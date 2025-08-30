10 ซอฟต์แวร์ ERG ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมในปี 2025

คุณไม่ได้เริ่ม ERG เพื่อจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและเรียนรู้เป็นครั้งคราวเท่านั้น
คุณเริ่มต้นมันเพื่อสร้างชุมชน สร้างการเปลี่ยนแปลง และทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับการมองเห็น แต่หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม แม้แต่ ERG ที่มีความกระตือรือร้นที่สุดก็อาจสูญเสียแรงผลักดันได้อย่างรวดเร็ว
และนั่นคือปัญหา
🧐 คุณทราบหรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิจัยของ Deloitte แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างเข้มแข็งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 56%และลดความเสี่ยงในการลาออกลงครึ่งหนึ่ง
ลองนึกภาพว่ากลุ่ม ERG สำหรับผู้หญิงในสายเทคโนโลยีเริ่มต้นปีด้วยการจัดเสวนาและวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบมีพี่เลี้ยง—แต่เมื่อไม่มีแพลตฟอร์มกลาง ทุกอย่างกลับวุ่นวาย ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนลดลง อาสาสมัครหมดไฟ พลังงานในทีมก็จางหายไป
สิ่งที่เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์อันกล้าหาญเพื่อความครอบคลุมกลับถูกฝังอยู่ใต้คำเชิญในปฏิทินและตารางงาน
วิธีแก้ไข?แพลตฟอร์มกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้การจัดการกิจกรรม การติดตามการมีส่วนร่วม และการพิสูจน์ผลกระทบต่อผู้บริหารเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยไม่ทำให้อาสาสมัครที่มีความกระตือรือร้นที่สุดของคุณรู้สึกเหนื่อยล้า
🧐 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดสมัยใหม่ของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน(Emp loyee Resource Groups) เริ่มต้นขึ้นในปี 1970ที่บริษัท Xerox เมื่อพนักงานผิวดำได้ก่อตั้งกลุ่ม National Black Employee Caucus เพื่อตอบสนองต่อการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและความไม่สงบทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างพื้นที่สำหรับการสนับสนุน การช่วยเหลือ และการพัฒนาภายในสถานที่ทำงาน—ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับกลุ่ม ERGs ที่เราเห็นในปัจจุบัน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ ERG?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ ERG ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มทรัพยากรพนักงานของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ เครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานและสร้างผลกระทบที่มีความหมาย
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญเมื่อประเมินแพลตฟอร์ม ERG:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย: เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้นำและสมาชิก ERG
- เครื่องมือการสื่อสารที่แข็งแกร่ง: มองหาฟอรัมสำหรับการอภิปราย, การส่งข้อความโดยตรง, และคุณสมบัติการประกาศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของ ERG
- การจัดการงานอย่างครบวงจร: เลือกแพลตฟอร์มที่มีการผสานปฏิทิน, ความสามารถในการลงทะเบียน, ระบบการแจ้งเตือน,และการรวบรวมความคิดเห็น 360องศาหลังงาน
- คลังทรัพยากรส่วนกลาง: ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรมีห้องสมุดสำหรับจัดเก็บและแบ่งปันเอกสาร วิดีโอ และสื่อการศึกษา
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ขั้นสูง: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการรายงานเพื่อวัดการมีส่วนร่วม การเติบโต และผลกระทบของ ERG
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงผ่านมือถือได้ รวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทำให้สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมได้แม้ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
- ตัวเลือกการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ยืนยันความเข้ากันได้กับระบบ HR ที่มีอยู่, เครื่องมือสื่อสาร, และปฏิทิน
- ความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับอนาคต: เลือกโซลูชันที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณและรองรับกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลาย (ERGs) ได้หลายกลุ่ม
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับการกำหนดค่าขั้นตอนการทำงาน การปรับแต่งฟิลด์ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ที่สะท้อนถึงภาษาด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเฉพาะของคุณ
🧠 ข้อมูลเชิงลึกพิเศษ: ERG หมายถึงอะไรกันแน่?
ERG ไม่ได้หมายถึงแค่ "กลุ่มทรัพยากรพนักงาน" เท่านั้น ในทางจิตวิทยา ทฤษฎี ERG (พัฒนาโดยClayton Alderfer) จัดประเภทความต้องการออกเป็น การดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ และการเติบโต แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับ ERG สมัยใหม่ แต่ความทับซ้อนกันก็น่าสนใจ—ERG ในปัจจุบันมักตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ความเชื่อมโยง และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ERG ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|คลิกอัพ
|– การจัดการประชุมด้วยระบบ AI– การผสานงานและบันทึกอย่างราบรื่น– แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|ทีมที่ต้องการการบันทึกข้อมูลอย่างครอบคลุม การจัดการงาน และการติดตามโครงการพร้อมการสนับสนุนจาก AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โครนัส
|– โปรแกรมจับคู่อัลกอริทึมสำหรับการให้คำปรึกษา– คู่มือการสนทนาแบบมีโครงสร้าง– เครื่องมือให้คำปรึกษาเสมือนจริง
|องค์กรที่มีโปรแกรมการให้คำปรึกษา ERG อย่างเป็นทางการที่ต้องการเชื่อมโยงผู้นำระดับสูงกับผู้มีความสามารถที่กำลังเติบโต
|คอร์: เริ่มต้นที่ $14,995/ปี; เอ็นเตอร์ไพรส์: เริ่มต้นที่ $24,995/ปี
|ความเข้ากันได้ของกล้องโทรทรรศน์
|– ข้อมูลเชิงลึกของ ERG ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล– การทำแผนที่เครือข่าย– การรายงานผลกระทบทางธุรกิจ
|ผู้นำ ERG ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่ม, การมีส่วนร่วม, และผลกระทบ
|ราคาตามความต้องการ
|เชซี
|– แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นชุมชน– เครื่องมือสำหรับการยกย่องสมาชิก– การออกแบบที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก
|องค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชน ERG ที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างมีนัยสำคัญ
|เริ่มต้นที่ $15,000/ปี สำหรับสมาชิก ERG 200 คน
|กลุ่มความสนใจร่วมของ Benevity
|– การเชื่อมโยงกับกิจกรรมการกุศล – เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน – การดำเนินการจับคู่ของขวัญ
|ทีมที่ต้องการผสาน ERGs เข้ากับความพยายามด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและมอบโอกาสในการให้
|ราคาตามความต้องการ
|แพลตฟอร์ม ERG Affirmity
|– การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ERG– การรายงานความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม– การติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
|บริษัทที่ต้องการวัดการมีส่วนร่วมและผลกระทบของ ERG พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
|ราคาตามความต้องการ
|MentorcliQ Diverst
|– การจัดการ ERG ระดับองค์กร – การให้คำปรึกษาและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง – การบูรณาการกับ HRIS และ LMS
|องค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังขยายกลุ่ม ERG โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและการให้คำปรึกษา
|ราคาตามความต้องการ
|ซอฟต์แวร์ Qooper ERG
|– การจับคู่ที่ปรึกษาด้วยปัญญาประดิษฐ์– เครื่องมือจัดการกิจกรรม– คุณสมบัติการมีส่วนร่วมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
|องค์กรที่ต้องการขยายโปรแกรม ERG ด้วยการให้คำปรึกษาที่มีโครงสร้าง การติดตามกิจกรรม และการวัดผลกระทบ
|ราคาตามความต้องการ
|WeSpire
|– แคมเปญส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน– รายงานผลกระทบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล– แม่แบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้
|องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการเชื่อมโยงโครงการ ERG กับผลลัพธ์ทางธุรกิจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น
|ราคาตามความต้องการ
|ฟีโนม เออ็กซ์
|– การบูรณาการประสบการณ์ของบุคลากร – การจัดการ ERG กับการสรรหาบุคลากร – การจัดการกิจกรรมและกลุ่ม
|บริษัทที่ต้องการผสาน ERGs เข้ากับกลยุทธ์การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
|ราคาตามความต้องการ
10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ERG เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือซอฟต์แวร์ ERG ที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาให้คุณเลือกตามความต้องการ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการ ERG เข้ากับการจัดการงานโดยรวม)
ClickUpคือแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน—และใช่ รวมถึงโครงการส่งเสริมสุขภาวะในที่ทำงานของคุณด้วย จัดการทุกอย่างในที่เดียว ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานประจำวันของทีม ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมไปจนถึงการติดตามการให้คำปรึกษา
นำ ERGs เข้ามาในพื้นที่ทำงานส่วนกลางของบริษัทคุณ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริง ง่ายต่อการมอบหมายและติดตาม. กำลังวางแผนกิจกรรมเดือนมรดก? จัดตั้งโปรแกรมให้คำปรึกษา? ClickUp ช่วยให้ผู้นำ ERG สร้างมันได้ตามสไตล์ของตัวเอง—ด้วยรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทินที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีม.
ด้วยระดับความสำคัญ, งานย่อย, สถานะที่กำหนดเอง, และวันที่ครบกำหนด ทุกคนจะทำงานสอดคล้องกัน—โดยไม่ต้องมีการติดตามข้อความอย่างต่อเนื่อง
มันโดดเด่นในการนำกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (Employee Resource Groups) เข้ามาใน Workspace หลักขององค์กรคุณ แตกต่างจากโซลูชันสำหรับ ERG โดยเฉพาะ ClickUp ผสานความริเริ่มด้านความหลากหลายของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัทในวงกว้าง สร้างความโปร่งใสที่ช่วยให้ ERG สามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
📮ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของมืออาชีพชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการจัดระเบียบกิจกรรมประจำปีใช่ไหม? กำลังต้อนรับสมาชิกใหม่? ประสานงานข้ามเขตเวลาอยู่หรือเปล่า?ฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงอาสาสมัคร ประเภทกลุ่ม ERG คำสรรพนาม หรือสถานที่—รับรองว่าไม่มีข้อมูลตกหล่นแน่นอน
สร้างฐานความรู้ ERG ด้วย ClickUp Docs
การจัดการความรู้และการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของ ERG ที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Knowledge Managementทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเอกสารของ ERG กลุ่มทรัพยากรสามารถสร้างวิกิและฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับทรัพยากรการศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรวมเข้า และข้อมูลทางวัฒนธรรม
ผู้นำ ERG สามารถสร้างเอกสาร ClickUpที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมหน้าเพจย่อย ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกใหม่เข้าใจภารกิจและกิจกรรมของกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มยังรองรับการแก้ไขแบบร่วมมือ ซึ่งช่วยให้สมาชิกหลายคนสามารถเข้าถึงและร่วมแก้ไขทรัพยากรได้พร้อมกัน ประวัติการแก้ไขช่วยให้เนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอในขณะที่ยังคงรักษาบริบทที่สำคัญไว้
รักษาการสนทนาให้สอดคล้องกับบริบทด้วย ClickUp Chat
ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งที่ทำให้ทรัพยากรเหล่านี้มีชีวิตชีวา นี่คือจุดที่ClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารตามบริบทเกิดขึ้นได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ ERG ของคุณ
ต่างจากแอปส่งข้อความแบบแยกส่วน ClickUp Chat เชื่อมต่อบทสนทนาโดยตรงกับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ สร้างการสนทนาที่มุ่งเน้นและรักษาความต่อเนื่อง
🎥 ดูว่า ClickUp Chat ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและทีมเชื่อมต่อกันได้อย่างไร—ไม่มีข้อความสูญหาย ไม่มีเธรดกระจัดกระจาย แค่การสื่อสารที่มุ่งเน้นซึ่งช่วยให้ชุมชนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ ERG มันคือการให้ทุกเสียงมีพื้นที่ชัดเจน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นผลกระทบที่แท้จริง
แพลตฟอร์มรองรับการประกาศทั่วทั้งทีมและการสนทนาส่วนตัว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสาร ERG ที่กว้างขวางและการสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายที่ละเอียดอ่อน สำหรับการทำงานร่วมกันข้าม ERG ช่องแชทสามารถรวมสมาชิกจากกลุ่มต่างๆ ได้ ช่วยให้เกิดการริเริ่มร่วมกันในขณะที่ยังคงความเชื่อมโยงกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด, เป้าหมาย และแบบฟอร์มของ ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยในการแสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การเติบโตของสมาชิก ชั่วโมงอาสาสมัคร หรือการเสร็จสิ้นของโครงการต่าง ๆ เพิ่มแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อรวบรวมการลงทะเบียนหรือความคิดเห็นจากสมาชิกหลังกิจกรรม ใช้เป้าหมาย ClickUpเพื่อปรับแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความหลากหลายของบริษัทและติดตามความสำเร็จในระยะยาว
ClickUp Formsสามารถใช้สำหรับการลงทะเบียน ERG, การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม, การรวบรวมความคิดเห็น, การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก, และการต้อนรับสมาชิกใหม่
การติดตามเวลาของ ClickUpยังช่วยให้ผู้นำ ERG บันทึกชั่วโมงการทำงานของอาสาสมัครตามงานหรือโครงการได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีคุณค่าในการเน้นย้ำความพยายามเบื้องหลังและสนับสนุนการขอสนับสนุนด้านงบประมาณหรือผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านธุรการ ผู้นำ ERG สามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อส่งอีเมลต้อนรับ ตั้งค่าการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะงานต่างๆ ได้
วิธีที่ AI สนับสนุนกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs) และการจ้างงานที่ครอบคลุม
กลุ่ม ERG มักมีบทบาทสำคัญในการกำหนด แนวทางการจ้างงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสอบประกาศรับสมัครงานเพื่อลดอคติ ไปจนถึงการทำให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการต้อนรับและสนับสนุน AI ช่วยให้งานเหล่านี้รวดเร็วขึ้น สม่ำเสมอมากขึ้น และสามารถขยายได้ง่ายขึ้น
ด้วย ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ของ ERG ของคุณ, คุณสามารถ:
- ร่างคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุม: สร้างคำบรรยายตำแหน่งงานที่ปราศจากภาษาที่มีอคติหรือกีดกัน
- สร้างเนื้อหาสำหรับการเริ่มต้น: สรุปทรัพยากรของ ERG ให้เป็นคู่มือที่ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกเชื่อมโยงตั้งแต่วันแรก
- เตรียมรายการดำเนินการ: จับและมอบหมายการติดตามผลจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา ERG ได้ทันที
👉 ใช้ ClickUp Brain เพื่อทบทวนคำอธิบายงาน ร่างเอกสารการปฐมนิเทศ และสร้างวาระการประชุม
ClickUp Brain Max: จับเสียง ERG แบบเรียลไทม์ ด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain Max ผู้นำ ERG สามารถบันทึกการสนทนาสด การระดมความคิด หรือการให้คำปรึกษา และแปลงเป็น งานที่มีโครงสร้าง—เช่น การปรับปรุงแนวทางการคัดกรองหรือการวางแผนเวิร์กช็อปวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทุกความคิดถูกบันทึก, สรุป, และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานเพื่อให้ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ERG ช่วยกำหนดการตัดสินใจในการจ้างงาน แทนที่จะสูญหายไป
และด้วย แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp โปรแกรม ERG สามารถติดตาม การมีส่วนร่วม ความรู้สึก และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม—ให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้นำในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและวัดความก้าวหน้าไปสู่การจ้างงานที่ยุติธรรมมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัด ERG เช่น การเติบโตของสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรม และการเสร็จสิ้นโครงการ
- ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด อนุญาตให้ผู้นำ ERG ควบคุมการเข้าถึงเอกสารหรือการสนทนาที่มีความอ่อนไหว
- รวบรวมความคิดเห็นด้วยมุมมองแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนงานและการสมัครเป็นสมาชิกใหม่
- อัตโนมัติอีเมลต้อนรับ, การแจ้งเตือนกิจกรรม, และการอัปเดตสถานะโดยใช้ClickUp Brain
- กำหนดและติดตามเป้าหมายด้วย Goals เพื่อให้ ERGs สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความหลากหลายขององค์กร
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลต, การอนุญาต, และการผสานรวม
- แสดงภาพความคิดริเริ่มในมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน หรือแกนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการวางแผนที่แตกต่างกัน
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้นำ ERG ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ต้องตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับกระบวนการทำงานและการรายงานเฉพาะของ ERG
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ทีมของเราอยู่กระจายกันในสี่เขตเวลาในสามประเทศที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมของเรา มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งวัน การมอบหมายงานให้กันและกันแทนการส่งอีเมลหรือข้อความใน Teams มีประสิทธิภาพมากกว่ามาก เราคุยและอัปเดตผ่านงานนั้นเอง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องแทนที่จะต้องคิดว่า 'ข้อความนั้นอยู่ในอีเมลหรือเธอส่งข้อความมาหาฉัน?' และ 'เมื่อไหร่ที่ต้องการ?' หรือ 'มันด่วนแค่ไหน?' ทุกคำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบในงานที่จัดทำอย่างดี
ทีมของเราอยู่กระจายกันในสี่เขตเวลาในสามประเทศที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมของเรา มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งวัน การมอบหมายงานให้กันและกันแทนการส่งอีเมลหรือข้อความใน Teams มีประสิทธิภาพมากกว่ามาก เราคุยและอัปเดตผ่านงานนั้นเอง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องแทนที่จะต้องคิดว่า "ข้อความนั้นอยู่ในอีเมลหรือเธอส่งข้อความมาหาฉัน?" และ "เมื่อไหร่ที่ต้องการ?" หรือ "มันด่วนแค่ไหน?" ทุกคำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบในงานที่จัดทำอย่างดี
2. Chronus (เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมการให้คำปรึกษา ERG)
โปรแกรมการให้คำปรึกษาของคุณมีลักษณะตอบสนองมากกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือไม่? Chronus ช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการจับคู่โดยใช้ระบบอัลกอริทึม สร้างการเชื่อมต่อที่มีเป้าหมายระหว่างผู้นำระดับสูงและบุคลากรที่มีความสามารถที่กำลังเติบโต
Chronus นำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาภายในกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs) แพลตฟอร์มนี้ตระหนักดีว่าการเป็นพี่เลี้ยงมักเป็นองค์ประกอบสำคัญของ ERGs ที่ประสบความสำเร็จ โดยเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กับผู้ที่ต้องการคำแนะนำและการพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Chronus
- จัดเตรียมคู่มือการสนทนาที่มีโครงสร้างและเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพี่เลี้ยงและน้องในการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
- เชื่อมต่อสมาชิกจากระยะไกลผ่านเครื่องมือการให้คำปรึกษาเสมือนจริงที่สามารถใช้งานได้ทั่วทุกภูมิภาค
- กำกับดูแลโครงการให้คำปรึกษาทั้งหมดโดยใช้แดชบอร์ดการจัดการโปรแกรมที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของโครนัส
- มุ่งเน้นหลักที่การให้คำปรึกษา มากกว่าการเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ERG แบบครบวงจร
ราคาของโครนัส
- หลัก: เริ่มต้นที่ $15,995/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ชุมชน: เริ่มต้นที่ $17,995
คะแนนและรีวิวของโครนัส
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chronus อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่าย, นวัตกรรม, สนุก, และทำให้ภาระการบริหารการให้คำปรึกษาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป.
ใช้งานง่าย, นวัตกรรม, สนุก, และทำให้ภาระการบริหารการให้คำปรึกษาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป.
3. ความสัมพันธ์ของเทเลสโคป (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึก ERG ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
สัญชาตญาณและข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ ERG ได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Teleskope Affinities นำเสนอการวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งเปิดเผยรูปแบบและผลกระทบที่ซ่อนอยู่ของกลุ่มทรัพยากรพนักงานของคุณ เปลี่ยนความรู้สึกจากสัญชาตญาณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยแนวทางเชิงวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ ERG โดยมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น Teleskope Affinities ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้นำ ERG ตัดสินใจในการจัดทำโปรแกรม การจัดสรรทรัพยากร และการวางแผนกลยุทธ์อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Teleskope Affinities
- เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของ ERG กับตัวชี้วัด HR ที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางธุรกิจ
- สร้างภาพเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกและกลุ่มต่าง ๆ ผ่านการสร้างแผนผังเครือข่าย
- สื่อสารคุณค่าของ ERG ในเชิงธุรกิจผ่านการรายงานที่พร้อมสำหรับผู้บริหาร
ข้อจำกัดของความสัมพันธ์ของเทเลสโคป
- มุ่งเน้นการวัดผลมากกว่าการดำเนินงานประจำวันของ ERG
ราคา Teleskope Affinities
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวความชื่นชอบของ Teleskope
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Chezie (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชน ERG)
หลาย ERG ทำงานเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการมากกว่าชุมชนที่มีชีวิตชีวา Chezie เปลี่ยนแปลงพลวัตนี้โดยการสร้างพื้นที่พบปะทางดิจิทัลที่ซึ่งการเชื่อมต่อที่แท้จริงเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและสมาชิกรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริง
สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ซอฟต์แวร์นี้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมที่แท้จริงมากกว่าฟังก์ชันการบริหาร ช่วยให้ ERG บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
Chezie สนับสนุนการเติบโตของ ERG ผ่านเครื่องมือการสรรหาสมาชิกที่ตรงเป้าหมายและทรัพยากรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Chezie
- แบ่งปันเอกสารการศึกษาในศูนย์ทรัพยากรเฉพาะสำหรับแต่ละ ERG
- เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยใช้เครื่องมือการยอมรับที่มีอยู่ในระบบสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน
- มีส่วนร่วมได้จากทุกที่ด้วยการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกซึ่งทำงานได้บนทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Chezie
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่น้อยกว่าทางเลือกอื่นบางตัว
ราคาของ Chezie
- การกำหนดราคาแบบเลื่อนระดับ: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี
คะแนนและรีวิวของ Chezie
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
5. กลุ่มความสัมพันธ์ของ Benevity (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยง ERG กับโครงการที่มีผลกระทบทางสังคม)
ขยายผลกระทบของ ERG ให้เกินกว่าวัฒนธรรมภายในองค์กรไปสู่โครงการที่มุ่งเน้นชุมชนด้วย Benevity แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและความหลงใหลของพนักงานในการสร้างผลกระทบภายนอก โดยเชื่อมโยงกลุ่มทรัพยากรโดยตรงกับสาเหตุการกุศลที่พวกเขาใส่ใจผ่านโอกาสในการบริจาคและการอาสาสมัครที่สะดวกและตรงจุด
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมของ Benevity ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงโครงการ ERG ของตนกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่กว้างขึ้นได้ แนวทางนี้ช่วยให้กลุ่มทรัพยากรพนักงานสามารถเพิ่มผลกระทบของตนได้ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงการสอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
คุณสมบัติเด่นของกลุ่มความสนใจ Benevity
- เปิดตัวแคมเปญการบริจาคที่ช่วยให้ ERG สนับสนุนสาเหตุและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมบริการกลุ่มด้วยเครื่องมือการจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ
- เพิ่มผลกระทบจากการบริจาคให้สูงสุดด้วยการประมวลผลของขวัญจับคู่แบบอัตโนมัติ
- วัดผลความสำเร็จของการมีส่วนร่วมผ่านรายงานผลกระทบที่ละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในชุมชน
ข้อจำกัดของกลุ่มความสนใจของ Benevity
- มุ่งเน้นไปที่การให้และการอาสาสมัครมากกว่าการดำเนินงานภายในของ ERG
ราคาของกลุ่มความสัมพันธ์ Benevity
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวกลุ่มความสนใจของ Benevity
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงกลุ่มความสัมพันธ์ของ Benevity อย่างไรบ้าง?
*Benevity เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการการให้ในที่ทำงาน, การอาสาสมัคร, และโปรแกรมการให้ทุน. จากมุมมองของผู้ดูแลระบบ, อินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้, ทำให้การตั้งค่าแคมเปญและการติดตามการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องง่าย. การผสานรวมกับระบบเงินเดือนช่วยให้การจับคู่การบริจาคเป็นไปอย่างราบรื่น, และเครื่องมือการรายงานให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผลกระทบของโปรแกรม. อย่างไรก็ตาม, การอัปเดตบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อย, และตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแคมเปญอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้. โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
*Benevity เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการการให้ในที่ทำงาน, การอาสาสมัคร, และโปรแกรมการให้ทุน. จากมุมมองของผู้ดูแลระบบ, อินเตอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้, ทำให้การตั้งค่าแคมเปญและการติดตามการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องง่าย. การผสานรวมกับระบบเงินเดือนช่วยให้การจับคู่การบริจาคเป็นไปอย่างราบรื่น, และเครื่องมือการรายงานให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผลกระทบของโปรแกรม. อย่างไรก็ตาม, การอัปเดตบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อย, และตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแคมเปญอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้. โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
🧐 คุณทราบหรือไม่? CSR ไม่ได้เป็นเพียงแค่ "การทำดี" เท่านั้น บริษัทที่มีโครงการ CSRที่แข็งแกร่งมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำกว่าถึง 25–30%
6. แพลตฟอร์ม Affirmity ERG (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานของ ERG)
เมื่อกำหนดเวลาการรายงานความหลากหลายใกล้เข้ามา ความสำเร็จของ ERG ที่มองไม่เห็นจะไม่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจ Affirmity จับและวัดผลกระทบของกลุ่มทรัพยากรพนักงานของคุณ เปลี่ยนงานที่ดีให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่มีเอกสารรับรองซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและพันธสัญญา ESG
ด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนในสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของโครงการ ERG—ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูล ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่า ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกลุ่มใหม่หรือขยายกลุ่มที่มีอยู่ Affirmity รับรองว่าทุกการมีส่วนร่วมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างไม่ครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของแพลตฟอร์ม Affirmity ERG
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารของ ERG ด้วยพอร์ทัลเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มทรัพยากร
- ติดตามการมีส่วนร่วมของ ERG ต่อเป้าหมายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
- วัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โครงการ และกิจกรรมอาสาสมัคร
- เชื่อมโยง ERGs กับโอกาสในการให้คำปรึกษาผ่านการจัดการโปรแกรมแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Affirmity ERG
- อาจต้องปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
- คุณสมบัติการเล่นเกมและการมีส่วนร่วมที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางตัว
ราคาของแพลตฟอร์ม Affirmity ERG
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของแพลตฟอร์ม Affirmity ERG
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
7. MentorcliQ Diverst (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ ERG ระดับองค์กร)
MentorcliQ Diverst ผสานการจัดการ ERG และการให้คำปรึกษาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร รองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต ERG ตั้งแต่การก่อตั้งไปจนถึงการติดตามผลกระทบ พร้อมเชื่อมต่อสมาชิกผ่านความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาที่มีโครงสร้าง
ออกแบบมาเพื่อองค์กรระดับโลกที่มีความซับซ้อน และให้การสนับสนุนที่เหมาะกับภูมิภาค, การผสานระบบ HRIS และ LMS, และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อให้ผู้นำแข็งแกร่งและโปรแกรมมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย ERGs ครอบคลุมเขตเวลาต่าง ๆ หรือการพัฒนาผู้นำในอนาคต, MentorcliQ Diverst ช่วยให้ชุมชนของคุณเติบโตอย่างมีเป้าหมาย
MentorcliQ Diverst คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ประสานงานโปรแกรมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของ ERG ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาค
- รับประกันความต่อเนื่องของผู้นำด้วยคุณสมบัติการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ติดตั้งไว้
- เชื่อมต่อกับระบบองค์กรผ่านการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบ HRIS และแพลตฟอร์ม LMS
MentorcliQ ข้อจำกัดการใช้งาน
- การนำไปใช้ที่ซับซ้อนต้องการการมีส่วนร่วมของทีมไอทีอย่างมาก
- โครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่
MentorcliQ Diverst ราคา
- ราคาตามความต้องการ
MentorcliQ รีวิวและคะแนน Diverst
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MentorcliQ Diverts อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ MentorCliq เป็นไปในเชิงบวกมาก แพลตฟอร์มนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยง/น้องเลี้ยงของฉัน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา ทรัพยากรที่มีโครงสร้างและคำแนะนำช่วยให้การสนทนาของเรามีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย มันช่วยลดความไม่แน่นอนในการเป็นพี่เลี้ยงและทำให้กระบวนการมีผลกระทบและสม่ำเสมอมากขึ้น ฉันชื่นชมความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ที่แท้จริง
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ MentorCliq เป็นบวกมาก แพลตฟอร์มนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยง/น้องเลี้ยงของฉัน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา ทรัพยากรที่มีโครงสร้างและคำแนะนำช่วยให้การสนทนาของเรามีความมุ่งเน้นและมีความหมาย มันช่วยลดความไม่แน่นอนในการเป็นพี่เลี้ยงและทำให้กระบวนการมีผลกระทบและสม่ำเสมอมากขึ้น ฉันชื่นชมความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ที่แท้จริง
8. ซอฟต์แวร์ Qooper ERG (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับขนาดโปรแกรม ERG)
การก้าวจากความกระตือรือร้นของ ERG ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมักล้มเหลวหากปราศจากโครงสร้างที่เหมาะสม Qooper มอบกรอบการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนความตั้งใจที่ดีให้กลายเป็นกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีผลกระทบ และเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไปพร้อมกับการเติบโตของพนักงานในองค์กรของคุณ
ซอฟต์แวร์ Qooper ERG นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการกลุ่มทรัพยากรพนักงานแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง จัดการ และขยายโครงการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ Qooper ERG
- ประสานงานกิจกรรมกลุ่มกับการจัดการงาน, การตอบรับการเข้าร่วม, และการติดตามการเข้าร่วม
- อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อผู้ให้คำปรึกษาผ่านการจับคู่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ตามเป้าหมายและความสนใจ
- วัดความสำเร็จของโปรแกรมโดยใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์และรายงานผลกระทบ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมผ่านการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกพร้อมการแจ้งเตือนแบบพุช
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Qooper ERG
- ปรับแต่งได้น้อยกว่าทางเลือกสำหรับองค์กรบางประเภท
- การผสานรวมที่จำกัดกับระบบนิเวศ HR ที่กว้างขวาง
ราคาซอฟต์แวร์ Qooper ERG
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวซอฟต์แวร์ Qooper ERG
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qooper อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก คุณจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมการให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการนำไปใช้ มีหน้าตาที่ใช้งานง่าย และบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ของเรา คุณอิเปค นั้นยอดเยี่ยมมาก และยังคงให้บริการที่ดีเช่นนี้แม้หลังจากที่เราได้เปิดตัวโปรแกรมของเราไปแล้ว เธอมักจะตรวจสอบและตอบกลับอีเมลทุกฉบับอย่างรวดเร็ว โดยรวมแล้ว เป็นโปรแกรมและบริการที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ
เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก คุณจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมการให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการนำไปใช้ มีหน้าตาผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย และบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ของเรา คุณอิเปค นั้นยอดเยี่ยมมาก และยังคงให้บริการที่ดีเช่นนี้แม้หลังจากที่เราได้เปิดตัวโปรแกรมของเราไปแล้ว เธอมักจะตรวจสอบและตอบกลับอีเมลทุกฉบับอย่างรวดเร็ว โดยรวมแล้ว นี่คือโปรแกรมและบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
9. WeSpire (ดีที่สุดสำหรับการวัดผลกระทบของ ERG)
ในช่วงที่งบประมาณมีข้อจำกัด โครงการที่เน้นความรู้สึกดีมักจะถูกตรวจสอบก่อนเป็นอันดับแรก WeSpire ปกป้องการลงทุนใน ERG ของคุณโดยเชื่อมโยงการสรรหาบุคลากรที่มีความหลากหลายและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจและตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วม การรักษาพนักงาน และการสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนมุมมองจากศูนย์ต้นทุนไปสู่ผู้สร้างคุณค่า
โซลูชันที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถขยายโครงการด้านความหลากหลายของตนได้ โดยผสานรวมเข้ากับโปรแกรม ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม, และการกำกับดูแล) และ CSR ที่กว้างขวางขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ WeSpire
- มีส่วนร่วมกับสมาชิกผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงกิจกรรม กระดานข้อความ และแคมเปญ
- เปิดตัวโครงการ ERG อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมและผลกระทบด้วยตัวชี้วัดและเครื่องมือรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ WeSpire
- มุ่งเน้นหลักที่การวัดผลมากกว่าการดำเนินงานประจำวัน
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับองค์กรที่ไม่มีกรอบการวัดผลที่ชัดเจน
ราคาของ WeSpire
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว WeSpire
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Phenom ERG (ดีที่สุดสำหรับการผสานประสบการณ์ของบุคลากร)
ขยายกลุ่ม ERG ของคุณจากโครงการความหลากหลายที่แยกส่วนไปสู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านความสามารถที่ไร้รอยต่อ Phenom ERG เชื่อมโยงกลุ่มทรัพยากรพนักงานโดยตรงกับการสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร โดยการฝังกลุ่มเหล่านี้ไว้ในประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างครบถ้วน
Phenom ERG เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มประสบการณ์ด้านบุคลากรที่ครอบคลุมของ Phenom ซึ่งนำเสนอโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการสร้าง จัดการ และวัดผลกระทบของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Phenom ERG
- แบ่งปันโอกาสที่เปิดรับกับกลุ่มเฉพาะเพื่อส่งเสริมบทบาทและดึงดูดผู้สมัครภายในที่มีความหลากหลาย
- แต่งตั้งผู้จัดการ ERG ที่มีสิทธิ์พิเศษเฉพาะเพื่อเป็นผู้นำและดูแลกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างและจัดการกิจกรรมกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อสมาชิกทั้งทางออนไลน์และแบบพบปะกัน
ข้อจำกัดของ Phenom ERG
- ต้องผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Phenom ที่กว้างขึ้นเพื่อมูลค่าสูงสุด
ราคา Phenom ERG
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Phenom ERG
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Phenom อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ในเบื้องต้น Phenom มอบทุกสิ่งที่นักสรรหาบุคลากรและผู้จัดการแบรนด์นายจ้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีติดตามแหล่งที่มาของผู้สมัคร วิธีจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครใน CRM อย่างสะดวก วิธีโปรโมตกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ทั้งหมดนี้รวมไว้ในที่เดียว
ในเบื้องต้น Phenom มอบทุกสิ่งที่นักสรรหาบุคลากรและผู้จัดการแบรนด์นายจ้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีติดตามแหล่งที่มาของผู้สมัคร วิธีจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครใน CRM อย่างง่ายดาย วิธีโปรโมตกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ทั้งหมดนี้รวมไว้ในที่เดียว
⭐ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
1.แผนที่ความหลากหลาย
เหมาะสำหรับ: การเปรียบเทียบความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงาน—ครอบคลุมเชื้อชาติ, วัฒนธรรม, ระบบความเชื่อ—และเปรียบเทียบองค์กรของคุณกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคของคุณ
2.เซอร์คล บรอดคาสต์
เหมาะสำหรับ: การสื่อสารภายในที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับ ERGs แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งส่งจดหมายข่าวและข้อมูลอัปเดตที่ตรงเป้าหมายไปยังสมาชิก ERG ผ่านหลายช่องทาง (อีเมล, มือถือ, อินทราเน็ต) พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มที่ครอบคลุม
3.ความสามารถในการเปรียบเทียบมาตรฐาน
เหมาะสำหรับ: การวัดมาตรฐานการรวมคนพิการ เครื่องมือนี้ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติที่รวมคนพิการในด้านการสรรหา การจัดหาที่พัก และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเสริมความพยายามของ ERG ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงและการรวมเข้าด้วยกัน
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วย ERGs ที่มีเป้าหมายชัดเจน
การเลือกซอฟต์แวร์ ERG ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มในคู่มือนี้นำเสนอแนวทางที่หลากหลาย ตั้งแต่โซลูชันแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางที่เน้นการจัดการ ERG ในแง่มุมต่างๆ
คิดถึงขนาดขององค์กรของคุณ, ความต้องการ, และตำแหน่งที่ ERGs ของคุณอยู่ในระหว่างการเติบโต. หลายแพลตฟอร์มให้บริการการสาธิตหรือการทดลองใช้, ให้คุณทดสอบคุณสมบัติก่อนตัดสินใจใช้.
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ ERGs ต้องการเพื่อเติบโตอย่างเต็มที่ พร้อมฟีเจอร์การจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งและเครื่องมืออย่าง ClickUp Chat