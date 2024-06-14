ตัวอย่างกลยุทธ์ HR เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานของคุณ

คุณเคยสงสัยไหมว่าบริษัทอย่าง Apple และ Google รักษาความมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงานได้อย่างไร? ขอสปอยล์นิดหนึ่ง: ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนแผนการเล่นสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท นั่นคือ บุคลากร กลยุทธ์นี้ช่วยนำทางให้ธุรกิจจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน ความสามารถของบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กร ดังนั้น การมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีจึงสามารถเป็นทั้งจุดแข็งหรือจุดอ่อนของบริษัทได้
แต่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคืออะไร? มันไม่ใช่แค่การทำตามรายการตรวจสอบสำหรับการจ้างงาน การมีส่วนร่วม และการจัดการประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง ช่วยให้พวกเขาเติบโต ทำให้พวกเขามีความสุข และในที่สุดก็ขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้า
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจจะต้องเข้าใจกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและเหตุผลที่มันมีความสำคัญ
ในคู่มือฉบับละเอียดนี้ เราจะพูดถึงตัวอย่างกลยุทธ์ HR ที่ประสบความสำเร็จ 20 กรณี ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานของคุณจาก "ธรรมดา" เป็น "ยอดเยี่ยม"
เราจะครอบคลุมถึงองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ HR ที่ประสบความสำเร็จ วิธีการเอาชนะความท้าทาย และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะจดบันทึกและดูว่าคุณจะทำให้บริษัทของคุณเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากทำงานด้วยได้อย่างไร!
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคือชุดของแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนที่องค์กรใช้ในการประเมิน ทำความเข้าใจ และบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยโครงการและแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อให้แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ต่อความสำเร็จของบริษัท
โดยพื้นฐานแล้ว กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคือกรอบแนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
ทั้งหมดนี้คือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และจากนั้นคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้และพัฒนาทีมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล vs. กลยุทธ์ด้านบุคลากร
แม้ว่าทั้งสองจะมีหน้าที่ที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง แต่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ด้านบุคลากรนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่ด้านการบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกส์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น—การจ้างงาน การฝึกอบรม การจ่ายเงินเดือน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นองค์ประกอบบางส่วนของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ด้านบุคลากรมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยพิจารณาว่าพนักงานของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมอย่างไร เป็นเรื่องของการดูแลและพัฒนาพนักงานของคุณ รวมถึงการสร้างนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความสุขและเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
มาแยกแยะเพื่อที่จะสามารถแยกแยะระหว่างสองสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
|กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
|กลยุทธ์ด้านบุคลากร
|วัตถุประสงค์
|วัตถุประสงค์หลักคือการรับรองว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
|วัตถุประสงค์หลักคือการรักษาเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
|แนวทาง
|แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างทันท่วงที
|มุ่งหวังที่จะคาดการณ์และแก้ไขปัญหา ความต้องการ และโอกาสด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ; มีความริเริ่มและเชิงรุก
|จุดมุ่งเน้น
|หน้าที่ทางการบริหาร เช่น การจ้างงาน การจ่ายเงินเดือน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนา และวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมของพนักงาน
|ตัวชี้วัดความสำเร็จ
|อัตราการลาออกของพนักงาน ต้นทุนต่อการจ้างงาน คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์
|อัตราการรักษาพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน ระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อัตราการขาดงาน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนความพยายามในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณ ในขณะที่กลยุทธ์ด้านบุคลากรคือแผนภาพรวมที่ช่วยให้มั่นใจว่าแรงงานของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ—ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่คุณต้องประเมินและปรับแนวทางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณไม่ได้เพียงแค่จัดการกับงานประจำวันเช่นการจ้างงานและการฝึกอบรมเท่านั้น แต่คุณยังกำลังกำหนดอนาคตของกำลังแรงงานในองค์กรของคุณอีกด้วย ดังนั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการจึงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและความต้องการด้านบุคลากร และปรับแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร
องค์ประกอบหลักและประเภทของกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
การเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เป็นก้าวแรกในการวางกลยุทธ์. มาดูกันทีละข้อ.
กลยุทธ์การรักษาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจ้างพนักงานใหม่ในปี 2023 อยู่ที่ 4,700ดอลลาร์ นั่นเป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมการรักษาพนักงานของคุณไว้จึงควรเป็นส่วนสำคัญของแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าให้อยู่ในองค์กรในระยะยาว
ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน และดำเนินการตามแผนงานที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน โอกาสในการพัฒนาอาชีพและความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
เคล็ดลับ: โปรแกรมการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานใหม่แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการเติบโตในอาชีพของพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความภักดีต่อแบรนด์ในหมู่พนักงาน
กลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งาน
กระบวนการปฐมนิเทศที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจองค์กรได้ดีขึ้นและตั้งความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของพวกเขา
กลยุทธ์การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการให้คำแนะนำที่ครอบคลุม, ความคาดหวังในงานที่ชัดเจน, และระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับบทบาทและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับ: สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่รวมถึงการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับสมาชิกทีมหลัก การให้ภาพรวมของนโยบายและขั้นตอนของบริษัท และการมอบเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยง (เช่นที่บริษัทอย่าง Netflix และ Microsoft ทำ) เพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทและสภาพแวดล้อมใหม่ได้
กลยุทธ์ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แพ็กเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และสวัสดิการที่น่าสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง หากคุณไม่เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตรงตามมาตรฐานตลาด เช่น รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหรือวันหยุดเพื่อสุขภาพ มีโอกาสสูงที่คู่แข่งของคุณอาจเสนอสิ่งเหล่านี้แทน
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของพนักงาน ดำเนินการวิจัยตลาด เปรียบเทียบเงินเดือน และออกแบบโปรแกรมสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและเป้าหมายขององค์กร
คำแนะนำ: เสนอสิทธิประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพ วันลาเพื่อสุขภาพจิต แผนเกษียณอายุ และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อทำให้พนักงานของคุณมีความสุขมากขึ้น
กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนประกอบของกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การให้และรับคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และการทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อยกย่องความสำเร็จและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการยอมรับในความสำเร็จระหว่างการสนทนาเหล่านี้ ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ: นำระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานมาใช้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้จัดการและพนักงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคืบหน้า และจุดที่ควรปรับปรุง อาจเป็นการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานการประเมินแบบ 360 องศา การประเมินตนเอง หรือการผสมผสานวิธีการทั้งสามรูปแบบ ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณและพนักงานของคุณ
กลยุทธ์การทำงานทางไกล
การทำงานทางไกลและทีมระดับโลกได้กลายเป็นความจริงสำหรับหลายๆ คน เช่นเดียวกับพวกเราที่ ClickUp นี่คืออนาคตของการทำงาน องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการทีมระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลิตภาพไว้
ซึ่งหมายถึงการกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการทำงานระยะไกล และสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานทางไกล
เคล็ดลับ: ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และระบบแชร์เอกสารบนคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นระหว่างทีมทั่วโลก จัดให้มีการประชุมทีมประจำวันเพื่อรักษาความรับผิดชอบและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานที่มีส่วนร่วมคือพนักงานที่มีความสุข และพนักงานที่มีความสุขคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ซึ่งพนักงานมีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่น และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
รวมถึงการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง การยอมรับและให้รางวัลแก่ความสำเร็จและก้าวสำคัญ และการส่งเสริมโอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนา
เคล็ดลับ:จัดกิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การไปพักผ่อนนอกสถานที่ การพบปะสังสรรค์ออนไลน์ และกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม ให้การยอมรับในผลงานของพนักงานผ่านรางวัล โบนัส หรือการยกย่องในที่สาธารณะ
20 ตัวอย่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ควรพิจารณา
มาสำรวจตัวอย่างกลยุทธ์ HR ที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาดำเนินการในปี 2024:
1. การจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่น
การจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การปรับเวลาทำงานหรือการทำงานจากระยะไกล เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดสมดุลระหว่างงานและความรับผิดชอบส่วนตัวได้ดีขึ้น
ตัวอย่าง: โปรแกรมการผสานชีวิตการทำงานของ Deloitteมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน วางแผนเวลาทำงาน หรือลดปริมาณงานชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินส่วนตัว
ความยืดหยุ่นเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงความพึงพอใจในงาน, และลดความเครียดได้
2. นโยบายการทำงานทางไกล
หากคุณทำงานกับทีมระดับโลกหรือทีมที่อยู่ห่างไกล ควรกำหนดและนำแนวทางและข้อคาดหวังที่ชัดเจนมาใช้สำหรับพนักงานเหล่านั้น
นโยบายการทำงานทางไกลช่วยส่งเสริมการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ นโยบายเหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็น
ตัวอย่าง: คุณสามารถพัฒนานโยบายการทำงานทางไกลที่ระบุความคาดหวังเกี่ยวกับการสื่อสาร, ประสิทธิภาพการทำงาน, ขั้นตอนปฏิบัติ, และเวลาทำงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
3. ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
ด้วยทีมระดับโลกที่กำลังเติบโตขึ้น คุณอาจต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกโครงการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งพนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับความเคารพ
โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม องค์กรสามารถดึงเอาความคิดและมุมมองที่แปลกใหม่และนวัตกรรม ตลอดจนความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรมาใช้ได้
ตัวอย่าง: บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันIntel ให้รางวัลแก่พนักงานโดยการเพิ่มโบนัสการแนะนำพนักงานเป็นสองเท่าเมื่อพวกเขาแนะนำคนจากกลุ่มที่ขาดโอกาสเข้ามาทำงานได้สำเร็จ
คุณยังสามารถนำโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดอคติโดยไม่รู้ตัวมาใช้เพื่อช่วยให้พนักงานตระหนักและลดอคติในที่ทำงานได้อีกด้วย
4. โครงการสร้างแบรนด์นายจ้าง
คุณเคยดูวิดีโอLife at Googleหรือโพสต์โดยพนักงานของ Google แล้วคิดว่า "ฉันก็อยากทำงานที่ Google เหมือนกัน!" ไหม? นั่นแหละคือกลยุทธ์การสร้างแบรนด์นายจ้างที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา!
การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าแหล่งบุคลากรของคุณจะไม่มีวันขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถสูง
สร้างและส่งเสริมแบรนด์นายจ้างในเชิงบวกโดยการโปรโมตความสำเร็จของพนักงาน กิจกรรมในสำนักงาน หรือกิจกรรมนอกสถานที่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือบล็อกของเว็บไซต์ของคุณ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นพนักงานของคุณ ดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุด และเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรของคุณ
ตัวอย่าง: คุณสามารถ แสดงคำรับรองจากพนักงานและเรื่องราวความสำเร็จบนเว็บไซต์ของบริษัท เข้าร่วมงานอีเวนต์ในวงการและงานแสดงอาชีพ และใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อเน้นย้ำค่านิยมของบริษัท
5. โปรแกรมการแนะนำพนักงาน
Salesforce จัดกิจกรรมที่เรียกว่า Recruitment Happy Hours ซึ่งเป็นงานพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการที่พนักงานได้รับการกระตุ้นให้เชิญบุคคลที่พวกเขาต้องการแนะนำเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สรรหาบุคลากรในการพบปะและทำความรู้จักกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถเห็นได้ว่าผู้สมัครจะเข้ากับทีมและวัฒนธรรมขององค์กรได้หรือไม่
การแนะนำพนักงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเติมเต็มตำแหน่งงานว่างอย่างรวดเร็ว มันเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปัจจุบันแนะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับภายในองค์กร โดยการใช้เครือข่ายของพวกเขา พนักงานสามารถช่วยระบุผู้ที่มีศักยภาพซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและข้อกำหนดของงานได้
มอบรางวัลทางการเงินหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ สำหรับการแนะนำพนักงานที่ประสบความสำเร็จ และส่งเสริมโอกาสในการแนะนำผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
6. การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร
วิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้สมัครงานที่อาจจะเข้ามาทำงานกับคุณ บอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพวกเขา ผู้สมัครจะสังเกตเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้สมัครมากเพียงใดในระหว่างกระบวนการจ้างงาน
เพื่อให้ประสบการณ์การสมัครงานที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้สมัคร คุณต้องสื่อสารอย่างชัดเจน เคารพเวลาของผู้สมัคร และทำให้กระบวนการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในระหว่างการสัมภาษณ์ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สมัครอย่างทันท่วงทีในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสัมภาษณ์ดำเนินการอย่างมืออาชีพและให้เกียรติผู้สมัคร แจ้งให้ผู้สมัครทราบไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
7. การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
มีการกล่าวไว้ว่า หากคุณรวมความรู้ของพนักงานทุกคนที่ทำงานในองค์กรใด ๆ เข้าด้วยกัน คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของพวกเขาได้!
การทำงานร่วมกันข้ามสายงานหมายถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกและทีมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำลายกำแพงระหว่างแผนกและส่งเสริมให้พนักงานจากหลากหลายภูมิหลังทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การส่งเสริมการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหว่างแผนกและทีมต่าง ๆ ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม ปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
8. การฝึกทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
เพื่อตอบสนองต่อการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่ในงาน แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะใหม่และเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในที่ทำงานในอนาคต
แนะนำโปรแกรมการพัฒนาทักษะเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถได้รับทักษะใหม่และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและเป้าหมายอาชีพของพวกเขา
ClickUpจัดกิจกรรม Lunch and Learnเป็นประจำ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่บังคับในช่วงพักกลางวัน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ
การประชุมเหล่านี้เป็นการพบปะแบบไม่เป็นทางการและให้ข้อมูลในสถานที่ทำงานหรือคาเฟ่ใกล้เคียง ซึ่งทีมของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานได้
การลงทุนในการพัฒนาพนักงานเป็นประโยชน์ทั้งต่อคุณและพนักงานของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างสายงานบุคลากรขององค์กร และส่งเสริมการแข่งขันที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
ตัวอย่างเช่น: ซื้อการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์, เสนอการคืนเงินค่าเล่าเรียน, สนับสนุนการศึกษาต่อ, หรือจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตน
9. โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ
ใช่ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว ในกลยุทธ์นี้ คุณจับคู่ผู้นำอาวุโสกับพนักงานระดับต้นเพื่อทำการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ พนักงานระดับต้นจะแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขาในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ หรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม ในขณะที่ผู้นำอาวุโสจะให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการพัฒนาอาชีพ
สิ่งนี้ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นในที่ทำงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเพอร์ชิงนำมาใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลับทาง พวกเขามีอัตราการรักษาพนักงานในกลุ่มมิลเลนเนียลถึง 96% ภายในองค์กรเพียงเพราะพวกเขารู้สึกว่าได้รับการให้คุณค่า และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้นำที่มีประสบการณ์มากมายในองค์กรได้
ตัวอย่าง: เชิญชวนอาสาสมัครเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้กับผู้รับการให้คำปรึกษาเป็นประจำทุกเดือนหรือสองเดือน โดยในกิจกรรมนี้อาสาสมัครจะตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
10. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบเกม
การฝึกอบรมและการพัฒนาอาจดูเหมือนเป็นการเสียเวลาหรือน่าเบื่อสำหรับบางคน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ควรใช้เทคนิคการทำให้เป็นเกม เช่น แบบทดสอบโต้ตอบ ความท้าทาย และการจำลองสถานการณ์
โดยการนำองค์ประกอบของเกมมาใช้ เช่น การให้รางวัลเมื่อสิ้นสุดแต่ละโมดูล การแข่งขันเพื่อดูว่าใครทำเสร็จก่อน และระบบติดตามความก้าวหน้าบนกระดานผู้นำ องค์กรสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และการคงอยู่ของเนื้อหาการฝึกอบรมได้ สิ่งนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
11. การพัฒนาภาวะผู้นำ
การพัฒนาภาวะผู้นำหมายถึงการระบุและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต แทนที่จะจ้างคนใหม่เมื่อมีตำแหน่งผู้นำว่าง ให้วางแผนและเริ่มฝึกอบรมพนักงานที่มีแววดีเพื่อรับหน้าที่เหล่านั้นเมื่อจำเป็น
การลงทุนในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ
12. ค่าตอบแทนตามผลงาน
นำโปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันมาใช้ เช่น โบนัสตามผลงาน การแบ่งปันผลกำไร หรือโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น เพื่อตอบแทนพนักงานตามผลงานส่วนบุคคลหรือผลงานของทีม การผูกค่าตอบแทนกับผลลัพธ์ของผลงานโดยตรงจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่ดีและกระตุ้นความมุ่งมั่นของพนักงาน
นอกจากนี้ยังสามารถจัดให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อีกด้วย โปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานสามารถมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในตำแหน่งงานขายหรือสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยผลงานอื่น ๆ ที่พนักงานมีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
13. โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย, จิตใจ, และอารมณ์ในที่ทำงาน. ด้วยการมอบทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณ คุณสามารถปรับปรุงขวัญกำลังใจ, ความมีส่วนร่วม, และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้.
ตัวอย่าง: จัดกิจกรรมท้าทายเพื่อสุขภาพ, ให้การเข้าถึงหรือการสมัครสมาชิกสถานที่ออกกำลังกาย, และมอบทรัพยากรด้านสุขภาพจิตเพื่อสนับสนุนพนักงานของคุณในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ยกตัวอย่างเช่น Nike ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงพนักงาน Nike ส่งเสริมการมีสติและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน พวกเขาเสนอสิทธิประโยชน์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย และการเงินของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา
พวกเขาให้บริการการบำบัดและโค้ชชิ่งฟรี 20 ครั้ง และทรัพยากรมากมายเกี่ยวกับการทำสมาธิ การมีสติ และการดูแลผู้ป่วยแก่พนักงานและครอบครัวของพวกเขา พวกเขายังส่งเสริมกีฬาโดยให้พนักงานเข้าถึง Nike Sports Centers ได้ฟรี ส่วนลดการออกกำลังกายมากมาย โปรแกรมป้องกันโรคที่ครอบคลุม การดูแลสุขภาพ และสิทธิประโยชน์สำหรับการสร้างครอบครัว
14. โปรแกรมการยกย่องพนักงาน
ยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม การยอมรับความพยายามและความสำเร็จของพนักงานช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานไว้
พนักงานของคุณจะรู้สึกยินดีที่เห็นความพยายามและการทำงานหนักของพวกเขาได้รับการยอมรับ ชื่นชม และตอบแทน
ตัวอย่าง: แนะนำรางวัล 'พนักงานดีเด่นประจำเดือน' และมอบรางวัลให้ผู้ชนะด้วยเวลาหยุดงานเพิ่มหรือบัตรส่วนลด จัดงานแสดงความขอบคุณ หรือมอบบัตรขอบคุณส่วนบุคคลหรือการกล่าวขอบคุณผ่านโซเชียลมีเดีย
15. โปรแกรมลาพักงานแบบยืดหยุ่น
พนักงานของคุณต้องการความยืดหยุ่นจากคุณ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางไกล การทำงานแบบผสมผสาน วันหยุด หรือการสื่อสาร—พนักงานของคุณต้องการให้คุณไว้วางใจและมอบความยืดหยุ่นในการทำงานให้พวกเขาบ้าง
เสนอโปรแกรมลาพักร้อนที่ยืดหยุ่นซึ่งอนุญาตให้พนักงานลาหยุดงานเป็นเวลานานเพื่อการพัฒนาตนเอง การเดินทาง หรือทำโครงการที่สนใจ โดยยังคงรักษาความมั่นคงในงานและสวัสดิการ
การมอบโอกาสสำหรับการฟื้นฟูและค้นหาตัวเอง โปรแกรมลาพักร้อนแบบยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงสุขภาพจิต ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ ซึ่งในที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและองค์กร
ตัวอย่าง: เสนอการลาพักงานแบบขยายเวลาให้กับพนักงานที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือให้การสนับสนุนหรือวีซ่าแก่พนักงานที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ
16. การปฏิบัติด้านการสื่อสารที่โปร่งใส
การแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์กับพนักงานของคุณช่วยเพิ่มความไว้วางใจของพวกเขาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม
การแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย การตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงของบริษัท จะช่วยให้พวกเขามีอำนาจในการเข้าใจบทบาทของตนในความสำเร็จโดยรวมขององค์กร การกระทำเช่นนี้กระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างขยันขันแข็ง และทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ตัวอย่าง: จัดการประชุมใหญ่ประจำอย่างสม่ำเสมอ, แจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงิน, และขอความคิดเห็นผ่านการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแบบไม่ระบุตัวตน
17. การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
การให้ข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานในการเข้าใจความคาดหวังและระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา สร้างกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้นำ เพื่อส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยระหว่างทีมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง: จัดการประชุมติดตามผลระหว่างผู้จัดการและพนักงานเป็นประจำ ใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ แม่แบบ และแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แบบเรียลไทม์
ลองดูพนักงานคนนี้จาก Netflixที่กล่าวชื่นชมวิธีการดำเนินงานของ Netflix อย่างเดียว พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการเป็นประจำระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา พวกเขายังมีการประเมินผลแบบ 360 องศาเพียงปีละครั้งเท่านั้น
18. การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบคล่องตัว
การจัดการประสิทธิภาพแบบ Agileทิ้งระบบการประเมินประจำปีที่เข้มงวดและล้าสมัย เพื่อแนวทางที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้งและการตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่น จัดการประชุมทบทวนเป็นประจำเพื่อหารือและปรับลำดับความสำคัญและความคาดหวังให้สอดคล้องกัน
สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น และให้ข้อมูลแก่พนักงานอย่างทันเวลาเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ในกรณีที่มีบางสิ่งไม่ดำเนินไปด้วยดี
ตัวอย่าง: เปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร และมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
19. การสัมภาษณ์การลาออกของพนักงานและการให้ข้อเสนอแนะ
การสัมภาษณ์ลาออกมีความสำคัญไม่แพ้การสัมภาษณ์งาน! การสัมภาษณ์ลาออกของพนักงานเป็นความลับ และดำเนินการโดยทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานที่ลาออกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา เหตุผลในการลาออก และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อมูลย้อนกลับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพนักงานและความคาดหวังของพวกเขา นโยบายในสำนักงาน และสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผล สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลได้
20. การตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้ม พฤติกรรม และประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
การใช้การวิเคราะห์กำลังคน คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน ระดับการมีส่วนร่วม และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ ด้วยการระบุแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูล คุณสามารถระบุพื้นที่ที่น่ากังวลและพัฒนาการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างกลยุทธ์ นโยบาย และโครงการริเริ่มที่มีข้อมูลสนับสนุน
การนำกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลมาใช้: การเอาชนะอุปสรรคในองค์กร
เมื่อคุณตัดสินใจนำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ไปใช้ คุณอาจพบอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยแนวทางที่มีวินัยในการบริหารจัดการแรงงานและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการสรรหาและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
ความสำคัญของการมีวินัยและการบริหารจัดการแรงงาน
หากปราศจากแนวทางที่มีโครงสร้างในการบริหารจัดการพนักงานและกิจกรรมของพวกเขา แม้แต่โครงการทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมก็อาจล้มเหลวในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ การบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเน้นที่ความรับผิดชอบ
โดยการให้ความสำคัญกับวินัยและการบริหารจัดการแรงงาน องค์กรสามารถสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในที่สุด
กลุ่มทรัพยากรพนักงาน
นอกจากนี้ กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs) ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะอุปสรรคและนำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดมาใช้ กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สมัครใจ นำโดยพนักงานเอง รวมบุคคลที่มีลักษณะ ความสนใจ หรือประสบการณ์ร่วมกัน ให้เป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่าย การสนับสนุน และการสนับสนุน
ERGs ส่งเสริมความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและชุมชนในหมู่พนักงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
ตัวอย่างเช่นสตาร์บัคส์สนับสนุนครอบครัวทหารที่กำลังย้ายที่อยู่โดยให้บริการศูนย์กลางที่เชื่อมต่อพนักงานและครอบครัวของพวกเขากับโอกาสในสตาร์บัคส์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการโยกย้าย สตาร์บัคส์ยังให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแก่พนักงานที่เป็นทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขาอีกด้วย
การสรรหาและบริหารจัดการบุคลากรในกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและการบริหารจัดการบุคลากรมีอิทธิพลต่อความสามารถขององค์กรในการดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยแนวทางที่คิดมาอย่างดีในการค้นหาแหล่งที่มา การคัดเลือก และการบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน
ในทำนองเดียวกัน การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ ผ่านการบริหารผลงาน การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาอาชีพ เช่นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยการให้ความสำคัญกับการสรรหาและการบริหารจัดการบุคลากรในกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสามารถเช่นClickUp ให้แบบฟอร์มเพื่อช่วยคุณสร้างแผนที่นำทางเพื่อวางแผนและจัดการฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนที่กลยุทธ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมาย HRที่ SMART และวัตถุประสงค์ระยะยาวได้
ใช้เพื่อ:
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่สำคัญที่สุดของคุณ
- จัดให้แผนกและทีมของคุณสอดคล้องกันในเป้าหมาย
- มาตรฐานกระบวนการประเมินของคุณ
มันบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละโครงการพร้อมฟิลด์ระบุข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น ระยะเวลาเป็นวัน ผลกระทบ ความคืบหน้า ความง่ายในการดำเนินการ และอื่นๆ
เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์นี้มอบเครื่องมือและภาพประกอบทั้งหมดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และประสบความสำเร็จ
บทบาทของเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มอบข้อมูลเชิงลึกและศักยภาพที่มีคุณค่าให้แก่หน่วยงานเพื่อดำเนินกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
เราจะพูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือสำคัญสองอย่างที่เล่นบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้—ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และกรอบผลลัพธ์เป้าหมายเชิงวัตถุประสงค์ (OKR) ควบคู่กับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ—เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ
การวางแผนทรัพยากรองค์กรในกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์
ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การจ่ายเงินเดือน การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการบริหารจัดการพนักงาน เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ซอฟต์แวร์ ERP ช่วยให้การรายงานง่ายขึ้นและปรับแต่งได้ตามต้องการ ในบริบทของการดำเนินกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP ให้การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครหรือพนักงานแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ระบุแนวโน้ม และปรับความริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและทำให้กระบวนการและโครงการเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น
OKR และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
กรอบการทำงาน OKR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายภายในองค์กร ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ OKR มอบกรอบการทำงานสำหรับการประสานความพยายามของบุคคลและทีมให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ในบริบทของทรัพยากรบุคคล OKRs ช่วยกำหนดเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้สำหรับโครงการสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
ในทางกลับกันตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน ตัวชี้วัดด้านผลผลิต และการสำรวจความพึงพอใจ มอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการปฐมนิเทศและการบริหารจัดการพนักงาน
แพลตฟอร์ม HR ช่วยให้คุณสามารถ:
- มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกทีม HR, ผู้จัดการ และพนักงานใหม่ เพื่อทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ จัดระเบียบงาน HR ของคุณได้อย่างง่ายดายและทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HRMSที่มีอยู่ของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น
- สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ละเอียดสำหรับพนักงานใหม่เพื่อให้มั่นใจว่างานและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานสำคัญ เช่น การฝึกอบรม การเตรียมอุปกรณ์ และการส่งเอกสาร ด้วยClickUp Automations
ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลาด้วยการนำเสนอเทมเพลต HR ฟรีหลากหลายรูปแบบ,เทมเพลตคู่มือพนักงาน , สถานะที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยคุณนำผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเป็นแม่แบบที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับนโยบาย ขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของบริษัท
ทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงนโยบายของบริษัทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเข้าสู่ระบบ ClickUp และเข้าถึงได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรอให้พวกเขาค้นหาให้คุณ!
การมีฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่รวมศูนย์และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ช่วยลดภาระของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดเก็บและจดจำข้อมูลต่าง ๆ คุณสามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับนโยบายการลา การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายการจ้างงาน และรักษาความทันสมัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
อนาคตของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงความสำคัญไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความยั่งยืน และการวางแผนเชิงรุก คนรุ่นใหม่ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีจริยธรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวก การนำหลักการ CSR มาบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรของคุณ
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนกลยุทธ์สำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเกี่ยวข้องและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง การปรับให้สอดคล้องกันระหว่างโครงการด้านทรัพยากรบุคคลกับวัตถุประสงค์ระยะยาว และการใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลเช่น ระบบ ERP และ OKR จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่
บทบาทของเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยช่วยให้เกิดการอัตโนมัติ การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และประสบการณ์ของพนักงานที่ดีขึ้น การยอมรับเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นนวัตกรรมและเครื่องมือเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpและใช้เครื่องมือและเทมเพลต HR ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ตัวอย่างของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
ตัวอย่างของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลคือการนำนโยบายการจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่นมาใช้เพื่อปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
2. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 4 ประการคืออะไร?
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งสี่ ได้แก่:
- การสรรหาบุคลากร
- การพัฒนาและการรักษาพนักงาน
- การวางแผนค่าตอบแทน
- การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
3. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ 10 อันดับแรกมีอะไรบ้าง?
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 10 อันดับแรก ได้แก่:
- การสรรหาและบริหารจัดการบุคลากร
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- โปรแกรมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
- ระบบการจัดการประสิทธิภาพ
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
- กลยุทธ์ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การสร้างแบรนด์นายจ้าง
- การวางแผนกำลังคนและการคาดการณ์
- การนำเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้
- กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง