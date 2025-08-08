แม่แบบเอกสารเพิ่มเติมในสัญญาฟรีเพื่อปรับปรุงข้อตกลงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อข้อตกลงมีการพัฒนา ข้อตกลงของคุณก็ควรพัฒนาตามไปด้วย
การแลกเปลี่ยนด้วยวาจา? เสี่ยง. อีเมลที่ไม่เป็นทางการ? ไม่สามารถบังคับใช้ได้. หากไม่มีเอกสารเพิ่มเติมที่ลงนามแล้ว ธุรกิจของคุณจะดำเนินต่อไปด้วยเงื่อนไขที่ล้าสมัย และนั่นคือสูตรสำหรับความขัดแย้ง.
นั่นคือจุดที่แม่แบบสัญญาเพิ่มเติมเข้ามามีบทบาท
บล็อกนี้สำรวจเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ฟรีเพื่อช่วยคุณแก้ไขข้อตกลงต้นฉบับได้อย่างมั่นใจ พร้อมความชัดเจน โครงสร้าง และการยินยอมร่วมกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่องสัญญา มีรากฐานลึกซึ้งในประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานของข้อตกลงอย่างเป็นทางการพบในระบบกฎหมายโบราณ เช่นประมวลกฎหมายฮัมมูราบีในเมโสโปเตเมีย🏛️✍️ รูปแบบเริ่มต้นเหล่านี้ได้วางรากฐานสำหรับกรอบสัญญาที่ซับซ้อนที่เราใช้ในปัจจุบัน
อะไรคือแบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา?
เอกสารเพิ่มเติมของสัญญาคือเอกสารที่แยกต่างหากซึ่งแก้ไขสัญญาที่มีอยู่โดยไม่แทนที่สัญญาเดิม. เอกสารนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการปรับวันส่งมอบ การปรับปรุงข้อสัญญา หรือการเพิ่มข้อกำหนดใหม่.
ด้วยแบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา คุณสามารถ:
- แก้ไขสัญญาฉบับเดิมอย่างรวดเร็ว
- อธิบายและชี้แจงคำศัพท์อย่างชัดเจน
- ให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
- ประหยัดเวลา, แรง, และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้ความรู้สึกเป็นทางการ
การใช้แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาโดยทั่วไปเหมาะสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงภาระผูกพัน
แทนที่จะเขียนข้อตกลงใหม่ทั้งหมด ให้ใช้แบบฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญา ใส่ข้อกำหนดใหม่ และยืนยันความยินยอมด้วยการลงนามจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง—ทั้งหมดตามข้อตกลงเดิม
แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาชั้นนำที่สรุปไว้
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจที่กำลังแก้ไขข้อตกลง
|ติดตามการแก้ไข, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ปรับแต่งได้สำหรับสัญญาใด ๆ
|เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมกฎหมาย, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการโครงการที่กำลังตรวจสอบสัญญา
|การตรวจสอบแบบรวมศูนย์ การติดตามความเสี่ยง การแก้ไขร่วมกัน
|เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กฎหมาย, การจัดซื้อจัดจ้าง, สตาร์ทอัพ, องค์กรที่บริหารจัดการสัญญา
|การติดตามวงจรชีวิต, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การทำงานร่วมกันในทีม
|เทมเพลตข้อตกลงสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการอิสระ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, เอเจนซี่, ทีมกฎหมาย
|การมอบหมายงาน, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การอนุมัติอัตโนมัติ
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดซื้อ, เจ้าของธุรกิจ, กฎหมาย, การดำเนินงาน
|เอกสารรวมศูนย์, ความรับผิดชอบของทีม, การทำงานอัตโนมัติ
|เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของธุรกิจ, กฎหมาย, สตาร์ทอัพที่กำลังจัดตั้งความร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, เงื่อนไขที่ปรับแต่งได้
|เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หน่วยงาน, ที่ปรึกษา
|การกำหนดขอบเขต/ระยะเวลา, การแจ้งเตือน, การควบคุมเวอร์ชัน
|เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ที่ปรึกษา, เอเจนซี่, โค้ชธุรกิจ, ที่ปรึกษา
|การกำหนดขอบเขต, เงื่อนไขการชำระเงิน, ข้อสัญญาการรักษาความลับ
|เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่คล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, สตาร์ทอัพ
|ความชัดเจนในบทบาท การแก้ไขข้อขัดแย้ง การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้านในเท็กซัส ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
|ข้อมูลผู้เช่า, การติดตามค่าเช่า/การชำระเงิน, การปฏิบัติตามกฎหมาย
|เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, ธุรกิจบริการ
|การรักษาความลับ ขอบเขต การระงับข้อพิพาท
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการทรัพย์สิน, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
|เงื่อนไขการเช่า, การต่ออายุ/การยกเลิก, การปฏิบัติตามกฎหมาย
|แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาโดย PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการสัญญา, ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการ
|ตัวที่แทนที่สามารถแก้ไขได้, หลักฐานการเปลี่ยนแปลง, รักษาคำศัพท์ต้นฉบับ
|แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา โดย Juro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรด้านกฎหมาย, SaaS, ฟินเทค, การดูแลสุขภาพ, B2B
|ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ข้อกำหนดความรับผิด, การปฏิบัติตาม GDPR/CCPA
|แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา โดย บิสิเนส อิน อะ บ็อกซ์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมกฎหมาย, ที่ปรึกษา
|เติมคำในช่องว่าง, รักษาโครงสร้าง, ความชัดเจนทางกฎหมาย
|แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาจ้างงาน โดย eSign
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, สตาร์ทอัพ, ผู้จัดการ, ลูกค้าฟรีแลนซ์
|ช่องลายเซ็น, ส่วนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ, ความถูกต้องทางกฎหมาย
|แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายโดย PDF Filler
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, นายหน้า, ผู้ซื้อ, ผู้ขาย
|แก้ไขเงื่อนไข, การมีส่วนร่วมของฝ่าย, การติดตามลายเซ็น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มเอกสารเพิ่มเติมของสัญญาดี?
แบบฟอร์มเอกสารเพิ่มเติมของสัญญาที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความยินยอมร่วมกัน และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อตกลงเดิม
นี่คือคุณสมบัติหลักที่แบบสัญญาที่เหมาะควรมี:
- การอ้างอิงถึงสัญญาต้นฉบับอย่างชัดเจน: แม่แบบที่ดีควรระบุวันที่ทำสัญญาต้นฉบับ, ชื่อเรื่อง, และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีความถูกต้อง
- ขอบเขตที่กำหนดของการแก้ไข: ควรระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เอกสารเพิ่มเติมนี้แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นวันที่ส่งมอบ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของสัญญา
- การยืนยันความยินยอมร่วมกัน: เลือกวิธีแก้ไขที่ระบุอย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมโดยสมัครใจต่อการเปลี่ยนแปลง และข้อตกลงเดิมยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
- ช่องลายเซ็นสำหรับทุกฝ่าย: ควรมีพื้นที่สำหรับลายเซ็น วันที่ ชื่อที่พิมพ์ และตำแหน่งของทุกฝ่ายเพื่อการลงนามที่ถูกต้อง
- ส่วนของโนตารีพับลิก (ไม่บังคับ): เลือกแม่แบบที่มีบล็อกของโนตารีพับลิกหากจำเป็นเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเขตอำนาจศาล
- การจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ: ควรจัดระเบียบเอกสารด้วยหัวข้อและส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและทำความเข้าใจ
แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา
นี่คือเทมเพลตสัญญาที่ดีที่สุดที่สามารถปรับแต่งได้และใช้ฟรี เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการอัปเดตของคุณชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้ และจัดการได้ง่าย โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น:
1. บันทึกเพิ่มเติมของ ClickUp ต่อแบบสัญญา
ด้วยClickUp Addendum for Contract Template คุณสามารถแก้ไขสัญญาที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการเขียนสัญญาฉบับเดิมใหม่ คุณสมบัติการจัดการงานในตัว, มุมมอง, และระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถติดตามการแก้ไขสัญญา, จัดระเบียบข้อกำหนด, และร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องได้ในที่เดียว
ไม่ว่าจะเป็นการปรับวันส่งมอบ อัปเดตข้อกำหนด หรือเพิ่มเงื่อนไขใหม่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถชี้แจงข้อกำหนดและทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายตกลงกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจการร่วมงานกับลูกค้า หรือการร่วมทุน
- กำหนดเงื่อนไขสำหรับโครงการร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร และระเบียบการสื่อสาร
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชร์เอกสารเพิ่มเติมและการแก้ไขของคุณกับทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฟรีแลนซ์, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องแก้ไขข้อตกลงบ่อยครั้ง หรือต้องการวิธีการที่ผูกพันทางกฎหมายและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาได้
เกร็ดความรู้: Addendum เป็นคำภาษาละตินที่แปลว่า "สิ่งที่เพิ่มเติม" เป็นวิธีการเขียนแบบมืออาชีพที่ใช้ในวงการกฎหมายเพื่อระบุข้อความเพิ่มเติมหลังจากข้อความหลัก คล้ายกับคำว่า "ป.ล." ในภาษาไทย!
2. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
เทมเพลตการตรวจสอบสัญญาของ ClickUpช่วยให้ทีมกฎหมาย ผู้จัดการโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันในการประเมินสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อกำหนดสำคัญหรือประเด็นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดถูกมองข้าม
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และมอบระบบศูนย์กลางเพื่อติดตามสถานะของสัญญา, ระบุความเสี่ยง, และมอบหมายการกระทำที่ต้องติดตามต่อไป. โครงสร้างที่มีระเบียบและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถจัดการการตรวจสอบสัญญาได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบการลงนาม, ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ตรวจสอบและติดตามข้อตกลงกับผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลลัพธ์ที่ชัดเจน เงื่อนไขการชำระเงิน และระดับการให้บริการ
- รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายกฎหมาย การเงิน และการปฏิบัติการไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและอนุมัติ
- อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการแสดงความคิดเห็น เสนอการแก้ไข และติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายระหว่างทีมหรือองค์กรต่างๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ที่ปรึกษา, และผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการการตรวจสอบสัญญาที่ซับซ้อนเป็นประจำ และต้องการระบบที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้
ต้องการกระสุนเพิ่มไหม? พบกับClickUp Brain MAXผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่นำงานทั้งหมดของคุณ—เอกสาร, แชท, งาน, และอื่นๆ—มารวมไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ สำหรับกระบวนการทำงานตามสัญญา นี่หมายความว่าคุณสามารถค้นหาสัญญา, ข้อกำหนด, หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันทีจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์อีกต่อไป หรือพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ
สิ่งที่ทำให้ Brain MAX ยิ่งทรงพลังยิ่งขึ้นคือฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความ คุณเพียงแค่พูดแนวคิดหรือประเด็นสำคัญในสัญญา Brain MAX ก็จะบันทึกไว้ให้คุณโดยอัตโนมัติ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหรือสรุปข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น คุณสามารถทบทวนและปรับแต่งบันทึกของคุณให้กลายเป็นสัญญาฉบับสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Brain MAX การจัดการและทำงานกับสัญญาต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
3. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถรวมสัญญาไว้ในที่เดียว ติดตามความคืบหน้า และจัดการการต่ออายุได้อย่างง่ายดาย ด้วยการจัดระเบียบเอกสารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้การประสานงานระหว่างแผนกง่ายขึ้น เพิ่มความสอดคล้องตามข้อกำหนด และลดความเสี่ยงในการพลาดกำหนดเวลาหรือข้อตกลงที่ล้าสมัย ไม่ว่าคุณจะจัดการข้อตกลงกับลูกค้าหรือสัญญากับผู้ขาย คุณสามารถดูแลทุกอย่างได้อย่างสะดวกตั้งแต่การขอไปจนถึงการต่ออายุ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ร่าง, ทบทวน, และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอน, และสร้างกระบวนการทำงานของสัญญาอย่างเป็นระบบ
- จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์สัญญาตามประเภท แผนก และวันที่ลงนามเพื่อการจัดระเบียบที่ง่าย
- ร่วมมือกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเชิญสมาชิกหรือผู้มาเยือนเพื่อจัดการสัญญาภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, แผนกจัดซื้อจัดจ้าง, สตาร์ทอัพ และองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการสัญญาผู้ขาย, ลูกค้า หรือสัญญาภายในองค์กร
4. แม่แบบข้อตกลงสัญญา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงสัญญา ClickUpช่วยให้ธุรกิจสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายเมื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาภายนอก มันช่วยให้การระบุบทบาทงาน ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งปกป้องทั้งสองฝ่ายจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยเปลี่ยนกระบวนการร่างข้อตกลงให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรวบรวมรายละเอียดของผู้รับเหมาไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทุกอย่างจะถูกจัดระเบียบไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มอบหมายงานให้กับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการโครงการเพื่อรวบรวมรายละเอียดของผู้รับเหมา เช่น ข้อมูลติดต่อ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และใบรับรองต่างๆ
- ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์โดยใช้ความคิดเห็นในเอกสารและเอกสารที่แชร์ร่วมกันเพื่อสรุปเงื่อนไขของข้อตกลง
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนและกระบวนการอนุมัติเพื่อทำให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างราบรื่นและให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปตามแผน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฟรีแลนซ์, ทีมทรัพยากรบุคคล, เอเจนซี่, หรือแผนกกฎหมายที่ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้รับเหมาอิสระ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงด้วยวาจาสามารถมีผลผูกพันทางกฎหมายได้ในบางกรณี แต่การพิสูจน์ในศาลนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากที่คุณไม่อยากเจอ ในสถานการณ์เช่นนี้การมีเอกสารเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
5. แม่แบบข้อตกลงการซื้อของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUpมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการร่าง ติดตาม และจัดการข้อตกลงการซื้อ
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเจรจาเงื่อนไขที่ดีขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย และทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำข้อตกลงเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การร่างเอกสารครั้งแรกจนถึงการลงนามในเอกสารฉบับสุดท้าย ทุกอย่างถูกจัดการในกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและให้ความมั่นใจแก่คุณ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมรายละเอียดของสัญญาซื้อขายทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยใช้ Docs เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้
- มอบหมายหน้าที่ให้กับทีมกฎหมาย, ทีมการเงิน, และทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ/ผู้ขาย, เงื่อนไขการชำระเงิน, และคำอธิบายสินค้า
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และการทำงานร่วมกันโดยใช้ความคิดเห็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อ, เจ้าของธุรกิจ, แผนกกฎหมาย, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่จัดการการซื้อที่มีมูลค่าสูงหรือเป็นกิจวัตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต, ไอที, หรือค้าปลีก
6. แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือ ClickUpช่วยให้ธุรกิจสามารถร่างสัญญาที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพสำหรับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กิจการร่วมค้า หรือความร่วมมือที่มีส่วนได้เสียร่วมกัน ออกแบบมาเพื่อลดความเข้าใจผิดและยืนยันว่าทุกฝ่ายเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ปรับแต่งเงื่อนไข และติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองแบบไดนามิกของ ClickUp
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของความเป็นหุ้นส่วนของคุณในเอกสาร ClickUpที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และแท็กสำหรับพันธมิตรเพื่อรับข้อเสนอแนะ
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตงาน การตรวจสอบเอกสาร หรือคำขอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ, ทีมกฎหมาย, หรือสตาร์ทอัพที่กำลังก่อตั้งความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะในด้านการให้คำปรึกษา, เทคโนโลยี, หรือกิจการร่วมค้า
7. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp Project Management Services Contract Templateได้กำหนดขอบเขตของโครงการ, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ระยะเวลา, และเงื่อนไขการชำระเงินไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ. แบบสัญญานี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดทำเอกสารข้อตกลงอย่างเป็นทางการอย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาความเป็นมืออาชีพและความชัดเจนไว้ได้.
เทมเพลตนี้ช่วยให้การสร้างสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ให้บริการและลูกค้าเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะช่วยลดความเข้าใจผิดและวางรากฐานสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาเพื่อให้เกิดความคาดหวังที่ชัดเจนของโครงการตั้งแต่ต้น
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดวงจรชีวิตของสัญญา
- เก็บรักษาทุกเวอร์ชันของสัญญา, การแก้ไข, และเอกสารแนบไว้ในที่เดียวเพื่อการจัดการที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, เอเจนซี่, และที่ปรึกษาในการจัดการลูกค้าและโครงการที่เกี่ยวข้องด้วยขอบเขตและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
🚨 ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
8. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUpช่วยให้การร่างข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยมอบพื้นที่ทำงานที่เป็นระบบเพื่อบันทึกขอบเขตการบริการ การชำระเงิน ความลับ และอื่น ๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ราบรื่นและสร้างความคาดหวังที่ตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะกำลังต้อนรับลูกค้าใหม่หรือเริ่มโครงการครั้งเดียว ข้อตกลงการให้คำปรึกษานี้จะช่วยปกป้องงานของคุณและธุรกิจของคุณ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดขอบเขตของบริการให้คำปรึกษาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความคาดหวังที่ชัดเจน
- กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับการชดเชย
- จัดตั้งข้อกำหนดการรักษาความลับเพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาอิสระ, เอเจนซี่การตลาด, โค้ชธุรกิจ, และที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินที่กำลังทำข้อตกลงกับลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อตกลงการให้คำปรึกษาของคุณ ด้วยการตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ต้องส่งมอบ, กำหนดการชำระเงิน, และการอนุมัติ
ใช้เอกสารแบบร่วมมือกันเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และทำให้กระบวนการทำงานด้านการให้คำปรึกษาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUpช่วยสนับสนุนทีมในการกำหนดบทบาท กำหนดความคาดหวัง และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มันนำโครงสร้างมาสู่โครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความสอดคล้องและรับผิดชอบตั้งแต่วันแรก
ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนทุกแง่มุมของข้อตกลงการทำงานของคุณได้—ตั้งแต่คำแถลงการณ์ภารกิจไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดเส้นตายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างงานที่มีกำหนดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนของโครงการจะเสร็จสิ้นตรงเวลา
- ตกลงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อจัดการกับความไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์
- ทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและพลวัตของทีมที่เปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, หรือทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการความสอดคล้องและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
10. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัสช่วยให้กระบวนการเช่าที่ดินสำหรับเจ้าของบ้านและผู้จัดการทรัพย์สินในรัฐเท็กซัสเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการร่าง จัดการ และจัดเก็บเอกสารสัญญาเช่าที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งปกป้องสิทธิของทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่า
เทมเพลตนี้มอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่า, ระยะเวลา, ข้อมูลผู้เช่า, และการสื่อสาร. ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรักษาความเป็นมืออาชีพ, เป็นระเบียบ, และปฏิบัติตามกฎหมายการเช่าของรัฐเท็กซัส—ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการทรัพย์สินเพียงแห่งเดียวหรือหลายหน่วย.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมข้อมูลผู้เช่าที่จำเป็นเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลโดยละเอียดของผู้เช่าแต่ละรายและทรัพย์สิน
- รายละเอียดจำนวนเงินค่าเช่า, วันที่ครบกำหนดชำระ, และวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้เพื่อความโปร่งใส
- บันทึกการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเท็กซัสเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, หรือเจ้าของบ้านในเท็กซัสที่ต้องการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำและจัดการสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์
11. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการสร้างสัญญาบริการที่ชัดเจนซึ่งปกป้องทั้งคุณและลูกค้าของคุณหรือไม่?เทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยส่วนขอบเขต เงื่อนไขการชำระเงิน และกำหนดเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเข้าใจผิดและรับรองความสอดคล้อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการตรวจสอบง่ายขึ้น พร้อมให้คุณมีเครื่องมือครบครันในการจัดการข้อตกลงตั้งแต่การสร้างจนถึงการลงนาม ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างสัญญาบริการมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมข้อกำหนดการรักษาความลับเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งถูกแบ่งปันในระหว่างการมีส่วนร่วม
- สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อผูกพันสำหรับทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า
- บันทึกวิธีการแก้ไขข้อพิพาทเอกสารเพื่อจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อกำหนดขอบเขต, ระยะเวลา, และเงื่อนไขการชำระเงินกับลูกค้า.
12. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp Rental Contract Templateถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการทำให้กระบวนการเช่าเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยคุณในการร่าง จัดการ และเก็บรักษาสัญญาเช่าที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งช่วยชี้แจงความคาดหวัง ปกป้องสิทธิของคุณ และลดความเสี่ยงของการเกิดข้อพิพาท
เทมเพลตนี้ช่วยให้การสร้างสัญญาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยรวมองค์ประกอบทางกฎหมายที่สำคัญ เช่น รายละเอียดค่าเช่า กฎระเบียบ และเงื่อนไขการเข้าถึงทรัพย์สิน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ระบุเงื่อนไขการเช่าและระยะเวลาเช่าเพื่อกำหนดความยาวและเงื่อนไขของระยะเวลาเช่าอย่างชัดเจน
- กำหนดแนวทางสำหรับการต่อสัญญาเช่าหรือการยกเลิกสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเมื่อสิ้นสุดสัญญา
- บันทึกการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายและข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาเป็นเอกสารที่ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านอิสระ ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการกระบวนการที่เชื่อถือได้และสามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์กับผู้เช่า
👋🏾 ให้ ClickUp'sAutopilot Agentsช่วยจัดการงานที่ยุ่งยากในการบริหารสัญญา AI-powered agents เหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานของสัญญาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติด้วยการส่งการแจ้งเตือนเพื่อลงนาม, แจ้งเตือนให้คุณอัปเดตสัญญาด้วยเอกสารเพิ่มเติม, และจัดตารางการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดูวิธีการใช้งาน 👇🏼
13. แม่แบบเอกสารเพิ่มเติมของสัญญาโดย PandaDoc
แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาโดย PandaDocช่วยให้การแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าง่ายขึ้น แบบฟอร์มนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกบันทึกไว้ชัดเจน ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย และสามารถติดตามได้ง่าย
แบบฟอร์มเพิ่มเติมนี้มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องเขียนสัญญาใหม่ทั้งหมด มันนำเสนอรูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับการแก้ไขเงื่อนไขของโครงการ, การปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการ, หรือการขยายระยะเวลา, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งโดยแทรกข้อมูลงานเลี้ยง รายละเอียดสัญญา และข้อมูลการแก้ไขโดยใช้ตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้ซึ่งสามารถแก้ไขได้
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เอกสารแนบ A และ B เพื่อสรุปข้อกำหนดเดิมและข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่
- รักษาเงื่อนไขของสัญญาเดิมโดยระบุว่าทุกส่วนที่ไม่ได้รับการแก้ไขยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการสัญญา, ฟรีแลนซ์, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการแก้ไขข้อตกลงในขณะที่รักษาการคุ้มครองทางกฎหมายและความชัดเจน.
14. แม่แบบเอกสารเพิ่มเติมของสัญญาโดย Juro
แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญา Juro ช่วยธุรกิจ ในการแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มันทำให้การปรับปรุงชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย โดยไม่ทำให้สัญญาต้นฉบับเป็นโมฆะ
เทมเพลตนี้ช่วยให้องค์กรจัดการการแก้ไขสัญญาในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความแม่นยำทางกฎหมายและการทำงานร่วมกัน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ชี้แจงความรับผิดชอบโดยการกำหนดบทบาทของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับการจัดการข้อมูล
- จำกัดความเสี่ยงด้วยข้อกำหนดความรับผิดที่ครอบคลุม รวมถึงการกำหนดวงเงินและการยกเว้น
- ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้สอดคล้องกับ GDPR/CCPA ผ่านการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้ให้บริการ SaaS, บริษัทฟินเทค, บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ หรือองค์กร B2B ใด ๆ ที่จัดการข้อมูลสำคัญและต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหลังการลงนามในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด
15. แม่แบบเอกสารเพิ่มเติมของสัญญาโดย Business in a Box
แบบฟอร์มเพิ่มเติมสัญญาธุรกิจในกล่อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถ แก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องเขียนสัญญาใหม่ทั้งหมด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงเงื่อนไข เช่น กำหนดเวลา ราคา หรือความรับผิดชอบ ในขณะที่ยังคงรักษาสัญญาเดิมไว้ テンプレートนี้ช่วยให้กระบวนการแก้ไขง่ายขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับทางกฎหมาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนกรอกข้อมูลสำหรับชื่อ วันที่ และข้อกำหนดการแก้ไขเฉพาะ
- รักษาโครงสร้างโดยการอ้างอิงข้อตกลงเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ไม่ได้รับผลกระทบ
- ตรวจสอบความชัดเจนทางกฎหมายด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข, เงื่อนไขที่ไม่เปลี่ยนแปลง, และคำศัพท์ที่กำหนดไว้
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ทีมกฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ขายที่ต้องการวิธีปรับสัญญาอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับขอบเขตการงาน การชำระเงิน หรือสิ่งที่ต้องส่งมอบด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
16. แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาจ้างงานโดย eSign
ต้องการปรับปรุงสัญญาจ้างงานโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่หรือไม่?แม่แบบเอกสารเพิ่มเติมสัญญาจ้างงานแบบ eSignช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยยังคงรักษาเนื้อหาเดิมของสัญญาไว้ครบถ้วน
เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, มันทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้พร้อมภาษาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย, ทำให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นในระหว่างการเลื่อนตำแหน่ง, การปรับปรุงนโยบาย, หรือการปรับโครงสร้าง.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กรอกข้อมูลได้อย่างราบรื่นด้วยช่องที่กำหนดไว้สำหรับรายละเอียดนายจ้างและลูกจ้าง วันที่ และลายเซ็น
- ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กล่องข้อความเฉพาะเพื่อสรุปการแก้ไขสัญญาที่เฉพาะเจาะจง
- ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายด้วยช่องลายเซ็นสำหรับทั้งสองฝ่ายเพื่อยืนยันการตกลงร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกทรัพยากรบุคคล, สตาร์ทอัพ, ผู้จัดการองค์กร, และลูกค้าฟรีแลนซ์ที่ต้องการการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในบทบาทงาน, ค่าตอบแทน, หรือเงื่อนไขการจ้างงาน.
17. แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายโดย PDF Filler
แบบฟอร์มเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขาย PDF Filler ช่วยให้สามารถ ปรับปรุงเงื่อนไขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ภายหลังการลงนามในสัญญาฉบับเดิม ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในระหว่างการปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการกรอก ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าหลีกเลี่ยงความสับสน ลดความเสี่ยง และรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐและกฎหมายอย่างครบถ้วนในระหว่างการแก้ไขสัญญา
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แก้ไขเงื่อนไขการซื้อโดยตรงกับส่วนใหญ่เพื่อเขียนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในข้อตกลง
- ระบุการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นผู้เสนอการเปลี่ยนแปลง
- บันทึกเวลาด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับวันที่และเวลาที่แต่ละฝ่ายลงนามและยอมรับ
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, นายหน้า, ผู้ซื้อบ้าน, และผู้ขายทรัพย์สินที่จัดการการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการขายทรัพย์สินที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ เช่น วันที่ปิดการขาย, ข้อตกลงการซ่อมแซม, หรือการปรับปรุงราคา
ปิดดีลทุกครั้งอย่างมั่นใจด้วย ClickUp!
การสร้างข้อตกลงที่เป็นทางการแต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในความร่วมมือ การร่วมมือ และการร่วมทุน เอกสารเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด กำหนดความรับผิดชอบ และสร้างความไว้วางใจ โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนทางกฎหมายของสัญญา
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าของธุรกิจ, และทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทรงพลังเช่น เอกสาร, งาน, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติการร่วมมือในตัว คุณสามารถสร้างโครงสร้าง, มอบหมายหน้าที่, ติดตามความคืบหน้า, และรักษาความโปร่งใสได้ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วย ClickUp ข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการของคุณจะกลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนซีกับลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
✅สมัครใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะเขียนเอกสารเพิ่มเติมในสัญญาได้อย่างไร?
ในการเขียนภาคผนวกของสัญญา ให้เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อเอกสารอย่างชัดเจนว่าเป็น "ภาคผนวก" ของสัญญาฉบับเดิม และอ้างอิงถึงข้อตกลงเดิมโดยระบุชื่อและวันที่ของสัญญาฉบับเดิม ระบุฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่วนหรือข้อกำหนดที่กำลังแก้ไขหรือเพิ่มเติม ระบุเงื่อนไขใหม่ การเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมอย่างชัดเจน โดยใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อความชัดเจน ทั้งสองฝ่ายควรตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ลงนาม และระบุวันที่ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหรือเก็บไว้กับสัญญาฉบับเดิม กระบวนการนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้รับการยอมรับตามกฎหมายและสามารถอ้างอิงได้ง่ายในอนาคต
ตัวอย่างของเอกสารเพิ่มเติมคืออะไร?
ตัวอย่างของเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นเอกสารที่เพิ่มตารางการชำระเงินใหม่เข้าไปในสัญญาให้บริการที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากสองบริษัทมีสัญญาให้บริการรายเดือน แต่ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (addendum) ระบุว่า "ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ตารางการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญาฉบับเดิมจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินดังต่อไปนี้: การชำระเงินจะกระทำในวันที่ 1 ของทุกเดือนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร" ทั้งสองฝ่ายจะต้องลงนามและระบุวันที่ในเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอย่างเป็นทางการ
คุณเขียนการแก้ไขสัญญาอย่างไร?
การเขียนการแก้ไขสัญญาเกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น "การแก้ไข" ต่อสัญญาเดิม โดยอ้างอิงชื่อและวันที่ของสัญญาเดิม ระบุข้อกำหนดหรือส่วนที่กำลังเปลี่ยนแปลง และอธิบายเงื่อนไขใหม่หรือการแก้ไขอย่างละเอียด ใช้ภาษาที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ทั้งสองฝ่ายควรลงนามและระบุวันที่ในเอกสารการแก้ไข และแนบเอกสารนี้ไว้กับสัญญาเดิม เพื่อให้การแก้ไขมีผลผูกพันทางกฎหมายและสามารถค้นหาได้ง่ายหากจำเป็น
อะไรคือเอกสารเพิ่มเติมทั่วไปในสัญญา?
เอกสารเพิ่มเติมทั่วไปในสัญญาเป็นเอกสารเสริมที่เพิ่ม ชี้แจง หรือแก้ไขเงื่อนไขในข้อตกลงเดิมโดยไม่แทนที่สัญญาทั้งหมด สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การขยายกำหนดเวลา การปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงิน หรือการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ เอกสารเพิ่มเติมทั่วไปควรอ้างอิงถึงสัญญาเดิม ระบุการเปลี่ยนแปลง และลงนามโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสารนี้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายเมื่อได้รับการดำเนินการแล้วและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม