เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ฟรีเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ

5 ตุลาคม 2568

เคยรู้สึกไหมว่าคุณ ยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปไหนเลย? 😩

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า92% ของผู้คนล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงจูงใจ แต่เพราะขาดแผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ หากไม่มีระบบที่เหมาะสม เป้าหมายจะถูกเลื่อนออกไป รายการที่ต้องทำจะเพิ่มขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และความก้าวหน้าจะหยุดนิ่ง

และพูดกันตามตรง: "เทมเพลตวางแผนเป้าหมาย" ส่วนใหญ่ที่คุณพบทางออนไลน์นั้น มักจะเป็นแค่สเปรดชีตจืดชืด หรือไม่ก็สมุดวางแผนที่อัดแน่นจนเกินไป ซึ่งสร้างความเครียดมากกว่าโครงสร้างที่ชัดเจน

คู่มือนี้จะพลิกโฉมวิธีเดิม ๆ ให้คุณ เราจะพาคุณสำรวจเทมเพลต 12 สัปดาห์ต่อปีแบบฟรีจากClickUpที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาด มุ่งมั่นกับเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์—โดยไม่ต้องเหนื่อยล้า 💪📆

อะไรคือเทมเพลตปี 12 สัปดาห์?

เทมเพลต 12-Week Year เป็นเครื่องมือวางแผนที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าใน 12 สัปดาห์ มากกว่าที่คนส่วนใหญ่ทำได้ใน 12 เดือน โดยจะแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ภายใน 12 สัปดาห์ แทนที่การวางแผนประจำปีแบบเดิมด้วยวงจรที่สั้นกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วย:

  • ส่วนการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคุณ 🎯
  • กรอบการวางแผนรายสัปดาห์และรายวันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน 📆
  • เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าสำหรับการวัดประสิทธิภาพ 📊
  • พื้นที่รับผิดชอบและการสะท้อนเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ของคุณ 📝​

โดยการใช้เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ คุณสามารถรักษาความชัดเจน โครงสร้าง และแรงผลักดันได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ที่ดี?

เทมเพลตปี 12 สัปดาห์ที่มั่นคงช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ติดตามได้ และสร้างแรงจูงใจ ทั้งหมดในที่เดียว นี่คือสิ่งที่คุณควรดู 👇

  • กำหนด 'เหตุผล' ของคุณให้ชัดเจน: ตรวจสอบว่ามีพื้นที่สำหรับเขียนวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กับเป้าหมายระยะสั้นของคุณ
  • เลือกเป้าหมายหลัก 2–3 ข้อต่อรอบ: เลือกใช้แม่แบบที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายน้อยลงแต่สร้างผลกระทบสูง
  • แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานรายสัปดาห์/รายวัน: ใช้แม่แบบที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นเรื่องง่าย พร้อมระบุขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน
  • วัดความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย: มองหาสกอร์การ์ด ตัวติดตามนิสัย หรือแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
  • สะท้อนทุกสัปดาห์: เลือกหนึ่งที่มีส่วนทบทวนเพื่อประเมินความสำเร็จ ความล้มเหลว และบทเรียนที่ได้รับ
  • จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์, การสำรองเวลา, และการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา
  • รักษาการจัดวางให้เรียบง่าย: ใช้แม่แบบที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม

⚡ ไฟล์แม่แบบสำรอง: จับคู่การวางแผนปี 12สัปดาห์ของคุณกับแม่แบบรายงานความคืบหน้าเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรักษาแรงผลักดันให้แข็งแกร่งในทุกสัปดาห์

แบบฟอร์มปี 12 สัปดาห์ในภาพรวม

เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคล, ทีม, ผู้นำโครงการการสรุปประจำสัปดาห์, การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ, หมวดหมู่, รายการตรวจสอบClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวางแผนกลยุทธ์, ผู้ก่อตั้ง, หัวหน้าทีมแผ่นงาน SMART, การติดตามสถานะ, มุมมองบอร์ด, การแจ้งเตือนClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักคิดเชิงกลยุทธ์, ผู้วางแผนระยะเริ่มต้นคำแนะนำแบบมีไกด์, รายการตรวจสอบแบบ SMART, เมนูแบบเลื่อนลง, เอกสารแบบร่วมมือคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ, หัวหน้าทีมขั้นตอนปฏิบัติ, มุมมองไทม์ไลน์, กระดานสุขภาพเป้าหมาย, การแจ้งเตือนClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตสัญญาณและตัวชี้วัดเป้าหมาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมกลยุทธ์เป้าหมาย, สัญญาณ, ตัวชี้วัดในมุมมองเดียว, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติคลิกอัพ ตาราง
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีมืออาชีพ, ผู้ทำงานทางไกลคำถามสะท้อนความคิด, การติดตามความก้าวหน้า, บันทึกประจำวันClickUp รายการ, ตาราง
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสมุดวางแผนรายปี, ทีมการแยกย่อยรายไตรมาส/รายเดือน, การจัดการความเสี่ยง, วงจรการทบทวนClickUp ตาราง, งาน
เทมเพลต OKRs และเป้าหมายสำหรับบริษัทใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีองค์กร, หัวหน้าแผนกลำดับชั้น OKR, ฟิลด์ KPI, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ดClickUp รายการ, แดชบอร์ด
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีมืออาชีพที่มุ่งเน้นเป้าหมาย, ทีมเป้าหมาย SMART, ก้าวรายเดือน, ขอบเขตความเสี่ยง, วงจรการทบทวนคลิกอัพ ตาราง
เทมเพลต OKR ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการลำดับชั้น OKR ที่กรอกไว้ล่วงหน้า, ความคืบหน้าอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเองClickUp รายการ, แบบฟอร์ม
เทมเพลต KPI ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีม, ผู้จัดการฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยสูตร, มุมมองสรุป/กระดาน, สัญญาณเตือนความเสี่ยงClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักคิดเชิงภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมที่คล่องตัวลากและวาง, การเข้ารหัสสี, โน้ตติด, แก้ไขแบบเรียลไทม์ClickUp Whiteboard
เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมโครงการ, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หมุดหมายทางสายตา, โน้ตติด, ความสัมพันธ์, มุมมองบอร์ดClickUp Whiteboard, กระดาน
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีม, ผู้จัดการโครงการรายการที่ต้องดำเนินการ, มุมมองหลายแบบ, การทำงานอัตโนมัติ, ลำดับความสำคัญClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, กล่อง
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำโครงการ, ทีมข้ามสายงานไทม์ไลน์แบบภาพ, ลากและวาง, การเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญClickUp Whiteboard
เทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการ, PMOแดชบอร์ดหลายโครงการ, ไทม์ไลน์, งบประมาณ, ขั้นตอนClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตติดตามนิสัย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทุกคนที่กำลังสร้างนิสัยงานย่อยประจำวัน, แถบความคืบหน้า, การบันทึกประจำวัน, การสร้างอัตโนมัติClickUp รายการ, ตาราง
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจบล็อกเวลา, การแจ้งเตือน, ซิงค์กับ Google ปฏิทิน, แบบฟอร์มClickUp ปฏิทิน, รายการ
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทุกคนที่จัดการเป้าหมายส่วนตัว/เป้าหมายทางอาชีพแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์, ลากและวาง, บันทึก, งานย่อยคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แม่แบบปี 12 สัปดาห์ที่ดีที่สุด

หลายคนเริ่มต้นปีด้วยเป้าหมายใหญ่โต แต่กลับสูญเสียสมาธิในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และเมื่อถึงไตรมาสที่ 4 ก็ต้องรีบเร่งเพื่อให้ทันเป้าหมาย นั่นคือจุดที่วิธีการ 12-Week Year เปลี่ยนเกมการเล่น แทนที่จะวางแผนสำหรับ 12 เดือน คุณจะมองทุก 12 สัปดาห์เป็นหนึ่งปีเต็ม ซึ่งช่วยเพิ่มความเร่งด่วน ความชัดเจน และการดำเนินการ

แต่การมีทัศนคติที่ชนะไม่ใช่เพียงพอ คุณต้องมีระบบที่ทำให้แผนของคุณมองเห็นได้ งานของคุณสามารถทำได้ และความสำเร็จของคุณสามารถวัดได้ นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นที่สุด เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ทำให้การใช้เทมเพลตเหล่านี้ง่ายมาก ๆ ด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน) และการติดตามแบบเรียลไทม์

เทมเพลต 12-Week Year ด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนงานให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย และเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน คุณจะไม่เพียงแค่วางแผน แต่จะประสบความสำเร็จในทุกสัปดาห์อย่างแท้จริง

1. แม่แบบแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นการกระทำรายสัปดาห์โดยใช้เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ที่จัดการได้ ซึ่งคุณสามารถทำตามได้จริง แทนที่จะจ้องมองแผนระยะยาวหนึ่งปีที่ทำให้รู้สึกหนักใจ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่วงจร 12 สัปดาห์—เหมาะสำหรับเป้าหมายส่วนตัว โครงการทีม หรือแม้แต่เป้าหมายด้านฟิตเนส แต่ละวัตถุประสงค์ใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ พร้อมการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทราบสถานะของคุณเสมอ

คุณสามารถจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ (งาน, สุขภาพ, การเรียนรู้) ตั้งวันครบกำหนดเพื่อสร้างนิสัย และแนบรายการตรวจสอบหรือทรัพยากรสำหรับแต่ละสัปดาห์ได้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการบันทึกไอเดียต่างๆ และเปลี่ยนให้เป็นแผนที่มีโครงสร้าง

📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและปฏิทินเพื่อดูรายละเอียดรายสัปดาห์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติช่วยให้คุณรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • หมวดหมู่ที่กำหนดเองและวันที่ครบกำหนดช่วยให้การสร้างนิสัยง่ายขึ้น
  • ไฟล์แนบและรายการตรวจสอบช่วยให้งานประจำสัปดาห์เป็นระเบียบ
  • ปรับขนาดจากเป้าหมายรายบุคคลสู่การวางแผนข้ามทีม

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการแบ่งเป้าหมายประจำไตรมาสที่ท้าทายออกเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ที่สามารถติดตามได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านผลิตภัณฑ์, เป้าหมายด้านสุขภาพ, หรือแผนการเรียนรู้

2. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามและจัดระเบียบเป้าหมาย SMART ของคุณด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ สร้างขึ้นบนกรอบการทำงาน SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) มันจะแนะนำคุณในการตั้งเป้าหมายที่มั่นคง ด้วยแผ่นงานและมุมมองต่างๆ เช่น สถานะเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถติดตามได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์

การอัปเดตแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายอยู่ในเส้นทางหรือมีความเสี่ยง ทำให้ความรับผิดชอบอยู่ในจุดสำคัญ

📸 มีให้ดูในสถานะเป้าหมายและมุมมองบอร์ดเพื่อการติดตามที่ง่าย

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แบบฝึกหัดที่มีคำแนะนำช่วยให้ทุกเป้าหมายตรงตามเกณฑ์ SMART
  • ป้ายสถานะ (อยู่ในเส้นทาง, เสี่ยง, ออกนอกเส้นทาง) ช่วยให้ลำดับความสำคัญมองเห็นได้ชัดเจน
แบบฝึกหัดเป้าหมายอัจฉริยะ: แม่แบบปี 12 สัปดาห์
ใช้แบบฟอร์ม SMART Goal ของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ พร้อมช่องกรอกข้อมูลที่แนะนำ

มุมมองกระดานความพยายามเป้าหมายช่วยให้คุณเห็นเป้าหมายใดที่ต้องการเวลาสูงสุด ในขณะที่การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ (เช่น 'ตามแผน' หรือ 'นอกแผน') ช่วยให้มั่นใจว่าคุณทราบสิ่งที่ต้องการความสนใจ

คุณสามารถจับคู่กับClickUp Dashboardsเพื่อดูภาพรวมว่าเป้าหมาย SMART กี่เป้าหมายที่อยู่ใน 'เส้นทางที่ถูกต้อง' ในสัปดาห์นี้ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนงานอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาเป้าหมายได้อีกด้วย

✅ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนกลยุทธ์, ผู้ก่อตั้ง, หรือผู้นำทีมที่ต้องการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้และติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดยใช้กรอบการทำงาน SMART

3. แม่แบบเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp

เทมเพลตเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp เพื่อประเมินเป้าหมายด้วยรายการตรวจสอบแบบสลับที่แยกย่อยเกณฑ์ SMART แต่ละข้อโดยใช้ตัวอย่างที่ชัดเจน

เทมเพลตเอกสารเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนอย่างช้าๆ และรอบคอบก่อนลงมือทำ แทนที่จะกระโดดเข้าสู่การทำงานทันที คุณสามารถใช้คำแนะนำที่แนะนำภายในเอกสาร ClickUp เช่น "คุณจะวัดอะไร?" เพื่อปรับเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น เมนูแบบเลื่อนลงช่วยให้คุณประเมินความยากหรืออุปสรรคได้ ในขณะที่รายการตรวจสอบ SMART จะช่วยให้แน่ใจว่าเฉพาะเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้เท่านั้นที่จะผ่านเกณฑ์

📸 มีให้บริการในเอกสารพร้อมฟีเจอร์แก้ไขร่วมกัน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รายการตรวจสอบแบบสลับรับรองว่าทุกเป้าหมายผ่านเกณฑ์ SMART
  • คำแนะนำช่วยให้เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำได้
  • ให้คะแนนทักษะ ความพยายาม และผู้ขัดขวางด้วยเมนูแบบเลื่อนลง
ข้อมูลแม่แบบ: แม่แบบปี 12 สัปดาห์
ดูฟิลด์ที่กำหนดเองที่รวมอยู่ในเทมเพลตเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการตั้งเป้าหมายอย่างรอบคอบ

ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยClickUp Docs มอบพื้นที่ที่สะอาดและสามารถทำงานร่วมกันได้ให้คุณเพื่อร่างและแก้ไขเป้าหมายของคุณ (บางครั้งร่วมกับทีมของคุณ) คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไขร่วมกัน และเปลี่ยนเป้าหมายสุดท้ายให้กลายเป็นงานได้ทันที ทำให้การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น

✅ เหมาะสำหรับ: นักคิดเชิงกลยุทธ์และผู้วางแผนระยะเริ่มต้นที่ต้องการพื้นที่เฉพาะเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบเป้าหมายร่วมกัน

4. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับมุมมองรายการเป้าหมายที่จัดหมวดหมู่ตามโครงการริเริ่ม เช่น ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเติบโต พร้อมแท็กสถานะ ทีม และวันที่กำหนดส่ง ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้การดำเนินการง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายเข้ากับการกระทำย่อยที่สามารถติดตามได้ มุมมองต่างๆ เช่น เป้าหมาย การดำเนินการ และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจน ในขณะที่แท็กสถานะเป้าหมาย (ตามแผน มีความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามแผน) ให้สถานะทันที

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการและมุมมองกระดาน พร้อมตัวเลือกไทม์ไลน์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบที่เน้นการปฏิบัติพร้อมกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ
  • มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการกำหนดขั้นตอนสำคัญ
  • คณะกรรมการสุขภาพเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์
  • การแจ้งเตือนในตัวและเป้าหมายสำคัญของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ รับผิดชอบ และมีแรงจูงใจ
แผนปฏิบัติการเป้าหมายอัจฉริยะ: แม่แบบประจำปี 12 สัปดาห์
มุมมองบอร์ดสุขภาพเป้าหมายของ ClickUp แสดงเป้าหมาย SMART ที่จัดหมวดหมู่ตามสถานะสุขภาพ

✅ เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือผู้นำทีมที่ต้องการเทมเพลตที่ทุกคนในทีมชื่นชอบสำหรับการตั้งเป้าหมายซึ่งเชื่อมโยงทุกวัตถุประสงค์กับกรอบเวลา, จุดสำคัญ, และการกระทำที่สามารถวัดผลได้ในแต่ละสัปดาห์

5. แม่แบบสัญญาณวัดผลเป้าหมาย ClickUp

เทมเพลตสัญญาณและตัวชี้วัดเป้าหมาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดความพยายามของทีมให้เป็นหนึ่งเดียว ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยเทมเพลตสัญญาณเป้าหมายและตัวชี้วัดของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Goals Signals Measures ช่วยให้การวางแผนของคุณคมชัดโดยเน้นที่สามสิ่ง: เป้าหมาย, สัญญาณที่แสดงถึงความก้าวหน้า, และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ จัดระเบียบในมุมมองตาราง ClickUp ที่สะอาดตา ช่วยให้คุณสามารถติดตามสัญญาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและอัตโนมัติการแจ้งเตือนเมื่อความคืบหน้าร่วงหล่นตามหลัง

📸 มีให้บริการในรูปแบบมุมมองตารางพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามเป้าหมาย, สัญญาณ, และตัวชี้วัดทั้งหมดในมุมมองเดียว
  • ตรวจจับความเสี่ยงทันทีด้วยฟิลด์สถานะที่กำหนดเอง
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อ ติดตามเปอร์เซ็นต์ KPI เป้าหมาย และผลลัพธ์จริง
  • ClickUp Automationsเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงหรือเป้าหมายที่พลาด
  • ใช้สูตรเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกลยุทธ์ที่ต้องการกรอบการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงผลลัพธ์กับสัญญาณที่สามารถวัดได้

📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)

6. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ ClickUp รายบุคคล

เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งและติดตามเป้าหมายการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpช่วยให้การวางแผนเป้าหมายส่วนตัวเป็นเรื่องง่าย ด้วยช่องกรอกเช่น "ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้?" และ "ทักษะที่จำเป็น" ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความคิดก่อนที่จะตัดสินใจมุ่งมั่น บันทึกประจำวัน การดูความก้าวหน้า และการแยกประเภท (สุขภาพ การเรียนรู้ การเงิน) ช่วยให้แรงจูงใจและความมุ่งมั่นของคุณสอดคล้องกัน

📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและตาราง พร้อมส่วนแบบสมุดบันทึก

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • คำถามสะท้อนความคิดเพื่อความชัดเจนในเป้าหมายส่วนตัว
  • การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพเพื่อรักษาแรงจูงใจ
  • จัดระเบียบเป้าหมายตามหมวดหมู่เพื่อความชัดเจน
  • เพิ่มบันทึกในสมุดบันทึกควบคู่ไปกับขั้นตอนปฏิบัติ

✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ผู้ทำงานทางไกล, หรือใครก็ตามที่จริงจังกับการเปลี่ยนเป้าหมายส่วนตัวให้เป็นการกระทำที่สม่ำเสมอ

7. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและติดตามเป้าหมายรายไตรมาสอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดันตลอดทั้งปี แทนที่จะตั้งเป้าหมายประจำปีที่คลุมเครือเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นธีมรายไตรมาสและการกระทำรายเดือน เป้าหมายจะกลายเป็นงานที่คุณสามารถมอบหมาย ติดตาม และตรวจสอบได้เป็นประจำ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่หลุดโฟกัส

📸 มีให้บริการในมุมมองตารางและมุมมองงานสำหรับการแยกย่อยรายไตรมาส

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายใน ClickUp จากนั้นแบ่งออกเป็นการกระทำรายไตรมาสและรายเดือน
  • แปลงเป้าหมายเป็นงานใน ClickUpพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
  • ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยรายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัว
  • ปรับเป้าหมายกลางปีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายประจำปีของตนโดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมรายเดือนที่สามารถจัดการได้ และรักษาความก้าวหน้าตลอดทั้งปี

8. แม่แบบ OKRS & เป้าหมายของบริษัทใน ClickUp

เทมเพลต OKRS และเป้าหมายสำหรับบริษัทใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดแนววัตถุประสงค์ทางธุรกิจและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดผลได้ทั่วทั้งแผนกโดยใช้เทมเพลต OKRs & Goals ของบริษัท ClickUp พร้อมการติดแท็กความสำคัญในตัว

เทมเพลต OKRs & Goals ของบริษัท ClickUpช่วยจัดแนววัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกันในทุกแผนก วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก และโครงการริเริ่มจะถูกจัดลำดับชั้นพร้อมแถบแสดงความคืบหน้า ช่องสำหรับ KPI และการอัปเดตสูตร ทีมต่างๆ สามารถส่ง OKRผ่านแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อสร้างแดชบอร์ด OKR ทั่วทั้งบริษัท

📸 มีให้ใช้งานในแดชบอร์ด OKR และมุมมองรายการ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แยกเป้าหมายของบริษัทออกเป็นOKR ที่สามารถวัดผลได้
  • ติดตามเปอร์เซ็นต์ KPI ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสูตร
  • รวบรวม OKR จากผู้นำโดยใช้แบบฟอร์ม
  • จัดให้งานประจำวันสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

✅ เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการนำ OKR ไปใช้ทั่วทั้งบริษัทพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน การติดตามแบบเรียลไทม์ และการมองเห็นทั่วทั้งทีม

9. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับแต่งโปรไฟล์และเป้าหมาย SMART ของคุณสำหรับปีนี้โดยใช้เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายทั้งส่วนตัวและธุรกิจได้พร้อมกัน โดยใช้เกณฑ์ SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำปี แบ่งเป็นขั้นตอน และคาดการณ์ความเสี่ยง

📸 มีให้บริการในรูปแบบตารางที่มีโครงสร้าง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจร่วมกันโดยไม่ให้ซ้ำซ้อน
  • แบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นเป้าหมายรายเดือนที่เล็กกว่า
  • สาขาการจัดการความเสี่ยงเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอุปสรรค
  • รักษาความรับผิดชอบด้วยรอบการทบทวนและความรับผิดชอบ
แดชบอร์ดการตั้งเป้าหมาย: แม่แบบประจำปี 12 สัปดาห์
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการเป้าหมายประจำปี, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเส้นตายด้วยตารางติดตามเป้าหมายที่มีโครงสร้างของ ClickUp

นอกจากนี้ยังมีส่วนการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยให้คุณคิดล่วงหน้าและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่องสำหรับกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และรอบการตรวจสอบเพื่อให้คุณมีความรับผิดชอบ

✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมที่มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการวางแผนเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์กรควบคู่กัน พร้อมจัดระเบียบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเป้าหมายระยะยาว 1 ปี, 5 ปี และ 10 ปี สำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาว

10. แม่แบบ OKR ของ ClickUp

เทมเพลต OKR ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามวัตถุประสงค์, จัดทีมให้สอดคล้อง, และวัดความคืบหน้าทุกไตรมาสด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp สำหรับการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลต OKR ของ ClickUpช่วยให้ทีมติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์รายไตรมาส แต่ละ OKR มีโครงสร้างพร้อมงานย่อยสำหรับโครงการริเริ่ม ในขณะที่การอัปเดตความคืบหน้าที่คำนวณโดยอัตโนมัติจะอัปเดต OKR หลัก ทำซ้ำทุกไตรมาสเพื่อเริ่มต้นรอบใหม่โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการและมุมมองแบบฟอร์มสำหรับการส่งและการติดตาม

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ลำดับชั้น OKR ที่กรอกไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าที่ราบรื่น
  • ฟิลด์ที่คำนวณโดยอัตโนมัติติดตามความคืบหน้า
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับทีม ไตรมาส และโครงการริเริ่ม
  • ทำซ้ำได้ง่ายสำหรับแต่ละรอบใหม่

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการ OKR หรือตั้งเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือตัวอย่าง OKRระดับทีม

11. แม่แบบ KPI ของ ClickUp

เทมเพลต KPI ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของแต่ละแผนกด้วยเทมเพลต KPI จาก ClickUp พร้อมป้ายสถานะ ค่าเป้าหมาย และข้อมูลประสิทธิภาพจริง

เทมเพลต KPI ของ ClickUpติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย, ผลลัพธ์จริง, และความคืบหน้า (%) มันจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกข้อมูล จัดกลุ่ม KPI ตามแผนกหรือระดับความเสี่ยงเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพในช่วงรอบ 12 สัปดาห์

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองสรุปและมุมมองความคืบหน้า

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วยสูตรจะอัปเดต KPI โดยอัตโนมัติ
  • ดูความคืบหน้าในแบบสรุปหรือแบบบอร์ด
  • ตรวจพบความเสี่ยงทันทีด้วยสัญญาณเตือนแบบภาพ
  • จัดกลุ่ม KPI ตามแผนกหรือลำดับความสำคัญ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการที่ต้องการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ระบุช่องว่างตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

12. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp

เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต Weekly Planner จาก ClickUp ที่มาพร้อมสีสันสดใส จัดเรียงตามวัน พร้อมโน้ตเตือนความจำและส่วนสำหรับบันทึกประจำเดือน

เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerจัดระเบียบสัปดาห์ของคุณด้วยเลย์เอาต์กระดานไวท์บอร์ดสีสันสดใส แต่ละวันมีคอลัมน์สำหรับงานและโน้ตแบบติดได้ ให้คุณลาก วาง และกำหนดรหัสสีให้กับงานสำคัญได้ตามต้องการ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้แผนของคุณยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา

📸 มีให้บริการในClickUp Whiteboardพร้อมภาพแบบโน้ตติดผนัง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนงานประจำสัปดาห์ในระบบภาพแบบลากและวาง
  • ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อระบุความเร่งด่วนหรือประเภท
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขไวท์บอร์ดแบบสด
  • นำรูปแบบการจัดวางประจำสัปดาห์มาใช้ซ้ำเพื่อความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้คิดแบบภาพ, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ครู หรือทีมที่คล่องตัวซึ่งชอบระบบการวางแผนรายสัปดาห์แบบลากและวาง

13. แม่แบบแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพในใจของขั้นตอนสำคัญของโครงการและกำหนดเวลาด้วยเทมเพลตแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUp โดยใช้การจัดวางที่มีรหัสสีเพื่อติดตามเป้าหมาย งาน และความสำเร็จตามเวลา

เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUpแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสำคัญของโครงการด้วยเครื่องหมายหมุดหมายที่ชัดเจน ทำให้เห็นภาพความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถวางแผนการเปิดตัว กำหนดเส้นตาย และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ในไทม์ไลน์ที่มีสีสันและสามารถทำงานร่วมกันได้

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองกระดานไวท์บอร์ดและมุมมองกระดาน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างภาพเหตุการณ์สำคัญตลอดระยะเวลาโครงการ
  • เพิ่มบันทึกย่อแบบติดได้สำหรับงานที่ต้องส่งและงานที่ต้องทำ
  • เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญด้วยลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
  • สลับไปยังมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามขั้นตอน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานในโครงการที่มีกำหนดเวลาแน่นอน, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, หรือแคมเปญที่ต้องการการมองเห็นในจุดตรวจสอบสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

14. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบและบริหารงานประจำวันด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp ที่มีสถานะปรับแต่งได้ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจัดระเบียบงานเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และรายการงานค้างหลายรายการ มุมมองหลายแบบ (รายการ กระดานปฏิทิน กล่อง) ช่วยให้คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญ กำหนดเวลางาน และปรับสมดุลปริมาณงานในทีมของคุณได้

📸 มีให้เลือกในมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และกล่อง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานเป็นรายการที่กำลังทำอยู่, รายการในอนาคต และรายการค้าง
  • สลับมุมมองเพื่อจัดการตามเวลา ขั้นตอน หรือปริมาณงาน
  • ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำหรืองานที่ต้องเตือน
  • ติดตามลำดับความสำคัญ เจ้าของ และแผนกด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันและต้องการระบบที่เรียบง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อความเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง. แบบสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า 76% ของผู้เชี่ยวชาญ ใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตัวเองในการจัดการงาน. อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีคุณค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ.

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

📚 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel

15. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพโครงการทั้งหมดของคุณตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpเปลี่ยนแผนงานให้กลายเป็นไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ลากบล็อก เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญ และจดบันทึกต่าง ๆ ได้ในผืนผ้าใบเดียวที่แชร์ร่วมกัน เพิ่มเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย หรือแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงกับแต่ละเหตุการณ์สำคัญ

📸 มีให้บริการในมุมมองกระดานไวท์บอร์ดพร้อมบล็อกภาพ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างไทม์ไลน์อย่างชัดเจนด้วยการลากและวางบล็อก
  • เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
  • เพิ่มบริบทด้วยโน้ตที่ติดไว้หรือเอกสารที่แนบมา
  • ให้แผนการโครงการเปิดกว้างและร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยไม่ มีความขัดแย้ง

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการและทีมข้ามสายงานที่ต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่นและมองเห็นภาพได้ในการร่วมกันสร้างไทม์ไลน์ ชี้แจงความรับผิดชอบ และรักษาความก้าวหน้า

16. แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp

แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและติดตามโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาโครงการของ ClickUp ที่มีลำดับความสำคัญของงาน, ขั้นตอน, งบประมาณ, และทีมส่งมอบในมุมมองที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียว

แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUpรวมโครงการที่ใช้งานอยู่หลายโครงการไว้ในแดชบอร์ดเดียว สลับระหว่างมุมมองรายการ กระดาน และไทม์ไลน์ เพื่อดูขั้นตอน กำหนดเวลา และการทับซ้อนกัน พร้อมทั้งติดตามงบประมาณและเจ้าของงานด้วยฟิลด์ที่มีอยู่ในตัว

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการโครงการหลายโครงการในมุมมองสรุปเดียว
  • มองเห็นการทับซ้อนกับการจัดตารางเวลาในไทม์ไลน์
  • ติดตามงบประมาณ, ขั้นตอน, และระยะเวลาด้วยฟิลด์
  • สลับมุมมองเพื่อจัดการตามวิธีของคุณ
แผนกำหนดการโครงการ: แม่แบบปี 12 สัปดาห์
สร้างภาพรวมของไทม์ไลน์และขั้นตอนของโครงการผ่านอินเทอร์เฟซปฏิทินโดยใช้มุมมอง Timeline ของ ClickUp ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบตามแต่ละเฟสของโครงการ

มองเห็นการทับซ้อนกับการจัดตารางเวลาในไทม์ไลน์ ด้วยฟิลด์ที่มีอยู่แล้วสำหรับทีม งบประมาณ และระยะเวลา ทำให้ง่ายต่อการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจอย่างมั่นใจตามกำหนดเวลา

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, และ PMO ที่ต้องการวิธีการจัดตาราง, ติดตาม, และจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลาย ๆ โครงการอย่างชัดเจนและปรับแต่งได้

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

17. เทมเพลตติดตามนิสัยด้วย ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามนิสัยประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น การอ่าน การดื่มน้ำ และการนับก้าว ด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUpสร้างนิสัยด้วยงานย่อยประจำวันและแถบความคืบหน้า ในแต่ละเดือน ระบบจะสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถติดตามจำนวนขั้นตอน หน้าที่อ่าน หรือนิสัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการเขียนบันทึกความขอบคุณของคุณ

📸 มีให้ใช้งานในรูปแบบรายการและตารางพร้อมการแสดงความคืบหน้าแบบภาพ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างงานย่อยประจำวันโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละนิสัย
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยแถบแสดงความสมบูรณ์ในตัว
  • ปรับแต่งฟิลด์สำหรับสุขภาพ การเรียนรู้ หรือกิจวัตรประจำวัน
  • เพิ่มการเขียนบันทึกความกตัญญูเพื่อความมีสติ

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของตนเอง ไม่ว่าจะเน้นเรื่องสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาตนเอง

ต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่รายการนิสัยทั่วไปใช่ไหม? ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างตัวติดตามที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

แนวคิดเบื้องต้น: "สร้างตัวติดตามนิสัยประจำสัปดาห์สำหรับพนักงานทำงานทางไกลเต็มเวลา โดยรวมการออกกำลังกาย การอ่าน การดื่มน้ำ และการจำกัดเวลาหน้าจอ"

ClickUp Brain: แม่แบบปี 12 สัปดาห์
สร้างตัวติดตามนิสัยประจำสัปดาห์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานทำงานทางไกลเต็มเวลา โดยเน้นที่การออกกำลังกาย การอ่าน การดื่มน้ำ และการจำกัดเวลาหน้าจอ โดยใช้ ClickUp Brain

18. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานส่วนตัว งานที่ทำงาน และงานพักผ่อนได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp

เทมเพลตการบล็อกเวลาในตารางงานของ ClickUpแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่มีจุดประสงค์ชัดเจน แต่ละช่วงเวลาจะถูกระบุด้วยประเภทของงาน ความพร้อมใช้งาน หรือสถานที่ มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณเห็นตารางงานได้อย่างชัดเจนและซิงค์กับ Google Calendar โดยตรง

📸 มีให้เลือกในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนช่วงเวลาที่เน้นกิจกรรมด้วยช่องเลือกแบบดรอปดาวน์
  • เพิ่มการแจ้งเตือนหรือทำการอัปเดตอัตโนมัติ
  • กำหนดเวลาได้ง่ายผ่านแบบฟอร์มเพื่อการบันทึกอย่างรวดเร็ว
แบบฟอร์มตารางเวลา: แม่แบบสำหรับปี 12 สัปดาห์
จัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้นและความชัดเจน

ทุกอย่างซิงค์กับ Google Calendar และคุณสามารถตั้งการเตือนหรือทำการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ และมืออาชีพที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนวันอย่างมีเป้าหมาย

19. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามหนังสือ หลักสูตร และงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp เพื่อให้คุณมีสมาธิ เป็นระเบียบ และก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในเป้าหมายส่วนตัว

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง—งาน, งานที่ต้องทำ, การเรียนรู้, และเป้าหมายส่วนตัว—ไว้ในแดชบอร์ดเดียว ด้วยรายการสำหรับสิ่งที่ต้องทำ, สิ่งที่ต้องซื้อ, สิ่งที่ต้องเรียนรู้, และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสามารถปรับเป็นแพลนเนอร์, ตัวติดตาม, หรือสมุดบันทึกแบบบูลเล็ตได้

📸 มีให้ใช้งานในรายการ เอกสาร และแดชบอร์ด เพื่อความยืดหยุ่น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพทั้งหมดในที่เดียว
  • ใช้รายการแบบลากและวางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • แยกเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ลำดับชั้นงานแบบภาพของ ClickUp
  • เพิ่มบันทึกหรือบันทึกย่อโดยตรงภายในเทมเพลต

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายและรวมศูนย์เพื่อจัดการเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพอย่างชัดเจนและมีสมาธิ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

20. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ของ ClickUp

แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrix ของ ClickUp โดยจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

เทมเพลต ClickUp Eisenhower Matrixจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน แสดงให้เห็นว่าควรทำทันที กำหนดเวลา มอบหมาย หรือ ลบ การจัดรหัสสีและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ลำดับความสำคัญชัดเจนในทันที

📸 มีให้ใช้งานในมุมมองรายการ ปฏิทิน และกระดานไวท์บอร์ด

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญด้วยการจัดกลุ่มแบบสี่เหลี่ยม
  • จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ฟิลด์ความเร่งด่วน/ความสำคัญ
  • สลับระหว่างกระดานไวท์บอร์ดและรายการเพื่อความยืดหยุ่น
  • มุ่งเน้นเฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและเร่งด่วนเท่านั้น

✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมที่ต้องจัดการเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกัน และต้องการระบบง่าย ๆ สำหรับจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ Eisenhower Matrix หรือต้องการทบทวนวิธีการใช้งานในชีวิตจริงอย่างรวดเร็ว ชมวิดีโอเพื่อดูวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในทุกๆ วัน

พิชิต 12 สัปดาห์ของคุณด้วย ClickUp!

เป้าหมายใหญ่ต้องการมากกว่าแรงจูงใจ ต้องการแผนที่ใช้งานได้จริง 12-Week Year ไม่ใช่แค่สมุดวางแผน แต่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย สร้างความชัดเจน ทำให้ระบบการดำเนินการของคุณเฉียบคม และจัดเรียงทุกงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความสำเร็จที่น่าดึงดูดใจของคุณ

และด้วยเทมเพลต ClickUp 12 สัปดาห์สำหรับทั้งปีเหล่านี้ คุณสามารถละทิ้งความวุ่นวายและเริ่มติดตามความก้าวหน้าจริงได้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า

ตั้งแต่การสร้างนิสัยไปจนถึง OKR ของทีม ที่นี่มีเทมเพลตสำหรับทุกเป้าหมายและทุกขั้นตอนการทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เพียงแค่ใส่เป้าหมายของคุณเข้าไป แล้วให้ ClickUp นำทางคุณตลอด 12 สัปดาห์ถัดไป

ดังนั้นไปข้างหน้า วางแผนอย่างชาญฉลาด ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และ ในที่สุด ทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ. ไตรมาสที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณเริ่มต้นตอนนี้.ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! 🙌