nTask เทียบกับ ClickUp: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีกว่ากัน?

คุณได้สร้างทีมขึ้นมาแล้ว หาลูกค้าได้บ้าง และโครงการต่างๆ ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ส่วนที่ยากที่สุดไม่ได้อยู่ที่การหาลูกค้าอีกต่อไป แต่เป็นการจัดการให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างหาก
เมื่อสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ กลายเป็นโครงการเต็มรูปแบบ ถึงเวลาที่ต้องมีโครงสร้างที่แท้จริง ถึงเวลาที่จะนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งทำงานในแบบเดียวกับคุณมาใช้ และสำหรับหลายๆ ทีม การตัดสินใจก็มักจะอยู่ที่ nTask หรือ ClickUp
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง nTask กับ ClickUp เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของทั้งสอง และดูว่าตัวเลือกใดอาจช่วยให้คุณนอนหลับสบายขึ้นในตอนกลางคืน
ClickUp vs. nTask ในมุมมองเปรียบเทียบ
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะสำรวจเครื่องมืออย่างละเอียด:
|เกณฑ์
|คลิกอัพ
|nTask
|การปรับแต่ง
|เวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, การอนุญาต, ประเภทงานและเทมเพลตการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
|ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp
|มุมมอง
|รายการ, คณะกรรมการ, ปฏิทิน,แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, ตาราง, แผนผังความคิด
|รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน,และแผนภูมิแกนต์สำหรับเทมเพลตโครงการ
|ระบบอัตโนมัติ
|คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและเทมเพลต
|ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
|การผสานรวม
|ครอบคลุม: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย
|จำกัด: Slack, Google Calendar, Outlook และ Zoom
|การจัดการงาน
|การสร้างงานขั้นสูง, การเชื่อมโยงงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, การติดตามเวลา, การแจ้งเตือน
|การจัดการงานพื้นฐาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การติดตามเวลา
|เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
|แชทในตัว, แชร์เอกสาร, ความคิดเห็น, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ความคิดเห็น, การจัดการประชุม, ไฟล์แนบ
|การรายงานและแดชบอร์ด
|แดชบอร์ดที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI รายงานที่ปรับแต่งได้ การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและโครงการ
|แดชบอร์ดรายงานแบบจำกัด
|การรองรับมือถือ
|เว็บ, iOS, แอนดรอยด์
|เว็บ, iOS, แอนดรอยด์
|เส้นโค้งการเรียนรู้
|ชันขึ้น (เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงและความลึก)
|การเริ่มต้นที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากขึ้น
ClickUp คืออะไร?
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานที่กระจัดกระจาย ทำให้เราสูญเสียเวลาถึง 61% ไปกับการค้นหาข้อมูล และทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย Contextual AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
เมื่อการทำงานและบริบทถูกแบ่งแยกออกไปยังเครื่องมือต่าง ๆ หลายตัวคุณจำเป็นต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานสำเร็จ การสลับแท็บอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สมาธิลดลง นำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งเงียบ ๆ ที่สะสมขึ้นเรื่อย ๆมาดูกันว่าซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีของClickUp จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร
คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการจัดการโครงการ
โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถปรับให้เข้ากับทีม, กระบวนการทำงาน, หรือขนาดโครงการใด ๆ ได้. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวโครงการ, รอบสปรินต์, งานส่งมอบให้ลูกค้า, หรือโครงการปฏิบัติการภายใน, มันจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันเพียงแห่งเดียว.
สำหรับการดำเนินการ คุณมีClickUp Tasks ให้ใช้ คิดถึงพวกมันเหมือนหน่วยงานแต่ละหน่วยที่คุณสามารถมอบหมาย ติดตาม และวัดผลได้
สมมติว่าคุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายสำคัญ เช่น 'สรุปเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ' 'ตรวจสอบคุณภาพการสาธิตผลิตภัณฑ์' หรือ 'กำหนดเวลาส่งอีเมลเปิดตัว'
ในแต่ละงาน คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำโดยละเอียด มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมหลายคน กำหนดเส้นตาย ติดตามเวลา และแนบเอกสารหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบริบท หากคุณต้องการแบ่งงานออกเป็นรายละเอียดมากขึ้น สามารถเพิ่มงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน เช่น การเขียนเนื้อหา การตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมาย และการอนุมัติขั้นสุดท้าย
และส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดด้วยตนเองเลย! คุณสามารถใช้:
- การสร้างงานด้วย AI เพื่อแปลงข้อความใด ๆ ในเธรดแชทภายใน ClickUp ให้เป็นงาน
- ระบบเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AIเพื่อกรอกข้อมูลคุณสมบัติของงาน เช่น ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
- AI Fieldsสำหรับสรุปโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ และแบ่งปันความคืบหน้าของงาน
ทั้งหมดนี้ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถก้าวหน้าได้จริง
ฟังจาก Dane Dusthimer แห่งRevPartners:
หากไม่มี ClickUp เราคงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างในงานและกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว การสามารถมองเห็นงานที่ไม่มีกำหนดส่ง งานที่เลยกำหนด งานที่ไม่มีคะแนนสปรินต์ และงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ฉันรักษาแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทีมและโครงการต่างๆ ได้ เมตริกเหล่านี้ไม่มีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่
คุณสมบัติ #2: ความสามารถของ AI และการอัตโนมัติ
ClickUp ภูมิใจนำเสนอ AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก นั่นคือClickUp Brain ออกแบบมาเพื่อเข้าใจโครงการ เอกสาร งาน การประชุม และแม้แต่พลวัตของทีมของคุณ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อ ด้วย Brain เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป
ใช้ ClickUp Brain เพื่อประหยัดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์:
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ ด้วยการสร้างงาน อัปเดตสถานะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือร่างเอกสารโดยตรงจากคำตอบของ AI
- สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลจากทุกพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นยาว ๆ บันทึกการประชุม หรือโครงการทั้งหมด
- ร่าง เขียนใหม่ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบท ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโครงการ, SOP, PRD หรือข้อความสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดพื้นฐานจากงานจริงของคุณ
ต้องการติดตามงานที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วใช่ไหม? แค่ถาม ClickUp Brain ต้องการสร้างแผนโครงการจากประโยคเดียว? เสร็จแล้ว คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และอัปเดตแดชบอร์ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้อีกด้วย
ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยClickUp BrainGPT ที่รวม AI ไว้ในที่เดียวทั้งใน ClickUp และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Google Drive, Notion และ GitHub เพื่อให้คุณค้นหาทุกอย่าง ดำเนินการข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ และลดความยุ่งเหยิงจากการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวที่แยกจากกัน (หรือที่เรียกว่าAI Sprawl) นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Talk to Text สำหรับ เวลาที่คุณต้องการพูดคำสั่ง อีเมล และเอกสารแทนการพิมพ์เอง!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้โมเดล AI เพียงแบบเดียว ClickUp Brain ให้คุณเลือกใช้ ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับงานแต่ละโปรเจกต์
จับคู่ความสามารถเหล่านี้กับClickUp AutomationsและClickUp Super Agents แล้ว คุณจะได้คู่หูที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติจัดการเวิร์กโฟลว์ตามกฎเกณฑ์ในระดับใหญ่ โดยจะทำการอัปเดตทันทีเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตรงกัน ซูเปอร์เอเจนต์ก้าวไปไกลกว่านั้น ด้วยการวิเคราะห์บริบท ตัดสินใจ และดำเนินการข้ามงาน เอกสาร และเครื่องมือต่างๆ
ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้ามสายงาน คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่มอบหมายงานให้กับนักออกแบบของคุณทันทีเมื่องานเนื้อหาถูกย้ายไปยังสถานะ 'พร้อมสำหรับการออกแบบ'
ซูเปอร์เอเจนต์จะดำเนินการให้ไกลยิ่งขึ้น—ตรวจสอบรายละเอียดงานเพื่อหาข้อมูลที่ขาดหาย, แจ้งเตือนข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน, ติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม, และอัปเดตไทม์ไลน์หากพบความล่าช้า—เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยที่คุณไม่ต้องคอยจัดการทุกอย่างเอง
การทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ ในขณะที่ซูเปอร์เอเย่นต์สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาด—ทำให้งานประจำดำเนินไปโดยอัตโนมัติ และงานที่ซับซ้อนก็ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ได้ที่นี่:
คุณสมบัติที่ 3: คุณสมบัติการสื่อสาร
ClickUp Chatนำการสื่อสารและการทำงานมารวมไว้ในที่เดียว ต่างจากเครื่องมือแชทแบบดั้งเดิมที่อยู่นอกกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ มันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และกำหนดเวลาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากข้อความ, เชื่อมโยงการสนทนาไปยังโฟลเดอร์หรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง, และรักษาการแชทให้เป็นระเบียบตามทีม, หน้าที่, หรือโครงการริเริ่ม.
สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์และทีมการตลาดของคุณกำลังสรุปแผนการเปิดตัวสินค้า ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ มีคนพูดถึงว่างานสร้างสรรค์สำหรับโซเชียลมีเดียยังอยู่ระหว่างการอนุมัติ ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถแปลงข้อความนั้นให้กลายเป็นงานได้ทันที มอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม และเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ 'เปิดตัวแคมเปญ' โดยไม่ต้องออกจากเธรดการสนทนา
แชท, ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain, สามารถสร้างสรุปอัจฉริยะของบทสนทนาที่คุณพลาดไป, สกัดการตัดสินใจสำคัญ, และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนต่อไปได้ คุณสามารถกระตุ้น AI ให้ร่างข้อความติดตามผล, ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง, และสรุปบทสนทนาจากการโทรเสียงหรือวิดีโอได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อการส่งข้อความไม่สะดวก ให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการโทรเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ AI Notetaker ของ ClickUp สามารถบันทึก ถอดเสียง และสรุปการสนทนาให้คุณได้ เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่!
คุณสมบัติที่ 4: การติดตามเวลา
เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามา คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ 'เรากำลังใช้เวลาของเราในที่ที่เหมาะสมหรือไม่?'
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpทำให้การตอบคำถามนั้นเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ให้คุณเริ่มและหยุดจับเวลาได้จากทุกที่: เดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเบราว์เซอร์
ต้องการบันทึกชั่วโมงการทำงานย้อนหลังได้หรือไม่? คุณสามารถทำได้เช่นกัน จนถึงนาทีสุดท้าย
สมมติว่าคุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่จัดการงานให้กับทีมขนาดเล็กแต่มีทรัพยากรที่ชาญฉลาด แต่ละคนในทีมจะติดตามงานและเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลา ดูการกระจายชั่วโมงในแต่ละแผนก และเปรียบเทียบกับประมาณการเพื่อระบุปัญหาคอขวดหรือการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม
ต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือชี้แจงกรอบเวลาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบหรือไม่? ใช้แดชบอร์ดและแบบฟอร์มบันทึกเวลาของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่ละเอียดและแสดงผลเป็นภาพได้ โดยแยกตามงาน โครงการ หรือเพื่อนร่วมงาน
📮ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และเหลือเวลาสำหรับการนำทีมน้อยลง
ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
ราคาของ ClickUp
nTask คืออะไร?
ผ่านทางnTask
nTask เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน
มันโดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก และทีมที่กำลังเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มนี้รองรับทั้งแนวทางการจัดการโครงการแบบอไจล์และแบบดั้งเดิม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาด้วย fMRI พบว่าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงานสมองของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปรับตัว มันจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมเพื่อรีเซ็ตและโฟกัสใหม่ ซึ่งทำให้การทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
คุณสมบัติของ nTask
สำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน nTask มอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมา มาสำรวจคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน
คุณสมบัติ #1: การติดตามความเสี่ยงและปัญหา
nTask มีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามความเสี่ยงและปัญหา คุณสามารถบันทึกข้อบกพร่องหรืออุปสรรค กำหนดระดับความรุนแรง และตั้งวันที่แก้ไขได้ นอกจากนี้ยังมีเมทริกซ์ความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบหากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแอปใหม่ คุณสามารถติดตามความล้มเหลวของ API ที่อาจเกิดขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของทีม หรือปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ในที่เดียวและดำเนินการแก้ไขได้
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการการประชุม
การประชุมใน nTask เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถติดตามได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างวาระการประชุม บันทึกโน้ตสด มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และทบทวนบันทึกการประชุมได้ภายในแอปเดียว
กำลังวางแผนการตรวจสอบหรือการเช็คอินสปรินต์อยู่หรือไม่? ตั้งค่าให้เกิดขึ้นซ้ำทุกสัปดาห์ เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ และวางลิงก์ Zoom ไว้ในคำเชิญประชุมได้เลย มันช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับ
คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติการร่วมมือของทีม
การแชทในแอปและความคิดเห็นในระดับงานช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือสงสัยว่าใครทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ไหน ทีมงานสามารถใช้การกล่าวถึง @mentions อัปโหลดไฟล์ หรือตอบกลับเป็นลำดับได้โดยตรงภายใต้แต่ละงาน
รวมคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมเหล่านี้เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และสิทธิ์ตามบทบาท ทำให้ง่ายต่อการดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาในรายละเอียดที่ถูกต้อง
การกำหนดราคา nTask
- ฟรี
- รายเดือน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ClickUp เทียบกับ nTask: เปรียบเทียบฟีเจอร์
ทั้ง ClickUp และ nTask ต่างก็สัญญาว่าจะช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียด ความแตกต่างก็จะปรากฏชัดเจน
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์จัดการงานเหล่านี้โดดเด่นในหมวดหมู่ต่างๆ อย่างไรบ้าง 👇
คุณสมบัติ #1: ความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการ
ทั้ง ClickUp และ nTask ต่างก็มอบเครื่องมือการจัดการโครงการหลักที่คุณคาดหวังไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างอยู่ที่ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของระบบเมื่อความต้องการในการจัดการโครงการของคุณเพิ่มขึ้น
nTask
nTask ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สูง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มันครอบคลุมพื้นฐานได้ดี: งานย่อย, วันที่ครบกำหนด, และมุมมองหลายแบบ เช่นกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และปฏิทิน
อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงมีข้อจำกัด
มุมมอง Kanban และ Gantt ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และแม้ว่าคุณจะสามารถใช้งานการพึ่งพาและงานที่เกิดซ้ำได้ แต่การควบคุมสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับพื้นฐาน
คลิกอัพ
ClickUp, ในทางกลับกัน, ถูกสร้างขึ้นด้วยความยืดหยุ่นเป็นแกนกลาง. มันสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่กรณีการใช้งานของสตาร์ตอัพไปจนถึงความซับซ้อนระดับองค์กร. มันมอบให้คุณด้วยมุมมอง (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน), เครื่องมืออัตโนมัติ,เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ.
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอน คุณสามารถสร้างมุมมองบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้านครีเอทีฟ กำหนดความเชื่อมโยงของงานระหว่างแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ อัตโนมัติการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และความสามารถในการรองรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันได้อย่างไรในระหว่างโครงการที่มีความร่วมมือสูงและซับซ้อน
nTask
nTask จัดการการทำงานร่วมกันในระดับงานได้ดี ด้วยความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง (@mentions) อย่างไรก็ตาม มันขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ลึกซึ้งกว่า เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือแชทเฉพาะ
มันเหมาะสมหากทีมของคุณสื่อสารหลักในการประชุมหรือใช้เครื่องมืออื่นควบคู่ไปด้วย
คลิกอัพ
ClickUp เปลี่ยนพื้นที่โครงการของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกัน สร้างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด มอบหมายความคิดเห็นเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และแม้กระทั่งแชทในพื้นที่ ClickUp Chat หรือ DM ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ สำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือทำงานแบบอะซิงโครนัส คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดการสลับบริบทและรวมศูนย์การสื่อสาร
คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบน Google Meet, Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงจากปฏิทิน ClickUpของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Notetaker ในตัวสำหรับบันทึกการประชุมและจดบันทึกโดยใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp, สำหรับการทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้งและหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งผสานอยู่ในทุกชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง48% ของโครงการเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ประมาณ 40% อยู่ในสถานะก้ำกึ่งที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น และ 12% ล้มเหลว ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
คุณสมบัติที่ 3: การติดตามเวลา
การติดตามเวลาคือการเข้าใจว่าความพยายามถูกใช้ไปที่ไหน ปรับปรุงปริมาณงาน และรักษาความรับผิดชอบ. นี่คือแนวทางของเครื่องมือเหล่านี้.
nTask
nTask มีระบบติดตามเวลาในตัวพร้อมตัวจับเวลาเริ่มต้น-หยุดง่าย ๆ การบันทึกเวลาด้วยตนเอง และการอนุมัติใบเวลาทำงาน
สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาในภารกิจต่าง ๆ ได้ และผู้จัดการสามารถสร้างรายงานเพื่อประเมินผลผลิตหรือชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นประโยชน์สำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบติดตามเวลาที่เบาและมีระบบในตัวโดยไม่ต้องผสานกับระบบภายนอก
คลิกอัพ
การติดตามเวลาของ ClickUp มีความสามารถไม่แพ้กัน โดยมีตัวจับเวลา การบันทึกด้วยตนเอง การบันทึกตามช่วงวันที่ และแบบฟอร์มเวลาทำงาน คุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์หรือใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรี
สำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญ ClickUp ยังช่วยให้สามารถติดตามเวลาแบบรวมจากงานย่อยต่าง ๆ ได้ และให้คุณเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่มีการตรวจสอบภาพหน้าจอ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสมากกว่าการเฝ้าระวัง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเครื่องมือครอบคลุมสิ่งจำเป็นได้ดี nTask ช่วยให้งานเป็นระเบียบสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ ClickUp มอบความลึกซึ้งเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและองค์กรขนาดใหญ่
ClickUp เทียบกับ nTask บน Reddit
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงของทั้งสองเครื่องมือ เราได้เข้าไปที่ Reddit แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองโดยตรง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นโดยรวม
ผู้ใช้รายนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาชอบอะไรเกี่ยวกับ nTask:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ nTask คือบอร์ด Kanban ของ nTask มันช่วยให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระเบียบมากขึ้น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนแปลงได้ช่วยเรื่องการสื่อสารในทีมได้อย่างมาก นอกจากนี้ ในบอร์ด Kanban ฉันสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของงานในทีมได้ในพริบตา คุณสมบัติที่ขาดหายไปซึ่ง nTask ควรมีคือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งแบ่งปันว่าทำไม ClickUp ถึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก หากสามารถทำให้คน 1,000 คนใช้แอปเดียวกันอย่างต่อเนื่องได้ จะทำให้คุณมองเห็นการทำงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมาก หากใช้ให้ถูกวิธี แค่วิเคราะห์ข้อมูลผ่านแดชบอร์ดก็ยอดเยี่ยมแล้ว
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งยังได้แบ่งปันว่า:
ฉันบริหารทีมนักออกแบบเว็บไซต์ทั่วโลก และ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมมาก! มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบริษัทก็ค่อนข้างโปร่งใส
ฉันมักจะลองใช้แอปอื่น ๆ เช่น Basecamp และ Asana อยู่บ่อย ๆ เพราะคิดว่าที่อื่นอาจจะดีกว่า แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ ClickUp อยู่ดี แม้ว่าแอปเหล่านั้นจะดูเรียบร้อยกว่าในบางจุดเล็ก ๆ แต่พวกมันก็ยังไม่สามารถทำสิ่งที่ ClickUp ทำได้
🔍 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง47% ของทีมเท่านั้นที่ติดตาม KPI ของโครงการแบบเรียลไทม์ ส่วนที่เหลือเสียเวลาทั้งวันไปกับการดึงรายงาน ClickUp มอบข้อมูลนี้ให้คุณแบบเรียลไทม์ คุณจึงรู้สถานะของงานทุกเมื่อที่ต้องการ
ซอฟต์แวร์การจัดการงานใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
คำตัดสินออกมาแล้ว และคุณเดาถูก—ClickUp ชนะ!
ในขณะที่ nTask ครอบคลุมพื้นฐานและอาจทำงานได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย แต่จะเริ่มแสดงข้อจำกัดเมื่อโครงการของคุณ (และความคาดหวัง) เติบโตขึ้น
ในทางกลับกัน ClickUp ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่การปรับมุมมองได้ตามต้องการและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ไปจนถึงเอกสารในตัว กระดานไวท์บอร์ด และการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท มันมอบความยืดหยุ่น โครงสร้าง และความโปร่งใสที่ทีมต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
ต้องการเลิกใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวหรือไม่?
