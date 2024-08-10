ตัวอย่างระบบ ERP ชั้นนำ 13 อันดับสำหรับปี 2025

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ระบบนี้มอบฐานข้อมูลร่วมกันที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การตัดสินใจสามารถทำได้บนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่
มุมมองจากมุมสูงนี้ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการการจัดการทรัพยากร และการประหยัดต้นทุน ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้นและพนักงานใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่คุณจะเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก
เราต้องการให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ ดังนั้นทีมของฉันและฉันจึงได้ทำการวิจัยตัวอย่างระบบ ERP ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติ ข้อจำกัด และแผนราคาของแต่ละระบบ เพื่อให้คุณมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกที่เหมาะสม
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ ERP?
เครื่องมือซอฟต์แวร์ ERPที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติมากมายที่สามารถทำให้การดำเนินงานของคุณทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขณะที่ตัดสินใจเลือกตัวอย่างที่ดีที่สุดของระบบ ERP ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาคือ:
- การสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ: คุณต้องการที่จะปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? คุณต้องการที่จะมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่? หรือคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดสรรทรัพยากร? ทุกประเด็นเหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์ และเครื่องมือ ERP ของคุณควรถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับประเด็นเฉพาะนั้น
- ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ ERP ของคุณควรสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ฐานข้อมูลสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานเป็นหนึ่งเดียว
- การสนับสนุนลูกค้า: การเข้าถึงการสนับสนุนที่ง่ายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่คุณและทีมของคุณกำลังตั้งค่าและทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ ERP
- ความสามารถในการปรับแต่ง: การเลือกโซลูชัน ERP ที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสม และขยายระบบให้รองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต
- ความง่ายในการใช้งาน: คุณควรเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หากต้องเรียนรู้มากเกินไป อาจทำให้เสียเวลาและขัดขวางวัตถุประสงค์หลักได้
- ค่าใช้จ่าย: แม้ว่าระบบ ERP ชั้นนำจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษา และเลือกตัวเลือกที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน
ระบบ ERP ที่ดีที่สุด 13 ระบบที่ควรใช้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กรและการจัดการโครงการ)
ClickUp เป็น โซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน บรรจุฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
ในฐานะแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็นทั่วทั้งองค์กร การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทุกแผนก
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร ClickUpช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน โดยช่วยให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงการรายงานผล—ทั้งหมดนี้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
ฉันสามารถสร้าง เอกสารและวิกิเพื่อสรุปข้อจำกัดของทรัพยากรและบันทึกต่างๆ และจัดเก็บไว้พร้อมกับโครงการของฉันได้ ฉันสามารถฝังไฟล์, แท็กทีมของฉัน, และแชร์กับใครก็ได้อย่างง่ายดาย มันสะดวกและใช้งานง่ายมาก
ClickUp ยังสามารถปรับแต่งได้ตามขนาดและความต้องการขององค์กรของคุณ ด้วยระบบลำดับชั้นของโฟลเดอร์และรายการ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบบัญชีของฉันและแบ่งปันโครงการกับลูกค้าในขณะที่ควบคุมการมองเห็นด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด—ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือขนาดทีมใดก็ตาม
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถจัดการกระบวนการขายและบัญชีลูกค้าของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์สถานะที่กำหนดเองและบันทึกเทมเพลตสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และงานส่งมอบโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าเป้าหมาย และการให้คะแนนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และสร้างรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
และยังมีอีก!
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpมอบวิธีการที่สะดวกสบายในการจัดสรรทรัพยากรภายในทีมหรือแผนก
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลา การจัดการผู้รับเหมาช่วง หรือการจัดตารางเวลาของพนักงาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง—และรวดเร็ว!
คุณสามารถรับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร, เพิ่มประสิทธิภาพการเสร็จสิ้นโครงการภายในกรอบเวลาที่กำหนด, ระบุความขัดแย้งของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น, และปรับปรุงการสอดคล้องขององค์กรกับเป้าหมายทางธุรกิจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: จัดกลุ่ม, กรอง, หรือซ่อนงานเพื่อติดตามและเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ข้ามทุกโปรเจ็กต์ของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- ความสะดวกในการทำงาน: สร้างงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมหลายคนเพื่อกระจายภาระงานด้วยClickUp Tasks
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: นำเข้างานที่มีอยู่ของคุณจากแพลตฟอร์ม ERP และเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
- ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: ทำให้การวางแผนกระบวนการง่ายขึ้น, สรุปเอกสารกลยุทธ์, และทำให้สัญญาเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรีตลอดไป
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราได้เพิ่มขนาดเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
2. Oracle Fusion Cloud ERP (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานระดับโลกที่ซับซ้อน)
Oracle Fusion Cloud ERP เป็นชุดซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์ที่นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น AI เพื่อทำงานอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับตัวสู่ตลาดและการวางแผนสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการวางกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการ
อย่างไรก็ตาม การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกของมันโดดเด่นสำหรับฉัน การนำทางผ่านกฎระเบียบของประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ราวกับว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ในระบบ
Oracle ERP Cloud ยังผสานกฎหมายภาษีท้องถิ่นและมาตรฐานการรายงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Fusion Cloud ERP
- อัตโนมัติการกระทบยอดบัญชีและการจับคู่รายการธุรกรรม
- ใช้คลังกฎความปลอดภัยที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดก่อนการใช้งานจริง
- วัดและเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ผ่านการใช้คะแนนและแรงจูงใจ
ข้อจำกัดของ Oracle Fusion Cloud ERP
- ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด การออกแบบหน้าจอของเวอร์ชันเดสก์ท็อปจึงดูล้าสมัย
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นการรีเฟรชที่ช้าหรือล้มเหลวระหว่างการใช้งาน
ราคา Oracle Fusion Cloud ERP
- ราคาตามความต้องการ
Oracle Fusion Cloud ERP คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. Sage Intacct (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินด้วยความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Sage Intacct เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเงินและสินทรัพย์บนคลาวด์ที่มีความสามารถด้านการบัญชีอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการจัดการเงินสด, การบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้,และแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ระบบตรวจจับความผิดปกติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Sage Intacct สามารถสแกนธุรกรรมหลายพันรายการ ระบุความผิดปกติใดๆ และรับรองว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Sage Intacct
- เข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์หลายมิติได้หลายร้อยรายการ
- เปรียบเทียบงบประมาณของคุณกับการใช้จ่ายจริงแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตโนมัติการป้อนบิลและการประมวลผลการชำระเงิน; นอกจากนี้ ให้ติดแท็กธุรกรรมและข้อมูลการดำเนินงานของคุณด้วยค่ามิติ
ข้อจำกัดของ Sage Intacct
- ผู้ใช้รายงานความล่าช้าในการจัดสรรการชำระเงินเนื่องจากไม่สามารถดาวน์โหลดรายการธุรกรรมจากธนาคารในวันเดียวกันได้
- การเปลี่ยนประเทศของผู้จัดจำหน่ายจำเป็นต้องอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อก่อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Sage Intacct
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Sage Intacct
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
4. SAP Business One (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM แบบบูรณาการ)
SAP Business One เป็นโซลูชัน ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วยให้สามารถควบคุมเกือบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจประจำวัน ตั้งแต่การบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงการขาย
SAP Business One สามารถเชื่อมต่อและซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อของลูกค้าโดยตรงกับ Microsoft Outlook ซึ่งช่วยให้การจัดการกระบวนการ CRM เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ระบบยังให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่อัปเดตได้ทันที ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One
- ติดตามโอกาสทางการขายและกิจกรรมของผู้นำตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนกระทั่งการปิดการขาย
- ปรับปรุงการตรวจสอบโดยการจับคู่เอกสาร, ติดตามเส้นทางข้อมูล, และจัดการกับหลายสกุลเงิน
- สร้างรายงานจากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจหลัก
ข้อจำกัดของ SAP Business One
- รูปแบบสำหรับการเสนอราคาถูกจำกัดไว้ ทำให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับคำอธิบายสินค้าได้
- ผลิตภัณฑ์มักต้องการการปรับแต่งจากผู้ขายภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการนำไปใช้
ราคาของ SAP Business One
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP Business One
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
5. Acumatica (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP ที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้)
Acumaticaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อที่มีระบบ ERP บนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพและการวางแผนโครงการที่หลากหลาย ด้วยชื่อเสียงด้านความยืดหยุ่นและการออกแบบที่ทันสมัย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Acumatica คือระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ในกระบวนการจัดการคำขอซื้อ (requisition management) ระบบสามารถรวบรวมคำขอจากหลายแหล่งเป็นคำขอซื้อเดียว และตั้งกฎการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- รับประโยชน์จากระบบเชื่อมต่อกับ Amazon, BigCommerce และ Shopify ที่ผสานรวมอยู่ใน Acumatica Retail Edition เพื่อการดำเนินงานค้าปลีกที่ง่ายขึ้น
- จัดการธุรกรรมประจำวัน ยอดเงินสด การโอนเงิน และการกระทบยอดบัญชีธนาคารในที่เดียว
- สร้างใบเสนอราคา อัปเดต เชื่อมโยงกับระบบ CRM และติดตามเวอร์ชันต่างๆ เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Acumatica
- แต่ละโมดูลได้รับการพัฒนาแยกกัน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าคำศัพท์ทางเทคนิคของซอฟต์แวร์นั้นสร้างความสับสน
ราคาของ Acumatica
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Acumatica
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
6. Odoo (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส)
Odoo เป็นชุดแอปพลิเคชันธุรกิจแบบบูรณาการที่ใช้โอเพนซอร์ส ครอบคลุมการปรับแต่งสำหรับศูนย์ช่วยเหลือ การจัดการโครงการ ทรัพยากรบุคคล การผลิต การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของตนเอง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันสนใจคือการผสานรวมกับอีคอมเมิร์ซของมัน
การตั้งค่าร้านค้าออนไลน์นั้นง่ายมาก และเนื่องจากมันถูกผสานรวมกับโมดูลอื่น ๆ ของ Odoo เช่น ระบบสินค้าคงคลัง, การขาย, และการบัญชี ทุกอย่างจึงสอดคล้องกันทั้งหมด นี่ช่วยขจัดความยุ่งยากในการอัปเดตสต็อกสินค้าหรือติดตามคำสั่งซื้อด้วยตนเอง—ทุกอย่างถูกจัดการโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วย PostgreSQL ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือการผูกขาดกับซอฟต์แวร์
- เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่รวดเร็ว การป้อนข้อมูลที่ราบรื่น และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ตอบสนอง
- อัตโนมัติการกระทำ, ออกแบบหน้าจอแบบกำหนดเอง, และปรับแต่งรายงานโดยใช้ Odoo Studio
ข้อจำกัดของ Odoo
- การปรับแต่งที่มากเกินไปอาจทำให้ระบบยากต่อการบำรุงรักษาและอัปเดต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโซลูชันที่พัฒนาภายในองค์กร
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นได้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Odoo
- หนึ่งแอปฟรี: ฟรีสำหรับหนึ่งแอปเท่านั้น ผู้ใช้ไม่จำกัด
- มาตรฐาน: 9.07 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $13.61 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (850+ รีวิว)
7. Epicor (ดีที่สุดสำหรับฟังก์ชันการทำงานด้านหลังสำนักงานที่ครอบคลุม)
Epicor เป็นระบบ ERP ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการผลิต การจัดจำหน่าย และการค้าปลีก. เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลขั้นสูงของระบบช่วยให้ฉันสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจได้ง่าย.
การแสดงผลในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้ม ติดตามตัวชี้วัดหลัก และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าถึงได้ง่ายเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถริเริ่มการทำแผนผังกระบวนการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเชิงรุกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Epicor
- ทำให้กระบวนการด้านโลจิสติกส์ การขาย และการจัดซื้อในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันการทำงานของสำนักงานหลังบ้านที่ครอบคลุมสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์, การขายอะไหล่, และการซ่อมแซมภายใต้การรับประกัน
- ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC)
ข้อจำกัดของ Epicor
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย และบางส่วนของระบบโครงสร้างข้อมูลอาจดูซ้ำซ้อน
- แม้ว่าจะมีการนำเสนอตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย แต่อาจไม่สามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับฟังก์ชันเฉพาะได้อย่างกลมกลืน
การกำหนดราคาของ Epicor
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Epicor
- G2: 4. 0/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีที่ใช้งานง่ายและการจัดการโครงการ)
Xero เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่ใช้งานง่ายและเน้นด้านการบัญชี ซึ่งสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ การขอเบิกค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการชำระบิลและการสร้างรายงาน
คุณสมบัติการจับคู่ธุรกรรมอัตโนมัติของระบบจะทำการจัดเรียงธุรกรรมธนาคารที่นำเข้าให้ตรงกับรายการที่ฉันป้อนเข้าสู่ระบบอย่างชาญฉลาด เมื่อซอฟต์แวร์พบการจับคู่ ฉันเพียงแค่คลิก "ตกลง" เพื่อทำการกระทบยอดธุรกรรม
Xero ยังให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ดังนั้นฉันจึงมีมุมมองที่ทันสมัยอยู่เสมอเกี่ยวกับกระแสเงินสดของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ใช้เครื่องมือติดตามงานของ Xero สำหรับการบัญชีโครงการ, การวางแผน, การจัดทำงบประมาณ, การเสนอราคา, และการออกใบแจ้งหนี้
- เข้าถึงข้อมูลธนาคารจากสถาบันการเงินกว่า 21,000 แห่งทั่วโลก ประหยัดเวลาด้วยฟีดข้อมูลธนาคารและการกระทบยอดอัตโนมัติ
- ให้ลูกค้าชำระเงินได้ตามสะดวก; รับชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือหักบัญชีโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ Xero
ข้อจำกัดของ Xero
- Xero ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นซอฟต์แวร์บัญชี และอาจไม่มีเครื่องมือการร่วมมือขององค์กรอย่างครบถ้วน
- องค์กรขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่า Xero ไม่สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น กระบวนการที่ซับซ้อน หรือความต้องการในการรายงานข้อมูลที่ครอบคลุม
ราคาของ Xero
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 46 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 62 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Xero
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
9. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Microsoft Dynamics 365 เป็นระบบ ERP ที่มีการบูรณาการอย่างสูง ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ ระบบนี้เป็นที่รู้จักจากฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังและความสามารถในการบูรณาการ
หนึ่งในแง่มุมสำคัญของมันคือการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย ระบบ AI ได้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและแนวโน้มปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ยอดขายในอนาคต นอกจากนี้ยังแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
ระดับของข้อมูลเชิงลึกนี้ทำให้ทีมของฉันและฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีโอกาสสูงที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย ซึ่งในที่สุดก็ช่วยเพิ่มยอดขายโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ทำให้การจัดการคำสั่งงานเป็นเรื่องง่ายด้วย Copilot สร้างคำสั่งงานจากอีเมล กำหนดเวลาคำสั่งงาน หรือสร้างอีเมลตอบกลับจากแดชบอร์ดเดียว
- ตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติตามการกระทำหรือเหตุการณ์ของลูกค้า เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเปิดอีเมล หรือการซื้อ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของคุณด้วยการเชื่อมต่อกับแคตาล็อกของผู้ขายภายนอก และสำรวจตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเร่งการสั่งซื้อ
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจมีข้อจำกัดหรือต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้การนำทางผ่านเมนูและตัวเลือกฟิลด์เป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Dynamics 365 Business Central: ทดลองใช้ฟรี
- Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: $70 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: $100 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สมาชิกทีม Microsoft Dynamics 365 Business Central: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 3. 9/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,600+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Dynamics 365 ปี 2024
10. มัลติวิว ERP (แพลตฟอร์ม ERP บนคลาวด์ที่ดีที่สุด สร้างโดยนักบัญชี เพื่อนักบัญชี)
Multiview ERP เป็นชุดระบบ ERP สำหรับการจัดการทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมข้อมูลทางการเงินจากหลายหน่วยงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือมีบริษัทในเครือจำนวนมาก
ตัวเลือกการปรับแต่งของเครื่องมือสำหรับรายงานทางการเงินช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงบดุลที่ละเอียด งบกำไรขาดทุน หรือรายงานกระแสเงินสด ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจและทีมของฉันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Multiview ERP
- สำรวจข้อมูลอย่างละเอียดได้โดยตรงจากสรุปที่นำเสนอในแดชบอร์ดและงบการเงิน ด้วยสภาพแวดล้อมการรายงานที่ทรงพลังของ Multiview, ViewPoint
- วัดและบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดผลผลิตเพื่อการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น ลดภาระภาษี และทำให้การจัดหาสินทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่น
- คาดการณ์การเงินของคุณ, รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดไว้ในที่เดียว, จัดการกระบวนการอนุมัติ, และเปรียบเทียบงบประมาณที่วางแผนไว้กับผลลัพธ์ทางการเงินที่แท้จริง
ข้อจำกัดของระบบ ERP แบบหลายมุมมอง
- ระบบมีการคลิกบ่อยครั้ง ต้องเปลี่ยนแท็บบ่อย
- การเพิ่มเอกสารเป็นเรื่องน่าเบื่อ เนื่องจากต้องดาวน์โหลดไฟล์ก่อน จากนั้นลากไปยังพื้นที่อัปโหลด และสุดท้ายต้องตัดและวางลงในแท็บการผลิต
ราคา ERP แบบหลายมุมมอง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ระบบ ERP แบบหลายมุมมอง
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
11. SYSPRO (ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า)
SYSPRO เป็นระบบ ERP ที่เชื่อถือได้ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะในภาคการผลิตและการกระจายสินค้า
มันให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังในหลายสถานที่. มุมมองที่รวมศูนย์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อใหม่และการโอนย้ายสินค้า.
ตัวอย่างเช่น SYSPRO คำนวณระดับสต็อกความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาการนำเข้าและความผันผวนของความต้องการ ทำให้มีสต็อกสำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความต้องการที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ SYSPRO
- เพิ่มโครงสร้างให้กับการดำเนินงานของคุณด้วย Bill of Materials (BOM); อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ต้นทุนที่แม่นยำสำหรับการติดตามต้นทุนการผลิตจริง
- ติดตาม, ระบุ, และรายงานทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานในเวลาจริงด้วยระบบติดตามที่ทรงพลังและผสานรวม
- สร้างรายการบรรจุภัณฑ์และพิมพ์ฉลากภายนอกตามข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์
ข้อจำกัดของ SYSPRO
- โซลูชันการผสานการทำงานแบบ Plug-and-play มีจำกัด จำเป็นต้องพัฒนาภายในองค์กรเพื่อรองรับ
- การดำเนินการเพียงฟังก์ชันเดียวมักต้องใช้หลายขั้นตอน และระบบอาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เสมอไป
การกำหนดราคา SYSPRO
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ SYSPRO
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
12. QuickBooks Enterprise (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทางการเงินและสินค้าคงคลังแบบครบวงจร)
แม้ว่า QuickBooks จะเป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์บัญชี แต่ QuickBooks Enterprise เป็นโซลูชัน ERP ที่ครบวงจรและมีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังอย่างละเอียด
ตัวอย่างเช่น ระบบติดตามแบบรวมศูนย์ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อน ทำให้ฉันทราบตำแหน่งของสิ่งของแต่ละชิ้นได้อย่างแม่นยำเสมอ
ฉันยังสามารถใช้การจัดหมวดหมู่สินค้าคงคลังได้สูงสุดถึงสี่ระดับ และกำหนดวันหมดอายุเพื่อขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้นในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Enterprise
- ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 200 รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่คล่องตัว
- ควบคุมกระบวนการเลือกสินค้า, แพ็ก, และจัดส่งทั้งหมดของคุณ รวมถึงการส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สร้างจุดสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดเอง ซึ่งจะแจ้งเตือนการสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อระดับสินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการขาดสต็อก
ข้อจำกัดของ QuickBooks Enterprise
- ไม่มีวิธีชัดเจนในการกลับไปยังหน้าเดิมหลังจากเปิดธุรกรรม
- ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้อง เช่น รายการบันทึกในสมุดรายวันหายไปหากบรรทัดแรกไม่มีตัวกรองบัญชี และตัวกรองงบดุลทำให้บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่ตรงกัน
ราคา QuickBooks Enterprise
- ทองคำ: 1,922 ดอลลาร์ต่อปี
- แพลทินัม: $2,363 ต่อปี
- เพชร: 4,668 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิว QuickBooks Enterprise
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
13. วิสิบิลิตี เออีอาร์พี (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตที่ซับซ้อนและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)
Visibility ERP เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับผู้ผลิตตามคำสั่งซื้อ เช่นเดียวกับ SYSPRO และ QuickBooks Enterprise โปรแกรมนี้เน้นที่การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อจัดหา หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น วัสดุที่จำเป็นสำหรับโครงการสามารถเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติช่วยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของทรัพยากรและรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา ในฐานะแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง Visibility ERP มอบคุณสมบัติขั้นสูงให้กับผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการรายงานที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP ที่มองเห็นได้
- กำหนดค่าและกำหนดราคาใบเสนอราคาและใบสั่งขายที่ซับซ้อน
- เปลี่ยนสีของตัวเลือกและคุณสมบัติโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการละเมิดกฎหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องด้วย Product Configurator
- บันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายโดยตรงไปยังงานโครงการ, รายการใบสั่งขาย, การดำเนินการใบสั่งงาน, และค่าใช้จ่ายทั่วไปของแผนก
ข้อจำกัดของระบบ ERP ในด้านการมองเห็นข้อมูล
- ฟังก์ชันการทำงานหรือรูปแบบใหม่ ๆ และฟิลด์ใหม่ ๆ มักไม่ถูกอ้างอิงในไฟล์ช่วยเหลือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ
- มีความสามารถไม่เพียงพอในการติดตามการแก้ไขหลายครั้งของชิ้นส่วนในสต็อก
การมองเห็นราคา ERP
- ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวระบบ ERP ด้านความสามารถในการมองเห็น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
วางแผนทรัพยากรอย่างเชี่ยวชาญด้วย ClickUp!
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในธุรกิจของคุณ คุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยด้วยระบบ ERP ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ตั้งแต่การส่งเสริมการทำงานร่วมกันไปจนถึงการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และการสนับสนุนการขยายตัว
ตัวอย่างระบบ ERP ข้างต้นใด ๆ ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการบางสิ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของคุณและให้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ด้วยคุณสมบัติที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากมาย ทำให้การวางแผนทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสกับข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณอย่างง่ายดาย ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้