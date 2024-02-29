วิธีจัดกิจกรรม Lunch and Learn ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

มีวิธีเจ๋งๆ อะไรบ้างในการส่งเสริมการเรียนรู้ในทีมของคุณที่ทั้งน่าสนใจและช่วยพัฒนาพนักงานโดยรวม?
งานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมการเรียนรู้!
การประชุม "Lunch and Learn" ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ๆ พัฒนาทักษะ และเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติและการสังสรรค์ในทีม เป็นวิธีที่ผ่อนคลายในการผสมผสานการเรียนรู้กับมื้อกลางวัน ทำให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้สำหรับพนักงานของคุณ
แม้ว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายและสะดวกสบาย แต่การรักษาความสนใจของพนักงานในช่วงเวลาอาหารกลางวันอาจเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อให้การเรียนรู้ยังคงน่าสนใจ ควรแน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานจริง แต่ละเซสชันมีการมีส่วนร่วม และคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกกลยุทธ์ "Lunch and Learn"—แยกแยะข้อดีต่าง ๆ รับมือกับความท้าทาย และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จ
อะไรคือ ลันช์ แอนด์ เลิร์น?
กิจกรรม "Lunch and Learn" (หรือที่รู้จักในนามของกิจกรรม Brown Bag) คือการรวมตัวกันอย่างเป็นกันเองและให้ข้อมูลในสถานที่ทำงาน ที่พนักงานสามารถมาร่วมกันได้โดยสมัครใจในช่วงเวลาอาหารกลางวันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันข้อมูล และช่วยให้ทีมของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน!
ในกลยุทธ์ "Lunch and Learn" คุณผสมผสานความสนุกของอาหารกลางวันฟรีกับเพื่อนร่วมงานเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา คุณสามารถจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งเดียว, รายเดือน, หรือรายไตรมาสตามความต้องการของทีมคุณ
โปรดจำไว้ว่าโปรแกรม "Lunch and Learn" ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเจาะลึกหัวข้อการพัฒนาตนเองและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น สุขภาพจิตและร่างกาย ทักษะชีวิต และการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
แม้ว่ากิจกรรม Lunch and Learn มักจะจัดขึ้นแบบพบปะกันในสถานที่จริง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทได้เริ่มทดลองจัดเซสชันแบบทางไกลมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการพบกันตัวต่อตัวหรือทางไกล สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ที่พนักงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาได้อย่างอิสระ ความอิสระในการเลือกและการแสดงออก (พร้อมอาหารที่ดี) ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานอย่างไม่มีข้อจำกัดและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในที่สุด สิ่งนี้จะแปลเป็นการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับคุณ
ประโยชน์ของกิจกรรมเรียนรู้ระหว่างมื้อกลางวัน
กิจกรรม "Lunch and Learn" ช่วยให้คุณและทีมของคุณเติบโตไปพร้อมกัน มาดูประโยชน์ของการจัดกิจกรรม "Lunch and Learn" ที่ยอดเยี่ยมกัน:
การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก
โปรแกรม "อาหารกลางวันและเรียนรู้" เปิดโอกาสให้มีการหารือที่หลากหลายซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นในบทสนทนาในที่ทำงานตามปกติ คิดถึงมันเป็นเวทีทีมที่ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิด แก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
พื้นที่ส่วนกลางนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยเรื่องที่พวกเขาอาจไม่ได้พูดถึงกันบ่อยนัก เช่น สุขภาพจิตหรือการเงิน
การพัฒนาพนักงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022พนักงาน 41%กล่าวว่าพวกเขาลาออกจากงานเพราะไม่เห็นโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ ตามข้อมูลจาก McKinsey การหาพนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 200% ของเงินเดือนประจำปีของพวกเขา
ในขณะที่โปรแกรมฝึกอบรมระยะยาวให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาพนักงาน แต่ก็อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการเรียนรู้และความไม่สนใจได้ ในทางกลับกัน การจัดกิจกรรม "เรียนรู้ระหว่างมื้อกลางวัน" จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแนะนำทักษะ เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความมีส่วนร่วมของทีมคุณไว้ได้
กิจกรรมฝึกอบรมสั้น ๆ และผ่อนคลายเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณพัฒนาขึ้นโดยการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเป้าหมายการเติบโตทางอาชีพโดยรวม เช่น การเพิ่มผลผลิตส่วนตัวการบริหารทีมได้ดีขึ้นและการพัฒนาทักษะการนำทีม
การประชุมเหล่านี้ยังให้โอกาสแก่ผู้คนในการพัฒนาคุณสมบัติการนำที่จำเป็นผ่านการปฏิบัติจริงในด้านการนำเสนอความคิด การบรรยาย และการนำการหารือ
นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม "Lunch and Learn" เพื่อนร่วมงานจะสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งพวกเขาสามารถพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง หารือประเด็นสำคัญ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อย่างอิสระ
ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร
ตามการวิจัยของ Gartner,70% ของข้อผิดพลาดของบริษัทเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ.
โปรแกรม "อาหารกลางวันและเรียนรู้" ช่วยให้ทีมของคุณได้รู้จักกันนอกเหนือจากบทบาททางอาชีพ กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อทางส่วนตัว
กิจกรรมสร้างทีมอาจรู้สึกไม่สบายตัวและบางครั้งอาจดูเหมือนว่าผู้บริหารระดับสูงกำลังพยายามมากเกินไป. กิจกรรม 'Lunch and Learn' ผสานการสร้างทีมเข้ากับการเรียนรู้ของพนักงานอย่างเป็นธรรมชาติ.
วิธีการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันพร้อมเรียนรู้
นี่คือคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อช่วยคุณวางแผนกิจกรรม "Lunch and Learn":
1. กำหนดเป้าหมาย
กำหนดเจตนาที่ชัดเจนสำหรับเซสชัน Lunch and Learn ของคุณ เพื่อไม่ให้เสียสมาธิขณะจัดเตรียมหรือดำเนินการการมีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ Lunch and Learn ของคุณคืออะไร?
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้พนักงานของคุณคุ้นเคยกับรูปแบบธุรกิจใหม่หรือซอฟต์แวร์หรือไม่? พูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันพร้อมตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้
2. ค้นหาหัวข้อที่เหมาะสม
กิจกรรม "Lunch and Learn" เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ ดังนั้นหัวข้อของคุณต้องน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้าร่วม
ดังนั้น แทนที่จะใช้หัวข้อธรรมดาอย่าง 'อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่' ลองเน้นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ดูสิ ลองใช้หัวข้อนี้: 'อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยประหยัดเวลาได้ X ชั่วโมงต่อสัปดาห์' พนักงานของคุณจะต้องสนใจแน่นอน!
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เช่นClickUp Docsเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณคิดไว้ได้
หากคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับหัวข้อ คุณสามารถขอคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมได้เสมอ ข้อเสนอแนะที่มีค่าเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาสามารถเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการวางแผนการประชุมในอนาคตโดยไม่มีปัญหา
3. ทำให้กิจกรรมของคุณเป็นมิตรกับการทำงานระยะไกล
ณ ปี 2023 มีพนักงานประจำประมาณ 12.7%ที่ทำงานจากระยะไกล และ 28.2% ที่ใช้รูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน ดังนั้น ควรรวมพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลของคุณไว้ในกิจกรรม Lunch and Learn ด้วย
ใช้แพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงและเครื่องมือประชุมทางวิดีโอสำหรับเซสชัน Lunch and Learn ของคุณ ด้วยวิธีนี้ พนักงานสามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดสดได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
อย่าลืมแชร์ปฏิทินและรายละเอียดการประชุมอื่นๆทางออนไลน์กับผู้เข้าร่วมที่คาดว่าจะเข้าร่วมทุกคน วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการใช้ระบบจัดการโครงการที่มีตัวเลือกการแบ่งปันความรู้ เช่น ClickUp
ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการหารือก่อนงานและการแบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ระหว่างงาน.มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งปันและสื่อสารตารางเวลาของคุณได้ ช่วยลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาด.
4. เลือกสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ
โดยปกติแล้ว คุณจะจัดกิจกรรม Lunch and Learn ที่สำนักงานเพื่อความสะดวกของทุกคน ความท้าทายคือห้องประชุมอาจไม่ว่างเสมอไป และแม้ว่าจะมีห้องว่าง ก็อาจไม่ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
เลือกห้องประชุมที่เงียบสงบ ไม่มีโทรศัพท์ การจราจร หรือเสียงรบกวนจากภายนอก วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถูกรบกวน และคุณจะไม่รบกวนพนักงานหรือแผนกอื่นๆ พิจารณาจองที่นั่งในคาเฟ่หรือร้านอาหารใกล้เคียงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการระดมความคิด การสนทนา และการเรียนรู้
5. จัดเตรียมอาหารกลางวันที่ยอดเยี่ยม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารอร่อยและน่ารับประทาน จ้างบริการจัดเลี้ยงที่ดี หรือหากผู้จัดเลี้ยงภายในของคุณยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ให้พวกเขาทำเมนูพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
โปรดคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดที่คุณมีและสั่งซื้อให้เหมาะสม คุณสามารถสร้างคูปองอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมทางไกลและแชร์ผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Chat
ให้แน่ใจว่าแขกของคุณออกไปอย่างมีความสุขและตั้งตารอที่จะกลับมาอีกครั้ง พร้อมทั้งรักษาบรรยากาศและจำนวนผู้เข้าร่วมให้คึกคักอยู่เสมอ
6. ใช้ผู้อำนวยความสะดวก
เพื่อให้การประชุมอาหารกลางวันและเรียนรู้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีผู้นำที่มีความสามารถ อย่าให้ภาระความรับผิดชอบในการจัดงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพื่อรับผิดชอบและนำการอภิปราย
ผู้นำที่มีประสบการณ์จะช่วยให้การหารือดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ความเชี่ยวชาญ และมุมมองใหม่ที่มีคุณค่า ความเชี่ยวชาญของพวกเขาสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความน่าสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ การมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แทนที่จะต้องจัดการกับความยุ่งยากในการจัดและนำการประชุม การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้เต็มที่ ถามคำถาม และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทำให้กิจกรรม Lunch and Learn ประสบความสำเร็จ
7. ให้ความเคารพเวลาของผู้อื่น
ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้แต่ละช่วง Lunch and Learn ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง โปรดคำนึงถึงเวลาทำงานของเพื่อนร่วมงาน และร่วมมือกันเพื่อให้การประชุมสิ้นสุดภายในช่วงพักกลางวันตามที่กำหนด
ในกรณีที่คุณต้องขยายเวลาออกไป กรุณาแจ้งให้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องรีบกลับไปทำงานอย่างเร่งรีบ เป้าหมายคือการให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเมื่อกลับออกไป มากกว่าที่จะรู้สึกกดดันจากการใช้เวลาเกินกำหนด
8. ให้เวลาสำหรับการหารือ
แม้ว่าการพักกลางวันจะมีระยะเวลาจำกัด แต่ควรให้ทีมของคุณมีเวลาเพียงพอและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยอย่างเปิดอกหลังจากนั้น
พยายามสรุปส่วนของคุณให้เสร็จภายใน 40 นาที เพื่อที่คุณจะได้เหลือเวลาอย่างน้อย 20 นาทีให้พนักงานได้พูดคุยเกี่ยวกับเซสชันและสร้างความสัมพันธ์กัน
หากการหารือเกินเวลาที่กำหนดไว้ ไม่จำเป็นต้องรีบเร่ง ให้จองห้องประชุมไว้เพิ่มเติมอีกหนึ่งชั่วโมง หรือให้สายวิดีโอคอลดำเนินต่อไปจนกว่าทุกคนจะเสร็จสิ้นการประชุม
ให้เวลาผู้เข้าร่วมประชุมได้ซึมซับและประมวลผลข้อมูล. สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะจดจำและนำไปใช้ความรู้ได้ ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการประชุมในอนาคตเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง.
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยให้ทีมของคุณเข้าถึงแพลตฟอร์มClickUp Collaboration Detectionซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิด แสดงความคิดเห็น และเรียนรู้จากกันได้อย่างอิสระ
9. ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ
เมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน ให้ขอความคิดเห็น—สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของพนักงานมีความสำคัญซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการ Lunch and Learn
สื่อสารให้ชัดเจนว่าคุณเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งจัดเตรียมช่องทางที่สะดวกและชัดเจนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณได้ ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานเสนอแนวคิดและโครงการริเริ่มสำหรับกิจกรรมในอนาคต หรือแสดงความสนใจในการมีส่วนร่วมมากขึ้น
บทบาทของกิจกรรม "เรียนรู้ระหว่างมื้อกลางวัน" ในการรักษาพนักงาน
ทุกเดือนในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีพนักงานลาออก 3 ถึง 4.5 ล้านคน
ภายในระยะเวลาหกเดือน พนักงานใหม่ถึงหนึ่งในสามลาออก การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถเป็นปัญหาใหญ่สำหรับธุรกิจหลายแห่ง เพราะเราต้องยอมรับว่า ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีกว่า เป็นเรื่องธรรมชาติที่พนักงานจะมองหาค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับความทุ่มเทในการทำงาน
ตามรายงานของ PwC ปี 2021 พบว่า77% ของพนักงานแสดงความเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ อย่างไรก็ตาม มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่รู้สึกว่านายจ้างปัจจุบันของตนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ลอร่า บอลด์วิน ประธานของ O'Reilly Media ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญว่า 70% ของพนักงานจะพิจารณาเปลี่ยนงาน หากพวกเขารู้ว่าบริษัทใหม่ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมากกว่า
94% ของพนักงานจะอยู่กับบริษัทต่อไปหากนายจ้างปัจจุบันลงทุนในการเรียนรู้ระยะยาวของพวกเขา
ดังนั้น หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดของคุณจะไม่ถูกบริษัทขนาดใหญ่ดึงตัวไป?
คำตอบก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก
มอบโอกาสการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและน่าสนใจให้กับพนักงานของคุณเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางบุคคลของพวกเขาในขณะที่อยู่กับบริษัทของคุณนานขึ้น. Lunch and Learn คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น.
การเรียนรู้พร้อมอาหารกลางวันเป็นเครื่องมือฝึกอบรมและพัฒนา
แม้ว่าการสอนวิชาที่จำเป็นอย่างเป็นทางการจะมีความสำคัญ แต่โปรแกรม "Lunch and Learn" ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แม้ว่าโปรแกรม "Lunch and Learn" อาจไม่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาอาชีพของพนักงานและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจโดยรวม
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นทางการและเข้มงวดไม่เอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย
นี่คือหัวข้อสบายๆ ที่เหมาะสำหรับช่วง Lunch and Learn ของคุณ:
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
- การพัฒนาทักษะชีวิต
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
- การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
- การฝึกอบรมด้านความครอบคลุม ความหลากหลาย และสติปัญญาทางอารมณ์
- รูปแบบธุรกิจใหม่
- การริเริ่มการฝึกข้ามสายงานระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
- ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- หลักสูตรการจัดการเวลา
- หลักสูตรการเขียนโปรแกรมและหลักสูตรทางเทคนิคอื่น ๆ (เลือกได้)
- หลักสูตรช่วยเหลือตนเอง
- การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในสถานการณ์เหล่านี้ทำให้คุณได้เปรียบเหนือการสื่อสารแบบเป็นทางการตามปกติ หัวข้อที่เราแนะนำมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกมันกระตุ้นให้เกิดการหารือ, ส่งเสริมการมีส่วนร่วม, และเป็นส่วนตัว, สามารถนำไปใช้ได้กับแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะตัว
แม้ในเซสชันที่ไม่เป็นทางการ การสร้างแผนที่คิดมาอย่างดีและแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีมของคุณก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญใช้แม่แบบแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างแผนที่มีไทม์ไลน์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม แม่แบบเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากเนื่องจากมีการสร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว
ความท้าทายในการจัดกิจกรรม Lunch and Learn และการเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น
กิจกรรม "อาหารกลางวันพร้อมเรียนรู้" ทำให้พนักงานมีความสุข. แต่หากคุณกำลังจัดกิจกรรมนี้อยู่ คุณต้องระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น. มาคุยกันสักนิด:
1. การจัดตารางเวลาและข้อจำกัดด้านเวลา
เวลาอาหารกลางวันคือช่วงเวลาที่พนักงานของคุณได้หยุดพักหายใจ กิจกรรมในช่วงนี้จึงต้องมอบคุณค่าเพื่อให้พวกเขาอยากใช้เวลาอยู่กับคุณ แต่พูดง่ายกว่าทำ
คุณไม่ต้องการใช้เวลาพักกลางวันทั้งหมด เป้าหมายคือให้พนักงานของคุณกลับไปทำงานโดยไม่รู้สึกเร่งรีบ
หากคุณกำลังจัดเซสชันที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนก คุณจำเป็นต้องสื่อสารและยืนยันกับหลายทีม ซึ่งถือเป็นความยุ่งยาก ไม่ว่าจะองค์กรของคุณจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม
เพิ่มการเข้าร่วมโดยการกำหนดเวลาเซสชันเหล่านี้ล่วงหน้าผ่านมุมมองปฏิทินของ ClickUp ฟีเจอร์การแจ้งเตือนจะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณทราบเมื่อมีกิจกรรมและจะไม่พลาดเซสชันใด ๆ
2. ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน
ส่วนของ 'อาหารกลางวัน' ในโปรแกรม Lunch and Learn อาจไม่เหมาะกับพนักงานที่ทำงานทางไกล ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลมากนักที่จะดึงดูดผู้คนจำนวนมาก แต่จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่จำนวนคนเท่านั้น แต่เป็นการส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
เพื่อให้เกิดขึ้นจริง ให้แน่ใจว่าทุกเซสชั่นเปิดให้สมาชิกทีมทุกคนเข้าร่วมได้ แม้พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ที่นั่นด้วยตนเองก็ตาม บางคนอาจสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเวลา
การนำการสนทนาของคุณไปไว้บนออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ บันทึกการประชุมโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Clipและแชร์ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะอยู่ในความรับรู้ร่วมกัน
รักษาคุณภาพของการสนทนาให้อยู่ในระดับสูงเพื่อให้พวกเขาอยากเข้าร่วมครั้งต่อไป อย่าลืมเพิ่มภาพของว่างที่อร่อยและดีต่อสุขภาพสองสามภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ!
3. หัวข้อที่จำกัดหรือไม่มีความน่าสนใจ
การสร้างหัวข้อที่น่าสนใจจากศูนย์เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่สามารถดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
หากคุณไม่สามารถคิดหนักพอที่จะพัฒนาสิ่งที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงได้ คุณสามารถหันไปพึ่งสมองแห่งอนาคต—ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ClickUp's Brainจะเข้ามาช่วยคุณสร้างไอเดียสำหรับกิจกรรม Lunch and Learn และโครงร่างที่ครอบคลุมและมีกำหนดเวลาสำหรับทั้งเซสชัน
ผสมผสานข้อเสนอแนะหัวข้อเหล่านี้กับการสำรวจความคิดเห็นพนักงานอย่างรวดเร็วโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่พนักงานของคุณต้องการเจาะลึกอย่างแท้จริง
รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเรียนรู้กับ ClickUp
การประชุมอาหารกลางวันพร้อมการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเท่านั้น—แต่เป็นวิธีฉลาดในการพัฒนาทีมของคุณ ปรับปรุงการสื่อสาร และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ ผลลัพธ์ที่ได้? ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขยายตัวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ใช้มุมมองปฏิทินและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อกำหนดเวลาการประชุมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดโดยไม่รบกวนเวลาพักกลางวัน สำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน ให้ทำให้การประชุมสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และบันทึกการสนทนาด้วย ClickUp Clip เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี และเพลิดเพลินกับกิจกรรม Lunch and Learn ของคุณ!
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณทำการนำเสนออาหารกลางวันและเรียนรู้ได้อย่างไร?
เพื่อจัดงานนำเสนอ Lunch and Learn ที่ประสบความสำเร็จ ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล และจัดเตรียมสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ ClickUp สำหรับการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการสร้างหัวข้อ ทำให้การสนทนาของคุณน่าสนใจและจัดเตรียมอาหารกลางวันที่ยอดเยี่ยมไปด้วย!
2. ฉันจะจัดกิจกรรม Lunch and Learn แบบออนไลน์ได้อย่างไร?
เลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เช่น Zoom หรือ Microsoft Teams เพื่อจัดกิจกรรม Lunch and Learn แบบออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำอาหารกลางวันมาเองได้ กำหนดเวลาการประชุมให้ตรงกับช่วงพักกลางวัน และควรจัดให้กระชับเพื่อเคารพเวลาของผู้เข้าร่วม
เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ โดยให้แน่ใจว่ามันตรงกับความสนใจและความต้องการของทีมคุณ. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์ ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นผ่านการสำรวจความคิดเห็น, ช่วงถาม-ตอบ, หรือการหารือในกลุ่มย่อย.
แบ่งปันรายละเอียดผ่านระบบบริหารโครงการ เช่น ClickUp โดยให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล บันทึกการประชุมไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต รักษาบรรยากาศที่เปิดกว้างและร่วมมือกันของกิจกรรม Lunch and Learn แบบปกติ ในขณะที่รองรับการประชุมในรูปแบบเสมือนจริง
3. มีวิธีอื่นในการพูดว่า "Lunch and Learn" อย่างไรบ้าง?
อีกวิธีหนึ่งในการพูดว่า 'Lunch and Learn' คือ 'Brown Bag Session' หรือ 'Lunchtime Workshop' คำเหล่านี้มักใช้แทนกันได้เพื่ออธิบายการประชุมที่พนักงานมารวมตัวกันในช่วงพักกลางวันเพื่อเรียนรู้และพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ