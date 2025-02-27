วิธีเริ่มต้นกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

พนักงานจะเจริญเติบโตเมื่อพวกเขามีพื้นที่ในการเชื่อมต่อ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และเติบโตไปด้วยกัน
นั่นคือสิ่งที่ กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs) มอบให้—แพลตฟอร์มสำหรับการเป็นส่วนหนึ่ง การพัฒนาวิชาชีพ และการสร้างผลกระทบในที่ทำงาน แต่การรู้วิธีเริ่มต้นกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่ยั่งยืนนั้นต้องการมากกว่าแค่ความตั้งใจที่ดี
ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไปจนถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ ทุกขั้นตอนล้วนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ ERG ของคุณยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ คู่มือนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้าง ERG ที่ไม่ใช่แค่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
⏰ สรุป 60 วินาที
การสร้าง กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ที่สร้างผลกระทบที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่นในระยะยาว นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยการระบุความต้องการของพนักงานและสอดคล้องกับ เป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้องในระยะยาว
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้รับการมองเห็น, งบประมาณ, และการสนับสนุนจากผู้นำ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น
- สร้างทีมผู้นำที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อบริหารโครงการต่างๆ รับสมัครสมาชิก และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
- รักษาความรู้เกี่ยวกับ ERG ให้เข้าถึงได้ โดยใช้ศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บเอกสาร การสนทนาที่ผ่านมา และการปฐมนิเทศผู้นำใหม่
- ปรับและพัฒนาโครงการ ตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมให้อยู่ในระดับสูง
- วัดผลกระทบและแสดงให้เห็นถึงคุณค่า โดยการติดตามการเติบโต การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนต่อ นโยบายของบริษัท และโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
ERG ที่มีโครงสร้างดีไม่ใช่แค่ชุมชน—แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการรวมตัวในที่ทำงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) คืออะไร?
กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) คือ กลุ่มที่สมัครใจและเป็นผู้นำโดยพนักงาน ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความครอบคลุม การเติบโตทางวิชาชีพ และการสนับสนุนภายในองค์กร
กลุ่มเหล่านี้รวบรวมพนักงานที่มีประสบการณ์ ความสนใจ หรือภูมิหลังร่วมกัน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
จินตนาการถึงบริษัทที่พนักงานซึ่งเป็นผู้ปกครองต้องดิ้นรนเพื่อหาสมดุลระหว่างความก้าวหน้าในอาชีพและการดูแลบุตรหลาน กลุ่ม ERG ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาทรัพยากร, โซลูชันการทำงานที่ยืดหยุ่น, และการให้คำปรึกษา
อีกกลุ่มหนึ่งสนับสนุนการเข้าถึง ส่งผลต่อนโยบายเพื่อให้สำนักงานและเครื่องมือดิจิทัลมีความครอบคลุมมากขึ้น
ERG ไม่ได้เพียงแค่ให้การสนับสนุน—แต่พวกเขายังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในที่ทำงาน
ERGs มีโครงสร้างอย่างไร?
ส่วนใหญ่ ERGs ใช้วิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพ:
- ผู้นำ ERG: กำหนดเป้าหมาย, กำกับดูแลกิจกรรม, และรักษาการมีส่วนร่วม
- ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร: จัดหาเงินทุน สนับสนุนด้านความเป็นผู้นำ และให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย
- คณะกรรมการผู้นำ: ช่วยในการวางกลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินการ
- สมาชิกกลุ่ม: เข้าร่วมการอภิปราย กิจกรรม และโครงการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมาย DEI ที่มีความหมายในที่ทำงาน
ทำไม ERGs ถึงมีความสำคัญ?
องค์กรที่มี ERG ที่แข็งแกร่งจะเห็นการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น การเติบโตในสายอาชีพ และการรักษาพนักงานไว้ได้ กลุ่มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพนักงานกับผู้นำองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงที่หลากหลายมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร
เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและเป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่ม ERG จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้ทั้งพนักงานและองค์กรประสบความสำเร็จ
อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและตัวอย่าง
ประโยชน์ของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน
กลุ่มทรัพยากรพนักงานที่แข็งแกร่ง (ERG) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและน่าสนใจ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของพนักงานและความสำเร็จของบริษัท องค์กรที่ลงทุนใน ERG จะเห็นการพัฒนาในหลายด้าน
การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น
พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยในการแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลาย (ERGs) ช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานโดยการส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการมีส่วนร่วม
การเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาภาวะผู้นำ
ERG ให้การเข้าถึงโปรแกรมการให้คำปรึกษา, การฝึกอบรมภาวะผู้นำ, และโอกาสในการสร้างเครือข่าย. ผู้นำ ERG หลายคนได้รับประสบการณ์การจัดการแบบปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรมและการนำโครงการ.
อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ในที่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างพนักงานกับผู้นำ
ERG สร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างพนักงานกับผู้นำบริษัท ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารช่วยให้เป้าหมายของ ERG สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกระทบที่แท้จริงต่อองค์กร
สถานที่ทำงานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลาย (ERGs) มีบทบาทในการกำหนดนโยบายของบริษัท ปรับปรุงสวัสดิการ และสนับสนุนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเป็นตัวแทนอย่างเพียงพอ หลายองค์กรพบการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในด้านการจ้างงาน การเข้าถึงสถานที่ทำงาน และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
ผลกระทบที่เกินกว่าสถานที่ทำงาน
กลุ่ม ERG ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมของ ERG และสนับสนุนกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน อิทธิพลของพวกเขาขยายไปไกลกว่าองค์กร เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีรับมือกับความโดดเดี่ยวในที่ทำงาน?
ด้วยโครงสร้างและการสนับสนุนที่เหมาะสม กลุ่ม ERG จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง แต่ ERG มีประเภทใดบ้าง และพวกเขาตอบสนองความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างไร?
ประเภทของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน
ERG แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบริษัทและความต้องการของพนักงาน บางกลุ่มมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาชีพ ในขณะที่บางกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและความหลากหลายในที่ทำงาน
1. กลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์
กลุ่มเหล่านี้สนับสนุนกลุ่มที่ขาดโอกาสโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน หลายบริษัทได้:
- กลุ่มความสัมพันธ์สำหรับผู้หญิง, พนักงาน LGBTQ+, และชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
- เครือข่ายสำหรับผู้ปกครองที่ทำงาน, ทหารผ่านศึก, หรือพนักงานที่มีความพิการ
- กลุ่มที่มุ่งเน้นความหลากหลายทางศาสนาหรือวัฒนธรรม
2. กลุ่มทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
พนักงานที่กำลังมองหาโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการก้าวหน้าในอาชีพมักจะเข้าร่วมกลุ่ม ERG ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางอาชีพ กลุ่มเหล่านี้:
- จัดเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมภาวะผู้นำ
- เชื่อมต่อพนักงานกับผู้นำระดับสูงเพื่อการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
- สนับสนุนการเคลื่อนย้ายภายในและการสร้างเครือข่ายระหว่างแผนก
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ให้คำปรึกษาได้รับการเลื่อนตำแหน่งบ่อยกว่าถึงหกเท่าและผู้รับคำปรึกษาบ่อยกว่าถึงห้าเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการให้คำปรึกษา ซึ่งเน้นย้ำถึงประโยชน์ในการก้าวหน้าทางอาชีพของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
3. กลุ่ม ERG ที่อิงตามความสนใจ
ไม่ใช่ทุก ERG ที่มุ่งเน้นเรื่องอัตลักษณ์หรือการเติบโตในสายอาชีพ บางกลุ่มนำพนักงานที่มีความหลงใหลร่วมกัน เช่น ความยั่งยืน สุขภาพจิต หรือการทำงานอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่น มารวมตัวกัน กลุ่มเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความสนใจของพนักงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามทีม
4. กลุ่มทรัพยากรทางธุรกิจ
กลุ่ม ERG บางกลุ่มสนับสนุนนโยบายและตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทโดยตรง กลุ่มเหล่านี้ทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารและผู้นำของบริษัทเพื่อ:
- ปรับปรุงการเข้าถึงลูกค้าผ่านมุมมองที่หลากหลาย
- มีอิทธิพลต่อเป้าหมายของบริษัทและโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ภายในองค์กร
- เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของ ERGs ช่วยให้องค์กรและแผนกทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนและสร้างโปรแกรมที่ครอบคลุมและมีผลกระทบสูงได้แต่คุณจะเริ่มต้น ERG ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้อย่างไร? มาดูกันทีละขั้นตอน
วิธีเริ่มต้นกลุ่มทรัพยากรพนักงาน
ERG ที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการวางแผนอย่างรอบคอบ ผู้นำที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือการสร้างกลุ่มที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นกลุ่มทรัพยากรพนักงานที่สร้างผลกระทบ:
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความสนใจและระบุวัตถุประสงค์
ก่อนที่จะจัดตั้ง ERG (Employee Resource Group) นั้น การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ. แบบสำรวจ, กลุ่มสนทนา, หรือข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) สามารถช่วยกำหนดได้ว่าพนักงานต้องการอะไรมากที่สุด.
ERG ที่วางแผนอย่างดีควร:
- สนับสนุนกลุ่มที่ขาดโอกาสและการเติบโตในสายอาชีพ
- สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
- แก้ไขปัญหาเฉพาะที่พนักงานเผชิญ
เพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นClickUp Formsสามารถช่วยรวบรวมคำตอบและจัดระเบียบความคิดเห็น ทำให้แน่ใจว่า ERG ถูกสร้างขึ้นบนความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 2: ขอการสนับสนุนจากผู้บริหารและองค์กร
เพื่อให้ ERG สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง หากขาดการสนับสนุนจากผู้นำ การจัดสรรทรัพยากร การมีอิทธิพลต่อนโยบาย หรือการได้รับการยอมรับภายในองค์กรอาจเป็นเรื่องยาก ผู้สนับสนุนจากผู้บริหารที่แข็งแกร่งจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก ช่วยให้ ERG มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
บทบาทสำคัญของผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร:
- การมองเห็นในระดับผู้นำ: ยกระดับการริเริ่มของ ERG ให้ได้รับการยอมรับจากผู้นำบริษัทและไม่ถูกมองข้าม
- เงินทุนสำหรับการฝึกอบรม, กิจกรรม, และโปรแกรม: สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ, โอกาสในการติดต่อสื่อสาร, และโปรแกรมการให้คำปรึกษา
- คำแนะนำเชิงกลยุทธ์: ช่วยให้ผู้นำ ERG จัดแนวทางความริเริ่มให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ความพยายามด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างกลยุทธ์ HR เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานของคุณ
ข้อเสนอที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างดีจะเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร การใช้ClickUp Docs ผู้นำ ERG สามารถร่างแถลงการณ์พันธกิจของกลุ่ม ผลกระทบที่คาดหวัง และความต้องการทรัพยากรในสถานที่กลางเดียว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ Docs เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพิ่มความคิดเห็น และแม้กระทั่งมอบหมายงานได้โดยตรงจาก Doc
ขั้นตอนที่ 3: จัดตั้งโครงสร้างผู้นำ
ERG ที่แข็งแกร่งต้องมี บทบาทผู้นำที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดการและสร้างผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โครงการต่าง ๆ อาจสูญเสียทิศทาง และการมีส่วนร่วมอาจลดลง
บทบาทหลักภายใน ERG ได้แก่:
- ผู้นำด้าน ERG: กำหนดวิสัยทัศน์ กำกับดูแลการมีส่วนร่วม และรับรองความสอดคล้องกับ เป้าหมายของบริษัท
- คณะกรรมการผู้นำ: จัดการด้านโลจิสติกส์, จัดงาน กิจกรรม ERG และบริหารจัดการทรัพยากร
- สมาชิกกลุ่ม: เข้าร่วมการอภิปราย, ให้คำปรึกษาสมาชิกใหม่, และขับเคลื่อนการริเริ่ม
เนื่องจากความสำเร็จของ ERG ขึ้นอยู่กับบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน,ClickUp Tasksสามารถช่วยมอบหมายความรับผิดชอบ, ติดตามความคืบหน้า, และทำให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบ.
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดพันธกิจของ ERG และสร้างเป้าหมาย
คำแถลงพันธกิจที่ชัดเจนช่วยให้ ERG มีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โครงการด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) และเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของ ERG และวิธีการสร้างผลกระทบ
คำแถลงพันธกิจที่แข็งแกร่งควร:
- กำหนดวัตถุประสงค์ของ ERG: ทำไมมันถึงมีอยู่ และมันแก้ไขปัญหาอะไร?
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน: สมาชิกจะเข้าร่วมกิจกรรม การสนทนา และโปรแกรมประเภทใดของ ERG?
นอกเหนือจากคำแถลงพันธกิจแล้ว ERG ควรกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อติดตามความก้าวหน้า ซึ่งอาจรวมถึง:
- การรับสมัครสมาชิก: ขยายการมีส่วนร่วมข้ามแผนก
- การจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาวะผู้นำ: สนับสนุนการเติบโตทางวิชาชีพ
- การสนับสนุนนโยบายและสวัสดิการองค์กรที่ครอบคลุม: ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการนำกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่หลากหลายมาใช้เพื่อสร้างภาพใหม่ของกลุ่มผู้มีความสามารถ
เนื่องจากการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวClickUp Goalsจึงช่วยให้ผู้นำ ERG กำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ ติดตามความก้าวหน้า และปรับกลยุทธ์ตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 5: วางแผนจัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ERG
การจัดงานเปิดตัวที่ดำเนินการอย่างดีจะสร้างความตื่นเต้น กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม และกำหนดทิศทางสำหรับโครงการของ ERG เป็นโอกาสแรกในการแนะนำพนักงานให้รู้จักกับพันธกิจของ ERG ผู้นำ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
กิจกรรมเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จควร:
- นำเสนอพันธกิจและทีมผู้นำของ ERG: กำหนดวัตถุประสงค์ของ ERG อย่างชัดเจนและระบุว่าใครเป็นผู้นำกลุ่ม
- สรุปโครงการริเริ่มและโอกาสในการมีส่วนร่วมที่กำลังจะมาถึง: นำเสนอ กิจกรรม ERG ที่วางแผนไว้ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และ โปรแกรมการให้คำปรึกษา
- จัดเตรียมวิธีการที่ง่ายสำหรับพนักงานในการลงทะเบียน: ให้ลิงก์ลงทะเบียน, QR code, หรือแบบฟอร์มสำหรับการเข้าร่วมทันที
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น อีเมลทั่วทั้งบริษัท Slack และการประชุมใหญ่ ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมจะได้รับการมองเห็นอย่างกว้างขวาง ในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกิจกรรมClickUp's Calendar Viewช่วยให้ผู้นำ ERG สามารถกำหนดเวลาการประชุม ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามการเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถผสานรวมกับปฏิทินทุกประเภท คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการพลาดกิจกรรมหรือการจองซ้อนอีกต่อไป
ขั้นตอนที่ 6: รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกและส่งเสริมชุมชน
ความสำเร็จของ ERG ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ความกระตือรือร้นอาจจางหาย และแรงผลักดันอาจช้าลง
การรักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกต้องอาศัยการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง การจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่า และการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาการมีส่วนร่วม:
- การตรวจสอบประจำเดือนหรือการประชุมทั้งหมด: จุดติดต่อเป็นประจำช่วยให้ประเมินความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และรักษาความสอดคล้องของสมาชิก
- กิจกรรม ERG เช่น การเสวนา การสร้างเครือข่าย และการประชุมเชิงผู้นำ: กิจกรรมเหล่านี้มอบโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
- พื้นที่เฉพาะสำหรับพนักงานในการแบ่งปันประสบการณ์และพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตในสายอาชีพ: การส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญClickUp Chatช่วยให้ผู้นำ ERG สามารถรักษาการสนทนาให้มีความกระตือรือร้น แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำให้สมาชิกทุกคนยังคงเชื่อมต่อกันอยู่ แม้ในช่วงระหว่างการประชุม
ขั้นตอนที่ 7: ติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ERG ยังคงมีอิทธิพลอยู่ ERG จำเป็นต้องพัฒนาตามระดับการมีส่วนร่วม, ข้อเสนอแนะจากผู้นำ, และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้กลยุทธ์ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม, ทำให้ ERG สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานและเป้าหมายทางธุรกิจได้
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ต้องติดตาม:
- การเติบโตของสมาชิกในกลุ่มและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น: การติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม ERG และการประชุมช่วยวัดระดับการมีส่วนร่วม
- อิทธิพลของ ERG ต่อนโยบายบริษัทและกลยุทธ์ด้าน DEI: การติดตามการปรับปรุงในที่ทำงานที่เชื่อมโยงกับโครงการริเริ่มของ ERG ช่วยเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของกลุ่ม
- ข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ERG: การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิกช่วยให้ ERG ยังคงมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
เพื่อปรับปรุงการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp Dashboardsมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้นำ ERG เกี่ยวกับแนวโน้มการมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ของการประชุม และผลกระทบโดยรวมของ ERG ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในระยะยาว
ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสม ERG สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนได้ แต่การรักษาแรงผลักดันนั้นสำคัญไม่แพ้กัน—มาสำรวจวิธีที่จะทำให้ ERG เติบโตอย่างต่อเนื่องกันเถอะ
วิธีรักษาและขยายกลุ่ม ERG?
การสร้าง ERG เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น การรักษาผลกระทบของ ERG ให้คงอยู่ต่อไปนั้นต้องการการนำทางอย่างมีกลยุทธ์ ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เสริมสร้างภาวะผู้นำและการแบ่งปันความรู้
ให้ผู้นำมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารและผู้นำของบริษัทช่วยให้ ERG ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและได้รับทรัพยากรที่จำเป็น การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอกับผู้นำช่วยเสริมสร้างผลกระทบของ ERG
สร้างศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลเมื่อผู้นำ ERG ทำการเปลี่ยนผ่าน เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายระบบการจัดการความรู้ ClickUpทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ โดยจัดเก็บ:
- คำแถลงพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ ERG
- บันทึกการประชุมที่ผ่านมา, การตัดสินใจ, และรายงาน
- รายละเอียดการวางแผนงานและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
โครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้นำ ERG คนใหม่สามารถเข้าร่วมและดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วย ClickUp โปรดดูที่นี่ 👇
พัฒนาและวัดผลกระทบ
ปรับแผนการดำเนินงานตามข้อมูลเชิงลึกจากการมีส่วนร่วม
โปรแกรม ERG ควรสะท้อนถึงความต้องการของพนักงาน ไม่ใช่การคาดเดาClickUp Brainมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมและแนะนำการปรับปรุงที่เหมาะสม—ช่วยให้ผู้นำ ERG สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรม การสนทนา และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขยายการเข้าถึงและแสดงคุณค่า
เพื่อให้ ERG เติบโต พวกเขาต้องสรรหาสมาชิก ส่งเสริมโปรแกรมการให้คำปรึกษา และร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ การติดตามการมีส่วนร่วมของ ERG ต่อนโยบายของบริษัทและวัฒนธรรมในที่ทำงานช่วยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในระยะยาว
ตัวชี้วัดหลักในการวัด:
- การเติบโตของจำนวนสมาชิกในกลุ่มและระดับการมีส่วนร่วม
- อิทธิพลต่อเป้าหมายทางธุรกิจและโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม
- ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและครอบคลุม?
กลุ่ม ERG ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจะยังคงเป็นพลังที่ยั่งยืนสำหรับการมีส่วนร่วมและการยอมรับความหลากหลาย แต่กลุ่ม ERG ต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง และพวกเขาจะรับมือกับมันได้อย่างไร? มาสำรวจกัน
ความท้าทายและวิธีการเอาชนะ
ERGs สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง แต่การรักษาให้คงอยู่ได้นั้นมาพร้อมกับความท้าทายที่แท้จริง อุปสรรคที่พบบ่อยได้แก่ ความเหนื่อยล้า ช่องว่างในการมีส่วนร่วม และทิศทางระยะยาวที่ไม่ชัดเจน
การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้ ERG ยังคงมีผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะเหนื่อยล้าจากการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมที่ไม่สม่ำเสมอ
หลาย ERG เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง แต่สูญเสียแรงผลักดันเมื่อผู้นำรู้สึกว่าถูกกดดันมากเกินไปหรือสมาชิกไม่สนใจ
วิธีแก้ไข:
- หมุนเวียนบทบาทผู้นำเพื่อป้องกันการหมดไฟและนำความคิดใหม่ๆ เข้ามา
- สร้างแผนการสืบทอดตำแหน่งที่มีโครงสร้างเพื่อให้ผู้นำ ERG คนใหม่สามารถเข้ามารับตำแหน่งได้อย่างราบรื่น
- แนะนำระดับการมีส่วนร่วมที่ยืดหยุ่นเพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมได้ในระดับที่แตกต่างกัน
การขาดการมองเห็นและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
หากไม่มีการมองเห็นที่ชัดเจน ERGs อาจเสี่ยงต่อการถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือถูกมองว่าเป็นกลุ่มสังคมที่ไม่เป็นทางการ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ:
- เชื่อมโยงโครงการ ERG กับเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในระยะยาว
- ติดตามแนวโน้มการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและประสิทธิผล
- รายงานผลกระทบต่อผู้นำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาการสนับสนุนจากผู้บริหาร
การบาลานซ์ความพยายามของ ERG กับ 우선순위ของบริษัท
กลุ่ม ERG ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานโดยไม่ขัดแย้งกับการดำเนินงานทางธุรกิจประจำวัน
วิธีรักษาสมดุล:
- บูรณาการกิจกรรม ERG เข้ากับโครงการที่มีอยู่ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายาม
- ส่งเสริมให้ผู้นำยอมรับการมีส่วนร่วมของ ERG ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการมีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมยังคงยั่งยืน
ERGs ที่ยอมรับความท้าทายเหล่านี้และปรับตัวอย่างริเริ่มจะสร้างการมีอยู่ที่ยั่งยืน. ตอนนี้, มาทำให้ทุกอย่างรวมกัน.
อ่านเพิ่มเติม: 10 ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับทีม HR
การสร้าง ERG ที่ยั่งยืน
กลุ่มทรัพยากรพนักงานที่เข้มแข็งเป็นมากกว่าโครงการระยะสั้น มันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการรวมเข้าด้วยกัน การเติบโต และการมีส่วนร่วม กลุ่มทรัพยากรพนักงานที่มีผลกระทบมากที่สุดจะปรับตัว พัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและเป้าหมายทางธุรกิจอยู่เสมอ
โดยการส่งเสริมให้มีพันธกิจที่ชัดเจน การสนับสนุนจากผู้นำ และวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม ERG ของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในที่ทำงานได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัว ERG ใหม่หรือเสริมสร้างกลุ่มที่มีอยู่แล้ว การมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการ ERG ไปอีกขั้นหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpและทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่นวันนี้!