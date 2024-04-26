วิธีมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการส่วนบุคคลให้กับพนักงานเพื่อความสุขที่มากขึ้น

ระหว่างเงินเดือนและสวัสดิการแบบดั้งเดิม (ทันตกรรม, ประกันภัย, เป็นต้น) นายจ้างมีโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ผ่านสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานหรือสวัสดิการเพิ่มเติม
หากทำอย่างถูกต้อง ผู้จัดการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ด้วยแรงจูงใจเชิงกลยุทธ์
ใช้คู่มือนี้เป็นตัวช่วยในการตั้งค่าโปรแกรมสวัสดิการพนักงานที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มการรักษาพนักงานให้กับองค์กรของคุณ
ทำไมต้องมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้พนักงาน?
การให้ค่าตอบแทนรวมที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจ ข้อมูลล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจพนักงานมากที่สุดเกี่ยวกับนายจ้าง:
- ข้อเสนอเงินเดือนและสวัสดิการ (62%)
- สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดี (58%)
- ความพึงพอใจในงานโดยรวมและความมั่นคง (56%)
การมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้พนักงานเป็นก้าวที่ถูกต้องหากคุณต้องการปรับปรุงอัตราการรักษาพนักงานไว้และดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ ๆ นั่นเป็นเพราะสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ:
- ทำให้พนักงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลสำหรับคุณแม่ที่ทำงาน คุณพ่อมือใหม่ หรือบัณฑิตจบใหม่
- แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณให้ความสำคัญกับพนักงานและความสนใจของพวกเขาเป็นอันดับแรก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในใจของพนักงานและเพิ่มความพึงพอใจในงาน
- ช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้น ส่งผลให้มีการรักษาพนักงานไว้ได้มากขึ้น
- ดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพสูงไว้ได้ เนื่องจากความสำคัญและความสนใจของพนักงานได้รับการครอบคลุม เช่น ตัวเลือกประกันภัยที่น่าสนใจ
- ทำหน้าที่เป็นตัวสร้างความแตกต่างด้วยสิทธิประโยชน์ เช่น การเป็นสมาชิก Toastmasters, ชมรมหนังสือ และกิจกรรมกีฬาที่บริษัทสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตสูงขึ้น
เมื่อสร้างรายการสิทธิประโยชน์ที่พนักงานของคุณต้องมี ให้สร้างแบบสำรวจและขอความคิดเห็นจากทีมเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา การได้ยินตัวเลือกจากทีมของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดตั้งโปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการพนักงานและสิทธิพิเศษคืออะไร?
ในตอนแรก สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานอาจดูเหมือนเป็นสิ่งเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่
กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาให้คำนิยามของสวัสดิการว่าเป็นการชดเชยที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งนายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้าง สวัสดิการเหล่านี้ได้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้เป็นห้าประเภท:
|หมวดหมู่
|ประโยชน์
|หมวดหมู่ 1
|การลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (วันหยุดพักผ่อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ การลาป่วย)
|หมวดหมู่ 2
|ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและวันสุดสัปดาห์ ค่ากะ ค่าโบนัสที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต)
|หมวดหมู่ 3
|การเกษียณอายุ (แผนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และแผนการสมทบที่กำหนดไว้)
|หมวดหมู่ 4
|ประกันภัย (ประกันชีวิต, สวัสดิการสุขภาพ, ประกันทุพพลภาพระยะสั้น, และประกันทุพพลภาพระยะยาว)
|หมวดหมู่ 5
|ผลประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด (ประกันสังคมและเมดิแคร์, ภาษีประกันการว่างงานของรัฐบาลกลางและรัฐ, และการชดเชยแรงงาน)
ในทางตรงกันข้าม สวัสดิการพนักงานนั้นเหนือกว่าเงินเดือนและสวัสดิการทั่วไปที่นายจ้างมอบให้
เพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างสวัสดิการพนักงานกับสิทธิพิเศษ:
|สวัสดิการพนักงาน
|สวัสดิการพนักงาน
|รัฐบาลกำหนด
|สิ่งจูงใจที่ดี เช่น อาหารกลางวันฟรีที่สำนักงาน การเป็นสมาชิกโยคะ ฯลฯ
|มันควรจะระบุไว้ในสัญญาจ้างงานของพนักงาน
|โดยทั่วไปแล้ว เรื่องนี้จะไม่ได้รับการครอบคลุมในสัญญาจ้างงานของพนักงาน
|รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น ประกันสุขภาพและประกันทันตกรรม
|ค่าใช้จ่ายที่พนักงานไม่ได้เป็นผู้ออกเอง
|ไม่ผูกพันกับผลการปฏิบัติงาน
|มีประโยชน์สำหรับการนำเสนอวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท
|เสนอให้กับพนักงานประจำเต็มเวลา หรือสามารถปรับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน/ระยะเวลาการทำงานเฉพาะได้
|เสนอให้กับพนักงานประจำและในบางกรณีให้กับผู้รับเหมาด้วย
ประเภทของสวัสดิการพนักงาน
ตอนนี้ มาสำรวจสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่คุณสามารถมอบให้กับพนักงานกันเถอะ
สวัสดิการที่คุณมอบให้กับพนักงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะบุคคลของพวกเขา ดังนั้น ก่อนที่คุณจะมอบสวัสดิการใด ๆ ให้กับพนักงานของคุณ คุณควรศึกษาข้อมูลและลักษณะของพนักงานของคุณให้ดีเพื่อให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง:
- เข้าใจความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของพวกเขาในทันที
- เจาะลึกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและงานของพวกเขา
- เรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจ, นิสัย, ข้อมูลประชากร, และความปรารถนาของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น บทความของForbesระบุว่าคนรุ่นเก่าชื่นชอบบัญชีค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น ในขณะที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบบัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ ดังนั้น พยายามทำความเข้าใจว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับพนักงานของคุณ
เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว คุณสามารถเลือกจากประโยชน์ที่จำเป็นต่าง ๆ ได้ นี่คือตัวเลือกไม่กี่อย่างที่มีคุณค่ามาก:
- ประกันสุขภาพ: หนึ่งในสวัสดิการที่พนักงานต้องการมากที่สุด ประกันสุขภาพช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมถึงการพบแพทย์ การจ่ายยา การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประกันทันตกรรม ประกันสายตา และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ประมาณ90%ของผู้ตอบแบบสอบถามจัดให้สวัสดิการด้านสุขภาพเป็นประโยชน์ที่สำคัญ คิดเสียว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการชดเชยที่ช่วยให้องค์กรของคุณได้เปรียบ เพราะพนักงานที่มีสุขภาพดีจะหมายถึงการลาป่วยที่น้อยลง
- เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพแล้ว คุณยังต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านโปรแกรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น: การพักเบรกบังคับ (การจัดห้องนอน, จุดบริการชา/กาแฟ, เป็นต้น) ตู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในโรงอาหาร การคืนเงินค่าสมาชิกฟิตเนส การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การทำสมาธิ, โยคะ, เป็นต้น โต๊ะทำงานแบบยืนพร้อมเก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระ, แป้นพิมพ์, เป็นต้น เครื่องติดตามสุขภาพฟรี เช่น Fitbit การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ทำงานเป็นระยะ การวิ่งมาราธอน การจัดเวิร์กช็อปโภชนาการโดยนักโภชนาการที่ได้รับการรับรอง
- การหยุดพักบังคับ (การจัดห้องสำหรับนอนพัก, จุดบริการชา/กาแฟ, เป็นต้น)
- ตู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในโรงอาหาร
- การชดเชยค่าสมาชิกฟิตเนส
- การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การทำสมาธิ โยคะ เป็นต้น
- โต๊ะทำงานแบบยืนพร้อมเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
- เครื่องติดตามสุขภาพฟรี เช่น Fitbit
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานที่ตามกำหนด
- การวิ่งมาราธอน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการโดยนักโภชนาการที่ได้รับการรับรอง
- บัญชีค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น (FSA): FSA ช่วยให้พนักงานสามารถกันเงินก่อนหักภาษีเพื่อชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่มีสิทธิ์ได้รับตลอดปีแผนการนี้ การดำเนินการเล็กน้อยแต่สำคัญนี้ช่วยให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี
- Zipcar: การให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการ Zipcar ได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานได้อย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ที่การเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่สะดวก ประโยชน์นี้มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น ช่วยให้พนักงานเดินทางไปทำงานได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการเป็นเจ้าของรถยนต์
- การดูแลเด็ก: สิ่งเหล่านี้ช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นบริการดูแลเด็กในสถานที่ทำงาน เงินอุดหนุนสำหรับการดูแลเด็กภายนอก หรือชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร สิทธิประโยชน์นี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และสนับสนุนพนักงานในการดูแลครอบครัว
- Tricare: โปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับสมาชิกทหาร, ผู้เกษียณอายุ, และครอบครัวของพวกเขา; โปรแกรมนี้สนับสนุนพนักงานที่เคยรับใช้หรือกำลังรับใช้ในกองทัพ, เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับตนเองและครอบครัวของพวกเขา
- สิทธิประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสำนักงานของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม ดังนั้นควรจัดให้มีสิทธิประโยชน์ เช่น: - การแต่งกายแบบสบายๆ - ห้องเล่นเกม - การจัดทริปพักผ่อนประจำบริษัท - วันนำสัตว์เลี้ยงมาทำงาน - วันหยุดพักผ่อนแบบไม่จำกัด - กิจกรรมสังสรรค์หลังเลิกงานและมื้อกลางวันร่วมกัน - ที่จอดรถสำหรับพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- การแต่งกายแบบลำลอง
- ห้องเล่นเกม
- การประชุมสัมมนาประจำปีของบริษัท
- นำสัตว์เลี้ยงของคุณมาที่สำนักงานในวัน
- วันลาพักร้อนแบบไม่จำกัด
- ช่วงเวลาแห่งความสุขและมื้อกลางวันในออฟฟิศ
- ที่จอดรถสำหรับพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- ให้บริการระดับความคุ้มครองที่แตกต่างกันตามความต้องการของพนักงานของคุณ
- เสนอตัวเลือกในการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ในอุปการะ
พนักงานมองว่าประกันชีวิตเป็นเสมือนตาข่ายความปลอดภัยทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำคัญ เช่น ค่าจัดงานศพ หนี้สินที่ยังค้างอยู่ ฯลฯ พร้อมทั้งให้รายได้ทดแทนสำหรับผู้พึ่งพิง
- สวัสดิการเงินเดือน: ดำเนินการทบทวนเงินเดือนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าแพ็คเกจค่าตอบแทนของคุณยังคงแข่งขันได้ในตลาด คุณควรพิจารณาโบนัสตามผลงานเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานหนัก ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลในปัจจุบัน
- โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs): โปรแกรม EAPs ให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนที่เป็นความลับสำหรับปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน แนวคิดคือการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถรับมือกับความท้าทายเช่น ความเครียด, ความวิตกกังวล, ปัญหาความสัมพันธ์, และการเสพติด โดยไม่กระทบต่อการทำงานของพวกเขา
- สวัสดิการที่เน้นครอบครัว: องค์กรต้องเสนอสวัสดิการที่เน้นครอบครัวอย่างหลากหลาย เช่น: - วันลาคลอดบุตรที่ได้รับค่าจ้าง - ห้องสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรโดยเฉพาะ - วันลาคลอดบุตรที่ได้รับค่าจ้างเกินแปดสัปดาห์ - ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการทำงานทางไกล - ประกันสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง - บริการรับเลี้ยงเด็กในสถานที่ - งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทพร้อมครอบครัวของพนักงาน - โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน
เจาะลึกสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับพนักงาน
มาดูสิทธิประโยชน์ที่พนักงานต้องมีซึ่งองค์กรของคุณต้องเสนอ:
พระราชบัญญัติการลาครอบครัวและการรักษาการจ้างงาน (FMLA) ปี 1993
พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการแพทย์ (FMLA)ให้สิทธิ์แก่พนักงานที่มีสิทธิ์สามารถลาหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ได้รับการคุ้มครองตำแหน่งงานไว้ได้สูงสุด 12 สัปดาห์ต่อปี สำหรับเหตุผลทางครอบครัวหรือการแพทย์. กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ, โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน, และบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ภายในรัศมี 75 ไมล์.
เพื่อให้มีสิทธิ์ พนักงานต้องทำงานกับนายจ้างมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และทำงานอย่างน้อย 1,250 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนก่อนการลา
พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการแพทย์ (FMLA) ให้สิทธิ์แก่พนักงานในการลาเพื่อเหตุผลต่าง ๆ เช่น:
- ในระหว่างการคลอดหรือการรับบุตรบุญธรรม
- เมื่อดูแลคู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาที่มีภาวะสุขภาพร้ายแรง
- เมื่อสุขภาพของพวกเขาอยู่ในภาวะวิกฤต
ในระหว่างการลาตามกฎหมาย FMLA นายจ้างต้องรักษาผลประโยชน์ด้านสุขภาพของพนักงานไว้ และคืนสถานะให้เหมือนเดิมเมื่อกลับมาทำงาน
แผนการออมเงินเพื่อการเกษียณ
แผนการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุประกอบด้วยแผนที่นายจ้างเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งพนักงานสามารถนำเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนไปออมเพื่อเกษียณอายุได้ ตัวเลือกที่พบบ่อย ได้แก่:
- แผน 401(k): อนุญาตให้พนักงานออมและลงทุนส่วนหนึ่งของเงินเดือนก่อนหักภาษี นายจ้างอาจเลือกที่จะสมทบเงินในอัตราส่วนที่กำหนดตามจำนวนที่พนักงานออมได้จนถึงขีดจำกัดที่กำหนด
- 403(b): เสนอให้กับพนักงานขององค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีบางประเภท เช่น โรงเรียนของรัฐ โรงพยาบาล และโบสถ์ แผนเหล่านี้อนุญาตให้พนักงานสามารถนำเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนไปสะสมเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณโดยได้รับการเลื่อนการเสียภาษี
- 457: เปิดให้พนักงานของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงหากำไรบางแห่ง สามารถเข้าร่วมได้ เช่นเดียวกับแผน 401(k) และ 403(b) เงินที่นำเข้าแผน 457 จะถูกหักก่อนหักภาษี และเมื่อถอนเงินจะต้องเสียภาษีในฐานะรายได้ปกติ
- แผนบำนาญ: มอบรายได้ประจำเดือนให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุแล้วตลอดชีวิต โดยคำนวณตามสูตรที่พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติเงินเดือนและระยะเวลาการทำงาน
นายจ้างมักจะสมทบเงินสมทบเหล่านี้ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ เช่น บัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล (IRA) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุ
การนำเสนอทางเลือกการเกษียณที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงที่พนักงานของคุณยอมรับได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แผนการลาป่วย
แผนการลาป่วยเป็นส่วนสำคัญของสวัสดิการพนักงาน ช่วยให้พนักงานสามารถลาหยุดงานโดยได้รับค่าจ้างเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องไปพบแพทย์ ด้วยสัดส่วนพนักงาน39%ที่ลาออกจากองค์กรในปี 2023 เพื่อหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น การเน้นย้ำนโยบายการลาป่วยที่เข้มแข็งและป้องกันการหมดไฟของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
รายละเอียดของแผนการลาป่วยจะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบขององค์กรของคุณ นายจ้างบางรายอาจมีการแยกวันลาป่วยออกจากวันลาพักร้อน ในขณะที่บางรายอาจรวมวันลาป่วยและวันลาพักร้อนเข้าไว้ในนโยบายการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) เดียวกัน
เงินรายปีในสหรัฐอเมริกาและกฎการลาคลอดบุตร
เงินรายปีเป็นทางเลือกในการออมเพื่อการเกษียณที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา โดยช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนเงินออมให้กลายเป็นเงินรายงวดที่จ่ายเป็นประจำในช่วงเกษียณอายุ
มีประเภทของเงินรายปีหลายประเภท ได้แก่:
- แก้ไขแล้ว: ให้อัตราดอกเบี้ยที่รับประกันสำหรับระยะเวลาที่กำหนด มอบกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้
- ตัวแปร: กระแสเงินสดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของการลงทุนพื้นฐาน เช่น กองทุนรวม ซึ่งให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน
- ดัชนี: ให้ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานของดัชนีเฉพาะ เช่น S&P 500 โดยเสนอโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินรายปีแบบคงที่ พร้อมการคุ้มครองบางส่วนจากภาวะตลาดขาลง
เพิ่มการสัมผัสที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกโดยการเข้าใจความละเอียดอ่อน, ให้อำนาจแก่พนักงานในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การออมเงินเพื่อการเกษียณของพวกเขา, และปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ขององค์กร
ภาษีเงินได้และข้อพิจารณาด้านประกันภัยในสหรัฐอเมริกา
ภาษีเงินได้ในสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดให้พนักงานต้องรายงานและชำระภาษีเงินได้แก่รัฐบาลกลาง และในบางกรณีต้องชำระแก่รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นด้วย
ระบบภาษีเป็นแบบก้าวหน้า หมายความว่าพนักงานที่มีรายได้สูงกว่าจะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับรายได้ของตน ประเภทภาษีที่พบบ่อย ได้แก่:
- ภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง: ภาษีที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับในระดับรัฐบาลกลาง อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามระดับรายได้ของแต่ละบุคคล โดยผู้ที่มีรายได้สูงจะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้
- ภาษีเงินได้ของรัฐ: บางรัฐยังเรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้อยู่อาศัย อัตราและกฎเกณฑ์สำหรับภาษีเงินได้ของรัฐจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
- ภาษีประกันสังคมและเมดิแคร์: ใช้เพื่อสนับสนุนโครงการประกันสังคมและเมดิแคร์ โดยพนักงานและนายจ้างแต่ละฝ่ายจะสมทบเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของพนักงานเข้าสู่โครงการเหล่านี้
- ภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สิน: ภาษีที่ชำระจากกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน เช่น หุ้น, ตราสารหนี้, หรือทรัพย์สินทางอสังหาริมทรัพย์ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินก่อนการขาย
เมื่อพูดถึงการนำเสนอแผนประกันภัย มีตัวเลือกหลายอย่างให้เลือก:
- ประกันทุพพลภาพ: ให้การทดแทนรายได้หากผู้เอาประกันไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากทุพพลภาพ และช่วยปกป้องการสูญเสียรายได้
- ประกันวินาศภัย: ปกป้องความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน เช่น บ้านหรือรถยนต์
การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิการที่เหมาะสมที่นำเสนอโดยคู่แข่ง
มาต่อกันเพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทต่างๆ กำลังยกระดับสวัสดิการในที่ทำงานอย่างไร:
กรณีศึกษา 1: สิทธิประโยชน์ที่เสนอโดย T-Mobile US และ PerkSpot
T-Mobile มีแพ็กเกจสวัสดิการที่ครอบคลุมซึ่งมีรากฐานมาจากคุณค่าของบริษัท.บริษัทได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาดูแลพนักงานของตน. โปรแกรมสวัสดิการของพวกเขารวมถึงแง่มุมที่สำคัญเช่นการดูแลสุขภาพ, สวัสดิการสำหรับการสร้างครอบครัว, ประกันชีวิต, LiveMagenta, เป็นต้น, และสามารถใช้ได้กับพนักงานทั้งแบบ파트ไทม์และฟูลไทม์.
ใช้เทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทคุณไว้ในที่เดียว:
คุณยังสามารถลงทุนในแผนสวัสดิการพนักงานโดย PerkSpot ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมมือกับนายจ้างเพื่อมอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าและบริการหลากหลายประเภทให้กับพนักงานของพวกเขา:
สิทธิประโยชน์เหล่านี้รวมถึงการเดินทาง, ความบันเทิง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, และส่วนลดเพิ่มเติม โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสุขและความมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการมอบสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่าซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการแบบดั้งเดิมเช่นประกันสุขภาพ
กรณีศึกษา 2: สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยอลาบามา (เบอร์มิงแฮม)
มหาวิทยาลัยอลาบามา (เบอร์มิงแฮม) ได้จัดตั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน UAB ซึ่งมอบข้อตกลงส่วนลดมากมายกับร้านค้าและธุรกิจหลายแห่ง โปรแกรมนี้ช่วยให้พนักงาน UAB ทุกคนสามารถประหยัดเงินได้เพียงแค่เป็นพนักงานของ UAB!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน
ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับพนักงานจำเป็นต้องยกระดับการทำงานด้วยการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมร่วมกัน เช่น:
คว้าเทมเพลตสิทธิประโยชน์ที่แข็งแกร่งไว้เลย
มีเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบให้ผู้จัดการใช้เพื่อติดตามการลาคลอดของพนักงาน ประเมินประสิทธิภาพของทีม คัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตโบนัสเมทริกซ์ของ ClickUpเป็นหนึ่งในเทมเพลตดังกล่าว ซึ่งช่วยให้คุณ:
- ติดตามประสิทธิภาพของทีม รางวัล และแรงจูงใจของคุณด้วยการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง และสร้างแผนโบนัสตามผลงาน
- ปรับโครงสร้างโบนัสให้เหมาะสมกับความสำเร็จของแต่ละบุคคลหรือทีม และจัดสรรสิทธิประโยชน์อย่างยุติธรรม
- ให้เป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจนแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ใช้ซอฟต์แวร์ HR เพื่อปรับปรุงโปรแกรมสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ
การลงทุนในเครื่องมือทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการสามารถ:
- บริหารจัดการกิจกรรมของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการติดตามและรับรองว่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานแต่ละคนพึงได้รับได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUpและจัดให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ระบุวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
ผู้จัดการต้องพิจารณาการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะหากต้องการให้ทีมระยะไกลมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการ ยอมรับในผลงาน ช่วยเน้นให้เห็นว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ทีมงานมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และผู้นำให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับการทำงานหนักของพวกเขาหรือไม่ จากข้อมูลที่รวบรวมไว้ ผู้จัดการสามารถเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม และจัดตั้งโปรแกรมสวัสดิการพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าได้
สุดท้ายนี้ โปรดสื่อสารรายละเอียดของโปรแกรมของคุณให้พนักงานทราบอย่างครบถ้วน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้อย่างเต็มที่และใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
นำทีมพนักงานที่มีความสุขด้วยสวัสดิการที่สอดคล้องกับบริษัท
คุณสามารถอ่านคำคมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมได้มากมาย แต่การทำงานเป็นทีมที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อพนักงานของคุณมีแรงจูงใจในการทำงานและมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการเร่งกระบวนการนี้คือการมอบสวัสดิการที่มีคุณค่าและสร้างความหมายให้กับพนักงาน ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากสวัสดิการเหล่านั้น
แทนที่จะยอมรับโปรแกรมสวัสดิการแบบ 'ขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน' ให้ศึกษาสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของคุณและสำรวจความสนใจของพวกเขาเพื่อสร้างโปรแกรมสวัสดิการบริษัทที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและยืดหยุ่นได้ ก้าวไปข้างหน้าด้วยหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน: ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
1. ความหมายของสวัสดิการพนักงานคืออะไร?
สวัสดิการพนักงานคือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ สวัสดิการเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ และดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
2. สวัสดิการในที่ทำงานคืออะไร?
สวัสดิการในที่ทำงานคือสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน สวัสดิการเหล่านี้รวมถึงประกันสุขภาพ บัญชีค่าใช้จ่ายยืดหยุ่น และเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร
3. ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์คืออะไร?
สวัสดิการสำหรับพนักงานบางประการ ได้แก่ การคืนเงินค่าเล่าเรียน, ตัวเลือกอาหารในโรงอาหาร, การคืนเงินค่าสมาชิกฟิตเนส, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, วันลาคลอดบุตรที่ได้รับค่าจ้าง, ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, เป็นต้น