nTask เทียบกับ ClickUp: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีกว่ากัน?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
10 มกราคม 2569

คุณได้สร้างทีมขึ้นมาแล้ว หาลูกค้าได้บ้าง และโครงการต่างๆ ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ส่วนที่ยากที่สุดไม่ได้อยู่ที่การหาลูกค้าอีกต่อไป แต่เป็นการจัดการให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างหาก

เมื่อสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ กลายเป็นโครงการเต็มรูปแบบ ถึงเวลาที่ต้องมีโครงสร้างที่แท้จริง ถึงเวลาที่จะนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งทำงานในแบบเดียวกับคุณมาใช้ และสำหรับหลายๆ ทีม การตัดสินใจก็มักจะอยู่ที่ nTask หรือ ClickUp

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง nTask กับ ClickUp เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของทั้งสอง และดูว่าตัวเลือกใดอาจช่วยให้คุณนอนหลับสบายขึ้นในตอนกลางคืน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ClickUp vs. nTask ในมุมมองเปรียบเทียบ

นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะสำรวจเครื่องมืออย่างละเอียด:

เกณฑ์คลิกอัพnTask
การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, การอนุญาต, ประเภทงานและเทมเพลตการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp
มุมมองรายการ, คณะกรรมการ, ปฏิทิน,แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, ตาราง, แผนผังความคิดรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน,และแผนภูมิแกนต์สำหรับเทมเพลตโครงการ
ระบบอัตโนมัติคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและเทมเพลตระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
การผสานรวมครอบคลุม: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub และอื่นๆ อีกมากมายจำกัด: Slack, Google Calendar, Outlook และ Zoom
การจัดการงานการสร้างงานขั้นสูง, การเชื่อมโยงงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, การติดตามเวลา, การแจ้งเตือนการจัดการงานพื้นฐาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การติดตามเวลา
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแชทในตัว, แชร์เอกสาร, ความคิดเห็น, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ความคิดเห็น, การจัดการประชุม, ไฟล์แนบ
การรายงานและแดชบอร์ดแดชบอร์ดที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI รายงานที่ปรับแต่งได้ การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและโครงการแดชบอร์ดรายงานแบบจำกัด
การรองรับมือถือเว็บ, iOS, แอนดรอยด์เว็บ, iOS, แอนดรอยด์
เส้นโค้งการเรียนรู้ชันขึ้น (เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงและความลึก)การเริ่มต้นที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากขึ้น

ClickUp คืออะไร?

nTask vs ClickUp: จัดการหลายโครงการพร้อมกัน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
รวมงาน เอกสาร โครงการ และการสื่อสารของคุณไว้ในแอปเดียวด้วย ClickUp

งานในวันนี้เสียหาย

โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานที่กระจัดกระจาย ทำให้เราสูญเสียเวลาถึง 61% ไปกับการค้นหาข้อมูล และทำให้เราทำงานช้าลง

ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย Contextual AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

คุณสมบัติของ ClickUp

เมื่อการทำงานและบริบทถูกแบ่งแยกออกไปยังเครื่องมือต่าง ๆ หลายตัวคุณจำเป็นต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานสำเร็จ การสลับแท็บอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สมาธิลดลง นำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งเงียบ ๆ ที่สะสมขึ้นเรื่อย ๆมาดูกันว่าซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีของClickUp จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการจัดการโครงการ

โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถปรับให้เข้ากับทีม, กระบวนการทำงาน, หรือขนาดโครงการใด ๆ ได้. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวโครงการ, รอบสปรินต์, งานส่งมอบให้ลูกค้า, หรือโครงการปฏิบัติการภายใน, มันจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันเพียงแห่งเดียว.

สำหรับการดำเนินการ คุณมีClickUp Tasks ให้ใช้ คิดถึงพวกมันเหมือนหน่วยงานแต่ละหน่วยที่คุณสามารถมอบหมาย ติดตาม และวัดผลได้

ClickUp Tasks: ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย
แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ด้วย ClickUp Tasks

สมมติว่าคุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายสำคัญ เช่น 'สรุปเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ' 'ตรวจสอบคุณภาพการสาธิตผลิตภัณฑ์' หรือ 'กำหนดเวลาส่งอีเมลเปิดตัว'

ในแต่ละงาน คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำโดยละเอียด มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมหลายคน กำหนดเส้นตาย ติดตามเวลา และแนบเอกสารหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบริบท หากคุณต้องการแบ่งงานออกเป็นรายละเอียดมากขึ้น สามารถเพิ่มงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน เช่น การเขียนเนื้อหา การตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย และการอนุมัติขั้นสุดท้าย

และส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดด้วยตนเองเลย! คุณสามารถใช้:

  • การสร้างงานด้วย AI เพื่อแปลงข้อความใด ๆ ในเธรดแชทภายใน ClickUp ให้เป็นงาน
สร้างงานโดยอัตโนมัติจากแชท เอกสาร และอื่นๆ ผ่าน ClickUp AI
  • ระบบเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AIเพื่อกรอกข้อมูลคุณสมบัติของงาน เช่น ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
  • AI Fieldsสำหรับสรุปโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ และแบ่งปันความคืบหน้าของงาน

ทั้งหมดนี้ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถก้าวหน้าได้จริง

ฟังจาก Dane Dusthimer แห่งRevPartners:

หากไม่มี ClickUp เราคงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างในงานและกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว การสามารถมองเห็นงานที่ไม่มีกำหนดส่ง งานที่เลยกำหนด งานที่ไม่มีคะแนนสปรินต์ และงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ฉันรักษาแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทีมและโครงการต่างๆ ได้ เมตริกเหล่านี้ไม่มีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่

คุณสมบัติ #2: ความสามารถของ AI และการอัตโนมัติ

ClickUp ภูมิใจนำเสนอ AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก นั่นคือClickUp Brain ออกแบบมาเพื่อเข้าใจโครงการ เอกสาร งาน การประชุม และแม้แต่พลวัตของทีมของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อ ด้วย Brain เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป

ใช้ ClickUp Brain เพื่อประหยัดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์:

  • เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ ด้วยการสร้างงาน อัปเดตสถานะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือร่างเอกสารโดยตรงจากคำตอบของ AI
  • สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลจากทุกพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นยาว ๆ บันทึกการประชุม หรือโครงการทั้งหมด
ClickUp ฉลาดล้ำกว่าเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ด้วย AI
ขอให้ ClickUp Brain แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับทุกเรื่องในเวิร์กสเปซของคุณ
  • ร่าง เขียนใหม่ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบท ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโครงการ, SOP, PRD หรือข้อความสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดพื้นฐานจากงานจริงของคุณ

ต้องการติดตามงานที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วใช่ไหม? แค่ถาม ClickUp Brain ต้องการสร้างแผนโครงการจากประโยคเดียว? เสร็จแล้ว คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และอัปเดตแดชบอร์ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้อีกด้วย

ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อทำความเข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อเรียกดูและจัดการงานข้ามแอปหลายตัว

ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยClickUp BrainGPT ที่รวม AI ไว้ในที่เดียวทั้งใน ClickUp และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Google Drive, Notion และ GitHub เพื่อให้คุณค้นหาทุกอย่าง ดำเนินการข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ และลดความยุ่งเหยิงจากการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวที่แยกจากกัน (หรือที่เรียกว่าAI Sprawl) นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Talk to Text สำหรับ เวลาที่คุณต้องการพูดคำสั่ง อีเมล และเอกสารแทนการพิมพ์เอง!

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้โมเดล AI เพียงแบบเดียว ClickUp Brain ให้คุณเลือกใช้ ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับงานแต่ละโปรเจกต์

ClickUp Automation: อัตโนมัติการจัดสรรทรัพยากรด้วยโซลูชันที่ครอบคลุม
สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp แบบกำหนดเองด้วยกฎ 'ถ้าเกิดสิ่งนี้, ก็ทำสิ่งนั้น'

จับคู่ความสามารถเหล่านี้กับClickUp AutomationsและClickUp Super Agents แล้ว คุณจะได้คู่หูที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติจัดการเวิร์กโฟลว์ตามกฎเกณฑ์ในระดับใหญ่ โดยจะทำการอัปเดตทันทีเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตรงกัน ซูเปอร์เอเจนต์ก้าวไปไกลกว่านั้น ด้วยการวิเคราะห์บริบท ตัดสินใจ และดำเนินการข้ามงาน เอกสาร และเครื่องมือต่างๆ

ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้ามสายงาน คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่มอบหมายงานให้กับนักออกแบบของคุณทันทีเมื่องานเนื้อหาถูกย้ายไปยังสถานะ 'พร้อมสำหรับการออกแบบ'

ซูเปอร์เอเจนต์จะดำเนินการให้ไกลยิ่งขึ้น—ตรวจสอบรายละเอียดงานเพื่อหาข้อมูลที่ขาดหาย, แจ้งเตือนข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน, ติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม, และอัปเดตไทม์ไลน์หากพบความล่าช้า—เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยที่คุณไม่ต้องคอยจัดการทุกอย่างเอง

การทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ ในขณะที่ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาด—ทำให้งานประจำดำเนินไปโดยอัตโนมัติ และงานที่ซับซ้อนก็ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ได้ที่นี่:

คุณสมบัติที่ 3: คุณสมบัติการสื่อสาร

ClickUp Chatนำการสื่อสารและการทำงานมารวมไว้ในที่เดียว ต่างจากเครื่องมือแชทแบบดั้งเดิมที่อยู่นอกกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ มันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และกำหนดเวลาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากข้อความ, เชื่อมโยงการสนทนาไปยังโฟลเดอร์หรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง, และรักษาการแชทให้เป็นระเบียบตามทีม, หน้าที่, หรือโครงการริเริ่ม.

สร้างช่องแชทภายในโครงการเฉพาะใน ClickUp
จัดการการสื่อสารภายในและภายนอกได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Chat

สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์และทีมการตลาดของคุณกำลังสรุปแผนการเปิดตัวสินค้า ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ มีคนพูดถึงว่างานสร้างสรรค์สำหรับโซเชียลมีเดียยังอยู่ระหว่างการอนุมัติ ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถแปลงข้อความนั้นให้กลายเป็นงานได้ทันที มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม และเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ 'เปิดตัวแคมเปญ' โดยไม่ต้องออกจากเธรดการสนทนา

การซิงค์งานข้ามโปรเจกต์ต่างๆ กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย AI ใน ClickUp
ขอให้ ClickUp Brain สรุปช่องแชทของ ClickUp เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตทันที

แชท, ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain, สามารถสร้างสรุปอัจฉริยะของบทสนทนาที่คุณพลาดไป, สกัดการตัดสินใจสำคัญ, และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนต่อไปได้ คุณสามารถกระตุ้น AI ให้ร่างข้อความติดตามผล, ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง, และสรุปบทสนทนาจากการโทรเสียงหรือวิดีโอได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อการส่งข้อความไม่สะดวก ให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการโทรเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ AI Notetaker ของ ClickUp สามารถบันทึก ถอดเสียง และสรุปการสนทนาให้คุณได้ เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่!

คุณสมบัติที่ 4: การติดตามเวลา

เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามา คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ 'เรากำลังใช้เวลาของเราในที่ที่เหมาะสมหรือไม่?'

การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpทำให้การตอบคำถามนั้นเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ให้คุณเริ่มและหยุดจับเวลาได้จากทุกที่: เดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเบราว์เซอร์

ต้องการบันทึกชั่วโมงการทำงานย้อนหลังได้หรือไม่? คุณสามารถทำได้เช่นกัน จนถึงนาทีสุดท้าย

การติดตามเวลาด้วย ClickUp
บันทึกวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลาด้วย ClickUp Project Time Tracking

สมมติว่าคุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่จัดการงานให้กับทีมขนาดเล็กแต่มีทรัพยากรที่ชาญฉลาด แต่ละคนในทีมจะติดตามงานและเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลา ดูการกระจายชั่วโมงในแต่ละแผนก และเปรียบเทียบกับประมาณการเพื่อระบุปัญหาคอขวดหรือการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม

ต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือชี้แจงกรอบเวลาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบหรือไม่? ใช้แดชบอร์ดและแบบฟอร์มบันทึกเวลาของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่ละเอียดและแสดงผลเป็นภาพได้ โดยแยกตามงาน โครงการ หรือเพื่อนร่วมงาน

📮ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และเหลือเวลาสำหรับการนำทีมน้อยลง

ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่

ราคาของ ClickUp

nTask คืออะไร?

nTask vs ClickUp's intuitive interface: ตรวจสอบความคืบหน้าในภารกิจแต่ละรายการและแดชบอร์ด

ผ่านทางnTask

nTask เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน

มันโดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก และทีมที่กำลังเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มนี้รองรับทั้งแนวทางการจัดการโครงการแบบอไจล์และแบบดั้งเดิม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาด้วย fMRI พบว่าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงานสมองของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปรับตัว มันจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมเพื่อรีเซ็ตและโฟกัสใหม่ ซึ่งทำให้การทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด

คุณสมบัติของ nTask

สำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน nTask มอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมา มาสำรวจคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน

คุณสมบัติ #1: การติดตามความเสี่ยงและปัญหา

nTask ฟรีพร้อมการจัดการความเสี่ยง
ติดตามปัญหาที่ยังไม่แก้ไขและบั๊กที่แก้ไขแล้วด้วย nTask

nTask มีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามความเสี่ยงและปัญหา คุณสามารถบันทึกข้อบกพร่องหรืออุปสรรค กำหนดระดับความรุนแรง และตั้งวันที่แก้ไขได้ นอกจากนี้ยังมีเมทริกซ์ความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบหากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแอปใหม่ คุณสามารถติดตามความล้มเหลวของ API ที่อาจเกิดขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของทีม หรือปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ในที่เดียวและดำเนินการแก้ไขได้

คุณสมบัติที่ 2: การจัดการการประชุม

การจัดการการประชุม nTask สำหรับทีมขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams
ติดตามการประชุมข้ามแผนกด้วยเครื่องมือจัดการประชุมของ nTask

การประชุมใน nTask เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถติดตามได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างวาระการประชุม บันทึกโน้ตสด มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และทบทวนบันทึกการประชุมได้ภายในแอปเดียว

กำลังวางแผนการตรวจสอบหรือการเช็คอินสปรินต์อยู่หรือไม่? ตั้งค่าให้เกิดขึ้นซ้ำทุกสัปดาห์ เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ และวางลิงก์ Zoom ไว้ในคำเชิญประชุมได้เลย มันช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับ

คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติการร่วมมือของทีม

แผนพรีเมียมสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่มีคุณสมบัติการสื่อสารทำให้ nTask เป็นตัวเลือกที่ดี
ร่วมมือกับทีมภายในอย่างราบรื่นใน nTask

การแชทในแอปและความคิดเห็นในระดับงานช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือสงสัยว่าใครทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ไหน ทีมงานสามารถใช้การกล่าวถึง @mentions อัปโหลดไฟล์ หรือตอบกลับเป็นลำดับได้โดยตรงภายใต้แต่ละงาน

รวมคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมเหล่านี้เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และสิทธิ์ตามบทบาท ทำให้ง่ายต่อการดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาในรายละเอียดที่ถูกต้อง

การกำหนดราคา nTask

  • ฟรี
  • รายเดือน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ClickUp เทียบกับ nTask: เปรียบเทียบฟีเจอร์

ทั้ง ClickUp และ nTask ต่างก็สัญญาว่าจะช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียด ความแตกต่างก็จะปรากฏชัดเจน

มาสำรวจกันว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์จัดการงานเหล่านี้โดดเด่นในหมวดหมู่ต่างๆ อย่างไรบ้าง 👇

คุณสมบัติ #1: ความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการ

ทั้ง ClickUp และ nTask ต่างก็มอบเครื่องมือการจัดการโครงการหลักที่คุณคาดหวังไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอยู่ที่ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของระบบเมื่อความต้องการในการจัดการโครงการของคุณเพิ่มขึ้น

nTask

nTask ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สูง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มันครอบคลุมพื้นฐานได้ดี: งานย่อย, วันที่ครบกำหนด, และมุมมองหลายแบบ เช่นกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงมีข้อจำกัด

มุมมอง Kanban และ Gantt ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และแม้ว่าคุณจะสามารถใช้งานการพึ่งพาและงานที่เกิดซ้ำได้ แต่การควบคุมสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับพื้นฐาน

คลิกอัพ

ClickUp, ในทางกลับกัน, ถูกสร้างขึ้นด้วยความยืดหยุ่นเป็นแกนกลาง. มันสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่กรณีการใช้งานของสตาร์ตอัพไปจนถึงความซับซ้อนระดับองค์กร. มันมอบให้คุณด้วยมุมมอง (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน), เครื่องมืออัตโนมัติ,เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ.

สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอน คุณสามารถสร้างมุมมองบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้านครีเอทีฟ กำหนดความเชื่อมโยงของงานระหว่างแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ อัตโนมัติการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด

🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และความสามารถในการรองรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

มาสำรวจกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันได้อย่างไรในระหว่างโครงการที่มีความร่วมมือสูงและซับซ้อน

nTask

nTask จัดการการทำงานร่วมกันในระดับงานได้ดี ด้วยความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง (@mentions) อย่างไรก็ตาม มันขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ลึกซึ้งกว่า เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือแชทเฉพาะ

มันเหมาะสมหากทีมของคุณสื่อสารหลักในการประชุมหรือใช้เครื่องมืออื่นควบคู่ไปด้วย

คลิกอัพ

ClickUp เปลี่ยนพื้นที่โครงการของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกัน สร้างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด มอบหมายความคิดเห็นเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และแม้กระทั่งแชทในพื้นที่ ClickUp Chat หรือ DM ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ สำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือทำงานแบบอะซิงโครนัส คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดการสลับบริบทและรวมศูนย์การสื่อสาร

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบน Google Meet, Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงจากปฏิทิน ClickUpของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Notetaker ในตัวสำหรับบันทึกการประชุมและจดบันทึกโดยใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ

🏆 ผู้ชนะ: ClickUp, สำหรับการทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้งและหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งผสานอยู่ในทุกชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ

🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง48% ของโครงการเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ประมาณ 40% อยู่ในสถานะก้ำกึ่งที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น และ 12% ล้มเหลว ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

คุณสมบัติที่ 3: การติดตามเวลา

การติดตามเวลาคือการเข้าใจว่าความพยายามถูกใช้ไปที่ไหน ปรับปรุงปริมาณงาน และรักษาความรับผิดชอบ. นี่คือแนวทางของเครื่องมือเหล่านี้.

nTask

nTask มีระบบติดตามเวลาในตัวพร้อมตัวจับเวลาเริ่มต้น-หยุดง่าย ๆ การบันทึกเวลาด้วยตนเอง และการอนุมัติใบเวลาทำงาน

สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาในภารกิจต่าง ๆ ได้ และผู้จัดการสามารถสร้างรายงานเพื่อประเมินผลผลิตหรือชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นประโยชน์สำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบติดตามเวลาที่เบาและมีระบบในตัวโดยไม่ต้องผสานกับระบบภายนอก

คลิกอัพ

การติดตามเวลาของ ClickUp มีความสามารถไม่แพ้กัน โดยมีตัวจับเวลา การบันทึกด้วยตนเอง การบันทึกตามช่วงวันที่ และแบบฟอร์มเวลาทำงาน คุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์หรือใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรี

สำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญ ClickUp ยังช่วยให้สามารถติดตามเวลาแบบรวมจากงานย่อยต่าง ๆ ได้ และให้คุณเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่มีการตรวจสอบภาพหน้าจอ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสมากกว่าการเฝ้าระวัง

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเครื่องมือครอบคลุมสิ่งจำเป็นได้ดี nTask ช่วยให้งานเป็นระเบียบสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ ClickUp มอบความลึกซึ้งเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและองค์กรขนาดใหญ่

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์

ClickUp เทียบกับ nTask บน Reddit

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงของทั้งสองเครื่องมือ เราได้เข้าไปที่ Reddit แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองโดยตรง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นโดยรวม

ผู้ใช้รายนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาชอบอะไรเกี่ยวกับ nTask:

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ nTask คือบอร์ด Kanban ของ nTask มันช่วยให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระเบียบมากขึ้น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนแปลงได้ช่วยเรื่องการสื่อสารในทีมได้อย่างมาก นอกจากนี้ ในบอร์ด Kanban ฉันสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของงานในทีมได้ในพริบตา คุณสมบัติที่ขาดหายไปซึ่ง nTask ควรมีคือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งแบ่งปันว่าทำไม ClickUp ถึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก หากสามารถทำให้คน 1,000 คนใช้แอปเดียวกันอย่างต่อเนื่องได้ จะทำให้คุณมองเห็นการทำงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมาก หากใช้ให้ถูกวิธี แค่วิเคราะห์ข้อมูลผ่านแดชบอร์ดก็ยอดเยี่ยมแล้ว

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งยังได้แบ่งปันว่า:

ฉันบริหารทีมนักออกแบบเว็บไซต์ทั่วโลก และ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมมาก! มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบริษัทก็ค่อนข้างโปร่งใส

ฉันมักจะลองใช้แอปอื่น ๆ เช่น Basecamp และ Asana อยู่บ่อย ๆ เพราะคิดว่าที่อื่นอาจจะดีกว่า แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ ClickUp อยู่ดี แม้ว่าแอปเหล่านั้นจะดูเรียบร้อยกว่าในบางจุดเล็ก ๆ แต่พวกมันก็ยังไม่สามารถทำสิ่งที่ ClickUp ทำได้

🔍 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง47% ของทีมเท่านั้นที่ติดตาม KPI ของโครงการแบบเรียลไทม์ ส่วนที่เหลือเสียเวลาทั้งวันไปกับการดึงรายงาน ClickUp มอบข้อมูลนี้ให้คุณแบบเรียลไทม์ คุณจึงรู้สถานะของงานทุกเมื่อที่ต้องการ

ซอฟต์แวร์การจัดการงานใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?

คำตัดสินออกมาแล้ว และคุณเดาถูก—ClickUp ชนะ!

ในขณะที่ nTask ครอบคลุมพื้นฐานและอาจทำงานได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย แต่จะเริ่มแสดงข้อจำกัดเมื่อโครงการของคุณ (และความคาดหวัง) เติบโตขึ้น

ในทางกลับกัน ClickUp ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่การปรับมุมมองได้ตามต้องการและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ไปจนถึงเอกสารในตัว กระดานไวท์บอร์ด และการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท มันมอบความยืดหยุ่น โครงสร้าง และความโปร่งใสที่ทีมต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น

ต้องการเลิกใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวหรือไม่?

