13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tana สำหรับการจดบันทึกในปี 2025

ด้วยการผสมผสานระหว่างบันทึกที่มีโครงสร้าง การบันทึกประจำวัน และอินเทอร์เฟซแบบโครงร่างที่ลื่นไหล Tana ได้กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้ที่คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบข้อมูล สำหรับผู้สร้างสรรค์ นักเรียน และผู้ทำงานด้านความรู้ Tana มอบโครงสร้างและความยืดหยุ่นภายในแอปจดบันทึกเดียว
แต่ถึงแม้ว่าทานาจะน่าประทับใจ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน และมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่
ไม่ว่าคุณจะต้องการการคิดเชิงภาพมากขึ้น ความช่วยเหลือจาก AI การผสานงานที่ดีขึ้น หรือวิธีการจัดการความคิดที่ง่ายขึ้น มีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายที่ควรค่าแก่การสำรวจ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana ตั้งแต่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่างClickUpไปจนถึงเครื่องมือที่เน้น PKM อย่าง Obsidian, Logseq และ Capacities ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างผลงานเดี่ยวหรือทำงานเป็นทีม ที่นี่มีเครื่องมือที่เหมาะกับรูปแบบการทำงาน สไตล์ และงบประมาณของคุณอย่างแน่นอน
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกแทนทานา?
Tana โดดเด่นเมื่อพูดถึงการจดบันทึกที่มีโครงสร้างและการสร้างกราฟความรู้ สถาปัตยกรรมแบบโหนดและปรัชญา "ทุกอย่างคือการอ้างอิง" มอบอิสระให้กับผู้ใช้ขั้นสูงในการสร้างระบบความคิดที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกแทน Tana:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: ทานาอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคย กับแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: แม้ว่า Tana จะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ส่วนบุคคล แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นหรือการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- การควบคุมฟีเจอร์: ความสามารถขั้นสูงหลายอย่างของ Tana ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณเข้าถึงได้ยากขึ้น
- ข้อจำกัดของมือถือ: แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว แต่ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือยังไม่ลื่นไหลหรือใช้งานง่ายเท่ากับบางคู่แข่ง
นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana ที่ไม่เพียงแต่รองรับการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการความรู้ อีกด้วย
ทางเลือกแทนทานาในภาพรวม
เพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tana:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|เอกสารที่มีหน้าซ้อนกัน, งานและบันทึกในที่เดียว, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคล ทีม และองค์กรที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถเพิ่มบริการเสริมและปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Roam Research
|การเชื่อมโยงสองทิศทาง, บันทึกประจำวัน, อินเทอร์เฟซแบบกราฟ
|เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและนักเขียนที่ประสบความสำเร็จจากการคิดเชิงเครือข่าย
|เริ่มต้นที่ $15/เดือน; ไม่มีแผนฟรี
|หินดำ
|การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, รองรับ Markdown, ระบบปลั๊กอินที่แข็งแกร่ง
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและนักทำงานอิสระ
|ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50
|Logseq
|กราฟท้องถิ่น โครงสร้างแบบโครงร่างแบบเปิดซอร์ส
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและนักวิชาการที่ชื่นชอบการปรับแต่งและความเป็นส่วนตัว
|ฟรี; โอเพนซอร์ส
|เวิร์กฟลัววี่
|รายการซ้อนไม่จำกัด อินเทอร์เฟซสะอาด ระบบแท็ก
|เหมาะที่สุดสำหรับนักมินิมอลและเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ต้องการโครงสร้างการเขียนแบบเรียบง่ายและมีระเบียบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8.99 ต่อเดือน
|หมายเหตุ
|การทบทวนแบบเว้นระยะ, บันทึกเชื่อมโยง, การผสานแฟลชการ์ด
|เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้เรียนตลอดชีวิตที่ต้องการเก็บรักษาความรู้
|มีแผนฟรีให้บริการ; ฟีเจอร์โปรเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|ทุกประเภท
|ระบบปฏิบัติการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นและออฟไลน์เป็นอันดับแรก โดยใช้กราฟเป็นฐาน
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่เน้นความเป็นส่วนตัวในการสร้างระบบความรู้ส่วนบุคคลที่มีโครงสร้าง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $99 ต่อปี
|แนวคิด
|บล็อกเนื้อหาที่สมบูรณ์, เทมเพลต, ฐานข้อมูล, และการเชื่อมต่อ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานและผู้ใช้เดี่ยวที่จัดการบันทึก วิกิ และโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|บทส่งท้าย
|เอกสารเชิงโต้ตอบ, บล็อกสำหรับสร้างแอป, ตารางข้อมูล
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมปฏิบัติการที่จัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานในเอกสาร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|เฮปตาเบส
|การจดบันทึกด้วยภาพ, แผ่นผืนผ้าสำหรับจัดวางข้อมูลเชิงพื้นที่, ฟีเจอร์ที่เน้นการวิจัย
|เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและผู้คิดเชิงภาพที่ต้องการวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อน
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
|ขีดความสามารถ
|กราฟความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การฝังสื่อ, แท็กและคุณสมบัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์และมืออาชีพเดี่ยวที่จัดการเนื้อหาดิจิทัลที่หลากหลาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน
|ความทรงจำ
|บันทึกที่แสดงโดย AI, การจัดระเบียบอัจฉริยะ, การผสานปฏิทิน
|เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัดและต้องการระบบบันทึกอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.33 ต่อเดือน
|มิลาโนต์
|บอร์ดภาพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง แม่แบบที่เหมาะกับการสร้างสรรค์
|เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Tana สำหรับการจดบันทึก
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและองค์ความรู้แบบครบวงจร)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจดบันทึก การจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้ให้ราบรื่นในพื้นที่ทำงานเดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างพร้อมหน้าเพจซ้อนกัน จัดการงานและบันทึกได้พร้อมกัน และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารที่มีหน้าย่อยแบบซ้อนกันได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการสร้างฐานความรู้ บันทึกการประชุมหรือเอกสารโครงการ คุณสามารถฝังงานโดยตรงในเอกสาร เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์
ClickUp's AI Notetakerช่วยคุณบันทึกบันทึกการประชุม, สรุปเอกสารยาว, และสร้างรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการประหยัดเวลาในการบันทึกบันทึกด้วยตนเอง และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ขั้นสูงของ ClickUp ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นคุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการเขียน ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ จัดเรียงบันทึกการเตรียมสอบ สร้างสรุปสำหรับการประชุม และแม้กระทั่งแปลงโน้ตติดผนังให้เป็นบันทึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Notepad ในตัวของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ต้องทำ หรือเตือนความจำ คุณสามารถแปลงบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้หรือเพิ่มลงใน Docs เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย
⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบฐานความรู้ฟรีสำหรับสร้างคลังข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- พื้นที่ทำงานครบวงจร ที่รวบรวมงาน บันทึก ฐานความรู้ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในศูนย์กลางเดียว
- คลิกค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp เพื่อค้นหาเนื้อหา, การสนทนา, เอกสาร, หรือภารกิจได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- การสนับสนุนการแปล สำหรับหลายภาษา รวมถึง ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, อาหรับ, และอื่น ๆ
- ประวัติเวอร์ชัน & การควบคุมการเข้าถึง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดการการแชร์ และรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาในเอกสารทั้งหมด
- คลิกอัพคลิปบันทึกหน้าจอทันทีและแชร์พร้อมบันทึกของคุณเพื่อเพิ่มบริบท
- การฝังเนื้อหาที่สมบูรณ์ พร้อมรองรับตาราง, บุ๊คมาร์ค, PDF, รูปภาพ และไฟล์ เพื่อสร้างบันทึกที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยข้อมูล
- มุมมองที่ปรับแต่งได้เช่น รายการ, กระดาน, และปฏิทิน, ให้คุณจัดระเบียบบันทึกและไอเดียของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ กับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Slack, Notion และอื่น ๆ เพื่อการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
- เทมเพลตและการเชื่อมโยง เพื่อสร้างและรักษาฐานความรู้ที่เชื่อมโยงและขยายได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่กับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันมือถือ แม้จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้งานเอกสารที่มีขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
2. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการบันทึกที่เชื่อมโยงกัน)
Roam Research นำเสนอวิธีการจดบันทึกที่ไม่เป็นเส้นตรง โดยเน้นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดผ่านการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกความคิดอย่างเป็นธรรมชาติและกลับมาทบทวนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ที่เติบโตขึ้น
Roam ส่งเสริมการเขียนประจำวันและการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติระหว่างบันทึกต่างๆ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักคิดระยะยาว นักวิจัย นักเขียน และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการติดตามพัฒนาการของแนวคิดต่างๆ ตามกาลเวลาและค้นพบรูปแบบระหว่างหัวข้อต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Roam Research:
- การเชื่อมโยงสองทิศทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบริบทระหว่างบันทึก
- บันทึกประจำวันเพื่อส่งเสริมการเขียนและการสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ
- มุมมองกราฟสำหรับแสดงการเชื่อมต่อของโน้ต
- โปรแกรมแก้ไขที่ใช้ระบบมาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น
- รูปแบบโครงร่างสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ Roam Research:
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาโฟลเดอร์หรือโครงสร้างแบบดั้งเดิม
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด โดยเฉพาะบนมือถือ
- คุณสมบัติการร่วมมือเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีม
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้การจดบันทึกแบบเครือข่าย
ราคาของ Roam Research:
- ข้อดี: $15/เดือน
- ผู้ศรัทธา: $8. 33/เดือน
Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว
- Product Hunt: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงRoam Research อย่างไรบ้าง?
Roam แนะนำฉันให้รู้จักกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่เสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกที่เรียบง่ายและสะอาด อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบรูปแบบการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีในตลาด
Roam แนะนำฉันให้รู้จักกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกเรียบง่ายและสะอาด อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบรูปแบบการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีในตลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)
3. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ในท้องถิ่นด้วยปลั๊กอิน)
Obsidian เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการควบคุมข้อมูลและกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้อย่างเต็มที่ มันถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อน ซึ่งหมายความว่าบันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะอยู่ในคลาวด์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวหรือต้องการทำงานแบบออฟไลน์โดยไม่มีข้อจำกัด
แอปนี้มีความเป็นโมดูลาร์สูง พร้อมด้วยชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลั๊กอินที่ช่วยขยายความสามารถของแอปให้เหนือกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน:
- การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน พร้อมรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์อย่างสมบูรณ์
- ลิงก์สองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการทำแผนที่ความรู้
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์และการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- ธีมและเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน:
- ไม่มีระบบจัดการงานในตัว
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัว
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian ในการจดบันทึก
ราคาของออบซิเดียน:
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Obsidian Sync: $8/เดือน
- Obsidian Publish: $16/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian:
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันยอดเยี่ยมมากในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับฉัน การตั้งค่าการทำงานร่วมกันในทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน—มันขาดการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับการทำงานกลุ่มที่ราบรื่น
ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันโดดเด่นมากในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับฉัน การตั้งค่าการทำงานร่วมกันในทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน—มันขาดการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับการทำงานกลุ่มที่ราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ
4. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างในเครื่องและฐานความรู้ส่วนบุคคล)
Logseq เป็นแอปจดบันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัวและใช้โอเพนซอร์ส ซึ่งจัดเก็บบันทึกของคุณไว้ในเครื่องของคุณเอง แอปนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมข้อมูลของตนเองและชอบวิธีการจัดระเบียบความคิดในรูปแบบโครงร่าง
แอปนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่สร้างฐานความรู้ส่วนตัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการเข้าถึงแบบออฟไลน์และกระบวนการทำงานที่เน้นข้อความเป็นหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq:
- การจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน พร้อมรองรับ Markdown หรือ Org mode
- บันทึกประจำวันเพื่อการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสองทิศทางและมุมมองกราฟสำหรับการนำทางตามบริบท
- บัตรคำในตัวและระบบทบทวนแบบเว้นระยะสำหรับกระบวนการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ Logseq:
- อินเทอร์เฟซอาจดูเรียบง่ายหรือเป็นเชิงเทคนิคสำหรับผู้ใช้บางคน
- แอปพลิเคชันมือถือกำลังปรับปรุงอยู่
- ระบบนิเวศของปลั๊กอินมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Logseq:
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้จริงพูดถึงLogseq อย่างไรบ้าง?
Logseq นั้นยอดเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่เจ็บปวดในการใช้งานจริง มันเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ทรงพลังซึ่งเน้นการทำงานบนเครื่องและใช้ markdown เป็นหลัก แต่เมื่อกราฟของคุณใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก และข้อมูลที่มีโครงสร้างจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง
Logseq นั้นยอดเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่เจ็บปวดในการใช้งานจริง มันเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ทรงพลังซึ่งเน้นการทำงานบนเครื่องและใช้ markdown เป็นหลัก แต่เมื่อกราฟของคุณใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก และข้อมูลที่มีโครงสร้างจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
5. RemNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบบูรณาการและการทบทวนแบบเว้นระยะ)
RemNote ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนและนักทำงานความรู้ที่ต้องการผสมผสานการจดบันทึกเข้ากับการเรียกคืนความจำอย่างกระตือรือร้นผ่านการทบทวนแบบเว้นระยะ มันเน้นที่การช่วยให้ผู้ใช้จดจำข้อมูลโดยการเชื่อมโยงบันทึกเข้ากับบัตรคำโดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทุกคนที่จัดการกับเนื้อหาการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
แอปนี้รองรับเค้าโครงแบบลำดับชั้นและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการของแอปผสมผสานการจดบันทึกและการศึกษาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณจดจำแนวคิดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติเด่นของ RemNote:
- แฟลชการ์ดแบบทบทวนระยะห่างที่ผสานรวมอยู่ในบันทึก
- รองรับการติดแท็กเอกสารและการเชื่อมโยงย้อนกลับ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์พร้อมตัวเลือกการซิงค์
ข้อจำกัดของ RemNote:
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าหน้าตาการใช้งานดูรก
- คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด
หมายเหตุการให้คะแนนและรีวิว
- Product Hunt: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงRemNote อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบแนวคิดและฟังก์ชันของแอปนี้มาก แต่พูดตามตรงเลยว่ารูปแบบการใช้งานของมันยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกมาก
ฉันชอบแนวคิดและฟังก์ชันของแอปนี้มาก แต่พูดตามตรงเลยว่ารูปแบบการใช้งานของมันยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกมาก
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AIแต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "ไว้ใจแต่ตรวจสอบ" เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ นี่คือเหตุผลที่เราสร้างClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้
รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทโดยไม่ต้องสลับโหมด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ 2–3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent
6. Anytype (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้แบบกระจายศูนย์และความเป็นส่วนตัว)
Anytype เป็นแอปจดบันทึกและจัดการความรู้แบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นหลัก แอปนี้จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครื่องและซิงค์แบบเพียร์ทูเพียร์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลบนคลาวด์และรักษาการควบคุมข้อมูลของตนเอง
แอปนี้รองรับประเภทเนื้อหาที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ดึงดูดผู้สร้างและทีมที่กำลังมองหาวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบโครงการ บันทึก และกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anytype:
- การซิงค์แบบกระจายศูนย์และแบบเพียร์ทูเพียร์เพื่อความเป็นส่วนตัว
- การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- บล็อกเนื้อหาที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- มุมมองกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม (เดสก์ท็อปและมือถือ)
ข้อจำกัดประเภทใดก็ตาม:
- ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบางคุณสมบัติอาจไม่สมบูรณ์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันมีจำกัดในขั้นตอนนี้
ราคาแบบใดก็ได้
- นักสำรวจ: ฟรี
- ผู้สร้าง: $99 ต่อปี
- ผู้ร่วมสร้างสรรค์: $299 สำหรับ 3 ปี
การให้คะแนนและรีวิวทุกประเภท
- Product Hunt: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anytype อย่างไรบ้าง?
ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกเลยว่าชอบสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่มาก! มีบั๊กเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและ UI ก็สดใหม่มาก
ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกเลยว่าชอบสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่มาก! มีบั๊กเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก และอินเทอร์เฟซก็ดูสดใหม่และน่าใช้จริง ๆ
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย)
Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบร่วมมือที่มีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักในด้านพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ มันรวมคุณสมบัติการจดบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าต่างที่เชื่อมโยงกัน ติดตามโครงการ และจัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม อีกทั้ง AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Notion ยังช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การค้นหา การสรุป และการแปลบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- ตัวแก้ไขบล็อกแบบลากและวางสำหรับการจัดเรียงเนื้อหาอย่างง่ายดาย
- ฐานข้อมูลง่าย ๆ พร้อมตัวเลือกการดูหลายแบบ
- หลากหลายรูปแบบของเทมเพลตที่สร้างโดยชุมชน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการแสดงความคิดเห็น
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มผ่านเว็บและแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Notion:
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์เป็นพื้นฐาน
- คุณสมบัติการอัตโนมัติและการจัดการงานที่จำกัด
ราคาของ Notion:
- ฟรี
- บวก: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: $10 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในโปรเจกต์ เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม Notion ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ฉันรู้สึกว่าทีมของเราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจวิธีใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันชอบที่สามารถทิ้งโน้ตไว้บนเอกสารได้ มันจะแจ้งเตือนเราเสมอเมื่อมีคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ในโปรเจกต์ เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม Notion ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ฉันรู้สึกว่าทีมของเราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจวิธีใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
8. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นเอกสารและบล็อกการสร้างที่สามารถปรับแต่งได้)
Coda ผสานเอกสารและสเปรดชีตเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองพร้อมองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้ เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการสร้างโซลูชันเฉพาะที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน
ด้วยแนวทางแบบโมดูลาร์ Coda ช่วยให้สามารถฝังตาราง ปุ่ม และสูตรคำนวณลงในเอกสารได้โดยตรง ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนควบคู่ไปกับเนื้อหาเชิงบรรยาย
คุณสมบัติเด่นของ Coda:
- เอกสารแบบโมดูลาร์พร้อมตาราง, ปุ่ม, และสูตร
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการภายนอกต่างๆ
- แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการ การวางแผน และการจัดทำเอกสาร
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มผ่านเว็บและแอปมือถือ
ข้อจำกัดของโคดา:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับการสร้างเอกสารที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนแบบออฟไลน์จำกัด
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคด้า
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์ บางคุณสมบัติและความเป็นไปได้อาจไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก คุณต้องค้นหาวิธีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างด้วยตัวเอง
มันมีความเป็นไปได้มากมาย คุณสามารถเขียนเอกสาร สร้างตาราง (ที่ซับซ้อน) สร้างหน้าภายในหน้า ระบุบุคคลและหน้าต่าง ๆ ผสานกับ miro, google sheets/docs/etc แทรกภาพ ลิงก์ บางคุณสมบัติและความเป็นไปได้อาจไม่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายมาก แต่คุณต้องค้นหาวิธีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างด้วยตัวเอง
9. Heptabase (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดเชิงภาพและการทำแผนที่ความรู้)
Heptabase ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย และผู้ทำงานด้านความรู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดเชิงภาพ มันนำเสนอวิธีการจดบันทึกแบบเชิงพื้นที่ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบความคิดโดยใช้การ์ดบนอินเทอร์เฟซแบบกระดานไวท์บอร์ด
การจัดวางภาพนี้ช่วยให้เรื่องที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้การค้นหา การเชื่อมโยง และการคิดทบทวนข้อมูลง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Heptabase:
- การจัดระเบียบด้วยบัตรภาพเพื่อจัดกลุ่มและเชื่อมโยงแนวคิด
- เครื่องมือจับภาพอย่างรวดเร็วพร้อมการติดแท็กและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
- พร้อมใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและแพลตฟอร์มเว็บ
ข้อจำกัดของเฮปตาเบส:
- คุณสมบัติการร่วมมือมีน้อย
- แอปพลิเคชันมือถือมีให้บริการจำกัด
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือขนาดใหญ่
ราคาของ Heptabase:
- แผนฟรีพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน
- พรีเมียม: $11.99/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- มีแผนสำหรับทีมและองค์กร
คะแนนและรีวิวของเฮปตาเบส
- Product Hunt: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงHeptabase อย่างไรบ้าง?
ตอนนี้ฉันสามารถพูดได้แล้วว่าภายในสองสัปดาห์ที่ใช้ Heptabase ฉันกลายเป็นผู้จดบันทึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก แอปพลิเคชันบนมือถือมีการปรับปรุงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่
ตอนนี้ฉันสามารถพูดได้แล้วว่าภายในสองสัปดาห์ที่ใช้ Heptabase ฉันกลายเป็นผู้จดบันทึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก แอปมือถือมีการพัฒนาขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่
10. ความสามารถ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วย AI)
Capacities ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนการจัดการความรู้ส่วนบุคคลและทีมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการจดบันทึกแบบดั้งเดิมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แพลตฟอร์มนี้รองรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ทำงานด้านความรู้ที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก การมุ่งเน้นด้าน AI ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการค้นหาข้อมูลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Capacities:
- การค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ
- ฐานความรู้แบบรวมศูนย์พร้อมการเชื่อมโยงเนื้อหาอัจฉริยะ
- การติดแท็กและการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดด้านความจุ:
- เครื่องมือใหม่ที่มีฐานผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า
- คุณสมบัติของ AI บางอย่างอาจต้องปรับแต่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาตามกำลังการผลิต
- ฟรี
- Capacities Pro: $11.99/เดือน
- ผู้เชื่อในขีดความสามารถ: เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความจุ
- Product Hunt: 4. 8/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Capacities อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Capacities มาก! ฉันเริ่มใช้มันควบคู่กับ Notion สำหรับบันทึกและการจัดการความรู้ทั้งหมดของฉัน นอกจากนี้ยังโหลดได้เร็วกว่า Notion มาก ซึ่งก่อนหน้านี้ช้ามากจนแทบใช้งานไม่ได้เลยสำหรับฉัน
ฉันชอบ Capacities มาก! ฉันเริ่มใช้มันควบคู่กับ Notion สำหรับบันทึกและการจัดการความรู้ทั้งหมดของฉัน นอกจากนี้ยังโหลดได้เร็วกว่า Notion มาก ซึ่งก่อนหน้านี้ช้ามากจนแทบใช้งานไม่ได้เลยสำหรับฉัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีการนำกลยุทธ์การจดบันทึกแบบร่วมมือมาใช้
11. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการความรู้ด้วย AI)
Mem มุ่งเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก จัดระเบียบ และค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดาย ระบบจะจัดระเบียบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องติดแท็กหรือจัดโครงสร้างด้วยตนเองมากนัก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่ชาญฉลาด
แอปนี้เน้นความเร็วและความเรียบง่าย ช่วยให้สามารถบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วและค้นหาแบบเรียลไทม์ด้วยพลังของ AI การออกแบบของแอปสนับสนุนการเติบโตของความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Mem:
- การจัดระเบียบและเชื่อมโยงบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- จับภาพอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- การค้นหาด้วย AI แบบเรียลไทม์และคำแนะนำเนื้อหา
- อินเตอร์เฟซแบบมินิมอลที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
- ข้ามแพลตฟอร์มพร้อมแอปเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของหน่วยความจำ:
- ตัวเลือกการร่วมมือมีน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- คุณสมบัติของ AI บางอย่างยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
การกำหนดราคาหน่วยความจำ
- เมม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม Mem: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของสมาชิก
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- Product Hunt: 3. 9/5 (16 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mem อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
12. Milanote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์และการจดบันทึกด้วยภาพ)
Milanote ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่คิดผ่านภาพ มันนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบบอร์ดที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับบอร์ดอารมณ์ การวางแผนโครงการ และการระดมความคิด
แทนที่จะใช้โน้ตแบบเส้นตรง Milanote รองรับการจัดวางแบบอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับนักออกแบบ นักเขียน และทีมที่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องผ่านภาพและการจัดระเบียบพื้นที่
Milanote คุณสมบัติเด่น:
- กระดานภาพสำหรับจัดระเบียบโน้ต รูปภาพ และลิงก์
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็นและแชร์
- แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
- พร้อมใช้งานบนเว็บและแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Milanote:
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ในแอปมือถือ
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Milanote
- ฟรี
- จ่ายต่อคน: $9. 99/เดือน
- ทีม: $49/เดือน สำหรับไม่เกิน 10 คน
คะแนนและรีวิว Milanote
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Milanote อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง การที่สามารถย้าย "การ์ด" หลากหลายแบบไปมาได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ทำให้มันมีประโยชน์กับหลายสิ่งหลายอย่างมาก สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความเป็นระเบียบอย่างฉัน มันช่วยได้มากจริงๆ อย่างไรก็ตาม แอปบนโทรศัพท์ดูบอร์ดได้ยากกว่า เพราะการจัดเรียงของการ์ดค่อนข้างสุ่ม
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง การที่สามารถย้าย "การ์ด" หลากหลายแบบไปมาได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ทำให้มันมีประโยชน์สำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง สำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความเป็นระเบียบอย่างฉัน มันช่วยได้มากจริงๆ อย่างไรก็ตาม แอปในโทรศัพท์ดูบอร์ดได้ยากกว่า เพราะการจัดเรียงของการ์ดค่อนข้างสุ่ม
13. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน)
Workflowy เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างแบบมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการจัดระเบียบงานผ่านรายการแบบซ้อนกัน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงลำดับชั้นโดยไม่มีความซับซ้อนของแอปที่มีฟีเจอร์มากมาย
แอปนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล การระดมความคิด และการจัดการไอเดียในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน มีน้ำหนักเบา รวดเร็ว และซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ แม้ว่าจะขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงและ AI ที่พบในเครื่องมืออื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy:
- รายการซ้อนไม่จำกัดสำหรับการสร้างโครงร่างอย่างละเอียด
- อินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและเรียบง่าย
- แท็กและตัวกรองเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มด้วยแอปสำหรับเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ Workflowy:
- ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
- ไม่มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอัตโนมัติในตัว
- การจัดรูปแบบพื้นฐานและไม่รองรับสื่อที่มีความซับซ้อน
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- Workflowy Pro: $8.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Workflowy
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workflowy อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกว่า Workflowy เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความไม่มาก เช่น รายการที่ต้องทำ, เป้าหมายของคุณ หรือโพสต์บนทวิตเตอร์ แต่คุณค่าของมันจะลดลงอย่างมากหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความจำนวนมาก, รูปภาพ, วิดีโอ, เป็นต้น
โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกว่า Workflowy เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความไม่มากนัก เช่น รายการที่ต้องทำ, เป้าหมายของคุณ หรือโพสต์บนทวิตเตอร์ แต่คุณค่าของมันจะลดลงอย่างมากหากคุณต้องการจัดการกับปริมาณข้อความจำนวนมาก, รูปภาพ, วิดีโอ, เป็นต้น
เครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงานของคุณนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์และความต้องการของคุณเป็นหลัก แม้ว่า Tana จะมีการผสมผสานระหว่างการจดบันทึกและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดี แต่ทางเลือกอื่น ๆ ที่นี่ก็ให้คุณมีตัวเลือกมากมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังอย่าง ClickUp และ Capacities, วิธีการที่เน้นภาพอย่าง Heptabase และ Milanote หรือสิ่งที่เรียบง่ายอย่าง Workflowy และ Obsidian
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสมผสานการจดบันทึก งานที่ต้องทำ ความช่วยเหลือจาก AI และการทำงานเป็นทีม ClickUp ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง แต่หากคุณต้องการสิ่งที่เน้นเฉพาะด้านหรือมีน้ำหนักเบาลง รายชื่อนี้ยังมีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคน
ใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจและค้นหาสิ่งที่รู้สึกเหมาะสม เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนวิธีการที่คุณบันทึกความคิด จัดระเบียบข้อมูล และทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp หรือยัง? สมัครฟรีวันนี้และเริ่มจัดระเบียบบันทึกและงานของคุณอย่างมืออาชีพ