10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Odoo ที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
13 พฤษภาคม 2568

ไม่ว่าจะเป็นงานเรียกเก็บเงิน การผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารโครงการ หรือหน้าที่อื่นๆ ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน

แม้ว่า Odoo จะเป็นเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่ทรงพลังในตัวเอง แต่มันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างดีที่สุด อาจเป็นเพราะคุณต้องการชุดคุณสมบัติเฉพาะ ต้องการโซลูชันที่ประหยัดงบประมาณมากขึ้น หรือต้องการประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างออกไป

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มันได้นำคุณมาสู่คำถามนี้: อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Odoo?

ปรากฎว่าเรามีคำตอบแล้ว 🤩

เราได้ทำการวิจัยและค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์หลายตัวเพื่อรวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Odoo เพื่อให้คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณได้

โอโดโอ คืออะไร?

Odoo เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกด้านของธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาพร้อมกับแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), ทรัพยากรบุคคล, การขาย, การบัญชี, อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม CRM ของ Odoo
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Odoo คือการออกแบบแบบโมดูลาร์ คุณสามารถเลือกแอปที่คุณต้องการใช้ในตอนนี้และเพิ่มแอปเพิ่มเติมได้เมื่อคุณเติบโต Odoo มีทั้งเวอร์ชันโอเพนซอร์สและเวอร์ชันสำหรับองค์กร ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นไม่จำกัดเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ต้องการให้ผู้อื่นดูแลโฮสติ้งและบำรุงรักษา

อย่างไรก็ตาม Odoo อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ ☕️

แอปพลิเคชันในเวอร์ชันองค์กรอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ธุรกิจของคุณต้องการ เวอร์ชันชุมชนจะจำกัดการเข้าถึงบางแอปพลิเคชันและจำกัดคุณสมบัติในแอปพลิเคชันอื่น ๆ การกำหนดราคาอาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน—การเพิ่มโมดูลหรือผู้ใช้สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Odoo?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การมีรายการคุณสมบัติหลักที่จำเป็นสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ เพื่อเริ่มต้น นี่คือองค์ประกอบบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Odoo:

  • ฟังก์ชันการทำงาน: เครื่องมือนี้ควรรองรับความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรมของคุณและกระบวนการทางธุรกิจหลัก เช่นCRM และการจัดการโครงการ การบัญชี และสินค้าคงคลัง
  • การปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างแบบจำลองกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, แดชบอร์ด, รายงาน, หรือกฎการทำงานอัตโนมัติ
  • การผสานรวม: เลือกโซลูชันการจัดการธุรกิจที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและการไหลของข้อมูลที่ไร้รอยต่อหลังการตั้งค่า (การจัดการการเงิน, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการโครงการ, เป็นต้น)
  • ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับผู้ใช้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา
  • การปรับใช้: ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้โซลูชันบนคลาวด์หรือโซลูชันที่โฮสต์เอง และสำรวจตัวเลือกที่มีอยู่
  • การเข้าถึง: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เครื่องมือควรมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
  • ทรัพยากรและการสนับสนุน: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน, คู่มือการใช้งาน, และทีมสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Odoo

การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องยาก โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันเพียงลำพัง นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อทดแทน Odoo รวมถึงจุดแข็ง ข้อจำกัด และรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM
ดูความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM

การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น

ClickUp เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จัดการการดำเนินงานหลักของพวกเขา ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 รายการและมุมมอง (เช่น ตาราง, คันบัง, ปฏิทิน, และแกนต์) คุณสามารถปรับแต่งอินเตอร์เฟซได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแผนกใด ๆ ในธุรกิจของคุณ

การจัดการเวิร์กโฟลว์ CRMเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUpทีมขายสามารถใช้ ClickUp Formsเพื่อจับและติดตามลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายแบบภาพได้ เมื่อดีลปิดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปจัดการบัญชีลูกค้าและโครงการได้อย่างราบรื่น 🙌

สร้างงาน ตั้งวันครบกำหนด และกำหนดบทบาทให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำทุกครั้ง—ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถจัดการงานที่ซ้ำซากได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้

และด้วยการผสานการทำงานกับระบบต่าง ๆ มากกว่า 100 ระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่ ⚒️

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า Odoo พร้อมฟีเจอร์ CRM ขั้นสูง, ระบบการขาย,และการจัดการโครงการคุณสามารถเลือกใช้ ClickUp ได้!

บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, จัดการบัญชีที่ซับซ้อน, และทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp
บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, จัดการบัญชีที่ซับซ้อน, และทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • สร้างและจัดการเอกสารธุรกิจภายในClickUp Docs
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำอธิบายงาน สรุปเอกสาร และรายการดำเนินการจากบันทึก
  • ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการกล่าวถึง @, ความคิดเห็น, และการแชท
  • เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป (Windows, macOS และ Linux), และอุปกรณ์มือถือ (Android และ iOS)
  • สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญและ KPI
  • การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงด้านการบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง และอีคอมเมิร์ซ

ราคาของ ClickUp:

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. อะคูมาติก้า

ทางเลือกของ Odoo: แผงควบคุมของ Acumatica
ผ่านทางAcumatica

การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร

Acumatica เป็นระบบ ERP บนคลาวด์สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง, จุดขาย (POS), การติดตามเวลา, การจ่ายเงินเดือน, และความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถเลือกจาก 5 รุ่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม: ธุรกิจทั่วไป, การผลิต, การกระจายสินค้า, การค้าปลีกออนไลน์, และการก่อสร้าง

เช่นเดียวกับ Odoo, Acumatica ให้คุณเลือกเฉพาะแอปที่คุณต้องการใช้ในขณะนี้ แต่แทนที่จะคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้, ระบบจะคิดค่าบริการตามแอปและความจุของระบบที่คุณใช้จริง การกำหนดราคานี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว—คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม 💰

คุณสมบัติเด่นของ Acumatica:

  • เข้าถึง Acumatica ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
  • สร้างรายงานทางการเงินและการดำเนินงานตามความต้องการในรูปแบบ HTML, PDF, Excel และ Word
  • ส่งใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ
  • เชื่อมต่อ Acumatica กับแอปของบุคคลที่สามกว่า 100 รายการ รวมถึง Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo และ Avalara

ข้อจำกัดของ Acumatica:

  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
  • การปรับแต่งรายงานด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานของพวกเขานั้นมีความซับซ้อน

ราคาของ Acumatica:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Acumatica:

  • G2: 4. 4/5 (836 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (100 รีวิว)

3. Quickbooks Online

ทางเลือกของ Odoo: แผงควบคุม Quickbooks
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น

QuickBooks Online คือซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ รับชำระเงินออนไลน์ และแม้กระทั่งตั้งค่ารอบการเรียกเก็บเงินเป็นประจำ นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามค่าใช้จ่าย จัดการเงินเดือน และจัดการสินค้าคงคลังขั้นพื้นฐาน 💸

นักบัญชีหลายคนคุ้นเคยกับ QuickBooks Online ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะจ้างงานบัญชีภายนอก คุณจะหาความช่วยเหลือได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks Online:

  • เชื่อมต่อบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณเพื่อบันทึกธุรกรรมโดยอัตโนมัติ
  • สร้างรายงานทางการเงินต่างๆ รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และบัญชีลูกหนี้
  • เชิญนักบัญชีมาตรวจสอบบัญชีของคุณและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 🧑‍💻
  • เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยแอป รวมถึง Shopify, eBay, Square และ PayPal

ข้อจำกัดของ Quickbooks Online:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ
  • เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังมีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงที่สุดเท่านั้น

ราคาของ Quickbooks Online:

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: 60 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $90/เดือน
  • ขั้นสูง: 200 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Quickbooks Online:

  • G2: 4. 0/5 (3,160 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (6,377 รีวิว)

4. โซโฮ วัน

ทางเลือกของ Odoo: แอปพลิเคชันของ Zoho One
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น

Zoho One คือระบบบริหารจัดการธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีแอปพลิเคชันมากกว่า 40 ตัวที่ช่วยคุณบริหารจัดการการขาย, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การสนับสนุน, การบัญชี,และการดำเนินงานด้านไอทีพร้อมทั้งรับประกันการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างแผนกต่างๆ

คุณจ่ายเพียงราคาเดียวเพื่อเข้าถึงทุกแอป. เช่นเดียวกับ Odoo คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแอปไม่กี่ตัวและเพิ่มแอปเพิ่มเติมตามความต้องการได้. คุณยังสามารถมอบหมายแอปเฉพาะให้กับพนักงานและกำหนดบทบาทของพวกเขาภายในแอปเหล่านั้นได้.

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Odoo ที่สามารถเข้าถึงแอปได้มากมายแต่ในราคาที่ถูกกว่ามาก Zoho One อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Zoho One:

  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายในทีมข้ามสายงานผ่านการแชทการแชร์หน้าจอ และการประชุมทางวิดีโอ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขายและการเรียกเก็บเงิน เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การส่งอีเมลติดตามผล และการสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
  • ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลสำหรับการชำระเงินและการเข้าถึงใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในอดีต
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมโดยการดึงข้อมูลจากทุกแอป Zoho และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเข้าสู่แดชบอร์ดของคุณ

ข้อจำกัดของ Zoho One:

  • แพลตฟอร์มทำงานช้าและมีข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการสนับสนุนและเวลาการตอบกลับไม่สม่ำเสมอ

ราคาของ Zoho One:

  • ราคาสำหรับพนักงานทุกท่าน: $35/เดือน ต่อพนักงานหนึ่งท่าน
  • การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้: $90/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho One คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (18,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (106 รีวิว)

5. SAP Business One

ทางเลือกของ Odoo: ภาพหน้าจอของใบแจ้งหนี้ของ SAP Business One
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร

SAP Business One เป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต, สินค้าผู้บริโภค, บริการมืออาชีพ, ค้าส่ง, และค้าปลีก.

มีโมดูล 15 โมดูล ครอบคลุม CRM, ขาย, บริการ, ผลิต, และสินค้าคงคลัง. ตั้งแต่การส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปจนถึงการให้การวิเคราะห์ขั้นสูง, ทางเลือกแทน Odoo นี้ให้คุณทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ. 🌻

ไม่เหมือนกับ Odoo คุณจะต้องซื้อโมดูลทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ซอฟต์แวร์ธุรกิจและระบบ ERP นี้จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะที่มุ่งเน้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One:

  • ซิงค์สินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าหลายแห่งเพื่อการจัดการสต็อกที่แม่นยำ
  • เชื่อมต่อโดยตรงกับธนาคารของคุณ ติดตามธุรกรรมทั้งหมด และทำการกระทบยอดโดยอัตโนมัติ
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับความเบี่ยงเบนในด้านต่างๆ เช่น กำไรขั้นต้น, วงเงินเครดิต, และสต็อกขั้นต่ำ ผ่านการแจ้งเตือนในแอป, อีเมล, หรือ SMS
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, ประสิทธิภาพการขาย, รายได้, และกระแสเงินสด

ข้อจำกัดของ SAP Business One:

  • ฟังก์ชันการทำงานของ HR และ CRM ที่จำกัด
  • ต้องการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานอัตโนมัติ

ราคาของ SAP Business One:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว SAP Business One:

  • G2: 4. 3/5 (505 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (284 รีวิว)

6. SuiteCRM

แผงควบคุมของ SuiteCRM
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร

SuiteCRM เป็นระบบ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย,การตลาด CRM, และการสนับสนุนลูกค้า มีโมดูลทั้งหมด 26 โมดูลสำหรับการจัดการลีด, เทมเพลต PDF สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้,รายงาน CRM และอื่น ๆ สามารถเพิ่มหรือลบโมดูล, เปลี่ยนชื่อ, และปรับแต่งฟิลด์, รูปแบบ, และความสัมพันธ์ของโมดูลได้ตามต้องการ

ในขณะที่ SuiteCRM สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด คุณสามารถซื้อ SuiteCRM แบบโฮสต์สำหรับเวอร์ชันคลาวด์ได้ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Odoo ที่มีฟีเจอร์ CRM ครบถ้วนและการผสานรวมแบบเนทีฟ SuiteCRM อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 🍬

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuiteCRM:

  • กำหนดการประชุม, บันทึกการโทร, และเขียนอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
  • ดูไทม์ไลน์ของทุกการโต้ตอบที่เกิดขึ้นกับแต่ละบัญชีในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ
  • สร้างบทบาทสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนได้เท่านั้น
  • เชื่อมต่อ SuiteCRM กับแอปกว่า 120 รายการ รวมถึง Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp และ Telegram

ข้อจำกัดของ SuiteCRM:

  • เอกสารเกี่ยวกับโมดูลมีจำกัด
  • ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ราคา SuiteCRM:

  • เริ่มต้น: £95 (117.59 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน
  • ธุรกิจ: £332. 50 ($411. 55)/เดือน
  • พรีเมียม: £475 (587.93 ดอลลาร์) /เดือน

คะแนนและรีวิว SuiteCRM:

  • G2: 4. 2/5 (88 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (46 รีวิว)

7. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365

แดชบอร์ด Microsoft Dynamics 365
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร

Microsoft Dynamics 365 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERPชั้นนำสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมด้านการเงิน การขาย คลังสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การผลิต และการจัดการโครงการ

Dynamics 365 สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการผลิต, บริการทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, และการค้าปลีก หากคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจพบว่า Dynamics 365 ง่าย, รวดเร็ว, และประหยัดกว่าในการนำไปใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมือ ERP ที่คล้ายกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365:

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365, Power BI และ LinkedIn
  • จัดลำดับความสำคัญของลีดตามศักยภาพรายได้และติดตามการเดินทางของลูกค้าเพื่อการต่ออายุและการขายเพิ่มที่เหมาะสมที่สุด 📈
  • จัดการและติดตามโครงการด้วยระบบบันทึกเวลาทำงาน การคำนวณต้นทุนขั้นสูง และการควบคุมงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำกำไร
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดให้แสดงกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365:

  • การผสานระบบกับระบบของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมด และอาจมีปัญหาขัดข้องบางครั้ง

ราคาของ Microsoft Dynamics 365:

  • Business Central Essentials: เริ่มต้นที่ $70/เดือนต่อผู้ใช้
  • Business Central Premium: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365:

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,200+ รีวิว)

8. Epicor Kinetic

แดชบอร์ดของ Epicor Kinetic
การปรับใช้: คลาวด์ หรือ ภายในองค์กร

Epicor Kinetic เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การจัดจำหน่าย และค้าปลีก โดยมีความโดดเด่นในการจัดการกระบวนการผลิตแบบสั่งทำพิเศษหรือแบบวิศวกรรมสั่งทำที่มีความซับซ้อน

ใช้เพื่อจัดการฟังก์ชันทางธุรกิจ เช่น การเงิน, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ห่วงโซ่อุปทาน, และการจัดการคลังสินค้า. นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Odoo สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการผลิตขั้นสูงมากกว่า HR และ CRM.

คุณสมบัติเด่นของ Epicor Kinetic:

  • เข้าถึงได้ง่ายบนมือถือ
  • ตั้งค่าตัวกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมและจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองจากลูกค้า
  • ใช้การป้อนข้อมูลด้วยข้อความ รูปภาพ และเสียงเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและดำเนินการต่างๆ (เช่น แปลงใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อ)
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น BigCommerce, Quickbooks, Salesforce และ Avalara

ข้อจำกัดของ Epicor Kinetic:

  • การตั้งค่าและการปรับแต่งที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการสนับสนุนลูกค้าไม่สม่ำเสมอและล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน

การกำหนดราคา Epicor Kinetic:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Epicor Kinetic ratings and reviews:

  • G2: 3. 7/5 (423 รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (176 รีวิว)

9. Sage 100

รายการบัญชีใน Sage 100
การปรับใช้: ติดตั้งภายในองค์กร เท่านั้น

Sage 100 เป็นโซลูชันการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต การกระจายสินค้าขายส่ง บริการวิชาชีพ และภาคการก่อสร้าง 👷

นอกเหนือจากการบัญชีแล้ว Sage 100 ยังจัดการระบบเงินเดือน, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, และการจัดการสินค้าคงคลัง. คุณสมบัติหลักคือการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนสถานะ. สิ่งเหล่านี้ช่วยรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้คงที่และทำให้การดำเนินงานในคลังสินค้ามีความราบรื่น.

ในขณะที่ Sage 100 มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่เท่านั้น แพลตฟอร์มนี้ร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยคุณในการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์หากจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage 100:

  • ประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการและติดตามงบประมาณโดยใช้คุณสมบัติการคิดต้นทุนงาน
  • รับภาพรวมของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานทางธุรกิจบนแดชบอร์ด
  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างใบสั่งซื้อและรายงานทางบัญชี
  • บันทึกฟังก์ชันและรายงานที่คุณใช้บ่อยไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Sage 100:

  • ต้องใช้บุคคลที่สามในการตั้งค่าและอัปเกรด
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาของ Sage 100:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sage 100:

  • G2: 3. 6/5 (193 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (305 รีวิว)

10. Oracle Netsuite

แดชบอร์ดของ Oracle Netsuite
การปรับใช้: เฉพาะบนคลาวด์เท่านั้น

Oracle NetSuite เป็นระบบ ERP บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยผสานรวมการจัดการทางการเงิน, CRM, อีคอมเมิร์ซ, การจัดการคำสั่งซื้อ และทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียว

ในการเริ่มต้นใช้งาน NetSuite คุณจะต้องชำระค่าแพลตฟอร์มหลัก โมดูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณต้องการ จำนวนผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มโมดูลและผู้ใช้เพิ่มเติมให้กับเครื่องมือการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้ ✨

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Odoo ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดสำหรับการดำเนินงานที่ซับซ้อนและสามารถจ่ายได้ NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Netsuite:

  • บริหารจัดการการดำเนินงานข้ามหน่วยงานทางกฎหมายหลายแห่งและปรับปรุงการบริการลูกค้า
  • ค้นหาทั่วโลกและบันทึกการค้นหาที่ใช้บ่อยเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
  • สร้างรายงานทางการเงินและยอดขายที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจและ KPI
  • เชื่อมต่อกับแอปภายนอกหลายร้อยแอปในอีคอมเมิร์ซ, CRM, การสนับสนุนลูกค้า และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Oracle Netsuite:

  • โหลดช้าเมื่อเปิดหน้าใหม่
  • การปรับแต่งมีความซับซ้อนและอาจจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา

ราคาของ Oracle Netsuite:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Oracle Netsuite:

  • G2: 4. 0/5 (2,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)

ยกระดับการดำเนินงานธุรกิจของคุณด้วยทางเลือกที่ดีกว่า

แต่ละทางเลือกชั้นนำของเราแทน Odoo มีจุดแข็งที่สำคัญและเหมาะสำหรับขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง. ประเมินอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด. เครื่องมือที่เหมาะสมควรแก้ปัญหาความต้องการหลักของคุณ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของคุณ. 🌱

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและหลากหลายเพื่อจัดการการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ClickUp คือคำตอบ

สร้างบัญชีวันนี้และสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ได้ฟรี!