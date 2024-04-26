9 ขั้นตอนสำคัญสู่กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จ

เดล คาร์เนกี กล่าวว่า, "การวางแผนหนึ่งชั่วโมงสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ถึง 10 ชั่วโมงในการทำงาน"
วางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อของคุณให้ดี แล้วคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากซัพพลายเออร์
ด้วยกลยุทธ์การจัดซื้อที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี คุณสามารถติดตามการตัดสินใจซื้อของแผนกต่าง ๆ ได้ ติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย และระบุขอบเขตสำหรับการปรับปรุงกระบวนการหรือเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มั่นคง
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของคุณ ลดความเสี่ยง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
มาเริ่มกันเลย 👇
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร?
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างคือแผนขององค์กรในการ จัดหาสินค้าในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยยังคงรักษามาตรฐานการส่งมอบและคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการค้นหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม การเจรจาต่อรองราคาที่ดีที่สุด การจัดซื้อ และการรับประกันการส่งมอบ
นโยบายและกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่แข็งแกร่งจะเป็นแนวทางให้ทีมจัดซื้อของคุณมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น นโยบายและกลยุทธ์นี้ควรมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความต้องการของบริษัทของคุณ
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เป็นเพียงการลดต้นทุนหรือการได้ข้อเสนอที่ถูกที่สุดเท่านั้น—แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้มาซึ่ง สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
กลยุทธ์การจัดซื้อที่ดีที่สุดไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของบริษัทคุณ ตั้งแต่การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปจนถึงการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับซัพพลายเออร์
การนำแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนได้อย่างมั่นคง เปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ
เป้าหมายของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
กลยุทธ์การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจัดการกับสี่ประเด็นหลัก:
- ความคุ้มค่า: การใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุด
- คุณภาพและคุณค่า: การรับประกันว่าสิ่งที่คุณซื้อตรงตามมาตรฐานของคุณ
- การจัดส่งตรงเวลา: หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักด้วยการได้รับสิ่งของเมื่อคุณต้องการ
- การจัดการความเสี่ยง: การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่ไม่น่าเชื่อถือ
ประเภทของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคน ดังนั้นนี่คือหกประเภทของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างหลักที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้:
กลยุทธ์ที่ 1: การลดต้นทุน
บริบทได้บอกทุกอย่างแล้ว: การได้รับคุณค่าสูงสุดจากเงินของคุณ. กลยุทธ์การลดต้นทุนนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงราคาซื้อครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังใช้เทคนิคเช่นการประมูลแข่งขันและการวิเคราะห์คุณค่าเพื่อช่วยคุณในการต่อรองข้อเสนอที่ดีที่สุด และพิจารณาถึงต้นทุนการครอบครองทั้งหมด (TCO) ซึ่งรวมถึงค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม และค่ากำจัดทิ้ง.
ตัวอย่าง: พิจารณาบริษัทที่ผลิตขนมขบเคี้ยวบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่แออัดและมีการแข่งขันสูง ในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่แข่งขันกันในด้านราคาและการกระจายสินค้า การรักษาต้นทุนให้ต่ำเป็นประเด็นสำคัญ บริษัทนี้อาจตัดสินใจลดราคาต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายในวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พวกเขาอาจออก RFQ สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ เชิญบริษัทต่างๆ เข้าร่วมประมูลสัญญา และเลือกผู้จัดหาใหม่ที่สามารถให้ต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับวัสดุเดียวกัน
กลยุทธ์ที่ 2: การจัดการความเสี่ยง
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานมักนำไปสู่การล่าช้าในการผลิตและการสูญเสียรายได้. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อที่แข็งแกร่งช่วยคุณคาดการณ์และลดปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นได้.
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายหลายรายที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเดียวสำหรับสินค้าที่สำคัญ. ในท้ายที่สุด การจัดหาสินค้าจำเป็นทางธุรกิจอย่างปลอดภัยในกรณีที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการล้มละลายของผู้จัดจำหน่าย.
ตัวอย่าง: ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์เซมิคอนดักเตอร์ พวกเขาจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์ชิปที่เชื่อถือได้หลายรายในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักที่ซัพพลายเออร์หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
กลยุทธ์ที่ 3: การจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพผู้จัดหา
กลยุทธ์การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเออร์มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ดีขึ้น กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ การตรวจสอบ และการให้การฝึกอบรมและการสนับสนุน
แม้ว่ารายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับซัพพลายเออร์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีการผลิตสูง ลองนึกภาพการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของคุณในด้านการนวัตกรรม การวางแผนร่วมกันสำหรับความต้องการในอนาคต และการมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งส่งมอบงานได้อย่างสม่ำเสมอ
มาดูวิธีการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ด้วยตัวอย่างกัน 👇
ตัวอย่าง: สมมติว่าบริษัทเสื้อผ้าได้ดำเนินกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเออร์กับผู้ผลิตผ้า หลังจากกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้ผลิตแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพมีความสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ พวกเขายังจัดการประชุมระดมสมองกับผู้ผลิต โดยหารือเกี่ยวกับผ้า เทคโนโลยี และการออกแบบใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาด ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและรับประกันผ้าคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 4: การจัดซื้อสีเขียว
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขยายไปถึงนโยบายและวิธีการจัดซื้อของคุณเอง การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำเช่นนี้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างนี้เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กรอบกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดหาที่มีความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน
ตัวอย่าง: เครือข่ายร้านขายของชำแห่งหนึ่งนำกลยุทธ์การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาผลไม้และผักจากฟาร์มท้องถิ่นที่ใช้วิธีการเกษตรที่ยั่งยืน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์น้ำ
พวกเขาอาจเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีการรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
กลยุทธ์ที่ 5: การจัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลก
การจัดหาสินค้าจากทั่วโลกหมายถึงการขยายฐานผู้จัดหาของคุณให้ครอบคลุมตลาดนอกเหนือจากตลาดในประเทศ. มันใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันของเศรษฐกิจโลกที่อาจนำไปสู่การประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ.
นอกจากนี้ การมองข้ามพรมแดนของคุณยังสร้างโอกาสใหม่ๆ เช่น การสำรวจตลาดที่ยังไม่ถูกพัฒนาและค้นหาสินค้าที่มีราคาที่ดีกว่าหรือมีคุณภาพสูงกว่า
กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกถูกนำมาใช้โดยบริษัทที่ต้องการวัตถุดิบซึ่งไม่สามารถหาได้ง่ายหรือมีราคาแพงมากในตลาดท้องถิ่นของตน
ตัวอย่าง: บริษัทเฟอร์นิเจอร์อาจพบว่าการจัดหาไม้เนื้อแข็งเป็นเรื่องยากเนื่องจากความแตกต่างของพืชพรรณในแต่ละภูมิภาคในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจเรียนรู้ว่าไม้ชนิดเดียวกันนี้อาจมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในบางภูมิภาคอื่น เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสินค้า บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบไม้เนื้อแข็งจากทั่วโลก ซึ่งช่วยให้มีการจัดหาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และทำให้บริษัทสามารถขายไม้ที่นำเข้าได้ในราคาที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โลจิสติกส์ที่ซับซ้อน และขั้นตอนการควบคุมคุณภาพต้องได้รับการจัดการเพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 6: การบริหารคุณภาพโดยรวม
การบริหารคุณภาพแบบครบวงจร (TQM) เป็นกลยุทธ์การจัดซื้อที่เน้นการควบคุมคุณภาพเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทาน—การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบ และการนำมาตรการควบคุมคุณภาพมาใช้
กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อลดข้อบกพร่องให้น้อยที่สุดและรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ทั้งผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบต่างทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ระบุโอกาสในการลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพโดยรวม
ตัวอย่าง: บริษัทที่ผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปใช้ TQM ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากความเสี่ยงสูงในการผลิตปิโตรเลียม TQM ช่วยให้พวกเขาจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการจัดหาวัสดุทางเทคนิคสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งน้ำมันและการก่อสร้างโครงการ
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- สินค้าที่ต้องมีมาตรฐานคุณภาพสูงตามกฎหมายหรือเหตุผลอื่น ๆ
- บริษัทที่สามารถจัดหาและดำเนินงานได้ทั่วโลก
- ตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาต่ำ
การพัฒนา стратегีการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
ใช้กระบวนการเก้าขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่แข็งแกร่งซึ่งมอบ:
ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนที่จะวางแผนกลยุทธ์ใหม่ จำเป็นต้องเข้าใจการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันของคุณเสียก่อน เพื่อทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่ของคุณ รวมถึง:
- สิ่งที่คุณซื้อ (สินค้าและบริการ)
- คุณซื้อจากใคร (ผู้จัดหา)
- คุณใช้จ่ายไปเท่าไร (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายสูง โอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย และกรณีการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต (การซื้อที่ไม่ได้รับอนุมัติ)
การเจาะลึกในรายละเอียดที่ซับซ้อนจะช่วยให้คุณระบุความพยายามของคุณได้อย่างแม่นยำและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
คุณต้องการผลลัพธ์อะไรจากกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของคุณ?
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้มีแผนที่นำทางสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ และทำให้คุณสามารถวัดตัวชี้วัดความสำเร็จต่างๆ ได้
นี่คือเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่พบบ่อย:
- การลดต้นทุน: ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร
- การจัดการความเสี่ยง: ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทาน
- ความยั่งยืน: ดำเนินการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหา: สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้จัดหาหลัก
การกำหนดความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนช่วยให้กลยุทธ์ของคุณมุ่งเน้นเป้าหมายได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจเป็นหลัก
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินสภาวะตลาด
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์การจัดซื้อของคุณได้ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- แนวโน้มตลาด: มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของคุณหรือไม่?
- ภูมิทัศน์ของผู้จัดหา: ใครคือผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมของคุณ? มีโอกาสสำหรับการรวมตัวหรือการกระจายตัวของผู้จัดหาหรือไม่?
- สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย: มีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ต้องพิจารณาเมื่อจัดซื้อสินค้าและบริการหรือไม่?
การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาดช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน
ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ว่าต้นทุนวัสดุจะเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องการสำรวจซัพพลายเออร์ทางเลือกหรือเจรจาทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนากลยุทธ์การจัดหา
ตามลำดับความสำคัญในการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย และการวิเคราะห์ตลาดของคุณ กำหนดวิธีการจัดหาสินค้าและบริการที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การจัดหาทั่วไปที่คุณสามารถคาดหวังได้:
- การประมูลแข่งขัน:การขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหลายรายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
- การจัดหาจากแหล่งเดียว: การร่วมมือกับผู้จัดหาเพียงรายเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับสินค้าที่มีความสำคัญ
- การเจรจาต่อรอง: ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่า
- การจัดหาเชิงกลยุทธ์: การร่วมมือกับผู้จัดหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กลยุทธ์การจัดหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น การประมูลแข่งขันเหมาะสำหรับสินค้าสำนักงานมาตรฐาน ในขณะที่การจัดหาแบบรายเดียวเหมาะสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน้อย
ขั้นตอนที่ 5: นำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้
เทคโนโลยีสามารถช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก, เพิ่มความถูกต้อง, และช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณ. นี่คือวิธี:
- ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้าง: จัดการคำขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเช่น ClickUp
- เครื่องมือวิเคราะห์การใช้จ่าย: ใช้เครื่องมือทางบัญชีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายของคุณ และระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
- การอัตโนมัติกระบวนการทำงาน: พิจารณาใช้ซอฟต์แวร์การอัตโนมัติกระบวนการทำงานเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอนุมัติและการป้อนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
การผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกระบวนการของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และทำให้ทีมจัดซื้อของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหาและการวิจัยตลาด
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
โครงสร้างทีมบริหารจัดการผู้จัดหาที่มีขอบเขตชัดเจนเริ่มต้นด้วยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม ซึ่งอาจรวมถึง:
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ: นำทีมและดูแลกลยุทธ์การจัดซื้อโดยรวม
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (CPO): รับผิดชอบในการจัดหาและเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าและบริการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ตกลงกันไว้
บทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนช่วยป้องกันความสับสน รับประกันความรับผิดชอบ และส่งเสริมการดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้ราบรื่น
ขั้นตอนที่ 7: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คือมาตรวัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดที่ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ
พิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เหล่านี้เพื่อวัดความพยายามในการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ:
- เปอร์เซ็นต์การประหยัดต้นทุน: ประเมินการประหยัดต้นทุนที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทั้งหมด
- ระยะเวลาการจัดหาจากซัพพลายเออร์: วัดระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งขั้นสุดท้าย
- อัตราการชำรุดของผู้จัดหา: วัดจำนวนสินค้าชำรุดที่ได้รับเมื่อเทียบกับจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดจากผู้จัดหาแต่ละราย ทำให้เกิดความโปร่งใสในผู้จัดหาที่มีประสิทธิภาพและผู้ที่ต้องปรับปรุง
โดยการติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงให้เหมาะสม
👀หมายเหตุ: ตรวจสอบและปรับปรุง KPI ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ
ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จคือเอกสารที่มีชีวิต มันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การพัฒนาวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีมจัดซื้อจัดจ้างของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การจัดซื้อของคุณมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง:
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้จัดหาเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดรับเทคโนโลยีใหม่และโซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มอบคุณค่าในระยะยาวให้แก่ธุรกิจของคุณ
ขั้นตอนที่ 9: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สื่อสารกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างและเป้าหมายของกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง:
- ทีมภายใน (การเงิน, การดำเนินงาน, เป็นต้น)
- ผู้จัดหา
- ผู้บริหารระดับสูง
การสื่อสารนี้ควรกล่าวถึงวิธีที่กลยุทธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมและวิธีที่กลยุทธ์นี้ให้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การแจ้งให้ทุกคนทราบและเข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ช่วยส่งเสริมความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม และนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
และนี่ไง!
ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงและเห็นการไหลเวียนที่สม่ำเสมอของสินค้าและบริการที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความเจริญเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
การสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสำคัญ แต่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ
มาดูกันว่าจะทำอย่างไร 👇
ClickUp Automation และ AI
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเองโดยการทำภารกิจซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ สามารถกระตุ้นการดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งคำอนุมัติใบสั่งซื้อ การสร้างรายงาน หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ผู้ช่วย AI ใน ClickUp: ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามในภารกิจประจำวันได้มากมาย ต้องการทราบจำนวนการจัดส่งที่อยู่ในสถานะ 'ล่าช้า' ในขณะนี้หรือไม่? ให้ Brain ตอบคำถามของคุณได้ทันที ต้องการเขียนอีเมลเพื่อลงทะเบียนผู้จัดหาใหม่หรือไม่? AI Writer for Work ของ ClickUp Brain จะเตรียมให้คุณเสร็จภายในไม่กี่วินาที เข้าร่วมการประชุมมากมายหรือไม่? ให้ ClickUp Brain สรุปบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ สร้างรายการที่ต้องทำ และแปลงเป็นงานในแพลตฟอร์ม
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ใช้คอลเลกชันเทมเพลตขนาดใหญ่ใน ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการจัดซื้อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการคัดเลือกผู้จัดหา, จัดระเบียบ, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ขาย, และลดข้อผิดพลาดโดยการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง. ปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับกิจกรรมการจัดซื้อของคุณ, ทำงานเอกสารอัตโนมัติเช่นการส่งคำขอใบเสนอราคา, การจัดการการอนุมัติ, และการติดตามการจัดส่ง.
มุมมองงานและโครงการที่เชื่อถือได้เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- ตัวเลือกมุมมองหลายแบบ: ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเป็นระเบียบใช้มุมมองของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนของงานและสถานะในมุมมองมากกว่า 15 แบบ กระดานคัมบังแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว แผนภูมิแกนต์แสดงไทม์ไลน์ของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ พร้อมเน้นความเชื่อมโยงระหว่างงานและกำหนดส่ง
- การค้นหาและการกรองที่ไร้รอยต่อ: ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถค้นหางาน เอกสาร หรือการสนทนาเฉพาะได้อย่างรวดเร็วทันที กรองการค้นหาของคุณตามผู้รับผิดชอบ สถานะ วันที่ครบกำหนด หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อความเป็นระเบียบที่มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อการบริหารกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร้ที่ติ
- สถานะที่ปรับแต่งได้: สร้างสถานะที่กำหนดเองภายใน ClickUp เพื่อสะท้อนขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณได้อย่างแม่นยำ ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนต่างๆ เช่น รอการอนุมัติ, เลือกผู้ขายแล้ว, สั่งซื้อแล้ว, หรือ ส่งมอบแล้ว. ติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการเอกสาร: จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น คำขอใบเสนอราคา สัญญา และใบแจ้งหนี้ ภายในโครงการ ClickUp ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: ClickUp มอบเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมจัดซื้อของคุณ ใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันไอเดีย และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: รักษาการสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมภายในและซัพพลายเออร์โดยตรงภายใน ClickUp มอบหมายงาน แบ่งปันเอกสาร และจัดการอภิปรายภายในแต่ละโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จ
ลองดูตัวอย่างจริงของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ประสบความสำเร็จ พร้อมแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถศึกษาต่อได้:
1. กลยุทธ์การจัดหาสินค้าทั่วโลกของ Walmart เพื่อการประหยัดต้นทุน
วอลมาร์ตเป็นที่รู้จักจากมาตรการลดต้นทุนอย่างเข้มข้น และการจัดซื้อจัดจ้างมีบทบาทสำคัญอย่างมาก พวกเขาใช้ประโยชน์จากอำนาจการซื้อที่มหาศาลเพื่อต่อรองราคาที่ต่ำลงกับผู้จัดหาทั่วโลก
กลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการจัดหาคือการจัดตั้งสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์หลักและส่งเสริมให้พวกเขาลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์นี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ Walmart สามารถรักษาระดับราคาที่ต่ำอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริโภคได้ คาดการณ์ว่าพวกเขาสามารถประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านแนวทางนี้
2. การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทัพอากาศได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการร่วมมือกับเหล่าทัพอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรฐานในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้กำลังซื้อรวมเพื่อเจรจาต่อรองข้อตกลงที่ดีกว่ากับซัพพลายเออร์
การร่วมมือกันทำให้กองทัพอากาศประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
