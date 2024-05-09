วิธีรับมือกับความโดดเดี่ยวในที่ทำงาน

คุณเคยรู้สึกเหมือนเกาะที่ทำงานอยู่คนเดียวบ้างไหม?
มีพนักงานถึง 82%จากบราซิล จีน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รายงานว่ารู้สึกเหงาในที่ทำงาน และสถานการณ์นี้กำลังแย่ลง—เกือบครึ่งหนึ่ง (49%) ระบุว่าพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19
นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ส่วนตัวเท่านั้น แต่เป็นข่าวร้ายสำหรับนายจ้างด้วยเช่นกัน มันส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง อัตราการลาออกสูงขึ้น และบรรยากาศในการทำงานที่แย่ลง
ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล การส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างพนักงานจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคย
บทความนี้เจาะลึกถึงปรากฏการณ์ของการแยกตัวในที่ทำงาน โดยสำรวจขอบเขต วิธีการระบุ และที่สำคัญที่สุดคือวิธีการรับมือกับมัน
การทำความเข้าใจการแยกตัวในที่ทำงาน
การแยกตัวในที่ทำงานส่งผลกระทบต่อแรงงานจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกถูกกีดกัน ขาดความผูกพัน และขาดการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน ในกรณีที่รุนแรง อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายของพนักงานได้
แต่สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างความโดดเดี่ยวในที่ทำงานกับความชอบที่จะอยู่คนเดียว บางคนมีนิสัยเป็นคนเก็บตัวโดยธรรมชาติและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ
การแยกตัวในที่ทำงานไม่ใช่แค่ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็นการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมและความรู้สึกถูกทอดทิ้ง ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อความผูกพันของพนักงาน ความเป็นอยู่ที่ดี และประสิทธิภาพการทำงาน
การรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทำงานสามารถส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานได้อย่างมาก เมื่อพนักงานขาดความรู้สึกเชื่อมโยงและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกเหนื่อยล้า หมดกำลังใจ และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
สิ่งนี้อาจนำไปสู่วงจรอุบาทว์ ที่การหมดไฟยิ่งทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น และในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นอีก
วิธีระบุพนักงานที่โดดเดี่ยว
ไม่ใช่พนักงานที่เก็บตัวหรือเงียบทุกคนจะประสบกับการแยกตัวในที่ทำงาน บางคนเพียงแค่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยกว่าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณสำคัญที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าพนักงานอาจกำลังเผชิญกับปัญหาการแยกตัว ซึ่งได้แก่-
- ความไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมการประชุมทีมหรือกิจกรรมทางสังคม
- ความยากลำบากในการร่วมมือหรือสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
- การลดลงของประสิทธิภาพการทำงานหรือการมีส่วนร่วมเนื่องจากขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ
- การขาดงานเพิ่มขึ้นหรือสัญญาณของการถอนตัว
โดยการตระหนักถึงตัวบ่งชี้เหล่านี้ ผู้จัดการและบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลสามารถระบุกรณีที่อาจเกิดการแยกตัวในที่ทำงานและดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาได้
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการไม่สับสนระหว่างการแยกตัวในที่ทำงานกับลักษณะบุคลิกภาพ บางคนอาจมีนิสัยเก็บตัวหรือเป็นคนเงียบโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงรู้สึกเชื่อมโยงและมีคุณค่าในที่ทำงานได้
พนักงานที่เก็บตัว
พนักงานที่เก็บตัวอาจชอบที่จะอยู่เงียบๆ และไม่แสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีส่วนร่วมกับงานและเพื่อนร่วมงานในระดับที่จำเป็น
การเป็นคนเก็บตัวอาจเป็นลักษณะที่ดีในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ ซึ่งแสดงถึงความมืออาชีพและความรอบคอบ
พนักงานที่มีลักษณะเก็บตัว
พนักงานที่มีลักษณะเก็บตัวจะชาร์จพลังโดยการใช้เวลาอยู่คนเดียวและอาจชอบงานที่เงียบสงบและต้องใช้ความคิดมากกว่า พวกเขาอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือวุ่นวาย
คนเก็บตัวสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทไม่กี่คนได้ และอาจไม่จำเป็นต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเสมอไป
ผู้จัดการควรใส่ใจต่อความต้องการของพนักงานที่เก็บตัวและเงียบขรึมเช่นกัน เพื่อให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงและมีคุณค่าในทีม การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและเสริมสร้างความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน
10 กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวในที่ทำงาน
นี่คือ 10 กลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ในฐานะผู้นำ/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยให้พนักงานเอาชนะความโดดเดี่ยวในที่ทำงาน:
1. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสภายในทีมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิด ข้อกังวล และความสำเร็จคลิกอัพมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่สามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ClickUp Chat Viewสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์
เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเรื่องงานด้วยการ@mentionsและมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป คุณยังสามารถฝังสเปรดชีต หน้าเว็บ และไฟล์สื่ออื่นๆ เพื่อใช้เป็นบริบทและอ้างอิงอย่างรวดเร็วเมื่อสื่อสารได้อีกด้วย
ที่สำคัญกว่านั้น ใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นครั้งคราว สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความสามัคคีในหมู่สมาชิกทีมใหม่
นอกจากนี้ กรุณาสรุปความคาดหวังของคุณด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp.
ขั้นแรก ระบุบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ อาจเป็นทั้งบริษัททั้งหมด แผนกเฉพาะหรือทีมเสมือนจริง จากนั้น จัดสรรช่องทางสำหรับการประกาศทั่วทั้งทีม การอัปเดตโครงการ และกิจกรรมสร้างทีม เช่น มื้อกลางวันเสมือนจริงและเกมออนไลน์
เทมเพลตการสื่อสารนี้มอบความยืดหยุ่นในการสร้างปฏิทิน วางแผนการติดตามงาน มอบหมายงานพร้อมเจ้าของ และแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดตามประสิทธิภาพของแผนการสื่อสารของคุณโดยใช้ฟีเจอร์รายงานของ ClickUp
2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างทีม
กำหนดกิจกรรมสร้างทีมแบบเสมือนจริงหรือพบปะกันโดยตรงที่นอกเหนือจากงานประจำ สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานได้เชื่อมต่อกันในระดับส่วนตัวมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมสร้างทีมให้กลายเป็นงานสนุกใน ClickUp ได้
มอบหมายงานสำหรับการวางแผนกิจกรรม เช่น การล่าสมบัติหรือเกมร่วมมือให้สมบูรณ์แบบ ตั้งเป้าหมาย ClickUpที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกิจกรรม เช่น การทำคะแนนให้ได้ตามเป้าหมายหรือการผ่านความท้าทายร่วมกัน
สิ่งนี้ทำให้ประสบการณ์กลายเป็นเกม ซึ่งช่วยให้การสร้างทีมเป็นเรื่องสนุกและสร้างแรงจูงใจ
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีมขณะวางแผนโครงการงาน
กระดานไวท์บอร์ดทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบสำหรับการระดมความคิด ทีมงานสามารถร่างแนวคิด สร้างแผนผังความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ สิ่งนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดซึ่งทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะมีส่วนร่วมกระตุ้นความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ในทีม
ด้วยมุมมองกิจกรรมของ ClickUp คุณสามารถแจ้งให้ทุกคนทราบและอัปเดตข้อมูลที่มีผลกระทบต่องานของพวกเขาได้
ศูนย์กลางนี้ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานในภารกิจสร้างทีมใด ส่งเสริมความรู้สึกของความรับผิดชอบร่วมกันและความก้าวหน้า การเห็นเพื่อนร่วมทีมทำงานให้สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายสามารถจุดประกายโอกาสในการยกย่องและชื่นชมในที่สาธารณะภายในมุมมองกิจกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณของทีม
3. จัดกิจกรรมทางสังคม
จัดสรรเวลาสั้น ๆ สำหรับการพูดคุยเสมือนจริงที่ตู้กดน้ำเย็น, คืนเล่นเกม, ปาร์ตี้พิซซ่า และอื่น ๆ การพบปะแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
|คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างงานสำหรับการวางแผนกิจกรรมทางสังคม มอบหมายผู้รับผิดชอบ และใช้มุมมองแชทสำหรับการสนทนาและการอัปเดต
4. จับคู่พนักงานใหม่กับเพื่อนร่วมงาน
จับคู่พนักงานใหม่หรือพนักงานที่ทำงานทางไกลกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้พวกเขาต่อสู้กับความเหงาและสร้างการให้คำปรึกษาและการเชื่อมต่อทางสังคม
คุณสามารถใช้ClickUp Clipsสำหรับกลยุทธ์นี้ได้
คลิปช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอเพื่อแบ่งปันคำแนะนำกับผู้รับการสอน/เพื่อนร่วมทีม ทำให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในสภาพแวดล้อมใหม่หรือระยะไกล
วิธีนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรยาว ๆ อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือ พนักงานใหม่สามารถคลิกที่ใดก็ได้ในคลิปเพื่อเพิ่มความคิดเห็น ถามคำถาม สื่อสารปัญหาต่าง ๆ และเริ่มการสนทนาได้ทันที ใช้ฟังก์ชัน AI ในตัวClickUp Brain เพื่อเพิ่มการถอดความและสร้างข้อความสั้น ๆ ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงคลิปสำหรับการให้คำปรึกษาของคุณ
5. ฉลองความสำเร็จ
ยอมรับความสำเร็จของพนักงานอย่างเปิดเผย, ฉลองความสำเร็จ, และให้การสนับสนุนในช่วงเวลาที่ท้าทาย. ใช้ความคิดเห็นใน ClickUpเพื่อแบ่งปันคำชื่นชมเกี่ยวกับงานของเพื่อนร่วมงาน. สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและเป็นมิตรมากขึ้น.
คุณยังสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิด, ถามคำถาม, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานได้. สิ่งนี้สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างต่อเนื่องและทำให้ทุกคนทราบข้อมูลอยู่เสมอ.
|เคล็ดลับมืออาชีพ: ตอบกลับความคิดเห็นด้วยความขอบคุณ ตอบคำถามอย่างรอบคอบ และใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อเพิ่มความเป็นตัวเอง
6. จัดการพักดื่มกาแฟเสมือนจริง
กำหนดเวลาพักดื่มกาแฟเสมือนจริงรายวันหรือรายสัปดาห์โดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากงาน ใช้มุมมองแชทเพื่อวางแผนและแจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับการพบปะเสมือนจริง และกระตุ้นให้ทุกคนเข้าร่วม
คุณสามารถใช้ความคิดเห็นใน ClickUp เพื่อแบ่งปันการสนทนาทั่วไป เรื่องเล่า หรือคำอวยพรวันเกิดได้ สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานได้
7. ส่งเสริมกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs)
ERGs เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยสมัครใจ นำโดยพนักงาน และมีลักษณะหรือประสบการณ์ในที่ทำงานร่วมกันเป็นแกนหลัก กลุ่มเหล่านี้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันได้เชื่อมต่อ สร้างเครือข่าย และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในระดับเพื่อนร่วมงาน
กลุ่ม ERG สามารถจัดเวิร์กช็อป โปรแกรมการให้คำปรึกษา หรือกิจกรรมเชิญวิทยากรเพื่อช่วยสมาชิกพัฒนาทักษะและอาชีพของพวกเขาได้ ด้วยการมอบเวทีให้พนักงานจากหลากหลายพื้นหลังได้เชื่อมต่อและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ERG มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุมมากขึ้น
ClickUp Clips ช่วยให้ ERG สามารถจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านวิดีโอที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้านเฉพาะของโครงการ ซึ่งช่วยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
จัดเตรียมการฝึกอบรมหรือสร้างเอกสารภายในเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกับกระบวนการและเทคโนโลยีที่คุณใช้สำหรับ ERGs
|เคล็ดลับมืออาชีพ: ตอบกลับความคิดเห็นและคลิปอย่างทันท่วงที เพื่อแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน
8. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของพนักงานที่ทำงานทางไกล
กำหนดการประชุมวิดีโอเป็นประจำโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUpกับ Zoom ใช้ Chat View สำหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ และมอบหมายงานใน ClickUp พร้อมความคาดหวังที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่รู้สึกถูกตัดออกจากวงข้อมูล
บันทึกวิดีโออัปเดตสั้น ๆ แบบไม่พร้อมกันเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบถึงความคืบหน้าหรืออุปสรรคของคุณ. นี่อาจเป็นวิธีส่วนตัวมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารและหลีกเลี่ยงความรู้สึกโดดเดี่ยว.
9. เสนอการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่น
บางคนเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกัน ในขณะที่บางคนชอบทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ การจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยให้พนักงานสามารถเลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกในการควบคุมและอิสระในการทำงาน
สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนเก็บตัวหรือผู้ที่รู้สึกกดดันในการเข้าสังคมในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบดั้งเดิมตลอดเวลา
แบ่งปันเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านกับพนักงานที่ทำงานทางไกลเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่สำนักงาน
|เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ฟีเจอร์ผู้รับมอบหมายหลายคนของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานพร้อมติดตามว่าใครกำลังทำงานจากระยะไกลและวิธีการสื่อสารที่พวกเขาต้องการ วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ แม้จะทำงานนอกสำนักงานที่ใช้ร่วมกันก็ตาม
10. นโยบายเปิดประตูต้อนรับ
นโยบายเปิดประตูหมายถึงเพื่อนร่วมงานเปิดกว้างต่อการสื่อสารและเต็มใจช่วยเหลือ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามาพูดคุยด้วยคำถาม ความคิด หรือแม้แต่เพียงการสนทนาทั่วไป
ClickUp Chat สามารถช่วยในการสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการภายในทีมของคุณ—การเช็คอินแบบไม่เป็นทางการ การระดมความคิดแบบตัวต่อตัว หรือการพูดคุยทั่วไป ช่วยเสริมนโยบายเปิดกว้างของคุณ
โดยการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความครอบคลุมและร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งสมาชิกในทีมของคุณจะรู้สึกมีคุณค่า เชื่อมโยงกัน และมีโอกาสน้อยที่จะประสบกับความโดดเดี่ยวในที่ทำงาน การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นของคุณในการส่งเสริมวัฒนธรรมทีมเชิงบวกเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
การรับมือกับการแยกตัวในที่ทำงาน
แม้จะมีมาตรการเชิงรุกแล้วก็ตาม การแยกตัวในที่ทำงานก็อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณสงสัยว่าพนักงานกำลังประสบปัญหา นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้:
- เริ่มต้นการสนทนาส่วนตัว: นัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อแสดงความกังวลและเสนอความช่วยเหลือของคุณ กรอบการสนทนาให้เน้นการสร้างประสบการณ์การทำงานที่เติมเต็มและมีความสุขมากขึ้นสำหรับพนักงาน
- ฟังอย่างตั้งใจ: ระหว่างการสนทนาของคุณ ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ให้ความสนใจกับทั้งคำพูดและสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด และส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันประสบการณ์ของตนอย่างเปิดเผย
- ระบุสาเหตุที่แท้จริง: ทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการแยกตัวของพวกเขา. เป็นปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของบุคลิกภาพ, ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณงาน, หรือข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ขัดขวางการสื่อสาร?
- พัฒนาแผนเฉพาะบุคคล: จากสาเหตุที่ระบุไว้ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนในการแก้ไขปัญหาการแยกตัว อาจรวมถึงการจับคู่กับเพื่อน การมอบหมายโครงการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน หรือการให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของพวกเขา
- ติดตามความก้าวหน้าและทำการปรับเปลี่ยน: อย่าคิดว่าวิธีการเดียวใช้ได้กับทุกคน ตรวจสอบกับพนักงานเป็นประจำเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับแผนตามความจำเป็น
- ปฏิบัติตามโมเดลความพร้อมในการบริหารงานแบบร่วมมือ:โมเดลความพร้อมในการบริหารงานแบบร่วมมือเป็นกรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรผ่านการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล
CWM ให้ความสำคัญกับการทำลายกำแพงระหว่างแผนกหรือทีมต่าง ๆซึ่งช่วยให้เกิดการร่วมมือข้ามสายงาน ทำให้สมาชิกในทีมได้สัมผัสกับทักษะและมุมมองที่หลากหลาย สิ่งนี้สามารถสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่กว้างขึ้นและลดความโดดเดี่ยวโดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงที่เกินขอบเขตของทีมโดยตรง
ต่อสู้กับการแยกตัวในที่ทำงานด้วยเครื่องมือและนโยบายที่เหมาะสม
การแก้ไขปัญหาการแยกตัวในที่ทำงานเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง. ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง, การให้การสนับสนุน, และการส่งเสริมการร่วมมือ, คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันมากขึ้นสำหรับพนักงานทุกคน.
โปรดจำไว้ว่า พนักงานที่มีความสุขและเชื่อมโยงกันคือพนักงานที่ประสบความสำเร็จ แต่การสร้างการเชื่อมโยงนั้นในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ClickUp เป็นโซลูชันที่ทรงพลัง มอบชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการแยกตัวได้หลายวิธี ตั้งแต่การส่งเสริมการสนทนาแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและการยกย่องทีม ClickUp ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมช่องว่างทางกายภาพและสร้างประสบการณ์การทำงานที่เชื่อมโยงอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
