10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Odoo ที่ดีที่สุดในปี 2025

ไม่ว่าจะเป็นงานเรียกเก็บเงิน การผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารโครงการ หรือหน้าที่อื่นๆ ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน
แม้ว่า Odoo จะเป็นเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่ทรงพลังในตัวเอง แต่มันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างดีที่สุด อาจเป็นเพราะคุณต้องการชุดคุณสมบัติเฉพาะ ต้องการโซลูชันที่ประหยัดงบประมาณมากขึ้น หรือต้องการประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างออกไป
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มันได้นำคุณมาสู่คำถามนี้: อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Odoo?
ปรากฎว่าเรามีคำตอบแล้ว 🤩
เราได้ทำการวิจัยและค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์หลายตัวเพื่อรวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Odoo เพื่อให้คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณได้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Odoo พร้อมข้อมูลเชิงลึกสำคัญเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ:
- คลิกอัพ
- อะคูมาติก้า
- Quickbooks ออนไลน์
- Zoho One
- SAP Business One
- SuiteCRM
- ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
- เอปิคอร์ คิเนติก
- เซจ 100
- Oracle Netsuite
โอโดโอ คืออะไร?
Odoo เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกด้านของธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาพร้อมกับแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), ทรัพยากรบุคคล, การขาย, การบัญชี, อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ อีกมากมาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Odoo คือการออกแบบแบบโมดูลาร์ คุณสามารถเลือกแอปที่คุณต้องการใช้ในตอนนี้และเพิ่มแอปเพิ่มเติมได้เมื่อคุณเติบโต Odoo มีทั้งเวอร์ชันโอเพนซอร์สและเวอร์ชันสำหรับองค์กร ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นไม่จำกัดเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ต้องการให้ผู้อื่นดูแลโฮสติ้งและบำรุงรักษา
อย่างไรก็ตาม Odoo อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ ☕️
แอปพลิเคชันในเวอร์ชันองค์กรอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ธุรกิจของคุณต้องการ เวอร์ชันชุมชนจะจำกัดการเข้าถึงบางแอปพลิเคชันและจำกัดคุณสมบัติในแอปพลิเคชันอื่น ๆ การกำหนดราคาอาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน—การเพิ่มโมดูลหรือผู้ใช้สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Odoo?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การมีรายการคุณสมบัติหลักที่จำเป็นสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ เพื่อเริ่มต้น นี่คือองค์ประกอบบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Odoo:
- ฟังก์ชันการทำงาน: เครื่องมือนี้ควรรองรับความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรมของคุณและกระบวนการทางธุรกิจหลัก เช่นCRM และการจัดการโครงการ การบัญชี และสินค้าคงคลัง
- การปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างแบบจำลองกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, แดชบอร์ด, รายงาน, หรือกฎการทำงานอัตโนมัติ
- การผสานรวม: เลือกโซลูชันการจัดการธุรกิจที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและการไหลของข้อมูลที่ไร้รอยต่อหลังการตั้งค่า (การจัดการการเงิน, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการโครงการ, เป็นต้น)
- ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับผู้ใช้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา
- การปรับใช้: ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้โซลูชันบนคลาวด์หรือโซลูชันที่โฮสต์เอง และสำรวจตัวเลือกที่มีอยู่
- การเข้าถึง: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เครื่องมือควรมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
- ทรัพยากรและการสนับสนุน: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน, คู่มือการใช้งาน, และทีมสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Odoo
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องยาก โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันเพียงลำพัง นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อทดแทน Odoo รวมถึงจุดแข็ง ข้อจำกัด และรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
1.คลิกอัพ
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น
ClickUp เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จัดการการดำเนินงานหลักของพวกเขา ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 รายการและมุมมอง (เช่น ตาราง, คันบัง, ปฏิทิน, และแกนต์) คุณสามารถปรับแต่งอินเตอร์เฟซได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแผนกใด ๆ ในธุรกิจของคุณ
การจัดการเวิร์กโฟลว์ CRMเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUpทีมขายสามารถใช้ ClickUp Formsเพื่อจับและติดตามลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายแบบภาพได้ เมื่อดีลปิดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปจัดการบัญชีลูกค้าและโครงการได้อย่างราบรื่น 🙌
สร้างงาน ตั้งวันครบกำหนด และกำหนดบทบาทให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำทุกครั้ง—ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถจัดการงานที่ซ้ำซากได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
และด้วยการผสานการทำงานกับระบบต่าง ๆ มากกว่า 100 ระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่ ⚒️
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า Odoo พร้อมฟีเจอร์ CRM ขั้นสูง, ระบบการขาย,และการจัดการโครงการคุณสามารถเลือกใช้ ClickUp ได้! เริ่มต้นใช้งานวันนี้ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- สร้างและจัดการเอกสารธุรกิจภายในClickUp Docs
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำอธิบายงาน สรุปเอกสาร และรายการดำเนินการจากบันทึก
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการกล่าวถึง @, ความคิดเห็น, และการแชท
- เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป (Windows, macOS และ Linux), และอุปกรณ์มือถือ (Android และ iOS)
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญและ KPI
- การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงด้านการบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง และอีคอมเมิร์ซ
ราคาของ ClickUp:
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. อะคูมาติก้า
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร
Acumatica เป็นระบบ ERP บนคลาวด์สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง, จุดขาย (POS), การติดตามเวลา, การจ่ายเงินเดือน, และความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถเลือกจาก 5 รุ่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม: ธุรกิจทั่วไป, การผลิต, การกระจายสินค้า, การค้าปลีกออนไลน์, และการก่อสร้าง
เช่นเดียวกับ Odoo, Acumatica ให้คุณเลือกเฉพาะแอปที่คุณต้องการใช้ในขณะนี้ แต่แทนที่จะคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้, ระบบจะคิดค่าบริการตามแอปและความจุของระบบที่คุณใช้จริง การกำหนดราคานี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว—คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม 💰
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica:
- เข้าถึง Acumatica ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
- สร้างรายงานทางการเงินและการดำเนินงานตามความต้องการในรูปแบบ HTML, PDF, Excel และ Word
- ส่งใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ
- เชื่อมต่อ Acumatica กับแอปของบุคคลที่สามกว่า 100 รายการ รวมถึง Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo และ Avalara
ข้อจำกัดของ Acumatica:
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- การปรับแต่งรายงานด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานของพวกเขานั้นมีความซับซ้อน
ราคาของ Acumatica:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Acumatica:
- G2: 4. 4/5 (836 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (100 รีวิว)
3. Quickbooks Online
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น
QuickBooks Online คือซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ รับชำระเงินออนไลน์ และแม้กระทั่งตั้งค่ารอบการเรียกเก็บเงินเป็นประจำ นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามค่าใช้จ่าย จัดการเงินเดือน และจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐาน 💸
นักบัญชีหลายคนคุ้นเคยกับ QuickBooks Online ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะจ้างงานบัญชีภายนอก คุณจะหาความช่วยเหลือได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks Online:
- เชื่อมต่อบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณเพื่อบันทึกธุรกรรมโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายงานทางการเงินต่างๆ รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และบัญชีลูกหนี้
- เชิญนักบัญชีมาตรวจสอบบัญชีของคุณและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 🧑💻
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยแอป รวมถึง Shopify, eBay, Square และ PayPal
ข้อจำกัดของ Quickbooks Online:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ
- เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังมีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงที่สุดเท่านั้น
ราคาของ Quickbooks Online:
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: 60 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $90/เดือน
- ขั้นสูง: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Quickbooks Online:
- G2: 4. 0/5 (3,160 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,377 รีวิว)
4. โซโฮ วัน
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น
Zoho One คือระบบบริหารจัดการธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีแอปพลิเคชันมากกว่า 40 ตัวที่ช่วยคุณบริหารจัดการการขาย, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การสนับสนุน, การบัญชี,และการดำเนินงานด้านไอทีพร้อมทั้งรับประกันการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ
คุณจ่ายเพียงราคาเดียวเพื่อเข้าถึงทุกแอป. เช่นเดียวกับ Odoo คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแอปไม่กี่ตัวและเพิ่มแอปเพิ่มเติมตามความต้องการได้. คุณยังสามารถมอบหมายแอปเฉพาะให้กับพนักงานและกำหนดบทบาทของพวกเขาภายในแอปเหล่านั้นได้.
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Odoo ที่สามารถเข้าถึงแอปได้มากมายแต่ในราคาที่ถูกกว่ามาก Zoho One อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Zoho One:
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายในทีมข้ามสายงานผ่านการแชทการแชร์หน้าจอ และการประชุมทางวิดีโอ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขายและการเรียกเก็บเงิน เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การส่งอีเมลติดตามผล และการสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
- ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับการชำระเงินและการเข้าถึงใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในอดีต
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมโดยการดึงข้อมูลจากทุกแอป Zoho และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเข้าสู่แดชบอร์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoho One:
- แพลตฟอร์มทำงานช้าและมีข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการสนับสนุนและเวลาการตอบกลับไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Zoho One:
- ราคาสำหรับพนักงานทุกท่าน: $35/เดือน ต่อพนักงานหนึ่งท่าน
- การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho One คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (18,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (106 รีวิว)
5. SAP Business One
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร
SAP Business One เป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต, สินค้าผู้บริโภค, บริการมืออาชีพ, ค้าส่ง, และค้าปลีก.
มีโมดูล 15 โมดูล ครอบคลุม CRM, ขาย, บริการ, ผลิต, และสินค้าคงคลัง. ตั้งแต่การส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปจนถึงการให้การวิเคราะห์ขั้นสูง, ทางเลือกแทน Odoo นี้ให้คุณทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ. 🌻
ไม่เหมือนกับ Odoo คุณจะต้องซื้อโมดูลทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ซอฟต์แวร์ธุรกิจและระบบ ERP นี้จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะที่มุ่งเน้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One:
- ซิงค์สินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าหลายแห่งเพื่อการจัดการสต็อกที่แม่นยำ
- เชื่อมต่อโดยตรงกับธนาคารของคุณ ติดตามธุรกรรมทั้งหมด และทำการกระทบยอดโดยอัตโนมัติ
- รับการแจ้งเตือนสำหรับความเบี่ยงเบนในด้านต่างๆ เช่น กำไรขั้นต้น, วงเงินเครดิต, และสต็อกขั้นต่ำ ผ่านการแจ้งเตือนในแอป, อีเมล, หรือ SMS
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, ประสิทธิภาพการขาย, รายได้, และกระแสเงินสด
ข้อจำกัดของ SAP Business One:
- ฟังก์ชันการทำงานของ HR และ CRM ที่จำกัด
- ต้องการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานอัตโนมัติ
ราคาของ SAP Business One:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SAP Business One:
- G2: 4. 3/5 (505 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (284 รีวิว)
6. SuiteCRM
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร
SuiteCRM เป็นระบบ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย,การตลาด CRM, และการสนับสนุนลูกค้า มีโมดูลทั้งหมด 26 โมดูลสำหรับการจัดการลีด, เทมเพลต PDF สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้,รายงาน CRM และอื่น ๆ สามารถเพิ่มหรือลบโมดูล, เปลี่ยนชื่อ, และปรับแต่งฟิลด์, รูปแบบ, และความสัมพันธ์ของโมดูลได้ตามต้องการ
ในขณะที่ SuiteCRM สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด คุณสามารถซื้อ SuiteCRM แบบโฮสต์สำหรับเวอร์ชันคลาวด์ได้ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Odoo ที่มีฟีเจอร์ CRM ครบถ้วนและการผสานรวมแบบเนทีฟ SuiteCRM อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 🍬
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuiteCRM:
- กำหนดการประชุม, บันทึกการโทร, และเขียนอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ดูไทม์ไลน์ของทุกการโต้ตอบที่เกิดขึ้นกับแต่ละบัญชีในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ
- สร้างบทบาทสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนได้เท่านั้น
- เชื่อมต่อ SuiteCRM กับแอปกว่า 120 รายการ รวมถึง Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp และ Telegram
ข้อจำกัดของ SuiteCRM:
- เอกสารเกี่ยวกับโมดูลมีจำกัด
- ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ราคา SuiteCRM:
- เริ่มต้น: £95 (117.59 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน
- ธุรกิจ: £332. 50 ($411. 55)/เดือน
- พรีเมียม: £475 (587.93 ดอลลาร์) /เดือน
คะแนนและรีวิว SuiteCRM:
- G2: 4. 2/5 (88 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (46 รีวิว)
7. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร
Microsoft Dynamics 365 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERPชั้นนำสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมด้านการเงิน การขาย คลังสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การผลิต และการจัดการโครงการ
Dynamics 365 สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการผลิต, บริการทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, และการค้าปลีก หากคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจพบว่า Dynamics 365 ง่าย, รวดเร็ว, และประหยัดกว่าในการนำไปใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมือ ERP ที่คล้ายกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365:
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365, Power BI และ LinkedIn
- จัดลำดับความสำคัญของลีดตามศักยภาพรายได้และติดตามการเดินทางของลูกค้าเพื่อการต่ออายุและการขายเพิ่มที่เหมาะสมที่สุด 📈
- จัดการและติดตามโครงการด้วยระบบบันทึกเวลาทำงาน การคำนวณต้นทุนขั้นสูง และการควบคุมงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำกำไร
- ปรับแต่งแดชบอร์ดให้แสดงกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365:
- การผสานระบบกับระบบของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมด และอาจมีปัญหาขัดข้องบางครั้ง
ราคาของ Microsoft Dynamics 365:
- Business Central Essentials: เริ่มต้นที่ $70/เดือนต่อผู้ใช้
- Business Central Premium: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (5,200+ รีวิว)
8. Epicor Kinetic
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร
Epicor Kinetic เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การจัดจำหน่าย และค้าปลีก โดยมีความโดดเด่นในการจัดการกระบวนการผลิตแบบสั่งทำพิเศษหรือแบบวิศวกรรมสั่งทำที่มีความซับซ้อน
ใช้เพื่อจัดการฟังก์ชันทางธุรกิจ เช่น การเงิน, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ห่วงโซ่อุปทาน, และการจัดการคลังสินค้า. นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Odoo สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการผลิตขั้นสูงมากกว่า HR และ CRM.
คุณสมบัติเด่นของ Epicor Kinetic:
- เข้าถึงได้ง่ายบนมือถือ
- ตั้งค่าตัวกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมและจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองจากลูกค้า
- ใช้การป้อนข้อมูลด้วยข้อความ รูปภาพ และเสียงเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและดำเนินการต่างๆ (เช่น แปลงใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อ)
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น BigCommerce, Quickbooks, Salesforce และ Avalara
ข้อจำกัดของ Epicor Kinetic:
- การตั้งค่าและการปรับแต่งที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการสนับสนุนลูกค้าไม่สม่ำเสมอและล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
การกำหนดราคา Epicor Kinetic:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Epicor Kinetic ratings and reviews:
- G2: 3. 7/5 (423 รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (176 รีวิว)
9. Sage 100
การปรับใช้: ติดตั้งภายในองค์กร เท่านั้น
Sage 100 เป็นโซลูชันการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต การกระจายสินค้าขายส่ง บริการวิชาชีพ และภาคการก่อสร้าง 👷
นอกเหนือจากการบัญชีแล้ว Sage 100 ยังจัดการระบบเงินเดือน, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, และการจัดการสินค้าคงคลัง. คุณสมบัติหลักคือการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนสถานะ. สิ่งเหล่านี้ช่วยรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้คงที่และทำให้การดำเนินงานในคลังสินค้ามีความราบรื่น.
ในขณะที่ Sage 100 มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่เท่านั้น แพลตฟอร์มนี้ร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยคุณในการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์หากจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage 100:
- ประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการและติดตามงบประมาณโดยใช้คุณสมบัติการคิดต้นทุนงาน
- รับภาพรวมของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานทางธุรกิจบนแดชบอร์ด
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างใบสั่งซื้อและรายงานทางบัญชี
- บันทึกฟังก์ชันและรายงานที่คุณใช้บ่อยไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Sage 100:
- ต้องใช้บุคคลที่สามในการตั้งค่าและอัปเกรด
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาของ Sage 100:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sage 100:
- G2: 3. 6/5 (193 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (305 รีวิว)
10. Oracle Netsuite
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น
Oracle NetSuite เป็นระบบ ERP บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยผสานรวมการจัดการทางการเงิน, CRM, อีคอมเมิร์ซ, การจัดการคำสั่งซื้อ และทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียว
ในการเริ่มต้นใช้งาน NetSuite คุณจะต้องชำระค่าแพลตฟอร์มหลัก โมดูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณต้องการ จำนวนผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มโมดูลและผู้ใช้เพิ่มเติมให้กับเครื่องมือการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้ ✨
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Odoo ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดสำหรับการดำเนินงานที่ซับซ้อนและสามารถจ่ายได้ NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Netsuite:
ข้อจำกัดของ Oracle Netsuite:
- โหลดช้าเมื่อเปิดหน้าใหม่
- การปรับแต่งมีความซับซ้อนและอาจจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา
ราคาของ Oracle Netsuite:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Oracle Netsuite:
- G2: 4. 0/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
ยกระดับการดำเนินงานธุรกิจของคุณด้วยทางเลือกที่ดีกว่า
แต่ละทางเลือกชั้นนำของเราแทน Odoo มีจุดแข็งที่สำคัญและเหมาะสำหรับขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง. ประเมินอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด. เครื่องมือที่เหมาะสมควรแก้ปัญหาความต้องการหลักของคุณ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของคุณ. 🌱
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและหลากหลายเพื่อจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ClickUp คือคำตอบ
คุณไม่จำเป็นต้องจองการสาธิตหรือเปิดกระเป๋าเงินของคุณ.สร้างบัญชีวันนี้และสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ได้ฟรี!