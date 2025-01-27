10 ทางเลือกแทน Flock สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในปี 2025

ตามรายงานล่าสุดจาก Buffer พบว่า 50% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลระบุว่าแอปพลิเคชันส่งข้อความทันทีเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในปี 2024 นอกจากนี้ การส่งข้อความกลุ่มยังได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ถึงสองเท่า
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริการแชทอย่าง Flock จึงได้รับความนิยมอย่างมาก
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเหล่านี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงอีเมลยาวเหยียดที่ไม่มีใครมีเวลาอ่าน
แต่ด้วยราคาที่สูงกว่า (และอาจจะมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ลื่นไหลเท่าคู่แข่ง) ของ Flock คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นอยู่
นี่คือที่มาของรายการนี้ ?
เข้าร่วมกับเราในการแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flock เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละเครื่องมือ เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทนฝูง?
เป้าหมายของบริการส่งข้อความทันทีคือเรื่องง่าย ๆ: เพิ่มการสื่อสารในทีมโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน (แปลว่า: อย่าจัดประชุม 30 นาทีสำหรับคำถามที่สามารถตอบได้ในข้อความ Slack สองประโยค) ?
เมื่อประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flock โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดไม่ได้ทำงานเป็นระบบแยกเดี่ยว แต่จะทำงานร่วมกับอีเมล ระบบ CRM หรือเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการแก้ไข: ใช่ แอปแชทมักมีความเป็นทางการน้อยกว่าอีเมลหรือการประชุม แต่โซลูชันการแก้ไขที่สมบูรณ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดได้
- การจัดระเบียบไฟล์: แพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณควรอนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์แนบ รวมถึงเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน ไฟล์ และงานส่งมอบให้กับลูกค้า
- ช่องทางที่แตกต่างกัน: สมาชิกในทีมควรสามารถสร้างช่องทางแชทที่แตกต่างกันตามแผนกและ/หรือโครงการเฉพาะได้
- การแจ้งเตือน: เพื่อนร่วมงานไม่ควรถูกคาดหวังให้อยู่ในแอปส่งข้อความโดยตรงตลอดเวลา แต่บริการควรมีการแจ้งเตือนเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อความได้
- รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน: บริการแชทบนคลาวด์ที่ดีที่สุดควรมีช่องทางสื่อสารหลากหลายบนแพลตฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น แอปแชทควรให้สมาชิกในทีมสามารถโทรด้วยเสียง ส่งข้อความเสียง เข้าร่วมการประชุมวิดีโอ หรือแม้แต่ระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ Flock ที่คุณควรใช้
กำลังมองหาโซลูชันสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอยู่หรือไม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ลองพิจารณาทางเลือกยอดนิยมแทน Flock เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมของคุณ!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp คุณสามารถเข้าถึงการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างง่ายดายใน Workspace กลาง และส่งข้อความโดยตรงถึงเพื่อนร่วมงานที่กำลังทำงานในโครงการเดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทราบความคืบหน้าของโครงการได้อีกด้วย ⚒️
สร้างมุมมองแชทสำหรับทีมหรือโปรเจกต์ใด ๆ ภายใน ClickUpโดยใช้เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องนัดประชุม—ผ่านClickUp Whiteboards หรือจะเร่งส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วยClickUp Docs ก็ได้เช่นกัน ?
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใดClickUp Collaboration Detectionจะแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบเมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่หรือเมื่อจำเป็นต้องตอบกลับความคิดเห็นใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างมุมมองแชท ClickUp กับโครงการหรือทีมใดก็ได้
- มอบหมายงานพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลาและให้สมาชิกในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ, เอกสาร และไฟล์อื่นๆ ในแชทของคุณ
- รวมบล็อกโค้ด, รายการแบบมีเครื่องหมาย, และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์อื่น ๆ ภายในตัวแก้ไขแชท
- จำกัดผู้ที่สามารถเข้าถึงแชทต่างๆ
- เพิ่มการร่วมมือในทีมผ่าน ClickUp Docs และ Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ชานตี
Chanty เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ใช้งานง่ายพร้อมให้บริการการสื่อสารไม่จำกัด ด้วยเครื่องมือ Teambook ผู้ใช้สามารถจัดเก็บงานประจำวัน การสนทนาแบบตัวต่อตัว การสนทนาสาธารณะ การโทร และไฟล์ที่แชร์ไว้ในที่เดียว
สมาชิกในทีมสามารถแจ้งเตือนซึ่งกันและกันผ่าน @mentions, ปักหมุดไอเดียสร้างสรรค์ หรือแม้แต่แชร์โค้ดที่เขียนอย่างสะอาดผ่านโค้ดสแนปช็อตได้ ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานหรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้คุณบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- ใช้ Teambook เป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับการจัดระเบียบงาน การจัดการการสนทนาสาธารณะและส่วนตัว และการปักหมุดการสนทนาที่สำคัญ
- เข้าถึงประวัติข้อความทั้งหมดของคุณได้ทันทีเสมอ
- แชร์เนื้อหาจาก YouTube, Coub, GIF และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
- มีส่วนร่วมในการสื่อสารทีมที่ชาญฉลาดขึ้นโดยการมอบหมายและคัดกรองงานตามสถานะ วันที่ และบุคคล
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- ฐานผู้ใช้มีขนาดเล็กกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ดังนั้นจึงยากที่จะหาบทวิจารณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
- มีการปรับแต่งที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Chanty
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี้
- G2: 4. 5/5 (38 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (34 รีวิว)
3. Microsoft Teams
Microsoft Teamsเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ดูแลระบบ และทีมอื่นๆ สามารถประชุมได้จากทุกที่โดยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสในการแชทหรือการโทร เพื่อนร่วมงานสามารถส่งข้อความถึงกันหรือประสานงานกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปเดียว ทำให้ Teams เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Flock
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมด้วยบันทึกเสียง การถอดความ และการสรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แชร์ไฟล์หรือร่วมเขียนเนื้อหาผ่าน Microsoft Whiteboard
- จัดตั้งพื้นที่ส่วนตัวสำหรับทีมในการสื่อสารหรือเข้าถึงไฟล์หรือบันทึก
- ทำให้การนำเสนอเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านการบรรยายสด
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานโดยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Adobe Creative Cloud, Asana หรือ Polly
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- เน้นการประชุมทางวิดีโอมากกว่าการส่งข้อความทันที ดังนั้นอาจมีฟีเจอร์น้อยกว่า
- นำเสนอทางเลือกในการผสานการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
4. Ryver
Ryver ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดผ่านการส่งข้อความทันที, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และการจัดการงาน ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในและกับลูกค้าผ่านฟอรัมเปิด, การสนทนาส่วนตัว, และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการภายในได้โดยการแชร์ไฟล์, มอบหมายและติดตามงาน, และแชร์หน้าจอของโครงการปัจจุบันของพวกเขา. ข้อมูลทั้งหมดปลอดภัยด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO), การเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง, และการตรวจสอบสองขั้นตอน.
คุณสมบัติเด่นของ Ryver
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันไม่จำกัด พร้อมแชท งาน เสียงและวิดีโอคอล รวมถึงการแชร์ไฟล์ไม่จำกัด
- ค้นหาบทสนทนาที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยฟอรั่มที่สามารถค้นหาได้
- ผสานบริการส่งข้อความของคุณกับเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ เช่น Dropbox, Box.com, Google Drive และแอปอื่นๆ อีกนับพันผ่าน Zapier
- ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วย RSS feed ของโพสต์ LinkedIn, บทความข่าว, หรือแม้กระทั่งการอัปเดตเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณ
- สร้างช่องทางการสื่อสารที่กำหนดเองสำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัทหรือช่องส่วนตัวสำหรับทีมเฉพาะ เช่น ทีมขายหรือทีมบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ Ryver
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถทำให้เกิดความสับสนเมื่อใช้คุณสมบัติการแชท
- มีคุณสมบัติขั้นสูงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Ryver
- เริ่มต้น: $69/เดือน สำหรับ 12 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 30 คน
- แพ็กเกจขนาดกลาง: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ไม่ปรากฏในเว็บไซต์
คะแนนและรีวิวของ Ryver
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (43 รีวิว)
5. ความขัดแย้ง
Discordเป็นสถานที่สำหรับนักเรียน เพื่อน และเกมเมอร์ในการพบปะสังสรรค์ออนไลน์ ด้วยตัวเลือกการดาวน์โหลดที่มีให้สำหรับ iOS, Android, Linux และ Windows ผู้ใช้สามารถสร้างช่องตามหัวข้อที่พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้
เพื่อนสามารถส่งข้อความเสียงได้โดยไม่ต้องโทรออก ตั้งค่าการโทรแบบวิดีโอเพื่อสตรีมเกม หรือแชร์หน้าจอโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้เครื่องมือการดูแลเพื่อรักษาชุมชนให้เป็นที่ที่เป็นมิตรและต้อนรับทุกคน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- เรียกดูคลังข้อมูลชุมชนเกือบ 30,000 แห่งเพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือศูนย์ครอบครัวเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติความปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น
- เข้าถึงแอปที่ดาวน์โหลดได้สำหรับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด
- คุยกับเพื่อนผ่านการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
- ใช้เครื่องมือการควบคุมเพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงชุมชนของคุณให้แก่สมาชิกตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Discord
- แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเพื่อนและครอบครัวเข้าด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์กร
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป
ราคา Discord
- Discord: ฟรี
- ไนโตร เบสิค: ราคาขึ้นอยู่กับประเทศและแผน
- ไนโตร: ราคาขึ้นอยู่กับประเทศและแผน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Rocket. Chat
Rocket. Chat เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่ใช้โดยองค์กรระดับโลก แพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานระยะไกลนี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อความ โครงการ และงานต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้ องค์กรจึงสามารถปรับแต่ง Rocket. Chat ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ปรับแต่งแบรนด์ของคุณบนทุกส่วนของ Rocket.Chat เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการสื่อสารเฉพาะของคุณ
- ใช้ประโยชน์จาก API แบบเปิดเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองและผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ทำให้การสนทนาเป็นอัตโนมัติด้วยแชทบอทบน Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- สร้างประสบการณ์การแชทแบบกำหนดเองด้วยการแชท, วิดีโอ, ข้อความเสียง,และการแชร์ไฟล์สำหรับทีมข้ามสายงาน
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องยากและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ซอฟต์แวร์หลักเป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการเขียนโค้ด
ราคาของ Rocket.Chat
- ชุมชน: ฟรีตลอดไป
- องค์กร: $7/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ $35/เดือนต่อเจ้าหน้าที่
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
7. ทเวค
Twake เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สสำหรับธุรกิจ เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันผ่านการแชท การประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงเอกสาร Microsoft Office 365 ให้เป็นเอกสารแบบเรียลไทม์ แก้ไขไฟล์ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twake
- สร้างหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามหัวข้อสำคัญ
- ผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณกับเครื่องมือสำนักงานยอดนิยมอื่น ๆ
- รักษาความปลอดภัยในการสนทนาของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบจุดต่อจุด
- เชิญลูกค้าหรือสมาชิกในทีมไปยังหัวข้อสนทนาเฉพาะเพื่อรักษาแผนการสื่อสารของคุณให้เป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Twake
- แพลตฟอร์มนี้เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งไม่สามารถทำได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่
- เครื่องมือการทำงานเป็นทีมบางอย่างที่ใช้งานได้บนเดสก์ท็อปไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
การกำหนดราคา Twake
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: €4,19 (฿4.40)/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: €10.39 (10.92 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Twake
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (7 รีวิว)
8. Google Keep
Google Keep เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจดบันทึกที่รวมอยู่ในชุดโปรแกรมแก้ไขเอกสารของ Google Docs ผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชี Google สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์บันทึกได้
ทำรายการ, สร้างภาพวาด, ใช้สีเพื่อแยกประเภทหรือปักหมุดบันทึกเฉพาะ, และตั้งการแจ้งเตือน. ผู้ใช้ยังสามารถแชร์บันทึกกับผู้อื่นได้โดยการให้สิทธิ์แก้ไข.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ระดมความคิดใหม่ ๆ ด้วยภาพร่างดิจิทัลโดยใช้พื้นที่วาด
- ติดตามรายการที่ต้องทำของคุณโดยใช้คุณสมบัติของรายการ
- อย่าลืมลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณด้วยการปักหมุดบันทึก
- จัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ด้วยการสร้างระบบรหัสสีของคุณเอง
- บันทึกโน้ตขณะเดินทางด้วยเสียงเป็นข้อความ
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ยกเว้นการแบ่งปันบันทึก, มันไม่ได้หมายถึงฟีเจอร์แชท
- ฟังก์ชันการทำงานอาจถูกจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Google Keep
- ฟรี เมื่อมีบัญชี Gmail
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
9. Fleep
Fleep เป็นแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด ลดเวลาที่ใช้ในการประชุมผ่านการแชทโดยตรงหรือการสนทนากลุ่ม และลดความยุ่งเหยิงในกล่องจดหมายโดยการส่งอีเมลผ่าน Fleep ได้โดยตรง เครื่องมือนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมผ่านการแชร์ไฟล์ การจัดการงาน และการโทรด้วยเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fleep
- รับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 100GB อัตโนมัติสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- ใช้ Pinboard เพื่อเน้นแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับโครงการต่างๆ
- สร้างและมอบหมายงานโดยใช้กระดานงาน
- ทราบได้ว่าสมาชิกทีมคนใดออนไลน์อยู่โดยใช้ตัวบ่งชี้ออฟไลน์/ออนไลน์
- ให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยการโทรวิดีโอ การโทรด้วยเสียง และการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Fleep
- มันไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เพื่อนร่วมงานใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
- การแจ้งเตือนบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคา Fleep
- ธุรกิจ: €5 (5.26 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Fleep
- G2: 4. 4/5 (28 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (34 รีวิว)
10. การสนทนา OI
OI Chat เป็นซอฟต์แวร์แชทที่ปลอดภัยซึ่งพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส Riot และเว็บไคลเอนต์สำหรับเครือข่ายการสื่อสารแบบกระจายศูนย์ Matrix.org ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้ Blockstack และ EOS สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้หลายล้านคนได้
คุณสมบัติเด่นของ OI
- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยใช้ ID บนบล็อกเชนที่พวกเขาชื่นชอบ
- ปกป้องการสนทนาของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- ติดตามข่าวสารล่าสุดกับสมาชิกทีมผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- สร้างวิดเจ็ตและแชททีมสำหรับโครงการเฉพาะ
ข้อจำกัดของ OI
- คุณต้องสร้างตัวตนด้วย Blockstack เพื่อลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม
- แพลตฟอร์มอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคา OI
- ฟรี
OI Chat คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วย ClickUp
เมื่อคุณและเพื่อนร่วมงานต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว การส่งข้อความแบบทันทีสามารถช่วยชีวิตได้ เครื่องมือการส่งข้อความที่เหมาะสมสามารถลดความยุ่งเหยิงในกล่องจดหมาย รักษาพื้นที่ในปฏิทิน และในที่สุดช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ?
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อทีมและจัดการการสื่อสาร แต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่า ClickUp ใช่ เราอาจจะลำเอียงไปบ้าง แต่แพลตฟอร์มนี้พูดแทนตัวเองได้
ClickUp เป็นมากกว่าบริการแชททั่วไป แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น เพื่อให้คุณบริหารจัดการโปรเจกต์ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ใช้มุมมอง ClickUp Chat เพื่อทำงานร่วมกันในไฟล์ ระดมความคิดใหม่ ๆ ด้วย Whiteboards และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
พร้อมที่จะเห็นวิธีที่ ClickUp สามารถยกระดับการสื่อสารของทีมคุณไปอีกขั้นหรือไม่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี!