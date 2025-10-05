เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ฟรีเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ

เคยรู้สึกไหมว่าคุณ ยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปไหนเลย? 😩
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า92% ของผู้คนล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงจูงใจ แต่เพราะขาดแผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ หากไม่มีระบบที่เหมาะสม เป้าหมายจะถูกเลื่อนออกไป รายการที่ต้องทำจะเพิ่มขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และความก้าวหน้าจะหยุดนิ่ง
และพูดกันตามตรง: "เทมเพลตวางแผนเป้าหมาย" ส่วนใหญ่ที่คุณพบทางออนไลน์นั้น มักจะเป็นแค่สเปรดชีตจืดชืด หรือไม่ก็สมุดวางแผนที่อัดแน่นจนเกินไป ซึ่งสร้างความเครียดมากกว่าโครงสร้างที่ชัดเจน
คู่มือนี้จะพลิกโฉมวิธีเดิม ๆ ให้คุณ เราจะพาคุณสำรวจเทมเพลต 12 สัปดาห์ต่อปีแบบฟรีจากClickUpที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาด มุ่งมั่นกับเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์—โดยไม่ต้องเหนื่อยล้า 💪📆
อะไรคือเทมเพลตปี 12 สัปดาห์?
เทมเพลต 12-Week Year เป็นเครื่องมือวางแผนที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าใน 12 สัปดาห์ มากกว่าที่คนส่วนใหญ่ทำได้ใน 12 เดือน โดยจะแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ภายใน 12 สัปดาห์ แทนที่การวางแผนประจำปีแบบเดิมด้วยวงจรที่สั้นกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วย:
- ส่วนการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคุณ 🎯
- กรอบการวางแผนรายสัปดาห์และรายวันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน 📆
- เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าสำหรับการวัดประสิทธิภาพ 📊
- พื้นที่รับผิดชอบและการสะท้อนเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ของคุณ 📝
โดยการใช้เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ คุณสามารถรักษาความชัดเจน โครงสร้าง และแรงผลักดันได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ที่ดี?
เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ติดตามได้ และสร้างแรงจูงใจ ทั้งหมดในที่เดียว นี่คือสิ่งที่คุณควรดู 👇
- กำหนด 'เหตุผล' ของคุณให้ชัดเจน: ตรวจสอบว่ามีพื้นที่สำหรับเขียนวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กับเป้าหมายระยะสั้นของคุณ
- เลือกเป้าหมายหลัก 2–3 ข้อต่อรอบ: เลือกใช้แม่แบบที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายน้อยลงแต่สร้างผลกระทบสูง
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานรายสัปดาห์/รายวัน: ใช้แม่แบบที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นเรื่องง่าย พร้อมระบุขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน
- วัดความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย: มองหาสกอร์การ์ด ตัวติดตามนิสัย หรือแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
- สะท้อนทุกสัปดาห์: เลือกหนึ่งที่มีส่วนทบทวนเพื่อประเมินความสำเร็จ ความล้มเหลว และบทเรียนที่ได้รับ
- จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์, การสำรองเวลา, และการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา
- รักษาการจัดวางให้เรียบง่าย: ใช้แม่แบบที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม
⚡ ไฟล์แม่แบบสำรอง: จับคู่การวางแผนปี 12สัปดาห์ของคุณกับแม่แบบรายงานความคืบหน้าเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรักษาแรงผลักดันให้แข็งแกร่งในทุกสัปดาห์
แบบฟอร์มปี 12 สัปดาห์ในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล, ทีม, ผู้นำโครงการ
|การสรุปประจำสัปดาห์, การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ, หมวดหมู่, รายการตรวจสอบ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวางแผนกลยุทธ์, ผู้ก่อตั้ง, หัวหน้าทีม
|แผ่นงาน SMART, การติดตามสถานะ, มุมมองบอร์ด, การแจ้งเตือน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักคิดเชิงกลยุทธ์, ผู้วางแผนระยะเริ่มต้น
|คำแนะนำแบบมีไกด์, รายการตรวจสอบแบบ SMART, เมนูแบบเลื่อนลง, เอกสารแบบร่วมมือ
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ, หัวหน้าทีม
|ขั้นตอนปฏิบัติ, มุมมองไทม์ไลน์, กระดานสุขภาพเป้าหมาย, การแจ้งเตือน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตสัญญาณและตัวชี้วัดเป้าหมาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมกลยุทธ์
|เป้าหมาย, สัญญาณ, ตัวชี้วัดในมุมมองเดียว, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ
|คลิกอัพ ตาราง
|เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพ, ผู้ทำงานทางไกล
|คำถามสะท้อนความคิด, การติดตามความก้าวหน้า, บันทึกประจำวัน
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สมุดวางแผนรายปี, ทีม
|การแยกย่อยรายไตรมาส/รายเดือน, การจัดการความเสี่ยง, วงจรการทบทวน
|ClickUp ตาราง, งาน
|เทมเพลต OKRs และเป้าหมายสำหรับบริษัทใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กร, หัวหน้าแผนก
|ลำดับชั้น OKR, ฟิลด์ KPI, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด
|ClickUp รายการ, แดชบอร์ด
|เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพที่มุ่งเน้นเป้าหมาย, ทีม
|เป้าหมาย SMART, ก้าวรายเดือน, ขอบเขตความเสี่ยง, วงจรการทบทวน
|คลิกอัพ ตาราง
|เทมเพลต OKR ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ
|ลำดับชั้น OKR ที่กรอกไว้ล่วงหน้า, ความคืบหน้าอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ClickUp รายการ, แบบฟอร์ม
|เทมเพลต KPI ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ผู้จัดการ
|ฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยสูตร, มุมมองสรุป/กระดาน, สัญญาณเตือนความเสี่ยง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักคิดเชิงภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมที่คล่องตัว
|ลากและวาง, การเข้ารหัสสี, โน้ตติด, แก้ไขแบบเรียลไทม์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
|หมุดหมายทางสายตา, โน้ตติด, ความสัมพันธ์, มุมมองบอร์ด
|ClickUp Whiteboard, กระดาน
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|รายการที่ต้องดำเนินการ, มุมมองหลายแบบ, การทำงานอัตโนมัติ, ลำดับความสำคัญ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, กล่อง
|เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำโครงการ, ทีมข้ามสายงาน
|ไทม์ไลน์แบบภาพ, ลากและวาง, การเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญ
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการ, PMO
|แดชบอร์ดหลายโครงการ, ไทม์ไลน์, งบประมาณ, ขั้นตอน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตติดตามนิสัย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทุกคนที่กำลังสร้างนิสัย
|งานย่อยประจำวัน, แถบความคืบหน้า, การบันทึกประจำวัน, การสร้างอัตโนมัติ
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจ
|บล็อกเวลา, การแจ้งเตือน, ซิงค์กับ Google ปฏิทิน, แบบฟอร์ม
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทุกคนที่จัดการเป้าหมายส่วนตัว/เป้าหมายทางอาชีพ
|แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์, ลากและวาง, บันทึก, งานย่อย
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล, ทีมที่ให้ความสำคัญกับงาน
|การจัดเรียงตามควอดแรนต์, ช่องความเร่งด่วน/ความสำคัญ, การเข้ารหัสสี
|ClickUp รายการ ปฏิทิน กระดานไวท์บอร์ด
แม่แบบปี 12 สัปดาห์ที่ดีที่สุด
หลายคนเริ่มต้นปีด้วยเป้าหมายใหญ่โต แต่กลับสูญเสียสมาธิในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และเมื่อถึงไตรมาสที่ 4 ก็ต้องรีบเร่งเพื่อให้ทันเป้าหมาย นั่นคือจุดที่วิธีการ 12-Week Year เปลี่ยนเกมการเล่น แทนที่จะวางแผนสำหรับ 12 เดือน คุณจะมองทุก 12 สัปดาห์เป็นหนึ่งปีเต็ม ซึ่งช่วยเพิ่มความเร่งด่วน ความชัดเจน และการดำเนินการ
แต่การมีทัศนคติที่ชนะไม่ใช่เพียงพอ คุณต้องมีระบบที่ทำให้แผนของคุณมองเห็นได้ งานของคุณสามารถทำได้ และความสำเร็จของคุณสามารถวัดได้ นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นที่สุด เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ทำให้การใช้เทมเพลตเหล่านี้ง่ายมาก ๆ ด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน) และการติดตามแบบเรียลไทม์
เทมเพลต 12-Week Year ด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนงานให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย และเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน คุณจะไม่เพียงแค่วางแผน แต่จะประสบความสำเร็จในทุกสัปดาห์อย่างแท้จริง
1. แม่แบบแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp
เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ที่จัดการได้ ซึ่งคุณสามารถทำตามได้จริง แทนที่จะจ้องมองแผนระยะยาวหนึ่งปีที่ทำให้รู้สึกหนักใจ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่วงจร 12 สัปดาห์—เหมาะสำหรับเป้าหมายส่วนตัว โครงการทีม หรือแม้แต่เป้าหมายด้านฟิตเนส แต่ละวัตถุประสงค์ใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ พร้อมการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทราบสถานะของคุณเสมอ
คุณสามารถจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ (งาน, สุขภาพ, การเรียนรู้) ตั้งวันครบกำหนดเพื่อสร้างนิสัย และแนบรายการตรวจสอบหรือทรัพยากรสำหรับแต่ละสัปดาห์ได้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการบันทึกไอเดียต่างๆ และเปลี่ยนให้เป็นแผนที่มีโครงสร้าง
📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและปฏิทินเพื่อดูรายละเอียดรายสัปดาห์
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติช่วยให้คุณรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- หมวดหมู่ที่กำหนดเองและวันที่ครบกำหนดช่วยให้การสร้างนิสัยง่ายขึ้น
- ไฟล์แนบและรายการตรวจสอบช่วยให้งานประจำสัปดาห์เป็นระเบียบ
- ปรับขนาดจากเป้าหมายรายบุคคลสู่การวางแผนข้ามทีม
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการแบ่งเป้าหมายประจำไตรมาสที่ท้าทายออกเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ที่สามารถติดตามได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านผลิตภัณฑ์, เป้าหมายด้านสุขภาพ, หรือแผนการเรียนรู้
2. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ สร้างขึ้นบนกรอบการทำงาน SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) มันจะแนะนำคุณในการตั้งเป้าหมายที่มั่นคง ด้วยแผ่นงานและมุมมองต่างๆ เช่น สถานะเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถติดตามได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์
การอัปเดตแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายอยู่ในเส้นทางหรือมีความเสี่ยง ทำให้ความรับผิดชอบอยู่ในจุดสำคัญ
📸 มีให้ดูในสถานะเป้าหมายและมุมมองบอร์ดเพื่อการติดตามที่ง่าย
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แบบฝึกหัดที่มีคำแนะนำช่วยให้ทุกเป้าหมายตรงตามเกณฑ์ SMART
- ป้ายสถานะ (อยู่ในเส้นทาง, เสี่ยง, ออกนอกเส้นทาง) ช่วยให้ลำดับความสำคัญมองเห็นได้ชัดเจน
มุมมองกระดานความพยายามเป้าหมายช่วยให้คุณเห็นเป้าหมายใดที่ต้องการเวลาสูงสุด ในขณะที่การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ (เช่น 'ตามแผน' หรือ 'นอกแผน') ช่วยให้มั่นใจว่าคุณทราบสิ่งที่ต้องการความสนใจ
คุณสามารถจับคู่กับClickUp Dashboardsเพื่อดูภาพรวมว่าเป้าหมาย SMART กี่เป้าหมายที่อยู่ใน 'เส้นทางที่ถูกต้อง' ในสัปดาห์นี้ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนงานอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาเป้าหมายได้อีกด้วย
✅ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนกลยุทธ์, ผู้ก่อตั้ง, หรือผู้นำทีมที่ต้องการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้และติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดยใช้กรอบการทำงาน SMART
3. แม่แบบเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
เทมเพลตเอกสารเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนอย่างช้าๆ และรอบคอบก่อนลงมือทำ แทนที่จะกระโดดเข้าสู่การทำงานทันที คุณสามารถใช้คำแนะนำที่แนะนำภายในเอกสาร ClickUp เช่น "คุณจะวัดอะไร?" เพื่อปรับเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น เมนูแบบเลื่อนลงช่วยให้คุณประเมินความยากหรืออุปสรรคได้ ในขณะที่รายการตรวจสอบ SMART จะช่วยให้แน่ใจว่าเฉพาะเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้เท่านั้นที่จะผ่านเกณฑ์
📸 มีให้บริการในเอกสารพร้อมฟีเจอร์แก้ไขร่วมกัน
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รายการตรวจสอบแบบสลับรับรองว่าทุกเป้าหมายผ่านเกณฑ์ SMART
- คำแนะนำช่วยให้เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำได้
- ให้คะแนนทักษะ ความพยายาม และผู้ขัดขวางด้วยเมนูแบบเลื่อนลง
ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยClickUp Docs มอบพื้นที่ที่สะอาดและสามารถทำงานร่วมกันได้ให้คุณเพื่อร่างและแก้ไขเป้าหมายของคุณ (บางครั้งร่วมกับทีมของคุณ) คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไขร่วมกัน และเปลี่ยนเป้าหมายสุดท้ายให้กลายเป็นงานได้ทันที ทำให้การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: นักคิดเชิงกลยุทธ์และผู้วางแผนระยะเริ่มต้นที่ต้องการพื้นที่เฉพาะเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบเป้าหมายร่วมกัน
4. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้การดำเนินการง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายเข้ากับการกระทำย่อยที่สามารถติดตามได้ มุมมองต่างๆ เช่น เป้าหมาย การดำเนินการ และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจน ในขณะที่แท็กสถานะเป้าหมาย (ตามแผน มีความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามแผน) ให้สถานะทันที
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการและมุมมองกระดาน พร้อมตัวเลือกไทม์ไลน์
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รูปแบบที่เน้นการปฏิบัติพร้อมกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ
- มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการกำหนดขั้นตอนสำคัญ
- คณะกรรมการสุขภาพเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์
- การแจ้งเตือนในตัวและเป้าหมายสำคัญของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ รับผิดชอบ และมีแรงจูงใจ
✅ เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือผู้นำทีมที่ต้องการเทมเพลตที่ทุกคนในทีมชื่นชอบสำหรับการตั้งเป้าหมายซึ่งเชื่อมโยงทุกวัตถุประสงค์กับกรอบเวลา, จุดสำคัญ, และการกระทำที่สามารถวัดผลได้ในแต่ละสัปดาห์
5. แม่แบบสัญญาณวัดผลเป้าหมาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Goals Signals Measures ช่วยให้การวางแผนของคุณคมชัดโดยเน้นที่สามสิ่ง: เป้าหมาย, สัญญาณที่แสดงถึงความก้าวหน้า, และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ จัดระเบียบในมุมมองตาราง ClickUp ที่สะอาดตา ช่วยให้คุณสามารถติดตามสัญญาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและอัตโนมัติการแจ้งเตือนเมื่อความคืบหน้าร่วงหล่นตามหลัง
📸 มีให้บริการในรูปแบบมุมมองตารางพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามเป้าหมาย, สัญญาณ, และตัวชี้วัดทั้งหมดในมุมมองเดียว
- ตรวจจับความเสี่ยงทันทีด้วยฟิลด์สถานะที่กำหนดเอง
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อ ติดตามเปอร์เซ็นต์ KPI เป้าหมาย และผลลัพธ์จริง
- ClickUp Automationsเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงหรือเป้าหมายที่พลาด
- ใช้สูตรเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกลยุทธ์ที่ต้องการกรอบการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงผลลัพธ์กับสัญญาณที่สามารถวัดได้
6. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ ClickUp รายบุคคล
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpช่วยให้การวางแผนเป้าหมายส่วนตัวเป็นเรื่องง่าย ด้วยช่องกรอกเช่น "ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้?" และ "ทักษะที่จำเป็น" ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความคิดก่อนที่จะตัดสินใจมุ่งมั่น บันทึกประจำวัน การดูความก้าวหน้า และการแยกประเภท (สุขภาพ การเรียนรู้ การเงิน) ช่วยให้แรงจูงใจและความมุ่งมั่นของคุณสอดคล้องกัน
📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและตาราง พร้อมส่วนแบบสมุดบันทึก
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คำถามสะท้อนความคิดเพื่อความชัดเจนในเป้าหมายส่วนตัว
- การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพเพื่อรักษาแรงจูงใจ
- จัดระเบียบเป้าหมายตามหมวดหมู่เพื่อความชัดเจน
- เพิ่มบันทึกในสมุดบันทึกควบคู่ไปกับขั้นตอนปฏิบัติ
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ผู้ทำงานทางไกล, หรือใครก็ตามที่จริงจังกับการเปลี่ยนเป้าหมายส่วนตัวให้เป็นการกระทำที่สม่ำเสมอ
7. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดันตลอดทั้งปี แทนที่จะตั้งเป้าหมายประจำปีที่คลุมเครือเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นธีมรายไตรมาสและการกระทำรายเดือน เป้าหมายจะกลายเป็นงานที่คุณสามารถมอบหมาย ติดตาม และตรวจสอบได้เป็นประจำ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่หลุดโฟกัส
📸 มีให้บริการในมุมมองตารางและมุมมองงานสำหรับการแยกย่อยรายไตรมาส
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายใน ClickUp จากนั้นแบ่งออกเป็นการกระทำรายไตรมาสและรายเดือน
- แปลงเป้าหมายเป็นงานใน ClickUpพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
- ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยรายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัว
- ปรับเป้าหมายกลางปีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายประจำปีของตนโดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมรายเดือนที่สามารถจัดการได้ และรักษาความก้าวหน้าตลอดทั้งปี
8. แม่แบบ OKRS & เป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
เทมเพลต OKRs & Goals ของบริษัท ClickUpช่วยจัดแนววัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกันในทุกแผนก วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก และโครงการริเริ่มจะถูกจัดลำดับชั้นพร้อมแถบแสดงความคืบหน้า ช่องสำหรับ KPI และการอัปเดตสูตร ทีมต่างๆ สามารถส่ง OKRผ่านแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อสร้างแดชบอร์ด OKR ทั่วทั้งบริษัท
📸 มีให้ใช้งานในแดชบอร์ด OKR และมุมมองรายการ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แยกเป้าหมายของบริษัทออกเป็นOKR ที่สามารถวัดผลได้
- ติดตามเปอร์เซ็นต์ KPI ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสูตร
- รวบรวม OKR จากผู้นำโดยใช้แบบฟอร์ม
- จัดให้งานประจำวันสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
✅ เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการนำ OKR ไปใช้ทั่วทั้งบริษัทพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน การติดตามแบบเรียลไทม์ และการมองเห็นทั่วทั้งทีม
9. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายทั้งส่วนตัวและธุรกิจได้พร้อมกัน โดยใช้เกณฑ์ SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำปี แบ่งเป็นขั้นตอน และคาดการณ์ความเสี่ยง
📸 มีให้บริการในรูปแบบตารางที่มีโครงสร้าง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจร่วมกันโดยไม่ให้ซ้ำซ้อน
- แบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นเป้าหมายรายเดือนที่เล็กกว่า
- สาขาการจัดการความเสี่ยงเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอุปสรรค
- รักษาความรับผิดชอบด้วยรอบการทบทวนและความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังมีส่วนการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยให้คุณคิดล่วงหน้าและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่องสำหรับกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และรอบการตรวจสอบเพื่อให้คุณมีความรับผิดชอบ
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมที่มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการวางแผนเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์กรควบคู่กัน พร้อมจัดระเบียบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. แม่แบบ OKR ของ ClickUp
เทมเพลต OKR ของ ClickUpช่วยให้ทีมติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์รายไตรมาส แต่ละ OKR มีโครงสร้างพร้อมงานย่อยสำหรับโครงการริเริ่ม ในขณะที่การอัปเดตความคืบหน้าที่คำนวณโดยอัตโนมัติจะอัปเดต OKR หลัก ทำซ้ำทุกไตรมาสเพื่อเริ่มต้นรอบใหม่โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการและมุมมองแบบฟอร์มสำหรับการส่งและการติดตาม
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ลำดับชั้น OKR ที่กรอกไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าที่ราบรื่น
- ฟิลด์ที่คำนวณโดยอัตโนมัติติดตามความคืบหน้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับทีม ไตรมาส และโครงการริเริ่ม
- ทำซ้ำได้ง่ายสำหรับแต่ละรอบใหม่
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการ OKR หรือตั้งเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือตัวอย่าง OKRระดับทีม
11. แม่แบบ KPI ของ ClickUp
เทมเพลต KPI ของ ClickUpติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย, ผลลัพธ์จริง, และความคืบหน้า (%) มันจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกข้อมูล จัดกลุ่ม KPI ตามแผนกหรือระดับความเสี่ยงเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพในช่วงรอบ 12 สัปดาห์
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองสรุปและมุมมองความคืบหน้า
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยสูตรจะอัปเดต KPI โดยอัตโนมัติ
- ดูความคืบหน้าในแบบสรุปหรือแบบบอร์ด
- ตรวจพบความเสี่ยงทันทีด้วยสัญญาณเตือนแบบภาพ
- จัดกลุ่ม KPI ตามแผนกหรือลำดับความสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการที่ต้องการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ระบุช่องว่างตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
12. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerจัดระเบียบสัปดาห์ของคุณด้วยเลย์เอาต์กระดานไวท์บอร์ดสีสันสดใส แต่ละวันมีคอลัมน์สำหรับงานและโน้ตแบบติดได้ ให้คุณลาก วาง และกำหนดรหัสสีให้กับงานสำคัญได้ตามต้องการ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้แผนของคุณยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา
📸 มีให้บริการในClickUp Whiteboardพร้อมภาพแบบโน้ตติดผนัง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนงานประจำสัปดาห์ในระบบภาพแบบลากและวาง
- ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อระบุความเร่งด่วนหรือประเภท
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขไวท์บอร์ดแบบสด
- นำรูปแบบการจัดวางประจำสัปดาห์มาใช้ซ้ำเพื่อความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้คิดแบบภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ครู หรือทีมที่คล่องตัวซึ่งชอบระบบการวางแผนรายสัปดาห์แบบลากและวาง
13. แม่แบบแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUpแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสำคัญของโครงการด้วยเครื่องหมายหมุดหมายที่ชัดเจน ทำให้เห็นภาพความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถวางแผนการเปิดตัว กำหนดเส้นตาย และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ในไทม์ไลน์ที่มีสีสันและสามารถทำงานร่วมกันได้
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองกระดานไวท์บอร์ดและมุมมองกระดาน
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างภาพเหตุการณ์สำคัญตลอดระยะเวลาโครงการ
- เพิ่มบันทึกย่อแบบติดได้สำหรับงานที่ต้องส่งและงานที่ต้องทำ
- เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญด้วยลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
- สลับไปยังมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามขั้นตอน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานในโครงการที่มีกำหนดเวลาแน่นอน, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, หรือแคมเปญที่ต้องการการมองเห็นในจุดตรวจสอบสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
14. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจัดระเบียบงานเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และรายการงานค้างหลายรายการ มุมมองหลายแบบ (รายการ กระดานปฏิทิน กล่อง) ช่วยให้คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญ กำหนดเวลางาน และปรับสมดุลปริมาณงานในทีมของคุณได้
📸 มีให้เลือกในมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และกล่อง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบงานเป็นรายการที่กำลังทำอยู่, รายการในอนาคต และรายการค้าง
- สลับมุมมองเพื่อจัดการตามเวลา ขั้นตอน หรือปริมาณงาน
- ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำหรืองานที่ต้องเตือน
- ติดตามลำดับความสำคัญ เจ้าของ และแผนกด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันและต้องการระบบที่เรียบง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อความเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน
📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง. แบบสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า 76% ของผู้เชี่ยวชาญ ใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตัวเองในการจัดการงาน. อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีคุณค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ.
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
15. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpเปลี่ยนแผนงานให้กลายเป็นไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ลากบล็อก เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญ และจดบันทึกต่าง ๆ ได้ในผืนผ้าใบเดียวที่แชร์ร่วมกัน เพิ่มเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย หรือแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงกับแต่ละเหตุการณ์สำคัญ
📸 มีให้บริการในมุมมองกระดานไวท์บอร์ดพร้อมบล็อกภาพ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างไทม์ไลน์อย่างชัดเจนด้วยการลากและวางบล็อก
- เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
- เพิ่มบริบทด้วยโน้ตที่ติดไว้หรือเอกสารที่แนบมา
- ให้แผนการโครงการเปิดกว้างและร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ มีความขัดแย้ง
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการและทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้ในการร่วมกันสร้างไทม์ไลน์ ชี้แจงความรับผิดชอบ และรักษาความก้าวหน้า
16. แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp
แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUpรวมโครงการที่ใช้งานอยู่หลายโครงการไว้ในแดชบอร์ดเดียว สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน และไทม์ไลน์ เพื่อดูขั้นตอน กำหนดเวลา และการทับซ้อนกัน พร้อมทั้งติดตามงบประมาณและเจ้าของงานด้วยฟิลด์ที่มีอยู่ในตัว
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการโครงการหลายโครงการในมุมมองสรุปเดียว
- มองเห็นการทับซ้อนกับการจัดตารางเวลาในไทม์ไลน์
- ติดตามงบประมาณ, ขั้นตอน, และระยะเวลาด้วยฟิลด์
- สลับมุมมองเพื่อจัดการตามวิธีของคุณ
มองเห็นการทับซ้อนกับการจัดตารางเวลาในไทม์ไลน์ ด้วยฟิลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับทีม งบประมาณ และระยะเวลา ทำให้ง่ายต่อการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจอย่างมั่นใจตามกำหนดเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, และ PMO ที่ต้องการวิธีการจัดตาราง, ติดตาม, และจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลาย ๆ โครงการอย่างชัดเจนและปรับแต่งได้
17. เทมเพลตติดตามนิสัยด้วย ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUpสร้างนิสัยด้วยงานย่อยประจำวันและแถบความคืบหน้า ในแต่ละเดือน ระบบจะสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถติดตามจำนวนขั้นตอน หน้าที่อ่าน หรือนิสัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการเขียนบันทึกความขอบคุณของคุณ
📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและตารางพร้อมการแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างงานย่อยประจำวันโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละนิสัย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแถบแสดงความสมบูรณ์ในตัว
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับสุขภาพ การเรียนรู้ หรือกิจวัตรประจำวัน
- เพิ่มการเขียนบันทึกความกตัญญูเพื่อความมีสติ
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของตนเอง ไม่ว่าจะเน้นเรื่องสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาตนเอง
ต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่รายการนิสัยทั่วไปใช่ไหม? ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างตัวติดตามที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
แนวคิดเบื้องต้น: "สร้างตัวติดตามนิสัยประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานทำงานทางไกลเต็มเวลา โดยรวมการออกกำลังกาย การอ่าน การดื่มน้ำ และการจำกัดเวลาหน้าจอ"
18. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
เทมเพลตการบล็อกเวลาในตารางงานของ ClickUpแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่มีจุดประสงค์ชัดเจน แต่ละช่วงเวลาจะถูกระบุด้วยประเภทของงาน ความพร้อมใช้งาน หรือสถานที่ มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณเห็นตารางงานได้อย่างชัดเจนและซิงค์กับ Google Calendar โดยตรง
📸 มีให้เลือกในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนช่วงเวลาที่เน้นกิจกรรมด้วยช่องเลือกแบบดรอปดาวน์
- เพิ่มการแจ้งเตือนหรือทำการอัปเดตอัตโนมัติ
- กำหนดเวลาได้ง่ายผ่านแบบฟอร์มเพื่อการบันทึกอย่างรวดเร็ว
ทุกอย่างซิงค์กับ Google Calendar และคุณสามารถตั้งการเตือนหรือทำการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ และมืออาชีพที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนวันอย่างมีเป้าหมาย
19. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง—งาน, งานที่ต้องทำ, การเรียนรู้, และเป้าหมายส่วนตัว—ไว้ในแดชบอร์ดเดียว ด้วยรายการสำหรับสิ่งที่ต้องทำ, สิ่งที่ต้องซื้อ, สิ่งที่ต้องเรียนรู้, และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสามารถปรับเป็นแพลนเนอร์, ตัวติดตาม, หรือสมุดบันทึกแบบบูลเล็ตได้
📸 มีให้ใช้งานในรายการ เอกสาร และแดชบอร์ด เพื่อความยืดหยุ่น
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพทั้งหมดในที่เดียว
- ใช้รายการแบบลากและวางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แยกเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ลำดับชั้นงานแบบภาพของ ClickUp
- เพิ่มบันทึกหรือบันทึกย่อโดยตรงภายในเทมเพลต
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายและรวมศูนย์เพื่อจัดการเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพอย่างชัดเจนและมีสมาธิ
20. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Eisenhower Matrixจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน แสดงให้เห็นว่าควรทำทันที กำหนดเวลา มอบหมาย หรือ ลบ การจัดรหัสสีและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ลำดับความสำคัญชัดเจนในทันที
📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการ ปฏิทิน และกระดานไวท์บอร์ด
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับความสำคัญด้วยการจัดกลุ่มแบบสี่เหลี่ยม
- จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ฟิลด์ความเร่งด่วน/ความสำคัญ
- สลับระหว่างกระดานไวท์บอร์ดและรายการเพื่อความยืดหยุ่น
- มุ่งเน้นเฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและเร่งด่วนเท่านั้น
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องจัดการเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกัน และต้องการระบบง่าย ๆ สำหรับจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ Eisenhower Matrix หรือต้องการทบทวนวิธีการใช้งานในชีวิตจริงอย่างรวดเร็ว ชมวิดีโอเพื่อดูวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในทุกๆ วัน
พิชิต 12 สัปดาห์ของคุณด้วย ClickUp!
เป้าหมายใหญ่ต้องการมากกว่าแรงจูงใจ ต้องการแผนที่ใช้งานได้จริง 12-Week Year ไม่ใช่แค่สมุดวางแผน แต่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย สร้างความชัดเจน ทำให้ระบบการดำเนินการของคุณเฉียบคม และจัดเรียงทุกงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความสำเร็จที่น่าดึงดูดใจของคุณ
และด้วยเทมเพลต ClickUp 12 สัปดาห์สำหรับทั้งปีเหล่านี้ คุณสามารถละทิ้งความวุ่นวายและเริ่มติดตามความก้าวหน้าจริงได้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
ตั้งแต่การสร้างนิสัยไปจนถึง OKR ของทีม ที่นี่มีเทมเพลตสำหรับทุกเป้าหมายและทุกขั้นตอนการทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เพียงแค่ใส่เป้าหมายของคุณเข้าไป แล้วให้ ClickUp นำทางคุณตลอด 12 สัปดาห์ถัดไป
ดังนั้นไปข้างหน้า วางแผนอย่างชาญฉลาด ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และ ในที่สุด ทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ. ไตรมาสที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณเริ่มต้นตอนนี้.