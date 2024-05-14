การสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ: ขั้นตอน ตัวอย่าง และเทมเพลต

คุณคงเคยได้ยินคนพูดว่า "สินค้าของเราขายตัวมันเอง เราไม่ต้องการการตลาด" โอ้ พวกเขาเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง!
เหตุผลนั้นง่ายมาก: การตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมนำมาซึ่งยอดขาย มันเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังในการเติบโต
ด้วยเหตุนี้เอง ผู้นำทางธุรกิจจึงใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องนี้
แผนการตลาดคืออะไร?
แผนการตลาดคือการรวบรวมกิจกรรมที่องค์กรตั้งใจจะดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ลักษณะบางประการที่กำหนดแผนการตลาดคือ:
- ได้มาจากกลยุทธ์การตลาดของบริษัทคุณ: แผนคือส่วนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ของกลยุทธ์
- มุ่งเน้นเป้าหมาย: แผนการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การได้มาซึ่งลูกค้า การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ เป็นต้น
- ระยะกลางถึงระยะยาว: แผนการตลาดโดยทั่วไปจะจัดทำขึ้นสำหรับระยะเวลา 12-18 เดือน
- ครอบคลุม: แผนการตลาดประกอบด้วยเป้าหมาย งบประมาณ ช่องทาง กิจกรรม แคมเปญ ทรัพยากร และอื่นๆ
ที่สำคัญกว่านั้น แผนการตลาดทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับการสร้าง ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ
ประเภทของแผนการตลาด
แผนการตลาดสามารถมีได้หลายประเภท คุณสามารถทำแผนการตลาดสำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง แคมเปญเฉพาะ หรือข้อเสนอได้ บางประเภทของแผนการตลาดที่พบได้บ่อยที่สุดมีดังนี้
1. แผนการตลาดเนื้อหา
แผนการตลาดเนื้อหาคือแผนแม่บทที่ชี้นำการสร้าง เผยแพร่ และจัดการเนื้อหาเพื่อดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม แผนการตลาดเนื้อหาที่ดีคือ:
สร้างสรรค์: ร่วมมือกับนักออกแบบ, นักถ่ายทำวิดีโอ, นักแอนิเมชัน, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค, เป็นต้น, เพื่อสร้างเนื้อหาที่แตกต่าง
มัลติมีเดีย: ผสานข้อความกับภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ, พอดแคสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
กำหนดไว้แล้ว: ในปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ขับเคลื่อนด้วยการกระจาย: พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ความถี่ รูปแบบ และตารางเวลาในการเผยแพร่เนื้อหา
ตัวชี้วัดการตลาดเชิงเนื้อหา
ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:
- ผู้อ่าน: จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหา
- การมีส่วนร่วม: เวลาที่ใช้ในการอ่านบทความหรือดูวิดีโอ
- การสนับสนุน: จำนวนหุ้นหรือความคิดเห็น
- การแปลง: จำนวนการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกหลังจากอ่านเนื้อหา
2. แผนการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่างจากเนื้อหาซึ่งเป็นสินทรัพย์ สื่อสังคมออนไลน์คือการรวบรวมช่องทางต่าง ๆ เช่น Twitter, LinkedIn, Instagram และ TikTok แผนการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีคือ:
เฉพาะช่องทาง: การออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น ข้อความสั้นกระชับสำหรับ Twitter และวิดีโอแนวตั้งสั้นสำหรับ TikTok
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: การเลือกช่องทางที่เหมาะสมโดยอิงจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลยุทธ์การมีส่วนร่วม: กำหนดการกระทำที่คาดหวังจากลูกค้า เช่น การกดไลค์/แสดงความคิดเห็น/คลิกที่ลิงก์
ตัวชี้วัดการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:
- การตอบกลับหรือการตอบกระทู้
- การสอบถามผ่านแบบฟอร์มหรือข้อความส่วนตัวโดยตรง
- การถูกใจและการแชร์
- ผู้ติดตามและขอบเขตเครือข่าย
3. แผนการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
การเปิดตัวสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างสิ้นเชิง. เพื่อให้เกิดขึ้นได้ แผนการตลาดการเปิดตัวสินค้าต้องไม่ธรรมดา. นี่คือสิ่งที่อาจเกี่ยวข้อง.
มีอะไรใหม่: สรุปผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางตำแหน่ง และการสร้างความแตกต่าง
ทำไมต้องซื้อ: รวมถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมพวกเขาควรซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตอนนี้
วิธีการ: กลยุทธ์ เช่น การแถลงข่าว โฆษณาในหนังสือพิมพ์ แคมเปญอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้น เป็นต้น
ความพยายามทางการตลาด: ทรัพย์สิน, ช่องทาง, งบประมาณการตลาด, และทรัพยากรที่คุณใช้สำหรับกิจกรรม
เมตริก
ตัวชี้วัดการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
- การเข้าถึง: จำนวนการถ่ายทอดสดหรือจำนวนการแสดงผลทั้งหมด
- บัซ: จำนวนหุ้น, ความคิดเห็น, การรีทวีต, และข้อความทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: อัตราส่วนของข้อความเชิงบวกต่อข้อความเชิงลบ/เป็นกลาง
4. แผนการตลาดดิจิทัล
แผนการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับ:
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
- การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา
- การตลาดเชิงเนื้อหา
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การตลาดผ่านอีเมล
- กิจกรรมเสมือนจริงและการสนับสนุน
แผนการตลาดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมในการขยายกิจกรรมของพวกเขาผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังระบุถึง:
การกำหนดเป้าหมาย: กลุ่มคนเฉพาะตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม
การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ข้อความที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
การทำการตลาดซ้ำ: ปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม: แบบทดสอบแบบโต้ตอบ, เกม, ปริศนา, เป็นต้น, เพื่อดึงดูดลูกค้า
ความยืดหยุ่น: ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของตลาด ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ดิจิทัล ด้วยการเผยแพร่แคมเปญใหม่ของคุณอย่างคล่องตัวและเป็นขั้นตอน
ตัวชี้วัดการตลาดดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดบางตัวได้แก่:
- รายได้ที่เกิดจากช่องทางดิจิทัล
- ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากช่องทางดิจิทัล
- ลูกค้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อออนไลน์ที่เร่งด้วยช่องทางดิจิทัล
- การเข้าถึงตลาดในรูปแบบของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงผลในผลการค้นหา หรือการเข้าชมเว็บไซต์
5. แผนการตลาดเพื่อการเติบโต
ในโลกของ SaaS การตลาดเพื่อการเติบโตเป็นแนวทางแบบครบวงจรที่ทีมต่างๆ รับผิดชอบต่อเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าไปจนถึงการรักษาลูกค้า โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขนาดได้
แผนการตลาดเพื่อการเติบโตที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้
- แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การทดลองอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นที่วงจรชีวิตทั้งหมด
- การสร้างชุมชน
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าจะเป็นประโยชน์เพียงใด แผนการตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างหรือนำไปใช้ หากคุณอยู่ในทีมการตลาด นี่คืออุปสรรคที่คุณอาจพบเจอ
อุปสรรคในการดำเนินแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
ขณะที่คุณกำลังสร้างหรือดำเนินการแผนการตลาด มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่อาจผิดพลาดได้ เพื่อประหยัดเวลา เราได้สรุปประเด็นสำคัญบางส่วนไว้ที่นี่
ก่อนอื่น, ให้เราสำรวจปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ.
ตลาดได้เปลี่ยนแปลง: ตลาดมีการขึ้นลงทุก ๆ ไม่กี่ปี. ล่าสุด ตลาดกำลังชะลอตัว และลูกค้าเลือกที่จะใช้จ่ายเพียงสิ่งจำเป็น. แม้กระทั่งสิ่งที่เราอาจนิยามว่าเป็นสิ่งจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น.
แผนการตลาดที่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมล้มเหลวอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น หากคุณวางตำแหน่งกระเป๋าถือหรูหราในฐานะเครื่องประดับแฟชั่น คุณอาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม หากคุณวางตำแหน่งในฐานะการลงทุน คุณน่าจะดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น
ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลง: นี่อาจเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ลูกค้าของคุณอาจอายุมากขึ้นและไม่ได้สวมใส่ Crocs อีกต่อไป พวกเขาอาจตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นและไม่ได้ชื่นชอบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและฟองอีกต่อไป พวกเขาอาจชำระหนี้การศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นได้ ไม่มีแผนการตลาดใดที่จะทำให้พวกเขาซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการอีกต่อไป
เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก: เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปิดตัวทุกวัน หากแผนการตลาดของคุณพึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ย่อมไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
การกำกับดูแลกำลังพัฒนา: เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หน่วยงานกำกับดูแลยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยาสูบ กฎระเบียบด้านการโฆษณามีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณเป็นบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแผนการตลาดอย่างละเอียดเพื่อเข้าถึงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบจะทำให้แผนดังกล่าวต้องยุติลง!
ไม่ใช่ทุกอุปสรรคของคุณที่เป็นภายนอก. ในความเป็นจริง ความสามารถขององค์กรในการดำเนินแคมเปญให้ประสบความสำเร็จอาจถูกขัดขวางโดยข้อบกพร่องขององค์กรเองเช่นกัน. นี่คือตัวอย่างบางส่วน.
องค์กรของคุณต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: ทัศนคติแบบดั้งเดิมและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจำกัดความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การตลาดเชิงทดลองเช่น TikTok
พลวัตของทีม: แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทีมต่างๆ ทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น แคมเปญที่ครอบคลุมการค้นหา การตลาดทางอีเมล และโซเชียลมีเดีย จำเป็นต้องให้ทีมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างซึ่งกันและกันแบบเรียลไทม์ หากขาดสิ่งนี้ คุณอาจกำลังเผชิญกับแผนการตลาดที่ล้มเหลว
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: การไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องการสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการตลาดได้ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนผู้จัดการแคมเปญ งบประมาณสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ดังนั้น จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
วิธีสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวิจัย งบประมาณ ช่องทาง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อดูแลทุกปัจจัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการตลาดที่แข็งแกร่งและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่นClickUp สำหรับทีมการตลาด
เมื่อคุณมีพื้นฐานพร้อมแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้
ขั้นตอนที่ 1: ใช้การวิจัยตลาดของคุณ
เมื่อคุณมาถึงขั้นตอนการวางแผนการตลาด องค์กรและทีมผลิตภัณฑ์ของคุณน่าจะได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลาดเป้าหมาย การกำหนดราคา ฯลฯ ไปมากแล้ว ทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และนำไปใช้ในแผนของคุณ
ใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์, ความสนใจ, และข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณกำลังขายไอศกรีมไขมันต่ำ กลุ่มเป้าหมายของคุณน่าจะเป็น:
ประชากรศาสตร์: อายุ 25-40 ปี, อาศัยอยู่ในเมือง, ชนชั้นกลาง/สูง. ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในแคมเปญโฆษณา Facebook/Instagram ของคุณ.
ความสนใจ: อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพและฟิตเนส, แบรนด์เสื้อผ้าแนวแอธลีเชอร์, แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มไขมันต่ำอื่นๆ เป็นต้น จำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้เฉพาะเจาะจงกับผู้ที่มีความสนใจเหล่านี้
ข้อมูลพฤติกรรม: มีแนวโน้มที่จะโพสต์รูปภาพอาหารและออกกำลังกาย, เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอน, หรือเป็นสมาชิกกลุ่มปั่นจักรยาน/เดินป่า มุ่งเน้นพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม หากคุณกำลังแข่งขันด้านราคาเป็นจุดเด่น ลองทดสอบข้อเสนอและส่วนลดแบบ A/B
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในการบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการวิจัยตลาดซึ่งจะมีประโยชน์ต่อแผนการตลาดของคุณ คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึกและทำให้เข้าถึง/ใช้งานได้ง่ายขึ้น
เทมเพลต ClickUp
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp ใช้เทมเพลตแผนการตลาดนี้เพื่อออกแบบแคมเปญของคุณ ติดตามความคืบหน้า ตรงตามกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียว
หากคุณกำลังคิดในระยะยาว ลองใช้เทมเพลตแผนที่การตลาดของ ClickUp ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดและบูรณาการเป้าหมายของคุณกับงานต่างๆ
หากนั่นครอบคลุมเกินไปสำหรับคุณนี่คือเทมเพลตแผนการตลาดอื่น ๆ ให้คุณเลือก
ขั้นตอนที่ 2: ดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่
แม้ว่าคุณจะไม่ได้คัดลอกแคมเปญของพวกเขาอย่างชัดเจน แต่คุณจำเป็นต้องจับตาดูหากคุณต้องการสร้างความแตกต่าง วิเคราะห์แคมเปญของคู่แข่งเป็นทีม และอภิปรายว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี
ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณ
ตัวอย่าง
ในฐานะผู้ผลิตไอศกรีมไขมันต่ำ คู่แข่งหลักของคุณอาจเป็นผู้ผลิตไอศกรีมไขมันต่ำรายอื่น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขและวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ลูกค้าใช้อยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่สลัดผลไม้ไปจนถึงชาเขียว
เริ่มต้นด้วยการทำรายการของทุกคนที่อาจเป็นคู่แข่ง ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่ออภิปรายและระดมความคิดกับทีมระยะไกล ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า จัดระเบียบความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้น ให้จำกัดขอบเขตให้แคบลงไปที่คู่แข่งโดยตรงและคู่แข่งทางอ้อมของคุณ ศึกษาความพยายามทางการตลาดของพวกเขาเพื่อระบุช่องว่างในตลาด
เทมเพลต ClickUp
สำหรับการวิจัยอย่างละเอียดลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpเพื่อประเมินคู่แข่งทั้งห้าประเภทอย่างรอบคอบ
- ตรง: พวกเขามีสินค้าเหมือนกับคุณ
- ทางอ้อม: ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแตกต่างจากสิ่งที่คุณนำเสนอแต่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
- ศักยภาพ: พวกเขาไม่ได้อยู่ในตลาดในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจเข้ามา
- อนาคต: พวกเขาเป็นเหมือนคู่แข่งที่มีศักยภาพ แต่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้
- ทดแทน: พวกเขาเสนอทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากคุณต้องการสิ่งที่ง่ายกว่าลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ของผู้จัดการแคมเปญ ClickUp ใช้สิ่งนี้สำหรับแคมเปญของคู่แข่งหลักของคุณเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนว่าช่องว่างอยู่ที่ไหน
ในขั้นตอนนี้เทมเพลตการเข้าสู่ตลาดของ ClickUpจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
เทมเพลตกลยุทธ์ GTM ของ ClickUp: สำหรับรายการงานในขั้นตอนต่างๆ ของ GTM เช่น การค้นพบ การวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผน การดำเนินการ และการรายงาน
เทมเพลตไวท์บอร์ดกลยุทธ์ ClickUp GTM: สำหรับการระดมความคิดและวางแผนกิจกรรมการตลาดในรูปแบบที่มองเห็นและโต้ตอบได้
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
ก่อนที่คุณจะวางแผนใด ๆ ให้ชัดเจนวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ
ClickUp Goalsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน แยกย่อยเป็นเป้าหมายย่อย กำหนดระยะเวลา ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรักษาแรงจูงใจของทีมคุณ
ตัวอย่าง
เราได้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายที่เป็นไปได้ในหัวข้อประเภทของแผนการตลาดข้างต้นแล้ว นำสิ่งนั้นไปปรับใช้กับความพยายามของคุณ ในฐานะผู้ขายไอศกรีมต้นทุนต่ำ เป้าหมายทางการตลาดของคุณอาจเป็น:
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมร้านค้า 20% เมื่อเทียบรายเดือน
- เพิ่มคำสั่งซื้อออนไลน์ 40% ต่อเดือน
- สร้างยอดขาย 10,000 ดอลลาร์จากแคมเปญโซเชียลมีเดียในวันแรงงาน (วัดจากจำนวนคูปองที่ถูกใช้แลก)
- เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อของลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ 25%
เทมเพลต ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับนักการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำลายเป้าหมายการตลาดของคุณได้
ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบแคมเปญการตลาด/โครงการของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในแผนการตลาดของคุณ ที่คุณนำทุกความคิดมาลงบนกระดาษ (หรือ ClickUp แน่นอน)
ตัวอย่าง
แผนการตลาดทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้
ข้อความแบรนด์: สิ่งที่เปรียบเสมือน 'แค่ลงมือทำ' หรือ 'สถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลก' ของคุณ
การแยกย่อยแคมเปญ: ข้อความและข้อเสนอที่คุณจะโฆษณาตลอดทั้งปี สำหรับไอศกรีมไขมันต่ำ อาจเป็นข้อเสนอวันอาทิตย์ ส่วนลดวันชาติอเมริกา โปรโมชั่นพิเศษวันคริสต์มาส เป็นต้น
การแยกช่องทาง: ขั้นแรกให้ระบุช่องทางทั้งหมดที่คุณต้องการมุ่งเป้าหมาย จากนั้นให้ชี้แจงว่าแคมเปญใดจะไปยังช่องทางใด
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดตัวแคมเปญบน Instagram โดยขอให้ลูกค้าให้ของขวัญส่วนลด 10% ด้วยการโพสต์รหัสแนะนำที่ปรับแต่งเองบน Stories ซึ่งใครก็สามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับ Twitter ดังนั้นคุณจึงต้องมีแผนอื่น
งบประมาณ: จัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละแคมเปญและช่องทาง เน้นที่ช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการแปลงสูงที่สุด ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลต ClickUp
ในบรรดาแม่แบบแผนการตลาดทั้งหมดแม่แบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUpยังคงเป็นที่นิยม วางแผนและสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ—เว็บไซต์, บล็อก, โซเชียล, และอีเมล
ปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับคำขอ การวางแผนด้วยเอกสาร การดูแลปฏิทินบรรณาธิการ ไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหา
กำลังมองหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละช่องทางอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องกังวลเลย.เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ.
ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าโครงการการตลาดของคุณ
แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมีวิธีการดำเนินการที่แข็งแกร่ง. ClickUp's การจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ.
ใช้ภารกิจ, ภารกิจย่อย, และโฟลเดอร์ใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมของคุณ มอบหมายผู้ใช้สำหรับแต่ละภารกิจตามบริบท ตัวอย่างเช่น มอบหมายภารกิจโซเชียลมีเดียให้กับนักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และผู้จัดการช่องทาง
ใช้มุมมองปริมาณงานและกลยุทธ์การวางแผนแบบรวมศูนย์เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น ตรวจสอบว่าผู้ออกแบบของคุณมีปริมาณงานมากเกินไปหรือไม่ และจัดสรรภาระงานบางส่วนให้ผู้อื่น
ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณที่ไทม์สแควร์มีไอเดียที่ไม่เหมือนใคร ให้พวกเขาส่งแบบฟอร์มเพื่อทำงานให้เสร็จ
เชื่อมต่อภารกิจกับเป้าหมายและเป้าหมายย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดมุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูว่ามีกิจกรรมที่ทับซ้อนหรือมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่
ขั้นตอนที่ 6: ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
แผนการตลาดมีกิจกรรมหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน การจัดการสิ่งนี้อาจกลายเป็นความวุ่นวายอย่างรวดเร็ว ป้องกันสิ่งนี้ได้ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ และติดต่อเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ เพื่อให้งานการตลาดดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเวลา
ตัวอย่าง
คุณสามารถร่วมมือกับผู้ใช้หลายคนสำหรับกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น:
- การสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายสำหรับสินทรัพย์ทางการตลาด, โฆษณา, เป็นต้น
- การหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการออกแบบโฆษณา
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์, การตอบกลับความคิดเห็น/คำถามของพวกเขา
เทมเพลต ClickUp
สำหรับการผลิตทางการตลาด เช่น การออกแบบ, การเขียน, หรือการรณรงค์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณต้องมีบรีฟที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่ทุกคนสามารถเขียนบรีฟที่ดีได้ ดังนั้น เราจึงได้ช่วยเหลือคุณ
เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้คุณเขียนบรีฟได้ในไม่กี่นาทีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงบรีฟผลิตภัณฑ์ บรีฟเนื้อหา SEO บรีฟการออกแบบ บรีฟแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละรายการข้างต้นเป็นเทมเพลตแผนการตลาดฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และนำไปใช้ตามความต้องการของคุณได้
ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการและติดตามผลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล
คุณไม่สามารถเรียกแคมเปญว่าประสบความสำเร็จได้หากคุณไม่ติดตามประสิทธิภาพ. ใช้ ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพ.
ตั้งค่า KPI: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และตัวเลขการขาย เป็นสิ่งจำเป็นในการวัดความสำเร็จของแผนการตลาด. เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณ.
รับฟังความคิดเห็น: รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของคุณ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านวิธีการเชิงรุก เช่น แบบสำรวจหรือกลุ่มสนทนา หรือวิธีการเชิงรับ เช่น การฟังความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย
การทดลอง: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขึ้นอยู่กับการทดลองรูปแบบและส่วนผสมต่างๆ ของข้อความ การออกแบบ ช่องทาง ฯลฯ ดังนั้นให้ลองใช้หลายเวอร์ชันของสิ่งเดียวกัน
เทมเพลต ClickUp
หากคุณกำลังทดลองแคมเปญของคุณ ClickUp มีพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ไม่ว่าการทดลองของคุณจะง่ายเพียงแค่ปุ่ม CTA สีแดงเทียบกับสีน้ำเงิน หรือเป็นสิ่งที่เจาะจงมากขึ้นเช่นการเสนอส่วนลดเทียบกับของแถม ให้ติดตามและตรวจสอบผลด้วยเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp
วางแผนอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp
ความสำคัญของแผนการตลาดที่ดีไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอ มันมีผลกระทบต่อรายได้, กำไร, ค่าใช้จ่าย, ประสบการณ์ของลูกค้า, มูลค่าตลาด, คุณค่าของผู้ถือหุ้น, และอื่น ๆ อีกมากมาย
เพื่อให้แผนการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายเช่น ClickUp
ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อย/งานย่อยที่จัดการได้ สร้างรายการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ กำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า ปรับแต่งมุมมอง และวางแผนด้วยฟังก์ชันลากและวาง
ผสานรวมกับชุดเครื่องมือการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM พื้นฐานที่มีฟีเจอร์ทรงพลัง
เสริมกลยุทธ์การตลาดของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนการตลาด
1. อะไรคือส่วนประกอบ 7 ส่วนของแผนการตลาด?
การตลาดแบบ 4P ได้ถูกขยายให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในโลกดิจิทัล การตลาดแบบ 7P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานที่ (Place), การส่งเสริมการขาย (Promotion), บุคลากร (People), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และกระบวนการ (Process)
- สินค้าคือสิ่งที่คุณนำเสนอ (รวมถึงบริการ)
- ราคาคือมูลค่าที่รับรู้ของสินค้า เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่ลูกค้าของคุณเต็มใจจะจ่าย
- สถานที่คือจุดกระจาย
- การส่งเสริมการขายคือการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ผู้คนคือทุกหน่วยงานที่ลูกค้าของคุณพบเจอในเส้นทางการเดินทางของพวกเขา รวมถึงพนักงานขาย, ผู้จัดจำหน่าย, คู่ค้า, ผู้แทนจำหน่าย, เป็นต้น
- บรรจุภัณฑ์หมายถึงการออกแบบแบรนด์บนผลิตภัณฑ์
- กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทำงานที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า
2. ขั้นตอนการวางแผนการตลาดมีอะไรบ้าง?
เจ็ดขั้นตอนของแผนการตลาดคือ:
- การใช้การวิจัยตลาดของคุณ
- การดำเนินการวิจัยการแข่งขัน
- การตั้งเป้าหมาย
- การออกแบบกิจกรรมทางการตลาด
- การตั้งโครงการการตลาด
- การเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ
- การติดตามผลการดำเนินงาน
3. อะไรคือ 10 องค์ประกอบที่จำเป็นในแผนการตลาด?
เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แผนการตลาดจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญบางประการ นี่คือสิบอันดับแรก
- เป้าหมาย: คุณกำลังมุ่งสู่เป้าหมายอะไรอยู่?
- กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มประชากร ความสนใจ และโปรไฟล์ความชอบของลูกค้าเป้าหมายของคุณคืออะไร?
- การสื่อสาร: ข้อความหลักที่คุณกำลังสื่อสารกับลูกค้าของคุณคืออะไร?
- ช่องทาง: คุณกำลังกระจายข้อความทางการตลาดของคุณที่ไหนบ้าง?
- สินทรัพย์: คุณกำลังใช้สินทรัพย์ประเภทใดบ้าง เช่น เนื้อหา การออกแบบ หน้าแลนดิ้งเพจ ฯลฯ
- งบประมาณ: คุณใช้จ่ายเงินกับการตลาดเท่าไร และคุณแบ่งงบประมาณนั้นอย่างไร?
- ไทม์ไลน์: แคมเปญการตลาดของคุณถูกกำหนดเวลาไว้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?
- ทีม: ใครรับผิดชอบอะไร?
- เครื่องมือ: คุณกำลังใช้เครื่องมืออะไรบ้าง รวมถึงซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดด้วยหรือไม่?
- รีวิว: คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของการตลาดของคุณบ่อยแค่ไหน?