Jasper AI กับ Writesonic: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

เครื่องมือเขียนด้วย AI สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนจากหน้ากระดาษเปล่าไปสู่ร่างสุดท้ายได้ภายในไม่กี่นาที พวกมันเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เขียน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายที่กำลังเขียนอีเมล นักการตลาดที่กำลังร่างแคมเปญ หรือผู้เขียนที่กำลังระดมความคิดสำหรับนวนิยาย
เครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่สามารถจัดการงานหนักในการสร้างเนื้อหาได้ โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีเกือบเท่ากับนักเขียนโฆษณาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในด้านอื่นๆ ของกระบวนการเขียนได้ เช่น การแก้ไข การแปล และการค้นคว้าข้อมูลเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือเขียน AI ที่ได้รับการฝึกฝนบน 'เครื่องยนต์ที่เหมาะสม' รองรับรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติช่วยเหลือที่เหมาะสม
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ได้รับความนิยมสองตัว — Jasper AI และ Writesonic — และแสดงให้คุณเห็นว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร
Jasper AI คืออะไร?
Jasper AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ตัวแรกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเขียน เครื่องมือเขียนนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมีผู้ติดตามจำนวนมาก และยังมีลูกค้าบางรายถึงกับสักลาย 'Jasper'เพื่อแสดงความรักต่อแบรนด์
Jasper AI ช่วยให้ผู้เขียนสามารถเอาชนะภาวะบล็อกนักเขียนที่น่ากลัวได้ พวกเขาสามารถคิดค้นไอเดียและร่วมมือกับเครื่องมือ AI ที่มีความสามารถได้ ล่าสุด Jasper ได้เข้าซื้อกิจการเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ชื่อว่า Clipdrop จาก Stability AI เพื่อขยายความสามารถของเครื่องมือ
คุณสมบัติของ Jasper AI
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณจะได้รับจาก Jasper AI:
1. การสร้างเนื้อหา
Jasper รองรับรูปแบบเนื้อหาหลากหลาย รวมถึงบทความบล็อกแบบยาว, ข้อความบนเว็บไซต์, คำอธิบายสินค้า, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณทำงานอื่น ๆ ได้มากมาย เช่น การคิดค้นไอเดีย, การค้นคว้าหัวข้อ, และการแก้ไขเนื้อหาของคุณ—และไม่ใช่แค่ไวยากรณ์เท่านั้น; เครื่องมือนี้สามารถปรับให้เหมาะกับเสียงและน้ำเสียงของแบรนด์คุณได้
คุณสมบัติสองอย่างที่โดดเด่นเฉพาะของ Jasper AI คือ:
- โหมดบอส: สร้างความหลากหลายของเนื้อหาได้หลายรูปแบบภายในไม่กี่วินาที มอบตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกหรือผสมผสานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
- ปรับปรุงเนื้อหา: คุณลักษณะนี้วิเคราะห์ข้อความที่มีอยู่ โดยแนะนำการปรับถ้อยคำใหม่ เพิ่มการเชื่อมโยง หรือเสริมความชัดเจนในส่วนที่จำเป็น เพื่อทำให้เนื้อหาไหลลื่นและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากนี้ แจสเปอร์ยังสามารถเขียน (และแปล) ได้มากกว่า 30 ภาษาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก. คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างในแจสเปอร์คือ 'การนำกลับมาใช้ใหม่' — คุณสามารถให้เครื่องมือแปลงบล็อกเป็นโพสต์ทางสังคม, จดหมายข่าวทางอีเมล, และอื่น ๆ ได้.
2. การปรับแต่ง
Jasper AI มีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่างเพื่อปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาให้ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคู่มือ 'เสียงแบรนด์' เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดตรงกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ ในการปรับแต่งคำแนะนำเพิ่มเติม คุณสามารถปรับการตั้งค่าของฟีเจอร์ 'โหมดบอส' ได้ เช่น ความยาวของเนื้อหา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการ
อีกหนึ่งคุณสมบัติการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมคือ Jasper Recipes. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตและคำสั่งของ Jasper AI ที่แตกต่างกันได้—สร้างโครงร่างบล็อก, เขียนส่วนต่าง ๆ, และอื่น ๆ—ทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.
3. การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
Jasper ทำหน้าที่สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ขั้นแรก คุณสามารถใช้ 'โหมด SEO' เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือ SEO ภายนอก เช่น Surfer SEO และ Ahrefs เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วย Jasper
จากนั้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'ปรับปรุงเนื้อหา' เพื่อนำข้อเสนอแนะนั้นไปปรับใช้ในบทความของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SEO ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Jasper เพื่อสร้างคำถามที่พบบ่อย (FAQs) สำหรับบล็อกโพสต์ และใช้ schema markup เพื่อปรับปรุงอันดับในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ได้อีกด้วย
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
Writesonic คืออะไร?
Writesonic เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรายแรกในวงการเครื่องมือเขียนด้วย AI โดยเปิดตัวครั้งแรกในฐานะเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้ AI ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ GPT-3 ความนิยมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือนี้ทำให้ผู้ก่อตั้งตัดสินใจเปิดตัวเครื่องมือ AI ที่เน้นด้านการเขียนเพิ่มเติม เช่น ผู้เขียนบล็อก AI, แชทบอท AI และอื่น ๆ อีกมากมาย
Writesonic กล่าวว่าพวกเขาช่วยคุณ "ผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง คุ้มค่าในเวลาที่รวดเร็ว" นอกเหนือจากเครื่องมือที่เน้นการเขียนแล้ว Writesonic ยังมีตัวแปลงข้อความเป็นเสียงที่ค่อนข้างสะดวก และเครื่องมือสร้าง GPT ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแชทบอท AI แบบกำหนดเองได้
สิ่งนี้ทำให้ Writesonic เป็นเครื่องมือ AI สำหรับนักการตลาดมากกว่านักเขียนเนื้อหา แม้ว่านักเขียนก็สามารถได้รับประโยชน์มากมายเช่นกัน
คุณสมบัติของ Writesonic
มาสำรวจกันว่า Writesonic สามารถช่วยนักการตลาดและนักเขียนในการปรับปรุงการสร้างเนื้อหาได้อย่างไร
1. การสร้างเนื้อหา
Writesonic มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้โดยใช้หนึ่งในเทมเพลตคำสั่งที่มีให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนได้ถึง 5,000 คำในเอกสาร Writesonic หนึ่งฉบับ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบทความบล็อกยาวและอีบุ๊ก
คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของ Writesonic คือตัวแปลงข้อความเป็นเสียง ซึ่งสามารถช่วยคุณเพิ่มองค์ประกอบมัลติมีเดียให้กับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ เช่น หนังสือเสียง เสียงบรรยายวิดีโอ และอื่น ๆ
เครื่องมือเขียนและสร้างเสียงด้วย AI รองรับมากกว่า 30 ภาษา และช่วยทีมการตลาดในการแปลเนื้อหาให้เหมาะกับท้องถิ่น และดำเนินแคมเปญที่มีผลกระทบในภูมิภาคต่าง ๆ
2. การปรับแต่ง
หนึ่งในความสะดวกสบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการใช้ Writesonic คือตัวเลือกในการเลือกเอ็นจิ้น AI ของคุณเอง—GPT-3.5, GPT-4 และแม้กระทั่ง GPT-4+ เมื่อมีการเปิดตัว Writesonic ยังมีการฝึกอบรมเสียงแบรนด์เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะตรงกับสไตล์การเขียนและเสียงของบริษัทคุณ
คุณสามารถใช้ 'โหมดแชท Writesonic' เพื่อสนทนาเหมือนมนุษย์เมื่อระดมความคิด ค้นหาการอ้างอิง และอื่นๆ อีกมากมาย ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการสร้างบอทที่ขับเคลื่อนด้วย GPT ของคุณเองด้วย Botsonic (เครื่องมืออีกตัวจาก Writesonic) และฝึกฝนมันด้วยข้อมูลของบริษัทคุณเพื่อให้ได้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับบริบท
3. การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
หนึ่งในด้านที่ Writesonic โดดเด่นคือการเขียนที่เน้น SEO เครื่องมือเขียน AI นี้ช่วยนักเขียนในการทำวิจัยคำหลักและการแข่งขัน สร้างคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ และแนะนำตัวเลือกสำหรับการเชื่อมโยงภายใน
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถผสาน Writesonic เข้ากับเครื่องมือ SEO ยอดนิยมอย่าง SEMRush และ Ahrefs ได้ และยังสามารถใช้ Zapier เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SEO ของเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
ราคา Writesonic
บุคคล
- ฟรี
- แชทโซนิค: $15/เดือน
- บุคคล: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ทีม
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Jasper AI vs Writesonic: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
|คุณสมบัติ
|Jasper AI
|ไรท์โซนิค
|แบบจำลองภาษา
|เครื่องมือ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่ผูกกับโมเดลใด ๆ รวมถึง OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere และอื่น ๆ
|โอเพ่นเอไอ
|โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
|ให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้ Copyscape
|มีระบบตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว แต่ไม่แม่นยำเท่า Jasper
|SEO
|คุณสมบัติ SEO ที่จำกัด; การผสานรวมแบบชำระเงินกับ Surfer SEO
|คุณสมบัติการวิจัย SEO ขั้นสูงและการวิจัยคู่แข่ง; การผสานรวมกับ Surfer SEO
|ส่วนขยายเบราว์เซอร์
|Jasper Write Anywhere ปลั๊กอินช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาในแท็บใดก็ได้
|Chatsonic ไม่เพียงแต่สร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนผู้ช่วยที่พร้อมให้คำตอบอย่างรวดเร็วเมื่อคุณค้นหาบน Google
|แม่แบบ
|50+ แม่แบบ
|100+ แม่แบบ
|การสร้างภาพ
|ใช่
|ใช่
|การปรับแต่ง
|ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองได้
|ให้คุณเลือกเอไอเอนจินของคุณ
ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบ Jasper AI และ Writesonic อย่างละเอียดกัน:
1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เมื่อพิจารณาเครื่องมือ AI ใด ๆ ปัจจัยหลักที่ต้องประเมินคือเครื่องยนต์ AI และแบบจำลองภาษาที่มันใช้ ทั้งนี้เพราะทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพของเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น
Jasper AI
มันอาศัย 'โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกรรมสิทธิ์' ที่ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่หลายตัวจากบริษัทชั้นนำ รวมถึง OpenAI, Google, Anthropic และ Cohere ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้
ฟังก์ชันนี้ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อจัดการกับรูปแบบเนื้อหาและสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างขึ้นยังฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย
ไรท์โซนิค
Writesonic ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ LLM ของ OpenAI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GPT-3.5, GPT-4 และ GPT-4+ เครื่องยนต์. คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Writesonic คือคุณสามารถเลือกเครื่องยนต์ GPT ที่คุณต้องการสำหรับงานเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องสมัครสมาชิก ChatGPT Plus เพื่อใช้เครื่องยนต์ GPT-4 ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Jasper AI กับ Writesonic: เครื่องมือ AI ที่ดีกว่า?
แม้ว่าการแข่งขันนี้จะสูสี แต่ Jasper AI ก็คว้าชัยชนะไปได้ มีเหตุผลสองประการสำหรับเรื่องนี้:
- Jasper อัปเดตเป็นเครื่องมือ AI ล่าสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ต่างจาก Writesonic
- การเข้าถึง LLM หลายตัวทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Writesonic
2. ความช่วยเหลือด้านการเขียน
เกณฑ์ต่อไปคือวิธีที่เครื่องมือเขียน AI ทั้งสองช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อหา—เครื่องมือเหล่านี้มีอะไรให้บ้าง และรองรับรูปแบบเนื้อหาอะไรบ้าง?
Jasper AI
Jasper มอบชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น 'Boss Mode' (เพื่อรับหลายรูปแบบ) และ 'Improve Content' (เพื่อเขียนเนื้อหาใหม่) ซึ่งช่วยเร่งการสร้างเนื้อหา
นอกจากนี้ยังรองรับรูปแบบเนื้อหาต่าง ๆ เช่น บทความบล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, และสคริปต์. นอกจากนี้ Jasper ยังช่วยคุณได้ในขั้นตอนการวางแผนของกระบวนการเขียนของคุณ. เพียงแค่ให้สรุปแคมเปญของคุณแก่ระบบ และมันจะสร้างบรีฟที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และจากนั้นสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดภายในบรีฟนั้น ๆ ได้ในครั้งเดียว.
ไรท์โซนิค
Writesonic มีวิธีการสร้างเนื้อหาที่ใช้งานได้ง่าย คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยการคัดลอกหนึ่งในเทมเพลตของมัน Writesonic ยังรองรับรูปแบบเนื้อหาทั่วไปทั้งหมด เช่น คัดลอกแบบยาว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย สรุปผู้บริหาร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม่แบบการเขียนเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับรูปแบบทั่วไปทั้งหมดทำให้ Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น คุณเพียงแค่เลือกแม่แบบที่ต้องการและเพิ่มข้อมูลสำคัญ เช่น หัวข้อ คำสำคัญ และอื่นๆ Writesonic จะสร้างเอกสารในรูปแบบเนื้อหานั้นให้โดยอัตโนมัติ
Jasper AI vs. Writesonic: คุณสมบัติการผลิตเนื้อหาที่ดีกว่า
รอบนี้เสมอกัน! เครื่องมือทั้งสองมีข้อดีของตัวเอง Jasper ชนะด้วยโหมดการเขียน ส่วน Writesonic ก็ชดเชยด้วย UI ที่เรียบง่ายและคำแนะนำที่ละเอียด
3. SEO
เนื่องจากทั้งสองเครื่องมือมุ่งเน้นการตลาดเนื้อหาเป็นข้อเสนอคุณค่าหลัก เกณฑ์ต่อไปคือ SEO ทั้งสองเครื่องมือมีประสิทธิภาพเพียงใดในการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา
Jasper AI
การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO ใน Jasper เป็นกระบวนการสองขั้นตอน: ขั้นแรก คุณต้องเชื่อมต่อกับ Surfer SEO เพื่อทำการวิจัยคำหลัก จากนั้น คุณเพิ่มข้อมูลที่ได้ไปยังฟีเจอร์ 'ปรับปรุงเนื้อหา' และนำเข้าคะแนน SEO ของเนื้อหาแบบยาวของคุณ
ไรท์โซนิค
Writesonic นำเสนอโซลูชัน SEO แบบครบวงจร โดยส่วนใหญ่ผ่านการผสานรวมกับ Surfer SEO ที่มีอยู่ในตัว คุณสมบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับ SEO ใน Writesonic ได้แก่ การวิเคราะห์คำหลัก การวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา การวิจัยคู่แข่งและอุตสาหกรรม และแม้แต่การแนะนำการเชื่อมโยงภายในโดยอัตโนมัติ
Jasper AI vs. Writesonic: ใครเล่นเกม SEO ได้ดีที่สุด?
ผู้ชนะคือ Writesonic. เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่เน้น SEO มากกว่า Jasper.
4. การปรับแต่ง
ด้านต่อไปคือการปรับแต่ง. ทุกคนมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน และเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการของคุณนั้นดีกว่า.
Jasper AI
Jasper AI มอบตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐานให้กับผู้ใช้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆ เช่น โหมดบอส การเพิ่มสไตล์แบรนด์ หรือการปรับเสียงและโทนของเนื้อหาของคุณ
เครื่องมือนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เช่น สูตรบล็อก ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงชุดของคำสั่งต่างๆ เข้าด้วยกันในเวิร์กโฟลว์เดียว และสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสูง เช่น โครงร่างที่เป็นมาตรฐานสำหรับบล็อกทั้งหมด หรือสร้างโพสต์โซเชียลสำหรับแต่ละบล็อกทันทีที่บล็อกนั้นเสร็จสมบูรณ์
ไรท์โซนิค
Writesonic ยังมอบตัวเลือกการปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะให้กับผู้ใช้ เช่น การตั้งค่าเสียงของแบรนด์เป็นค่าเริ่มต้น และการปรับเปลี่ยนเสียงหรือโทนของเนื้อหาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่รองรับการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเอง
Jasper AI กับ Writesonic: เครื่องมือใดมีการปรับแต่งได้มากกว่า?
รอบนี้ตกเป็นของ Jasper AI สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และระดับการปรับแต่งที่สูง
5. การผสานรวม
เราได้มาถึงรอบสุดท้ายแล้ว: ทั้งสองเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้ดีเพียงใด?
Jasper AI
Jasper AI มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟ 10 รายการ รวมถึงเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Webflow, Google Workspace และ Make นอกจากนี้ เนื่องจาก Jasper AI มีการผสานการทำงานกับ Zapier คุณจึงสามารถเชื่อมต่อ Jasper AI กับเครื่องมือเกือบทุกชนิดได้
ไรท์โซนิค
Writesonic ให้บริการการเชื่อมต่อแบบเนทีฟเพียงสองระบบ คือ WordPress และ Surfer SEO สำหรับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมด คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Zapier
Jasper AI vs. Writesonic: เครื่องมือที่เชื่อมต่อได้มากกว่า?
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีการผสานการทำงานที่จำกัด แต่ Jasper AI มีการผสานการทำงานมากกว่า Writesonic
6. การกำหนดราคาและสิ่งที่รวมอยู่
|แผน
|Jasper AI
|ไรท์โซนิค
|ฟรี
|ไม่มีแผนฟรี
|25 รอบการสร้างเนื้อหาต่อเดือน 25 รอบขั้นสูง (ครั้งเดียว) ฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ทั้งหมด ฟีเจอร์แชทบอท AI ทั้งหมด
|Jasper Creator กับ Writesonic Standard
|โหมด SEO เสียงแบรนด์เดียว ส่วนขยายเบราว์เซอร์
|6,500 เครดิตหนึ่งเสียงแบรนด์เชื่อมโยงภายในอัตโนมัติการสร้างภาพSEO และตรวจสอบข้อเท็จจริง
|Jasper Pro เทียบกับ Writesonic Professional
|สามเสียงแบรนด์ สามแคมเปญทันที เครื่องสร้างภาพ คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
|3000 เครดิต การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน การเริ่มต้นใช้งานแบบเฉพาะบุคคล
|ธุรกิจ Jasper เทียบกับ Writesonic ขั้นสูง
|การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง การเข้าถึง API การสนับสนุนระดับพรีเมียม คู่มือสไตล์ที่กำหนดเอง
|6,500 เครดิต การสนับสนุนแบบเร่งด่วน สมาชิกทีมสูงสุดห้าคน
Jasper AI vs. Writesonic: ใครคุ้มค่ากว่ากัน?เนื่องจาก Jasper ไม่มีแผนฟรี จึงไม่ง่ายที่จะเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ทุกอย่างก็ถือว่าสูสีกัน โดยมีราคาหลากหลายตามชุดฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน
Jasper AI เทียบกับ Writesonic บน Reddit
ถึงเวลาที่จะพิจารณาการต่อสู้ระหว่าง Jasper AI กับ Writesonic จากมุมมองที่กว้างขึ้น ผู้ใช้ Reddit คิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองนี้?
นี่คือสรุปอย่างครอบคลุมของข้อดีและข้อเสียของทั้งสองเครื่องมือ:
"มาเริ่มกันที่แจสเปอร์ก่อนเลย เพราะฉันมั่นใจว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด"
ข้อดี: ความเร็วในการสร้างเนื้อหานั้นน่าประทับใจมาก; คุณภาพของเนื้อหาเป็นข้อดีที่ไม่อาจมองข้ามได้ ในข้อดีเพิ่มเติม ฉันได้รวมการผสานการทำงานหลายตัวของ Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo, และ Google) ไว้ด้วย
ข้อเสีย: ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือราคา ($40 ต่อเดือนสำหรับแผนผู้สร้าง และ $99 สำหรับแผนทีม) ข้อเสียอีกอย่างคืออินเตอร์เฟซที่ค่อนข้างซับซ้อนและการโต้ตอบโดยรวมกับแอป อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ต่อไปคือ Writesonic เครื่องมือที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับการคัดลอก
ข้อดี: ณ เดือนกันยายน ฉันคิดว่าความหลากหลายของเครื่องมือและคำสั่งที่มีให้ใช้ถือว่าน่าทึ่ง รวมถึงรายการการผสานรวมที่น่าประทับใจและราคาที่ค่อนข้างต่ำ (คุณสามารถเลือกจำนวนคำที่ใช้ต่อเดือนและจ่ายตามนั้นได้; แผนพื้นฐานราคา $20)
ข้อเสีย: คุณภาพของเนื้อหาอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกคุณภาพพรีเมียมหรือคุณภาพเฉลี่ย นอกจากนี้ ChatGPT 4.0 เวอร์ชันนี้มีจำนวนคำน้อยกว่าและมีราคาแพงกว่า ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังคงซับซ้อนอยู่ แต่ฉันจะไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียที่รุนแรง"
ในขณะที่ Jasper ดูเหมือนจะเป็นนักเขียนที่ดีกว่า Writesonic เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าอย่างแน่นอน ผู้ใช้รายหนึ่งพบว่า Writesonic เป็น "เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดโดยรวม" โดยกล่าวว่า "ใช่ มันคุ้มค่าที่สุด และฟีเจอร์ใหม่ๆ จะออกมาทุกสัปดาห์"
บางคนยังคงพบว่า ChatGPT แบบดั้งเดิมนั้นเป็นผู้สร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด เนื่องจากทั้ง Writesonic และ Jasper ต่างก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ GPT engine
"ส่วนใหญ่แล้ว พวกมันคือตัวห่อหุ้ม GPT3 ในเชิงเทคนิค หมายความว่าพวกมันเรียกใช้ API ในเบื้องหลัง ปกติแล้วพวกมันไม่มีโมเดลของตัวเอง และส่วนใหญ่ก็ห่วยแตกหากมีโมเดลอยู่"
ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูดี แต่พูดตามตรง แค่ใช้ GPT3 หรือ GPT4 ใน ChatGPT หรือสมัครบัญชีนักพัฒนาเพื่อชำระเงินด้วยโทเคนสำหรับ ChatGPT3 ก็เพียงพอแล้ว"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI เทียบกับ Writesonic
ทั้ง Jasper AI และ Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม และพวกเขาสามารถช่วยผู้คนสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็มีข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียอย่างใหญ่หลวงคือลักษณะที่แยกตัวของพวกเขา—การผสานรวมพวกเขาเข้ากับกระบวนการทำงานหรือระบบเทคโนโลยีของคุณอย่างราบรื่นอาจมีความท้าทายอย่างมาก
ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือที่นิยมใช้ เช่น CRM, ระบบสนับสนุนลูกค้า, หรือเครื่องมือการจัดการแคมเปญ แต่พวกเขายังไม่มีตัวเลือกการกระตุ้นที่หลากหลายมากพอที่จะช่วยคุณสร้างการผสานรวมและกระบวนการทำงานของคุณเอง
นี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Writesonic และJasper
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีเครื่องมือ GenAI ของตัวเองในรูปแบบของClickUp Brain เท่านั้น แต่ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณเลยในการฝึกอบรมชุดข้อมูล AI ของมันอีกด้วย นอกจากนี้ เนื่องจาก ClickUp Brain ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหลือ คุณสามารถใช้ AIเป็นผู้ช่วยการเขียนแบบครบวงจรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยรวมได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์สำหรับการผลิตเนื้อหา:
1. ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ไม่ว่าคุณจะใช้ ClickUp เพื่อวางแผนโครงการส่วนตัวหรือการทำงาน คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างการสื่อสารของคุณได้ คุณยังสามารถถามคำถามที่เหมาะสมกับ ClickUp Brain เพื่อทำงานของคุณได้ดีขึ้นโดยใช้เทมเพลตคำสั่ง AI ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท
นี่อาจเป็น:
- คำอธิบายโครงการและงานพร้อมการอัปเดตสถานะสำหรับ ผู้จัดการโครงการ
- อีเมล, สรุปการประชุม, และบันทึกการประชุมสำหรับ ตัวแทนขาย
- บล็อก, จดหมายข่าว, และแคมเปญอื่น ๆ สำหรับ ทีมการตลาด
คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วยเขียนของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการสนทนาภายในของคุณและค้นหาข้อมูลสำคัญจากวิกิของบริษัทได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำตอบของคุณ—ทั้งสำหรับอีเมลและการสนทนาภายในในรูปแบบย่อ—และ ClickUp Brain จะปรับปรุงข้อความให้คุณ
นอกจากนี้ หากคุณกำลังร่วมงานกับลูกค้าทั่วโลกหรือดำเนินแคมเปญในภูมิภาค คุณสามารถแปลการสื่อสารของคุณเป็นภาษาที่ต้องการได้โดยใช้ผู้ช่วยเขียนของ ClickUp
2. การทำงานร่วมกันในเอกสาร
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือประมวลผลข้อความที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างเอกสาร หน้าย่อย และวิกิทั้งหมดได้จากที่เดียว อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดคือความสามารถในการผสานรวมกับ ClickUp Brain อย่างแน่นหนา
สิ่งนี้ทำให้ทีมสามารถ:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญและบทความ รวมถึงหัวข้อการวิจัย
- สร้างเนื้อหาจากศูนย์และป้อนข้อเสนอแนะใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหา
- จัดการข้อความ เช่น การเปลี่ยนขนาดหรือโทนเสียง
- แปลเอกสารของคุณเป็นภาษาต่างๆ
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำ
เมื่อคุณได้ร่างเอกสารแล้ว คุณสามารถแชร์เอกสารนั้นกับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบหรือทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้—ฟีเจอร์การสื่อสารของ ClickUp Docs เช่น ตัวบ่งชี้การพิมพ์, แท็ก, แชทโดยตรง, และความคิดเห็น มีไว้เพื่อช่วยเหลือคุณ
3. การบริหารโครงการ
ไม่ใช่แค่ ClickUp Docs เท่านั้นโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpยังขับเคลื่อนด้วย AI อีกด้วย
นี่คือวิธีบางประการที่ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ:
- การทำให้การสรุปโครงการและการอัปเดตความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ
- การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
- การทำให้การกรอกข้อมูลในคำอธิบายงานเป็นอัตโนมัติ
- สรุปความคิดเห็นในหัวข้อของงาน
- การสร้าง (หรือปรับปรุง) สรุปงาน
ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ผู้จัดการสามารถลดงานที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม—เป้าหมายของโครงการโดยรวมและการพัฒนาทีม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $17/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย (และจัดระเบียบชีวิตของคุณ) ด้วย ClickUp
ทั้ง Jasper AI และ Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม Jasper เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ Writesonic เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคลที่ต้องการเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง
แต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วย AI ที่ ครบถ้วนสมบูรณ์—เครื่องมือที่จะช่วยคุณเขียนได้ดีขึ้นและจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ?
ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Writesonicและ Jasper, มันมอบพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังซึ่งผสานความสามารถของ GenAI เข้าไปในทุกโซลูชันอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารหรือการจัดการโครงการ
ลองนึกภาพการระดมความคิด มอบหมายงาน ร่วมมือกับทีมของคุณ และสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ และทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายสมัครใช้ ClickUpวันนี้และดูการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานด้านการเขียนของคุณ