเมินผู้จัดหาที่แม่นยำ
สิ่งนี้ขัดขวางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสร้างจุดบอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงในความสัมพันธ์กับผู้ขาย
📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากหลายเครื่องมือให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และเหลือเวลาสำหรับการนำทีมน้อยลง
ผลลัพธ์? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
ทางเลือกของ ChatGPT สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อจำกัดของ ChatGPT ในฐานะเครื่องมือเดี่ยวทำให้การใช้งานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
ในความเป็นจริง หากคุณต้องการที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการโครงการที่คุณมีอยู่แล้ว
เช่นเดียวกับClickUp ซึ่งเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการ ติดตามซัพพลายเออร์ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแพลตฟอร์มเดียว และด้วย AI ที่รวมศูนย์ (ClickUp Brain) คุณสามารถเชื่อมต่อทุกส่วนของการดำเนินงานของคุณได้ นี่คือวิธีการ:
ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานการจัดซื้อด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpนำเสนอโครงสร้างที่มีระเบียบแบบแผนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น มาพร้อมกับตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการรับคำขอ การเสนอราคา (RFP) การเจรจาสัญญา และการดำเนินงานจัดซื้อภายในองค์กร คุณจึงไม่ต้องสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ตั้งแต่ต้น
ใช้แม่แบบการจัดซื้อของ ClickUp เพื่อ:
- ร่างคู่มือมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง: สร้างขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนในทีมมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
- ติดตามคำขอการจัดซื้อ: จัดการคำขอการจัดซื้อจากแผนกต่าง ๆ พร้อมระดับความสำคัญและวันที่ครบกำหนดที่มองเห็นได้ในมุมมองที่จัดระเบียบไว้
- ติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย: แสดงข้อมูลประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่ายตามระดับ, ความเสี่ยง, ข้อมูลติดต่อ, และสถานะโครงการใน 8มุมมองต่าง ๆของ ClickUp
- สร้างภาพความร่วมมือที่สำคัญ: รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ รวมถึงระดับความเสี่ยงและข้อมูลการติดต่อกับซัพพลายเออร์ระดับ 1 ที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ผ่านมุมมองแบบ Mission Critical
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การลากและวางโหนดในClickUp Mind Mapsเพื่อวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน แสดงภาพขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และระบุจุดติดขัดก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณ
สร้างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถแชร์ได้ ด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsมอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับการสร้างและจัดเก็บสัญญาและเอกสารทั้งหมดของคุณ ด้วย Docs คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมหลายคนให้ทำงานบนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อจัดการกับความท้าทายในการควบคุมเวอร์ชัน
เอกสารสามารถเชื่อมโยงกับงานใน ClickUpและบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหรือไดรฟ์ที่แชร์เพื่อหาเวอร์ชันล่าสุดของสัญญาเมื่อซัพพลายเออร์โทรมาสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไข
เข้าถึง AI เชิงบริบทด้วย ClickUp Brain
ภายใน Docs คุณสามารถเข้าถึงClickUp Brain ได้เช่นกัน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในตัวแก้ไขเอกสารของคุณ คุณสามารถ:
- สร้างแม่แบบสัญญา: สร้างแม่แบบมาตรฐานสำหรับสินค้าคงคลัง, ใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, และข้อตกลงการให้บริการตามสัญญาเก่าของบริษัทคุณ
- ปรับแต่งเอกสารจากซัพพลายเออร์: Brain ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ของคุณเพื่อกรอกรายละเอียดการติดต่อและประวัติราคา ทำให้คุณไม่ต้องอัปเดตเอกสารแต่ละฉบับด้วยตนเอง
- ตรวจสอบความเสี่ยงในสัญญา: Brain สามารถวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น เงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่เป็นประโยชน์หรือข้อกำหนดการยกเลิกสัญญาที่ขาดหายไป
- สรุปข้อเสนอของผู้ขาย: Brain สร้างบทสรุปที่กระชับของข้อเสนอที่ยาว โดยเน้นความแตกต่างที่สำคัญของราคาและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงจากผู้ขายหลายราย
- การตรวจสอบความสอดคล้อง: Brain ตรวจสอบสัญญาให้ตรงกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรมของคุณ และระบุใบรับรองหรือโปรโตคอลความปลอดภัยที่ขาดหายไป
ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
การติดตามการอนุมัติ, การจัดส่งคำขอซื้อ, การติดตามการอัปเดตจากผู้ขาย, และการปิดการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ เป็นงานที่จะกินเวลาของคุณไป
ด้วยClickUp Automations เปลี่ยนขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรเหล่านี้ให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติสามารถย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ มอบหมายเจ้าของตามเกณฑ์การใช้จ่าย หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อการรับรองจากซัพพลายเออร์หรือวันที่ในสัญญาใกล้หมดอายุ คำขอซื้อสามารถถูกส่งไปยังผู้อนุมัติโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขด้านต้นทุนหรือแผนกเป็นไปตามที่กำหนด
นี่คือระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
คำขอซื้อสินค้าถูกส่งแล้ว → งบประมาณเกิน $5,000 → มอบหมายให้ผู้จัดการการเงินโดยอัตโนมัติ → ส่งการแจ้งเตือนการอนุมัติ
การติดตามความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์
การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความเสี่ยงของผู้จัดหา → อัปเดตสถานะเป็น 'ความเสี่ยงสูง' → สร้างงานตรวจสอบ → แจ้งทีมจัดซื้อภายใน 24 ชั่วโมง
การแจ้งเตือนการต่อสัญญา
วันหมดอายุของสัญญาใกล้ถึง → 90 วันก่อนกำหนด → สร้างงานต่ออายุ → มอบหมายให้ผู้จัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย
สร้างภาพรวมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยแดชบอร์ด ClickUp
คุณสามารถปรับปรุงได้เฉพาะสิ่งที่วัดได้เท่านั้น ด้วยตัวชี้วัดจำนวนมากที่ต้องวัดตลอดวงจรการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ การติดตามด้วยตนเองจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ClickUp Dashboardsเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากที่นี่ โดยให้คุณเห็นภาพรวมของสัญญาและข้อมูลซัพพลายเออร์ของคุณได้อย่างรวมศูนย์ ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามการส่งมอบตรงเวลา การประหยัดต้นทุน หรือคะแนนการปฏิบัติตามข้อกำหนด สุขภาพโดยรวมของการจัดซื้อจัดจ้างของคุณจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในทันที
📊 นี่คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อที่คุณสามารถติดตามได้โดยใช้ ClickUp:
- การจัดส่งตรงเวลา (OTD): ร้อยละของการจัดส่งจากซัพพลายเออร์ที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- การประหยัดต้นทุนที่บรรลุผล: การประหยัดรวมจากสัญญาที่เจรจาหรือการรวมผู้จัดหา
- ระยะเวลาวงจรการจัดซื้อ: ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่การขอซื้อจนถึงการออกใบสั่งซื้อ
- อัตราการปฏิบัติตามสัญญา: ร้อยละของการจัดซื้อที่ดำเนินการภายใต้สัญญาที่มีผลบังคับใช้
- อัตราการชำรุดของผู้จัดหา: % ของการจัดส่งที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากปัญหาคุณภาพ
- ค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารจัดการ: ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริหารจัดการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นทางการ
- ระยะเวลาการตอบกลับจากผู้จัดจำหน่าย: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้จัดจำหน่ายใช้ในการตอบกลับคำขอเสนอราคา (RFQ) หรือคำชี้แจง
- ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้: % ของใบแจ้งหนี้ที่ดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด
- คะแนนความเสี่ยงของผู้จัดจำหน่าย: คะแนนถ่วงน้ำหนักที่รวมการปฏิบัติตาม SLA, ความมั่นคงทางการเงิน, และสุขภาพการปฏิบัติตาม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การ์ด AI ในแดชบอร์ดเพื่อฝังข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในแดชบอร์ดการจัดซื้อ
คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งที่กำหนดเอง (ผ่านบัตร AI Brain), รับสรุปผู้บริหาร, หรือสร้างการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมล่าสุด. บัตร AI จะอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลพื้นฐานของคุณ, ทำให้แดชบอร์ดของคุณสดใหม่และพร้อมสำหรับการตัดสินใจ.
รวมการสนทนาในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น
ให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ, RFP หรือใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Chat
ตัวอย่างเช่น เมื่อซัพพลายเออร์ส่งเงื่อนไขราคาที่อัปเดต ผู้จัดการหมวดหมู่สามารถใส่บันทึกเหล่านั้นลงในช่องแชทที่เชื่อมโยงกับงานของซัพพลายเออร์นั้นได้โดยตรง ทีมการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายกฎหมายสามารถดู พูดคุย และอัปเดตขั้นตอนถัดไปได้ในที่เดียว—ไม่ต้องวุ่นวายกับอีเมล ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสำคัญตกหล่น
สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์SyncUps ใน ClickUp Chatช่วยให้คุณสามารถจัดการสนทนาแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ณ จุดที่งานเกิดขึ้น คุณสามารถเริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงภายในช่องหรืองาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Chat บนมือถือเพื่อรักษาการสนทนาด้านการจัดซื้อให้ราบรื่น—แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์: ศูนย์กลางเดียวสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอัจฉริยะ
ClickUp's Converged AI Workspaceผสานเอกสาร งาน แชท และฟีเจอร์ AI ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Excel, อีเมล, ที่เก็บสัญญา และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล คุณจะได้ทำงานภายใน หน้าต่างอัจฉริยะเดียว ที่รักษาบริบทไว้อย่างครบถ้วนและข้อมูลเชิงลึกไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
ในบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง Converged AI หมายถึง:
- การเชื่อมโยงเอกสารจากผู้จัดหา, RFPs, และการสนทนาประเมินผลอย่างไร้รอยต่อ
- การสรุปเงื่อนไขสัญญา ความเสี่ยงของผู้จัดหา และแนวโน้มการปฏิบัติงานโดยใช้ AI อยู่ข้างๆ งานที่ทำ
- การเปลี่ยนผ่านแบบคลิกเดียวจาก แชท → งาน → คำสั่ง AI → รายงาน โดยไม่สูญเสียบริบท
🔴 การขยายตัวของงาน: ผู้ทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างเงียบๆ เครื่องมือที่กระจัดกระจายทำให้การตัดสินใจช้าลง นำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน และบดบังข้อมูลสำคัญในไซโลที่ไม่เชื่อมโยงกัน—ซึ่งรู้จักกันในชื่อการขยายตัวของงาน การใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI ช่วยให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถรวมไซโลเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า AI ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างกำลังเปลี่ยนงานที่ใช้เวลานานให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดและปรับตัวเองให้เหมาะสมที่สุด
แต่เครื่องมืออย่าง ChatGPT สามารถจัดการได้เพียงงานเดี่ยว ๆ อย่างแยกกัน
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อข้อมูลผู้จัดหา, สัญญา, การอนุมัติ, และการสื่อสารของคุณไว้ในระบบอัจฉริยะเดียว ClickUp คือคำตอบของคุณ ด้วยทุกงาน, ไฟล์, การสนทนา, และข้อมูลในที่ทำงานของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp คือที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการและทีมของคุณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพื่อเริ่มต้นการอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อของคุณลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี