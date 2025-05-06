10 อันดับทางเลือก AI จำลองความทรงจำที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อฉันค้นพบ Mem. ai เป็นครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับศักยภาพในการทำให้การจดบันทึกและการจัดระเบียบข้อมูลของฉันง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้งานมาหลายเดือน ฉันพบว่ามันยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของฉัน—อย่างน้อยก็ในตอนนี้
ปัญหาใหญ่ที่สุดของ Mem. ai คือรอบการอัปเดตที่ช้า. คุณสมบัติใหม่และการปรับปรุงที่สำคัญใช้เวลานานเกินไป ทำให้ผู้ใช้เช่นฉันต้องรอการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างไม่มีกำหนด.
แล้วก็มีระบบติดแท็กที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือของ Mem. ai มีหลายครั้งที่รายการที่ติดแท็กไว้ไม่ปรากฏเมื่อฉันค้นหาแท็กนั้น ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ในฐานะผู้ที่จัดการบันทึกและเอกสารหลายร้อยรายการทุกวัน ฉันต้องการเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่เชื่อถือได้มากขึ้น หลังจากทดสอบแอปต่างๆ ในตลาดอย่างละเอียด ฉันได้รวบรวมรายชื่อ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mem เพื่อช่วยให้กระบวนการจดบันทึกของฉันและของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น! มาสำรวจกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Mem?
คุณสมบัติหลักเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถต่อรองได้ในทางเลือกแทน Mem:
- รองรับ NLP: ฉันชื่นชมเครื่องมือที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการตั้งค่าการกระทำ, ตัวกระตุ้น, และเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถโต้ตอบกับเครื่องมือได้อย่างเป็นธรรมชาติและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของงานได้รวดเร็วขึ้น
- การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือควรให้ฉันสามารถปรับแต่งการจัดรูปแบบของบันทึกของฉันได้ ตั้งแต่รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี ไปจนถึงความสามารถในการสร้างหัวข้อ รายการ และตาราง ต้องให้ฉันมีอิสระในการจัดโครงสร้างเนื้อหาในแบบที่เหมาะกับความต้องการของฉัน
- ความช่วยเหลือในการเขียน: ฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียน เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเขียนของฉัน และอาจรวมถึงการสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ฉันรักษามาตรฐานการเขียนในระดับสูงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- การติดแท็กที่ง่าย: การจัดระเบียบบันทึกของฉันเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นฉันจึงมองหาเครื่องมือที่รองรับการติดแท็กที่ง่ายและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ความสามารถในการติดแท็กและจัดหมวดหมู่บันทึกของฉันได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ฉันค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสบการณ์ที่ราบรื่น: ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน ฉันต้องการเครื่องมือที่ตอบสนองรวดเร็ว ใช้งานง่าย ปราศจากข้อผิดพลาด และมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ประสบการณ์ที่ราบรื่นช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับงานได้โดยไม่ถูกรบกวนโดยไม่จำเป็น
- ความยืดหยุ่น: ฉันชอบเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับเนื้อหาและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว การสร้างเอกสารที่มีรายละเอียด หรือการจัดการโครงการกลุ่ม เครื่องมือนั้นควรปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของฉันได้
- การร่วมมือ: เนื่องจากฉันมักทำงานกับทีมใหญ่ ฉันต้องการเครื่องมือที่สนับสนุนการร่วมมืออย่างราบรื่น คุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และตัวเลือกการแชร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mem ที่ควรใช้
ฉันได้ตรวจสอบทางเลือกของ Mem AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้ที่นี่แล้ว แต่ละเครื่องมือมีความโดดเด่นในฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน บางตัวเหมาะสำหรับการจดบันทึกโดยมี AI ช่วย บางตัวมีตัวเลือกโครงสร้างที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่บางตัวช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตเนื้อหาของคุณด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI เลือกตัวที่ตรงกับความต้องการ ความคาดหวัง และงบประมาณของคุณ
1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI
ฉันใช้แอปบันทึกโน้ตด้วยเหตุผลหลักสองประการ: เพื่อจดบันทึกขณะเดินทาง หรือเพื่อระบายความคิด (ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงาน) และเพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมในชิ้นงานเขียน
โชคดีสำหรับฉัน ClickUp ตอบโจทย์ทั้งสองอย่าง สำหรับบันทึกสั้น ๆ งานที่ต้องทำ และรายการตรวจสอบ ฉันชอบใช้ClickUp Notepadมันมีรายการตรวจสอบเพื่อจัดระเบียบรายการที่ต้องทำหรือการเตือนความจำที่ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ สมุดบันทึกนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกโน้ตจากการประชุม การบรรยาย หรือการวิจัยได้อีกด้วย ฉันจะจัดรูปแบบโน้ตเหล่านี้ในภายหลังโดยใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับของ ClickUp เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หัวข้อ และอื่น ๆ
สำหรับการเขียนที่ละเอียดมากขึ้น เช่น การจดบันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, บล็อกโพสต์, เป็นต้น, ฉันใช้ ClickUp Docs. ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถให้หลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้และเห็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์.
เป็นเหมือนเชอร์รี่บนยอดเค้ก ทั้งสองเครื่องมือมาพร้อมกับ ClickUp Brain, ผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้น
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Brain คือความสามารถในการปรับตัว เครื่องมือ AI นี้สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยตามคำแนะนำเฉพาะที่ฉันป้อนเข้าไป ตัวอย่างเช่น โทนการเขียนที่ฉันใช้สำหรับสร้างคู่มือผู้ใช้จะแตกต่างอย่างมากจากโทนของโพสต์บนโซเชียลมีเดียของเรา Brain ปรับเนื้อหาอย่างชาญฉลาดตามคำแนะนำและเขียนด้วยโทนและสไตล์ที่เหมาะสม
นี่คือวิธีที่ฉันใช้ ClickUp Brain ในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน:
- ดึงรายการสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ จากClickUp Tasksและ Docs (ตัวอย่างเช่น หากฉันขอให้ Brain สร้างสรุปโครงการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึง มันจะให้รายการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ใน Workspace ของฉัน)
- สรุปเนื้อหาข้อความที่ยาว บันทึกการประชุม และความคิดเห็นในหัวข้อ
- เอาชนะอาการเขียนไม่ออก ด้วยการสร้างเนื้อหาจากหัวข้อที่กำหนดไว้
- ปรับโทนเสียง และระดับความคิดสร้างสรรค์ ให้ตรงตามความต้องการของฉัน
- แก้ไขและปรับปรุงร่างที่มีอยู่ของฉัน แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ และทำให้เนื้อหาเข้าใจง่ายขึ้น
- สร้างวิกิ, SOPs, และฐานความรู้ ที่เก็บไว้ภายใน Workspace ที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้เนื้อหาสั้นกระชับขึ้นหรือยาวขึ้น (เช่น การสร้างจดหมายข่าวทางอีเมล/โพสต์บน LinkedIn จากบล็อกโพสต์แบบยาว หรือในทางกลับกัน)
นอกจากจะช่วยให้ฉันใช้ Brain เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานแล้ว ClickUp ยังช่วยให้ฉันจัดระเบียบได้ดีขึ้นอีกด้วย เมื่อฉันมีเอกสารที่คล้ายกันหลายฉบับ ฉันจะใช้แท็กเอกสารของ ClickUp เพื่อทำเครื่องหมายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น ฉันได้ติดแท็กบล็อกสรุปที่อยู่ด้านล่างของช่องทางการขายของฉันว่า 'BOFU' ดังนั้นเมื่อฉันต้องการเข้าถึงบล็อกเหล่านั้น ฉันเพียงแค่พิมพ์แท็ก 'BOFU' และค้นหาเอกสารที่ต้องการ มันแม่นยำเสมอและค้นหาเอกสารของฉันได้ภายในไม่กี่วินาที เป็นตัวช่วยชีวิตเมื่อฉันรีบ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์เพื่อเขียนบันทึก แบ่งปันไอเดีย แก้ไขเนื้อหา และแท็กกันโดยใช้ความคิดเห็น
- ดำเนินการไอเดียได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการจัดการงานที่เหนือชั้น เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานใน ClickUp พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง
- ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดการกระทำ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไขสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- แปลข้อความเป็นหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน ดัตช์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอาหรับ
- ฝังตาราง, บุ๊คมาร์ค, PDF, ภาพหน้าจอ, และไฟล์เพื่อให้บันทึกของฉันเต็มไปด้วยข้อมูล
- เข้าถึงภาษาลดราคาด้วยคำสั่ง /Slash และเพิ่มแบนเนอร์ที่มีรหัสสี, ลูกศร, ตัวหนา, ตัวเอียง, และขีดฆ่า
- แชร์เอกสารอย่างปลอดภัยกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ควบคุมการเข้าถึงการแก้ไข หรือเก็บเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่ลื่นไหลเท่าเวอร์ชันเว็บสำหรับการจดบันทึก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6 (4,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 13 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา
2. Notion—เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากในรูปแบบข้อความ
ขณะทดลองใช้ Notion AI มีฟีเจอร์หนึ่งที่โดดเด่น—ความสามารถของเครื่องมือในการจัดเรียงข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ทีมของฉันทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าบ่อยครั้งเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยปกติแล้วจะเป็นแบบสำรวจแบบเปิดกว้าง ดังนั้นการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากแบบสำรวจเหล่านี้จึงเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย
ด้วย Notion AI ฉันสามารถไฮไลต์ข้อความจำนวนมากและรับสรุปเป็นข้อ ๆ หรือข้อมูลสำคัญจากข้อความนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เราได้ทำการสำรวจประสบการณ์หลังการซื้อของลูกค้า เพื่อขอความคิดเห็นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น ฉันวางผลลัพธ์ลงใน Notion และขอให้ AI นับจำนวนคำขอที่กล่าวถึง 'ตัวเลือกบริการตนเอง' มันให้ผลลัพธ์ทันที—ซึ่งปกติจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยตนเอง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- รับคำพ้องความหมายและคำจำกัดความของศัพท์เทคนิคขณะอ่าน/เขียนบันทึก
- สร้างย่อหน้าที่มีรายละเอียดจากบันทึกที่ยุ่งเหยิงหรือรายการแบบหัวข้อย่อย
- ใช้ปุ่มพับได้เพื่อทำให้บันทึกอ่านง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น
- วิเคราะห์บันทึกการประชุมด้วย AIและสร้างรายการดำเนินการตามการอภิปรายในที่ประชุม
ข้อจำกัดของ Notion
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- คุณสามารถเพิ่ม Notion AI ลงในพื้นที่ทำงานของคุณได้ในราคา $10/เดือนต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุม
3. โอสซิเดียน—เหมาะที่สุดสำหรับมุมมองกราฟ
Obsidian ไม่มีฟีเจอร์ AI สำหรับการจดบันทึกในตัว แต่รองรับปลั๊กอินจากบุคคลที่สามมากมายที่พัฒนาโดยชุมชน ปลั๊กอิน AI Assistant นั้นเหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของฉัน ฉันสามารถสร้างภาพตามบริบทโดยใช้ DALL-E 2 และพิมพ์บันทึกด้วยการสั่งงานด้วยเสียงผ่านคำสั่งแปลงเสียงเป็นข้อความของ Whisper ได้
ตอนนี้ มาถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว ฉันชอบ Graph View ของมันมาก—มันแสดงภาพให้เห็นว่าบันทึกของฉันเชื่อมโยงกันอย่างไร ฉันใช้มันเพื่อดูภาพรวมของกลยุทธ์ SEO ของเรา
ฉันได้สร้างโหนดสำหรับคีย์เวิร์ด SEO ที่สำคัญและหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของเรา และเชื่อมโยงแต่ละโหนดไปยังบทความบล็อก หน้าแลนดิ้งเพจ และเนื้อหาอื่นๆ ที่เราปรับให้เหมาะสมกับคีย์เวิร์ดเหล่านั้นโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถเห็นภาพรวมได้ว่าเราครอบคลุมคีย์เวิร์ดเป้าหมายได้ดีเพียงใดทั่วทั้งเว็บไซต์ของเรา
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- สร้างการเชื่อมโยงระหว่างโน้ตหลายรายการเพื่อสร้างคลังความรู้ที่แข็งแกร่ง
- เข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์ Obsidian Sync จะรวมการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ระดมความคิด, วาดแผนภาพ, และฝังบันทึกด้วย PDF, รูปภาพ, เสียง, และวิดีโอบน Obsidian Canvas
- ติดตามประวัติเวอร์ชันของบันทึกได้นานสูงสุดหนึ่งปี
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกัน
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ปีต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Writesonic—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับให้เหมาะสมกับ SEO
ความสามารถของ Writesonic ในการสร้างเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับทีมเนื้อหา—มันทำให้การวิจัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการอ้างอิงเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เราสามารถลงมือเขียนได้ทันที
ฟีเจอร์การเชื่อมโยงภายในโดยอัตโนมัติก็สะดวกเช่นกัน มันเชื่อมโยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น ช่วยปรับปรุงการไหลของบทความของฉัน และช่วยฉันในเรื่องกลุ่มหัวข้อ SEO ของฉัน แม้ว่ามันจะทำงานได้ดีโดยรวม แต่ฉันยังคงต้องใช้เวลาในการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้เนื้อหาพร้อมสำหรับการเผยแพร่
นอกเหนือจากการเขียนด้วย AI แล้ว ฉันชอบคุณสมบัติการตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา SEO ของมันมาก มันถูกสร้างไว้ในเครื่องมือแล้ว ฉันจึงไม่ต้องการปลั๊กอินหรือเครื่องมือภายนอกเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของฉันให้เหมาะกับหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างเนื้อหาแบบยาวพร้อมข้อมูลที่ทันสมัย
- วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งอย่างละเอียดในระดับที่ลึกซึ้ง ตั้งแต่จำนวนคำ, หัวข้อ, หัวข้อใหญ่, หัวข้อรอง, คำค้นหา และอื่น ๆ
- สร้างภาพโดยอัตโนมัติตามบริบทของบทความ
- สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ราคาอาจสูงไปหน่อย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา Writesonic
สำหรับมืออาชีพและทีมงาน
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $249/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $499/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. Jasper AI—เหมาะที่สุดสำหรับเทมเพลตการเขียนด้วย AI
Jasper ไม่ใช่แอปจดบันทึกโดยตรง แต่สามารถขยายบันทึกที่มีอยู่ของฉันและสร้างเนื้อหาต้นฉบับตามข้อมูลที่ป้อนได้อย่างยอดเยี่ยม
ฉันชอบระบบและโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ดังนั้นฉันจึงมักมองหาแม่แบบการเขียนที่ดีอยู่เสมอ ขณะที่กำลังสำรวจ Jasper ฉันได้พบกับไลบรารีแม่แบบที่มีมากกว่า 50 แบบ ฉันได้ลองใช้บางแบบเพื่อสร้างโครงร่างบทความบล็อก เขียนบทสรุป และสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่มีความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร แม่แบบเหล่านี้ใช้งานง่ายและช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้น
Jasper อาจไม่เหมาะกับความต้องการในการจดบันทึกของฉันโดยเฉพาะ แต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- อัปโหลดบรีฟที่มีอยู่หรือเพิ่มข้อมูลด้วยตนเองเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับเครื่องมือค้นหาด้วยส่วนเสริม SurferSEO
- ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อป้องกันการคัดลอกด้วยส่วนเสริม Copyscape
- สร้างภาพความละเอียดสูงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามคำแนะนำ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- เนื้อหาที่มันสร้างขึ้นอาจฟังดูทั่วไป—จำเป็นต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: Jasper AI vs Writesonic
6. Copy.ai—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
คล้ายกับ Jasper, Copy. ai ไม่ใช่แอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันกำลังทดสอบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดบางตัว ฉันจึงตัดสินใจประเมินความสามารถของ Copy. ai ในการสร้างรายการตรวจสอบและเนื้อหาตามคำแนะนำเฉพาะ
ด้วยผู้ช่วยเขียน AI เนื้อหาที่น่าเบื่อหรือฟังดูทั่วไปมักเป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม Copy.ai พยายามทำให้เนื้อหาเหมาะสมกับเสียงของแบรนด์ที่เจาะจง เพื่อช่วยให้เครื่องมือเข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันได้เพิ่มส่วนของเนื้อหาที่สะท้อนเสียงของแบรนด์ฉันอย่างถูกต้อง จากนั้นฉันเพิ่มคำสั่งของฉันเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ และมันทำได้ดีในการจับเสียงที่ฉันตั้งใจจะเขียน
แม้ว่ามันจะไม่ได้บันทึกโน้ตของฉันไว้ แต่มันก็ช่วยฉันสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานตรวจสอบทางบรรณาธิการได้ ฉันสามารถไว้วางใจมันในการสร้างรายการขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับงานต่าง ๆ ได้โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำด้วยตนเองเลย
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยคำแนะนำจากคลังคำแนะนำของ Copy.ai
- ปรับใช้กลยุทธ์การเข้าถึงที่เน้นความเฉพาะบุคคลในระดับกว้าง
- แปลงบันทึกการโทรขายให้เป็นบทความบล็อก
- สร้างเอกสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาส่วนใหญ่มักขาดความละเอียดอ่อนและต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. บันทึกสะท้อน—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลิงก์ย้อนกลับ
จากการบันทึกไอเดียไปจนถึงการจดรายการงานประจำวันด้วย AI, Reflect มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการเชื่อมโยงกลับอย่างราบรื่น เนื่องจากฉันมีเอกสารจำนวนมากที่เชื่อมโยงกัน (เช่น โบรชัวร์สินค้า, การสาธิตสินค้า, คู่มือการใช้งาน, เป็นต้น) ฉันจึงต้องการให้เอกสารเหล่านี้เชื่อมโยงกันเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น Reflect ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี และยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมแบบ AI อีกด้วย โดยสร้างข้อสรุปสำคัญและรายการการกระทำที่ต้องทำหลังจากวิเคราะห์บันทึกการประชุมของฉัน
สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความด้วยความแม่นยำระดับมนุษย์
- สร้างและบันทึกข้อความแนะนำที่กำหนดเองเพื่อใช้ในอนาคต
- รวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายไว้ในที่เดียว และสร้างโครงร่างบทความบล็อกจากความคิดเหล่านั้น
- แก้ไขไวยากรณ์และการสะกดคำ และปรับปรุงคุณภาพการเขียน
สะท้อนข้อจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
สะท้อนราคา
- 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
สะท้อนคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. MyMind—เหมาะที่สุดสำหรับการตัดเว็บแบบเข้าใจง่าย
MyMind ดึงดูดฉันด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด และกลายเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของฉันอย่างรวดเร็ว ฉันบริโภคเนื้อหาหลากหลายประเภททุกวัน ตั้งแต่รายงานวิจัยและบทความบล็อก ไปจนถึงวิดีโอโปรโมชันที่น่าสนใจ กรณีศึกษาทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วย MyMind ฉันสามารถบันทึกบันทึกและทรัพยากรต่างๆ ไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลางได้
ฉันสามารถบันทึกภาพได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และ MyMind AI จะเข้าใจรายละเอียดของภาพนั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันบันทึกภาพเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มันสามารถระบุสิ่งของนั้นและบันทึกไว้ในรายการสิ่งที่ต้องการของฉันได้ทันที ชอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและใช้งานง่ายมาก!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyMind
- ป้องกันสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส
- บันทึกบทความโดยไม่มีป๊อปอัพหรือโฆษณา
- จัดเรียงรายการที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติไปยังพื้นที่อัจฉริยะ
- เก็บบันทึกไว้เป็นส่วนตัวหรือรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ซึ่งจะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดของ MyMind
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ราคาของ MyMind
- นักเรียนชีวิต: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาสเตอร์มายด์: $12.99/เดือนต่อผู้ใช้
- นิวตัน: 299 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิว MyMind
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. การสร้างสรรค์—เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน
ฉันชอบวิธีที่ Craft ตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมเรา มันมีพื้นที่ทำงานให้เราจดบันทึก สร้างเอกสาร จัดการงาน และระดมความคิดร่วมกัน ความสามารถในการสลับอุปกรณ์จาก iPhone และ Mac ไปยัง iPad ได้เพิ่มความสะดวกสบาย ทีมของฉันและฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของเราได้จากทุกอุปกรณ์
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือการมีระบบช่วยเหลือ AI ในตัว ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว สรุปและแปลเนื้อหา รวมถึงจัดการงานแก้ไขเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบบันทึกโดยใช้โฟลเดอร์
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชหรืออีเมลสำหรับงานสำคัญ
- ใช้ตาราง, จุดรายการ, ตัวสลับ, หน้าย่อย, และไฮไลต์เพื่อจัดรูปแบบบันทึก
- แปลงบันทึกเป็นสไลด์นำเสนอโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดในการประดิษฐ์
- ไม่มีฟีเจอร์การแท็ก
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน
- ครอบครัว: $18/เดือน สำหรับสมาชิกครอบครัวสูงสุด 5 คน
- ทีม: $60/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
- ธุรกิจ: $300/เดือน สำหรับทั้งทีม
การจัดอันดับและรีวิวงานฝีมือ
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
10. Evernote—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาสื่อหลายรูปแบบ
ด้วย Evernote ฉันสามารถจัดระเบียบตารางเวลาของฉันได้ดีขึ้น ตั้งแต่บันทึกและงานที่ต้องทำไปจนถึงการประชุม มันช่วยให้ฉันรวบรวมสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เรียบง่ายและไม่รก
ฉันชอบฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI ของมันเป็นพิเศษ มันดึงบันทึกของฉันออกมาได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที แม้ฉันจะเก็บไว้หลายร้อยรายการก็ตาม ฟังก์ชันการค้นหาไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ฉันประทับใจมากที่เทคโนโลยี AI สามารถค้นหาผ่านไฟล์ PDF, เอกสาร Office, รูปภาพ, งานนำเสนอ และเอกสารที่สแกนได้อย่างรวดเร็วทันใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- แก้ไขบันทึกด้วย AI หรือเขียนเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น
- เข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งานประจำวันเป็นไปตามแผน
ข้อจำกัดของ Evernote
- การอ่านบันทึกที่ยาวเหยียดเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
ใช้การจดบันทึกด้วย AI ด้วย ClickUp
ฉันมีความคาดหวังสูงต่อเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI มีแอปมากมายในท้องตลาด แต่มีเพียงไม่กี่แอปเท่านั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ครบถ้วน
ฉันต้องการเปลี่ยนแอปบันทึกของฉันให้กลายเป็นผู้ช่วยความรู้ของฉัน มันจะจดจำรายละเอียดที่สำคัญและเล็กน้อยเกี่ยวกับงานและภารกิจส่วนตัวของฉัน จัดระเบียบให้เป็นโครงสร้าง/ลำดับชั้นที่ชัดเจน และช่วยให้ฉันเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ฉันต้องทำงานให้สอดคล้องกับสมาชิกในทีม ดังนั้นฟีเจอร์การทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น
โบนัสหากเครื่องมือสามารถเติมเต็มความคิดที่ขาดตอนของฉันและเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายได้ ขอมากไปหรือเปล่า?
ไม่จริงเลย! ClickUp ทำได้มากกว่านั้นอีก มันทำงานเกินความคาดหมายเพื่อให้ประสบการณ์การจดบันทึกและการเขียนของคุณราบรื่น รวดเร็ว และอัตโนมัติมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเขียนด้วยคำพูดของคุณเองหรือใช้ AI จัดระเบียบโน้ตและรายการงาน หรือแก้ปัญหาการเขียนติดขัด ClickUp ก็อยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอน