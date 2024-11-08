12 เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องลองในปี 2025

ถึงเวลาถามคำถาม! คุณยังคงพึ่งพาการค้นหาของ Google หรือเปลี่ยนไปใช้ AI สำหรับการค้นหาทั้งหมดแล้ว? หรือบางทีคุณอาจอยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวเลือกนี้ กำลังพิจารณาอยู่ 😉
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมวดหมู่ใด ฉันพร้อมที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา ทีมงานของฉันที่ ClickUp ได้ทำการทดสอบ เรียนรู้ และนำเครื่องมือค้นหา AI เหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าพวกมันสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในแง่ของความสามารถ ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว
ดังนั้น โดยไม่รอช้า เรามาดู 12 เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณกันดีกว่า เราจะพูดถึงคุณสมบัติ ราคา ข้อจำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่เชื่อมโยงและพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเฉพาะด้านการวิจัย)
- Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการรองรับหลายภาษา)
- Bing AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- You.com (YouChat) (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาหลายรูปแบบ)
- Komo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบครอบคลุม)
- ใช่ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบอทค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ)
- Brave Search (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาอิสระ)
- ฟินด์ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสอบถามข้อมูลเฉพาะโค้ด)
- แอนดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่เรียบง่ายแต่แม่นยำ)
- ต้นแบบ SearchGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเฉพาะแหล่งที่มาหรือการอ้างอิง)
- DuckDuckGo AI Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการค้นหา)
เครื่องมือค้นหา AI คืออะไร?
ในข้อความธรรมดา เครื่องมือค้นหา AI ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการค้นหาและมอบประสบการณ์การค้นหาที่ดีขึ้น โดยการสร้างสรุป, การ์ดข้อมูล และอื่นๆ
แต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ 🙄
ให้ฉันอธิบาย. ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม ซึ่ง พึ่งพาคำค้นหาและระบบดัชนีเป็นหลัก, เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้ อัลกอริทึมขั้นสูงและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ในการวิเคราะห์คำค้นหา.
ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ บริบท, เจตนาของผู้ใช้, และความหมายเชิงความหมาย ที่อยู่เบื้องหลังคำค้นหา ซึ่งช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและถูกต้องมากขึ้น
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ทำหน้าที่หนักมากมายในที่นี้ ช่วยในการตีความภาษาของมนุษย์ ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจคำถามที่ซับซ้อน ตอบคำถามในรูปแบบการสนทนา และแม้กระทั่ง สร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ตามความชอบและพฤติกรรมของคุณ
ในที่สุด เครื่องมือค้นหา AI จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากคำค้นหาของคุณและรูปแบบการค้นหาทั่วไปของคุณ นั่นถูกต้อง ทุกครั้งที่คุณใช้ AI สำหรับการค้นหา คุณกำลังฝึกให้มันค้นหาได้ดีขึ้นและให้คำตอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อ นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างการค้นหาแบบดั้งเดิมกับการค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
|คุณสมบัติ
|เครื่องมือค้นหาแบบมาตรฐาน
|เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|วิธีการค้นหา
|คำค้นหา
|NLP-based
|ความเข้าใจ
|จำกัด
|ความหมายเชิงความหมายและบริบท
|ผลลัพธ์
|ทั่วไปและมักไม่เกี่ยวข้อง
|มีความเกี่ยวข้องสูงและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
|การเรียนรู้
|สถิต
|ปรับตัวได้
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณเคยค้นหาภัตตาคารที่ดีที่สุดในย่านใดย่านหนึ่งของเมือง แล้วได้คำแนะนำภัตตาคารที่ดีที่สุดอยู่ห่างจากคุณถึง 12 ไมล์หรือไม่?
นี่คือ ความไม่สอดคล้องอย่างชัดเจนระหว่างเจตนาการค้นหาและบริบทของคำถามของผู้ใช้ เครื่องมือค้นหาหลักทั้งหมดประสบปัญหานี้เป็นครั้งคราว
นี่คือจุดที่เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยได้—โดยการช่วยให้เข้าใจบริบทและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาได้ดีขึ้น นั่นเป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลที่ใช้เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
นี่คือเพิ่มเติม:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง: คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การค้นหาด้วยเสียง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล สามารถทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องมือค้นหา AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ได้เร็วกว่าเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม
- ความแม่นยำที่ดีขึ้น: อัลกอริทึมของ AI สามารถช่วยระบุและกรองเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของผลการค้นหา
- การเข้าถึง: คุณสมบัติเช่นการค้นหาด้วยเสียงและการแปลงข้อความเป็นเสียงสามารถทำให้การค้นหาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มีความพิการ
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: เครื่องมือค้นหา AI สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้และปรับแต่งผลการค้นหาให้เหมาะสม ทำให้ประสบการณ์การใช้งานมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- มากกว่าแค่ 'ค้นหา': เครื่องมือค้นหา AI ช่วยให้คุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกับคำตอบที่ได้ เช่น การส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้หากจำเป็น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์?
เครื่องมือค้นหาด้วย AI นั้นน่าทึ่งมาก ฉันคิดว่าเราคงเห็นพ้องกันในเรื่องนี้แล้ว ทีนี้ คุณจะหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร? ต่อไปนี้คือบางแง่มุมที่ฉันพิจารณาในขณะที่ทดสอบเครื่องมือเหล่านี้:
📌 ความเกี่ยวข้องและความถูกต้อง: เครื่องมือค้นหา AI ควรให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับความตั้งใจและคำค้นหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมั่นใจว่าผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ ปราศจากข้อมูลที่ผิดพลาดหรืออคติ
📌 ความครอบคลุม: ควรสามารถเข้าถึงและประมวลผลแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ รวมถึงหน้าเว็บและรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร
📌 ความเร็วและประสิทธิภาพ: ผลการค้นหาควรปรากฏอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับคำค้นหาที่มีความเร่งด่วน นอกจากนี้ เครื่องมือควรสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
📌 ประสบการณ์ผู้ใช้: อินเทอร์เฟซควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาด้วยเสียง การค้นหาด้วยรูปภาพ และคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย
📌 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ควรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และความปลอดภัยของข้อมูล โดยต้องมั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องและไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
📌 การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งประสบการณ์การค้นหาของคุณได้ เช่น การบันทึกการตั้งค่าการค้นหาหรือการตั้งค่าการแจ้งเตือน เครื่องมือนี้ควรสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความชอบของคุณและปรับแต่งผลการค้นหาให้เหมาะสมตามนั้น
📌 การผสานรวมและความเข้ากันได้: ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและบริการออนไลน์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดในพริบตา
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือค้นหา AI:
|เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคาเริ่มต้น
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการค้นหาที่เชื่อมต่อถึงกัน
|ผู้ช่วย AI ในตัว (ClickUp Brain), การค้นหาที่เชื่อมต่อ, สรุปโดยอัตโนมัติ, การทำงานอัตโนมัติของงาน, คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาเฉพาะงานวิจัย
|ลิงก์แหล่งที่มา, โฟลเดอร์สำหรับการจัดระเบียบการค้นหา, การค้นหาหลายรูปแบบ, การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ปรับแต่งได้
|ฟรี; โปรเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Google Gemini
|รองรับหลายภาษา
|ประมวลผลข้อความ, โค้ด, รูปภาพ, และเสียง, ความสามารถในการรองรับหลายภาษา, การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
|ฟรี; ราคาสำหรับแผนชำระเงินจะแตกต่างกัน
|บิงค์ เอไอ
|การค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การค้นหาเชิงสร้างสรรค์, สลับการค้นหาเชิงลึก, การสร้างภาพ, ตัวกรองความปลอดภัย
|ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 รายการ; $15-$25 สำหรับรายการเพิ่มเติม
|You.com (YouChat)
|การค้นหาแบบหลายรูปแบบ
|การเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์, มีแบบจำลอง AI ให้เลือกมากกว่า 15 แบบ, สามารถปรับแต่งกรณีการใช้งานสำหรับการค้นหา, สามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้
|ฟรี; โปรเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|โคโม
|การค้นหาแบบครอบคลุม
|โหมดการค้นหาที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง, ประสบการณ์ปราศจากโฆษณา, ผลลัพธ์ที่แสดงในรูปแบบแผนผังความคิด, การแสดงตัวอย่างอย่างละเอียด
|ฟรี; รายเดือนเริ่มต้นที่ $15
|ใช่
|สร้างบอทค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธุรกิจ
|รองรับหลายรูปแบบ, คำแนะนำที่ปรับแต่งได้, มากกว่า 50 ภาษา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $399
|Brave Search
|ประสบการณ์การค้นหาอิสระ
|เน้นความเป็นส่วนตัว, ดัชนีการค้นหาอิสระ, คำตอบจาก AI พร้อมภาพ, รองรับหลายภาษา
|ฟรี
|ฟินด์
|การค้นหาและสอบถามข้อมูลเฉพาะโค้ด
|รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม, ความช่วยเหลือในการดีบัก, เวลาตอบสนองรวดเร็ว
|ฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|แอนดี้
|ผลการค้นหาที่เรียบง่ายแต่แม่นยำ
|สามโหมด (อ่าน, สรุป, อธิบาย), ผลลัพธ์ปราศจากโฆษณา, เน้นความเป็นส่วนตัว
|ฟรี (ต้นแบบ)
|ต้นแบบ SearchGPT
|การค้นหาตามแหล่งที่มาหรือการอ้างอิงเฉพาะ
|ข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์, การอ้างอิงในเนื้อหา, เนื้อหาแบบโต้ตอบ
|ไม่ทราบ
|แชท AI ของ DuckDuckGo
|เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการค้นหา
|รักษาการสนทนาค้นหาด้วย AI เป็นส่วนตัว รองรับโมเดล AI หลากหลาย สามารถสลับระหว่างการค้นหาและการแชทกับ AI ได้อย่างง่ายดาย
|ฟรี (เบต้า)
📮ClickUp Insight: 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AIในการวิจัยและรวบรวมข้อมูล แต่มี AI ไหนบ้างที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือกระทู้ Slack สำคัญที่คุณลืมบันทึกไว้? ใช่แล้ว!การค้นหาแบบเชื่อมต่อด้วย AI ของ ClickUpสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ พร้อมดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบที่คุณต้องการ ประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยฟีเจอร์ค้นหาขั้นสูงของ ClickUp!
12 เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรากำลังมองหาอะไรในเครื่องมือค้นหาด้วย AI แต่คุณชอบการค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วย AI หรือประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบมากกว่ากัน? ตอนแรกฉันก็สับสนเหมือนกัน
แล้วเรื่องความเป็นส่วนตัวล่ะ? หรือบางทีคุณอาจต้องการสร้างเครื่องมือค้นหา AI แบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่ากรณีการใช้งานของคุณจะเป็นอย่างไร เราจะค้นหาเครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานนั้นที่นี่
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่เชื่อมต่อ และ พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
คุณสามารถถาม Google หรือ Google Gemini เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือแนวโน้มตลาดหุ้นของวันนี้ได้อย่างง่ายดาย
แต่ AI สามารถช่วยคุณค้นหา ไฟล์ที่หายไปนั้นในที่ทำงาน ได้หรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการดึงบทสนทนาที่มีข้อมูลสำคัญที่คุณต้องเน้นในการนำเสนอครั้งต่อไปของคุณ
ดีแล้วครับ! คุณมาถูกที่แล้วที่ ClickUp! ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp คุณสามารถค้นหาไฟล์หรือภารกิจได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถ สร้างสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรเจ็กต์ของคุณได้
ต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อนหรือไม่? เพียงขอให้ AI สรุปหรือทำให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคุณ
เครื่องมือนี้ผสานความสามารถในการค้นหาอันทรงพลังของ AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ เชื่อมต่อไฟล์ งาน บุคลากร และโครงการเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น
ข่าวดี? คุณสามารถ พูดคุยกับ AI ได้โดยไม่ต้องสลับไปยังแท็บอื่น
ตัวอย่างเช่น ครั้งล่าสุดที่ฉันลาพักร้อน ฉันกลับมาและขอให้ ClickUp Brain สรุปความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่าง ๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฉัน และทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นอย่างเรียบร้อยในรูปแบบหัวข้อย่อยที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ เต็มไปด้วยประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการและการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ฉันไม่อยู่
ฉันหมายถึง? ลาก่อนกระทู้สนทนาและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เจอกันอีกเลย!
ด้วยผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดนี้ ฉันมี ผู้จัดการความรู้ AI ที่ช่วยฉันค้นหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการภายในพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อ, ผู้จัดการโครงการ AI ที่ให้ข้อมูลอัปเดตโครงการ,อัตโนมัติงาน,และสร้างสรุปการประชุมแบบยืน, และ นักเขียน AI ที่ช่วยฉันปรับปรุงการสื่อสารทั้งหมดของฉันให้สมบูรณ์แบบ
ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อบทบาทเฉพาะ ClickUp Brain สามารถเข้าใจบริบทของงานของฉันและให้คำแนะนำตามกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมที่ฉันชอบทำในที่ทำงาน
หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ใช้ ClickUp Brain ข้อเสนอแนะจะเกี่ยวข้อง กับการสร้างเนื้อหา การระดมความคิด และกรณีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันมากขึ้น
สุดท้ายนี้ คุณสามารถขอให้ AI ช่วยคุณทำงานซ้ำๆ หรืออัปเดตสถานะงานด้วยคำสั่งง่ายๆ ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง หากคุณต้องการเครื่องมือค้นหา AI ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่าClickUp Brain ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับภาพรวมที่กระชับของงาน ความคิดเห็น และหัวข้อสนทนา
- สรุปเอกสารยาวและดึงประเด็นสำคัญ
- ถอดเสียงบันทึกเสียงและไฟล์บันทึก ClickUp Clips
- สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, สรุปโครงการ, อีเมล, และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ถาม AI เกี่ยวกับงาน โครงการ และทีมของคุณ
- สร้างคำอธิบายงาน งานย่อย และกำหนดวันครบกำหนดตามคำแนะนำ
- สร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ขอให้ AI สร้างแม่แบบสำหรับงาน เอกสาร และโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Perplexity AI (เหมาะสำหรับการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงด้านการวิจัย)
สำหรับผู้ใช้ที่ชอบเข้าไปดูแหล่งข้อมูลอย่างละเอียด Perplexity AI อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เครื่องมือนี้ ยอดเยี่ยมในการให้ลิงก์แหล่งที่มาของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการค้นหาที่เน้นการวิจัย
ฉันชอบฟีเจอร์โฟลเดอร์มาก ซึ่งช่วยให้ฉันจัดกลุ่มและเก็บคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถจัดหมวดหมู่คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ไว้ในโฟลเดอร์เดียว
เครื่องมือนี้ยังได้รับการยกย่องในด้านความแม่นยำโดยรวม ซึ่งเกิดขึ้นได้จาก สัญญาณความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Google และ Bing (รวมถึงอัลกอริทึมของตัวเครื่องมือเอง) เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอ วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำโดยรวมของผลการค้นหา
คุณสมบัติเด่นของความสับสน
- สร้างเธรดประวัติการท่องเว็บและบันทึกชุดหน้าเว็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ค้นหาภาพหรือวิดีโอโดยใช้การค้นหาหลายรูปแบบ
- ยกเลิกการเก็บข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแบบจำลอง AI และปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
- ใช้โหมดไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในระหว่างการค้นหาให้มากขึ้น โหมดนี้จะทำให้แน่ใจว่าประวัติการค้นหาไม่ถูกบันทึกไว้ในขณะใช้บริการ
ข้อจำกัดของความสับสน
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยทั่วไป แต่ก็มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัด
- สามารถให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงข้อมูลที่มีอยู่จนถึงเดือนตุลาคม 2023
การกำหนดราคาแบบซับซ้อน
- แผนฟรี
- Perplexity Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา API สำหรับธุรกิจ: ตั้งแต่ $0.2 ถึง $5 ขึ้นอยู่กับโมเดลเฉพาะ
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความซับซ้อน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: Perplexity vs. Google: การตัดสินใจเลือกเครื่องมือค้นหาที่เหนือกว่า
3. Google Gemini (ดีที่สุดสำหรับการรองรับหลายภาษา)
ด้วยการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ทำให้ Google Gemini โดดเด่นในฐานะเครื่องมือค้นหา AI ที่มีความหลากหลาย มันมี พารามิเตอร์ที่น่าประทับใจถึง 1.5 ล้านล้าน ซึ่งมากกว่าโมเดลก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของขนาด
แต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณและฉัน? พารามิเตอร์จะเป็นตัวกำหนดว่ามันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากเพียงใด และในรูปแบบใด ในกรณีของ Gemini มันสามารถประมวลผลข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างมากในรูปแบบของวิดีโอ, เสียง, โค้ดเบส, และข้อความ
เครื่องมือนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการรองรับหลายภาษา แต่สิ่งที่ฉันชื่นชอบคือการที่มันผสานรวมGemini Liveสำหรับมากกว่า 40 ภาษาบนอุปกรณ์ Android การค้นหาด้วยเสียงหลายภาษานี้ได้สร้างมิติใหม่ให้กับเครื่องมือค้นหา AI ทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจาก Gemini ได้รับการยกย่องว่าเป็น เครื่องมือสร้างแชทบอทที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การรองรับหลายภาษาจึงเปิดโอกาสใหม่ ๆ มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ประมวลผลและสร้างข้อความ, โค้ด, รูปภาพ, และเสียง ทำให้เป็นเครื่องมือค้นหาที่หลากหลาย
- เขียน, ทำความเข้าใจ, และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดของหลายภาษาการเขียนโปรแกรม
- มีความสามารถยอดเยี่ยมในการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา ในคำถามที่เป็นข้อความเท่านั้น Gemini ทำคะแนนได้ 90% ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ทำคะแนนได้ประมาณ 89%
- สามารถจัดการงานขนาดใหญ่ได้ ภายใต้พารามิเตอร์ที่มากขึ้น (ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการสูง)
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- การเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบถูกจำกัดเฉพาะนักพัฒนาและลูกค้าองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์ม Google Cloud เช่น Vertex AI และ Generative AI Studio
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี ใช้งานได้โดยไม่จำกัดจำนวนคำถาม
- ราคาที่กำหนดเอง สำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Bing AI (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วย AI)
Bing เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่าแก่ที่สุดในวงการเครื่องมือค้นหา นอกเหนือจาก Microsoft Copilot ซึ่งเป็นคำตอบของบริษัทเทคโนโลยีต่อกระแสผู้ช่วย AI แล้ว Microsoft ยังได้เพิ่มฟังก์ชันการค้นหาทั่วไปใน Bing ด้วย AI overlay
แม้ว่า Bing จะดูและให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม แต่ก็มีตัวเลือกการค้นหาด้วย AI ขั้นสูง เช่น ปุ่มสลับที่เปิดใช้งาน "การค้นหาเชิงลึก" อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ใน ช่วงทดลองใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งBingกำลังค่อยๆเปิดตัวความสามารถของ AIโดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การอ้างอิงเพิ่มเติมและลิงก์ที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา
อย่างไรก็ตาม ฉันขอแนะนำสิ่งนี้สำหรับคุณที่ต้องการทดสอบ จุดกึ่งกลางระหว่างเครื่องมือค้นหาทั่วไปกับ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bing AI
- ใช้การค้นหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI อย่างครอบคลุมบนหน้าการค้นหาของคุณ
- เปิดใช้งานตัวกรองความปลอดภัยในการค้นหาโดยใช้ฟีเจอร์การค้นหาที่ปลอดภัย
- สร้างภาพจากข้อความโดยใช้ Image Creator
ข้อจำกัดของ Bing AI
- ไมโครซอฟท์เตือนว่าอาจมีการโหลดช้าลง เนื่องจากมาตรการที่นำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่สร้างขึ้นมีความถูกต้อง
ราคา Bing AI
- ฟรี: 1,000 รายการธุรกรรมฟรีต่อเดือนสำหรับทุกตลาด
- S1: $25 ต่อ 1,000 รายการ, $25 ต่อ 25,000 รายการ*
- S2: $15 ต่อ 1,000 รายการ, $15 ต่อ 10,000 รายการ*
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาของ Bing ได้ที่นี่
5. You.com หรือ YouChat (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบหลายรูปแบบ)
You.com ไม่ใช่เครื่องมือค้นหา AI ทั่วไป สร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับ Google และผู้เล่นรายใหญ่รายอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ วิธีการค้นหาแบบแชทเป็นอันดับแรก
ฉันชอบมากที่สามารถ เลือกได้ระหว่างโมเดล AI หลายแบบที่แสดงอยู่ข้างแถบแชทอย่างสะดวก สิ่งนี้สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายหลักของบริษัทที่ต้องการเป็น โมเดล อะกนอสติก หรือไม่ผูกติดกับโมเดล AI แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
แพลตฟอร์มนี้สามารถแนะนำ โมเดล AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่กำหนด ได้ด้วย เช่น Claude สำหรับการเขียน คุณสามารถเริ่มต้นการค้นหาของคุณได้โดยการเลือกกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ หรืออัจฉริยะ หรือสร้างกรณีการใช้งานของคุณเองตามกรณีการใช้งานเฉพาะ ฉันพบว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ง่ายมาก
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นที่นี่คือความสามารถของ You.com ในการเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้มีความแม่นยำมากกว่าคู่แข่งที่มีข้อมูลจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้ากับการตอบสนอง หมายความว่าคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุด ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในแคช
- แสดงแหล่งที่มาและแสดงให้คุณเห็นว่ากำลังดึงข้อมูลมาจากที่ไหนแบบเรียลไทม์ผ่านโหมดการวิจัย
- ให้คุณสลับระหว่างโมเดล AI มากกว่า 15 แบบ (เช่น GPT-4o mini) หรือตามกรณีการใช้งาน
- ใช้คุณสมบัติ YouApps เพื่อผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Todoist
ข้อจำกัดของ You.com
- ผลลัพธ์ที่นำเสนอในรุ่นโมเดล AI "อัจฉริยะ" ดูเหมือนจะมีความถูกต้องแต่ค่อนข้างพื้นฐาน
ราคาของคุณ. com
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30 ต่อเดือน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน: ทักษะชีวิตยุคใหม่
6. Komo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบครอบคลุม)
Komo AI ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับรูปแบบการค้นหาแบบบูรณาการ และฉันพร้อมที่จะสนับสนุน!
แทนที่จะเป็นการตอบกลับด้วยข้อความ Komo จะแสดง ลิงก์เว็บไซต์, กระทู้ X, วิดีโอ YouTube และลิงก์เพิ่มเติม ทางด้านขวา สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาในระดับผิวเผิน จะมีการแสดงสรุปผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสร้างโดย AI ทางด้านขวามือเช่นกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณดูข้อมูลหลายจุดได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว และเจาะลึกในสิ่งที่โดดเด่นสำหรับคุณ ตอนนี้ นั่นแหละที่ผมเรียกว่า 'UI ที่ชาญฉลาด'
ฉันยังชอบ คำถามติดตามที่สร้างขึ้นซึ่งตรงเป้าหมายและมีประโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามเฉพาะ คุณสามารถทำการค้นหาขั้นสูงได้โดยการคลิกที่หนึ่งในคำถามติดตามแทนที่จะใช้คำของคุณเอง หากคุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่ คุณจะต้องเปิดใช้งานจากเมนูด้านบน
คุณสมบัติเด่นของ Komo:
- นำเสนอโหมดการค้นหาที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางสี่แบบ ได้แก่ การค้นหาแบบถาม (Ask Search), การค้นคว้า (Research), และการสำรวจ (Explore)
- จัดตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือค้นหาส่วนตัว ปราศจากโฆษณา
- คลี่ตัวอย่างขนาดเล็กแต่ละเอียดสำหรับลิงก์อ้างอิง ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว
- มีรูปแบบแผนผังความคิดเพื่อจัดระเบียบผลการค้นหาอย่างเป็นภาพ
- อนุญาตให้จัดเรียงผลลัพธ์ตามหมวดหมู่ เช่น ผลลัพธ์, ข่าว และวิดีโอ
ข้อจำกัดของโคมอ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีการจำกัดในแง่ของคุณสมบัติการสนทนา เนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถเพิ่มคำถามติดตามผลของตนเองได้
- คุณไม่สามารถคัดลอกหรือดึงข้อความจากผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจำกัดสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับข้อมูลเมื่อการค้นหาเสร็จสิ้นแล้ว Komo AI ยืนยันว่าต้องการให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลได้ดีขึ้นมากกว่าการคัดลอกข้อความเพียงอย่างเดียว
ราคาของ Komo
- รายเดือน: $15 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $30 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเทคนิคการสร้างคำสั่ง, วิธีการ, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
7. ใช่ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบอทค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ)
หากคุณต้องการสร้างเครื่องมือค้นหา AI ของคุณเอง คุณต้องการ Yep AI สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงธุรกิจ Yep AI นำเสนอ มนุษย์หรือแชทบอทอวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถฝึกฝนข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว และ ช่วยแนะนำลูกค้าของคุณผ่านคำถามของพวกเขา
กระบวนการตั้งค่าค่อนข้างตรงไปตรงมา คุณสามารถ ป้อนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่นเอกสาร Word, PDF, เว็บไซต์ของคุณ หรือแม้แต่ไฟล์ Excel ไม่จำเป็นต้องใช้การเขียนโค้ดที่ซับซ้อนเพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง
เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ปรับแต่งและเปิดตัว บนเว็บไซต์ของคุณ และคุณก็เสร็จสิ้น! คุณเพิ่งสร้างบอทค้นหา AI ส่วนตัวของคุณเอง (ที่ดูเหมือนมนุษย์)
ใช่แล้ว คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สามารถประมวลผลข้อมูลในหลายรูปแบบ เช่น ไฟล์ PDF หรือไฟล์ Word และยังสามารถตีความภาพในเอกสารได้อีกด้วย
- นำเสนอคำแนะนำที่ปรับแต่งและชาญฉลาดตามคำค้นหาเฉพาะ
- สามารถปรับแต่งได้ในแง่ของแง่มุมต่างๆ เช่น โทนสีและน้ำเสียงในการสนทนาตามแนวทางของแบรนด์
- รองรับการสอบถามในกว่า 50 ภาษาผ่านหลากหลายช่องทาง
ใช่ ข้อจำกัดของ AI
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น แชทลูกค้า WhatsApp ได้
ใช่ ราคา AI (สำหรับมนุษย์ดิจิทัล)
- เริ่มต้น: ฟรี
- เริ่มต้น: $399
- องค์กร: 799 ดอลลาร์
- องค์กร: ราคาตามตกลง
8. Brave Search (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาอิสระ)
Brave Search คือฟังก์ชันการค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก Brave Browser ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในองค์กรโดย Brave และขับเคลื่อนด้วยโมเดลและอัลกอริทึมของตนเอง
ในฐานะ เครื่องมือค้นหา AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัว Brave Search ดำเนินการอย่างอิสระ ให้คำตอบทันทีพร้อมแหล่งอ้างอิงควบคู่กับผลการค้นหาแบบดั้งเดิม
มันดูและให้ความรู้สึกเหมือนกับ Google มาก และตอนแรกฉันก็ไม่ได้ประทับใจอะไร แต่เมื่อคุณคลิกที่ 'ตอบด้วย AI' ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปสร้างข้อมูลและผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมภาพประกอบ
นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรทราบ เนื่องจาก AI เป็นตัวเลือก และสามารถนำมาใช้ได้เมื่อต้องการ; ไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Brave Search
- ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หลีกเลี่ยงการติดตามข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่ลำเอียง
- ใช้ดัชนีการค้นหาอิสระของตนเอง มอบประสบการณ์การค้นหาที่เป็นกลางมากขึ้น
- ปัจจุบันมีให้บริการในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน
- คำตอบพร้อมข้อความ, รูปภาพ, และบัตรข้อมูลสำหรับจุดที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Brave Search
- การซ้อนทับของ AI อาจทำให้ประสบการณ์การค้นหาดูรกและต้องคลิกหลายครั้งเกินไป
ราคาของ Brave Search
- ฟรี
9. ฟินด์ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสอบถามข้อมูลเฉพาะโค้ด)
Phind เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา ช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหา คำตอบที่แม่นยำสำหรับคำถามการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว
เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2022 Phind ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และบริบทคุณภาพสูงเพื่อให้คำตอบภายในเวลาประมาณ 15 วินาที ซึ่งเร็วกว่าเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมอย่างมากที่สามารถใช้เวลานานกว่า 34 วินาที
มันมี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสนับสนุนการสอบถามรายละเอียด ดังนั้นแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องโค้ดอย่างฉันก็สามารถเข้าไปและขอโค้ดสั้นๆ ได้ แต่ส่วนใหญ่ฉันใช้เวลาถามมันว่าสิ่งต่างๆ ทำงานอย่างไร และฉันก็ได้รับคำตอบที่อธิบายได้ดีมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับการเขียนโค้ดในหลายภาษา รวมถึง Python, JavaScript, Java, C++ และอื่นๆ
- ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาด, อธิบายโค้ดสั้น ๆ, และเสนอแนะการปรับปรุง
- ตอบคำถามเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบการเขียนโปรแกรม และแง่มุมทางทฤษฎีอื่นๆ
- ช่วยในการเขียนหรือปรับปรุงเอกสารประกอบ API
ข้อจำกัด
- ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ราคา
- Phind Pro: รายเดือน $20
- ฟินด์บิสซิเนส: $40 ต่อเดือน
10. แอนดี้ (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่ง่ายแต่แม่นยำ)
หากคุณเบื่อกับวลี AI แบบเดิมๆ อย่าง "ในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน" คุณต้องการ Andi เครื่องมือค้นหา AI นี้จะให้คำตอบที่เรียบง่ายใน ภาษาที่ตรงไปตรงมาที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
เครื่องมือนี้มีสามโหมด: อ่าน, สรุป, และอธิบาย ซึ่งทำให้ประสบการณ์การค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น
ฉันชอบ Read มากที่สุด เพราะมันทำงานคล้ายกับตัวอ่านบทความมาก การสรุปฟีเจอร์นั้นรู้สึกมาตรฐาน แต่ฉันชอบ Explain มาก ที่เครื่องมือแยก หัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เข้าใจง่าย
คุณสมบัติเด่นของแอนดี้
- สร้างข้อมูลที่จำเป็นอย่างน้อยที่สุดเพื่อตอบคำถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น
- ให้ผลการค้นหาที่แม่นยำ ปราศจากโฆษณา และเน้นความเป็นส่วนตัว
- ใช้การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, ข้อมูลสด, และเทคโนโลยีการค้นหาเชิงความหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- ประมวลผลข้อมูลขั้นต่ำและไม่จัดเก็บคุกกี้
ข้อจำกัดของแอนดี้
- แอนดี้ยังอยู่ในเวอร์ชันเบต้า ซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้าที่เสถียรตามที่ทีมระบุ แต่สิ่งนี้จำกัดการใช้งานเครื่องมือในวงกว้างในขณะนี้
ราคาของแอนดี้
- ฟรี
11. แบบจำลองต้นแบบ SearchGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเฉพาะแหล่งที่มาหรือการอ้างอิง)
คุณอาจสงสัยว่ามันแตกต่างจาก ChatGPT อย่างไร ตามชื่อที่บ่งบอก SearchGPT เน้นการค้นหาและน้อยกว่าการแชท
แม้ว่าอินเทอร์เฟซการสนทนาจะมีอยู่ แต่จุดเน้นจะอยู่ที่การให้ลิงก์และแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่คุณมากกว่าการสร้างคำตอบอย่างสมบูรณ์ แต่ละคำตอบจาก SearchGPT จะมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนเชื่อมโยงในเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้
จุดเด่นคือ? SearchGPT สามารถให้ แหล่งอ้างอิงจากสำนักพิมพ์และเว็บไซต์ที่อาจเลือกไม่แสดงรายการสำหรับข้อมูลการฝึกอบรม AI สร้างสรรค์ ได้ แต่ยังไม่ควรตื่นเต้นเกินไป เพราะคุณต้องลงทะเบียนในรายชื่อรอเพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์นี้ก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SearchGPT
- ผสานปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของ OpenAI เข้ากับข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ เพื่อนำเสนอผลลัพธ์การค้นหาที่แม่นยำ
- รวมการอ้างอิงในเนื้อหาและลิงก์ในผลลัพธ์เพื่อความโปร่งใส
- ผลลัพธ์ประกอบด้วยเนื้อหาแบบโต้ตอบ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ
ข้อจำกัดของ SearchGPT
- ขณะนี้มันเป็นต้นแบบที่เปิดให้ผู้ใช้จำนวนจำกัดได้ทดลองใช้
ราคาของ SearchGPT
- ไม่มีให้บริการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
12. DuckDuckGo AI Chat (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการค้นหา)
พวกเราส่วนใหญ่ถูกดึงดูดให้ใช้ DuckDuckGo เป็นเบราว์เซอร์เนื่องจากความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ฟีเจอร์ การค้นหาที่เสริมด้วย AI (เบต้า) ของแพลตฟอร์มนี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการมอบประสบการณ์การค้นหาที่มีความไดนามิก
ฟีเจอร์ AI ใน DuckDuckGo ให้คำตอบที่กระชับและให้ข้อมูลโดยตรงบนหน้าผลการค้นหา ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปในการ สร้างสรุป บัตรข้อมูล และลิงก์เพิ่มเติม
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคือมันไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉัน ต่างจากเครื่องมือค้นหา AI อื่น ๆ AI ของ DuckDuckGo ถูกออกแบบมาเพื่อเคารพข้อมูลผู้ใช้ ทำให้การค้นหาของฉันเป็นส่วนตัวและปลอดภัยอยู่เสมอ แม้ว่าฟีเจอร์ AI ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DuckDuckGo AI Chat
- รักษาการสนทนาให้เป็นส่วนตัวและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการฝึกอบรมโมเดล AI
- รองรับโมเดล AI หลากหลาย รวมถึง GPT-3.5 Turbo ของ OpenAI, Claude 3 Haiku ของ Anthropic, Llama 3.1 70B ของ Meta และ Mixtral 8x7B ของ Mistral AI
- อนุญาตให้ผู้ใช้สลับระหว่างการค้นหาแบบดั้งเดิมและการแชทด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของแชท AI ของ DuckDuckGo
- ขณะนี้มีการจำกัดการใช้งานต่อวัน และไม่สามารถเพิ่มขีดจำกัดได้ผ่านแผนการชำระเงินในขณะนี้
ราคาบริการแชท AI ของ DuckDuckGo
- ฟรี (เบต้า)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปของ AI
เพิ่มพลังการค้นหาของคุณด้วย AI
ตามที่สัญญาไว้ ฉันได้พาคุณไปชมเครื่องมือ AI ที่เจ๋ง ๆ ทั้งหมดที่ทีมของฉันและฉันได้พบเจอเมื่อเร็ว ๆ นี้แล้ว มีหลากหลายประเภทมาก ๆ ด้วย
บางตัวเป็นแชทบอท บางตัวมีเครื่องมือค้นหาที่ได้รับการเสริมด้วย AI และบางตัวมีผู้ช่วย AI ที่ดำเนินการค้นหาทั้งหมดให้คุณ เราพบตัวหนึ่งด้วยซ้ำที่ให้คุณสร้างบอทค้นหา AI แบบกำหนดเองได้!
แต่เมื่อพูดถึงการค้นหาเครื่องมือค้นหา AI ที่ผสานการทำงานกับงาน ไม่มีอะไรเทียบได้กับ ClickUp Brain ไม่ว่าคุณจะต้องการค้นหาไฟล์หรืองาน ระดมความคิด หรือร่างอีเมล ClickUp Brain สามารถจัดการทุกอย่างได้
แล้วคุณรออะไรอยู่? สมัครใช้ ClickUpและทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp Brain!