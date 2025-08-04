วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คู่แข่งของคุณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองมักจะปิดการขายได้ก่อนคุณเสมอในขณะที่คุณต้องคอยไล่ตาม ความจริงก็คือ พวกเขาไม่ได้เป็นผู้นำเพราะเก่งกว่าคุณ แต่เป็นเพราะกลยุทธ์การตลาดภาคสนามของพวกเขานั่นเอง
การวางแผนการหาลูกค้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่ทางออกในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ซึ่งความสนใจคือสกุลเงินและลูกค้าทุกคนมีค่า ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และยกตัวอย่างว่าClickUpสามารถช่วยได้อย่างไร!
⭐ แม่แบบแนะนำ
หากคุณต้องการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpคือเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคุณ การตั้งค่ารายการแบบพร้อมใช้งานนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ทำไมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่มั่นคง?
การตลาดช่วยให้ผู้คนจดจำ เชื่อถือ และเลือกคุณ และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมจะนำคุณไปอยู่ตรงหน้าและในใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ:
- สร้างตลาดเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์: การมีตัวตนที่ชัดเจนจะช่วยให้การโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายและทำให้ข้อความทางการตลาดของคุณน่าจดจำ
- สร้างความไว้วางใจระยะยาวด้วยการสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: การทำการตลาดอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดท้องถิ่นสองแห่งเดียวกันและกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายเดียวกัน จะนำไปสู่การแนะนำต่อที่มีความตั้งใจสูง
- แสดงตัวในฐานะธุรกิจ: การลงทุนงบประมาณการตลาดในความเป็นผู้นำทางความคิด การมีตัวตนในชุมชน และความเป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาคุณเอง
- หลีกเลี่ยงการติดต่อแบบทั่วไป: ทำงานร่วมกับแผนการตลาดที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีประวัติส่วนตัวที่คล้ายกันและโพสต์การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นแบบแผนเหมือนคู่แข่งของคุณ
📌 เมื่อคุณพยายามพูดกับทุกคน คุณก็จะไม่ได้สื่อสารกับใครเลยจริงๆ จงค้นหาเป้าหมายของคุณและนำเสนอสิ่งที่คุณมีให้กับพวกเขา
อ้างอิงจากตัวแทนในกระทู้ Reddit:
หากคุณเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู จงเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู อย่าโพสต์เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถหาบ้านเริ่มต้นในราคา $Y ต่อเดือน ("ถูกกว่าค่าเช่าปัจจุบันของคุณ!") หากคุณเป็นนายหน้าเช่า คุณมีเครือข่าย มีประสบการณ์ และมีเวลาที่จะปิดการเช่าได้ 10 ฉบับต่อเดือน จงเป็นเช่นนั้น หากคุณเป็นนายหน้าซื้อขายบ้านมือใหม่ – คุณรักด้านการศึกษา ชอบช่วยตรวจสอบข้อมูลมากมาย สร้างความสัมพันธ์ ฯลฯ… ให้เป็นแบบนั้น หากคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนและเก่งในการหาโอกาสให้กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์… ให้เป็นแบบนั้น
สรุปสั้น: พูดกับคนของคุณโดยตรงและอย่าพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคน การรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณและแสดงตัวตนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทำงานได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
กลยุทธ์การตลาดที่พิสูจน์แล้วสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
การผสมผสานการตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์จะพาคุณจากรายการที่ไม่น่าสนใจไปสู่สัญญาที่ลงนาม สำรวจกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเข้าถึงตลาดเป้าหมายของคุณ
1. ส่งอีเมลทุกสัปดาห์
ไกลหูไกลใจ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายของพวกเขาทุกสัปดาห์ คุณก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขา
การตลาดผ่านอีเมลช่วยในการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายระยะยาวและส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าให้กับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อหรือขาย
นี่คือสิ่งที่การตลาดที่ประสบความสำเร็จอาจปรากฏได้:
- ชีพจรตลาด: แชร์สถิติที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เช่น จำนวนวันที่บ้านอยู่ในตลาดโดยเฉลี่ย อัตราส่วนราคาขายต่อราคาที่ประกาศล่าสุด หรือจำนวนรายการบ้านใหม่ในย่านที่กำลังเป็นที่นิยม
- รายการแนะนำประจำสัปดาห์: เน้นทรัพย์สินที่โดดเด่นด้วยภาพถ่ายที่สวยงามและข้อเสนอที่มีคุณค่าเฉพาะตัว (ราคา, ทำเล, คุณสมบัติ)
- จุดเด่นในท้องถิ่น: แนะนำคาเฟ่ในย่านใกล้เคียง เส้นทางเดินป่า หรือธุรกิจขนาดเล็ก และเชื่อมโยงกับเสน่ห์ของไลฟ์สไตล์ในตลาดของคุณ
📌 แม้ว่าผู้ติดตามของคุณจะเปิดอีเมลเพียง 30% แต่ที่เหลือก็ยังเห็นชื่อและหัวข้ออีเมลของคุณ ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้คุณเป็นทางเลือกแรกเมื่อพวกเขาต้องการบริการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีการแลกเปลี่ยนอีเมลทางธุรกิจและอีเมลผู้บริโภคประมาณ347 พันล้านฉบับต่อวัน ทำให้การตลาดผ่านอีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
คุณต้องการ ความเกี่ยวข้อง เพื่อชนะการลงประกาศใหม่ มุ่งเน้นไปที่เจ้าของบ้านใกล้กับทรัพย์สินล่าสุดที่คุณลงประกาศหรือขาย และโทรหาพวกเขาโดยตรง การติดต่อเหล่านี้มีความสนใจอยู่แล้วเกี่ยวกับกิจกรรมในตลาดในย่านของพวกเขา
คุณจะไม่รบกวนวันของพวกเขาด้วยการเสนอขายสินค้า เนื่องจากคุณมีเหตุผลที่สมควรในการโทรหาผู้ซื้อที่มีศักยภาพ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณกำลังเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละแวกใกล้เคียง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ช่องทางทางการตลาดนี้ได้:
- กำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์สำหรับการติดต่อ: โทรหาเพื่อนบ้าน 50–100 คนภายในระยะไม่กี่บล็อกจากทรัพย์สินที่คุณเพิ่งลงประกาศหรือขาย (ระบุบ้านหลังนั้นอย่างชัดเจนและผลกระทบต่อมูลค่าบ้านใกล้เคียง)
- นำด้วยคำถามที่อยากรู้: ถาม, 'คุณต้องการทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของบ้านในพื้นที่ของคุณหรือไม่?' หรือ 'คุณต้องการทราบมูลค่าบ้านของคุณในวันนี้หรือไม่?'
- บันทึกการสนทนาเพื่อการติดตามผล: เพิ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพลงในCRM อสังหาริมทรัพย์ของคุณ ติดแท็กตามย่านที่อยู่อาศัย และติดตามเมื่อมีการขายใกล้เคียงเกิดขึ้น
📌 กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยสร้างการปรากฏตัวของคุณในพื้นที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้เพื่อนบ้านของคุณจดจำคุณได้ในระหว่างกระบวนการซื้อบ้านของพวกเขา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
3. ใช้แคมเปญการตลาดแบบหยดน้ำ
ผู้ขายที่ขายเอง (FSBO) หรือผู้ขายที่ประกาศขายหมดอายุอาจมีความสงสัย แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะรู้สึกหงุดหงิดและท่วมท้น
เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ควรสร้างแคมเปญการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สั้นและมีกลยุทธ์ในการติดตามผล — แคมเปญแบบหยดน้ำ
นี่คือสิ่งที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้:
- สร้างแผนการติดต่อห้าถึงเจ็ดขั้นตอน: ผสมผสานอีเมล ข้อความ และโทรศัพท์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันสี่ถึงหกสัปดาห์ และแต่ละข้อความควรสั้น กระชับ เป็นส่วนตัว และมีประโยชน์
- นำด้วยข้อมูลเชิงลึก: ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น รายงานการขายในละแวกใกล้เคียงล่าสุด การประเมินมูลค่าบ้านฟรี หรือรายการปรับปรุงที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาด
- ยอมรับสถานการณ์ของพวกเขา: ใช้ภาษาที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น 'มันยากเมื่อรอบแรกไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้'
- รักษาความโดดเด่นและความสม่ำเสมอ: เชื่อในการติดตามผล เพราะประกาศอสังหาริมทรัพย์มักตกเป็นของผู้ที่ติดตามต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ห้า หลังจากที่คนอื่นเลิกติดต่อไปแล้ว
📌 คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับความไว้วางใจ, การแนะนำ, และลูกค้าประจำระยะยาวจากผู้ขายที่เคยลังเลใจ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการทำให้แคมเปญการส่งข้อมูลอัตโนมัติใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp.
เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย แต่ละการส่งข้อมูลจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเป็นงานใน ClickUpในรายการ FSBO/หมดอายุของคุณ—กำหนดให้กับคุณหรือทีมของคุณ พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญและขั้นตอนล่วงหน้าผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
เมื่อลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน ให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อกระตุ้นลำดับการส่งข้อมูลของคุณ: อีเมล, การติดตามผล, และการเพิ่มคุณค่า เช่น การวิเคราะห์ราคา ที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้วย ClickUp การติดตามผลของคุณจะกลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ เพียงไม่กี่คลิก
4. ใช้วิดีโอเพื่อสร้างความตระหนักรู้
89% ของธุรกิจใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพราะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการเปลี่ยนวิดีโอให้เป็นสื่อการตลาดระยะยาวด้วย:
- สร้างภาพรวม: บันทึกการอัปเดตความยาว 60 วินาที อธิบายแนวโน้มตลาด เช่น ราคาขายเฉลี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ปรับแบรนด์ให้เข้ากับท้องถิ่น: เน้นย้ำถึงย่านที่อยู่อาศัย กิจกรรมชุมชน และอื่นๆ พร้อมเสียงบรรยายสั้นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกคนไว้วางใจ
- แบ่งปันเบื้องหลัง: แสดงให้เห็นว่าชีวิตประจำวันของคุณเป็นอย่างไร—การเดินสำรวจ, การตรวจสอบ, หรือเหตุการณ์ขำขัน เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
📌 เมื่อลูกค้าเป้าหมายต้องการตัวแทนในที่สุด คนที่พวกเขาเห็นในฟีดของพวกเขาทุกสัปดาห์คือคนที่พวกเขามีแนวโน้มจะโทรหาที่สุด
5. สร้างแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าที่คัดกรองผู้ซื้อที่จริงจัง
แม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมายคือทรัพยากรฟรี เช่นคู่มือการตลาด, คู่มือ, รายการตรวจสอบ, หรือเครื่องมือ ที่แก้ปัญหาเฉพาะสำหรับลูกค้าในอุดมคติของคุณ เมื่อวางตำแหน่งอย่างถูกต้อง มันจะดึงดูดผู้ซื้อที่มีแรงจูงใจในขณะที่ค่อยๆ ขับไล่ลูกค้าที่ไม่มีคุณสมบัติ
นี่คือวิธีการสร้างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์นี้:
- แก้ไขความต้องการเร่งด่วน: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น '10 สถานที่ลับใน [เมืองของคุณ] ราคาไม่เกิน 500,000 บาท'—เหมาะสำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรกหรือผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานโดยคำนึงถึงงบประมาณ
- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ: ตั้งค่าแบบฟอร์มง่าย ๆ และขอชื่อ, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพ
- ให้ความสำคัญกับการติดตามผล: ติดแท็กผู้ติดต่อที่เลือกรับคู่มือราคาเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ขาย และจัดส่งพวกเขาเข้าสู่ลำดับอีเมลที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการบ่มเพาะลูกค้า
- เขียนคำตอบที่สมบูรณ์: ส่งของแถมทันที และรวมข้อความส่วนตัวที่เสนอตัวเพื่อตอบคำถาม
📌 เอกสารล่อใจช่วยให้คุณเริ่มต้นการสนทนากับคนที่เหมาะสม แบ่งกลุ่มลูกค้าในกระบวนการขาย และขยายการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้พลัง AI ของClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูงได้ทันที เพียงพิมพ์คำสั่งเช่น "สร้างรายการตรวจสอบสำหรับผู้ขายบ้านครั้งแรก" หรือ "ร่างอีเมลชุดสำหรับรายการที่หมดอายุ" แล้ว Brain จะสร้างเนื้อหาที่คุณสามารถปรับแต่งได้ทันที!
6. ได้รับการแนะนำ
ไม่มีอะไรสร้างความไว้วางใจได้เร็วกว่าการรับรองจากบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น นิตยสารไลฟ์สไตล์ หรือโพสต์บล็อกในชุมชนที่กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้จักและให้ความเคารพอยู่แล้ว
มันเปลี่ยนชื่อเสียงของคุณจากแค่ตัวแทนธรรมดาไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่คุ้มค่าแก่การรับฟัง
หากต้องการได้รับการแนะนำ คุณสามารถ:
- ระบุมุมมองข่าว: จัดกรอบรายการหรือแบรนด์ส่วนตัวของคุณรอบเรื่องราว เช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขายบ้านหลายรุ่นอายุในพื้นที่ของคุณ
- ค้นหาผู้สื่อข่าวเฉพาะทาง: รักษาการนำเสนอของคุณให้กระชับ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และเป็นประโยชน์ พร้อมเสนอคำพูด ข้อมูล และเรื่องราวที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในบทความของพวกเขาได้
📌 คุณยังสามารถขอให้ผู้ซื้อรายก่อนของคุณช่วยโปรโมตคุณบนบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณในกลุ่มคนใกล้ชิดของพวกเขาได้อีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
7. ปรับปรุงคำรับรองจากลูกค้าของคุณให้ดีที่สุด
ตัวแทนส่วนใหญ่หยุดการค้นหาคำรับรองหลังจากได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกหนึ่งหรือสองครั้ง แต่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ความใหม่และปริมาณมีความสำคัญพอๆ กับคะแนนดาว
เพื่อก้าวนำหน้าอยู่เสมอ:
- รวบรวมคำรับรอง: ขอรีวิวทันทีหลังปิดการขาย ขณะที่ความตื่นเต้นยังสูงอยู่—ใช้ทั้งอีเมล ข้อความ และบัตรเขียนด้วยลายมือเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
- เลือกแพลตฟอร์มรีวิวอย่างชาญฉลาด: สลับสถานที่ที่คุณขอรีวิวเพื่อให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือบนหลายแพลตฟอร์ม
- รีวิวตัวอย่าง: นำรีวิวกลับมาใช้ใหม่เป็นสื่อการตลาดออนไลน์—แชร์บนโซเชียลมีเดีย, ฟุตเตอร์อีเมล, และการนำเสนอรายการ
📌 รีวิวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่กี่อย่างซึ่งยังคงทำงานให้คุณได้ยาวนานแม้หลังจากเผยแพร่ไปแล้ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผู้ซื้อและผู้ขาย 9 ใน 10 คนกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำตัวแทนของพวกเขา แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยทำ ทำไม? พวกเขาลืมชื่อของคุณนั่นเอง แทนที่จะหายไปหลังจากการปิดการขาย ให้ให้ความสำคัญกับการติดตามหลังการทำธุรกรรม การติดต่อสั้นๆ ในอีกไม่กี่เดือนต่อมาสามารถเปลี่ยนการซื้อขายครั้งเดียวให้กลายเป็นแหล่งแนะนำระยะยาวได้
8. สร้างแคมเปญสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการขยับขยาย
เจ้าของบ้านจำนวนมากมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถซื้อบ้านที่ดีกว่าได้ นี่คือกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการบ้านที่ใหญ่ขึ้น นี่คือวิธีเข้าถึงพวกเขา:
- พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ค้นหาเจ้าของบ้านที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อห้าปีขึ้นไป ด้วยเนื้อหาเช่น 'มูลค่าบ้านของคุณสามารถซื้ออะไรได้ในตลาดปัจจุบัน'
- แสดงหลักฐาน: ใช้จดหมายส่วนบุคคลหรือโฆษณาออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องราวจริงของลูกค้าที่เป็นครอบครัวซึ่งประสบความสำเร็จในการขยายขนาดบ้าน
- หลีกเลี่ยงการขาย: เสนอการสนทนาเชิงกลยุทธ์แบบตัวต่อตัวเพื่อให้ดูสนับสนุนมากขึ้น
📌แผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์นี้สร้างรายการประกาศและเปลี่ยนเจ้าของบ้านให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ
9. จัดงานเปิดบ้านแบบโต้ตอบ
บ้านเปิดที่ดีที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ เมื่อทำอย่างถูกต้อง พวกเขาจะทำให้แบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ได้นานหลังจากงานจบลง และทำให้คุณได้รับการโปรโมตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของผู้อื่น
นี่คือสิ่งที่นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้:
- ผสมผสานความบันเทิง: ให้บ้านเปิดของคุณมีธีม เช่น 'พรีวิวสำหรับสัตว์เลี้ยง' หรือ 'ทัวร์ชมพระอาทิตย์ตกพร้อมของว่าง'
- สร้างเนื้อหา: บันทึกวิดีโอคลิปสั้น ๆ ระหว่างงาน โดยเน้นที่ครัว ตอบคำถามที่พบบ่อย หรือจับภาพปฏิกิริยาของผู้เข้าชม
- ใช้ประโยชน์จากชุมชนของคุณ: โปรโมทข้ามกับธุรกิจท้องถิ่น (เช่น ให้ร้านเบเกอรี่เป็นผู้สนับสนุนของว่างหรือแจกคูปองสำหรับผู้เข้าร่วม)
📌 แต่ละงานเปิดบ้านจะกลายเป็นแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบหลายช่องทาง: การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, ความร่วมมือในท้องถิ่น, และการมองเห็นบนโซเชียล
10. เป้าหมายรหัสไปรษณีย์ที่มองข้าม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ชาญฉลาดกล่าวว่า เขตไปรษณีย์ขนาดเล็กที่ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งสร้างลูกค้าเป้าหมายแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นี่คือวิธีที่จะนำไปปฏิบัติ:
- ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายและมองหาพื้นที่ที่ตัวแทนรายอื่นมองข้าม
- เพิ่มรหัสไปรษณีย์เหล่านี้ในโปรไฟล์ตัวแทนของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้จ่ายเงินเพื่อหาลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นอยู่ก็ตาม และเครื่องมือค้นหาจะนำลูกค้าเป้าหมายแบบออร์แกนิกมาให้คุณ
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น (วิดีโอ, การอัปเดตทางอีเมล, บทความบล็อก) เพื่อเพิ่มการมองเห็นและปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกニックจากผู้ซื้อและผู้ขายที่อยากรู้อยากเห็น
📌 บางครั้ง ลูกค้าที่เหมาะสมอาจรออยู่ในที่ที่ไม่มีใครมองหา
👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของผู้ขายจะใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คนเดิมอีกครั้งในกระบวนการซื้อบ้านของพวกเขา
ClickUp สามารถช่วยตัวแทนจัดระเบียบการตลาดได้อย่างไร
ตอนนี้คุณมีรายการแนวคิดที่มั่นคงซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้แล้ว ถึงเวลาที่จะมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สามารถเป็นผู้ช่วยของคุณในการสร้างแบรนด์ส่วนตัวในฐานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้ มันช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันซึ่งช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์, จัดทำเอกสาร, มอบหมายงาน, และวัดผลการทำงานได้แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpสามารถช่วยคุณ:
- ซิงค์กับ Google/Outlook เพื่อจัดการการนัดชม การลงนามและการประชุมบนปฏิทิน ClickUpที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ใช้แผนที่แบบโต้ตอบเพื่อแสดงตำแหน่งทรัพย์สิน สถานที่สำคัญใกล้เคียง และหมุดราคาเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของลูกค้า
- สร้างระบบCRM น้ำหนักเบาภายใน ClickUpเพื่อจัดการงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, ติดต่อ, และอื่น ๆ
- ลดการทำงานด้วยตนเองด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การเปลี่ยนสถานะ)
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับการจัดการสัญญา การดำเนินงานสถานที่ ใบแจ้งหนี้ และกระบวนการออกแบบ
เอริกา คิว., นักกลยุทธ์ดิจิทัลและผู้จัดการเนื้อหาที่ทำงานในอสังหาริมทรัพย์, ทบทวน ClickUp:
ฉันทำงานในฝ่ายการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เมื่อตัวแทนต้องการเผยแพร่รายการอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาสู่สาธารณะ ฉันต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนและเจาะจงจำนวนมาก เราใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดและจัดเก็บไว้ในที่เดียว เพื่อให้ฉันสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทำงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราอย่างสิ้นเชิง
คุณยังสามารถใช้ชุดเครื่องมือการตลาดของ ClickUpได้ที่นี่เพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานและการเติบโตของธุรกิจของคุณไปพร้อม ๆ กัน. มาดูขั้นตอนการดำเนินงานใน 5 ขั้นตอน:
ระยะที่ 1: วางแผนแคมเปญ
เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับลำดับขั้นตอน เช่น การโปรโมตบ้านเปิดบ้านหรือช่องทางเข้าถึงผู้ขายที่ขายบ้านเองด้วยClickUp Whiteboards
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกอย่างที่นี่สามารถติดตามได้ คุณสามารถลากและวางโน้ตติดเพื่อแทนทุกขั้นตอนของแคมเปญตั้งแต่ 'เชิญเพื่อนในอีเมลใกล้เคียง' ไปจนถึง 'อัปโหลดภาพโดรนของรายการ' นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโน้ตแต่ละอันให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
สมมติว่าคุณกำลังจะเปิดตัวจดหมายข่าวรายสัปดาห์ นี่คือวิธีที่ไวท์บอร์ดของคุณจะกลายเป็นฐานปล่อยความสำเร็จ:
- สร้างไวท์บอร์ดที่มีชื่อว่า 'จดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ประจำสัปดาห์'
- เพิ่มโน้ตติดสีสำหรับแต่ละส่วนที่เกิดซ้ำ: ชีพจรตลาด, รายการเด่น, ชุมชนที่โดดเด่น, และ CTA
- ใช้ลูกศรหรือตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงการไหลและกำหนดเวลา เช่น 'เขียนข้อความ' ➝ 'ตรวจสอบกับผู้ช่วยเสมือน' ➝ 'กำหนดเวลาส่งอีเมล'
- คลิกขวาที่โน้ตติดใด ๆ และเปลี่ยนเป็นงาน ClickUp พร้อมสถานะ, แท็กความสำคัญ และไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง
คุณยังสามารถเร่งกระบวนการระดมความคิดของคุณได้ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวและ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
ให้คำแนะนำด้วยไอเดียเช่น 'สร้างแผนเนื้อหาสำหรับผู้ซื้อ Move Up ในไตรมาสที่ 3' และรับคำแนะนำพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับบริบท
ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือไม่? ใช้ClickUp's AI Notetakerเพื่อสรุปบันทึกการสนทนาหลังจากโทรและแจ้งข้อมูลแคมเปญของคุณ เพื่อให้การติดตามของคุณคมชัดและเฉพาะบุคคล และด้วยการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในตัว ข้อความทุกข้อความจะออกไปอย่างสมบูรณ์แบบ—ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแก้ไขเพิ่มเติมหรือการโต้ตอบกับ ChatGPT
เปลี่ยนกลยุทธ์นี้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้โดยใช้ClickUp Docs คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขเอกสารนี้เพื่อสร้างห้องสมุด SOP เช่น 'รายการตรวจสอบงานเปิดบ้าน' หรือ 'การติดตามผลด้วยอีเมลอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเป้าหมาย'
ส่วนที่ดีที่สุดคือเอกสารของคุณยังคงเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณอยู่เสมอ แล้วทำได้อย่างไร?
ไฮไลต์ข้อความใด ๆ ภายในเอกสารของคุณ เช่น 'ส่งการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง' ➝ แปลงเป็นงานใน ClickUp ➝ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ➝ ติดตามความคืบหน้า
เพื่อติดตามความคืบหน้า ให้ตั้งค่าเป้าหมาย ClickUpภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เป้าหมายเหล่านี้จะเปลี่ยนความตั้งใจ เช่น 'หาลูกค้าเป้าหมายเพิ่ม' ให้กลายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สามารถวัดผลได้และมุ่งเน้นผลลัพธ์
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ ซึ่งจะถูกอัปเดตทุกครั้งเมื่อสมาชิกในทีมทำภารกิจเสร็จสิ้น
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือ 'จองการปรึกษาหารือกับผู้ขาย 10 ครั้งในเดือนนี้':
- สร้างเป้าหมาย: 'จองการปรึกษาหารือกับผู้ขาย 10 ครั้ง: กรกฎาคม'
- เพิ่มเป้าหมาย เช่น 'ส่งอีเมลจำนวนมากสี่ครั้ง' ลงใน CRM ของคุณ
- กำหนดเป้าหมายแต่ละรายการไปยังงานใน ClickUp ของคุณที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว
- ดูแถบความคืบหน้าอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่องานเสร็จสิ้น
- เพิ่มหมุดหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความสำเร็จที่สำคัญ เช่น 'ความสำเร็จในการโฆษณาแบบชำระเงิน'
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักการตลาดหนึ่งในห้าคนต้องการใช้ตัวแทนAI เพื่อทำให้การดำเนินการทางการตลาดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ
ClickUp Autopilot Agentsทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน ด้วยการตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองที่สร้างงานนำลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ ส่งการติดตามผลตามเวลาที่เหมาะสม อัปเดตสถานะของผู้ขาย และแม้กระทั่งโพสต์ความคืบหน้าของแคมเปญในแชททีม—ทั้งหมดนี้อิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ!
หากคุณต้องการเริ่มวางแผนแคมเปญการตลาดโดยใช้เทมเพลต ให้เปลี่ยนไปใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
มันเปลี่ยนแนวคิดการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพใหญ่ให้กลายเป็นแคมเปญที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้ คุณสามารถวางแผนเป้าหมาย, จัดทีมให้สอดคล้อง, กำหนดระยะเวลา, และติดตามผลลัพธ์เพื่อความโปร่งใสที่ดีขึ้น
เทมเพลตนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งหากคุณสร้างระบบการตลาดที่สามารถทำซ้ำได้ หรือร่วมมือกับสมาชิกทีมหลายคนในด้านการประชาสัมพันธ์, วิดีโอ, หรือการตลาดทางอีเมล
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแคมเปญของคุณโดยใช้ OKR ที่เฉพาะเจาะจงและการมอบหมายงาน
- ติดตามผลการตลาดด้วยสถานะที่กำหนดเองและช่องความคืบหน้าในแต่ละงานและไทม์ไลน์
- กำหนดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยไทม์ไลน์, จุดสำคัญ, และการอัปเดตสถานะที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
ระยะที่ 2: จัดระเบียบทุกแคมเปญไว้ในที่เดียว
เมื่อคุณได้สร้างแม่แบบสำหรับแคมเปญการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของคุณแล้ว ให้จัดระเบียบโดยใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างรวมศูนย์และจัดการได้ง่าย
1️⃣ เริ่มต้นด้วยการสร้าง พื้นที่ เฉพาะสำหรับการทำการตลาดของคุณ—นี่คือศูนย์กลางระดับสูงสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสทางการขาย การติดตามผล โพสต์บนโซเชียล และการโปรโมทงานเปิดบ้าน
2️⃣ ภายในพื้นที่นี้ ให้สร้าง โฟลเดอร์ แยกสำหรับแต่ละประเภทแคมเปญที่คุณดำเนินการ ตัวอย่างเช่น:
- แคมเปญโซเชียลมีเดีย
- การติดตามผู้สนใจขายบ้านด้วยตนเอง
- งานเปิดบ้าน
3️⃣ ภายในแต่ละโฟลเดอร์ ให้สร้าง รายการ เพื่อติดตามไทม์ไลน์หรือหัวข้อเฉพาะ หากคุณกำลังจัดการโซเชียลมีเดีย คุณอาจมีรายการที่ชื่อว่า "โพสต์ประจำสัปดาห์เดือนสิงหาคม" อยู่ในโฟลเดอร์แคมเปญโซเชียลมีเดีย
4️⃣ จากที่นั่น ทรัพยากรของแต่ละแคมเปญ—ไม่ว่าจะเป็นอีเมล โพสต์ หรือวิดีโอ—สามารถสร้างเป็น งาน ได้ โดยมี:
- ผู้รับมอบหมาย
- วันครบกำหนด
- งานย่อยสำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ความคิดเห็นสำหรับการร่วมมือ
- ไฟล์แนบสำหรับเพิ่มร่าง, รูปภาพ, หรือเนื้อหาฉบับสมบูรณ์
โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณแยกงานได้อย่างชัดเจน, ทำให้การส่งต่อภารกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ, และทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกันในทุกกิจกรรมการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ระยะที่ 3: ดำเนินการแคมเปญ—ด้วยตนเอง
คุณไม่จำเป็นต้องจดจำการติดตามผลหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะด้วย ClickUp
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไขและดำเนินการต่างๆ ในเบื้องหลังได้ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคุณ ระบบสามารถมอบหมายงาน โพสต์ความคิดเห็น ย้ายรายการระหว่างสถานะต่างๆ และส่งอีเมลได้
📌 ตัวอย่าง:
- เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า 'ใช้งานอยู่' ให้กำหนดงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมหลังจากเจ็ดวัน
- เมื่อภารกิจของแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเคลื่อนย้ายไปยัง 'กำลังตรวจสอบ' ให้แจ้งผู้ช่วยของคุณพร้อมคำแนะนำสำหรับการจัดตารางขั้นตอนถัดไป
คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างตรรกะที่ซับซ้อนเช่นกัน เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาให้กับ ClickUp AI Automation Builder เช่น 'แจ้งเตือนฉันให้ส่งคำขอรีวิว 3 วันหลังจากปิดการขายบ้าน' ระบบอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นให้คุณโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการยังต้องการการจัดการเวลาที่ชาญฉลาด ซึ่ง ClickUp Calendar มอบให้ด้วยการจัดตารางเวลาด้วย AI
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- บล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง เช่น การเตรียมประกาศใหม่ การนัดหมายการเข้าชม หรือการจัดทำแคมเปญติดตามผล เพื่อให้คุณไม่พลาดหรือลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ปรับกำหนดเวลาใหม่สำหรับกิจกรรมการตลาดที่พลาดหรือล่าช้า—เช่น การติดต่อผู้ขายเองหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย—โดยอัตโนมัติตามเวลาว่างของคุณและปริมาณงานของทีมคุณ
- เปลี่ยนงานให้เป็นกิจกรรมในปฏิทินทันที ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมบ้าน การถ่ายภาพรายการ หรือแคมเปญอีเมล โดยกำหนดวันครบกำหนดหรือมอบหมายให้สมาชิกในทีม
- แชร์ปฏิทินแบบสดที่ดูได้เท่านั้นกับผู้ช่วย ผู้ประสานงานธุรกรรม หรือแม้แต่ลูกค้าของคุณ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องส่งข้อความไปมา
ระยะที่ 4: ร่วมมือกับลูกค้าและทีม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แทบจะไม่ทำงานคนเดียว คุณต้องประสานงานกับผู้ช่วยเสมือนจริง ช่างภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา นายหน้าสินเชื่อ และบางครั้งก็ลูกค้า ข่าวดีก็คือ ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันแยกสำหรับการสื่อสาร
ClickUp's Chat + Guest Access มอบประสบการณ์ที่มืออาชีพและโปร่งใสให้กับลูกค้าของคุณ และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการจัดการแอปพลิเคชันถึงห้าตัว
ใช้ClickUp Chatเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่กับทีมภายในของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าและผู้ร่วมงานด้วย คุณสามารถสร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับโครงการหรือแคมเปญใด ๆ ก็ได้เพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกับงานได้
📌 ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าช่องทางสำหรับแคมเปญเปิดบ้านที่คุณสามารถให้ผู้จัดเตรียมบ้าน ช่างภาพ และผู้ช่วยเสมือนของคุณประสานงานกันในกระทู้เดียว หรือสร้างข้อความส่วนตัวกับผู้ขายเพื่อตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับกำหนดเวลา การอัปโหลดเอกสาร หรือการอัปเดตการตลาด—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องส่งอีเมลใหม่
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยClickUp Guest Access ลูกค้าและผู้ให้บริการสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ด้วยการมองเห็นที่จำกัด คุณสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าพวกเขาจะเห็นอะไรได้บ้าง เช่น เฉพาะงานในรายการของพวกเขาหรือปฏิทินที่แชร์เท่านั้น เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ต้องเข้าถึง Workspace ทั้งหมดของคุณ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Proofingเพื่อส่งต่อข้อเสนอแนะได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพ เอกสาร PDF และวิดีโอภายในงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบแยกต่างหาก
📌 ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบวิดีโอโดรนและแสดงความคิดเห็นที่เวลา 00:14: 'แพนกล้องช้าลงเพื่อแสดงสวนหลังบ้าน'
แต่ละความคิดเห็นจะถูกประทับเวลาหรือระบุตำแหน่ง มอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะ และสามารถมองเห็นได้ในฟีดงานของคุณเพื่อการติดตามการแก้ไข
การรวบรวมข้อมูลก็ง่ายขึ้นด้วยClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่มีแบรนด์สำหรับรายละเอียดรายการ ความชอบของลูกค้า หรือข้อเสนอแนะหลังการชม
เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม:
- งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการตอบกลับทั้งหมด
- คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยของคุณ
- ระบบ AI สามารถสรุปความรู้สึกของคำติชมได้ทันทีหรือจัดกลุ่มคำขอที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ระยะที่ 5: ติดตามสิ่งที่ได้ผล
แดชบอร์ดของ ClickUpดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาแสดงในรูปแบบการ์ดที่มองเห็นได้ชัดเจนในที่เดียว เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลจากแคมเปญการตลาดของคุณและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างพวกเขาได้:
- เพิ่มแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่านในแคมเปญอีเมลรายสัปดาห์
- แทรกแผนภูมิวงกลมสำหรับการตอบสนองของแคมเปญ FSBO โดยติดตามลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดขาย ถูกเพิกเฉย หรือต้องการการติดตามผล
- ใช้แผนภูมิเส้นเพื่อแสดงจำนวนการรับชมวิดีโอในช่วงเวลาต่างๆ
- วางการ์ดบนโต๊ะที่แสดงรายชื่อลูกค้าใหม่ตามรหัสไปรษณีย์และย่านที่อยู่อาศัยที่ยังมีความเคลื่อนไหว
คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าแค่ภาพด้วยAI Cards ตั้งค่าให้สรุปข้อมูลประสิทธิภาพการตลาดและแนวโน้มตามบริบทได้ถามคำถาม AI เช่น 'แคมเปญใดมีอัตราการแปลงสูงที่สุดในเดือนนี้?' และรับคำตอบตรงๆ โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลจำนวนมาก
คุณสามารถใช้มันเพื่อทำนายอนาคตได้เช่นกัน โดยอาศัยข้อมูลจากแนวโน้มการตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน
📌 แดชบอร์ดช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังสร้างแรงขับเคลื่อนในกระบวนการทั้งหมดของคุณ มุมมองตารางช่วยให้คุณจัดการกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังKPI การตลาดเหล่านั้น
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? เปิดใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
พื้นที่แบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณกำหนดตารางแคมเปญ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง มุมมองไทม์ไลน์ และการติดตามเป้าหมายที่รวมอยู่ในตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเนื้อหา กิจกรรม หรือการเข้าถึงหลายช่องทาง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดกิจกรรมการรณรงค์ไว้ในที่เดียว
- ติดตามงาน กำหนดเวลา และประสิทธิภาพ
- ให้ทีมของคุณทั้งหมดสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดอสังหาริมทรัพย์
แม้แต่นักการตลาดที่มีประสบการณ์ก็อาจตกอยู่ในรูปแบบที่จำกัดผลลัพธ์ของพวกเขาได้ นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงหากคุณต้องการให้การตลาดของคุณสร้างผลลัพธ์:
- สมมติว่าทุกคนคือผู้ชมของคุณ: การสื่อสารแบบกว้างๆ มักไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเจาะกลุ่มเฉพาะช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าที่เหมาะสมได้โดยตรง
- ข้อความการตลาดที่ไม่สอดคล้องกัน: การใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสับสน ควรรักษาโทนเสียงและภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกัน
- การละเลยการติดตามผล: ข้อตกลงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในการติดต่อครั้งแรก ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- ข้ามการวิเคราะห์: หากคุณไม่ได้ติดตามการเปิด, การคลิก, หรือแหล่งที่มาของลีด, คุณก็แค่เดา. ไปหาข้อมูลเถอะ
- มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าใหม่: การเพิกเฉยต่อลูกค้าเก่าหมายถึงการพลาดโอกาสในการแนะนำที่ง่าย อัตโนมัติกระบวนการเช็คอินของคุณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากลูกค้าของคุณ
- การละเลยการปรับให้เหมาะกับมือถือ: รายการและแบบฟอร์มการติดต่อที่ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์ได้จะทำให้สูญเสียธุรกิจ. ทดสอบทุกอย่างบนมือถือก่อนเผยแพร่
รู้สิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) ด้วยศูนย์บัญชาการการตลาดของ ClickUp
หากคุณพึ่งพาเพียงสัญชาตญาณในการติดตามแคมเปญของคุณ คุณกำลังทำให้การตลาดยากขึ้นและปล่อยให้เงินหายไป ความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการมีแผนที่ชัดเจน การดำเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และการรู้แน่ชัดว่าอะไรจะได้ผล
ClickUp มอบระบบที่คุณต้องการเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเดียว สร้างขึ้นสำหรับตัวแทนที่ยุ่งและต้องการขยายธุรกิจ
ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรนี้ช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำกระบวนการทางธุรกิจโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง ติดตามตัวชี้วัดทางภาพ พูดคุยกับ AI เหมือนผู้ช่วย และสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดได้
ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือที่กระจัดกระจายกับการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมักขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: การตั้งค่าของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและติดตามทุกโอกาส งาน และแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ