เทมเพลตข้อเสนอโซเชียลมีเดียมืออาชีพฟรีเพื่อชนะใจลูกค้า

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
4 กรกฎาคม 2568

ทำไมผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์บางคนถึงได้ลูกค้าที่มีรายได้สูงในขณะที่บางคนกลับถูกเมินเฉย?

ง่าย: ทุกอย่างอยู่ที่การนำเสนอ.

65% ของผู้นำด้านการตลาดกล่าวว่าการเชื่อมโยงแคมเปญโซเชียลกับเป้าหมายทางธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับการสนับสนุน แต่ข้อเสนอของคุณอาจถูกฝังอยู่หากไม่ได้ทำเช่นนั้น คุณต้องการบางสิ่งที่มีโครงสร้าง มีกลยุทธ์ และแสดงผลลัพธ์อย่างชัดเจน

เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตข้อเสนอสำหรับโซเชียลมีเดียฟรีไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่เต็มรูปแบบ การนำเสนอที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนคำว่า 'อาจจะ' ให้กลายเป็น 'ตกลง ทำเลย' ได้

ดังนั้น คว้าเทมเพลตฟรีของคุณด้านล่างนี้ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยเป้าหมายการตลาดของคุณ จากนั้น จัดการทุกแคมเปญ งาน และไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายในClickUp

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับโซเชียลมีเดียคืออะไร?

เทมเพลตข้อเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยนักการตลาด, ฟรีแลนซ์, และเอเจนซีในการเสนอขายบริการของตนแก่ลูกค้าเป้าหมายในทางที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์

พวกเขาช่วยปรับให้ข้อเสนอของคุณสอดคล้องกับความท้าทายของลูกค้า และเน้นย้ำว่าแนวทางของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ด้วยส่วนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณนำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลลัพธ์ได้อย่างมืออาชีพ ช่วยให้คุณสามารถชนะใจลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลา

👀 คุณรู้หรือไม่? 40% ของผู้บริโภคคิดว่ามันเจ๋งเมื่อแบรนด์กระโดดตามเทรนด์ไวรัล แต่ 33% กลับมองว่ามันน่าอาย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์ดี?

แบบแผนการเสนอการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะที่สุด ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดของกลยุทธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง มีสรุปสำหรับผู้บริหาร, ปัญหาที่ต้องการแก้ไข, คำแนะนำในการแก้ไข, เป้าหมายที่ชัดเจน, ระยะเวลา, งบประมาณ, และการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจน

คุณสามารถสื่อสารคุณค่าของคุณได้ขณะที่ปรับแต่งข้อเสนอโครงการเหล่านี้ให้เหมาะกับเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครของลูกค้าแต่ละราย—เพิ่มการมีส่วนร่วม, เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม, เปิดตัวแคมเปญใหม่, หรือมากกว่านั้น

โดยสรุปแล้วเทมเพลตโซเชียลมีเดียเหล่านี้ช่วยให้คุณนำเสนอบริการของคุณในฐานะโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า พร้อมสนับสนุนด้วยเป้าหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจน อธิบายเหตุผลของงบประมาณ และนำทางลูกค้าไปสู่การตอบรับ 'ตกลง'

👀 คุณรู้หรือไม่? 83% ของนักการตลาดเชื่อว่าโซเชียลมีเดียช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น 73% รายงานว่ามีการเข้าชมเพิ่มขึ้น และ 65% พบว่ามีลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น

แบบฟอร์มข้อเสนอการจัดการสื่อสังคมออนไลน์

สมมติว่าคุณกำลังจัดการกับการเปิดตัวแคมเปญสามรายการ รายงานลูกค้าสองฉบับ และการปรับเปลี่ยนปฏิทินเนื้อหาในนาทีสุดท้ายหากไม่มีซอฟต์แวร์จัดการข้อเสนอ คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร สเปรดชีต กระทู้แชท และ อาจจะสวดมนต์

ไม่ใช่แล้ว เรามีแม่แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานที่นี่

1. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
65% ของธุรกิจ Fortune 500ในอเมริกาเหนือใช้ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน เพราะการคิดเชิงภาพช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและสื่อสารแนวคิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการ ClickUpก็ทำหน้าที่คล้ายกัน โดยให้พื้นที่การทำงานแบบโต้ตอบสำหรับวางแผนเป้าหมายโครงการ กำหนดความรับผิดชอบ และติดตามไทม์ไลน์และงบประมาณได้อย่างชัดเจนในภาพรวม

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดการองค์ประกอบสำคัญของข้อเสนอโดยใช้รายการตรวจสอบที่ใช้งานง่าย
  • รวมศูนย์ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยบทบาทที่กำหนดและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • แยกแนวคิดโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายและจัดการได้ในรูปแบบภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ช่วงเริ่มต้นวางแผน เมื่อนักการตลาดดิจิทัลต้องการระดมความคิด จัดระเบียบ และนำเสนอแนวคิดในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น

2. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
อธิบายสิ่งที่คุณนำเสนอ วิธีการส่งมอบ และเหตุผลที่มันสำคัญด้วยเทมเพลตข้อเสนอการบริการของ ClickUp คุณสามารถนำเสนอกรณีศึกษา ผลงานบริการ กำหนดเวลา และโครงสร้างราคาเพื่อรักษาความโปร่งใสในการสื่อสารกับลูกค้า

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามการสื่อสารและการอนุมัติของลูกค้าภายในแดชบอร์ดที่รวมศูนย์
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเน้นจุดเด่นที่แตกต่างสำหรับแต่ละบริการที่นำเสนอ
  • มอบหมายงานสร้างและตรวจสอบข้อเสนอให้กับทีมภายในในระบบนิเวศของ ClickUp โดยอัตโนมัติ

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และที่ปรึกษาที่ให้บริการแบบต่อเนื่องหรือบริการเฉพาะทางที่ต้องการวิธีการนำเสนอผลงานที่ทั้งซ้ำได้และปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตวางแผนสื่อฟรีสำหรับทีมโซเชียล

3. แม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp
ใช้เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp เพื่อชนะใจลูกค้าด้วยสไตล์และเนื้อหาที่โดดเด่น

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟของ ClickUpให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และการแสดงผลงานเป็นหลัก ส่วนต่างๆ สำหรับบอร์ดอารมณ์ แนวคิดภาพ ทรัพยากร และบรีฟงานสร้างสรรค์ทำให้เทมเพลตนี้ดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหาการออกแบบที่มีนวัตกรรมมากกว่าแค่กลยุทธ์

คุณสามารถ:

  • ติดตามสถานะข้อเสนอตั้งแต่ร่างจนถึงการอนุมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองในตัว
  • ร่วมมือกับลูกค้าโดยใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
  • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์พร้อมตัวอย่างภาพและกำหนดเวลา

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ที่นำเสนอแบรนดิ้ง, เนื้อหาภาพ, หรือโครงการมัลติมีเดียให้กับลูกค้าที่มีรสนิยมการออกแบบ

ด้วยClickUp สำหรับการตลาด สรุปแคมเปญ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิทินโซเชียล และแม้แต่แดชบอร์ดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์จะอยู่ในที่เดียวกัน

คุณสามารถวางข้อเสนอลงบนไวท์บอร์ดที่เตรียมไว้ล่วงหน้า วางแผนงานร่วมกับทีม กำหนดรายละเอียดงานระหว่างการระดมความคิด และส่งมอบแผนงานที่สมบูรณ์ภายในสิ้นวัน

4. แม่แบบคำขอข้อเสนอโครงการของ ClickUp

เทมเพลตคำขอเสนอราคา ClickUp
เทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUpเปลี่ยนบทบาทใหม่ทั้งหมด ต่างจากเทมเพลตที่นำเสนอ บริการของคุณ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับเมื่อคุณอยู่ในสถานะผู้รับ—ต้องการให้ผู้อื่นเสนอราคา คุณสามารถตอบกลับการส่งข้อเสนอได้อย่างทันท่วงทีด้วยกรอบการทำงานนี้

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามกำหนดส่งข้อเสนอทุกฉบับด้วยไทม์ไลน์ จุดสำคัญ และการแจ้งเตือนที่รวมไว้อย่างครบถ้วน
  • สร้างภาพกระบวนการทำงาน RFPของคุณในมุมมองต่าง ๆ ให้เหมาะกับสไตล์ที่ทีมของคุณชื่นชอบ
  • เปรียบเทียบข้อเสนอแบบเคียงข้างกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการประเมินผล

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำการจัดซื้อหรือโครงการที่ต้องการจัดการข้อเสนอจากผู้ขายหรือพันธมิตรที่เข้ามา

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณไม่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด ให้ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการโซเชียลมีเดียทุกประเภท เช่น การนำเสนอแคมเปญ การจัดตารางเนื้อหา หรือการกำหนดงบประมาณ*

5. แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp
ต้องการแผนการตลาดที่ดูเป็นมืออาชีพและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงหรือไม่?

เทมเพลตข้อเสนอการตลาดของ ClickUpผสมผสานการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เข้ากับรายละเอียดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อช่วยให้คุณซิงค์วัตถุประสงค์ทางการตลาดกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยตรงและบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและความแม่นยำของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ
  • แผนภูมิไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญด้วยมุมมอง Gantt พร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อให้แผนการดำเนินงานชัดเจน
  • แยกแยะงบประมาณและราคาโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อชี้แจงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการตลาด

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ต้องการนำเสนอแผนกลยุทธ์หรือบริการต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

6. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตแคมเปญกลยุทธ์ส่งเสริมการขายนี้มีจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนและระยะสั้น พร้อมพื้นที่สำหรับกลยุทธ์สร้างสรรค์, กำหนดการเปิดตัว, ประมาณการงบประมาณ, และแผนการทดสอบ.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ระดมความคิดแคมเปญโดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อจัดระเบียบเป้าหมาย
  • ทำการวิจัยและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในภารกิจเฉพาะเพื่อปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้เหมาะสม
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญหลังเปิดตัวโดยใช้ClickUp Automationsและการติดตามสถานะเพื่อประเมินผลลัพธ์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวังทางการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา, และทีมการเติบโตที่กำลังเปิดตัวแคมเปญระยะสั้นหรือตามฤดูกาล

โจดี้ ซาลิส, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ที่ United Way Suncoast, ได้ตรวจสอบ ClickUp:

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

7. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
คิดถึงเทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUpว่าเป็นลูกผสมระหว่างข้อเสนอและข้อตกลงการขาย ความเน้นในเรื่องการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนทำให้มันแตกต่าง พร้อมด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการประมาณการต้นทุนโครงการ การคาดการณ์ผลลัพธ์ และการจัดการระดับราคา

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบและติดตามขั้นตอนของข้อเสนอโดยใช้สถานะที่กำหนดเองและมุมมอง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ
  • ติดตามข้อตกลงของคุณตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงการเริ่มต้นโครงการในรูปแบบที่เป็นระเบียบ

📌 เหมาะสำหรับ: การเจรจาธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาขนาดใหญ่ การแยกแยะราคา และข้อพิจารณาทางกฎหมาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการสื่อสังคมออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์

8. แม่แบบเนื้อเรื่องโครงการ ClickUp

เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันและน่าเชื่อถือได้ด้วยเทมเพลตการเล่าเรื่องโครงการของ ClickUp
ไม่ใช่ทุกข้อเสนอเกี่ยวกับการขาย.เทมเพลตการเล่าเรื่องโครงการของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องเพื่อบันทึกต้นกำเนิดของโครงการ, วัตถุประสงค์, ผลกระทบที่คาดหวัง, และวิธีการดำเนินงาน. คุณสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และคุณค่าของคุณเพื่อสื่อสาร เหตุผล และ สิ่งที่

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • รายละเอียดผลกระทบของโครงการระยะยาวในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดผู้ตัดสินใจ
  • นำเสนอคุณค่าของบุคคลหรือคุณค่าทางสังคมของโครงการโดยการแยกแยะการประยุกต์ใช้จริงและประโยชน์ที่ได้รับ
  • นำเสนอแผนทางเทคนิคในรูปแบบเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคหรือพันธมิตรในชุมชน

📌 เหมาะสำหรับ: ข้อเสนอขอทุน, คำขอทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, หรือโครงการวิจัยที่เน้นความชัดเจนของเรื่องราวและการสอดคล้องกับพันธกิจ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับข้อเสนอโซเชียลมีเดียได้ทันที

9. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

ใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp สำหรับเอกสารที่สะอาด, ร่วมมือ, และสอดคล้องตามข้อกำหนด
ต่างจากเทมเพลตที่เน้นการเสนอราคาอื่น ๆเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยอมรับข้อเสนอ คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การติดแท็ก การอัปโหลดเอกสาร ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการติดตามสถานะ ช่วยปกป้องข้อตกลงของคุณในระยะยาว

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามวงจรสัญญาตั้งแต่ร่างจนถึงการดำเนินการและการต่ออายุ พร้อมแท็กสถานะที่ชัดเจน
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือนการต่ออายุเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดอายุของข้อตกลงหรือโอกาสที่พลาดไป
  • บันทึกตัวชี้วัดประสิทธิภาพสัญญาเพื่อประเมินความสัมพันธ์กับผู้จัดหา/ลูกค้าในระยะยาว

📌 เหมาะสำหรับ: แผนกกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือหน่วยงานที่ดูแลสัญญาหลายฉบับหรือการดำเนินงานกับลูกค้าในระยะยาว

10. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp

เปลี่ยนเทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp ให้เป็นปฏิทินบรรณาธิการในฝันของคุณ
การสร้างไอเดียและวางแผนเนื้อหาโซเชียลอาจเป็นเรื่องวุ่นวายนั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpได้แยกแพลตฟอร์ม ประเภทเนื้อหา เป้าหมาย และตารางการเผยแพร่ออกเป็นขั้นตอนเนื้อหาที่ง่ายต่อการนำทาง

ด้วยเทมเพลตนี้ในมือ คุณสามารถ:

  • วางแผนโครงสร้างเนื้อหาและธีมหลักเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
  • ระดมความคิดร่วมกันและติดแท็กตามสถานะหรือสมาชิกทีมเพื่อรักษาการทำงานของเนื้อหาให้เป็นระเบียบ
  • นำเนื้อหาที่ยังคงความนิยมกลับมาใช้ใหม่โดยติดแท็กไอเดียที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานซ้ำ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการแผนการเผยแพร่ที่ชัดเจน

🧠 เกร็ดความรู้: Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งแรกที่มีผู้ใช้ถึงหนึ่งพันล้านคน และยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น ปัจจุบัน Meta เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสี่แห่งที่มีผู้ใช้รายเดือนมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ได้แก่ Facebook, WhatsApp, Messenger และ Instagram

11. แม่แบบแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUp

ดึงเทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUp ออกมาใช้เมื่อ 'แค่โพสต์' ไม่เพียงพอ
ในขณะที่แผนเนื้อหาดูแลโพสต์ประจำวันเทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การผลักดันครั้งใหญ่ ใช้เพื่อวางแผนแคมเปญโซเชียลหลายแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทรัพยากรสร้างสรรค์ และไทม์ไลน์การโปรโมท

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณ:

  • วางแผนการเปิดตัวเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มพร้อมกำหนดเส้นตายและงานที่ประสานกัน
  • ปรับเป้าหมายของแคมเปญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจผ่านตัวชี้วัดที่สามารถติดตามได้
  • ดำเนินการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์พร้อมฟิลด์สะท้อนและรายงานในตัว

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้จัดการแบรนด์ที่ดำเนินแคมเปญแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดเวลาการเปิดตัวที่ชัดเจน

12. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp

ติดตามค่าใช้จ่ายที่ระบุรายละเอียดเพื่อการแยกประเภทค่าใช้จ่ายในเทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUp
แทนที่จะฝังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณไว้ในสเปรดชีต,เทมเพลตข้อเสนอการจัดการงบประมาณของ ClickUpจะแยกแยะค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้, ROI, และการให้เหตุผลทางการเงิน.

ใช้แม่แบบข้อเสนอประมาณการนี้เมื่อการอนุมัติทางการเงินเป็นอุปสรรคหลักของคุณ เช่น สำหรับการนำเสนอภายในองค์กรหรือการขอทุนในระดับคณะกรรมการ

ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตนี้ ใช้เพื่อ:

  • ประมาณการและให้เหตุผลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการโดยระบุรายการอย่างชัดเจนพร้อมสรุปงบประมาณ
  • คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และสถานการณ์งบประมาณตามระดับเงินทุนที่แตกต่างกัน
  • นำเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับทีมที่ไม่ใช่ฝ่ายการเงินในรูปแบบที่มองเห็นได้และเข้าใจง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่เน้นงบประมาณและมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและเนื้อหาวิดีโอ

13. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp

เข้าถึงมุมมอง 360° ของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณในเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUp
คิดถึงเทมเพลตปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUpเป็นเหมือนไทม์ไลน์หลักสำหรับเนื้อหาสื่อสังคมของคุณ มันให้มุมมองแบบปฏิทินของทุกสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง การแจ้งเตือน และตัวกรองเฉพาะแพลตฟอร์ม

นำเทมเพลตนี้ไปใช้และ:

  • กำหนดเวลาโพสต์ตามแพลตฟอร์มและเขตเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการทับซ้อน
  • มองเห็นช่องว่างของเนื้อหาหรือการโพสต์ซ้ำซ้อนด้วยมุมมองปฏิทินเนื้อหาประจำเดือน/ประจำสัปดาห์
  • ผสานรวมกับระบบวิเคราะห์ในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อปรับการเผยแพร่ตามรูปแบบการมีส่วนร่วม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานโซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่, และฟรีแลนซ์ที่จัดการตารางการเผยแพร่หลายช่องทาง

14. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUp

ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียขั้นสูงของ ClickUp เพื่อสลับระหว่างกลยุทธ์ระดับสูงและงานเนื้อหาที่ท่วมท้นได้ในไม่กี่วินาที
ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ต้องการปรับแต่งกลยุทธ์ตามผลการดำเนินงานแทนที่จะใช้ความรู้สึกควรเลือกใช้เทมเพลต ClickUp Social Media Advanced เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานที่ลึกซึ้งและฟีเจอร์การรายงานที่ขาดหายไปจากเทมเพลตการวางแผนพื้นฐาน

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตนี้และ:

  • วางแผน เผยแพร่ และวิเคราะห์โพสต์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสเปรดชีต
  • เชื่อมโยง KPI และแดชบอร์ดประสิทธิภาพกับแคมเปญทางสังคมในเวลาจริงเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
  • ดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์และทบทวนประสิทธิภาพเป็นรายไตรมาส พร้อมมุมมองรายงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง การติดตามการมีส่วนร่วม การแบ่งกลุ่มแพลตฟอร์ม และการรายงานในระดับแคมเปญ

15. แม่แบบเอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ClickUp

มุ่งเน้นการเติบโตของบัญชีแทนที่จะไล่ตามพวกเขาด้วยเทมเพลตการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp
ขยายเนื้อหาของคุณไปยังแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยเทมเพลต ClickUp Social Media Marketing Agency. ประกอบด้วยแดชบอร์ดของลูกค้า, พื้นที่ทำงานสำหรับแคมเปญ, กระบวนการตรวจสอบ, และเครื่องมือรายงานเพื่อจัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้โดยไม่พลาดจังหวะ.

ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • แชร์แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าเพื่อการอนุมัติ, สถานะ, และการอัปเดตแคมเปญ
  • ร่วมมือกับทีมภายในและทีมลูกค้าในขณะที่ควบคุมการเข้าถึง
  • กำหนดขอบเขตและระยะเวลาของการจ้างงานล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ

📌 เหมาะสำหรับ: สถานการณ์ที่มีลูกค้าหลายรายและหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งประสิทธิภาพและการปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญ

👀 คุณรู้หรือไม่? 86% ของนักการตลาดใช้Facebook สำหรับการตลาด ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง Instagram ตามมาเป็นอันดับสองที่ 79% และ LinkedIn ตามมาที่ 65%

16. แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Sprout Social

แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Sprout Social
ผ่านทาง Sprout Social

เทมเพลตข้อเสนอโซเชียลมีเดียของ Sprout Social ปฏิบัติตามหลักการของการโน้มน้าวเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้เอเจนซี่และฟรีแลนซ์สามารถเชื่อมโยงทุกบริการกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แท้จริง

แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับคุณเพื่อ:

  • สร้างความน่าเชื่อถือด้วยเมตริกที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งสะท้อน KPI ทั่วไปที่ใช้กันในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • เชื่อมโยงบริการเสนอแนะลิงก์โดยตรงกับคุณสมบัติการรายงานของ Sprout เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
  • ผสานคำแนะนำเฉพาะแพลตฟอร์มตามช่องทางโซเชียลของลูกค้า

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ใช้ Sprout Social และต้องการนำเสนอผลการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของตน

17. แบบฟอร์มเสนอการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย PandaDoc

แบบฟอร์มการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย PandaDoc
ผ่านทาง PandaDoc

แม่แบบข้อเสนอการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ PandaDoc ประกอบด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ ตารางราคา และเครื่องมือสร้างแบรนด์ในรูปแบบที่ทันสมัยและโต้ตอบได้ แม่แบบนี้เปลี่ยนข้อเสนอให้กลายเป็นเอกสารการขายแบบโต้ตอบได้

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สร้างสัญญาโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเฉพาะของลูกค้าผ่านการผสานระบบ CRM ของ PandaDoc
  • เร่งการปิดการขายด้วยฟิลด์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บเงินแบบฝังตัว
  • ติดตามระยะเวลาที่ข้อเสนอเปิดอยู่และเมื่อใดด้วยระบบวิเคราะห์

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และฟรีแลนซ์ที่เน้นการขาย ซึ่งต้องการชนะใจลูกค้าโซเชียลมีเดียด้วยระบบอัตโนมัติในการทำข้อเสนอและลายเซ็นดิจิทัล

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การจับกระแส (พร้อมตัวอย่าง)

18. แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Proposify

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับโซเชียลมีเดีย โดย Proposify
ผ่านทาง Proposify

เทมเพลตข้อเสนอโซเชียลมีเดียของ Proposifyทำงานบนพื้นฐานของจิตวิทยาการขาย ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน และนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นลูกค้าภายในเอกสารเดียวกัน

ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เพื่อ:

  • สร้างลำดับข้อเสนอที่โน้มน้าวใจด้วยหมุดหมายสำคัญที่มองเห็นและตำแหน่งการวาง CTA
  • ฝังตารางราคาพร้อมแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มยอดขายบริการ
  • เพิ่มวิดีโออธิบายเพื่อสร้างบริบทให้กับกลยุทธ์และลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการควบคุมความสวยงามและทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบสำหรับกระบวนการขาย

📮 ClickUp Insight: ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มและสลับบริบทที่ไม่จำเป็น คุณจำเป็นต้องมีแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน เช่น ClickUp ซึ่งรวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

19. แบบฟอร์มการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย Hootsuite

แบบฟอร์มการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์โดย Hootsuite
ผ่านทาง Hootsuite

เทมเพลตข้อเสนอการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้เหมาะสำหรับคุณหากคุณทำงานในระบบนิเวศของ Hootsuite อยู่แล้ว มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์หลายช่องทางที่ต้องการการวางแผนเป้าหมาย โครงสร้างเนื้อหา ตรรกะการจัดตารางเวลา และตัวชี้วัดการประเมินผล

เทมเพลตนี้สามารถ:

  • ซิงค์ข้อเสนอส่งมอบกับตารางการเผยแพร่ของ Hootsuite
  • นำเสนอไทม์ไลน์แคมเปญที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมระบุจุดสำคัญและตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
  • จัดทำแผนการประเมินประสิทธิภาพที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่คาดหวังโดยใช้ Hootsuite Analytics

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและใช้ชุดเครื่องมือแบรนด์ของHootsuite ในการดำเนินงานอยู่แล้ว

20. แบบฟอร์มข้อเสนอการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ โดย SocialBee

แบบฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ โดย SocialBee
ผ่านทาง SocialBee

แบบฟอร์มข้อเสนอการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ได้ผสานกระบวนการรับลูกค้าใหม่เข้ากับข้อเสนออย่างสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่างของกระบวนการทำงาน, ตารางการสื่อสาร, และแผนการสร้างเนื้อหาเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • นำเสนอผลงานประจำเดือนในด้านเนื้อหา การจัดตารางเวลา และการรายงาน
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงรอบการตรวจสอบ
  • รวมนโยบายการสื่อสารและความคาดหวังในการตอบสนอง พร้อมด้วยคำรับรองจากลูกค้าเป็นหลักฐาน

📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ขนาดเล็กที่ให้บริการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร และต้องการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก

21. แม่แบบข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Indeed

แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Indeed
ผ่านทาง Indeed

เทมเพลตข้อเสนอโซเชียลมีเดียของIndeed โดดเด่นด้วยกระบวนการที่เน้นการสรรหาบุคลากรเป็นหลัก มันเน้นไปที่โซเชียลมีเดียในฐานะเครื่องมือดึงดูดผู้มีความสามารถ โดยผสมผสานกลยุทธ์การตลาดการสรรหาบุคลากรเข้ากับการกำหนดเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม มอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับทีมสรรหาบุคลากรเพื่อนำเสนอแคมเปญภายในองค์กร

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • เสนอแคมเปญการจ้างงานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังตำแหน่งงานเฉพาะทาง
  • ปรับวัตถุประสงค์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของแบรนด์
  • ร่างกลยุทธ์เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้สมัครและเงื่อนไขข้อตกลง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสร้างแบรนด์นายจ้าง, ที่ปรึกษาการตลาดด้านทรัพยากรบุคคล, หรือเอเจนซี่ที่สร้างแคมเปญการจ้างงานบนสื่อสังคมออนไลน์

22. แม่แบบข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Later

แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดย Later
ผ่านทาง Later

เทมเพลตข้อเสนอสำหรับโซเชียลมีเดียครอบคลุมการเล่าเรื่องผ่านภาพสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, TikTok และ Pinterest โดยให้รูปแบบการจัดวางสำหรับวางแผนเนื้อหา สร้างแนวคิดด้านความสวยงาม และเน้นความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์

ให้เทมเพลตนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณ:

  • กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
  • จัดทำรายการขั้นตอนถัดไปสำหรับการตรวจสอบ การแก้ไข และการเริ่มต้นโครงการ
  • กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนถึงระดับความถี่และแพลตฟอร์มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสื่อสังคมออนไลน์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสร้างแบรนด์นายจ้าง, ที่ปรึกษาการตลาดด้านทรัพยากรบุคคล, หรือเอเจนซี่ที่สร้างแคมเปญการจ้างงานบนสื่อสังคมออนไลน์

สร้างข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยเทมเพลต ClickUp

กำลังนำเสนอแคมเปญสร้างสรรค์หรือบริหารจัดการบริการโซเชียลมีเดียอยู่ใช่ไหม? แม่แบบข้อเสนอที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดเวลาและเอาชนะคู่แข่งของคุณได้ แม่แบบ 22 แบบที่ไม่ซ้ำใครและเน้นการลงมือทำเหล่านี้จะมอบเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับทุกสถานการณ์การเสนอข้อเสนอที่คุณนึกถึงได้

เคล็ดลับเล็กน้อย: หากคุณกำลังทำงานกับทีมขนาดใหญ่หรือต้องการสร้างเทมเพลตเหล่านี้ในระบบนิเวศที่สามารถขยายได้ ให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ความสามารถในการจัดการแบบครบ วงจรและการผสานการทำงานกับ ClickUpมากกว่า 1000 รายการจะช่วยให้คุณใช้กรอบงานเหล่านี้ได้ดีขึ้น

ดังนั้น, โดยไม่เสียเวลาอีกต่อไป, สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!