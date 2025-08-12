แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) ฟรี เพื่อช่วยให้การทำข้อตกลงทางธุรกิจและการเป็นหุ้นส่วนง่ายขึ้น

การค้นหาแบบฟอร์ม MOU ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย 🤔 ส่วนใหญ่แล้วมักจะคลุมเครือเกินไป ซับซ้อนเกินไป หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง
หากคุณติดอยู่กับการค้นหาเทมเพลตแทนที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าในความร่วมมือของคุณ คุณต้องการบางสิ่งที่ง่าย ชัดเจน และสามารถปรับแต่งได้ไม่ยาก
บทความนี้นำเสนอเทมเพลต MOU ฟรีที่ดีที่สุดซึ่งใช้งานได้จริง ไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น มีเพียงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับสัญญาประเภทต่างๆ เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจครั้งต่อไปของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
แบบฟอร์มบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ที่ให้ยืมเงินที่ต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
|บันทึกจำนวนเงินการชำระเงิน, วันครบกำหนด, และเงื่อนไข; รูปแบบตารางที่สามารถปรับแต่งได้; โครงสร้างที่สามารถค้นหาได้
|เทมเพลตหนังสือข้อตกลง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ก่อตั้งกำลังร่างหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
|บันทึก/ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์; เอกสาร ClickUp ที่ทำงานร่วมกันได้; มุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามข้อบท
|เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ให้กู้ที่ต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่มีโครงสร้าง
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเงื่อนไข; การติดตามความคืบหน้าของเงินกู้; การแจ้งเตือนและการจัดเรียง
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมจัดซื้อและผู้ขายยืนยันเงื่อนไขของข้อตกลง
|มอบหมายความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือ; การติดตามลายเซ็นตามงาน; การแจ้งเตือนสถานะ
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก/ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าที่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้
|การติดตามการพึ่งพา; จุดสำคัญสำหรับการส่งมอบ; การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนธุรกิจขนาดเล็ก
|กำหนดการจัดการกำไร/ขาดทุน; การวางแผนไทม์ไลน์ในมุมมองปฏิทิน; ลดการพลาดข้อผูกพัน
|เทมเพลตสัญญาจ้างฟรีแลนซ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาที่ต้องการสัญญาที่ชัดเจน
|ส่วนสำหรับผลงานที่ส่งมอบ ขอบเขตงาน และทรัพย์สินทางปัญญา; มุมมองตารางเวลาโครงการ; การบริหารความสัมพันธ์ระยะยาว
|เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หุ้นส่วนธุรกิจที่เท่าเทียมกันแบ่งการเป็นเจ้าของ
|แผนภูมิแกนต์; กระบวนการตัดสินใจ; คุณสมบัติการรับผิดชอบ
|เทมเพลตข้อตกลงการรักษาความลับ ClickUp NDA
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมกฎหมาย, ฟรีแลนซ์, และธุรกิจที่จัดการกับหลายสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
|การติดตามสถานะข้อตกลง; ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดเก็บและการแจ้งเตือน; การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่รับผู้รับเหมาเข้าร่วมงาน
|ครอบคลุมขอบเขต, การชำระเงิน, ระยะเวลา, และข้อกำหนดทางกฎหมาย; อีเมล ClickApp เพื่อส่งสัญญา
|เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ที่ปรึกษาอิสระและเอเจนซี่ที่กำลังจัดทำข้อตกลงกับลูกค้าใหม่อย่างเป็นทางการ
|ความชัดเจนของขอบเขตงาน; กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนภาพ; หลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง
|เทมเพลตข้อตกลงการลงทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สตาร์ทอัพ ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนที่กำลังจัดโครงสร้างการลงทุน
|การมอบหมายงาน; การจัดระเบียบข้อกำหนด; แถบแสดงความคืบหน้าพร้อมรายการตรวจสอบ
|เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ตั้งมาตรฐานการทำงาน โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกลหรือข้ามสายงาน
|แผนที่บุคลิกภาพ; ส่วนความปรารถนา; กระดานแก้ไขหัวข้อ
|เทมเพลตข้อตกลงการแยกงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คู่รักที่กำลังเผชิญกับการแยกทาง
|ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด; ชี้แจงสิทธิ/หน้าที่; การวางแผนการแก้ไขข้อพิพาท
|เทมเพลตข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังจัดทำข้อกำหนดการจ้างงานอย่างเป็นทางการ
|การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด; การจัดการข้อพิพาท; แก้ไขได้ใน ClickUp Docs
|แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน/ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในรัฐเท็กซัส
|ครอบคลุมข้อกฎหมายที่จำเป็น; ข้อความที่สามารถปรับแต่งได้; ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส
|เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และเอเจนซี
|กำหนดขอบเขต/ระยะเวลา; ชัดเจนเรื่องการชำระเงิน; ป้องกันความสับสน
|เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับผู้ขาย
|ปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพ; ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา; เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้า
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน/ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
|ครอบคลุมค่าเช่า, เงินประกัน, กฎระเบียบ; ข้อสัญญาการยกเลิก; การป้องกันข้อพิพาท
|เทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงาน ClickUp Operating Agreement LLC
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ประกอบการที่จัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC)
|กำหนดความเป็นเจ้าของ; กฎทางการเงินและการบันทึกข้อมูล; การป้องกันข้อพิพาท
|เทมเพลตข้อตกลงไม่แข่งขัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นายจ้างที่ปกป้องข้อมูลของบริษัท
|ข้อห้ามการชักชวน; ส่วนการรักษาความลับ; การแก้ไขร่วมกัน
|แม่แบบข้อตกลงการเลี้ยงดูบุตร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ปกครองร่วมที่จัดการหน้าที่ร่วมกัน
|จัดระเบียบเอกสารในที่เดียว; ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน; การแก้ไขข้อพิพาท
|แบบฟอร์มข้อตกลงการไม่รับผิดชอบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจที่กำลังจัดทำข้อตกลงความรับผิดอย่างเป็นทางการ
|กำหนดขอบเขต; กฎหมายที่บังคับใช้; ข้อกำหนดการสละสิทธิ์/การชดใช้ค่าเสียหาย
|แม่แบบสัญญาการแต่งงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คู่รักที่ตั้งเงื่อนไขก่อนการแต่งงาน
|ครอบคลุมการเงิน ทรัพย์สิน การสนับสนุน; จัดความคาดหวังให้สอดคล้องกับเป้าหมายใน ClickUp
|เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ประกอบการ/ผู้นำบริษัทที่กำลังตรวจสอบสัญญา
|มุมมองรายการสัญญาทั้งหมด; มุมมองคณะกรรมการพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง; การอัปเดตแบบลากและวาง
|เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของกิจการที่กำลังแก้ไขข้อตกลง
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์; ความคิดเห็น; การติดตามความคืบหน้าในมุมมองคณะกรรมการ
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU)?
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง (MOU) คือเอกสารที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง 'บันทึกความเข้าใจ' ระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น โดยจะระบุข้อกำหนดพื้นฐานของความร่วมมือ เช่น เป้าหมาย ความรับผิดชอบ และกรอบเวลา โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาโดยให้โครงสร้างที่พร้อมแก้ไขแก่คุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดที่สำคัญของข้อตกลงแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ 📝
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดี?
แม่แบบบันทึกความเข้าใจที่จัดทำอย่างดีช่วยวางรากฐานสำหรับข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ขจัดความคลุมเครือและทำให้ทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา 👇
- ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ปรับให้เข้ากับความร่วมมือเฉพาะของคุณ ประเภทโครงการ หรือเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
- ใช้งานง่าย: เลือกใช้รูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ทางกฎหมายหรือความซับซ้อน
- เน้นความชัดเจน: รับแบบฟอร์มที่ระบุบทบาท ความรับผิดชอบ ระยะเวลา และความคาดหวังจากทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน
- พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: มองหาเทมเพลตที่ง่ายต่อการแชร์และอัปเดตกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- น้ำเสียงมืออาชีพ: เลือกแม่แบบที่สร้างความสมดุลระหว่างความเป็นกันเองและความเป็นทางการได้อย่างเหมาะสม
- พร้อมลงนาม: เลือกเทมเพลตที่มีพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายลงนามเพื่อให้ข้อตกลงเป็นทางการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงที่ดีที่สุดให้เลือก
แบบร่างบันทึกความเข้าใจที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานสำหรับการร่วมมือที่ราบรื่นและความรับผิดชอบ
หากคุณต้องการลดความซับซ้อนของเอกสารทางธุรกิจของคุณ,แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม:
1. เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpช่วยให้เงื่อนไขทางการเงินระหว่างคู่สัญญาชัดเจนและติดตามได้ง่าย เทมเพลตนี้ช่วยให้ฟรีแลนซ์และธุรกิจต่างๆ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ วันที่ครบกำหนด และเงื่อนไขกรณีไม่ชำระเงินได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ไม่แน่ใจว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างไร? เทมเพลตนี้จะช่วยวางรากฐานโดยช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างไว้ล่วงหน้า
- ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อสร้างสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และจัดระเบียบการชำระเงินตามลูกค้า ความถี่ หรือสถานะ
- รับโครงสร้างที่ช่วยให้ข้อตกลงของคุณเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และพร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ที่ให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
🏗️ รากฐานสำคัญ: แม้ว่าบันทึกความเข้าใจ (MOU) จะไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย แต่ก็มีน้ำหนักทางศีลธรรมและวิชาชีพอย่างมาก การลงนามใน MOU สามารถส่งผลต่อการเจรจาและแสดงถึงความมุ่งมั่น MOU ยังสามารถพัฒนาเป็นสัญญาประเภทต่างๆ ได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจและสร้างความไว้วางใจกันแล้ว MOU สามารถทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับข้อตกลงที่มีรายละเอียดชัดเจนและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
2. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถกำหนดขอบเขต บทบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจใดๆ ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- มันมาพร้อมกับบันทึกที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่าง และคำแนะนำ เพื่อให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าคาดหวังอะไรตั้งแต่เริ่มต้น
- คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อร่างวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเทมเพลตในเอกสารที่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้นมุมมองบอร์ดของ ClickUpจะเปลี่ยนแต่ละข้อกำหนดหรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบให้กลายเป็นบัตรที่คุณสามารถเลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนได้ เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อนุมัติ หรือแชร์แล้ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่ต้องการร่างหนังสือข้อตกลงสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจของตน
3. แม่แบบข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUpเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและมีโครงสร้างในการกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมและให้กู้ยืมอย่างเป็นทางการระหว่างเพื่อน ฟรีแลนซ์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจะระบุองค์ประกอบสำคัญ เช่น จำนวนเงินกู้ทั้งหมด กำหนดการชำระคืน อัตราดอกเบี้ย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงข้อพิพาท
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะ เช่น อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด หรือความถี่ในการชำระเงิน
- ติดตามความคืบหน้าของเงินกู้ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และกรองหรือจัดเรียงเงื่อนไขของข้อตกลงหลายรายการได้ภายในมุมมองเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่ให้ยืมเงินและต้องการข้อตกลงเงินกู้ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
4. แม่แบบข้อตกลงการซื้อ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจสร้างเอกสารที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเพื่อยืนยันข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ ผู้ขาย และลูกค้า ประกอบด้วยช่องสำหรับเพิ่มรายละเอียดผู้ซื้อ/ผู้ขาย คำอธิบายสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และลายเซ็น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นใน ClickUp Assignเพื่อเพิ่มบันทึก แนะนำการแก้ไข หรือชี้แจงข้อกำหนด เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันก่อนการลงนาม
- เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดได้รับการตกลงเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการลงนาม ติดตามสถานะ และตั้งการแจ้งเตือน
- ดำเนินการข้อตกลงให้ก้าวหน้าโดยไม่พลาดขั้นตอนใดหรือต้องตามหาอีเมล
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและผู้ขายที่ต้องการเทมเพลตข้อตกลงการซื้อที่เรียบง่าย ติดตามได้ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
5. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
ข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีการติดต่อกับผู้ขายและผู้ซื้อเป็นประจำ โดยจัดการกับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอย่างเป็นทางการ. มันมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลผู้ซื้อ/ผู้ขาย, ข้อมูลจำเพาะของทรัพย์สิน, เงื่อนไขการชำระเงิน, และระยะเวลาการโอน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ติดตามการพึ่งพาและหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างละเอียด
- จัดการกำหนดเวลาการส่งมอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ClickUp Milestones
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนผ่านClickUp Automationsเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการอัปเดต
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ขายที่จัดการการขายสินค้าหรือบริการทั้งแบบกายภาพและดิจิทัลที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้ชัดเจน
📚 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจและข้อตกลงที่เรียบง่ายและฟรี
6. แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางธุรกิจ กรอบการทำงานนี้ทำให้การกำหนดเงื่อนไขความร่วมมือและการบันทึกการมีส่วนร่วมของทุนเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้ยังให้รายละเอียดการแบ่งประเภทการมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างละเอียด ทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครมีส่วนร่วมอะไรบ้าง ทั้งในด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สรุปวิธีการจัดการกำไร ขาดทุน และเงินเดือน
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับวงจรชีวิตของพันธมิตรของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น วันที่เริ่มต้น ช่วงเวลาสำคัญในการต่ออายุ หรือจุดตรวจสอบการทบทวน ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ลดโอกาสที่จะพลาดการนัดหมายหรือความสับสนในภายหลังโดยการวางแผนวันที่อย่างชัดเจนและมองเห็นได้
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น และความคาดหวัง
🧠 คุณรู้หรือไม่? MOU (บันทึกความเข้าใจ) มักถูกเรียกว่า 'ข้อตกลงสุภาพบุรุษ' ในแวดวงกฎหมาย เพราะมันบันทึกเจตนาและความเข้าใจโดยไม่ผูกพันทางกฎหมาย
7. แม่แบบสัญญาจ้างฟรีแลนซ์ ClickUp
เทมเพลตสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์ในการกำหนดความคาดหวัง ปกป้องสิทธิ์ของตนเอง และยืนยันเงื่อนไขกับลูกค้าใหม่ในขั้นตอนการเริ่มต้นงาน ด้วยช่องกรอกสำหรับกำหนดระยะเวลาโครงการ อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถขจัดความคลุมเครือตั้งแต่เริ่มต้นและจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจเช่น วิธีการขอชำระเงินอย่างมืออาชีพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- เข้าถึงส่วนเฉพาะสำหรับการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ ขอบเขตการให้บริการ ระยะเวลาการชำระเงิน และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- มุมมองตารางเวลาโครงการที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ลูกค้าเห็นการแบ่งแยกของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการความสัมพันธ์ระยะยาวกับฟรีแลนซ์โดยการแก้ไขปัญหาเช่นการรักษาความลับ, การคืนเงินค่าใช้จ่าย, และการยกเลิกสัญญา
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาที่ต้องการสัญญาที่ชัดเจนไร้ข้อพิพาท
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXเพื่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคุณภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องพิมพ์ทุกข้อด้วยตนเอง เพียงพูดข้อกำหนดของคุณออกมา—Brain MAX จะถอดเสียงและจัดโครงสร้างให้โดยอัตโนมัติในเอกสาร ClickUp ที่คุณต้องการ
คุณยังสามารถสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายข้อสัญญาที่เป็นมาตรฐานที่ขาดหายไป แนะนำภาษาที่เป็นทางการ หรือแม้แต่ปรับโทนของเอกสารให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ผ่านมาซึ่งเก็บไว้ใน Workspace ของคุณได้อีกด้วย
8. แม่แบบข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50-50 ของ ClickUpช่วยให้หุ้นส่วนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังที่เท่าเทียมกันได้อย่างชัดเจน ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการลงทุนทุน การแบ่งปันกำไร การแก้ไขข้อพิพาท เงื่อนไขการถอนตัว ฯลฯ ทำให้การตั้งค่าทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ติดตามไทม์ไลน์สำหรับการตัดสินใจสำคัญ เช่น การตรวจสอบทางการเงินและช่วงเวลาต่ออายุ ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของClickUp
- รักษาความสอดคล้องและความรับผิดชอบตลอดเส้นทางความร่วมมือ
- กำหนดกระบวนการตัดสินใจและการสนับสนุนทางการเงินไว้ในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: หุ้นส่วนธุรกิจที่มีความเท่าเทียมกันในการสร้างข้อตกลงการถือครองที่โปร่งใสและสมดุล
9. แม่แบบข้อตกลงความลับทางการค้า ClickUp NDA
เทมเพลตข้อตกลงความลับ (NDA) ของ ClickUpมีส่วนที่ชัดเจนสำหรับการระบุฝ่ายที่เปิดเผยและฝ่ายที่รับข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างครบถ้วน คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลใดถือเป็นข้อมูลลับ ระบุข้อยกเว้น (เช่น ข้อมูลที่อยู่ในสาธารณะ) และกำหนดขอบเขตการใช้งานเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือการแบ่งปันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ติดตามสถานะความคืบหน้า ตั้งค่าการแจ้งเตือน และมอบหมายผู้ร่วมงานสำหรับการอัปเดต
- เมื่อลงนามใน NDA แล้ว ให้ใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทันที
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและทำให้การเรียกดูข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ดูวิธีที่ ClickUp Automations สามารถทำให้กระบวนการทำงานของ NDA ง่ายขึ้น ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ฟรีแลนซ์, และธุรกิจที่จัดการกับ NDA ของลูกค้าหลายรายพร้อมข้อกำหนดการรักษาความลับที่เข้มงวด
10. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนระหว่างธุรกิจของคุณกับผู้รับเหมาอิสระ ด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับขอบเขตงาน, ตารางการชำระเงิน, ระยะเวลาโครงการ, ความลับ, และข้อกำหนดทางกฎหมาย ทำให้เกิดความชัดเจนร่วมกันและความปลอดภัยทางกฎหมายตั้งแต่วันแรก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- รวมเงื่อนไขการต่อสัญญาและวิธีการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในอนาคต
- เปิดเผยความรับผิดชอบทางภาษีเพื่อความชัดเจน
- ใช้Email ClickApp ที่ติดตั้งไว้ในตัว, คุณสมบัติการผสานอีเมลของ ClickUp, เพื่อส่งสัญญาไปยังผู้รับเหมาโดยตรงเพื่อลงนาม
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่กำลังรับสมัครผู้รับเหมาภายนอกระยะไกลและต้องการระบบที่เชื่อถือได้สำหรับการอนุมัติสัญญา
11. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
แบบสัญญาการให้คำปรึกษา ClickUpช่วยกำหนดบริการ, ระยะเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และข้อกำหนดการรักษาความลับ, ช่วยลดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและที่ปรึกษา
คุณยังสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนภาพรวมของข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือไทม์ไลน์การให้บริการได้อีกด้วย กระดานทำงานร่วมกันเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์กับลูกค้าและสร้างความเข้าใจตรงกันในความคาดหวัง คุณสามารถเพิ่มโน้ตติด, วาดขั้นตอนการทำงาน หรืออัปเดตการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานได้อย่างอิสระ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- สร้างความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังกับลูกค้าเพื่อความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ
- กำหนดขอบเขตของงานและสิ่งที่ต้องส่งมอบให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง
- สร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย
เทมเพลตนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังสำรวจการจ้างบริการจัดการโครงการภายนอก ช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบกับที่ปรึกษาภายนอกอย่างเป็นทางการ
✅ เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาอิสระและเอเจนซี่ที่ต้องการสร้างความชัดเจนและความยืดหยุ่นในการเริ่มต้นงานกับลูกค้าใหม่
12. แม่แบบข้อตกลงการลงทุน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการลงทุนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการสัญญาการลงทุนด้วยความแม่นยำทางกฎหมาย ครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญ ตั้งแต่การระบุสัดส่วนการถือหุ้นและเงื่อนไขเงินปันผล ไปจนถึงการกำหนดสิทธิในการออกเสียงและข้อกำหนดการรักษาความลับ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- คุณสามารถมอบหมายงาน จัดระเบียบข้อกำหนดให้เป็นโฟลเดอร์แยก และแม้กระทั่งเพิ่มไทม์ไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดกำหนดเวลา
- ด้วยรายการตรวจสอบงานและแถบความคืบหน้าที่อัปเดตอัตโนมัติ คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลาตอบอีเมลไปมา
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังรับนักลงทุนรายใหม่หรือกำลังจัดตั้งรอบการลงทุนอย่างเป็นทางการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการลงทุนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
✅ เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ, ผู้ก่อตั้ง, และนักลงทุนที่ต้องการสร้างข้อตกลงการลงทุนที่มีโครงสร้างและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปกป้องทั้งเงินลงทุนและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
13. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการทำงานของClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกัน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และลดความขัดแย้งภายในองค์กรผ่านค่านิยมร่วมกันและมาตรฐานพฤติกรรมที่ชัดเจน
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ผสานรวมช่วยให้การสร้างบรรทัดฐานของทีมร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและชัดเจน เช่น ความชอบในการสื่อสารหรือกฎการตัดสินใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มส่วนข้อเสนอหรือการทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นตามเวลา
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมใด ๆ ที่ใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการร่วมมือ แต่ยังเป็นตัวซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเต็มรูปแบบเพื่อจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, พฤติกรรม, และกระบวนการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ลองเล่นกับกระดานโต้ตอบแบบโต้ตอบได้ เช่น แผนที่บุคลิกภาพ เพื่อระบุรูปแบบการทำงานของแต่ละบุคคล (คนเก็บตัว, คนลงมือทำ, คนคิดวิเคราะห์, ฯลฯ)
- ลองดูที่ ส่วนความมุ่งมั่น ซึ่งสมาชิกสามารถแบ่งปันความหวังของพวกเขาสำหรับทีม
- ใช้ กระดานการแก้ไขหัวข้อ เพื่อยกประเด็นปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข และบันทึกข้อตกลง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ทำงานทางไกลหรือข้ามสายงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
14. ข้อตกลงการแยกงาน ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงการแยกทางของ ClickUpช่วยให้คู่รักสามารถจัดการกับความซับซ้อนของการแยกทางได้ด้วยเอกสารน้อยที่สุด คุณสามารถสร้างและจัดการเอกสารสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน การแบ่งสินทรัพย์ การปกครองบุตร และการสนับสนุนได้ ทุกส่วนที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีช่วยให้คุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวังร่วมกันและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความขัดแย้งตลอดกระบวนการ
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
- ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ในการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งในอนาคต
✅ เหมาะสำหรับ: คู่รักที่กำลังอยู่ในช่วงแยกทาง ต้องการความชัดเจน ความพร้อมทางกฎหมาย และการเข้าถึงเอกสารที่ง่ายดาย
15. แม่แบบข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp
แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการระบุเงื่อนไขการจ้างงาน ความคาดหวังในงาน นโยบายเงินเดือน และระเบียบปฏิบัติในที่ทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรักษาความชัดเจนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนต่างๆ ที่รวมไว้ เช่น การเข้างาน นโยบายการลา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ช่วยให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้วยข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- ปกป้องสิทธิทางกฎหมายของคุณ
- รับกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการจัดการข้อพิพาท
เพื่อเริ่มต้นให้ใช้โปรแกรมประมวลผลคำเช่นClickUp Docs ในการออกแบบข้อตกลงของคุณโดยการป้อนข้อมูลพนักงาน บทบาทงาน และข้อกำหนดการจ้างงาน ซึ่งจะทำให้เอกสารของคุณสามารถแก้ไขและแชร์ได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จากนั้นติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอัปเดตภายใน ClickUp เพื่อให้ไม่มีนโยบายใดถูกมองข้าม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดทำข้อกำหนดการจ้างงานอย่างเป็นทางการสำหรับพนักงานใหม่หรือสมาชิกทีมที่ทำงานทางไกล
16. แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp
แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของที่ดินที่ดำเนินธุรกิจในรัฐเท็กซัส โดยให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยแบบมีระยะเวลาแน่นอน ครอบคลุมทุกช่องข้อมูลสำคัญในการบันทึกรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลเจ้าของที่ดินและผู้เช่า ระยะเวลาการเช่า จำนวนค่าเช่า เฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาการเข้าพัก และค่าสาธารณูปโภค
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ระบุค่าปรับกรณีล่าช้า, เงินประกัน, และรายละเอียดการตรวจสอบก่อนเข้าอยู่
- ตั้งแต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกก่อนกำหนดไปจนถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และที่จอดรถ ทุกส่วนถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐเท็กซัส
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในรัฐเท็กซัสที่กำลังมองหาเทมเพลตสัญญาเช่าที่ครอบคลุมข้อกฎหมายทั้งหมดและสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเช่าเฉพาะได้
🧠 คุณรู้หรือไม่?ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา MOU, MOA (บันทึกข้อตกลง) และจดหมายแสดงเจตจำนง มักถูกใช้ในลักษณะคล้ายกัน—ในหลายกรณี ถูกใช้แทนกันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเบื้องต้น
17. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
แบบสัญญาบริการ ClickUpกำหนดความคาดหวังระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า โดยมีส่วนสำหรับบริการ, ระยะเวลา, และเงื่อนไขการชำระเงิน ทำให้การตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบง่ายขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- เก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ไว้ใกล้ตัวในที่เดียว
- บันทึกแต่ละขั้นตอนของโครงการเพื่อแสดงผลงาน กระบวนการ เงื่อนไขการชำระเงิน และสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากเสร็จสิ้นก่อนกำหนด
- ป้องกันความสับสน การชำระเงินที่พลาด และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และเอเจนซีที่ต้องการวิธีการเขียนและจัดทำข้อตกลงบริการอย่างง่ายแต่มีโครงสร้าง
18. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
แบบสัญญาผู้ขาย ClickUpสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ, ความคาดหวังในการให้บริการ, ราคา, และระยะเวลาการจัดส่งเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายได้. ทุกส่วนตั้งแต่ขอบเขตของงานไปจนถึงการรักษาความลับทำให้สัญญาสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายและเข้าใจได้ง่าย.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติและการขอเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
- เข้าถึงเครื่องมือความร่วมมือกับลูกค้าที่ช่วยให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อคุณทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, หรือผู้จัดจำหน่าย
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ทำงานร่วมกับผู้ขายภายนอกเป็นประจำและต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
19. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
เทมเพลตสัญญาเช่าของ ClickUpช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการเช่า ภายใต้ส่วนที่กำหนดไว้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย ระยะเวลาการเช่า และที่อยู่ของทรัพย์สิน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- กำหนดกฎระเบียบสำหรับพฤติกรรมของผู้เช่า การใช้ทรัพย์สิน และการชำระค่าสาธารณูปโภคภายใต้หลังคาเดียวกัน
- กำหนดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาเพื่อความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต
- ปกป้องสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของบ้านในขณะที่ทำให้ผู้เช่าเข้าใจหน้าที่ของพวกเขา
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงข้อพิพาทกับผู้เช่า
20. แม่แบบข้อตกลงการดำเนินงาน ClickUp Operating Agreement LLC
แบบฟอร์มข้อตกลงการดำเนินงานของ ClickUpคือเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องใช้เมื่อต้องการจัดตั้งบริษัท LLC. มันช่วยกำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัทคุณ ครอบคลุมรายละเอียดการเป็นเจ้าของ บทบาทของสมาชิก การแบ่งปันกำไร และกระบวนการตัดสินใจ.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ระบุสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน
- ครอบคลุมเรื่องการเงิน, ข้อกำหนดในการบันทึกข้อมูล, และขั้นตอนการปิดกิจการ
- ป้องกันข้อพิพาทและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่จัดตั้งบริษัท LLC และต้องการวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการจัดโครงสร้างความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบภายใน
📌 ชนะอย่างรวดเร็ว: เพิ่มข้อกำหนดการยกเลิกในบันทึกความเข้าใจของคุณ แม้ว่าจะไม่ใช่สัญญา ก็ตาม. สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถถอนตัวได้อย่างสง่างามหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน.
21. แม่แบบข้อตกลงไม่แข่งขัน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงไม่แข่งขันของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจปกป้องข้อมูลลับและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยกำหนดข้อจำกัดอย่างชัดเจนสำหรับอดีตพนักงาน ห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมหรือเริ่มต้นธุรกิจที่แข่งขันกันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหลังจากออกจากบริษัท
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- จำกัดความสามารถของพนักงานในการชักชวนลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วยข้อกำหนดห้ามชักชวน
- ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน เช่น ความลับทางการค้าและรายชื่อลูกค้า ด้วยส่วนการรักษาความลับ
- ทำให้การติดตามสัญญาทางกฎหมายง่ายขึ้นด้วยการตอบกลับความคิดเห็น การแก้ไขร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ เหมาะสำหรับ: นายจ้างที่ต้องการป้องกันการแข่งที่ไม่เป็นธรรมและรักษาข้อมูลบริษัทไว้หลังจากพนักงานลาออก
22. แม่แบบข้อตกลงการเลี้ยงดูบุตร ClickUp
แม่แบบข้อตกลงการเลี้ยงดูบุตรของ ClickUpช่วยให้ผู้ปกครองร่วมกันสามารถบันทึกหน้าที่และความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยกำหนดความคาดหวัง แบ่งหน้าที่หลัก และจัดการเรื่องสำคัญ เช่น การดูแลบุตร การเยี่ยมเยียน ประกันสุขภาพ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร
นอกจากนี้ ด้วยมุมมองแบบกำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp เช่น รายการ ปฏิทิน ฯลฯ ผู้ปกครองร่วมสามารถมองเห็นและจัดการงานและตารางการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งให้น้อยที่สุด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- จัดระเบียบเอกสารการเลี้ยงดูบุตรในที่เดียวที่ปลอดภัยและสามารถแชร์ได้
- รับแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
- สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อการแบ่งปันงานและหน้าที่การเลี้ยงดูบุตรอย่างยุติธรรม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครองร่วมที่กำลังมองหาวิธีการที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และร่วมมือกันในการจัดการหน้าที่การเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน และรักษาความสอดคล้องในความรับผิดชอบ
23. แบบฟอร์มข้อตกลงการคุ้มครองความเสียหาย ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการไม่รับผิดชอบของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจหรือผู้ให้บริการสร้างสัญญาที่กำหนดความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญา โดยกำหนดการยกเว้นความรับผิดอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะไม่ถืออีกฝ่ายรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือกิจกรรมเฉพาะ
คุณสามารถร่างขอบเขตของข้อตกลงได้อย่างง่ายดาย ระบุข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ชัดเจน กรอกเงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย และชี้แจงให้แน่ชัดว่าฝ่ายใดรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- บันทึกกิจกรรมและบริการที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลง
- ระบุกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงได้อย่างง่ายดาย
- ระบุประเภทของการคุ้มครองอย่างชัดเจน รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายหรือการยกเว้นความรับผิด
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการทำให้ข้อตกลงเป็นทางการซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและขอบเขตของการคุ้มครองความรับผิด
24. แม่แบบสัญญาสมรส ClickUp
เทมเพลตสัญญาสมรส ClickUpเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยเหลือคู่รักในการระบุสิทธิ หน้าที่ และความเกี่ยวข้องทางการเงินก่อนการสมรส ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น การครอบครองทรัพย์สิน การแบ่งหนี้สิน การช่วยเหลือคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหย่าร้าง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
✅ เหมาะสำหรับ: คู่รักที่ต้องการจัดการเรื่องการแต่งงานอย่างเป็นระบบและสร้างข้อตกลงที่โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายก่อนเข้าสู่พิธีวิวาห์
25. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
เทมเพลตรีวิวสัญญาของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการสัญญาทั้งหมดของคุณง่ายและมีระเบียบมากขึ้น แต่ละมุมมองถูกจัดโครงสร้างอย่างรอบคอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง แท็ก และสถานะของ ClickUp ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นสิ่งที่ต้องการแก้ไข สิ่งที่ได้รับการอนุมัติ และสัญญาอยู่ในขั้นตอนใดในขณะนี้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- มุมมองรายการสัญญาทั้งหมด ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของสัญญาและจัดกลุ่มตาม 'ประเภทธุรกิจ' เพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
- ใน มุมมองคณะกรรมการกระบวนการตรวจสอบสัญญา แต่ละสัญญาจะแสดงเป็นบัตรงาน โดยมีฟิลด์ที่กำหนดเองเน้นไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- เพียงคลิกที่บัตรงานเพื่อดูข้อมูลสัญญาโดยละเอียด และลากและวางบัตรไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสมเพื่ออัปเดตสถานะของสัญญา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและผู้นำบริษัทที่ต้องการดูแลและควบคุมข้อตกลงทางสัญญา
📮 ClickUp Insight: 46% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ต้องพึ่งพาการผสมผสานระหว่างแชท, บันทึก, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารของทีมเพียงเพื่อติดตามงานของพวกเขา สำหรับพวกเขา งานกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบ
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, บันทึก ClickUp, แชท ClickUp และ ClickUp Brain ทำให้งานทั้งหมดของคุณถูกรวมศูนย์ในที่เดียว ค้นหาได้ง่าย และเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ลาก่อนความยุ่งยากจากเครื่องมือมากมาย—ยินดีต้อนรับประสิทธิภาพการทำงานที่ไร้ขีดจำกัด
26. บันทึกเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
เอกสารเพิ่มเติมของ ClickUp สำหรับเทมเพลตสัญญาทำให้การบันทึกและจัดการการแก้ไขสัญญาเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อสัญญา การปรับปรุงเงื่อนไข หรือการชี้แจงประเด็นสำคัญ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บภาคผนวกของสัญญาของคุณได้อย่างง่ายดายภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกข้อถูกตรวจสอบก่อนการสรุป
- มุมมองคณะกรรมการใน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นฉบับร่าง อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือลงนามแล้ว ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องแก้ไขข้อตกลงบ่อยครั้ง และต้องการวิธีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
สร้างข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพด้วย ClickUp
ต้องการปิดดีลกับลูกค้า ตั้งความคาดหวังของทีม หรือร่างข้อตกลงความร่วมมือใช่ไหม? ClickUpทำงานเสมือนซอฟต์แวร์จัดการสัญญาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ที่ซึ่งข้อตกลง ความคิดเห็น กำหนดเวลา และการติดตามผลอยู่ร่วมกันอย่างครบถ้วน
เทมเพลตที่พร้อมใช้งานของเรามอบวิธีการที่ง่ายและเป็นระเบียบในการสร้าง แชร์ และจัดเก็บข้อตกลงทุกประเภท เพียงเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ ปรับแต่งให้เข้ากับเงื่อนไขของคุณ แล้วส่งออกไปได้เลย
นอกจากนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตามทุกสิ่ง ClickUp Brain จะให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญ ตรวจจับอุปสรรค และทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและทำให้สัญญา, ข้อตกลง และทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้น