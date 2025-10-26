10 อันดับเครื่องมือ ERP ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจ

ลองนึกภาพนี้: ใกล้สิ้นเดือนแล้ว รายงานสินค้าคงคลังของคุณล้าสมัย ฝ่ายการเงินจมอยู่กับสเปรดชีต และทีมของคุณกำลังไล่ตามการอัปเดตจากแอปห้าตัวที่แตกต่างกัน ทุกอย่างรู้สึกไม่เชื่อมโยงกันและต้องทำด้วยมืออย่างเจ็บปวด นี่คือการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ที่กำลัง กัดกร่อนประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทคุณ
เข้าสู่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ การคาดการณ์ความต้องการ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และ AI แบบสนทนา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นและสามารถแข่งขันได้
ในที่สุด, มันจะนำทุกกระบวนการทางธุรกิจ, ข้อมูล, และทีมของคุณมาไว้ในระบบ ERP ที่ชาญฉลาดเพียงระบบเดียว.
ในบทความนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนทรัพยากรองค์กรของคุณ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ ERP ในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือลักษณะของฟีเจอร์ โครงสร้าง และราคาของระบบ ERP AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทุกขนาดของทีม (บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่)
|เอกสารแบบร่วมมือที่มีกลไกการให้ข้อเสนอแนะและการใส่คำอธิบายประกอบ, แชทในตัว, การจัดการงาน, และคำแนะนำการตรวจทานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SAP Business AI
|องค์กรธุรกิจ
|การจับคู่ใบแจ้งหนี้, AI ในตัว, และการประเมินความยั่งยืน
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|ธุรกิจซัพพลายเชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การอัตโนมัติของงาน, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, และการผสานกับเครื่องมือของไมโครซอฟต์
|มีแผนแบบชำระเงินให้เลือก
|Oracle ERP Cloud
|หน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
|การพยากรณ์ความต้องการแบบบูรณาการ การจัดการซัพพลายเออร์ และการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ราคาตามความต้องการ
|โอโด
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การปรับใช้บนคลาวด์และภายในองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม
|Acumatica ERP
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและสตาร์ทอัพ
|สถาปัตยกรรมแบบเปิด, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
|ราคาตามความต้องการ
|อินฟอร์ คลาวด์สวีต
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, คุณสมบัติของ AI เช่น การทำนายแนวโน้ม, และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
|ราคาตามความต้องการ
|เอปิคอร์
|ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่
|ระบบ CRM ในตัว, การประเมินราคา และการจัดการผู้ขาย
|ราคาตามความต้องการ
|Sage Intacct AI
|ทีมการเงิน
|การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี, และการนำเข้าข้อมูลอย่างชาญฉลาด
|ราคาตามความต้องการ
|NetSuite พร้อมปัญญาประดิษฐ์
|ธุรกิจการผลิต
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, เครื่องมือทรัพยากรบุคคล, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ ERP ที่ใช้ AI?
59% ของบริษัททั่วโลกประสบปัญหาความซับซ้อนของระบบ ERP ของตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในด้าน IT, HR, และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คุณควรเลือกระบบ ERP ที่ใช้ AI ซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานและต้องการของธุรกิจคุณ
นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์ ERPเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ:
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: ทำให้กระบวนการทางธุรกิจและงานประจำ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การอัปเดตสินค้าคงคลัง และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติ ลดงานที่ต้องทำด้วยมือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กระบวนการหลักของธุรกิจ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ใช้ AI ในระบบ ERP เพื่อทำนายความต้องการ, ตรวจสอบแนวโน้มทางการเงิน, และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น. ตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการดำเนินงาน และคว้าโอกาสทางการเติบโตได้ก่อนใคร
- การมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์: ซิงค์ข้อมูลจากทุกแผนกเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างชัดเจนและทันท่วงที ไม่ว่าคุณจะติดตามยอดขาย สินค้าคงคลัง หรือประสิทธิภาพของพนักงาน
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาและรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ปรับมุมมองให้เหมาะสมตามบทบาทและ KPI แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดบนแดชบอร์ด ERP เพื่อติดตามประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
- การประสานงานกระบวนการทำงาน: เชื่อมต่องานระหว่างแผนกและตั้งค่าสายการอนุมัติอัตโนมัติ ทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา โดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม: เชื่อมต่อกับระบบ CRM, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณมีอยู่ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ลดการทำงานซ้ำซ้อนและทำให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีม
- การเข้าถึงและการอนุญาตตามบทบาท: รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลพนักงานที่มีความอ่อนไหวโดยการจำกัดการเข้าถึงตามบทบาท. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลได้
- บันทึกการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การอนุมัติ และการดำเนินการของผู้ใช้เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบภายใน และการจัดการสินค้าคงคลัง
👀 คุณรู้หรือไม่? เกือบ97% ของบริษัทพิจารณาใช้โซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์เมื่อเทียบกับโซลูชัน ERP แบบติดตั้งภายในองค์กร และส่วนใหญ่ของบริษัทเหล่านี้เลือกใช้โซลูชัน ERP เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ ERP
ตอนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ, กรณีการใช้งาน, และข้อจำกัดของระบบ ERP เหล่านี้กัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอัจฉริยะและการผสานการทำงานกับระบบ ERP)
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก ที่โครงการ ERP งานต่างๆ การแชท และอื่นๆ ของคุณมารวมกันในโซลูชันที่ปรับแต่งได้และขยายขนาดได้ตามต้องการ
ผ่านการจัดการงานอย่างชาญฉลาดและการผสานระบบ ERP อย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติ, ทำงานประจำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
มาดูกันว่าอย่างไร
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยเสมือนของแพลตฟอร์มที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำให้การป้อนข้อมูลซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ สร้างเอกสารกระบวนการ และให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสามารถจัดการงาน, คาดการณ์ความต้องการทรัพยากร, สร้างแผนโครงการอัตโนมัติ, และตอบคำถามของทีมได้ทันที.
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องวางแผนทุกขั้นตอนด้วยตนเอง Brain จะสร้างไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ ระบุจุดคอขวดของทรัพยากร และคาดการณ์ความล่าช้าตามปริมาณงานของทีมซึ่งช่วยจัดการทรัพยากรได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร การปรับไทม์ไลน์ ไปจนถึงการดำเนินการเชิงรุก ทั้งหมดนี้สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก
ClickUp Brain MAX เปลี่ยนแปลง ERP อย่างไร
ClickUp Brain MAX ไม่ใช่แค่ เครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่ง—แต่เป็นศูนย์บัญชาการของคุณ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของการวางแผนทรัพยากรองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่มันเสริมศักยภาพให้กับทีม:
- การค้นหาแบบรวม: ค้นหารายการทางการเงิน เอกสาร HR ข้อมูลสินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้าได้ทันทีจากทุกแอปและแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เชื่อมต่อของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียง: ใช้ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อจัดการงาน สร้างรายงาน และอัปเดตข้อมูลในบันทึกต่าง ๆ ได้ด้วยเสียงของคุณเพียงอย่างเดียว ช่วยให้กระบวนการทำงาน ERP เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: รับการวิเคราะห์ทางการเงินตามบริบท, การวิจัยคู่แข่ง, และการคาดการณ์ยอดขายได้โดยตรงภายในระบบ ERP ของคุณ
- หนึ่ง AI ที่ทรงพลัง: ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียมจากภายนอก เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
🎥 ดูวิธีใช้ Brain Max ให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
ด้วยClickUp Brain MAX คุณจะได้รับแอป AI Super App ที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กรเพียงแอปเดียว ซึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณ เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ และให้คุณจัดการระบบ ERP ทั้งหมดของคุณได้ทั้งด้วยเสียงหรือข้อความ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันและสัมผัสประสบการณ์การทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบทสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ERP
ClickUp Autopilot ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกำหนดเอง
คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของระบบ ERP ของคุณได้ด้วยClickUp's AI Agents. AI Agents ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ให้กับองค์กรของคุณทั้งหมด.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp AI agent ได้:
- อัตโนมัติงาน ERP ที่ทำเป็นประจำ: ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถจัดการกระบวนการที่ทำซ้ำได้ เช่น การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การป้อนข้อมูล และการสร้างรายงาน ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตามความต้องการ:สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของระบบ ERP ของคุณ เช่น การประมวลผลใบสั่งซื้ออัตโนมัติ การอัปเดตสินค้าคงคลัง หรือกระบวนการทำงานการรับเข้าของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การค้นหาและวิเคราะห์อัจฉริยะ: ตัวแทน AI สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสาร (เช่น สัญญา ใบเสร็จ งบการเงิน) และให้สรุปหรือข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- การแจ้งเตือนและคำแนะนำ: ตั้งค่าตัวแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูล ERP สำหรับความผิดปกติ, กำหนดเวลา, หรือปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และได้รับการแจ้งเตือนหรือคำแนะนำเชิงรุกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
ClickUp อัตโนมัติ
สำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน ERP ประจำของคุณ ให้ใช้ClickUp Automations มันช่วยลดความพยายามในการจัดการเวิร์กโฟลว์ ERP ด้วยตนเอง โดยให้คุณตั้งค่ากฎที่กำหนดเองเพื่อย้ายงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีงานใดหลุดรอดไปได้ ด้วยทริกเกอร์การดำเนินการมากกว่า 50+ รายการ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้เกือบทุกส่วนของการดำเนินงาน ERP ของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อใบสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ ClickUp สามารถกำหนดงานถัดไปให้กับทีมจัดซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ อัปเดตขั้นตอนของโครงการ และแจ้งฝ่ายบัญชีให้เริ่มดำเนินการใบแจ้งหนี้
คลิกอัพ ด็อกส์
หากคุณต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือสร้างโครงร่างสำหรับข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพื่อแบ่งปันกับทีมของคุณ ให้ใช้ClickUp Docs
มันช่วยให้คุณแชร์เอกสาร ERP, SOPs, และกระบวนการทำงานทางธุรกิจ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์ ทีมปฏิบัติการทางธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มข้อมูลของพวกเขา, ไฮไลต์ส่วนที่ต้องการความสนใจ, และแท็กเพื่อนร่วมทีมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงบนเอกสาร
เอกสารยังเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลกระบวนการที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้ ใช้การได้ และทันสมัยอยู่เสมอ การจัดการความรู้แบบรวมศูนย์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มต้นงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อทุกการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ (ครอบคลุมระบบนิเวศของแอปที่เชื่อมต่อกัน) ไว้ในที่เดียว
ClickUp Operations คือระบบ ERP ที่ช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การรับสมัครผู้ขาย การกำหนดค่าระบบ ไปจนถึงการฝึกอบรมพนักงานคลังสินค้า
คุณจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมทุกแผนก ทำให้การดำเนินการของคุณสอดคล้องกับงบประมาณ, กำหนดการ, และข้อกำหนดการปฏิบัติตาม—ทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังได้รับการเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งหมดของ ClickUp
🧩 คลังแม่แบบ: ClickUp ยังมีแม่แบบสำหรับการนำ ERP ไปใช้และจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถปรับแต่งได้ฟรีหลายแบบเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับการนำ ERP ของ ClickUp ไปใช้ และแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้ทีมจัดการการเปิดตัว ERP ที่ซับซ้อนและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยลำดับชั้นงานที่ชัดเจน แผนภูมิแกนต์ และมุมมองไทม์ไลน์
เทมเพลตเหล่านี้รองรับการคาดการณ์ความต้องการ การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้สำหรับการบัญชีโครงการและการแสดงผล KPI, ตัวชี้วัดการดำเนินงาน, และประสิทธิภาพของระบบ ERP แบบเรียลไทม์
- แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลและจัดการฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ ติดตามสินทรัพย์ถาวร และตรวจสอบตารางการผลิตเพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา
- สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามพร้อมเทมเพลตแผนปฏิบัติการ
- วางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการการนำระบบ ERP ไปใช้ในทุกขนาด ด้วยการจัดการตารางเวลาขั้นสูงและการจัดการความเชื่อมโยง
- เชื่อมต่อและพูดคุยเกี่ยวกับคำแนะนำในการจัดการทรัพยากรกับเพื่อนร่วมทีมผ่านClickUp Chat
- ปรับปรุงกระบวนการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการบริหารจัดการพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและเอกสารที่รวมศูนย์
- รักษา SOPs, ติดตามภารกิจการปฏิบัติตาม, และทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐานโดยใช้เอกสารและคำเตือนที่สร้างโดย AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นดูซับซ้อนหรือมากเกินไปในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ซอฟต์แวร์ ERP แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับ DIY SaaS. ClickUp มอบฟังก์ชันการทำงานแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้การสร้างกระบวนการทำงานที่หลากหลายเป็นเรื่องง่าย. สถาปัตยกรรมแบบเปิดของฟีเจอร์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการปรับแต่งตามความต้องการ. ระบบ UI/UX ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม ให้การนำทางที่เข้าใจง่ายและสวยงาม. แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการได้ เพิ่มชั้นของความหลากหลายที่มีคุณค่า. ทีมขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา!
ซอฟต์แวร์ ERP แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับ DIY SaaS. ClickUp มอบฟังก์ชันการทำงานแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลายเป็นเรื่องง่าย. สถาปัตยกรรมแบบเปิดของฟีเจอร์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการปรับแต่ง. UI/UX ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม ให้การนำทางที่เข้าใจง่ายและสวยงาม. แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการได้ เพิ่มชั้นของความหลากหลายที่มีคุณค่า. ทีมขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Netflix ใช้อัลกอริทึมการจัดการทรัพยากรเพื่อทำนายความต้องการของผู้ชมและจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการสตรีมอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
2. SAP Business AI (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน)
การจัดการการดำเนินงานที่ซับซ้อนข้ามแผนกต่างๆ มักนำไปสู่การแยกข้อมูล การตัดสินใจที่ล่าช้า และโอกาสที่พลาดไป SAP Business AI ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรเข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากร สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ติดตามใบแจ้งหนี้ แสดงภาพสินค้าคงคลัง และวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์รายได้ ไปจนถึงการจับคู่ใบแจ้งหนี้ด้วย AI และแชทบอทอัจฉริยะสำหรับคำถามของพนักงาน โซลูชัน ERP นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความซับซ้อนขององค์กรที่เติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business AI
- เข้าถึงการจับคู่ใบแจ้งหนี้อัจฉริยะเพื่อดำเนินการชำระเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ป้องกันการฉ้อโกงด้วยการตรวจจับความผิดปกติด้วย AI
- ทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องทำซ้ำและมีการสื่อสารมากเป็นอัตโนมัติ
- ประเมินกิจกรรมทางธุรกิจตามปัจจัยด้านความยั่งยืนด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- ใช้ Joulie, AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, เพื่อรับคำตอบและเข้าถึงทรัพยากรเมื่อคุณต้องการ
- จัดการข้อมูลเชิงปริมาณของห่วงโซ่อุปทาน, โลจิสติกส์, และสินค้าคงคลัง, พร้อมทั้งแสดงภาพให้เห็นว่าธุรกิจของคุณจัดการกับการขนส่งสินค้าและยานพาหนะอย่างไร
ข้อจำกัดของ SAP Business AI
- ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนี้มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การผสานรวมยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
การกำหนดราคา SAP Business AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP Business AI
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากหลายเครื่องมือให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และเหลือเวลาให้นำทีมน้อยลง
ผลลัพธ์คืออะไร? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
3. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 เป็นเทคโนโลยีหลักอยู่แล้ว)
Microsoft Dynamics 365 ผสาน ERP เข้ากับCRM และเครื่องมือการจัดการโครงการสร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดการการดำเนินงานธุรกิจ โครงการ และความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามยอดขาย, ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า, รวบรวมข้อมูลลูกค้า, และแม้กระทั่งจัดการการเงินและการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับแต่งด้วยโค้ดต่ำซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง ERPนี้ช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และตัดสินใจที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่แท้จริง หากคุณใช้ Microsoft 365 เป็นเทคโนโลยีหลักอยู่แล้ว โซลูชัน ERP นี้เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ทำให้กระบวนการจัดการทรัพยากรที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย AI และการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ปรับแต่งแอปได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแบบโลว์โค้ด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Teams และ Outlook
- ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นจนจบ
- การเข้าถึงใบอนุญาตสำหรับการติดตั้งในสถานที่
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- เครื่องมือนี้อาจไม่สะดวกหากคุณไม่ใช้ Microsoft
- คุณอาจเผชิญกับปัญหาประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: เริ่มต้นที่ $70/เดือนต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 Business Central Premium: เริ่มต้นที่ $100/เดือนต่อผู้ใช้
- สมาชิกทีม Dynamics 365 Business Central: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 Sales Professional: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Dynamics 365 อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ D365 มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และมันทำให้ฉันประหลาดใจอย่างมากกับตัวเลือกการปรับแต่งที่มันมอบให้ และวิธีที่มันผสานรวมกับ Teams และ Outlook ได้อย่างราบรื่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามบุคคล, การรายงาน, และหากนั่นยังไม่เพียงพอ ยังมี copilot ที่มาช่วยเสริมทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์ มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการติดตามลูกค้าจำนวนมาก
ฉันได้ใช้ D365 มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และมันทำให้ฉันประหลาดใจอย่างมากกับตัวเลือกการปรับแต่งที่มีให้ และวิธีที่มันผสานรวมกับ Teams และ Outlook ได้อย่างราบรื่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล การรายงาน และหากนั่นยังไม่เพียงพอ ยังมี Copilot ที่มาช่วยเสริมทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์ มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการติดตามลูกค้าจำนวนมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลอง
4. Oracle ERP Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด)
การจัดการ ERP ในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ ต้องอาศัยการปฏิบัติตามข้อกำหนด การลดความเสี่ยง และการปรับตัวให้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบ ERP แบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้กระบวนการทำงานล้าสมัย รายงานขาดความเชื่อมโยง และเกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ด้วยความคล่องตัวในตัว, ระบบอัตโนมัติ, และปัญญาที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบซึ่งออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด, Oracle ERP Cloudเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Microsoft Dynamics. มันนำการเงิน, การจัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดมารวมไว้ในระบบเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle ERP Cloud
- อัตโนมัติกระบวนการทางการเงินด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
- รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยการรายงานและแดชบอร์ดแบบไดนามิก
- บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการควบคุมและการตรวจสอบในตัว
- ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการซัพพลายเออร์อัจฉริยะ
- วางแผนด้วยเครื่องมือการคาดการณ์และการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ
- รวมการเงินของโครงการ ทรัพยากร และการติดตามประสิทธิภาพเข้าด้วยกันด้วยแอป AI ของ Oracle
ข้อจำกัดของ Oracle ERP Cloud
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI มีข้อจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่า UI มีความซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
ราคา Oracle ERP Cloud
- ราคาตามความต้องการ
Oracle ERP Cloud คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Oracle ERP Cloud อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มีความสามารถมากมายที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งโมดูลต่าง ๆ และสามารถผสานรวมกันได้ดีมากในฐานะมาตรฐาน นอกจากนี้ ความสามารถในการขยายระบบยังช่วยสนับสนุนกรณีการใช้งานหลักของธุรกิจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนอาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญบนระบบคลาวด์ เนื่องจากไม่มีการเข้าถึงระบบหลังบ้าน ทำให้ต้องพึ่งพา Oracle อย่างสมบูรณ์ การสนับสนุนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในหลาย ๆ ครั้ง
มีความสามารถมากมายที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งโมดูลต่าง ๆ และสามารถผสานรวมกันได้ดีมากในฐานะมาตรฐาน นอกจากนี้ ความสามารถในการขยายเพิ่มเติมยังช่วยสนับสนุนกรณีการใช้งานหลักของธุรกิจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากบนระบบคลาวด์ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบหลังบ้าน ทำให้ต้องพึ่งพา Oracle อย่างสมบูรณ์ การสนับสนุนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าในหลาย ๆ กรณี
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรชั้นนำ
5. Odoo (ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร)
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการลูกค้าและงานต่าง ๆ แยกกัน Odoo เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ. นี่คือซอฟต์แวร์ ERP แบบโอเพนซอร์สที่รวมระบบ CRM, การขาย, และความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
Oddo สามารถจับข้อมูลใบแจ้งหนี้ของคุณได้โดยอัตโนมัติและบันทึกไว้ในแดชบอร์ดบัญชี คุณสามารถซิงค์กับระบบธนาคารของคุณและติดตามการชำระเงินและการใช้จ่ายทั้งหมดได้จากที่เดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถประเมิน ลงนาม และอนุมัติเอกสารได้โดยตรง ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานบริหารทรัพยากร และยังสามารถติดตั้งเครื่องมือนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- เพิ่มหรือลบโมดูลได้ตามต้องการ ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลที่ยืดหยุ่น
- ปรับแต่งกระบวนการทำงาน รายงาน และอินเทอร์เฟซให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- สร้างภาพและจัดการข้อมูลและงานด้วยเครื่องมือลากและวาง
- ใช้ความสามารถของ AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อทำให้การทำงานอัตโนมัติซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นจะต้องใช้ความฉลาดของมนุษย์
- ปรับใช้ทั้งในสภาพแวดล้อมคลาวด์และภายในองค์กร
- ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดและบันทึกการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Odoo
- ซอฟต์แวร์อาจมีราคาสูงเมื่อคุณขยายทีมของคุณ
- เวลาในการโหลดนานขึ้นขณะจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน
ราคาของ Odoo
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $46. 80/เดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 ดาว (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 ดาว (1200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Odoo อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Odoo ERP คือการเป็นโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการปรับแต่งที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Odoo ERP คือการเป็นโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง พร้อมการปรับแต่งที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NASA มีชุดเครื่องมือวางแผนทรัพยากรของตัวเองที่เรียกว่าSPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Odoo ที่ดีที่สุด
6. Acumatica ERP (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบ ERP ที่เสริมด้วย AI ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิด)
ระบบ ERP แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นน้อยและมีค่าใช้จ่ายสูงในการขยายตัว หรือจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังพยายามเติบโต
ระบบ ERP ของ Acumatica ทำลายกรอบเดิมด้วยการผสาน AI เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับ Salesforce ระบบนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ
นี่คือระบบ ERP สมัยใหม่ที่เน้นการใช้งานบนคลาวด์เป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะ คุณจะได้รับแพลตฟอร์ม ERP แบบโมดูลาร์และสถาปัตยกรรมเปิด ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อย่างยืดหยุ่น เข้าถึงได้จากทุกที่ ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับทีมงานทุกคน เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Acumatica ERP
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นซึ่งรองรับระบบ ERP ที่ชาญฉลาด
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินงานประจำวัน
- ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- จัดการการเงิน, สินค้าคงคลัง, CRM, และโครงการในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างครบถ้วน
- นำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างเนื้อหา การแสดงข้อมูล และการจดจำเอกสารที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของระบบ ERP Acumatica
- หากคุณไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด การใช้บางฟีเจอร์อาจเป็นเรื่องยากเล็กน้อย
- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงานของระบบ ERP มีความซับซ้อน
ราคา Acumatica ERP
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Acumatica ERP
- G2: 4. 5/5 ดาว (1,500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Acumatica ERP อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Acumatica เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่เราใช้ก่อนหน้านี้ ฉันชอบที่มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ได้มากมาย เช่น Teams นอกจากนี้ Acumatica ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากสำหรับการเข้าถึงขณะทำงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก! เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้งานร่วมกับพนักงานทุกคนทุกวัน
Acumatica เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมเดิมของเรา ฉันชอบที่มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ได้มากมาย เช่น Teams นอกจากนี้ Acumatica ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้งานขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก! เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้งานร่วมกับพนักงานทุกคนในทุกๆ วัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างระบบ ERP ชั้นนำ
7. Infor Cloudsuite (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม์)
ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงต่ออุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการปรับใช้ระบบคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ Infor จึงโดดเด่นเหนือโซลูชัน AI ERP อื่น ๆ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูง
มันมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและเป็นระบบคลาวด์เนทีฟซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงทรัพยากรให้ราบรื่นสำหรับการดำเนินธุรกิจ, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น, และช่วยให้การตัดสินใจฉลาดขึ้นผ่านข้อมูลที่เชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของ Infor Cloudsuite
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงานอัจฉริยะสำหรับฝ่ายการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และทรัพยากรบุคคล
- นำเสนอการโต้ตอบที่ง่ายขึ้นแก่ทีมของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแดชบอร์ดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ทำการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยการเข้าถึงข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการตัดสินใจ
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟและตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินงานขององค์กรแบบครบวงจร
- เสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยงด้วยเครื่องมือการกำกับดูแลที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Infor Cloudsuite
- ต้นทุนของโมดูลสูงอาจแพงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพ
- การแก้ไขปัญหาการสนับสนุนลูกค้าต้องใช้เวลา
ราคาของ Infor Cloudsuite
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Infor Cloudsuite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Infor Cloudsuite อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Infor Process Automation เป็นฟีเจอร์ที่ดีช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ แอปพลิเคชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายและการทำงานสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนา
Infor Process Automation เป็นฟีเจอร์ที่ดีช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ แอปพลิเคชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายและการทำงานสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนา
👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับงานระหว่างงานต่างๆ อาจทำให้พนักงานสูญเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพถึง 40% ส่วนใหญ่เป็นเพราะความพยายามทางจิตใจที่จำเป็นในการปรับทิศทางและกลับมาโฟกัสใหม่หลังจากแต่ละงาน ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีจังหวะรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหลายอย่างหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ความสนใจที่กระจัดกระจาย การตัดสินใจที่ช้าลง และประสิทธิภาพที่ลดลง
นั่นคือเหตุผลที่แพลตฟอร์ม ERP แบบบูรณาการอย่าง ClickUp กำลังได้รับความนิยม: พวกมันรวมศูนย์การดำเนินงาน ลดความจำเป็นในการสลับแอป และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น
8. Epicor (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, และสภาพแวดล้อมที่ต้องออกแบบตามคำสั่ง)
91% ของบริษัทระบุว่าการรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนที่สุดจากการใช้ซอฟต์แวร์ ERP
ระบบ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Epicor ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริษัท ETO คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น Epicor Kinetic และ Epicor Eclipse เพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และฉลาดพอที่จะรองรับความต้องการของซัพพลายเชนที่กำลังขยายตัวของคุณได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในตัว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างERP และ CRM
คุณสมบัติเด่นของ Epicor
- บริหารจัดการการดำเนินงานทางการเงินด้วยการรองรับหลายสกุลเงิน
- ติดตามการวางแผนการผลิตและการควบคุมในโรงงาน
- ใช้โมดูล CRM และ HR ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อทำให้การขายและการบริหารกำลังคนง่ายขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและแดชบอร์ดการวิเคราะห์ด้วยชุดเครื่องมือ Prism AI เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- กำหนดราคาที่แข่งขันได้สำหรับสินค้าของคุณด้วยการวิเคราะห์ราคาและการจัดการราคาตามสัญญา
ข้อจำกัดของ Epicor
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าทางเลือกอื่นมาก
- การเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมีจำกัด
การกำหนดราคาของ Epicor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Epicor
- G2: 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Epicor อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฟังก์ชันพื้นฐานมีความเสถียรและรองรับงานประจำวันได้ถึง 90% แต่ด้อยกว่าระบบ ERP สมัยใหม่ในด้านความยืดหยุ่นและตัวเลือกการผสานรวมระบบ
ฟังก์ชันพื้นฐานมีความเสถียรและรองรับงานประจำวันได้ถึง 90% แต่ด้อยกว่าระบบ ERP สมัยใหม่ในด้านความยืดหยุ่นและตัวเลือกการบูรณาการ
9. Sage Intacct AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการเงิน)
หากทีมการเงินของคุณใช้เวลาแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่าการวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ถึงเวลาแล้วสำหรับโซลูชันที่ชาญฉลาดกว่า Sage Intacct เป็นซอฟต์แวร์ ERP บนคลาวด์ที่เน้นการจัดการทางการเงิน
ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติงานการเงินหลัก ให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวล ไม่ว่าคุณจะจัดการการรวมบัญชีหลายองค์กรหรือสร้างรายงานที่พร้อมสำหรับนักลงทุน Sage Intacct ทำให้การเงินของคุณรวดเร็ว ง่ายขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage Intacct AI
- บริหารจัดการการดำเนินงานหลายหน่วยงานและหลายสกุลเงินได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายงานทางการเงินแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, ADP และอื่น ๆ
- ใช้การบัญชีเชิงมิติเพื่อติดตามผลการดำเนินงานข้ามแผนก โครงการ และสถานที่ต่างๆ
- ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นด้วยระบบติดตามการตรวจสอบในตัวและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Sage Intacct
- มีฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- บริษัทขนาดเล็กอาจต้องจ่ายเงินสำหรับคุณสมบัติที่พวกเขาไม่ต้องการ
ราคา Sage Intacct AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sage Intacct AI
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sage Intacct AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การใช้งานเพื่อสำรวจโมดูลต่าง ๆ นั้นง่ายมาก ๆ ฟังก์ชันการรายงานก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ที่สามารถสร้างรายงานของตัวเองได้ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก ๆ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ก็เป็นข้อดีใหญ่ ๆ สำหรับธุรกิจของเรา [แต่] มีวิธีแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้กระบวนการยาวนานกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การต้องโพสต์การคืนเงินให้กับผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าเป็นการปรับปรุง แทนที่จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของพวกเขาโดยตรง ฉันยังพบว่าการดูการจัดสรรการชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลย
การใช้งานเพื่อสำรวจโมดูลต่าง ๆ นั้นง่ายมาก ๆ ฟังก์ชันการรายงานก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ที่สามารถสร้างรายงานของคุณเองได้ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก ๆ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ก็เป็นข้อดีใหญ่ ๆ สำหรับธุรกิจของเรา [แต่] มีวิธีแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้กระบวนการยาวนานกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การต้องโพสต์การคืนเงินให้กับผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าเป็นการปรับปรุงแทนที่จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของพวกเขาโดยตรง ฉันยังพบว่าการดูการจัดสรรการชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลย
10. NetSuite พร้อม AI (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งาน AI สร้างสรรค์เพื่อการรายงาน)
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การจัดการสินค้าคงคลัง การเงิน และการดำเนินงานผ่านเครื่องมือหลายอย่างจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างรวดเร็ว NetSuite's AI ERP เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์บนคลาวด์ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน CRM และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในระบบเดียวที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ
ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, NetSuite ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงาน, เพิ่มความโปร่งใส, และตัดสินใจได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
NetSuite พร้อมฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของ AI
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ในด้านการเงิน, การจัดซื้อ, และการดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ใช้บริการ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างรายงาน, แนะนำการกระทำ, และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญ
- เปิดใช้งานการอัตโนมัติกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อสำหรับเวิร์กโฟลว์ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การอนุมัติ และการจัดการคำสั่งซื้อ
- ปรับปรุงการคาดการณ์ความต้องการด้วยการทำนายที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอิงจากข้อมูลเรียลไทม์และข้อมูลในอดีต
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยการมองเห็นแบบครบวงจรและเครื่องมือวางแผนอัจฉริยะ
NetSuite พร้อมข้อจำกัดด้าน AI
- คุณอาจพบปัญหาการกระตุกหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงเป็นครั้งคราวเมื่อมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
NetSuite พร้อมราคาสำหรับ AI
- ราคาที่กำหนดเอง
NetSuite พร้อมการให้คะแนนและรีวิวด้วย AI
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง NetSuite พร้อม AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันสามารถปรับแต่งได้เป็นอย่างมาก ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เราใช้ และง่ายต่อการเรียนรู้มาก ๆ เพราะฉันเริ่มใช้เน็ตสวีทในเดือนมกราคมปี 2025 และตอนนี้ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์นี้มากแล้ว เราสามารถดึงข้อมูลใด ๆ ที่ต้องการได้ และในรูปแบบใด ๆ ที่ต้องการ แต่ต้องมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับโซลูชันเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง และเราต้องทำบางส่วนของการกระทบยอดแบบออฟไลน์ เพราะมันไม่สามารถทำได้สะดวกบนแพลตฟอร์ม (เช่น การกระทบยอดรายได้ที่เลื่อนมา)
มันสามารถปรับแต่งได้เป็นอย่างมาก ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เราใช้ และง่ายต่อการเรียนรู้มาก ๆ เพราะฉันเริ่มใช้เน็ตสวีทในเดือนมกราคมปี 2025 และตอนนี้ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์นี้มากแล้ว เราสามารถดึงข้อมูลใด ๆ ที่ต้องการได้ และในรูปแบบใด ๆ ที่ต้องการ แต่ต้องมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับโซลูชันเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง และเราต้องทำบางส่วนของการกระทบยอดแบบออฟไลน์ เพราะมันไม่สามารถทำได้สะดวกบนแพลตฟอร์ม (ตัวอย่าง: การกระทบยอดรายได้ที่เลื่อนออกไป)
ทำงานให้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และเชื่อมต่อได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
เครื่องมือ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดที่เราได้ระบุไว้มาพร้อมกับจุดขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่รวมคุณสมบัติ ERP ที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เลือก ClickUp
มันรวมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การวางแผนทรัพยากรด้วย AI การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเทมเพลตการติดตามทรัพยากร สินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
เปลี่ยนเอกสารให้เป็นกระบวนการทำงาน, แชทให้เป็นการกระทำ, และการอัปเดตให้กลายเป็นสรุปที่ชาญฉลาด. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมหรือประสบการณ์ทางด้านไอทีที่หนักหน่วง!
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้แล้วทั้งทีมของคุณจะได้รับความชัดเจนและการควบคุมที่ต้องการจากระบบ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องมีความซับซ้อน