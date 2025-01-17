บล็อก ClickUp
การเปรียบเทียบ CRM: 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในปี 2025

17 มกราคม 2568

ทีมขายของคุณกำลังจะปิดดีลใหญ่ แต่รายละเอียดลูกค้าที่สำคัญกระจัดกระจายอยู่ในโน้ตติดผนัง, สเปรดชีต, และอีเมล

นี่คือความผิดพลาดที่น่าหงุดหงิดและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่มีธุรกิจใดสามารถรับได้

ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

แต่แบบไหนที่จะเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด?

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำ 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯

⏰ สรุป 60 วินาที

ค้นพบ 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และการจัดการงานแบบครบวงจร)
  2. Salesforce (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
  3. Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
  4. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นมิตร)
  5. ไมโครซอฟต์ ดาต้าไมส์ 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP และ CRM ที่ผสานรวม)
  6. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)
  7. Freshsales CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
  8. อินไซต์ลี (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และรายงานที่อ่านง่าย)
  9. SugarCRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้สูง)
  10. Creatio CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการด้วยโค้ดต่ำและความยืดหยุ่น)

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM การมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ

มาดูปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณากัน 💁

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย
  • ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ระบบ ERP, แพลตฟอร์มการตลาด, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การติดตามรายได้: ตรวจสอบข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง: ผสานรวม AI และ ML เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
  • การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์: รวบรวมการโต้ตอบกับลูกค้าจากทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอในการให้บริการ

ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณต้องมีคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกการปรับแต่ง, การสนับสนุนหลายภาษา, การจัดการเอกสาร, และเครื่องมือการคาดการณ์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ระบบ CRM แรกเริ่มมีขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 และมันคล้ายกับฐานข้อมูลการจัดการรายชื่อมากกว่าเครื่องมือขั้นสูงที่เรามีในปัจจุบัน การพัฒนาของซอฟต์แวร์ CRM มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากการจัดเก็บข้อมูลติดต่ออย่างง่ายไปสู่แพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และการตลาด

การเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างละเอียดของเครื่องมือ CRM

ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ มาดูจุดเปรียบเทียบสำคัญเพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณกัน 👇

คุณสมบัติทั่วไป

สำรวจฟังก์ชันหลักที่แต่ละระบบ CRM นำเสนอ ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และความสามารถของแอปพลิเคชันบนมือถือ ตารางนี้ให้ภาพรวมของเครื่องมือที่สามารถช่วยให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ CRMกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้การผสานรวม AIรายงานฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ
คลิกอัพเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับการจัดการโครงการ, CRM, และการทำงานอัตโนมัติของงานความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงผ่าน ClickUp Brainแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
เซลส์ฟอร์ซเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นด้วย Flow Builder สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงผ่านไอน์สไตน์สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมพร้อมแดชบอร์ดส่วนบุคคลแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมการขาย
Zoho CRMตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์อย่างละเอียดที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการขายคุณสมบัติการรายงานที่หลากหลายพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้แอปพลิเคชันมือถือครบวงจรสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและติดตามกิจกรรมการขาย
ฮับสปอต ซีอาร์เอ็มการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เรียบง่ายฟีเจอร์ AI ที่จำกัดไว้สำหรับการติดตามอีเมลและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นหลักรายงานที่กำหนดเองเน้นที่ตัวชี้วัดการตลาดและประสิทธิภาพการขายแอปพลิเคชันมือถือรองรับฟังก์ชัน CRM ที่จำเป็น เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นสูงด้วย Power Automate สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายการผสานรวม AI ขั้นสูงผ่าน Azure AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเฉพาะแอปพลิเคชันมือถือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย พร้อมระบบติดตามการขายและรายงาน
Pipedriveการปรับแต่งในระดับปานกลางที่เน้นไปที่ขั้นตอนของกระบวนการขายคุณสมบัติ AI พื้นฐานสำหรับการพยากรณ์ยอดขายและคำแนะนำกิจกรรมรายงานภาพที่เน้นข้อมูลเมตริกและประสิทธิภาพของระบบท่อแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบอย่างเข้าใจง่ายสำหรับมืออาชีพด้านการขายที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
Freshsales CRMตัวเลือกการปรับแต่งระดับปานกลางพร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับงานขายข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมรายงานและการวิเคราะห์มีให้ใช้งาน แต่มีรายละเอียดน้อยกว่าคู่แข่งแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้การจัดการลูกค้าและการสื่อสารสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
อินไซต์ลี ความสามารถในการปรับแต่งระดับปานกลางที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านการจัดการโครงการและฟังก์ชัน CRMความสามารถของ AI ที่จำกัด มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้แดชบอร์ดภาพที่สรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมการขายแอปพลิเคชันมือถือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, โครงการ, และงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
SugarCRMกระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้และสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการทางธุรกิจคุณสมบัติของ AI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าตัวเลือกการรายงานขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดแอปพลิเคชันมือถือที่ครอบคลุม ให้การเข้าถึงฟังก์ชันหลักทั้งหมด
Creatio CRMตัวเลือกเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่หลากหลายและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานการผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ความสามารถในการรายงานเชิงลึกพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แอปพลิเคชันมือถือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ช่วยให้การร่วมมือและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา

การเข้าใจโครงสร้างราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลือก CRM ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ. ต่อไปนี้คือการแยกแยะตัวเลือกฟรี, ราคาเริ่มต้น, และแผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม.

ซอฟต์แวร์ CRMเวอร์ชันฟรีราคาเริ่มต้นแผนระดับองค์กร
คลิกอัพฟรีตลอดไป7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ราคาตามความต้องการ
เซลส์ฟอร์ซฟรี25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho CRMทดลองใช้ฟรี20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
ฮับสปอต ซีอาร์เอ็มฟรี15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ (Sales Hub Starter)150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (Sales Hub Enterprise)
ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365ไม่ได้ระบุ65 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้105 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Pipedriveทดลองใช้ฟรี24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้129 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Freshsales CRMฟรี11 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้71 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
อินไซต์ลี ไม่ได้ระบุ29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)99 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
SugarCRMไม่ได้ระบุ19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)135 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Creatio CRMฟรี15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

ความเข้ากันได้ของการรวมระบบ

ความสามารถของระบบ CRM ในการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นสามารถทำให้การใช้งานของระบบ CRM ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ตรวจสอบตารางนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือใดบ้างที่รองรับการผสานรวมที่ได้รับความนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft 365, และ Slack

ซอฟต์แวร์ CRMGoogle Workspaceไมโครซอฟต์ 365Slack เมลชิมพ์API
คลิกอัพใช่ใช่ใช่ใช่เปิด API
เซลส์ฟอร์ซใช่ใช่ใช่ใช่เปิด API
Zoho CRMใช่ใช่ใช่ใช่เปิด API
ฮับสปอต ซีอาร์เอ็มใช่ใช่ใช่ใช่เปิด API
ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365จำกัดใช่ใช่จำกัดเปิด API
Pipedriveใช่จำกัดใช่ใช่เปิด API
Freshsales CRMใช่จำกัดจำกัดใช่เปิด API
อินไซต์ลีใช่จำกัดจำกัดจำกัดเปิด API
SugarCRMจำกัดจำกัดจำกัดจำกัดเปิด API
ระบบ CRM ของ Creatioใช่จำกัดจำกัดจำกัดเปิด API

ความสามารถในการขยายตัวและการสนับสนุน

ระบบ CRM ของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ. ส่วนนี้จะอธิบายถึงความสามารถในการขยายตัวของทีม, ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม, และประเภทของการสนับสนุนลูกค้าที่มีให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ CRM ของคุณสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้.

ซอฟต์แวร์ CRM ขนาดทีมที่สามารถปรับขยายได้ ระดับความสามารถในการขยายขนาดความพร้อมให้บริการลูกค้า
คลิกอัพธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมตัวเลือกที่ปรับแต่งได้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแชทและอีเมล
เซลส์ฟอร์ซธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมากสำหรับทุกขนาดบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
Zoho CRMทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมหลายระดับบริการในวันธรรมดา; มีตัวเลือกพรีเมียมให้บริการ
ฮับสปอต CRMทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลาง; เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอีเมลและแชทสนับสนุนระหว่างเวลาทำการ
ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่การสนับสนุนตลอด 24/7 สำหรับแผนธุรกิจองค์กร
Pipedriveทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสามารถในการขยายตัวที่ดีสำหรับทีมขายการสนับสนุนทางอีเมล; การให้บริการแชทมีจำกัด
Freshsales CRMทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลางสำหรับทีมที่กำลังเติบโตอีเมลและแชทสนับสนุนระหว่างเวลาทำการ
อินไซต์ลีทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสามารถในการขยายตัวในระดับปานกลาง; เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กการสนับสนุนทางอีเมล; การให้บริการแชทมีจำกัด
SugarCRMธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความสามารถในการปรับขนาดสูงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งบริการในวันธรรมดา; มีตัวเลือกพรีเมียมให้บริการ
ระบบ CRM ของ Creatioธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความสามารถในการปรับขนาดได้สูงมาก; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมทรัพยากรที่ครอบคลุม

รายละเอียดเชิงลึกของเครื่องมือ CRM ชั้นนำ

แต่ละระบบ CRM ต่างก็สัญญาว่าจะช่วยให้คุณบริหารจัดการความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ระบบใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด? มาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM อย่างละเอียดและดูว่าแต่ละระบบมีจุดเด่นอะไรบ้าง

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และจัดการงานแบบครบวงจร)

อันดับแรกในรายการคือClickUp CRM โซลูชันอเนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรวมศูนย์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ในที่เดียว มีเครื่องมือสำหรับติดตามกระบวนการขาย อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และจัดการข้อมูลลูกค้า

มุมมองใน ClickUp

โซลูชัน ClickUp CRM สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมอง ClickUp

ClickUp Viewsช่วยให้คุณจัดการลีด, ท่อขาย, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ เช่น รายการ, กระดาน, และตาราง. ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามบัญชีและกระบวนการทำงานในแบบที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ.

แดชบอร์ด ClickUp

โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUp พร้อมความสามารถในการแสดงข้อมูลแบบภาพ
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วย ClickUp Dashboards

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการแสดงภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมลูกค้าทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การโต้ตอบ อัตราการเปลี่ยนแปลง และงานที่เสร็จสมบูรณ์

แต่ละบัตรมีความยืดหยุ่น ทำให้คุณสามารถปรับขนาดและกรองข้อมูลเพื่อเน้นที่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต CRM ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าและโอกาสทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลต ClickUp CRM ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบโจทย์ทุกความต้องการในการบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณ

มันช่วยคุณ:

  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม
  • ชนะการต่อรองด้วยการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบข้อมูลติดต่อเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่าย
  • ติดตามดีลและบัญชีเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการขายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Outlook, Jira และอีกมากมาย ด้วยClickUp Integrations
  • ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน: เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับทีมและลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp ChatและClickUp Assign Comments

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งจำนวนมากมีความซับซ้อน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า"ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1995โดย ทอม ซีเบล, จักดีช เอ็น. เซธ และกลุ่มการ์ทเนอร์ ซึ่งจุดประกายการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

2. Salesforce (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
ผ่านทางSalesforce

Salesforce นำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด

คุณสามารถนำความสามารถของระบบ CRM ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการผสานระบบกับผู้ให้บริการภายนอกผ่านตลาด AppExchange

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • จัดระเบียบข้อมูลของคุณให้เป็นวัตถุ ระเบียน ฟิลด์ องค์กร และแอปพลิเคชันในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต
  • อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยบอท Einstein ซึ่งจัดการกับคำถาม 60% ช่วยปรับปรุงเวลาการตอบกลับ
  • ใช้ประโยชน์จาก CRM Analytics เพื่อการคาดการณ์และมุมมองเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ไม่มีตัวเลือกการจัดระเบียบด้วยรหัสสีสำหรับจัดการลีด
  • แดชบอร์ดขาดความสามารถในการปรับแต่งและฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง

ราคา Salesforce

  • ฟรี
  • ห้องสวีทเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Einstein 1 sales: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พัฒนากระบวนการติดตามผลที่เป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละขั้นตอนของลูกค้าใน CRM ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอและทำให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของความต้องการในแต่ละบัญชีได้ง่ายขึ้น

3. Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

Zoho CRM ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกระบวนการขาย : การเปรียบเทียบระบบ CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายรองรับการพยากรณ์ยอดขาย การจัดการท่อการขาย และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมขายระยะไกล

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่น ๆ และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก สร้างระบบนิเวศสำหรับข้อมูลลูกค้า การจัดการการขาย และการสื่อสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ใช้ PathFinder เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางและจุดสัมผัสต่างๆ
  • สร้างเส้นทางข้ามสายงานที่ซับซ้อนและกำหนดระดับต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าด้วย Journey Builder
  • ติดตามลูกค้าผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แชท, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ ด้วยระบบหลายช่องทางที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ขาดความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์
  • กระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับบริษัท B2B เนื่องจากต้องระบุ 'ชื่อสกุล' ของลูกค้าเป้าหมายทุกราย ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

ราคา Zoho CRM

  • มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

🔍 คุณทราบหรือไม่? เทคโนโลยี CRM คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 128.97 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

4. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)

HubSpot CRM ผสานรวมเครื่องมือ CRM การตลาด และการขายเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ผ่านทางHubspot

HubSpot CRM ถูกสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายและสามารถขยายได้ เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งที่ผสานรวมเครื่องมือ CRM, การตลาด, และการขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ห้องสมุดที่กว้างขวางของฟีเจอร์ฟรี เช่น การติดตามอีเมล, การจัดการเนื้อหา, และเครื่องมือแชทสด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRMสำหรับทีมขนาดเล็ก

คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและทำการติดต่ออัตโนมัติในขณะที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในรูปแบบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • ใช้ระบบ CRM อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรวมข้อมูลลูกค้า, ทีม, และระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่สามารถปรับขนาดได้
  • ใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบ CRMต่างๆ เช่น การจัดการดีลและงานพร้อมการติดตามอีเมล

ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM

  • ขาดตัวเลือกในการออกแบบอีเมล โดยเฉพาะเมื่อมีมัลติมีเดียรวมอยู่ด้วย
  • คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด; ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและเข้าใจลำดับเหตุการณ์ทางการตลาดในระดับใหญ่ได้

ราคาของ HubSpot CRM

  • ฟรี
  • ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Sales Hub Enterprise: 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ HubSpot CRM

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)

5. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน ERP และ CRM ที่ผสานรวมกัน)

Microsoft Dynamics 365: การเปรียบเทียบ CRM
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่พัฒนาโดยบริษัท ซึ่งผสานรวมระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เข้าไว้ด้วยกัน เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กระบวนการทางการเงินและห่วงโซ่อุปทาน

มันช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Microsoft และผสานรวมกับเครื่องมือในระบบนิเวศได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงข้อมูลแบบไดนามิกได้โดยการทดลองใช้ประเภทแผนภูมิและฟิลด์ต่างๆ โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ Microsoft Dynamics 365

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365

  • ใช้ Microsoft Copilot เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินการตอบสนองของลูกค้าและปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสม
  • เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของการดำเนินงานทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365

  • มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ Microsoft เป็นหลัก ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือหลากหลาย
  • โอกาสในการร่วมมือที่จำกัด, พร้อมรายงานการชะลอตัวเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขเอกสารหรือการนำเสนอเดียวกันพร้อมกัน

ราคาของ Microsoft Dynamics 365

  • มืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 105 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 150 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365

  • G2: 3. 8/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,700+ รีวิว)

🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: การนำ CRM มาใช้จะล้มเหลวหากทีมของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน การลงทุนในการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น

6. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการขาย โดยเน้นการจัดการกระบวนการขายและการติดตามดีลต่าง ๆ การจัดวางแบบภาพทำให้ทีมสามารถเห็นสถานะของดีลในกระบวนการขายได้ง่าย และระบุโอกาสที่ต้องให้ความสนใจได้ คุณสามารถจัดระเบียบการทำงานของคุณได้โดยอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การตั้งการแจ้งเตือนหรือการสร้างอีเมลติดตามผล

คุณสมบัติ Insights ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยระบุรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเครื่องมือการตั้งเป้าหมายและการทำนายอนาคตช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกลยุทธ์ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • หลีกเลี่ยงการพลาดการติดตามผลด้วย LeadBooster, Live Chat, Chatbot และข้อความแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
  • รับรายงานการขายแบบเรียลไทม์และเข้าใจรายละเอียดของกระบวนการขายของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI การตั้งเป้าหมาย การติดตามทีม และตัวชี้วัดการขายขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างรายการสินค้าเพื่อให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ
  • การค้นหาตัวเลขระดับสูง เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ จำเป็นต้องมีการตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อน และมักให้คำตอบที่ไม่น่าเชื่อถือ

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 129 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งจุดรับความคิดเห็นของลูกค้าภายในระบบ CRM ของคุณ เช่น แบบสำรวจอัตโนมัติหลังจากปิดตั๋วสนับสนุนลูกค้าแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและจุดที่ควรปรับปรุง

7. Freshsales CRM (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Freshsales CRM : เปรียบเทียบระบบ CRM
ผ่านทางFreshworks

Freshsales CRM มุ่งเน้นในการให้บริการเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการและการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ระบบให้คะแนนการติดต่อช่วยให้ทีมขายจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ ในขณะที่ฟีเจอร์อีเมลและโทรศัพท์ในตัวช่วยให้การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงจากแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสื่อสารภายในและภายนอกหลายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales CRM

  • ดูการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงโปรไฟล์ทางสังคม การมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ จุดสัมผัสกับลูกค้า และอื่นๆ ได้ในที่เดียว
  • ใช้ Freddy ผู้ช่วย AI ของมัน เพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อมูลประวัติและกิจกรรมของลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึก สร้างรายงานที่กำหนดเอง และกำหนดเวลาให้ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ข้อจำกัดของระบบ CRM Freshsales

  • ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบฟิลด์สัมพัทธ์
  • ระบบการจัดการงานไม่มีภาพรวมให้ผู้จัดการติดตามงานของสมาชิกในทีม

ราคาของ Freshsales CRM

  • ฟรี
  • การเติบโต: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Freshsales CRM

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และรายงานที่อ่านง่าย)

Insightly ผสานเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเข้ากับฟีเจอร์ติดตามโครงการ
ผ่านทางInsightly

Insightly ผสานเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับฟีเจอร์ติดตามโครงการ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณทำลายกำแพงกั้นข้อมูล (silos) โดยการทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน

คุณสมบัติเด่นของ Insightly

  • ขับเคลื่อน, มอบหมาย, และจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายพร้อมทั้งปรับแต่งวัตถุ, ฟิลด์, และขั้นตอนการจัดการโครงการ
  • ออกแบบแผงควบคุมการสนับสนุนลูกค้าที่สะดวกด้วย Insightly Service พร้อมฟังก์ชันการจัดการความรู้, ระบบตั๋ว, และการรายงาน
  • สร้างและติดตามกระบวนการขาย พร้อมมอบอำนาจให้ทีมระยะไกลด้วยแอป CRM บนมือถือ

ข้อจำกัดของ Insightly

  • ขาดตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ทำให้เกิดความสับสน
  • ขอบเขตของการผสานรวมอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจที่ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

การกำหนดราคาของ Insightly

  • เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

🔍 คุณทราบหรือไม่? ประมาณ82% ขององค์กรต่าง ๆใช้งานระบบ CRM ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการรายงานยอดขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำระบบ CRM มาใช้ในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ CRM ในการช่วยให้ธุรกิจติดตามผลการดำเนินงาน ทำนายยอดขาย และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

9. SugarCRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้สูง)

SugarCRM : การเปรียบเทียบระบบ CRM
ผ่านทางSugarCRM

SugarCRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบและข้อมูลของลูกค้า มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย แคมเปญการตลาด และการสนับสนุนลูกค้า ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM

  • มองเห็นกิจกรรม ประวัติ และบันทึกของลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว
  • ทำนายผลการขายด้วยการคาดการณ์ขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่คำนึงถึงเวลา, และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยระบบอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง พร้อมด้วย Smart Guides

ข้อจำกัดของ SugarCRM

  • ขาดความสามารถในการรายงานขั้นสูง เช่น ความสามารถในการเพิ่มชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดลงในแผนภูมิ
  • ภาษาโปรแกรมในส่วนหลังบ้านนั้นยากต่อการเรียนรู้ ทำให้การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเป็นเรื่องซับซ้อน

ราคาของ SugarCRM

  • สิ่งจำเป็น: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน
  • มาตรฐาน: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน
  • ขั้นสูง: $85/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน
  • พรีเมียร์: 135 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน

คะแนนและรีวิว SugarCRM

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัปเดตเกณฑ์การแบ่งกลุ่มใน CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าหรือสภาวะตลาด สิ่งนี้จะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป

10. Creatio CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการด้วยโค้ดต่ำและความยืดหยุ่น)

Creatio CRM
ผ่านทางCreatio CRM

Creatio CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ เน้นการอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้าแบบครบวงจรและการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผสานรวมเครื่องมือด้านการขาย การตลาด และการบริการไว้ในฐานข้อมูลเดียว ช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้คุณออกแบบและทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง คุณยังได้รับมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา พร้อมการมองเห็นโปรไฟล์ลูกค้า ประวัติ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio CRM

  • ปรับทีมขาย การตลาด และบริการของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ ผ่านฐานข้อมูลเดียว
  • วิเคราะห์และติดตามเส้นทางการขายตามขั้นตอน ตัวแทนขายที่ดีที่สุด อัตราการชนะ/แพ้ และอื่น ๆ เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
  • ปรับปรุงการบริการลูกค้า, เวลาการตอบกลับ, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), และคะแนนความพยายามของลูกค้า (CES)

ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Creatio

  • คุณไม่สามารถอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์หรือ Outlook ได้ทีละรายการโดยไม่ทำการซิงโครไนซ์ทั้งหมด

ราคาของระบบ CRM ของ Creatio

  • การขาย: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Creatio CRM

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

🔍 คุณทราบหรือไม่? การคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกของท่อการขายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของ CRM สำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดยมีผู้นำถึง 43%ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญนี้ ตามมาติดๆ ที่ 41% ให้ความสำคัญกับข้อมูลเจตนาและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุและมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม

สร้างกระบวนการทำงาน CRM ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่ครอบคลุมใน CRM เปรียบเทียบนี้มีจุดแข็ง ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและเครื่องมือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

หากคุณยังสับสน นี่คือคำแนะนำ: เลือกโซลูชัน CRM ที่ตรงกับความต้องการปัจจุบันของคุณและสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้ ควรเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณและสามารถผสานกับระบบที่มีอยู่ได้

นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือเครื่องมืออื่น ๆ

ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุม ClickUp CRM ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วย ClickUp Dashboards หรือจัดการกระบวนการขายด้วย Views ก็สามารถสร้างระบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างลงตัว

