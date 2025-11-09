ทางเลือก AI แทนก้า 11 อันดับแรกสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างชาญฉลาด

ทุกทีมมีช่วงเวลาที่ใครบางคนถามคำถาม และคุณรู้ว่าคำตอบนั้นอยู่ที่ไหนสักแห่ง เช่น บันทึกการประชุม กระทู้แชท หรือเอกสารที่ฝังอยู่
เครื่องมือเช่น Tanka AI สัญญาว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมเติบโตขึ้น พวกเขาอาจประสบปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพเมื่อต้องดึงความรู้ในปริมาณมาก
แม้ว่าความจำระยะยาวของระบบจะน่าประทับใจ แต่ระบบก็ยังมีอาการหลอนเป็นครั้งคราว มีช่องว่างในบริบทระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ และมีอุปสรรคทางเทคนิคในการซิงค์แบบเรียลไทม์ที่อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดได้
หากคุณกำลังชั่งน้ำหนักตัวเลือกของคุณ มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Tanka AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความรู้และการทำงานร่วมกัน มาดูกันใกล้ ๆ กับ 11 ทางเลือกที่อาจเหมาะกับสไตล์การทำงานของทีมคุณ 💎
ทางเลือกยอดนิยมของ Top Tanka AI ในพริบตา
มาดูการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของเครื่องมือสื่อสาร AI ชั้นนำ เช่น Tanka 🧑💻
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การร่วมมือในงานและกระบวนการทำงานของความรู้แบบรวมศูนย์ขนาดทีม: บุคคล, ทีมขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่
|ผู้จดบันทึก AI, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, แชทตามงาน, การค้นหาสำหรับองค์กร, ตัวแทนอัตโนมัติ, การแปลงแชทเป็นงาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โนชั่น เอไอ
|การจัดการความรู้แบบรวมศูนย์และการสร้างเอกสาร ขนาดทีม: บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมแบบผสมผสาน
|การสร้างหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์, การค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, ข้อเสนอแนะการเขียนที่เข้าใจบริบท, การติดตามผลอัตโนมัติ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|ทานา
|ความรู้และงานร่วมกันที่จัดโครงสร้างด้วย AI ขนาดทีม: สตาร์ทอัพ, ทีมวิจัย, และบุคคลที่เน้นความรู้
|ซูเปอร์แท็ก, การเชื่อมโยงโหนดสองทิศทาง, ผู้ช่วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึก, เวิร์กโฟลว์ที่อิงกับหน่วยความจำระยะยาวของ AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Otter. ai
|การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์และระบบบันทึกอัตโนมัติขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, ครูผู้สอน, และทีมแบบผสมผสาน
|การถอดความสด, การติดตามผู้พูด, สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ, และการบันทึกการประชุมตามปฏิทิน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือน
|ความทรงจำที่สมบูรณ์แบบ
|ความจำดิจิทัลระยะยาวและการตรวจสอบย้อนกลับ ขนาดทีม: องค์กรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดและทีมวิจัย
|การจัดทำดัชนีตามบริบท, การเข้าถึงข้อมูลระยะยาว, การเชื่อมโยงหน่วยความจำหลายแหล่ง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|ฝูง
|แชททีมและหน่วยความจำร่วม ขนาดทีม: สตาร์ทอัพ, SMBs, และทีมไฮบริดที่กำลังเติบโต
|การส่งข้อความตามช่องทาง, บันทึกที่แชร์, การแจ้งเตือน, ประวัติไฟล์ที่สมบูรณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|ชานตี
|การส่งข้อความแบบทีมที่มีการจัดการงานขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กที่ทำงานทางไกลและฟรีแลนซ์
|ประวัติการสนทนาไม่จำกัด, การแชทตามงาน, การดำเนินการที่แนะนำโดย AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|MyChat
|การสื่อสารภายในทีมและการแชร์ไฟล์ภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารภายในที่ปลอดภัยขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลาง
|การส่งข้อความที่โฮสต์เอง, ข้อมูลที่เข้ารหัส, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, เซิร์ฟเวอร์ไฟล์
|ราคาตามความต้องการ
|ทวินมายด์
|การเรียกคืนการสนทนาและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์ขนาดทีม: ทีมแบบ Agile และที่ปรึกษา
|สรุปตามบริบท, ถาม-ตอบแบบมีหัวข้อ, AI ที่ช่วยดึงความทรงจำ, การจัดกลุ่มประวัติการสนทนา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|เมม เอไอ
|การรวบรวมและเรียกคืนความรู้เชิงรับขนาดทีม: ผู้ใช้รายบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกัน
|การเรียกคืนบริบทอัตโนมัติ, การทำแผนที่ความจำตามการไหล, และความจำของพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Slack (AI)
|การสื่อสารทีมระดับองค์กรพร้อมการเรียกคืนข้อมูลอัจฉริยะขนาดทีม: ทีมขนาดใหญ่ที่กระจายและข้ามสายงาน
|สรุปโดย AI, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, การโต้ตอบที่คำนึงถึงความจำ, การจับกลุ่มหัวข้อโดยอัตโนมัติ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Tanka AI?
ในขณะที่ Tanka AI มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับหน่วยความจำและการทำงานร่วมกัน แต่อาจไม่เหมาะกับทุกทีมเสมอไป เหตุผลบางประการได้แก่:
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการเฉพาะของทีม
- คุณสมบัติที่ทับซ้อนกับเครื่องมือการจัดการโครงการ AIที่คุณใช้อยู่แล้ว
- การตั้งราคาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ช่องว่างในการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่
- ความชอบต่อรูปแบบหรือแนวทางของ AI ที่แตกต่างกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่?วิวัฒนาการของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ(NLP) ได้วางรากฐานให้กับระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบัน งานวิจัยในช่วงต้นทศวรรษ 1940 และ 1950 ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของภาษา นักวิจัยอย่าง Noam Chomsky ได้เน้นย้ำถึงขีดจำกัดของการทำความเข้าใจของเครื่องจักร
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในกรอบแนวคิดที่อิงตรรกะ โปรแกรมอย่าง SHRDLU และในที่สุดแบบจำลองเชิงความน่าจะเป็น ได้ผลักดันให้สาขานี้มุ่งสู่การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Tanka AI?
ทางเลือกที่เหมาะสมควรครอบคลุมสิ่งที่ Tanka AI ทำได้และมอบคุณค่าในด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ โปรดติดตาม:
- ความจำระยะยาว: ความสามารถในการระลึกถึงบทสนทนา การตัดสินใจ และบริบททางธุรกิจในอดีต เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการทำซ้ำข้อมูล
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: คุณสมบัติที่ช่วยร่างคำตอบ สรุปหัวข้อสนทนา และจัดการงานสื่อสารที่ซ้ำซ้อน เพื่อลดภาระงาน
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Teamsหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อให้กระบวนการทำงานเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง
- การกำหนดราคาแบบปรับขนาดได้: แผนที่เหมาะกับทีมขนาดเล็ก พร้อมให้พื้นที่สำหรับการเติบโตโดยไม่ต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอย่างกะทันหัน
- ความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงาน: ตัวเลือกในการปรับแต่งกระบวนการ, การอนุญาต, และมุมมองเพื่อให้เครื่องมือสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: มาตรการป้องกันในตัวและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหว
- ความสะดวกในการนำไปใช้: อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่เรียบง่าย ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI แต่งกวีนิพนธ์แบบทันกะ
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับทางเลือก AI Tanka ที่ดีที่สุด! 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโซลูชันแบบครบวงจร)
ClickUpรวมแอปงาน ข้อมูล การสื่อสาร และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์สำหรับการทำงานของคุณ ลืมการสลับไปมาระหว่างแอป หน้า และแชท หรือที่เรียกว่าWork Sprawl เพียงเพื่อ ทำงานให้เสร็จ
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace,ClickUp ช่วยลดการสลับบริบทด้วยการให้บริบท 100% และสถานที่กลางที่ชาญฉลาดสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
เนื่องจากมันเก็บรักษาความทรงจำ, ระบบอัตโนมัติ, และการสื่อสารไว้กับงานของคุณ, คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือ AI หลายตัวและเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของ AI,ซึ่งเป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว. นี่ทำให้มันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดของ Tanka AI สำหรับทีมที่ไม่สามารถสูญเสียบริบทได้.
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาด้วย Enterprise Search
ถัดไปClickUp Enterprise Searchมอบความสามารถให้ทีมสามารถถามและดึงข้อมูลบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้นหา 'งบประมาณแคมเปญ Q3' เครื่องมือจะแสดงสเปรดชีตงบประมาณ งานอนุมัติ และเอกสารแคมเปญที่เกี่ยวข้องทันที สมาชิกทีมใหม่ที่เข้าร่วมแคมเปญจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องถามตอบกลับไปกลับมา
คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันมอบสิ่งที่ทีมมักประสบปัญหาในการสร้างด้วยตนเอง: ความทรงจำที่เชื่อมโยงกัน,กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการสนทนาที่เชื่อมโยงกับการส่งมอบ
เรียกดูประวัติโครงการโดยไม่ต้องทบทวนซ้ำ
ClickUp Brainเชื่อมโยงการสนทนา เอกสาร และงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถดึงคำตอบได้ทันที
สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ถูกถามว่า 'สถานะของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานบนมือถือเป็นอย่างไรบ้าง?' ClickUp Brain จะดึงข้อมูลการอัปเดตงานล่าสุด ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา และเอกสารที่มีการสรุปการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถตอบกลับได้อย่างมั่นใจภายในไม่กี่วินาที แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลเก่าๆ
ชมคลิปนี้เพื่อเข้าใจว่า ClickUp Brain ช่วยคุณนำทางในพื้นที่ทำงานของคุณได้ดีขึ้นอย่างไร:
ค้นหาแบบรวมศูนย์ข้ามแอปและเว็บด้วย Brain MAX
Brain MAX ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยเฉพาะ คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันทีจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—ไม่ว่าจะเป็น ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint หรือแม้แต่บนเว็บ—เพื่อให้คุณค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ด้วยความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูง คุณสามารถถามคำถาม พิมพ์บันทึก และสั่งงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้มือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ไม่เหมือนกับเครื่องมือที่แยกส่วนอื่น ๆ Brain MAX แทนที่แพลตฟอร์ม AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันที่ทรงพลังและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้งและปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ให้ตัวแทน AI จัดการงานที่ซ้ำซาก
ClickUp Agentsช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลาของผู้จัดการในแต่ละวัน Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้า จัดการกับการดำเนินการที่เป็นกิจวัตร ในขณะที่ Agents ที่ปรับแต่งเองสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:
- ตัวแทนสรุปประจำวัน: รวบรวมข้อมูลอัปเดตจากทุกงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และส่งสรุปตอนเช้าให้กับทีม
- เจ้าหน้าที่คัดกรองตั๋ว: สแกนคำขอใหม่, ติดป้ายกำกับตามความเร่งด่วน, และมอบหมายโดยอัตโนมัติ
- ผู้ติดตามการประชุม: อ่านบันทึกการประชุมที่อัปโหลด, ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, และสร้างงาน
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่คัดแยกตั๋ว ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนไม่จำเป็นต้องจัดสรรปัญหาทุกเรื่องด้วยตนเองอีกต่อไป คำขอที่มีความสำคัญจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของที่เหมาะสมทันที ทำให้เวลาในการตอบสนองรวดเร็ว
เชื่อมโยงข้อเสนอแนะกับการส่งมอบด้วยแชท
ความคิดเห็นมักจะสูญหายเมื่ออยู่ในแอปแยกต่างหากClickUp Chatแก้ไขปัญหานี้โดยเก็บการสนทนาไว้ใกล้กับงานที่ทำ
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ สมาชิกในทีมคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า 'ปุ่มลงทะเบียนต้องย้ายไปอยู่เหนือขอบจอ' ความคิดเห็นนี้จะถูกแปลงเป็นงานใน ClickUpโดยตรงและเชื่อมโยงกับการออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่างานนี้จะไม่ถูกมองข้ามในระหว่างการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สลับระหว่างโมเดล AI: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสม (ChatGPT, Claude หรือ Gemini) สำหรับการวิจัย การเขียน หรือการอัปเดตงาน
- จับบริบทการประชุม: สร้างบันทึกการประชุม, สรุป, และรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติด้วยAI Notetaker ของ ClickUp
- เปลี่ยนคำพูดเป็นงาน: แปลงบันทึกเสียงเป็นข้อมูลอัปเดต งาน หรือเอกสารที่มีโครงสร้างโดยใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ใน ClickUp
- รักษาความเชื่อมโยงในการเขียน: เชื่อมโยงเนื้อหาโดยตรงกับงาน, ข้อเสนอแนะ, และการอัปเดตโครงการในClickUp Docs
- ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว: จัดเก็บและค้นหาบันทึก, บันทึกการประชุม, และเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวผ่าน Docs Hub
- เขียนโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่: เปลี่ยนคำแนะนำหรือบันทึกคร่าวๆ ให้เป็นร่าง, โครงร่าง, หรืออัปเดตโดยใช้ ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ทีมมักต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งก่อนที่กระบวนการทำงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,385+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📮 ClickUp Insight: 34% ของพนักงานไม่รู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามในที่ทำงาน และ 14% มักจะพยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง
เมื่อผู้คนลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ มักเป็นสัญญาณว่าพวกเขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับหรือมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ของทีม ทางออกคืออะไร? การสร้างเส้นทางที่ปราศจากการตัดสินให้ผู้คนได้เรียนรู้จากฐานความรู้ที่มีอยู่และค้นหาวิธีการในจังหวะของตนเอง
การจัดการความรู้ของ ClickUp ซึ่งประกอบด้วย ClickUp Brainและ Connected Search ช่วยให้พนักงานได้รับคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาและค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถามคำถามที่ "ชัดเจน" หรือรบกวนผู้อื่นอีกต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ใน AI
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานความจำในที่ทำงาน)
Notion AI เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วยความจำ ซึ่งจดจำเอกสารทุกฉบับ บันทึกการประชุม และรายละเอียดโครงการที่คุณได้จัดเก็บไว้ ต่างจากเครื่องมือแชทพื้นฐาน Notion AI ยังคงรักษาบริบทของข้อมูลตลอดทั้งฐานความรู้ของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลจากบันทึกโครงการเก่ากับการสนทนาในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น
แชทบอทฐานความรู้จะตอบคำถามโดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่มีอายุหลายเดือนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสนทนาปัจจุบันของคุณ แชทบอทจะแสดงข้อมูลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสร้างพื้นที่ทำงานที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเชิงลึกในอดีตจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ค้นหาประวัติการทำงานทั้งหมดของคุณโดยใช้คำถามภาษาธรรมชาติ
- สร้างสรุปโครงการที่อ้างอิงบันทึกการประชุมและมติที่ผ่านมา
- สร้างเนื้อหาที่รักษาความสอดคล้องกับรูปแบบเอกสารที่มีอยู่ของคุณ
- เปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่มีโครงสร้างพร้อมบริบททางประวัติศาสตร์
ข้อจำกัดของ Notion AI
- จำเป็นต้องมีการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน Notion ที่มีอยู่แล้วก่อนที่ฟีเจอร์ AI จะมีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
- ฟังก์ชันการทำงานของความจำขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดระเบียบข้อมูลเริ่มต้นของคุณได้ดีเพียงใด
ราคาของ Notion AI
- ทดลองใช้ฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อสมาชิก/เดือน (เฉพาะทดลองใช้ Notion AI)
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิก /เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (7,115+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,610+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันได้สร้างระบบ Notion ขนาดใหญ่ที่มีไทม์ไลน์ของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน บันทึกการประชุม สิ่งที่ต้องหารือ งานที่ต้องทำ ฯลฯ และ Notion AI ก็ช่วยได้มากจริงๆ ตัวอย่างเช่น: ฉันบันทึกการประชุมทีมและได้สรุปและรายการการดำเนินการติดตามผลที่ดีมากซึ่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ฉันบอก AI ให้เพิ่มรายการการดำเนินการเหล่านั้นลงในตารางงานของฉัน เพิ่มวันที่ครบกำหนดและความรับผิดชอบตามที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการที่สิ่งนี้เกี่ยวข้อง...
ฉันได้สร้างระบบ Notion ขนาดใหญ่ที่มีไทม์ไลน์ของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน บันทึกการประชุม สิ่งที่ต้องหารือ งานที่ต้องทำ ฯลฯ และ Notion AI ก็ช่วยได้มากจริงๆ ตัวอย่างเช่น: ฉันบันทึกการประชุมทีมและได้สรุปและรายการการดำเนินการติดตามผลที่ดีมากซึ่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ฉันบอก AI ให้เพิ่มรายการการดำเนินการเหล่านั้นลงในตารางงานของฉัน เพิ่มวันที่ครบกำหนดและความรับผิดชอบตามที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการที่สิ่งนี้เกี่ยวข้อง...
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Notion AI ที่ดีที่สุด
3. Tana (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนที่ความจำที่เน้นความสัมพันธ์)
ทานาทำงานบนหลักการที่แตกต่างจากเครื่องมือแชทแบบเส้นตรงอย่างสิ้นเชิง ทุกชิ้นของข้อมูลกลายเป็นโหนดที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ขึ้นตามกาลเวลา มันสร้างหน่วยความจำที่คงอยู่ผ่านซูเปอร์แท็กและการเชื่อมโยงสองทาง
เมื่อคุณกล่าวถึงโครงการ ลูกค้า หรือแนวคิด ระบบจะแสดงการสนทนา การตัดสินใจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติจากทุกช่วงเวลา วิธีการนี้เลียนแบบการทำงานของความจำของมนุษย์ ซึ่งการกล่าวถึงแนวคิดหนึ่งจะกระตุ้นการระลึกถึงประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Tana
- สร้างการเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างบทสนทนาและโหนดความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- สร้างซุปเปอร์แท็กแบบกำหนดเองที่จับบริบทสำหรับหัวข้อและโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
- เข้าถึงผู้ช่วย AI ที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน
- สร้างข้อมูลเชิงลึกโดยการวิเคราะห์รูปแบบที่เชื่อมโยงกันในบทสนทนาและเอกสาร
ข้อจำกัดของทานา
- ต้องการการติดแท็กและการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจำให้สูงสุด
- การผสานรวมที่จำกัดกับแพลตฟอร์มอีเมลและข้อความที่มีอยู่
ราคาของทานา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของทาน่า
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tana อย่างไรบ้าง?
Tana ช่วยให้ฉันสามารถเขียนเนื้อหาและติดแท็กได้โดยไม่ต้องคิดเรื่องโฟลเดอร์หรือโครงสร้างเลย ฉันแค่ติดแท็กและมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกดึงกลับมาใช้ได้ง่าย! ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้คือการไม่มีแอปมือถือที่สามารถอ่าน/เขียนได้จริงๆ อย่าเข้าใจผิดนะ Tana Capture นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ฉันต้องเดินทางตลอดเวลาและต้องการอ้างอิงเนื้อหาของฉันด้วยเช่นกัน
Tana ช่วยให้ฉันสามารถเขียนเนื้อหาและติดแท็กได้โดยไม่ต้องคิดเรื่องโฟลเดอร์หรือโครงสร้างเลย ฉันแค่ติดแท็กและมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกดึงกลับมาใช้ได้ง่าย! ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้คือการไม่มีแอปมือถือที่สามารถอ่าน/เขียนได้จริงๆ อย่าเข้าใจผิดนะ Tana Capture นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ฉันต้องเดินทางตลอดเวลาและต้องการอ้างอิงเนื้อหาของฉันด้วยเช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana ในการจดบันทึก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รากฐานของการจัดการความรู้ย้อนกลับไปกว่า 5,000 ปี จากแผ่นจารึกสุเมเรียนไปจนถึงพีระมิดแห่งกิซ่าที่สร้างขึ้นในปี 2560 ก่อนคริสตกาล การบันทึกอย่างละเอียดได้ชี้นำการก่อสร้าง
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำการสนทนา)
Otter.ai แก้ไขปัญหาพื้นฐานของการสูญเสียข้อมูลสำคัญระหว่างการสนทนาด้วยวาจา ในขณะที่เครื่องมือสื่อสารส่วนใหญ่จับได้เพียงข้อความที่เขียนเท่านั้น เครื่องมือนี้สร้างหน่วยความจำที่สามารถค้นหาได้จากการสนทนาด้วยวาจา การประชุมทีม และการโทรศัพท์
ทางเลือก AI สำหรับ Tankaนี้ใช้ AI ในการจดบันทึก ระบุการตัดสินใจที่สำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และบริบทที่สำคัญ ด้วย OtterPilot มันสามารถเข้าร่วม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ในนามของคุณ จับภาพสไลด์ และส่งมอบบันทึกโดยอัตโนมัติ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ระบุและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากการสนทนาที่บันทึกไว้
- ใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมพร้อมสรุปที่เน้นการตัดสินใจสำคัญและบริบทที่สำคัญ
- ค้นหาประวัติการสนทนาหลายเดือนโดยใช้คำสำคัญหรือหัวข้อเฉพาะ
- แชร์ความทรงจำในการสนทนากับสมาชิกในทีมที่พลาดการสนทนาเดิม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- จำกัดเฉพาะการสนทนาด้วยเสียงเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มข้อความได้
- ความถูกต้องลดลงอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือมีผู้พูดหลายคน
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปัน:
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันขอให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ ด้วย
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
⚙️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
5. ความทรงจำที่สมบูรณ์แบบ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบครอบคลุม)
Perfect Memory นำเสนอวิธีการใหม่ในการจดจำบทสนทนาอย่างสิ้นเชิง โดยจะบันทึกและจัดทำดัชนีทุกสิ่งที่คุณโต้ตอบทางดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เอกสาร หน้าเว็บ หรือบทสนทนาต่าง ๆ ทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลังความทรงจำที่สามารถค้นหาได้ ซึ่ง AI จะนำมาอ้างอิงระหว่างการสนทนาในอนาคต
ด้วยวิธีการแบบพาสซีฟนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบหรือแท็กเนื้อหาของคุณด้วยตนเอง ผู้ช่วยดิจิทัลจะจดจำประวัติการใช้งานของคุณได้ ด้วยพลังของ GPT-4 และโมเดลอื่น ๆ ระบบยังสามารถสรุปเหตุการณ์ประจำวัน ร่างคำตอบ หรือเตรียมการแจ้งเตือนจากบทสนทนาที่ผ่านมาให้คุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Perfect Memory
- สร้างข้อมูลเชิงลึกโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากช่วงเวลาและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- รับประกันความเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสและตัวเลือกในการหยุดการบันทึกในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดการท่องเว็บแบบส่วนตัว
- ให้อ่านข้อความทั้งหมดบนหน้าจอโดยใช้ OCR และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของความทรงจำที่สมบูรณ์แบบ
- ต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างมากในการเชื่อมต่อและจัดทำดัชนีแหล่งข้อมูลทั้งหมด
- การควบคุมที่จำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเรียกคืนความจำ
ราคาของ Perfect Memory
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Perfect Memory
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?หลังจากการเสียชีวิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี323 ก่อนคริสตกาล ปโตเลมีที่ 1 โซเตอร์ ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ในเมืองอเล็กซานเดรีย หอสมุดอเล็กซานเดรียถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บม้วนปาปิรุสมากกว่า 500,000 ม้วนที่มีผลงานวรรณกรรมและข้อความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กฎหมาย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
⚙️ โบนัส:รับเทมเพลตแผนการสื่อสารเหล่านี้เพื่อปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ รักษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประหยัดเวลาด้วยโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน
6. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับเธรดความทรงจำของทีมที่เป็นระเบียบ)
Flock เข้าถึงหน่วยความจำของทีมผ่านการจัดระเบียบการสนทนาอย่างมีโครงสร้าง แทนที่จะใช้การเรียกคืนข้อมูลด้วย AI แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์หน่วยความจำเชิงรุกเหมือนกับ Tanka AI แต่ Flock โดดเด่นในการรักษาความรู้ของทีมผ่านการสนทนาที่เป็นระบบและการแชร์ไฟล์ที่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถจัดการการสนทนาผ่านช่องทางส่วนตัวและสาธารณะได้ ทำให้ทีมสามารถแบ่งหัวข้อออกเป็นพื้นที่เฉพาะได้ คุณสามารถลากและวางเอกสารหลายไฟล์ รูปภาพ หรือโค้ดสั้น ๆ ลงในข้อความได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่แชร์ได้อย่างรวดเร็วในภายหลังผ่านแอปไฟล์กลางที่เน้นทั้งข้อความที่ปักหมุดและเนื้อหาที่แชร์
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- รักษาประวัติการสื่อสารที่สมบูรณ์ซึ่งสมาชิกทีมสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา
- แชร์ไฟล์และเอกสารได้โดยตรงภายในบริบทของการสนทนา
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่อ้างอิงถึงบทสนทนาก่อนหน้า
ข้อจำกัดของฝูง
- พึ่งพาการจัดระเบียบด้วยตนเองมากกว่าการใช้ความจำและการรับรู้บริบทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาหรือสร้างข้อมูลเชิงลึกได้เหมือนทางเลือกที่ใช้ AI
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- องค์กร: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?
ในช่วงเวลาที่ผมใช้ Flock ความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดคือการจัดการเวลา Flock ช่วยประหยัดเวลาและทำให้งานเสร็จสิ้นในวิธีที่ง่ายที่สุด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความชัดเจนในทุกกิจกรรมและโครงการ การผสานรวมในซอฟต์แวร์นี้ก็มีประสิทธิภาพมาก Flock ใช้งานง่ายและมีการใช้งานที่เหมาะกับสาขาอาชีพ เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งมาก
ในช่วงเวลาที่ผมใช้ Flock ความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดคือการจัดการเวลา Flock ช่วยประหยัดเวลาและทำให้งานเสร็จสิ้นในวิธีที่ง่ายที่สุด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความชัดเจนในทุกกิจกรรมและโครงการ การผสานรวมในซอฟต์แวร์นี้ก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกัน Flock ใช้งานง่ายและมีการใช้งานที่เหมาะกับสาขาอาชีพ เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Flock สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
7. ชานตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาต่อเนื่องแบบง่าย)
Chanty มุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องของการสนทนาผ่านเธรดแชทที่ต่อเนื่อง แทนที่จะใช้ระบบความจำที่ซับซ้อน ช่วยให้การสนทนาของทีมคงบริบทไว้ได้ตลอดเวลาด้วยประวัติข้อความไม่จำกัด (แม้แต่ในแผนฟรี!) และฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่าย
แม้ว่าแอปนี้จะไม่มีคุณสมบัติความจำที่ซับซ้อนของ Tanka AIแต่แอปการสื่อสารของทีมช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามการสนทนาต่อจากจุดที่หยุดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 'Teambook' เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมการสนทนา งาน ข้อความที่ปักหมุด ไฟล์ และลิงก์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- แปลงข้อความสำคัญให้เป็นงานที่คงอยู่ซึ่งรักษาบริบทไว้
- แชร์ประวัติการสนทนาได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกใหม่ในทีมที่ต้องการข้อมูลพื้นฐาน
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Google Drive, Trello, GitHub และ Dropbox
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- ไม่มีฟีเจอร์หน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือคำแนะนำบริบทเชิงรุก
- ความสามารถที่จำกัดในการเชื่อมโยงการสนทนาข้ามหัวข้อหรือช่วงเวลาต่างๆ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $3/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Chanty มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ต้องทำและติดตามผลได้โดยไม่หลงไปท่ามกลางข้อความต่าง ๆ การเข้าถึงประวัติการแชทแบบไม่จำกัดทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงในอดีตได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ฉันยังพบว่าความลื่นไหลของการเชื่อมต่อ คุณภาพของเสียงและวิดีโอทั้งในการประชุมกลุ่มและแบบตัวต่อตัว รวมถึงความสามารถในการแชร์หน้าจอเพื่อแบ่งปันเอกสารการทำงานร่วมกันนั้นมีประโยชน์มาก
Chanty มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ต้องทำและติดตามผลได้โดยไม่หลงไปท่ามกลางข้อความต่าง ๆ การเข้าถึงประวัติการแชทแบบไม่จำกัดทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงในอดีตได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ฉันยังพบว่าความลื่นไหลของการเชื่อมต่อ คุณภาพของเสียงและวิดีโอทั้งในการประชุมกลุ่มและแบบรายบุคคล รวมถึงความสามารถในการแชร์หน้าจอเพื่อแบ่งปันเอกสารการทำงานร่วมกันนั้นมีประโยชน์มาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:Chanty vs. Slack: เครื่องมือสื่อสารตัวไหนดีกว่ากัน?
8. MyChat (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยความจำองค์กรที่ปลอดภัย)
MyChat แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของหน่วยความจำการสนทนาโดยมอบกรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบของข้อมูลการสื่อสารให้กับองค์กร. ต่างจากทางเลือกที่ใช้ระบบคลาวด์อย่าง Tanka AI ระบบของเราเป็นระบบโฮสต์เองทั้งหมด. ซึ่งทำให้การสนทนาที่ละเอียดอ่อนและความรู้ที่สะสมไว้ไม่หลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณ.
ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท สมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประวัติการสนทนาได้ ทำให้บริบทเป็นส่วนตัวและจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ MyChat ยังรองรับการสนทนาแบบมีหัวข้อ การแชร์ไฟล์ และประวัติการค้นหาได้
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถานะการออนไลน์ การยืนยันการส่งข้อความ การตรวจสอบการสะกดคำ และการแชทที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyChat
- รับการสนทนาแบบกลุ่มและส่วนตัว การโอนไฟล์และโฟลเดอร์ กระดานคัมบังในตัวสำหรับการวางแผนโครงการ และกระดานประกาศสำหรับประกาศทั่วทั้งบริษัท
- เข้าถึงการโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง ความหน่วงต่ำ พร้อมการแชร์หน้าจอที่ขับเคลื่อนด้วย WebRTC
- ผสานการทำงานกับ Active Directory สำหรับการจัดการผู้ใช้, การแชร์ไฟล์แบบลากและวาง, และรายชื่อผู้ติดต่อ (รวมถึงโครงสร้างส่วนตัวและทั่วทั้งบริษัท)
ข้อจำกัดของ MyChat
- อินเทอร์เฟซล้าสมัยและใช้งานยาก
- การเข้าถึงประวัติการสนทนาผ่านมือถือที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ใช้ระบบคลาวด์
ราคาของ MyChat
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MyChat
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MyChat อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
การแชร์ไฟล์นั้นง่ายมากและปลอดภัยในการใช้งาน อินเทอร์เฟซ UI ทั้งหมดใช้งานง่ายมากและจะทำงานได้แม้ในอินเทอร์เน็ตที่ช้า ฉันใช้เครื่องมือเหล่านี้มานานแล้วและสังเกตเห็นว่าคุณภาพของข้อความวิดีโอราบรื่นและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวเลือกการแชร์หน้าจอก็ใช้งานง่ายมากเช่นกัน...ฉันประสบปัญหาความช้าขณะแชร์หน้าจอกับทีมและราคาค่อนข้างแพงเล็กน้อย
การแชร์ไฟล์นั้นง่ายมากและปลอดภัยในการใช้งาน อินเทอร์เฟซ UI ทั้งหมดใช้งานง่ายมากและจะทำงานได้แม้ในอินเทอร์เน็ตที่ช้า ฉันใช้เครื่องมือเหล่านี้มานานแล้วและสังเกตเห็นว่าคุณภาพของข้อความวิดีโอราบรื่นและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวเลือกการแชร์หน้าจอก็ใช้งานง่ายมากเช่นกัน...ฉันประสบปัญหาความช้าขณะแชร์หน้าจอกับทีมและราคาค่อนข้างแพงเล็กน้อย
9. TwinMind (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความทรงจำในการสนทนา)
TwinMind ทำงานอย่างเงียบ ๆ บนสมาร์ทโฟนของคุณหรือภายในเบราว์เซอร์ของคุณ บันทึกเสียงแบบเรียลไทม์ (โดยไม่มีการจัดเก็บไฟล์เสียงดิบ) และถอดเสียงทุกอย่างเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ในคลังความทรงจำ เครื่องมือAI สำหรับที่ทำงานนี้ให้สรุปข้อมูล ข้อเสนอแนะจาก AI แบบเรียลไทม์ และเครื่องมือสำหรับร่างอีเมลหรือติดตามผลจากการสนทนาของคุณ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเครื่องของคุณเอง ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่ลดการใช้แบตเตอรี่ให้น้อยที่สุด แม้จะใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 12 ชั่วโมงก็ตาม แผนการใช้งานฟรีนั้นมีความเอื้อเฟื้อเป็นพิเศษ: ไม่จำกัดชั่วโมงการถอดเสียงและแชทกับ AI ไม่จำกัด พร้อมรองรับมากกว่า 100 ภาษา และตัวเลือกสำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่มีการเข้ารหัส
คุณสมบัติเด่นของ TwinMind
- ถามคำถามติดตามเพื่อเจาะลึกในบริบทการสนทนาเฉพาะเจาะจง
- สร้างสรุปหัวข้อและรูปแบบการสนทนาผ่านการสนทนา
- ให้มันเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารของคุณและปรับการจดจำความทรงจำให้เหมาะสมตามนั้น
ข้อจำกัดของ TwinMind
- กำลังพัฒนาคุณสมบัติการจดจำบทสนทนาที่ครอบคลุม
- การผสานรวมที่จำกัดกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและระบบอีเมลที่มีอยู่
ราคา TwinMind
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TwinMind
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: การจัดการความรู้ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการหลังจากปีเตอร์ ดรักเกอร์ ซึ่งมักถูกเรียกว่า 'บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่' ได้บัญญัติคำว่า 'ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้' เขาได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นบุคคลที่มีงานหลักในการทำงานกับข้อมูล ใช้มันอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
10. MemAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหน่วยความจำในการสนทนาแบบพาสซีฟ)
MemAI สังเกตรูปแบบการสื่อสาร การอภิปรายโครงการ และกระบวนการตัดสินใจเพื่อสร้างหน่วยความจำที่ครอบคลุมของความรู้ในองค์กร วิธีการเบื้องหลังนี้หมายความว่าผู้ช่วยสนทนาของคุณจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องเพิ่มงานในกิจวัตรประจำวันของคุณ
สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างคือความสามารถในการระบุธีมและข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นซ้ำในบทสนทนาต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวโน้มที่อาจถูกมองข้ามไปได้ แทนที่จะเพียงแค่จดจำข้อเท็จจริง แพลตฟอร์มนี้จะสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้ความทรงจำขององค์กรมีประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ MemAI
- เชื่อมต่อบทสนทนาข้ามแพลตฟอร์มและช่วงเวลาต่างๆ โดยไม่ต้องเชื่อมโยงด้วยตนเอง
- สร้างคำแนะนำเชิงรุกโดยอิงจากความทรงจำและรูปแบบการสนทนาที่สะสมไว้
- เน้นย้ำการตัดสินใจที่ผ่านมา การสนทนาที่คล้ายคลึงกัน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
ข้อจำกัดของ MemAI
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์การสื่อสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ความโปร่งใสที่จำกัดเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลการสนทนา
ราคาของ MemAI
- ฟรี
- Mem Pro: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MemAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ1990 บรรณาธิการของ Fortune ทอม สจ๊วต ได้เผยแพร่คุณค่าของ 'พลังสมอง' จนทำให้ KM กลายเป็นที่สนใจในวงการธุรกิจ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวเลือกระบบ AI จำลองความทรงจำที่ดีที่สุดในปี 2025
11. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำการสนทนาของทีมที่เสริมด้วย AI)
Slack ได้พัฒนาแพลตฟอร์มของตนให้รวมถึงคุณสมบัติ AI ที่ช่วยเพิ่มความตระหนักถึงบริบท. AI วิเคราะห์รูปแบบการสนทนา, แสดงการสนทนาในอดีตที่เกี่ยวข้อง, และให้สรุปอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญ.
แม้ว่าจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากนัก แต่ AI ของ Slack ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความต่อเนื่องของบริบทได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการเน้นย้ำบทสนทนาในอดีตที่เกี่ยวข้องเมื่อมีหัวข้อคล้ายกันเกิดขึ้น ซึ่งช่วยสร้างพื้นที่ทำงานของทีมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้จากประวัติการสนทนาที่สะสมไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack (พร้อม AI)
- สร้างผลการค้นหาอัจฉริยะที่เข้าใจบริบทและเจตนาของการสนทนา
- รับคำแนะนำการตอบกลับจาก AI ตามรูปแบบการสนทนาที่ผ่านมาและสไตล์การสื่อสารของทีม
- รับระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ สรุปไฟล์ คำอธิบายข้อความสำหรับคำศัพท์เฉพาะภายในองค์กร และการแปลภาษา ด้วยแผน Business+ และ Enterprise+
ข้อจำกัดของ Slack (พร้อม AI)
- คุณสมบัติของ AI ต้องการการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานอย่างเต็มที่
- ไม่สามารถรวมการสื่อสารภายนอก เช่น อีเมลและ WhatsApp ได้เหมือนที่ Tanka AI ทำ
ราคาของ Slack (พร้อม AI)
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Slack (พร้อม AI) การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,725+)
- Capterra: 4. 7/5 (24,080+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง (พร้อม AI)?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวไว้:
มันสรุปช่องทางและหัวข้อต่างๆ พร้อมสรุปประจำวัน ซึ่งฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากและช่วยประหยัดเวลา
มันสรุปช่องทางและหัวข้อต่างๆ พร้อมสรุปประจำวัน ซึ่งฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากและช่วยประหยัดเวลา
📣 กำลังมองหาวิธีลดการใช้ Slack อยู่หรือเปล่า? ลองดู ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ที่นี่เลย:
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก Slack ที่ดีที่สุดสำหรับการแชททีม (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
การค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นสุดลงด้วยการคลิกเดียว
ทางเลือกของ Tanka AI ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลไว้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่รู้วิธีนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ได้ มันเชื่อมโยงความทรงจำกับการกระทำ การสนทนาใน ClickUp Chat จะกลายเป็นงานในไม่กี่วินาที ข้อเสนอแนะจะอยู่ติดกับเอกสารที่มาจากมัน
และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่พูดไว้เมื่อไหร่และอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพราะมัน ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแล้วสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅