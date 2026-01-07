Chanty vs. Slack: เครื่องมือสื่อสารตัวไหนดีกว่ากัน?

การเลือกแอปแชทสำหรับทีมที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเลือกเพื่อนร่วมห้อง คุณต้องการคนที่ไว้ใจได้ อยู่ร่วมกันได้ง่าย และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเป็นคนขี้ลืมของสำคัญ (อย่างเช่นประวัติการแชทของคุณ)
คะแนนพิเศษถ้าพวกเขาไม่คิดเงินคุณแค่เพื่อใช้ฟีเจอร์พื้นฐาน—ไม่มีใครอยากมีรูมเมทที่ให้คุณจ่ายเพิ่มเพื่อใช้พื้นที่ในตู้เย็น!
เมื่อพูดถึงการสื่อสารในทีม Chanty และ Slack เป็นสองแอปแชททีมที่ได้รับความนิยม
หนึ่งคือแบบง่ายและประหยัดงบประมาณ ในขณะที่อีกตัวหนึ่งเต็มไปด้วยฟีเจอร์แต่มีราคาสูง ทั้งสองมีบริการแชร์ไฟล์, วิดีโอคอล, การจัดการงานในตัว และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องใช้โน้ตติดผนังที่แฝงนัยยะ
แต่สิ่งใดที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดจริง ๆ? มาค้นหาคำตอบกัน
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Chanty หรือ Slack ไม่ต้องกังวล—ClickUp พร้อมที่จะเข้ามาและยกระดับการทำงานของคุณ!
Chanty vs. Slack เปรียบเทียบโดยสรุป
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของวิธีการเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสอง พร้อมเครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์!
|คุณสมบัติ
|โบนัส: ClickUp
|ชานตี
|ขี้เกียจ
|ความสะดวกในการใช้งาน
|แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย; เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
|เรียบง่ายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
|มีคุณสมบัติครบครันแต่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
|การส่งข้อความ
|ประวัติการสนทนาไม่จำกัดในทุกแผน; แชทเชื่อมโยงกับงานและเอกสาร
|ประวัติการส่งข้อความไม่จำกัด แม้แต่ในแผนฟรี
|แผนฟรีจำกัดประวัติการส่งข้อความไว้ที่ 90 วัน
|การผสานรวม
|1,000+ การเชื่อมต่อ, รวมถึง Slack, Google Drive, Zoom, และอื่น ๆ
|จำกัด (~10 การเชื่อมต่อ, รวมถึง Trello และ Google Drive)
|การเชื่อมต่อมากกว่า 2,600 รายการกับแอปต่างๆ เช่น Google Workspace, Zoom และ Salesforce
|การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
|การซิงค์ในตัวสำหรับการโทรด้วยเสียง/วิดีโอ; คลิปสำหรับวิดีโอแบบอะซิงค์; ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และอื่นๆ
|การโทรเสียงและวิดีโอไม่จำกัด
|การประชุมกลุ่มและการโทรผ่านวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอ (จำกัดตามแผนที่เลือก)
|การจัดการงาน
|การจัดการงานแบบเนทีฟด้วย Kanban, Gantt, ปฏิทิน, เอกสาร และอื่นๆ
|กระดานคัมบังในตัวสำหรับการจัดระเบียบงาน
|ไม่มีการจัดการงานในตัว ต้องพึ่งการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
|ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (ClickUp Brain), ตัวแทนอัตโนมัติ, ระบบอัตโนมัติ, สรุปเนื้อหา และอื่นๆ
|ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน, คุณสมบัติ AI ที่จำกัด
|ระบบ AI ในตัว Slack รวมถึงการผสานรวม AI จากบุคคลที่สาม
|ราคา
|แผนฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินราคาประหยัดพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม
|ราคาประหยัดกว่าและยังมีแผนใช้งานฟรีตลอดชีพ
|ราคาที่สูงขึ้น; แผนฟรีที่จำกัด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการการจัดการงานแบบครบวงจร: แชท, งาน, เอกสาร, ระบบอัตโนมัติ และ AI
|ธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือแชทที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการผสานรวมที่กว้างขวางและความสามารถในการขยายตัว
Chanty คืออะไร?
Chanty คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยลูกค้าที่ใช้งานอยู่มากกว่า 10,000 ราย Chanty ผสมผสานการแชทของทีม การจัดการงาน และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันระดับเริ่มต้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปต่างๆ หรือเธรดอีเมลเพื่อติดตามข้อมูล เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก Chanty ช่วยเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกัน และทำงานให้สำเร็จมากขึ้น
คุณสมบัติของ Chanty
Chanty มาพร้อมกับชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครบครัน โดยไม่ต้องปวดหัวกับการเรียนรู้ที่ยากลำบาก สมาชิกในทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา (และงบประมาณ) ที่จะต้องใช้ในการฝึกอบรม
ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทีมอย่างรวดเร็ว การระดมความคิดอย่างลึกซึ้ง หรือการจัดการงานทั้งหมดของคุณ Chanty ช่วยให้การสื่อสารของทีมราบรื่นและปราศจากความยุ่งยาก มาดูคุณสมบัติเด่น 5 อันดับแรกกัน:
คุณสมบัติ #1: การสนทนาสาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัด
ใช้แผนฟรีของ Chanty อยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—คุณยังคงได้รับประวัติการสนทนาไม่จำกัดทั้งในแชทสาธารณะและแชทส่วนตัว นั่นหมายความว่าไม่มีข้อความหาย ไม่ต้องรีบบันทึกแชท และไม่มีข้อจำกัดที่ไม่คาดคิดมาขัดขวางการสื่อสารของทีมคุณ
ทุกอย่างยังคงค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาการสนทนาที่ผ่านมา ไฟล์ที่แชร์ และลิงก์สำคัญได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสำรองข้อมูล
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการงาน
ระบบจัดการงานในตัวของ Chanty ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงาน ตั้งกำหนดส่ง และมอบหมายให้สมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องสลับแอป ต้องการอัปเดตหน้าแรกใช่ไหม? เพียงแปลงคำขอให้เป็นงานได้ทันทีจากแชท
เพื่อให้เห็นภาพงานทั้งหมดของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Chanty มีบอร์ด Kanban สำหรับติดตามความคืบหน้าแบบเห็นภาพ—เพราะรายการงานยาวเหยียดไม่ได้แสดงสิ่งที่กำลังทำอยู่จริงเสมอไป ด้วยการสื่อสารทีมและการจัดการงานในที่เดียว ทำให้ลดการติดต่อซ้ำซ้อนและมุ่งเน้นงานได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
ต้องการชี้แจงกำหนดเวลาหรือรับการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็วหรือไม่? Chanty ช่วยให้คุณส่งข้อความเสียงได้ไม่จำกัดสำหรับการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา คุณยังสามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวเพื่อการสนทนาแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การแชร์หน้าจอช่วยให้การอธิบายด้วยภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
หากสมาชิกในทีมของคุณทำงานจากระยะไกลหรือชอบการเช็คอินแบบเสมือนจริง ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารในทีมราบรื่นขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความยาวๆ ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ 4: Teambook
Chanty's Teambook คือศูนย์กลางของคุณสำหรับทุกสิ่ง—งาน, การสนทนา, ไฟล์ที่แชร์, ลิงก์, และอื่น ๆ อีกมากมาย คิดถึงมันเป็นศูนย์บัญชาการที่ทำให้ทุกงานของคุณอยู่ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
ด้วยการเข้าถึงประวัติการสนทนาและสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจึงเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเลื่อนหรือค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด—เพียงแค่พื้นที่ที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ 5: การผสานระบบ
การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น โดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณไม่ต้องสลับแอปไปมาอยู่ตลอดเวลา
สมมติว่าคุณใช้ Google Drive บ่อย ๆ การผสานรวมกับ Google Drive จะช่วยให้คุณเปิดและแชร์ไฟล์ได้โดยตรงแทนที่จะต้องดาวน์โหลดไฟล์, อัปโหลดไปยัง Chanty, และเข้าถึงไฟล์นั้นอีกครั้ง
Chanty เชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย แผนการใช้งานฟรีรวมการเชื่อมต่อ 10 รายการ ในขณะที่แผนชำระเงินจะให้การเชื่อมต่อไม่จำกัด ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
ราคาของ Chanty
Chanty รักษาการตั้งราคาให้เรียบง่ายและประหยัดงบประมาณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นี่คือภาพรวมของแผนต่างๆ:
- ฟรีตลอดไป (รวมสมาชิกทีม 5 คน, ผู้ใช้รับเชิญ 1 คน, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 20 GB ต่อทีม)
- ธุรกิจ: $4/เดือน (รวมการโทรเสียงและวิดีโอไม่จำกัด, การแชร์หน้าจอ, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 20 GB ต่อผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (รวมถึงการปรับแต่งแบรนด์, แดชบอร์ด, รายงาน, ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ, ความเข้ากันได้กับ AI, และอื่นๆ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนการสร้าง Chanty ผู้ก่อตั้ง Dmytro Okunyev เคยดำเนินธุรกิจพัฒนาเว็บไซต์สามแห่งที่แตกต่างกัน อย่างน่าขำคือ เขาประสบปัญหาในการหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารกับทีมของเขา หลังจากทดสอบแอปสำหรับการทำงานร่วมกันหลายตัวและพบว่ามันซับซ้อนเกินไปหรือขาดคุณสมบัติที่สำคัญเขาจึงตัดสินใจสร้างของตัวเองขึ้นมา
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแพลตฟอร์ม การสื่อสารทีมบนระบบคลาวด์ ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากความวุ่นวายจากอีเมล
Slack ไม่ใช่แค่แอปแชท—แต่เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทีมสามารถแชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง Slack ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Slack จริงๆ แล้วเป็นคำย่อ! ชื่อนี้ย่อมาจาก Searchable Log for All Communication and Knowledge
คุณสมบัติของ Slack
อินเทอร์เฟซของ Slack เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม ช่วยลดการแบ่งแยก ลดความขัดแย้ง และสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานแทนที่จะต้องจัดการกับข้อความและเครื่องมือต่างๆ
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้ Slack เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด:
คุณสมบัติ #1: ช่องทาง
ช่องทางคือหัวใจของ Slack—เป็นที่ที่การทำงานเกิดขึ้นจริง ๆ ช่องทางช่วยให้ทีมจัดระเบียบการสนทนาตามโครงการ, หัวข้อ, หรือแผนก ทำให้การสนทนาเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
คุณสามารถสร้างช่องทางสาธารณะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเปิด หรือช่องทางส่วนตัวสำหรับการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ นอกจากนี้ ด้วยประวัติข้อความที่สามารถค้นหาได้ (จำกัด 90 วันในแผนฟรีของ Slack) การทบทวนการตัดสินใจที่ผ่านมาและการรักษาความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติ #2: การส่งข้อความโดยตรง
ข้อความส่วนตัว (DM) ของ Slack ช่วยให้คุณสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยสำหรับการแชทส่วนตัว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำถามเร่งด่วนหรือการสนทนาเรื่องละเอียดอ่อน
หากการส่งข้อความส่วนตัวกลุ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นช่องทางส่วนตัวเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบได้ การส่งข้อความส่วนตัวช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ทำให้ช่องทางสาธารณะรก
คุณสมบัติ #3: ระบบ AI ในตัว
ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Slack ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสรุปการสนทนา แสดงการอัปเดตที่สำคัญ และทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา สำหรับทีมขนาดใหญ่หรือผู้จัดการที่ยุ่งมาก ๆ นี่คือผู้ช่วยที่ครอบคลุมทุกด้าน
พลาดการสนทนาสำคัญไปหรือไม่? ต้องการสรุปงานของทีมอย่างรวดเร็ว? กำลังค้นหาข้อมูลจากโปรเจกต์เก่าอยู่หรือเปล่า? Slack AI จะสแกนข้อความของคุณและดึงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาทันที—ไม่ต้องเลื่อนดูซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ, ตัวแทนขาย, ฟรีแลนซ์, หรือผู้พัฒนา, มันช่วยตัดเสียงรบกวนเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
คุณสมบัติที่ 4: Slack Connect
ความร่วมมือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในทีมของคุณเท่านั้น ลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตรของคุณก็ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย
Slack Connect ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยการนำบัญชีของผู้ร่วมงานภายนอกเข้ามาในช่องของ Slack ช่วยลดการส่งอีเมลที่ไม่สิ้นสุด แทนที่จะรอการตอบกลับ คุณสามารถแชท แชร์ไฟล์ และสรุปการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์
มันเหมือนกับการขยายพื้นที่ทำงานของคุณให้กว้างไกลเกินกว่าบริษัทของคุณ โดยปราศจากความวุ่นวายจากอีเมลที่กระจัดกระจาย
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
คุณสมบัติที่ 5: การประชุมกลุ่มย่อย
แนวคิดต่างๆ เกิดขึ้นในการประชุมทีม และ Slack Huddles ช่วยให้การสนทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการ
การประชุมแบบกลุ่มเริ่มต้นด้วยการสนทนาเสียงเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มวิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการส่งข้อความได้หากจำเป็น เหมาะสำหรับการเช็คอินอย่างรวดเร็ว การระดมความคิด หรือการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องนัดประชุมเต็มรูปแบบ
แม้ในแผนฟรี คุณก็สามารถเริ่มการประชุมแบบกลุ่มเล็กสำหรับสองคนได้ ต้องการเพิ่มคนในการสนทนาหรือไม่? แผนแบบชำระเงินอนุญาตให้คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 50 คน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การตั้งราคาต่ำเกินไป
Slack ใช้ โมเดลฟรีเมียม ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับแผนการใช้งานฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน และสามารถอัปเกรดเพื่อใช้งานเครื่องมือขั้นสูงเพิ่มเติมได้ รายละเอียดราคาเป็นดังนี้:
- ฟรี (ข้อเสนอประวัติการสนทนา 90 วัน, การเชื่อมต่อแอป 10 รายการ, และพื้นที่ทำงานหนึ่งแห่ง)
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (รวมประวัติข้อความทั้งหมดและการเชื่อมต่อกับ Slack, รองรับส่วนเสริม AI, การทำงานร่วมกันในรายการและเอกสาร)
- Business+: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (รวมการส่งออกข้อมูลสำหรับทุกข้อความ, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวด้วย SAML, และการสนับสนุนตลอด 24/7 พร้อมเวลาตอบสนองครั้งแรกภายในสี่ชั่วโมง)
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง (รวมผู้ใช้ไม่จำกัด, ไดเรกทอรีพนักงานในตัว, การสนับสนุนการป้องกันการสูญหายของข้อมูล, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทีมที่อยู่เบื้องหลัง Slack เดิมทีทำงานเกี่ยวกับเกมออนไลน์ที่ชื่อว่า Glitch แต่เครื่องมือสื่อสารที่พวกเขาสร้างขึ้นกลับมีประโยชน์มากกว่าตัวเกมเสียอีก
Chanty vs. Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเปรียบเทียบ Chanty และ ClickUp แบบเคียงข้างกันเพื่อดูว่าเครื่องมือใดมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ดีกว่า เราจะวิเคราะห์แต่ละฟีเจอร์อย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความและช่องทาง
ทั้งสองเครื่องมือมีเป้าหมายที่จะเป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจร แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร?
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบ ช่องต่างๆ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ พร้อมตัวเลือกสำหรับการสนทนาแบบสาธารณะและส่วนตัว การสนทนาแบบเป็นหัวข้อ และฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดการเก็บข้อความเพียง 90 วันในแผนฟรีอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางคน
Chanty, ในทางกลับกัน, ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายและสามารถเข้าถึงได้. มันให้บริการการสนทนาแบบไม่จำกัดทั้งสาธารณะและส่วนตัว, คุณจะไม่สูญเสียการหารือที่สำคัญหรือไฟล์ที่แชร์, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่พึ่งพาการสื่อสารทางข้อความเป็นอย่างมาก.
🏆 ผู้ชนะ: Chanty. ฟีเจอร์การจัดระเบียบของ Slack นั้นยอดเยี่ยม แต่ข้อจำกัดการเก็บข้อความเพียง 90 วันในแผนฟรีเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับหลายทีม Chanty เก็บทุกการสนทนาไว้ครบถ้วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการงาน
Chanty มีระบบจัดการงานในตัว ช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในบทสนทนา ระบบใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ขาดฟีเจอร์ขั้นสูงที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ในทางกลับกัน Slack ไม่มีระบบจัดการงานในตัว แต่ชดเชยด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Trello, Asana หรือ ClickUp พร้อมกับใช้เทมเพลต, รายการ, และแคนวาสเพื่อจัดโครงสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
🏆 ผู้ชนะ: Slack. ระบบการจัดการงานในตัวของ Chanty สะดวกสบาย แต่ค่อนข้างพื้นฐาน Slack ให้ความยืดหยุ่นกับทีมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ 3: การประชุมทางเสียงและวิดีโอ
ทั้ง Chanty และ Slack ให้บริการการประชุมเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวในแผนฟรีของพวกเขา ทำให้การสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเสมือนจริงสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องอัปเกรดหากทีมของคุณต้องการการประชุมกลุ่ม
หากค่าใช้จ่ายเป็นความกังวลหลักของคุณและคุณเพียงแค่ต้องการการประชุมพื้นฐาน Chanty เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูงและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่า Slack คุ้มค่ากับราคาที่สูงกว่า
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Chanty ชนะในด้านราคาที่ประหยัด ในขณะที่ Slack มีคุณสมบัติขั้นสูงที่คุ้มค่ากับราคาที่สูงกว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่า: การประหยัดค่าใช้จ่ายหรือฟังก์ชันการทำงาน
คุณสมบัติที่ 4: การผสานระบบ
Slack ครองความเป็นผู้นำในด้านระบบเชื่อมต่อ (integrations) โดยมีความสามารถในการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 2,600 รายการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหลากหลาย
ด้วยการเชื่อมต่อเพียง 22 ระบบ Chanty ยังไม่เพียงพอ ขาดแอปสำคัญอย่าง Gmail และ Google Forms หากการทำงานของคุณต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อแอปอย่างราบรื่น Slack คือตัวเลือกที่ชัดเจน
🏆 ผู้ชนะ: Slack. ด้วยช่วงการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่จำเป็นเข้ากับแพลตฟอร์มโดยตรง ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคา
Chanty มีแพ็กเกจให้เลือก 3 แบบ: ฟรี, ธุรกิจ ($4 ต่อผู้ใช้/เดือน), และองค์กร, พร้อมราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.
ในทางกลับกัน Slack มีแผนฟรีที่มีข้อจำกัด พร้อมกับแผน Pro ($8.75 ต่อผู้ใช้/เดือน), Business+ ($15 ต่อผู้ใช้/เดือน) และ Enterprise Grid สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและเชื่อถือได้ และสามารถลงทุนได้มากขึ้น Slack เป็นผู้นำ แต่สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันพื้นฐาน Chanty เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
🏆 ผู้ชนะ: Chanty. สำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด Chanty มอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำเป็นในราคาที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าโดยไม่ต้องเสียสละฟังก์ชันการทำงานหลัก
สรุปแล้ว Chanty เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาโซลูชันที่เรียบง่ายและคุ้มค่า ในขณะที่ Slack เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หากงบประมาณเป็นปัจจัยหลัก เลือก Chanty; หากต้องการฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นในการขยาย เลือก Slack
Chanty กับ Slack บน Reddit
เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Chanty กับ Slack และ Chanty โดดเด่นทันทีว่าเป็นมิตรกับงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
เมื่อคุณค้นหาChanty Vs. Slack บน Reddit คุณจะพบว่าผู้คนมักจะชื่นชม Chanty ในเรื่องความประหยัดหรือเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
ผู้ใช้DonDigidon999กล่าวใน subredditr/Slack:
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Slack ที่ให้การแยกพื้นที่ทำงานได้ดีกว่าโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย ฉันขอแนะนำ Chanty ครับ ตัวนี้มีบรรยากาศเหมือนกับ Slack แต่ราคาถูกกว่ามาก และมีเวอร์ชันฟรีที่ไม่จำกัดจำนวนข้อความด้วยครับ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมเล็ก ๆ และสมาคมเช่นของคุณครับ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Slack ที่ให้การแยกพื้นที่ทำงานได้ดีกว่าโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย ฉันขอแนะนำ Chanty ครับ ตัวนี้มีบรรยากาศเหมือนกับ Slack แต่ราคาถูกกว่ามาก และมีเวอร์ชันฟรีที่ไม่จำกัดจำนวนข้อความด้วยครับ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมเล็ก ๆ และสมาคมเช่นของคุณครับ
ในกระทู้อื่นในซับเรดดิต ผู้ใช้philsimonได้เน้นย้ำว่า Slack ทำงานได้ดีสำหรับการทำงานร่วมกันและให้การสนับสนุนระดับแนวหน้า:
Slack ไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งข้อความเท่านั้น คิดเสียว่าเป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลของคุณ ชุมชนนักพัฒนาของ Slack นั้นดีที่สุดในโลกในด้านการทำงานร่วมกันอย่างไม่ต้องสงสัย
Slack ไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งข้อความเท่านั้น คิดเสียว่าเป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลของคุณ ชุมชนนักพัฒนาของ Slack นั้นดีที่สุดในโลกในด้านการทำงานร่วมกันอย่างไม่ต้องสงสัย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจเพียงแค่การสื่อสารที่ชัดเจน—ผู้ใช้หลายคนต้องการแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของพวกเขา
ผู้ใช้eltitrainedproถาม:
มีเครื่องมือฟรีใดบ้างที่มีชุดคุณสมบัติคล้ายกับ Slack พร้อมการแยกพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม และไม่มีค่าใช้จ่ายสูง?
มีเครื่องมือฟรีใดบ้างที่มีชุดคุณสมบัติคล้ายกับ Slack พร้อมการแยกพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม และไม่มีค่าใช้จ่ายสูง?
เราอาจมีคำตอบสำหรับเรื่องนั้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Chanty vs. Slack
ทั้ง Chanty และ Slack ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของทีม แต่ปัญหาคือ การพูดคุยเกี่ยวกับงานได้เริ่มแทนที่การทำงานจริง
Slack อาจปฏิวัติการสื่อสารในที่ทำงาน แต่การส่งข้อความอย่างต่อเนื่อง กระทู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการแจ้งเตือนที่มากเกินไป มักทำให้ทีมเสียสมาธิจากความก้าวหน้าที่มีความหมาย
ClickUpย้ายความสนใจกลับมาที่การทำให้งานสำเร็จ มันรวมความเรียบง่ายของ Chanty กับความลึกของ Slack โดยไม่มีสิ่งรบกวนและการสลับบริบท ในฐานะแอป ทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUpรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันมอบพื้นที่ให้งานของคุณได้มีชีวิต ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับพูดถึงมันเท่านั้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง Chanty และ Slack
ClickUp's One-Up #1: แชทแบบบูรณาการ
ClickUp Chatเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของทีมด้วยการผสานรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ แทนที่จะมีข้อความกระจัดกระจาย การสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาภายใน Spaces ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของทีมคุณ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่น โพสต์สำหรับการประกาศ และติดตามผลสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทุกคนจะอยู่ในแนวทางเดียวกันโดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น—ไม่ว่าคุณต้องการสรุปหัวข้อที่ยาวเพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็ว หรือเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานโดยอัตโนมัติClickUp Chatก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
ClickUp's One-Up #2: ตัวแทนอัตโนมัติในแชท
ClickUp's AI-powered Autopilot Agents นำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาสู่การสนทนาของคุณโดยตรง ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถตอบคำถาม สรุปหัวข้อ สร้างงาน และแม้กระทั่งกระตุ้นเวิร์กโฟลว์—ทั้งหมดนี้ภายในช่องแชทของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบของคุณเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวแทนจะปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณและดำเนินการตามคำสั่งของคุณ
ตัวแทนสามารถติดตามกิจกรรมการแชท ตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะ และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยการโพสต์การอัปเดต รายงาน หรือคำตอบแบบเรียลไทม์ ด้วยการเข้าถึงความรู้ในพื้นที่ทำงานและแหล่งข้อมูลภายนอก พวกเขาทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
ClickUp's One-Up #3: SyncUps สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การซิงค์ในแชทคือคำตอบของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่นและเรียลไทม์ เปิดการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอแบบฉับพลันได้โดยตรงจากช่องแชทหรืองานใด ๆ โดยไม่ต้องสลับแอป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสั้น ๆ การระดมความคิด หรือการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดได้ทันที
ทุกการซิงค์อัพจะถูกเชื่อมโยงกับบริบทการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถอ้างอิงงาน เอกสาร และประวัติการแชทระหว่างการโทรได้ หลังจากประชุมเสร็จ ClickUp สามารถสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบโดยใช้การสนทนาในความคิดเห็นใน ClickUp Tasks วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน—ไม่มีอีกแล้วกับคำถามว่า "ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้?"!
ClickUp's One-Up #4: คลิป ClickUp
บางครั้ง ข้อความเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการอธิบายแนวคิด แสดงข้อบกพร่อง หรือสื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ แชร์การสาธิต และให้ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมฟีเจอร์วิดีโอแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีที่ราบรื่นในการทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ทำงานพร้อมกัน Clips ช่วยให้มั่นใจในกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับ โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word, และ ClickUp
ClickUp One-Up #5: การผสานการทำงาน, การค้นหาที่เชื่อมโยง, และอื่น ๆ
คุณอยู่ในระบบนิเวศของ Slack อย่างลึกซึ้งหรือไม่? ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณแทนที่จะรบกวนมันการผสานรวมกับ Slackช่วยให้คุณสร้างงาน ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามการอัปเดตได้ โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างแชทของคุณ คุณสามารถใช้ Slack ต่อไปภายใน ClickUp ได้จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบเต็มรูปแบบ
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบการสนทนาเท่านั้น—มันยังคิดแทนคุณได้อีกด้วยClickUp BrainและClickUp Connected Search ที่ขับเคลื่อนด้วยฟีเจอร์ AI สามารถสรุปบทสนทนา สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการประสานงานด้วยตนเอง
มันยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะได้อีกด้วย โดยดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาจากส่วนลึกของพื้นที่ทำงานของคุณ และทำให้งานของคุณมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุด (คุณสมบัติ, ราคา)
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานได้
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานได้
ClickUp: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ใช้ Chanty หรือ Slack ดี?
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ Chanty ช่วยให้ทุกอย่างง่ายและประหยัดงบประมาณ ในขณะที่ Slack นำเสนอการเชื่อมต่อและขยายระบบได้—แต่ต้องแลกกับค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือทั้งสองยังมีข้อจำกัด Slack อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Chanty ขาดฟังก์ชันการทำงานที่ลึกซึ้งซึ่งทีมที่กำลังเติบโตต้องการ
แทนที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยน ทำไมไม่ใช้เครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆ? ClickUp มอบแชทในตัว การจัดการงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง—โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
ไม่ต้องสลับงานไปมา ไม่ต้องสลับบริบทอีกต่อไป มีเพียงที่เดียวสำหรับทีมของคุณในการพูดคุย วางแผน และทำงานให้สำเร็จสมัครใช้ ClickUp วันนี้และทำให้การแชทเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันทำงานของคุณ—ไม่ใช่แท็บอีกอันที่ต้องสลับไปมา