13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tana สำหรับการจดบันทึกในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
31 พฤษภาคม 2568

ด้วยการผสมผสานระหว่างบันทึกที่มีโครงสร้าง การบันทึกประจำวัน และอินเทอร์เฟซแบบโครงร่างที่ลื่นไหล Tana ได้กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้ที่คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบข้อมูล สำหรับผู้สร้างสรรค์ นักเรียน และผู้ทำงานด้านความรู้ Tana มอบโครงสร้างและความยืดหยุ่นภายในแอปจดบันทึกเดียว

แต่ถึงแม้ว่าทานาจะน่าประทับใจ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน และมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่

ไม่ว่าคุณจะต้องการการคิดเชิงภาพมากขึ้น ความช่วยเหลือจาก AI การผสานงานที่ดีขึ้น หรือวิธีการจัดการความคิดที่ง่ายขึ้น มีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายที่ควรค่าแก่การสำรวจ

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana ตั้งแต่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่างClickUpไปจนถึงเครื่องมือที่เน้น PKM อย่าง Obsidian, Logseq และ Capacities ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างผลงานเดี่ยวหรือทำงานเป็นทีม ที่นี่มีเครื่องมือที่เหมาะกับรูปแบบการทำงาน สไตล์ และงบประมาณของคุณอย่างแน่นอน

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกแทนทานา?

Tana โดดเด่นเมื่อพูดถึงการจดบันทึกที่มีโครงสร้างและการสร้างกราฟความรู้ สถาปัตยกรรมแบบโหนดและปรัชญา "ทุกอย่างคือการอ้างอิง" มอบอิสระให้กับผู้ใช้ขั้นสูงในการสร้างระบบความคิดที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน

นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกแทน Tana:

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ทานาอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคย กับแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
  • การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: แม้ว่า Tana จะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ส่วนบุคคล แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นหรือการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • การควบคุมฟีเจอร์: ความสามารถขั้นสูงหลายอย่างของ Tana ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณเข้าถึงได้ยากขึ้น
  • ข้อจำกัดของมือถือ: แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว แต่ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือยังไม่ลื่นไหลหรือใช้งานง่ายเท่ากับบางคู่แข่ง

นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana ที่ไม่เพียงแต่รองรับการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการความรู้ อีกด้วย

ทางเลือกแทนทานาในภาพรวม

เพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana:

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUpเอกสารที่มีหน้าซ้อนกัน, งานและบันทึกในที่เดียว, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมาะที่สุดสำหรับบุคคล ทีม และองค์กรที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลังมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถเพิ่มบริการเสริมและปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
Roam Researchการเชื่อมโยงสองทิศทาง, บันทึกประจำวัน, อินเทอร์เฟซแบบกราฟเหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและนักเขียนที่ประสบความสำเร็จจากการคิดเชิงเครือข่ายเริ่มต้นที่ $15/เดือน; ไม่มีแผนฟรี
หินดำการจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, รองรับ Markdown, ระบบปลั๊กอินที่แข็งแกร่งเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและนักทำงานอิสระฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50
Logseqกราฟท้องถิ่น โครงสร้างแบบโครงร่างแบบเปิดซอร์สเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและนักวิชาการที่ชื่นชอบการปรับแต่งและความเป็นส่วนตัวฟรี; โอเพนซอร์ส
เวิร์กฟลัววี่รายการซ้อนไม่จำกัด อินเทอร์เฟซสะอาด ระบบแท็กเหมาะที่สุดสำหรับนักมินิมอลและเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ต้องการโครงสร้างการเขียนแบบเรียบง่ายและมีระเบียบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8.99 ต่อเดือน
หมายเหตุการทบทวนแบบเว้นระยะ, บันทึกเชื่อมโยง, การผสานแฟลชการ์ดเหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการเก็บรักษาความรู้มีแผนฟรีให้บริการ; ฟีเจอร์โปรเริ่มต้นที่ $8/เดือน
ทุกประเภทระบบปฏิบัติการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นและออฟไลน์เป็นอันดับแรก โดยใช้กราฟเป็นฐานเหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่เน้นความเป็นส่วนตัวในการสร้างระบบความรู้ส่วนบุคคลที่มีโครงสร้างมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $99 ต่อปี
แนวคิดบล็อกเนื้อหาที่สมบูรณ์, เทมเพลต, ฐานข้อมูล, และการเชื่อมต่อเหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานและผู้ใช้เดี่ยวที่จัดการบันทึก วิกิ และโครงการมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
บทส่งท้ายเอกสารเชิงโต้ตอบ, บล็อกสำหรับสร้างแอป, ตารางข้อมูลเหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมปฏิบัติการที่จัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานในเอกสารมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
เฮปตาเบสการจดบันทึกด้วยภาพ, แผ่นผืนผ้าสำหรับจัดวางข้อมูลเชิงพื้นที่, ฟีเจอร์ที่เน้นการวิจัยเหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและผู้คิดเชิงภาพที่ต้องการวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อนทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
ขีดความสามารถกราฟความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การฝังสื่อ, แท็กและคุณสมบัติเหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์และมืออาชีพเดี่ยวที่จัดการเนื้อหาดิจิทัลที่หลากหลายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน
ความทรงจำบันทึกที่แสดงโดย AI, การจัดระเบียบอัจฉริยะ, การผสานปฏิทินเหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัดและต้องการระบบบันทึกอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.33 ต่อเดือน
มิลาโนต์บอร์ดภาพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง แม่แบบที่เหมาะกับการสร้างสรรค์เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นภาพมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Tana สำหรับการจดบันทึก

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและองค์ความรู้แบบครบวงจร)

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจดบันทึก การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้ให้ราบรื่นในพื้นที่ทำงานเดียว

ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างพร้อมหน้าเพจซ้อนกัน จัดการงานและบันทึกได้พร้อมกัน และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารที่มีหน้าย่อยแบบซ้อนกันได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการสร้างฐานความรู้ บันทึกการประชุมหรือเอกสารโครงการ คุณสามารถฝังงานโดยตรงในเอกสาร เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์

ClickUp's AI Notetakerช่วยคุณบันทึกบันทึกการประชุม, สรุปเอกสารยาว, และสร้างรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการประหยัดเวลาในการบันทึกบันทึกด้วยตนเอง และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป.

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ขั้นสูงของ ClickUp ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นคุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการเขียน ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ จัดเรียงบันทึกการเตรียมสอบ สร้างสรุปสำหรับการประชุม และแม้กระทั่งแปลงโน้ตติดผนังให้เป็นบันทึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แอปจดบันทึกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp brain

Notepad ในตัวของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ต้องทำ หรือเตือนความจำ คุณสามารถแปลงบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้หรือเพิ่มลงใน Docs เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย

คลิกอัพโน้ตแพด
จัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วย Clickup Notepad

⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบฐานความรู้ฟรีสำหรับสร้างคลังข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • พื้นที่ทำงานครบวงจร ที่รวบรวมงาน บันทึก ฐานความรู้ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในศูนย์กลางเดียว
  • คลิกค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp เพื่อค้นหาเนื้อหา, การสนทนา, เอกสาร, หรือภารกิจได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • การสนับสนุนการแปล สำหรับหลายภาษา รวมถึง ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, อาหรับ, และอื่น ๆ
  • ประวัติเวอร์ชัน & การควบคุมการเข้าถึง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดการการแชร์ และรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาในเอกสารทั้งหมด
  • คลิกอัพคลิปบันทึกหน้าจอทันทีและแชร์พร้อมบันทึกของคุณเพื่อเพิ่มบริบท
  • การฝังเนื้อหาที่สมบูรณ์ พร้อมรองรับตาราง, บุ๊คมาร์ค, PDF, รูปภาพ และไฟล์ เพื่อสร้างบันทึกที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยข้อมูล
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้เช่น รายการ, กระดาน, และปฏิทิน, ให้คุณจัดระเบียบบันทึกและไอเดียของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ กับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Slack, Notion และอื่น ๆ เพื่อการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
  • เทมเพลตและการเชื่อมโยง เพื่อสร้างและรักษาฐานความรู้ที่เชื่อมโยงและขยายได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่กับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • แอปพลิเคชันมือถือ แม้จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้งานเอกสารที่มีขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน

ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน

2. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการบันทึกที่เชื่อมโยงกัน)

Roam Research สำหรับการจดบันทึก
ผ่านทาง Roam Research

Roam Research นำเสนอวิธีการจดบันทึกที่ไม่เป็นเส้นตรง โดยเน้นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดผ่านการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกความคิดอย่างเป็นธรรมชาติและกลับมาทบทวนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ที่เติบโตขึ้น

Roam ส่งเสริมการเขียนประจำวันและการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติระหว่างบันทึกต่างๆ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักคิดระยะยาว นักวิจัย นักเขียน และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการติดตามพัฒนาการของแนวคิดต่างๆ ตามกาลเวลาและค้นพบรูปแบบระหว่างหัวข้อต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Roam Research:

  • การเชื่อมโยงสองทิศทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบริบทระหว่างบันทึก
  • บันทึกประจำวันเพื่อส่งเสริมการเขียนและการสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ
  • มุมมองกราฟสำหรับแสดงการเชื่อมต่อของโน้ต
  • โปรแกรมแก้ไขที่ใช้ระบบมาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น
  • รูปแบบโครงร่างสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

ข้อจำกัดของ Roam Research:

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาโฟลเดอร์หรือโครงสร้างแบบดั้งเดิม
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด โดยเฉพาะบนมือถือ
  • คุณสมบัติการร่วมมือเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีม
  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้การจดบันทึกแบบเครือข่าย

ราคาของ Roam Research:

  • ข้อดี: $15/เดือน
  • ผู้ศรัทธา: $8. 33/เดือน

Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว

  • Product Hunt: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึงRoam Research อย่างไรบ้าง?

Roam แนะนำฉันให้รู้จักกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่เสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกที่เรียบง่ายและสะอาด อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบรูปแบบการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีในตลาด

Roam แนะนำฉันให้รู้จักกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกเรียบง่ายและสะอาด อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบรูปแบบการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีในตลาด

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)

3. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ในท้องถิ่นด้วยปลั๊กอิน)

ทางเลือกของ OneNote: Obsidian
ผ่านทาง Obsidian

Obsidian เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการควบคุมข้อมูลและกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้อย่างเต็มที่ มันถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อน ซึ่งหมายความว่าบันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะอยู่ในคลาวด์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวหรือต้องการทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่มีข้อจำกัด

แอปนี้มีความเป็นโมดูลาร์สูง พร้อมด้วยชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลั๊กอินที่ช่วยขยายความสามารถของแอปให้เหนือกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน:

  • การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน พร้อมรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์อย่างสมบูรณ์
  • ลิงก์สองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการทำแผนที่ความรู้
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์และการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
  • ธีมและเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน:

  • ไม่มีระบบจัดการงานในตัว
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัว
  • การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian ในการจดบันทึก

ราคาของออบซิเดียน:

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Obsidian Sync: $8/เดือน
  • Obsidian Publish: $16/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Obsidian:

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?

ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันยอดเยี่ยมมากในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับฉัน การตั้งค่าการทำงานร่วมกันในทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน—มันขาดการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับการทำงานกลุ่มที่ราบรื่น

ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันโดดเด่นมากในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับฉัน การตั้งค่าการทำงานร่วมกันในทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน—มันขาดการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับการทำงานกลุ่มที่ราบรื่น

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ

4. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างในเครื่องและฐานความรู้ส่วนบุคคล)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล-Logseq
ผ่านทางLogseq

Logseq เป็นแอปจดบันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัวและใช้โอเพนซอร์ส ซึ่งจัดเก็บบันทึกของคุณไว้ในเครื่องของคุณเอง แอปนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมข้อมูลของตนเองและชอบวิธีการจัดระเบียบความคิดในรูปแบบโครงร่าง

แอปนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่สร้างฐานความรู้ส่วนตัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการเข้าถึงแบบออฟไลน์และกระบวนการทำงานที่เน้นข้อความเป็นหลัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq:

  • การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน พร้อมรองรับ Markdown หรือ Org mode
  • บันทึกประจำวันเพื่อการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
  • การเชื่อมโยงสองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการนำทางตามบริบท
  • บัตรคำในตัวและระบบทบทวนแบบเว้นระยะสำหรับกระบวนการเรียนรู้

ข้อจำกัดของ Logseq:

  • อินเทอร์เฟซอาจดูเรียบง่ายหรือเป็นเชิงเทคนิคสำหรับผู้ใช้บางคน
  • แอปพลิเคชันมือถือกำลังปรับปรุงอยู่
  • ระบบนิเวศของปลั๊กอินมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Logseq:

  • ฟรี (โอเพนซอร์ส)

การให้คะแนนและรีวิว Logseq

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้จริงพูดถึงLogseq อย่างไรบ้าง?

Logseq นั้นยอดเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่เจ็บปวดในการใช้งานจริง มันเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ทรงพลังซึ่งเน้นการทำงานบนเครื่องและใช้ markdown เป็นหลัก แต่เมื่อกราฟของคุณใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก และข้อมูลที่มีโครงสร้างจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง

Logseq นั้นยอดเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่เจ็บปวดในการใช้งานจริง มันเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ทรงพลังซึ่งเน้นการทำงานบนเครื่องและใช้ markdown เป็นหลัก แต่เมื่อกราฟของคุณใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก และข้อมูลที่มีโครงสร้างจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก

5. RemNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบบูรณาการและการทบทวนแบบเว้นระยะ)

บันทึกย่อ
ผ่านทางRemNote

RemNote ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนและนักทำงานความรู้ที่ต้องการผสมผสานการจดบันทึกเข้ากับการเรียกคืนความจำอย่างกระตือรือร้นผ่านการทบทวนแบบเว้นระยะ มันเน้นที่การช่วยให้ผู้ใช้จดจำข้อมูลโดยการเชื่อมโยงบันทึกเข้ากับบัตรคำโดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทุกคนที่จัดการกับเนื้อหาการเรียนรู้ที่ซับซ้อน

แอปนี้รองรับเค้าโครงแบบลำดับชั้นและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการของแอปผสมผสานการจดบันทึกและการศึกษาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณจดจำแนวคิดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติเด่นของ RemNote:

  • แฟลชการ์ดแบบทบทวนระยะห่างที่ผสานรวมอยู่ในบันทึก
  • รองรับการติดแท็กเอกสารและการเชื่อมโยงย้อนกลับ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์พร้อมตัวเลือกการซิงค์

ข้อจำกัดของ RemNote:

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าหน้าตาการใช้งานดูรก
  • คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด

หมายเหตุการให้คะแนนและรีวิว

  • Product Hunt: 4. 7/5 (250+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึงRemNote อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบแนวคิดและฟังก์ชันของแอปนี้มาก แต่พูดตามตรงเลยว่ารูปแบบการใช้งานของมันยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกมาก

ฉันชอบแนวคิดและฟังก์ชันของแอปนี้มาก แต่พูดตามตรงเลยว่ารูปแบบการใช้งานของมันยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกมาก

📮 ClickUp Insight: ในขณะที่34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AIแต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "ไว้ใจแต่ตรวจสอบ" เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ นี่คือเหตุผลที่เราสร้างClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้

รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทโดยไม่ต้องสลับโหมด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ 2–3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent

6. Anytype (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้แบบกระจายศูนย์และความเป็นส่วนตัว)

Anytype.io
ผ่านทางAnytype

Anytype เป็นแอปจดบันทึกและจัดการความรู้แบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นหลัก แอปนี้จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครื่องและซิงค์แบบเพียร์ทูเพียร์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลบนคลาวด์และรักษาการควบคุมข้อมูลของตนเอง

แอปนี้รองรับประเภทเนื้อหาที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ดึงดูดผู้สร้างและทีมที่กำลังมองหาวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบโครงการ บันทึก และกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anytype:

  • การซิงค์แบบกระจายศูนย์และแบบเพียร์ทูเพียร์เพื่อความเป็นส่วนตัว
  • การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร
  • บล็อกเนื้อหาที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • มุมมองกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม (เดสก์ท็อปและมือถือ)

ข้อจำกัดประเภทใดก็ตาม:

  • ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบางคุณสมบัติอาจไม่สมบูรณ์
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันมีจำกัดในขั้นตอนนี้

ราคาแบบใดก็ได้

  • นักสำรวจ: ฟรี
  • ผู้สร้าง: $99 ต่อปี
  • ผู้ร่วมสร้างสรรค์: $299 สำหรับ 3 ปี

การให้คะแนนและรีวิวทุกประเภท

  • Product Hunt: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Anytype อย่างไรบ้าง?

ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกเลยว่าชอบสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่มาก! มีบั๊กเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและ UI ก็สดใหม่มาก

ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกเลยว่าชอบสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่มาก! มีบั๊กเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก และอินเทอร์เฟซก็ดูสดใหม่และน่าใช้จริง ๆ

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย)

ทางเลือกสำหรับ OneNote: Notion
ผ่านทาง Notion

Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบร่วมมือที่มีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักในด้านพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ มันรวมคุณสมบัติการจดบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าต่างที่เชื่อมโยงกัน ติดตามโครงการ และจัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม อีกทั้ง AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Notion ยังช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การค้นหา การสรุป และการแปลบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:

  • ตัวแก้ไขบล็อกแบบลากและวางสำหรับการจัดเรียงเนื้อหาอย่างง่ายดาย
  • ฐานข้อมูลง่าย ๆ พร้อมตัวเลือกการดูหลายแบบ
  • หลากหลายรูปแบบของเทมเพลตที่สร้างโดยชุมชน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการแสดงความคิดเห็น
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มผ่านเว็บและแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของ Notion:

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์เป็นพื้นฐาน
  • คุณสมบัติการอัตโนมัติและการจัดการงานที่จำกัด

ราคาของ Notion:

  • ฟรี
  • บวก: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI: $10 ต่อสมาชิก/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในโปรเจกต์ เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม Notion ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ฉันรู้สึกว่าทีมของเราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจวิธีใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ในโปรเจกต์ เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม Notion ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ฉันรู้สึกว่าทีมของเราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจวิธีใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

8. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นเอกสารและบล็อกการสร้างที่สามารถปรับแต่งได้)

โค้ดสำหรับจดบันทึก
ผ่านทาง บทส่งท้าย

Coda ผสานเอกสารและสเปรดชีตเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองพร้อมองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้ เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการสร้างโซลูชันเฉพาะที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน

ด้วยแนวทางแบบโมดูลาร์ Coda ช่วยให้สามารถฝังตาราง ปุ่ม และสูตรคำนวณลงในเอกสารได้โดยตรง ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนควบคู่ไปกับเนื้อหาเชิงบรรยาย

คุณสมบัติเด่นของ Coda:

  • เอกสารแบบโมดูลาร์พร้อมตาราง, ปุ่ม, และสูตร
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการภายนอกต่างๆ
  • แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการ การวางแผน และการจัดทำเอกสาร
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น
  • การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มผ่านเว็บและแอปมือถือ

ข้อจำกัดของโคดา:

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับการสร้างเอกสารที่ซับซ้อน
  • การสนับสนุนแบบออฟไลน์จำกัด
  • ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของโคด้า

  • G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?

มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์ บางคุณสมบัติและความเป็นไปได้อาจไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก คุณต้องค้นหาวิธีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างด้วยตัวเอง

มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์ บางคุณสมบัติและความเป็นไปได้อาจไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องค้นหาวิธีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างด้วยตัวเอง

9. Heptabase (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดเชิงภาพและการทำแผนที่ความรู้)

ผ่านทาง Heptabase

Heptabase ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย และผู้ทำงานด้านความรู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดเชิงภาพ มันนำเสนอวิธีการจดบันทึกแบบเชิงพื้นที่ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบความคิดโดยใช้การ์ดบนอินเทอร์เฟซแบบกระดานไวท์บอร์ด

การจัดวางภาพนี้ช่วยให้เรื่องที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้การค้นหา การเชื่อมโยง และการคิดทบทวนข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Heptabase:

  • การจัดระเบียบด้วยบัตรภาพเพื่อจัดกลุ่มและเชื่อมโยงแนวคิด
  • เครื่องมือจับภาพอย่างรวดเร็วพร้อมการติดแท็กและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
  • สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
  • พร้อมใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและแพลตฟอร์มเว็บ

ข้อจำกัดของเฮปตาเบส:

  • คุณสมบัติการร่วมมือมีน้อย
  • แอปพลิเคชันมือถือมีให้บริการจำกัด
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือขนาดใหญ่

ราคาของ Heptabase:

  • แผนฟรีพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน
  • พรีเมียม: $11.99/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • มีแผนสำหรับทีมและองค์กร

คะแนนและรีวิวของเฮปตาเบส

  • Product Hunt: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึงHeptabase อย่างไรบ้าง?

ตอนนี้ฉันสามารถพูดได้แล้วว่าภายในสองสัปดาห์ที่ใช้ Heptabase ฉันกลายเป็นผู้จดบันทึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก แอปพลิเคชันบนมือถือมีการปรับปรุงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่

ตอนนี้ฉันสามารถพูดได้แล้วว่าภายในสองสัปดาห์ที่ใช้ Heptabase ฉันกลายเป็นผู้จดบันทึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก แอปมือถือมีการพัฒนาขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่

10. ความสามารถ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วย AI)

ขีดความสามารถ
ผ่านทาง ขีดความสามารถ

Capacities ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนการจัดการความรู้ส่วนบุคคลและทีมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการจดบันทึกแบบดั้งเดิมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แพลตฟอร์มนี้รองรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ทำงานด้านความรู้ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก การมุ่งเน้นด้าน AI ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการค้นหาข้อมูลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Capacities:

  • การค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ
  • ฐานความรู้แบบรวมศูนย์พร้อมการเชื่อมโยงเนื้อหาอัจฉริยะ
  • การติดแท็กและการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บและเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดด้านความจุ:

  • เครื่องมือใหม่ที่มีฐานผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า
  • คุณสมบัติของ AI บางอย่างอาจต้องปรับแต่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การกำหนดราคาตามกำลังการผลิต

  • ฟรี
  • Capacities Pro: $11.99/เดือน
  • ผู้เชื่อในขีดความสามารถ: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความจุ

  • Product Hunt: 4. 8/5 (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Capacities อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบ Capacities มาก! ฉันเริ่มใช้มันควบคู่กับ Notion สำหรับบันทึกและการจัดการความรู้ทั้งหมดของฉัน นอกจากนี้ยังโหลดได้เร็วกว่า Notion มาก ซึ่งก่อนหน้านี้ช้ามากจนแทบใช้งานไม่ได้เลยสำหรับฉัน

ฉันชอบ Capacities มาก! ฉันเริ่มใช้มันควบคู่กับ Notion สำหรับบันทึกและการจัดการความรู้ทั้งหมดของฉัน นอกจากนี้ยังโหลดได้เร็วกว่า Notion มาก ซึ่งก่อนหน้านี้ช้ามากจนแทบใช้งานไม่ได้เลยสำหรับฉัน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีการนำกลยุทธ์การจดบันทึกแบบร่วมมือมาใช้

11. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการความรู้ด้วย AI)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล-Logseq
ผ่านทางMem.ai

Mem มุ่งเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก จัดระเบียบ และค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดาย ระบบจะจัดระเบียบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องติดแท็กหรือจัดโครงสร้างด้วยตนเองมากนัก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่ชาญฉลาด

แอปนี้เน้นความเร็วและความเรียบง่าย ช่วยให้สามารถบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วและค้นหาแบบเรียลไทม์ด้วยพลังของ AI การออกแบบของแอปสนับสนุนการเติบโตของความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Mem:

  • การจัดระเบียบและเชื่อมโยงบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • จับภาพอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ
  • การค้นหาด้วย AI แบบเรียลไทม์และคำแนะนำเนื้อหา
  • อินเตอร์เฟซแบบมินิมอลที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ข้ามแพลตฟอร์มพร้อมแอปเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของหน่วยความจำ:

  • ตัวเลือกการร่วมมือมีน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • คุณสมบัติของ AI บางอย่างยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

การกำหนดราคาหน่วยความจำ

  • เมม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม Mem: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของสมาชิก

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Product Hunt: 3. 9/5 (16 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mem อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

12. Milanote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์และการจดบันทึกด้วยภาพ)

Milanote สำหรับการจดบันทึก
ผ่านทาง Milanote

Milanote ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่คิดผ่านภาพ มันนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบบอร์ดที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับบอร์ดอารมณ์ การวางแผนโครงการ และการระดมความคิด

แทนที่จะใช้โน้ตแบบเส้นตรง Milanote รองรับการจัดวางแบบอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับนักออกแบบ นักเขียน และทีมที่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องผ่านภาพและการจัดระเบียบพื้นที่

Milanote คุณสมบัติเด่น:

  • กระดานภาพสำหรับจัดระเบียบโน้ต รูปภาพ และลิงก์
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็นและแชร์
  • แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
  • พร้อมใช้งานบนเว็บและแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของ Milanote:

  • ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์ในแอปมือถือ
  • การตั้งราคาอาจสูงสำหรับผู้ใช้รายบุคคล

ราคาของ Milanote

  • ฟรี
  • จ่ายต่อคน: $9. 99/เดือน
  • ทีม: $49/เดือน สำหรับไม่เกิน 10 คน

คะแนนและรีวิว Milanote

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Milanote อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง การที่สามารถย้าย "การ์ด" หลากหลายแบบไปมาได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ทำให้มันมีประโยชน์กับหลายสิ่งหลายอย่างมาก สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความเป็นระเบียบอย่างฉัน มันช่วยได้มากจริงๆ อย่างไรก็ตาม แอปบนโทรศัพท์ดูบอร์ดได้ยากกว่า เพราะการจัดเรียงของการ์ดค่อนข้างสุ่ม

ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง การที่สามารถย้าย "การ์ด" หลากหลายแบบไปมาได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ทำให้มันมีประโยชน์สำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความเป็นระเบียบอย่างฉัน มันช่วยได้มากจริงๆ อย่างไรก็ตาม แอปในโทรศัพท์ดูบอร์ดได้ยากกว่า เพราะการจัดเรียงของการ์ดค่อนข้างสุ่ม

13. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน)

Workflowy สำหรับการจดบันทึก
ผ่านทาง Workflowy

Workflowy เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างแบบมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการจัดระเบียบงานผ่านรายการแบบซ้อนกัน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงลำดับชั้นโดยไม่มีความซับซ้อนของแอปที่มีฟีเจอร์มากมาย

แอปนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล การระดมความคิด และการจัดการไอเดียในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน มีน้ำหนักเบา รวดเร็ว และซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ แม้ว่าจะขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงและ AI ที่พบในเครื่องมืออื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy:

  • รายการซ้อนไม่จำกัดสำหรับการสร้างโครงร่างอย่างละเอียด
  • อินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและเรียบง่าย
  • แท็กและตัวกรองเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
  • ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มด้วยแอปสำหรับเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

ข้อจำกัดของ Workflowy:

  • ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
  • ไม่มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอัตโนมัติในตัว
  • การจัดรูปแบบพื้นฐานและไม่รองรับสื่อที่มีความซับซ้อน

ราคาของ Workflowy

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • Workflowy Pro: $8.99/เดือน

คะแนนและรีวิว Workflowy

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Workflowy อย่างไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกว่า Workflowy เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความไม่มาก เช่น รายการที่ต้องทำ, เป้าหมายของคุณ หรือโพสต์บนทวิตเตอร์ แต่คุณค่าของมันจะลดลงอย่างมากหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความจำนวนมาก, รูปภาพ, วิดีโอ, เป็นต้น

โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกว่า Workflowy เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความไม่มากนัก เช่น รายการที่ต้องทำ, เป้าหมายของคุณ หรือโพสต์บนทวิตเตอร์ แต่คุณค่าของมันจะลดลงอย่างมากหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความจำนวนมาก, รูปภาพ, วิดีโอ, เป็นต้น

เครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงานของคุณนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์และความต้องการของคุณเป็นหลัก แม้ว่า Tana จะมีการผสมผสานระหว่างการจดบันทึกและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดี แต่ทางเลือกอื่น ๆ ที่นี่ก็ให้คุณมีตัวเลือกมากมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังอย่าง ClickUp และ Capacities, วิธีการที่เน้นภาพอย่าง Heptabase และ Milanote หรือสิ่งที่เรียบง่ายอย่าง Workflowy และ Obsidian

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสมผสานการจดบันทึก งานที่ต้องทำ ความช่วยเหลือจาก AI และการทำงานเป็นทีม ClickUp ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง แต่หากคุณต้องการสิ่งที่เน้นเฉพาะด้านหรือมีน้ำหนักเบาลง รายชื่อนี้ยังมีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคน

ใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจและค้นหาสิ่งที่รู้สึกเหมาะสม เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนวิธีการที่คุณบันทึกความคิด จัดระเบียบข้อมูล และทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp หรือยัง? สมัครฟรีวันนี้และเริ่มจัดระเบียบบันทึกและงานของคุณอย่างมืออาชีพ