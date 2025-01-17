การเปรียบเทียบ CRM: 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในปี 2025

ทีมขายของคุณกำลังจะปิดดีลใหญ่ แต่รายละเอียดลูกค้าที่สำคัญกระจัดกระจายอยู่ในโน้ตติดผนัง, สเปรดชีต, และอีเมล
นี่คือความผิดพลาดที่น่าหงุดหงิดและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่มีธุรกิจใดสามารถรับได้
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
แต่แบบไหนที่จะเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำ 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบ 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และการจัดการงานแบบครบวงจร)
- Salesforce (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
- Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
- HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นมิตร)
- ไมโครซอฟต์ ดาต้าไมส์ 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP และ CRM ที่ผสานรวม)
- Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)
- Freshsales CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- อินไซต์ลี (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และรายงานที่อ่านง่าย)
- SugarCRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้สูง)
- Creatio CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการด้วยโค้ดต่ำและความยืดหยุ่น)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM การมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ
มาดูปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณากัน 💁
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย
- ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ระบบ ERP, แพลตฟอร์มการตลาด, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- การติดตามรายได้: ตรวจสอบข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง: ผสานรวม AI และ ML เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
- การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์: รวบรวมการโต้ตอบกับลูกค้าจากทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอในการให้บริการ
ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณต้องมีคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกการปรับแต่ง, การสนับสนุนหลายภาษา, การจัดการเอกสาร, และเครื่องมือการคาดการณ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบ CRM แรกเริ่มมีขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 และมันคล้ายกับฐานข้อมูลการจัดการรายชื่อมากกว่าเครื่องมือขั้นสูงที่เรามีในปัจจุบัน การพัฒนาของซอฟต์แวร์ CRM มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากการจัดเก็บข้อมูลติดต่ออย่างง่ายไปสู่แพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และการตลาด
การเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างละเอียดของเครื่องมือ CRM
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ มาดูจุดเปรียบเทียบสำคัญเพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณกัน 👇
คุณสมบัติทั่วไป
สำรวจฟังก์ชันหลักที่แต่ละระบบ CRM นำเสนอ ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และความสามารถของแอปพลิเคชันบนมือถือ ตารางนี้ให้ภาพรวมของเครื่องมือที่สามารถช่วยให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
|ซอฟต์แวร์ CRM
|กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
|การผสานรวม AI
|รายงาน
|ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ
|คลิกอัพ
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดการโครงการ, CRM, และการทำงานอัตโนมัติของงาน
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงผ่าน ClickUp Brain
|แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
|แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
|เซลส์ฟอร์ซ
|เวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นด้วย Flow Builder สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน
|ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงผ่านไอน์สไตน์สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
|เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมพร้อมแดชบอร์ดส่วนบุคคล
|แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมการขาย
|Zoho CRM
|ตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อน
|การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์อย่างละเอียดที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการขาย
|คุณสมบัติการรายงานที่หลากหลายพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|แอปพลิเคชันมือถือครบวงจรสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและติดตามกิจกรรมการขาย
|ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
|การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เรียบง่าย
|ฟีเจอร์ AI ที่จำกัดไว้สำหรับการติดตามอีเมลและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก
|รายงานที่กำหนดเองเน้นที่ตัวชี้วัดการตลาดและประสิทธิภาพการขาย
|แอปพลิเคชันมือถือรองรับฟังก์ชัน CRM ที่จำเป็น เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นสูงด้วย Power Automate สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
|การผสานรวม AI ขั้นสูงผ่าน Azure AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้
|เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเฉพาะ
|แอปพลิเคชันมือถือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย พร้อมระบบติดตามการขายและรายงาน
|Pipedrive
|การปรับแต่งในระดับปานกลางที่เน้นไปที่ขั้นตอนของกระบวนการขาย
|คุณสมบัติ AI พื้นฐานสำหรับการพยากรณ์ยอดขายและคำแนะนำกิจกรรม
|รายงานภาพที่เน้นข้อมูลเมตริกและประสิทธิภาพของระบบท่อ
|แอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบอย่างเข้าใจง่ายสำหรับมืออาชีพด้านการขายที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
|Freshsales CRM
|ตัวเลือกการปรับแต่งระดับปานกลางพร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับงานขาย
|ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วม
|รายงานและการวิเคราะห์มีให้ใช้งาน แต่มีรายละเอียดน้อยกว่าคู่แข่ง
|แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้การจัดการลูกค้าและการสื่อสารสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
|อินไซต์ลี
|ความสามารถในการปรับแต่งระดับปานกลางที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านการจัดการโครงการและฟังก์ชัน CRM
|ความสามารถของ AI ที่จำกัด มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
|แดชบอร์ดภาพที่สรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมการขาย
|แอปพลิเคชันมือถือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, โครงการ, และงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
|SugarCRM
|กระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้และสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการทางธุรกิจ
|คุณสมบัติของ AI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
|ตัวเลือกการรายงานขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
|แอปพลิเคชันมือถือที่ครอบคลุม ให้การเข้าถึงฟังก์ชันหลักทั้งหมด
|Creatio CRM
|ตัวเลือกเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่หลากหลายและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงาน
|การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
|ความสามารถในการรายงานเชิงลึกพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|แอปพลิเคชันมือถือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ช่วยให้การร่วมมือและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา
การเข้าใจโครงสร้างราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลือก CRM ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ. ต่อไปนี้คือการแยกแยะตัวเลือกฟรี, ราคาเริ่มต้น, และแผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม.
|ซอฟต์แวร์ CRM
|เวอร์ชันฟรี
|ราคาเริ่มต้น
|แผนระดับองค์กร
|คลิกอัพ
|ฟรีตลอดไป
|7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ราคาตามความต้องการ
|เซลส์ฟอร์ซ
|ฟรี
|25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Zoho CRM
|ทดลองใช้ฟรี
|20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
|ฟรี
|15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ (Sales Hub Starter)
|150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (Sales Hub Enterprise)
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|ไม่ได้ระบุ
|65 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|105 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|Pipedrive
|ทดลองใช้ฟรี
|24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|129 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|Freshsales CRM
|ฟรี
|11 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|71 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|อินไซต์ลี
|ไม่ได้ระบุ
|29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|99 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|SugarCRM
|ไม่ได้ระบุ
|19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|135 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Creatio CRM
|ฟรี
|15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
ความเข้ากันได้ของการรวมระบบ
ความสามารถของระบบ CRM ในการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นสามารถทำให้การใช้งานของระบบ CRM ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ตรวจสอบตารางนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือใดบ้างที่รองรับการผสานรวมที่ได้รับความนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft 365, และ Slack
|ซอฟต์แวร์ CRM
|Google Workspace
|ไมโครซอฟต์ 365
|Slack
|เมลชิมพ์
|API
|คลิกอัพ
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เปิด API
|เซลส์ฟอร์ซ
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เปิด API
|Zoho CRM
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เปิด API
|ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เปิด API
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|จำกัด
|ใช่
|ใช่
|จำกัด
|เปิด API
|Pipedrive
|ใช่
|จำกัด
|ใช่
|ใช่
|เปิด API
|Freshsales CRM
|ใช่
|จำกัด
|จำกัด
|ใช่
|เปิด API
|อินไซต์ลี
|ใช่
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|เปิด API
|SugarCRM
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|เปิด API
|ระบบ CRM ของ Creatio
|ใช่
|จำกัด
|จำกัด
|จำกัด
|เปิด API
ความสามารถในการขยายตัวและการสนับสนุน
ระบบ CRM ของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ. ส่วนนี้จะอธิบายถึงความสามารถในการขยายตัวของทีม, ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม, และประเภทของการสนับสนุนลูกค้าที่มีให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ CRM ของคุณสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้.
|ซอฟต์แวร์ CRM
|ขนาดทีมที่สามารถปรับขยายได้
|ระดับความสามารถในการขยายขนาด
|ความพร้อมให้บริการลูกค้า
|คลิกอัพ
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|ความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมตัวเลือกที่ปรับแต่งได้
|บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแชทและอีเมล
|เซลส์ฟอร์ซ
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมากสำหรับทุกขนาด
|บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
|Zoho CRM
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมหลายระดับ
|บริการในวันธรรมดา; มีตัวเลือกพรีเมียมให้บริการ
|ฮับสปอต CRM
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลาง; เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
|อีเมลและแชทสนับสนุนระหว่างเวลาทำการ
|ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|การสนับสนุนตลอด 24/7 สำหรับแผนธุรกิจองค์กร
|Pipedrive
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ความสามารถในการขยายตัวที่ดีสำหรับทีมขาย
|การสนับสนุนทางอีเมล; การให้บริการแชทมีจำกัด
|Freshsales CRM
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลางสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
|อีเมลและแชทสนับสนุนระหว่างเวลาทำการ
|อินไซต์ลี
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลาง; เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
|การสนับสนุนทางอีเมล; การให้บริการแชทมีจำกัด
|SugarCRM
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
|บริการในวันธรรมดา; มีตัวเลือกพรีเมียมให้บริการ
|ระบบ CRM ของ Creatio
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมาก; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่
|บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมทรัพยากรที่ครอบคลุม
รายละเอียดเชิงลึกของเครื่องมือ CRM ชั้นนำ
แต่ละระบบ CRM ต่างก็สัญญาว่าจะช่วยให้คุณบริหารจัดการความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ระบบใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด? มาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM อย่างละเอียดและดูว่าแต่ละระบบมีจุดเด่นอะไรบ้าง
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และจัดการงานแบบครบวงจร)
อันดับแรกในรายการคือClickUp CRM โซลูชันอเนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรวมศูนย์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ในที่เดียว มีเครื่องมือสำหรับติดตามกระบวนการขาย อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และจัดการข้อมูลลูกค้า
มุมมองใน ClickUp
ClickUp Viewsช่วยให้คุณจัดการลีด, ท่อขาย, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ เช่น รายการ, กระดาน, และตาราง. ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามบัญชีและกระบวนการทำงานในแบบที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ.
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการแสดงภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมลูกค้าทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การโต้ตอบ อัตราการเปลี่ยนแปลง และงานที่เสร็จสมบูรณ์
แต่ละบัตรมีความยืดหยุ่น ทำให้คุณสามารถปรับขนาดและกรองข้อมูลเพื่อเน้นที่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลต ClickUp CRM ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบโจทย์ทุกความต้องการในการบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณ
มันช่วยคุณ:
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม
- ชนะการต่อรองด้วยการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบข้อมูลติดต่อเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่าย
- ติดตามดีลและบัญชีเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Outlook, Jira และอีกมากมาย ด้วยClickUp Integrations
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน: เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับทีมและลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp ChatและClickUp Assign Comments
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งจำนวนมากมีความซับซ้อน
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า"ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1995โดย ทอม ซีเบล, จักดีช เอ็น. เซธ และกลุ่มการ์ทเนอร์ ซึ่งจุดประกายการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
2. Salesforce (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
Salesforce นำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด
คุณสามารถนำความสามารถของระบบ CRM ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการผสานระบบกับผู้ให้บริการภายนอกผ่านตลาด AppExchange
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- จัดระเบียบข้อมูลของคุณให้เป็นวัตถุ ระเบียน ฟิลด์ องค์กร และแอปพลิเคชันในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต
- อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยบอท Einstein ซึ่งจัดการกับคำถาม 60% ช่วยปรับปรุงเวลาการตอบกลับ
- ใช้ประโยชน์จาก CRM Analytics เพื่อการคาดการณ์และมุมมองเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ไม่มีตัวเลือกการจัดระเบียบด้วยรหัสสีสำหรับจัดการลีด
- แดชบอร์ดขาดความสามารถในการปรับแต่งและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง
ราคา Salesforce
- ฟรี
- ห้องสวีทเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 sales: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พัฒนากระบวนการติดตามผลที่เป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละขั้นตอนของลูกค้าใน CRM ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอและทำให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของความต้องการในแต่ละบัญชีได้ง่ายขึ้น
3. Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
Zoho CRM นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายรองรับการพยากรณ์ยอดขาย การจัดการท่อการขาย และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมขายระยะไกล
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่น ๆ และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก สร้างระบบนิเวศสำหรับข้อมูลลูกค้า การจัดการการขาย และการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ใช้ PathFinder เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางและจุดสัมผัสต่างๆ
- สร้างเส้นทางข้ามสายงานที่ซับซ้อนและกำหนดระดับต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าด้วย Journey Builder
- ติดตามลูกค้าผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แชท, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ ด้วยระบบหลายช่องทางที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ขาดความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์
- กระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับบริษัท B2B เนื่องจากต้องระบุ 'ชื่อสกุล' ของลูกค้าเป้าหมายทุกราย ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ราคา Zoho CRM
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่? เทคโนโลยี CRM คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 128.97 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028
4. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
HubSpot CRM ถูกสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายและสามารถขยายได้ เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งที่ผสานรวมเครื่องมือ CRM, การตลาด, และการขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ห้องสมุดที่กว้างขวางของฟีเจอร์ฟรี เช่น การติดตามอีเมล, การจัดการเนื้อหา, และเครื่องมือแชทสด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRMสำหรับทีมขนาดเล็ก
คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและทำการติดต่ออัตโนมัติในขณะที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในรูปแบบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ใช้ระบบ CRM อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรวมข้อมูลลูกค้า, ทีม, และระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่สามารถปรับขนาดได้
- ใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบ CRMต่างๆ เช่น การจัดการดีลและงานพร้อมการติดตามอีเมล
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- ขาดตัวเลือกในการออกแบบอีเมล โดยเฉพาะเมื่อมีมัลติมีเดียรวมอยู่ด้วย
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด; ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและเข้าใจลำดับเหตุการณ์ทางการตลาดในระดับใหญ่ได้
ราคาของ HubSpot CRM
- ฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)
5. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP และ CRM ที่ผสานรวมกัน)
Microsoft Dynamics 365เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่พัฒนาโดยบริษัท ซึ่งผสานรวมระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เข้าไว้ด้วยกัน เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กระบวนการทางการเงินและห่วงโซ่อุปทาน
มันช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Microsoft และผสานรวมกับเครื่องมือในระบบนิเวศได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงข้อมูลแบบไดนามิกได้โดยการทดลองใช้ประเภทแผนภูมิและฟิลด์ต่างๆ โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ Microsoft Dynamics 365
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ใช้ Microsoft Copilot เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินการตอบสนองของลูกค้าและปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสม
- เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของการดำเนินงานทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ Microsoft เป็นหลัก ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือหลากหลาย
- โอกาสในการร่วมมือที่จำกัด, พร้อมรายงานการชะลอตัวเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขเอกสารหรือการนำเสนอเดียวกันพร้อมกัน
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 105 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 150 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 3. 8/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,700+ รีวิว)
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: การนำ CRM มาใช้จะล้มเหลวหากทีมของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน การลงทุนในการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น
6. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการขาย โดยเน้นการจัดการกระบวนการขายและการติดตามดีลต่าง ๆ การจัดวางแบบภาพทำให้ทีมสามารถเห็นสถานะของดีลในกระบวนการขายได้ง่าย และระบุโอกาสที่ต้องให้ความสนใจได้ คุณสามารถจัดระเบียบการทำงานของคุณได้โดยอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การตั้งการแจ้งเตือนหรือการสร้างอีเมลติดตามผล
คุณสมบัติ Insights ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยระบุรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเครื่องมือการตั้งเป้าหมายและการทำนายอนาคตช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกลยุทธ์ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- หลีกเลี่ยงการพลาดการติดตามผลด้วย LeadBooster, Live Chat, Chatbot และข้อความแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
- รับรายงานการขายแบบเรียลไทม์และเข้าใจรายละเอียดของกระบวนการขายของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI การตั้งเป้าหมาย การติดตามทีม และตัวชี้วัดการขายขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างรายการสินค้าเพื่อให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ
- การค้นหาตัวเลขระดับสูง เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ จำเป็นต้องมีการตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อน และมักให้คำตอบที่ไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 129 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งจุดรับความคิดเห็นของลูกค้าภายในระบบ CRM ของคุณ เช่น แบบสำรวจอัตโนมัติหลังจากปิดตั๋วสนับสนุนลูกค้าแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและจุดที่ควรปรับปรุง
7. Freshsales CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Freshsales CRM มุ่งเน้นในการให้บริการเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการและการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ระบบให้คะแนนการติดต่อช่วยให้ทีมขายจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ ในขณะที่ฟีเจอร์อีเมลและโทรศัพท์ในตัวช่วยให้การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงจากแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสื่อสารภายในและภายนอกหลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales CRM
- ดูการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงโปรไฟล์ทางสังคม การมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ จุดสัมผัสกับลูกค้า และอื่นๆ ได้ในที่เดียว
- ใช้ Freddy ผู้ช่วย AI ของมัน เพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อมูลประวัติและกิจกรรมของลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก สร้างรายงานที่กำหนดเอง และกำหนดเวลาให้ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ข้อจำกัดของระบบ CRM Freshsales
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบฟิลด์สัมพัทธ์
- ระบบการจัดการงานไม่มีภาพรวมให้ผู้จัดการติดตามงานของสมาชิกในทีม
ราคาของ Freshsales CRM
- ฟรี
- การเติบโต: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Freshsales CRM
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และรายงานที่อ่านง่าย)
Insightly ผสานเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับฟีเจอร์ติดตามโครงการ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณทำลายกำแพงกั้นข้อมูล (silos) โดยการทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- ขับเคลื่อน, มอบหมาย, และจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายพร้อมทั้งปรับแต่งวัตถุ, ฟิลด์, และขั้นตอนการจัดการโครงการ
- ออกแบบแผงควบคุมการสนับสนุนลูกค้าที่สะดวกด้วย Insightly Service พร้อมฟังก์ชันการจัดการความรู้, ระบบตั๋ว, และการรายงาน
- สร้างและติดตามกระบวนการขาย พร้อมมอบอำนาจให้ทีมระยะไกลด้วยแอป CRM บนมือถือ
ข้อจำกัดของ Insightly
- ขาดตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ทำให้เกิดความสับสน
- ขอบเขตของการผสานรวมอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจที่ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่? ประมาณ82% ขององค์กรต่าง ๆใช้งานระบบ CRM ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการรายงานยอดขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำระบบ CRM มาใช้ในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ CRM ในการช่วยให้ธุรกิจติดตามผลการดำเนินงาน ทำนายยอดขาย และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
9. SugarCRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้สูง)
SugarCRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบและข้อมูลของลูกค้า มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย แคมเปญการตลาด และการสนับสนุนลูกค้า ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- มองเห็นกิจกรรม ประวัติ และบันทึกของลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว
- ทำนายผลการขายด้วยการคาดการณ์ขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่คำนึงถึงเวลา, และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยระบบอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง พร้อมด้วย Smart Guides
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- ขาดความสามารถในการรายงานขั้นสูง เช่น ความสามารถในการเพิ่มชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดลงในแผนภูมิ
- ภาษาโปรแกรมในส่วนหลังบ้านนั้นยากต่อการเรียนรู้ ทำให้การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเป็นเรื่องซับซ้อน
ราคาของ SugarCRM
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน
- มาตรฐาน: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน
- ขั้นสูง: $85/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน
- พรีเมียร์: 135 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัปเดตเกณฑ์การแบ่งกลุ่มใน CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าหรือสภาวะตลาด สิ่งนี้จะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
10. Creatio CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการด้วยโค้ดต่ำและความยืดหยุ่น)
Creatio CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ เน้นการอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้าแบบครบวงจรและการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผสานรวมเครื่องมือด้านการขาย การตลาด และการบริการไว้ในฐานข้อมูลเดียว ช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้คุณออกแบบและทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง คุณยังได้รับมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา พร้อมการมองเห็นโปรไฟล์ลูกค้า ประวัติ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio CRM
- ปรับทีมขาย การตลาด และบริการของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ ผ่านฐานข้อมูลเดียว
- วิเคราะห์และติดตามเส้นทางการขายตามขั้นตอน ตัวแทนขายที่ดีที่สุด อัตราการชนะ/แพ้ และอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ปรับปรุงการบริการลูกค้า, เวลาการตอบกลับ, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), และคะแนนความพยายามของลูกค้า (CES)
ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Creatio
- คุณไม่สามารถอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์หรือ Outlook ได้ทีละรายการโดยไม่ทำการซิงโครไนซ์ทั้งหมด
ราคาของระบบ CRM ของ Creatio
- การขาย: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio CRM
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? การคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกของท่อการขายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของ CRM สำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยมีผู้นำถึง 43%ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญนี้ ตามมาติดๆ ที่ 41% ให้ความสำคัญกับข้อมูลเจตนาและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุและมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม
สร้างกระบวนการทำงาน CRM ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่ครอบคลุมใน CRM เปรียบเทียบนี้มีจุดแข็ง ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและเครื่องมือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
หากคุณยังสับสน นี่คือคำแนะนำ: เลือกโซลูชัน CRM ที่ตรงกับความต้องการปัจจุบันของคุณและสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้ ควรเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณและสามารถผสานกับระบบที่มีอยู่ได้
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือเครื่องมืออื่น ๆ
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุม ClickUp CRM ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วย ClickUp Dashboards หรือจัดการกระบวนการขายด้วย Views ก็สามารถสร้างระบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างลงตัว
