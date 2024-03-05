15 หนังสือ HR สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพ

ในยุคที่ประสบการณ์ของพนักงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับประสบการณ์ของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องพร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
หากคุณเลือกอาชีพในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คุณต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ. ในขณะที่การแข่งขันเพื่อจ้างและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดทวีความรุนแรงขึ้น ผู้นำทางธุรกิจต้องเรียนรู้และกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ที่เหมาะสมสำหรับทีม HRที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร.
เราได้คัดสรรหนังสือ HR 15 เล่มที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR เช่นคุณที่ต้องการเติบโตในสายงาน หนังสือ HR เหล่านี้ผสมผสานภูมิปัญญาจากผู้มีประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการบุคลากร
มาเริ่มกันเลย!
15 หนังสือ HR ยอดนิยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย แกรี่ เดสเลอร์
- ผู้แต่ง: แกรี่ เดสเลอร์
- จำนวนหน้า: 720
- ปีที่ตีพิมพ์: 1994
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 12-15 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
คะแนน: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)
บางครั้งรู้จักกันในนาม 'คัมภีร์แห่งโลก HR' หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นเอกลักษณ์ของ Gary Dessler เป็นคู่มือเชิงลึก 700 หน้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติในการดำเนินงานด้านบุคลากร
วันนี้ หนึ่งในหนังสือ HR ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ได้แยกแยะสิ่งจำเป็นของ HR ตามด้านหน้าที่การงาน ตั้งแต่การสรรหาและการจัดการบุคลากร การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน
ปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้อยู่ในฉบับที่ 17 (มีหลายเวอร์ชันระหว่างประเทศด้วย) ไม่เพียงแต่สำรวจประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่วิธีที่เทคโนโลยี (เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์) และสื่อสังคมออนไลน์ (โดยเฉพาะ LinkedIn) มีส่วนในการกำหนดรูปแบบของสาขานี้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีที่เครื่องมือและซอฟต์แวร์เทคโนโลยี HRล่าสุดกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญ
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เติมตำแหน่งงานว่าง แต่กำลังจัดวางบุคลากรในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- สร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่: ลงทุนในการฝึกอบรม การพัฒนา และการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อรักษาแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของทีมในการประสบความสำเร็จขององค์กร
- รักษาวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของคุณและมุ่งเน้นการแก้ไขข้อขัดแย้ง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ Gary Dessler เป็นตำราหลักสำหรับการเรียนรู้ว่า HRM ทำอะไรในบริษัท/องค์กรในฐานะแผนกและหน้าที่ หนังสือให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการ HR สิ่งที่พวกเขาควรทำและหลีกเลี่ยง และสิ่งที่ควรทำในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง (ทางเทคนิคหรือจริยธรรม) เกิดขึ้น เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้จัดการ HR และนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ Gary Dessler เป็นตำราหลักสำหรับการเรียนรู้ว่า HRM ทำอะไรในบริษัท/องค์กรในฐานะแผนกและหน้าที่ หนังสือให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการ HR สิ่งที่พวกเขาควรทำและหลีกเลี่ยง และสิ่งที่ควรทำในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง (ทางเทคนิคหรือจริยธรรม) เกิดขึ้น เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้จัดการ HR และนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. คู่มือทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น (ฉบับครบรอบ 10 ปี) โดย ชารอน อาร์มสตรอง และ บาร์บารา มิตเชลล์
- ผู้แต่ง: ชารอน อาร์มสตรอง และบาร์บารา มิตเชลล์
- จำนวนหน้า: 256
- ปีที่ตีพิมพ์: 2008
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นด้านทรัพยากรบุคคล
คะแนน: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)
ตลอดเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา คู่มือทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น โดย Sharon Armstrong และ Barbara Mitchell ได้ช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการนำทางผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การสรรหา การปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และความหลากหลายในที่ทำงาน
หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุดในปี 2020 ฉบับที่ 10 ซึ่งมีการอธิบายอย่างเข้าใจง่ายเกี่ยวกับทุกเรื่อง ตั้งแต่การจัดการทีมที่หลากหลาย ไปจนถึงการสร้างนโยบายและสวัสดิการที่เอื้อต่อพนักงาน แม้ในปัจจุบัน ฉบับนี้ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลเลือกใช้ โดยให้คำแนะนำและรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
ประเด็นสำคัญ
- ปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท: แผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องถูกเตรียมให้สอดคล้องกับพันธกิจโดยรวมและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
- การรักษาพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ: การจ้างพนักงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แผนกทรัพยากรบุคคลต้องลงทุนในกระบวนการปฐมนิเทศและแนะนำงานที่ยอดเยี่ยม รวมถึงให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน
- ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประสบการณ์เชิงบวก: แทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นการค้นหาข้อผิดพลาด การประเมินผลการปฏิบัติงานควรให้พนักงานได้รับคำติชมเชิงบวกและการเสริมแรงที่ดี สำหรับสิ่งนี้ ให้ใช้วิธี BEER (พฤติกรรม, ผลกระทบ, ความคาดหวัง, ผลลัพธ์) และ FAST (บ่อยครั้ง, ถูกต้อง, เฉพาะเจาะจง, ทันเวลา)
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในสายงานทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกับฉัน ฉันต้องการหนังสือที่มีทั้งข้อมูล ตัวอย่างแบบฟอร์ม และรายการตรวจสอบ และหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในสายงาน HR ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในสายงานทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกับฉัน ฉันต้องการหนังสือที่มีทั้งข้อมูล ตัวอย่างแบบฟอร์ม และรายการตรวจสอบ และหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในสายงาน HR ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง
3. ชัยชนะผ่านการจัดองค์กร: เหตุใดสงครามแย่งชิงบุคลากรจึงล้มเหลวในบริษัทของคุณและสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดย เดฟ อูลริช, เดวิด ครีสกิสกี้, เวย์น บร็อคแบงค์ และไมค์ อูลริช
- ผู้แต่ง: เดฟ อูลริช, เดวิด คริสซินสกี, ไมค์ อูลริช, และ เวย์น บร็อกแบงก์
- จำนวนหน้า: 417
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5-6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คะแนน: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)
ไม่ชอบ HR แบบเก่า—ที่พนักงานถูกกระตุ้นให้สร้างความประทับใจมากกว่าที่จะนำตัวตนที่แท้จริงมาทำงานใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้นคุณจะชอบหนังสือขายดีของ Dave Ulrich เรื่อง Victory Through Organization
เผยแพร่ในปี 2017 หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งความสามารถที่ยอดเยี่ยมไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแผนกหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดที่มาจากข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำทางธุรกิจถึง 30,000 คน!
ชัยชนะผ่านการจัดระเบียบ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาและจัดสรรบุคลากร การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน และอื่น ๆ อีกมากมาย ถือเป็นคู่มือสำหรับผู้นำการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง
หนังสือเล่มนี้ท้าทายมาตรฐาน, ทำลายความเชื่อผิด ๆ, และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง. ข้อความหลักของหนังสือคือ ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การจ้างคนเก่งที่สุดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพวกเขาอย่างเต็มที่.
ประเด็นสำคัญ
- ใช้โมเดล HR กลยุทธ์ 3 กล่อง: กระจายความสนใจของคุณระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ, ประสบการณ์ของพนักงาน, และการสร้างศักยภาพ HR กลยุทธ์ (กล่องทั้งสาม) เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
- สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน: ไม่ใช่แค่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเท่านั้น แต่สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยการนำบุคลากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์และปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชนะสงครามเพื่อแย่งชิงบุคลากร: มองข้ามวิธีการแบบดั้งเดิมในการสรรหาและบริหารจัดการบุคลากร หากคุณต้องการดึงดูดคนที่ดีที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ชัยชนะผ่านการจัดระเบียบเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา: มีพื้นฐานจากข้อมูล, ต้นฉบับ, สร้างสรรค์, และครอบคลุม. กรณีที่ว่าทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จำเป็นต้องปรับแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่หลักของตนใหม่นั้นยอดเยี่ยมมาก ฝ่าย HR ต้องพร้อมที่จะคิดใหม่และมองใหม่ว่าทำไมตนจึงมีอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เป็นพื้นฐานที่สุดจากการอยู่ในสถานะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและสิ่งที่คล้ายกัน ซึ่งถูกกำหนดมาจากภายนอก ให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่กระตือรือร้นซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์และผลลัพธ์ทางการเงิน ในขณะที่เป็นแหล่งที่มาอย่างต่อเนื่องของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นจริงในแง่ของประสิทธิภาพของมนุษย์
ชัยชนะผ่านการจัดระเบียบเป็นความสำเร็จที่โดดเด่น: มีพื้นฐานจากข้อมูล, ต้นฉบับ, สร้างสรรค์, และครอบคลุม. กรณีที่ว่าทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จำเป็นต้องปรับแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่หลักของตนใหม่นั้นยอดเยี่ยมมาก ฝ่าย HR ต้องพร้อมที่จะคิดใหม่และมองใหม่ว่าทำไมตนจึงมีอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เป็นพื้นฐานที่สุดจากการอยู่ในสถานะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและสิ่งที่คล้ายกัน ซึ่งถูกกำหนดมาจากภายนอก ให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่กระตือรือร้นซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์และผลลัพธ์ทางการเงิน ในขณะที่เป็นแหล่งที่มาอย่างต่อเนื่องของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นจริงในแง่ของประสิทธิภาพของมนุษย์
4. คะแนน HR: เชื่อมโยงบุคลากร กลยุทธ์ และผลการดำเนินงาน โดย ไบรอัน เบคเกอร์, มาร์ค ฮูเซลิด และ เดฟ อูลริช
- ผู้แต่ง: ไบรอัน เบคเกอร์, มาร์ค ฮูเซลิด, และ เดฟ อูลริช
- จำนวนหน้า: 235
- ปีที่ตีพิมพ์: 2001
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4-6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลระดับกลางถึงอาวุโส
คะแนน: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)
ในโลกที่ความแข็งแกร่งของบริษัทอยู่ที่สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และพลังสมอง The HR Scorecard โดย Brian Becker ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หนังสือเล่มนี้แนะนำแนวคิดของ HR Scorecard ซึ่งเป็นหลักการวัดผลที่เชื่อมโยงบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลกับผลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจบริษัทกว่า 2,800 แห่ง หนังสือเล่มนี้สรุปว่าบริษัทที่มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมักจะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง
หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีการวัดพารามิเตอร์ เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของ HR (KPIs) เทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจ และครอบคลุมดัชนีบางประการเพื่อช่วยคุณคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโปรแกรม HR ใด ๆ
ประเด็นสำคัญ
- เชื่อมโยง HR กับกลยุทธ์ขององค์กร: เพื่อให้ประสบความสำเร็จ HR ในปัจจุบันต้องเข้าใจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์ที่มีผลกระทบเชิงรูปธรรมต่อเป้าหมายของบริษัท
- พัฒนาตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลและวัดผลกระทบ: วัดประสิทธิผลของฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลผ่านตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตามในด้านการสรรหาบุคลากร การจัดการประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมและพัฒนา
- สมดุลระหว่างเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น: หนังสือแนะนำว่าทีมทรัพยากรบุคคลควรร่วมมือกับผู้นำทางธุรกิจเพื่อเข้าใจบริบททางธุรกิจและความท้าทาย จากนั้นพวกเขาควรจัดทำแผนที่สมดุลระหว่างความต้องการระยะสั้น (เช่น ความต้องการในการจ้างงาน) กับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (เช่น การพัฒนาบุคลากร)
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแบบจำลองการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดเพื่อให้กลยุทธ์ บุคลากร และผลการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกัน ผู้เขียนนำเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการ 'สถาปัตยกรรมทรัพยากรบุคคล' ขององค์กรในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการวัดผลการมีส่วนร่วมของมันต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ผู้เขียนโต้แย้งสนับสนุนการใช้แนวทางจากบนลงล่างมากกว่าจากล่างขึ้นบนในการดำเนินการกลยุทธ์ พร้อมด้วยระบบการประเมินที่เป็นนวัตกรรมเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแบบจำลองการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดเพื่อให้กลยุทธ์ บุคลากร และผลการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกัน ผู้เขียนนำเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการ 'สถาปัตยกรรมทรัพยากรบุคคล' ขององค์กรในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการวัดผลการมีส่วนร่วมของมันต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ผู้เขียนโต้แย้งสนับสนุนการใช้แนวทางจากบนลงล่างมากกว่าจากล่างขึ้นบนในการดำเนินการกลยุทธ์ พร้อมด้วยระบบการประเมินที่เป็นนวัตกรรมเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. กฎการทำงาน! แนวคิดจากภายใน Google ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณใช้ชีวิตและนำทีม โดย Laszlo Bock
- ผู้แต่ง: ลาสโล บอค
- จำนวนหน้า: 416
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5-6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับกลางถึงอาวุโส
คะแนน: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)
คุณต้องการได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไร้ที่ติของกูเกิล และนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทของคุณหรือไม่? หากใช่ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ
ลาสโล บอค อดีตรองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านบุคลากรของกูเกิล ได้รวบรวมประสบการณ์จากการวิจัยอย่างเข้มข้นตลอด 15 ปีไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบทเรียนการบริหารจัดการบุคลากรที่สร้างแรงบันดาลใจ เหมาะสำหรับทุกขนาดของทีม
มันประกอบด้วยกรณีศึกษาจากโลกจริง คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับโครงสร้างภายในองค์กร. บอคยังสอนคุณให้ปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำจากภายในองค์กรแทนที่จะเป็นแบบบนลงล่าง.
ประเด็นสำคัญ
- เชื่อมั่นในพนักงานของคุณให้ปฏิบัติตัวเหมือนผู้ก่อตั้ง: สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างความไว้วางใจในหมู่พนักงาน
- ใช้เวลาในการจ้างคนที่ดีที่สุด: ใช้แนวทางการจ้างงานแบบคณะกรรมการ ตั้งมาตรฐานที่ชัดเจน ไม่ประนีประนอม และมั่นใจว่าพนักงานใหม่มีผลงานที่ดีกว่าพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับพนักงาน: เรียนรู้จากการมุ่งเน้นของ Google ในการปรับปรุงชีวิตของพนักงาน ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย และนำความสุขมาโดยไม่ทำให้งบประมาณบานปลาย
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
Google ไม่ได้แปลกหรือเข้าใจยากอย่างที่หลายคนคิด—หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเทอย่างหนักคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากมายที่บริษัทอื่นสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมคำอธิบายที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีการทดลองและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ยอดเยี่ยม
Google ไม่ได้แปลกหรือเข้าใจยากอย่างที่หลายคนคิด—หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเทอย่างหนักคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากมายที่บริษัทอื่นสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมคำอธิบายที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีการทดลองและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ยอดเยี่ยม
6. การนำความเป็นมนุษย์กลับคืนสู่งานทรัพยากรบุคคล: ความสำเร็จในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน HR เริ่มต้นที่ตัวคุณ โดย ซู พาเทล
- ผู้แต่ง: สุ พาเทล
- จำนวนหน้า: 196
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3-4 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: สมาชิกทีมทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
คะแนน: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักเผชิญกับคำถามว่า: ฉันควรให้ความสำคัญกับคนหรือกระบวนการ?
หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อหาสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างเช่นกัน หนังสือ Putting The Human Back Into HR ของซู พาเทล ควรเป็นหนังสือที่คุณต้องซื้อต่อไป
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากร) กับกระบวนการของมนุษย์ (นโยบาย) และสรุปประเด็นสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเชี่ยวชาญ ครอบคลุมวิธีการที่คุณสามารถบูรณาการทุกด้านของบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน รู้สึกเติมเต็มมากขึ้นในฐานะสมาชิกของทีมทรัพยากรบุคคล และปูทางสู่การเติบโตในสายอาชีพ
ประเด็นสำคัญ
- หาจุดสมดุลระหว่างผู้คนและกระบวนการ: พยายามตระหนักถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งงานโดยไม่ละเลยกระบวนการ
- ทำงานกับตัวเองก่อน: พาเทลแนะนำให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและกระตือรือร้นมากขึ้น สิ่งนี้จะเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้นำในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะตอบสนองต่อมัน: นำทางผ่านความท้าทายอย่างมั่นใจและนำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ฉันหวังว่าฉันจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อหลายปีก่อน – และให้คนรอบข้างได้อ่านด้วย! ฉันคิดว่าบางครั้งเราทำให้ทรัพยากรบุคคลซับซ้อนเกินไป – ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ใช่ศาสตร์ที่ซับซ้อน – แต่เราก็ทำให้มันไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไปด้วย หนังสือเล่มนี้พูดถึงข้อบกพร่องทั้งสองนี้ – มันเต็มไปด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่จะนำไปใช้ และมีผู้คนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกคน
ฉันหวังว่าฉันจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อหลายปีก่อน – และให้คนรอบข้างได้อ่านด้วย! ฉันคิดว่าบางครั้งเราทำให้ทรัพยากรบุคคลซับซ้อนเกินไป – ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ใช่ศาสตร์ที่ซับซ้อน – แต่เราก็ทำให้มันไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไปด้วย หนังสือเล่มนี้พูดถึงข้อบกพร่องทั้งสองนี้ – มันเต็มไปด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่จะนำไปใช้ และมีผู้คนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกคน
7. HR On Purpose: การพัฒนาความหลงใหลในบุคลากรอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดย สตีฟ บราวน์
- ผู้แต่ง: สตีฟ บราวน์
- จำนวนหน้า: 168
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3-4 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
คะแนน: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)
ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์ สตีฟ บราวน์ ยังคงมีความหลงใหลในทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกับเมื่อ 30 ปีก่อนที่เขาเริ่มต้นอาชีพของเขา หนังสือขายดีของเขา HR On Purpose เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลงใหลนั้น
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือส่วนตัวและสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลก้าวข้ามงานธุรการและทำสิ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อองค์กร
บางครั้ง การรับมือกับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลทุกวันอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ บราวน์ต้องการจุดประกายความกระตือรือร้นของคุณอีกครั้งผ่านข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง และตัวอย่างจากประสบการณ์จริง ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านสำหรับผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลทุกคน
ประเด็นสำคัญ
- ปรับความหลงใหลและเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกับอาชีพ HR ของคุณ: ถามตัวเองว่าความหลงใหลของคุณอยู่ที่ไหน หากไม่ใช่การทำงานกับผู้คน คุณอาจไม่ใชผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม HR
- ใช้นโยบายเป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อจำกัด: ทำให้การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณมีความยืดหยุ่นโดยใช้นโยบายและขั้นตอนเป็นแนวทางแทนที่จะเป็นข้อจำกัด
- ท้าทายแนวคิดที่ล้าสมัย: รื้อถอนแนวคิด HR แบบเก่าและกำหนดความคาดหวังใหม่โดยใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์ และแนวคิดใหม่ๆ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หากคุณต้องการเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม (หรือแม้แต่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม) คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้! สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HR On Purpose คือเรื่องราวการเป็นผู้นำที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริง อาจดูแปลกสำหรับหนังสือเกี่ยวกับ HR (และอาจเกี่ยวข้องกับความสนใจของฉันเองที่เน้นเรื่องความเป็นผู้นำ) แต่หนึ่งในประเด็นหลักของสตีฟคือ คนทำงาน HR – เช่นเดียวกับผู้นำทุกคน – ต้องให้ความสำคัญกับคน ไม่ใช่แค่ระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หากคุณต้องการเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม (หรือแม้แต่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม) คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้! สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HR On Purpose คือเรื่องราวการเป็นผู้นำที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริง อาจดูแปลกสำหรับหนังสือเกี่ยวกับ HR (และอาจเกี่ยวข้องกับความสนใจของฉันเองที่เน้นเรื่องความเป็นผู้นำ) แต่หนึ่งในประเด็นหลักของสตีฟคือ คนทำงาน HR – เช่นเดียวกับผู้นำทุกคน – ต้องให้ความสำคัญกับคน ไม่ใช่แค่ระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8. การเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงาน: การกระทำในชีวิตประจำวันที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างองค์กรที่เปิดกว้างและยอมรับทุกคน โดย โรดส์ เพอร์รี
- ผู้แต่ง: โรดส์ เพอร์รี
- จำนวนหน้า: 202
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3-4 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
คะแนน: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)
ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางชีวิตของเขาเองในฐานะชายข้ามเพศ เพอร์รีได้ตีพิมพ์หนังสือ Belonging At Work เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ต้อนรับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องความหลากหลายและการยอมรับเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอบอุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงตัวตนที่แท้จริงในที่ทำงาน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Perry แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว กรณีศึกษา และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจและเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริง
เพอร์รีใช้โทนเสียงที่เป็นมิตรและอบอุ่นขณะเชิญชวนให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมการเป็นส่วนหนึ่งจึงมีความสำคัญ ความแตกต่างระหว่างความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และเหตุใดจึงเป็นอนาคตของทรัพยากรบุคคล
ประเด็นสำคัญ
- ยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์: เข้าใจว่าการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงานนั้นเกินกว่าเรื่องเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ และศาสนา
- นำด้วยความซื่อสัตย์: สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ผู้คนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้
- รับผิดชอบต่อเป้าหมายด้าน DEI ของคุณ: ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบูรณาการหลักการที่แยกจากกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันเบื้องหลังความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือของโรดส์ เพอร์รี ชื่อว่า "Belonging at Work" ควรเป็นหนังสือที่ต้องอ่านไม่เพียงแต่สำหรับผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองในทุกรูปแบบด้วย "Belonging at Work" นำเสนอเรื่องราวมากมาย คำแนะนำ แบบฝึกหัด และการเรียกร้องให้ลงมือทำ ทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในสไตล์การเขียนที่ชัดเจนและเป็นมิตรของคุณเพอร์รี
หนังสือของโรดส์ เพอร์รี ชื่อว่า "Belonging at Work" ควรเป็นหนังสือที่ต้องอ่านไม่เพียงแต่สำหรับผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองในทุกรูปแบบด้วย "Belonging at Work" นำเสนอเรื่องราวมากมาย คำแนะนำ แบบฝึกหัด และการเรียกร้องให้ลงมือทำ ทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในสไตล์การเขียนที่ชัดเจนและเป็นมิตรของคุณเพอร์รี
9. การเปลี่ยนแปลงในฝ่ายทรัพยากรบุคคล: ถึงเวลาสำหรับสิ่งใหม่โดย Lucy Adams
- ผู้แต่ง: ลูซี อดัมส์
- จำนวนหน้า: 230
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
คะแนน: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)
ในฐานะที่คุณทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคล คุณเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรเดิมๆ บ้างไหม?
จากนั้นคุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้โดยลูซี่ อดัมส์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะทำลายกรอบของ HR แบบดั้งเดิมและนำเสนอมุมมองใหม่
HR Disrupted เป็นหนังสือที่อ่านง่ายซึ่งมุ่งเน้นไปที่คำถาม: มืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันจะสามารถนำ, จัดการ, สร้างการมีส่วนร่วม, และสนับสนุนพนักงานในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?
ผลงานของอดัมส์ ซึ่งได้รับการเสริมสร้างด้วยตัวอย่างที่สามารถเชื่อมโยงได้จากประสบการณ์ของเธอที่บีบีซี กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดทบทวนถึงวิธีการทำงานของตนเอง
เธอเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน และเสนอเครื่องมือและกลยุทธ์สำหรับทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ HR รวมถึงการให้รางวัล, กฎระเบียบการจ้างงาน และนโยบาย, และการจัดการความสามารถ
ประเด็นสำคัญ
- นำหลักการ EACH มาใช้: ปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะ ผู้ใหญ่ ผู้บริโภค และ มนุษย์ ซึ่งหมายถึงการให้ความเคารพพวกเขาในฐานะผู้ใหญ่ ยอมรับความต้องการที่หลากหลายในฐานะผู้บริโภค และตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของพวกเขา
- เปลี่ยนจากนโยบายสู่ผู้คน: เปลี่ยนจากแนวทางที่เน้นนโยบายมาเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความต้องการและประสบการณ์ของผู้คน
- ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับพนักงานของคุณ: ก้าวข้ามรูปแบบที่เหมาะกับทุกคน และให้บริการตามความต้องการและความชอบของพนักงานแต่ละคน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
นี่คือหนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้อ่านในรอบหลายปีอย่างไม่ต้องสงสัย ทุกสิ่งที่ลูซี่พูดถึงล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดและการสังเกตของฉันเองที่ฉันได้เห็นด้วยตาของตัวเองในทุกที่ที่ฉันเคยทำงาน ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งแก่ทุกคนที่สนใจอย่างแท้จริงในการช่วยทำความเข้าใจและแก้ไขหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดของธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ที่จะช่วยอย่างมากในการบรรลุสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้...นั่นคือผู้คนที่ทำงานในองค์กรนั้น
นี่คือหนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้อ่านในรอบหลายปีอย่างไม่ต้องสงสัย ทุกสิ่งที่ลูซี่พูดถึงล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดและการสังเกตของฉันเองที่ฉันได้เห็นด้วยตาของตัวเองในทุกที่ที่ฉันเคยทำงาน ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งแก่ทุกคนที่สนใจอย่างแท้จริงในการช่วยทำความเข้าใจและแก้ไขหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดของธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ที่จะช่วยอย่างมากในการบรรลุสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้...นั่นคือผู้คนที่ทำงานในองค์กรนั้น
10. องค์กรไร้ความกลัว: สร้างความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงานเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม และการเติบโต โดย เอมี่ ซี. เอ็ดมอนด์สัน
- ผู้แต่ง: เอมี่ ซี. เอ็ดมอนด์สัน
- จำนวนหน้า: 256
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
คะแนน: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)
จิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและบอบบาง และผู้นำธุรกิจต้องตระหนักถึงผลกระทบของสถานที่ทำงานที่มีต่อจิตใจนั้น Amy Edmondson กล่าวถึงเรื่องนี้ในหนังสือของเธอ The Fearless Organization
หนังสือของเอ็ดมันด์สันสำรวจแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางจิตใจ—การสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะเสี่ยง แบ่งปันความคิด และเรียนรู้โดยไม่ต้องกลัวผลเสีย
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนดาวเหนือสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและผู้ที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและจุดประกายนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สื่อสารอย่างเปิดเผย ร่วมมือกัน และฝึกฝนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เอ็ดมันด์สันรวบรวมประสบการณ์การวิจัยกว่า 20 ปีไว้ในหนังสือเล่มนี้ มอบขั้นตอนปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงให้กับผู้นำ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและปราศจากความกลัว หนังสือทรงพลังเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานกับความสำเร็จขององค์กร
ประเด็นสำคัญ
- ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน: ให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณรู้สึกปลอดภัยในการแบ่งปันความคิด, การเสี่ยง, และการเรียนรู้จากความผิดพลาด โดยไม่มีความกลัวว่าจะถูกแก้แค้น
- ปฏิบัติต่อกลยุทธ์ของบริษัทเหมือนการทดสอบที่ดำเนินอยู่ ไม่ใช่แผนที่ตายตัว: มุ่งเน้นการเรียนรู้ขององค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้นที่ท้าทายสมมติฐานปัจจุบัน และสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- อย่าลดมาตรฐานการทำงานของคุณ: สร้าง 'โซนการเรียนรู้และประสิทธิภาพสูง' ในที่ทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดใหม่ๆ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือ "The Fearless Organization" ของเอ็ดมันด์สัน มอบกรอบการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ต้องการส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจในสภาพแวดล้อมการทำงานของตน... หนึ่งในแง่มุมที่น่าชื่นชมของกรอบการทำงานของเอ็ดมันด์สันคือได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยยาวนานถึง 20 ปีในหลากหลายอุตสาหกรรม การวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน: เมื่อพนักงานไม่รู้สึกได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการสนับสนุนให้สามารถพูดออกมาได้เกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาของตน อาจก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความเงียบที่อาจเกินกว่าการล้มเหลวทางธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คนได้
หนังสือ "The Fearless Organization" ของเอ็ดมันด์สัน มอบกรอบการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ต้องการส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจในสภาพแวดล้อมการท
11. พาคนของคุณมาทำงาน โดย เอริกา เคสวิน
- ผู้แต่ง: เอริกา เคสวิน
- จำนวนหน้า: 224
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 71/5 (Goodreads)
เคยรู้สึกไหมว่าการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ขาดหายไปในความสัมพันธ์ในที่ทำงาน?
หนังสือ Bring Your Human to Work ของเอริกา เคสวิน เกี่ยวกับการนำความอบอุ่นนั้นกลับมา
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี Keswin เปิดเผยว่าบริษัทชั้นนำอย่าง Lyft และ Starbucks สร้างสถานที่ทำงานที่จริงใจและสนับสนุนได้อย่างไร
หนังสือขายดีของ Wall Street Journal เล่มนี้ไม่ใช่การบรรยาย HR แบบทั่วไป—แต่เป็นคู่มือที่นำไปใช้ได้จริงในการทำให้สถานที่ทำงานของคุณเป็นมิตรมากขึ้น และส่งเสริมนิสัยการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทและความสุขของพนักงาน
ประเด็นสำคัญ
- ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงาน: ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีอย่างรอบด้าน
- สร้างพื้นที่สำหรับการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัว: ตระหนักถึงพลังของการเชื่อมต่อส่วนบุคคลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
- สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของคุณตอบแทนสังคม: สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือของเคสวินเต็มไปด้วยการเตือนใจที่สำคัญ (ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยอย่างละเอียด) ที่การสนับสนุนผู้คนที่ทำงานร่วมกับคุณ และการมอบเครื่องมือให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและให้กลับคืนได้ จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบวกมากขึ้น ความลำเอียงส่วนตัวของฉัน – บทที่เกี่ยวกับการให้กลับและการกล่าวขอบคุณเป็นบทที่มีความหมายที่สุด เพราะโลกและทุกที่ทำงานสามารถมีน้ำใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนได้มากขึ้นในทุกวันนี้ แต่ทุกบทเต็มไปด้วยอัญมณีแห่งปัญญาและมุมมองที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับวิธีที่โลกที่ "เชื่อมต่อ" ด้วยเทคโนโลยีของเราต้องการการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ให้มากขึ้น
หนังสือของเคสวินเต็มไปด้วยการเตือนใจที่สำคัญ (ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยอย่างละเอียด) ที่การสนับสนุนผู้คนที่ทำงานร่วมกับคุณ และการมอบเครื่องมือให้พวกเขาเพื่อเชื่อมต่อและให้กลับคืนมา จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบวกมากขึ้น ความลำเอียงส่วนตัวของฉัน – บทที่เกี่ยวกับการให้กลับและการกล่าวขอบคุณนั้นมีความหมายที่สุด เพราะโลกและทุกที่ทำงานสามารถใช้ความเมตตาและความถ่อมตัวได้มากขึ้นในทุกวันนี้ แต่ทุกบทเต็มไปด้วยอัญมณีแห่งปัญญาและมุมมองที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับวิธีที่โลกที่ "เชื่อมต่อ" ด้วยเทคโนโลยีของเราต้องการการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ให้มากขึ้น
12. ระยะไกลไม่ใช่ระยะห่าง: ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในที่ทำงานแบบผสมผสาน โดย กุสตาโว ราซเซตติ
- ผู้แต่ง: กุสตาโว ราซเซตติ
- จำนวนหน้า: 328
- ปีที่ตีพิมพ์: 2022
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5-6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่บริหารจัดการพนักงานระยะไกล
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 83/5 (Goodreads)
ในโลกที่การทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติเกือบทุกที่ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังสือ HR เล่มนี้ถึงได้ติดอยู่ในรายการของเรา
ห่างไกล แต่ไม่ห่างเหิน คือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในยุคของการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน Gustavo Razzetti ซีอีโอของ Fearless Culture มอบคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงานดิจิทัล
หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับบริษัทที่ต้องการเพิ่มความสุขและความสามารถในการทำงานของพนักงานในองค์กรที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก นอกจากนี้ยังแนะนำนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการทำงานระยะไกลหรือกำลังปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการที่นี่เพื่อประสบความสำเร็จในที่ทำงานสมัยใหม่
ประเด็นสำคัญ
- คิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของสำนักงาน: ทำความเข้าใจและยอมรับว่าสำนักงานในฐานะพื้นที่ทางกายภาพไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
- ทำให้การทำงานร่วมกันทางไกลเป็นดาวเด่นของธุรกิจคุณ: เตรียมทีมของคุณด้วยกลยุทธ์เพื่อเชื่อมต่ออยู่เสมอ, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และประสบความสำเร็จในที่ทำงานดิจิทัล
- สร้างวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองด้วยการออกแบบ ไม่ใช่โดยบังเอิญ: จงตั้งใจในการบ่มเพาะค่านิยม การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน แทนที่จะพึ่งพาโอกาสหรือสมมติว่าวัฒนธรรมจะพัฒนาไปตามธรรมชาติ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ฉันได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้นำมากมายสำหรับโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสถานการณ์แบบผสมผสาน และเล่มนี้ดีที่สุด ด้วยแหล่งอ้างอิงมากกว่า 135 แห่ง (ทั้งหมดเชื่อมโยงได้ง่าย) หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมและแม่นยำอย่างยิ่ง ขอแนะนำอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะดำเนินไปอีกนานแค่ไหน หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แน่นอน!
ฉันได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้นำสำหรับโลกยุคปัจจุบันที่มีสถานการณ์ผสมผสานมากมาย และเล่มนี้ดีที่สุด ด้วยเอกสารอ้างอิงมากกว่า 135 รายการ (ทั้งหมดเชื่อมโยงได้ง่าย) หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมและแม่นยำมาก ขอแนะนำอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะยาวนานแค่ไหน หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แน่นอน!
13. ความหลากหลายในที่ทำงาน: บทสัมภาษณ์เปิดมุมมองเพื่อจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ สิทธิพิเศษ และอคติ โดย แบร์ี เอ. วิลเลียมส์
- ผู้แต่ง: แบรี เอ. วิลเลียมส์
- จำนวนหน้า: 128
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 2-3 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 65/5 (Goodreads)
การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมต้องถามคำถามที่ยาก และ Bärí A. Williams สามารถแตะต้องส่วนใหญ่ของคำถามเหล่านั้นได้ในหนังสือของเธอ Diversity In The Workplace
วิลเลียมส์พาเราเดินทางสู่ความหลากหลายในที่ทำงานผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก 25 ครั้ง ซึ่งบุคคลที่ถูกมองข้ามได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ การระบุตัวตน LGBTQ+ ความสามารถ อายุ ศาสนา และวัฒนธรรม
สิ่งที่ทำให้หนังสือ HR เล่มนี้โดดเด่นคือความลงมือปฏิบัติได้จริง แต่ละส่วนจะสรุปด้วยข้อคิดสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงได้ ความหลากหลายในที่ทำงาน เป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ผู้จัดการ และทุกคนที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
- ฟังอย่างตั้งใจจากพนักงานของคุณ: ให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อปัญหาที่พนักงานของคุณเผชิญและพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
- พิจารณาอคติ: ใช้เวลาในการพิจารณาอคติที่ไม่รู้ตัวและผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายในที่ทำงาน
- ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ: เข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้คนโดยการรับรู้ถึงความท้าทายและความสำเร็จที่พวกเขาเผชิญตามอัตลักษณ์ที่หลากหลายของพวกเขา
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
Bäri เป็นนักเขียนที่ฉลาด รอบคอบ และมีความเห็นอกเห็นใจ ฉันชอบที่เธอสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างเป็นกลาง โดยคงความเป็นกลางไว้ตลอด ฉันเห็นตัวเอง/ประสบการณ์ของตัวเองในหลายเรื่องราว ทำให้หนังสือเล่มนี้เข้าถึงใจฉันจริงๆ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่าน
Bäri เป็นนักเขียนที่ฉลาด รอบคอบ และมีความเห็นอกเห็นใจ ฉันชอบที่เธอสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างเป็นกลาง โดยคงความเป็นกลางไว้ตลอด ฉันเห็นตัวเอง/ประสบการณ์ของตัวเองในหลายเรื่องราว ทำให้หนังสือเล่มนี้เข้าถึงใจฉันจริงๆ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่าน
14. สถานที่ทำงานไร้ดราม่า: วิธีป้องกันอคติโดยไม่รู้ตัว การล่วงละเมิดทางเพศ การละเมิดจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดย แพตตี้ เปเรซ
- ผู้แต่ง: แพตตี้ เปเรซ
- จำนวนหน้า: 272
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5-6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 87/5 (Goodreads)
หากคุณต้องการจัดการกับการประพฤติมิชอบในที่ทำงานอย่างจริงจังและป้องกัน 'ดราม่า' ตั้งแต่เริ่มต้น โปรดอ่าน The Drama-Free Workplace
เขียนโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญและนักทรัพยากรมนุษย์ Patti Perez หนังสือเล่มนี้มอบกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปรับปรุงการสื่อสารในประเด็นที่ละเอียดอ่อนในที่ทำงาน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสอบสวนในสถานที่ทำงานมากกว่า 1,200 ครั้ง แพตตี้ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ อคติ ความหลากหลาย และประเด็นทางจริยธรรมในที่ทำงาน
ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปลอดภัยและเคารพต่อทุกคน หนังสือเล่มนี้ได้ลบล้างความเชื่อผิด ๆ พร้อมนำเสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงในการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องจัดการกับประเด็นต่าง ๆ ในที่ทำงาน
ประเด็นสำคัญ
- คาดการณ์และป้องกันปัญหา: ระบุสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในที่ทำงาน และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก
- ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อน: แสดงความเห็นอกเห็นใจขณะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ถกเถียงในที่ทำงาน แทนที่จะใช้ศัพท์ทางกฎหมาย
- มุ่งเน้นนโยบายและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ: สร้างและบังคับใช้นโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงาน ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีผลกระทบ และตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและการประพฤติมิชอบ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมากมาย Patti มีประสบการณ์มากมายในด้านการกฎหมายและการดำเนินงานเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร หากคุณต้องการที่ทำงานที่สามารถสร้างสรรค์ สนับสนุน มีส่วนร่วม และเติบโตได้ หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี หนังสือเล่มนี้สอนขั้นตอนอย่างละเอียดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข!
นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมากมาย Patti มีประสบการณ์มากมายในด้านการกฎหมายและการดำเนินงานเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร หากคุณต้องการที่ทำงานที่สามารถสร้างสรรค์ สนับสนุน มีส่วนร่วม และเติบโตได้ หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี หนังสือเล่มนี้สอนขั้นตอนอย่างละเอียดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข!
15. หนังสือคำตอบด้านทรัพยากรบุคคล: คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล โดย ชอว์น สมิธ และ รีเบคกา มาซิน
- ผู้แต่ง: ชอว์น สมิธ และ รีเบคก้า มาซิน
- จำนวนหน้า: 288
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 85/5 (Goodreads)
นี่คือหนังสือที่คุณต้องหากำลังมองหาคำตอบสำหรับทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน Shawn Smith และ Rebecca Mazin ได้รวบรวมคำถามที่นายจ้างมักพบเจอกว่า 200 ข้อ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจัดการวินัย การลดขนาดองค์กร ไปจนถึงการจ่ายค่าตอบแทน
หนังสือ HR เล่มนี้เต็มไปด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงสำหรับปัญหาการจัดการทรัพยากรบุคคลในชีวิตประจำวันและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีรายการตรวจสอบพิเศษเป็นโบนัสอีกด้วย
หนังสือคำตอบด้านทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงาน
ประเด็นสำคัญ
- นโยบายที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น: องค์กรไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จหากไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างเพียงพอเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน
- ค่าตอบแทนไม่ใช่ปัจจัยตัดสิน: ผู้มีความสามารถสูงมักให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กรของนายจ้างที่เป็นไปได้มากกว่าเงินเดือนที่เสนอ
- สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การฝึกอบรมและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและความทันสมัยของพนักงานของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
นี่เป็นหนังสือคำตอบจริงๆ! ครอบคลุมคำตอบเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนหลักของงานทรัพยากรบุคคลในเกือบทุกแง่มุมของงาน HR โอ้ และคุณรู้หรือไม่ว่าหนังสือเล่มนี้ยังได้รับการรับรองให้ได้รับเครดิตสำหรับการต่ออายุใบรับรองหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก SHRM? ใช่แล้ว ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้มีค่า 3 เครดิตสำหรับการต่ออายุใบรับรองหากคุณทำแบบทดสอบออนไลน์ (SHRM eLearning) หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้...
นี่คือหนังสือคำตอบจริงๆ! ครอบคลุมคำตอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนหลักของงานทรัพยากรบุคคลในเกือบทุกแง่มุมของงาน HR โอ้ และคุณรู้หรือไม่ว่าหนังสือเล่มนี้ยังได้รับการรับรองให้ได้รับเครดิตสำหรับการต่ออายุใบรับรองหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก SHRM? ใช่แล้ว ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้มีค่าเท่ากับ 3 เครดิตสำหรับการต่ออายุใบรับรองหากคุณทำแบบทดสอบออนไลน์ (SHRM eLearning) หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้...
ClickUp สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
ตอนนี้คุณได้เรียนรู้จากหนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด 15 เล่มแล้ว ถึงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติแล้ว
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อมูลของ ClickUpสามารถช่วยคุณทำได้ ด้วยคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ClickUp เป็นส่วนเสริมที่จำเป็นสำหรับชุดเครื่องมือข้อมูลและซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
เนื่องจาก ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถช่วยจัดการทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมได้จึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม HRที่ต้องจัดการงานต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ใบบันทึกเวลาทำงาน และเป้าหมาย
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และมากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อ สามารถรวมการทำงานของคุณให้เป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ่ายเงินเดือน การอบรมพนักงานใหม่ ไปจนถึงการลาออก ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังหาวิธีสร้างความผูกพันและรางวัลสำหรับพนักงานหรือวัดผลผลิต ClickUp ก็สามารถทำให้ข้อมูล การตัดสินใจ และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย
แต่มันสอดคล้องกับทุกข้อสรุปที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือ HR ที่เราคัดสรรมาหรือไม่? มาดูกัน
1. การจ้างงาน
การจ้างคนที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนแรกและอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างบริษัทที่ยอดเยี่ยม หนังสือ HR ที่ดีที่สุดหลายเล่มในรายการของเราครอบคลุมกลยุทธ์การสรรหาและการจ้างงานอย่างละเอียด และ ClickUp ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
จัดการและจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่คำอธิบายงาน ข้อมูลทีม ไปจนถึงรายละเอียดบริษัทและนโยบายต่างๆ ด้วยClickUp Docs ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณ และควบคุมการเข้าถึงเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
คุณสามารถปฏิวัติการค้นหาและสัมภาษณ์ผู้มีความสามารถของคุณด้วย ClickUp โดยการจัดการผู้สมัคร, ใบสมัคร, และการติดต่อในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน, ข้อมูลทีม, รายละเอียดบริษัท, และนโยบายบริษัท และให้สิทธิ์การเข้าถึงตามอำนาจ
เพิ่มรายละเอียดที่คุณต้องการด้วยความช่วยเหลือจากฟิลด์ที่กำหนดเองและคำอธิบายงาน และระบบจัดการงานอัตโนมัติของเราจะช่วยให้ผู้สมัครผ่านกระบวนการได้อย่างราบรื่น
และหากคุณมีเวลาไม่มากพอ ให้หันมาใช้คลังแม่แบบที่หลากหลายของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจ้างผู้สมัครงานของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นระบบและมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อประเมินผู้สมัคร เปรียบเทียบผู้สมัคร และรักษาความเป็นระเบียบด้วยรายการตรวจสอบและการแจ้งเตือน
2. การเริ่มต้นใช้งาน
ความประทับใจแรกมีความสำคัญ เมื่อคุณจ้างบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถ คุณต้องมอบประสบการณ์การเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเขา ClickUp พร้อมช่วยคุณในเรื่องนี้
สร้างกระบวนการทำงานสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ที่สามารถช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งค่าโมดูลการฝึกอบรมพร้อมงานที่สามารถติดตามได้และเอกสารกระบวนการ หลังจากนั้น กำหนดบทบาทให้กับพนักงานและสื่อสารกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอผ่านแท็ก ความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างรายการตรวจสอบ ตั้งค่างานและการประชุม กำหนดตารางการฝึกอบรม และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำงาน
3. ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
คอลเลกชันของเรามีหนังสือที่ยอดเยี่ยมสองเล่ม (Diversity in the Workplace และ Belonging at Work) ที่ช่วยให้นักปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลสร้างสถานที่ทำงานที่มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ในการแสวงหาสิ่งนั้น ClickUp เป็นพันธมิตรที่มั่นคง
สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ยุติธรรม และครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคนด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับ DEI ของ ClickUp ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการ DEI ของคุณ ทำงานร่วมกันในภารกิจที่เกี่ยวข้องในสถานที่กลาง และติดตามสถานะและความคืบหน้าของแต่ละรายการดำเนินการ
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่คล้ายกันอีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ในการสร้างแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย และแม้แต่ทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อทำความเข้าใจโครงการริเริ่มของคุณได้ดียิ่งขึ้น
4. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
หนังสือด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่เต็มไปด้วยตัวอย่างที่โดดเด่นของการมีส่วนร่วมของพนักงาน หากคุณต้องการดำเนินโครงการเหล่านี้ ClickUp คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ระดมความคิดและสร้างภาพแนวคิดการมีส่วนร่วมของพนักงานร่วมกับสมาชิกในทีมด้วยClickUp Whiteboards และเชื่อมต่อกระบวนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ใช้ClickUp Formsที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทีมเกี่ยวกับนโยบายและโครงการริเริ่มของบริษัท
ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบสำหรับการติดตามและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงาน ตัวอย่างเช่นใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดย ClickUpเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการในการระบุและแก้ไขปัญหาของพนักงาน หรือใช้เพื่อเสริมกลยุทธ์ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานผ่านแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUp
5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
หนังสือ The HR Scorecard เป็นผู้สนับสนุนอย่างแรงกล้าของการจัดการประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญผ่านกรณีศึกษาและการวิจัยที่มั่นคง
โชคดีที่ ClickUp มาพร้อมกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้ClickUp Goalsและติดตามความสำเร็จทั้งหมดของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าทีมของคุณกำลังทำงานอย่างไรและติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขา
ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างบนแดชบอร์ดของคุณใน ClickUp และติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจแบบเรียลไทม์. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการทบทวนประสิทธิภาพตามแผนภูมิและกราฟ.
นอกจากนี้ เมื่อจำเป็น สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกและรายงานประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อรวบรวมและให้ข้อเสนอแนะในระหว่างกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สร้างเป้าหมายเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคนและติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อแนะนำพวกเขาผ่านแผนการเติบโต จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนในเกณฑ์ที่คุณใช้ในการวัดผล
6. การรายงาน
มนุษย์ย่อมทำผิดพลาดได้ และเมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงาน จำเป็นต้องรายงานและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตรายงานเหตุการณ์พนักงานของ ClickUpเพื่อติดตามรายงานเหตุการณ์และรักษาบัญชีรายละเอียดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในอนาคต สร้างกลยุทธ์และแผนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อจัดระเบียบทีมตอบสนอง งาน และคำแนะนำภายใน ClickUp
ทำให้เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นจริงด้วย ClickUp!
คุณมีความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลครบถ้วนแล้วจากรายการหนังสือ HR ของเรา สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือเครื่องมือที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้คุณนำไปใช้ในที่ทำงานของคุณ
ได้รับความไว้วางใจจากทีมหลากหลายขนาดในหลายอุตสาหกรรม ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดตั้งและบริหารทีม HR ที่ประสบความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างฐานความรู้ Whiteboards สำหรับระดมความคิด และ ClickUp Goals สำหรับแบ่งปันและติดตามเป้าหมายขององค์กร
ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพ มันคือโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการของบริษัทคุณ แถมยังประหยัดงบประมาณอีกด้วยสมัครวันนี้!