15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ในฐานะนักการตลาด คุณสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันในการร่างแคมเปญหรือเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ แต่สิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการตลาดรายไตรมาสหรือรายปีของคุณ?
เมตริกอินพุต เช่น เวลาที่ใช้ไปกับแคมเปญหรือจำนวนอีเมลที่ส่งไป แสดงให้เห็นเพียงด้านเดียวของเรื่องราวเท่านั้น หากต้องการเข้าใจระดับ 'ประสิทธิภาพที่แท้จริง' ของคุณ คุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบความพยายามเหล่านี้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง—นั่นคือเอาต์พุต
การเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่การกระทำไปสู่ความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณในการบรรลุเป้าหมาย
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้เพิ่มขึ้น 20% ทุกเดือน
คุณอาจใช้เวลาในการค้นคว้าคำค้นหา, การโปรโมตทางสื่อสังคม, และการสร้างเนื้อหา. สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคุณ แต่มันไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่แม่นยำของผลผลิตของคุณ เนื่องจากคุณไม่ทราบว่ามันช่วยคุณบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างไร.
สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องวัดผลลัพธ์ของคุณ หากหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน การเข้าชมของคุณเพิ่มขึ้นเพียง 15% แสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างระหว่างความพยายามของคุณกับผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้น คุณต้องกลับไปทบทวนกลยุทธ์ของคุณและทำบางสิ่งให้แตกต่างออกไปในเดือนถัดไป
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดคืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดคือชุดของการวัดที่สามารถคำนวณได้ซึ่งติดตามประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการตลาดของคุณ. ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแคมเปญของคุณทำงานได้ดีเพียงใดในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ.
พวกเขาสามารถเป็นตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นการป้อนข้อมูลและการส่งออกข้อมูลได้ เช่น จำนวนบล็อกที่คุณโพสต์ในแต่ละเดือนและจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บที่คุณได้รับจากบล็อกเหล่านั้น
เมื่อคุณสมดุลทั้งสองประเภทของตัวชี้วัด คุณจะวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณและประสิทธิภาพของนักการตลาดแต่ละคน
โดยการติดตามชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่ถูกต้อง คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับ:
- ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ: กำลังบรรลุผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือไม่
- ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณ: คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณการตลาดของคุณหรือไม่
- จุดที่ควรปรับปรุง: คุณสามารถปรับปรุงการตลาดของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร
ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณกำลังดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ นี่คือวิธีที่การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่เหมาะสมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า:
- ประสิทธิผลของแคมเปญ: อัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ (การคลิก, การแสดงความรู้สึก, ความคิดเห็น)
- ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายทางการตลาด: ต้นทุนต่อคลิก
- จุดที่ต้องปรับปรุง: อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จากแคมเปญโซเชียลบนเว็บไซต์
ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มผลกระทบของการเปิดตัวสินค้าของคุณให้สูงสุด
15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาด
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจใหม่อาจติดตามการรับรู้แบรนด์ (การเข้าถึงในสื่อสังคมออนไลน์) และลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่ธุรกิจที่เก่ากว่าอาจมุ่งเน้นการรักษาลูกค้า (มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน) และการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ROI)
เช่นเดียวกัน, ตัวชี้วัดเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปตามแคมเปญหรือช่องทางทางการตลาดเช่นกัน—การตลาดทางอีเมลจะดูที่อัตราการเปิดและอัตราการคลิก, ในขณะที่การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์จะเน้นไปที่การกดไลค์และการแชร์.
นี่คือ 15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถช่วยคุณวัดประสิทธิภาพการตลาดในระยะต่าง ๆ ของธุรกิจ
1. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) คือตัวชี้วัดที่ใช้วัด กำไรสุทธิรวมที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับจากบัญชีลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิกทั้งหมด
พิจารณาข้อมูลเช่นของลูกค้า:
- มูลค่าการซื้อเฉลี่ย
- ความถี่ในการซื้อ
- ระยะเวลาที่พวกเขาเป็นลูกค้า
สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าของคุณได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าที่มีอยู่แทนที่จะใช้เงินงบประมาณการตลาดไปกับการหาลูกค้าใหม่ นี่คือการประหยัดเงินที่ดีเพราะการหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าที่มีอยู่ถึงห้าถึงเจ็ดเท่า
วิธีวัดค่า CLV
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลสองจุด:
- มูลค่าเฉลี่ย ที่ลูกค้าสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น รายปี): คุณสามารถคำนวณได้โดยนำรายได้รวมจากลูกค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนลูกค้า
- ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ลูกค้าอยู่กับคุณ: คุณสามารถประมาณการได้โดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในอดีต
เมื่อคุณมีข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถคำนวณค่า CLV ของคุณได้โดยการคูณค่าเฉลี่ยกับระยะเวลาการสมัครสมาชิกเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำมีค่าเฉลี่ยของลูกค้าอยู่ที่ $20 ต่อเดือน และลูกค้าโดยทั่วไปจะใช้บริการเป็นเวลา 24 เดือน ดังนั้นค่าชีวิตของลูกค้า (CLV) คือ $480
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROMI)—รูปแบบหนึ่งของ ROI ที่เป็นที่นิยม—ช่วยให้คุณวัด 'ประสิทธิภาพทางการเงิน' ของความพยายามทางการตลาดของคุณ กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ เปรียบเทียบรายได้ของคุณกับการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณ
ประโยชน์บางประการของการติดตาม ROMI ของคุณคือ:
- มันช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพื่อให้คุณสามารถ เพิ่มการลงทุนในช่องทางหรือแคมเปญการตลาดที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับคุณ
- มันช่วยให้คุณสามารถพิสูจน์ความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณต่อผู้นำได้ เพื่อให้คุณ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงสำหรับแคมเปญในอนาคตหรือแม้กระทั่งงบประมาณการตลาดที่มากขึ้น
วิธีวัด ROMI
ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด ให้หักค่าใช้จ่ายทางการตลาดออกจากรายได้รวมทั้งหมด จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปหารด้วยค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้จ่าย $5,000 ในแคมเปญ LinkedIn และมันสร้างยอดขายเพิ่มเติม $15,000 ดังนั้น ROMI ของคุณคือ ($15,000 – $5,000) / $5,000 = $10,000 / $5,000 = 2.
ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROMI) 2 เท่าจากแคมเปญนี้
3. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
Net Promoter Score (NPS) เป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถช่วยคุณวัดความภักดีของลูกค้าได้ ตัวชี้วัดนี้สร้างขึ้นจากคำถามเดียวในแบบสอบถาม: "บนมาตราส่วน 0 ถึง 10 คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำ [บริษัท] ให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณมากน้อยเพียงใด?"
ดูเรียบง่ายใช่ไหม? แต่สามารถมีประสิทธิภาพได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลูกค้าสามารถตอบกลับด้วยการให้คะแนนอย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที) และสามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการใด ๆ
วิธีวัด NPS
ขอให้ลูกค้าให้คะแนนคุณจาก 0–10 ตามคำถามข้างต้น ขั้นตอนต่อไปคือการจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็นสามกลุ่มตามคะแนน:
- ผู้ส่งเสริม (9–10)
- กริยารับ (7–8)
- ผู้วิจารณ์ในทางลบ (0–6)
เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณสามารถนำเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไม่สนับสนุนลบออกจากเปอร์เซ็นต์ของผู้สนับสนุน ซึ่งจะได้คะแนน NPS
ตัวอย่างเช่น หากการสำรวจจากลูกค้า 100 คน ให้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:
- ผู้สนับสนุน (9–10): 35
- ผู้ถูกกระทำ (7–8): 20
- ผู้วิจารณ์ในทางลบ (0–6): 45
เปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริมคือ 35% และเปอร์เซ็นต์ของผู้คัดค้านคือ 45% เมื่อคุณนำเปอร์เซ็นต์ของผู้คัดค้านลบออกจากเปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริม คุณจะได้ NPS อยู่ที่ -10 ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องปรับปรุงความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ
4. การสร้างโอกาสทางการขาย
ตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับทีมการตลาด ช่วยให้คุณระบุ จำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดที่แสดงความสนใจเบื้องต้นในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ แม้ว่านี่อาจดูเหมือนตัวชี้วัดสำหรับทีมขายของคุณ แต่ก็สามารถช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดในการดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพได้เช่นกัน
วิธีวัดจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา
ต่างจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดสามตัวก่อนหน้านี้ ตัวนี้ไม่มีสูตรเฉพาะ. แต่คุณ นับจำนวนผู้ติดต่อจากแคมเปญต่าง ๆ.
ตัวอย่างเช่น,
- จำนวนการลงทะเบียนเดโมจากแคมเปญโซเชียล
- จำนวนผู้ลงทะเบียนจาก CTA บนหน้าแลนดิ้งเพจต่างๆ
- จำนวนผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวที่ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน
ในขณะที่จำนวนของลีดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องพิจารณาคุณภาพของลีดควบคู่ไปกับปริมาณ. ซึ่งทำให้เราไปถึงตัวชี้วัดทางการตลาดสองตัวต่อไป—ลีดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การตลาด และลีดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขาย.
5. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด
ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติด้านการตลาด (MQL) คือลูกค้าเป้าหมายที่ทีมการตลาดของคุณเห็นว่า แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าลูกค้าเป้าหมายทั่วไป ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้มีอัตราการแปลงเป็นลูกค้าสูงกว่าและเปิดรับการติดต่อจากฝ่ายขายมากกว่า
โดยการมุ่งเน้นไปที่ MQLs ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีโอกาสปิดการขายได้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาและทรัพยากรของพวกเขา
วิธีการจัดประเภทลูกค้าเป้าหมายเป็น MQL
ทีมการตลาดส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คะแนนเพื่อแบ่งกลุ่ม MQL ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามวิธีที่พวกเขาเข้าสู่ช่องทางการขายและโปรไฟล์ของพวกเขา:
- ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเชิงลึก (10 คะแนน)
- เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (15 คะแนน)
- เยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคาหลายครั้ง (30 คะแนน)
- มีตำแหน่งงานที่บ่งบอกถึงอำนาจในการซื้อ (30 คะแนน)
ลูกค้าเป้าหมายที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 60 คะแนน) สามารถถือว่าเป็น MQL และได้รับการดูแลจากทีมขายได้
6. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย
กลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQLs) กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติทางการขายแสดงถึงเจตนาในการซื้ออย่างชัดเจน โดยปกติแล้ว ทีมขายจะให้คะแนน MQL ตามโปรไฟล์ ข้อมูลประชากร และรายละเอียดอื่นๆ และหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ พวกเขาจะระบุว่าเป็น SQL
แม้ว่านี่จะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ทีมการตลาดติดตามโดยตรง แต่ก็สามารถแสดงให้คุณเห็นได้ว่าความพยายามทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด—ยิ่งมี SQLs จากแคมเปญมากเท่าไร แคมเปญนั้นก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น
7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงวัด เปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (หรือผู้ติดต่อ) ที่ทำกิจกรรมที่ต้องการ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
ตัวอย่างเช่น,
- การแปลงผู้เข้าชมเว็บไซต์: ผู้เข้าชมลงทะเบียนรับจดหมายข่าว, ดาวน์โหลดอีบุ๊ก, หรือทำการซื้อสินค้า
- การเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้า: ผู้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือหน้า landing page ของคุณ แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ
- การเปลี่ยนลูกค้า: ลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าที่ใช้บริการฟรีซื้อแผนการบริการ กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินในที่สุด
วิธีวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง
สูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือหารจำนวนคนที่ดำเนินการตามที่คุณต้องการด้วยจำนวนคนที่เข้าชมหน้าแลนดิ้งเพจ (หรือเปิดอีเมลของคุณ) แล้วคูณผลลัพธ์ด้วย 100
ตัวอย่างเช่น หากมีผู้เยี่ยมชมหน้า landing page ของคุณ 100 คน และมีผู้ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ 20 คน อัตราการแปลงของคุณจะเป็น 20%
8. การเข้าชมจากการค้นหาแบบออร์แกนิก
การเข้าชมแบบออร์แกนิกหมายถึง ผู้เข้าชมที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณหลังจากพบคุณผ่านหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP) โดยไม่มีการโฆษณาแบบชำระเงินใดๆ อาจเป็นบทความในบล็อกของคุณ หน้าแลนดิ้งเพจหรือรายงานที่คุณเขียน หรือแม้แต่การค้นหาที่มีแบรนด์ของคุณ—พวกเขาเข้ามาเพราะได้พบคุณในงานอีเวนต์
ในขณะที่นักการตลาดมักพิจารณาเฉพาะเครื่องมือค้นหาของ Google แต่ทราฟฟิกการค้นหาแบบออร์แกนิกนั้นรวมถึงเครื่องมือค้นหาทั้งหมด เช่น Bing และ DuckDuckGo
การเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดระยะยาวของคุณ เนื่องจากบทความในบล็อก แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์ และการปรับแต่งเว็บไซต์มีผลสะสมที่เพิ่มขึ้น
วิธีวัดปริมาณการเข้าชมจากการค้นหาแบบออร์แกนิก
คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google Analytics, Hotjar และ Zoho PageSense เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีตัวชี้วัดการเข้าชมแบบออร์แกนิกในส่วน 'ช่องทาง' หรือ 'แหล่งที่มาของการเข้าชม'
แท็บนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณได้รับปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกมากเพียงใด พร้อมกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น ข้อมูลประชากรของผู้เข้าชม และหน้าเว็บที่นำผู้เข้าชมมาให้คุณมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าใครกำลังค้นหาคุณแบบออร์แกนิก และเนื้อหาใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
9. อัตราส่วนการสนับสนุนแบรนด์
อัตราส่วนผู้สนับสนุนแบรนด์ (BAR) เป็นตัวชี้วัดที่ทรงพลังซึ่ง แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่มีความพึงพอใจให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่แสดงออกหรือผู้เผยแพร่แบรนด์ได้ดีเพียงใด มันวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมสนับสนุนแบรนด์ของคุณ ทั้งที่มุ่งเน้นลูกค้าและที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพล
ทำไมมันถึงสำคัญ
- ภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น: BAR ที่สูงหมายถึงภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี ซึ่งดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเดิม
- การรักษาลูกค้าและการเติบโต: ผู้สนับสนุนที่ภักดีมีแนวโน้มที่จะอยู่กับคุณต่อไปและแนะนำคุณให้กับผู้อื่น ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLV) และเพิ่มการเติบโตแบบออร์แกนิก—ซึ่งในทางกลับกันช่วยลดอัตราการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
วิธีวัดอัตราความสนับสนุนแบรนด์
แม้ว่าจะไม่มีวิธีเดียวในการวัดความสำเร็จของโปรแกรมการสนับสนุนแบรนด์ของคุณ แต่ก็มีวิธีบางประการที่สามารถใช้ประเมินได้ดังนี้:
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการแนะนำ: ลูกค้าที่มีความสุขกำลังบอกต่อหรือไม่? ติดตามจำนวนลูกค้าใหม่หรือยอดขายที่มาจากโปรแกรมการแนะนำของคุณ โปรแกรมที่ประสบความสำเร็จบ่งบอกถึงฐานลูกค้าที่สนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง
NPS: คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์สุทธิ (Net Promoter Score หรือ NPS) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดการสนับสนุนแบรนด์ คะแนน NPS ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ามีลูกค้ามากขึ้นที่มีแนวโน้มจะแนะนำคุณ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมของคุณ
10. ต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย
ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ (CPL) วัด จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณใช้จ่ายเพื่อได้ผู้ติดต่อใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบต้นทุนในการได้ผู้ติดต่อจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล การโฆษณาแบบชำระเงิน เพื่อให้คุณสามารถ จัดสรรงบประมาณการตลาดไปยังช่องทางที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในการสร้างผู้ติดต่อที่ดีที่สุด
วิธีวัด CPL
ในสูตรที่ตรงไปตรงมา คุณนำงบประมาณการตลาดของคุณมาหารด้วยจำนวนลูกค้าเป้าหมาย หากคุณใช้เงิน $1,000 กับโฆษณาบน LinkedIn และได้ลูกค้าเป้าหมาย 10 ราย CPL ของคุณบน LinkedIn คือ $100 แต่ถ้าคุณใช้เงิน $1,000 เดียวกันนี้ และได้ลูกค้าเป้าหมาย 20 รายจาก Instagram CPL ของคุณคือ $50
สิ่งนี้ทำให้ Instagram เป็นช่องทางในการเติบโตที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจของคุณในตัวอย่างนี้
11. ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) มีความลึกซึ้งมากกว่าต้นทุนต่อการได้ข้อมูลลูกค้า (CPL) โดยจะวัด ต้นทุนรวมในการได้มาซึ่งลูกค้าที่จ่ายเงินจริง ไม่ใช่แค่ข้อมูลลูกค้าเท่านั้น การคำนวณ CPA ร่วมกับ CPL จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าช่องทางใดให้ข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุด ไม่ใช่แค่ช่องทางที่ให้ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากที่สุด
วิธีวัดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA)
สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องนำงบประมาณการตลาดของคุณมาหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่ทั้งหมด. ต่อไปกับตัวอย่างจากข้างต้น ให้เราสมมติว่า:
- จากผู้ติดต่อ 10 รายบน LinkedIn มี 5 รายที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า: 1000/5 = $200
- จากผู้ติดต่อ 20 รายบน Instagram มี 2 รายที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า: 1000/2 = $500
ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะได้ลูกค้าเป้าหมายจาก Instagram มากกว่า แต่คุณภาพของลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn นั้นดีกว่า เนื่องจาก LinkedIn มี CPA ที่ต่ำกว่า
12. ลิงก์ย้อนกลับ
นอกเหนือจากปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกแล้ว ลิงก์ย้อนกลับ (backlinks) ยังเป็นข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรม SEO และความพยายามทางการตลาดแบบออร์แกนิกอื่นๆ ของคุณ ลิงก์ย้อนกลับจะเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์อื่นแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่ชี้ไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของคุณ เช่น การลิงก์ไปยังบล็อกหรืออีบุ๊กของคุณ หรือการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเมื่อมีการรีวิวบล็อกของคุณ
เครื่องมือค้นหาเช่น Google ถือว่าลิงก์ย้อนกลับเป็นสัญญาณว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่มีคุณค่า ยิ่งมีเว็บไซต์คุณภาพสูง (เว็บไซต์ที่มีอำนาจโดเมนสูง) ที่ลิงก์มายังคุณมากเท่าใด สัญญาณที่คุณส่งไปยังเครื่องมือค้นหาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น—ซึ่งจะช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของ SERP
วิธีวัดแบ็คลิงก์ของคุณ
คุณสามารถใช้เครื่องมือ SEO เพื่อตรวจสอบจำนวนลิงก์ย้อนกลับที่คุณ (หรือแม้แต่คู่แข่งของคุณ) มีอยู่ในเวลาใดก็ได้ จุดสำคัญที่ควรทราบคือ ลิงก์ย้อนกลับที่มีแท็ก 'do-follow' จะบอก Google (หรือเครื่องมือค้นหาใดๆ) ว่าคุณกำลังลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
อย่างไรก็ตาม บางเว็บไซต์ใช้แท็ก 'no-follow' เมื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ แท็กนี้บอกให้ Google ไม่สนใจลิงก์นั้น ซึ่งมีคุณค่าต่อคุณน้อยมาก ดังนั้น เป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนลิงก์ย้อนกลับแบบ 'do-follow'
13. อัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ ROI เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับทีมการตลาดเพื่อการเติบโตของคุณเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาที่คุณลงทุนไป ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา อีเวนต์ หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
โดยการติดตาม ROAS สำหรับแคมเปญและช่องทางต่างๆ คุณสามารถ ระบุได้ว่าแคมเปญใดสร้างรายได้สูงสุดจากการใช้จ่ายโฆษณาของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปยังแคมเปญที่มี ROAS สูงกว่า
วิธีวัด ROAS ของคุณ
สูตรในการวัด ROAS คือ: [รายได้รวมที่ได้รับจากโฆษณา / ยอดใช้จ่ายโฆษณาทั้งหมด]
ดังนั้น หากคุณใช้เงิน $1,000 กับโฆษณาบน Facebook และสร้างรายได้ $4,000 กำไรจากการลงทุนในโฆษณาของคุณ (ROAS) คือ 4 เท่า—สำหรับทุก ๆ $1 ที่คุณลงทุน คุณจะได้รับผลตอบแทน $4
14. อัตราการเปิดและคลิกอีเมล
หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญอีเมลหรือมีโปรแกรมจดหมายข่าวที่ใช้งานอยู่ ตัวชี้วัดทางการตลาดที่สำคัญสองประการสำหรับคุณคือ อัตราการเปิดและอัตราการคลิก
- อัตราการเปิด: บอกคุณว่ามีผู้รับกี่คนที่เปิดอีเมลของคุณ อัตราการเปิดที่ดีบ่งบอกว่าบรรทัดหัวเรื่องและชื่อผู้ส่งของคุณสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้คนเปิดอ่านข้อความของคุณ
- อัตราการคลิก: ตัวชี้วัดนี้แสดงจำนวนผู้รับที่เปิดอีเมลของคุณแล้วคลิกที่ลิงก์ภายในอีเมล อัตราการคลิกที่สูงบ่งชี้ว่าเนื้อหาอีเมลของคุณมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้รับดำเนินการตามที่ต้องการ
วิธีวัดอัตราการเปิดและอัตราการคลิก
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลของคุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเปิดและอัตราการคลิกของแคมเปญอีเมลของคุณได้ แต่เพื่อที่จะเข้าใจประสิทธิภาพของคุณ การเปรียบเทียบอัตราการเปิดกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างเช่น อัตราการเปิดอีเมล 25% ถือว่าดีมากสำหรับธุรกิจ B2B ในขณะที่สำหรับ B2C คุณควรตั้งเป้าให้มากกว่า 60%
15. การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
เช่นเดียวกับอัตราการเปิดอ่านและอัตราการคลิกผ่านสำหรับอีเมล ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย—เช่น การกดไลก์ ความคิดเห็น และการแชร์ต่อ—เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวัดความสำเร็จของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้ทีมโซเชียลมีเดียของคุณสามารถ:
- ระบุเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ: ดูว่าเนื้อหาใดกระตุ้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งโพสต์ในอนาคตให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- วัดผลการดำเนินงานของแคมเปญ: ติดตามการมีส่วนร่วมสำหรับแคมเปญเฉพาะเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและอะไรที่สามารถปรับปรุงได้
วิธีวัดการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
ไม่มีตัวชี้วัดเดียวสำหรับการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ แต่แพลตฟอร์มสื่อสังคมส่วนใหญ่ติดตามตัวชี้วัดหลักพื้นฐาน เช่น การกดไลค์, การแชร์, การแสดงความคิดเห็น, และการเยี่ยมชมโปรไฟล์ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์เช่น Buffer หรือ Hootsuite สำหรับตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้น
วิธีติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาด
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว มาดูกันว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกมันเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างแท้จริง, ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดได้อย่างไร
นี่คือกรอบแนวคิดและเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยเป็นแนวทางให้คุณ
เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
กุญแจสำคัญของการติดตามที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับแผนการตลาดและแผนการผลิตของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนแรกของคุณคือการกำหนดเป้าหมายของคุณ:
คุณกำลังมุ่งหวังที่จะ:
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์?
- สร้างลูกค้าเป้าหมาย?
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า?
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง?
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายด้านการตลาด?
เมื่อคุณเข้าใจเป้าหมายของคุณแล้ว ให้เลือกตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน. ตัวอย่างต่อไปนี้:
- การรับรู้แบรนด์: ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ หรืออัตราส่วนการสนับสนุนแบรนด์
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การส่งแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงบนหน้าแลนดิ้งเพจ MQL และ SQL
- การเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ: วิเคราะห์ตัวชี้วัดเช่น CPL, CPA หรือ ROAS เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณ
เมื่อเป้าหมายทางการตลาดของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถทบทวนตัวชี้วัดที่คุณเลือกไว้เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ล่าสุดของคุณ
ตั้งค่าวิธีการติดตาม
ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าวิธีการติดตามที่มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละตัวชี้วัดการผลิต—กระบวนการที่คุณจะใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ. สิ่งนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละแคมเปญการตลาดและตัวชี้วัด—คุณอาจต้องการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อติดตามปริมาณผู้เยี่ยมชม, แบบสอบถามเพื่อรวบรวมคำตอบจากลูกค้าสำหรับ NPS, และอื่น ๆ.
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เน้นการป้อนข้อมูล และเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อระดับประสิทธิภาพโดยรวมของทีมอย่างไร
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดเนื้อหาสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Personal Productivityเพื่อกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายสำหรับแต่ละบุคคลได้ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือจำนวนการดูหน้าเว็บโดยรวมเพื่อดูว่าเวลาที่พนักงานใช้ในการสร้างเนื้อหานั้นมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนผลลัพธ์หรือไม่ ซึ่งก็คือการเพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิก
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมาย SMART และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- ใช้มุมมองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงาน
- เพิ่มวันลาพักร้อนและวันหยุดลงในเทมเพลตเพื่อวางแผนเวลาทำงานของคุณ
- ใช้ตัวติดตามเวลาเพื่อค้นหาว่าคุณใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
ด้วยวิธีนี้ นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน และใช้เวลาไปกับโครงการที่มีผลกระทบสูงมากขึ้น
โบนัส: อ่านคำแนะนำสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีตั้งค่า ClickUp Workspace ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
รวบรวมข้อมูลของคุณ
ตอนนี้คุณได้ตั้งค่าระบบการติดตามต่าง ๆ ของคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ UTM, เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือแบบสำรวจ ขั้นตอนต่อไปคือการนำทั้งหมดมารวมกัน
คุณสามารถทำได้โดยการผสานรวมระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนใช้ร่วมกัน เช่น ระบบ CRM หรือเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลแยกส่วน และได้รับมุมมองที่ครอบคลุมของทุกตัวชี้วัดของคุณไว้ในที่เดียว
แพลตฟอร์มการจัดการงานบางตัว เช่นClickUp Dashboards มีความสามารถในการรายงานค่าเริ่มต้นที่ให้คุณฝังรายงานจากแอปต่างๆ และดูรายงานเหล่านั้นบนแดชบอร์ดการตลาดที่ปรับแต่งได้
นอกจากนี้ เมื่อคุณนำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาที่ ClickUp แล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ genAI ของ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากรายงานของคุณ
เพียงถาม ClickUp Brain ด้วยคำถามเช่น 'ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของสัปดาห์ที่แล้วคืออะไร?' หรือ 'เปรียบเทียบจำนวนการแสดงผลตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย' แล้วมันจะตอบภายในไม่กี่วินาที
ง่ายใช่ไหม?
สร้างรายงานที่กำหนดเอง
ในขณะที่แดชบอร์ดการตลาดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการตลาดของคุณ อาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องเจาะลึกถึงรายละเอียดที่ละเอียด เช่น การตรวจสอบ CPL และ CPA สำหรับแต่ละแคมเปญ หรือการเปรียบเทียบ NPS ของคุณสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
ในกรณีเช่นนี้ ควรสร้างรายงานแยกสำหรับแต่ละตัวชี้วัดหรือแคมเปญ สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp ได้
สร้างขึ้นในClickUp Docs, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นรายงานของคุณได้ผ่านแผนภูมิ, กราฟ, และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ — ทำให้คุณสามารถระบุช่องทางหรือแคมเปญที่มีผลกระทบสูงได้
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตนี้ ได้แก่:
- การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น
- การติดตามกิจกรรมการตลาดและประสิทธิภาพ
- การระบุโอกาสที่มีอิทธิพลสูงสำหรับการเติบโต
- การสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินงาน
ประโยชน์อีกอย่างของการสร้างรายงานของคุณที่นี่?การผสานการทำงานของ ClickUp. ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่าหนึ่งพันแอป คุณจึงสามารถซิงค์ข้อมูลจากเครื่องมือการตลาดที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ตอนนี้คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าจะติดตามตัวชี้วัดใดและจะติดตามอย่างไร ขั้นตอนต่อไปคือการวัดผลงานของคุณเทียบกับเป้าหมายของคุณ
สิ่งสำคัญคือต้องไม่รอจนสิ้นสุดแคมเปญหรือไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ กำหนดเวลาทบทวนเป็นประจำ (รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส) ตามเป้าหมายทางการตลาดและตัวชี้วัดที่คุณเลือก วิธีนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณจะไม่หลงทาง
วิธีง่าย ๆ ในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย (และงาน)ของคุณคือการใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp
กรอบการทำงานนี้ให้มุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของกิจกรรมการตลาดและเป้าหมายทั้งหมดของคุณ และคุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างเครื่องมือหรือสเปรดชีตต่างๆ ได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกกิจกรรมการตลาดของคุณ
- กำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณเป็นไปตามแผน
- ระบุจุดคอขวดและดำเนินการแก้ไข
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมด้วยความคิดเห็น, แท็ก, และอื่น ๆ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถประหยัดเวลา ปรับปรุงการร่วมมือของทีม และมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าทางการตลาดได้ชัดเจนขึ้น ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
วัดประสิทธิภาพทีมการตลาดของคุณด้วยตัวชี้วัดประสิทธิผล
การวัดประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณด้วยตัวชี้วัดการผลิตไม่ใช่เพียงแค่การประเมินเท่านั้น—มันสามารถช่วยคุณค้นหาเส้นทางใหม่เพื่อการเติบโตและเพิ่มรายได้ของคุณได้ คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณได้โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ และเพิ่มระดับการผลิตของทีมคุณ
ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และท้ายที่สุดคือโปรแกรมการตลาดที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมการตลาดของคุณ, รวมข้อมูลจากแคมเปญและช่องทางต่าง ๆ, และบาลานซ์ตัวชี้วัดการนำเข้าและส่งออก. การทำเช่นนี้จะให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมการตลาดของคุณ.
นอกจากนี้ คุณสมบัติ AI และระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมของคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทุ่มเทให้กับโครงการที่มีผลกระทบสูงซึ่งช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างแท้จริง