บล็อก ClickUp
การสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ: ขั้นตอน ตัวอย่าง และเทมเพลต
Goals

การสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ: ขั้นตอน ตัวอย่าง และเทมเพลต

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 พฤษภาคม 2567

คุณคงเคยได้ยินคนพูดว่า "สินค้าของเราขายตัวมันเอง เราไม่ต้องการการตลาด" โอ้ พวกเขาเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง!

เหตุผลนั้นง่ายมาก: การตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมนำมาซึ่งยอดขาย มันเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังในการเติบโต

ด้วยเหตุนี้เอง ผู้นำทางธุรกิจจึงใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องนี้

แผนการตลาดคืออะไร?

แผนการตลาดคือการรวบรวมกิจกรรมที่องค์กรตั้งใจจะดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ลักษณะบางประการที่กำหนดแผนการตลาดคือ:

  • ได้มาจากกลยุทธ์การตลาดของบริษัทคุณ: แผนคือส่วนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ของกลยุทธ์
  • มุ่งเน้นเป้าหมาย: แผนการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การได้มาซึ่งลูกค้า การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ เป็นต้น
  • ระยะกลางถึงระยะยาว: แผนการตลาดโดยทั่วไปจะจัดทำขึ้นสำหรับระยะเวลา 12-18 เดือน
  • ครอบคลุม: แผนการตลาดประกอบด้วยเป้าหมาย งบประมาณ ช่องทาง กิจกรรม แคมเปญ ทรัพยากร และอื่นๆ

ที่สำคัญกว่านั้น แผนการตลาดทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับการสร้าง ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ

ประเภทของแผนการตลาด

แผนการตลาดสามารถมีได้หลายประเภท คุณสามารถทำแผนการตลาดสำหรับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง แคมเปญเฉพาะ หรือข้อเสนอได้ บางประเภทของแผนการตลาดที่พบได้บ่อยที่สุดมีดังนี้

1. แผนการตลาดเนื้อหา

แผนการตลาดเนื้อหาคือแผนแม่บทที่ชี้นำการสร้าง เผยแพร่ และจัดการเนื้อหาเพื่อดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม แผนการตลาดเนื้อหาที่ดีคือ:

สร้างสรรค์: ร่วมมือกับนักออกแบบ, นักถ่ายทำวิดีโอ, นักแอนิเมชัน, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค, เป็นต้น, เพื่อสร้างเนื้อหาที่แตกต่าง

มัลติมีเดีย: ผสานข้อความกับภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ, พอดแคสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

กำหนดไว้แล้ว: ในปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

ขับเคลื่อนด้วยการกระจาย: พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ความถี่ รูปแบบ และตารางเวลาในการเผยแพร่เนื้อหา

ตัวชี้วัดการตลาดเชิงเนื้อหา

ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:

  • ผู้อ่าน: จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหา
  • การมีส่วนร่วม: เวลาที่ใช้ในการอ่านบทความหรือดูวิดีโอ
  • การสนับสนุน: จำนวนหุ้นหรือความคิดเห็น
  • การแปลง: จำนวนการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกหลังจากอ่านเนื้อหา

2. แผนการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ต่างจากเนื้อหาซึ่งเป็นสินทรัพย์ สื่อสังคมออนไลน์คือการรวบรวมช่องทางต่าง ๆ เช่น Twitter, LinkedIn, Instagram และ TikTok แผนการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีคือ:

เฉพาะช่องทาง: การออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น ข้อความสั้นกระชับสำหรับ Twitter และวิดีโอแนวตั้งสั้นสำหรับ TikTok

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: การเลือกช่องทางที่เหมาะสมโดยอิงจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลยุทธ์การมีส่วนร่วม: กำหนดการกระทำที่คาดหวังจากลูกค้า เช่น การกดไลค์/แสดงความคิดเห็น/คลิกที่ลิงก์

ตัวชี้วัดการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:

  • การตอบกลับหรือการตอบกระทู้
  • การสอบถามผ่านแบบฟอร์มหรือข้อความส่วนตัวโดยตรง
  • การถูกใจและการแชร์
  • ผู้ติดตามและขอบเขตเครือข่าย

3. แผนการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

การเปิดตัวสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างสิ้นเชิง. เพื่อให้เกิดขึ้นได้ แผนการตลาดการเปิดตัวสินค้าต้องไม่ธรรมดา. นี่คือสิ่งที่อาจเกี่ยวข้อง.

มีอะไรใหม่: สรุปผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางตำแหน่ง และการสร้างความแตกต่าง

ทำไมต้องซื้อ: รวมถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมพวกเขาควรซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตอนนี้

วิธีการ: กลยุทธ์ เช่น การแถลงข่าว โฆษณาในหนังสือพิมพ์ แคมเปญอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้น เป็นต้น

ความพยายามทางการตลาด: ทรัพย์สิน, ช่องทาง, งบประมาณการตลาด, และทรัพยากรที่คุณใช้สำหรับกิจกรรม

เมตริก

ตัวชี้วัดการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:

  • การเข้าถึง: จำนวนการถ่ายทอดสดหรือจำนวนการแสดงผลทั้งหมด
  • บัซ: จำนวนหุ้น, ความคิดเห็น, การรีทวีต, และข้อความทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว
  • การวิเคราะห์ความรู้สึก: อัตราส่วนของข้อความเชิงบวกต่อข้อความเชิงลบ/เป็นกลาง

4. แผนการตลาดดิจิทัล

แผนการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับ:

  • การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
  • การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา
  • การตลาดเชิงเนื้อหา
  • การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  • การตลาดผ่านอีเมล
  • กิจกรรมเสมือนจริงและการสนับสนุน

แผนการตลาดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมในการขยายกิจกรรมของพวกเขาผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังระบุถึง:

การกำหนดเป้าหมาย: กลุ่มคนเฉพาะตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม

การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ข้อความที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

การทำการตลาดซ้ำ: ปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วม: แบบทดสอบแบบโต้ตอบ, เกม, ปริศนา, เป็นต้น, เพื่อดึงดูดลูกค้า

ความยืดหยุ่น: ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของตลาด ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ดิจิทัล ด้วยการเผยแพร่แคมเปญใหม่ของคุณอย่างคล่องตัวและเป็นขั้นตอน

ตัวชี้วัดการตลาดดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดบางตัวได้แก่:

  • รายได้ที่เกิดจากช่องทางดิจิทัล
  • ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากช่องทางดิจิทัล
  • ลูกค้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อออนไลน์ที่เร่งด้วยช่องทางดิจิทัล
  • การเข้าถึงตลาดในรูปแบบของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงผลในผลการค้นหา หรือการเข้าชมเว็บไซต์

5. แผนการตลาดเพื่อการเติบโต

ในโลกของ SaaS การตลาดเพื่อการเติบโตเป็นแนวทางแบบครบวงจรที่ทีมต่างๆ รับผิดชอบต่อเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าไปจนถึงการรักษาลูกค้า โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขนาดได้

แผนการตลาดเพื่อการเติบโตที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • การทดลองอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นที่วงจรชีวิตทั้งหมด
  • การสร้างชุมชน
  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าจะเป็นประโยชน์เพียงใด แผนการตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างหรือนำไปใช้ หากคุณอยู่ในทีมการตลาด นี่คืออุปสรรคที่คุณอาจพบเจอ

อุปสรรคในการดำเนินแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

ขณะที่คุณกำลังสร้างหรือดำเนินการแผนการตลาด มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่อาจผิดพลาดได้ เพื่อประหยัดเวลา เราได้สรุปประเด็นสำคัญบางส่วนไว้ที่นี่

ก่อนอื่น, ให้เราสำรวจปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ.

ตลาดได้เปลี่ยนแปลง: ตลาดมีการขึ้นลงทุก ๆ ไม่กี่ปี. ล่าสุด ตลาดกำลังชะลอตัว และลูกค้าเลือกที่จะใช้จ่ายเพียงสิ่งจำเป็น. แม้กระทั่งสิ่งที่เราอาจนิยามว่าเป็นสิ่งจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น.

แผนการตลาดที่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมล้มเหลวอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น หากคุณวางตำแหน่งกระเป๋าถือหรูหราในฐานะเครื่องประดับแฟชั่น คุณอาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม หากคุณวางตำแหน่งในฐานะการลงทุน คุณน่าจะดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลง: นี่อาจเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ลูกค้าของคุณอาจอายุมากขึ้นและไม่ได้สวมใส่ Crocs อีกต่อไป พวกเขาอาจตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นและไม่ได้ชื่นชอบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและฟองอีกต่อไป พวกเขาอาจชำระหนี้การศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นได้ ไม่มีแผนการตลาดใดที่จะทำให้พวกเขาซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการอีกต่อไป

เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก: เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปิดตัวทุกวัน หากแผนการตลาดของคุณพึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ย่อมไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

การกำกับดูแลกำลังพัฒนา: เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หน่วยงานกำกับดูแลยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยาสูบ กฎระเบียบด้านการโฆษณามีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณเป็นบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแผนการตลาดอย่างละเอียดเพื่อเข้าถึงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบจะทำให้แผนดังกล่าวต้องยุติลง!

ไม่ใช่ทุกอุปสรรคของคุณที่เป็นภายนอก. ในความเป็นจริง ความสามารถขององค์กรในการดำเนินแคมเปญให้ประสบความสำเร็จอาจถูกขัดขวางโดยข้อบกพร่องขององค์กรเองเช่นกัน. นี่คือตัวอย่างบางส่วน.

องค์กรของคุณต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: ทัศนคติแบบดั้งเดิมและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจำกัดความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การตลาดเชิงทดลองเช่น TikTok

พลวัตของทีม: แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทีมต่างๆ ทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น แคมเปญที่ครอบคลุมการค้นหา การตลาดทางอีเมล และโซเชียลมีเดีย จำเป็นต้องให้ทีมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างซึ่งกันและกันแบบเรียลไทม์ หากขาดสิ่งนี้ คุณอาจกำลังเผชิญกับแผนการตลาดที่ล้มเหลว

ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: การไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องการสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการตลาดได้ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนผู้จัดการแคมเปญ งบประมาณสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม

ดังนั้น จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน

วิธีสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวิจัย งบประมาณ ช่องทาง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อดูแลทุกปัจจัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการตลาดที่แข็งแกร่งและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่นClickUp สำหรับทีมการตลาด

เมื่อคุณมีพื้นฐานพร้อมแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้

ขั้นตอนที่ 1: ใช้การวิจัยตลาดของคุณ

เมื่อคุณมาถึงขั้นตอนการวางแผนการตลาด องค์กรและทีมผลิตภัณฑ์ของคุณน่าจะได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลาดเป้าหมาย การกำหนดราคา ฯลฯ ไปมากแล้ว ทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และนำไปใช้ในแผนของคุณ

ใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์, ความสนใจ, และข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณกำลังขายไอศกรีมไขมันต่ำ กลุ่มเป้าหมายของคุณน่าจะเป็น:

ประชากรศาสตร์: อายุ 25-40 ปี, อาศัยอยู่ในเมือง, ชนชั้นกลาง/สูง. ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในแคมเปญโฆษณา Facebook/Instagram ของคุณ.

ความสนใจ: อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพและฟิตเนส, แบรนด์เสื้อผ้าแนวแอธลีเชอร์, แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มไขมันต่ำอื่นๆ เป็นต้น จำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้เฉพาะเจาะจงกับผู้ที่มีความสนใจเหล่านี้

ข้อมูลพฤติกรรม: มีแนวโน้มที่จะโพสต์รูปภาพอาหารและออกกำลังกาย, เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอน, หรือเป็นสมาชิกกลุ่มปั่นจักรยาน/เดินป่า มุ่งเน้นพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม หากคุณกำลังแข่งขันด้านราคาเป็นจุดเด่น ลองทดสอบข้อเสนอและส่วนลดแบบ A/B

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในการบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการวิจัยตลาดซึ่งจะมีประโยชน์ต่อแผนการตลาดของคุณ คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึกและทำให้เข้าถึง/ใช้งานได้ง่ายขึ้น

คลิกอัพ ด็อกส์
การวางแผนการตลาดด้วย ClickUp Docs

เทมเพลต ClickUp

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp ใช้เทมเพลตแผนการตลาดนี้เพื่อออกแบบแคมเปญของคุณ ติดตามความคืบหน้า ตรงตามกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียว

หากคุณกำลังคิดในระยะยาว ลองใช้เทมเพลตแผนที่การตลาดของ ClickUp ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดและบูรณาการเป้าหมายของคุณกับงานต่างๆ

หากนั่นครอบคลุมเกินไปสำหรับคุณนี่คือเทมเพลตแผนการตลาดอื่น ๆ ให้คุณเลือก

ขั้นตอนที่ 2: ดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่

แม้ว่าคุณจะไม่ได้คัดลอกแคมเปญของพวกเขาอย่างชัดเจน แต่คุณจำเป็นต้องจับตาดูหากคุณต้องการสร้างความแตกต่าง วิเคราะห์แคมเปญของคู่แข่งเป็นทีม และอภิปรายว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณ

ตัวอย่าง

ในฐานะผู้ผลิตไอศกรีมไขมันต่ำ คู่แข่งหลักของคุณอาจเป็นผู้ผลิตไอศกรีมไขมันต่ำรายอื่น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขและวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ลูกค้าใช้อยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่สลัดผลไม้ไปจนถึงชาเขียว

เริ่มต้นด้วยการทำรายการของทุกคนที่อาจเป็นคู่แข่ง ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่ออภิปรายและระดมความคิดกับทีมระยะไกล ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า จัดระเบียบความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น ให้จำกัดขอบเขตให้แคบลงไปที่คู่แข่งโดยตรงและคู่แข่งทางอ้อมของคุณ ศึกษาความพยายามทางการตลาดของพวกเขาเพื่อระบุช่องว่างในตลาด

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิดแผนการตลาดด้วย ClickUp Whiteboards

เทมเพลต ClickUp

สำหรับการวิจัยอย่างละเอียดลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpเพื่อประเมินคู่แข่งทั้งห้าประเภทอย่างรอบคอบ

  • ตรง: พวกเขามีสินค้าเหมือนกับคุณ
  • ทางอ้อม: ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแตกต่างจากสิ่งที่คุณนำเสนอแต่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
  • ศักยภาพ: พวกเขาไม่ได้อยู่ในตลาดในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจเข้ามา
  • อนาคต: พวกเขาเป็นเหมือนคู่แข่งที่มีศักยภาพ แต่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้
  • ทดแทน: พวกเขาเสนอทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

หากคุณต้องการสิ่งที่ง่ายกว่าลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ของผู้จัดการแคมเปญ ClickUp ใช้สิ่งนี้สำหรับแคมเปญของคู่แข่งหลักของคุณเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนว่าช่องว่างอยู่ที่ไหน

ในขั้นตอนนี้เทมเพลตการเข้าสู่ตลาดของ ClickUpจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

เทมเพลตกลยุทธ์ GTM ของ ClickUp: สำหรับรายการงานในขั้นตอนต่างๆ ของ GTM เช่น การค้นพบ การวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผน การดำเนินการ และการรายงาน

เทมเพลตไวท์บอร์ดกลยุทธ์ ClickUp GTM: สำหรับการระดมความคิดและวางแผนกิจกรรมการตลาดในรูปแบบที่มองเห็นและโต้ตอบได้

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

ก่อนที่คุณจะวางแผนใด ๆ ให้ชัดเจนวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ

  • ตั้งเป้าหมายให้เป็นSMART
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณได้รับการเผยแพร่ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

ClickUp Goalsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน แยกย่อยเป็นเป้าหมายย่อย กำหนดระยะเวลา ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรักษาแรงจูงใจของทีมคุณ

เป้าหมาย ClickUp
การตั้งเป้าหมายและการติดตามความคืบหน้าใน ClickUp

ตัวอย่าง

เราได้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายที่เป็นไปได้ในหัวข้อประเภทของแผนการตลาดข้างต้นแล้ว นำสิ่งนั้นไปปรับใช้กับความพยายามของคุณ ในฐานะผู้ขายไอศกรีมต้นทุนต่ำ เป้าหมายทางการตลาดของคุณอาจเป็น:

  • เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมร้านค้า 20% เมื่อเทียบรายเดือน
  • เพิ่มคำสั่งซื้อออนไลน์ 40% ต่อเดือน
  • สร้างยอดขาย 10,000 ดอลลาร์จากแคมเปญโซเชียลมีเดียในวันแรงงาน (วัดจากจำนวนคูปองที่ถูกใช้แลก)
  • เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อของลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ 25%

เทมเพลต ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับนักการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำลายเป้าหมายการตลาดของคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบแคมเปญการตลาด/โครงการของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในแผนการตลาดของคุณ ที่คุณนำทุกความคิดมาลงบนกระดาษ (หรือ ClickUp แน่นอน)

ตัวอย่าง

แผนการตลาดทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้

ข้อความแบรนด์: สิ่งที่เปรียบเสมือน 'แค่ลงมือทำ' หรือ 'สถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลก' ของคุณ

การแยกย่อยแคมเปญ: ข้อความและข้อเสนอที่คุณจะโฆษณาตลอดทั้งปี สำหรับไอศกรีมไขมันต่ำ อาจเป็นข้อเสนอวันอาทิตย์ ส่วนลดวันชาติอเมริกา โปรโมชั่นพิเศษวันคริสต์มาส เป็นต้น

การแยกช่องทาง: ขั้นแรกให้ระบุช่องทางทั้งหมดที่คุณต้องการมุ่งเป้าหมาย จากนั้นให้ชี้แจงว่าแคมเปญใดจะไปยังช่องทางใด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดตัวแคมเปญบน Instagram โดยขอให้ลูกค้าให้ของขวัญส่วนลด 10% ด้วยการโพสต์รหัสแนะนำที่ปรับแต่งเองบน Stories ซึ่งใครก็สามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับ Twitter ดังนั้นคุณจึงต้องมีแผนอื่น

งบประมาณ: จัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละแคมเปญและช่องทาง เน้นที่ช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการแปลงสูงที่สุด ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลต ClickUp

ในบรรดาแม่แบบแผนการตลาดทั้งหมดแม่แบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUpยังคงเป็นที่นิยม วางแผนและสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ—เว็บไซต์, บล็อก, โซเชียล, และอีเมล

ปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับคำขอ การวางแผนด้วยเอกสาร การดูแลปฏิทินบรรณาธิการ ไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหา

กำลังมองหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละช่องทางอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องกังวลเลย.เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ.

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าโครงการการตลาดของคุณ

แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมีวิธีการดำเนินการที่แข็งแกร่ง. ClickUp's การจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ.

ใช้ภารกิจ, ภารกิจย่อย, และโฟลเดอร์ใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมของคุณ มอบหมายผู้ใช้สำหรับแต่ละภารกิจตามบริบท ตัวอย่างเช่น มอบหมายภารกิจโซเชียลมีเดียให้กับนักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, และผู้จัดการช่องทาง

ใช้มุมมองปริมาณงานและกลยุทธ์การวางแผนแบบรวมศูนย์เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น ตรวจสอบว่าผู้ออกแบบของคุณมีปริมาณงานมากเกินไปหรือไม่ และจัดสรรภาระงานบางส่วนให้ผู้อื่น

ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณที่ไทม์สแควร์มีไอเดียที่ไม่เหมือนใคร ให้พวกเขาส่งแบบฟอร์มเพื่อทำงานให้เสร็จ

เชื่อมต่อภารกิจกับเป้าหมายและเป้าหมายย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดมุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูว่ามีกิจกรรมที่ทับซ้อนหรือมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์

แผนการตลาดมีกิจกรรมหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน การจัดการสิ่งนี้อาจกลายเป็นความวุ่นวายอย่างรวดเร็ว ป้องกันสิ่งนี้ได้ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp

พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ และติดต่อเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ เพื่อให้งานการตลาดดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเวลา

ตัวอย่าง

คุณสามารถร่วมมือกับผู้ใช้หลายคนสำหรับกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น:

  • การสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายสำหรับสินทรัพย์ทางการตลาด, โฆษณา, เป็นต้น
  • การหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการออกแบบโฆษณา
  • การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์, การตอบกลับความคิดเห็น/คำถามของพวกเขา
มุมมองแชท ClickUp
มุมมองแชท ClickUp

เทมเพลต ClickUp

สำหรับการผลิตทางการตลาด เช่น การออกแบบ, การเขียน, หรือการรณรงค์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณต้องมีบรีฟที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่ทุกคนสามารถเขียนบรีฟที่ดีได้ ดังนั้น เราจึงได้ช่วยเหลือคุณ

เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้คุณเขียนบรีฟได้ในไม่กี่นาทีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงบรีฟผลิตภัณฑ์ บรีฟเนื้อหา SEO บรีฟการออกแบบ บรีฟแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละรายการข้างต้นเป็นเทมเพลตแผนการตลาดฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และนำไปใช้ตามความต้องการของคุณได้

ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการและติดตามผลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล

คุณไม่สามารถเรียกแคมเปญว่าประสบความสำเร็จได้หากคุณไม่ติดตามประสิทธิภาพ. ใช้ ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพ.

ตั้งค่า KPI: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และตัวเลขการขาย เป็นสิ่งจำเป็นในการวัดความสำเร็จของแผนการตลาด. เลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณ.

รับฟังความคิดเห็น: รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของคุณ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านวิธีการเชิงรุก เช่น แบบสำรวจหรือกลุ่มสนทนา หรือวิธีการเชิงรับ เช่น การฟังความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย

การทดลอง: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขึ้นอยู่กับการทดลองรูปแบบและส่วนผสมต่างๆ ของข้อความ การออกแบบ ช่องทาง ฯลฯ ดังนั้นให้ลองใช้หลายเวอร์ชันของสิ่งเดียวกัน

แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดการตลาด ClickUp

เทมเพลต ClickUp

หากคุณกำลังทดลองแคมเปญของคุณ ClickUp มีพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ไม่ว่าการทดลองของคุณจะง่ายเพียงแค่ปุ่ม CTA สีแดงเทียบกับสีน้ำเงิน หรือเป็นสิ่งที่เจาะจงมากขึ้นเช่นการเสนอส่วนลดเทียบกับของแถม ให้ติดตามและตรวจสอบผลด้วยเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp

วางแผนอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp

ความสำคัญของแผนการตลาดที่ดีไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอ มันมีผลกระทบต่อรายได้, กำไร, ค่าใช้จ่าย, ประสบการณ์ของลูกค้า, มูลค่าตลาด, คุณค่าของผู้ถือหุ้น, และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อให้แผนการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายเช่น ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อย/งานย่อยที่จัดการได้ สร้างรายการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ กำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า ปรับแต่งมุมมอง และวางแผนด้วยฟังก์ชันลากและวาง

ผสานรวมกับชุดเครื่องมือการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM พื้นฐานที่มีฟีเจอร์ทรงพลัง

เสริมกลยุทธ์การตลาดของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนการตลาด

1. อะไรคือส่วนประกอบ 7 ส่วนของแผนการตลาด?

การตลาดแบบ 4P ได้ถูกขยายให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในโลกดิจิทัล การตลาดแบบ 7P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานที่ (Place), การส่งเสริมการขาย (Promotion), บุคลากร (People), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และกระบวนการ (Process)

  • สินค้าคือสิ่งที่คุณนำเสนอ (รวมถึงบริการ)
  • ราคาคือมูลค่าที่รับรู้ของสินค้า เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่ลูกค้าของคุณเต็มใจจะจ่าย
  • สถานที่คือจุดกระจาย
  • การส่งเสริมการขายคือการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ผู้คนคือทุกหน่วยงานที่ลูกค้าของคุณพบเจอในเส้นทางการเดินทางของพวกเขา รวมถึงพนักงานขาย, ผู้จัดจำหน่าย, คู่ค้า, ผู้แทนจำหน่าย, เป็นต้น
  • บรรจุภัณฑ์หมายถึงการออกแบบแบรนด์บนผลิตภัณฑ์
  • กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทำงานที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า

2. ขั้นตอนการวางแผนการตลาดมีอะไรบ้าง?

เจ็ดขั้นตอนของแผนการตลาดคือ:

  • การใช้การวิจัยตลาดของคุณ
  • การดำเนินการวิจัยการแข่งขัน
  • การตั้งเป้าหมาย
  • การออกแบบกิจกรรมทางการตลาด
  • การตั้งโครงการการตลาด
  • การเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ
  • การติดตามผลการดำเนินงาน

3. อะไรคือ 10 องค์ประกอบที่จำเป็นในแผนการตลาด?

เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แผนการตลาดจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญบางประการ นี่คือสิบอันดับแรก

  1. เป้าหมาย: คุณกำลังมุ่งสู่เป้าหมายอะไรอยู่?
  2. กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มประชากร ความสนใจ และโปรไฟล์ความชอบของลูกค้าเป้าหมายของคุณคืออะไร?
  3. การสื่อสาร: ข้อความหลักที่คุณกำลังสื่อสารกับลูกค้าของคุณคืออะไร?
  4. ช่องทาง: คุณกำลังกระจายข้อความทางการตลาดของคุณที่ไหนบ้าง?
  5. สินทรัพย์: คุณกำลังใช้สินทรัพย์ประเภทใดบ้าง เช่น เนื้อหา การออกแบบ หน้าแลนดิ้งเพจ ฯลฯ
  6. งบประมาณ: คุณใช้จ่ายเงินกับการตลาดเท่าไร และคุณแบ่งงบประมาณนั้นอย่างไร?
  7. ไทม์ไลน์: แคมเปญการตลาดของคุณถูกกำหนดเวลาไว้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?
  8. ทีม: ใครรับผิดชอบอะไร?
  9. เครื่องมือ: คุณกำลังใช้เครื่องมืออะไรบ้าง รวมถึงซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดด้วยหรือไม่?
  10. รีวิว: คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของการตลาดของคุณบ่อยแค่ไหน?