13 อันดับซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

23 ธันวาคม 2567

การติดตามสิ่งที่คุณเรียนรู้ สร้างสรรค์ และค้นพบ อาจรู้สึกเหมือนกับการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกันจนควบคุมไม่ไหว ความคิดอาจสูญหาย บันทึกกองพะเนิน และข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอาจหลุดลอยไป

หากคุณพบว่าตัวเองหลงอยู่ในทะเลของโน้ตติดผนัง, โฟลเดอร์, และแท็บ, และกำลังดิ้นรนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ, คุณไม่ได้อยู่คนเดียว.

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล หรือ PKMS เข้ามาช่วย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ เชื่อมโยง และเรียกคืนความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นระบบที่เป็นระเบียบซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ✅

โพสต์นี้จะสำรวจว่าซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงวิธีคิด การเรียนรู้ และการทำงานของคุณอย่างไร มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

2. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกัน)

3. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่มีโครงสร้าง)

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่อุดมไปด้วยสื่อ)

5. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้)

6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่รองรับเสียง)

7. TiddlyWiki (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ไม่เป็นเชิงเส้น)

8. Tettra (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ทั่วทั้งบริษัท)

9. Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ในที่เดียว)

10. Bloomfire (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่สามารถขยายได้)

11. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบ)

12. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล)

13. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ระบบจัดการความรู้ส่วนบุคคลคืออะไร?

ระบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการและจัดระเบียบข้อมูลได้ คิดถึงมันเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลของคุณ หรือผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวของคุณ—รวบรวม, จัดหมวดหมู่, และเก็บรักษาความรู้จากเอกสารวิจัย, หนังสือ, โครงการ, เวบิเนียร์, และอื่น ๆ

เครื่องมือเหล่านี้ไปไกลกว่าการเก็บรักษาอย่างง่าย ๆ โดยช่วยให้คุณสามารถค้นหาและใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจ หรือการดำเนินโครงการ

ในที่สุด ระบบ PKM ทำให้ความรู้ที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้และอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลผลิตโดยรวม 🎯

ประเภทของเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล

ไม่มีระบบ PKM แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน

เครื่องมือต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการด้านการจัดการความรู้ที่หลากหลาย และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการประมวลผลและการใช้ข้อมูลของคุณ

มาสำรวจหมวดหมู่ต่าง ๆ ของเครื่องมือการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้า:

  1. เครื่องมือ PKM เฉพาะทาง: ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง เครื่องมือเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ เช่น การจัดการการอ้างอิง การจัดทำเอกสารโครงการ หรือการจัดการคดีความทางกฎหมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความท้าทายในการจัดการความรู้ที่ไม่เหมือนใคร 🧵
  2. เครื่องมือ PKM แบบ Zettelkasten: ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการ Zettelkastenเครื่องมือเหล่านี้ใช้การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและข้อมูลอย่างไม่เรียงลำดับ ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน จึงจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการค้นพบใหม่ ๆ 🔗
  3. เครื่องมือการบันทึกและการทำงานร่วมกัน PKM: เครื่องมือการจัดการความรู้ส่วนบุคคลเหล่านี้มอบชุดฟังก์ชันที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับทั้งความรู้ส่วนบุคคลและความรู้ที่แบ่งปันร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการความคิดของคุณได้ในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านคุณสมบัติการบันทึก การจัดการงาน และการทำงานเป็นทีม 📝
  4. เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลเหล่านี้สามารถทำงานอัตโนมัติในแง่มุมสำคัญของการจัดการความรู้ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลข้ามกันและการสร้างข้อมูลเชิงลึก ไปจนถึงการจัดระเบียบบันทึกโดยอัตโนมัติ เครื่องมือ PKM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงได้ 🦾

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล

การใช้ระบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคลนั้นมีประโยชน์อย่างมาก มันช่วยให้ฉันสามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความเป็นระเบียบ และติดตามความรู้ที่ฉันได้รับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • รักษาและวิเคราะห์ความรู้: ด้วยการเก็บบันทึกข้อมูลเชิงลึกของคุณไว้ตลอดเวลา ระบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นรูปแบบและเข้าใจประวัติย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น 📚
  • กรองเสียงรบกวนและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ: เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลช่วยให้คุณแยกแยะข้อมูลที่สำคัญออกจากสิ่งรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ง่ายต่อการจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง 🎧
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือการจัดการส่วนบุคคลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน ด้วยฐานความรู้ที่แชร์ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ลดความสับสนและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 🤗

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล?

หลังจากวิเคราะห์เครื่องมือการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่มีอยู่ในตลาดมากมาย ทีมงานของฉันและฉันได้รวบรวมรายการองค์ประกอบที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ PKM

มาทบทวนรายการนี้ทีละข้อ

  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่มีการนำทางที่ง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ✅
  • ความสามารถในการสร้างคลังข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับความรู้ส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ✅
  • ความสามารถในการค้นหา: เลือกใช้เครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่มีความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ✅
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันงานกับเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่สำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่ การควบคุมเวอร์ชัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ✅
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่สามารถผสานรวมกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ✅

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'การจัดการความรู้ส่วนบุคคล' ถูกนำเสนอครั้งแรกในเอกสารการทำงานในปี 1999 โดย Jason Frand และ Carol Hixon

ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด 13 อันดับ

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์จัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด13ตัวพร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิว เพื่อให้คุณพิจารณา

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

คลิกอัพ ด็อกส์
บันทึกไอเดียของคุณในเอกสาร ClickUp
สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ร่วมกับทีมของคุณด้วย ClickUp Docs
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - ClickUp (ดีที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
สร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ร่วมกับทีมของคุณด้วยClickUp Docs

ClickUpไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มการจัดการงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างและจัดการฐานความรู้ส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบโครงการงาน การระดมความคิด หรือการเก็บข้อมูลวิจัย ClickUp มอบความยืดหยุ่นและเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Docs

หัวใจสำคัญของฟังก์ชันนี้คือClickUp Docs ซึ่งเมื่อผสานรวมกับศักยภาพ AI ที่ฝังอยู่ใน ClickUp Brain จะเปลี่ยนวิธีการที่คุณรวบรวม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์จากความรู้อย่างสิ้นเชิง

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่มีหน้าซ้อนกัน ใช้การจัดรูปแบบและสไตล์ และเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดโครงสร้างฐานความรู้ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทมและการทำงานร่วมกันในเอกสาร

ด้วยระบบลำดับชั้นและตัวเลือกโฟลเดอร์ไม่จำกัด ฉันสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้ตั้งแต่เอกสารโครงการและบันทึกการเรียน ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวและเอกสารอ้างอิง การติดแท็ก การเชื่อมโยง และการปรับแต่งรูปแบบทำให้ฉันสามารถสร้างฐานความรู้ที่ขยายได้และเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Brain

ClickUp Brain
ยกระดับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วย ClickUp Brain

การผสาน ClickUp Brain กับ Docs จะยกระดับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลของคุณไปอีกขั้น ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสรุปข้อความยาวๆ สร้างไอเดียเนื้อหา และวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลของคุณเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันกำลังสร้างเอกสาร ClickUp Doc เพื่อติดตามข้อมูลเชิงลึกจากรายงานการวิจัยของบริษัท Brain จะเน้นจุดสำคัญหรือแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มเข้าไป ซึ่งช่วยให้ฐานความรู้มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างและจัดระเบียบห้องสมุดดิจิทัลสำหรับข้อมูลพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

หากคุณต้องการวิธีที่ง่ายขึ้นในการเริ่มต้น,ClickUp Knowledge Base Templateควรช่วยคุณได้.

เทมเพลตฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ มอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างและจัดระเบียบคลังข้อมูลดิจิทัลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย

นี่คือสิ่งที่คุณจะชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตนี้:

  • เชื่อมโยงกับเทมเพลต ClickUp อื่น ๆ เช่น การจัดการโครงการ การจัดการผลิตภัณฑ์ และการตลาด
  • ช่วยให้เข้าใจข้อมูลในฐานความรู้ของคุณด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย
  • ใช้วิดีโอแนะนำวิธีการและคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผสานฐานความรู้ของคุณอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือมากกว่า 1000+ รวมถึง Google Drive, Slack, เป็นต้น
  • ทำให้กระบวนการสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000+ แบบ
  • เข้าถึง จัดการ หรือแบ่งปันฐานความรู้ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp
  • เชื่อมต่อเอกสารกับงาน, เป้าหมาย, และโครงการโดยตรง สร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างความรู้ของคุณกับงานของคุณ
  • ใช้มุมมองแบบกระดาน, รายการ, หรือปฏิทินเพื่อจัดโครงสร้างฐานความรู้ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • รวมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การบันทึกโน้ต, การจัดการงาน, และการร่วมมือไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีคุณสมบัติมากมายจนอาจใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจวิธีใช้ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ส่วนตัวที่เชื่อมโยงกัน)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - Obsidian
ผ่านทางObsidian

Obsidianเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) ที่ทรงพลังและใช้รูปแบบมาร์กดาวน์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ช่วยให้คุณจดบันทึกและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ด้วยภาพกราฟิก

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิกิส่วนตัว การสร้างแผนผังความคิด หรือการพัฒนาระบบสมองที่สอง Obsidian มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้

นอกจากการสร้างฐานความรู้ส่วนตัวและวิกิแล้ว ฉันยังชอบที่ Obsidian สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์แบ่งปันความรู้ได้ด้วย ทำให้คุณสามารถเผยแพร่วิกิส่วนตัวบนเว็บได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน

  • ระดมความคิด, ค้นคว้า, และวางแผนความคิดของคุณด้วยคุณสมบัติ Canvas
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินที่สร้างโดยชุมชนหรือปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานและความชอบของคุณ
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณบนอุปกรณ์ของคุณและเข้าถึงได้ตลอดเวลา แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียดและไวยากรณ์การลดทอนอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
  • Obsidian มุ่งเน้นที่การทำงานของแต่ละบุคคลโดยไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ราคาของออบซิเดียน

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
  • ซิงค์ (ส่วนเสริม): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เผยแพร่ (ส่วนเสริม): $10/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

3. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่มีโครงสร้าง)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - Roam Research
ผ่านทาง Roam Research

เครื่องมือจดบันทึกและจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) อีกตัวที่ยอดเยี่ยมคือRoam Research ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัย นักเขียน และผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรงและการจัดระเบียบแนวคิด Roam ช่วยให้นักเรียนสร้างระบบ 'ความคิดแบบเครือข่าย' ที่เชื่อมโยงแนวคิดและบันทึกต่างๆ เพื่อสะท้อนการทำงานตามธรรมชาติของสมอง

การเชื่อมโยงสองทิศทางบน Roam ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายของบันทึกที่เชื่อมโยงกันและระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่แยกจากกันได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Roam Research

  • สร้างบันทึกประจำวันเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคิดและไอเดียของคุณในแต่ละวัน
  • อ้างอิงและนำส่วนของข้อความมาใช้ซ้ำในบันทึกต่างๆ
  • บันทึกของคุณเป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ทำให้คุณสามารถอ่านและแชร์ได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Roam Research

  • การออกแบบของ Roam Research ไม่สวยงาม
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าราคาของมันแพงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ เนื่องจากไม่มีตัวเลือกฟรี

ราคาของ Roam Research

  • ข้อดี: $15/เดือน
  • ผู้ศรัทธา: $8. 33/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Roam Research

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่อุดมไปด้วยสื่อ)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - Notion
ผ่านทาง Notion

Notionเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลแบบครบวงจรสำหรับทีมและองค์กร ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์ร่วมกับทีมของคุณได้

นอกจากข้อความแล้ว ยังสามารถเพิ่มหรือลากและวางรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง และแม้กระทั่งเชื่อมโยงหน้าต่างๆ ในฐานความรู้ของคุณได้

จากการจัดการข้อมูลลูกค้าและการระดมความคิดไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการ Notion AI ทำให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย ฉันยังชอบที่เครื่องมือเขียน AIมีฟังก์ชันการแก้ไขบันทึกและการสรุปเพื่อเพิ่มพูนฐานความรู้ของคุณอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • แบ่งปันความรู้, มอบหมายงาน, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับทีมและโครงการ
  • สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการโครงการ ติดตามลูกค้า และจัดระเบียบทรัพยากร
  • เข้าถึงเทมเพลตกว่า 20,000 แบบ สำหรับการสร้างวิกิบริษัท บันทึกการประชุม ฯลฯ

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงระหว่างการเดินทางหรือในช่วงที่เกิดการขัดข้อง
  • การใช้แอปมือถือของ Notion อาจรู้สึกไม่คล่องตัวและช้า

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

5. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล - Document360
ผ่านทาง Document360

อีกหนึ่งซอฟต์แวร์เวิร์กสเปซแบบครบวงจรสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้คือDocument360

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณปรับแต่งฐานความรู้ของคุณด้วยสีประจำแบรนด์ ช่วยสร้างคู่มือผู้ใช้ คู่มือปฏิบัติการมาตรฐาน (SOP) คู่มือการใช้งาน และเอกสารอื่นๆ ที่มีความไดนามิก สามารถค้นหาได้ และรองรับหลายภาษา

เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการเอกสารให้ราบรื่น Document360 มอบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน AI ที่ช่วยให้การจัดการเอกสารทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • ปรับปรุงบริบทและความเกี่ยวข้องของเอกสารด้วยข้อเสนอแนะจาก AI แบบเรียลไทม์
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อปรับกลยุทธ์การจัดการความรู้ให้เหมาะสมที่สุด
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Slack, Microsoft Teams, Zendesk, และ Intercom เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของเอกสาร360

  • มีคุณสมบัติบางประการที่สามารถใช้ได้เฉพาะผ่านส่วนเสริมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่

ราคาของ Document360

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Document360

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่เป็นมิตรกับเสียง)

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทาง Evernote

Evernoteเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) และเครื่องมือจดบันทึกที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้มืออาชีพสามารถบันทึก จัดระเบียบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่างๆ

ตามชื่อที่แนะนำไว้ มันช่วยให้คุณจดบันทึกความคิดสุ่มและเก็บไฟล์และเอกสารสำคัญเพื่อพัฒนาฐานความรู้ สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Evernote คือความสามารถในการบันทึกโน้ตเสียงสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวและมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • แปลงเอกสารทางกายภาพเป็นดิจิทัลโดยตรงเข้าสู่ Evernote เพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสาร, ไฟล์, และรายการที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • ค้นหาข้อมูลในบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมือถือใช้งานยากกว่ารุ่นเดสก์ท็อป
  • เวอร์ชันฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บจำกัด

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (8000+ รีวิว)

7. TiddlyWiki (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ไม่เป็นเชิงเส้น)

TiddlyWikki
ผ่านทางTiddlyWiki

TiddlyWikiเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) ที่มีเอกลักษณ์และโอเพนซอร์ส ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลภายในกรอบที่ไม่เป็นเชิงเส้นได้

ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการรายการที่ต้องทำ, เรียงความ, นวนิยาย, โครงการ, ฯลฯ

ทำงานเป็นไฟล์ HTML แบบแยกส่วน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ต้องติดตั้งที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ TiddlyWiki

  • ใช้เครื่องมือนี้ในภาษาต่างๆ โดย TiddlyWiki มีให้เลือกมากกว่า 20 ภาษาในรูปแบบปลั๊กอิน
  • ปรับแต่งและแก้ไขอินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการทำงานได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
  • รับความช่วยเหลือจากชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่มีชีวิตชีวา

ข้อจำกัดของ TiddlyWiki

  • การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์เป็นปัญหาเนื่องจากเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลัก
  • การจัดการงานผ่านไฟล์ขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ราคาของ TiddlyWiki

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว TiddlyWiki

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Tettra (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร)

เท็ตตรา
ผ่านทางTettra

Tettraเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีสำหรับการสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์และจัดการความรู้โดยรวมของบริษัท ด้วยตัวแก้ไขที่เรียบง่ายของ Tettra คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่หรือส่งออกเนื้อหาที่มีอยู่จากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Notion เป็นต้น

เหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต Tettra นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อเสนอเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรักษาความแม่นยำและความสามารถในการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ

คุณสมบัติเด่นของ Tettra

  • รับคำตอบสำหรับคำถามของทีมจากผู้ช่วย AI ของ Tetra, Kai
  • ตรวจสอบเนื้อหาตามกำหนดการที่กำหนดไว้ด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการอัตโนมัติความรู้
  • เพิ่มสื่อและเชื่อมโยงไฟล์ภายในฐานความรู้

ข้อจำกัดของ Tettra

  • มีคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพมีราคาสูงเกินไป

ราคาของ Tettra

  • พื้นฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การปรับขนาด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $7200/ปี สำหรับผู้ใช้ 50 คน

คะแนนและรีวิวของ Tettra

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ในที่เดียว)

คุรุ
ผ่านทาง ผู้เชี่ยวชาญ

กูรูคือ แพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถเปลี่ยนความรู้รวมของบริษัทคุณให้กลายเป็นวิกิเดียวที่รวมศูนย์และอัปเดตอยู่เสมอสำหรับพนักงานของคุณ

ฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI ให้คำตอบที่รวดเร็วและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับคำถามของพนักงาน ช่วยให้พวกเขาสามารถกลับไปทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจน

Guru ช่วยให้ทีมสามารถรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงได้ ทำให้ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย และสามารถค้นหาได้ง่าย—คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงานและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • สร้างอินทราเน็ตส่วนบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลของบริษัท
  • เชื่อมต่อกับแอป, แชท และเอกสารที่มีอยู่ของคุณผ่าน AI
  • ให้บริการฟังก์ชันการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ข้อจำกัดของกูรู

  • กูรูมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • มีโอกาสที่เนื้อหาอาจล้าสมัยหรือซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้เมื่อฐานความรู้เติบโตขึ้น

ราคาแบบกูรู

  • ฟรี
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

10. Bloomfire (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่สามารถขยายได้)

บลูมไฟร์
ผ่านทางBloomfire

Bloomfireเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงระดับนานาชาติทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์และทำให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตยภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถรับ จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไร? ผ่านการสร้างคลังข้อมูลที่ปลอดภัยและสามารถค้นหาได้

มันให้เครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและถูกต้องที่สุดเท่านั้นที่จะถูกเผยแพร่ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างน่าเชื่อถือโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก

คุณสมบัติเด่นของ Bloomfire

  • ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงที่จัดทำดัชนีทุกคำในเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงวิดีโอ
  • ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกันผ่านการสนทนาและฟอรัมแบบโต้ตอบ
  • ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Bloomfire

  • คุณสมบัติการค้นหาอาจแสดงผลลัพธ์มากเกินไป ทำให้ผู้ใช้สับสน
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชัน

ราคาของ Bloomfire

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Bloomfire

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

11. Bear (เหมาะสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบ)

หมี
ผ่านทางหมี

Bearเป็นแอปจดบันทึกแบบ Markdown ที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายและสวยงาม ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบสัปดาห์ โครงการ และแม้แต่ Wiki ของคุณได้

เพิ่มข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, และองค์ประกอบอื่น ๆ ลงในบันทึกของคุณ จากนั้นส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, DOCX, HTML, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ การแบ่งปันบันทึกของคุณกับผู้อื่น รวมถึงครอบครัว, เพื่อน, หรือเพื่อนร่วมงาน ก็ทำได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของหมี

  • ใช้การจัดรูปแบบที่รวดเร็วและสม่ำเสมอในบันทึกทั้งหมดด้วย Markdown
  • ปักหมุดแท็กสำคัญด้วยตัวเลือกแท็กมากกว่า 250 รายการ
  • วาดและแทรกภาพร่างได้ทุกที่ในกระบวนการจดบันทึกของคุณ

ข้อจำกัดของหมี

  • ใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Apple และ iOS เท่านั้น
  • การเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ตัวเลือกการส่งออก จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก ซึ่งแตกต่างจากแอปจดบันทึกอื่น ๆ

ราคาหมี

  • ฟรี
  • Bear Pro: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

12. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล-Logseq
ผ่านทางLogseq

Logseqเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล สร้างขึ้นบนโครงสร้างแบบโครงร่าง (outliner) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบความคิด บันทึก และไอเดียต่างๆ ในรูปแบบที่มีลำดับชั้นและชัดเจน

ด้วยความสามารถในการสร้างฐานความรู้แบบเครือข่ายโดยใช้ลิงก์สองทิศทางและแท็ก Logseq จึงสะท้อนวิธีการประมวลผลข้อมูลของสมอง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การเขียน และการเรียนรู้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq

  • มองเห็นบันทึกของคุณและการเชื่อมโยงระหว่างบันทึกด้วยมุมมองกราฟ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยธีมมากกว่า 150 แบบและปลั๊กอินมากกว่า 30 รายการที่มีให้ผ่านชุมชนโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานอยู่ของ Logseq
  • จัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของคุณแบบออฟไลน์ก่อนด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับออฟไลน์เป็นอันดับแรก

ข้อจำกัดของ Logseq

  • เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น Logseq อาจเกิดปัญหาขัดข้อง
  • แอปพลิเคชันมือถือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และในปัจจุบันมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของ Logseq

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Logseq

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

13. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนบุคคล-Logseq
ผ่านทางMem.ai

Mem.aiเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับนักวิจัย ผู้จัดการ ผู้สร้างเนื้อหา และผู้ประกอบการ คิดถึงเครื่องมือ AI นี้เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ— มันจัดระเบียบบันทึกของคุณ สรุปข้อมูลเชิงลึก ร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสม และค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในที่ทำงานเดียวได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem. ai

  • จัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติผ่าน AI เพื่อค้นพบความเชื่อมโยง
  • ค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายตามบริบทและเนื้อหาผ่านความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
  • จัดการข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Mem. ai

  • ให้บริการฟังก์ชันออฟไลน์อย่างจำกัด
  • การช่วยเหลือจาก AI ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ Mem. ai

  • เมม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเมม: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Mem. ai

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

