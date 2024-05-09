ความสับสน vs. Google: การตัดสินเครื่องมือค้นหาที่เหนือกว่า

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Google ได้ครองตำแหน่งแชมป์ที่ไม่มีใครโต้แย้งในโลกของเครื่องมือค้นหา เป็นกูรูที่ทุกคนนึกถึงเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่ต้องการ จนถึงขนาดที่คำว่า 'Google มัน' ได้กลายเป็นคำพูดที่ใช้กันทั่วไปในครัวเรือน
แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้า คู่แข่งรายใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแนวทางที่นวัตกรรมมากขึ้นและแบบจำลองภาษาที่ล้ำสมัยกว่า: Perplexity เปิดตัวในปี 2022 Perplexity มีเป้าหมายที่จะใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปฏิวัติวิธีการทำงานของการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
และมันทำให้หลายคนสงสัยว่า Google ยังคงเป็นเครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่ หรือว่า Perplexity คือกุญแจสู่อีกยุคหนึ่ง ในบล็อกนี้ เราจะค้นหาคำตอบของคำถามนี้ด้วยการเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่าง Perplexity กับ Google
ความหมายของเพอร์เพล็กซิตี้คืออะไร?
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาและตอบคำถามผ่านการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้คำตอบตามบริบทและความละเอียดอ่อนของคำถาม โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำในภาษาธรรมชาติ
สิ่งที่คุณต้องทำคือพิมพ์คำถามของคุณ และ AI จะให้ผลลัพธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลพร้อมการอ้างอิงในตัวและแหล่งที่มา บางความสามารถของ Perplexity ได้แก่:
- ให้บริการสรุปข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์
- การปรับคำตอบให้เหมาะสมกับบริบท
- การอ้างอิงคำตอบจากแหล่งข้อมูลใหม่แทนที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเก่า
- อนุญาตให้ผู้ใช้ถามคำถามเพิ่มเติม
- ปรับปรุงการตอบสนองของมันเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
คุณสมบัติของความสับสน
เพอร์เพล็กซิตี้ นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับกูเกิล. มาดูกัน:
การอ้างอิงแหล่งที่มา
Perplexity ตอบคำถามของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของคำตอบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเจาะลึกเนื้อหาตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วย AI และได้รับ ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ดังนั้น หากคุณเป็นนักเรียนที่กำลังเขียนรายงานวิจัยหรือผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นที่ต้องการคำตอบที่น่าเชื่อถือ คุณสมบัติการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของ Perplexity จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงานของคุณ
การเข้าใจบริบท
คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมเวลาค้นหาอะไรบางอย่างแล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งแทบจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาเลย? Perplexity รับประกันว่าคุณจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหานั้นอีกต่อไป
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถามคำถามหรือขอคำแนะนำ แล้วได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่ Perplexity ทำ
มันวิเคราะห์คำและวลีที่อยู่รอบๆ และโครงสร้างโดยรวมของคำค้นหาของคุณเพื่อส่งมอบ ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย, รูปภาพ, และวิดีโอ
การค้นหาแบบเรียลไทม์
Perplexity ให้ข้อมูล ล่าสุดเท่านั้น มันอัปเดตตามสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลด้วยการสแกนและวิเคราะห์เว็บอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการทราบอุณหภูมิวันนี้หรือข่าวด่วน Perplexity จะนำข้อมูลล่าสุดมาให้คุณภายในไม่กี่วินาที
และข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงรายงานอุตสาหกรรม โซเชียลมีเดีย และวารสารวิชาการอีกด้วย คุณยังสามารถใช้โหมด 'Focus' เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณโดยเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ การค้นหาทั่วไป งานวิชาการ งานเขียน Wolfram|Alpha YouTube และ Reddit
นอกจากนี้ Perplexity ยังเสริมคำตอบของคุณด้วยรูปภาพและวิดีโอ อีกทั้งยังให้คุณสร้างรูปภาพคุณภาพสูงตามคำแนะนำได้อีกด้วย
ค้นพบ
Perplexity AI มีฟีเจอร์ Discover ที่ให้คำตอบที่กระชับเกี่ยวกับ หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งคล้ายกับส่วน Discover ของ Instagram ที่ให้คุณค้นพบหัวข้อที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม ฟีด Discover ไม่สามารถคัดสรรได้ในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา—สิ่งที่คุณต้องการเห็นมากขึ้นหรือน้อยลงในฟีดของคุณ
คำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลด
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่ Perplexity มอบให้คุณคือความสามารถในการให้คุณอัปโหลดรูปภาพ, ข้อความ, และไฟล์ PDF และถามคำถามของคุณตามสิ่งที่คุณอัปโหลดไว้ ดังนั้น หากคุณเห็นดอกไม้ที่สวยงามและต้องการทราบชื่อของมัน หรือมีเอกสารยาว ๆ ที่ต้องอ่านในคืนก่อนสอบ คุณสามารถทำได้ด้วย Perplexity
คุณสามารถขอให้มัน สรุป อธิบาย และแม้กระทั่งแปลไฟล์ ได้ จากไฟล์เหล่านั้น คุณยังสามารถถามคำถามติดตามผลได้อีกด้วย
ข้อแม้เดียวคือเวอร์ชันฟรีอนุญาตให้คุณอัปโหลดได้สูงสุด 3 ไฟล์ต่อวัน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันโปรจะให้คุณอัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน
การกำหนดราคาแบบซับซ้อน
- ฟรี
- Perplexity Pro: $20/เดือน
ที่เกี่ยวข้อง:อ่านเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity
Google คืออะไร?
ด้วยส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือค้นหา92.82%Google ได้กลายเป็นคำพ้องความหมายกับการค้นหาออนไลน์ เปิดตัวในปี 1997 Google ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลโดยการป้อนวลีหรือคำสำคัญ
คุณสามารถค้นหาข้อมูลหลากหลายประเภทได้ รวมถึงหน้าเว็บ, รูปภาพ, วิดีโอ, บทความข่าว, แผนที่, และอื่น ๆ
Google Search ใช้ระบบอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อกำหนดความเกี่ยวข้องของหน้าเว็บกับคำค้นหาของคุณ. ระบบจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเกี่ยวข้องของคำค้นหา, คุณภาพของเว็บไซต์, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, เป็นต้น, เพื่อจัดอันดับผลการค้นหาตามความเกี่ยวข้องและความมีประโยชน์.
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการค้นหาเฉพาะทางหลากหลาย รวมถึง Google Images, Google Maps, Google Scholar และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลประเภทเฉพาะหรือเข้าถึงฐานข้อมูลเฉพาะทางได้
คุณสมบัติของ Google
ในฐานะผู้ใช้เครื่องมือค้นหาที่มีประสบการณ์ Google มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และยอดเยี่ยมมากมาย มาสำรวจบางส่วนกัน:
การค้นหาเว็บ
ฟังก์ชันหลักของ Google Search คือการค้นหาเว็บ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ คำหลักและวลี
คุณยังสามารถค้นหารูปภาพ อัปโหลดรูปภาพ หรือใช้กล้องสำหรับการค้นหาภาพย้อนกลับได้อีกด้วย ฟีเจอร์การค้นหาด้วยเสียงของ Google ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลด้วยการพูดแทนการพิมพ์
นอกจากนี้ คุณสามารถ มุ่งเน้นการค้นหา ของคุณได้โดยการกรองวันที่ ความเกี่ยวข้อง และแหล่งที่มา คุณยังสามารถเลือกประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการได้ ตั้งแต่ข่าวสารไปจนถึงวิดีโอ
นอกจากนี้ Google Scholar เป็นเครื่องมือค้นหาเฉพาะทางสำหรับวรรณกรรมทางวิชาการที่ให้การเข้าถึงบทความวิชาการ วารสาร และงานวิจัย
นอกเหนือจากผลการค้นหาแบบออร์แกニックแล้ว Google Search ยังแสดง ผลลัพธ์ที่ได้รับการสนับสนุน ด้วย ผลลัพธ์เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่เสียค่าใช้จ่ายหรือโฆษณาที่แสดงอย่างเด่นชัดควบคู่กับผลลัพธ์แบบออร์แกニック ผู้โฆษณาจะชำระเงินให้กับ Google สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ และผลลัพธ์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ด้านบนของผลการค้นหา
กราฟความรู้
คุณเคยค้นหาอะไรบางอย่างเช่น 'หอไอเฟล' แล้วรายละเอียดสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่สำคัญนี้ปรากฏขึ้นทางขวาของหน้าค้นหาทันทีหรือไม่?
นั่นคือ กราฟความรู้ของ Google—เครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลที่กระชับและเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ บนหน้าผลการค้นหา
คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์การค้นหาของคุณโดยการให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ อย่างรวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องไปยังเว็บไซต์ภายนอก
คุณสามารถค้นหาสถานที่สำคัญ, คนดัง, อาคาร, เหตุการณ์, ภาพยนตร์, เมือง, และอื่น ๆ ได้ และได้รับผลลัพธ์ทันที
ตัวอย่างที่แนะนำ
ฟีเจอร์สแนปเพ็ตมักปรากฏอยู่ด้านบนสุดของผลลัพธ์. พวกมันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่กระชับและเกี่ยวข้องซึ่งได้มาจากหน้าเว็บที่น่าเชื่อถือโดยการให้คำตอบโดยตรงต่อคำถามของคุณ.
เมื่อคุณป้อนคำค้นหาลงในแถบค้นหาของ Google เครื่องมือค้นหาจะระบุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากหน้าเว็บที่ตอบคำถามได้ดีที่สุด จากนั้นจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและนำเสนอในรูปแบบสรุปใน กล่องตัวอย่างข้อมูลเด่น
ค้นพบ
เช่นเดียวกับฟีเจอร์ Discover ของ Perplexity ฟีเจอร์ Discover ของ Google ช่วยให้คุณสำรวจเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับสิ่งที่คุณสนใจ นี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้และ ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เมื่อคุณไม่มีสิ่งใดเป็นพิเศษในใจ
Google ช่วยให้คุณ ปรับแต่งได้ โดยการติดตามหัวข้อต่างๆ แบ่งปันว่าคุณต้องการเห็นมากขึ้นหรือน้อยลงของบางสิ่ง เป็นต้น ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานในแอป Google และหน้าจอหลักของ Android
ราคาของ Google
Google ฟรีทั้งหมด
Perplexity AI เทียบกับ Google: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการเผชิญหน้าระหว่างผู้เล่นมากประสบการณ์กับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ ถึงเวลาแล้วที่จะตัดสินว่าเครื่องมือค้นหาใดคือผู้ชนะ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นถกเถียงระหว่าง Perplexity AI กับ Google ขอให้เราเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสองเครื่องมือนี้กัน
ราคา
เมื่อเลือกผู้ชนะ การพิจารณาเรื่องราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเครื่องมือค้นหาหนึ่งตัวที่ให้บริการฟรีทั้งหมด และอีกตัวหนึ่งมีเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน คุณจะตัดสินใจเลือกผู้ชนะได้อย่างไร?
ความสับสน
Perplexity มีรูปแบบการให้บริการแบบฟรีเมียม รุ่นฟรีประกอบด้วยฟีเจอร์การค้นหาพื้นฐานและโหมดการค้นหาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รุ่น Pro มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ในโหมด Pro ระบบ AI จะถามคำถามเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามของคุณเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
ในโหมดโปร คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัดและเลือกโมเดล AI สำหรับบริบทที่ยาวขึ้นและคำตอบที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง API ได้อีกด้วย
ดังนั้น หากคุณต้องการประหยัดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และสรุปไว้อย่างรวดเร็ว Perplexity เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง!
เครื่องมือค้นหาของ Google นั้นฟรีอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทุกคุณสมบัติของมันจึงพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ฟรี. ดังนั้น หากคุณชอบใช้ เครื่องมือค้นหาเก่าแก่ที่ดีและไม่รังเกียดที่จะค้นหาผ่านรายการหน้าเว็บที่ยาว Google ก็เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง.
ผู้ชนะ: ด้วยเครื่องมือค้นหาฟรีของ Google ทำให้ Google เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนในรอบนี้!
ความถูกต้องของคำตอบ
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือค้นหาเป็นเครื่องมือค้นหาที่ดีคือความถูกต้องของคำตอบของมัน. มาตรวจสอบกันว่าเครื่องมือค้นหาใดมีความถูกต้องของคำตอบดีกว่า: Google หรือ Perplexity.
ความสับสน
Perplexity ใช้โมเดลภาษาขั้นสูงและ ความเข้าใจเชิงบริบท เพื่อให้คำตอบที่มีความแม่นยำสูง การเน้นที่การเข้าใจบริบทช่วยให้สามารถแบ่งปัน คำตอบที่แม่นยำ สำหรับคำถามที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่ Perplexity Pro มอบให้คือความสามารถในการ เลือกแบบจำลอง AI ของคุณ ระหว่าง OpenAI's GPT-4 Turbo, Anthropic's Claude 3, Perplexity's Experimental, และ Mistral's Large. ดังนั้น หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากแบบจำลองใด ๆ คุณสามารถเปลี่ยนแบบจำลองและเขียนคำตอบใหม่ได้
นอกจากนี้ ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม Perplexity ให้ความสำคัญกับความเกี่ยวข้องและข้อมูลใหม่ ๆ มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น SEO และโฆษณา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงสามารถเชื่อถือได้และมีความถูกต้องมากขึ้น
Google ใช้ปัจจัยหลายประการในการกำหนดคุณภาพของเนื้อหา ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง ความเกี่ยวข้องของคำค้นหา ความตั้งใจของผู้ใช้ และคุณภาพของหน้า โปรแกรม การประเมินคุณภาพการค้นหา ของ Google ยังรวบรวมความคิดเห็นจากผู้คนเพื่อระบุหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องยังขึ้นอยู่กับคำค้นหาและ บริบทการค้นหา ด้วย ดังนั้น คำค้นหาที่คลุมเครืออาจให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายซึ่งคุณต้องคัดกรองเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Google ไม่พบข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากนัก ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าเช่นนี้
ผู้ชนะ: ในที่สุด ในแง่ของความถูกต้องแม่นยำ Perplexity ชนะเนื่องจากไม่พึ่งพาโฆษณาและ SEO และความสามารถในการเลือกระหว่างโมเดล AI ต่างๆ
ช่วงของผลการค้นหา
เครื่องมือค้นหาและให้คำตอบแสดงผลการค้นหาประเภทใด? มีความหลากหลายหรือไม่? สามารถใช้งานได้แบบเรียลไทม์หรือไม่? คำถามเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อต้องเลือกเครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุด
ความสับสน
Perplexity นำเสนอผลการค้นหาที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องโดยใช้อัลกอริทึมขั้นสูงและความเข้าใจในบริบทเพื่อให้ข้อมูล มันเน้นการค้นหาแบบเรียลไทม์และการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อเพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ ผลลัพธ์ ฟีด Discover ยังให้คำตอบที่กระชับเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมอีกด้วย
ตามคุณภาพของคำถามที่คุณสร้างขึ้น Perplexity จะใช้เวลาในการคัดกรองผลลัพธ์และให้ข้อมูลแก่คุณ นอกจากนี้ ไม่มีผลลัพธ์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใน Perplexity คุณจึงได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Google คุณ ไม่สามารถรับผลการค้นหาในท้องถิ่นได้ ดังนั้น หากคุณชอบที่จะได้รับคำตอบโดยตรงสำหรับคำถามของคุณแทนที่จะค้นหาข้อมูล Perplexity เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Google ให้บริการผลการค้นหาที่หลากหลายและครอบคลุมหัวข้อและแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งเว็บ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะให้คำตอบโดยตรง Google จะแสดง รายการลิงก์ ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับคำค้นหาของคุณมากที่สุด ขึ้นอยู่กับคุณที่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากลิงก์เหล่านั้น
คุณยังสามารถรับ ผลการค้นหาในท้องถิ่น ได้โดยการแชร์ตำแหน่งของคุณกับ Google นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Discover ของ Google ยังช่วยให้คุณสำรวจเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
Google ได้เริ่มให้คำตอบและภาพรวมโดยใช้ AI ในผลการค้นหาบางรายการแล้ว อย่างไรก็ตาม คำตอบเหล่านี้ยังไม่แม่นยำเท่ากับของ Perplexity
ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ หากคุณชอบคำตอบจาก AI Perplexity คือผู้ชนะ แต่ถ้าคุณชอบค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมรายการลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Google คือผู้ชนะของคุณ
ส่วนติดต่อผู้ใช้และการเข้าถึง
เครื่องมือค้นหา อย่างแรกและสำคัญที่สุด ต้องสามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มาดูกันว่า Perplexity AI หรือ Google มีอินเทอร์เฟซที่ดีกว่ากัน
ความสับสน
Perplexity มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย โดยผสานการค้นหาและการแชทเข้าด้วยกัน หน้าหลักได้รับการออกแบบอย่างดี โดยมีแถบค้นหาอยู่ตรงกลางหน้า ตัวเลือกในการสลับสื่อและแนบไฟล์อยู่ด้านล่างแถบค้นหา
คุณสมบัติห้องสมุดช่วยให้คุณสามารถ จัดระเบียบหัวข้อ ตามโครงการหรือหัวข้อ เชิญผู้อื่น และเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้
ดังนั้น จึง ใช้งานง่ายมาก แอปพลิเคชันมือถือยังมีให้บริการสำหรับทั้งผู้ใช้ Android และ iPhone ทำให้เข้าถึงได้
Google มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เมื่อคุณพิมพ์บางอย่าง ฟีเจอร์การเติมข้อความอัตโนมัติจะแสดงคำค้นหาที่เป็นไปได้
เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุดจะแสดงอยู่ด้านล่างของแถบค้นหา ตัวเลือกในการค้นหาภาพ เปิด Gmail และอื่นๆ สามารถพบได้ที่มุมขวาบน
Google สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้นหา ค้นหาด้วยเสียง หรือค้นหาด้วยรูปภาพ
ผู้ชนะ: ในแง่ของการเข้าถึง Google นำหน้าด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การค้นหาด้วยเสียงและภาพ
เพอร์เพล็กซิตี้ vs. Google: ใครคือผู้ชนะ?
ในการต่อสู้ระหว่าง Perplexity กับ Google เครื่องมือค้นหาและตอบคำถามต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อน
ตัวอย่างเช่น Perplexity AI ให้คำตอบที่ครอบคลุมและตรงประเด็นต่อคำถามของคุณ พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เข้าถึงง่ายเหมือน Google และอาจไม่เหมาะสมนักสำหรับการทำ วิจัยตลาดหรือการวิจัยทางวิชาการ ดังนั้นคุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Perplexity
ในทางกลับกัน Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่เข้าถึงได้ง่ายมากซึ่งให้ผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัย โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Trends, Google Scholar และโหมดการค้นหาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Google ไม่ได้ให้คำตอบโดยตรงต่อคำถามของคุณ
ดังนั้น ผู้ชนะในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ หากคุณต้องการความลึกและการค้นหาอย่างละเอียด Google Search ไม่มีใครเทียบได้
แต่ถ้าคุณต้องการสรุปที่กระชับ คำตอบที่รวดเร็วและมีข้อมูล หรือ เครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง Perplexity อาจเหมาะกับคุณมากกว่า
ความสับสนกับ Google บน Reddit
ในการค้นหาคำตอบสำหรับการถกเถียงระหว่าง Perplexity กับ Google ของเรา เราได้ไปที่ Reddit เพื่อหาคำตอบโดยตรงจากผู้คน เมื่อค้นหา Perplexity กับ Google บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Perplexity ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเครื่องมือค้นหาด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท
ฉันได้เปลี่ยนจาก Google เป็น Perplexity แล้ว และฉันยังใช้ AI อื่น ๆ อีกมากมายด้วย แต่ Google จะปรับตัวได้ง่าย ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมฉันถึงต้องการ Perplexity เมื่อฉันมี AI มากมายอยู่แล้ว แต่ความเร็วในการตอบคำถามทันทีของมันทำให้มันมีตำแหน่งเฉพาะของตัวเองในฐานะเครื่องมือค้นหา AI
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนก็เห็นด้วยว่า Google สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ Perplexity กำลังทำได้
ฉันชอบ Perplexity มาก แต่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ Google จะเปลี่ยนโมเดลการค้นหาของตนให้เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากขึ้น พวกเขาได้ทำไปแล้วจริงๆ ตอนนี้คุณจะได้รับคำตอบจาก AI ที่ด้านบนหากคุณเลือกใช้งาน มันพื้นฐานกว่ามาก แต่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นอยู่แล้ว
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity เทียบกับ Google
ความสับสนและ Google นั้นยอดเยี่ยมหากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่หากคุณต้องการผสมผสานการค้นหาเข้ากับการประยุกต์ใช้ในเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการ มีตัวเลือกที่ดีกว่าให้เลือกใช้!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาด้วยการค้นหาแบบสากลและใช้ AI ในการค้นหาและจัดการข้อมูล แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด
ลองดูคุณสมบัติที่แข่งขันกันของ ClickUp และตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง:
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ในไม่กี่วินาที ความสามารถในการเขียนเนื้อหาและตอบคำถามทั้งหมดของคุณได้ทันทีนั้นเทียบเคียงได้กับความสามารถของ Perplexity ในการทำสิ่งเดียวกัน
ผู้จัดการความรู้ AI ของ Brain สามารถตอบคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณภายใน ClickUp (รวมถึงแอปใด ๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปรับปรุงการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ผู้ช่วยเขียนที่ผสานรวม และผู้จัดการความรู้
ด้วยการใช้ ClickUp Brain คุณสามารถแก้ไขการสะกดคำ สร้างสรุปเอกสาร สกัดข้อมูลที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม แปลข้อความ และตอบกลับข้อความได้
ClickUp Docs
หากคุณมีเอกสารจำนวนมากและต้องการสิ่งที่ใช้งานง่ายกว่า Google DocsClickUp Docsคือคำตอบของคุณ ด้วย Docs คุณสามารถ สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบไอเดีย พร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ฝังรูปภาพและลิงก์ และ ขอให้ AI แก้ไขหรือปรับปรุงข้อความของคุณในเอกสาร ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย—คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง, แชร์เอกสารกับเพื่อนร่วมงาน, และแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
เนื่องจาก AI ได้ถูกผสานรวมกับ Docs คุณสามารถใช้ คำสั่ง AI ภายในเอกสารเพื่อ:
- สร้างตารางพร้อมผลการค้นหา
- ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์
- สร้างแม่แบบ
- สรุปเนื้อหาและแทรกไว้เป็นหัวข้อย่อยของเอกสาร
ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
การค้นหาแบบสากลของ ClickUpทำให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่ออยู่ในปลายนิ้วของคุณ ค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช้คำสั่งค้นหาเช่นทางลัดไปยังลิงก์ ค้นหาแอปโปรดของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย มันเหมือนกับ Google ส่วนตัวของคุณ
ยิ่งคุณใช้ Universal Search มากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งมีความเกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้นเท่านั้น ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ เข้าถึงได้จากทุกที่บน ClickUp
ค้นหาอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
Google ได้ครองตลาดเครื่องมือค้นหาเป็นเวลานานแล้ว มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ด้วยการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ ความสามารถในการค้นหาได้พัฒนาไปอีกครั้ง และเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง Perplexity ได้กลายเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Google และ Perplexity ต่างก็มีข้อจำกัดที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์การค้นหาของตนได้
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยได้ เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การค้นหาของคุณและสามารถนำไปใช้ในงานประจำวันของคุณได้ สมัครฟรีวันนี้!